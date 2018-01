Hoy por Hoy (12/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1645 00:00 son las once de las diez en Canarias la Audiencia Nacional ha absuelto a los miembros de la antigua cúpula de Abengoa los que se acusaba de haber cometido supuestas irregularidades al cobrar las indemnizaciones poco antes de que la compañía presentaron un preconcurso de acreedores amplia Javier Álvarez

Voz 1995 00:24 dice el tribunal que no ha quedado acreditada la administra

Voz 0689 00:27 es desleal de los bienes de la empresa Abengoa y que esas indemnizaciones se adecúan a la normativa legal es decir que las indemnizaciones por cese anticipado de once millones de euros en el caso del ex presidente Felipe Benjumea iré casi cinco millones para Manuel Sánchez dinero que cobraron por irse antes de tiempo de que finalizara su contrato y estando la presa en graves dificultades fueron legales dicen los magistrados que ninguno intervino para fijar esas indemnizaciones y que tampoco actuaron torticeramente las cantidades multimillonarias según la Audiencia Nacional contaron con el correspondiente asesoramiento técnico para que fueran aprobadas por el Consejo de Administración la Fiscalía en este sentido pedía la devolución del dinero y cuatro años de cárcel

Voz 1995 01:04 nueve décadas

Voz 1645 01:05 los profesores reconoce que convive con situaciones de violencia en sus centros escolares la mayoría considera además que tiene poca o ninguna autoridad son algunas de las conclusiones de un estudio que hasta ahora está presentando el sindicato CSIF en Madrid en esa presentación está Adela Molina buenos días

Voz 0011 01:19 qué tal buenos días insultos y peleas entre alumnos vejaciones a los docentes presiones de padres compañeros de la dirección son las situaciones de violencia que describe los docentes en este estudio situaciones habituales para nueve de cada diez el informe del sindicato CSIF dice también que un setenta y cinco por ciento de los profesores considera que tiene ninguna o muy poca autoridad un treinta por ciento dice además que ir a trabajar al centro escolar es muy difícil o nada agradable para un porcentaje similar la disciplina en los centros educativos es insuficiente el estudio se ha hecho partir de dos mil encuestas entre docentes de Primaria Secundaria de centros públicos de todas las CCAA el sindicato CSIF pide que el futuro pacto educativo contemple medidas que refuerce la autoridad del profesor contemplen sus derechos deberes y concrete las decisiones que pueden tomar para garantizar el buen funcionamiento en las aulas

Voz 1645 02:05 decías Adela vamos a Málaga un niño de tres años ha muerto por mes

Voz 1 02:08 en hippies en Archidona informa Jesús Sánchez son los primeros datos que están trascendiendo de este suceso ha ocurrió esta pasada madrugada según confirman fuentes cercanas al caso el menor de tres años es natural del municipio malagueño de Archidona el Servicio Andaluz de Salud SAS ya ha contactado con el centro escolar donde estaba ingresado el pequeño para poner en marcha el protocolo habitual ante esta grave enfermedad también en el centro de salud de este municipio de poco más de nueve mil habitantes se ofrecen las pautas establecidas los vecinos este municipio están impactados ante la noticia

Voz 1645 02:40 cerraron el pasado año con un incremento interanual del uno coma uno por ciento una décima menos que el dato adelantado is seis décimas menos que en noviembre esa cifra supone además el mínimo de todo el año y obedece

Voz 0295 02:50 al menor encarecimiento del precio de la energía

Voz 1645 02:53 la Bolsa además hasta ahora el Ibex ha comenzado hoy sesión en verdes anota alrededor de dos décimas cotiza por encima de los diez mil cuatrocientos puntos once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 2 03:04 es el Madrid en Madrid sigue la huelga indefinida de los trabajadores del uno uno dos

Voz 1275 03:09 las emergencias de la Comunidad hoy tercer día de paros esta mañana la plantilla se concentra las puertas de la Consejería de Presidencia para exigir a la Comunidad que cumpla con sus compromisos para mejorar su situación laboral allí esta Israel Aranguez buenos días

Voz 3 03:21 las

Voz 4 03:22 hola buenos días los trabajadores del uno uno dos afrontan ya la tercera jornada de estos paros poco a poco son acercando hasta aquí hasta la sede de la Consejería de Ángel Garrido la que acusan de no haberse puesto en contacto con ellos para solucionar este conflicto ni la Consejería ni la propia gerente del humo unos dos sobre la mesa varias reivindicaciones pero sobre todo un aumento en la plantilla que revierta la saturación de trabajo que padece la plantilla Nos dicen además que estas pasadas Navidades contrataron personal que no pudo siquiera coger llamadas porque no les dio tiempo a preparar los por lo demás la Consejería sigue fijando en un ochenta por ciento en los servicios mínimos en el caso de la recogida de llamadas

Voz 1275 03:56 ciudadanos se suma PSOE Podemos y pide también las comparecencias de Esperanza Aguirre Ignacio González en la comisión de la corrupción de la Asamblea por la construcción ilegal del campo de voz del canal será el lunes cuando la Mesa de la Cámara regional estudie las nuevas peticiones de los grupos César Zafra portavoz adjunto de Ciudadanos

Voz 5 04:11 que la usted en este campo de golf se hizo sin ningún tipo de licencia a capricho de la señora Aguirre también hemos podido saber en los últimos días que una empresa del círculo de señor Ignacio González estaba dentro de la misma eso nos hace sospechar que se hayan cometido irregularidades como en otros casos en la Comunidad de Madrid

Voz 1275 04:28 la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes recibe a esta hora a los alcaldes del sur de la región afectados por los continuos retrasos y averías en el Cercanías en la Línea tres que es la que pasa por sus municipios recibe a los alcaldes de Aranjuez Getafe Valdemoro Pinto Ciempozuelos van a pedir a la presidenta que medie con Fomento para que pongan más de una vez por todas el anunciado Plan para mejorar el servicio que de momento sigue sin presupuesto y sin fecha concreta

Voz 6 04:51 ejecución cinco grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1645 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:08 así en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 05:12 yo

Voz 10 05:26 decía Jaume Perich que el nacionalismo consiste en creer que el hombre proviene

Voz 1995 05:30 de distintos modelos sólo así se explicaría que la espalda el espalda plateada norteamericano hable de otros países como agujeros de mierda Haití y El Salvador son agujeros de mierda para el presidente americano porque no vienen noruego pregunta aunque todos sabemos que en el fondo de su pensamiento la pregunta es más bien por qué no viene las noruegas delimitar los metros de tierra que uno ama y sentirse parte de los elegidos geográficos es un mal extendido por todo el planeta fronteras políticas que determina las expectativas vitales la sobre alimentación o las carencias insisto en que aquí sabemos algo de eso formemos parte de lado bueno del mapa donde nacer eso nos otorga mucha distancia con el resto algunos no se contentan con estar en el lado bueno sino que quieren alejar la parte que consideran menos buena de lado en en las Islas Británicas algunos pareciendo siempre por delante aunque lo único cierto déjeme repetir es que van una hora por detrás ahí en Carol simbolizaron con lo de salir de Europa como si alejarse del continente pudiera hacerse a hachazos el antieuropeo Alfarache

Voz 0295 06:34 decía esto así que tal vez sólo tal vez llegado habitualmente pienso que deberíamos tener un segundo referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea ponerlo todo otra vez y claro claro a no ser que quieras un referéndum con preguntas y que puede confundir a la gente creo que si tuviéramos a segundo referéndum el porcentaje que votaría por irse la próxima sería mucho más alto que la última vez

Voz 6 07:00 en vamos a votar de la nueva política exige que la mayoría de los votos coincide exactamente con lo que sea quién convoca la votación de no ser así pues repetimos el proceso no tomamos decisiones las deshojando Alfarràs es el no señor que contestó a esto cuando la BBC le preguntaron por la generosa invita Alicia paga que recibirá por parte del Parlamento Europeo Price era si fuera que sí

Voz 0295 07:26 aceptaría por supuesto que lo aceptaría lo he dicho desde el primer día porque a ver porque va a mi familia y más gente a sufrir aún más este es exactamente el tipo de hipocresía que vemos que es hipócrita

Voz 11 07:39 acabo de votar a acabar con mi propia empleos hoy el pavo que votó a favor de la Navidad como que hipócrita

Voz 6 07:44 en dieciocho años llevan ahí el frasco

Voz 1995 07:49 Brando del Parlamento Europeo de manera que continuamos la idea que sostiene el darwinismo político al afirmar que a la convocatoria de elecciones también podríamos llamar la selección natural escuchan Hoy por hoy y ahora sin encuentran ustedes inconveniente al hemos de cosas importantes llega a ser capaces con Cristina pueda

Voz 12 08:06 ser capaces significa intenta mejorar nuestro útil capaces un espacio de compromiso solidario con las personas con discapacidad en Hoy por hoy ser capaces dice seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 13 08:26 ceder al mercado laboral es un trabajo complicado y llena de obstáculos para cualquiera pero aún lo es más si hablamos de mujeres con discapacidad y la Confederación Española de Personas con discapacidad física y orgánica ha lanzado el programa de empoderamiento y activación para el empleo una iniciativa que busca facilitar el acceso laboral han las personas de este colectivo Isabel Jiménez es la coordinadora de este proyecto

Voz 14 08:49 lo que pretendemos es trabajar con aquellas mujeres que tienen más dificultades de de emplearse es muy interesante cuando otra ajena entrevistando a mujeres que han trabajado previamente en programa de empoderamiento muy Le bueno en cómo se siente segura de ti misma indie te dicen que no pero ahora sí nuestro programa por ejemplo como hemos experimentado como hemos dicho que gracias a al trabajo que hemos hecho con un con ella pues han sentido seguras como para buscar empleo han tenido esperanza como para para sentirse segura para Bujari ir lo han encontrado y se sienten muy muy agradecida

Voz 13 09:27 más de cuatrocientas mujeres han participado en estas jornadas If ciento veintisiete de ellas han encontrado trabajo lo importante es que las mujeres sepan relacionarse con su entorno más directo y que tomen conciencia de sus propias habilidades

Voz 14 09:40 por un lado trabajamos el empoderamiento entendiendo que para que una mujer sea autónoma necesita trabajar entonces nosotros trabajamos por que la autonomía con con ese empoderamiento ir también trabajamos habilidades laborales que lo que pretendemos trabajar son actitudes como como el cómo se relaciona las negociaciones que como a a desenvolverse a la hora de de buscar empleo pero digamos que nosotros trabajamos mal las habilidades y en los programas de orientación laboral lo que se encargan y hacer ese paso directamente a Allen

Voz 8 10:18 tiene el euro echando de la ONCE You We es ir millonario lo yo voy a ser millonario que voy a ser millonario no Millonarios yo ya yo yo yo a ver a ver el pero de momento ni Johny Johnny nada tú vas a ser millonarios y tú porque este viernes ahí

Voz 3 10:34 siete mil Eurochamp Monde la ONCE y tú puedes ser millonario Eurojust pote la ONCE

Voz 15 10:41 bote de cincuenta y cuatro millones de euros este Ernesto si tú puede ser millonarios Eurojust tutelado

Voz 6 10:47 sí

Voz 3 10:53 siria hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 6 11:05 el trece de octubre de mil novecientos setenta y dos

Voz 12 11:08 el vuelo cinco siete uno en el que viajaba el equipo uruguayo de rugby All Cristiano estrella

Voz 17 11:18 los supervivientes quedaría en las montañas durante setenta y dos días

Voz 18 11:25 sólo dieciséis de ellas lograron sobrevivir este domingo a partir de la una de la tarde Nando Parrado el milagro de los Andes en atentos Roig Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto ex alcalde

Voz 19 11:48 no es que juegan superen los ocho millones de usuarios

Voz 20 11:54 cerca de un millón ciento veinte mil nos siguen en poquito más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido quizá más de dos millones de personas han descargado no esta aplicación dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más a la Cadena Ser Kone

Voz 17 12:25 las emisoras de la Cadena SER acogen todas las posiciones políticas y corrientes de opinión presentes en la sociedad excepto aquellas que propugna en la violencia y el racismo la xenofobia o la discriminación por sexo

Voz 21 12:37 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 22 12:45 la esté Gorri nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 23 12:53 sí

Voz 22 12:57 los premios más prestigiosos del periodismo

Voz 12 12:59 buen español ya está aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País ahora hasta el ochenta por ciento en primeras marcas en todos nuestros centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés

Voz 24 13:21 sí más de un millón de artículos con precios increíbles como camisas pantalones vestidos ofrendas de abrigo a uno tres seis nueve euros

Voz 12 13:29 todo esto y mucho más en tus centros de oportunidades y de El Corte Inglés consulta condiciones entienda

Voz 25 13:35 ahora por un euro dígame manera es que tendría Carles Puigdemont de ser investido presidente de la Generalitat desde Bruselas por ejemplo por vía telemática a un dos tres responda otra vez por vía telemática

Voz 1995 13:50 al grandioso es la radio

Voz 26 13:52 por él

Voz 12 14:00 a los donostiarras

Voz 8 14:04 toda la vida encantado de hablar con usted igualmente nos conocimos allí inaugurando el AVE es verdad que cuando era usted alcalde

Voz 19 14:14 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 9 14:23 es oscuro sí

Voz 1995 14:29 en este programa llevamos meses sosteniendo que Javier Limón tiene un sexto sentido para detectar el talento musical

Voz 6 14:39 ya está en Boston donde donde las nevadas y el máximo Javier muy buenos días

Voz 2 14:45 muy buenos días amigos eh aquí

Voz 27 14:49 disfrutando del frío que no es tan grave como yo me temía la verdad es que bastante soportable

Voz 1995 14:55 fíjate el miércoles hace un par de días tuvimos con nosotros ha

Voz 6 14:59 uno de los Andes a Daniel Barenboim gran gran gran

Voz 1995 15:02 extraordinaria figura dentro de música clásica y hablaba de la responsabilidad y lo importante de de que la enseñanza y la música vayan de la mano y claro está esto en Berkeley donde que es el gran brillo de la enseñanza de la música caminando de la mano está justo en Boston en la Universidad de Berkeley

Voz 0295 15:22 pues la verdad es que es que si mira precisamente varios de los chavales que hemos tenido aquí en en el paro

Voz 27 15:27 drama contigo al han tocado con Daniel bueno es cierto que la visión que el ha tenido a la hora de integrar las técnicas o la música en general en otro tipo de de política Si en otro movimientos sociales ha sido muy muy bonito todo lo que ha hecho siempre yo creo que es un ejemplo de seguir de cómo usar la música para cosas buenas sin ser demasiado pesado no

Voz 1995 15:50 a este se que luego estará para que me diera hablamos con él no tiene mucha importancia pero Barenboim viaja con su propio piano está ofreciendo este año una sede de conciertos en homenaje al centenario de bici y viaja con su propio piano Génova en camión el navío aunque no abajo las operaciones se que triste es la vida el músico restando siempre son instrumentos a cuando togas la trompeta imagino que será una cosa liviana y sencilla Antonio Serrano que estuvo con nosotros aquí erigió siempre la armónica con lo cual bien Bravo por Antoni pero que que responsabilidad siempre viajar con tu cuando instrumento y sobre eso Javier tiene un proyecto apasionante qué responsabilidad la de hacerse acompañar siempre pero una extensión más de Di que tiene que tiene que ver con tu profesión con tu vida y que es el instrumento

Voz 27 16:36 bueno sí es cierto que el el instrumento yo creo que además es el gran olvidado de la música no obviamente no no te quiero contar site Siles contrabajista pero me veo que cuando muere por ejemplo Miles Davis sólo hemos hablado alguna vez o cuando muere Paco de Lucía o cuando muere un gran instrumentista por alguna razón sus instrumentos habitualmente caen en el olvido dejan de conocer a las audiencias dejan de recibir el aplauso dejan de salir de fotos y acaban en un cajón en una habitación siempre he pensado que triste tiene que ser para un instrumento que dadas así de sol

Voz 6 17:09 pero bueno hay una canción de hombre siempre se llama las que mía mis amigos muertos que se trate de esto

Voz 0295 17:16 hasta que dice la guitarra Davis amigos son Mi guitarras

Voz 1995 17:21 Javier tiene un realizó un proyecto maravilloso sobre la guitarra de Paco de Lucía idea es cierto que pena que los este momento se queden todo lo más veremos la trompeta de Miles Davis en un museo todo lo más edad que Samu está trompeta deje de sonar y permanezcan un estante sería bonito componer una gran gira con algunos de los instrumentos de algunos de los

Voz 6 17:42 el grandes músicos en la historia sería fantasma

Voz 1995 17:45 Nico porque esos estudiantes no tienen porque dejar de sonar

Voz 27 17:47 de hecho yo creo que eso es instrumentos tienen hasta su propio talento es un poco

Voz 6 17:51 su veda místico esto pero yo tengo la eh

Voz 27 17:54 el cimiento de que hay algunos instrumentos sobre todos los instrumentos de madera que han recibido esos armónicos y esa manera de tocar de grandes maestros y hombre no es que vaya es tu toma coge la guitarra de Paco Lucía Aíto

Voz 0295 18:05 dar la como Paco pero hombre algo queda yo creo

Voz 6 18:07 de Liliane que de Hank Williams se le han sabido a es bonito eh es bonito que bueno homenaje además con que bueno dónde estás ahora concretamente porque yo he dicho Boston pero no estás concretamente en Boston verdad

Voz 27 18:21 bueno concretamente estoy en Nueva York no

Voz 6 18:25 nueva yo porque allí pero hasta que origina el cuartel que es el grupo que no está existe la semana pasada que tal actuación

Voz 27 18:30 pues muy bien estamos aquí en el pub Eloy Pape es como una especie de Convención donde se juntan nuevos proyectos todos los buques hilos digamos directores de teatro de EEUU pues durante unas semanas ven nuevas propuestas para programar esos festivales entonces ha estado puesto Nina anhela o al Quartet estoy aquí ahora con la mejor en su instrumento en todo el planeta que es

Voz 0295 18:57 de de hidratación

Voz 6 18:59 con gran responsabilidad dice que es uno de los grandes la mejor instrumentista en lo suyo o qué responsabilidad le habla que pueda o no dicho

Voz 1995 19:12 esto bueno

Voz 6 19:14 pueda Gaspar él cumplieran merece lo merece lo van a escuchar en

Voz 1995 19:19 de total y es flautista es cantante compositora de origen israelí que partió de la música clásica para profundizar en el jazz el pop explorando y desafiando los límites de este instrumento de origen barroco tal y crean es capaz de hacer magia con un instrumento que en manos de otro Javier

Voz 0295 19:36 no es más que un simple juguete si es que hay que especificar qué tal

Voz 27 19:39 no toca la flauta travesera sino la flauta dulce la flauta barroca lo que nosotros conocemos como la flauta del cole tejió digamos y claro cuando yo le pregunté tal y pero tú porque toca es este instrumento que es un un juguete que tiene sólo siete agujeros que apenas está desarrollado y me dijo porque nadie me dijo que tenía que cambiar ella empezó como todo el mundo hay colegio pero bueno yo hice yo sigo sigo siguió y ahora mismo te digo que va por ejemplo por giras en Asia en Taiwán y Japón como la la mejor flautista del del mundo además luego es una gran existe compositora pero técnicamente lo que consigue con este instrumento es inusual es inconcebible no

Voz 1995 20:19 una flauta que todos hemos llevaba al colegio que nuestros padres nos han comprado tal y cuando tu llegas a la Universidad de Berkeley por pena vez la gente habla de yo vengo a tocar grandes sintetizadores

Voz 28 20:32 en gran guitarrista seguirá no pianista tú sacas tu tu flauta que sientes en ese momento a Al Aqsa da igual

Voz 0295 20:43 de me aceptaron para estudiar aquí tuvieron que ingresar un instrumento en el ordenador no había opciones para flauta dulce así que estoy matriculada como si tocara la flauta travesera porque mi instrumento no existe en Berkeley en pero la gente de poco a poco se acostumbró hubo bastantes momentos extraños con algunos profesores que no se esperaban que ellos a cara a este instó

Voz 6 21:02 momento pero al final

Voz 0295 21:05 la gente se hizo a la idea Gate airea

Voz 1995 21:08 estamos hablando hace un momento de Barenboim que viajan su piano mucho más lista

Voz 0295 21:14 ah sí una cosa importante es que en inglés la flauta travesera la de orquesta que conocemos se llama Flo esta flauta la flauta dulce barroca se llama al orden

Voz 1995 21:25 ah sí

Voz 0295 21:28 para ella es muy importante porque todo el mundo le dice que toca la Flood si ella lleva toda la vida la la pobre desmintiendo

Voz 29 21:34 o corrigiendo porque porque este llama ricos

Voz 0295 21:39 Camps creo que viene no estoy segura pero Wikipedia

Voz 2 21:42 me dice que viene de recordar la jornada

Voz 0295 21:49 en eso especialmente porque es un instrumento muy antiguo muy básico

Voz 1463 21:56 así que a lo mejor

Voz 0295 21:57 yo entiendo que la gente lo ha utilizado para recordar las melodías algo así

Voz 1995 22:03 desde la Edad Media

Voz 6 22:06 ya

Voz 1995 22:07 has tenido oportunidad Attali de encontrar a otro tocaor sopla or the record a otro intérprete flauta con el que compartir secretos y contaros técnicas y más porque muy poca gente llega primero a tu nivel y muy poca gente toma ese instrumento como el principio

Voz 2 22:23 Paul a Jémez a Maxi conocido algunos en institutos y la otra flautista Nos propia clase sigue tocando profesionalmente dio a la mayoría

Voz 27 22:40 poca música renacentista o barroca es la música escrita originalmente para este instrumento Méndez por ello no es un instrumento barroco entonces la mayoría de músicos que tocan este instrumento tocan música escrita para este instrumento sin embargo es ya lo que han conseguido es tocar jazz o músicas del mundo o incluso flamenco ella por ejemplo en la en la gira de Paco de de la banda de Paco Lucía por Estados Unidos ahora hubo cinco conciertos donde Antonio Serrano no pudo de ir Illa que fue sustituyendo Antonio con estos bichos fue Cali cuando acabó los cinco conciertos el promotor decía oye no puede ser

Voz 0295 23:16 en la gira Antonio creemos es el maestro

Voz 1995 23:23 en estos momentos tal y está trabajando en su primer disco en solitario que vas a producir tu Javier informa parte del proyecto de que Javier Nos habló la semana pasada el original Quartet comparte escenarios con con grandes grandes músicos como imaginas tu futuro tal y como crees que será tu vida como intérprete de ricos deben en unos años

Voz 2 23:41 has HB que buena pregunta porque es muy difícil pensar más allá de cinco años en el futuro

Voz 6 23:49 la leyendo la edición squash fútbol de The Full House en mediciones que aguardan People The Crown of Music

Voz 29 23:58 huy Jovi cortas ha dejado esa idea

Voz 0295 24:01 tengo esa idea en mi cabeza desde que era muy pequeña yo no sé si en el Madison Square Garden pero sí hacer música para mucha gente y llevarla lo más lejos posible la flauta dulce es el elemento más estable de mi vida siempre he sentido que es algo más grande que es sólo la música que yo hago es rito

Voz 6 24:21 da miedo

Voz 1995 24:25 lo cierto es que no hemos encontrado muchos músicos no existen muchos músicos profesionales de flauta dulce pero vamos a repasar algunos de los grandes nombres de de ese instrumento algunos contemporáneos ciertos no por ejemplo la alemana Dorothy o Berlín que especialista internacionalmente reconocida hemos contaba Tallin música barroca sus votantes que escuchen esta música esa ese instrumento está hecho para tocar esta música con lo cual cuando tal y nos descubra cómo lo interpreta ya verán ustedes qué sorpresa hemos encontrado también

Voz 6 25:00 esto sueco tan Lauren que es uno de los

Voz 1995 25:02 los responsables de la recuperación de la flauta dulce como instrumento solista

Voz 30 25:06 no

Voz 1995 25:13 la holandesa Lucy Horts que es una flautista de tan solo dieciocho ellos un espectacular talento ahora la británica también la Zogby a quién la BBC ha descrito como la reina de la flauta dulce

Voz 32 25:43 por último la danesa y que la Petri una

Voz 1995 25:46 virtuosa de la flauta dulce que ha participado

Voz 32 25:48 Vista con orquestas de todo el planeta

Voz 1995 26:00 Tous todas estas son demostraciones de la versatilidad y vigencia de instrumento que unos consideran son un juguete pero que forma hay seguirá formando parte de la historia de la música ahora es el momento después de todo lo que hemos dicho Tale tienes mucha responsabilidad porque es el momento de escucharte en directo Tale allí

Voz 6 26:19 oye está hagámoslo y Robben Saint en directo en Hoy por hoy

Voz 36 27:32 no

Voz 33 27:36 sí

Voz 37 27:42 el nombre tal y Rubinstein el talento de Tallin volverá a aparecer en sus vidas seguro tal y fantástico es que venera a España hay más Camps verdadero placer tal y Rubinstein gracias y una vez más Javier gracias para acercarnos por permitir no por tener el lujo de hacerlo

Voz 6 28:00 vamos altamente un abrazo muy grande un abrazo abraza la religión seguimos en vigor y qué decir de gente como tal y gente con una flauta la que tiene en mis dijo para ir al cole si es capaz de crear cosas como ésta bueno se las once y veintiocho minutos una hora menos en Canarias con la llegada del año nuevo algunos tienden a olvidar cosas como si la puerta de su hogar suena así a debió o de esta otra manera

Voz 12 28:51 entonces esto esto embestir

Voz 6 28:55 que ustedes decirnos políticos están en pie

Voz 12 28:57 misión a día de hoy que políticos no Ignacio González

Voz 1995 29:09 es de nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta demuestren unos que domina a la perfección la actualidad la realidad quién está en prisión y que no preso o ex preso nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy vamos a jugar de nuevo al preso o expresó con una parte final dedicada a Catalonia Today porque hay hay un montado que nos nueve cero dos catorce sesenta sesenta preso o expresó

Voz 40 29:43 cadena SER en Carrefour todo cuenta porque está el veintidós de enero Porcel socio del club Carrefour T descontamos artículos de electrónica domésticos acumula viento cheque ahorro y también en Carrefour punto es

Voz 41 29:55 venga repita conmigo Viernes doce de enero viernes doce de enero o Teddy Euromillones vamos un bote de Euromillones cincuenta millones de euros cinco en tarado

Voz 20 30:08 habrá cincuenta millones de euros cinco irrepetible este viernes bote de cincuenta millones de euros y además participas en el sorteo del millón sólo en España juega Euromillones no hay nada más que eran

Voz 3 30:29 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Twitter arroba Hoy por hoy y en Facebook los viernes no My Lol por las luces se apagan los teléfonos enciende ni yo muero por hablar contigo soy el ser con más empatía que ha existido en este oficio casi casi como Iñaki Gabilondo las noches de Ortega con Juan Carlos Ortega que llevas puesto

Voz 29 31:02 de qué color

Voz 8 31:03 colonos color morado morena pues me gustaría que me lo destrozara

Voz 11 31:08 oh my love

Voz 3 31:12 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 42 31:21 sabes

Voz 12 31:22 por lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte

Voz 42 31:24 eh que citó en su lo tienes que sintonizados

Voz 0295 31:28 deportivos

Voz 17 31:29 porque el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 43 31:43 te gusta cuidarte pero no quieres que una dieta arruine tus vacaciones o eres de los que se propone comer bien pero luego no hay manera de seguir uno el régimen a raja tabla en cualquiera de los dos casos no vas por buen camino este todavía no has escuchado nunca eso de alimentarse no es lo mismo que nutrirse por aquello de uno no se adapta a la dieta es la dieta la que debe adaptarse a nosotros es que no conoces a la experta en nutrición Ángela Quintas pero esto aún tiene remedio puedes escuchar la todos los sábados a las doce envío que el programa de la Cadena SER que te enseña a cuidarte nutriendo te bien y conociendo lo que tu cuerpo realmente necesita recuerda vio OK todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com siempre en nuestra Web Lab de la Cadena SER

Voz 23 32:30 sí

Voz 22 32:34 los profesores sus enfrenta históricos los días al reto de motivar a vuestros alumnos y os merecéis

Voz 44 32:39 el título de profe llega la nueva edición del programa de prensa escuela promovido por el país y Endesa si eres profesor de ESO Bachillerato o ese peregrino medio registra en El País de los Estudiantes antes del quince de enero

Voz 45 32:52 lo peor

Voz 20 32:59 el día y la noche se reparten veinticuatro horas trescientas sesenta y cinco veces al año

Voz 45 33:05 eso me me ha dado de

Voz 20 33:08 la vida es una lucha diaria entre la realidad y la fantasía conclusión no va desencaminado quién dijo que con los sueños y el pan tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas

Voz 3 33:28 Xoel López este viernes en La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 6 33:40 llegados al viernes conviene mostrar todos nuestros Blanes de guerra la semana empezó bien empezó en un remoto lunes ella no recuerda haber estado aquí no conocer y saludar a mitad acaba de cruzar el pasillo bueno quiero feliz año Tom Fenoll sino vimos a es que soy fan de dar resaca de los teólogos vino contarnos eh María Guerra el lunes los Globos de Oro

Voz 0295 34:11 moción es que las neuronas tienen lo que es lo que tiene no la buenos días feliz año a todos toda la feliz año a todos a Dios aquí

Voz 6 34:23 hemos visto

Voz 0295 34:25 normal es la gente que trabaja por las noches pero quedaré muchísimo dinero

Voz 6 34:30 a los panaderos su fortuna me arrodilló ante la gente que trabaja por la noche Kittel esta semana es verdad que los Globos de Oro recuerdas que fue aquí donde hablamos del discurso presidencial para huir después es todo lo que los medios han recogido es que

Voz 0295 34:48 esta estaba dormida pero

Voz 11 34:51 me me di cuenta de que ahí había una política el cien o esta parir lo que no

Voz 6 34:58 dice que la quiere con ello es aquel estaríamos donde ella fue sepan en la calle ya a usted es que María Pepa repasa en cada viernes desde un punto de vista crítico el personal

Voz 1995 35:08 comportamientos que creemos que son dignos de ser censurados y otros

Voz 0295 35:13 no no hoy nos hemos afeitado el bigote de feministas de defender nazis osea que tranquilos que estamos a bien poco otros narra no rasgos y espeso

Voz 6 35:27 bueno vamos con con el primero vamos a empezar con un aplauso

Voz 1463 35:30 sí un aplauso estamos escuchando la banda sonora de Tres anuncios a las afueras de de Bin Misuri que es como María con todo el lunes aquí pues es la película que ganó el Globo de Oro Bono ganó cuatro pero ganó Globo de Oro a mejor drama también Mejor actriz para Frances Mc Dormand mejor el guión para subdirector para Martín Mcdonald aquí nos gusta porque bueno va a ser una de las películas de la temporada y además es la historia de una madre de clase obrera muy rancia o con mucha mala leche como demostró Francis malforman ante la prensa ya en varias ocasiones el y la verdad es que ella pues está divorciada bebe alcohol sale por la noche no trata demasiado bien a sus hijos y denuncia en tres vallas publicitarias en las afueras de un pueblo que el sheriff del pueblo un hombre muy reputado pues ha dejado investigar el crimen en la violación de su hija adolescente

Voz 20 36:21 lo dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder puto coño verdad

Voz 46 36:30 de Ana

Voz 6 36:34 en cáncer

Voz 0295 36:36 intuyo que es la más exacta bueno pues es una comedia diálogos muy rápidos ahí con tono Cohen con tono Pal ficción nos ha gustado mucho el precisamente el empoderamiento de esta mujer y a mi me parece que es muy artificiosa Iker final no es una no es fastidia la película al final y que posiblemente al no gane el Oscar que posiblemente lo gane Guillermo del Toro estaremos muy contentos si eso también

Voz 1995 37:03 pues ciento habéis visto como informar

Voz 6 37:06 el añadida

Voz 1995 37:07 Baby Francis Mc Dormand está cansada está casada con los de los hermanos Coen tienen un ve que parece un cronista de hombres mujeres y no pega nada chatines a dos para el resto en casi la intelectualidad de Nueva York pero ellos están sentados vive en Nueva York los periplos ahí su madre además es una combatiente de feminista activa con un discurso alucinante y el hijo es un chico de gimnasio que todas sube selfies en Cannes

Voz 1463 37:34 bueno ella te diré que es un poco ella también es decir cosas lo mismo ni así porque en Venecia la rueda de prensa le preguntaron el racismo de esta película demuestra los votantes de Trump entonces se basa en Italia no es racista

Voz 0295 37:50 no no no vamos en Rusia no habéis empezado por un aplauso pero mucho me temo etarras Calleja vale collejas en la primeras que nos da las esa son Messi que bonita no ves es una colleja maravillosa parada para atenuar hablando pero Volpe no no me frenaba es yo creo que ha habido una reacción muy defensiva después de los Globos de Oro yo creo que se respira miedo mal rollo porque al final está la pasta entonces el feminismo hasta en esta cuarta oleada que decían esta mañana en Pepa Pepa Bueno pues ahora lo que pasa es que esa esa goleada está empezando a encontrarse con en la industria el dinero ponen dinero son el prestigio Catherine Deneuve que siempre

Voz 0277 38:46 ha defendido a Polanski

Voz 0295 38:48 entonces está montando

Voz 1463 38:50 claro lo que lo que podemos ver aquí así que tampoco denostar excesivamente este comunicado de la satélites franceses que podemos entender de alguna manera que no compartimos y es que claro lo que le pasa al sistema es que de repente ve que las noticias sobre feminismo sobre mujeres dan clics la serie sobre mujeres dan pasta eh quiero decir las directoras empiezan a despuntar colocó el sistema de alguna manera

Voz 0295 39:14 no puede bloquear todo está

Voz 1463 39:16 hola feminista pero por otro lado pues esta ese miedo a que a que estos desemboque y el acabe con un sistema que esto pues evidentemente no va a está

Voz 0295 39:26 bienvenido a la disentir nosotros

Voz 1463 39:29 les damos la bienvenida sea legal

Voz 0295 39:31 a este tampoco tiene

Voz 1463 39:35 desde entonces es la carta de las francesas que venían a decir las intelectuales artistas más artistas francesas que lo todos lo de Estados Unidos pues se podía caer en un cierto puritanismo probablemente a lo mejor uno dos meses a lo mejor se caiga no porque es verdad que los americanos tienen ese punto pero de momento las actrices americanas lo único que han hecho es blindarse ante los casos de acoso y violación es que evidentemente son muy graves está muy lejos de de del purita es que como reclamo dicen que puede ser un gimnasio que tiene mucho

Voz 0295 40:04 gimnasios por toda la ciudad entonces puedes ir a

Voz 1463 40:06 pues al que te pille cerca de casa o acerca el trabajo o donde te dé la gana no esto que estaría muy bien pero cuál es el reclamo que piensas y conocer a más mujeres todavía

Voz 0277 40:15 tener un rollo en cada local bueno que para eso es todo esto sino y Halliwell las usuarias no es low cost si las Labastida me han dicho oye que nosotros no somos parte del mobiliario entonces yo siempre cito a Bridget Jones y sus propósitos de principio de año

Voz 47 40:39 por cierto el número evidentemente perder diez kilos número dos echar siempre las bragas de la noche anterior en el cesto de la ropa sucia lo menos importante encontrar un novio amable insensato y no seguir estableciendo lazos afectivos con ninguno de los siguientes tipos Alcoholicos adictos al trabajo flecos al compromiso mirones melómanos gilipollas emocionales pervertidos

Voz 1463 40:59 pues ya sabéis chicas de gimnasio no hagáis caso a esos capullos que iban al gimnasio sólo para un proyecto no hagáis dietas

Voz 6 41:07 la María Guerra beba avalan el

Voz 0295 41:09 muchísimas gracias como se está bastante tenemos que nadie

Voz 6 41:12 aún hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 43 41:19 plan de amigas te proponemos uno va

Voz 24 41:22 hemos de rebajas imprescindible quedas con dos céntimos recorrido Miranda lo último en móviles después contraste de opiniones sobre el jersey que esta gente precio y acaba la tarde con capricho gourmet para celebrar que es las mejores todo esto y más son las rebajas de El Corte Inglés abusos

Voz 48 41:42 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 23 42:06 sí

Voz 3 42:11 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales Beit arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 22 42:23 queda polemista y ahí está la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 11 42:28 otros tener derechos de autor cronista

Voz 0295 42:33 bueno pues

Voz 3 42:34 sí comenzábamos este septiembre con la resaca del día así de una madrugada muy buenas vigilante buscar otro otro reverso sobre él es más que es Isaías Lafuente de lucha Byrne si La Ventana pero con Carles Francino

Voz 49 43:01 el

Voz 22 43:06 esta semana en La Script venimos de Tácito

Voz 20 43:11 las mujeres de Hollywood por fin están haciendo su trabajo es decir poner a los tíos en su sitio y cuidado machotes que nosotras también cuando naciera un varón le ficharía Pepa así nos quitan el programa escucha Great el sábado a las siete y media

Voz 50 43:26 la mañana luego de madrugada la sesión golfa programa hechas por mujeres y que va a poner fin a la guerra de sexos fuera esto lo pone fin a nada más nada esto sólo es el principio por qué no lo sueltas en tu programa te los buenos días Missouri el cine en la SER con la escritura

Voz 51 43:46 tanto les cuesta reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas existen sin que sepamos nada de ellas cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad vemos tantas preguntas que le hemos sacado al día un ahora vas son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 44:10 hora veinticinco con Angels Barceló de lunes a viernes de ocho a once y media de la noche sí que los también Cadena Ser punto com la más completa información en todo el deporte en tu TDT mejor entretenimiento ya puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto Niza luego ITA Andrés en tu mano toda la programación de la cadena de radio on line en España irá demando escucha tu radio preferirá laca

Voz 9 44:47 escucha la disfruta

Voz 17 44:52 la narración de una noticia conflictiva o polémicas requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

Voz 21 44:58 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 6 45:06 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 1995 45:09 los

Voz 23 45:11 sí

Voz 18 45:16 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1463 45:30 buenos días perder el móvil puede ser un gran problema

Voz 0127 45:33 Emma para muchas personas porque en el guardan datos personales o de tarjetas de crédito teléfonos fotos y vídeos recuperar el teléfono suele ser difícil pero podemos tomar medidas para que toda esa información que tenemos

Voz 0295 45:44 pero no caiga en manos de otras personas largo

Voz 0127 45:46 iniciación de Consumidores y Usuarios recomienda que instale hemos una aplicación antirrobo para poder localizar el terminal bloquearlo en caso de pérdida o de robo también es aconsejable bloquear la pantalla con un código PIN o con un patrón de bloqueo que hacer copias de seguridad

Voz 18 46:01 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 3 46:08 los ahorros flor Gran Flor no nos si Florentino Fernández de esquí tengo que ir pensando qué nombre de millonario me pongo y tú también debería expresar lo mismo porque este viernes tú sí y tú también puede ser millonario con el euro Jack por Europa ya de la ONCE en bote de cincuenta y cuatro millones de euros este viernes

Voz 15 46:30 tú si tú puedes ser millonario europea Cote la ONCE

Voz 6 46:38 llevamos ya doce días nuevo pero nadie lo diría viendo las noticias que se cuentan en nuestros objetivos son las mismas que en dos mil diecisiete les martillazos con la mismas cosas el conflicto catalán la corrupción políticos en prisión el conflicto catalán previamente está usted informado sabría distinguir los políticos que duermen Estremera con los que duermen en su casa por ejemplo extinguir a gente que pasa Vacaciones en Roma que de aquellos que no que no han podido salir nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos hijo que con nosotros a preso o expresas Francisco desde Getafe muy buenos días

Voz 1995 47:23 encantado de saludarte sigues la información en nombre bien informado

Voz 8 47:27 bueno pues lo intentamos lo que cuando tenemos tiempo pues oigo la radio o la tele y cosas de vamos como como un ciudadano de a que normal

Voz 6 47:37 este este es la actualidad carcelaria eh vamos con el primero vamos a jugar a preso expresó Francisco Camps

Voz 1995 47:47 todo por el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por delitos de cohecho pero una supuesta adaptación aceptación de dádivas los famosos trajes también está procesado por fraude Lago del fraude en la concesión de servicios derivados del GP de Fórmula uno de Valencia por financiación ilegal del partido Francisco Camps

Voz 6 48:03 está preso o ex preso

Voz 8 48:06 pues yo creo que el Imperio Sammy expreso porque yo creo que no ha entrado nunca en carteles ha estado imputado por el tema no estoy perfecto en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia pero no llegó a pisar la cárcel

Voz 6 48:20 eso que esta semana Correa tiró de la manta

Voz 8 48:24 agentes de la manta del faldón y de la sábana

Voz 6 48:28 correcto Francisco calibre investigado de nuevo en el caso Gürtel pero por ninguna para ninguna de sus causas y le ha pedido prisión preventiva varios medios han informado de que una de ellas ha presentado una queja al Juzgado Instrucción esa filtración según ha declarado le parece inaceptable ha dolido como demócrata y como español

Voz 46 48:45 sigamos

Voz 1995 48:47 esto Francisco pues venga vamos a ver vamos a la semana sigamos buscando a preso o ex

Voz 6 48:52 eh eh en Pedro Antonio Sánchez ex presidente de la Comunidad de Murcia procesado por estar involucrado en la trama Púnica por fraude y prevaricación en el caso Auditori también por desviación de fondos públicos con el fin de mejorar su imagen está Pedro Antonio Sánchez preso o Express

Voz 8 49:09 en ese eso expreso pero además igual que claro que no recuerdo mal fue imputado o está a punto de ser imputado pero tampoco jugándose el que tenga algún pasado por ahí que no sepa que yo sepa no a pisar la cárcel Lucas

Voz 6 49:26 correcto

Voz 1995 49:28 Pedro Antonio Sánchez está libre pero ha visitado muchas veces al juzgado y casi no le daba tiempo ir al Congreso dejó su acta como diputado del Partido Popular pero aún así no ha sido condenado por ningún delito ha ordenado prisión preventiva Él sostiene que saldrá inocente ya que todas las acusaciones se deben a lamentables errores administrativos y que tiene

Voz 0295 49:44 la tranquilidad de una conciencia limpia bien me conoce lo sabe lo murcianos también

Voz 6 49:48 venga ahí estamos Francisco continuamos jugando a preso o expreso Francisco Correa o El Vito como le llamaban sus buenos años eh que fue condenada o trece años de prisión

Voz 22 50:00 por manipular concursos públicos y procesado por la trama

Voz 6 50:02 el de financiación ilegal por la que fue declarado esta ha declarado esta misma semana está a Francisco Correa preso o está libre

Voz 8 50:11 a eso de phishing tres veces el cabecilla de la trama Correa la trama Gürtel eh por el cual después incluso al juez Garzón inhabilitaron por doce escuchas ilegales por felices eso totalmente

Voz 6 50:27 digamos que Francisco ha dicho bueno yo me informo yo veo un hombre muy informado muy al día eh tú te dedicas a esto no practico

Voz 8 50:36 bueno sí Graduado social lo exactamente pero

Voz 6 50:41 pues es correcto Francisco Correa está preso para reducir su condena está colaborando de lo lindo

Voz 1995 50:46 en la Audiencia Nacional reconociendo irregularidades en la financiación de la campaña de Francisco Camps y la existencia de una caja B en sus empresas la frase que más repite desde hace varias semanas es pues quedaba con ellos y les

Voz 0295 50:56 el sobre

Voz 1995 50:58 toalla llegamos cuando apresado Express

Voz 6 51:02 Gorka Villar hijo y mano derecha del presidente de la Federación Española de Fútbol o como diría su padre full fútbol Gorka a fue condenado por administración desleal apropiación indebida falsedad documental y corrupción entre particulares pero Gorka Villar está preso o expresa

Voz 8 51:18 es me lo ponen es que me lo complica un poco porque su padre José María Villa de este ex preso eh yo creo que siguiendo los pasos del el padre y además siendo juristas como una puristas yo creo que es expreso también pero hay digamos que me las que cuando

Voz 6 51:38 quiere decir como In the

Voz 8 51:40 como viene era lo que te iba a decir verdad quitado

Voz 6 51:45 expreso estás en lo cierto

Voz 1995 51:48 esta libretas a unas ciento cincuenta mil euros de fianza ya que el juez consideró que no había riesgo de fuga pese a que Gorka está siendo procesado por negocios ilegales en Centroamérica vamos a centrar Francisco en la segunda fase del concurso que es algo más complicada porque vamos a dedicárselo sólo a Cataluña y hay hay tela que cortar quiere seguir con nosotros Francisco

Voz 8 52:06 a ver cuándo nos vamos a cortar ahora

Voz 6 52:11 pues sigamos jugando a preso exprés Raül Romeva es

Voz 1995 52:15 serie de exteriores de la Generalitat de Cataluña condenado por rebelión sedición invalidez

Voz 6 52:19 la acción de fondos está preso o expreso

Voz 8 52:23 es de los que salió espeso es tú también en la cárcel dentro el mismo día que Juncker propone un juego porque mundo oí pero él se esos tres pues me parece que es como El conseller del exteriores oigo así de la comunidad catalana

Voz 6 52:41 vaya respuesta eh nos contamos con un ex preso correctos entró en prisión junto con Llongueras el resto de quince días pero fue excarcelado el cuatro edición metas acatar el ciento cincuenta y cinco y abonar cien mil euros de fianza vamos a poner un poco más complicado en este preso exprés uno de estos tres nombres es el de un conseller en prisión que además ha ido en las listas de Cataluña es ir es capaz de detectar al preso Francisco estoy tres opciones a

Voz 8 53:12 Jordi Turull

Voz 52 53:14 estoy juegos bastante

Voz 6 53:16 el muy completo Joaquim Forn OCE Josep Font

Voz 8 53:20 es el presto la yo aquí con lo que de interior

Voz 6 53:25 correcto Joaquim Forn debía conseller el PP CAT en las listas del de Cataluña Jordi Turull va en las listas pero ya no está en la cárcel Josep Font ex concejal por Terrassa d'Esquerra vamos a la siguiente que lo vamos a complicar aún más una de estas tres mujeres Francisco Palha una el diga no es expresa ya que estuvo en la cárcel de Alcalá Meco hasta que acató el ciento cincuenta y cinco depositó los cien kilos de fianza sabía decirnos cuál de estas ya no está en la cárcel a Meritxell Borràs ve Meritxell Serrat OCE Meritxell Batet

Voz 52 53:59 hay Francisco

Voz 8 54:01 Meritxell Batet todos se lo he dicho un poco el suena pero no

Voz 6 54:08 incorrecto y Meritxell Borràs

Voz 1995 54:10 las milicias también fue procesada por la juez Lamela pero yo haber giga inicial el de secretaria general adjunta del

Voz 6 54:15 PSC fantástico hora Francisco muy bien vamos a premiar con libertad condicional este fin de semana se disfruta gracias Francisco un abrazo fíjate muchas gracias por llamarnos y gracias a todos los que nos han llamado

Voz 53 54:29 mi en sí

Voz 54 54:42 eh

Voz 6 54:45 ah

Voz 55 54:46 da el da