Hoy por Hoy (12/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:10 Merkel imparten su lo acaban de explicar en rueda de prensa los acuerdos básicos que permitirán reeditar la gran coalición en el país más importante de la Unión Europea democristianos y Sorel socialdemócratas tienen encarrilado ya el proyecto de nuevo gobierno a partir de un documento de veintiocho páginas en el que la política migratoria la sanidad o los impuestos han sido los elementos más complicados en las maratonianas negociaciones que han terminado a primera hora de la mañana corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 00:34 el bloque conservador y los socialdemócratas han alcanzado un acuerdo sólido y serio según palabras de la canciller en funciones Angela Merkel para garantizar la gobernabilidad del país durante toda la legislatura tras cinco días de conversaciones los líderes de la CDU CSU y esperé quieren negociar un gobierno tripartito que ponga fin a la situación de inestabilidad política que sufre Alemania desde hace más de cien días un documento de veintiocho páginas aprobado por unanimidad recoge los principales acuerdos hemos acordado medidas en materia de inversión para mejorar las condiciones de los alemanes sobre todo para la Familia infancia asegura Angela Merkel quien ha destacado también las mejoras en la expansión de la banda ancha reducción superior las universidades Martin Schulz el líder del SPD ha destacado los buenos resultados conseguidos y ha anunciado que pedirá su partido un mandato para pasar a la fase de negociaciones en el Congreso especial que tendrá lugar el veintiuno de enero

Voz 1018 01:26 bueno pues a falta de ultimar los detalles de ese acuerdo de gobierno la estabilidad política de Alemania se traducirá en un cuarto mandato para la canciller Merkel y en un reforzamiento importante ahora mismo ya de la cotización del euro frente al dólar

Voz 0605 01:37 a un euro se cambia hasta ahora por un dólar convención sentados lo que significa que la divisa comunitaria alcanza su nivel máximo de los últimos tres años optimismo también en las bolsas europeas aunque con ganancias moderadas en Alemania la bolsa de Frankfurt sube un cero coma uno por ciento ligeramente por debajo de las tres décimas de avance del español Ibex XXXV y de París en cuanto a la deuda asciende la rentabilidad del bono alemán a diez años al cero coma cinco por ciento La de la deuda española el mismo plazo baja deja la prima de riesgo al borde de los cien puntos básicos

Voz 1018 02:14 morados y dos minutos en nuestro país como cada viernes se encuentra reunido el consejo de ministros en el que sin duda el portavoz Méndez de Vigo deberá responder a más de una pregunta sobre una noticia que hoy les avanzado la Cadena Ser el malestar de algunos miembros del Ejecutivo porque el responsable de Hacienda Cristóbal Montoro ha rebajado a la mitad la disponibilidad económica que pueden administrar mientras se mantenga vigente la prórroga de los Presupuestos una medida que se aprobó en la última reunión del Gobierno del pasado año aunque se evitó concretarla en la referencia oficial del Ejecutivo Nieves Goicoechea

Voz 1468 02:42 los ministerios sólo podrán gastar la mitad de lo que ejecutaron el año pasado hasta que haya un nuevo presupuesto estos ajustes afectan a capítulos fundamentales del presupuesto como inversiones públicas programas debe caso transferencias a las comunidades para ayudas a la dependencia por ejemplo sin necesitan realizar un gasto necesario y urgente deberán pasarlo por la lupa del ministro de Hacienda para que lo apruebe esta medida se aprobó en el último Consejo de Ministros del año pasado sobre la prórroga presupuestaria pero Moncloa no específico este ajuste del cincuenta por ciento Varios ministros consultados por la SER están molestos con este considerable ajuste porque les frena inversiones y compromisos políticos el PSOE ha pedido ya la comparecencia de Montoro en el

Voz 1018 03:21 el peso sobre Cataluña tal y como les avanzábamos a las ocho el magistrado del Supremo Pablo Llarena ultima la resolución en la que rechazara la petición de Oriol Junqueras de salir de prisión para participar la próxima semana en la sesión constitutiva de nuevo Parlament Pedro Jiménez

Voz 1712 03:34 el escenario actual con Oriol Junqueras en prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva no hay posibilidad de conseguir ese permiso el reglamento del Parlament prevé la delegación de voto entre supuestos maternidad paternidad en capacidad prolongada ninguno de ellos es válido para el ex vicepresident de la Generalitat sin embargo el título preliminar del Código Civil norma supletoria del derecho español ofrece una fórmula aplicable a este caso y permite la aplicación analógica de las normas cuando no contemplen un supuesto específico pero regulen otros semejante entre los que se aprecie identidad de razón

Voz 1018 04:05 el ex presidente Puigdemont se reúne en Bruselas con la mayoría de diputados electos del P de cata los que se supone que explicará sus planes para intentar conseguir su investidura a distancia a pesar de los informes jurídicos que coinciden en la inviabilidad de ese escenario grupo socialista del Parlamento catalán ha registrado formalmente su petición de dictamen a los letrados de la Cámara Pol Foradada

Voz 3 04:23 es la primera vez que los diputados electos de Jones para Cataluña Seven con Putin Ramón están casi todos aunque faltan por ejemplo los Jordi Turull lo Josep Rull quiénes recordemos por orden del juez no pueden salir del estar el encuentro empezado hace una hora aunque no está previsto que se incorpore hasta la una es una reunión en la que se tratará el pleno de constitución del Parlament de la próxima semana la composición del grupo parlamentario y con toda probabilidad se hablará también de la investidura aunque según fuentes de la formación no se esperan hoy grandes novedades sobre este tema la posición oficial sigue siendo la de una investidura a distancia aunque se amontonan los pronunciamientos en contra incluso los letrados del Parlament no creen que sea posible desde hoy tienen ya formalmente encima de la mesa las peticiones de PSC de Ciutadans para emitir públicamente un posicionamiento oficial

Voz 1018 05:11 Andalucía representantes de los trabajadores y los sindicatos de Abengoa han expresado su malestar por la sentencia de la Audiencia Nacional que absorbe la antigua cúpula de la compañía del delito de administración desleal la resolución considera que las indemnizaciones millonarias que presidieron el ex presidente Felipe Benjumea y otros directivos se adecuarán a la normativa legal catedrales

Voz 0605 05:30 los trabajadores sin entrar en la sentencia consideran injusto que la antigua cúpula de esta multinacional se haya marchado por indemnizaciones millonarias mientras que miles de trabajadores han perdido su puesto de trabajo muchos de ellos sin nada Carlos Vázquez presidente del comité de Abengoa energía

Voz 4 05:45 se puede las tropelías que hemos dicho que se ha hecho durante estos dos años que llevamos de crisis con los trabajadores de Abengoa en la que la mayoría de los casos al santo sin cobrar un duro de indemnización uno se vayan cobrando de sabes área hay otro estrenan el que salir con una mano delante y detrás os parece que un poco justa

Voz 0605 06:05 los sindicatos desde la entrada en preconcurso de Abengoa en noviembre de dos mil quince ha perdido en España cuatro mil trabajadores con dos mil quinientos en la actualidad el presidente de la patronal andaluza Javier González de Lara no valora la sentencia pero sí dice que crea un clima de estabilidad en la compañía

Voz 1018 06:20 íbamos a Galicia el abogado José Ramón Sierra visita a esta hora en la presión de Alhama José Enrique Abuín el chicle autor confeso de la muerte de Diana que todo apunta que su intención es notificarle que abandona su defensa Ainhoa Apestegui

Voz 0028 06:31 la de esta mañana es la primera visita de Ramón Sierra abogado del chicle su cliente desde que se conoció el informe preliminar de la autopsia que descarta la posibilidad de que Diana Care muriera atropellada tal y como había asegurado su letrado Enrique Abuín precisamente hace una semana el abogado dejó claro que sí se constataba que esa versión era mentira se plantearía abandonar su defensa por falta de confianza decías Ramón Sierra que podía hacer el tonto pero no tanto finalmente la autopsia constatado que la joven murió estrangulada así que si el letrado cumple su palabra el asesino confeso de Diana Quer tendrá que recurrir a otro lo confirmará cierra su salida de la cárcel pontevedresa de A Lama a la que ha llegado hace más de media hora

Voz 1018 07:06 en unos segundos dos apuntes más con Carlos Cala y Adrián Prado

Voz 0019 07:09 la Audiencia Nacional investiga de nuevo al Grupo Villar Mir en concreto Fertiberia por un presunto soborno militares de Argelia a cambio de obra pública es la tercera investigación judicial que se abre por este tipo de hechos junto con el caso Lezo y la supuesta caja b del PP el noventa por ciento de los profesores convive con situaciones de violencia en clase y tres de cada cuatro considera que tiene muy poca o ninguna autoridad lo dice un estudio del sindicato CSIF que ha presentado un gabinete psicológico para asesorar y prevenir este tipo de situaciones y esto es algo de lo que es

Voz 1 07:35 José Antonio doce siete es una hora menos en Canarias la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido bueno termina la primera semana plenamente laboral de dos mil dieciocho y esperamos saber empezó bien bienes más

Voz 5 07:56 esperamos haberlo hecho mejor que el año pasado peor que el que viene porque deseamos ir siempre adelante más rápido mejor y más fuerte al fin y al cabo vivimos en tiempos definidos por la necesidad de mejorar

Voz 6 08:09 vamos a mejorar evacuados buenos días y mejorar mejorara muerte así se titula el repaso que hace el New Yorker a los libros de autoayuda más vendidos el año pasado en el mundo anglosajón prefieren que la evolución de los temas de los libros de autoayuda dice mucho sobre la época que nos ha tocado vivir que es interesante por ejemplo pues mira en dos mil seis antes del crash financiero el gran bestsellers de autoayuda era el secreto que vendió más de veinte millones de ejemplares proponía no sé si lo recordaréis visualizar tus deseos materiales con fuerza para que se hicieran realidad más o menos lo mismo que venían a decir Paolo Coelho Jorge Bucay esta seudo magia mental por la que tardaron tantos árboles queda ahora como un testamento a las ansias consumistas depredadoras que culminaría en la crisis financiera

Voz 1 08:49 si hay que cerrar los ojos indeseable muy fuerte muy fuerte después de la crisis financiera que tipos de libros de autoayuda son los que están tardando los árboles

Voz 6 08:58 pues mira ahora no importa más nuestro cuerpo y nuestra imagen que nuestros deseos más el exterior que el interior triunfan los libros científicos los que miden los logros y lo que te falta por llegar a ellos en general están escritos por psicólogos con muchos Masters por expertos en nutrición y fitness temas la motivación la consecución de objetivos la construcción de hábitos saludables la transformación de la fachada títulos pues por ejemplo súper better de Jayne Mc Bonig al contexto

Voz 1 09:23 a Vettel con técnicas de mejora inspirado

Voz 6 09:25 los videojuegos busca aliados colecciona vidas o grita grita es una palabra que está muy de moda y significa originalmente arena Arenillas pero ahora significa fortaleza y perseverancia que son las cualidades que necesitas para levantarte de la arena

Voz 1 09:38 Madre de Dios Key esos libros que dicen sobre nuestro tiempo

Voz 6 09:41 pues mira es como si la felicidad encontrar ahora no en tus fantasías de riqueza sino el interior del Pulsómetro que a todos este año nos han traído los Reyes Magos tanto lo menos vivimos en la doctrina de la optimización personal conseguir el cuerpo perfecto el peso ideal y la óptima productividad os habéis fijado en lo mucho que se escucha la frase sea la mejor versión de ti mismo anuncios de universidades mejor

Voz 7 10:02 es capaz de conseguir lo que sueñas anuncios de Turismo también en cuanto a Andalucía ya ves tú eres mejor

Voz 1 10:14 de buenas una frase tan

Voz 6 10:16 bien como vacía si es una pues muy claro si define muy bien estos tiempos pero tan interesante como este tipo de mensajes mainstream son los mensajes anti mainstream por ejemplo el prevista británico está teniendo muchísimo éxito con un libro sea más selfie como nos hemos obsesionado con nosotros mismos y que nos está pasando básicamente alerta de que esta idea de perfección no sé está matando la cultura la economía al dividir a la gente en ganadores y perdedores decirle a nuestros hijos que pueden ser lo que ellos quieran sólo está creando gente insatisfecha libere emo nos esto

Voz 1 10:49 no lo sé pero parece un libro de autoayuda recomendando que pases de la autoayuda

Voz 6 10:55 sí es dos mil dieciocho contradictorio pero los hay más bestias hay una mujer más Sara night es una ex editora que lo mandó todo al demonio y se fue a vivir a República Dominicana recomendar que todos hagamos algo parecido en su un beso llama Yuyu que es algo así como haces lo tuyo su título como se entiende eres mucho ruido como ser quién eres y usarlo que tienes para conseguir lo que quieres está en contra de la rutina del trabajo de la cortesía de la belleza de todo lo que no te haga feliz

Voz 1 11:19 de esto el viernes a las doce no me lobos de

Voz 6 11:23 lo llama la magia que te cambia la vida que las cosas te importen una mierda hasta charlas Ted sobre el tema

Voz 1 11:31 que venga bueno hay reflexión de pero no sé si quiénes estén escuchando nosotros mismos somos capaces de poder

Voz 6 11:39 combatir con la rutina es así pero hay otra corriente de pensamiento tan totalmente opuesta esta estarán ahí pero también encontrará la autoayuda es la representada por el danés del BID sube sea más tanzano mantente firme dice que en estos tiempos de progreso y mejora permanente si te quedas parado mientras todo el mundo avanza te quedas atrás pues quedémonos atrás que ya está bien seamos normales quedémonos en la media claro que la escrito un bestseller mundial y ahora vive en un avión dando conferencias por todo el mundo

Voz 1 12:06 paradoja no sea tú haces un libro de no hagas nada eso te hace rico

Voz 6 12:15 sabio al que le ha ido tan bien predicando la humildad que ahora es un millonario arrogante pero Birgit van a mi me gusta porque se ha cansado del yo del ser de eso que los anglosajones llaman el Self la palabra selfie ya basta con el yo ser tú mismo no tiene ningún valor que vivan las cualidades antiguas la integridad el autocontrol la fortaleza la dignidad menos selfies

Voz 1 12:33 así pues estoy con este Daniel autocontrol la integridad la fortaleza debida lealtad enseña suele pues hacer una foto y ponerlo en Instagram claro sabes y salida en grano medido por la gente lo haría pero las cualidades intrínsecas al ser humano son notables de manera externa para los dos la a muchísimas gracias buen fin de semana seguir

Voz 1 16:44 ya antes de acabar no usaremos las preguntas que nos deja el día de hoy una pregunta en qué grupo nos meterán nosotros sino en el de noruegas o en el de agujeros de mierda el número dos no debería Tram pensar que sí reciben inmigrantes pobres es porque que está muy mal para preferir vivir en un país gobernado por él entonces la pregunta no es mala suerte que de todo lo que se decidió en el consejo del veintinueve de diciembre el Gobierno sólo olvidar a informar sobre esa idea de reducir a la mitad el gasto público número cuatro sí total digo tal y como cuenta el diario El español más pidió cuatro millones a Bartomeu danza cómo se le ocurre pedirle a un club tan prestigioso que cometa una ilegalidad sin jugar al fútbol sin ser brasileño mi apellidarse Neymar de un taladro cinco si tal y como asegura el Corriere el Rey Juan Carlos tiró una modelo al mar para que no le pillara Sofía sería esa modelo la primera persona que escuchó sus dos grandes hits primero porque no te callas y luego lo siento mucho eso la sexta pregunta visto que el Gran Premio de Fórmula uno de Valencia ese gran premio la Generalitat lo había amañado todo no podrían haber trucado también el coche de Alonso séptima pregunta que hacía Leticia Sabater en el funeral de Carmen Franco última pregunta quizá sea excesivo que la reina Isabel II haya sancionado a su firma de sujetadores por desvelar que si los prueba delante de sus perros vale pero es realmente necesario dejarnos esa imagen en la cabeza Nos vamos el domingo estrena el documental de las joyas de la corona con la reina de Inglaterra hablando de la Corona volvemos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana con más Hoy por hoy con Pepa Bueno hasta entonces

