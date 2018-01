Hoy por Hoy (15/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

qué tal muy buenos días empezamos la semana con frío con mucho frío con alguna lluvia en al norte y con viento fuerte en Canarias y con un lunes que va a enfrentar a Convergència Democràtica y al Partido Popular a sus grandes fantasmas de la corrupción hoy diez meses después de que empezara el juicio del caso Palau vamos a conocer la sentencia el PDK se enfrenta a su pasado cuando bajo el nombre de Convergència la mitad de CIU según el relato del fiscal utilizó el Palau de la Música Catalana para financiarse de forma irregular el expolio del Palau llegó a los treinta millones de euros supuestamente seis con seis millones fueron para financiar el partido en una década anoche Artur Mas negaba la mayor en la sexta en la medida en que

Voz 3 01:02 eh vamos en la medida en que fue responsable del partido pues nunca tuve conocimiento ni siquiera la la más mínima intención de que podía haber un sistema organizado en estos días

Voz 1727 01:14 ves los antiguos gestores del Palau Fèlix Millet Jordi Montull confesaron todo en el juicio y queda por ver si hoy el Tribunal acepta su versión condena también al ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar el único político que afronta una causa penal por este caso aunque también está acusado formalmente el Partido Convergencia como responsable civil a título lucrativo por aprovecharse de los supuestos delitos que cometían otros Bale también el Partido Popular se enfrenta a un lunes de togas y de paseíllo la senadora popular Pilar Barreiro declara como imputada por la Púnica Inge no anuncian ya que si el juez la mantiene imputada después de escucharla la van a dejar caer Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:05 buenos días Barreiro va al Tribunal Supremo a declarar por haber pagado supuestamente con fondos públicos trabajos para mejorar su reputación online

Voz 1727 02:12 vi a la Púnica se les suma la Gürtel porque en la Audiencia Nacional comienza el juicio por la presunta financiación irregular del PP de Valencia

Voz 0027 02:19 más de tres millones de euros para las campañas de dos mil siete y dos mil ocho se sientan en el banquillo los empresarios pero también el exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa no está acusado Francisco Camps que va a declarar en calidad de testigo

Voz 1727 02:32 ya dos días de la constitución del Parlament la pretendida investidura de Puigdemont a distancia sigue tensionado al independentismo

Voz 0027 02:40 Es Marta Rovira que fue de las personas más críticas con la posibilidad de convocar convocará elecciones en octubre pide ahora realismo allí per Cataluña desde la lista de Puigdemont responde el diputado electo Josep Rull

Voz 3 02:51 vestiduras realista es investir lo que ha votado la gente estoy una investidura realista lo es aquí lo es en el resto de la Europa avanzada civilizada esto es una investidura realista respetar aquello que la gente vota

Voz 1727 03:07 aquí en Bruselas hoy echan en dar la comisión de expertos sobre las Fake News y que va a estudiar cómo evitar la manipulación de la opinión pública en Internet la comisaria europea para la Sociedad Digital María Gabriel

Voz 4 03:21 es un fenómeno hubo quién Noguchi

Voz 1727 03:24 las extrañas en una entrevista con la SER que no es un fenómeno nuevo que lo que es nuevo es la velocidad con la que se extienden ahora los bulos en Perú Aimar hay dos detenidos ya por la desaparición de una turista España

Voz 0027 03:38 los símbolos son dos hombres que se hicieron pasar por guías turísticos aseguran que la mujer murió en un accidente de tirolina Ike por miedo se deshicieron del cadáver en en un río

Voz 1727 03:47 la Jenner se convierte hoy en la primera compañía que cobran los pasajeros que quieran llevar su maleta con ellos en la cabina

Voz 0027 03:53 sólo se podrá subir el equipaje de mano a la cabina si el pasajero paga cinco euros adicionales sino la maleta tendrá que ir sido si al a la poder

Voz 1727 04:00 si Barcelona se rindió anoche ante Lady Ga

Voz 3 04:06 más que devolvió ese entusiasmo del público dedicando una de sus canciones a las víctimas de los atentados en Catalunya

Voz 5 04:21 unas quince mil personas han Gavà

Voz 6 04:22 dado el Palau Sant Jordi en la primera etapa de la gira europea de la cantante

Voz 1622 04:32 y en los deportes el Barça completa el ecuador de la tele

Voz 6 04:35 Prada en Liga sin conocer Sampe buenos días

Voz 1622 04:38 adiós Pepa la derrota cediendo sólo tres empates en diecinueve jornadas los de Valverde con cincuenta y un puntos aventaja al Atlético en nueve al Valencia el once y al Real Madrid ya en diecinueve ocupando los puestos Champions Villareal está a un punto del Real Madrid Sevilla dos en los de Europa League de por Málaga y Las Palmas ocupan los de descenso la primera vuelta se completa esta noche desde las nueve en el Villamarín con el Betis Leganés arbitrará el colegiado gallego Iglesias Villanueva

Voz 1727 05:01 detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

buenos días la semana se presenta sin grandes cambios a mediados de semana el viento se va a reforzar después bajarán las temperaturas pero en la mayor parte del país casi todos los días va a hacer sol evento hoy sólo esperemos lluvia durante la tarde en Galicia también el Cantábrico nos esperan grandes acumulaciones algunos chubascos también en la costa de Murcia y Alicante aquí el sol extra la gente la mayor parte de horas pero temperaturas de momento poco altas parecidas a los últimos días ahora el andó en la mayor parte del interior sobre todo en Castilla y León y en la Ibérica con valores eh que bajan de los cinco bajo cero con facilidad durante la tarde el ambiente al sur será más agradable procederá con máximas de diez a quince grados en la mayor parte del país cerca de los veinte en Canarias

Voz 1727 06:13 una canción triste para los momentos bajos canta Bunbury como hoy se supone que es el día más triste del año era lo cuenta Marina Fernández pues nos va unamos desde primera hora haber Marita Fernández buenos días

Voz 1491 06:26 buenos días Pepa esto del Blue Monday ases que dicen los expertos que es una invención por no decir que una chorrada hay que acudir a los expertos no para que no te para firmar eso en casos de falta pero bueno lo cierto es que el lunes se presenta complicado para algunos que como dice la canción han tenido el mundo a sus pies y ahora han dado con ellos en los tribunales hoy vamos a conocer en directo a eso de las nueve y media la sentencia del caso Palau después de repasar lo en profundidad en un acceso restringido que ha preparado Miguel Miguel Ángel Muñoz Encinas y también al PP le espera un día muy duro de Gürtel y púnica Eden cuesta según las que ciudadanos les ha dado el tan temible sorpasso

su memoria de la crisis

Voz 1727 08:09 la noticia o también se han creído que una noticia real no podía serlo si han pensado que una noticia veraz era una noticia inventada que con las cosas que pasan tampoco es tan raro bien el ecuador del mes de enero nos preguntamos sigue existiendo la famosa cuesta

Voz 1491 08:24 a los oyentes sufre más para llegar a final de mes en enero que en cualquier otro momento O'Shea ya todo el año se ha convertido en una cuenta en una cuesta en sí mismo nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta dices

Voz 10 08:44 ya

las distintas derechas en España se enfrentan hoy a la factura jurídica de su corrupción descubierta para empezar en Cataluña el PDK el partido de pulmón va a conocer esta mañana la sentencia del caso Palau que deberá confirmarse el partido cuando era Convergencia cobró más de seis millones de euros Se Ferrovial a cambio de que las administraciones gobernadas por el Partido de adjudicarán obra pública a esa constructora comisiones ilegales del tres hasta del cuatro por ciento que según el fiscal se analizaron utilizando el Palau como simple cañería de la corrupción Frederic Vincent Barcelona bon día a día la sentencia esa dar a conocer a las nueve y media lectura pública

Voz 0706 10:34 será la combinación de lo que empezó en dos mil nueve cuando los Mossos entraron en el Palau de la Música entonces hablaba sólo del saqueo de la institución por su principal responsable Fèlix Millet que recordemos pagó viajes e incluso la boda de su hija con el dinero de la institución sin embargo poco después salió otra sospecha que el Palau aquí

Voz 12 10:51 era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a la formación política

Voz 0706 11:00 así lo defendía el fiscal durante el juicio que el Palau era el canal para que la constructora Ferrovial sobornar a Convergència Millet lo confesó también en el juicio para que se redujera la condena

Voz 13 11:12 hacía donaciones Convergencia a cambio de obra pública que comer esenciales

Voz 0706 11:18 Millet y su mano derecha Jordi Montull señalaron sólo a los tesoreros de Convergència pero el fiscal no cree que se quedara aquí que el tesorero Sol no puede organizar todo es si hay condena a Convergència que técnicamente sigue existiendo podría tener que devolver estos seis millones que le acusan de haber cobrado en comisiones ilegales además su extesorero a Daniel Osàcar se enfrenta a ocho años de cárcel también están acusados dos ex altos cargos de la constructora de Ferrovial para los que el fiscal pide cuatro años

Voz 0027 11:44 eso en la Audiencia de Barcelona y en la Audiencia Nacional hoy empieza el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia una financiación ilegal que han ido reconociendo lo uno por uno todos los empresarios que pagaron los actos del PP los pagaron no por proximidad ideológica sino porque el PP se los recompensada adjudicando les supuestamente obra pública lo han admitido todos los empresarios lo han reconocido también los supuestos mediadores corruptos de la Gürtel pero el PP insiste en que no había nada ilegal Miguel Ángel Campos

Voz 1552 12:09 a las diez y media de la mañana comienza la primera de las sesiones de este juicio que quedará visto para sentencia el próximo mes de abril se juzgará la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel en el banquillo se sientan además de la trama encabezada por el líder Francisco Correa la cúpula del Partido Popular de la Generalitat del ex presidente Francisco Camps según el ministerio público el PP valenciano encargó en las elecciones municipales y autonómicas de dos mil siete y en las generales de dos mil ocho actos electorales a la Gürtel por tres coma cuatro millones de euros sin factura ni declararlos a Hacienda hasta dos coma dos millones los pagó en negro a la trama allí el resto fueron abonados por adjudicatarios con la Generalitat que pagaban a Correa con falta

Voz 0027 12:53 dudas falsas por servicios no prestados

Voz 1552 12:56 entre los actos bajo sospecha varios de Mariano Rajoy todos los empresarios han confesado los hechos el propio Correa también los ha reconocido e implicado a Francisco Camps que sólo declarará como testigo en el banquillo sólo se sentarán sus subordinados

Voz 0027 13:11 frente abierto para el PP por tanto en la Audiencia Nacional también hoy en el Tribunal Supremo declara allí como imputada esta mañana la senadora por Murcia Pilar Barreiro investigada por cinco delitos distintos entre ellos cohecho por haber contratado a la Púnica para que le mejorara la reputación política en Internet pero a costa del erario público los investigadores han ido demostrando como Barreiro cargaba a los presupuestos públicos esas operaciones de limpieza de su imagen personal llegaron incluso a crear un medio de comunicación también con dinero público un medio de comunicación en el que avión redactor que se dedicaba expresamente a crear noticias positivas sobre Barreiro para compensar todo lo que sí va publicando sobre ella vinculado a un caso de supuesta corrupción hoy ella Barreiro va a tener que explicar todo esto en el Supremo Ciudadanos insiste en que no aprobará los Presupuestos Generales del PP mientras ella siga siendo senadora y según ha sabido la SER les venimos contando desde las seis en el PP asumen que van a tener que dejarla caer si si el Supremo la mantiene imputada después de escuchar hoy sus explicaciones y esta mañana les vamos a contar como Ignacio González el ex presidente de la Comunidad de Madrid Inter a desacreditar la confesión del hombre que fue su mano derecha en los negocios supuestamente corruptos en la empresa pública de aguas te Madrid es Edmundo Rodríguez sobrino reconoció ante el juez que había llegado a guardar más de un millón de euros que en realidad era una comisión ilegal para Ignacio González esta confesión es letal para González y ahora él intenta desacreditar la diciendo que Rodríguez sobrino reconoció todo esto ante el juez bajo supuestas amenazas Pedro Jiménez

Voz 14 14:39 Ignacio González se defiende el presunto cabecilla del caso Lezo aprovechado un escrito en el que vuelve a reclamar que se cumpla la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le devuelvan sus coches para cuestionar esta confesión que les adelantó la SER de Edmundo Rodríguez el hombre del canal en Latinoamérica sobre el reparto de comisiones por la compra de São

Voz 15 14:57 me aún más sensiblemente Luis Vicente Moro me dijo que mi situación

Voz 16 15:03 yo mismo no comisión o lo que queramos llamar

Voz 15 15:08 porque ese dinero está destinado

Voz 14 15:12 qué tal o no era la defensa de González asegura que este testimonio carece por completo de corroboración material Ike además se efectuó después de un receso en el que se advirtió al investigado que existía una gran posibilidad de que su hija embarazada ingresara en prisión provisional si no colaboraba con la justicia

Voz 0027 15:34 la policía de Perú ha detenido en Cuzco a dos personas supuestamente relacionadas con la muerte de la española desaparecida allí a principios de año uno de ellos ha confesado que lanzaron el cuerpo de la chica a un río después de que muriera en un accidente en una tirolina a la que ellos le han llevado a haciéndose pasar por falsos días turísticos radio valencianas

Voz 0131 15:51 bon día según explican a la SER fuentes de lentos

Voz 0027 15:54 no de la familia de Natalie ocurrió el mismo día de su

Voz 0131 15:56 la desaparición el pasado dos de enero los ahora detenidos haciéndose pasar por falsos guías le ofrecieron esa posibilidad de un descenso en tirolina que ella habría aceptado según la investigación durante el descenso ella se quedó parada y uno de los presuntos sillas que descendía después impactó contra ella a gran velocidad y su muerte fue casi instantánea los dos individuos al no saber qué hacer con el cuerpo sin vida de la joven decidieron arrojarlo a un río y las fuerzas de seguridad peruanas siguen buscando el cadáver de Natalie en esa

Voz 0027 16:24 en México un empresario español ha sido asesinado a tiros en el Estado de Puebla la puerta de su casa y todo apunta a un intento de robo Julia Molina buenos días

Voz 17 16:32 buenos días el hombre se encontraba acompañado de su mujer cuando lo atacaron según apuntan los medios locales los dos iban a entrar a su casa con el coche pero según ha explicado la mujer la puerta se quedó atascada y cuando ella salía intentar abrirla el asaltante disparó a su marido se llevó un maletín que no contenía ningún objeto de valor el hombre de cincuenta años era propietario de una empresa de fibra de vidrio ahora la Fiscalía General del Estado de Puebla ha abierto una investigación para encontrar al responde al responsable del crimen

Voz 0027 16:59 la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para un médico un proxeneta y un empresario de Lugo que obligaron a una prostituta de dieciocho años a abortar supuestamente sin anestesia el empresario había dejado embarazada a la joven después de empeñarse en tener relaciones con ella sin protección cuando ella le reveló que estaba embarazada que quería tener el niño este empresario se puso en contacto con el dueño del prostíbulo Yeste llevó a la chica un médico que en un centro sin licencia le practicó el aborto supuestamente sin anexa en sin anestesia y además obligándole a va a mantener ella con sus manos a sostener el material quirúrgico porque allí no había ninguna enfermera Radio Galicia Jaime los dos días

Voz 0846 17:34 esos días se trata de un capítulo más de la Operación Carioca el mayor sumario contra la prostitución instruido en España en el entorno de Lugo en este caso el fiscal pide cárcel para el médico por el aborto sin anestesia practicado en una clínica ginecológica sin licencia de la capital lucense los hechos se remontan al año dos mil nueve según cuenta el diario El País el empresario del sector de la construcción casado y con hijos las enterarse que había dejado a la joven embarazada se lo comunicó ella misma se puso en contacto con un policía local al que le dijo que tenía un problema muy gordo que había que arreglarlo como fuera el agente se puso en contacto con el dueño del burdel Yeste con el ginecólogo en cuatro días se practicó la

Voz 0706 18:11 corto contra la voluntad de la chica una joven colombiana

Voz 0846 18:13 de dieciocho años entonces que si quería tener a la criatura nueve años después de los hechos el fiscal solicita la apertura del juicio oral y pide para cada uno el médico el empresario el proxeneta cuatro años y medio de prisión por un delito de aborto ilegal bajo coacción

Voz 0027 18:31 la derecha lidera las encuestas en Italia de cara a las elecciones generales del cuatro de marzo la coalición en torno a Berlusconi ronda el XXXV por ciento de los votos según los últimos sondeos Le sigue aunque de lejos el Movimiento cinco Estrellas y muy por detrás el centro izquierda de Renzi que se hunde veinte puntos informa desde Roma Marina García

Voz 18 18:49 en pleno apogeo de la campaña preelectoral la última encuesta de intención de voto de los italianos deja un escenario bastante inquietante a un mes y medio de las generales los datos apuntan al liderazgo del centro derecha dirigido por Forza Italia de Berlusconi con un treinta y cinco coma nueve por ciento de los votos seguido se encuentra el Movimiento cinco Estrellas primer sujeto político con el veintiocho coma siete la peor parte se la lleva una izquierda dividida en sus horas más bajas con una posibilidad máxima contando las pequeñas fuerzas de izquierda de alcanzar un veintisiete coma cinco por ciento de los votos con el veintitrés por ciento del Partido Democrático en un acto el pasado fin de semana en Milán devora

Voz 19 19:24 la vicepresidenta del Partido Democrático ha apelado así a la unidad

Voz 18 19:28 pero espero que se comprenda que es dramáticamente importante que todo el centro izquierda

Voz 20 19:33 el ministro así a un hito Cemsatse escena Sama

Voz 1727 19:38 podemos marcar la diferencia

Voz 18 19:40 eh aquí porque somos distintos porque tenemos el coraje de tomar decisiones sólo hay una persona que provoca que no hace nada

Voz 20 19:48 una persona que nos vaya que no fue bien

Voz 0027 19:51 Túnez ha celebrado dividido este fin de semana el séptimo aniversario del derrocamiento del dictador Ben Alí la única democracia que ha sobrevivido a la primavera árabe se enfrenta a una grave crisis económica que ha derivado en profundas protestas si el Gobierno en manos de los islamistas moderados del Elena Arda ha intentado parar sin éxito esas protestas prometiendo nuevas ayudas sociales Ángel Villar

Voz 0706 20:10 excusa miles de tunecinos han aprovechado el séptimo aniversario de la caída de Ben Ali

Voz 0027 20:14 para protestar contra el actual Gobierno

Voz 0706 20:21 y lo han hecho coreando algunos de los lemas que se escucharon durante la llamada Primavera árabe como el de trabajo dignidad y libertad que han gritado desde la misma avenida de la capital tunecina en la que empezaron las protestas a las marchas se han sumado partidos de la oposición como el Frente Popular tunecino

Voz 0027 20:39 a su líder jamás jamás ni ha pedido una nueva

Voz 0706 20:43 acción política que sea capaz de cumplir con las aspiraciones del pueblo para tratar de frenar la indignación el Gobierno ha anunciado una serie de medidas sociales como garantizar el acceso al sistema de salud o el aumento de las ayudas económicas para los más pobres

Voz 0027 20:59 Israel no permite que la delegación de diputados españoles que está visitando Palestina pueda entrar en Gaza según denunció anoche el diputado de Podemos Pablo Bustinduy el Gobierno de Israel les ha denegado los permisos necesarios para acceder a la franja para visitar los proyectos de la UNRWA es la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos son en total doce diputados de PP PSOE Ciudadanos Podemos IU y Compromís un tribunal militar israelí sienta hoy en el banquillo a una adolescente palestina de dieciséis años a la que detuvieron por abofetear a dos soldados israelíes junto a su casa en territorio ocupado la Cadena SER ha hablado con la abogada de esta chica que lleva tres semanas detenida y cuyo arresto ha provocado una ola de críticas dentro y fuera de Israel y Palestina corresponsal en Jerusalén Beatriz sucumbe

Voz 21 21:40 un tribunal militar israelí decide este mediodía Si acepta Mimi esperará en prisión o en libertad que se celebre su juicio para el cual aún no hay fecha el caso de esta adolescente palestina ha dado la vuelta al mundo debido a un vídeo que la muestra abofetear a dos soldados israelíes en su casa en un pueblo de Cisjordania cercado por una colonia israelí este vídeo grabado por su propia madre propició su detención y que fuera acusada de doce presuntos delitos Agett también es un ejemplo de lucha para los palestinos para muchos israelíes es una amenaza las posibilidades que tiene de salir en libertad hoy

Voz 0027 22:15 son muy escasas opina

Voz 1727 22:18 Vilas que

Voz 22 22:20 yo estoy en China ten como una humillación nacional y a ese esa humillación la que llevó al arresto de aire

Voz 21 22:28 la audiencia de hoy se celebra en el Tribunal de Ofer una corte israelí situada en Cisjordania en tierra ocupada el índice de condenas de esta corte roza el cien por cien

Voz 22 22:37 que es la cortas de ocupación Iker que una razón es este perpetuar la ocupación no no implementar justicia

Voz 21 22:45 según datos de oenegés en este momento hay más de trescientos menores palestinos en prisiones israelíes

Voz 0027 22:53 el mayor grupo lácteo del mundo el gigante francés Lactalis está contra las cuerdas por la contaminación de una partida de sus productos para bebés XXXV niños han infectado ya de salmonelosis en Francia y otro aquí en España la semana pasada la empresa acaba de anunciar que retirará doce millones de unidades ese producto en ochenta y tres países corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 23:13 el presidente del mayor grupo el acto del mundo en ves ni salió ayer de su tradicional silencio para asegurar que indemnizará a las familias los bebés afectados de salmonela se elevan a treinta y cinco en Francia no hay casos nuevos desde el ocho de diciembre y el anunciado en España el viernes pasado se remonta al mes de octubre aseguró desde al dominical de Melo Gómez de mí ya está bien pero con dinero no se puede comprar todos son las palabras del portavoz del Gobierno beige está vivo y es que los afectados recurrirán a los tribunales porque seis meses después de haberse detectado la bacteria causante de esa infección la administración detectó miles de lotes lácteos

Voz 0706 23:49 excepto les de estar contaminados en hipermercados

Voz 0390 23:52 las farmacias guarderías y hospitales de Francia en la primera entrevista de su vida el máximo ejecutivo de Lactalis y una de las mayores fortunas de Francia reconoce que informaron de forma incompleta al Gobierno sobre la contaminación que hubo errores humanos que van a subsanar

Voz 0027 24:07 la revista Vogue ha anunciado que suspende su relación con dos de los fotógrafos más cotizados del mundo y lo hace a raíz del reportaje de este fin de semana The New York Times en el que antiguos colaboradores suyos y conocidos modelos masculinos abusan a Mario Testino Bruce Weber de abusos sexuales Carolina Gómez buenas

Voz 1727 24:23 buenos días la famosa editora de Vogue Anna Wintour

Voz 0393 24:25 Tura ha emitido este fin de semana han comunicado en el que asegura que las historias publicadas son desgarradoras de escuchar

Voz 1491 24:30 sí porque son sus amigos personales pero al mismo

Voz 0393 24:33 tiempo toma las acusaciones dice muy en serio y por eso ha decidido suspender la colaboración con ambos fotógrafos en todas las revistas de la compañía a la espera de que se aclaren los hechos pronto tanto Bruce Weber como el peruano Mario Testino han negado las acusaciones a través de sus abogados que han recibido la noticia dicen con sorpresa y consternación ambos son fotógrafos muy reputados y de una amplia teatro trayectoria Testino ha estado muy vinculado a la casa real británica el fue por ejemplo quién realizó las fotos el compromiso de que Middleton y el Príncipe

Voz 0148 25:02 gracias Carolina en Sudáfrica

Voz 0027 25:08 protestas como ésta han obligado a la cadena de ropa H llene a cerrar temporalmente todas sus tiendas en el país los manifestantes acusan a la marca sueca de guerra el mismo poder aquel anuncio polémico en el que un niño negro vestía una sudadera con el lema El mono más White de la jungla bueno la compañía ya se disculpó la semana pasada ahora estas protestas en Sudáfrica suben a la marcan una crisis profunda allí

Voz 0978 25:29 París Luis buenos días buenos días la cadena de moda sueca considera prioritario garantizar la seguridad de su personal en Sudáfrica y por eso va a cerrar sus tiendas en el país de forma temporal para evitar escenas como ésta

Voz 23 25:46 aquí varios jóvenes estrofa

Voz 0978 25:48 maniquíes y estanterías llenas de ropa otros bloquean los accesos a las tiendas ni la retirada de la aprendan y las disculpas públicas han rebajado la tensión y las protestas en el país africano HM ya ha expresado

Voz 0027 25:59 en un comunicado su comprensión por la indignación

Voz 0978 26:02 creada por la imagen de niño tachada de racista y aseguran que no reabrirán sus tiendas en Sudáfrica hasta que no se restablezca la seguro

Voz 1727 26:11 hoy

Voz 0027 26:20 Sampe buenos días buenos días Aimar superada ya la mitad de la temporada en Primera el Barça de Valverde va camino de

Voz 1161 26:25 en una primera vuelta casi impecable cincuenta puntos sólo tres empates cedidos en diecinueve partidos con este ritmo llevan una proyección de ciento dos que salía del récord histórico absoluto en Primera y de momento los diecinueve puntos que le llevan al Real Madrid si es récord en una primera vuelta ya que en la anterior marca estaba en dieciocho aunque es verdad que los decidan cuentan con un partido menos anoche victoria dos cuatro en Anoeta rompiendo una mala racha de diez temporadas sin conocer la victoria ante la Real en su campo Paulinho dos de Suárez y Messi remontaban un dos cero con el que se ponían los de Eusebio con los de Willian José y Juanmi el técnico de la Real Eusebio comentó

Voz 24 26:53 daba la clave de la remontada culé en una de las pocas situaciones de gol que tiene el Barça nos hace el dos uno y eso pues quizá hace que en el segundo tiempo no salgas con tanta fuerza al con el mismo ritmo y la misma velocidad que habíamos tenido en el primer tiempo es posible que ese golpe un poco anímico haya afectado de alguna manera hay nos ha hecho ver que quizá el Barça nos podía hacer daño como de hecho nos ha hecho en el Congreso

Voz 1161 27:16 lo tiempo con dos toros en un gol a Willian José que Movistar reconocía haber pedido explicaciones al colegiado yo hablé

Voz 2 27:22 en el descanso pero me sigo faltan pero para mí no ha sido nada ya hay otra vez más es tomo

Voz 1161 27:30 no noto completo de esta primera vuelta los de Valverde Atlético en nueve puntos al Valencia el once como decíamos al Real Madrid ya en diecinueve nunca antes también dejar con los blancos había sido tan extensa a estas alturas Guillermo Amor sobre ello

Voz 5 27:40 trabajo mucho a todo el mundo da respetaba mucho al Real Madrid porque es un equipo muy grande muy importante que siempre pues está luchando también por todas las competiciones parecido a nosotros aquí a hablar ahora de ellos pues tampoco sería justo Ny ni bueno aprovechando porque digamos con alguna dificultad los resultados no

Voz 1161 28:00 a la consecución de buenos resultados sobre si esta ventaja cules sobre el Madrid fuese al revés Jordi Alba lo matarían aquí no lo tuvimos también está claro que son muchos puntos pero al final la gente de pueblo todo va un poquito más tienen esa esa virtud quizá de taparlo más yo creo que la gente de Barcelona es más crítica y al final pues también a los jugadores nos ayuda muchísimo el domingo nos dejó también el Levante cero Celta uno Alavés uno Sevilla cero Espanyol uno Athletic uno el Barça como decíamos aventaja Atlético ya en esos nueve puntos el Valencia de once Real Madrid diecinueve ocupan puestos Champions Villareal a un punto del Real Madrid Sevilla dos ocupan los de Europa League de por Málaga y Las Palmas están en los de descenso hoy la primera vuelta a excepción de la aplazado Leganés Real Madrid se completa esta noche con el Betis Leganés desde las nueve muchas bajas béticas Campbell Barragán Sanabria por lesión Mandi hice tal por sanción en los madrileños no bastar si manos que lesionado arbitrará el colegiado gallego Iglesias Villanueva en segunda iniciada ya la segunda vuelta Huesca y Cádiz están en las plazas de ascenso directo Oviedo Rayo Numancia y Lugo en los de promoción el descenso es para Lorca Córdoba y Sevilla Atlético en el Europeo de balonmano España disputa esta tarde desde las seis y cuarto la segunda jornada ante la selección de Hungría habla el seleccionador Jordi Ribera

Voz 25 29:03 un equipo que nos va a trabajar bien en defensa vamos a tener que hacer un buen trabajo de movimiento de balón y sobretodo como siempre intentar defender supongo que ellos intentarán hacer ataques largos para evitar que nosotros podamos corre

Voz 1161 29:16 es además Eslovenia Alemania Montenegro Macedonia Dinamarca República Checa en Australia tenemos hablamos del Abierto de tenis a Pablo Pablo Carreño ha debutado con victoria sobre el en dos sets en juego va perdiendo dos sets a uno David Ferrer ante el ruso Ruper Rafa Nadal debuta esta desde las nueve La mañana ante el dominicano estrella y en el cuadro femenino Carla Suárez se enfrentará a la polaca frente el Dakar suspendida a la etapa de hoy por la intensa lluvia Carlos a general con más de una hora sobre el ala sobre Al Attiyah Peterhansel en motos Barreda es quinto ocho minutos de Van beben en la ACB a una jornada de completarse la primera vuelta el Real Madrid lidera con cuatro victorias sobre Barça Valencia y Fuenlabrada

Voz 1727 30:00 son las seis y me

Voz 2 30:01 a las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:11 ustedes tienen un problema el problema se llama tres por ciento señor Mas tiene la palabra brevemente usted usted ha perdido

Voz 1727 30:20 completamente los papeles es el presidente del año dos mil Pasqual Maragall que entonces era presidente de la Generalitat de Catalunya ya acusaba a Convergència Democràtica de corrupción en sede parlamentaria ustedes tienen un problema se llama tres por ciento le dijo al entonces líder de la oposición Artur Mas bien pues doce años después de aquella severa acusación vamos a saber si Maragall tenía o no razón cuando dijo aquello si realmente existió ese tres por ciento y los convergentes se financiaban de manera irregular cobrando mordidas a cambio de adjudicaciones

Voz 0027 30:54 a las nueve y media de la mañana a partir de las nueve y media se va a hacer pública la sentencia del caso Palau a una posible condena que podría caer como una bomba en medio de las negociaciones políticas de investidura entre Puigdemont Esquerra esta semana empieza la legislatura en Cataluña esas negociaciones siguen empantanados Frederic Vincent bon día

Voz 0706 31:10 bon día Esquerra pedido realismo al independentismo para afrontar las dificultades dicen ir Cataluña respondía

Voz 3 31:15 la investidura realista es investir lo que ha votado la gente esto es una investidura realista lo es aquí lo es en el resto de la Europa avanzada civilizada

Voz 0706 31:26 Josep Rull defendía así la investidura de Puigdemont asegura que es posible hacer la dentro de la ley Esquerra dejado esto de la investidura distancia en manos de los letrados del Parlament que en breve tienen que hacer público su informe con todo esto lo siento penalistas quieren asegurar primero su mayoría en la Mesa del Parlament para ello es necesario saber si los diputados electos que están en Bruselas pueden delegar el voto o en cambio en renuncian a sus escaños

Voz 0027 31:48 vidente del petrolero iraní en el Mar de China ha terminado en tragedia el barco se ha hundido después de diez días de trabajos contrarreloj para intentar apagar las llamas para rescatar a las

Voz 27 31:57 tripulación Isabel Villar buenas ideas buenos días el Gobierno chino ha confirmado ya el hundimiento de este barco después de una fuerte explosión que ha dejado los alrededores del buque llenos de petróleo sin embargo las autoridades no dan información todavía sobre el daño medioambiental que ha causado este accidente en la zona el portavoz de los equipos de rescate ha dado por muertos a los treinta y dos tripulantes aunque sólo han podido recuperar los cuerpos de tres de ellos el barco permanecía a la deriva en el mar de China después de que el pasado día seis de enero se chocara con un carguero el Gobierno chino ha abierto una investigación para conocer las causas de este accidente un accidente que según Greenpeace tendrá un enorme impacto medioambiental entre otras cosas porque podría destruir el hábitat de especie

Voz 28 32:33 es muy consumidas en China como la caballa

Voz 0027 32:37 se espera unas semanas sin grandes cambios en el tiempo aquí en España va a hacer bastante frío en todo el país con algunas lluvias no muy fuertes en Galicia y en el Cantábrico ahora mismo cómo están las carreteras María Forner buenos días

Voz 1491 32:48 hola buenos días pues ahora mismo en la Comunidad de Madrid vemos cómo empieza a aumentar el tráfico en las principales entradas a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A tres en la zona de Santa Eugenia en la IV en el acceso a la M treinta y al paso por Pinto en la A5 en la zona de campamento Alcorcón y Móstoles la carretera de Toledo va bastante cargada a la altura de Parla Jay densidad circulatoria en la M40 entre Vallecas y Coslada el sentido a la dos eh en Guipúzcoa un accidente en Donostia en la GI seiscientos treinta y seis ralentiza la circulación hacia eh

Voz 1727 33:19 según por lo que respecta al temporal todavía

Voz 1491 33:22 cuenta de siete carreteras afectadas dieciséis de ellas cerradas tres pertenecen a puertos de montaña lascas las cadenas son necesarias en doce días más principalmente en Castilla León La Rioja y Cantabria hoy además van a encontrar bancos de niebla densa especialmente en Castilla y León que pueden complicar la conducción así que tengan precaución ya aumenten la distancia de sí

Voz 1727 33:43 seguridad entre vehículos

Voz 1727 35:57 son las seis y treinta seis minutos de la mañana cinco y treinta y seis en Canarias abrimos la Mesa de España en Andalucía en Málaga la policía investiga allí la muerte de una mujer británica de treinta y cinco años cuyo cadáver han encontrado en una playa de Marbella llevaba desaparecida desde el dos de enero y los agentes tratan de averiguar si su muerte tiene relación con el episodio de malos tratos que había denunciado a comienzos de año Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 36 36:24 hola buenos días aun Rebeca Moulton llevaba un año viviendo en Marbella justo el día antes de desaparecer había sido atendida por un supuesto caso de maltrato su marido fue detenido la mujer debía acudir a ratificar la denuncia en el juzgado pero no se presentó una vecina alertó de que sus hijos de ocho y once años estaban solos en casa Se pierde el rastro catorce días en no llevaba dinero y su móvil no respondía al autopsia va a aclarar ahora las circunstancias de su muerte en principio no se aprecia signos de violencia el arrestado ha quedado en libertad y los niños se encuentran en el Reino Unido con su familia Mata

Voz 1727 36:56 se llama Irene Casares Jiménez tiene dieciséis años lleva desaparecida casi dos meses la alerta la ha dado el propio ministro del Interior a través de las redes sociales la última vez que se vio esta chica fue en Ávila Eva Marín buenos días

Voz 0603 37:12 dos días y en ese texto del ministro se puede leer ayuda a su familia encontrarla llamando al uno uno dos cero sesenta y dos o cero noventa y uno Se sabes algo o las visto o difundiendo este mensaje reproduciendo así también las líneas emitidas a través de la Fundación Ayuda a niños adolescentes en riesgo Anar Irene Casares Jiménez desapareció el pasado veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete en Ávila según figura en los carteles difundidos ya en los que aparece también otras características de la joven cuarenta y siete kilos de peso gafas grado

Voz 1727 37:42 pasadas pelo castaño un tatuaje en el brazo

Voz 0603 37:45 Izquierdo con la palabra mamá yo toro de una rosa en la espalda y en el momento de la desaparición vestía cazadora roja chandal de color salmón una mochila zapatillas de deporte blancas

Voz 19 38:05 con esta declaración de intenciones un ocho de marzo

Voz 1727 38:08 de mi lista terminó ayer el II Encuentro Estatal para organizar un paro el Día Internacional de la Mujer un paro que abarque a todos los ámbitos una huelga en la que se visible dice que sin ellas y nosotras El Mundo separa que es uno de los lemas del encuentro que se ha celebrado este fin de semana en Zaragoza allí nos vamos Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 0148 38:29 buenos días más de cuatrocientas mujeres y cerca de un centenar de colectivos y asociaciones han participado en esta reunión para preparar la huelga del ocho de marzo

Voz 1727 38:37 Justa Moreno es una de las portavoces del monte

Voz 0148 38:39 en todo feminista queremos visibilizar

Voz 37 38:42 la centralidad de las mujeres y las injusticias de un sistema que nos condena a una vulnerabilidad de derechos y una precariedad de nuestras vidas queremos pararlo todo queremos que paren nuestras ciudades nuestros pueblos no estamos dispuestas a seguir sometidas

Voz 1727 38:59 amenazadas por las violencias machistas

Voz 0148 39:02 el movimiento feminista ocho EM plantea una huelga que se note en el mundo del trabajo y en el estudiantil pero también en el ámbito doméstico y en el de las mujeres cuidado

Voz 1727 39:10 horas también en Zaragoza Pepe las Marías buenos días

Voz 0706 39:14 los días hoy se reúnen los sindicatos de la fama

Voz 1727 39:16 nica que Opel tiene en Figueruelas para fijar una posición común a los recortes que plantea la empresa una propuesta que pasa por congelar los salarios o reducir los pluses y que afectaría Pepe a la a los casi seis mil trabajadores de la planta

Voz 0846 39:31 la dilación de los sindicatos a producir además tras las asambleas celebradas este fin de semana en Zaragoza en las que los trabajadores de la factoría han mostrado su malestar por los ajustes que plantea el grupo francés PSA a los nuevos dueños de Opel

Voz 1622 39:43 estamos expectantes a ver qué es lo que no se contrae

Voz 38 39:45 pues hay que luchar para sacar esto adelante si estamos

Voz 39 39:48 hombre con la misma además que intenta no recortar recortar recortar llevamos ya muchos años con lo mismo no la verdad es que sí

Voz 0027 39:54 desde la plantilla ya estamos un poco cansados

Voz 0846 39:56 tal porque en la empresa sólo quiere ganar beneficios acostado los sacrificio los trabajadores además PSA todavía no definido cuál es el plan de futuro para Opel Figueruelas lo que ha llevado al comité de empresa a paralizar la negociación del

Voz 0027 40:07 convenio

Voz 35 40:11 la era eh

Voz 1727 40:15 y esta tarde Carles Francino y todo el equipo de La Ventana viajan a Galicia cuando se cumplen tres meses de la ola de incendios que arrasó cincuenta mil hectáreas de bosque gallego y que provocó la muerte a cuatro personas algunos ayuntamientos siguen esperando para recibir las ayudas que entonces prometió la Xunta Xaime López bos días Bos Días

Voz 0846 40:36 los meses en los que Nigrán donde murieron dos personas e han servido para algo de verde en las zonas menos afectadas por el fuego pero no para cobrar las ayudas los afectados siguen esperando además por un estudio de la Xunta para analizar si hay peligro de derrumbe de las rocas Dunn Castro por culpa de las lluvias ya se han producido algunos desprendimientos de tierras Juan González es el alcalde

Voz 4 40:59 es que además esos Pedras bueno pues estaban bueno muy frecuentada carretera igual con árboles Pedra importantes no que a esta hora provincial que qué pasa por ahí con unos motores momentos pues hemos encontrado propuesto por alguna de Montes de vecinos de la Diputación de Pontevedra estamos haciendo una obra

Voz 3 41:17 e inmerso en Ciudad hoy se cumplen tres meses de sólo de incesto

Voz 0846 41:21 ellos el de Nigrán es sólo un ejemplo La Ventana

Voz 3 41:24 o de Carles Francino analizar esta tarde cómo estás actualmente la situación

Voz 1727 41:29 en Córdoba muerto a los noventa y cuatro años el poeta Pablo García Baena es Premio Príncipe de Asturias de las Letras María José Martínez buenos días buenos días Pepa esta mañana se va a abrir la capilla ardiente si la capilla ardiente a partir de las doce del mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba para dar ese último adiós al poeta García Baena ha sido diferente para la poesía española y andaluza miembro fundador de Cántico llamado así por la revista que en plena posguerra fundó con poetas como Juan Bernier Julio Diamante Mario López Ricardo Molina los pintores Ginés llevan a Miguel del Moral un grupo que conectó entonces con la generación del veintisiete sirvió a generaciones posteriores con una poesía de alto compromiso estético es Premio Príncipe de Asturias premio Internacional de Poesía Federico García Lorca Hijo Predilecto de Andalucía y Córdoba doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca y Córdoba el año pasado la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha lamentado su fallecimiento hoy es que justo para este dos mil dieciocho el Centro Andaluz de las Letras rabia nombrado Autor del año hoy la despedida mañana el funeral en la iglesia de San Miguel de la capital cordobesa un beso María José de eso iluminar expedida bien distinta en los devuelve ahora a Aragón Coghen a Sánchez borró por que anoche se despidió de los escenarios Lita Claver más conocida Ana como la maña

Voz 40 42:47 no

Voz 0148 42:51 la vida seis razón no le faltaba dijo adiós al espectáculo con setenta y dos años en el teatro Apolo de Barcelona Lita Claver debutó siendo un adolescente en la Sala Oasis de Zaragoza con quince años y con veintidós ya se subió al escenario del paralelo en la Ciudad Condal allí desarrolló gran parte de su carrera aunque con sus espectáculos ha recorrido buena parte del país la maña se quitan las lentejuelas pero seguro que mantendrá su carácter picante porque ya provoca cuando está sobre las tablas y cuando no a muchos nos va a costar olvidarla sentada sobre las rodillas de un divertido Juan Alberto Belloch en su época de alcalde durante la presentación del programa de fiestas del año en el que ella era la pregonera Henning figura

Voz 1727 43:32 un beso hasta luego Buendía gracias a todos eh

Voz 41 43:44 no

Voz 1727 43:53 antes de dejar el cargo Barack y Michelle Obama recibieron el regalo más caro por parte del rey de Marruecos por parte de Mohamed VI que quiso convertir la Casa Blanca en un bazar de oro de diamantes rubíes valorados en setenta y siete mil euros un regalo dirigido a los Obama pero que ha terminado en los Archivos Nacionales de Estados Unidos

Voz 28 44:13 corresponsal en Rabat Sonia Moreno los regalos que Mohamed VI ofreció a la familia Obama son los más caros de todos los recibidos por el ex presidente de Estados Unidos de mandatarios y celebridades de todo el mundo el Real órbita ofreció al presidente americano en dos mil dieciséis Un broche chapado en oro con diamantes y rubíes un bolso de oro con un broche de esmeraldas y diamantes arietes de diamantes y otros pendientes de oro también con diamantes eran las el valor de los regalos estima en alrededor de setenta y siete mil euros según desveló el canal de televisón americano Fox News la generosidad del Rey marroquí se conoció cuando la oficina de protocolo del Departamento Federal de Estados Unidos entregó la lista de regalos recibidos por Barack Obama durante su último año en la Casa Blanca según los documentos federales estos obsequios fueron entregados a los Archivos Nacionales antes Mohamed VI habría ofrecido otros nativos a Obama aunque parece que de menor valor en dos mil nueve una colección de nueve libros sobre la historia y la cultura en Marruecos que costó seiscientos euros o una foto en blanco y negro un niño la víspera de la conmemoración del aniversario de los atentados del 11S Thiemo

Voz 1727 45:15 hay y hay conmoción en Suecia por lo que ha ocurrido en un pozo sea sacrificado a nueve cachorros de león por falta de espacio en sus instalaciones Rafa Muñiz

Voz 0978 45:31 a los problemas de espacio y Murcia tienen miedo

Voz 1727 45:33 si su mala

Voz 0978 45:36 posibilidad de reubicar a los cachorros en otros todos del país asegura su director resulta difícil de explicar pero es cierto que no podemos mantener a determinados animales en nuestras instalaciones ha dicho Se ve que en este caso sueco practican poco el Tata vive y deja vivir porque según ha admitido su responsable desde dos mil doce ha sacrificado a nueve cachorros de león completamente sanos después incluso de haberles presentado ante la prensa consideran los expertos de esta instalación que la falta de espacio incrementa el número de agresiones dentro de la manada la noticia ha conmocionado a la opinión pública que

Voz 1275 46:11 ya en dos mil catorce pasó un mal trago

Voz 0978 46:14 viendo como en el zoo de Copenhague sacrificada a una jirafa la descuartizar van Illa echaban como alimentó a los felinos

