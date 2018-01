Hoy por Hoy (15/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 fue buenos días Mariano Rajoy reúne a partir de las once a la plana mayor de su partido un PP atenazado en tres frentes el hundimiento electoral en Cataluña enlace de auge de ciudadanos en las encuestas y la corrupción y no son frentes estancos porque las consecuencias de unos alimentan a los otros y es que a la misma hora en que Rajoy reúne a los suyos va estar declarando en el Supremo la senadora popular Pilar Barreiro acusada de dar dinero público a la Púnica para que la trama mejorará su imagen en las redes sociales ciudadanos exige que está senadora entre por eso escaño como condición para apoyar los presupuestos de este año según ha podido saber la SER si Barreiro sigue imputada después de declarar hoy el PP le va a pedir su acta de senadora la dejará caer ya a la misma hora empieza en la Audiencia Nacional el juicio de la rama valenciana de la Gürtel el que va a determinar si el Partido Popular de Valencia se financió ilegalmente a través de la trama Francisco Correa pero hoy hoy la presa a corrupción del Partido Popular palidecer a ante la sentencia que se espera en Barcelona y que afecta a Convergència Democràtica se hace pública la sentencia del expolio del Palau de la Música treinta millones de euros perdidos y hoy sabremos y casi siete sirvieron para financiar al partido de Artur Mas la corrupción se cruza esta semana con la agenda catalana este miércoles comienza la legislatura con el primer pleno en el Parlament y la constitución de la mesa sin que a fecha de hoy esté claro nada ni siquiera quién va a presidir la Cámara Icon Esquerra Junts per Catalunya discrepando en público sobre la pretendida investidura distancia así comienza el lunes quince de enero hoy los dos peruanos detenidos por la desaparición de una joven española aseguran que tiraron su cadáver al río tras un accidente de tirolina Aimar

es lo que ha confesado a la policía a uno de esos detenidos Home cuentan a la SER fuentes de la familia de la joven y dos arrestados son dos hombres que estudió en pasar por guías turísticos y que aseguran que después del accidente se asustaron tiraron el cadáver

Voz 1727 02:35 en Alemania el líder socialdemócrata Martin Schulz tiene una semana esta semana para intentar convencer a los suyos de aceptar el preacuerdo alcanzado con Merkel para repetir la gran coalición un preacuerdo que el domingo se somete a consulta de las bases

Voz 0027 02:49 en Italia los sondeos pronostican la victoria de la derecha en las elecciones el cuatro de marzo los conservadores que acuden en coalición conseguiría en casi un treinta y seis por ciento de los votos mientras el centroizquierda RTS hunde por detrás del Movimiento cinco Estrellas

Voz 1727 03:01 la empresa Lactalis ha retirado ya del mercado doce millones de lotes de leche repartidos en un total de ochenta y tres países lotes potencialmente contaminados con el virus de la salmonela

el máximo responsable de la empresa ya ha dicho que indemnizará a las familias de los treinta y seis debes contagiados por salmonela uno de ellos aquí en España pero el portavoz de los afectados asegura que no podrán comprar su silencio de otra empresa

Voz 1727 03:25 sí me ha cerrado todas sus tiendas en Sudáfrica

cierre por estas violentas protestas contra la campaña publicitaria en la que la marca mostraba un niño negro con una sudadera con el lema el mono más guay de la jungla la cadena ya pidió perdón la semana pasada ahora asegura que volverá a abrir sus tiendas en Sudáfrica cuando recuperen la seguridad

Voz 1727 03:47 y en los deportes ha comenzado esta madrugada el abierto

buenos días hoy va a ser frío pero gran parte de la semana a diferencia de los últimos días pocas novedades vamos a tener vientos fuertes a mediados de semana Nou descenso de temperaturas justo cuando el fin de semana pero como decíamos en general una semana bastante tranquila ahora por ejemplo con niebla en cerebro puede ser persistente en su tramo final también en la cuenca del Duero en el conjunto del país acabará haciendo sol algunos chubascos ahora durante la mañana en provincias como Murcia o Alicante durante la tarde afectarán a Galicia y el Cantábrico no curará mucha agua y a pesar que Duran tratarte acabará haciendo mucho sol el ambiente frío en todo el país

Voz 0978 04:24 buenos días hoy va a ser frío pero gran parte de la semana a diferencia de los últimos días pocas novedades vamos a tener vientos fuertes a mediados de semana Nou descenso de temperaturas justo cuando el fin de semana pero como decíamos en general una semana bastante tranquila ahora por ejemplo con niebla en cerebro puede ser persistente en su tramo final también en la cuenca del Duero en el conjunto del país acabará haciendo sol algunos chubascos ahora durante la mañana en provincias como Murcia o Alicante durante la tarde afectarán a Galicia y el Cantábrico no curará mucha agua y a pesar que Duran tratarte acabará haciendo mucho sol el ambiente frío en todo el país

Voz 10 06:54 yo leí el que vamos en la medida en que fue responsable del partido pues nunca tuve conocimiento ni siquiera la la más mínima intención de que podía haber un sistema organizado en este las dos revés podrías dar grandes externos enterada

Voz 1727 07:11 creo que no creo que no decía anoche Artur Mas en La Sexta que no supo nada hay que quiere que la corrupción no podría estar ocurriendo en su partido sin que se enterara Se refiere a Artur Mas a las mordidas que presuntamente cobraba su partido por las obras públicas que la la Generalitat adjudicaba la empresa Ferrovial mordidas que llegaban a través del Palau de la Música esa es la tesis del fiscal y la parte política del caso Palau del que en unas horas vamos a conocer la sentencia y mientras la derecha catalana rebautizada como P de Cat mira la Audiencia de Barcelona la derecha español la que se sigue llamando PP afronta un nuevo lunes negro en los tribunales Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 07:51 buenos días en el Supremo declara como imputada

Voz 1727 07:53 la senadora del PP Pilar Barreiro en la Audiencia Nacional empieza el juicio por la rama valenciana de la Gürtel

Voz 0393 08:00 si hoy los tribunales devolverán a recordará a Mariano Rajoy la corrupción en el PP en la Audiencia Nacional comienza el juicio por la financiación ilegal de su partido en Valencia que es una de las patas más importantes de Gürtel en el banquillo se sientan hasta veinte personas entre ellas varios cargos del Gobierno de Francisco Camps aunque Noel entre los acusados están Ricardo Costa Vicente Rambla y los líderes de la trama Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes el otro frente abierto lo tiene en el Tribunal Supremo la senadora Pilar Barreiro declara en calidad de investigada por contratar presuntamente a la trama Púnica para que mejorarán su imagen utilizó cinco mil euros de dinero

Voz 1727 08:56 gracias Carolina ahí tenemos novedades sobre otra trama presuntamente corrupta sobre la trama Lezo Ignacio González quiere desacreditar la confesión del que fue su número dos de Edmundo Rodríguez que reconoció ante el juez haber cobrado comisiones que luego iba a repartirse con el ex presidente madrileño bueno pues dice González que esa confesión se obtuvo bajo amenaza de información de Pedro Jiménez

Voz 0738 10:30 comité de expertos sobre la manipulación de información en la red las famosas si News comienza sus trabajos este lunes en Bruselas con el objetivo de clarificar el concepto y buscar un marco colectivo para evitar sus efectos

Voz 1727 11:39 las Fake News no son nuevas dice la comisaria y tiene razón miden en Chile la presidenta Michelle Bachelet ha pedido una investigación que aclare cuanto antes como el Banco Mundial pudo manipular en sus informes las calificaciones de ese país con el objetivo de perjudicar la competitividad de la economía chilena lo ha reconocido en una entrevista el economista jefe del Banco Mundial para Soledad Gallego Díaz estamos ante una impresionante manipulación

Voz 1910 12:10 el hecho de que una institución internacional como el Banco Mundial manipular a sus índices para perjudicar a un país concreto Chile mejor dicho al Gobierno socialista de ese país es una noticia pésima no sólo por el daño que causó a Chile y al Gobierno de Michelle Bachelet sino también por el desprestigio que acarrea para esa institución los datos fueron hechos públicos por el economista jefe del banco Paul Romer en unas declaraciones al periódico del mundo de los negocios por excelencia el Wall Street Journal según Romero se hicieron cambios en la metodología del llamado índice de competitividad en negocios que elabora el Banco Mundial de manera que puntúan peor intencionadamente al gobierno de Bachelet durante los últimos cuatro años Michelle Bachelet que dejará de ser presidenta en marzo y que será relevada precisamente por Sebastián Piñera con político

Voz 1727 13:00 creador obtenido un segundo mandato

Voz 1910 13:02 insistiendo en tu mejor manejo del mundo empresarial pidió inmediatamente que se abra una investigación formal para identificar a los responsables de la manipulación

Voz 2 13:11 com

Voz 1910 13:12 si hiciera como si difieran lo más evidente ahora es el daño que experimentan todos los índice que elabora el Banco Mundial e incluso los que hacen otras instituciones internacionales el ranking de competitividad

Voz 0393 13:23 ya en negocios utiliza fundamentalmente

Voz 1910 13:26 para atraer inversiones tanto nacionales como él

Voz 1727 13:29 extranjera suele ser una de las principales

Voz 1910 13:31 de referencias que emplea en las grandes empresas para evaluar nuevos negocios un Romer los cambios de metodología que hicieron durante el mandato de Bachelet estuvieron probablemente contaminados por motivaciones políticas impresionante

Voz 1727 13:50 Achille precisamente llega hoy el Papa Francisco que aterriza en mitad de fuertes protestas por las denuncias de corrupción y pederastia dentro de la Iglesia Marina García

Voz 0393 13:59 Francisco hallará en Chile y Perú un clima enrarecido por los últimos escándalos de pederastia y corrupción

Voz 1727 14:05 Plata del fisco se la lleva Francisco es uno

Voz 0393 14:07 los lemas que han coreado en las protestas en Santiago pocos días antes de la llegada del Pontífice cuando

Voz 1727 14:13 todavía permanece la sombra de duda sobre la permisiva

Voz 0393 14:15 vida del obispo Juan Barros ante los abusos sexuales de hace una década en Perú el Papa llegará cuando se investiga una nueva lacra de pederastia cuando tras el polémico indulto a Fujimori el presidente Kuczynski parece implicado en graves asuntos de corrupción hablará el Papa de pederastia seguro hablará el Papa de corrupción con el presidente de Perú se lo hemos preguntado al cardenal Juan Luis Cipriani

Voz 1727 14:37 el obispo de Lima yo creo no

Voz 14 14:40 votar a ese tema personalmente con él acaba está el presidente aquí pero en sus discursos probablemente sí toque el tema no es Francia

Voz 0393 14:47 disco llega a una Latinoamérica convulsionada hablara de pederastia y corrupción pero no con los implicados

Voz 1727 14:54 siguen las protestas de los tunecinos que en el séptimo aniversario de la caída de Ben Ali se han echado a la calle contra las políticas de austeridad del Gobierno anuncia ya un paquete de inversiones para intentar atajar esta crisis Ángel Villaescusa

Voz 15 15:08 miles de tunecinos han aprovechado el séptimo aniversario de la caída de Ben Alí para protestar contra el actual Gobierno y lo han hecho coreando algunos de los lemas que se escucharon durante la llamada Primavera árabe como el de trabajo dignidad y libertad que han gritado desde la misma avenida de la capital tunecina en la que empezaron las protestas a las marchas se han sumado partidos de la oposición como el Frente Popular tunecino

Voz 0027 15:38 su líder jamás jamás ni ha pedido una nueva

Voz 15 15:41 acción política que sea capaz de cumplir con las aspiraciones del pueblo para tratar de frenar la indignación el Gobierno ha anunciado una serie de medidas sociales como garantizar el acceso al sistema de salud o el aumento de las ayudas económicas para los vascos

Voz 1727 15:54 pobres y en el Mar de China ha terminado por explotar el petrolero iraní que llevaba más de una semana la deriva después de chocar con otro barco el buque se ha hundido con ciento treinta y seis mil toneladas de crudo a bordo pero el Gobierno chino no dice aún una palabra sobre el daño medioambiental que puede sufrir la zona Isabel Villar el barco se ha hundido

Voz 1922 16:14 todo según las autoridades chinas después de una fuerte explosión que ha dejado los alrededores del buque llenos de petróleo y un intensa columna de humo negro aunque el gobierno no pone cifras al desastre medioambiental Greenpeace sí alerta de la tragedia entre otras cosas porque el crudo contaminara a una zona llena de especies muy consumidas en China las autoridades japonesas también han mostrado su preocupación por el que califican como el mayor vertido de crudo que se recuerda en décadas los equipos de rescate han estado trabajando más de diez días pero sólo han podido recuperar los cuerpos de tres tripulantes ya han dado por muertos a los otros veintinueve miembros de la tripulación si han sobrevivido todos los marineros del carguero chino con el que se chocó el pasado día seis de enero este petrolero iraní que ha estado a la deriva desde entonces el Gobierno ha abierto una investigación para conocer las causas del accidente el martes

Voz 1727 16:57 son las siete diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 1727 17:34 bueno Ryanair es desde hoy la primera aerolínea que va a cobrar a los pasajeros por llevar una maleta dentro del avión en la cabina del avión hoy entre en vigor la nueva normativa de la compañía que va a obligar a los usuarios que quieran subir al avión con sus maletas a pagar por un embarque prioritario Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 17:52 buenos días a partir de hoy los pasajeros sólo podrán subir a los aviones de Ryanair con un bolso una riñonera o una mochila pequeña en la segunda pieza aunque sea una maleta de mano deberá ir en la bodega sin coste adicional la compañía irlandesa asegura que con este cambios agiliza el embarque hice evitan los retrasos por lo que los clientes que quieren llevar dos bultos a bordo tendrán que pagar cinco euros de más la aerolínea quiere que los pasajeros facturen al viajar por ello van a rebajar el precio de las maletas facturadas iban a permitir llevar hasta veinte kilos cinco más en cada Amalia

Voz 1727 18:23 ETA

Voz 18 18:25 no

Voz 19 18:29 noticias la que a mí casi siempre me ha parecido mentira más bien una broma puesto lo que creo nada que ver con Esperanza Aguirre e se estrelló con un helicóptero y que salió ilesa

Voz 2 18:42 cuando aparcó en la Gran Vía gracias Lucía de Mallorca hay noticias es cierto a las que cuesta mucho dark

Voz 20 18:48 mérito claro de excelencia buenos días el kit para la nieve lo quisieran los chavales ya estudia subiendo al monte sin ningún tipo de precaución las comparecencias de Puigdemont desde Bruselas todo me parece poco desiste

Voz 2 19:05 las noticias falsas han existido siempre pero ahora se propaga más rápido

Voz 21 19:10 incluso enlaces para ver aquellas noticias al intento toldos sordo preguntar entonces qué es verdad

Voz 2 19:18 gracias Jokin y sobre la cuesta de enero buenos días Jose desde Barcelona esto es una apuesta ya de doce meses iba por tramos y cada tramo más empinado todavía porque los sueldos no llegan Lele de mal

Voz 22 19:29 haga verdad que casi todos los meses los días quince empieza a las cuentas a sueldo precario que tenemos no dan para más

Voz 2 19:38 enero cuesta hagamos lo que hagamos en Navidad Ingrid del Campo de Gibraltar

Voz 23 19:41 pues no significa que hayamos pasado estas Navidades con uno gesto e hinchados producto

Voz 1910 19:49 por comprar llamada son menos en lo que la cuesta de estos dos gente

Voz 2 19:52 la gracias a todos

Voz 3 20:05 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:11 qué tal buenos días con tres grados a esta hora en la Gran Vía frío intenso esta mañana en Madrid con heladas generalizadas en toda la Comunidad es noticia que les cuenta la SER los niños con necesidades especiales que sufren algún trastorno discapacidad o retraso madurativo esperan una media de un año para conseguir una plaza en un centro de atención temprana de la red pública de la Comunidad lo denuncia la plataforma que han puesto en marcha varias familias madrileñas que se han encontrado con el mismo problema la falta de recursos para atender a estos pequeños que tienen entre cero y seis años la Comunidad de Madrid es incapaz de especificar cuál es el tiempo medio de espera Israel Aranguez buenos días

Voz 0978 20:47 buenos días es el pediatra quién deriva las familias al único centro que tiene la Comunidad para valorar las necesidades de estos niños se llama creó la espera media es de unos tres meses aunque los tiempos se pueden alargar según reconoce la propia Consejería de políticas sociales después con un dictamen de necesidades ya en la mano las familias tienen que esperar de nuevo para conseguir una plaza en un centro de atención temprana es donde los plazos se alargan Lucía tiene una hija con autismo la Comunidad tardó dieciocho meses en asignarle esa plaza durante ese tiempo

Voz 2 21:16 co pago porque la pequeña fuera tratada en un centro privado para obtener plaza

Voz 24 21:25 mientras estuve las noté que pude permíteme pagana de terapias privadas en año y medio mi hija era capaz de prestar atención mi hija hacia los puzzles con una velocidad de alucinaba todo el mundo mi hija era capaz de seguir de entender órdenes mi hija era capaz de señalar que no sabían

Voz 0978 21:42 en la región según las estadísticas del INE hay unos treinta mil menores susceptibles de necesitar estas ayudas y apenas hay más de tres mil plazas públicas la Consejería de políticas sociales no es capaz de especificar el tiempo medio de espera de las familias sí asegura que su aumentado en un veintiocho por ciento el número de plazas también el presupuesto

Voz 1275 21:59 varias familias con el apoyo de algunos grupos políticos van a llevar este jueves al pleno de la Asamblea un pleno específico sobre infancia las más de treinta y cinco mil firmas que han recogido para pedir una ley de protección de la infancia con diversidad funcional el lunes quince de enero del caso Lezo Ignacio González intenta desacreditar la declaración ante el juez del mundo Rodríguez Sobrino titulares

Voz 0978 22:20 se lo está contando la SER el ex presidente madrileño asegura que la confesión del que fuera su mano derecha en los negocios del canal en América Latina se consiguió bajo supuestas amenazas Rodríguez Sobrino le dijo al juez que había guardado más de un millón de euros como comisión ilegal

Voz 1275 22:34 González el Gobierno regional empezar a entregar este lunes a los grupos de la oposición las actas del Canal Isabel II que lleva vetando desde agosto Lajusticia autorizó la entrega de los documentos hace meses pero la comunidad alega un error administrativo ya cesado a un alto cargo por este asunto arranca el juicio

Voz 0978 22:47 en el caso Bloque en la presunta trama policial que sienta en el banquillo al que fuera jefe de la policía municipal de Coslada el fiscal pide para él veintitrés años de cárcel por los delitos de extorsión cohecho blanqueo de capitales

Voz 1275 22:58 la policía investiga aún las causas del derrumbe de un falso techo la pasada madrugada en una discoteca de Carabanchel y que dejó veintiséis heridos según fuentes del Ayuntamiento de Madrid el local había pasado todas las inspecciones reglamento

Voz 3 23:08 días BMW Madrid concesionario BMW en España patrocina hora punta le ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:18 siete y veintitrés minutos de la mañana vamos de nuevo a la

Voz 2 23:20 las carreteras DGT María Forner buenos días

Voz 1275 23:23 buenos días estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido hace apenas unos minutos en la M40 en el entorno de Pozuelo que está generando ahora mismo unos ocho kilómetros de tráfico lento con paradas pasando los túneles de El Pardo en dirección todo ello hacia la A uno en esta misma vía vamos a encontrar también tráfico muy intenso en la zona de Vallecas y Coslada en dirección a La dos y en el barrio de La Fortuna hacia las seis p continúa habiendo tráfico muy intenso en todos los principales accesos a la capital y precaución también en la A42 porque va bastante cargada a la altura de Parla

Voz 2 23:55 la capital como despierta el tráfico hasta ahora pantalla buenos días

Voz 25 23:59 hola buenos días pues con un obstáculo para los conductores de la A5 los que entran por el túnel de la avenida de Portugal que sepan que la propia Cuesta de San Vicente tienen cortado el carril derecho sentido Plaza de España ya se está notando en ese acceso pero también decirles a los motores del norte que no han cambiado las cosas en el túnel de Pío XII sobretodo atención ahora esos conductores que abandona la M30 porque tienen cortado el túnel sentido Monforte de Lemos totalmente en el sentido inverso sólo disponen de un carril costumbre de Ustari

Voz 1275 27:26 un juzgado de Plaza de Castilla han multado con ciento ochenta euros a tres ultraderechistas por agredir a un activista que interrumpió un acto de homenaje a Franco en la plaza de Oriente que tuvo lugar el veinte de noviembre de dos mil dieciséis lo de los condenados es además el líder de las juventudes del partido de ultraderecha Democracia Nacional Alberto Pozas para hasta cinco ultraderechistas eso

Voz 0055 27:46 entraron en el banquillo de los acusados pero la jueza finalmente ha considerado que en los vídeos sólo tres de ellos agreden a la activista una multa de ciento ochenta euros para cada uno por un delito de lesiones leves además de una indemnización de trescientos cincuenta euros para Lagardère Danubio el activista agredido los hechos sucedieron el veinte de noviembre de dos mil dieciséis en la plaza de Oriente cuando decenas de ultraderechistas homenajearon al dictador Franco en el aniversario de su muerte en este sentido en el acto con gritos de Franco asesino una pancarta fue agredido con patadas y puñetazos por varios de ellos uno de los tres condenados el líder de las juventudes del partido ultraderechista Democracia Nacional un concesionario de fuel

Voz 1275 28:25 habrá sido condenado a pagar más de setecientos euros a un conductor por retrasarse un día en la entrega del vehículo que acababa de comprar el comprador era un taxista al que la demora le causó pérdidas en Madrid su David Callejo

Voz 0027 28:37 si el concesionario los da una fecha de entrega y no cumple con lo pactado y si además eso los genera un perjuicio económico tenemos derecho a reclamar y ser indemnizados es lo que ha considerado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número dos de Fuenlabrada que ha condenado a un concesionario de la ciudad Gamboa eco auto a pagar setecientos treinta y cinco euros más intereses al propietario de un taxi adquirido en sus instalaciones el problema es que al retrasarse un día la entrega el taxista tuvo que esperar dos jornadas más porque era fin de semana para obtener su licencia Mario Arnaldo presidente de Automovilistas Europeos Asociados

Voz 36 29:09 los vendedores tienen responsabilidad por el retraso en la entrega porque eso es

Voz 37 29:14 incumplimiento del contrato asociación recuerda Nostra

Voz 0027 29:17 de que es necesario probar el perjuicio económico claro para que sean reconocidos nuestros derechos

Voz 1275 29:30 a dos tenemos a esta hora en la Gran Vía aunque muchas zonas de la Comunidad de Madrid amanecen a esta hora con valores negativos las temperaturas van a subir ligeramente a mediodía Se esperan cielos con pocas nubes a lo largo de toda la

Voz 1727 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy no comienza el lunes quince de diciembre y hoy la nieve CD no va caer pero atención al frío en el centro de España ya atención también al viento en Canarias en las islas se esperan rachas cercanas a los ciento veinte kilómetros por hora de hecho el mal estado de la mar ha provocado la muerte de dos hombres de nacionalidad lituana el oleaje en los lanzó de una lancha en Tenerife otras dos personas resultaron heridas Radio Club Tenerife Héctor palmero

Voz 0760 30:41 estaban disfrutando de su último día de vacaciones hoy tenían previsto regresar a su país de origen pero pese a la mala situación del mar quisieron disfrutar de él en la zona del Charco de La Laja en el norte de Tenerife uno de los fallecidos fue arrastrado por una serie de olas trece su compañero se lanzaron para sacarlo al verlo en apuros y en ese intento uno de ellos también fallecía a los otros voz pudieron salir por la rápida intervención de los servicios de emergencia que al llegar

Voz 2 31:03 lugar comprobaron que dos de los cuerpos ya estaban flotando boca abajo

Voz 0760 31:07 a pesar de las maniobras de reanimación no lograron recuperarlo

Voz 1727 31:11 uno de los dos peruanos detenidos por la desaparición de la joven españolas Nathalie Salazar a inicios de año ha confesado que tiraron el cadáver a un río después de que la chica se golpear accidentalmente en un descenso en tirolina los detenidos son dos hombres que se hicieron pasar por guías turísticos Radio Valencia lo Durán

Voz 0131 31:30 la familia de Natalie que reside en Valencia no tenía noticia desde ella desde el pasado dos de enero fuentes cercanas a han confirmado a la SER que según la investigación fue ese mismo día cuando se produjo ese fatal accidente dos hombres haciéndose pasar por guías la llevaron a una tirolina durante la actividad ella quedó parada suspendida a medio trayecto y uno de los presuntos guías que iba detrás impactó contra ella a gran velocidad y le provocó la muerte casi en el acto los dos hombres arrojaron el cadáver al río y ahora las fuerzas de seguridad peruanas continúan buscando el cuerpo sin vida de nata

Voz 1727 32:00 lo que hoy conocemos los detalles de uno de los capítulos más brutales que recoge el sumario del mayor caso contra la prostitución que sea instruido en España el de la Operación Carioca la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para un médico un proxeneta y un empresario de Lugo que obligaron a una prostituta de dieciocho años abortar una interrupción de embarazo que se hizo sin anestesia e incluso con la propia chica sosteniendo el material quirúrgico el empresario la dejó embarazada tras empeñarse en mantener relaciones sexuales sin protección Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 32:33 los hechos se remontan al año dos mil nueve según cuenta el diario El País el empresario del sector de la construcción casado y con hijos tras enterarse que había dejado a la joven embarazada se lo comunicó ella misma se puso en contacto con un policía local al que dijo que tenía un problema muy gordo y que había que arreglarlo como fuera el agente se puso en contacto con el dueño del burdel Yeste con el ginecólogo en cuatro días se practicó el aborto aborto contra la voluntad de la chica una joven colombiana de dieciocho años que si quería tener a la criatura se practicó una clínica sin licencia nueve años después de los hechos el fiscal solicita la apertura de juicio oral

Voz 1727 33:07 a las víctimas de agresiones sexuales pero sobre todo a la culpa iniciación de esas víctimas ya los intentos de relativizar su dolor ha ido dedicada esta comparsa de las irrepetibles en el Carnaval de Cádiz

Voz 1 33:25 sí sí sí sí sí sí

Voz 1727 33:53 ah sí rompió a aplaudir el Gran Teatro Falla de Cádiz tras el pasodoble que dice literalmente que aquel día pensaba que me moría después de esquivar las cornadas de aquella manada salgo y celebro cada semana que sigo viva Radio Cádiz Francisco José Román

Voz 40 34:10 la directora de la comparsa las irrepetibles Clara Rojas dice que se encuentra superada por la difusión que ha tenido la letra tanto en redes sociales donde se ha convertido en un fenómeno viral con más de seis mil de tuits como en los que los carnavales de Cádiz hecho el Gran Teatro Falla la acabamos de escuchar saludó a esta agrupación procedente de Alcalá de Guadaíra en Sevilla con un fortísimo aplauso tras su actuación sumándose el reconocimiento a la víctima de la violación grupal a la que dedicaron su letra hay que recordar que el pasodoble de la agrupación se pronuncia además en contra de culpabilizar la la agrupación está compuesta por doce mujeres por seis hombres la letra es de Antonio Medina guitarrista compositor de la música del resto también de la agrupación

Voz 1727 34:46 el Ayuntamiento de Pedrera en la provincia de Sevilla ha convocado esta tarde una mesa por la integración a la que están llamadas a participar asociaciones colectivos sindicatos y partidos políticos buscan medidas para apagar la mecha prendida desde hace una semana contra la comunidad rumana en esta localidad

Voz 0131 35:02 Radio Sevilla Elena Carazo si el objetivo de esta mesa por la integración es la de buscar propuestas y analizar el Olic el origen de los incidentes de los días seis y siete de enero que acabaron con siete personas detenidas ya en libertad y otros siete sancionados por participar en los enfrentamientos entre vecinos y ciudadanos rumanos residentes en la localidad Antonio Morales alcalde de Pedrera primero otro

Voz 2 35:22 de fue aislar a eso violento con los suele haber ardido anímicamente y también aislar a esa persona que quieren sacar rédito de esta situación pues reflexionar todo asumir nuestra parte de culpa yo asumo la mía la Guardia Civil ha mantenido todo el fin de semana su refuerzo

Voz 1727 35:36 de agentes y los niños con necesidades especiales esperan una media de un año para conseguir una plaza en un centro de atención temprana de la red pública de la Comunidad de Madrid lo denuncia la plataforma que han puesto en marcha varias familias madrileñas que se han encontrado con el mismo problema por la falta de recursos públicos acaban todos pagando terapias privar las la Comunidad de Madrid es incapaz de especificar cuál es el tiempo medio de espera radio

Voz 1275 36:01 feliz Laura Gutiérrez primero esperan para que la Comunidad de Madrid valores sus necesidades en el único centro que tiene habilitado para ello Se a Macri Cobi después una vez con ese informe esa valoración el a mano las familias siguen esperando para conseguir una plaza en un centro de atención temprana y aquí el tiempo es oro Lucía estuvo esperando año y medio Oscar sigue esperando

Voz 24 36:18 para obtener plaza pública ya estuve esperando un año y medio mientras tuve la suerte de que pude permitir una palabra de terapias privadas en un año y medio mi hija era capaz de prestar atención mi hija hacia los puzzles con una velocidad de alucinaba todo el mundo mi hija era capaz de seguir de entender órdenes mi hija era capaz de señalar que no sabían

Voz 41 36:38 tenemos casos por ejemplo el mío en el que todavía no tenemos plaza después de ocho meses de haber obtenido el dictamen de necesitar atención

Voz 1275 36:45 según las estadísticas del INE unos treinta mil niños presentan necesidades especiales en Madrid sólo hay tres mil cuatrocientas plazas públicas y a los niños van dedicados cuentos como éste ahí

Voz 42 36:55 en fin el León cuántas mañanas empezaba así la vida en la sabana los cachorros tienen siempre tanta prisa por salir de las idas y corretear entre los árboles

Voz 1727 37:07 es el proyecto cuéntame algo que me reconforta que busca mitigar el dolor de niños con enfermedades progresivas hoy irreversibles al final de la vida sus creadores escriben cuentos personalizados para los pequeños y ahora buscan que su proyecto se implante en los hospitales extremeños ser Cáceres Justo Pérez

Voz 1258 37:26 sí Pepa incluso se busca la complicidad e implicar a las familias aportando datos de resultados un audio libro grabado por locutores profesionales ilustrado y escrito por expertos que trata de aportar cariño y energía Alicia Chamorro es enfermero especialista en cuidados paliativos licenciada en Teoría de la Literatura nos cuenta ya algunos resultados en otros puntos de España

Voz 43 37:45 gracias a ti y al cuento ese fue soñando Ése fue viva no se le pudo minimizar a muchísimos niveles en la cantidad el tiempo de angustia que también es algo que se busca no es buscar esa evasión e con la ficción el implicar a toda la familia algo que es muy importante

Voz 1258 38:00 es que cuéntame algo que me reconforta ya ha sido aplicado en otros centros hospitalarios como el Niño Jesús de Madrid

Voz 3 39:18 Volkswagen Yell el deporte hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 39:28 esta mañana dos meses después Rafa Nadal vuelve a disputar un partido oficial Sampe illa Hay ganas de verlo de nuevo ERE desde luego voy a ver cómo

Voz 1161 39:36 vuelve porque va a ser en su debut en la primera ronda del Abierto de Australia el primer Grand Slam de la temporada nos devuelve a Nadal a las pistas después de su último partido aquel trece de noviembre en el que caía ante el belga en la Copa de Maestros de la que se tuvo

Voz 1910 39:47 que retirar por su lesión de rodilla Nadal debutará no antes de la

Voz 1161 39:50 nueve de la mañana ante el tenista veterano de la República Dominicana Víctor Estrella Burgos treinta y siete años número ochenta y uno de la ATP ha comenzado bien el torneo para Pablo Carreño que se ha impuesto en su debut austro Leno pública en cuatro sets siete cinco cuatro seis siete cinco y seis uno email para David Ferrer que ha caído en cinco sets con el ruso Rulet cinco siete coma siete seis con ocho seis en el Grec dos seis siete seis otra vez ocho seis dos seis en el cuadro femenino sólo se ha estrenado Carla Suárez que se ha impuesto en el primer set siete cinco a la polaca friends y que de momento en el segundo va ganando también tres dos eh ha sido eliminada la sorpresa de la noche Venus Williams en dos sets con la suiza y en cuanto al fútbol se completa esta noche la primera vuelta en primera división a excepción del Leganés Real Madrid aplazado por el Mundial de Clubes precisamente con la visita de Leganés al Villamarín esta noche desde las nueve ante el Betis muchas bajas béticas Campbell Barragán Sanabria por lesión Mandi feudal por sanción Setién quiere dejar atrás la euforia de la victoria en el derbi

Voz 1757 40:43 no sé que si pierdes lo gana achacar a que nos hemos venido arriba que hemos tenemos una euforia desmedida si perdemos que podría darse no será porque el equipo baje la intensidad ni baje en los registros que está marcando últimamente a la hora de de de salir al campo

Voz 1161 41:01 no en el Leganés sólo perderá por lesión Garitano ante esa posible euforia bética

Voz 3 41:05 no hubiera preferido que no hubiesen ganado el partido

Voz 49 41:08 quedan las no porque ahora vendrán con una alegría increíble con un estado de ánimo fuera de lo normal y eso se nos va a hacer muy duro seguro

Voz 1161 41:16 arbitrará el colegiado gallego Iglesias Villanueva el domingo nos dejaba también el Levante cero Celta uno Alavés uno Sevilla cero Espanyol

Voz 1275 41:22 uno Athletic uno además la primera victoria del Barça

Voz 1161 41:24 las diez años en diez años dos cuatro remontando el dos cero inicial y completado una primera vuelta casi perfecta sólo tres empates en diecinueve jornadas sin derrotas aventajando al Atlético en nueve puntos al Valencia en once y al Real Madrid ya en diecinueve una ventaja sobre los decidan que si fuera a la inversa Jordi Alba tiene claro cómo le afectaría a su afición

Voz 50 41:40 me matarían aquí y no lo tomemos también está claro que son muchos puntos pero al final la gente de allí pueblo todo va un poquito más tienen esa esa virtud quizá de taparlo más que yo creo que la gente de Barcelona es más crítica y al final pues también a los jugadores nos ayuda muchísimo Villarreal aún no

Voz 1161 41:55 el Real Madrid y Sevilla dos ocupan los puestos de Europa League de por Málaga y Las Palmas están en los de descenso en segunda iniciada ya la segunda vuelta a Huesca y Cádiz están en proceso de ascenso directo Oviedo Rayo Numancia y Lugo en promoción de ascenso y descenso es para Barça B Lorca Córdoba y Sevilla Atlético y en la Premier el Liverpool se convertía en el primer equipo que derrota esta temporada el City de Guardiola se imponía tres en la jornada veintitrés el City sigue líder quince puntos sobre Manchester United Chelsea y el propio Liverpool en el Europeo de balonmano español disputa esta tarde desde las seis y cuarto en la segunda jornada ante la selección de Hungría habla el seleccionador Jordi Ribera

Voz 51 42:25 es un equipo que nos va a trabajar bien en defensa vamos a tener que hacer un buen trabajo de movimiento de balón

Voz 2 42:31 sí sobre todo como siempre intentar defenderse

Voz 51 42:33 supongo que ellos intentarán hacer ataques largos para evitar que nosotros podamos corre

Voz 1161 42:38 en el Dakar hoy jornada descansó el suspenderse la etapa por la intensa lluvia Carlos I lidera la general con más de una hora sobre Al Attiyah en motos Barreda es quinto a ocho minutos de Van beberé ni en la ACB jornada una jornada de completarse

Voz 2 42:50 primera vuelta Real Madrid lidera con cuatro victorias sobre

Voz 1161 42:52 Barça Valencia Fuenlabrada los cuatro junto Gran Canaria están ya metidos en la Copa

Voz 57 45:32 hola tiempo ya para José Mari

Voz 1727 45:35 que hoy proclama

Voz 57 45:36 lo mismo me da que me da lo mismo

Voz 2 45:39 buenos días Pepa un espectáculo apasionante para los aficionados a la política

Voz 1100 45:43 cómo va trepando de la nada un partido que crece y crece como la madera Selva en el Caribe quienes peinamos canas ya hemos sido testigos de experiencias como los novelistas por hacernos un chascarrillo hasta el Partido Reformista Democrático aquella aventura de mil novecientos ochenta y seis que enterró baúles llenos de dinero en su exigua de existencia nacido y muerto en unos meses era el partido de Miquel Roca pero también de Florentino Pérez hoy presidente del Real Madrid que fue su secretario general entonces

Voz 1161 46:15 en el despertar de Podemos y sus robarnos

Voz 1100 46:18 poco ante aquel modesto este último no han pasado tres años vivir pimpón ha dado la vuelta al pastel ya Funke de presidente in péctore parece una temeraria ostentación porque el camino estará cima es largo y pedregoso tiene a su favor el rebufo de Macron obstruido luce el mismo buen aspecto exterior que tiene las tortillas mexicanas las are paso incluso los bocatas combinado con el vacío absoluto en su interior que tanto admite lo dulce salado lo picante como la agridulce maleable como la plastilina anuncia que gobernará con quién sea menester nacionalistas eso sí abstengan se gusta en esta época postmoderna la extrema variabilidad de Rivera lo mismo me da que verdad lo mismo

Voz 16 47:07 ya lo sabremos el ojo izquierdo

Voz 1 47:14 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno es que

Voz 1727 47:39 diariodehoyporhoy del quince de enero del año dos mil dieciocho escribe Luisa Rodríguez la despidieron con cincuenta y tres años ya recuperado la ilusión con un proyecto de asesoría online en una asociación dedicada a eso a los mayores de cincuenta años

Voz 37 47:54 hoy lunes a Rodríguez hoy abogado enciende el año dos mil trece en la empresa donde estaba trabajando más de veinticinco años entendieron que mi vida profesional se había dado pensaron que era una mujer demasiado mayor para trabajar allí en ese momento tenía cincuenta y tres años y mucha profesionalidad desde entonces he estado todavía trabajando en un proyecto atraviese cincuenta Botía como un espacio para mí eres mayores de cincuenta años que se ven un poco aisladas o de su ubicadas au que perdió el trabajo que no su trabajo se ha terminado buscar la manera de darles una salida de abrirle ventanas para que entren aires nuevos y aire fresco si hay un hueco social entre que eres joven o yo un poco más listo que se entiende sobre los cuarenta y luego pasó a la tercera edad en la que es básicamente lo ahí información pues cosas tan tontas como por ejemplo moda actividades todo parece que va dirigido a los jóvenes fueron mayores mayores pero entre medias hay un vacío fue una mañana a trabajar y me dijeron a media mañana no hace falta que te deja desayunar porque cuando te vayas no vuelves eso te hace mucha mella física y psíquicamente yo de todos durante un tiempo bastante hundida volver a recuperar esa confianza en mí misma he muy importante para salir de ese agujero

Voz 3 49:24 no

Voz 1727 49:30 gracias Luis hay un saludo a todos y todas las que están entre Madrid y tercera edad

Voz 2 49:35 ya Taboada buenos días buenos días Pepa recoge más