Hoy por Hoy (15/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días la derecha española y la derecha catalana se dan la mano hoy en los tribunales por dos casos de corrupción que han marcado no sólo a sus partidos sino la marcha de la política española a las nueve y media se publica la sentencia del caso Palau el expolio la entidad cultural de Barcelona con gestores que se llevaron el dinero a casa y hoy sabremos si también a la caja del partido a la caja de Convergencia Democrática el partido de Pujol Artur Mas y Puigdemont el que tuvo que cambiar de nombre para llamarse P de Cat está acusado el tesorero y el propio partido como partícipe a título lucrativo casi todo los sometido a juicio corresponde a la época además como líder de ese partido más que anoche volvió a decir que no supo nada y hoy comienza el juicio de la Gürtel sobre presunta financiación del PP el PP valenciano en este caso y además declara como imputada en el Supremo la senadora Pilar Barreiro acusada de utilizar dinero público para mejorar su imagen ciudadanos pone su renuncia como condición para apoyar los presupuestos generales del Estado Convergència y el PP dos partidos que han pretendido resistir de manera numantina negando la mayor durante los largos procesos judiciales en los que están envueltos los dos han usado además la debilidad del otro en este tema el PP y el Gobierno utilizando toda la artillería su disposición para intentar manchar con la corrupción convergente a todos los independentistas y los independentistas para intentar granjearse simpatías fuera de Cataluña con el increíble argumento de que pretendían separarse de un partido corrupto como el PP y a los dos por diferentes motivos los está batiendo Ciudadanos en Cataluña siendo el partido más votado el veintiuno de diciembre por delante del P de Cat en el conjunto de España situándose Albert Rivera por delante del PP en todas las encuestas el viernes en la de Metroscopia para el país este lunes en la encuesta de Gap tres para BC en Cataluña donde la fe independentista de Artur Mas creció al calor de las dificultades de su partido con la corrupción el sorpasso ya se ha producido en el conjunto de España no hay fecha todavía para elecciones generales es difícil saber hasta dónde llega la sustitución de un partido por otro en las preferencias del electorado el centro derecha lo que sabemos hoy es hasta dónde llegan los nervios en el PP Rajoy tiene convocada junta directiva nacional en el partido le piden a gritos a gritos sordos eso sí

Voz 1 02:37 cambios profundos veremos Pepa Bueno

Voz 1727 02:54 es lunes quince de enero y esta mañana les traemos a Hoy por hoy una nueva entrega de la serie de reportajes memoria de una crisis sobre lo que la crisis económica se llevó la recuperación está o no devolviendo hoy hablan los jóvenes que tuvieron que marcharse con su talento sus carreras y sus másteres a otros países al extranjero jóvenes que ahora se plantean volver pero sólo si mantienen lo que han logrado fuera no sólo hablan de sueldos que también hablan de condiciones fundamentales en la calidad de vida laboral algo que en España no ven es el caso de Ana

Voz 2 03:27 la gente está muy interesante currículum pero luego te consta

Voz 0027 03:31 poco a la hora de de pedir con

Voz 2 03:33 acciones ves que todavía han poquito verde en ese sentido por ejemplo el informática realmente si estás trabajando para Un proyecto un cliente de motos no necesitan que todos los días una oficina así tiene aún que hacer algunas gestiones de casa en la mayoría de sitios de Europa te dejan

Voz 1727 03:51 noticia de última hora en Irak un atentado suicida acaba de matar a por lo menos veinticuatro personas Aimar

Voz 0027 03:56 sí hay cerca de cien heridos en ese doble ataque con bombas en una plaza en el centro de una zona de comercios abarrotado en la primera hora

Voz 1727 04:03 el Israel no permite que la delegación de diputados españoles que está visitando Palestina pueda entrar en Gaza

Voz 0027 04:09 según diputados de Podemos Pablo Bustinduy el Gobierno israelí les han denegado los permisos necesarios para acceder a la franja hay visitar los proyectos de la UNRWA que es la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos

Voz 1727 04:18 el grupo de expertos de la Comisión Europea empieza hoy a debatir soluciones contra la desinformación en Internet

Voz 0027 04:27 la comisaria europea para la Sociedad Digital María Gabriel reconoce a la Ser que las Fake News no suponen un fenómeno nuevo pero lo que sí lo es dice sí es nuevo es la amenaza que suponen los valores democráticos se las quiere impedir que otros países sigan la vía iniciada por Francia e intentan dotarse de un marco legal por su cuenta

Voz 1727 04:43 lo nuevo es la rapidez con la que se difunden los detenidos en Perú por la desaparición de la joven valenciana reconocen que tiraron el cadáver a un río

Voz 0027 04:50 según su versión la chica murió en un accidente en la tirolina a la que le habían llevado haciéndose pasar por guías turísticos tienen que se asustaron y que intentaron ocultar el cuerpo

Voz 1727 04:58 el escándalo de la leche con salmonela obliga Lactalis a retirar lotes en ochenta y tres

Voz 0027 05:02 país XXXV niños se han infectado en Francia hay otro aquí en España las familias insisten en que la compañía no comprará su silencio con las indemnizaciones que ha

Voz 1 05:12 y escuchen esto un retraso

Voz 1727 05:15 lo día en la entrega del coche es motivo suficiente para que el concesionario tenga que indemnizar al cliente

Voz 0027 05:21 lo ha sentenciado un juzgado de Fuenlabrada en Madrid condena a un concesionario a pagar más de setecientos euros un taxista por una demora de un día respecto al plazo pactado

Voz 1 05:33 y con qué tiempo empieza la semana Jordi Carbó

Voz 1727 05:35 buenos días buenos días pues con unas

Voz 0978 05:38 noción mucho más tranquila que las últimas jornadas nos podemos olvidar durante unos cuantos días de nevadas en cotas bajas pero cuidado porque queda todavía mucha nieve además con el ciclo que con el sol durante el día se puede deshacer durante la noche con Gerard es que ahora mismo por ejemplo una de las comunidades con más nieve Castilla y León así da son contundentes en Águilas cinco grados bajo cero en la ciudad de León a las afueras siete grados bajo cero pero es que incluso en Madrid en una ciudad universitaria dos grados negativos ahora mismo está lloviendo en Alicante Murcia y sur de Valencia lo hará hasta primeras horas de la tarde después durante la tarde en la costa gallega más isla lamente en el Cantábrico y al norte de Navarra pero en el conjunto del país muchas horas de sol frío ahora durante la tarde el ambiente más agradable

Voz 1727 06:22 y sobre el Barça y su impresionante primera vuelta la Liga Manu Carreño buenos días

Voz 1375 06:27 buenos días Pepa termina la primera vuelta de la Liga con un Barça casi perfecto en diecinueve jornadas ha sumado dieciséis triunfos y tres empates ni una sola derrota nadie ha conseguido ganar todavía al Barça de Valverde que ha sabido dotar a este equipo de una estructura defensiva bastante más sólida que en tiempos atrás donde destacan un soberbio Ter Stegen y un descomunal el Jordi Alba probablemente en el mejor momento de su carrera haciéndose con toda la banda izquierda tanto en defensa como en ataque más el reaparecido Iniesta del que casi nos habíamos olvidado en la era de Luis Enrique y la aportación de Paulinho no sólo contrabajo sino con llegada y goles los mismos que ha conseguido acabar marcando Luis Suárez para acompañar al de siempre al extraterrestre Messi que sigue estando muy por encima del resto de rivales pero si me preguntara si el Barça ya ha ganado la Liga la respuesta es no si veo descartado al Madrid a diecinueve puntos con la segunda vuelta por jugarse sería un milagro que el equipo de Zidane tuviera algo que decir en esta Liga pero creo que aún ha dicho la última palabra el Atlético del Cholo Simeone segundo a nueve puntos con la llegada de Costa y Vitolo creo que es el principal rival de este Barça casi perfecto así que a pesar de sus impresionantes números el Madrid descartado si el Barça campeón aún no ojo al Atlético del Cholo hasta luego Pepa

Voz 1727 07:40 adiós Manu

Voz 3 07:43 hoy por hoy con Pepa Bueno más de siete mil quinientos jóvenes ciegos estudian para tener un futuro y necesita al materiales adaptados y profesores de apoyo

Voz 4 07:53 puedes dárselos tú lo puedes comprar

Voz 5 08:11 para mover veces jodido rastrean siempre ayuda todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 6 08:28 sí

Voz 3 08:34 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker en arroba hoy

Voz 1 08:40 hoy por hoy

Voz 7 08:46 sabemos que no es lo mismo oír que escuchar sabemos también que no

Voz 0027 08:51 mismo leer forma

Voz 1 08:53 buscaremos enseguida los últimos datos sino situar en cada mediodía la noticia esta allí donde estés es turcos tropas y aviones combaten con Ramírez terremoto aprobada en los Apeninos centrales la seguridad en Nueva York es máxima con un número de policías el que como Yale cuando de todo lo que sucede aquí todo el mundo con nuestra corresponsal con Pobra catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto Cadena SER

Voz 5 09:29 oyentes de la SER escucháis

Voz 8 09:32 a esta acción ratio discurso hora J de emisiones Radio Barcelona

Voz 1727 09:40 con esta doce empezó la Cadena SER África muchos años pero no fue tan fácil la cosas que quieres decir la frase la agitación Radio difusor a J I emisiones Radio Barcelona salió a la primera subida

Voz 8 09:52 pero a esta acción ratio difuso hora

Voz 1727 09:55 mira J

Voz 5 09:56 a uno de iniciales J

Voz 8 10:00 todo da igual a esta acción J si ratio difusor a uno Barcelona La la estación J I sí pero J Radio veces pero da igual

Voz 1727 10:15 pero

Voz 8 10:16 en los inicios de la radio y lo hago pero no lo hizo la primera ardió a Barker

Voz 5 10:20 la Cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos gustar T

Voz 8 10:26 el uno uno está harta de emisiones Rato J J

Voz 9 10:38 me gustaría saber lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivos los qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal

Voz 1 11:02 eh cien palabras parecen pocas pero dan para mucho ni más ni menos que en mil cuatrocientos noventa y seis relatos

Voz 0027 11:13 cuatrocientos nueve mil cuatrocientos noventa y seis

Voz 1 11:16 qué barbaridad decir que no a partir de la frase cerró los ojos y soplos

Voz 3 11:22 el relato se encadena los lunes en la Ventana seis mil euros puede ser una realidad gracias a tu imaginación cabe

Voz 6 11:37 no

Voz 3 11:39 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 10 12:09 pero en el tres por ciento

Voz 1 12:12 pues fue de cuatro prosigue por el coste de la vida

Voz 10 12:16 pues porque Convergència Convergencia quería más dinero

Voz 1727 12:20 las confesiones que escuchamos durante el juicio del caso Palau fueron muy explícitas esta mañana vamos

Voz 0221 12:26 conocer la sentencia a partir de las nueve y media

Voz 1727 12:28 sabremos si la Justicia confirma la tesis de la fiscalía que Convergència cobró ilegalmente más de seis millones de euros de Ferrovial a cambio de que las instituciones gobernadas por el partido le adjudicarán suculentos contratos obra pública como una línea de metro o la construcción de la Ciudad de la Justicia las pruebas acumuladas durante la instrucción son demoledoras Frederic Vincent bon día Grandio hay desde tablas contables en las que se le pago Ferrovial hasta cheques de la constructora el Palau el mismo día en el que el Palau le ingresaba cientos de miles de euros a la fundación de Convergència

Voz 0706 13:02 son algunas de las pruebas acumuladas en este juicio después está lo que comentabas la concesión de Fèlix Millet el máximo responsable del Palau reconocía ser cómplice de esta supuesta financiación irregular

Voz 1 13:11 Rubio

Voz 11 13:12 hacía donaciones Convergencia a cambio de obra pública que Convergència le daban

Voz 0706 13:19 Millet lo confesó en el juicio para que se les redujera la condena lo mismo hizo su ex mano derecha Jordi Montull

Voz 12 13:25 venía yo te miran el dinero apuntó no

Voz 0221 13:27 el lo recogí

Voz 12 13:29 estaba ese duda él es Daniel Osàcar

Voz 0706 13:32 el ex tesorero de Convergència para quien la Fiscalía pide ocho años de cárcel ninguno de los dos ni Milán ni Montull señalaron a nadie más de la cúpula sólo a los tesoreros pero el fiscal es una tesis que no cree que el tesorero Schulz no puede organizar todo esto es lo que decía el fiscal durante el juicio donde defendió que el mecanismo estaba muy claro que el parado

Voz 13 13:51 aquí era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a la formación Polly

Voz 0706 14:00 también están acusados dos ex altos cargos de Ferrovial la constructora que habría pagado estos sobornos para los que el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para Millet y Montull acusados de usar el dinero del Palau para sus gastos personales viajes obras o la boda de sus hijas por ejemplo en el caso de Millet se pide casi

Voz 1727 14:15 quince años de cárcel para Millet casi once para Montull en el año dos mil dieciséis poco antes de que empezara en juicio oral y cuando la justicia ya les ya embargado quince sedes para cubrir la posible condena de hoy Convergència decidió mutar en lo que ahora es el P de cata diga lo que diga esta mañana la sentencia el coste político para Puigdemont va a ser practicamente nulo porque él no tenía ninguna responsabilidad orgánica en los años que se investigan otra cosa es para Artur Mas que dirigía el partido en buena parte de aquella etapa Él siempre ha negado las irregularidades pero ahora llama quizá que si las hubo él no las conoció

Voz 14 14:52 en la medida en que vamos en la medida en que fue responsable del partido pues nunca tuve conocimiento

Voz 15 14:58 son ni siquiera la

Voz 14 15:01 la más mínima intención de que podía haber un sistema organizado en estos días las ordenando revés

Voz 1727 15:07 más bien al revés decía Artur Mas anoche en La Sexta con Ana Pastor a partir de las nueve de la mañana tenemos hoy acceso restringido un repaso a lo que ha sido el caso Palau justo antes de que conozcamos la sentencia de la supuesta corrupción de la derecha catalana a la presunta corrupción de la derecha en el resto de España hoy se empieza a juzgar en la Audiencia Nacional la presunta financiación ilegal del PP en Valencia seguirá siendo presunta hasta que haya sentencia pero acreditada ha quedado bastante ya porque todos los empresarios que pagaron las comisiones ilegales lo han reconocido todos también lo han admitido los miembros de la Gürtel que ejercieron de mediadores de la corrupción Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 15:47 buenos días a juicio la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel y en el banquillo se sientan empresarios la trama de Francisco Correa y la cúpula del Partido Popular y de la Generalitat del ex presidente Francisco Camps con acusados como Ricardo Costa o el ex vicepresidente Vicente Rambla a quienes la Fiscalía pide más de siete años de cárcel por delito electo coral y falsedad documental según la Fiscalía el PP valenciano encargó en las elecciones municipales y autonómicas de dos mil siete y en las generales de dos mil ocho actos electorales a la Gürtel entre ellos varios de Rajoy por un total de tres coma cuatro millones de euros sin factura ni declararlos a Hacienda hasta dos coma dos millones los OO el PP en negro a la trama y el resto fueron abonados por adjudicatarios con la Generalitat que pagaban a Correa por servicios no prestados a cambio de obra pública todos los empresarios han confesado los hechos el propio Correa también los ha reconocido e implicado a Francisco Camps que sólo declarará como testigo en el juicio también permitirá ver la división y enfado en la trama tras la confesión de Correa Álvaro Pérez El Bigotes traslada su entorno desde la cárcel según ha sabido la SER que quién pinchaba y cortaba literal era el líder de la Gürtel El Bigotes admite pagos en metálico hizo amistad con Camps que le favoreció para adentrarse en Valencia pero responsabiliza de las irregularidades a Correa ya Blanco Balín

Voz 1727 17:11 va a ser un día complicado para los portavoces del PP que hoy intenten repetir ese argumentario de las manzanas podridas los casos aislados porque ahora mismo

Voz 16 17:20 ahora a la que pieza el juicio por la financiación

Voz 1727 17:22 PP de Valencia en el Tribunal Supremo está llamado a declarar Pilar Barreiro senadora del Partido Popular por Murcia que sigue en el cargo a pesar de que está

Voz 0706 17:31 imputada por cinco delitos entre ellos cohecho

Voz 1727 17:33 eso la investigación sostiene que pagó con dinero público a la trama Púnica para que le mejorarán su reputación política Alberto Pozas

Voz 0055 17:41 la senadora popular Pilar Barreiro está acusada de pagar a la trama Púnica para mejorar su imagen utilizando dinero público del Ayuntamiento de Cartagena que dirigió durante veinte años según las acusaciones que dejó por escrito al juez Velasco a la hora de pedir su imputación al Tribunal Supremo sus contactos con la trama corrupta empezaron a comienzos de dos mil catorce su penúltimo año como alcaldesa ochocientos euros mensuales al empresario Alejandro De Pedro para que escribiese noticias positivas sobre ella vigila Se su imagen en las redes sociales todo camuflado en un contrato público de promoción del turismo después además y también en connivencia con el ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez la ahora senadora del Partido Popular habría intentado hacer lo mismo con dinero del Gobierno regional murciano pero la operación fue abortada con el estallido de la

Voz 1727 18:21 primeras detenciones es sólo un asunto que afecta al PP no afecta a la calidad de la democracia en general y algo mucho más concreto en particular a los presupuestos generales del Estado porque Ciudadanos le exige al PP la cabeza política de la imputada Barreiro Rivera amenazar Rajoy con no apoyar las cuentas públicas y la senadora mantiene el acta en el PP empiezan a asumir que van a tener que pedirle que dimita si el Supremo le mantiene la imputación después de escuchar hoy sus explicaciones María Jesús Güemes bueno

Voz 1461 18:50 los días se les habla de Gürtel responden con el consabido respeto a los tribunales en cuanto a Pilar Barreiro lo tienen muy claro caerá si se mantiene la imputación después de declarar hace unos días ciudadanos exigía la dimisión de la senadora para apoyar los presupuestos mayores acusaba de sobreactuar pero la verdad es que en Génova siempre evitan hablar de ella porque saben que es un problema les preocupa mucho entre los delitos que se le atribuye figure el de cohecho sí admiten que este caso afecta al pacto con la formación de Rivera y por tanto se siguiera adelante se verían obligados a pedirle que dejara el acta en las filas populares no quieren repetir la experiencia de Pedro Antonio Sánchez o Rita Barberá reconocen cada año judicial que les espera es fino y señalan que por mucho que la dirección nacional quiera dar por amortizados los escándalos de corrupción lo cierto es que un día sale rato otro Correa y los cimientos de tambalean aunque la situación de Cataluña ayude mucho a taparlo todo Ibon habrá que ver si hoy hablan algo de esto porque Rajoy ha convocado a la plana mayor de su partido pero para anunciar que en los próximos meses se celebrará una convención nacional en Andalucía los que le rodean aseguran que además hará un discurso que sirva de antidepresivo porque después del batacazo en Cataluña los ánimos del PP están muy bajos verá ciudadanos como una seria amenaza con las encuestas ya les ha entrado el pánico

Voz 1727 20:02 encuestas como la que publicó este fin de semana el país según la cual ciudadanos sería el partido más votado en España si hubiera elecciones hoy con un veintisiete por ciento de los apoyos cuatro puntos más que el PP que quedaría en segunda posición en la misma línea la encuesta Aimar de tres que hoy publica ABC

Voz 0027 20:18 según este sondeo el partido de Rivera superaría PP ya PSOE a los de Rajoy por cuatrocientos mil votos ya los a Sánchez por medio millón pero a pesar de esos según la proyección del GAP tres ciudadanos se quedaría como tercera fuerza parlamentaria por los efectos de la ley electoral le Ariane por su por su mayor presencia las circunscripciones más

Voz 1727 20:36 pequeñas de esos efectos de la ley electoral sabe en Cataluña que se rigen por la misma ley que que el resto del Estado pudieron cambiarla y hacer una propia no lo hicieron y así a pesar de que las fuerzas no independentistas consiguieron noventa mil votos más la así independentistas tienen mayoría absoluta en el Parlament y esta semana van a diseñar una mesa de la Cámara controlada por ellos y a propósito de la ley electoral de los cambios necesarios sobre Cataluña

Voz 0221 20:59 Juan Luis Cebrián el presidente del país defiende hoy

Voz 1727 21:02 en una tribuna en este diario que después de estos meses trágicos el regreso a la normalidad en la política catalana y española exige cambios estructurales y que la reforma de la Constitución es el primero de ellos

Voz 0027 21:15 sí sostienen Cebrián que es precisó robustecer el Estado de las Autonomías reconociendo su carácter federal proporcionándole las fortalezas e instrumentos que garanticen a un tiempo la solidaridad y la eficacia en su acción y plantea una revisión del Título VIII de la Constitución que es el que establece la organización territorial del Estado propone una refundación del Senado por ejemplo también plantea eliminar las protección constitucional a la provincia como circunscripción electoral Éstas son dice Cebrián algunas de las mudanzas necesarias para revitalizar nuestra vida política concluye todo ello permitiría en un futuro no lejano la revisión del Estatuto de Cataluña de otros si así lo quisieran la convocatoria en un referéndum legal a los ciudadanos a fin de que pudieran expresar su apoyo al modelo de relación con el resto de España

Voz 1727 22:00 en Alemania el líder de los socialdemócratas más Insulza intenta calmar como puede la oposición interna que crece en su partido al preacuerdo al que ha llegado con Merkel para reeditar una gran coalición el ala más a la izquierda del SPD intenta sumar apoyos para tumbar ese pacto el domingo que es cuando seiscientos delegados votarán sí lo hace tan o no entre las cesiones que ha tenido que hacer en la negociación destaca el de las medidas sobre inmigración aunque los socialdemócratas se negaban a imponer límites a la llegada de personas incluido refugiados al final los socios bávaros de Merkel la CSU de ha obligado a aceptar un límite de ciento ochenta mil llegadas al año tanto del resto de Europa como aquí en España la inmigración sólo aflora cíclicamente y cuando alguna crisis la hace emerger es el tiempo del director de la Ser de Antonio Hernández Rodicio buenos días Antonio

Voz 0221 22:52 hola buenos días Pepa de la Unión Europea que cumplir con rigor el déficit pero es posible saltarse sin consecuencias los compromisos en materia de inmigración hecho España que sólo ha acogido a unos dos mil de los diecisiete mil inmigrantes que le correspondían por traducirlo significa que hay quince mil refugiados que deberían haber sido acogidos por España pero que andarán en campos malviviendo alguna frontera o intentando acceder a Europa el lancha explotadas por mafias todo quedó una autocomplaciente sesión parlamentaria proclamando la solidaridad del pueblo español es sin duda más solidario proactivo que las instituciones presencia

Voz 1727 23:28 el envés de estas políticas Antonio ha sido precisamente Alemania

Voz 0221 23:31 Alemania Alemania ha sido la decepción Rajoy le dijo a Merkel en dos mil quince que no seguiría acogiendo refugiados porque había ya una cierta saturación se lo estaba diciendo a la líder de un país entonces había acogido ya a un millón es la diferencia entre liderar y gestionar un país Merkel ha enfrentado hoy superado la crisis su política de acogida volvió a ser la más votada aunque perdió apoyos acaba de reiterar que volvería a hacerlo ayer el país ofrecía una entrevista con Nadia Murat una yazidí iraquí los yazidíes profesan una religión precedida por el ISIS nadie fue capturada violada y vendida en mercados como un animal por el Estado Islámico consiguió huir encontró refugio en Alemania gracias a un programa del estado de Baden Württemberg cuando la extrema derecha y los gobiernos conservadores decía que la acogida sería un coladero para yihadistas resulta que nadie y otras miles como ella tocaban tierra alemana el caso de Nadia Pepa como ejemplo de lo que sí hizo Alemania y de lo que no ha hecho

Voz 1727 24:24 gracias Antonio once Dios

Voz 1 24:30 buenos días en el sorteo del su el dato del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido once mil ciento treinta y uno serie

Voz 3 24:45 XXXVI asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un su el dato de dos mil euros al mes durante diez años consultarlos en juegos once punto de hoy como cada día hay

Voz 5 24:57 vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión

Voz 3 25:00 disfrutan el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 7 25:07 a ver un vehículo un vehículo de sustitución de sus titular real Gratis gratis Grates un vehículo de sustitución gratis un vehículo de sustitución gratis

Voz 17 25:20 todo era nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio pero hay hasta ahora en FON por cualquier operación de mantenimiento te dejamos su Kuga de sustitución para que nada te pare for Service cuidamos de tu coche cuida más

Voz 5 25:32 que rastrillee Tour siempre nos ayuda a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche para que consiga el mejor precio rastrea otro punto com comparador de la historia

Voz 18 25:46 se evita vitamina la piscina se cuida

Voz 3 26:03 ningún ladrón quiere entrar donde no puede roba

Voz 6 26:06 claro

Voz 3 26:06 protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 26:27 ahora hasta el ochenta por ciento en primeras marcas en todos nuestros centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés

Voz 19 26:32 sí y más de un millón de artículos con precios increíbles

Voz 1 26:35 como pantalones vestidos ofrendas

Voz 19 26:38 de abrigo a uno tres seis nueve euros

Voz 1 26:40 todo esto y mucho más en tus centros de oportunidades de El Corte Inglés consulta condiciones entienda

Voz 5 26:47 tenemos in the House lo de Bond

Voz 20 26:49 pues nuestras ofertas de Año Nuevo tenemos esta quita la cuenta una vieja gloria del heavy

Voz 21 26:53 eh eh

Voz 20 27:00 pena produjo We Made X Lite gratis participar te lo con Orange Vodafone Yoigo son el sifón House punto es consulta condiciones

Voz 1275 27:09 bueno Cadena SER son las ocho y Veintisiete las siete veintisiete

Voz 1727 27:13 Canarias Caixa Bank patrocinan este espacio

Voz 5 27:17 eh

Voz 1727 27:24 la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para un médico un proxeneta y un empresario de Lugo que obligaron a una prostituta de dieciocho años abortar contra su voluntad y sin anestesia

Voz 0027 27:35 el empresario había dejado embarazada a la joven después de empeñarse en tener relaciones sin protección ella dentro cuando ella les reveló que estaba embarazada y que quería tener el niño el empresario se puso en contacto con la policía local y con el dueño del prostíbulo este llevó a la chica a un médico que en un centro sin licencia que practicó el aborto supuestamente sin anestesia y obligándole incluso a sostener el material quirúrgico porque no había enfermera Radio Galicia hace dos días

Voz 0706 27:59 los días se trata de un capítulo más de la Operación Carioca al mayor sumario contra la prostitución instruido en España los hechos se remontan al año dos mil nueve según cuenta el diario El País el empresario del sector de la construcción casado y con hijos tras enterarse que había dejado la joven embarazada se lo comunicó ella misma se puso en Cod en contacto con policía local al que el eco lo único que tenía un problema muy gordo y que arreglarlo como fuera el agente se puso en contacto con el dueño del burdel y éste con el ginecólogo en cuatro días se practicó el aborto contra la voluntad de la chica una joven colombiana de dieciocho años que si quería tener a la criatura estaba embarazada de cinco semanas entre las pruebas contra los acusados están los informes forenses y los pinchazos telefónicos en uno de ellos el empresario ruegas sigilo porque su mujer está mosqueada y en otro el proxeneta dice que se empleadas una hija de puta porque con lo del embarazo lo que consigues Hölderlin cliente el fiscal pide ahora el que se abra juicio oral contra el médico el empresario y el próximo

Voz 1 28:56 sí

Voz 0027 28:57 la policía peruana detenido en Cuzco a dos hombres que han confesado haber tirado a un río el cadáver de la joven valenciana que llevaba semanas desaparecida según su versión la chica murió en un accidente en una tirolina al aquellos le llevaron haciéndose pasar por guías turísticos cuando la joven Se ese tiró por la tirolina se quedó atascada en la cuerda y en ese momento uno de esos falsos guías que se lanzó detrás impactó contra ella con tanta fuerza que la chica murió al momento dicen que no supieron qué hacer que intentaron deshacerse del cadáver lanzando la honrilla

Voz 23 29:27 ahora con Caixabank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realice es con tus tarjetas pactar con cualquier móvil de la forma más fácil rápida y segura descarga te ahora la y empieza a disfrutar de todas sus ventajas informa te en tu oficina de Caixabank When Caixabank punto Caixabank

Voz 3 29:48 la Casa Blanca mentido durante treinta años una película de Steven Spielberg estamos hablando de revelar secretos gubernamentales Meryl Streep

Voz 0027 29:58 la gira

Voz 3 30:00 lejos uno de los archivos del Pentágono

Voz 7 30:03 estrenó en fines de finales de enero

Voz 4 30:04 los valores que son auténticos delfines porque respire mejor puede facilitar tu respiración con este limar elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor desguace puntualización así

Voz 22 30:14 da gusto respirar busque en tu formación los delfines esterilizar Illa respirar extremar

Voz 7 30:19 Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios este

Voz 24 30:26 la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 25 30:39 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma

Voz 7 30:50 varios soy Javier de Glass

Voz 22 30:52 es mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el parabrisas

Voz 23 31:01 pide cita encargadas punto eso llama novecientos tú

Voz 26 31:03 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con las reparaciones sustitución de cualquier Luna condiciones en carreras punto es cuando vamos

Voz 22 31:11 los rebajes buscando un chaquetón de esos que antes costaba sin decir si quiere sentirte vivos piden los un préstamo lo transferidos en quince minutos los primeros

Voz 3 31:23 dos euros sin intereses ni comisiones entran libros punto es pues llama novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos siente Daily Booth

Voz 27 31:34 hola qué tal buenos días menudo sofoco llevaba el vecinos entre el frío acaban de rayar el coche en la calle aunque para enfado el mío que me han subido el seguro del coche así por las buenas pero porque a mí Simi mi coche duermen garaje cada día miles de personas se preguntan porque les han subido el precio de cada día qué hace la gente venirse a la mutua se han subido el seguro de tu coche vence a la mutua hay sea cual sea te lo bajan el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones el Mutua punto es vamos XX a la mutua

Voz 1 32:11 que va a estar bajo

Voz 29 32:15 formas Meco trabajamos muy poco al final del volver

Voz 4 32:19 sí

Voz 30 32:24 cierto

Voz 4 32:30 adiós

Voz 31 32:35 es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes ha salido de España en busca de oportunidades por la crisis y eso se llama movilidad exterior por uno de cien

Voz 1 32:43 incluso aventurero propia

Voz 32 32:45 era juventud que la emigración de los jóvenes no se debe solo a la crisis económica sólo la globalización a la libre circulación de trabajadores en Europa Pepa reclamo de profesionales por su buena preparación técnica y en ocasiones a ese espíritu aventurero pelo

Voz 4 33:00 jóvenes las maletas Cigüela retrete has desamparo Amparo veinticuatro siete Futur se fuera a vivir a trabajar Enríquez se abre la menos yo ahora quién pinta el futuro quién lo intenta con seiscientos euros costarle la cuenta actualmente quienes salen fuera lo que muestran es una iniciativa una inquietud una amplitud de miras una adaptabilidad hay una apertura a nuevos horizontes en la Cadena Ser eso se llama movilidad exterior hoy por hoy Feico Pepa Bueno a que si estas Adiós España adiós

Voz 1727 33:40 así en España querida casi como en la mítica canción de Antonio Molina al comienzo de la crisis económica miles de españoles sobre todo jóvenes hicieron la maleta y se fueron para buscar fuera lo que no encontraban dentro de Reino Unido Alemania América Latina la emigración de la generación mejor preparada Se decía entonces es verdad que la globalización el paso por la universidad y los idiomas estaban desde hacía tiempo abriendo horizontes nuevos para los nuestros pero los que salieron en desbandada por la crisis no no tenían el espíritu aventurero como motivación principal tampoco fuimos el país el país del sur de Europa de donde salieron más emigrante es pero salieron y ahora que corren vientos de recuperación quieren volver pero sólo quieren hacerlo si mantienen lo que consiguieron en el extranjero y ojo no sólo se refieren al salario que también claro se refieren a la calidad de vida laboral y personal María Angela Pavone ha hablado con los que se fueron los que han vuelto y los que quieren volver en el primer reportaje de la serie que empezamos aquí en Hoy por hoy que hemos llamado Memoria de una crisis

Voz 33 34:41 no

Voz 34 34:44 era septiembre de dos mil trece cuando Fernando Rubio se subió a un avión para encontrar un trabajo de administrativo que le permitiera vivir

Voz 35 34:50 llevaba un año sin empleo desempleados sin ayudas y sin nada envejecido nuestra oportunidad así la acogida de la manta a la cabeza Hay

Voz 34 35:00 hace poco más de cuatro años después allí tiene a toda su familia su mujer que le siguió poco después y encontró trabajo en la misma empresa y su hijo que va a cumplir dos años porel ahora les gustaría poder volver a Vizcaya su ciudad

Voz 35 35:13 Nos gustaría que pudiese crecer rodeado eso de esos familias espero volver no está resultan notan la verdad es que aunque digan que la economía mejora las oportunidades de empleo que estoy viendo nos

Voz 36 35:25 con tampoco hay unas condiciones muy

Voz 35 35:28 unas estaría que las condiciones que nos ofrecieran los permitiesen vivir dignamente a nuestra familia que es el que no sean contratos temporales que sea contratos estables lo que buscamos

Voz 37 35:42 tras con

Voz 34 35:43 acciones del retorno eran fundamentales para Ana

Voz 37 35:46 en sales se marchó de Irlanda en febrero de dos

Voz 34 35:48 mil catorce que allí trabajó como desarrolladora de Software hasta que en agosto pasado decidió volver pero no estaba dispuesta a hacerlo a cualquier precio

Voz 2 35:57 en el resto de Europa las condiciones de de vida respecto al trabajo son bastante mejores también a la hora de los de los salarios conseguir un salario competitivo y ya no digamos precios que pagan en otros sitios sino competitivo a nivel de España tampoco es tan sencilla por ejemplo al informática realmente tú si estás trabajando para un proyecto son clientes de motos no necesitan que todos los días tienes aún ya que hacer algunas gestiones de casa en la mayoría de sitios de Europa te dejan entonces yo también estaba buscando algo es una compañía más europea pero no España

Voz 34 36:28 la oportunidad llegó de la mano de volvemos una asociación que tres españoles retornados crearon hace dos años para que el camino de

Voz 1727 36:35 vuelta de los que quieran regresar sea un poco más

Voz 34 36:38 Paz y en dos años siete mil trescientas personas les han contactado y en algunos casos como el de Ana han conseguido encontrar una empresa que responda a las expectativas de quiénes quieren volver Raúl Gil es uno de los fundadores

Voz 38 36:51 estarán miedo que tienen los inmigrantes que quieren volver es uno del freno a su carrera profesional dos en con el choque cultural inverso no sólo a nivel social sino sobre todo a nivel empresarial cambiar de una cultura laboral o empresarial muy avanzada a una mucho menos avanzada como la española el miedo a un jefe demasiado español de comidas muy de presidencialismo es absurdos muy de antes no cuando ya han conocido otras metodologías diferentes en la que el al trabajador se le valora Soledad Formación continua Se le permite trabajar desde casa cuando necesite conciliar no como nosotros decimos que el talento no volver a cualquier

Voz 34 37:22 Ana ha sido contratada por la filial española de una empresa finlandesa con un contrato indefinido

Voz 2 37:27 no quieren gente simplemente derrotando todo el rato no tienen en el su gente fija que hacen posible que este entusiasma en la compañía que aporte porque al fin y al cabo cuando cuanta más estabilidad tienes luego más eres capaz de aportar devuelta daba la empresa pero no tienes que preocuparte de filmes que vienen expira el contrato a lo mejor no me lo alarga no no sé

Voz 34 37:44 también por esto dice que no podría estar más contenta con su vuelta a España

Voz 2 37:49 es lo que mucha gente luego busca a la hora de volver que trate ese pedacito de de fuera para mejorar un poco las condiciones de que hay ahora mismo en España

Voz 34 38:07 durante los años más duros de la crisis se llegó a alrededor de noventa mil salidas de españoles al año incluyendo en esta cifra un treinta por ciento de nacionalizados cuántos están volviendo de los miles que se fueron durante la crisis Amparo González es investigadora del CSIC

Voz 36 38:23 están aumentando las entradas de españoles que han residido algún tiempo fuera esto es cierto lo único es que no sabemos cuándo se fue no neto españoles asumimos que algunos de ellos son de los que se fueron durante la crisis pero pues como pasa siempre en este ámbito la información que tenemos es muy parcial bastante inexacta respecto a los momentos de los fenómenos que mi

Voz 34 38:51 Iniesta es según González una de las oportunidades perdidas de la crisis

Voz 36 38:55 hacía falta desarrollar herramientas nuevas pero esto pues no se ha hecho en parte porque visibilizar este fenómeno es algo que bueno es obvio que nunca interesado al Gobierno no ha sido una prioridad

Voz 2 39:09 estadísticas volvemos están trabajando con

Voz 34 39:12 varias administraciones públicas para poner en marcha planes con incentivos para el retorno uno de los más grandes de Castilla La Mancha que empezó en los últimos meses de dos mil diecisiete y seguirá durante este año con ayudas económicas y asesoramiento pero para Raúl Gil hace falta un plan nacional estramonio en estos

Voz 38 39:30 es un plan a nivel nacional no del Gobierno de España que elimine en poco las discriminaciones que pueda haber por territorio porque si uno quiere es de Toledo pero quiere volver a Madrid también debería tener ayuda también apueste por retornar a todo tipo de perfiles no sólo los muy cualificados que lo tienen más sencillo no

Voz 34 39:46 un plan para que como pide Fernando desde Escocia haya una oferta atractiva para los emigrados que quieren volver

Voz 35 39:52 me encuentro donde vivo pues son gente que con carreras que que está trabajando en lo suyo con unas condiciones que en España ni en sueña con ellas y es por ello que creo que los poderes públicos también junto a las empresas deberían hacer un esfuerzo conjunto para para atraer a todo el talento lo que que es que por una razón u otras ha tenido que ir

Voz 39 40:15 sí ha

Voz 1727 40:21 esfuerzo conjunto para traerse de vuelta a casa el talento y el capital humano que eso fue eso lo que pedía Fernando pues como acabamos de escuchar la Junta de Castilla La Mancha está en ello Patricia Franco Jiménez buenos días hola qué tal muy buenos días es la consejera de Economía Empresas y Empleo del Gobierno castellanomanchego ustedes pusieron en marcha en los últimos es es del dos mil diecisiete ese programa para el retorno de jóvenes que emigraron durante la crisis

Voz 16 40:45 envolver cuántos jóvenes perdió su comunidad bueno pues durante

Voz 1727 40:49 los tiempos de crisis y de falta de políticas

Voz 16 40:51 los para nuestros jóvenes treinta y tres mil jóvenes se fueron de Castilla La Mancha especialmente duro fue el año dos mil trece fue un año terrible a partir del año pasado precisamente cuando nosotros pusimos en marcha por primera vez este plan del retorno del talento fue el año en que acabamos con un saldo migratorio o al menos estable ni positivo ni negativo pero practicamente saldo cero lo que quiere decir que la situación está revirtiendo pero que no podemos estarnos quietos tenemos que

Voz 1727 41:17 implementar medidas como esta cómo funciona el plan Kirchen

Voz 16 41:19 apuntar pues cualquier joven menor de treinta y cinco años eh titulado universitario con certificado profesional con cualquier tipo de formación profesional que estén en el exterior y que al menos haya residido durante seis meses fuera de Castilla La Mancha

Voz 1727 41:35 claro si hay alguien de Castilla La Mancha que quiere volver pero volver por ejemplo a Madrid a Valencia si hay alguien de una comunidad que no tiene una medida como la que ustedes implementan que quiere volver y en su comunidad no existe se está dando una situación de desigualdad no haría falta un un plan de ámbito estatal o una coordinación entre lo que están haciendo las comunidades yo creo que

Voz 16 41:57 sí pero como en muchos ámbitos pues las comunidades autónomas Nos estamos anticipando a la necesidad de nuestra personas realmente habría sería necesaria una medida de ámbito estatal nosotros estamos incorporando medidas directas a la contratación de nuestra persona suele emprendimiento al retorno para emprender para volver a formarse lógicamente en Castilla La Mancha pero eso no haga algún caso también donde alguna persona ha encontrado una oferta de empleo a través de nuestros servicios de empleo en Madrid la hemos tramitado el hemos ayudado lo hemos prestado asesoramiento lógicamente la ayuda no por tanto lo estamos haciendo incluso a veces excediendo en nuestro ámbito autonómico para dar respuestas a la necesidad de las personas

Voz 1727 42:32 hemos escuchado como los jóvenes que se fueron y quiere envolver los jóvenes que se fueron con sus carreras universitarias los máster es lo que se llamó la generación más preparada tuvo otro capítulo sería el resto de jóvenes se hoy estamos hablando de ellos de estos de los que se fueron con mucha formación y han trabajado en empresas y con buenos contratos hemos escuchado cómo quieren volver sí pero quieren hablar no sólo del salario también de las condiciones laborales esa obsesión española por estar físicamente en el puesto de trabajo muchas horas las posibilidades de conciliar todo eso que es tan difícil aquí ellos lo ponen como uno de los criterios imprescindibles para volver ustedes desde la administración pública pueden hacer algo ahí porque eso depende de la cultura empresarial

Voz 16 43:11 bueno pero estamos sensibilizando mucho a nuestras empresas de hecho el pasado viernes en Toledo tuvimos un encuentro con empresas que réplica haremos en el resto de provincias e los empresarios están de acuerdo en que tiene que volver ese talento que es necesario porque muchas ocasiones tienen dificultades para encontrar determinados perfiles mucho más internacionalizado mucho más globales con el uso de las TIC con otras competencias tienen claro que tienen que volver sobre todo creo que con este nuevo programa estamos trabajando muy en conjunto de la sociedad también con los empresarios

Voz 1727 43:40 para que eso sea posible obviamente sino ofrecer una es

Voz 16 43:42 dicen no sólo salariales sino de muchos tipos a las personas para que vuelvan a trabajar lógicamente la persona no vuelve ahora mismo en la plataforma tenemos más de ciento noventa jóvenes que están inscritos más de treinta y seis ofertas de empleo ya subidas por parte de empresas ha habido veinte jóvenes que ya han encontrado un empleo gracias a esta plataforma ha habido jóvenes que han vuelto a emprender uno cinco jóvenes estamos también además asumiendo los pasa el pan lo que llamamos el el pasaporte de vuelta que para cubrir todos los gastos de desplazamiento de las personas que vuelven yo creo que hay hay oportunidades para todos lógicamente la empresa tiene que está concienciada de que lo que vuelve es un talento muy preparado pero no sólo el que regresa sino también el que tenemos y creo que ahora mismo España tiene a la mejor generación de jóvenes preparados y hay que aprovecharla para que no se nos vaya

Voz 1727 44:27 no hay un perfil lo la gente que está volviendo les permite hacer un perfil de quiénes con qué Carredas ese fueron más o quieren volver antes bueno hay perfiles muy bien

Voz 16 44:37 eso no pero sobre todo el tema muy relacionados con las nuevas tecnologías temas relacionados con el comercio exterior con temas sociosanitarios hay perfiles muy diversos porque en el fondo hay mucha gente treinta mil jóvenes con mucha preparación mucha competencia que están fuera y queremos darles esa esa ventana abierta para que vuelvan además con un servicio de orientación y seguimiento con el que ya muy

Voz 0027 45:00 pero los Angeles de la guarda que vigilan por ellos

Voz 16 45:02 nadie de empleo al menos y no hay un plan nacional sí que reivindico de de Castilla La Mancha que sino de la estabilidad en lo fondo necesarios para que los orientadores puedan estar de manera estable ofreciendo este servicio a nuestro juvenil

Voz 1727 45:14 Manuel Jabois muy buenos días

Voz 0221 45:16 qué tal buenos días Pepa vamos a llamar a las cosas

Voz 1727 45:18 por su nombre fue emigración ellos emigrantes quieren volver y quieren volver sin perder lo conseguido

Voz 0221 45:26 sí estaba escuchando ahora con mucha atención la la entrevista y reportaje de Paoli hay muchas maneras de marcharse de tu país también hay muchas ganas de volver pero fíjate todos los viajes tanto el día como el de vuelta tienen en común el mismo desarraigo desarraigo no sólo es vivir lejos desarraigo también es regresar a un lugar quienes roja que no reconoce es un lugar que en el que la vida de dos mil diecisiete como ocurre en España es peor que la que conociste en dos mil en dos mil siete Y eso que llaman memoria sentimental no sólo se reduce literariamente a los paisajes de su infancia también es verdad que sí se señala el mundo que conociste diez años antes de que no queda nada o por lo menos del que no consigue reconocer casi nada tú sabes que Julio Camba nuestro escritor Fun corresponsal muy peculiar porque contaba España desde el extranjero el creía que con la distancia Se podía conocer mejor su país por tanto viajaba por Europa desde allí aportaba una visión diferente yo creo que una de las ventajas de estos programas que no están explican los programas que facilitan el retorno de de jóvenes es que además de de a recuperar ese capital humano aporta una perspectiva diferente aporta una perspectiva necesaria para todos para todos nosotros en la en la introducción al reportaje de Pavone se podían haber se podía escuchar como este Gobierno ha puesto todo perdido de eufemismos que es una manera de disfrazar una realidad que remitía a lo que ha sido siempre

Voz 16 46:48 la inmigración y las mismas causas y las consecuencias que la inmigración que ha sufrido diferentes periodos en la Historia de España de vía España querida un beso Jabois

Voz 0221 46:56 un Cocha Patricia Franco Jiménez

Voz 1727 46:59 era de Economía Empresas y Empleo de Castilla La Mancha gracias por estar aquí

Voz 16 47:02 muchísimas gracias a vosotros

Voz 1727 47:09 la ficción el pensamiento mágico se ha colado para desgracia de todos en la vida política de nuestro país y es un territorio que debería estar acotado al arte la música a la ópera por ejemplo aunque las ficciones que nos deja la ópera como todas las buenas historias siempre tengan algo de verdad es la propuesta esta mañana de Mariela Rubio y Rafa Bernardo buenos días buenos días

Voz 0027 47:30 Pepa buenos días Pepa

Voz 1 47:45 hoy hablamos de nuevo de dos míticos personajes de ver la esclava etíope Aída y su enamorado el general del faraón Radamés un amor el de la etíope y el egipcio

Voz 0027 47:56 que se produce además cuando ambos países están

Voz 22 47:58 a lo mejor Pepa nuestros oyentes no saben que hay algo de verdad algo

Voz 1 48:02 es real en la historia de Aída y derrames sin que hubiera algo de real daría un poco igual porque la música es maravillosa la fantasía poética o verdad esto nos contaba el egiptólogo del CSIC José Manuel Galán que hoy mismo está excavando en la antigua Tebas podríamos decir que es nuestro doctor Jones todo nuestro doctor Jones además conoce muy bien la ópera de ver

Voz 40 48:30 es curioso en las fuentes egipcias es comprobar cómo en León no discrimina van

Voz 0027 48:35 por el color de la piel no