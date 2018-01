Hoy por Hoy (15/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias unos minutos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a hacer pública la sentencia del caso Palau en el que Convergència se sienta como responsable civil a título lucrativo Aimar Un

Voz 0027 00:23 en caso que llevó incluso al embargo de quince sedes del partido en el banquillo de los acusados sólo hay un político que se enfrenta a responsabilidades penales que es el ex tesorero Daniel Osàcar también al Partido Popular día complicado empieza el juicio por supuesta financiación ilegal en Valencia y su senadora por Murcia Pilar Barreiro declara hoy como imputada por pagarse supuestamente con dinero público una campaña de autobombo en Internet contratando a la púnica fuentes del PP aseguran a la SER que dejarán caer a Barreiro si el juez mantiene imputado a después de escuchar hoy sus explicaciones Israel impide que una delegación de diputados españoles acceda a la franja de Gaza según confirma a la SER el diputado de Podemos Pablo Bustinduy el Gobierno israelí les ha denegado los permisos que necesitaban para visitar los proyectos de la UNRWA la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos Carolina Gómez buenas ideas

Voz 1 01:11 buenos días la delegación española llegó el viernes para una visita de una semana hay a última hora Israel ha denegado a través del consulado la autorización para entrar en Gaza Pablo Bustinduy es diputado de Podemos

Voz 2 01:22 el momento ha dicho que no esperemos que lo reconsidere entre otras cosas porque hace menos de dos meses España recibió al presidente de Israel en visita de Estado nos entiende que hoy le deniegan el permiso para entrar a otro país que no se cierra él a una delegación compuesta por cinco fuerzas políticas cinco grupos del del Congreso de los Diputados

Voz 1 01:42 el objetivo del viaje es conocer de primera mano la realidad de Palestina tras la convulsión generada por la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital

Voz 3 01:49 de Israel un tribunal militar de Israel sienta

Voz 0027 01:52 en el banquillo a una adolescente palestina de dieciséis años a la que detuvieron por abofetear a dos soldados israelíes junto a su casa en territorio ocupado por la Cadena SER ha hablado con la abogada de esta menor que lleva tres semanas detenida y cuyo arresto ha provocado una ola de críticas dentro y fuera de Israel y de Palestina corresponsal en Jerusalén Beatriz de convertir

Voz 4 02:09 un tribunal militar israelí decide este medio día Si Agett Mimi esperará en prisión o en libertad que se celebre un juicio para el cual aún no hay fecha el caso de Estado el este ente palestina ha dado la vuelta al mundo debido a un vídeo que la muestra abofetear a dos soldados israelíes en su casa en un pueblo de Cisjordania cercado por una colonia israelí este vídeo grabado por su propia madre propició su detención y que fuera acusada de doce presuntos delitos se acepta Mimi es un ejemplo de lucha para los palestinos para muchos israelíes es una amenaza las posibilidades que tiene de salir en libertad hoy son muy escasas opina su abogada Gavilán esquí

Voz 5 02:51 como una humillación nacional pieza esa humillación la que llevó al arresto de A

Voz 0027 03:22 triste noticia de última hora dos mujeres han muerto esta mañana en una avalancha de cientos de personas en el lado marroquí de la frontera de Ceuta última hora Miguel Ángel Mendoza los efectos son dos portadoras que intentaban pasar a la zona a Ceuta en concreto por el paso fronterizo del Tarajal dos el paso de mercancías para portadores que se hace a pie el suceso se ha producido sobre las cinco y media de la madrugada y ha tenido lugar este fallecimiento las dos mujeres que son de la localidad vecina de Castillejos tendrían entre cuarenta y cincuenta años

Voz 0789 04:43 buenos días Pepa buenos días a todos el realismo político es como el cactus de crecimiento lento como el cactus ese realismo desparrama una nube de peluche sí ha urticaria que provoca muchos escozor es ahora provocando muchos escoceses estamos asistiendo al strip tease de algunos dirigentes independentistas que en nombre del realismo desnudan su sinceridad reconocen que calcularon mal que subestimar la capacidad de reacción del Estado seguirá inaudita en quiénes alardeaba de tenerlo todo planeado astuta y meticulosamente por eso su striptease produce una cierta vergüenza ajena Un Full Monty sin gracia esta semana empezaremos a comprobar si esa corriente de realismo de personalidades soberanistas tiene fuerza suficiente para serenar las cosas o si por el contrario los vientos procedentes de Flandes y la sentencia del caso Palau refuerza la todo

Voz 6 05:35 de hecho la principal incógnita

Voz 0789 05:36 típico ahora mismo es saber si el llamado bloque independentista va a seguir actuando como un bloque Rosi presenta fisuras aussie se resquebraja lo cierto es que la crisis de Cataluña se ha convertido en una especie de tribunal de autentificación y está obligando a todos los partidos a desnudarse disfraces fuera ya enfrentarse consigo mismos esta mañana le toca el PP que en la reunión extraordinaria de su junta directiva nacional tiene que vérselas con su avestruz mismo avestruz sismo que simboliza como nadie la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 15 10:19 capítulo del bien tendrían que fue responsable del partido conocimiento o la más mínima intención de que podía haber un sistema organizado en este circo

Voz 24 10:32 la realidad fue al a cambio de obra público

Voz 18 10:43 era el dos y medio por ciento por lo comercializará guión y medio por ciento de humo para mí y me dio por el aumento con la realidad

Voz 15 10:52 estoy dura realista investir lo que haga realidad dice la investidura realismo será gente mayoritariamente ha votado para poder investir a un presidente en este caso a Carles Puigdemont que se pueda concretar la Polonia de la gente VIP hoy pueblo estamos

Voz 25 11:17 el Gobierno en Cataluña que gobierne para Cataluña desde Catalunya lo normal es que haya un presidente que estén en catalán y te dijimos que no íbamos a investir ningún presidente directo eh ni nacionalista catalán nacionalista español ningún presidente de derechas va a contar con nuestro apoyo

Voz 15 11:40 con el paso a burlar realidad interés este país su realismo tomas falsas de la sociedad pública moneda Adelson a actuar con estrépito Pepa Bueno un recorte de dar fantasmas traerá realizará de realidad Pablo Simón querer

Voz 3 12:13 Areal no si no eres un tiempo sólo logra

Voz 26 12:16 a veces la verdad ustedes buenos días mañana del Udinese Hoy por hoy con José Manuel Calvo director adjunto del país buenos días José Manuel hola muy buenos días desde de la realidad también y con Lola García directora adjunta de la vanguardia en Radio Barcelona ha la ola

Voz 3 12:30 las ideas del Real pero a distancia real Brady fiar si modalidades con la realidad aquí encima de la mesa una agenda judicial del FAD reto para dos partidos que han sido fundamentales para entender la historia reciente de España el Partido Popular Convergencia Democrática los dos

Voz 1727 12:51 superados en la realidad de las

Voz 3 12:53 desde el veintiuno de diciembre o en las encuestas

Voz 1727 12:56 por ciudadanos y empezamos por el PP Rajoy ha convocado hoy al Comité Ejecutivo Nacional para enfocar el año el año que empieza con la resaca del traspiés histórico en Cataluña donde el PP ni siquiera tiene garantizado al grupo parlamentario y con unas encuestas que colocan a Ciudadanos como primera fuerza a nivel nacional en número de votos por delante del PP beneficiándose de su derrumbado todo esto sin cuentas públicas todavía sin Presupuestos Generales del Estado con los tribunales ya lo vemos al acecho permanentemente por los casos de corrupción Pablo tiene algo de espejismo esto que estamos viendo en las encuestas que coinciden o estamos en el inicio un tiempo nuevo

Voz 1671 13:35 bueno yo creo que muchas veces planteamos la pregunta de manera incorrecta y nos preguntamos siempre si los nuevos partidos desbancar a los viejos cuando la pregunta real sería los nuevos seguirán con nosotros sobrevivirán los nuevos porque son los que tienen que demostrar todavía que van a poder consolidar su organización cuando el panorama ese fragmento en España vimos que emergía un nuevo partido de centro derecha que era Ciudadanos uno podría concluir con bastante con bastantes garantías crea el eslabón más débil de nuevo multi partidismo y era el eslabón más débil no solo porque tenía poca organización sino también porque tenía dificultades para marcar la agenda un gobierno que siempre es difícil de controlar en temas anticorrupción pero además estando por debajo del quince por ciento a nivel estatal es muy pena izado por el sistema electoral y por el voto estratégico esto se vive de manera muy clara entre el veinte del veintiséis J que es lo que tenemos que tener en cuenta de las encuestas las encuestas son básicamente como supusieran un termómetro de carretera al sol en medio de una avenida de puede marcar doscientos grados y tú sabes que evidentemente no hace doscientos grados pero si vuelves a pasar por esa avenida al día siguiente y ves que pone los cientos veinte tú ya tienes una información valiosa que es que hace más calor que ayer es decir hay que fijarse muy bien en las tendencias de las encuestas entonces cuando estamos viendo ahora que Ciudadanos puede llegar tercero segundo primero no tengamos sexo tanto en cuenta como un hecho que sí es cierto que es que está incrementando sus niveles de apoyo como ya ocurrió por cierto en dos mil quince tras las elecciones catalanas que ya lo hemos visto en el pasado que tiene por lo tanto un viento de cola hay que está

Voz 1561 15:00 dando mucho mejor al electorado del Partido Popular

Voz 1671 15:02 que lo ha hecho antes que esto se consolide o no está por ver pero sí marca un cambio un cambio en el en digámoslo así el ciclo político al potencial ciclo político fue

Voz 1727 15:11 un cambio que pone contra las cuerdas José Manuel al al Partido Popular porque hay peticiones sotto voce bien ninguno lo dice en voz alta pero peticiones a Rajoy de que por fin a cambios en

Voz 21 15:22 el Gobierno en el partido para enfrentar

Voz 1727 15:25 un panorama que ahora mismo no es muy bueno para él

Voz 6 15:27 los claro imaginé Amorós eso ocurre en el poder con el partido en el poder en el Gobierno imaginémonos lo que dejaría sin que ocurre qué ocurre que en esa hay carreteras de mucho calor y carteles de mucho frío como dice Pablo en la carretera que es ancha todavía que es muy amplia que es la del PP empieza a hacer frío el la encuesta Metroscopia la segunda parte que ofrece hoy el país es muy ilustrativa el sesenta y ocho por ciento El hecho de que el y ocho por ciento de los votantes del PP prefieran el proyecto de Ciudadanos es inquietante no es que vayan a votar es que lo prefieren ojo que también eso lo pasan cuarenta y cuatro por ciento de socialistas pero ojo es que el dieciocho por ciento de votantes de Podemos dicen que lo que les va es el proyecto de Ciudadanos es cierto que hay que tener cuidado con la tendencia tendencia es lo que precisamente decía Albert Rivera en la entrevista de del domingo en el país y en el sentido de que parece que no se les suben las cosas en la cabeza la tendencia es importante pero hay que pensar cuando cristaliza en el como el quince de febrero o enero lo perdón del año pasado como estaba Macron no sé bien cómo estaba en cuanto tendencias pero el catorce de mayo era presidente era presidente habiéndose cargado al partido a la derecha y al partido La Izquierda así que ojo con las tendencias y desde luego la situación ahora mismo de del Partido Popular en relativa soledad asolado por ciertos casos el gobierno en minoría es es por mucho que hoy traten de comenzar a partir de la orden de la junta directiva la contraofensiva para en las municipales y regionales dentro de año y medio complicada no

Voz 27 17:07 sí bueno yo creo que el esa tendencia existe evidentemente que no

Voz 4 17:12 es quiere decir que si ahora convocará se

Voz 27 17:14 acciones pues fuera ciudadanos yo creo que eso produciría un efecto de voto útil más hacia el PP que hacia ciudadanos pero sí que es verdad que bueno pues que está creciendo y que el partido más perjudicado por su crecimientos el PP lo que pasa es que yo creo que que que Rajoy fiaba todas tu estrategia a una mejora económica bueno esto lo sabe también Pablo Simón seguramente muy bien no siempre se pierde la osea ese pierde más las selecciones por por la economía pero ganarlas

Voz 3 17:47 gracias a la economía no suele

Voz 27 17:49 no sólo cubrir con tanta frecuencia entonces el PP está acusando el desgaste el gobierno en minoría la corrupción la falta de iniciativa un cierto aislamiento con respecto al resto de partidos ciudadanos pues se presenta pues más fresco con menos lastres Iniesta está consiguiendo hacerle verdadero daño

Voz 1727 18:07 dos cautelas hace dos dos años o tres ya cómo va la historia tan deprisa estaba Podemos en primera posición como en intención de voto en este país

Voz 1671 18:16 en dos mil catorce Así es estar uno

Voz 1727 18:18 cautela y dos cuantas veces hemos enterrado políticamente

Voz 3 18:21 Mariano Rajoy y al Partido Popular desde

Voz 1727 18:24 el año dos mil ocho estamos enterrando lo poder políticamente cada cada temporada practicamente ya conseguido sobrevivir dos cautelas que dejó sobre la mesa del Partido Popular a Convergència que ha sido el partido hegemónico en Cataluña en la etapa democrática con su nueva marca el P de Cat integrada en Junts per Catalunya aspira a seguir gobernando junto a Esquerra en la legislatura que empezará en sólo dos días el PDK se creó precisamente para para intentar desprenderse del hedor de la corrupción que persiga Convergencia pues bien este partido se enfrenta hoy lo venimos contando la sentencia del caso que más ha golpeado su honorabilidad el caso Palau y antes de que la sentencia se convierta en el único titular del día hemos querido refresca la memoria con Miguel Ángel Muñoz Encinas buenos días Pepa buenos días el caso Palau esa convergencia lo que en su día fue el caso Filesa al PSOE o lo que puede ser el caso Bárcenas al Partido Popular en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sido procesadas dieciséis personas a las que se suma el partido Convergencia como partícipe a título lucrativo según la Fiscalía Miguel Ángel este partido se financió ilegalmente con más de seis millones y medio de euros

Voz 1561 19:45 sí es tras una tormentosa instrucción que comenzó en dos mil nueve el juez acabó procesando a los principales gestores del Palau de la Música los conocidos Fèlix Millet y Jordi Montull a ex directivos de la constructora Ferrovial y de otras empresas más pequeñas por pagar mordidas y al tesorero de Convergència por cobrarlas a través de la fundación del partido que también administraba la investigación que se alargó siete años y el desarrollo del juicio han acreditado como la empresa Ferrovial logró contratos millonarios del Gobierno de CIU para construir la Ciudad de la Justicia o la línea nueve del metro de Barcelona por ejemplo a cambio de financiar ilegalmente a Convergència a través de una fórmula especialmente oscura la supuesta mordidas de casi seis millones setecientos mil euros hasta dos mil nueve se pagaban a través del Palau de la Música con la excusa de un supuesto patrocinio cultural según la Fiscalía de hecho esa es la cantidad que el fiscal reclama Convergència o a la formación que le haya sucedido es decir que el cambio de nombre eso del PDK no le va a librar del reproche penal económico

Voz 1727 20:40 si finalmente Eloy y sin embargo Miguel Ángel los líderes de Convergència siempre han negado la financiación ilegal de su partido Artur Mas que dimitió la semana pasada como presidente del PD Cat jamás ha admitido irregularidad alguna

Voz 1561 20:52 jamás nunca Pepa de hecho cuando allá por mediados de dos mil trece La Fiscalía acusó a Convergència de financiarse ilegalmente con más de seis millones y medio de euros Artur Mas dijo

Voz 28 21:01 la Fiscalía no es para la palabra de la Fiscalía no es palabra de Dios a ver si nos entendemos porque la fiscalía de errores ha cometido muchos esta vez no sabemos si será un error o no aunque yo esté convencido que será un error Justin Leonard

Voz 1727 21:30 pero en esta ocasión durante la celebración del juicio hubo una revelación que no es muy habitual en este tipo de casos la confesión del principal acusado

Voz 1561 21:39 la confesión nada menos que del presidente del Palau Fèlix Millet durante años lo negó todo pero al ver la contundencia de las pruebas a cambio de que la Fiscalía rebajara la petición de cárcel de más de veintisiete años a menos de quince lo contó con toda su crudeza son apenas veintitrés segundos pero que sentencian al partido que ha gobernado Cataluña XXXI de los treinta y ocho años de la etapa democrática

Voz 18 22:01 hacía donaciones como tú para que el Didier fuera de Convergència al cambios de obra pública que Convergència les daba donaciones todo no lo dije me confesión pero

Voz 1561 22:21 es un testimonio tremendo ya que estaba Millet detalló cómo era el reparto de las mordidas entre él el director del Palau Jordi Montull Convergència

Voz 10 22:30 que hacer aquí

Voz 18 22:33 el el dos y medio por ciento para recoger Convergència hirieron y medio por ciento dopó algún uno para mí y medio para montones

Voz 29 22:42 y esa ese cuatro por ciento no era en determinados momentos sobre los importes de adjudicación de las obras públicas más grandes

Voz 18 22:51 amonestó a ver entre Ferrovial a Convergència de venir

Voz 1561 22:56 el director del Palau Jordi Montull también confesó e incriminó a Convergència en el cobro de comisiones ilegales lo hizo a cambio de una rebaja en la petición de condena para él de veintisiete años de prisión a Díez y sobre todo para su hija Gemma Montull que se encargaba de las finanzas del Palau la Fiscalía rebajó su petición para ella de veintiséis años de prisión a sólo tres en los años en los que se produjeron los hechos Convergencia tuvo dos tesoreros uno ya fallecido y el otro Daniel Osàcar para quien la Fiscalía pide en esta causa ocho años de prisión a pesar de la confesión de Millet y Montull Osácar lo negó todo

Voz 7 23:28 esto también fados es totalmente falso Ancares justificar lo que no se puede justificar eso no es cierto lo digo de verdad que no es ser no me lo creo miré porque cree usted que es para justificar que para ratificaron desvío de dinero en beneficio de ciertas personas

Voz 1727 23:48 esas confesiones de los principales responsables del Palau tras pactar con la fiscalía sirvieron de excusa Convergencia para intentar desacreditar toda la causa Artur Mas lo verbalizó así hace nueve meses

Voz 0027 24:01 la nieve confianza han austra señor Daniel Osàcar mi confianza

Voz 30 24:04 en el señor Daniel Osàcar era es plena y total confío más en la palabra de Daniel Osàcar que en la del señor Millet y el señor Montull mucho más el señor Osàcar no ha pactado nada con la Fiscalía no ha pactado y también se enfrenta a unas determinadas penas a unas determinadas penas

Voz 1727 24:27 es una deuda Miguel Ángel si está acreditada la financiación ilegal de Convergència porque las responsabilidades penales se quedan en el tesorero del partido innovan más arriba

Voz 1561 24:37 pues esa duda Pepa también la tuvo el fiscal y la respondió que el propio fiscal del caso Emilio Sánchez Ulled en su escrito de conclusiones definitivas dijo que la lógica apunta a que tales dirigentes en referencia a los tesoreros de Convergència debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado esa es la razón en justicia lo que no se puede probar no existe aunque como dijo el fiscal Sánchez Ulled en el propio juicio la lógica lleve a esa conclusión

Voz 29 25:04 a nadie con un mínimo sentido común se les puede escapar que el tesorero Sol no puede organizar todo esto pero lo que es indudable es el papel protagonista principal del tesorero del partido es el gatillo la texto no es toda la pistola pero eso gatillo y por eso le tengo aquí

Voz 1561 25:25 por cierto no era una suposición exclusiva del fiscal también el presidente del Palau Fèlix Millet lo suponía

Voz 29 25:30 conoce usted ha tenido contacto ha o Ivo sabe de la participación en este mecanismo de otros cargos políticos del partido por encima de los tesoreros

Voz 18 25:46 hubo goles si no lo sé es que desdeñoso pronostica que si nombre dentro de la fijación una una opinión mía

Voz 1561 25:54 pero eran sólo eso suposiciones que no se han podido acreditar en su alegato fila en el juicio el tesorero de Convergència Daniel Osàcar trató de tocar la fibra sensible del tribunal dijo textualmente como iba a participar John el saqueo del Palau Si lo llevaba en el corazón no se cuestiona que llevará al Palau en el corazón lo que está en cuestión Pepa es lo que llevaba al bolsillo de atrás de combate

Voz 1727 26:14 a la altura del corazón el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hará pública la sentencia del caso Palau dentro de un ratito a partir de las nueve y media hay estaremos allí en directo Miguel Ángel gracias

Voz 1561 26:23 P

Voz 1727 31:14 con Pablo Simón José Manuel Calvo y Lola García a las nueve y treinta y un minutos de la mañana ocho y treinta y uno en Canarias nos vamos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque en teoría llevan un minuto contándole a los procesados en el caso Palau cuál es la sentencia del Tribunal Aitor Álvarez buenos días cómo va a ser como está siendo

Voz 42 31:32 sí buenos días a esta hora el Tribunal ya debería estar leyendo el veredicto como dices la sentencia del caso Palau a los diferentes acusados esta lectura en voz alta se hace a puerta cerrada no hay ni sonido ni imágenes de ello debería durar pocos minutos porque no les los motivos solamente les dicen su nombre y la condena si es que la hay es mucho en muy poco rato además el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña unos pasará a los periodistas esa información que se le en voz alta dentro de la sala ya lo podremos contar lo que sabe desde esta sala de prensa es que de momento los diferentes acusados y sus abogados todavía no han entrado a la sala por lo tanto esto se podría demorar un poco más y las principales dudas por resolver es si Millet si Millet y Montull les servirá de algo haber reconocido el saqueo del Palau y haber acusado a Convergència de haberse aprovechado de él para financiarse irregularmente si eso les sirve para rebajar supera Si Gemma Montull hija de Jordi Montull consigue evitar la cárcel también sobretodo ver si el juez avala la tesis de la fiscalía de que Convergència se financió irregularmente usando el pasado la música como caja B

Voz 1727 32:35 gracias Aitor volveremos a ese tribunal en cuanto haya novedades Lola García el coste político de lo que pueda ocurrir esté ocurriendo ya practicamente en esa sala del Tribunal Superior el coste político recae en exclusiva sobre los hombros de Artur Mas

Voz 27 32:50 bueno eso es lo que él ha intentado poner un cortafuegos entre entre este caso y el PDE Cat no para eso hizo la refundación del partido se cambio de nombre se cambió la dirección es verdad que la actual dirección no tiene nada que ver con con la anterior son la mayoría de personas que rodeaban Artur Mas en la época en que todo esto ocurrió no no están ahora mismo al frente del partido pero o en fin la responsabilidad es que yo creo que en el caso de demás si si si finalmente la sentencia establece que hubo esa financiación pues pues más va a tener que dar explicaciones no va a valer solo con dejar la presidencia del partido sino que tendrá que explicar porque él durante todo este tiempo ha asegurado que tenía plena confianza en sus tesoreros y que éstos tenían plenos poderes para hacer lo que quisieran es más él decía no puedo vender la sede de de Convergència sino que lo puede hacer mi tesorero sin consultarme bueno esto es una manera digamos de de quitarse las responsabilidades encima pero durante muchas comparecencias siempre he dicho que era mentira en el Parlament en ruedas de prensa en fin tendrá dar explicaciones y la sentencia finalmente alude esos esos pagos es difícil también que a ver no es el juicio no fue un juicio sobre el tema de la final de la financiación de Convergència fue una derivada de las declaraciones de de Montull de de Gemma Montull hija de su padre y de Millet o sea más ni siquiera ha estado citado a declarar como testigo en esta en esta causa por tanto tan bien eh cinco los jueces aquí tienen un amplio abanico de discrecionalidad para entrar o no entrar en el tema porque lo que se estaba juzgando realmente no es sí si se financió a Convergència sino sí sí hubo saqueos y hubo un latrocinio de de de la entidad

Voz 1727 34:52 esos judiciales de la corrupción José Manuel son tan largos tan largos tan largos y complejos en muchas ocasiones por las dificultades que ponen al procedimiento legal los propios presuntos corruptos que cuando llegan nos encontramos con realidades políticas bien distintas no de las que había cuando se produjeron

Voz 6 35:10 ese es uno de los problemas graves de que se dilate en tanto también me gustaría en hoy a esta hora aquí en este momento llamar la atención sobre la justicia corrupción esto funciona es decir ahí entre ochenta y noventa personas en la cárcel por delitos de corrupción son unas ochenta condenadas y otras doce o catorce en prisión preventiva ha habido mil casi mil cuatrocientos a políticos y funcionarios imputados investigados es decir a veces esta tardanza y otros asuntos pueden darnos la impresión de que esto es gratis no es gratis la corrupción la prueba está en las cárceles la prueba están los procesos la prueba está en que dentro de unos minutos vamos a conocer este este caso en el cual ya para empalmar con lo que esto Davis hablando el asunto es muy político el asunto además es político lo que como decía Víctor es fundamental es saber si en esta sentencia la antiguo Combo Agencia es partícipe al título local tribus lucrativo o no de las actividades de de Millet y de Montull CICIG lo es aquí ya es una una dimensión igual que es está esperando la sentencia que le coloca en el caso Gürtel al PP en el mismo lugar si es o no es partícipe a título lucrativo eso va a ser fundamental la la lucha contra la corrupción eso y otro asunto importantísimo y ahora que cómo se devuelve el dinero robado sean los seis millones seiscientos mil euros o la cantidad que se estipule que va a ocurrir cómo va a asumir la antigua Convergencia y ese ese pago con la situación económica retiene y por último ya ahí así que yo no tengo respuesta va a tener lo que vamos a conocer minutos repercusiones políticas en la Catalunya de hoy

Voz 1671 36:58 además tiene importancia porque al fin y al cabo lo que se está configurando ahora es el espacio político de ese catalanismo moderado que antes era CIU que ahora es Erekat Ésa una situación en la que ya casi hablamos de pos convergentes no esta idea de que ahora que Puigdemont controla básicamente la composición de la lista de Junts pel existe una lucha soterrada por saber cuál será el lugar que ocupará en el medio plazo el PD Cat en el escenario político sobretodo catalán

Voz 1561 37:22 cara a la futura investidura yo creo que esto es esto es

Voz 1671 37:24 ante ahora bien me gustaría también decir una cosa porque hemos estado hablando estos días sobre la parálisis en la cual está sumida España y las pocas leyes que hemos aprobado sin embargo hay una buena noticia ahí es que una de las leyes que sí se ha aprobado es la transposición de una directiva europea sanos lo mandan desde Bruselas para cambiar la ley de contratación pública en teoría no olvidemos que este caso de corrupción está muy ligado a obra pública como casi toda la corrupción que hemos tenido estos años en España ahora incrementan los controles la transparencia las pymes van a poder entrar en el sistema va a haber una organización interna dentro de la Administración para controlarla sea que es verdad que algo positivo por ser un poco optimistas porque siempre también

Voz 3 38:01 los los rogamos las vestiduras o positivo es que estos casos

Voz 1671 38:03 deberían ser menos frecuentes otra cosa es luego como esa ley se despliegue y ejecute no pero esto puede ser algo positivo para no volver a caer en el mismo error porque es lo que hablamos siempre podemos exigir y debemos exigir responsabilidades políticas a personas individuales pero eso es una cuestión sistema

Voz 1727 38:19 Mika es una cuestión institucional

Voz 1671 38:21 cito Santos al frente de las instituciones medir instituciones que funcionen incluso con el peor de ellos Alfredo

Voz 1727 38:28 Lola por enlazar con la pregunta que hacía José Manuel Calvo tiene alguna incidencia en el panorama político actual en Cataluña a tu juicio lo que ocurra hoy

Voz 3 38:38 después de esa sentencia si se acreditara

Voz 1727 38:40 la financiación irregular de Convergència

Voz 27 38:43 hombre yo creo que sitúa a Esquerra Republicana en una posición mucho más incómoda para gobernar con con el PDK tocó en la lista de pulmón da igual porque hay personas de alrededor de Puigdemont esto en estos momentos que estaban en el partido con con Artur Mas en la época en que ocurrieron los hechos por tanto creo que sí L L pone le pone a Esquerra más difícil ese ese gobierno de coalición pero yo creo que en el caso del P de Cat casi que está descontado porque el la máxima intensidad se dio cuando cuando en el juicio pues Mille te explico el cuatro por ciento no que pensábamos que era el tres por ciento resulta

Voz 3 39:24 en esa naturalidad con esa naturalidad dije lo hoy hemos escuchado a reparto y dije así no

Voz 27 39:32 entonces yo creo que que que el desgaste electoral digamos Si a eso ya ya está descontado lo que sí dificultades que Esquerra es un partido que siempre sea vanagloriaba bueno en los en los últimos años de mantener casos de corrupción en sus filas tarde de gobernar en ayuntamientos y de haber estado en la Generalitat y esa alianza con con la antigua Convergencia pues siempre le provoca bastante urticaria por los casos de cobro

Voz 3 40:00 ción aparte de el sesgo

Voz 27 40:02 digamos más de derechas de de de Convergència pero los casos de corrupción siempre ya han dificultado mucho el entendimiento cuando hubo la lista conjunta de Jones sí que más insistía en que sí era el principal el recelo era éste no el el el reproche que le puede hacer la oposición cada día es oigan ustedes están gobernando con los señores que han sido condenados por un caso de corrupción

Voz 1671 40:25 Esquerra es si me permites apuntar también Lola la CUP es decir la CUP también

Voz 1727 40:29 sí son bastante más miran el tratamiento

Voz 1671 40:32 más de corrupción y es verdad que cara a la composición de un futuro gobierno pues esto también introduce dificultades adicionales

Voz 27 40:38 pero yo creo que la CUP y se va a quedar bastante al margen del Gobierno en esta legislatura

Voz 6 40:44 no es un poco un poco kafkiano un par de cosas que rodean este asunto primero gran cambio de Convergencia a pie de calle en ese gran cambio de piel y hoy estamos entendiendo porque tiene todo el sentido ese cambio los juicios la corrupción el creo en la era Pujol dado el el el el cambio de piel ha entrado el antiguo Convergencia en el organismo adecuado es decir como la piel antigua del centro del catalanismo pragmático pasa ahora a un predicar que no es eso no se equivoca o no se ha cruzado con otra piel uno y dos Youth per Cataluña para sus finanzas no depende de los fondos P de esos fondos hace bien ahora seriamente afectados por esta sentencia que va a pasar

Voz 27 41:28 pues mira hay una pelea en este es en estos momentos hay una gran pelea entre la gente de de Catalunya y el PDK que se supone que su partido

Voz 6 41:38 los los fondos que se repartirán

Voz 27 41:40 el grupo parlamentario en cuanto se constituya el Parlament es decir ellos habían llegado a un acuerdo por el cual el de Cat no aparecía en ningún sitio quedaba oculto no ponía a nadie en la lista pero sé que daban los fondos de del grupo parlamentario y ahora resulta que Cataluña impuesto dicen que no que hay que repartirlo sea Se está como desmembrar el partido en dos eh la la la gente más cercana a la gente más cercana al PDK se está dividiendo incluso discutiendo en las financia las islas finanzas del PDK en este momento son en fin están siendo muy complicadas han despedido han hecho eres despido agentes las campañas electorales ya no tienen tanto dinero para gastar tienen quince sedes embargadas por el caso Palau precisamente en fin que esa es una gran batalla un partido sin sin fondo sin financiación pues poco

Voz 1727 42:38 la cosa puede hacer también voy a volver a al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para saber cómo cómo va la cosa Aitor porque había había dicho que quizá iba con un poquito de retraso se confiesa

Voz 42 42:48 o si se confirma ahora mismo pero ya les llaman para que entren a la sala Félix Millet ha entrado poco antes de media en silla de ruedas por la puerta lateral del Tribunal Superior de Justicia con su ayudante al que vimos durante todas las jornadas del juicio y también han hecho Montull padre intuye hija los tres han estado dentro ya del Palacio de la justicia durante un cuarto de hora a las puertas de la sala en la que se va a leer en voz alta ya a puerta cerrada recordémoslo esa sentencia ya a las puertas de la sala pues además de Millet y Montull hay unas cuarenta personas entre acusados y abogados que como decimos ahora mismo ya están empezando a entrar en la sala para que se lea esa sentencia

Voz 1727 43:22 pues voy a poner publicidad en la vuelta a ver si conocemos ya el veredicto

Voz 1727 47:29 qué podemos aventurar Lola García quien va a presidir el Parlament de Cataluña jueves mucho aventurar al lunes a cuarenta

Voz 3 47:35 ocho horas de cómo se puede aventurar es santo a fecha de hoy porque mañana puede cambiar todo ahora mismo Arnes Maragay es la persona que tienen más

Voz 27 47:43 posibilidades que sabéis que es Hermes Maragai preside impartido por decirlo así que se llama Més que está incluido en la lista de Esquerra Republicana

Voz 1727 47:53 es innecesariamente ese esa propuesta ahí que salga adelante porque tienen mayoría para que salga adelante necesariamente lleva aparejada la elección de la propuesta de la presidencia de la Generalitat o no porque es lo que cuenta que han hecho sobre Cataluña el acuerdo es este

Voz 27 48:10 exacto es que usted quiere que las que todos

Voz 3 48:12 con bloque no paquete después estemos no sabemos si recordáis a ver qué va a pasar de verdad que no se sabe no

Voz 27 48:20 bueno yo creo que de momento se está saliendo bastante con la suya que Puigdemont va a intentar por todos los medios ser investido y que de momento Ny Esquerra Ny una parte del están teniendo la suficiente fuerza como para convencerlos de que no sea así de que no se intente por algunas de las fórmulas que ya hemos comentado algunas fines de la sobretodo delegar el voto de es la que últimamente parece que que cobra la más fuerza de lo que ocurre es que eso puede ser un un pequeño bloqueo otra vez para conseguir que que el Tribunal Constitucional pues lo tumbe y volver a empezar otra vez

Voz 3 48:59 empezar la legislatura en la incertidumbre

Voz 27 49:03 como que con un bloqueo importante porque es que ya no es una cuestión de si eres investido por vía telemática o por delegación de un diputado es que lo que no se puede hacer es gobernar desde fuera no si ya los políticos normalmente se meten en su tú no se la Moncloa en el Palau de la Generalitat acaban encerrados no es su burbuja yo ya no me quiero imaginar desde Bruselas como puedes atenderá las necesidades y a y a las ahí a la sociedad a la que tiene que gobernar

Voz 1727 49:33 no nos quedan unos pocos minutos en lo quiero dejar de comentar esa sentencia José Manuel que afecta al país sentencia de un juzgado de Barcelona y que obliga a dar derecho de réplica a TV tres por un reportaje publicado en el periódico y que en fin es una sentencia muy llamativa insólita y que afecta directamente al derecho

Voz 6 49:52 sí muy llamativa e insólita casi casi casi son eufemismos es es alucinante es una sentencia que no entra al dar la veracidad de lo manifestado es decir sí por supuesto que que se va a recurrir pero es una condena judicial por un reportaje que un gran periodista de El País Íñigo Domínguez hace el día publica en noviembre hice llama una semana en la burbuja de TV3 y entonces habla como la cadena pública catalana abraza la causa independentista en los informativos también en programas cómicos también en programas infantiles etcétera etcétera vuelto a es no le gusta protesta está absolutamente en su derecho pretende que esa protesta quede reflejada en el país el país oiga

Voz 3 50:39 están ustedes todos los días contando la vida nosotros contamos lo habido ustedes la cuenta no recurren a una juez al juzgado y una juez no entra a analizar la veracidad de la manifestación

Voz 6 50:49 dones pero dice que sí que hay derecho del aludido a ofrecer otra visión distinta están alucinante como si una crítica deportiva una crítica musical cualquier opinión cualquier criterios de un periódico de un medio de comunicación hay ojos que diga oiga tiene usted por obligación que acoger a la parte molesta ha bajado a parte ofendida ese tenor tiene que defenderse de sus páginas musicales de esas críticas que ha recibido que he dicho que no estuvo bien de voz en fin no quiero Cards Turís saber demasiado Porto es muy serio es un problema enorme de Libertad de Información y es un problema y el tremendo sobre para qué sirven las de los medios de comunicación ya que deben estar sujetos

Voz 1727 51:34 Lola Gómez