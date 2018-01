Hoy por Hoy (15/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0196 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1 00:13 las durante los próximos minutos se van a dar a conocer los detalles de la sentencia del caso Palau en el que sea juzgado entre otras cosas si Convergència cobró comisiones de empresarios a cambio de adjudicar obra pública la sentencia se a esta hora a las partes a puerta cerrada en la Audiencia de Barcelona hasta allí nos vamos Aitor Álvarez

Voz 3 00:31 los acusados ya están sentados en el interior de la sala según hemos podido comprobar antes de que se cerraran las puertas los saqueadores confesos del Palau Millet y Montull se sientan mirando al juez a la derecha mientras que al otro lado a la izquierda se sienta el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar todos junto a sus abogados esto es evidente que va con retraso porque tenía que empezar a las nueve y media ya un hola eh yo pero ahora sí que está al caer de un momento a otro el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña repartirá en papel la información básica de esta sentencia para que podamos contar las dos cosas básicamente la pera par Minetti Montull también si el tribunal avala la tesis de la fiscalía de que Convergència se financió irregularmente usando el Palau de la Música como caja B

Voz 1 01:11 en unos minutos comience también un día intenso en los tribunales para el Partido Popular Antonio Martín buenos días

Voz 0228 01:17 buenos días Pepa media hora debe comenzar el Audiencia Nacional el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel a juicio la cúpula del PP valenciano de Francisco Camps así como miembros de la trama y empresarios por financiar de forma ilegal dos campañas electorales del partido a este proceso acaba de referirse el portavoz del gobierno Íñigo Méndez de Vigo quien espera que termine lo antes posible

Voz 0228 01:52 citada para declarar en este caso en el Supremo la senadora del Partido Popular Pilar Barreiro quién está investigada en el caso Púnica más cosas el secretario general de los estibadores advierte de que siguen esperando a que se ponga en marcha el reglamento de la reforma del sector que aprobó el Parlamento y puso fin a su huelga hace siete meses añade que están dispuestos a volver a convocar paros sino comprueban que ese proceso sigue adelante Antolín Goya lo ha dicho esta mañana en los micrófonos de Radio Club tener

Voz 5 02:16 hemos pedido información si esta información no sino facilita en un plazo corto de tiempo no sabemos exactamente qué punto está y cuál es el calendario que el Gobierno pretende ejecutar el el reglamento pues no volverán abocar a volver tener decisiones de movilizaciones y demás no creo que somos un colectivo más negociador que cualquier otra cosa pero ante una asilo como esta en la que no hay otra vía pues no nos va a quedar otro remedio que volver

Voz 0228 02:43 los marroquíes han muerto en una avalancha que se ha producido esta madrugada junto a la frontera de Ceuta ambas estaban en la cola que suele formarse en esa zona para el portero de mercancías y del exterior al menos treinta y seis personas han muerto y otras noventa y un han resultado heridas en un doble atentado que se ha registrado hoy en Bagdad llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:03 ese es un Madrid en Madrid el PSOE acaba de pedir la comparecencia de la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes y de su número dos el consejero Ángel Garrido en la Asamblea para que expliquen porque su Gobierno ha vetado durante cinco meses los documentos del Canal de Isabel Segunda reclamados por la oposición Cifuentes acaba de referirse a este episodio como una negligencia administrativa grave ya ha dicho que no tendrá problemas para explicarse en sede parlamentaria

Voz 0434 03:25 pero bueno yo entiendo que ellos quieran agarrarse absolutamente a cualquier cosa pues para intentar desgastar al Gobierno y a mí yo no tengo por supuesto problemas en dar explicaciones en sede parlamentaria lo vengo haciendo a lo largo de los setenta y seis plenos que llevamos en la Asamblea los cuales como le he dicho además Ello contexto de manera habitual cuestiones que no son de mi Gobierno

Voz 1275 03:47 Cifuentes ha puntualizado que no se siente responsable a título personal por este retraso que desconocen dice se ha sido deliberado Cifuentes además ha anunciado que va a convocar a los partidos de la Asamblea para poner en marcha un pacto por la regeneración democrática y la transparencia que como principal novedad propone un código ético unificado para todos los partidos

Voz 0434 04:04 los seis líneas esenciales de ese pacto serían en primer lugar los dos dos de Ley de Regeneración Democrática aprobados por mi Gobierno y paralizados en el Parlamento regional la elaboración de un código ético unificado para todos los partidos que establezca el mismo nivel de exigencia a todas las formaciones la creación de un comité de ética y transparencia con representación

desde lo de la cuesta de enero la cuesta de enero representaba esta pequeña inclinación que llegaba tras los excesos el fin de año enero y los propósitos a estas alturas nos hemos apuntado Iglesias con un poco de suerte habremos cruzado arrastrando la voluntad un día o dos Laporta ver gimnasio y la estricta dieta tiene ya costo hurones y remiendos en estos tiempos difíciles la cuesta de enero dura lo que el amor eterno de Sabina unos tres meses más o menos en Inglaterra con más o menos base científica lo llaman Blue Monday el lunes más triste del año que es éste el lunes más triste del año como si hubiera que esperar a la estadística y no las noticias para estar Hungría como y triste escuchan Hoy por Hoy en la Cadena SER ya lo saben lo hemos repetido en más de una ocasión la honestidad es una cualidad que no de apreciarse a simple vista y eso hace hace mucho más complicado poder apreciarlo hoy lunes si así lo hemos contado comienza el juicio de la Gürtel en pocos minutos conoceremos la sentencia del caso Palau un caso que comenzó con una nota anónima enviada a la delegación de Hacienda a la que nadie hizo caso eso ocurría en el año dos mil dos es decir hoy conoceremos la sentencia de unos señores que robaban en pesetas si robaban en pesetas la corrupción que ahora se juzga tienen no sólo el decrépito aroma de la caspa de Kiel ejercía sino que también rezuma el insoportable olor a rancio hemos escuchado vergonzantes grabaciones privadas lacrimógenas comparecencias ante el juez insoportables imágenes de opulencia y no sabría decir si es bueno malo que todavía con sabemos cierta esperanza en las ideas que sujetan a quienes elegimos entre todos para gestionarlo común Lezo Gurtel eres púnica dices tú del limón el día más triste del año exhibían en que se convocan unas nuevas elecciones saben deberíamos poner un pin ball el lugar de urnas esperando a que por esas cosas de trazar la pelotita caiga en el lugar correcto y aparezca alguien decente que nos de un doble bonus y una vida extra

Voz 11 08:48 mundo sueco tiene

Voz 1995 08:57 hombre es un testimonio Madre de Dios desgarrador motivo

Voz 10 09:02 por qué no todos los refranes de acaban como esperamos refrán a Rey muerto ahí está lógico LOCE entonces no voy a decir que no independiente desde todos estos fallos está nuestro licenciado del terrorismo José Castro

Voz 1995 09:31 muchas horas de agarró Sáez que va va primero en el en el CAR toca le muy buenos días muy buenos días es verdad que los tiempos van cambiando reacciona en y que hay que aprovechar cualquier buena oportunidad para no tanto buscar negocio sino compartir ideas transmitir al prójimo

Voz 1995 10:57 de una nueva iniciativa este esta es una de las noticias que recogen en resumen que todos los días a las nueve puntual como sólo un nórdico puede serlo recoge anónimo concreto tocarle y que lanza al mundo en su Toms Letta hace diez y once minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez muy buenos días

Voz 0196 13:35 en la Cadena Ser

Voz 27 16:01 la voz

Voz 1995 16:04 vamos a hablar concretamente del amor de un padre por sus hijas un amor pleno extraordinario pletórico un amor que se truncó el veintitrés de julio de dos mil nueve cuando los Mossos entraron en las instalaciones del Palau por irregularidades esas irregularidades iban desde la facturación de viajes de obras en sus casas o del pago del servicio doméstico de Fèlix Millet y Jordi Montull Astra jugada maestra que convierte a Félix Millet en el santo patrono de los corruptos España atentos la boda de sus sí ambas se celebraron en el Palau de la Música Catalana ese marco incomparable alguna vez el tópico es correcto es esta vez el marco incomparable a estas bodas a esas gradas insistirá en lo más granado de la sociedad barcelonesa de Unijet esas bodas servían para hacer publicidad de la institución era bueno que se supiera que allí se celebraban bodas a fin y al cabo el ochenta por ciento de la gente que asistió eran miembros del Patronato de los empresarios no familiares así que la boda completa la pagó el Palau Millet le cobró la mitad de la boda como es tradición a su consuegro volvió ese dinero al Palau pues claro que no Millet un fenómeno ganó dinero casando a sus hijas en el Palau no es eso admirable Félix Millet es hijo de Millet Millet de Félix Millet Maristany que es el fundador de Unió cultural ID Banca Catalana es sobrino del fundador del Orfeó un miembro destacadísima de lo más exquisito de la sociedad acostumbrada al poder cuando el consejero delegado de una de las empresas en las que participaba se quejó de esos modos le contestaron con la siguiente frase tú vienes del Poble Sec los Millet ya mandaban en Barcelona hace cien años días antes de que entraran los Mossos en el Palau Fèlix Millet estaba a punto de que se le concediera la Medalla de Oro de Barcelona pocos días antes era la última condecoración quedaba porque ya tenían la Cruz de Sant Jordi y la Claude Barcelona era presidente de más de quince agrupaciones de empresas y mutuas el Palau no era una institución cultural al servicio de la Música Catalana el Palau era un cortijo al servicio de Millet solo en cheques cobrados en ventanilla este bancos el Palau perdió nueve coma seis millones de euros aunque recuerden que ellos robaban en pesetas pero cómo podían dejar que esto funcionara así con un ladrón despótico en la cumbre porque he sacado el Palau que operaba simultáneamente con una trama de financiación ilegal del partido de gobierno de los treinta millones de euros perdidos casi siete sirvieron para financiar a Convergència lo explicaba así el fiscal durante el juicio cuya sentencia se conoce en estos momentos

Voz 0312 18:38 hijas parte del drama de este asunto con entidad de esta importancia cultural de este prestigio se haya visto instrumentalizada para robar para frenar anciano ilícitamente un partido político eso es parte del drama traducir

Voz 1995 18:54 donde se vio el dinero quién hacía los pagos lo confesó el propio Millet en el juicio el ocho de marzo de dos mil diecisiete

Voz 28 19:05 porque como para que el líder fuera Convergencia a cambio de obra pública que Convergència le daba donaciones yo esto no lo dice mi mi confesión

Voz 29 19:22 esto es solo esta es la verdad

Voz 1995 19:27 según el juez instructor el Palau fuera tapadera para camuflar comisiones por valor de seis coma seis Bienes que Ferrovial había habría pagado Convergència a cambio de obras públicas recuerdan el famoso tres Parcent gay pero la dado que todas las de otra es parcial pues no era pensé que era un poquito más

Voz 28 19:44 digamos aquí era el el dos y medio por ciento para la convergencia hirieron y medio por ciento de los algún uno había para mí y medio para Montoya

Voz 0312 19:55 saca ante ese cuatro por ciento no era en determinados momentos

Voz 4 20:00 sobre los importes adjudicación de las obras públicas más grande

Voz 28 20:03 está mal estas entre Ferrovial y Convergència oiga quiero devenir

Voz 1995 20:09 y fíjense que Artur Mas debería estar preocupado ocupado la alta política porque el eso nunca lo vio lo contaba ayer sólo contaban a Pastore La Sexta

Voz 30 20:18 en la medida en que vamos en la medida en que fue responsable del partido pues nunca tuve conocimiento ni siquiera la la más mínima intención de que podía haber un sistema organizado en este ayudarlas girando revés podrías al BNG este dos enterada lo que no lo sabré nunca pero un sistema organizado en este sentido

Voz 1995 20:39 yo creo que nos pues va a ser que sí en unos minutos conoceremos la la sentencia estamos pendientes de lo que se diga la Audiencia de Barcelona y mientras pues vamos a contarles consistorio la sabemos porque en el año dos mil nueve se produjo un cambio de gobierno a la Generalitat en el año dos mil nueve se puso al frente del Palau de la Música a una persona nueva nueva limpia un gestor cultural de reconocido prestigio honradez que venía de dirigir el Museo Nacional d'Art de Cataluña se llama Joan Llinares hoy dirige la Oficina Antifraude de Valencia IS el hombre que destapó el caso Palau Joan Llinares muy buenos días

Voz 6 21:13 qué sentimientos tiene tiene usted

Voz 1995 21:15 a día de hoy

Voz 6 21:17 el los sentimientos el día de Reyes pues el final de un ciclo el final Doncic

Voz 31 21:23 donde el proceso larguísimo y muy complejo

Voz 6 21:30 el con una cantidad de de de

Voz 32 21:34 de Sucesiones

Voz 6 21:37 es en cuanto a la instrucción paralizaciones bueno pues ha llegado a su final ha llegado su final y aunque la sentencia será recurrible la importancia de la sentencia de hoy es que fijar a los hechos

Voz 1995 21:50 sí es importante ese hecho van a poder recurrirlo harán que con toda probabilidad de forma que alargará aún más un caso que comenzaba con esta nota anónima en el año dos mil dos y me parece importante señalar hoy que estos señores robaban en pesetas por qué pasaba mucho tiempo y a veces la inacción de la justicia o la lentitud hace que cuando llega quizá no se aplica de la manera que que es necesaria cree usted que debería haber más gente en el banquillo de los acusados en el día de hoy

Voz 6 22:18 bueno a mí me han preguntado siempre sobre la función del tesorero el tesorero en este caso de convergente Convergencia pues es el que aparece el que aparecen los cuadros de distribuciones no es cierto que aparece con el nombre de Daniel no aparece con el nombre completo pero cantidad es que aparecen en ese cuadro recibidas por a la fundación de Convergència i van seguidas de otras cantidades de facturas falsas que vinieron a sumar al final de la instrucción vinieron a sumar estos seis millones y pico de euros a partir de ahí pues son es una deducción pero una deducción sobre la base de quién era el Daniel que recibía el dinero de la fundación de Cat Dem era el mismo Daniel que recibió el dinero de las facturas falsas

Voz 1995 23:12 es es que Joan dirige ahora la Oficina Antifraude de de Valencia cuando usted llega al Palau se imaginaba la magnitud de lo que se va a encontrar

Voz 6 23:20 no era era imposible de imaginar yo daba por sentado que con el registro de los Mossos de El Palau todo lo que tenía de interés para la justicia ya estaba ya estaban el juzgado y que por lo tanto mi mi misión con la que yo entré qué era garantizar la continuidad del Palau garantizar su funcionamiento de ver cómo se sustituía al al presidente que en definitiva era la única persona que había sido cuestionada Félix Millet cuando yo llego todavía está allí Montull y está esta es la directora financiera su hija está la hija de de de Millet Clara Millet está la directora de la Fundación la señora Garicano es decir yo me encuentro con practicamente todo el equipo ya no los cuestiono yo entreno los cuestiono cuando empiezo a ver cómo funcionaba el Palau de la Música pues es cuando ya empiezo a darme cuenta de que aquello no podía ser obra de una sola persona sino que aquello era una trama la trama la tenía dentro el Palau

Voz 1995 24:26 hemos escuchado hace pocas horas en un testimonio en una entrevista en La Sexta con Ana Pastor Artur Mas diciendo tenemos el corte sí que lo volvamos a escucharlo ningún problema diciendo que él no sabía nada que que no conocía de ninguna trama de la existencia más mínima de una organización de este dibujo te crees cree que es posible que en la jerarquía del partido en Convergència desde arriba no se supiera nada de lo que está ocurriendo desde las capas medias no de abajo sino desde las medias

Voz 31 24:53 mi opinión es una opinión

Voz 6 24:56 conociendo a fondo el caso ha palado pero también habiendo seguido otros casos algo que lo que yo no me creo es que los tesoreros diseñen la política de financiación de sus partidos que una empresa una gran empresa cotizada en en forma de donación y a una cantidad a a una a una institución cultural esto no lo defiende esto no lo deciden tesorero ni lo decide el responsable el responsable institucional lo de marketing de esa empresa así ese tesorero se retira estos fondos se encarga de su gestión tiene superiores tienen superiores que son quienes marcan y quienes deciden en definitiva esa política de financiación en este caso de financiación fraudulenta no yo no creo que los tesoreros sea la la pieza principal en la trama de corrupción de la financiación de la financiación política y es sin ninguna duda para mí otra cuestiones como jurídicamente se trate pero sin ninguna duda sin ninguna duda para mí hay responsables superiores a los tesoreros ir al caso de Convergència por su puesto que el señor Daniel Osàcar como el anterior tesorero cumplían órdenes

Voz 1995 26:28 John uno de los acontecimientos probables después del tremendo ocaso que rodea Hay del temiendo desbarajuste que que tenía lugar en el Paolo más pero lo más normal es que hubiera desaparecido una institución como el Palau lo más normales hubiera desaparecido después de tantos tantos años de de saqueo pero como institución el Palau sobrevive en buena medida gracias a su gestión como director de Palou empiezo osea a limpiar la casa a ordenar limpiar la casa haciendo usted el reconocimiento de la sociedad catalana

Voz 6 26:59 sí en buena parte así buena parte yo ha recibido por parte de la sociedad catalana un agradecimiento a parte de los patronos del Palau de la Música cuanto yo decidí cesar a dejar paso a una dirección técnica musical sí que me sentí me sentí agradecido pero esto a la vez ha sido contradictoria yo vuelvo al Palau de la Música en el dos mil quince vuelvo como vocal en representación del Ayuntamiento de Barcelona cuando plantea que el Palau tenía que ser consecuente con la acusación de aquellos que habían saqueado el Palau me encontré con una con un muro con un muro por parte de los patronos del Palau de la Música con buena parte excepto excepto una parte de los patronos representantes del Orfeó Català vi que bueno pues que estas personas habían sido puestas por el Gobierno del señor Artur Mas eran exaltos cargos de su equipo allí estaban haciendo una función claramente defenderá Convergencia o lo que quedara de Convergència

Voz 33 28:24 fue muy triste e el dos mil quince dos mil dieciséis y el dos mil diez

Voz 6 28:29 siete estado hasta que cese para hacerme cargo de la dirección de la de las Jean sea Antifrau valenciana viví una retroceso en todo lo que había sido el propio Palau de la Música en la época que yo lo dirigí donde había una decisión clara de limpiar la casa de poner orden de reorganizarse y sobretodo de recuperarlos ha quedado ir me encontré con que una buena parte de este patronato había decidido que no habría que reclamarle Convergencia los seis millones y medio que aparecían a los papeles que yo mismo les enseña primero tuvo lleve algo al juzgado de Instrucción

Voz 1995 29:13 Joan deberíamos a la turquesa habrá que hay una corrupción política hay una opción económica cuantificable Se creen que son veintiocho millones cifra el metido ocho millones el dinero desapareció podemos cifrar ese tipo de de de corrupción llevara juzgado pero hay otro tipo de corrupción que es peor no sé muy bien cómo denominar la que es casi la corrupción social decir de él que es un claro caso de corrupción social lo de bueno eso está bien no pasa nada hagamos que usted presiones hasta A hasta límites insospechados usted tuvo que llevar protección durante durante algunos años y todavía la lleva un tipo de corrupción Salazar

Voz 6 29:47 afortunadamente espero que no haga falta llevarlo

Voz 1995 29:50 en el en aquel momento si lo hacía en piedra hacer no sé si es correcto el término pero existe la corrupción sociales

Voz 6 29:57 bueno es que todo está relacionado con la política

Voz 1995 30:00 si dejo de la sociedad lo que ha

Voz 6 30:02 o lo que es la sociedad asuntos políticos y lo que hacen sus políticos influyen en cómo es la sociedad no se puede separar todo está relacionado yo vengo diciendo que la corrupción es un riesgo que habría que tratar cómo se trata el las políticas de accidentes laborales y de seguridad vial hay personas que por la razón que sea que se degradan hasta el punto de de de tomar dinero que debería de ir ya funciones sociales en aquel caso funciones culturales funciones que tienen que revertir a la sociedad cuantos dinero público y que sin embargo se apropió lo quedan para destinarlo a veces saber aceras laderas sandeces

Voz 1995 30:48 discúlpeme Joan porque tenemos en directo la sentencia del caso Palau fue Joan el que destapó este escándalo así que sino le importaba vivir con nosotros su trabajo culminan este momento pero por más que se recurra Aitor Álvarez en la Audiencia de Barcelona buenos días buenos días

Voz 3 31:04 después lo que sabemos ahora mismo es que se impone una pena de ocho meses de de prisión la más baja de todas pero para Jordi Montull es de siete años y seis meses para Félix Millet de nueve años y ocho meses de cárcel se absuelven a cuatro de los acusados en este caso Palau más el tribunal reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales mediante la obra pública y ahí es donde entra Convergencia Democrática de Cataluña el tribunal acuerda el decomiso de las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya Félix Millet Jordi Montull en la comisión de tráfico de influencias esto es lo que tenemos de momento nos acaba de llegar nos lo vamos a empezar a mirar a ahora mismo pero de momento el titular es ese siete años y seis meses de prisión para Montull nueve años y ocho meses para Félix Millet cuatro acusados absueltos y sobretodo lo que decíamos el tribunal acuerda el decomiso de las ganancias obtenidas por Convergencia Democrática de Cataluña en la comisión de tráfico de influencias

Voz 23 32:09 sí

Voz 1995 32:09 pues esta es la última hora gracias Aitor desde la Audiencia de Barcelona Joan el parece como acabamos de conocer esos datos vamos a hacer una pequeña pausa que tiempo siquiera a hacer un breve brevísimo análisis de lo que acabamos de conocer en directo hemos compartido con el hombre que destapó el escándalo en unos minutos

Voz 4 32:26 debemos irnos a tiempo a analizar esa sentencia del caso

Voz 6 38:57 a juicio oral se valoran las pruebas una buena parte de las pruebas condenatorias son las que yo T se pusieron en duda durante todo el juicio y por lo tanto a veces las sentencias que son las que marcan la verdad jurídica el no coinciden con aquellos con lo que pensamos aquellos que hemos visto la verdad en la en la sin sin adjetivos en este caso pues satisfacciones que que sí que veo coincidiera la verdad jurídica con la abeja

Voz 1995 39:34 y una última pregunta señor Llinares hablamos hace un momento sobre esa corrupción social no en las índice que acabamos de conocer hace pocos minutos se absuelve a Pedro Buenaventura Juan Elizaga los dos responsables de Ferrovial cuando hablamos de la pedagogía para mejorar nuestro sistema contra la corrupción este dato no no habla muy bien precisamente sobre esa pedagogía de no incluir en esa sentencia a quién tuvo que ver no solamente por quién y libros sino también que lo daba

Voz 6 40:02 si los razonamientos de la absolución no no los no los he podido leer como es obvio y como el que estas personas que actuaban en nombre de su mercantil de su empresa estuvieran en el procedimiento ya desde el principio pues a mí me parecía un tanto extraño porque quienes tenían que haber estado sentados en el banquillo los acusados eran eran a los directivos que les daban órdenes los directivos que decidieron que esa cantidad que ahora está decomisada fuera a parar de forma fraudulenta un partido político Éstos son los responsables no quiero quitar responsabilidad aquellos que trabajan en este tipo de tareas como puedan ser los ahora absueltos pero tampoco tampoco es justo que que que paguen unos por lo que debería de pagar otros aquí la pedagogía es la de que tenemos un sistema judicial on a procedimientos donde se deja fuera en ocasiones como es en esta Alós aquellos que realmente tomaron las decisiones que nunca son los que van a recoger el dinero ni en bolsas en sobres bien maletas porque ellos no llegan a eso ya tienen a otros que son los que lo hacen estos pues son a los que estamos condenando o en este caso al caso de los directivos de Ferrovial estamos absorbiendo pero creo que que tendríamos que es si queremos realmente luchar contra la corrupción es necesario ir hasta arriba mire señor Sarkozy le encontraron no fraude en una campaña electoral suya ahí está él él es el que está imputado por los tribunales franceses enough tesorero ni los maletines

Voz 1995 41:56 si como parece evidente hoy es un día intenso para Joan Llinares de desacuerdo que dirige la Oficina Antifrau de Valencia ciudad que hoy en la que hoy se celebra un importante sesión del juicio la rama valenciana de la Gürtel así que le vamos a retener durante un par de minutos más porque han apuntó si nuestra compañera desde Barcelona tiene algún detalle más Ana bon día

Voz 0196 42:12 bondad pues tenemos detalles del contenido de esta sentencia que acabamos de conocer y que estáis pues ahora mismo comentando básicamente muy importante es que el tribunal considera probado cada Félix Millet y Jordi Montull montaron la estructura financiera para que Ferrovial pudiera dar comisiones en este caso ilícitas a Convergència Democràtica a cambio de adjudicación de determinados con

Voz 1995 42:35 la situación para la construcción de obra

Voz 0196 42:37 pública en Cataluña concursos dice la sentencia han que eran promovidos por entidades autonómicas au locales en los gobiernos que estaba en este caso formados por el partido y que gobernaban en este caso por Convergència Democràtica Millet y Montull afirma el tribunal pactaron con el tesorero de Convergència Carlos Touraine es muy interesante lo que dice no se puede excluir la partida pasión de otras personas de la formación de Convergència aunque dice la sentencia claramente que no han podido ser identificadas o de quién la responsabilidad penal ya fue declarada prescrita en todo caso queda muy evidente en esta sentencia que se cobró un cuatro por ciento de el importe total de las adjudicaciones obtenidas comisiones del cuatro por ciento que se repartieron de la siguiente forma Millet y Montull se quedaron el dos y medio por ciento perdón el uno y medio por ciento mientras que el partido se quedó el dos y medio por ciento recordemos que en el juicio a Jordi Montull dijo que el principio pagaban el tres por ciento después Convergència pidió más dinero llegaron hasta el cuatro por ciento acreditado queda en esta sentencia hay también dice muy claramente que la formación política recibió el dinero de forma enmascarada en esta estructura jurídico financiera que habían montado Félix Millet y Jordi Montull en el Palau de la Música recordemos muy rápidamente las penas que les ha impuesto la Sección Décima

Voz 3 43:55 de la Audiencia de Barcelona estamos hablando de

Voz 0196 43:57 nueve años y ocho meses de prisión para Félix Millet la Fiscalía pedía casi quince años también deberá pagar una multa de cuatro millones de euros Jordi Montull

Voz 1275 44:07 ha sido condenado a siete años y medio

Voz 0196 44:10 lo de prisión la Fiscalía pedía más de diez años también deberá pagar una multa de tres millones de euros había un dato muy importante una persona muy importante era Gemma Montull directora financiera del Palau de la Música pues bien estábamos pendientes de si al final debería ingresar o no en prisión pues la condena

Voz 6 44:25 cuatro años y medio de prisión recordemos

Voz 0196 44:27 que un pacto para salvar la precisamente de que entrara en centro penitenciario es lo que motivó la confesión de su padre después pósteres

Voz 0228 44:36 mente obligó también a Fèlix Millet a confesar

Voz 0196 44:38 estas comisiones ilegales pues no se salva de la prisión entrará en principio porque ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión Daniel Osàcar el que fue tesorero de Convergència ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión y a pagar multa de tres coma ocho millones de euros y como comentabais los dos empresarios los dos directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elicio K han sido absueltos y os voy a preguntar por qué se pedían cuatro años y medio para cada uno pues bien han prescrito los hechos que es eran imputados a a los dos ejecutivos

Voz 3 45:10 prescrita entre otros motivos porque recordemos este juego

Voz 0196 45:13 Cio se hizo ocho años después de que se destapara el caso se destapó en dos mil nueve se ha realizado en el último año un juicio que duró tres meses sentencia que se ha realizado sea estado redactando por ese tribunal en los últimos seis meses y que hemos conocido hoy

Voz 1995 45:27 esta es la última la última hora desde la Audiencia de Barcelona de esos son los detalles que podrán conocer con con más amplitud a lo largo de las horas Joan Llinares hoy cierra usted una una parte importante de de su vida lo hace con satisfacción

Voz 6 45:45 si en términos generales sí aunque pues siempre que hubiéramos podido hacer las cosas mejor pero pero sí estoy satisfecho

Voz 1995 45:56 pues esa es la voz estas a las palabras del hombre que destapó el caso Palau que hoy por fin ya tiene sentencia ya aunque recurrible lo harán seguramente hoy ya tenemos una sentencia después de muchos años es un caso que comienza en el año dos mil dos con un anónimo que llega a la Delegación de Hacienda de Barcelona tiene usted mucho trabajo por delante dirige la Oficina Antifraude de Valencia donde también se sitúa hoy el epicentro de la corrupción de este país así que cierra o esté una una puerta pero abrirá desgraciadamente muchas otras muchísimas gracias por haber compartido esa mañana con nosotros

Voz 6 46:27 gracias a ustedes

Voz 1995 46:29 seis minutos una hora menos en Canarias escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 1995 51:15 los años por estas fechas regresan para denunciar lo que no funciona nuestra sociedad a través de una herramienta infalible el humor llegan desde Cádiz de chirigotas y nos avisan de la cercanía de una nueva edición de los carnavales y estas fiestas populares repasó año los personajes de los temas que han marcado los últimos doce meses desde un punto de vista crítico saludamos a Pedro Espinosa compañero de la Cadena Ser en Cádiz Pedro muy buenos días para muy buenos días por encima de todas las comparsas que está teniendo especial repercusión

Voz 42 51:45 este momento sí

Voz 1995 51:56 son las irrepetibles están hablando de la violación sufrida en los Sanfermines a manos de la denominada la manada Se esperaba el tremendo éxito que está teniendo esta esta canción Pedro bueno lo de

Voz 38 52:09 en la tengo en el Carnaval porque estamos en la fase preliminar todavía es pronto para decir quién triunfa o no de hecho en el Falla

Voz 1995 52:15 Europa pasa bastante desapercibido pero ahora está

Voz 38 52:18 concurso lo dominan mucho las redes sociales ayer Íñigo Errejón come compartía esta letra que de una letra que lanza un mensaje contra la culpabilizar de las víctimas de la violencia en este caso de la manada de ahí la repercusión que luego ha tenido en los medios de comunicación suele ser una repercusión inesperada parte de los de los autores de este tipo de letras que es él se lanza en el Falla y que luego triunfante

Voz 1995 52:41 más pero desde robó el jurado lo va a tener difícil para que pase desapercibido

Voz 38 52:46 sí claro lo que pasa es que es cierto que esta letra contraatacó mucho con un sentir de que el Carnaval de Cádiz aún tiene que superar muchos tópicos muchos chistes recurrentes machistas como está alertando además un colectivo llamado Carnaval feminista que las redes sociales está siguiendo el concurso visibilizando esos toques un poco ya desfasados como los chistes a la suegra los mensajes misógino o la mujer como objeto así que que salga esta comparsa con ese mensaje que encima ha cantado por mujeres pues ya es posible

Voz 1995 53:14 cito no porque hasta ahora teníamos esta otra que vio levantado alguna polémica este año dedicada a Bush de Puigdemont

Voz 52 53:24 Bono

Voz 1995 53:31 tema político año tras año Pedro tiene mucha relevancia el conflicto catalán imagino que esas de las estrellas de los temas de las chirigotas este año sí