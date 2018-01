Hoy por Hoy (15/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 apenas se servicios informativos

Voz 1762 00:10 son las once las diez en Canarias la justicia considera probado que el Palau de la Música se utilizó para financiar a Convergència a través de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública obliga al partido a devolver más de seis millones de euros mientras que el saqueador confeso del caso Palau Fèlix Millet ha sido condenado a nueve años y ocho meses de cárcel también pena de más de siete años de prisión para Jordi Montull vamos a la Audiencia de Barcelona amplían apunta

Voz 0196 00:34 la sentencia asegura que Millet y Montull buscaron hacerse ricos organizando un sistema que permitió a la empresa Ferrovial pagar comisiones a Convergència Democràtica a cambio de la adjudicación de obra pública en gobiernos donde mandaba el partido una financiación que se pactó un tribunal con el ex tesorero fallecido Carlos Torrent en el que participaron otras personas añade que no han podido ser identificadas que su causa ha prescrito la sentencia da por probado que las comisiones eran del cuatro por ciento como decías Millet y Montull que han sido condenados a penas de prisión inferiores a lo que pedía la Fiscalía deberán pagar en total siete millones de euros de multa de devolver al Palau de la Música tres millones y medio a pesar de que recordemos el expolio se cuantifica en más de veinte millones los ejecutivos de Ferrovial han sido absueltos porque sus acusaciones habían prescrito las acusaciones no han pedido de momento que los condenados ingresen en prisión al menos vamos a esperar a la sentencia sea firme

Voz 1762 01:25 hace unos minutos hemos escuchado la SER la primera valoración del hombre que destapó este caso el ex director del Palau Joan Llinares que ha estado en Hoy por hoy y ha asegurado que la sentencia reconoce que sus denuncias sobre el saqueo eran un reflejo de la verdad

Voz 3 01:36 a veces las sentencias que son las que marcan la verdad jurídica no coinciden con aquellos con lo que pensamos aquellos que hemos visto la verdad en este caso pues mi satisfacción es que que sí que veo coincide la verdad jurídica con la deja

Voz 1762 01:53 a esta hora comienza la reunión de la junta directiva nacional del PP en la que va a intervenir Mariano Rajoy mientras tanto también a esta hora dos asuntos relacionados con ese partidos tan tratándose tanto la Audiencia Nacional como en el Supremo en el primer caso se juzga la parte valenciana de la trama Gürtel la posible financiación irregular de campañas del PP en esa comunidad y en el Supremo comparece

Voz 4 02:11 desde hace unos minutos la senadora del PP Pilar Barreiro

Voz 1762 02:14 investigada en el caso Púnica hasta allí nos vamos informa Alberto Pozo

Voz 0055 02:17 más llegadas Supremo unos minutos antes de las diez de la mañana va acompañado de sus abogados sin hacer declaraciones y se vaya veinticinco minutos declarando ante la jueza Ana Ferrer en la primera planta a este Tribunal Supremo la senadora del Partido Popular está acusado de cinco delitos relacionados con la corrupción por supuestamente usar dinero público para lavar su imagen política en Internet dinero del Ayuntamiento de Cartagena cuando era alcaldesa también de una consejería del Gobierno murciano para pagar a un empresario de la trama Púnica en connivencia entre otros con el ex presidente del Gobierno regional Pedro Antonio Sánchez

Voz 1762 02:44 la Audiencia de Madrid ha reabierto la investigación judicial al ex futbolista Xabi Alonso por presunto fraude fiscal cuando jugaba en el Real Madrid la decisión pretenden analizar si los contratos de derechos de imagen de Xabi Alonso eran simulados no

Voz 1222 02:55 a efectos de su tributación Hacienda llegamos así a las once

Voz 1762 02:58 tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:02 el material en Madrid a lo largo de este lunes el Gobierno de Cifuentes va a hacer llegar a los grupos de la oposición en la Asamblea la documentación que desde hace cinco meses ha venido negando sobre el Canal de Isabel II a pesar de que desde agosto tenía la autorización del juez para hacerles llegar esos papeles la presidenta de la Comunidad ha asegurado esta mañana que no hubo voluntad de ocultar información y ha culpado a subdirector general de Régimen Jurídico que haya sido destituido por este asunto

Voz 0434 03:24 esta persona comete lo que a mi juicio es no solamente un error personal sino una negligencia administrativa

Voz 4 03:31 AD por la cual ya ha sido cesado

Voz 0434 03:33 lo que hace es pues tras apelar el papel no dar no dar conocimiento del mismo y el Gobierno en ningún momento hasta el viernes tiene conocimiento de que efectivamente el juez había dado autorización para para mandar esa documentación a lo largo del fin de semana se ha estado recabando toda esa documentación que se va a mandar hoy

Voz 1275 03:52 el PSOE ha registrado una comparecencia para que Cifuentes y su número dos el consejero Ángel Garrido expliquen lo ocurrido en la Asamblea el portavoz socialista Ángel Gabilondo cree que las explicaciones que de momento se han dado no son suficientes

Voz 5 04:02 a nosotros la explicación que han dado no nos parece verosímil esa es la verdad también habrá que ver cada que se dirigía expresamente eso porque parece un poco raro caballar una subdirección no esto es importante lo que queremos es que comparezcan para tener una buena información cuando tengamos una buena información haremos una valoración

Voz 1275 04:21 su parte el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado coincide en pedir más explicaciones

Voz 6 04:25 me parece que no es una explicación suficiente la realidad es que nos ha hecho perder cinco meses de trabajo en la comisión de investigación es exactamente lo que veníamos diciendo desde entonces que no había ninguna explicación ninguna justificación más allá de interpretar bueno pues obstruir el trabajo parlamentario en la Asamblea de Madrid

Voz 1275 04:41 la oposición coincide en que el pacto por la regeneración democrática la transparencia que ha propuesto a la presidenta de la Comunidad esta mañana es una cortina de humo para desviar la atención sobre el asunto de los papeles del Canal de Isabel II a cuatro grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

Voz 1762 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:08 la SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:26 son las once y cinco de la mañana una hora menos en Canarias un lunes quince de enero día frío un día de invierno algo que ustedes estaban en la radio Nos dedicamos a contarles muchas cosas que ustedes ya saben antes imagino que en sus gusta conocer lo que ya sabemos de manera que un niño quiere ver los mismos dibujos una y otra vez por la tranquilidad de conocer con anterioridad lo que va a ocurrir imagino que por eso cada vez que hablamos de un caso de corrupción una bombillas enciende en cada uno de vosotros con el letrero sillas a diario vivimos en la confortabilidad de lo previsible y eso es lo que convierte a nuestro siguiente invitado en alguien excepcional nada de lo que hace es previsible no tomo ni uno solo de los caminos que le venían marcados pueden llamarle perseverante pueden llamarle pesado cualquiera de las dos aceptaran depende del grado de confianza que tengan claro El Langui ranking sí le puedo decir que no que no se puede de hecho decírselo es ese es el reto que afronta el reto es un es quince de enero día frío

Voz 4 06:43 leyendo voy a estar aquí por distintos motivos por su última película por su última polémica por su último mensaje aplica por ciento con mucho éxito que baje Dios lo ve que es una comedia en la que interpreta uno de los novicios de lo dice poco

Voz 1995 07:10 en fin un seminario en quiebra cuya posibilidad única posible

Voz 7 07:14 la solución pasa por ganar un torneo de fútbol sólo por la religiosos balances Un para doce no hay ni moco de solucionarlo monta un equipo de fútbol llegar a la Champions racha Pinter número como la Champions League pero entre religiosos yo sé que no sé mucho de fútbol pero me doy unas cintas citadas bien Chimbo unas para un jugador como yo su posición natural

Voz 4 07:37 a Domecq de novicio que hoy esto

Voz 1995 07:39 la magia del cine de convertir un pecador en un santo Juan Manuel Montilla fenomenal remotas parece que

Voz 1222 07:47 oye le quizás Candilejas

Voz 1995 07:50 su madre ni a la guerra cada este hombre si sigue se le puso delante tengo que unía dijo voy a su programa de radio ir dijiste es que me gusta a mí eso de la radio ahí en Pan Bendito madre mía la guerra que bueno que sigue dando ese dando así no parase tú qué tal te veo muy bien e inicia que engorda ha pedido que me cortó el pelo que vas a criticar

Voz 1222 08:15 no no no ya es verdad pero ya no tienen trabajo y a esta está de gimnasio porque porque está fuerte el que no cambia esto me todo hombre está siempre defendía esto

Voz 4 08:25 desde ante la que los arrugan nos hace del francés nazi con mayor Fernando la crítica no hay un hoy Pardo nada hay para Patón no te atreves a del paro para mí para mí colabora disipar mis amigos la reciente ya no es de tu parte pues así como que no a mis amigos no hay paro está bien el Pan Bendito

Voz 7 08:48 de verdad arreglo te regala manos vaya

Voz 8 08:52 a lo tuyo pero eso Cobo

Voz 4 08:55 sea como puede ser que alguien llegue allí eso si eso lo vamos a dejar aquí luego en Europa

Voz 1222 08:58 no se ingresa algo que cuando se esos titulares que en contra de Carmena no no si yo no tengo ningún problema en decirlo yo votaba Carmena yo he votado al cambio creo que lo seguirá haciendo a a las próximas pero evidentemente me da igual tú lo sabes que yo en el barrio que desde que estoy en el barrio desde que empezó mi carrera profesional pues en cierto modo aprovechado lo que he podido para pues las cosas que he visto que no es también en el barrio que necesitamos pues por dar atención igual que también era un toque de atención a nosotros mismos y a los vecinos de oye con ser vemos lo que tenemos porque luego tardan mucho en reponer lo no entonces toque de atención en todos los sentidos pero que pasa pues eso que cada partido que llega pues es cómo vamos a bajar con Juan mitad a que está abriendo la boca indicando vamos a bajar bajamos con los medios no te importa Juanma que bajemos con los medios todos lo han hecho todos Carmena al equipo de Carmena en este caso

Voz 4 09:54 toda una vuelta barrio de

Voz 1222 09:57 te caso e Inés todos equipo cuajado ella explícitamente no pero ha bajado todo su equipo o parte de su equipo y con los medios y no tengo ningún problema y es que a día de hoy han pasado dos años y seguimos con los Colour con los parques desnudos con las canchas de hace más de veinte años que la aporte días están arrancadas eh yo estoy con los niños de mi asociación vamos al las instalaciones deportivas a partir de las seis de la tarde nos tenemos que coger porque no lo no conos encienden hay focos pero no los encienden entonces no podemos estar por la tarde jugando al fútbol sin ver cómo eso Unai otra ayuda

Voz 1995 10:36 ayer el Barça cuenta además el Langui que ocurre en un barrio que

Voz 4 10:39 que yo un barco pequeñito que Bendito dentro

Voz 1995 10:41 Carabanchel que es un sitio un poco más pueblo pero ocurre en todas las ciudades del país hay un centro donde la gente muy pudiente que no sé por qué no sé si pagan más porque yo luego vengan igual pero pues pues no lo sé

Voz 1222 10:56 pues grupal vale más caro nuestros impuestos porque luego no se ven reflejados lucirlo tu

Voz 1995 10:59 yo tu paga porque te da menos impuestos serían mucho mejores no creo que está preso en todos los sitios donde hay un entorno de unas de unos barrios que no están en el centro en el meollo que no ve los turistas esto están súper bien conservados una iluminación de Navidad porque la iluminación de Navidad en Pan Bendito comes

Voz 9 11:20 Iceta paupérrima no hay no hay

Voz 4 11:22 no hay luz en en las instalaciones deportivas

Voz 1222 11:25 cómo luce de la vida

Voz 1995 11:28 bueno vamos a de la película sino que vamos enfadados tú eres muy de misa yo soy muy

Voz 1222 11:33 devoto bueno para esta película Si he sido muy devoto me he puesto mi hábito y me he metido mucho en el papel de novicio

Voz 4 11:40 el álbum Hell si acabo de Nobile

Voz 1222 11:43 de repetidor la teología no la Molleda pero sí soy un tío que que tengo una vocación y mi personaje no para ayudar para para sacar la mejor versión de uno mismo y aportar y bueno de eso se trata eso hoy un poco el alma mater de ese grupo de novicios

Voz 4 11:59 cómo es que de repente cayó imagino que un director con la piensa en una además una película con fotos pues siempre ha sido muy

Voz 1222 12:06 sí bueno yo tengo que decir que ha sido muy de fue es sido muy de fútbol ahora el fútbol no me atrae tanto bueno Atleti voy al campo pero hago ese gran esfuerzo por realmente por por mi hijo con mi hijo mayor por Hugo porque esa Power affaire arrimó al fútbol le gusta el fútbol igual no pues voy al campo tengo toda la atención pero el fútbol desde que yo vi que ya no iba a ese futbolista pasó a un plano muy lejano entonces no soy súper súper acérrimo pero así el abre la pitará llevo ahí común

Voz 4 12:34 hombre no me acuerdo cómo era el club que tenía seis ves olla

Voz 1222 12:37 el mes oye Alves hoy al mítico eso ya mítico besó

Voz 1995 12:39 aquella era el delegado que puede tropezar de la pinacoteca tiene muchos frentes fue podemos hablar contigo como artista como quedó que está el tema para los creadores también últimamente no sé si hay un tema que esté bien para nadie digo en un país como éste dime algo que funcione funcione bien

Voz 4 13:02 luego hay que quererlo ahí si es verdad lo ha dicho además que hay una voz potente diciendo tú pero ambas con funcionario exterior lo de los artistas también hablamos eso

Voz 1222 13:15 bueno la ahora estamos mucho con la lucha de la Ley de Propiedad Intelectual no el artículo setenta y uno esperemos que se presente que alguno de los partidos ya podemos ese al que el que más acoja ICREA ICREA en ello lo presente y lo de lo denuncien el Congreso no es una ley que sale uno de ochenta y que Iker a toda la autoridad a las multinacionales a quedarse con el con el derecho con el derecho de autor no entonces bueno sea Titan adelantaba un dinero para hacer unas canciones luego al cabo de los años ha recuperado ese dinero como un banco no ha pagado con creces y con con con viniendo hacía mal

Voz 4 13:54 empresas con intereses en la nueva salvando como aval que casa ya estudia la no no

Voz 1222 14:02 si la casa ellas tuya pues en este caso igual te adelantan unos que te hacen un adelanto que no te hacen más de un pequeño adelanto para grabar pero los derechos son de por vida para ellos y luego cuando te mueres setenta años después de tu muerte esa creación estudia siguen siendo de ellos entonces bueno estamos ahí en la lucha ahí yo creo que es importante

Voz 4 14:20 hace muchos años Tom grabamos un programa Delfino hacen Tanguy fingiendo que estábamos ante una colaboración había aquí en la SER dijimos aquí en la SER elija cual perfectamente grabamos programas no es que venía o colaborar cadena el suyo pero no decimos nada a nadie y la grabamos en perfecto estado

Voz 1222 14:37 ambos aquí es que teníamos un problema con el ordenador de es de ordenador que me esto bueno pues era pues a veníamos

Voz 1995 14:44 aquí grabamos para lo vamos a hacer una que quieren te vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con el Langui que baje Dios y lo

Voz 10 14:52 cara en un distrito especial tengo muy buenos que es lo pasamos mirad pero menos

Voz 7 15:01 contento

Voz 8 15:02 Cara un distrito cadenas marido padre y con doctor prometo

Voz 4 15:10 que terminaron los años te pagar más por tener el mejor servicio

Voz 2 19:10 Roma todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana que ya tenemos cinco a los toros estarían dramón del colegio de pagos gran valor hombre claro están

Voz 4 19:26 queremos que baje Dios y lo vea

Voz 1995 19:29 la película de Juan Manuel Montilla sí

Voz 4 19:32 más gente claro pero a nosotros nos interesa solo hombre porque lo que además encarga también es que las ciento sí que no tiene malo no ahí eso sabe no tiene una mano a banda sonora

Voz 10 19:44 padre habla apruebe estaba Itaca que tenemos y queremos sacar seis bien pero eso es hablar

Voz 4 19:54 los actores en general se enfrenta a nueve papel tinta como boxeador se fue a consultar los boxeadores como usted hace esto cuesta improvisar

Voz 1222 20:08 es verdad que la parte tiene la la la película es una comedia una comedia para todas las edades muy divertida pero tiene un trasfondo no hoy un entre líneas y tiene muchos valores y el padre Ángel con esa que el padre Ángel hicimos un pase en San Antonio eh bueno dijo esto es un chupinazo para la Iglesia por así decirlo la Iglesia necesita muchos padres Munilla es que es el padre es el personaje que interpreta carta hace un giro no el la típica la típica reivindicación la típica de la isla parte de la iglesia más conservadora no de repente pues ese giro que hace

Voz 20 20:45 aclara también a un montón de de de

Voz 1222 20:48 de padres que están haciendo el trabajo de de bajas Alfar

Voz 20 20:52 algo no oí de abajo de CAI

Voz 1222 20:55 especial me menciona los misioneros no hoy esta película lo tiene entonces bueno en mi barrio pues también habido habido ahí un gran papel que hizo uno de los párrocos Julio Yagüe que es un poco el padre Salva ahí ese giro que hace padre Munilla de bajarse al fango y lo ha hecho siempre entonces bueno pues yo me ha alimentado un poco de él pues pues cuando llegan los padres esa mirada que tiene mi personaje ese giro también que va haciendo a esas cuatro paredes siempre metido ahí más allá hay algo lo que puedas tu sacar la mejor versión de optimismo como hemos dicho antes para proporcionar irse y sobre todo complementar lo que tienes alrededor parece que no pero te ayuda no te ayuda a estar girando y tirando de de lo que vas a tener que interpretar

Voz 4 21:38 pero es un estreno como como Dios manda tres cuatro preguntas como digo como Dios manda Dios tiene que trabajar a que es comedia para toda la familia

Voz 1222 21:47 para todas las edades Irene un reparto de lujo

Voz 4 21:49 de ahí de lujazo esconde muchas sorpresas si está en los mejores cines total es un vehículo estos honestidad de compló con cinco puntos de gastar éxito tú es que hablando de eso hay un he leído antes que el Papa va camino de Chile a las siete de la tarde va a sobrevolar el cielo de Argentina ya ya ejercita para eso pero

Voz 1222 22:12 que además vaticano pidió a Al a la distribuidora en en este viaje como os había hablado tanto de la peli pues había pedido padre Ángel y demás de España habían dado notificación entonces había pedido que él va a hacer el visionado en ese viaje en el avión y le han mandado la peli porque él además hace un cameo no aparece él pero se supone que vamos al Vaticano a jugar la Champions Claire una jugar la final no aquí sale él sale el pero eh

Voz 4 22:42 la enhorabuena no ha pedido la película Alberto

Voz 1222 22:44 Cano entonces es hoy en el viaje se iba a ver la la película que baje Dios y lo vea en la película que va a hacer reír al Papa entonces él era como si tienen mucha afinidad con España y han llegado a los rumores ha hecho

Voz 4 22:56 a mí me estás diciendo que ahora mismo hay un Papa viajando surcando el cielo nunca porque es donde debe estar el Papa básicamente yo creía que tú decías esto lo del viaje porque sabías de esta noticia

Voz 1995 23:07 y el Papa tiene una copia de tu

Voz 4 23:09 película sí de que baje Dios y noventa de hoy laicas cosa precisaría garajes sino que en el avión me me imagino perdóname yo imagino que la mantita puesta que te dan los aviones con la maldita viendo tu peli riendo yo me imagino que el hombre claro el Papa esta ser turistas que sube de tal humildad lo mejor una economía Sastre ya sabemos lo que va a reír como un turista de la peli ya verás pero el Papa no puedo dejar el asiento central queda mucha rabia que te pongan muchas veces lo peor de todo páginas que yo soy muy austero iba en el medio haciendo que se da mucha rabia que crecía el baño no puedes la gran prueba de humildad ocupar ese asiento dos sentados en el avión

Voz 1995 24:00 hay curiosamente ablanda de de de

Voz 4 24:04 del Papa es verdad que en el último disco la ahora que están tan aficionado al fútbol como usted en otra en otra época pero en hola tu último disco el

Voz 10 24:11 por el reparto

Voz 4 24:21 mira el fútbol y la música mucho la religión también es verdad que no sirven para salir un poco de la de la de la realidad de un mundo a veces un poco chusco en eso la música título que lo que haces de gira he cuando cuando decía esa más gastar todo el dinero yo doy fe en hacer una gira donde yo no sé que yo no sé qué sacar a la gente imagino que diversión en momentos pero las todos no hay nada más bajar imagino que entiendes que asumirán refugio ante todo lo que vivimos todos los días

Voz 1222 24:51 eh totalmente Trail la música además es sobre todo la juventud además es

Voz 4 24:56 es lo que hace lo que hace

Voz 7 25:01 evadir T

Voz 1222 25:02 el interior ya no sólo la música sino sino la cultura en general el baile la música el teatro la interpretación y a ciertas edades pues es un adolescente pasa por situaciones en las que se les cuesta mucho expresarse

Voz 20 25:18 yo en casa no le comprenden o su círculo no de amigos

Voz 1222 25:23 eso no no llega a a encontrar lo que necesita gracias al las expresiones artísticas en este caso hablamos de la música fue sacar todo lo que tiene dentro como en mi caso no bueno pues pues sí de hecho mira ahora vas a cualquier instituto yo voy un montón de de institutos y centros allí ha visitado a los jóvenes y a poner un poco las pilas y la mayoría está enganchada a la música y la mayoría está enganchada a la música urbana ya sea al rabias se altera ya sea

Voz 20 25:49 a la tendencia que que más le llegue

Voz 1222 25:54 pero están ahí metidos ya te guste más o menos las letras el contenido de las letras pero ahí están enganchados no

Voz 4 26:01 déjame que alguna película una pregunta yo

Voz 1222 26:04 se hace una película pero deja

Voz 4 26:06 es una pregunta un poco de rabia que sin haber llegado el rap va a convertirse en un fenómeno de masas llega el Travis se pone de moda

Voz 20 26:16 bueno

Voz 4 26:18 yo creo que el rap si allanado

Voz 1222 26:20 de manera por eso está aquí el trapo no

Voz 1995 26:23 sí

Voz 1222 26:24 yo creo que si no estuviera al RAM no estaría Oltra

Voz 4 26:26 pero las cuando está mirando ir diciendo

Voz 1222 26:28 no no no no en cierto modo a mí me puede llegar más a cautivar o no igual que un todo tipo de música yo escucho de todo eh

Voz 20 26:35 pero pero creo que

Voz 1222 26:38 estás que él necesario hoy si a alguien no le gusta el trapo la música no le llega por el contenido Poor pues a lo mejor es el reflejo también de una sociedad no

Voz 4 26:48 déjame preguntar a todos ellos en la sociedad que nosotros tú te das cuenta que su comienza muchas pregunta diciendo déjame preguntar cuando ya está preguntando es una cosa que tiene el honor bueno es una forma de de de simularon pocos ignorar ese apropia yo pregunto de España que estará y cuál es la diferencia de pues como rap es el presidente de Estados tras dice dice que Juanma dice viene el agua que últimamente conoce a mucha gente en colegios institutos gracias

Voz 8 27:24 pocos saben que desde hace diez años el Vaticano

Voz 2 27:29 valiente que siente el segundo siguiente importa cómo estás síntomas importantes

Voz 4 27:39 que ahora todos no solamente a uno a que se defiende sin implicar a todos en un en un problema que sigue siéndolo que no desaparece desde que tú desde que yo que sé que el colegio está ahí está bien Se acabó eso de abusar de la gente en el colegio Se acabó no más eso no tiene nada positivo

Voz 7 27:56 no claro que no tiene nada positivo pero para eso estamos yo creo que cuando dice

Voz 1222 28:01 por qué ahora le da por hacer esta campaña pero desde siempre bueno siempre tiene que haber visibilidad en todos los dos en todos los casos no ir bueno de hecho se ha visto cuando todos remar todos para el mismo lado en este caso por ejemplo con esta campaña esto esto es verdad que siempre lo digo porque por qué ha funcionado tanto porqué pues una campaña a medias y medias es siempre hace doce meses y en trece años no sé cuántos años que lleva la que más ha salido fuera de los medios de Mediaset no entonces yo creo que es un éxito porque todo el mundo ha remachado para mí Morao cuando tú rematara la izquierda el otro Remón para la derecha la piragua empiezo a dar vueltas y quién cae quién está bajo ahogándose pues el acosador y la víctima Il la víctima acosador no deja de ser otra víctima que en cierto modo está sacando su violencia fuera por algo entonces cuando en este caso hemos rebajado de medio de comunicación cada igual estaba aquí hablando esta campaña sea quién sea o plantado en una a un medio de competencia de una inicia esa campaña una entrevista más amplia pero de repente habla de valientes ostrás sin problema de repente los profesores nos han discutido en dichos trabajos a poner la canción de los papás han unido de tal sea pues ha llegado a calar en los jóvenes como cuando vas dice hostias dio es que este chaval llevamos medio año he intentado trabajar con él y ahora con la campaña y con el trabajo que está haciendo llega el lunes se ha puesto de pie en clase llorando y pidiendo perdón públicamente a sus compañeros que está acosando duna de de una forma muy muy agresiva diciendo que necesita ayuda y eso no nos ha llegado un montón salvos hace bien cuando se rema todos a la vez por una causa marchó pues se pueden hacer un montón de cosas que se consiguen cosas

Voz 1995 29:40 sabes en el colegio de mis hijos adelantaba el cole la pone en los altavoces seguro de si yo le digo a mis hijos que yo no conozco

Voz 9 29:50 en la fiesta a una artista que vive lo conozco yo era estas hombre si te pedía un favor

Voz 1995 30:00 tú pues ahora con los directores de cuerpo de elite porque yo no pero el sueco es un personaje ahí de en una serie buena cuerpo de élite con Joaquín Reyes con con gente que sea el sueco ahí de de algo

Voz 1222 30:13 de que podías hacer un cameo en uno de los de los

Voz 4 30:16 de los capítulos de malo malo el tiene tiene su amor por dentro de una Juanma el otro día esto es cierto que ofrecieron un papel en una película así que había que salir en bolas era que eso lo rechazó que que yo miraba hacia como Joan el truco el marco allana el Tucumán con la primera película sales en pelotas si hacen no estaba en papel Perelló la propuse eso lo vi yo estaba yo los entablado de su padre en el cine viendo a Juan mitad en pelotas imágenes de mala primera imagen del abrigo de manera metiéndose la bañera o con el éxito de tenida no fue decisión no porque a este hombre lo que está logrando a todos los sitios perdiendo dinero

Voz 1995 31:04 bueno e jamás uno de los tipos dejé en este país es un actor es un raperos un activista es un buen amigo de todo aquel que tenga algo que reivindicar no se preocupen que ahí va a estar el alias la asegura que baje Dios y lo vea que hay dos modelos tiene pero seguro que puede ir todavía mucho ojito mejor y aguantar que merece la pena y que el Papa cuando la vea

Voz 4 31:25 seguro que llama a

Voz 1222 31:26 vamos

Voz 4 31:27 pero bueno vamos a ver si el número de día tú le pues evidentemente a tu si llamarle pues darnos pero yo digo oye que queremos que entre por teléfono para las impresiones

Voz 1995 31:41 en crítico una critica no queremos más que una critica no hablamos de otra cosa simplemente una crítica de de la película

Voz 4 31:47 hombre lío para los Goya este año otra vez no valía o Joaquín Rey

Voz 1222 31:51 Jesse Ernesto Sevilla yo ya grabado una público

Voz 4 31:53 la para la y me quiere para alguna cosita durante la ganan los que tú preguntabas qué es el trato bueno pues lo de Antonio Resines es una mezcla a eh ahí vino a todos nuevo con este margen de todas las unidades del tobillo pareja un abrazo grande siguen escuchando Hoy por hoy

Voz 2 32:12 mi compañero estable das una broma conlleva hay que parar la situación bastante hace pasó

Voz 7 32:20 nuestra

Voz 14 32:25 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales spain arroba hoy

Voz 15 32:31 por hoy piel facebook Hoy por hoy

Voz 21 32:37 lo que no

Voz 22 32:39 sus consecuencias lo que nos cambia sus claves en el tercer claros y directos de lunes a viernes a las dos horas de catorce las noticias de la mañana con José Antonio Marc

Voz 7 32:52 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 32:54 escucha lo en Cadena SER demuestra aplicación o en Cadena Ser punto com

Voz 9 32:59 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos belleza

Voz 23 33:04 sigue el cuerpo perfecto entrenando media hora al día con Photoshop ciencia un meteorito colisiona con el Meteosat por detrás cuando estaba mirando a cuenta del agujeros negros Rice sociales

Voz 2 33:15 se te pasa nada bueno ya miraré luego en Twitter por supuesto ha oído usted hablar de la trama Gürtel he decidido lo que dice el sentido común que les dice el Santa

Voz 17 33:23 pero común un vaso es un que un plato es un pacto política de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde lo damos todo todo todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga estos

Voz 24 33:40 pena ser

Voz 2 33:45 sobre todo de tu equipo de fútbol favorito

Voz 4 33:47 los obras todo tu equipo de que

Voz 9 33:50 Brito

Voz 2 33:51 de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos abordándolos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde un ahora

Voz 9 34:07 menos en Canarias con Francisco José Delgado de M

Voz 25 34:13 eh

Voz 2 34:16 corren nuevos tiempos vamos a escuchar Nos Cardin

Voz 13 34:25 sí

Voz 1762 36:19 Alicia quince de octubre

Voz 1995 36:22 dos mil diecisiete

Voz 7 36:32 fuego John me estaba cayendo chispa tuve que soltar los animales

Voz 32 36:37 no puedo no pasa nada si las emociones están para sacar

Voz 2 36:40 a este lunes abrimos la Ventana en los espacios que fueron sitiados por los incendios

Voz 33 36:46 Antón Chaparral la percibe ya

Voz 7 36:49 irá a la Virgen de la Rocas dio todo todo

Voz 16 36:51 con Carles Francino

Voz 1995 37:00 cuando nos propusimos contratará a un terrorista supimos que tenía que ser el mejor un vistazo a la hoja de servicios hechos se Castro fue más que suficiente para confirmar que lo habíamos encontrado se diseña los asientos de los aviones de Ryanair también tiene algo que ver con sus políticas de admisión debe de equipaje José inventó el él iba a decir zafio

Voz 4 37:24 la verdad zafio efectivamente diminuto

Voz 1995 37:26 el abre fácil y es el encargado de escribir te acuerdas de lo de los CDs lo drástico se obra suya

Voz 4 37:35 y es el encargado de escribir la fecha de caducidad en todos los yogures su maleta de Kenia habríamos que la gran habilidad de hecho se eh es provocar que otras cometan el error de contratar ha pasado sin éxito por todos los canales de televisión por muchísimos programas sin que nadie les recuerde pesimismo ya es summer yo sé que es como dice es un vestigio antes tal no tiene ninguna función conocida hizo lo recuerda que existe cuando molestas gas madre los hombres y luego viene de una familia nunca digo que viene de una familia desestructurada

Voz 32 38:19 bueno de hecho se busca familia desestructurada la Wikipedia una foto

Voz 4 38:22 la familia y allegados muy buenos días muy buenas qué tal vez te voy a hacer la misma pregunta que la industria musicada parisina se aquellas venir yo he venido a reivindicar el terrorismo

Voz 23 38:43 su partido si Burrull natural

Voz 2 38:53 los oyentes que dedicarlos los audios imágenes los errores escritos manos

Voz 4 38:59 lo tipo al seis nueve nueve treinta once XXII a nuestro correo electrónico Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com Si quieren llevarnos ahora mismo en directo nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden contarnos su heroísmo en directo qué tal tu semana

Voz 32 39:12 no fenomenal pero vamos de lujo el derecho o no a mi enviado a unos cuantos audios que están bastante curioso superiores superiores te encuentra terrorismos no sólo gramaticales que realmente casi nos interesa más

Voz 2 39:22 los terrorismos debida así va a los audios que los ha enviado nuestros queridos oyentes

Voz 4 39:28 pues hombre

Voz 34 39:31 estaban robando la lluvia con Lage

Voz 1222 39:34 yo ingeniería apunta

Voz 34 39:37 hoy ingeniería

Voz 4 39:40 yo creo que

Voz 32 39:41 creo que la cosa está en que nos están robando la lluvia osea que la ingeniería ingeniería para el que no lo sepa pues es una tecnología que tiende a proponer técnicas para que el clima terrestre es bueno combata el calentamiento global

Voz 4 39:53 que echar a influir en el clima terrestre pero la gen genética no es al revés generaría supongo que intentará que yo

Voz 2 39:59 en su trabajo

Voz 4 40:00 te dan parte hablábamos prueba ligas

Voz 35 40:07 el extremo con una guardia estabas en Traumatología y estaba esperando paciente le digo Bono hallara para terminar camine sobre los talones paciente camina sobre los talones ahora camiones sobre sobre las Juntas otros fiascos favor de puntillas en aquí en ese a mí ya me voy yendo hacia la Metzelder digo vale ahora a lo largo de esta línea caminan con los pies uno durante el otro tocándose el talón de un pie con la punta del otro y viceversa avanzando la línea según lo está haciendo de objeto maravillosamente bien bueno pues salta ese bueno estoy firmando el alta veo al paciente

Voz 9 40:51 no

Voz 4 40:54 es alta alta al alta que le da el alta no que al que sal de ahí

Voz 32 41:03 yo estaba Gavilán de haber si cómo va la cosa

Voz 4 41:06 pero los errores dentro y me dices bueno efectivamente con capítulo aparte las consonantes esas cosas

Voz 32 41:15 por cierto sonoros lo enviaba Vicky que es médico desde Logroño muchísimas gracias

Voz 4 41:19 besa ubique una más

Voz 35 41:20 me que están nacida en Traumatología en urgencias cuando de repente cae un papelito en el encaje teen de Traumatología todos codazos de toca toca cuatro de la mañana ya no puedo más saber que llamó una chica cuestión era una chica que en el momento que digo su nombre bueno pues lave y corre los cien metros lisos hacia donde estaba yo hija de Ana MIC vale digo que luego sabes qué es lo que le ha pasado tranquilice sepa se siente se tome aire qué es lo que le ocurre a mi doctora menos que hoy de inicio dijo vamos a ver qué es lo que ocurría

Voz 2 42:04 ahora hace tranquila que es lo que ha pasado

Voz 35 42:07 mire usted yo hace un mes exacto a lo largo del día de hoy hace un mes Time ejercicio Nélida cine pusieron la vacuna este Tanos y me dijeron que cuando tenía que poner las siguientes

Voz 21 42:23 una vez que me despertó de madrugada Vimeo jugador ya que la vacuna

Voz 4 42:31 osea que creía que tenía que poner justo a la misma que bien lo cuenta es sí sí bueno dramatización si bien no sé si Raúl te voy a contar

Voz 36 42:44 también vamos a ver cuál la trabajando en farmacia te encuentras a diario con muchas cosas extrañas al igual que me recuerdo que yo creo que son unas tres la primera es que una señora empezó a reflotar se sospechoso riéndome hambre pues fui yo pensé discurso que será pues pues nada ámbito después de decirle Bambi por si han bifurca me responde ella retando se los pechos una vez más Jacques Le Kay no sé cómo pero caes en ese momento en que era la segunda vez que tenemos a un cliente que no quiere que le demos genérico quiere que el debemos marca porque con el genérico te puede dar un ictus y la tercera

Voz 4 43:29 vale ocurrió hace años con una persona que no

Voz 36 43:31 estaba pidiendo un jarabe pero me recalcó al final que no tuviese azúcar yo les pregunte por qué digo es diabético no no soy diabético dijo entonces quién la ha dicho que no puede tomar azúcar y medio

Voz 4 43:41 jo el horóscopo Thomàs todo quedé bastante muertos

Voz 36 43:47 son cosas que pasan y así es

Voz 4 43:49 la vida de farmacia clase obrera viva yo recuerdo una adquiera viva produce viva viva hombre yo del visto porque tengo terrorismo de un amigo

Voz 32 44:02 que cuando era pequeño lo dejaron al cargo de sus hermanos pequeños se habían quemado en la playa el tenía como doce años y sabía que había que darles

Voz 2 44:09 con las salidas hielos Sfar botiquín el cogió lo primero

Voz 4 44:12 me parecía bueno era Dix vaporoso con lo cual acabase todos son urgencias le puso sobre la espalda quemada su hermanito pequeño una buena capa de Dix el niño echaba humo claro normal normal bueno comencemos con otro tipo de terrorismo

Voz 32 44:29 bueno lo primero es que tengo que disculparme con Lina Ávila porque la semana pasada yo dije que su madre tomaba llevaba toda la vida comiendo pipas Churruca yo no lo entendía y Mencota es Isaías Lafuente me dice que son pipas Churruca tú claro no había encontrado el error las Churruca son la marca de botas Hamilton mala sangre Diana López varios oyentes en mí me corrigieron mal

Voz 4 44:50 más que que hay por ahí

Voz 32 44:53 es evidente que prestará atención bueno tenemos algunas cosas de Twitter concretamente Erro aquí noventa y cuatro dice pregunta de mi hijo el día después del sorteo el niño oye mamá el niño del sorteo es un niño abandonado no

Voz 4 45:09 a ver no sortean Bonnín no no no queda bien sí pero seguramente sería un abandonado Cueto a ver que no estaría mal a lo mejor claro que sí

Voz 32 45:19 que hay padres que quieren adoptar niños porque los grabábamos

Voz 4 45:22 no lo que se tarda adoptar que estás ahí dos años espera

Voz 32 45:24 dándolos por ejemplo decidió entonces bueno arroba disparan es dice Ayer fui a casa de mi madre y después de comer me dice hijo me tres La en ciclo lejía la ciclo plazas difíciles dice que Antonio López de los complejos

Voz 4 45:36 no en ciclos ciclos lejía jorobado eh

Voz 32 45:43 bueno un terrorista de Mallorca dice el otro día cenando con mi hija de cinco años somos de Mallorca un saludo Toni saludo al juez salió por la tele un personaje de moda las últimas semanas y al oír su nombre levantó la cabeza dijo sorprendida mi hija se llama culto

Voz 4 45:56 Mons no no no que está lejos creas que está en el en el Madrid están el culo el mono están Bélgica sí lo cuento a mi me gusta fritas eh veinte veinte veinte buen clima buenísimo bueno a otro servilleta también tinte ya lo hemos dicho y Magritte que era belga también

Voz 32 46:25 bueno a otro terrorista dice que estábamos viendo en la televisión uno de los partes habituales del equipo médico que atendía a Franco

Voz 4 46:31 estoy supongo que ya hace tiempo cuando mi padre comenta

Voz 32 46:34 a éste lo están aguantando con morfina Mi abuela muy seria respondió está muy mal ICO ya no lo salvan Nickon Morcillo

Voz 4 46:41 no

Voz 32 46:42 no Luton sólo abuela porque lo dan morcilla en los hospitales esto es algo que yo no no entiendo por qué las dietas de los Peter ni Burgos no siguiera en los hospitales de Burgos efectivas

Voz 1995 46:52 yo creo que parte también deje a seguir al ponen muy bien de comer mejor que aquí estoy

Voz 4 46:59 sí es es verdad pero es otro error

Voz 32 47:02 lista dice nosotros nos encontramos actualmente pidiendo presupuestos para una reforma y uno de los obreros con los que hablábamos Se pasó días confundiendo a la palabra pérgola con encargo hola mi marido yo no pudimos el último día resistir no se le dijimos que aunque la idea de colocar una gárgolas en la fachada nos parecía atractiva lo que en realidad queríamos era una pérgola para la tierra

Voz 4 47:21 hombre pues se una pérgola mejor que una

Voz 32 47:23 debajo de una pérgola nueve células cosas quiso

Voz 4 47:26 esa completa pues si una pérgola y una una cosa que yo creo que son dos cosas que puedes poner una casa no porque no lo que sí bueno otro realista dice un amigo

Voz 32 47:34 después de un viaje bastante largo en autobús llegó muy afónico y al preguntarle qué le pasaba dijo es que ha venido el autobús con todas las ventanillas herméticamente Javier

Voz 4 47:45 efectivamente hermética y eso es lo que tiene no pensaba yo que el término pudiera ser al contrario

Voz 32 47:53 esa tengo que contar una anécdota con mi hermana que vive en Bangkok en Tailandia

Voz 4 47:57 trabaja en el sector del turismo entonces de ella estaba recibiendo unos turistas dice bajo una señora todo indignada le dijo quiero poner una reclamación hice que dicen porque yo tengo un poco de claustrofobia This que venían el avión y no he podido abrir la ventana en todo el vuelo dije pero se refiere a la persona dice no no no La Ventana que no había manera de abrirla también se quedó estupefacta el hijo venga vamos a redactar esta esta reclamación que yo quiero verlo Ilan conserva como gran anécdota porque la señor convencida de que ese podía abrieron ustedes la la maldad de la familia claro que redactó la que redacte un poco que no vuelvas Castro hasta que hasta que alejarse tanto España como Tailandia sí sí sí donde compartimos este tipo de huyendo de la familia cerca está vamos a hacer una pequeña pausa seguimos

Voz 37 48:43 los nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

