Hoy por Hoy (15/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy pues que es buenos días buenos días Convergència

Voz 1018 00:11 democrática de Catalunya se financió ilegalmente con mordidas del Palau de la Música de Barcelona a cambio de adjudicación de obra pública la constructora Ferrovial la Audiencia de Barcelona condena al partido que dirigieron sucesivamente Jordi Pujol y Artur Mas al decomiso de seis millones seiscientos mil euros al entender probado ese mecanismo de saqueo mediante comisiones del cuatro por ciento La sentencia que puede ser recurrible contempla penas de prisión para los principales encausados Millet y Montull inferiores a las que planteaba la Fiscalía vamos a Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1 00:39 en una sentencia de quinientas cuarenta y nueve páginas la jueza utiliza toda la documentación aportada por la Fiscalía como prueba de que Convergència Democràtica de Cataluña se financió irregularmente a través del Palau de la Música y explica que el partido de Artur Mas y los saqueadores confesos del Palau idearon un entramado para que la Sala de conciertos insignia de Barcelona mira como caja B para que Convergència recibiera donaciones de Ferrovial a cambio de obra pública la sentencia condena a Convergència a devolver los seis coma seis millones que ha quedado probado que recibió irregularmente el abogado del partido Francesc Sánchez ya han anunciado que recurrirán

Voz 2 01:12 en robo la revolución la al tribunal

Voz 1 01:15 James la recurra tal que fue referencias

Voz 1018 01:18 el año Daniel Además hay otros datos destacables

Voz 1 01:20 Félix Millet condenado a siete años y medio y Jordi Montull a nueve años y ocho meses de prisión es menos de lo que pedía la fiscalía en cambio a Gemma Montull se la condena a cuatro años y medio en contra de los tres que pedía el fiscal sí que tendrá que ingresar a prisión así se ha mostrado a la salida la que fuera la directora financiera de la institución

Voz 3 01:38 éramos bastante tristes porque no es en el sentido que nos esperábamos pero bueno prudencia ahora los abogados revisaran revisarán toda la la sentencia habían para poder hacer el recurso oportuno y confiar que finalmente se haga justicia porque la sentencia de ahora lo encuentro muy injusta

Voz 1 02:02 también hay multas cuatro millones para Félix Millet y tres para Montull además entre los dos tendrán que devolver veintitrés millones que saquearon del Palau de la Música recordemos las que la sentencia no es firme y que cabe recurso ante el Tribunal Supremo Rajoy

Voz 1018 02:15 se han abierto ante la dirección del Partido Popular el presidente ha dicho que se propone anunciaron así de de Innocent de iniciativas para revitalizar su partido Unidad Móvil Ángel Cabrera genes

Voz 1461 02:25 sí buenas tardes a la entrada de esta reunión los cargos populares han reconocido que su formación no está para tirar cohetes y por eso mismo piden a Rajoy que genere ilusión y plante cara ciudadanos y eso es lo que está tratando de hacer en estos momentos el presidente quien ha comenzado hablando de economía ha dicho que el Gobierno va a empezar ya a las reuniones con los partidos para sacar adelante unos presupuestos sensatos en cuanto a Cataluña Rajoy ha hecho porcina autocrítica aunque eso sí defendiendo el ciento cincuenta y cinco recordando que ni PSOE y Ciudadanos lo querían aplicar

Voz 1487 02:51 nosotros sin duda como partido hemos cometido errores los admitimos tendremos que aprender de los mismos tendremos que hacer las cosas mejor en el futuro pero dicho esto quiero decir también que la respuesta que ha liderado el Gobierno a esa situación ha sido buena para España aunque acaso no lo haya sido para el Partido Popular

Voz 1461 03:14 quien ha dicho que es absurdo que Puigdemont quiera ser presiden desde Bruselas insiste en ello el Gobierno recurrirá la disparatada decisión seguirá aplicando el ciento cincuenta y cinco y ahora acaba de entrar en el bloque en el que ha dicho va a hablar de las encuestas y de lo que tiene que hacer su formación sigue su intervención y le escuchamos en directo

Voz 1487 03:31 he tenido que renunciar a algunos de nuestros planteamientos estáis Rajoy coincide

Voz 1018 03:38 hola declaraciones supremo de la senadora del PP por Murcia Pilar Barreiro acusada de pagar dinero la trama Púnica para mejorar su imagen en las redes sociales y el comienza la Audiencia Nacional del juicio de la vertiente valenciana de la Gürtel en los tiempos de Francisco Camps una vista que ya está en marcha con las cuestiones previas a la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares Paco Quiroga Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:56 tienen las cuestiones previas la fiscal Miriam Segura ha pedido que se tenga en cuenta la confesión de Correa para atenuar su condena y retira un delito electoral por los comicios municipales de dos mil siete al ex vicepresidente Vicente Rambla todavía con este trámite decisivo en el arranque de este acto que va a juzgar hasta abril a la cúpula del PP valenciano de Camps a la trama a empresarios no financiar de forma ilegal dos campañas electorales con un total de tres coma cuatro millones de euros la mayor parte fue pagada por el PP en negro que incluso abono de esta forma actos de campaña de Rajoy en dos mil ocho tanto los empresarios como el líder de la trama Correa han reconocido los hechos para llegar a un acuerdo que rebaje su pena habla ahora el abogado del número dos de la Gürtel Pablo Crespo Miguel Durán quién ha pedido la nulidad las actuaciones sonido directo desde San Fernando de Henares quisiera también dejar constancia del menoscabo del derecho de defensa enloquecer reciente Lawrence criminal

Voz 1018 04:49 son nacional en el Supremo como les decía de cloración de la senadora del PP Pilar Barreiro cuya dimisión exige ciudadanos como condición indispensable para apoyar los presupuestos de este año algo que en principio aceptará el PP si se mantiene su imputación Alberto Pozas

Voz 0055 05:01 llevar declarando casi una hora y media Pilar Barreiro ante la jueza Ana Ferrer en una de las más de quince piezas separadas de la trama Púnica hoy comparece acusada de utilizar dinero público para mejorar su imagen política en Internet y las redes sociales a través de uno de los ejes de la trama el empresario Alejandro De Pedro dinero tanto del Ayuntamiento de Cartagena que dirigió durante veinte años y también de una de las consejerías del Gobierno murciano supuesto desfalco de casi cinco mil euros oculto bajo un contrato sobre turismo en Cartagena y que los investigadores traducen hasta en cinco delitos relacionados con la corrupción

Voz 1018 05:32 los morados dice conocida todavía otra conexión en directo con la sede del Ayuntamiento de Córdoba salón de plenos en el que abre sus puertas la capilla ardiente con los restos del poeta Pablo García Baena fallecido ayer a los noventa y seis años fundador del grupo literario y la revista Cántico para José Martínez adelante

Voz 4 05:47 si hasta ahora justo acaban de abrirse las puertas en la capilla ardiente para dar el último adiós al poeta de Cántico Premio Príncipe de Asturias en el salón de plenos del Ayuntamiento se espera la llegada de numerosas autoridades y representantes del mundo de la cultura que están dando ya el pésame por el poeta y que podrán llegar hasta las ocho de la tarde para dar ese último adiós a García Baena entre su numerosa distinciones en este dos mil dieciocho le tocaba ser autor del año en Andalucía como acordó el Centro Andaluz de las Letras el Grupo Cántico supuso un puente entre la Generación del veintisiete y posteriores generaciones de poetas y nuestro país el Ayuntamiento ha decretado una jornada de luto oficial mañana a las diez y media se celebrará el funeral en la iglesia de San Miguel de la capital

Voz 1018 06:24 fuerzas de Vitoria con unos segundos dos apuntes más con Carlos Cano

Voz 0019 06:26 hay Adrián Prado Ignacio González intenta desacreditar la confesión judicial de su número dos reconociendo que cobró comisiones que si va a repartir con González del ex presidente madrileño

Voz 5 06:34 para que el mundo Rodríguez fue presionado con la posibilidad

Voz 0019 06:37 que su hija embarazada fuera a prisión si no colaboraba empieza el juicio contra una presunta trama de policías corruptos en Coslada Madrid que sienta en el banquillo al ex jefe de la Policía Local Ginés Jiménez y otras once personas la Fiscalía pide más de veintiséis años de prisión por los presuntos delitos de extorsión cohecho y blanqueo entre ellos

Voz 1018 06:51 los pues son siete Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias

Voz 1995 06:55 Antonio seguimos

Voz 6 07:04 así en Hoy por hoy con Toni Garrido a partir de hoy justo hoy

Voz 1995 07:11 usted no puede subir una maleta un avión de Ryanair sin pagar por ella aunque lo hayan vendido como bolso de mano no podrá tuvimos hemos mu me encanta esa frase lo he dicho muchas veces nunca ha sido tan fácil viajar también les hemos querido y preguntar cuánto cuesta cuánto se tarda cuántos están haciendo un trayecto muy típico en España podríamos haber hecho con con muchos lugares hemos decido hacerlo entre Madrid y Barcelona porque es una vía de comunicación quizá la más importante de este país pero podríamos hacer este ejercicio qué sería más interesante y sitios como Lugo donde no hay un puente aéreo a Sevilla donde Oviedo Santander pero vamos a hacer este primer ejercicio con Madrid Barcelona Barcelona Madrid

Voz 5 07:56 debacles muy buenos y muy buenos días con Ryanair no podrías ir porque no tiene vuelos dentro de España no vale lo más rápido hoy Fuentes voy a coger un avión ofrecen ese trayecto Vueling Air Europa e Iberia y los precios varían una barbaridad si lo quieres para mañana el primero que te sale es el de Iberia a las seis y media de la mañana en clase turista ciento cinco noventa y siete en que han óptima ciento veinte con noventa y siete y en clase excelentes doscientos cincuenta y ocho con noventa y siete que debe ser una expresión religiosa porque sino los andante que en el mismo avión te cobren más del doble a las siete puedes viajar en Vueling por sólo setenta y cinco euros y el más barato es el que sale a las nueve cuarenta y cinco que te lleva a Barcelona por cincuenta euros

Voz 1995 08:36 esto es la ida pero si quiere de vuelta

Voz 5 08:38 el problema de la ida y vuelta que te tienes que adaptar a unos horarios que igual no te van mi buscador te ofrece el mejor vuelo ida y vuelta a Israel de Air Europa con tres horas posibles de salida siete y media quince horas o veinte treinta tarda una hora y veinte minutos ir una sola hora posible de vuelta a las doce al día siguiente extra te costaría ochenta y uno con setenta y siete sin maletas facturadas

Voz 1995 08:58 que ir mañana hay volver pasado mañana a las doce por ahora lo más baratos de de Vueling que cuesta cincuenta euros y maletas deja fuera de Barcelona se va a llegar a volver al centro de Barcelona

Voz 5 09:08 claro porque te dejan el aeropuerto que luego tú tienes que pagar eh el transporte hasta el Barcelona que es un rato y es un dinero en el AVE sale más barato el mismo trayecto salir mañana día dieciséis y volver pasado mañana día dieciséis de cuesta ciento treinta y tres con cincuenta Se tarda casi tres veces más tres horas y cuatro minutos dos horas cuarenta y siete en la vuelta eso sí puedes llevar cuántas maletas quieras y el treinta de dejar en el centro de Barcelona de Barcelona con lo que te ahorras tiempo

Voz 1995 09:33 Iriney vale friends de Ezcaray algunas compañías entre ellas y Europa te cobran por elegir asiento con a su dejáramos los tres va a fuera y queremos ir juntos nos van a cobrar un extra por eso también por otras maletas de Don aclarar muchas cosas busque otra opción por ejemplo vimos en autobús

Voz 5 09:51 llevábamos en bus nos ahorramos cinco euros más barato cuesta cuarenta y cinco euros podemos llevar maletas también Nos dejando en el centro si eres de los que se duerme en cualquier sitio puede suerte a la tocar a las doce de la noche y a las siete y diecinueve te garantizan que estas en Sants hecho siete pero en Science Institute maletas

Voz 1995 10:09 vale serían todas las opciones porque prevemos con coche compartido en una de esas nuevas plataforma

Voz 5 10:15 mira puedes viajar con Marcel B de veintidós años por veintinueve con cincuenta esto sería lo más barato el mejor galas una amistad de por vida tiene es simpático Marcel P el Fermax que hemos escogido uno de los viajes más habituales en España como decías tú al principio las dos ciudades más pobladas y mejor comunicadas del país si queremos ir por ejemplo a Burgos que está más cerca lo tenemos bastante más difícil está doscientos cuarenta y cinco kilómetros Barcelona está seiscientos veintidós debería costar menos pues cuesta más o menos lo mismo el tren se tardan dos horas y media sólo sale uno desde Madrid al día cuesta en torno a cincuenta euros en bus vas por veintisiete con treinta ida y vuelta ya te pones en Burgos por nueve euros con cincuenta Se accede con un tal Luis de treinta años que dice ser embajador

Voz 1995 10:57 como que embajador evalúa el nivel de expertos

Voz 5 11:00 de los conductores de Blackout el embajador

Voz 6 11:03 mira ahí fuera es decir que si te vas en cuarenta diplomático

Voz 5 11:07 Khadr es el que más experiencia tienen Blabla el que más opiniones positivas acumula IU dentro de las que acumula el que tiene más de un noventa por ciento de menores positivas el siguiente nivel es experto que tiene sólo seis opiniones favorables luego está avanzado nivel al que se accede con tres opiniones positivas y luego está el nivel intermedio de basta con la opinión positiva de tu madre el padre que una ya vale el coche compartido es la mejor opción para quién baja viaja a lugares pequeños y mal comunicados pero claro te tienes que acomodar o los horarios de los conductores

Voz 1995 11:33 te cobran por las maletas en principio

Voz 5 11:36 si cabe en el maletero la llevan pero el conductor tiene derecho a mirar lo que hay dentro de tus maletas según el reglamento de sacar no suele tener escáner así que nos abrirá mirará con sus propias manos digo ilusión después de esta ardua investigación la clave para viajar bien es no tener prisa sino importa tardan mucho en llegar pues viajar Schubert

Voz 1018 11:54 sí

Voz 1995 11:55 bueno si quedamos en casa bueno como opción quedarse en casa tampoco parece una muy mala opción Eva Cruz muchísimas gracias doce minutos una hora menos en Canarias

Voz 6 12:09 hoy por hoy Antoni Garrido ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo

Voz 1995 12:32 llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto Es soy Javier de Class quieres

Voz 7 12:39 mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el parabrisas

Voz 8 12:47 claro se dieron cita en cargar las punto eso llama novecientos dos

Voz 9 12:50 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier Luna condiciones encargadas punto es

Voz 6 12:58 de lunes a jueves Hinault My Lol

Voz 10 13:00 el fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca a la homeopatía

Voz 11 13:08 sí ha sido decir

Voz 6 13:11 SER vida moderna con David Broncano la vida moderna exponer en el currículum que eres tertuliano cronista Oh My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol al nacer hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales queremos arroba hoy

Voz 13 13:44 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 15 13:54 es mujer y hombre vamos hombre yo creo que eso algaradas es homosexual heterosexual bisexual en negro y blanco IML máis comen con color y marca por méritos

Voz 6 14:08 es judío cristiano Moody's islámico el fútbol es tan grande como todos aquellas que los

Voz 15 14:14 porque es igualdad diversidad y tolerancia sin respeto sin respeto sin respeto no hay

Voz 6 14:21 una iniciativa de la Cadena Ser y la Unesco contra el racismo la violencia y la discriminación en el fútbol sin respeto

Voz 1487 14:28 el respeto sin respeto no hay juego Cadena ser camarero llegar al señor

Voz 11 14:34 bueno yo eh señor he venido unas diez

Voz 1487 14:37 le cesa preguntárselo decirse que vamos a cerrar el restaurante hombres es que ya han cerrado la cocina

Voz 16 14:44 qué otros quise lo para tener resultados diferentes hacer cosas diferentes no esperes a que si atarle cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el SER

Voz 6 14:59 con sólo dos de la tarde la una en Canarias puedes recorrer el mundo buenas tardes hasta llegar al lugar exacto al tono supervivientes entre el momento justo el momento en el que después de muchas acceder a la información en directo campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata gana la calle aquí en Washington para decirnos ahora él motro estás donde estás tú

Voz 7 15:24 de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 6 15:28 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 17 15:42 en Vitaldent este enero te lo ponemos más fácil empieza Line el año y aprovecha este mes el veinte por ciento de descuento en la antología ortodoncia estética pide una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empiezan tuvo boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 6 16:02 ahora hasta el ochenta por ciento en primeras marcas en todos nuestros centros de oportunidades de El Corte Inglés

Voz 18 16:08 y más de un millón de artículos con precios increíbles como camisas pantalones vestidos ofrendas de abrigo a uno tres seis nueve euros

Voz 8 16:16 todo esto y mucho más en tus centros de oportunidades

Voz 6 16:19 Corte Inglés consulta condiciones entienda

Voz 19 16:24 hoy Galicia buenas tardes bienvenidos Salam

Voz 8 16:33 en Galicia quince de octubre de dos mil diecisiete

Voz 15 16:44 fuego yo me estaba cayendo la suite chispa tuve que soltar los animales

Voz 1018 16:51 bueno pues no pasa nada si las emociones están para sacar Rubén

Voz 6 16:54 este lunes abrimos la Ventana los espacios que fueron sitiados por los incendios

Voz 20 16:59 San Antón Chaparral la percibe a la Virgen

Voz 6 17:03 la roca ardió todo

Voz 13 17:04 Diana

Voz 6 17:07 las Francino Cadena SER

Voz 1995 17:14 decimos Ryanair si tiene vuelos dentro de España lógicamente justifica esta subida esa nueva política en cuanto a las maletas dice eh gracias a nuestra nueva política de equipaje reduciremos los retrasos en el que mejoraremos nuestros índices de puntualidad las dunas eh antes de irnos tenemos que formular algunas preguntas que no deja el día de hoy punta número uno entre el juicio del caso Palau la Gurtel y la púnica más que el Blue Monday hoy es él de Monte la Junta número dos series para todos el día más triste del año a Kenny el de depresión se puede llegar si encima eres del Real Madrid lenta número tres podemos soportar la Gürtel trama para o de la trama de Orange Market pero sobrevivir iremos a la trama de fraude en Carrefour con los jamones de bellota pregunta número cuatro cómo es posible que miles de hawaiano recibieron el sábado un aviso falso pero oficial de que iban a ser atacados nuclear mente se pregunta si el Barça roto Zugaza en noventa y Carlos Sainz Carlos Sainz va líder en el Dakar podemos llegar a creer que Ciudadanos tendrá las elecciones los resultados que las encuestas de esta pregunta ahora que ya tenemos al primer español enunciado por estafar con bitcoins podemos decir que al fin La Script o monedas han llegado a nuestro país la pregunta está Cristiano Ronaldo como para amenazar con irse sino de renuevan cuando iba el peor promedio goleador de su carrera desde el año dos mil cinco porque estamos convencidos de que jamás llegará a nuestras manos la batería que nunca se descarga que se presentó la semana pasada la Feria Internacional de Tecnología a pregunta si Tram declara que no es racista y Correa que no conocía a los deberes de la Gürtel saldrá Zidane diciendo que él no conoce a Benzema de nada nos vamos pero vamos a volver mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno y más Hoy por hoy hasta mañana