Hoy por Hoy (16/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:16 qué tal está muy buenos días como si estuviéramos condenados a vivir en un bucle permanente este dieciséis de enero nos devolviera al seis de septiembre o al veintisiete de octubre así comenzamos hoy hablando de los letrados del Parlament de Cataluña los encargados de velar por la legalidad de las decisiones que se toman en un Parlamento a veinticuatro horas de que se inicie la legislatura allí en Cataluña los letrados del Parlament advierten de que no se puede investir a un presidente a distancia han incluso de que los encarcelados puedan delegar el voto así lo recoge la Ley de la Presidencia del Govern de la Generalitat pero desde el P de Cat insisten en que todas que todo queda en manos de la Mesa del Parlament hoy como ayer Carles Campuzano estuvo anoche en Hora veinte

Voz 1 01:03 los letrados van a efectuar los informes que tocan es bueno como criterio hacer caso a los a los letrados idóneos soy partidario de eso pero al final quien interpreta a la aplicación del reglamento en las cámaras pues es la presidencia Olcina

Voz 1727 01:17 o Vanessa así que digan lo que digan los letrados y la ley la última palabra la tendrá la mesa de edad la dirección provisional que va a dirigir la sesión de mañana y que estará compuesta por el diputado de más edad y los dos más jóvenes los tres serán de Esquerra Rajoy impelido por los suyos a ser contundente como ciudadanos advirtió ayer de que si no hay presiden investido legalmente continuará el ciento cincuenta y cinco

Voz 0027 01:42 en el supuesto

Voz 2 01:44 imposible que desde Bruselas a alguien ser eligiera como presidente de la Generalitat Si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas Si no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vigor

Voz 1727 02:07 el cómo va a influir en los acuerdos entre independentistas la condena por corrupción de Convergència que se transformó en el P de Cat justo por sus problemas con la justicia pues parece que poco o nada porque poco o nada han dicho los dirigentes de Esquerra por ejemplo la sentencia considera probado que Convergència se financió con mordidas procedentes del Palau a cambio de obra pública y la condena devolver casi siete millones de euros para Artur Mas Umbría Pedro

Voz 1684 02:34 yo acabase Disa hombres como conocido que recaiga

Voz 1727 02:36 la tu Prou molaba un par Fouché presidió Convergencia durante aquellos años y que ha presidido el P de Cat hasta hace exactamente siete días todo quedó dado con el cambio de nombre aún no ha abierto la boca sobre el partido que lo convirtió en alcalde de Girona en Esquerra han dicho un genérico hay que asumir responsabilidades es martes y la Guardia Civil ya detenido al patrón de la patera que encalló ayer en Lanzarote con siete personas muertas a bordo Aimar Bretos buenos días buenos días el detenido llevaba

Voz 0027 03:08 estima el equivalente a ochocientos euros el acusa de homicidio por imprudencia tráficos de personas otras veinte personas han conseguido superar con vida la travesía los grupos políticos empiezan hoy a debatir el pacto de Estado para la educación tras un año escuchando a expertos más de ochenta comparecencias que han servido para fijar quince puntos a negociar desde el papel de la concertada a la financiación de la educación pública Esquerra ya ha dicho que no firmara el futuro acuerdo por la crisis catalana en Estados Unidos el escándalo de los abusos sexuales alcanza de lleno al deporte olímpico

Voz 3 03:36 con Sagrera ochenta euros

Voz 1727 03:40 es la feria canastas el Man Weiss una de las sensaciones de los Juegos de Río con sus cuatro oros y un bronce y que ha dicho esta noche yo también sí

Voz 0027 03:50 quién abusó de ella fue el médico de la selección de Estados Unidos ella no lo concreta pero probablemente aún era menor de edad el médico fue apartado del equipo en dos mil quince ella hoy tiene sólo veinte años de allí de Estados Unidos Aimar en los llega otra historia terrible porque esta noche la policía detenía un matrimonio por tortura tras descubrir que tenía sus tres hijos secuestrados tres hijos de entre dos y veintinueve años literalmente los tenían atados a la cama y con evidentes signos de malnutrición

Voz 0295 04:15 no

Voz 1727 04:29 y hoy también despedimos a ella a Dolores o Orban la cantante del grupo irlandés de Crumb Berriz murió ayer a los cuarenta y seis años en Londres de momento no se sabe porque la familia sólo ha dicho que ha muerto de forma súbita y en los deportes hoy se retoma el Dakar con lío por una sanción a Carlos Sainz que la dirección Sampe buenos días unos días ha rectificado

Voz 1161 05:05 sí relacionada con la etapa del domingo por tener un supuesto roce con un quad mientras lo adelantaba Sáenz lo negaba en El Larguero

Voz 0359 05:14 Urra el cierre el control de las que serios los esquivó siguen adelante no que te nada a tocar

Voz 1161 05:25 la sanción ha sido retirada de manera provisional por defecto de forma y falta de pruebas según la dirección Sainz sigue con algo más de una hora seis minutos sobre Al Attiyah poco más de una hora trece minutos sobre Peterhansel

Voz 0978 05:38 iras queda el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a partir de hoy el viento para ganar protagonismo soplará fuerte de momento en Canarias así como en el norte de la Península especialmente en puntos de montaña así como en la costa del Cantábrico de Tarragona rachas que pueden superar los cien kilómetros por hora viento acumularán nubes en Galicia el Cantábrico con algunos chubascos no esperamos acumulaciones importantes de agua nubes también en Castilla y León Masó en el resto del país con este viento las temperaturas subirán pero la sensación de frío Se mantendrán sólo en la costa del Mediterráneo desde Tarragona hasta prácticamente el estrecho el ambiente llegar a ser suave con máximas alrededor de los veinte grados

Voz 1727 06:43 la sentencia del caso Palau no ha sido ninguna sorpresa o por lo menos ninguna sorpresa grande pero eso sí

Voz 4 06:50 los que no dejan de Sor

Voz 1727 06:52 con unos nunca son nuestros políticos y sus reacciones Marina Fernández buenos días buenos días Pepa la del P

Voz 1727 08:40 son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias Aimar empieza este Hoy por Hoy de martes con Jordi Fábrega en la propia

Voz 0027 08:45 acción con Roberto más Hani Elena Sánchez en la tele

Voz 1727 08:47 K

Voz 9 09:37 con lo pasado grande como algo algo importante como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver que están Montón

Voz 2 09:43 la emocional han acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y todas las alegaciones el valor de la radio

Voz 8 09:53 es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 2 09:56 comercial

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 10:04 sí nos vamos a Canarias porque la Guardia Civil ha detenido esta noche en Lanzarote al supuesto patrón de la patera en la que ayer murieron siete personas cinco llegaron a Costa Teguise haya muertos y otras dos perdieron la vida en la playa el detenido llevaba encima nueve mil dirhams marroquíes que al camión no son más de ochocientos euros los investigadores creen que este hombre pilotaba la barca neumática que salió el sábado desde Marruecos y ahora se enfrenta a cargo este homicidio imprudente inmigración ilegal Rafa buenas ideas buenos días el detenido pasará dice

Voz 1772 10:31 posición judicial en las próximas horas según el instituto armado el supuesto patrón de la patera poseía unos nueve mil dirhams marroquíes unos ochocientos euros al cambio en el momento de su detención el hombre tendrá que responder por un posible delito de homicidio imprudente por los siete migrantes que murieron en el trayecto también se enfrenta a un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros los veinte supervivientes han narrado a los agentes cómo llevaban al menos dos días a la deriva habían salido el sábado desde Marruecos y ayer al encallar cerca de la costa de Lanzarote algunos saltaron

Voz 0027 11:04 agua

Voz 10 11:07 la de la de una zódiac hice metían por ahí quitándose la ropa mojada hasta algunos venían deshidratado desnutrido estaban cayendo sólo un par de ellos abogado y a uno en el agua flotando muertos un par de muertos también

Voz 1772 11:19 dos de ellos ahogaron como cuenta este vecino y otros cinco murieron antes porque la Guardia Civil encontró sus cuerpos sin vida dentro de la lancha neumática la autopsia tendrá que determinar ahora las causas de su muerte a esta hora dos de los veinte supervivientes continúan en el hospital mientras que el resto han sido entregados a comisión

Voz 0027 11:37 haría se complica por momentos su plan de intentar una investidura por Internet desde Bruselas los letrados del Parlament catalán lo consideran inviable han redactado un informe en el que sostienen que es imprescindible que el candidato asiste al pleno pero el PP ha empezado a insinuar ya que están dispuestos a saltarse esas recomendaciones los letrados porque dicen no es vinculante y pueden llegar a cambiar el reglamento de la Cámara en cuanto a partir de mañana los independentistas hagan con el control total de la Mesa del Parlament Frederic Vincent Barcelona bon día

Voz 0978 12:06 a día a los servicios jurídicos del Parlament no ven posible ni una investidura telemática ni que alguien más leal discurso de Puigdemont se trata dicen de que el candidato convenza la Cámara para que le de su confianza y por tanto sino está la ausencia les restaría el debate dicen un elemento

Voz 0027 12:20 especial en el puede sin embargo recuerdan que

Voz 0978 12:22 este informe no es vinculante

Voz 11 12:25 que que no son vinculantes porque entre toxicidades

Voz 1727 12:28 la es

Voz 0978 12:30 es el diputado Ferran Bel recordaba que una mayoría del Parlament en su día decidió que no fuera vinculante y que por tanto la Mesa del Parlament tiene margen de maniobra para cumplir o no con lo que dicen los servicios jurídicos más allá iba la ex presidente de la Cámara Núria de Gispert anoche

Voz 12 12:44 la falsa acusación de reformar el reglamento Isaac de reforma en veinticuatro horas

Voz 0978 12:49 incluso hablaba de reforma del reglamento del Parlament para permitir la investidura distancia si es necesario dice en veinticuatro horas en cualquier caso los letrados del Parlament Aimar tampoco ven posible delegar el voto en el caso de los diputados electos que están en Bruselas ni siquiera de los que están en prisión en este caso concreto sí que los letrados dicen que la decisión la tendrá que tomar la Mesa de Edad el organismo del primer día del Parlament donde están los diputados mayores iba

Voz 0027 13:10 los jóvenes ni una palabra dicho Puigdemont en público después de conocer este informe de los letrados que colisiona directamente con sus intereses ni un tuit sobre este informe pero tampoco sobre la sentencia del caso Palau que acredita la financiación ilegal de su partido cuando era convergencias seis millones de euros públicos desviados de forma corrupta al partido al partido a través de Ferrovial en público sol hemos escuchado a Artur Mas con el argumento de que ya nadie tiene por qué pagar responsabilidades políticas porque ya bastante pagó Convergència cuando mutó en el PDK

Voz 0978 13:37 a la Agència Catalana de noticias Artur Mas asegura que esta sentencia es muy negativa Él mantiene que no hubo irregularidades en las adjudicaciones de hecho destaca que no se han querido investigar en este proceso ya apunta como decías que no pueden haber más responsabilidades políticas

Voz 1684 13:51 esta no es una sentencia definitiva Saigón Kina rasposa es jurídica si cuando Partito Don Pedro

Voz 0978 13:58 el primero porque no es una sentencia definitiva van a recurrir y segundo porque Convergència ya desaparecidos recuerda más que defiende también la honorabilidad de Daniel Osàcar el ex tesorero condenado el PDK decía ayer también que sólo un partido distinto y que por tanto esto es historia Esquerra sin embargo salía para pedir mano dura con este y cualquier caso de corrupción

Voz 13 14:16 no se trata sólo de deplorar la corrupción sino de actuar también de manera preventiva pero cuando esto sucede ni se demuestran todo el peso de la justicia debe caer sobre los responsables sin ningún

Voz 1684 14:28 qué tipo de excepción nosotros no miramos nunca al otro lado

Voz 0978 14:32 desde portavoz de Esquerra Sergi Sabrià la CUP reclama abiertamente al de Cat que dé explicaciones Ciudadanos PSC y los comunes a Puigdemont y el PP

Voz 1684 14:40 autores según el PP pasos

Voz 0027 14:42 a realizar cursos se limitaba a decir que el tres

Voz 0978 14:45 esto ya no es sumido es una realidad evitaba pedir responsabilidades al ex

Voz 0027 14:48 queda en el PP a Rajoy se le está grabando por momentos el problema Pilar Barreiro el de su senadora por Murcia que está imputado por supuesto cohecho y otros cuatro delitos vinculados a la corrupción ayer compareció pero en el Supremo dictó sus explicaciones en el PP nos habían dicho que confiaban en que el alto tribunal levantara la imputación en cuanto el escuchara pero no ha sido así fuentes en Supremo Nos dicen de hecho que la caza va a seguir adelante así que el PP tendrá que tomar una decisión porque Ciudadanos insiste en que con Barreiro imputada y a su cargo ellos no aprueba los Presupuestos Alberto Pozas

Voz 0978 15:19 ayer Pilar Barreiro estuvo una hora y media dando explicaciones al Tribunal Supremo y fuentes del caso aseguran que ella sigue imputada y que además no hay ningún motivo para archivar la causa por el momento acusada de pagar con dinero público la mejora de su reputación online cuando era alcaldesa de Cartagena ayer su abogado José Pardo aseguraba que todo había sido legal

Voz 14 15:37 vamos ya ese contrato no publicidad que se hizo ese pago y luego se contrató una reputación que no llegó a terminarse que iba a pagar el partido iba allí no hay no hay ningún delito en nada tiene usted

Voz 0978 15:45 vale y que en todo caso han sido la Guardia Civil y los jueces quienes sean equivocado la Julio

Voz 0295 15:50 la Hugo cómo llegó al Supremo porque su visión con errónea totalmente provocado

Voz 0978 15:55 Mas ha asegurado que cuando se archive el caso la prensa tendrá que pedir perdón a la senadora

Voz 0027 15:59 de momento ayer Rajoy en su esperado discurso ante la junta directiva nacional del PP no aportó ninguna novedad no les dijo nada a los cargos del PP que calmara su preocupación ante el avance de ciudadanos en las encuestas hoy les vamos a contar cómo muchos de los que aplaudieron ayer muy fuerte a Rajoy dentro de esa sala acto seguido salieron a criticar a Rajoy por no haber aportado mucho y que no entienden dicen su su falta de iniciativa anoche el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo preguntaba en Hora Veinticinco que que críticas

Voz 15 16:28 yo es que todo el mundo de acuerdo a datos que es que eso es el de decir porque no estoy en cada una de las personas que asistieron ahí correo me puedo decir

Voz 16 16:36 claro es que habla con pero usted habla con mucha gente

Voz 15 16:38 con todo lo que esas gentes lo que escuchas son muchos casos sigue lo que escuché desde luego ninguna intervención pues para criticar nada porque yo creo que oponerse Darío que puede haber gente que pueda estar más de acuerdo en concreto pero lo que no te fue un gran apoyo a hacer la detección del partidos Jose

Voz 0027 17:04 Francia empezará a acercar a cárceles próximas a sus casas a los etarras presos en ese país lo ha confirmado el secretario general de derechos humanos el Gobierno Vasco Jonan Fernández y ahora mismo en Francia cerca de sesenta presos de la banda terrorista han acordado en buenos días

Voz 0127 17:17 buenos días Fernández asegura que la decisión del Gobierno francés es independiente de la posibilidad de que ETA anuncie su disolución ha explicado que el acercamiento va a hacerse de forma progresiva e individual y que sólo va a afectar a los presos que acaben su condena este año o el que viene y además emplaza al Gobierno español a dar más pasos para cambiar la política penitenciaria

Voz 17 17:35 en una ocasión para que ese inicie un cambio en la política penitenciaria en ese sentido el Gobierno vasco hace un llamamiento a que todo el mundo ponga buena voluntad ir de pasos para que este cambio en la política penitenciaria se pueda producir

Voz 0127 17:51 la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo Marimar Blanco ha anunciado que dentro de unas semanas se va a reunir con un responsable del Ministerio de Justicia francés para expresarle su rechazo a cualquier medida para acercar a Euskadi a los presos condenados por pertenecer

Voz 0027 18:04 por cierto también en Francia noticia de esta noche la justicia ha archivado la denuncia contra un grupo de soldados a los que acusó en su día de abusos sexuales a menores en República Centroafricana la fiscalía había recomendado que se desestimara este caso porque los testimonios recogidos eran inconsistentes Julia Molina buenas ideas

Voz 18 18:20 buenos días el escándalo afectaba al menos trece soldados franceses y salió a la luz porque ese filtre un informe interno de Naciones Unidas en él se recogía el testimonio de varios niños que supuestamente habían sido violados a cambio de dinero y comida en un campamento para desplazados en Bangui entre diciembre de dos mil trece junio de dos mil catorce algunos de los menores según la investigación interna dieron buenas descripciones de los soldados involucrados el informe fue remitido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra pero al ver que no ocurría nada un funcionario decidió enviarlo directamente a las autoridades francesas el hombre fue despedido y el Ministerio de Defensa francés abrió entonces una investigación y acudió a la Fiscalía de París pero el ministerio público decidió el año pasado que los testimonios eran inconsistentes aunque reconoció que no se podía descartar que se hubiesen producido esos abusos ahora cuatro años después de que el caso saliese a la luz el juez ha decidido archivar las

Voz 0027 19:12 eso en Francia y en Estados Unidos la atleta Simón es la chica del diez absoluto en los Juegos Olímpicos de Río a pronuncia esta noche el Michu la gimnasta ha reconocido que ella también sufrió abusos sexuales en su caso por parte del médico de la selección que ya ha sido condenado a sesenta años de cárcel por tener pornografía infantil en su ordenador Rafa Muñoz buenas ideas buenas

Voz 1772 19:41 días yo también soy una superviviente yo también he sido víctima del doctor la reina Sara denunciados Simón Weiss en las redes sociales la cuatro veces medalla de oro en los Juegos de Río se suma así a la denuncia de otras ciento cuarenta mujeres

Voz 3 19:53 tú Amancio danés es de sólo ven sí Mi quite simil insomnio

Voz 1772 19:59 es sufrieron abusos sexuales por parte de la que del que fuera médico del equipo olímpico de Estados Unidos hasta dos mil quince como la gimnasta Ali Reitman en su escrito Simón Weiss asegura que les rompe el corazón pensar que mientras se prepara para Tokio dos mil veinte tendrá que regresar continuamente al mismo centro de entrenamiento en el que abusaron de ella no dejaré que un hombre o aquellos que le permitieron actuar así me roben el amor y la felicidad ha concluido la Rin Nasar lleva casi dos meses en la cárcel por tenencia de pornografía infantil y se enfrenta a otros diez cargos criminales en su con

Voz 16 20:31 mira

Voz 0027 20:36 el narcotraficante Laureano Oubiña lleva hoy a los tribunales a Carmen Avendaño considerada la madre coraje de Galicia símbolo de la lucha social contra las drogas Oubiña Le acusa de una supuesta vulneración del derecho al honor porque ella Carmen Avendaño le acusó de traficar con drogas más duras que el hachís Radio Galicia Jaime López dos días

Voz 0846 20:54 dos días la cita es esta mañana en los juzgados de Vilagarcía Oubiña está ofendido por unas declaraciones de Carmen Avendaño que vinculan al narcotraficante Haro gusano no sólo con el hachís y la marihuana sino también con otras drogas más duras Oubiña considera que es afirmación atenta contra la protección al derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen aquí en la SER Oubiña en los contaba esto el pasado mes de julio

Voz 19 21:16 los delitos que que comité yo no han causado tanto daño porque que yo sepa el hachís no ha matado a nadie yo no soy traficante de drogas letras Icann fue transportista de hachís

Voz 0846 21:27 Oubiña recuerda en su demanda que las tres sentencias por las que ha resultado condenado están relacionadas con el tráfico de hachís y con el blanqueo de capitales aunque no está obligada a asistirá a la vista previa Carmen Avendaño a quién Oubiña reclama ciento cincuenta mil euros acudirá a la cita esta mañana para ver qué pasa hay para ver si el narcótico a cara está convencida de que la denuncia de Oubiña no es una cuestión de honor sino por un ajuste de cuentas

Voz 0027 21:48 si en Andalucía un juez ha liberado de todas sus deudas a un matrimonio que se arruinó durante la crisis perdió el trabajo y era incapaz de reponerse ante las enormes cargas a las que tenía que hacer frente el magistrado se ha servido de la ley de segunda oportunidad que es la que permite a algunas familias empezar de nuevo sin deudas Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 22:06 buenos días Aimar si el marido perdió su trabajo encontró otro pero ganaba menos así que acabaron vendiendo su casa porque no podían asumir la hipoteca los ingresos del matrimonio y sus tres hijos no les permitían pagar un alquiler se le fueron cerrando todas las vías de acceso a créditos y al final tuvieron que vivir de la ayuda familiar llegó un momento en el que los pagos mensuales que tenían que hacer para asumir préstamos y tarjetas absorbía en casi toda la nómina en apenas días el despacho Mariana asociados ha tramitado el expediente de de deudas gracias a una vía que abre la ley de segunda oportunidad de dos mil quince que incorporó la legislación española procedimiento que ya se venía aplicando en otros países de Europa Carlos Fidalgo es abogado

Voz 20 22:44 que fue abre puertas porque permite empezar de nuevo una nueva vida hay muchísima gente que ya piensan que durante el resto serán insolvente ruina y tendrán que vivir escondido por debajo del radar y eso les abre todas las puertas de nuevo

Voz 0534 22:59 la ley de segunda oportunidad de dos mil quince les ha permitido anular todas esas deudas con los bancos y empezar de cero

Voz 0027 23:09 Baleares va a prohibir las cápsulas de café de un solo uso por los problemas de contaminación que plantean es una medida pionera en España que entraría en vigor en dos mil veinte y que está previsto que afecte a todo tipo de productos no sólo a las cápsulas de expreso también a toallitas Pajín caso vajillas de plástico de un solo uso Juan Antonio Bauzá Mallorca bon día

Voz 1157 23:28 qué tal día sí también a las bolsas de plástico de los supermercados son algunas de las prohibiciones que recoge este anteproyecto de ley autonómica de residuos que define que todos estos objetos deberán estar hechos con materiales con postales que ya existen en el mercado o bien las empresas que los comercios deberán demostrar al Govern que están siguiendo un proceso de recogida y reciclaje una vez que se han utilizado a la medida o el objetivo es que entre en vigor el uno de enero de dos mil veinte es pionera en el Estado y el joven trabaja también en una tabla de sanciones para quién no cumple la ley Lake que podría quedar aprobada este mismo verano

Voz 0027 23:58 más de la mitad de los jóvenes que consumen bebidas energéticas con cafeína Ocón taurina sufre problemas de salud según un estudio de la Universidad de Waterloo en Canadá estos jóvenes experimentan taquicardias vómitos dolores de cabeza y en algunos casos los más extremos también convulsiones los científicos exigen a los gobiernos que restrinjan su venta a los jóvenes Javier Gregori taquicardia

Voz 0882 24:19 días vómitos dolor de cabeza y en algunos casos

Voz 0027 24:22 uso convulsiones según un estudio

Voz 0882 24:24 o sea de Waterloo en Canadá más de la mitad de los jóvenes que han consumido bebidas energéticas han experimentado alguno de esos efectos negativos en su salud en concreto el veinticuatro por ciento sufrió taquicardias dificultades para dormir mientras tanto el dieciocho por ciento padeció dolores de cabeza el cinco por ciento náuseas vómitos o diarrea en España cuatro de cada diez estudiantes de catorce dieciocho años han tomado bebidas de este tipo y además dos de cada diez reconocen su consumo mezclado con alcohol

Voz 0027 25:00 a dos semanas para la gala de los Goya anoche se celebró en Madrid la tradicional fiesta de los nominados y ahí se confirmó que dos mil diecisiete ha sido un año inusual para el fin española que constatados cosas positivas la primera la diversidad de las películas que compiten y la segunda la aparición de caras nuevas en la Industria pero sigue habiendo una asignatura pendiente Pepa Blanes

Voz 1463 25:18 empezamos por lo malo lo que queda por hacer lograr la igualdad de la mujer en el cine español entre actrices como decía Nathalie Poza nominada al Goya hay favorita por no sé decir adiós a la tradicional fiesta de nominados

Voz 21 25:29 donde habría que reivindicar menos que posiblemente hermanar

Voz 1684 25:32 los más y generar más proyectos también

Voz 1463 25:35 en las directoras aunque hay algo positivo y es que hay dos nominadas son pocas sí pero hoy tenemos a Isabel Coixet con la librería cinta que ha conectado con la taquilla y cuya directora hablaba así del machismo en la sociedad

Voz 22 25:46 la primera yo he visto a señores de nuestro cine que no se dan cuenta que yo escuchaba con conversar

Voz 1684 25:51 vienes de un nivel que pensaba joder

Voz 22 25:54 no tengo el puto teléfono sino lo grababa

Voz 1463 25:56 más cosas buenas la variedad de propuestas historias no sólo en género pues hay comedia el autor terror con Verónica sino también por la variedad lingüística que muestra como decía Aitor Arregui director de día la fuerza de cine frente al contexto político

Voz 1509 26:09 yo estoy muy contento de formar parte digamos de ese abanico

Voz 0027 26:12 de universidad Andy está rodeada de

Voz 1463 26:14 la verano mil novecientos noventa y tres en catalán la cinta de Carla Simón ha sido la película del año una opera prima que ha puesto de acuerdo a público crítica hay académicos y que muestra que hay una nueva generación de directores y directoras con nuevas historias nuevas miradas que han rejuvenecido este año la industria del cine

Voz 23 26:31 hoy

Voz 0027 26:40 y en los deportes la organización penalizó ayer con diez minutos a Carlos Sainz por un supuesto incidente de carrera con un quad aunque luego se levantó Sampe

Voz 1161 26:48 por defecto de forma en su presentación y por falta de pruebas una situación que se produjo en el Dakar cuando Sainz adelantaba al holandés

Voz 0027 26:54 Cullen durante la octava etapa hice una el español

Voz 1161 26:56 a posiciones son falsas eran falsas en este caso porque tiene claro que no tocó

Voz 0027 27:00 cuál con su coche

Voz 0359 27:03 no sale el camino esta toda la verdad es que estaba hoy Barreda en ese momento yo en pleno no gana estoy pasando a soltura pierde el control de cuatro y hace de hacer una buena versión se temo que hacia el camino olimpo gracias a Dios los nuevos pues esquivo adelante no Leto que para nada silencio va tocaron el de destrozos con el coche

Voz 1161 27:24 por tanto si sigue aventajando Al Attiyah algo más de una hora y seis minutos y medio de su compañero Peterhansel en más de una hora y trece minutos a falta de cinco etapas aunque les siguen preocupando los dos

Voz 0359 27:33 son dos grandes pilotos que lógicamente son los favoritos a hacer una ley más que Dios me preocupa hacer que las personas nosotros no tener pelo embarcó cometer errores navegación y de pilotaje y literatos Le Mans mecánicos Si todo eso para bien pues es una seria opción

Voz 1161 27:51 hoy décima etapa trescientos setenta y tres kilómetros cronometrados y cuatrocientos veinticuatro de enlace de Sudamérica Australia la segunda jornada del primer Grand Slam de la temporada duelo español en la que en el que Fernando Verdasco se ha impuesto a Roberto

Voz 1727 28:02 está eliminado también Feliciano López

Voz 1161 28:05 en tres sets ante el estadounidense Kerry sigue en juego el partido de Albert Ramos frente al francés por ahora dos sets a cero para el español que está a punto de ganar también en el tercero también está en juego el debut de Djokovic ante el estadounidense Donald domina el ser

Voz 0027 28:18 por dos sets a hacer hoy debuta Federer ante el esloveno

Voz 1161 28:20 que tiene nexos si no antes de las nueve de la mañana en el cuadro femenino se ha clasificado con facilidad la barrena venció seis uno seis otra joven Camps desde las nueve Garbiñe Muguruza se enfrentará a la francesa Punset del fútbol la primera vuelta en Primera se completaba anoche con el veto

Voz 1727 28:33 estrés Leganés dos que deja a los andaluces séptimos a dos punto

Voz 1161 28:35 dos de puestos europeos y a los madrileños décimo terceros hablan Marcos Álvarez y entrenadores

Voz 24 28:40 el equipo está cada vez mejor esta consiguiendo partido que son muy complicado hoy día ganarle al Leganés es muy duro ideas ser está demostrando tanto en la Liga como en Copa

Voz 25 28:50 una de las dos con el esfuerzo el trabajo por darle la vuelta a un marcador con dos cero a lo de empatar a dos goles nada sencillo y luego

Voz 1161 28:59 pero el reguero pasó también otro entrenador José González que desde ayer dirige al Málaga no lo consideró marrón sino todo lo contrario

Voz 0359 29:05 es una oportunidad y un reto más difícil no quiero desde esa manera si piensan se que no se pudiese conseguir no tenga duda nadie de que no habría venido porque hay que venir con mucho ánimo y con la cabeza mucho más limpio de lo que la gente que se vea

Voz 1161 29:20 la noticia es la nueva lesión de DVD que le tendrá fuera posiblemente un mes más y en Sevilla momentos convulsos visita del entrenamiento de ayer un grupo de ultras que exigieron y consiguieron hablar

Voz 1275 29:27 los capitanes reaparición del ex presidente del Nido

Voz 1161 29:30 haciéndose como Salvador de un saludo

Voz 26 29:32 momentos duros yo soy ahí sin poner zancadillas cero pero si hacen todo y Sevilla Fútbol Club sigue el Sevilla volverá a ser lo que era bien

Voz 1161 29:43 en el Europeo de balonmano la selección española descansa hoy se imponía ayer veintisiete veinticinco a Hungría y acaba de clasificarse Albert Ramos al vencer a Donaldson en tres

Voz 1727 29:51 eh

Voz 0027 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:02 en la Cadena SER hoy

Voz 0027 30:11 a pesar de que los servicios jurídicos del Parlament en dejaron claro ayer que rechazan una investidura telemática de Puigdemont la ex presidenta del propio Parlament Núria de Gispert anima su partido pasar por encima del informe de los letrados a cambiar el reglamento de la Cámara en cuanto a los independentistas se hagan mañana con el control de la Mesa

Voz 12 30:28 a Balzac de reformar el reglamento de reformar veinticuatro horas Saura DC

Voz 0027 30:36 palabras de Núria de Gispert anoche envite veía a nivel nacional PP y PSOE siguen a vueltas con las encuestas que dibujan un ascenso importante de ciudadanos los populares reconocen la preocupación dentro de sus filas en el PSOE se ven capaces de aglutinar lo que llaman el voto útil de la izquierda Carolina Gómez buenas

Voz 1491 30:53 buenos días hay desánimo el Partido Popular e incluso algunas voces dentro del Gobierno advierten del desgaste y la sangría de votos Rajoy anuncia un rearme programático con una convención nacional para marzo pero no dice nada de cambio de nombres ni de estrategias algunos esto les molesta pero no se lo dicen a la cara al presidente porque la reunión de ayer nadie tomó la palabra el coordinador general Martínez Maíllo entiende que la mayoría apoya Rajoy

Voz 15 31:14 lo que escucha son muchos otros cosa Darío que puede haber gente que pueda estar más de acuerdo acuerdo concreto pero mide líneas generales lo que no te fue un gran apoyo hacia siendo el partido en Alcorcón

Voz 1491 31:26 son declaraciones ahora veinticinco a Pedro Sánchez no le preocupan las encuestas ven el auge de Ciudadanos una oportunidad para que el PSOE aglutine el voto de la izquierda

Voz 27 31:33 aglutinar todo ese voto entorno a la única fuerza política de izquierdas que puede ganar para esa derecha bicéfala que es el Partido Socialista movilizar a todo ese elector de izquierdas para recuperar mucho de ese patrimonio que está siendo desmantelado durante estos últimos seis años por el Gobierno del Partido Popular

Voz 1491 31:49 Sánchez no quiere volar los puentes con Podemos y seguirá apoyando algunas de sus iniciativas pero su estrategia pasa por arrebatarle los votos decepcionados con Iglesias

Voz 0027 31:58 en Estados Unidos la policía ha detenido esta noche a una pareja en California por secuestrar torturar a sus trece hijos a los que tenían encadenados a la cama los hijos estaban desnutridos que la policía llegó a pensar que los siete mayores de edad dictamine eran niños corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 1510 32:14 buenos días y las alarmas saltaron cuando el domingo de madrugada a las autoridades del condado de Riverside en California recibieron una llamada de un adolescente que escapó de su casa y dio el aviso desde un teléfono móvil robado según un comunicado del sheriff la chica dijo que sus doce hermanos estaban secuestrados que los captores eran sus propios padres y que los tenía eran encadenados a las camas los agentes aseguran que pensaron que la chica era una niña pero después de un análisis vieron que tenía evidentes signos de desnutrición y que en realidad tiene diecisiete años y entonces la policía fue a la casa encontraron a lo que en principio pensaban que eran doce niños pero siete de ellos son adultos están gravemente desnutridos sucios y tienen entre eh dieciocho y veintinueve años los otros seis son niños la más pequeña tiene dos los agentes han interrogado a los padres David Allen Luis Ana Turpin que no han sido capaces de proporcionar una explicación coherente a esta situación los dos están en prisión preventiva bajo fianza de nueve millones de dólares cada uno acusados de tortura de poner en peligro la vida de sus hijos según el comunicado del sheriff las trece víctimas están siendo ahora atendidas en dos hospitales de la región

Voz 1509 33:22 el tráfico María Forner buenos días buenos días amanece este martes dieciséis de enero ya damos tráfico un aumento en los accesos a Madrid en la A2 en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en la confluencia con la M treinta y en Pinto en la cinco en la zona de campamento y en Alcorcón en la A42 hay tráfico intenso a la altura de Parla en la M40 van a encontrar densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada el sentido a la dos un accidente en la AP siete en Barcelona al paso por Barberá del Vallès ralentiza a esta hora el tráfico hacia Girona además en la B treinta y tráfico intenso en Cerdanyola del Vallès hacia el enlace con la AP siete otra colisión en Sevilla en la A tres sesenta en Morón de la Frontera obstaculiza la circulación hacia Alcalá de Guadaíra la niebla y el viento complican la conducción en Lugo en la VIII al paso por Mondoñedo y también para encontrar niebla en León en la A6 entre Quintanilla de con Barros y Albares de la Ribera por efecto del temporal quedan treinta y nueve carreteras secundarias afectadas en todo el país nueve cerradas y ocho donde son obligatorias las cadenas

Voz 0027 34:23 hoy esperamos rachas fuertes de viento especialmente en Canarias pero también en el Cantábrico y en la costa de Tarragona lluvia en el norte sol en el resto del país is Se mantiene la sensación de frío a pesar de que suben las temperaturas

Voz 1727 35:50 a las seis y treinta y las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos en la Comunidad Valenciana con una agresión machista aunque esta vez por suerte la víctima pudo escapar la mujer se refugió en la comisaría de Mislata después de que su ex pareja se Köhler en su casa a través de la terraza descolgándose con una manta desde el piso derriba el agresor la persiguió hasta las dependencias policiales donde entró con un cuchillo en la mano para apuñalar y allí mismo lo detuvieron Ana Durán bon día

Voz 0127 36:19 bon día el agresor estaba realizando una obra en el piso superior al de su expareja primero la insultó amenazó ya ya bajó las persianas y cerró la puerta de la T

Voz 1727 36:28 braza pero él logró forzar las

Voz 0127 36:30 aún así que la mujer en pijama salió corriendo hasta la comisaría en la persiga hasta allí al grito de Te voy a matar ya amenazándola con un cuchillo fue detenido por los policías y luego además ha confirmado que no era la primera vez que se colaba amenazando en casa de su expareja se la acusa de homicidio en grado de tentativa allanamiento de morada y malos tratos en el ámbito Fahmi

Voz 1727 36:48 ya más en Cantabria Fermín Mier buenos días

Voz 0027 36:51 qué tal Pepa buenos días la Fiscalía pide un año de cárcel

Voz 1727 36:54 el para el jefe de la Oficina contra la violencia de Género de la Policía Local de Santander por un presunto delito de acoso laboral a una subordinada

Voz 0027 37:01 el juez ha visto indicios claros de que este mando como dices con funciones de mando en la Unidad de Vigilancia y Protección de Víctimas de Violencia de Género de Santander podría haber incurrido en un trato degradante y lesiones la fiscalía atribuye directamente a este jefe policial un presunto delito de acoso laboral considera probado que abrió varios expedientes sancionadores Simón vivo a la agente que estaba bajo su manto también la relegó a funciones administrativas y en general mantuvo un trato diferente con ella al resto de sus compañeros no tenía ordenador ni mesa debía comunicar su salida ante el centro de trabajo cosa que no hacían los demás agentes el mando policial llegó incluso a elaborar un informe falso poniendo en duda la denuncia que formuló la gente después de que lo hubiesen robado el teléfono

Voz 1684 37:45 móvil en la oficina de recordamos esa unidad de vigilancia y protección a víctimas de violencia de género de Santander

Voz 1727 37:53 Dick lee el presunto autor de la muerte de Diana Quer tendrá que cumplir dos años y medio de cárcel por narcotráfico el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena Galicia Xaime López buenos días

Voz 0846 38:03 bos días dos años y medio de cárcel y una multa de trescientos mil euros por un delito de tráfico de drogas y que el chicle cometió en dos mil siete cuando la policía lo detuvo con dos paquetes de cocaína en su coche Abuín aseguró entonces que no conocía el contenido de las bolsas que él había entregado su tío Rafael Rivas líder del grupo de narcos os Focha chancullos Abuín en prisión preventiva por la muerte de Diana recurrió la condena

Voz 1727 38:26 el pasado mes de junio por cierto el júbilo

Voz 0846 38:28 lo de Ribeira ha comunicado al chicle la renuncia de su abogado José Ramón Sierra Ike debe designar a un nuevo letrado para su defensa en caso contrario es el asignará uno de oficio

Voz 30 38:42 esta noche medio

Voz 1727 38:43 centenar de asociaciones y de colectivos de la localidad sevillana de Pedrera han creado una plataforma una plataforma para acabar con los brotes xenófobos van a ayudar económicamente además a las familias rumanas a las que un grupo de vecinos les destrozó los coches Andalucía Elena Carazo buenos días buenos días Pepa pues sí ha sido tras más de dos horas de reunión de la llamada Mesa por la integración en la que participan Ayuntamiento de Pedrera asociaciones sindicatos partidos políticos incluso hermandades van a habilitar un número de cuenta para ayudar a las familias de rumanos que han perdido bienes muchos de ellos su trabajo en la recogida de la aceituna

Voz 0127 39:19 Ana durante las protestas en el encuentro participan

Voz 1727 39:21 bing el cónsul general de Rumanía en Andalucía que apeló al diálogo para el respeto de los derechos de todos

Voz 32 39:27 intentar ver por qué ha pasado todo y para intentar de encontrar las soluciones de futuro así que los derechos de todo sean respetados Si para recuperar la normalidad en esa ciudad

Voz 1727 39:48 la Mesa por la integración aprobado crear una Oficina de Atención al Inmigrante poner en marcha la figura de los mediadores para que intervengan en posibles desavenencias y en Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días hola buenos días la chica de diecisiete años encontrada muerta en una cuneta tan una carretera en Fuente el Saz al norte de la comunidad pudo ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga la chica cruzaba la carretera siempre en el mismo punto Laura para coger el autobús que la llevaba el Instituto

Voz 1275 40:14 las primeras investigaciones apuntan a que la menor pudo ser arrollada por un vehículo pesado dadas las lesiones que presentaba el cuerpo la principal teoría es que ha sido un camión no hay señales de frenada en la carretera por lo que incluso no se descarta que el conductor ni siquiera sede dado cuenta del incidente en la zona del siniestro se ha encontrado un espejo retrovisor que ahora se analiza para saber si pertenece al vehículo qué arrollado a esta joven vivía en una urbanización cerca de la carretera y cada mañana salía de su casa caminando hacia la parada del autobús para ir después hasta hasta el instituto en Algete donde estudiaba el cuerpo ha estado dos horas abandonado hasta que un conductor ha dado la voz de alarma tras ver una zapatilla varios papeles esparcidos en medio de la carretera M ciento diecisiete de tan solo ocho kilómetros de un único carril por sentido sin arcén prácticamente la mayoría del recorrido los vecinos llevan años pidiendo una

Voz 1727 41:00 mejor urgente Irán vida

Voz 31 41:03 la vida mira mira

Voz 1727 41:09 hable la lengua asturiana divide a los socialistas Ferraz apuesta porque sea un idioma oficial en España pese a que el presidente del Principado Javier Fernández se opone entre otras razones por el coste económico Ángel Fabia muy buenos días

Voz 0174 41:23 buenos días la pugna en torno a la oficialidad de la lengua autóctona no es nueva en Asturias ha visto sin embargo avivada por la decisión del último congreso de la Federación Socialista Asturiana la nueva dirección Sanchís ha optado por impulsar el estatus oficial para el asturiano como prefieren llamar de sus promotores que consideran que ese término aglutina a todas las variedades del bable sin embargo ese plan la miento no es compartido por el actual Gobierno socialista de Javier Fernández esgrime dos argumentos el coste que supondría implantar la oficialidad de otra lengua esa propuesta no forma parte del programa con el que fue elegido el actual Gobierno tampoco quiere entrar en confrontaciones Javier Fernández no volverá a presentarse a las elecciones hilo que haga un futuro gobierno no es ya de su competencia

Voz 1727 42:04 un abrazo Ángel Buendía un abrazo Pepa son las seis y cuarenta y dos cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 33 42:15 me

Voz 1727 42:17 sí

Voz 33 42:18 a mí me veía antes

Voz 1727 42:27 la policía de Dinamarca acusa a mil jóvenes de pornografía infantil por difundir en las redes sociales un vídeo sexual de dos menores las imágenes fueron compartidas a través de Facebook y fue la propia compañía la que destapó el caso

Voz 0127 42:41 Ana corbatín Facebook avisó a las autoridades de Estados Unidos del contenido de ese vídeo la Interpol se encargó de hacer llegar la alerta a Dinamarca la policía ha contado que la mayoría de los acusados chicos y chicas de entre quince y veinte años compartieron el vídeo unas pocas veces pero hay otros algunos de ellos con lo enviaron a más de cien personas a través de esa red social ahora se enfrentan a dos tipos de condena por distribuir material sexual sin consentimiento de las personas que salen en el vídeo por distribuir material pornográfico de dos mil

Voz 1684 43:07 tres

Voz 0127 43:12 el portavoz de la policía danesa ha contado a la BBC que en Dinamarca este tipo de delitos llevan aparejadas penas que podrían ir desde impedirles ejercer de maestros en una guardería o convertirse en entrenadores de fútbol a pasar seis años en prisión

Voz 1727 43:31 ya no es sólo Francia ahora la Unión Europea a tomar medidas contra lo que se llama obsolescencia programada después de que Apple haya sido acusada de ralentizar el funcionamiento de sus teléfonos más antiguos para potenciar que se compre los nuevos Bruselas plantea que en el etiquetado se incluya la vida útil del producto

Voz 1684 43:51 pero Javier Alonso no sabemos si será algo como esto es teléfonos sea o todas destruida en catorce días si diecisiete

Voz 0858 44:03 pero todo apunta que nuestros dispositivos vendrán en el futuro con fecha de caducidad habría que decir que con fecha de caducidad expresa porque las asociaciones en defensa de los consumidores insisten en que ya la tienen pero que los fabricantes los la ocultan es lo que se conoce como obsolescencia programada una forma denuncian de obligarnos a renovar móviles electrodomésticos la Comisión lo estudia pero cuenta ya con el apoyo del Parlamento que el año pasado pidió también que los productos sean por le irreparables Infoadex y que hizo impactar Ouattara que si se estropea la batería del móvil como explica el eurodiputado francés de los Verdes Pascal Duan no ya que comprar un nuevo baste con cambiar la váter

Voz 0027 44:39 a Bruselas cuenta también con el apoyo de los ciudadano

Voz 0858 44:41 Nos según el Eurobarómetro tres de cada cuatro prefieren reparar a comprar y un noventa y dos por ciento quiere saber cuánto le va a durar un producto antes de comprar

Voz 1727 44:55 el diario británico The Gardian ha cambiado al formato tabloide para ahorrar costes su nueva edición es más pequeña y utiliza menos tinta de colores muy cambio de look económico según sus dueños atractivo más atractivo para los lectores Raspall Donate

Voz 1684 45:11 los principales diarios británicos ya sólo al Financial Times y el Daily Telegraph se publican en gran formato todos los demás como ahora The Gardian se han pasado al tabloide hace no mucho tiempo reservado a la prensa sensacionalista en España Abc y La Razón tienen este tamaño

Voz 2 45:26 en más

Voz 1684 45:28 pero uno espacio cuenta The Gardian en sus promociones más audaz y impactante en el nuevo diseño la antigua cabecera azul se sustituye por simples letras negras el cambio de look afecta también a su cabecera dominical The Observer y a su página web el grupo rara en papel en tinta cerrará sus dos plantas de impresión para subcontratar el estampado a una compañía que ya publicó otros periódicos en el Reino Unido los sueños a la cabecera esperan que estos ajustes sirvan para eliminar los números rojos y que The Gardian vuelva a ser rentable a partir del próximo año

