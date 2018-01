Hoy por Hoy (16/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy buenos días hoy tenemos que decir también en el deporte olímpico escuchen esto la mayoría me conocéis como una chica feliz pero últimamente me he sentido rota ya no tengo miedo yo también sufrí abusos sexuales

Voz 1727 00:33 son las palabras esta noche de la gimnasta olímpica de Estados Unidos

Voz 1 00:37 Simón Weiss una empa Touch nato fue la sensación de los Juegos Olímpicos de Río triunfó con cuatro medallas de oro y una de bronce tiene

Voz 1727 00:50 hasta un salto con su nombre reconocido esta madrugada que el ex médico de la selección estadounidense de gimnasia abusó de ella bytes que ahora tiene veinte años ha escrito en redes sociales que durante mucho tiempo se ha preguntado si esos abusos fueron culpa suya no no fue culpa dice ahora ahora sé que esta experiencia no me define define eso sí a su presunto agresor la Rina SAR que dejó la selección hace sólo tres años y que ahora mismo cumple condena por posesión de pornografía infantil y al que más de ciento cuarenta mujeres incluidas menores han acusado ya por abusos sexuales pero Ice la superestrella de la gimnasia mundial

Voz 1727 01:33 no dejaré que un señor y quiénes le permitieron actuar dice la gimnasta me robe Mi amor y felicidad así bien el martes dieciséis de enero y la Guardia Civil ha detenido esta noche al presunto supuesto patrón de la patera captada ayer en Lanzarote en la que han muerto siete personas

Voz 1727 02:02 en Cataluña el P de cadáveres la puerta saltarse el último informe de los letrados del Parlament en hay que advierten de que puso como no puede ser investido por vía telemática pero el portavoz del PDK técnico Congreso Carles Campuzano dijo anoche en Hora veinticinco que el documento es provisional

Voz 2 02:18 efectivamente los letrados van a efectuar los informes que tocan es bueno como criterio hacer caso a los a los letrados pero al final quien interpreta a la aplicación del reglamento las cámaras pues es la presidencia hola

Voz 1727 02:31 hola mesa el ministro de Economía Luis de Guindos comparece hoy en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera Chris

Voz 0027 02:36 seis económica que arruinó la vida a un matrimonio de Sevilla al que un juez ahora el escape de perdonar todas sus deudas a través de la ley de segunda oportunidad el les aplicado lo que se llama beneficios de exoneración de pasivos es decir que podrán empezar de cero sin deudas

Voz 1727 02:49 el Gobierno francés va empezará a trasladar a los presos de ETA a cárceles cerca de Euskadi lo ha confirmado

Voz 0027 02:54 Ejecutivo vasco que asegura que el acercamiento Se hará caso a caso de forma progresiva Jonan Fernández responsable de Derechos Humanos en el gobierno del Cuco

Voz 3 03:04 aunque en ese inicie un cambio en la política penitenciaria en este sentido el Gobierno vasco hace un llamamiento a que todo el mundo ponga buena voluntad de pasos para que este cambio en la política penitenciaria se podría producir

Voz 1727 03:19 y si viven en Baleares tienen una maquinita con cápsulas para el café ojo mucha atención porque el guber de las Islas va a prohibir este tipo de cápsulas

Voz 1727 03:45 y en deportes está en marcha la segunda jornada del Abierto de Australia Sampe con varios españoles en juego

Voz 1161 03:50 dos de ellos ya se han clasificado Fernando Verdasco se ha impuesto al también español Roberto Bautista en tres sets también en tres sets a mecido Albert Ramos al estadounidense Donald son ha caído Feliciano López con el también estadounidense Kerry más de una hora se iniciará el enfrentamiento entre Guillermo García y el francés Pierre está en juego Djokovic debuta hoy también el suizo Federer y en el cuadro femenino ha vencido Reina seis uno seis dos a joven K no antes de las nueve de la mañana Garbiñe Muguruza debutará ante la francesa

el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:20 buenos días a partir de hoy tendremos como protagonista uno de los elementos meteorológicos más enerva antes Ike también atañe a unos riesgos el viento de momento

Voz 1727 04:28 sí

Voz 0978 04:28 soplará fuerte en Canarias con marcado oleaje también al norte de la Península especialmente la costa del Cantábrico también en el litoral de Tarragona en puntos de montaña en los Pirineos se puede superar con creces los cien kilómetros por hora sobre todo en cumbres viento que acumulará nubes en el Cantábrico en Galicia incluso en Castilla y León con algunas lluvias pero no demasiado destacables en el resto lo que más va a repercutir este viento va a ser en un ascenso de temperaturas sigue haciendo frío ahora pero durante la tarde en el Mediterráneo por ejemplo nos acercaremos a los veinte grados

Voz 1 06:36 con Pepa

son las siete y siete las seis y siete en Canarias me Forcadell preside en tres horas la última la Unión de su mesa del Parlament porque a partir de mañana se constituye la Cámara salida de las elecciones del veintiuno de diciembre en los diputados

Voz 1727 06:55 persona que debe sustituir a Forcadell en la presidencia el P de cata pela justo a estos dos órganos para quitar peso al informe de los letrados que con la ley en la mano rechazan de plano la investidura por Skype que quiere usted desde la lista del expresident insisten en que ese informe no es vinculante y que corresponderá a la Mesa decidir si se puede hacer o no una investidura telemática Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 07:20 bon día un par de voces del PDK ya han ido en esta línea el diputado Ferran Bel recuerda que una mayoría del Parlament en su día decidió que los informes de los letrados de la Cámara catalana no sean de obligado cumplimiento sobre gestión

Voz 1100 07:34 donde ahora Edicions políticas les que son estoy

Voz 6 07:37 también Jurídic es de Xenakis casos informa Efe

Voz 0706 07:40 los informes de temas jurídicos y son vinculantes pero esta es una decisión política aseguraba Abel que defendía que sea la Mesa del Parlament que tome una decisión política es decir que tengan margen de maniobra a partir del informe de los letrados y más en esta línea Carles Campuzano anoche en Hora Veinticinco como criterio

Voz 2 07:56 hacer caso a los a los letrados idóneo soy partidario de eso pero al final quien interpreta a la aplicación del reglamento en las cámaras pues es la presidencia Ona

Voz 0706 08:06 danesa en su informe de ayer elaborado a petición del PSC los servicios jurídicos de la Cámara catalana aseguraban que no ven posible ninguna investidura telemática ni que alguien más leal discurso de Puigdemont dicen que la presencia física es un elemento básico en estos debates desaconsejan también los letrados que los diputados en prisión deleguen el voto en alguien como defendió el Supremo en este caso deja la decisión en manos

Voz 1727 08:27 y aquí nos tienen en el bucle mientras los jueces dictan sentencia la vida pide políticas que la hagan más llevadera José Luis Sastre buenos días

Voz 1071 08:36 pues antes de que se pronunciaran buenos días antes de que se pronunciaran los letrados del Parlament Esquerra Republicana ya había pedido realismo a Puigdemont que es lo mismo que literalmente le pidió ayer Mariano Rajoy la investidura telemática produce estas coincidencias el realismo ha caído a plomo sobre la política con la sentencia del caso Palau por la que muchos evocaron la figura de Maragall pero en realidad quien primero denunció el tres persiguen en el Parlament fue Carod Rovira señal de la enemistad entre Esquerra y Cuthbert sean sea que no es de ahora que acabaron la legislatura con Puigdemont y Junqueras sin mirarse a pesar de que se sentaban escaño con escaño llamar bloquea el independentismo es en este momento un desafío al realismo del que también da muestras Mariano Rajoy a los que le pedían cambios en el PP ninguno se lo pide a la cara por cierto le respondió cómo responde Rajoy sin cambios que aquella frase de que hacemos lo que podemos significa que no hacíamos nada no la dijo el presidente para que se quedara en el juzgado el mismo donde ahora juzga la trama valenciana de la Gürtel

Voz 7 09:30 que eso también es una muestra de nuevo realismo

Voz 1727 09:33 a de no ha dicho ni palabra de la condena por corrupción al partido que lo llevó a la alcaldía de Girona y de ahí a la presidencia de la Generalitat sí ha hablado Artur Mas que dirigió Convergencia durante los años en los que según la Audiencia de Barcelona el partido se financió con mordidas y que además presidió el P de Cat hasta hace solo una semana pues según Artur Mas las responsabilidades políticas ya estaban asumidas con el simple cambio de nombre antes de la condena

Voz 8 09:58 Convergència Pedro no desistió capas This a hombres como aparatito cree que hay

Voz 0978 10:02 apaga tu Convergencia ya

Voz 1727 10:04 el precio más alto con su desaparición dice Artur Mas para desvincular al P de Cut del célebre tres por ciento

Voz 8 10:11 pero como se dijo en el juicio pero es que además ahora hay que devolver lo robado cerca de siete millones de euros

Voz 1727 10:20 y Soledad Gallego Díaz propone esta mañana un ejercicio muy clarificador sobre la estrategia del PDK

Voz 1910 10:25 el pie de cata dice dimitido presidente Artur Mas pretendieron ayer desvincularse de la sentencia que condena a Convergencia Democrática de Cataluña por cobro de comisiones ilegales durante muchos años los portavoces de PP de Cat tienen razón en que Convergència sigue existiendo de un punto de vista estrictamente jurídico precisamente para poder hacerse cargo de la sentencia que le obliga a devolver más de seis millones de euros al tesoro lo explicó estupendamente el propio más en el Congreso de mayo de dos mil dieciséis en el que se decidió crear The Cat somos gente seria y no haremos las cosas de cualquier manera explicó aquella noche CDC continuará existiendo dijo sólo como entidad jurídica porque tiene pendientes varias investigaciones judiciales y no puede escamotear sí tiene una serie de obligaciones que cumplir señaló gente seria efectivamente o por lo menos astuta la idea podría ser utilizada por todos los partidos que corren el peligro de ser considerados partícipes a título lucrativo de actividades juzgadas ilegales por ejemplo en caso extremo alguien podría pensar que esa es una buena vía para el Partido Popular que actualmente está imputado como persona jurídica en el caso Bárcenas y el borrado de disco duro considerado también beneficiario a título lucrativo de la trama levantada por Francisco Correa podría dejar de llamarse Partido Popular iba a ser el Partido Demócrata Europeo de España por ejemplo

Voz 0978 11:52 todo eso sería cosa muy seria

son las siete y doce las seis y doce en Canarias

Voz 1727 13:21 en julio del año pasado estuvo aquí en este programa el capo gallego Laureano Oubiña fue muy duro con una de las madres coraje gallegas con Carmen Avendaño que lo ha acusado a él de traficar con drogas más duras que el hachís Oubiña demandó a Avendaño por un supuesto delito contra el derecho al honor este caso echa andar hoy en el Juzgado con una vista previa Radio Galicia Xaime López bos días

Voz 0846 13:46 días la citas esta mañana en los juzgados de Vilagarcía Oubiña está ofendido por unas declaraciones de Carmen Avendaño que vinculan al narcotraficante Arousa no no sólo con el hachís y la marihuana sino también con otras drogas más duras la cocaína Oubiña considera que es afirmación atenta contra la protección al derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen aquí en la SER u villanos contaba estuvo el mes de julio

Voz 11 14:09 los delitos que que Committee yo no han causado tanto daño porque que yo sepa el hachís ha matado a nadie yo no soy traficante de drogas hoy trafican fui transportista de hachís

Voz 0846 14:20 o Viña recuerdan su demanda que las tres sentencias por las que resultado condenado están relacionadas con el tráfico de hachís y con el blanqueo de capitales aunque no está obligado a asistir a la vista previa Avendaño que hubo viña reclama ciento cincuenta mil euros acudirá a la cita esta mañana para ver qué pasa hay para ver si el narco también da la cara está convencida de que la denuncia de Oubiña no es por una cuestión de honor sino por un ajuste de cuentas

Voz 1727 14:41 la Audiencia de Alicante ha confirmado la condena a veintiuno meses de cárcel a un hombre que sometió a su mujer durante casi dos décadas con su fanatismo religioso la insultaba le prohibía relacionarse con mujeres divorciadas llegó a amenazarla con un crucifijo mientras le gritaba estas maldita Radio Alicante Elena Escudero bon dia

Voz 1478 15:00 hola a bon día si la Audiencia considera probado que esta mujer y sus tres hijos han sido dominados esos veinte años por este padre de familia ultra católico machista que imponía su fanatismo en el modo de vida del resto de la familia causándoles caos e cuadros depresivos trastornos de la personalidad desde el principio de la relación él controlaba todas las decisiones también las económicas ella empezó a trabajar como nada en un despacho que él podía controlar visualmente desde su casa porque le obligó a elegir ubicación cuando ella quiso invitar a una compañera la comunión de uno de sus hijos Él se opuso de forma violenta porque esta mujer se había separado de su marido le acusaba de haber sucumbido a lo que le metían en la cabeza lo que él llamaba putas divorciadas llegó a desear que todas las mujeres estuvieran bajo tierra mientras eso sí amenazaba con suicidarse cuando la mujer pidió

Voz 0027 15:44 el divorcio el gallego

Voz 1478 15:46 a enfrentarse a ella con un crucifijo diciéndole estas maldita

Voz 1727 15:55 en el año dos mil trece cuando se cumplían cincuenta años del mítico discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King el entonces presidente Obama pidió a los estadounidenses

Voz 12 16:04 Humphrey has made

Voz 8 16:09 que no fueran complacientes en la lucha contra el racismo Luther King habría cumplido ahora ochenta y nueve años se a Donald Trump

Voz 1727 16:15 o al presidente que defina Haití como un país de mierda a Trump dice le ha ocurrido pasarse ayer por el desfile que conmemora el nacimiento de matiz Luther King corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 16:27 buenos días mientras el hijo de Martin Luther King pedía unidad y lucha contra la pobreza durante el homenaje nacional en honor a la activista asesinado hace cincuenta años el presidente jugaba al golf en su club privado de Florida en vez de participar en los actos de conmemoración como tradicionalmente han hecho los presidentes en las últimas dos décadas Donald Trump anegada ante la prensa ser racista después de la polémica provocada por preguntar porque Estados Unidos tiene que acoger a inmigrantes provenientes de países de mierda y asegura que el problema de fondo son los demócratas a los que acusa de impedir un acuerdo para regularizar a los ochocientos mil Dreamers a cambio de que apoyen en el Congreso la financiación que pide para construir el muro con México de llegar a un acuerdo para aprobar los Presupuestos antes de la fecha límite que se cumple este viernes

Voz 1727 17:20 menos noventa dicen adiós a uno de sus mayores iconos Dolores o la cantante del grupo irlandés de CRAM Berriz murió ayer muy joven a los cuarenta y seis años en Londres de momento no sabemos nada sobre las causas de la muerte de esta artista que puso voz y alma un grupo que llegó a vender cuarenta millones de discos que tiempos Javier Torres

Voz 1 17:41 sí

Voz 4 17:46 tenía razón Dolores Orriols dan cuando hace ocho años en su segundo trabajo en solitario decía que la vida es impredecible de Erik y por lo tanto puré Irlanda fue mujer de familia familia que según confesaba era su felicidad la menor de siete hermanos casada y separada de quién fue el manager de la banda con tres hijos en común su vida siempre fue música organista en la iglesia compuso canciones cuando tenía sólo doce años siempre y a su lado y a pesar de dos largas separaciones de Crumb

Voz 14 18:16 este expediente y Cowen

Voz 1910 18:19 hay Hank Jones vender suelo

Voz 4 18:22 decía la BBC hace ahora poco menos de un año hablando del que ha sido su último trabajo con la banda que desde la escuela desde que tenía dieciocho años le hizo tocar el cielo del éxito le llevó también esa fue una cruz al infierno de la depresión que no tenía problema en reconocer de la que salió siempre anhelando el ruido

Voz 0027 18:41 dos de niños jugando también del silencio

Voz 4 18:44 el y acústicos concuerda un pequeño puñado de nuevas canciones y sobre todo revisión de las que desde la década de los noventa casi todos conocemos e incluso casi todos tararea

Voz 15 18:55 es muy muy

Voz 16 19:02 la mayor versión Fear el modelo finlandés fuera la religión de los

Voz 1275 19:17 es lo que espera Antonio del que podría ser el primer pacto educativo de nuestra historia la opinión de Paco de Huelva

Voz 8 19:22 a ir que trabaje por las nuevas tecnologías en los centros no haya ordenadores clara de Palencia en otra línea

Voz 17 19:33 la prueba de acceso a la universidad sida

Voz 1727 19:36 único para todo el Estado nacional en otro

Voz 17 19:38 comunidades

Voz 1 19:40 Claudia de Madrid madre de familia

Voz 0978 19:44 las francesas destinan

Voz 18 19:47 tampoco estoy de acuerdo con que un alumno que pierda dos asignaturas básicas pase al siguiente curso

Voz 1275 19:55 habíamos abierto a la barra libre pero no hemos podido servir nada gracias a todos de todas formas

Voz 1275 20:19 buenos días lo avanza esta mañana la Cadena Ser en Madrid la Justicia e imputa al alcalde de Majadahonda del PP Narciso de Foxá dos juzgados de esta localidad han abierto una investigación contra él por delitos urbanísticos y medio ambiente

Voz 1727 20:31 tal es la Fiscalía

Voz 1275 20:32 le acusa de haber permitido que durante siete años en un hospital Puerta de Hierro haya funcionado sin licencia ni preocupación ni de vertidos residuales otros cinco concejales del Gobierno de Fecsa también han sido imputados Javier Bañuelos

Voz 0027 20:46 Narciso de Foxá está siendo investigado por su actitud pasiva ante varias irregularidades la primera su ayuntamiento fue plenamente consciente de que durante siete años el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda estuvo funcionando sin licencia de ocupación ni permiso de apertura la Ley de Suelo les obligaba a imponer multas pero nunca lo hicieron ese es el motivo por el que ahora han imputado a Foxá y otros cinco de sus concejales además hay una investigación abierta en este caso porque el alcalde y su equipo tampoco actuaron contra los pies tal al saber que durante ocho años este centro tampoco tuvo los permisos de vertidos de aguas residuales los jueces han ordenado una serie de diligencias informativas entre ellas han encargado nuevas mediciones de ruido por este hospital también superó los límites legales según ha sabido la SER según la última inspección que realizaron los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente el pasado mes de septiembre los niveles de ruido han vuelto a dar por encima de lo permitido

Voz 1275 21:40 fue en mayo cuando el fiscal denunció estas irregularidades aunque fuentes del caso aseguran a la SER que el atestado de la Guardia Civil apuntaba que hasta la fecha en los en producido ninguna irregularidad penal de tipo medioambiental un argumento al que se agarra el alcalde de Majadahonda hemos hablado con Narciso de Foxá nos dice claramente que no se le ha pasado por la cabeza dimitir alega que estamos ante una mera irregular irregularidad administrativa

Voz 1 22:03 sin ningún delito penal moro yo lo que

Voz 21 22:07 pero visto penal en el tema de lo que es hoteles es el delito urbanístico es que no sé ni una licencia tiempo pero se dio un quien se realizaría que ya estaba que eso son la irregularidad administrativa y que por lo tanto esto no no tiene demasiado bien

Voz 1275 22:32 los papeles del Canal de Isabel Segunda vetados durante cinco meses han empezado a llegar a la oposición titulares con Israel Aranguez

Voz 2 22:38 me han remitido cuatro de las sesenta documentos solicitados unos textos que incluyen las actas de los Consejos de Administración del Canal entre dos mil siete y dos mil quince Además del expediente de la compra de la oposición ha pedido la comparecencia de la presidenta Cifuentes para que expliquen el retraso en esta entrega

Voz 1275 22:53 la Fiscalía pide veintiséis años de cárcel para el ex jefe de la Policía Local Dema de Coslada el cabecilla del caso Bloque el juicio que ha arrancado este lunes siente en el banquillo a doce personas por varios delitos como blanqueo de capitales y coacciones

Voz 2 23:04 el Ayuntamiento de Madrid prevé presentar el borrador de los presupuestos de dos mil dieciocho esta misma semana lo confirmaba este lunes la propia alcaldesa Manuela Carmena pero las cuentas necesitan aún el apoyo de los socialistas para que salgan adelante un voto positivo que todavía no está segura

Voz 1275 23:17 la justicia falla por primera vez contra las exenciones tributarias a la Iglesia ocurrido en Getafe donde los jueces han multado en colegio religioso por deducirse el impuesto de obras y construcciones para ampliar un salón de actos los magistrados entienden que deben pagarlo por ser una actividad económica no relé

Voz 0622 28:14 los criterios aplicados y la valoración económica estaban bien hechos es la principal conclusión que se desprende de ese informe de catorce páginas encargado por la EMT a una empresa especializada para determinar la idoneidad de la operación el Partido Popular había sembrado algunas dudas y sospechas hasta el punto incluso de amagar con una querella ante los tribunales por esa compra La auditoría establece el precio en diez coma seis millones de euros cifra le

Voz 1275 28:41 meramente superior al precio final pacta

Voz 0622 28:43 todo entre ambas partes que fue de diez coma cinco millones este resultado despeja según el Ayuntamiento de Madrid cualquier duda sobre el trabajo de los técnicos de la EMT en la valoración de Imaz en la que se basó la compra Bono

Voz 1275 28:58 al Gobierno regional empieza a estudiar esta semana las cuarenta y cinco alegaciones al borrador del nuevo decreto para regular el uso de pisos turísticos de la región la mayoría treinta y cinco son de asociaciones vecinales Natalia

Voz 1478 29:07 pero las otras diez corresponden a diversos organismos como la patronal a los hoteleros el Ayuntamiento de Madrid la oposición rechaza el contenido y la forma precios abierto por la Comunidad y pide que se paralice el decreto Daniel Biondi del PSOE madrileño

Voz 7 29:19 estamos ante un asunto importante que requiere

Voz 28 29:22 de un gran acuerdo no lo que nos hemos encontrado hasta ahora una medida arbitraria e ineficiente como la aprobada por Cristina Cifuentes

Voz 1478 29:29 el Gobierno regional se ha comprometido a estudiar todas las alegaciones recibidas aseguran que es necesario un texto garantista y riguroso que tenga en cuenta las resoluciones de los tribunales la opinión de la Unión Europea y apelan a la responsabilidad de las partes para alcanzar un acuerdo el Ejecutivo espera poder tener un documento definitivo antes de julio

Voz 1275 29:46 cinco grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía sigue la información aquí en la SER

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 0760 30:49 exacto sí desesperados por la tragedia que estaban padeciendo de hecho a medida que se iban aproximando a la costa iban saltando de la embarcación que tras ser avistada por los socorristas de la playa estos sellaron en el mar en moto de agua para socorrer los cuando alcanzaron la lancha neumática encontraron a cinco fallecidos dentro con signos de ahogamiento hipotermia otras dos personas fueron recogidos de agua y trasladadas a la playa pero llegaron en parada cardiorrespiratoria y los servicios sanitarios no consiguieron salvar sus vidas pese a sus múltiples intentos así lo contaba un portavoz de Cruz Roja

Voz 29 31:18 por ello a la orilla asaltaron todo a unos veinte treinta madro unas una segunda tanda que la trajo una escuela de huesos que sacaron otra parada cardiaca que en el segundo es

Voz 1 31:28 que cómo lo que en aquellas

Voz 30 31:30 eh llevó la medicalizado

Voz 0760 31:32 además durante toda la pasada tarde una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil revisaba esa zona de la costa para asegurarse de que no aparecían más cuerpo su supervivientes en esa área donde encalló la lancha neumática

Voz 1727 31:45 gracias Héctor el viento que ayer dificultó enormemente las tareas de rescate de esa patera va a continuar soplando hoy en las Islas se esperan rachas de hasta ciento veinte kilómetros por hora en cumbres de La Gomera Tenerife y Gran Canaria en el resto de España alerta naranja también en toda la costa del Cantábrico y en la costa gallega el municipio de Mislata en Valencia ha vivido un episodio con la cara más brutal e irracional de la violencia machista un hombre ha perseguido por la calle a su ex pareja cuchillo en mano vociferando que la iba a matar ella se refugió en una comisaría en la persiguió amenazándola hasta allí hasta la misma comisaría Radio valenciana Durán

Voz 0131 32:24 el detenido aprovechó que estaba trabajando en el piso de arriba de donde vive su expareja primero la amenazó ella bajó las persianas cerró la terraza pero el consiguió forzar la entrar en su casa ella salió huyendo en pijama y el detrás blandiendo un cuchillo gritando que la iba a matar la víctima entró en la comisaría el agresor fue detenido se le acusa de homicidio en grado de tentativa allanamiento de morada delito de malos tratos en el ámbito familiar se con la investigación no era la primera vez que lo hacía

Voz 1727 32:49 en Madrid lo avanza la Cadena SER esta mañana imputado el alcalde de Majadahonda el popular Narciso de Foxá por delitos urbanísticos y medioambientales la Fiscalía lo acusa de haber permitido que durante siete años el nuevo hospital Puerta de Hierro hay estado funcionando sin licencia ni de ocupación ni de pido residuales Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 33:10 fue plenamente consciente de que carecía de esos permisos la Ley del Suelo le obliga a poner multas pero no entonada nada tampoco movió ficha ni el alcalde ni su equipo contra

Voz 31 33:17 el hospital a pesar de que durante ocho años funcionó sin ese permiso de vertidos residuales son los motivos por los que Narciso de Foxá Hi5 de sus concejales han sido ahora imputados el alcalde se defiende así en la SER

Voz 21 33:29 no sé ni una licencia tiempo pero se dio un quince la licencia que ya estaba y que eso resume la irregularidad administrativa como muy a a dimitir por por esto esto no va ni contra el honor de las personas en ninguna camisa cable

Voz 31 33:46 ahora la justicia ha ordenado nuevas mediciones de ruido porque esto es vital también superó los límites legales La

Voz 1727 33:52 lúdicas dicción a dedo el Servicio de Helicópteros que realizó el jefe antiincendios de la Xunta de Galicia en el año dos mil doce fue ponderada y adecuada en opinión del juez el magistrado ha archivado la causa al entender que aunque la contratación no se ajustó a la normalidad dada la urgencia fue necesaria Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 34:11 para el titular del juzgado número tres de Santiago el contrato de seis coma seis millones de euros no debería haberse adjudicado sin concurso público en una situación de normalidad pero la urgencia de actuar lo avala el auto niega que el encargo fue un capricho de

Voz 0027 34:24 el director Xeral de Ordenación Forestal de la Xunta

Voz 0846 34:26 asegura que Tomás Fernández Couto actuó para preservar la seguridad de las personas y los recursos naturales una vez superada la campaña contraincendios ser regularizado en los servicios lo que para el magistrado deja libre de sospechas al alto cargo la Fiscalía estudiará si recurrir o no la decisión del juez de archivar la investigación

Voz 1727 34:43 más de quince horas esperando en un box a que le asignen una cama ha vuelto a ocurrir este fin de semana esta vez en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Valencia en plena epidemia de gripe

Voz 1478 34:55 una situación que se está convirtiendo en habitual Ana Durán

Voz 1727 34:58 dicen los sindicatos que sí que es

Voz 1478 35:00 habitual ya

Voz 0131 35:01 sí que ni siquiera hace falta que aumente la incidencia de la gripe dicen desde UGT porque el Hospital Clínico de Valencia atiende a más población de la que debería por sus medios y personal está pendiente de una ampliación que llegará a medio plazo pero de momento se siguen produciendo de forma recurrente colapsos como éste con un paciente que estuvo esas quince horas en un box de urgencias cuando debería estar en planta se han tomado algunas medidas desde la dirección se ha contratado más enfermeros y se ha habilitado una zona de ingreso con ocho camas completamente equipada pero la situación

Voz 1727 35:30 sigue repitiendo y terminamos con una sentencia en Dos Hermanas en la provincia de Sevilla allí un juez ha exonerado de todas sus deudas bancarias a un matrimonio con tres hijos que sea arruinó durante la crisis El magistrado ha acudido a la ley de segunda oportunidad que permite algunas familias exactamente eso una la segunda oportunidad y empezar de nuevo sin deudas Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 0131 35:53 el marido perdido su empleo tuvo que buscar otro con el que ganaban menos se acabaron vendiendo su casa los ingreso del matrimonio no les permitían tampoco asumir el alquiler iban tener así

Voz 1478 36:01 tres hijos no pagos mensuales de tarjetas y préstamos

Voz 0131 36:04 absorbí han prácticamente sus ingresos el fueron cerrando las opciones de crédito y finalmente tuvieron que vivir de la ayuda familiar ahora gracias a una vía que abre la ley de segunda oportunidad de dos mil quince pueden respirar tranquilos podrán empezar de cero Carlos Fidalgo abogado de morían asociados les ha llevado el caso

Voz 32 36:20 que fue abre puertas porque permite empezar de nuevo una nueva vida hay muchísima gente que ya piensa en que durante el resto eran insolvente Air ruina o tendrán que vivir escondido por debajo del radar y eso les abre todas las puertas de nuevo

Voz 0131 36:34 una ley poco conocida aún que incorporó a la legislación española un procedimiento que ellas se venía aplicando en otros países europeos

Voz 5 38:38 en la Cadena SER hoy

de qué te ríes en vez de lado de la J

Voz 0978 38:46 algunas de estas hemos tenido todos históricas menos mal que reconoce se graban se borra las siete y treinta y las seis y treinta y nueve en Canarias

Voz 0978 39:10 esta mañana Sampe viene con de todo con la B de balonmano Colate de tenis con la de Dakar son noticias y la mayoría

Voz 1161 39:17 buenas por dónde empieza pues lo primero lo que tenemos en juego la segunda jornada del Abierto de Australia de tenis en la que ya tenemos clasificados a dos españoles Fernando Verdasco se ha impuesto en tres sets al también español Roberto Bautista y Albert Ramos que también en tres sets ha superado al estadounidense Donald son ha caído en primera ronda Feliciano López ante el también estadounidense y en unos minutos au ya ha comenzado mejor dicho partido entre Guillermo García y el francés pero de momento domina Guillermo García en el primer set tres cero también arrancan hoy dos de los favoritos el serbio Djokovic ha impuesto con comodidad al estadounidense John en tres sets Hinault antes de las nueve lo hará el suizo Federer que se va a enfrentar al esloveno P DNI en el cuadro femenino clasificadas Lara Arruabarrena ha vencido a Jo en campo seis uno seis dos y no antes de las nueve Garbiñe Muguruza se medirá a la francesa Ponseti desde Croacia la victoria de la selección española de balonmano en la segunda jornada del Europeo Diego Gonzales buenos días

Voz 35 40:03 buenos días desde España ya tiene su billete para la segunda fase de este europeo la victoria ante la durísima Hungría fue un partido de trincheras los hispanos supieron sufrir y gestionar mejor el final del partido el contratiempo las lesiones de Gedeón Guardiola Julen Aguinagalde esguince de tobillo y tirón en la espalda a ver qué dicen esta mañana los médicos de la selección la sorpresa de esta segunda jornada la derrota de Dinamarca a manos de Chequia que deja el Italia España encabeza del grupo D con cuatro puntos

Voz 1161 40:26 hoy descansa España Dinamarca toca mañana en la tercera ronda en la tercera jornada desde las ocho y media de la tarde el Dakar con la rectificación de la dirección de carrera levantarle a Carlos Sainz una sanción de diez minutos que le habían impuesto por una denuncia del holandés Cullen que le acusaba de haber tocado su quad durante un adelantamiento así explicaba Sainz el incidente en el larguero

Voz 1056 40:42 por ahí se sale del camino Estados de la verdad es que estaba en ese momento en pleno Juana estoy pasando a soltura el pierde el control hacia el camino de Olimpo batazo gracias a Dios lo positivo opinión antes no Leto que para nada silencio va tocar con el coche

Voz 1161 41:05 la sanción ha sido levantada provisionalmente por defecto de forma en su presentación hoy por falta de pruebas Saint sigue aventajando en algo más de una hora y seis minutos y medio a su compañero Peterhansel en más de una hora y trece minutos a falta de cinco etapas hoy la décima trescientos setenta y tres kilómetros cronometrados y cuatrocientos veinticuatro de enlace en cuanto al fútbol anoche cerraba

Voz 0978 41:23 primera parte del campeonato en Primera con el Betis tres

Voz 1161 41:25 Canedo dos deja a los sevillanos séptimos a dos puntos de sus vecinos del Sevilla que vive fechas convulsas y que ayer recibió en su entrenamiento la visita de un grupo de ultras que exigieron y consiguieron hablar con los capitanes ir reaparición también del ex presidente Del Nido que se ofrece como salvador

Voz 36 41:38 es verdad que todo pasando momentos duros yo soy allí sin ponerse zancadillas cero pero sí atento por si Sevilla Fútbol Club el siglo el Sevilla volverá a ser lo que era mío

Voz 1161 41:50 Villa peor está el Málaga hundido en la tabla con once puntos farolillo rojo con la Unión Deportiva su nuevo técnico José González no lo ve todo perdido

Voz 37 41:56 tiene una oportunidad ahí es un reto más difícil no quiero ver de esa manera si pensase que no se pudiese conseguir no tenga duda nadie habría venido porque hay que venir con mucho ánimo y con la cabeza mucho más limpio de lo que la gente que te rodea

Voz 0027 42:11 en la Unión Deportiva su presidente Miguel Ángel Ramírez

Voz 1161 42:13 avisa la plantilla lo que vi el pasado sábado

Voz 0027 42:16 fue un desencanto un sentimiento de vergüenza que no lo voy a permitir no le voy a permitir a los jugadores de la Deportiva Las Palmas que mancha que ensucia el escudo la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas como se hizo el pasado sábado

Voz 1161 42:30 además hoy jornada dieciocho de la Euroliga desde las ocho y media Valencia Basket Barça tercera jornada del Top dieciséis en la Eurocup desde las seis y cuarto Galatasaray Gran Canaria y un décima de la Champions FIBA desde las ocho y media UCAM Murcia Oldenburg Orlando Tenerife y en la NBA victoria de Memphis ciento veintitrés ciento catorce sobre los Lakers diecisiete puntos siete rebotes de Marc Gasol de Chicago sobre Miami ciento diecinueve ciento once dieciocho puntos cinco rebotes de Mirotic victorias también de Nueva York idea Oklahoma

Voz 1727 42:53 ah

Voz 1 44:37 buenos días investigadores de todo

Voz 1510 44:38 a España han determinado que el consumo de aceite de oliva virgen extra reduce el riesgo de sufrir cardiopatías en un treinta por ciento según el último informe de la Organización Mundial de la Salud más del cuarenta y cinco por ciento de las muertes en Europa se producen por esta causa los expertos coinciden en señalar que tenemos que alimentarnos mejor que además llevar un estilo de vida saludable lo que implica hacer deporte beber vino con moderación

Voz 0027 45:02 esperemos que esta información de útiles

Voz 16 45:04 qué tal saludos de la ONCE buenos días

Voz 1275 45:38 el patriotismo de la corrupción dice José

Voz 1 45:41 de Marie

Voz 1100 45:41 buenos días Pepa cuánto les separa pero cuánto les une situado cada uno de ellos volver a SOCA tira tanto del acuerdo de que al final haremos llegado el desastre la formación de Artur Mas y la de Mariano Rajoy cada uno en una esquina del ring donde se han pegado un nuevo

Voz 1161 45:57 los credos preocupado el banquillo de los con

Voz 1100 45:59 doctor si los delincuentes fue encendido patriotismo catalán español se sitúe en un mismo cajón de la intolerancia así como su afición por las comisiones en el baúl del expolio mientras el viene a las arcas de Convergència Gürtel Púnica o oprobio por el PP ha querido el destino que el mismo día haya condena en el caso catalán con varios años de cárcel para los implicados comience el juicio de la rama valenciana de los Correa y el Bigotes ninguno de todas estas inmundicias en la sombra allá donde se mueve normal Ander es ahora conocidas es impedía sacar pecho de su acendrado patriotismo Cataluña cuánto te quiero venga muy la senyera o España en el corazón me vuelvo la rojigualda sí les distancia la ideología peores acerca el un y el cohecho enemigos feroces ámbito público pero próximos en sus prácticas corruptas u juntos pues en el más sucio de los tuviésemos el de la billetera el ojo izquierdo

Voz 8 47:32 Mario de Hoy por Hoy del dieciséis de enero del año dos mil dieciocho escribe Eva Pérez Eva sufrió Un ballo Un fallo hepático durante su embarazo pero el hígado del debe del feto suplió la función hepática de la madre salieron adelante

Voz 41 47:49 estoy trasplantada de hígado bueno yo me operé en en año en agosto del noventa y cinco y todo el día en que yo decidí quedarme embarazada como el cuarto mes de embarazo yo estoy un rechazo del órgano exigieron la medicación que existe para controlar entonces chasis pero resina colocaba comentó que hubo exceso pues eso como diría un sufriría grandes complicaciones pero desde luego yo me Eva ser puesto que entendemos que primero había que por tejer Fernando nace extrema puro si ellos entienden que aguantamos porque el hígado de todo esto es hacer concesión apática debería haber se torea formados el que empieza a ser una cifra suficiente muy pocas que eso pueda mantenerlos con vida a los doctores pero me acuerdo pero sí haya problemas de prematuros ahí tienes a él siempre dice que estos meses mayor que yo llevamos veinte años viniendo juntos siempre les digo Fernando que en esta vida es no conocer la verdad antes tenemos que mirar hacia los lados para mí siempre creo más importante semana enseñar a todas las familias españolas vendas ver solidaridad debíamos ir entrega en el momento señor de vida si es cuando on

Voz 21 49:06 el familiar con decía no hay médico obligarla

Voz 41 49:10 a la triste noticia y otro de bueno pues él plantea hacer una donación para mí son grandes héroes y todas estas historia de vida de fuera

Voz 30 49:19 sí

Voz 1 49:21 Oria preciosa a la que nos ha contado Eva gracias Eva y un beso a Fernando Lucía Taboada buenos días