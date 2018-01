Hoy por Hoy (16/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 muy buenos días imaginen por un momento que algún día condenan al PP por corrupción al PP como partido en los casos Bárcenas Gürtel en los que está encausado como persona jurídica o como partícipe a título lucrativo imaginen que meses antes el Partido Popular ha decidido cambiar de nombre llamarse Partido Demócrata Europeo de España así se quita lastre político y judicial pero no obstante deja viva registrada la sigla Partido Popular y cuando llega la condena y la obligación de devolver todo el dinero robado el nuevo PP dice ano yo ya soy otro partido que pague el anterior y que devuelva el dinero robado el anterior en la anterior que a esas alturas es sólo una sigla insolvente y además el nuevo partido el nuevo PP se dispondría a formar gobierno de coalición con otras formaciones que aceptarían sin más que como cambiaron de nombre políticamente pelillos a la mar este ejercicio que proponía a las siete de la mañana Soledad Gallego Díaz en este programa retrata mejor que ningún otro lo que pretenden hacer en el P de Cat tras la condena por corrupción de la Audiencia de Barcelona que les obliga a devolver casi siete millones de euros que devuelva el dinero Convergencia porque las siglas siguen registradas y aquí paz y después gloria a continuación se disponen a iniciar mañana la legislatura en Cataluña como si nada hubiera pasado Ile piden al resto de partidos independentistas esté regla

Voz 1513 01:41 que miren para adelante con el sur

Voz 1727 01:44 el argumento de que como ya no nos llamamos Convergència

Voz 1275 01:48 no tenemos nada que ver con lo que pasaba cuando no

Voz 1727 01:50 llamábamos Convergencia y todo esto en el mismo país en el que se ha retirado de la circulación a decenas de políticos sólo por estar imputados sin que medie condena en el que se está pidiendo la dimisión del director de tráfico por la gestión de las nevadas el siete de enero por cierto cuánto tiempo van a tardar los partidos políticos para cambiar la ley que no prescriba a los cuatro años la responsabilidad del corruptor esa prescripción que ha permitido a los investigados de Ferrovial irse de rositas no ha abierto la boca puso sobre la condena Convergència el partido que lo llevó a la alcaldía de Girona a la presidencia de la Generalitat hace dos años tampoco ha hablado Puigdemont de que los letrados del Parlament hayan rechazado que sea investido a distancia o cuestión en que los políticos presos voten por delegó pero así están las cosas a veinticuatro horas de la Constitución

Voz 3 02:42 de la Cámara catalana y Pepa Bueno

Voz 1727 02:58 y entre la avalancha de noticias sobre la corrupción y el contorsionismo independentista hoy tenemos una previsión muy importante los partidos políticos empiezan a negociar las bases concretas del futuro pacto educativo Aimar Bretos

Voz 4 03:22 de forma tienes potente Iris unificar la educación pública con todo lo que estamos cualquiera sino hay un compromiso serio de financiación al sistema educativo y hay que recordar que se han perdido más de ocho mil millones destinados a la educación en España en estos últimos años

Voz 1727 03:36 estaremos en Canarias donde la Guardia Civil ha detenido al que considera patrón de la patera en la que ayer murió

Voz 0027 03:42 con siete personas lancha neumática encalló en Lanzarote después de dos días a la deriva el detenido se enfrenta a siete cargos de homicidio imprudente y trafico de personas vecinos esos

Voz 1727 03:50 decepciones de la localidad sevillana de Pedrera crean una plataforma para acabar con el brote xenófobo

Voz 0027 03:55 van a habilitar un número de cuenta para ayudar a las familias de nacionalidad rumana que durante las protestas perdieron bienes y muchos de ellos además su trabajo en la recogida de la aceituna

Voz 1727 04:03 aquí hoy les vamos a contar como la embajada de España está negándole los visados a personas que si tienen aprobado el reagrupamiento familiar

Voz 5 04:10 yo estoy al que sólo porque no tengo mi familia me estén

Voz 6 04:15 en Guinea Conakry al Gobierno le concedió hace medio año la Real

Voz 0027 04:20 para que venga a su mujer embarazada de cinco meses pero la embajada allí en Guinea Conakry ahora le niega el Francia empezará a acercar presos de ETA a la frontera con el Gobierno vasco pide Rajoy que de pasos también en esa dirección

Voz 3 04:33 que todo el mundo ponga buena voluntad de pasos para que este cambio en la política penitenciaria se podía producir

Voz 1727 04:40 Ximo la gimnasta olímpica que ganó cuatro oros y un bronce en los Juegos de Río ha reconocido esta noche que el ex médico de la selección de Estados Unidos abusó de ella

Voz 0027 04:49 no lo concreta pero probablemente aún era menor de edad el fue apartado del equipo en dos mil quince ella tiene hoy sólo veinte años se crean Barris despiden a su cantante

Voz 1727 04:58 peores horror dan que murió ayer a los cuarenta y seis años

Voz 1275 05:04 eh

Voz 7 05:06 eh

Voz 1513 05:15 todavía no se conocen las causas de su muerte en un hotel de Londres Xavier viajado allí para una sesión de grabación que parecía confirmar que se había recuperado de sus problemas de salud la banda irlandesa con ella al frente saltó al estrellato internacional a principios de los noventa con temas como este hombre y llegaron a vender más de cuarenta millones de discos en todo el mundo

Voz 1727 05:46 y en el tiempo la noticia esta mañana es el viento muy fuerte Jordi Carbó buenos días

buenos días un fenómeno habitual en nuestro país y además se que afecta bastante a la actitud de la gente es un elemento bastante enervó ante de manera que hoy mucha precaución demás precaución sobre todo donde tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por ejemplo en gran parte del archipiélago canario tanto este viento que puede superar los ochenta kilómetros por hora como por el oleaje con que comportará esto también pasará en todo el Cantábrico así como en todo el litoral gallego en la costa de Tarragona en estas zonas rachas de ochenta kilómetros por hora montaña de la mitad norte de la península en cotas altas rachas de más de cien kilómetros por hora Un viento que sólo acumularán nubes en el Cantábrico caricia Castilla y León algunas lluvias no esperamos grandes acumulaciones de agua y temperaturas que ya han subido las mínimas pero donde hace viento no se nota también subirán las máximas ambiente suave al sol especialmente en el Mediterráneo entre la costa de Tarragona y la de Murcia máximas cercanas a los veinte grados

Voz 1727 06:47 es sobre la impunidad de la que disfrutan todavía los ultras en algunos equipos Manu Carreño buenos días

Voz 0027 06:53 buenos días Pepa ayer vimos en Sevilla una de esas imágenes que parecen más propias del siglo pasado que de este pero seguimos asistiendo a escenas como ésta ante un mal momento deportivo de un equipo como el Sevilla en una ciudad tan caliente como esa un grupo de aficionados ultras de los denominados birdies se presentó en el entrenamiento del Sevilla como si fueran el mismísimo consejo de administración yo pensé al principio que era el presidente y los directivos para hablar con la plantilla pero no a un grupo de ultras de imaginé ya hemos visto en otros años como ya ha pasado en el entrenamiento del Atlético de Madrid y en otros clubes allí encapuchados sentándose bueno en este caso el empleado de seguridad que había allí poco pudo hacer para impedirles el paso que tenemos que hacer para dejar de ver estas imágenes tan bochornosas qué imagen tan lamentable en la que será de nuestro fútbol un grupo de ultras pidiendo explicaciones a los jugadores muchos de los cuales casi por miedo se dedican a hacerles guiños de vez en cuando ya regalarles alguna que otra camiseta e imagino para que luego les dejen en paz durante el partido o fuera de los partidos es algo contra lo que es difícil acabar pero tenemos que acabar con ellos imagino que lo primero que hay que hacer es cambiar las leyes de que le vale al Sevilla impedir que uno de estos entre ose presente en el entrenamiento si mañana no le va a pasar nada a estar en el mismo sitio

Voz 1375 08:04 que tenemos que hacer para demostrarles a esta gente que esto es fútbol que los directivos tienen que dedicarse a gestionar incluso los jugadores a jugar la afición a animar no a coaccionar y amedrentar a nadie hay que echar a esta gente del fútbol y si tienen que estar en prisión en el calabozo mientras se juegan los partidos como ocurrió en sus años en la Premier habrá que hacerlo pero hagan algo que se nos llena la boca todos y nadie hace nada hasta luego Pepa

Voz 1727 08:32 mañana Manu

Voz 1389 09:04 para moverse

Voz 12 09:40 lejos de la hipocresía hemos olvidado no está adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos suele rodábamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres cerca de la empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Chus Ríos hay unas diferencias

Voz 1513 10:00 de entre las dos eh percepciones Sánchez humillado se toma el café todos los martes

Voz 13 10:15 cita a transparente sin intimidad ni recuerdos a gusto muestras en otras

Voz 3 10:20 que esto

Voz 13 10:22 el sitio para estar en la guerra a provocar un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo pero no alcanzó

Voz 3 10:30 ciudad transparentes sólo irán los que estén libres

Voz 13 10:35 un futuro protegido en una ciudad transparente donde todo este dominio público extrañamente alegre pero dentro cabe un ocio

Voz 3 10:46 en rendición ficción sonora versaba encargados de Ray Loriga vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa Leonor Watling

Voz 10 10:55 Imanol los sólo rendición ya disponible Podium podcast que les renunciar a cualquier demonio que nos diga que no querer

Voz 14 11:04 sí es posible

Voz 1727 12:57 son las ocho y trece las siete y trece en Canarias la negociación para un pacto educativo en España entra hoy en una fase fundamental los partidos lleva más de un año escuchando a los expertos debatiendo qué van a debatir pero hoy ya si esa negociación empieza definitivamente los partidos aspiran a levantar el esqueleto de una futura ley educativa de consenso si lo consiguen sería la primera vez en democracia Adela Molina es la periodista de la SER que sigue la educación Adela buenos días qué tal buenos días cuáles son los puntos más delicados en esta negociación

Voz 0011 13:28 los grupos parlamentarios han acordado Pepa un guión de quince puntos con las cuestiones que consideran imprescindibles para el pacto entre ellos hay asuntos que han provocado desacuerdos históricos como estos que menciona Luz Martínez Seijo la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso

Voz 4 13:40 escapa nadie que siempre ha habido un debate permanente entre la posición horas situación de la escena estaba concertada en España o dicho de otra manera al papel que tiene que tener la educación pública no como eje vertebrador del sistema educativo también ahí una cuestión importante que es la financiación

Voz 0011 13:59 la enseñanza de la religión que la Lomce volvió a hacer computable para la nota ahí la beca es otro de los puntos que pueden complicar el acuerdo hoy los grupos van a comenzar la negociación debatiendo sobre los principios realidades desafíos y fines de la educación en España el primero de esos quince puntos entre los que también se va a abordar la formación de los profesores la estructura del sistema educativo los currículos o la FP los grupos tienen en principio hasta mayo para llegar a un pacto aunque pueden ampliar el plazo Esquerra Republicana ya ha dicho que no lo suscribirá en protesta por la gestión del Gobierno de la crisis catalana si todos

Voz 1727 14:28 en en cualquier caso la ley no estaría lista antes del año dos mil veinte es muchísimo tiempo todavía hay grupos como Unidos Podemos que acusan al Partido Popular de estar Adela dilatando todo lo que puede el proceso

Voz 0011 14:38 sí y Unidos Podemos ha sido especialmente crítico con la lentitud de los trabajos de la subcomisión creen que el Gobierno está usando la negociación como excusa para justificar la parálisis en materia educativa y mantener la Lomce su portavoz en el Congreso Javier Sánchez colgaba este vídeo hace dos días en las redes sociales

Voz 22 14:53 lo cierto es que después de muchos meses y después de muchas comparecencias la subcomisión que en teoría se iba a encarar de este asunto no han jugado demasiado de eso no aprobado en una sola propuesta por eso se alturas pensamos que el Gobierno no otra cosa que ganar tiempo para aplicar Matilla al baloncesto

Voz 0011 15:08 también el PSOE ha señalado que los trabajos hubieran sido mucho más ágiles si el Gobierno hubiera presentado un documento base de diagnóstico sobre el que empezar a trabajar en lugar de parte

Voz 1727 15:15 el CERMI entonces qué han estado haciendo exactamente los miembros

Voz 0011 15:18 la Comisión pues en estos meses han escuchado a más de ochenta comparecientes elegidos por ellos mismos para tener una visión lo más completa posible de la situación del sistema educativo español de las distintas propuestas abrió el fuego el pasado veintiuno de febrero hace casi un año el ex ministro de Educación socialista Ángel Gabilondo el que más cerca ha estado de llegar a un pacto educativo que contaba su experiencia

Voz 10 15:37 cada punto estábamos de acuerdo estás a verdad pero finalmente no estuvimos de acuerdo con todo estaba yo la canción de Serrat es una letra inquietante pero hay una parte que me gusta de la canción que dice me gusta todo de ti pero tú no y a mí me dijeron eso con el pacto que les gustaba todo el pacto pero no el pacto

Voz 0011 15:55 tras él pasaron por la subcomisión representantes de alumnos de padres profesores empresarios editores expertos el director de educación de la OCDE el también ex ministro José Ignacio Wert y el actual titular de Educación Méndez de Vigo que cerró la ronda de comparecencias el pasado veinte

Voz 1727 16:09 lo de hoy me llama la atención Adela que la otra cámara del Parlamento el Senado esté trabajando en paralelo exactamente lo mismo no

Voz 0011 16:15 sí en el Senado se ha constituido una ponencia que trabaja en las propuestas territoriales para el pacto educativo en la Cámara Alta están comparecencia compartiendo los consejeros de las distintas comunidades autónomas con su sugerencia Se va a elaborar también un documento de propuestas para el pacto además hay un tercer escenario el Consejo Escolar del Estado donde están representados docentes estudiantes y familias además el Ministerio aprobó el pasado diciembre canalizar las propuestas de la comunidad educativa para el pacto por la Educación Adela gracias a vosotros

Voz 1727 16:41 Letizia cardenal muy buenos días

Voz 23 16:44 buenos días es presidenta de Ceapa

Voz 1727 16:46 la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública Francisco García buenos días los vídeos secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras es hemos convocado a los dos esta mañana en representación de la comunidad educativa porque queremos saber cómo están viviendo en las aulas en los claustros en las casas este larguísimo proceso político que según los partidos puede derivar en un pacto de Estado por la educación empecemos por los profesores Francisco García les tranquilizan los mensajes que llegan desde el Congreso o temen que la negociación esta vez también terminen callando

Voz 23 17:23 bueno será una negociación difícil compleja nosotros lo vivimos con la expectación pero en todo caso pero en el Móstoles las dos cosas que sería deseable tener ese lunes para revertir los recortes que se han producido en educación para hacer de la educación en una política de Estado y acceder la educación una política de Estado significa dotarlas de los recursos necesarios no podemos tener una inversión educativa de tercera muy lejos de los países de nuestro entorno Iker tener unos resultados de primera por lo tanto la propia el primer reto que creo que tienen los partidos políticos y que tiene la sociedad de este país es recuperar los recortes recuperar los ocho mil millones de euros que se han ido con el sombrero de los recortes con ellos los profesores en la política de becas perdidas las políticas de atención a los alumnos con más dificultades pérdidas y esta sería una condición sine qua non para que cualquier día

Voz 1727 18:16 ahora mismo el gasto educativo representa el cuatro por ciento del total y el Gobierno de Rajoy le ha dicho ya a Bruselas que lo pretende rebajar al tres coma ocho por ciento está a la madre del cordero usted lo señalaba puede haber pacto educativo con estas cifras

Voz 23 18:31 carecería de credibilidad cualquier pacto educativo que no situara insisto la educación como una política de Estado el tenor nosotras y un horizonte de mejora de la inversión educativa que sitúan de nuevo

Voz 4 18:42 porque porque lo que fácil

Voz 23 18:44 de la que partíamos en dos mil nueve antes de la crisis en una legislatura yo creo que es razonable recuperar en cuatro años en una legislatura los niveles inversión perdidos y luego situar como horizonte como aspiración llegar a la media de los países de nuestro entorno la inversión educativa que está todavía por encima de esa cifra no yo creo que ese es el gran reto si no está a mi me parece que haya una una pulsión que en su interesante que es colocar el pacto por encima de sus contenidos desafueros y las al sistema educativo parecería que podría dar igual en que no eran establecidas a nosotros eso no nos parece razonable yo creo que la la prueba del nueve de que el pacto educativo puede tener contenido pueden tener garantías y llevarse a cabo ido tarde verdadera estabilidad de nuestro sistema educativo pasaría en primer lugar con financiación y luego se ha situado que hay otros muchos temas polémicos encima la mesa repasaremos no pero yo creo que la condición sine qua non para tasar la verdadera voluntad de llegar a un pacto en partido sería esto

Voz 1727 19:44 y entre las familias Letizia cardenal cómo se está viviendo el que nuestros hijos estudien bajo una ley que está condenada a morir como la ley Wert

Voz 23 19:53 bueno pues es complicado no hay finales las familias estamos expectantes Pérez no estamos nada optimista no como que podamos llegar a un futuro pacto educativo hemos necesitado un año para llegar a tan solo quince puntos que ni tan siquiera han desarrollado porque la verdadera pelea ante los partidos viene ahora cuando empiecen a desarrollar a cada uno de estos puntos desde luego esto va a ser un pacto político que si el social no han dado cabida a la sociedad para poder opinar nada más que en esas comparecencias de veinticinco minutos donde no han tenido mucho sentido la participación de nuestras organizaciones

Voz 1727 20:30 qué esperan exactamente que ocurra a partir de ahora porque dice nos llamaron nos escucharon un vuelto a ocuparse de nosotros que espera a la comunidad educativa que esperar a las familias

Voz 23 20:39 pues con la trayectoria que llevamos poco la verdad esperamos que dentro de seis meses vuelvan a alargar otro plazo y así pueda pasar esta legislatura completa porque los plazos que están marcando desde luego no tienen ningún sentido

Voz 1727 20:55 en fin que se escuche a las familias que se escuche a la a la comunidad educativa sobre todo que se aclare lo del dinero porque sin el dinero todo lo demás retórica yo les agradezco a los dos que no hayan dado esta pincelada en este momento en el que empieza la negociación en serio Francisco García gracias buenos días

Voz 1389 21:13 yo me quise cardenal un abrazo

Voz 1727 21:16 gracias a algunos de los famosos Manuel Jabois qué tal buenos días

Voz 1389 21:19 qué tal Pepa buenos días le gusta todo de ti pero tú no que decía

Voz 1727 21:21 Gabilondo que te habían dicho lo del PP sobre el único momento en el que estuvimos a punto de conseguir una ley educativa

Voz 1389 21:28 el consenso fíjate el único momento estamos hablando de de cuarenta años yo creo que uno de los síntomas que mejor explica la actual crisis política hay es me refiero al descreimiento generalizado en las élites el desprestigio de sistema del que tanto se habla es que por ejemplo en cuarenta años de democracia los partidos nunca hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para hacer una ley de educación es decir esto nunca que esto nunca haya sido motivo de un de un gran escándalo dado por hecho con naturalidad que cada partido que tenían que tener en su programa electoral una ley estrella de de Educación como si la educación fuese en efecto una ambición ideológica y no lo que es que es una ambición de una ambición de Estados decir como si fuese tan difícil ponerse de acuerdo durante cuarenta años que lo ha sido lo está siendo en cómo mejorar el nivel de los alumnos como mejorar la calidad de los profesores como atacar el acoso escolar o consensuar lo que estaba diciendo ahora lo que se está dedicando a becas y ayudas

Voz 1727 22:20 ha sido difícil sigue siendo difícil hay muchos intereses encontrados claro

Voz 1389 22:24 no por supuesto siempre más peso las diferencias además que los puntos de acuerdo esto tampoco eso tampoco es nuevo lo pasa que en algo tan sagrado debería ser una al menor en unos están de acuerdo con el presupuesto que el Partido Popular quiere bajar este año pero tampoco con el papel que desempeña la educación concertada o la religión que la actualidad sigue contando como sabes para para la media fin para la media final en alguna ocasión de hecho el Gobierno ha hablado líneas rojas para referirse a su ley a la ley actual once pero no entonces cómo llamar por ejemplo a que la religión tenga un peso específico en la educación pedirle a los partidos de la oposición que transitan con eso para sacar adelante la ley es decir yo creo que ahora sí ha llegado el momento en que los partidos dejen de pedir sacrificios a los demás a los que están enfrente y aporten sus sacrificios los sacrificios públicos y privados para que esto salga adelante

Voz 1727 23:10 Jabois gracias a un beso

Voz 21 23:13 con Pepa Bueno Cadena SER

Voz 12 23:18 unas veinte personas que se personan en muy mal estado muy bien desnutrido pidiendo ayuda que no llamamos a la policía ayuda en plan necesitamos ropa calzado y a los chicos bajando

Voz 24 23:27 de la de la de una sodio venían deshidratado desnutrido pues estaban cayendo sólo un par de ellos abogado a uno en el agua flotando muertos

Voz 1727 23:36 así relatan algunos testigos la tragedia que se vivió ayer en Praia Bastian en el núcleo turístico de Costa Teguise Lanzarote la muerte de siete personas de siete ocupantes de una patera cinco de ellos llegaron ya muertos en la lancha neumática hay otros dos perdieron la vida sobre la arena en la playa anoche a última hora la Guardia Civil detuvo al que considera el patrón de la patera llevaba encima poco más de ochocientos euros Canarias Héctor Palmer buenos días qué tal Pepa buenos días ese hombre del que ni siquiera se sabe si era uno más de la patera encargado de conducir las enfrenta ahora a cargos por homicidio imprudente e inmigración

Voz 12 24:10 as

Voz 0760 24:10 sí es lo que ha adelantado la Guardia Civil tras detenerlo imputarse el esos delitos El detenido pasará además en un máximo de setenta y dos horas a disposición

Voz 0978 24:19 policial según han deslizado fuentes de la

Voz 0760 24:21 ETA que también han señalado que dos de las personas rescatadas de la embarcación permanecen ingresadas en el Hospital de Arrecife de la capital de Lanzarote mientras otras diecisiete personas han sido trasladadas a la comisaría de la Policía Nacional para el inicio también para la tramitación de los correspondientes expedientes de extranjería Asimismo la Guardia Civil ha apuntado que parece extraño que esas personas murieran sólo por hipotermia porque el trayecto hay que recordarlo desde la costa

Voz 1389 24:45 la marroquí hasta la isla de Lanzarote uno siete

Voz 0760 24:48 treinta kilómetros no lleva mucho tiempo en una embarcación de este tipo por ello los investigadores prefieren no adelantar ninguna hipótesis y esperan a que los médicos forenses realicen las autopsias y emitan un informe

Voz 1389 24:59 las causa por la que perecieron esa persona

Voz 1727 25:02 gracias Héctor y en Italia a un mes y medio de las elecciones generales del cuatro de marzo el candidato que según las encuestas va a ganar en la región de Lombardía ha escandalizado a todo el mundo ya buena parte de su propio país con la bilis racista que

Voz 1389 25:16 la mitad en una entrevista en la radio

Voz 1727 25:19 va a tío Fontana es candidato de la coalición de derecha Forza Italia y habla de cerrar las fronteras para proteger la raza blanca

Voz 25 25:28 no pusieron mucho tu porque no podemos aceptarlos a todos porque si los aceptamos significaría que ya no existiría más nosotros como realidad social como realidad única tenemos que elegir y decidir si nuestra etnia a nuestra raza blanca nuestra sociedad debe seguir ex tiendo nuestra sociedad debe ser eliminada

Voz 1727 25:51 según las últimas encuestas a nivel nacional Força Italia la candidatura de la derecha en la que concurre este individuo que acabamos de escuchar puede ganar con holgura en las elecciones del mes de marzo los sondeos le calculan una intención de voto del treinta y seis por ciento siete puntos más que al Movimiento cinco Estrellas diez por encima del centro izquierda

Voz 1727 29:04 la Unión Europea tomará medidas contra el hecho de que teléfonos móviles y otros electrodomésticos falle sistemáticamente al cabo de un tiempo de uso

Voz 0027 29:13 dirás tomará después de que Apple haya sido acusada de ralentizar el funcionamiento de sus teléfonos más antiguos para potenciar las ventas de sus modelos nuevos Bruselas plantea que en el etiquetado se incluya la vida útil del producto Javier Alonso

Voz 1513 29:25 este teléfonos sea o todo destruida en catorce meses

Voz 1985 29:31 es probable que no llega tanto pero todo apunta a que nuestros dispositivos vendrán en el futuro con fecha de caducidad expresa la Comisión lo estudia pero cuenta ya con el apoyo del Parlamento que el año pasado

Voz 0027 29:41 pidió también que los productos sean por ley repara

Voz 1513 29:44 les informó hoy que utilizó el cole

Voz 1985 29:47 mire palabra reprobables para que si se estropea la patria del móvil por ejemplo como explica el eurodiputado francés Pascal Duggan no haya que comprar uno nuevo baste con cambiar la batería según el Eurobarómetro tres de cada cuatro ciudadanos de la Unión prefieren reparada comprar y un noventa y dos por ciento quiere saber cuánto le va a durar un producto antes de comprarlo

Voz 0027 30:08 el narcotraficante Laureano Oubiña llega hoy a los tribunales si iba a llevar ante el juez a Carmen Avendaño considerada la madre coraje de Galicia símbolo de la lucha contra las drogas Oubiña le acusa de una supuesta vulneración del derecho al honor porque Carmen Avendaño dijo que Oubiña trabajaron traficaba con drogas más duras que el hachís Radio Galicia otros dos días

Voz 0846 30:26 dos días la cita es esta mañana en los juzgados de Vilagarcía Gudiño hasta ofendido por las declaraciones de Carmen Avendaño estas la síntesis de la demanda en voces de los protagonistas

Voz 31 30:35 los delitos que que comité yo no han causado tanto daño porque que yo sepa el hachís ha matado a nadie yo no soy traficante de drogas y trafican fue transportista de hachís

Voz 32 30:45 no se disculpe usted de porque sí hizo mucho daño mucho daño y sabemos también que que que también tráfico como otro tipo de drogas pero bueno que sea no tiene mala conciencia es porque usted no tiene conciencia

Voz 0846 30:57 el Viña recuerdan su demanda que las tres sentencias por las que ha resultado condenado están relacionadas con el tráfico de hachís y con el blanqueo de capitales Avendaño está convencida de que la denuncia de Oubiña no es una cuestión de honor sino por un ajuste de cuentas

Voz 0027 31:10 la Fiscalía pide un año de cárcel para el jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local de Santander por un supuesto delito de acoso laboral a una subordinada Radio Santander Fermín Mier buenas tardes buenos días Aimar el juez y el fiscal ven indicios claros de que este mando sometió a una agente a su cargo a un trato degradante la fiscalía atribuye directamente a este jefe policial un presunto delito de acoso laboral considera probado por ejemplo que abrió a la gente varios expedientes sancionadores sin motivo también las relegó a funciones administrativas y en general dice la fiscal día mantuvo un trato diferente al del resto de sus compañeros no tenía ordenador Nimes ahí debía comunicar su salido del centro de trabajo cosa que no hacían los demás agentes el mando policial llegó incluso a elaborar un informe falso poniendo en duda la denuncia que formuló la gente después de que le hubiesen robado el teléfono móvil en la oficina

Voz 1727 31:58 no todavía no hay fecha para el juicio en el que éste

Voz 0027 32:00 todo policial se enfrenta a la pena de un año de cárcel

Voz 36 34:47 así por las buenas me han subido el seguro del coche al igual que a mí me pregunto si nunca me han puesto una multa

Voz 37 34:54 qué te ha pasado alguna vez cada día miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio el seguro y cada día que hace la gente actúa se a ti también te han subido el seguridad tu coche de incial a mutua y seguro que te lo bajan y te doy el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones en mucho apuntó

Voz 36 35:12 pues vamos veinte a la mutua

Voz 10 35:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 35:19 a las nueve menos veinticinco en las ocho menos veinticinco en Canarias el frenesí tuitero de Carles Puigdemont se cortó ayer en seco después de conocer las dos noticias más trascendentes de las últimas horas en Cataluña la primera la sentencia del caso Palau que confirma que su partido robó dinero público a todos los catalanes a través de Ferrovial y las contratas de obra pública en la segunda el informe de los letrados del Parlament que sostienen que es inviable la investidura desde Bruselas Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0978 35:50 de silencio total del expresident no abre

Voz 1727 35:53 dado ni siquiera para defender lo que está difundiendo de Katy que el informe de los letrados no es vinculante intentarán pasar por encima del cambiando el reglamento del Parlament en cuanto control en la mesa a partir de mañana

Voz 0978 36:04 un par de voces del PDK ya apuntan que el informe de los letrados del Parlament no es de obligado cumplimiento lo apuntaba ya por ejemplo anoche en Hora Veinticinco Carlos

Voz 38 36:12 es bueno como criterio hacer caso a los a los yo no soy partidario de eso pero al final quién interpreta a la aplicación del reglamento las cámaras pues es la presidencia o más o danesa

Voz 1989 36:24 en la misma línea el diputado del P D Cat Ferran Bel

Voz 0978 36:27 no es partidario que sobre todos los temas políticos como este se decidan en un ámbito estrictamente político como es la Mesa del Parlament

Voz 39 36:33 empresa a pie que no son vinculantes porque en tres

Voz 1727 36:35 se va a decidir

Voz 0978 36:38 el Parlament el recordaba una mayoría del Parlament en su día decidió que según el reglamento los estudios de los letrados no fueran vinculantes y que por tanto la mesa tuviera un cierto margen en este informe elaborado por cierto a petición del PSC los servicios jurídicos decían que no ven posible la investidura telemática ni tampoco que alguien más leal discurso de pulmón creen que la presencia física es un elemento básico en este tema

Voz 1727 36:59 por desgracia y Esquerra Frederic ha dicho algo que en su día dieron a entender que se Zein irían al lo que decidirán los letrados del Parlament

Voz 0978 37:06 los detrás de los suyos dejar una decisión en manos de los servicios jurídicos del partido de la Cámara de momento no se ha pronunciado ayer antes de conocer la decisión sí apuntaban que estaban estudiando por ejemplo cómo podrían votar los que estaban en prisión en Bruselas presenta acabando estudia ello estudiaban incluyendo la de ETA la acción del voto algo que también desaconseja este informe de los servicios jurídicos del Parlament la opción que defendió el Supremo según los letrados tampoco es aconsejable

Voz 1727 37:33 hoy cuenta La Vanguardia que Ernest Maragall le ha dicho ya a Esquerra que no cuenten con él para presidir el Parlament y que Puigdemont ha utilizado otra fórmula creativa a la hora de prometer la Constitución para hacerse con el escaño dice que lo hace por imperativo legal y que actuará con fidelidad la voluntad del pueblo catalán Xavier Vidal Folch con diga hola buenos días pocas horas después de conocer el informe de los letrados Xavi ni más ni menos que la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert del de Cat animó a saltarse la opinión de los letrados con el argumento de que no es vinculante y que si hay que cambiar el reglamento en Veinticuatro horas se cambia tu recordaba en un artículo en El País hace unos días que existe una ley la ley de la presidencia del guber de la Generalitat de la propia Generalitat de Cataluña que exige la presencia física en el hemiciclo que el candidato propuesto por el presidente de la Cámara así que este es el nuevo capítulo del bucle no

Voz 5 38:25 efectivamente la expresidenta del Parlament

Voz 1985 38:32 debería precisar un poco más y lo que está diciendo es la formalidad de que al final es la mesa la quién decide au si está propugnando ella misma eh ir contra el criterio de los letrados porque ir contra el criterio de los letrados es la figuración de que pasado mañana seguirá contra el criterio de el Tribunal Constitucional eh porque sin duda ninguna es si se persiste en esta idea un poco alocada de ir retorciéndose los reglamentos y retorciéndose las leyes propias no las españolas ya de ámbito general sino las catalanas pues esto acabará en el Tribunal Constitucional entonces debería precisar esta el las de GIS per que si si lo que decís pretensiones reconocer una vez más pues los poderes de la mesa hay que nadie discute au si lo que pretende es ir contra ir contra ir contra las normas por tanto continuar en el mismo modo en el que acabó la anterior legislatura porque claro esto es muy importante tanto desde el punto de vista

Voz 1989 39:40 esto aunque sea un recurso o cuestión formal tanto desde el punto de vista de cómo voy a ser la elección como del punto de vista de

Voz 40 39:48 de Si

Voz 1989 39:50 se pretende o no se pretende hacer realidad aquello que eh el independentismo casi en bloque está defendiendo que es recuperar la institucionalidad de Cataluña claro recuperar la institucionalidad de Cataluña e REC implica recuperar la dignidad de las instituciones y eso no se puede hacer rompiendo la legalidad que sostiene a estas instituciones como el reglamento del Parlamento o la ley de la presidencia el reglamento del Parlamento además no se puede modificar hasta que no hay gobierno porque pasa por una comisión legislativa que sólo puede constituirse una semana después de que haya gobierno por lo tanto los señores Gispert o ignora eh el funcionamiento del Parlament de su reglamento que durante años presidió o simplemente practica la mala fe Si volvemos al

Voz 1727 40:39 seis y siete de septiembre hubo asumen que estamos a dieciséis de enero no ha hablado aún del informe de los letrados ni tampoco de la condena por corrupción del partido que lo hizo alcalde de Girona y después president de la Generalitat la sentencia del caso Palau que condena Convergencia de su extesorero por derivar al partido más de seis millones de euros públicos a través de Ferrovial uno se pregunta esta mañana las iba a interferir de alguna manera en las negociaciones dentro del independentismo como o Esquerra no está en esa selva preguntábamos a Frederic a propósito del informe de los letrados nos lo preguntamos ahora a propósito de la negociación del Gobierno llama la atención escuchar a Gabriel Rufián en Radio Euskadi es culpando insistentemente Artur Mas sorprende

Voz 41 41:20 que se lo pregunten tanto incluso que se vincule con con el independentismo que estamos hablando por ejemplo de gente como Félix Millet que aquel que lo vincule con independentismo o tiene muy mala fe o desconoce normalmente lo que ha pasado los últimos cinco años en Cataluña Félix Millet ex miembro honorífico de las FAS es amigo personal de José María Aznar nuestro no es es como cuando nos vinculan con Puyol

Voz 1727 41:43 Nuestro no es dice Gabriel Rufián efectivamente era del del PDK y antes de Convergència Rajoy ha advertido de que o bien renuncia intentar una investidura desde Bruselas sobre el Gobierno mantendrá en vigor el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución lo anunció en su comparecencia ante la junta directiva nacional del PP un discurso muy esperado por muchos cargos del partido por lo que Rajoy tuviera que decirles en un momento de ánimos internos muy bajitos pero en la mayoría salió de allí igual que entró María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 42:14 buenos días el discurso de Rajoy decepciona a muchos populares pero no sólo dejaron a la cara ningún cargo del PP pidió la palabra para trasladarle las críticas de estos últimos días suelen utilizar los medios como altavoz para evitar represalias así que nada más salir de Génova se despacharon a gusto no entienden qué hace subjefe hablando del cambio climático la robótica como prioridad Hades ya hay una queja generalizada que no ha hecho ningún cambio ni de nombres ni de estrategias el presidente fue previsible como dicen los suyos marianismo en estado puro de modo que propuso un rearme programático con una convención nacional para marzo y reforzar la oferta de candidatos para las elecciones de dos mil diecinueve pidiendo todos trabajar intensamente para a los mejores frente a la competencia que supone ciudadanos esto en una reunión con ausencias notables no estaba ni Alonso ni Herrera ni Albiol ni Feijóo que ayer no pudo venir pero tiene dos reuniones ministeriales en Madrid en el PP no ve necesario acudir si su secretaria general puede faltar es que Cospedal está de viaje oficial a Japón y la verdad es que la gente sigue desanimada incluso voces dentro del Gobierno que avisan del desgaste la sangría de votos por eso hay quien cree que el partido sólo se podrá recomponer desde la oposición

Voz 1727 43:23 este nerviosismo en el Gobierno en el PP hace claro las delicias de Ciudadanos es más la cúpula de Rivera diseña estrategias para fomentarlo Guillermo Lerma buenos días

Voz 0743 43:33 aunque en la dirección de ciudadanos esperan sí que el PP despliega una dura campaña contra ellos en todos los territorios la orden de Rivera a los suyos es no entrar al cuerpo a cuerpo con el Partido Popular públicamente los portavoces insisten en que ignoran los pasos que se dan desde Génova porque la estrategia pasa por mostrar a los conservadores como una formación desesperada más preocupada por su retroceso que por los problemas de los españoles la intención de Ciudadanos es evidenciar las debilidades del PP

Voz 0011 44:02 en asuntos como el inmovilismo o la lucha

Voz 0743 44:04 contra la corrupción señalando al propio Rajoy por ejemplo de falta de compromiso por no pedir la dimisión de la senadora Pilar Barreiro a pesar de que se comprometió a ello en el pacto que le hizo presidente sin embargo como la idea es tratar de conquistar a parte del electorado conservador la formación tratará de mantener el equilibrio alcanzando acuerdos con el Gobierno para no perder el relato de una formación que también da

Voz 1727 44:28 estabilidad Lucía Méndez qué tal buenos días hola Pepa buenos días Ciudadanos no entra en el cuerpo a cuerpo directo con el PP ya se encargan las encuestas de poner nerviosos a los populares que ayer por cierto volvieron a guardar silencio frente a su presidente pese a todas la preocupación por llamarlo suavemente que cuentan en privado pasa el tiempo Nucía da la impresión de que algunas cosas no cambian en el Partido Popular aussie aussie cambia

Voz 0011 44:52 bueno yo sé que esto de que no se pida la palabra en la junta directiva pues es muy llamativo es verdad eh esto esto es siempre así porque cuando cuando José María Aznar en el año dos mil tres decidió apoyar políticamente la guerra de Irak que ir a las Azores a plantar la bandera española en esa misma junta directiva en la que sometió a debate esa consideración tampoco ni uno solo pido la palabra y fíjate que era un tema realmente que levantaba muchísimas heridas sí yo creo que a Mariano Rajoy que haga cambios en su Gobierno y en el partido y que tiene que espabilar y que tiene que hacer algo se lo han dicho casi todos los dirigentes del Partido Popular que hablan con él en SER no no lo han dicho en la junta directiva porque se considera en fin las juntas directivas pues son una especie de escaparate y tal Barà que

Voz 0978 45:44 presidente haga su su discurso pero

Voz 0011 45:47 están ahí para debatir pero Mariano Rajoy sabe perfectamente cuál es el pensamiento y cuál es la inquietud y cuál es el pánico que existe a su partido

Voz 1727 45:55 en el PP y en Ciudadanos y en el centro izquierda Pedro Sánchez explicitó ayer su estrategia está decidido a aprovechar las horas bajas que atraviesa Podemos que ha reconocido hasta su socio parlamentario Izquierda Unida Inma Carretero buenos días buenos días el PSOE no quiere volar los puentes con Podemos y por eso por ejemplo va a apoyar su ley sobre los impuestos a la banca para engrasar la colaboración parlamentaria entre ambas formaciones pero la estrategia de Pedro Sánchez pasa por intentar aglutinar todo el voto decepcionado con Pablo Iglesias para evitar que PP y Ciudadanos sumen en las próximas elecciones

Voz 43 46:31 aglutinar todo ese voto en torno a la única fuerza política de izquierdas que puede ganar a esa derecha bicéfala que es el Partido Socialista movilizar a todo ese lector de izquierdas para recuperar mucho de ese patrimonio que está siendo desmantelado durante estos últimos seis años por el Gobierno del Partido Popular

Voz 1727 46:47 apelación al voto útil del líder socialista a dos años de las elecciones eso cree Pedro Sánchez que opina que Ciudadanos no va a dejar caer al Gobierno ver

Voz 0011 46:56 hoy a pesar de la Guerra Fría entre ambas

Voz 1727 46:59 formaciones una pelea por la hegemonía de la derecha que en Ferraz aseguran que no les afecta insisten a pesar de algunas encuestas en que la subida de Ciudadanos no debilita al PSOE del PSOE y de Ciudadanos del PP de Cataluña de la corrupción todo eso seguimos hablando con Xavier Vidal Folch Lucía Méndez a partir de las nueve hasta ahora compañeros esta hora porque a las nueve incorpora también a esta antena Felipe González entrevista al ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE

Voz 1727 47:34 y al cierre de esta ahora les proponemos cóctel de filosofía y teatro el filósofo y dramaturgo Juan Mayorga sostiene que el teatro puede poner al espectador ante preguntas para las que el filósofo todavía no tiene palabras por qué porque el teatro igual que la filosofía nace del conflicto y permite explorar voces distintas a la de uno mismo pero como llevar la filosofía las tablas hemos enviado a Marta García responder a esta pregunta al Centro Dramático Nacional donde coinciden ahora dos obras de teatros sobre grandes pensadores Rousseau y Voltaire María Zambrano

Voz 3 48:05 pero estoy convencido de casi posterior ruso hubieran teniendo Twitter la Fiscalía hubiera actuado contra ellos o han sido perseguidos como fueron en su época

Voz 1513 48:17 perseguido fue Rousseau filósofo de origen plebeyo autodidacta defensor de la igualdad y autor del Contrato Social perseguido fue Voltaire enciclopedistas Diderot irá Lambert autor de Cándido y el Tratado sobre la tolerancia

Voz 3 48:29 apolítica mi querido amigo nunca es algo más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulos de oprimir gentes sin memoria

Voz 1513 48:39 Voltaire Rousseau la disputa no es una obra filosófica es una obra sobre dos filósofos dos pesos pesados del Siglo de las Luces que debaten sus ideas y hablan de su vida son Pera Ponce Josep Maria Flotáts

Voz 44 48:51 dos defienden una idea de sociedad y una ética y una moral son dos conceptos opuestos y naturalmente chispas