Hoy por Hoy (16/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:13 la policía acaba de detener al hombre que supuestamente atropelló ayer mortalmente a un adolescente Madrid Aimar

Voz 0027 00:19 si la mató yo lo han detenido en Barajas con estaba intentando escapar a su país el ex Paraguay Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 00:26 qué tal buenos días en efecto la detención se producía hace unas horas en el aeropuerto de Madrid Barajas cuando el presunto responsable del atropello iba a tomar un vuelo con destino concretamente Argentina la declaración ante la Policía Nacional de un testigo de los hechos ha precipitado el arresto el detenido se llama Francisco Solano tiene cincuenta y tres años es de nacionalidad paraguaya es residente en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón el vehículo del atropello es un automóvil alemán de la marca Mercedes del sector premium ha sido localizado en el municipio alcarreño del Casar de Talamanca la operación ha sido dirigida por los agentes del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil de Madrid en colaboración con la Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón Las

Voz 0027 01:08 senadora del Partido Popular por Murcia Pilar Barreiro seguirá imputada a raíz del caso Púnica fuentes el Tribunal Supremo aseguran a la SER que su declaración de ayer no cambio nada que no hay motivos para dejar de investigarle por haber pagado con dinero público sus campañas de lavado de imagen en internet en el PP nos habían dicho que confiaban en que el Alto Tribunal de levantara la imputación en cuanto lo escucharan no ha sido así fuentes el Supremo nos dicen que la causa sigue adelante así que el PP va a tener que tomar una decisión porque Ciudadanos insiste en que con Barreiro imputada ellos no aprueban los Presupuestos en California la policía descubierto esta noche el infierno en el que unos padres reclutan a sus trece hijos de entre dos y veintinueve años sostenían encadenados a la cama torturados y hambrientos corresponsal en Estados Unidos Marta

Voz 1510 01:53 buenos días y las alarmas saltaron cuando el domingo de madrugada a las autoridades del condado de Riverside en California recibieron una llamada de un adolescente que escapó de su casa y dio el aviso desde un teléfono móvil robado según un comunicado del sheriff la chica

Voz 1727 02:08 que sus doce hermanos estaban secuestrados

Voz 1510 02:10 que los captores eran sus propios padres y que los tenían encadenados a las camas los agentes aseguran que pensaron que la chica era una niña pero después de un análisis vieron que tenía evidentes signos de desnutrición y que en realidad tiene diecisiete años entonces la policía fue a la casa encontraron a lo que en principio pensaban que eran doce niños pero siete de ellos son adultos están a gravemente desnutridos sucios y tienen entre dieciocho y veintinueve años los otros seis son niños la más pequeña tiene dos los agentes han interrogado a los padres David Allen Luis Ana Turpin que no han sido capaces de proporcionar una explicación coherente a esta situación los dos están en prisión preventiva bajo fianza de nueve millones de dólares cada uno acusados de tortura de poner en peligro la vida de sus hijos según el comunicado del sheriff las trece víctimas están siendo ahora atendidas en dos hospitales de la región

Voz 0027 03:02 si este sonido que además de un cafetero le resultará familiar a esta hora el sonido de la cafetera con cápsulas nos lleva a Baleares porque a partir de dos mil veinte las Islas van a prohibir de forma pionera la venta de cápsulas de café de un solo uso fabricadas con materiales que no sean fácilmente reciclables es una de las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Residuos que prepara el Govern balear una norma que limitará también la venta de páginas de plástico o de bastoncillo ese de orejas Radio Mallorca Juan Antonio Alza

Voz 1157 03:32 son algunas de esas prohibiciones cargó que este texto es un anteproyecto define que todos estos objetos deberán estar hechos con materiales que se puedan reciclar o bien las empresas que comercializan por ejemplo las cápsulas de café deberán demostrar algo que siguen un proceso de recogida de reciclaje una vez que las hayan utilizado el objetivos que esta medida pionera en todo el Estado entre en vigor el uno de enero de dos mil veinte el Govern trabaja también una tabla de sanciones para quién no cumpla con la ley

Voz 0858 03:57 y la Bolsa Javier Alonso que arranca con leves avances hasta ahora el IBEX treinta y cinco suma un cero coma uno por ciento sobre el nivel de los diez mil cuatrocientos puntos miran Nikkei japonés que ha subido un uno por ciento cerrado hace apenas unos minutos mañana que empiezo además con dos referencias de récord hasta tres años que no veamos el euro en niveles tan altos se cambia por un dolar veintidós centavos en mínimo de tres años está la prima de riesgo a esta hora está en noventa y tres puntos básicos

en la Cadena Ser hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco en las ocho y cinco en Canarias

Voz 4 04:39 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0858 04:42 buenos días Pepa buenos días a todos el informe jurídico de los letrados del Parlament es concluyente Puigdemont no podrá ser investido presidente ni por vía telemática ni por delegación así como para la constitución de la Cámara los diputados electos que están en prisión seguramente sí podrán delegar su voto porque la decisión se pone en manos de la mesa de edad y sus tres miembros son de Esquerra

Voz 1727 05:03 investidura de president no admite dudas su presencia es exigida

Voz 0858 05:08 este asunto además de su profundidad política empieza a tener un cierto tinte novelesco con ribetes dramáticos cuando Puigdemont escapó hacia Bruselas en compañía de un grupo de leales la aventura tenía para él una aureola épica luego con el éxito electoral

Voz 5 05:22 el Azaña no es difícil imaginar

Voz 0858 05:24 porque al calor de este éxito Puigdemont debió soñar en un regreso triunfal arropado y protegido por el fervor de la multitud como el de Napoleón desde su exilio en Huelva a la vista de las vueltas que da la historia hay puesto que el informe de los letrados no es vinculante no seré yo quién vaya descartar algo parecido a eso cualquiera sabe pero cada día que pasa me parece más verosímil que el actual galimatías se resuelva sin Puigdemont con alguna fórmula de esas que nacen con carácter provisional y que luego se eternizan que a partir de ahí el tiempo inicie su cruel tarea de erosión diga lo que diga el bolero la distancia y el olvido tienen mucho que ver y más en esto

Voz 6 06:03 tiempos vertiginosos compulsivos

Voz 0858 06:06 se acuerda alguien de Benedicto XVI el riesgo de que el expresident quede flotando como el astronauta en el espacio me parece un riesgo alto nunca le faltará el aliento de los que se consideren legítimo estas muchísimos primero y luego menos pero no creo que tarden arrepentirse de haberse escapado o de no haber regresado al día siguiente de las elecciones aunque fuera para ingresar en prisión por ahora mismo le veo más prisionero en Bruselas que si estuviera en la cárcel de Estremera

Voz 1 07:57 cuando escucha la cabina vete de todavía Gabilondo era pequeñito pero era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo Gabilondo

Voz 10 08:13 ya ya ya decía aquello de les habla añadieron

Voz 4 08:18 que empieza hoy por hoy soy Iñaki Gabilondo

Voz 1 08:22 acuerdo como es igual a todo aquel gracias por escucharnos Gabilondo era pequeñito y Rubio pan

Voz 11 08:35 hola me llamo Myriam indie voz busca emocionar

Voz 12 08:39 cero me llamó José mi voz busque sorprender me llamo busca sugerir buscaba seducir

Voz 13 08:50 me llamo Ana God busca

Voz 2 08:55 estas voces no tengan tra pasan cada día para sorprender emocionar seducir a su aunque fría en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia Tate La Ser credibilidad si habilidad y eficacia aparatos anunció por cierto me llamó

Voz 5 09:21 narración de una noticia conflictiva o polémicas requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

Voz 15 09:27 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 2 09:35 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cadena SER

Voz 17 09:52 en el capítulo de ayer es bueno como criterio hacer caso a los a los letrado yo no es el partido

Voz 5 09:57 Dario de eso pero al final que interpreta

Voz 17 10:00 a la aplicación del reglamento en las cámaras pues es la presidencia Ona o Banesto esta es lo que vamos con esta broma

Voz 18 10:14 es una ciudad telemática un gobierno con un profesional quinientos kilómetros pero tuve que tiene futuro

Voz 17 10:24 en el supuesto que desde Bruselas SER eligiera como pues si alguien tiene que tomar posesión porque no se puede tomar posesión dos el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán para hasta dimitir hace pocos días para no dar explicaciones con Artur Mas para el partido escondido un gobierno dividido también un gobierno de Estado eso está paralizado

Voz 4 11:35 Rivero está habrá más competentes siguiendo listo el texto gusta es normal tengo List una sana de Costa no pasa nada tengo una persona está hoy por hoy

Voz 0858 11:52 Pepa Bueno

Voz 0858 11:52 Pepa Bueno

Voz 17 12:04 son las nueve y doce las ocho y doce en Canarias Felipe González muy buenos días o a una

Voz 1727 12:09 adiós bienvenida a la Cadena Ser mañanas inicio la Legión captura en Cataluña ya a estas alturas nada está claro todavía ni cómo va a arrancar la propia legislatura ni sobre todo cómo se va a investir a un president si la mayoría parlamentaria independentista insiste en presentar a puso como si eso ocurre Rajoy anunció ayer que prolongará el ciento cincuenta y cinco de parece la solución

Voz 5 12:31 bueno ése no probablemente no tendrá otro remedio pero yo creo que estamos de verdad en un bucle muy extraño discutiendo los indiscutible y espero que los que tienen mayoría parlamentaria aunque no haya sacado a una mayoría de votos pero hay que respetar la legalidad no podemos entrar en ese juego respete la le pero no sólo respeten el reglamento de la Cámara que tiene rango de ley que respeten la propia ley de Presidencia de Gobierno que ellos mismos se han dado en el Estatuto de Autonomía en dos mil ocho eje no es posible porque exige la presencia física del candidato el debate presencial físicamente con los diputados y con los parlamentarios eje eso no tiene de ejecución salvo que se crea que la ley tampoco es respetable que es lo que viene ocurriendo entremos de nuevo en el seis el siete de septiembre pruebas independientemente de lo que diga Rajoy no parece una señal seria que estén inventándose la posibilidad de una investidura que no existe ni en nuestro ordenamiento jurídico nacional ni en el ordenamiento jurídico catalán no existe en el mundo es una broma dice no lo que no prohibe el reglamento se puede hacer imagínese podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente porque no lo impide el reglamento

Voz 1727 14:05 lo hicieron el seis y siete de septiembre los repitieron el veintisiete de octubre luego pueden intentarlo de nuevo eso es lo que vienen diciendo al menos sus portavoces iniciar la legislatura si conduce a nuevas elecciones

Voz 5 14:18 estoy seguro pero lo que sí conduce inmediatamente que es el primer paso que uno puede ver esa que la instrucción que hay en el Tribunal Supremo que yo vengo años intentando que no entremos en una deriva penal por eso proponía iniciativa políticas que esa historia son ve un La en contra de sus propios compañeros de ideología de fila se enturbie todavía más porque lo que están poniendo de manifiesto es el propósito de no respetar la legalidad la estatutaria no digo ya la constitucional obviamente que ampara la estatutaria si no respeta la legalidad estatutaria no van a poder recuperar la institución tonalidad y además no les van a dar una mínima seguridad jurídica a los ciudadanos de Cataluña lo cual es vital para intentar frenar el deterioro de la economía fue la sociedad va a sufrir mucho ir tal para que se restaure un cierto nivel de confianza entre de los ciudadanos de Cataluña de unos y otros lo principal es respetar la institucionalidad yo creo que lo han dicho a alguno de los dirigentes algunos de los que están en prisión han sido absolutamente claro algunos dicen es un argumento de defensa atención si no se recupera la hija situación Alida que es el Estatuto en el marco de la Constitución hice en pie esa mañana en la propia constitución del Parlamento violentando la constitucionalidad con el propio dio la alegalidad con el propósito de hacer una investidura no sé cómo llamarla da igual quiero ser respetuoso para que nadie se moleste o no están dando todos los argumentos para que en fin el sistema de garantías de la Constitución española es uno de los más avanzados del mundo jugado si el juez Llaneras que lleva la instrucción dice oiga hay riesgo de reiteración del delito de pronto nos encontramos que hay el propósito expreso de violar la ley es decir bueno parece un poco

Voz 1727 16:25 usted qué opina por cierto ya que los saca de la prisión preventiva se abusa de ella en España

Voz 5 16:30 a mí no me gusta en general la prisión preventiva en general porque creo que tenemos un sistema muy garantista pero al lo mismo que digo eso es todo ha pasado por la Audiencia Nacional ya ha pasado por el Tribunal Supremo a él les recuerdo porque aquí lo hemos hablado que siempre he dicho la iniciativa política debe ir por delante no por detrás de los jueces pero decir que la instrucción del Supremo la estoy siguiendo en la medida en que se puede está siendo bastante rigurosa me gustaría que la garantías pudieran aplicarse a ver yo creo que al juez instructor del Supremo le están poniendo muy difícil que cambie la situación es más ha ido más lejos que los letrados de la Cámara diciendo que busquen un procedimiento de delegación de voto pero una cosa de delegación de voto y otra que dicen que tampoco es posible pero y digamos que el comportamiento de respeto a la legalidad que es la única manera de ejercer la democracia en contra de lo que están diciendo

Voz 1727 17:36 entonces eso porque ellos argumentan democracia frente legalidad

Voz 5 17:39 eso es por eso digo pero en esa confusión llevamos mucho tiempo el fundamento de la democracia el respeto del Estado de derecho que es el respeto a la ley y el respeto a la ley incluso para cambiarla sea así uno puede estar perfectamente en desacuerdo con la Ley de nuevo apeló la Constitución española en eso es mucho más amplia permite que alguien se escriba pretendiendo la independencia de un territorio sea Cataluña o sea esa cosa que dicen ahora ETA Bernie a usted puede pretender lo que quiera lo que no puedes hacerlo violentando la legalidad

Voz 1727 18:16 usted defendió la aplicación de ciento cincuenta y cinco antes que nadie como alternativa decía a la vía judicial que nos tiene empantanados ahora esto se lo dijo a Rajoy en algún momento

Voz 5 18:27 sí hace muchos años que no lo veo pero sí sí es que claro no sólo se lo dije verá esa casa debe conocer que justamente fue una larga conversación con Rajoy tomamos la iniciativa de empezar a establecer diálogos en Barcelona y Madrid con todas las fuerzas poliédrica todas las instituciones no lo iniciamos Egidio la fecha

Voz 0858 18:50 no lo recuerdo muy bien pero lo iniciamos

Voz 5 18:53 en Barcelona en diciembre de dos mil doce en presencia de más que era presidente inauguró el seminario

Voz 1727 19:01 cuando dices esta casa se refiere a y el país organiza unas jornadas

Voz 5 19:05 es decir nada porque porque yo digo la conversación que había tenido con Rajoy hay que tener una iniciativa era eso es pasado hay que tener iniciativa política y la iniciativa política debe ir muy por delante de cualquier otra dimensión a la que no puede llevar este asunto por tanto el dijo que que que sí que está acuerdo Bale he pedido boicotear actos de teníamos previstas reuniones allá y acá a que ahí empezaron todavía Pujol no habían empezado a plantea

Voz 1727 19:35 año dos hablamos del año doce yo creo que sí

Voz 5 19:38 de diciembre está ya está donde no pueda contar que él deje

Voz 1727 19:40 donde Rajoy cuando le dice no te metas en la vía judicial que eso es un pantano donde al final uno no controla lo que está pasando igual lo que hay que hacer es política lo look

Voz 5 19:50 creo que siempre ha sido la pulsión de decir bueno el el argumento de voy a agotar todos los procedimiento voy a agotar no podía intervenir políticamente que en definitiva el ciento cincuenta y cinco es la última racios política de intervención no es la primera es la última cuando se produce la última cuando se consolida la deslealtad institucional en el ejercicio de leer la Constitución y compararla nos vendría muy bien a todos

Voz 1727 20:27 por qué cree que se demoniza el artículo ciento cincuenta y cinco o la hipótesis de su aplicación

Voz 5 20:32 que no suele para empezar como tantos debates que se hacen en España se descalifica al ciento cincuenta y cinco virrey de pronto descubre eje la Constitución alemana tiene uno parecido pues si está casi copiado literalmente no protege todo país descentralizado todo país descentralizado como autonomía o como federación necesita o mecanismos de exigencia de lealtad institucional para que la descentralización no se confunda concentre fumigación del poder y que cada uno haga lo que quiera cuando dice es que todas las constituciones tienen esa previsión no la francesa no lo tiene porque no hay descentralización no se no se da el caso de esa deslealtad institucional que por cierto hoy por primera vez pero no será la última que lo digo tiene que ser recíproca la lealtad institucional no solo es exigible a los dirigentes políticos de las autonomías es también exigible al Gobierno central pueda o cuando hay una sentencia digamos nada sorprendente como la del Tribunal Constitucional a la hora con las con las competencias de las comunidades autónomas en el tema de subsidio de paro atención hay que ser muy rigurosos con el respeto a la Constitución en el cumplimiento de la lealtad institucional para exigir que los demás tengan lealtades

Voz 1727 22:00 pues ya que lo menciona Montoro está siendo desleal con las comunidades cuando la anticipar les la liquidación del IRPF

Voz 5 22:06 a mi juicio no hay ninguna otra razón más que una presión absolutamente irregular sobre las comunidades autónomas para que a la vez presionen a los partidos políticos y acepten un presupuesto y si es eso no es leal desde el punto de vista distinto succionar y además es peligroso porque le quita al al Gobierno central la legitimidad para exigir lo que ahora estamos hablando lealtad institucional a los representantes del Estado prometa representante del Estado en la

Voz 1727 22:39 ha sido una comunidad autónoma ese desleal el ciento cincuenta y cinco le es aplicable al revés también es aplicable al Gobierno central

Voz 5 22:45 no claro a uno no le es aplicable pero de todas maneras que esto de el el juego político que debe uno descalifica permanentemente al Tribunal Constitucional o a otros tribunales salvo cuando les favorecen no obviamente los tribunal se pueden equivocar pero claro esto esto demuestra que es exigible la lealtad institucional y el respeto a las reglas de juego que es exigible lo exigió creo que fue el Gobierno vasco porque era competencia suya el Gobierno puede decir que goce presupuestariamente hay una subvención para los que se quedan sin nada cuatrocientos veinte euros lo que no puede decidir que a su me la competencia El absurdo porque porque está distribuida está bien distribuido a uno usted hizo otro debate Se puede discutir pero yo que yo no lo discuto pero lo que usted no puede saltarse la la la la legalidad

Voz 1727 23:42 no me han quedado claras usted estaría más cómodo si los dirigentes catalanes que están ahora mismo en prisión no estuvieran en prisión preventiva

Voz 5 23:50 sí sin duda mucho más cómodo si lo que han dicho para salir de prisión fuera asumido por la fuerza independentista que van a constituir mañana con la hace más fuerzas el Parlamento de Cataluña sea si no hubiera una contradicción tan flagrante en el debate actual entre lo que están diciendo de respeto a la Constitución manteniendo su posición de aspiración el independentista al Estatuto de Autonomía no sólo respeto a la Constitución es es respetar el Estatuto Autonomía que lo liquidaron por esa interpretación del reglamento el día seis y siete de septiembre eje no hace tanto tiempo que Lovely quedarnos sencillamente si eso lo que aspiran a convencer al juez instructor y al Tribunal Supremo los que están en prisión con pleno derecho fuera coherente con lo que están haciendo las formaciones políticas que tienen a esa persona detenida probablemente pensaríamos que no sólo están preocupados de que sigan en prisión sino de que están de acuerdo con ellos en que hay que respetar la legalidad la legalidad constitucional estatutaria pero el debate indica lo contrario

Voz 1727 25:10 a los que están en prisión hay que juzgarlos por lo que ellos han hecho no por lo que hace lo que están fuera tenido sin duda usted cree que hay delito de rebelión

Voz 5 25:18 yo la verdad es que la instrucción no ha hecho más que empezar yo tengo dificultad para ver el delito de rebelión pero vamos no es la parte que digo habría que haber evitado la dimensión plena penal en la medida de lo posible con iniciativa crítica bueno eso ya no es evitables está en marcha a que hay varios delitos a imputación de varios delitos rebelión sedición malversación vienen algunos ahora por la utilización de datos cuando en procedimiento enorme así como creo que se dan prácticamente todo las condiciones que configuran lo veremos a resulta de la investigación la sedición y es muy evidente que ha habido malversación de caudales públicos debiendo fondo para propósitos que no son los de la la legalidad establecida en los Presupuestos creo que La rebelión la el pero la perfección de acuerdo con la redacción del noventa y cinco de la rebelión creo que es un delito difícilmente probar

Voz 1727 26:18 y a propósito de otro asunto que se había quedado por ahí flotando me contaba en el año doce iniciamos y algunas pusimos en marcha unas iniciativas para para tratar de hacer política le conté esto Rajoy del doce hasta hoy no multa hablar con Rajoy

Voz 5 26:32 estamos hablamos de esto no no Lecompte hablamos de esto no no quiero ir pero hablamos de estos digamos yo creo que sentía que tenía menos margen de maniobra para reaccionar y que sin embargo sí yo tenía ese margen de maniobra pues bueno pues intentemos abrir un espacio de diálogo en serio no a entablar yo creo no no yo creo que hubo uno una ocasión muy poco tiempo después pero en todo caso desde hace tres años y medio como mínimo no he tenido ninguna conversación con Rajoy lo más agudo

Voz 1727 27:08 la crisis en los meses de septiembre y octubre el presidente del Gobierno no llamó a los expresidentes a compartir

Voz 5 27:14 a mí no no no no hablo por lo demás no no no sé si ha llamado a los demás expresidente a mí en ningún momento sea nuevo cedidos he oído decir mucho eso

Voz 1727 27:25 sí sí es difícil a pudrirse

Voz 5 27:28 no lo desmiente hubiese no eje era discreto secreto merece la pena Aran le aseguro que no he vuelto a hablar sabe cual es mi carácter no vuelto hablar con Rajoy en los últimos tres años tres años y medio Igor Cantero asumo mi responsabilidad desde el punto de vista institucional si el presidente de gobierno me llama para mí es prioritario se llame Rajoy se llame como se llame eso es lo que no quepa duda pero no ha considerado necesario llamar

Voz 1727 27:58 porque quede claro una aplicación temprana del ciento cincuenta y cinco en que hubiera consistido que nos hubiera ahorrado que es lo que usted defiende

Voz 5 28:08 si se hubiera perfeccionado un acto de deslealtad institucional como a mi juicio fue la convocatoria de aquel ya aquella consulta o referéndum y en ese momento

Voz 1727 28:23 la del nueve de noviembre si la primera

Voz 5 28:25 en ese momento por ejemplo se hubiera requerido requerido al presidente más que a mí me lo me aseguró en un debate de televisión que nunca incumpliría la legalidad ha requerido para decirle no tiene competencia para hacerlo deshaga este acto en lugar de entrar en la en teoría esa que entramos como cuando está deshaga este acto si no hubiera merecido se hubiera aplicado de una manera mucho más restringida el artículo para el momento ciento cincuenta y cinco de la Constitución no hubiéramos llegado a este sitio baste girar no pasa necesarias

Voz 1727 29:02 Depor uno pese a todo Gobierno pues

Voz 5 29:04 SER incluso la suspensión del PSOE que seguro que recorre usted sí usted cometer la ilegalidad lo son los de sus funciones del eje desgraciadamente aquí como yo repito no nos reconoce la Constitución se la quiere reformar cosa que yo creo que es necesaria pero no solo necesaria en contra de lo que hoy es decir brillantemente arrobo cae el otro día no solo necesaria para mí hay una parte de de sarcasmo es lo que digo es una fantástica ocasión para que se lean la Constitución la conozcan desde el artículo primero hasta el último que miedo a y la la la Constitución es más avanzada más abierta y más garantista que las anteriores que confiamos en parte que las que han venido después cruzar en ningún temor que hay cosas que cambiar sin duda Senado tiene que hacer otras cosas pero fin me luego iremos mejor

Voz 1727 30:02 a la una a la a la a la reforma constitucional al margen de la peripecia de los dirigentes independentistas dos millones de catalanes han votado que quieren irse de España y esta vez han vuelto a votarlo después de comprobar el desastre al que ha conducido la vía unilateral como se enfrenta políticamente esa realidad

Voz 5 30:20 sí yo creo que hay digamos hay dos dimensiones del problema una dimensión que es la que más me preocupa aunque es verdad que los separatistas la niegan que la fractura interna de la sociedad catalana que ha sido una sociedad a pesar de todo de lo que se dice tal que es una sociedad con una convivencia es decir desde todos los puntos de vista muy muy muy muy muy tolerante pero bueno esto se ha ido deteriorando en este momento en una fractura de la convivencia recuerdo hace poco diez me encontré con un señor independentista decía uno Los catalanes no tenemos ningún problema de convivencia me me asustó pensar que cuando él habla de los catalanes decía que los que plantean problemas de convivencia no los considero catalanes aunque aún que tengan días apellidos catalanes para entendernos no

Voz 1727 31:16 veinte Vivaldi trabajó allí no o

Voz 5 31:19 hay es bueno desconocer esa realidad de esa fractura me preocupa porque tiene un componente de irracionalidad y también un componente de lo que yo creo que sí está alterando el mundo que sólo los discursos supremacía historias de Trump a lo que estoy oyendo en Italia etcétera dice eje la realidad que no coincide con lo que yo describo como realidad es que no me comprende o no me conviene o no forma parte de esa realidad porque yo lo decido

Voz 1727 31:58 hay supremacía en el discurso independentista catalán

Voz 5 32:00 Ellos no lo pueden comprender pero si hay un sufría nazismo que no es de supremacía no no están explícitos como el de como el de tanto que él mismo lo niegan no es decir oiga si no nos lo impidieran seríamos los mejores esto es supremacía

Voz 1727 32:29 como enfrenta a España esa realidad le preguntaba que al margen de eso de la peripecia de los dirige antes España tiene y lo que está ocurriendo en Cataluña es un problema para España en este momento políticamente una reforma constitucional una reforma de la ley electoral a estas alturas todo eso puede resultar atractivo para quién ha decidido irse romper y a una vía unilateral pese a lo que hemos visto

Voz 5 32:53 el lo gran no descartada descartada la hipótesis de la independencia que tienen derecho a defenderla pero que no parece que haya ninguna posibilidad real de que se produzca descartar esa hipótesis cómo responde España desde luego no aumentando el conflicto por ejemplo yo veo muchos defectos aquí en nuestro lenguaje en nuestra comunicación hablamos de los catalanes cuando nos estamos refiriendo a los separatistas no a todos los catalanes a hablamos ofensivamente es un objeto de son todo de algunos de nuestros amigos digamos de muchas raíces catalana quedaría igual que no lo estuviera no lo están pasando muy mal que son catalanes de los considerados por el separatismo no y fieles voces la teoría de la religión sino es es traicionan su catalanidad porque no están de acuerdo con eso porque les parece legítimamente que es un disparate cuál es la respuesta de español lo que más me preocupa de España que ahora es difícil identificar un proyecto de España un proyecto que enfrente los desafíos interno las reformas que tiene que hacer desde la constitucional sin ningún temor pero no escudándose en la reforma constitucional como un mantra para no enfrentar los problema de dignificación del trabajo los problemas de las pensiones tiene mucho que ver con el otro los problemas de la educación que manda la Comisión tantísimos problemas desigualdad hay muchos más pero no voy a ser una larga lista que es lo típico de las antiguas Páginas amarillas de Telefónica de la guía no les prioridad eje España tiene muy serias muy serias y que exigen reformas en mi opinión reforma progresista hay un proyecto de España que de verdad sea ilusionante para el conjunto de los españoles y atractivo para los catalanes en su conjunto sean o no separatista o de verdad España está ausente de sí misma porque no veo ni política interior ni Política Exterior si vengo de Colombia

Voz 1727 35:06 pues usted a Rajoy al Gobierno de España dispuesta a emprender esas reformas capaz de emprender esas reformas

Voz 5 35:14 yo no lo veo pero como siempre uno hubiese salvo demostración en contrario yo no lo veo yo creo que están convencido Rajoy incluso por personalidad de que es mucho mejor no mover nada

Voz 1727 35:28 y que es más urgente para España a su juicio la estabilidad de un Gobierno que agota la legislatura a Rajoy le quedan dos años o hacerlo caer provocar su caída ir a otro Gobierno que emprenda las reformas urgentes que necesita nuestro nuestro país se lo pregunto porque su partido el PSOE se abstuvo para que Rajoy fuera presidente un Rajoy que no es un desconocido sabíamos más o menos qué tipo de políticas y qué tipo de activo útil ante las reformas

Voz 5 35:53 yo estoy en año sabático

Voz 1727 35:56 preguntar por su partido mu Burque

Voz 5 35:58 pero me puede preguntar también por ciudadanos por

Voz 1727 36:01 hoy a voy ahora voy no que es más la gente no lo sé

Voz 5 36:04 me me viesen la estabilidad pero era la la verdad eje podemos hablar con todos

Voz 1727 36:10 como los problemas del país

Voz 5 36:12 la palabra eso de la estabilidad y la la estabilidad que es que nada se mueva esa es la estabilidad la la peor de la de Gracia en un país que necesita reforma incluso para ir insertarse competitivamente la economía global un país Gené ETA estar presente en los desafíos Europeo seguimos ausentes yo felicito a Portugal porque es un país de menos dimensión que nosotros da hicieron una presencia europea infinitamente mayor que la nuestra pero que el hueco que está dejando el esa decisión disparatada al Brexit no ese llenándose por la presencia de España como si en Gran Bretaña por ejemplo estamos precedentes aquí estamos presentes en América Latina a estar ocho días en Colombia vienen seis grandes elecciones en América Latina no se nos ven y se espera por favor tampoco en Europa y eso qué significa significa que deberíamos tener una política exterior mucho más activa desde luego pero sólo será una política exterior más activas sí sabemos qué queremos hacer con España que queremos hacer con el empleo la precariedad que queremos hacer con las pensiones qué queremos hacer con la educación y la formación profesional entre sí sabemos qué queremos hacer con España cuál es mi impresión porque no sabemos qué queremos hacer con España el Gobierno

Voz 1727 37:39 Ribera sabe qué quiere hacer con España eso juicio

Voz 5 37:42 yo no tengo el grado de conocimiento para decirlo yo no le he oído un discurso digamos hablo en términos casi goleada no no no le he oído a ningún dirigente político por eso siento tengo cierto sentimiento de orfandad que alguna vez ha puesto de manifiesto no es decir demandar desde activa ABC hay algo que ya me digan

Voz 1727 38:03 no lo representan tanto político ya no representa dice Felipe González no digo no

Voz 5 38:09 digo no me siento representado a veces oigo una intervención discurso con el que coincido pero digo ciento la ausencia de que que es propia del liderazgo político de que alguien hundida en veinte minutos que que a dónde quiere llevar a España en los próximos años con los desafíos que tiene por ejemplo

Voz 1727 38:27 repito

Voz 5 38:29 dignificar porque digo dignificar el trabajo porque la única aportación que hemos hecho para la superación de la crisis desde España ha sido la precarización y la devaluación salarial lo demás que no está permitiendo superar una parte de la crisis viene de fuera viene el Banco Central Europeo o viene de la política en el que creo que de la política energética quiero decir del hundimiento de los precios del petróleo del viento favorable incluso en el turismo hombre la crisis del sur del Mediterráneo Oriental algo de turismo atraído por aquí y por tanto bienvenido por cierto eh pero nuestra aportación como no podíamos devaluar la moneda hemos devaluado los salarios y hemos precarizar el empleo además de ha aumentado mucho el desempleo no nos engañemos más esto es así

Voz 1727 39:18 tengo que hacer una pausa no se va a escapar presidente hay que le pregunté por su partido por Pedro Sánchez por Albert Rivera yo veo que ahí están los debates de fondos normal que quiere estar en los debates de fondo pero estamos en una coyuntura muy muy difícil en España con una sensación de parálisis tremenda ausencia de un discurso integrador e ilusionante incluso a mí me interesa mucho saber su opinión pero vamos a hacer una pausa enseguida volvemos

Voz 1727 43:27 a las nueve y cuarenta y tres minutos de la mañana ocho cuarenta y tres en Canarias esta mañana con Felipe González el presidente del Gobierno que ha venido a la SER con Lucía Méndez Icon Xavier Vidal Folch que enseguida se van a incorporar a esta entrevista pero nos ha dicho que Felipe González que está en año sabático del PSOE que es eso exactamente estará engaños

Voz 5 43:46 que prefiero no interferir en el proceso de toma de decisiones que no se interprete mal prefiero dejar que hagan que el recorrido dejar quiero decir obviamente no no represento nada el partido soy un miembro más del partido sin representar nada todo el mundo lo tiene que saber realmente no quiero no quiero pronunciarme sobre temas de partido me dice hay una crisis de la Izquierda en Europa ahí de la social democracia sin duda la ahí no sólo en Europa ahora la crisis ha contaminado a otros espacio del mundo dentro de una crisis de la democracia representativa pues pues se podría decir que Merkel ha tenido el peor resultado que se podía imaginar si hay una crisis de la democracia representativa y además lo más interesante de lo que ha pasado en ese encuentro medio forzado de Merkel ha decidido que tienen que hacer política europeístas luchar contra los nacionalismos que destruyeron Europa esos son dos buenos motivos para poder hablar y ponerse de acuerdo

Voz 1727 44:49 ese año sabático tiene que ver con las primarias y con que Pedro Sánchez se del ratificado no

Voz 5 44:55 con con la interpretación que se ha hecho a mi juicio no acertada de mi intervención respecto de las primarias o no primarias lo más prudente posible pero comprendo además que cuando hablo de temas de partidos se crean exceso de emociones por tanto he decidido hablar de temas de partido en término de broma año sabático pero sí hablo de las problema en mi país los que sea lo que yo creo que son problemas del país

Voz 1727 45:24 con Pedro Sánchez habla con Pedro Sánchez habla

Voz 5 45:27 no hace mucho tiempo que no habló con él lo cual no quiere decir que no esté dispuesto a hablar con él o sea como siempre por respeto institucional volvería repetir lo mismo si Pedro Sánchez quiere hablar conmigo es obvio que estoy dispuesto a hablar con él es absolutamente obvio y creo que eso va a ocurrir océano eje no ha ocurrido pero creo que va a ocurrir lo mismo te digo que si Rajoy quiere hablar conmigo pues estaríamos no no no creo que quedan en mi ahora que no creo es que

Voz 1727 45:58 con Rivera habla Rivera le llama de una amiga

Voz 5 46:01 se ha hablado con Rivera poco en pero es lógico

Voz 1727 46:05 llama él le llama del sí claro hubiese jo

Voz 5 46:08 no sé no no creo que sea la expresión porque da la impresión da la impresión de que los Jonze tiene mucha mucha relación con la vejez no yo que soy viejo pero no tengo la cabeza vieja con la cabeza en el futuro que en el pasado pero nunca me olvido de la mochila es el pasado y la historia

Voz 1727 46:27 una última cosa antes de dar la palabra a Lucía ya Xavier los padres vivo de la Constitución lo lo mencionaba Felipe González al principio de esta entrevista no parecen muy partidarios de que se toca su criatura no más bien de hacer reformas al margen de la Carta Magna pero Felipe González la generación que hizo la transición de la que usted fue protagonista se resiste también a que las siguientes generaciones tomen el mando y hagan las reformas que crean oportunas

Voz 5 46:52 no tomen el mando no se pueden residir porque es ley de vida Ayalon tomado aún no vemos en la la política la representación salvo algunos casos pero la representación se ha rejuvenecido como ocurrió antaño por lo tanto el que tomen el mando otra cosa es verdad me parecieron bueno no y además por comparación más me parecieron las intervenciones de los padres de la Constitución sorprendieron sorprendieron a mucha gente que no se oye tan frecuentemente un razonamiento político más o menos de altura eso física pero no estoy de acuerdo con su resistencia a que le toque la criatura tampoco estoy de acuerdo con la interpretación de que la Constitución hay mucho margen para hacer cosas como si fuera un chicle porque creo que es delicado no en la Constitución hay reformas que hacer mi actitudes mucho más proactiva yo que soy de los miembros de en del setenta y ocho a mucha honra creo que sería bueno releer la Constitución con voluntad de reforma entera para que los que quieren liquidarla o los que no quieren tocar la sede en cuenta de que en un ejercicio en comparación de nuestra Constitución con cualquiera de las últimas que se han aprobado en el mundo resiste

Voz 1727 48:12 dicen que hay que cambiar el título

Voz 5 48:14 sin duda alguna hay algunas cosas más

Voz 1727 48:17 sí buenos días presidente hace veintidós años verdad sino cuento mal que dejó usted la Moncloa así

Voz 5 48:24 si va a hacerlo pronto giras años eh

Voz 1727 48:27 o en fin no no no es por recordarle cosas negativas pero usted en los últimos años sufrió un una un fin sufrió una crisis política un desgaste político provocado en parte por la corrupción y temas de corrupción le digo veinte dos años después este país sigue en el asunto de la corrupción ayer fue condenado un partido político Convergencia con el que por cierto usted en fin colaboró gobernó durante algún tiempo tenemos el al partido en el Gobierno que ya ni recuerdo cuántas causas tiene abiertas por financiación ilegal y su tesorero encausado por supuesto ya condenado con una condena de momento y le pregunto si está estamos condenados de este país a a vivir en la corrupción

Voz 5 49:19 no no lo creo no lo creo preciso de Convergència en la última legislatura apoyo al Gobierno hasta septiembre del noventa por instrumentos

Voz 1727 49:32 los presupuestos y convocar elecciones no

Voz 5 49:35 no exactamente me dijo que no aprobaría los les supo eso entonces teníamos una visión seguramente antigua más seria de lo que supone los presupuestos para eso que llaman estabilidad gobernabilidad de cuando se negaron a darle apoyo a los Presupuestos dije bueno yo por responsabilidad ya agotó la presidencia de la Unión Europea que teníamos entonces después convoque elecciones fue hace ya fueron esos tres años no llegaron a tres años pero no eso no no no es exculpar la colaboración con Convergència cuando he tenido mayoría absoluta como con el PNV y otras fuerzas políticas ha sido muy intenso muchas de ellas aprobada no con la mayoría absoluta que tenía sino con la que nunca las de presupuesto cuando tenía mayoría absoluta sí por lo tanto estamos condenados a vivir con la corrupción en absoluto yo creo para nosotros fue un golpe durísimo los casos de corrupción que intuimos que si los miramos con un foco próximo tienen difícil comparación con lo que hemos vivido ahora por cierto ya entonces la maquinaria está viendo ahora estaba en marcha respeto de las formaciones a la gente de la que zamorano tanto del PP como Convergencia pero da igual lo que es cierto y eso debería tranquilizar a los ciudadanos españoles es que la justicia llegó muy tarde algunos asuntos pero llegó y hay un antes y un después se lo aseguro porque a la gente empieza a darle la importancia que antes no leído

Voz 1727 51:07 pues quedan cuatro minutos Xavi tu pregunta

Voz 1989 51:10 el book es si los en fin sometidos a situaciones extremas los políticos

Voz 5 51:16 optan por la resistencia o por

Voz 1989 51:19 la conveniencia me explico eh es pecie de intento de de ir a una investidura ilegal a la que se ha referido el presidente González anteriormente eh tiene un porqué no el que las

Voz 5 51:35 la son de intentar enmascarar una propuesta

Voz 1989 51:38 imposible que se hizo durante la campaña electoral si queréis a este presidente tenéis que elegir a este presidente y luego como no está dispuesto a volver pues ya no se no puede no puede perfeccionarse esa propuesta y por tanto hay que buscar alguna volutas de humo que pues que un poco el tema pero claro esto que lo defienden sobre todo los del círculo de Bruselas algún eh pues los Turull y los Rudy ni algunos un poco de los antiguos del pregunta Chari el equipo en contra de ese contradice contra conveniencia porque es el independentismo les conviene tenerlos aparatos de poder que supone volver al Gobierno entonces porque en una circunstancia así porros donde se orienta Jun político por la resistencia oportuno

Voz 5 52:27 conveniencia por el esoterismo o no la posición de Puigdemont perjudica creo yo a sus compañeros de que están en prisión pero también a la causa creo yo independentista pero yo creo que él lo dijo en algún momento esto de Bruselas dijo España le hemos creado a España a un problema de cojones no no fue lo que deja que me perdonen los oyentes bueno un pollo de cojones no bueno exactamente es es su propósito da igual el va a mantener su candidatura contra la legalidad pero lo de la legalidad para él la legalidad y la de

Voz 28 53:04 moco gracias son conceptos contrapuestos no van de la mano hablo de la legalidad catalana común lo que no es posible no se va a dar yo creo que tienen derecho a formar gobierno porque tienen mayoría no tienen derecho tiene la obligación de formarlos respetando el Estatuto para no terminar de liquidar la institucionalidad catalán

Voz 1727 53:25 Felipe González que es lo pasé tanto tiempo que pase por aquí de nuevo porque seguro que la realidad española invita a la reflexión con quiénes estuvieron al frente del Gobierno tantos años gracias Felipe González buenos días Xavi Lucía buena semana adiós

Voz 29 53:48 tres días eh el eh conmigo

