Hoy por Hoy (16/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

son las diez las nueve en Canarias Felipe González en la SER el ex presidente del Gobierno cree que si mañana en la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña sin incumple la ley se sumarán motivos para que se mantenga la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco González cree que no se hubiera llegado a la crisis institucional de los últimos meses si ese mismo artículo hubiera aplicado de modo restringido cuando se celebre la consulta del nueve de noviembre del año

Voz 3 00:36 no sé si se hubiera perfeccionado un acto de deslealtad institucional como a mi juicio fue la convocatoria de aquel ya que ya consulta o referéndum en ese momento por ejemplo se hubiera recurrido requerido al presidente más para decirle no tiene competencia para hacerlo de saga este acto en lugar de entrar en la tontería ésa que entramos como cuando estás si no hubiera ofrecido se hubiera aplicado de una manera mucho más restringida el artículo para el momento ciento cincuenta y cinco de la Constitución no hubiéramos llegado a este sitio

Voz 2 01:16 González cree que desde el Gobierno central no debe incrementarse el conflicto una vez que se ha demostrado que la independencia no es un escenario real Antonio Martín buenos días

Voz 1762 01:26 buenos días Pepa reconoce el ex presidente del Gobierno que no se encuentra cómodo con la presencia de dirigentes políticos en la cárcel que ve con dificultad el delito de rebelión pero ha añadido que en algunas tesis del independentismo encuentra un tono que le recuerda al supremacía

Voz 3 01:38 tiene un componente de irracionalidad y también un componente de lo que yo creo que eh está alterando el mundo que sólo los discursos supremacía de trampa lo que estoy oyendo en Italia etcétera dice eje la realidad que no coincide con lo que yo describo como realidad es que no me comprende o no me conviene o no forma parte de esa realidad porque yo lo decido

Voz 1762 02:09 por lo demás los partidos comienzan a negociar hoy las bases para el futuro pacto educativo en media hora se reúnen la subcomisión por la que han pasado decenas de expertos esta mañana representantes sindicales y de las familias han exigido en la SER una mayor inversión que se establezcan plazos concretos en los que presentar conclusiones son palabras de Francisco García responsable de Enseñanza de Comisiones Obreras de Letizia cardenal presidenta de la confederación de padres y madres

Voz 4 02:32 si hay un pacto que sería deseable tener ese duelo para revertir los recortes que sean produciría reeducación no podemos tener una inversión educativa será muy lejos de los países de nuestro entorno Iker tener unos resultados de primera

Voz 5 02:46 las familias estamos expectantes pero no estamos nada optimistas no común que podamos llegar a un futuro pacto educativo hemos necesitado un año para llegar a tan solo quince puntos que ni tan siquiera se han desarrollado los plazos que está marcando desde luego no tienen ningún sentido y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 6 03:06 carriles ser matriz Maris avanzado

Voz 1275 03:09 la SER ha sido detenido el conductor que presuntamente atropelló ayer a primera hora de la mañana a una joven de diecisiete años cuyo cuerpo apareció abandonado en una cuneta en la M ciento diecisiete a la altura de Fuente el Saz anoche fue arrestado en Barajas cuando intentaba huir de España iba a coger un vuelo con destino Argentina Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:26 hola buenos días a las doce y cuarto de la noche agentes de la Policía Nacional del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas detenían a Francisco Solano cuando se disponía en esos momentos a entrar en una aeronave con destino a Buenos Aires el detenido de cincuenta y tres años y de nacionalidad paraguaya intentaba así abandonar España en directo en un país donde las extradiciones son casi imposibles Argentina antes había dejado el vehículo del atropello en una localidad alcarreña concretamente en El Casar de Talamanca ese tratan de un Mercedes Clase S la declaración de un testigo ante los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón localidad en la que reside el detenido ha precipitado la operación no existe por el momento relación alguna entre el presunto autor de los hechos y la fallecida una chica de diecisiete años

Voz 1275 04:16 iremos contando el alcalde de Majadahonda del PP imputado por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente la Fiscalía le acusa de haber permitido que durante siete años en el Hospital Puerta de Hierro haya estado funcionando sin licencia de ocupación ni de vertidos residuales el regidor Se defienden la SER asegura que no va a ser

Voz 7 04:31 como muy a admitir por esto estos no vale con tal honor de las personas en una camisa cabe que un alcalde vaya a cerrar

Voz 8 04:42 el hospital de de servicio como es un hospital de Puerta día no no lo siento mucho pero creo caos si fuéramos a dimitir pues cosas de éstas no quedaba un político español cuatro grados ahora mismo en la Gran Vía

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:21 Nos quejamos de vicio y no es cosa bonita el nacionalismo se la opción de olvidar el presente para revivir antiguos odios porque quedarnos con la tozuda realidad llena de condenas y hechos ciertos y no elegir pasajes deformados por el tiempo en el que nuestro odio común tenía cierto sentido muy buenos días siguen escuchando y pronto hay algo que se me escapa aparece como una parte del movimiento nacionalista desea sinvivir en los tiempos en los que las afrentas se defendían con lanza y las campañas electorales consistían en asediar castillos viven en el pasado o en el futuro porque lo del gato encerrado Inger dentro y fuera de la caja a la vez puede ser una tontería al lado de lo de Puigdemont dentro fuera y al margen del Parlamento hace pocos minutos hemos escuchado en el Prodi acreditó Tales ven como si sabíamos qué hacer con los jarrones chinos hablando de líderes mundiales han pensado que somos coetáneos el mayor trozo de carne puesto a los mandos de un país Donald Trump en la historia ocuparemos el mismo tiempo que ese señor estos días después de los insultos y la ausencia al acto en recuerdo de quien muchos en Estados Unidos echan de menos a Obama porque puestos a no hacer nada hagámoslo o al menos con educación atrás no se exige ya mesura sino higiene y que no tropiece con los muebles ese es el listón ese es el modelo de exigencia insisto una vez más la idea de que finalmente la política es el mundo del espectáculo para gente fea siguen escuchando hoy parar

Voz 6 06:55 Raúl Del Bosque muy buenos muy buenos días Toni necesitamos cinco motivos para seguir viviendo cinco te doy muy bien escribiendo bebía

Voz 9 07:04 bueno motivo número cinco por qué respuestas que indican tu nivel educativo

Voz 10 07:09 lo que es expresión latina que literalmente significa aprovecha el momento se convirtió en el tópico literario en el renacimiento y el barroco y el romanticismo al escaños

Voz 9 07:22 dale caña claro que llegó a Pío hoy hablaremos con Sergio del Molino y Nacho Carretero el nivel de la educación concertada

Voz 1995 07:29 esto y muchas otras cosas motivo número cuatro

Voz 9 07:31 a hablar de turismo iniciado un banco valernos bueno me alegro por usted señora yo sí que me mareo dijo eso eso sí que es tener suerte señor

Voz 6 07:41 ahora ya crujiente

Voz 9 07:45 pues muchas gracias muchas voy hablaremos de cómo ha cambiado la manera en la que hacemos turismo como han pasado de la necesidad a placer

Voz 6 07:53 el número tres por qué vela que está

Voz 9 07:55 de moda quiero ni cuadros de verdad

Voz 11 07:58 quién va a Miquel Mir era aquí porque siempre hálito y el Papa

Voz 1995 08:05 la frase de Velázquez no es correcta sería hace cuatrocientos años y sigue de moda

Voz 9 08:11 es verdad también es verdad y ahora ya lo han recuperado el lo más jóvenes hoy orbita Ximo compañía un historiador del arte enamorado el pintor sevillano que nos va a acercar a sus cuadros más allá del Trapp de Las Meninas

Voz 1995 08:21 porque lo que ha conseguido ese hombres inaudito sacó un libro de arte que a las pocas horas se agotó de hecho vamos a hacer una entrevista y no tenemos el libro

Voz 6 08:28 no hay que nos lo echan imposible dos vendidos es un hit inaudito ha vendido todos los libros sobre Velázquez vamos el motivo número Or que hoy es el día D

Voz 9 08:36 la croqueta

Voz 12 08:41 yo también

Voz 9 08:41 no grito porque donde esté una croqueta que se quiten lo que sea o intentaremos descubrir con David de Jorge quién hace las mejores croquetas o concretas

Voz 6 08:49 del mundo seto Velásquez croquetas educación

Voz 9 08:55 es uno ex jugador que el jugador del Barça Guzmán de envíele se ha vuelto a lesionar

Voz 6 08:59 buenos explica él mismo me di cuenta yo iba a la par Gante Herboso usted también

Voz 9 09:06 exactamente ya sobrevuela sobre el Camp Nou el síndrome prosigue Gil ya está aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1995 09:14 muy buenas muy buenas como estamos no sé si tiene que ver con las feria Fitur luego hablaremos eso pero muchas noticias en tu Tom Lewis

Voz 13 09:21 hay unos con el turismo si es verdad el turismo Stories pues algo más que viajaron es algo que convierta un viaje en un producto y una experiencia hay muchos lugares de mundo eh demasiado turismo algunas falta para descubrir pero nosotros lo compramos y lo usamos tu consumimos como como han hecho papel higiénico

Voz 1995 09:46 bueno luego hablaremos de del turismo de estos días bases en el protagonista muy buenos datos

Voz 13 09:50 los últimos en nuestro país y de todas las noches

Voz 1995 09:53 le hemos tenido que leer un par de veces veinte mil muertes en Rusia por las fiestas que se han extendido con uno

Voz 3 09:59 el calendario incluye más días libres y la mezcla de alcohol y frío

Voz 13 10:03 sí es es es lealtad es fuese a pases cada año también porque gente va debidos soportar hechos en casa se sienten en la en la nieve para descansar

Voz 6 10:12 no se la con la fuerza

Voz 13 10:16 la cinta en la que un momentito si va cual descansar un poco pero cabe la nevada veinte bajo cero nota deuda de la cola sólo una que también llama la atención verá tres de cada cinco británicos tomo una copa cada día cuando vuelven de trabajo para la tensión poderes tres de trabajo yo creo que no son los ingleses los pues el astro Walk El acto Waco él

Voz 6 10:36 llego a casa de ese algo para olvidarme del trabajo tres de cada cinco eh ya sabes que las noticias de también hoy con con interese Elton se pueden muy fácilmente suscrito

Voz 1995 10:48 sea esa ese resumen de noticias a la página de Hoy por hoy aparece la foto el sueco lejana e incluir sus datos ya inscritos en cada día a las nueve de la mañana puntualmente Otón calen le va a contar su mundo el mundo que tomar dos diez y once minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 6 11:58 Arias espera áreas

Voz 5 12:24 según fabricantes de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca la homeopatía

Voz 1 12:31 sí quiero decir

Voz 15 12:56 tanto les cuesta reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas

Voz 6 13:04 existe sin que sepamos nada de ellas cuál es su grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad tenemos tantas preguntas que le hemos sacado al día ahora vas son las ocho las siete en Canarias

Voz 17 13:31 la cerca de opinión no reside sólo en los adjetivos solos adverbios algunos verbos pueden implicar un juicio de valor deben evitarse siempre que se descalifique a una persona

Voz 1 13:43 tiene libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta cadena SER corren nuevos tiempos Musa excusarnos

Voz 11 15:21 Justo un momento en el que después de muchas acceder a la información en directo por Campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata salgan a la calle aquí en Washington para decir no ahora él motro estás donde estás tú

Voz 1995 15:52 como todos los martes a estas horas miramos de frente a todos los prismas de la actualidad junto a Sergio del Molino y Nacho Carretero son dos periodistas que escriben cotos escritores que hacen periodismo para explicar porqué pasan las cosas que nos pasan

Voz 20 16:07 bueno a veces más que explica las documenta sin más interés que ser testigos de la Historia que me mola como Felipe González castigo

Voz 21 16:15 Sergio del Molino empeñado en vivir en Zaragoza muy buenos días muy buenas días contra viento y marea nunca mejor dicho contra viento y marea habían más que la mareas últimamente muy en el río que era todo muy bien muy bien todavía arrastrando Carrillo pero ya saliendo del con vida que no es sino cuánto tiempo llevas con el Qatar

Voz 6 16:35 llevo como diez años más cosas no no hablo arrastra

Voz 22 16:40 fuerte pero estoy sobreviviendo no pueden decir lo mismo

Voz 6 16:43 otros pero sí y Nacho

Voz 1995 16:45 Carretero que estén en este estudio han hecho muy buenos días buenos días mejor criterio sin constipado en la narración como sentir antes de empezar a hablar de de lo concerniente que es mucho hoy tenemos mucha plancha tenemos que hablar de Laureano Oubiña eh Nacho es el autor de uno de los mejores libros en castellano en los últimos tiempos una descripción Apple extraordinaria de absoluta de lo que ocurría en Galicia hace muy pocos años uno de los protagonistas de libro por definición tiene que ser Oubiña vamos a escucharle aquí en la Cadena SER hace unos meses negando las acusaciones de Carmen Avendaño

Voz 23 17:21 yo entiendo que los delitos que que que comité yo no han causado tanto daño porque que yo sepa hachís ha matado a nadie

Voz 1995 17:31 hoy es noticia porque el comienzo del juicio contra Carmen por una demanda interpuesta por entender que la madre más emblemática la más emblemática la lucha contra la sogas en Galicia había atentado contra el honor y la intimidad del transportista de hachís porque él se define como no como traficante ni narcotraficantes sino transportín

Voz 23 17:50 esta esta este es un

Voz 22 17:54 un muy habitual en Galicia esto no es nada nuevo eso Oubiña enfadarse con todo el mundo eso es algo típico después es tu su lucha desde el principio que él nunca la asegura que nunca toco nada que no fuera el hachís el transportar hachís entonces al parecer Avendaño piensa de otra manera Carmen Avendaño oí y el resto de madres de Goethe siempre acusaron a Oubiña de de traficar con otras sustancias y de ahí el enfado de Oubiña que hay que decir que no es muy difícil enfadar a Oubiña tampoco

Voz 20 18:28 con dos horas

Voz 1995 18:31 definir el honor en el material que uno transporta también tiene

Voz 22 18:34 sí claro es que Oubiña lo que defiende siempre es que al haber transportado y distribuido hachís el hachís es una droga blanda y entonces según él y entonces no ha provocado un daño no ha sido partícipe de lo que en Galicia conocemos como la generación perdida toda esa gente joven de los años setenta a costa de las Rías Baixas y costaba muerte que que perdió su vida por la droga dice que no es partícipe de eso y por tanto que todos los años que estuvo en la cárcel y todas las acusaciones que hay contra él son excesivas y fuera de lugar y entonces se querella contra quién diga que del trafico con con algo más que no fuera hachís de hecho judicialmente a él está el cumplió condena por hachís nunca por ninguna otra sustancia entonces de ahí que salte a la mínima cuando alguien como él lo define como Trump

Voz 13 19:21 porte que es otra desde el que domina vocabulario gana el argumento es diciembre también es verdad que en Galicia de la mayoría de grande

Voz 22 19:29 es capos de estos históricos son narco transportistas es decir los socios de los colombianos que traen la droga a Europa y que ellos son los encargados de meterla por tierra por Galicia os hay que se definen a sí mismos como narco transportista sea hay todo una retórica que como te despistes un poco acabas como

Voz 6 19:46 Avendaño hoy en el Juzgado de Vilagarcía claro no

Voz 1995 19:49 podemos también hablar del arco deporte porque corrían mucho cuando venía la Fele dice a buscarles