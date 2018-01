Hoy por Hoy (16/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 a penas se

Voz 1762 00:11 son las once las diez en Canarias Carles Puigdemont ha jurado desde Bruselas la Constitución el Estatut por imperativo legal es la fórmula utilizada para obtener el acta de diputado en la nueva legislatura en Cataluña y es también el mismo método que han utilizado ya otros dirigentes independentistas de Jones per Catalunya a esta hora además Carme Forcadell preside por última vez en la reunión de la Mesa del Parlament antes de la sesión constitutiva de mañana Barcelona

Voz 4 00:34 el reglamento del Parlament establece que un diputado para recoger su acta debe presentar por escrito la promesa o el juramento de respetar la Constitución y el Estatut pues bien tal y como viene siendo habitual entre las filas independentistas ha añadido por imperativo legal y que promete actuar con plena fidelidad a la voluntad del pueblo de Catalu

Voz 4 00:54 han usado la mayoría de diputados de Junts per Cataluña menos los que están han estado en prisión o están en Bruselas entre las filas independentistas seguirán hoy los contactos para decidir cómo queda mañana la mesa también los hay entre los constitucionalistas innovan muy bien el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo ha criticado vía redes sociales que Ciudadanos no preste un diputado Albiol y a los suyos para poder a constituirse en grupo parlamentario lo tilda de poco generoso Muyahid

Voz 1762 01:21 ante Felipe González ha estado hoy en la Ser con relación a Cataluña ya la organización territorial el ex presidente del Gobierno es partidario de que se reforme la Constitución

Voz 5 01:29 creo que sería bueno releer la Constitución con voluntad de reforma entera para que los que quieren liquidarla o los que no quieren tocarla se den cuenta de que en un ejercicio de comparación de nuestra Constitución con cualquiera de las últimas que se han aprobado en el mundo resiste bien y que hay que cambiar el título estamos sin duda alguna hay algunas cosas más

Voz 1762 01:54 a esta hora el ministro del Interior preside el Consejo de la Policía Nacional después también se va a reunir con representantes de la Guardia Civil en ambos casos está sobre la mesa el conflicto derivado de la petición de los representantes sindicales para que los agentes de estos cuerpos cobren lo mismo que los de las policías autonómicas de hecho en la puerta de la Dirección General de Policía se han concentrado representantes de los distintos sindicatos con representación en ese cuerpo haya estado Pilar

Voz 1743 02:28 de los presupuestos para mejorar los sueldos una reivindicación histórica que podría tener un punto de inflexión Ramón Cosío su

Voz 7 02:34 es un pleno que pueden que se completaron cual pues estamos hemos establecido por esa subida salarial puede seguir dando demandando era el día para estar aquí

Voz 1743 02:44 después todos se sentará con las asociaciones de la Guardia Civil si la reunión es satisfactoria por la tarde acudirán al Congreso para reunirse con los grupos de la oposición sino hay acuerdo activarán el calendario de movilizaciones

llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias

Voz 1275 03:01 el Madrid y marino problema en el mantenimiento de uno de los grandes hospitales de la Comunidad en el Hospital doce de Octubre la rotura de una tubería de agua fría en la segunda planta del edificio Materno Infantil ha provocado la caída del techo de la UCI pediátrica que ha obligado al traslado de los doce niños que están ingresados en cuidados intensivos a otras áreas del hospital según ha confirmado el propio centro que asegura que no hay heridos y que los pequeños están recibiendo asistencia sanitaria que requieren se está revisando la programación quirúrgica prevista para hoy en el hospital por si fuera necesario hacer ajustes los trabajos de reparación ya se han iniciado Se prevé que duren unos treinta días

Voz 5 03:35 a esta hora asociaciones de vecinos y ecologistas

Voz 1275 03:37 entran en la Puerta del Sol en contra del aumento de pisos turísticos en el centro de la capital van a poner en marcha una campaña dirigida a la presidenta Cifuentes a la alcaldesa Manuela Carmena suele está Elena Jiménez buenos días

Voz 8 03:50 buenos días denuncian que el centro de Madrid sea un espacio cada vez más dirigido al turista y quieren hacer coincidir su protesta con el inicio de la feria del turismo Fitur calculan que hay casi sesenta y nueve mil plazas de hospedaje y unos ciento treinta y dos mil habitantes en el centro lo que supone un alojamiento por cada dos habitantes por eso hablan estos colectivos de una masificación del turismo en el centro de Madrid algo que además suman el aumento de terrazas y bares y su ruido el que en una misma comunidad de vecinos se tenga que convivir con una actividad económica como el alquiler turístico y un nuevo tipo de desahucio por el aumento de los precios de los alquileres por eso van a presentar esta mañana están presentando ya una campaña contra lo que llaman la

Voz 2 04:25 burbuja turística en defensa del centro

Voz 8 04:28 los histórico ahora mismo comienzas a rueda de prensa en la que han desplegado varios carteles que dicen vecinos o el com

Voz 1275 04:34 esta semana precisamente el Gobierno regional va a empezar a estudiar las cuarenta y cinco alegaciones que ha recibido al decreto que ha elaborado la Comunidad para regular los pisos turísticos la gran mayoría de sus recursos XXXV provienen de asociaciones vecinales en Cercanías en los problemas en la estación de Parla por la avería de un tren a primera hora de la mañana sólo presta servicio la vía dos de esta estación seis grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 5 05:12 la capacidad de vocación de la radio es extraordinaria evocar aquí es sencillo podemos por ejemplo viajar sin movernos del sitio donde aparecemos en la calle podemos meternos en los lugares más oscuros recónditos podemos suplantar Si queremos las fuerzas de la naturaleza podemos hacer de todo de todo Casillas podría el poder de las radios sustituir el firme trazo de un artista para reproducir un cuadro

Voz 10 05:53 el inglés no

Voz 5 06:22 profesor Chimbo Compay muy buenos días buenos días vamos a hablar de su libro Un libro sobre Velázquez pero no tenemos su libro sobre Velázquez porque se agotó en muy pocas horas yo también estoy sorprendido con menos de tres semanas ha desaparecido al mercado no estás libro Velázquez el placer de ver pintura Velázquez la figura más grande de la pintura de todos los tiempos desde luego desde mi punto de vista sin duda es el más Supremo y el más extraordinario que ha dado la historia de universal más grandes antes esto se decía de Elvis Presley sería cierto en el caso Velázquez antes de que nadie hiciera nada Él lo hizo todo ponerse habían dicho cosas el juega con más poca cosa en la mano tiene más ventajas porque le han precedido más hacho Tiziano Leonardo Miguel ágiles Rafael pero el luto recoge todos estos frutos y los encumbra de un modo soberbia mente excepcional y único e irrepetible muchos de los cuadros de de Velázquez no están firmados el pone un papel en blanco abajo a la derecha de Antioquia Velázquez bueno se sabía protegido por el Rey Planeta por el Rey de las Españas y también por su santidad es decir pero por supuesto lo que trataba de siempre era de refrenda su autoridad no escrita sino escrita por los monarcas escrita por los Papas porque eran ellos los que debían culminar la ascensión social y la preeminencia artística de este extraordinario creador pero es un poco como cuando Cristiano no celebra un gol bueno es algo así pero creo que es mucho más ecuánime que Cristiano con todos los respetos para ese gran futbolista está muy bien usted en esa frase ha quedado bien ahora con todo el mundo no ha sido en cuando la de ascensos social las interés dice que la Cruz de Santiago que lleva en el pecho con orgullo el cuadro el cuadro más famoso de la historia de la pintura de Las Meninas eso se lo pintó el cuatro años después el cuadro estaba sin sin figura sin esa orden de Santiago sin esa cruz es en el fondo se trataría de una cruz ecuménica en la que todas las facciones a la sociedad a los grandes señores los Andes monarcas todos coincidían en que si alguien merecía esta cruz que no es más que un signo distintivo de un posicionamiento social al que no habían llegado hasta entonces los artistas este era Velázquez es decir poco importa que la hubiera reivindicado El que la reventa por supuesto lo hubiera reivindicado el Papa es lo importante es que

Voz 5 08:57 antes dudo de la excepcionalidad oídos los méritos que este pintor había atesorado para recoger esta Cruz en su pecho porque esta entonces que a los pintores eran eh artistas pero no estaban dotados de un carácter intelectual ahora sabemos que el arte en sí mismo tiene un carácter veinte intelectual ideó al Alcides música aunque uno escucha algunas canciones que en fin intelectual pero hasta entonces Velázquez es el que reivindica la intelectualidad en el arte

Voz 5 10:05 Ximo vamos a hacer una cosa que me sabe fatal Levin esto es terrible y cuyos Tena huele ya más a la radio y el libro ya no se vende en Gijon antiguos una carrera extraordinaria pero vamos a subir una foto todas estas redes sociales vamos a subir la imagen de Inocencio de de Inocencio X de Papa Inocencio de Velázquez la vamos a subir para que todo el mundo que quiera ahora mismo nos acompaña iban conduciendo no no aisló puesto bueno parece ustedes siguen el coche lo que queremos es que con un experto con alguien como Ximo poder ver poder contemplar un cuadro no sé si necesitamos algo de ayuda musical no sé si para observar vieron cuadro hay que rodearse de una atmósfera en este caso de una de una música es la música siempre siempre contribuirá a penetrar y al IVA armas

Voz 14 10:58 el Inocencio X

Voz 13 11:16 mente la controversia del personaje se conserva en la Galería Doria Willy en Roma

Voz 5 11:22 es pintado por Diego Velázquez en mil seiscientos cincuenta de uno cuarenta y uno por ciento veinte centímetros está en

Voz 6 11:29 una salita cochambroso

Voz 13 11:43 qué hacemos cuando vemos el cuadro de Velázquez sobre el Papa Inocencio X

Voz 12 11:48 a pesar de que ciertamente no está todo lo perfectamente acondicionado que debería de estar está mejor que otros pintores en ese museo que es como una especie de Van der un es un Kamen de cámaras de maravillas todo apretado todo y además está mirando

Voz 5 12:02 con un con un busto de Bernini

Voz 5 12:29 dentro yo solamente por fue exacto es las capas

Voz 17 13:44 de esta imperiosa necesidad

Voz 12 13:49 sí un retrato divismo poblado de varia dijimos tonos el Bonet contemplamos lo despacio la amante aleta las colgadita duras que aparecen por detrás el continuo del Pontífice o esa misma silla son una manifiesta si se me permite sinfonías de rojos y carmesí es brillantes ya amortiguado

Voz 12 14:08 que alcanzan unas texturas lumínicas tan resplandeciente excitan novedosas que no se habían producido en la historia de la cultura europea que es la vanguardia de la cultura de la pintura mundial si el único que mencionado usted hace un segundo a Francis Bacon de los veintitantos cuadros que pinta Francis

Voz 5 14:34 le interesa uno porque es verdad que llevaba su terreno al terreno de Francis Bacon un hombre que en sí mismo género factores empieza y acaba un giro y que hace poco por cierto éste pudo ver en el Museo Guggenheim mil una extraordinaria Fringe a usted le interesa algo de la aproximación de Bacon a a Velázquez dementes

Voz 12 14:51 ese muchísimo porque lo que hace Bacon es reflexionar sobre una efigie clave un icono clave no es es un homenaje sin sin paliativos a nuestro Velázquez idealmente reconocer esta supremacía de Velázquez y esta condición de retrato excepcional posición a Francis Bacon como una persona reflexiva a una persona que de su propia contemporaneidad obtiene el IVA a fondo también la tradición la

Voz 5 15:19 extraordinaria modernidad de Velázquez

Voz 12 15:22 hay un Coloquio visual entre Velázquez y Bacon que realmente sorprendente y subraya la la la valía ahí la categoría de ambos artistas sin ningún género de dudas

vamos a seguir haciendo este ejercicio está resultando interesantes para usted Ximo mucho muchísimo hacían vamos a seguir haciendo este ejercicio les vamos a recomendar que se compre el libro de Ximo pero como no hay tantos vagones está preparada se está preparando en la segunda edición pero claro no podíamos imaginar que esto sería de esta forma no se vayan a la reventa que sería genial encontrarse agente de de reventa libros de de Velázquez Las ventas en sería genial tuvo pero vamos a seguir haciendo vamos a hacer una una pequeña pausa porque llegaremos enseguida ella algunos muy interesantes pero yo creo que vamos a aprovechar mejor el tiempo y nos vamos al más extraordinario cuadro de todos los tiempos en unos segundos vamos a colgar las Meninas tiene unos segundos en Hoy por ahí

Voz 5 21:45 a ello se escuchábamos esto estos una señora así como se puede ser moderno durante trescientos años piénsalo eh no más de cuatrocientos años Velázquez es lo más bueno vamos a seguir intentando pintar la radio en colores con ese libro que no está agotado Velázquez el placer de ver pintura lo vamos a hacer con el catedrático de la Universidad de Lleida Ximo con país sigue usted ahí verdad Ximo sí mucho bueno pues vamos al siguiente teníamos algunos más pero me parece que vamos a aprovechar bien el tiempo íbamos a hacer un favor a todo el que nos escuche si nos vamos directamente a la a Las Meninas recomienda usted además en la recomendación musical libros muy completo recomienda usted observar ese cuadro

Voz 6 22:29 con esta música de fondo

Voz 5 22:42 tuvimos a nuestra redes sociales a todas ellas en Facebook en Twitter donde tienen ustedes una una representación de de las meriendas escuchamos a Leonard Cohen de fondo me gusta mucho siempre que hablo de Leonard Cohen incluido el dato de que volvió a fumar a los ochenta dijo ella todo proyecto ya los ochenta y Cohen volvió a fumar CES con su famoso Aleluya empezamos a observar las Meninas que es lo que estamos viendo Ximo

Voz 2 23:08 sin duda alguna la obra

Voz 12 23:11 más excelsa de la historia del arte universal calles sí que no hay paliativos y esto han coincidido además se ha sostenido invariablemente impoluta en la posible

Voz 5 23:22 con

Voz 12 23:23 de la máxima primacía desde que la Pinto en los años sesenta hicimos en concreto en el cincuenta y seis aunque Jonathan Brown duda pero poco importa se ha mantenido si se mantiene impoluta en el punto número uno es la la la la pintura que nos muestra el aire la atmósfera es está representada Velázquez culminó la representación de Álava porosidad de los ambientes el ambiente del Palacio se respira en todos aquellos personajes son los enanos en Marib árbol Nicolas hito de Pertús Sato es capaz de representar el el respirar de los humanos incluso en algunas obras ha logrado pintar la luz ontológica da la divinidad la luz de Dios en la coronación de la Virgen pero sin duda es las merinas el el regalo más grande a la a la a la humanidad a los videntes que tenemos ojos porque quiénes todo lo tienen no pueden comprender aunque sí que pueden escuchar a quién les un esto pero es un gozo y un lujo poder estar si es posible sentado ante Las Meninas yo reivindico el valor de una silla en todos los museos del mundo si es posible graduales en altura porque merecen estas obras que se contemplen el estadio contemplativo conventual penetrante solitario abandonando lo que uno cree saber sin nada más que la obra los grupos pictóricos las limitaciones las palpitaciones de esa textura pictórica verdaderamente prodigiosa extraordinaria

Voz 5 24:55 que está en el corazón del Museo del Prado y en la sala principal en el corazón del museo uno encuentra este cuadro puede ser lo mismo esto que les cuento es una es una tontería Ximo pero puede ser que cuando uno se pone delante de ese cuadro tenga la impresión de que lo que está pintando Velázquez que aparece en Las Meninas esté a uno mismo hace yo yo durante de ese cuadro creo que Velázquez me está pintando a mí sin duda sin duda es es sí

Voz 12 25:24 Velázquez incorpora a todos y cada uno de los videntes de su obra El está allí yo aquí rezar dentro o fuera de la obra es absolutamente accidental cuando uno está frente a esta obra es atrapado por Velázquez en tan la Coloquio con Velázquez intenta eran al Palacio del Rey en el Palacio de la Reina y convive con los enanos con Nicolas de Pertús Sato con la presentadora del Rey con Marcela dudó a esa bondadosa ayer reservada guardada es decir Velázquez te atrapa Éste es la grandeza de Velázquez es un cuadro vivo permanente vivo permanentemente vivo que exhorta a que estemos conel conviviendo con él no de ahí que te dejamos parar el reloj del tiempo de las prisas de la de la aceleración para ver con los ojos de la alma el alma de la pintura de Velázquez en este caso el alma de Las Meninas

Voz 36 26:22 cuando miramos esto obra y usted lo dice correctamente utiliza obra alguien a quién que habla de la la genialidad española no deja la huella en ese sentido que no forman escuelas como como hacen otros escuelas eh es es como una estrella fugaz de creatividad los artistas que esa

Voz 37 26:45 o un Audi es verdad o hay herederos de las quieres

Voz 12 26:51 claro que hay herederos fueron nadie ha alcanzado la forma pictórica de Velázquez y además técnicamente si ahora no tenemos tiempo no lo podemos dilucidar pero técnicamente él utiliza un modo representativo restrinja la pintura la diluye la convierten esencias de mentir es decir experimente un modo pictórico verdaderamente excepcional impar parangón hable con lo que están haciendo otros grandísimos maestros de la pintura europea crea escuela claro que la cree y todo el mundo tienen a Velázquez como un icono y una referencia que hasta todos los académicos del siglo XVIII XIX y XX siguen imitando a Velázquez no pero él ha puesto el listón muy alto y ha marcado un antes y un después en la historia de la representatividad universal

Voz 5 27:36 ximo uno de los cuadros que se quemaron en cuando tuvo lugar a que el pavoroso incendio porque Velásquez no pinto mucho pintor con mucha obras de hecho Pinto bastante poco esto el primer impresionistas Si si quieren posos cuadros al Antonio en Italia es es muchas cosas es uno de los es decir primero que hacen muchas otras cosas pero les hemos perdido mucho de Velázquez con aquel incendia

Voz 12 27:57 no creo no creo porque en fin hay fuentes y lo hemos ido estudiando y ha ido estudiando pero se tuvo como una especial atención hacia hacia esos cuadros porque eran valorados en tiempo de de del incendio en tiempo de su vida y todo porque no ha pintado mucho Velázquez Velázquez tuvo el privilegio protegido por Rey Planeta por el Rey con más buen gusto a la Europa de su tiempo con el Rey más experto en cultura y en pintura quizá no tanto en diplomacia y en política pero sí en este sentido

Voz 38 28:28 con lo cual el quinto poco pero

Voz 12 28:30 pensó mucho este es el gran valor añadido de este excepcional pintor de la historia del arte universal es alguien que ha tenido tiempo pagado becados protegido por un gran Rey para que cada pincelada pueden estar equilibrada en su mente y en sus manos manos de una forma prodigiosa se aúnan en este proceso creativo con lo cual Pinto poco afortunadamente porque no tuvo que vender su alma al mercado para alimentar a su familia digámoslo en un sentido muy prosaico con lo cual nos ha legado ha hemos acelerado todos una obras un patrimonio verdaderamente único y excepcional pues

Voz 5 29:11 no sé si hemos pintado en colores Ximo pero hemos intentado lo hemos intentado con los hemos acercado después habría que hablar de si Velázquez diplomático el cuadro de las lanzas es el primer cuadro político son cuatro puramente político que muestra cómo capaz de de de ser buena en la victoria hay que se exhibía probablemente vuelva a su entorno que si en ese en ese cuadro en ese trono de ese palacio real al lado del Retiro en el en el salón principal en fin símbolos vamos a echar mucho la la Tinder adverso un verdadero placer haber compartido con usted este reto no podemos hacernos con el libro porque se ha o cuándo saldrá la próxima edición estamos trabajando espero que pro

Voz 12 29:49 a ver si no me es podríamos tener compromisos con un mes en el sentido de que vuelvan a recorrer quiero a actualizar algunos detallito espero producto pronto no tengo más interés que que en ningún

Voz 5 30:02 de de usted os habrá que ir al museo museo ahora que hay que ir al museo se pasó un mes en la vida de Velásquez tampoco está cuatrocientos años y un mes autor de Velázquez el placer de del pintura editado por la Universidad de de Lleida está a punto de salir esta segunda edición tardarán algunas semanas busquen el libro vean pintura intenten está fantástico el libro de Messi puede vayan a los museos a cualquiera vayan y disfruten y sienten se porque como dice Ximo y otros muchos grandes especialistas en pintura para ver bien un cuadro lo que hace falta es una silla Ximo muchísimas gracias a ustedes vayan a las la franja no

Voz 0477 37:13 sí por diez esté llorando en me oigo a la Gloria Fuertes también la tierra en vez de tierra una croqueta es el mundo es una croqueta pero vuelta del revés tiene un poco de pimienta y una no mosqueada también con el pan rallado por dentro y por fuera y que que que que que Pureza de bonitas que Graner habrá fuertes e Iker ricas la croqueta la de mi madre o la de jamón o la de cocido no la de gintonic porque nos hemos vuelto locos eh que yo he visto está croquetas de gintonic es lo juro te lo juro estamos perdiendo el norte nuestra civilización contemporánea asiste el otro día una

Voz 5 37:45 croqueta maravillosa de cadenas

Voz 0477 37:47 diez de fabada con Pando pero es bueno pero no no de la alubia sino del banco bueno imagino que algo había de una masa de más compacto con una textura maravillosa sí estaba buena voz Dios qué cosas me cuenta hasta amenizado me queda pues se queda disecado eh

Voz 5 38:08 bueno en tu personal pirámide alimenticia qué puesto ocupan las croquetas poesía

Voz 0477 38:15 puestos dos o tres porque como todo el mundo piensa en el olimpo está la tortilla de patatas con cebolla ir después según ante muy cerquita andará la croqueta no sé si la en mi madre pero yo creo que la croqueta pertenece a a ese a esa memoria que tenemos todo no yo creo que todo el mundo sucumbe ante una croqueta bien crujiente vienen sabrosa con esa vez que se te cae un poco por el dedo que quema como Val buceando porque te la quiere pero no puede porque te estás te estás quemando la lengua a este tipo de cosas

Voz 5 38:46 y luego siempre hay el gesto de que tú te estás quemando esa es la la como gesto desoyendo tus sabios consejos de la veta la boca quema estoy diciendo esto es así

Voz 0477 39:02 que croquetas como Sharon Stone no sea te está diciendo come ahí no puedes no comer

Voz 49 39:07 sea es una cosa no sé es una especie de atracción no yo creo que las que las cosas estas quede boda Si estos canapés que hay que se ofrecen en las recepciones

Voz 0477 39:16 más maravillosas vistas yo creo que la gente va como moscas al jamón lógicamente las bandejas de fritos croquetas de calamares todas estas cosas

Voz 5 39:25 cómo cómo celebramos entonces el Día Internacional de la Cruz

Voz 0477 39:27 pinchen nacional ojo eh y si no pues como como rindiendo honores y como he hecho yo esta mañana poniendo un cocido al fuego porque ella lo el origen de una buena Broseta pues es un buen cocido cuando uno pone el cocido al fuego hoy pone una buena sopa de verdura y mete un buen Morcillo una buena cabellera un poco de hueso de jamón tú estas cosas de ahí surge como de una curva de de Alí Babá y los cuarenta ladrones pues las maravillosas posibilidades que ofrece la carne para hacer una buena croqueta yo creo que la la croqueta de cocido es la la la croqueta sea magnánima la más grande que hay ideas descuelgan puesto el resto no habla de jamón de bacalao la de que eso Idepa bajo ya pues todas las perversiones no la hay gintonic la LOE vida la de gente que que que que la verdad que nos encontramos aberraciones por las tascas pero yo me encontró creo que estas espantosas y luego tener en cuenta que la croqueta además es un gran termómetro de un establecimiento cuando entonces en uno Cali la croqueta es buena en Navarra eso es sinónimo uno se puede sentar a comer yo lo tengo comprobado también con el pánico en la tortilla de patata siendo tratar el pan una croqueta no es buena en un local no la penas si la sin embargo si son buenas es el pasaporte para la felicidad

Voz 5 40:38 qué buena vara de medir bueno vamos a pedirle a usted que no se está oyendo a nuestros queridos oyentes que nos llamen y compartan que celebremos juntos este dije internacional de la croqueta nueve cero dos catorce sesenta hasta sesenta asociamos a croqueta a un invento español nuestro muy muy muy de aquí pero lo cierto es que como otras muchas cosas la croquetas francesa si eso sí sin esto dicen desconocer todo es que te sismo no

Voz 0477 41:04 sí sí lo he leído a una vizcaína nada que es una un una erudita estas cosas y y la verdad es que dice que el orígenes en francés efectivamente como como algunas de las cosas no pero bueno yo creo que después de la croqueta en España vuelven a eso es a partir de aquel personaje que sí es una croqueta o croqueta estériles impresionante yo creo que a partir de ahí es donde tenemos que contar porque tengo tiempo hicimos un

Voz 5 41:37 sí documental muy recomendable por ciento Se llama V las placas el Estado y encontramos unas imágenes de un programa de televisión española donde ojo estaba Doña croqueta de Carmen Maura disonante no el famosísimo comisario Villarejo así como se llama Jones una mujer que una cantante cree Olvidados nombre María

Voz 0477 41:59 sí Cantudo poquita

Voz 48 42:01 una mujer poderosísima

Voz 5 42:04 bueno me acordaré bueno la imágenes Doña croqueta Villarejo Carmen Maura es es Jamaat vamos una imagen

Voz 0477 42:13 vaya cocido no vaya a sopa de cocina porque eso sí que sí

Voz 5 42:15 cocido eso te has comido tú las mejores croquetas

Voz 0477 42:19 dónde me lo has comido por eso es muy buena pregunta ahora mismo no lo no te sabría especificar un local en concreto pero es verdad que hace mucho tiempo que no se coman buenas porque te has porque mi madre dejó de cocina hace mucho tiempo pero mira hay un sitio muy cerquita de mi casa que está en el que se llama en pueblo un sitio que se tenía que hacer unas poquitas extraordinarias es verdad que no estoy al tanto de esos rankings que hay ahora de croquetas que todo mundo se apuesta de avaló las croquetas de Madrid Barcelona todas estas cosas pero yo creo que una croqueta buena como he dicho al principio la ahí en esa tasca o en esa casa de comidas en el que se guisa llena de ese cocinan con mi materia prima buena hay una buena croqueta

Voz 5 42:56 y la cultura por ejemplo sin

Voz 0477 42:58 es el bajo en lugar de nos dimos a nosotros

Voz 5 43:05 yo creo que la la incluso hubiera mejorado mucha literatura así hubiéramos utilizado más ejemplos

Voz 0477 43:10 Velasco sin duda ahora mismo seguro que hay muchísimas apariciones en la literatura patria de Doña croqueta no la hija puta activa del cocido croqueta maravillosa pero bueno nos traigan una duda que el amigo progre lo ponemos hubiera disfrutado muchísimo más igual hubiera hecho una obra Un poco más cortes más breve si en vez del comercio entre otras cosas porque se habría quemado la lengua ya unos cuantos días sin poder escribir

Voz 36 43:33 lo curioso es que supuestamente no le gustaba la comida entonces es más extraño todavía Kelly eso

Voz 49 43:38 sí ha leído eso había leído sí sí sí sí sí había leído en sí sí

Voz 5 43:42 entonces establecería más en esa pirámide número dos o tres la croqueta los sabores jamón cocido

Voz 0477 43:52 mira yo creo que la sopa de la croqueta de cocido con Good lo edito yo creo que es una croqueta o inconmensurable luego la de jamón ibérico he su hermana Un poco más cutre que es la de jamón cocido jamón jamón cocido también es una coqueta fabulosa no y luego quizás en mi ranking por lo menos está muy cerquita una croqueta que es muy desconocida en España pero que está muy asociada a nuestra cocina vasca que es la croqueta de bacalao o que es una tan muy sabrosa que es una vez Summer a la que es el añade un bacalao salteado con un poquito de cada o de Salah o con un poquito de ajo con un poquito de perejil es una croqueta muy muy muy muy sabrosa y quizás otra el gran croqueta que se habla mucho de ellas la croqueta de que eso no existe ese acuerdo pero el jueves y de repente sale un hilo de queso y que no digo que eso de Cabrales ni que son estas cosas y no eso es que esos suaves que al final en en la boca yo creo que también es una una gran croqueta no iría a partir de ahí pues pues si uno puede encontrar una buena chorizo o pero pero como que no o de morcilla pero como que no de puerros y también pero como que no yo creo que de todos lo también si de rap de rabo de todo no deja de ser una una croqueta de cocido es también un un elemento de de la olla podrida o del cocido algo peor no es ese yo creo que es a partir de ahí es mucha verdad

Voz 5 45:07 este es el punto para el AVE Shamil porque yo creo que o te pasas con esa es complicado Biel el punto de queremos sida suficiente como para que puedas manejar bien y cuando lo vayas a meter la te ya no es el punto y neoyorquinos

Voz 0477 45:23 pues mira pues yo la la proporción que eso utilizar para litro y medio o dos litros de leche aproximadamente suelen ser sofrito yo creo que es fundamental que lo hagamos con mantequilla de cinco gramos de mantequilla luego más o menos una pequeña épica Haditha que yo creo que una de las claves una buena croqueta es que tenga ese puntito de una cebolla una cebolleta que yo también añadir unos setenta y cinco gramos de cebolleta más o menos y luego la misma porción de mantequilla de aceite de oliva así que setenta y cinco setenta y cinco y setenta y cinco de mantequilla y aceite y luego la proporción para litro y medio dos litros de leche yo no solamente sí a emplear unos doscientos veinticinco gramos de una harina pastelera anormal esa es la proporción para hacer una buena una buena Baixa es verdad que hay gente que la borda pues en las misses en este tipo de aparatos pero yo creo que que que que es imposible o muy difícil de desbancar a una buena croqueta currabais al fuego

Voz 50 46:09 sí Bierzo frita hoy iré

Voz 0477 46:11 cocinada no unos quince veinte minutos de muñeca dándole haya árabe

Voz 50 46:14 ella hay una vez que la masa está

Voz 0477 46:17 tenía una buena volea relay darle forma con con harina huevo y con el pan rallado yo creo que es muy importante cuando se almacenan almacenarla bueno bueno si se congelan no hay nada que hacer más que congelar las pero cuando se almacenan es importante almacenarla sobre una base de de de pan rallado para que no su merezcan y una vez que se añaden a la a la sartén con aceite incandescente muy caliente aceite de oliva darles un meneo para que vuelvan otra vez a empaparse bien de ese pan rallado y bueno pues bien sumergidas en aceite no iba más claro

Voz 5 46:47 disfrutarlas Sergio Massa yo me levanto a la sede de la mañana entonces para esta obra Vizcaya creado cualquier tipo de croqueta lo que oigo ahora mismo

Voz 51 46:59 muy en fin no

Voz 5 47:02 no no no sigas por favor por ciento la cantante Chris Jones que cambio de club Marta Poveda y yo

Voz 0477 47:11 estaba liado con David Bowie no

Voz 5 47:13 en un programa en Televisión Española eso pues imagínate a todo el plazo de Grace Jones

Voz 0477 47:21 tú Berni judeo masónico

Voz 5 47:23 de que era bastante raro bueno dice Helena Ocáriz llámennos por cierto al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y compartan con nosotros sus croquetas dice Elena las mejores croquetas las he comido en Pamplona de hongos debíamos entrar en Donosti que ya es decir con todo respeto a las de mi madre Elena has ganado un par de amigos peras pérdida los es verdad que las setas cuando es temporada iba bien preparadas unas croquetas

Voz 0477 47:52 si me pongo a hacer pues con las bases de los boletus que suelen picar a mí no me disgustan si están bien hechas pero perdóname convencen sinceramente de comida buena se pero aparte yo creo que el hongo manos Altea o en revuelto y punto pelota

Voz 5 48:06 pero bueno oye para gustos los colores qué difícil es Jesús qué difícil difíciles este hombre

Voz 0477 48:12 se queda fija en todo lo que es la gastronomía española de decidir lo que es lo mejor

Voz 5 48:18 pues hacer una pequeña pausa pero yo les advierto que la vuelta les escuchamos a ustedes una excelsa selección de canciones

Voz 0477 48:27 yo creo que la gente nos cuente aberraciones también croquetas aberrantes es gente muy importante la mejor el mismo enseguida

