Hoy por Hoy (16/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1995 00:02 las hoy por hoy

Voz 2 00:05 hola Lucy

Voz 1018 00:07 José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días al expresidente del Gobierno Felipe González denuncia aquí en la SER el fraude político que supondría una investidura telemática de Carles Puigdemont

Voz 3 00:16 no parece una señal seria que estén inventándose la posibilidad de una investidura que no existe ni en nuestro ordenamiento jurídico regional ni en el ordenamiento jurídico catalán ni existe en el mundo es una broma diciendo lo que no prohibe el reglamento se puede hacer imagínese podríamos de verdad proponer que un elefante fuera preside porque nos lo impide reglamento no

Voz 1018 00:48 ido que tiene serias dudas de que se haya llevado a cabo un delito de rebelión por parte de los dirigentes encausados por el Tribunal Supremo aunque sí considera que se dan elementos suficientes para aprobar la malversación de dinero público Illa sedición ya está

Voz 4 00:59 ahora ha terminado ya la última reunión de la Diputación permanente del Parlamento catalán bajo la presidencia de Carme Forcadell antes de la sesión constitutiva de la nueva legislatura prevista para mañana sin que esté ni mucho menos claro quién asumirá a partir de mañana la presidencia de la Cámara Pablo Tallón

Voz 1673 01:15 a menos de veintitrés horas para que empieza a andar la legislatura los independentistas mantienen todos los interrogantes abiertos hasta el punto de que ni siquiera está claro por ejemplo si Jones para Catalunya o Esquerra cederán un puesto en la mesa a la CUP a pesar de que la semana pasada estos dos partidos anunciaron que habían llegado un acuerdo de cara a la sesión constitutiva de mañana lo cierto es que las negociaciones siguen en marcha y todavía nadie ha confirmado quien va a ocupar la presidencia de la Cámara quién sí ha celebrado en teoría su última reunión de la Mesa de la legislatura pasada la presidida por Carme Forcadell que según fuentes consultadas no se ha puesto de acuerdo en cómo deben sentarse en el hemiciclo los distintos grupos a partir de ahora en paralelo a todo esto está en marcha una reunión de grupo de Cataluña que en estos momentos conectará a través de videoconferencia con Carles Puigdemont y los exconsellers en Bruselas

Voz 1018 02:03 horas doce los minutos la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares en Madrid segunda sesión del juicio contra la trama valenciana de la Gürtel que sienta en el banquillo a una veintena de personas acusadas de financiar ilegalmente al Partido Popular en tiempos de Francisco Camps está previsto que declare el supuesto cabecilla Francisco Correa pero la sesión ha comenzado con el testimonio de dos empresarios que supuestamente aportaron dinero algo que ya han reconocido Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:25 los empresarios confían que financiaron de forma ilegal al Partido Popular reconocen la totalidad de los hechos narrados por la Fiscalía en su escrito para rebajar su condena y eludir la cárcel el primero en hacerlo ha sido Alberto Batalla de la constructora Lubasa a preguntas de la fiscal Miriam Segura

Voz 0605 02:41 una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana fue financiado por empresas radicadas en la Comunidad Valenciana que en connivencia con aquellos con los responsables Jones parques asumieran el pago de los servicios adeudados por dicha formación política a la trilla su utilidad esto es así aseguró que éxtasis

Voz 1552 03:02 admiten que pagaban a Orange Market la marca valenciana de la Gürtel los actos electorales que esta sociedad había organizado para el PP en dos campañas electorales con facturas falsas por servicios inexistentes así lo han reconocido batalla Enrique Ortiz ya ahora José Francisco bebía salvo sorpresa hoy José Antonio confesaran seis

Voz 1018 03:21 gracias Campos dos citas importantes hasta ahora en el Congreso la comisión que investiga la crisis financiera y el rescate bancario a la espera de lo que aporte dentro de unas horas esta tarde el ministro de Economía Luis de Guindos está compareciendo el portavoz de la coordinadora de afectados por las preferentes que ha hablado de estafa masiva de trama organizada Eva Vega

Voz 0605 03:37 fue una estafa masiva los bancos aseguraban que eran operaciones ventajosas y seguras a clientes información económica y financiera miles de estafados por las preferentes tuvieron conocimiento del robo al intentar recuperar sus ahorros descubrir que eran productos sin valor comparece en la comisión que investiga el rescate Jesús Domínguez de la Coordinadora de plataforma de afectados por las preferentes y digamos

Voz 5 03:59 tener la certeza de que detrás de la estafa había una trama financiera organizada y compleja que había creado estos productos para para mantenerse

Voz 0605 04:09 y financiarse a costa de los ahorradores críticas a Rodrigo Rato por legalizar la venta de preferentes a minoristas ya Luis de Guindos por perpetuar las

Voz 1018 04:18 en otra sala del Congreso se reúnen los diputados que trabajan para conseguir un pacto de Estado educación la gran asignatura pendiente de la democracia española cuya aprobación sigue en el aire por las evidentes divisiones internas políticas y estratégicas de los grupos Adela Molina lado

Voz 6 04:32 el grupos parlamentarios han empezado al fin la negociación para el pacto educativo después de meses de trabajos previos hoy iban a tratar los principios realidades desafíos y fines del sistema educativo en España en el es el primero de un guión de quince puntos en los que también se abordarán cuestiones espinosas como la escuela concertada la financiación o la enseñanza de la religión los lobos llegan a esta recta final para el pacto educativo divididos en sus expectativas Javier Sánchez de Podemos se ha confesado estético la portavoz del PP Sandra Moneo es más optimista

Voz 7 04:58 en lo que vamos al Sahara final con conciertos es que Ximo extremo que el Gobierno no ha hecho las rectificaciones debidas sobre la ley educativa deber no ha revertido los recortes en educación no escondemos

Voz 8 05:11 evidentemente existen otra serie de diferencias pero de eso se trata los acuerdos de que cada uno sepa anteponer los intereses generales a los intereses eh

Voz 6 05:20 particulares en principio los grupos tienen hasta mayo para llegar a un pacto y elaborar un documento aunque pueden ampliar el pelo

Voz 1018 05:26 eso tiene queda todavía otra conexión en directo con la Asamblea de Ceuta donde sacaba de guardar un minuto de silencio por las dos mujeres que murieron ayer aplastadas cuando trataban de cruzar la frontera hacia nuestro país Miguel Ángel Mendoza

Voz 9 05:37 pues en efecto acaba de finalizar ese minuto de silencio donde entre otras cosas sea solicitado por parte del portavoz caballas que es el grupo político que lo ha convocado vivirá para estas mujeres ir conversaciones entre España y Marruecos para dignificar de hecho una frontera que consiguieran no pueden seguir estando en la situación que está ha calificado de esto todo lo que ocurre de deplorable

Voz 1018 06:04 los segundos algunas ustedes más con Carlos Cala y Adrián Prado

Voz 0325 06:08 Interior se compromete a pedir al Ministerio de Hacienda a mil quinientos millones de euros para equiparar los salarios de policías y guardias civiles a los de los Mossos d'Esquadra la aportación se consigna haría en los presupuestos durante los próximos tres años según la propuesta de Zoido el servicio de estudios del BBVA mantiene su previsión de crecimiento económico para España en el dos y medio por ciento este año y en el dos coma tres el que viene en un informe el banco confía en que la tasa de paro se sitúa en el trece coma cuatro por ciento a finales de dos mil diecinueve con la creación de ochocientos sesenta mil empleos este año y el siguiente detenido el patrón de la patera que encalló en aguas de Lanzarote y en la que murieron siete personas dos de ellos fallecieron tras lanzarse al mar y otros cinco se encontraban en el interior de la lancha del detenido se enfrenta a siete cargos por homicidio imprudente y tráfico de personas

Voz 10 06:48 la policía ha detenido en el aeropuerto de Barajas el presunto autor del atropello mortal de una joven de diecisiete años en un municipio de Madrid abandonó el vehículo en un pueblo de Guadalajara y fue arrestado anoche a bordo de una

Voz 1018 06:58 con el que pretendía huir Argentina y esto es algo de lo que tenemos por ahora muchas gracias Mario Hoy por hoy

Voz 11 07:09 la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 12 07:13 a Garrido

Voz 1995 07:14 como ya estaba bien Dolores tan cantante de la banda irlandesa decano de Riis murió ayer a los cuarenta y seis años después escribir una página importante del rock alternativo de los noventa con canciones como esta es uno de los himnos incontestables del año mil novecientos noventa y cuatro que introdujo en el rock a través de la voz de Dolores la particular manera de cantar del folk traicionar irlandés durante años muchos han mantenido que los noventa No pasarán a la historia de la música por la calidad de sus canciones pero como a menudo el tiempo pone a cada uno en su sitio iba hasta un repaso a algunos solamente algunos de los éxitos del año noventa y cuatro para comprobar que dos noventa no es que sea una época banal sino que es que siguen con nosotros siguen acompañándonos Pablo González que está muy buenos días únicamente no van a volver los no

Voz 12 08:06 Fuentes que nunca jamás se han ido muy buenos días Toni muy buenos días Tom calen esté preparado para que no sintamos un poquito mayores a partir de este momento

Voz 1995 08:12 yo no

Voz 12 08:13 bueno pues va a dar igual porque hay que rellenar unos minutos de radio han pasado amigos veinticuatro años desde aquel mil novecientos noventa y cuatro que no tiene la mística de otros años que sí están considerados como años clave en la historia de la música como el año mil novecientos sesenta y seis el año mil novecientos setenta y siete por ejemplo de hecho el noventa y cuatro va a ser siempre recordado como parte de la historia negra de la música contemporánea porque un día ocho de abril de ese año murió Kurt Cobain o más bien fue encontrado muerto Kurt Cobain cantante de Nirvana

Voz 14 08:44 y eh

Voz 1995 08:47 José Luis con Black es del año mil novecientos noventa y cuatro efectivamente mil La Ventana

Voz 12 08:52 cuatro Kurt Cobain grababa esta canción que es un origen al de Bowie Ike empieza a confirmar que es es un año importante quizá el año más importante para la música de las últimas tres décadas porque no sólo se público ese álbum sino que además el Brines ese género dio su último aliento con otros dos discos y otras dos grandes bandas que eran de la misma ciudad que Nirvana bizquera del el disco vital oye de Pearl Jam y el discos aún de Sant Garden

Voz 15 09:21 Black Hole San también desde del año mil novecientos treinta y cuatro noventa y cuatro

Voz 12 09:26 de cuatro un año que en el dos mil catorce la revista británica New Musical Express definió como el año que lo cambió todo fue un año en el que se consolidaron nuevos movimientos musicales un año de debut históricos y también de regreso ese es el año por ejemplo en el que Johnny Cash publicó sus American ordenes y sobre todo es seguramente el momento definitivo aunque esos dos conceptos tan sobrados de lo indie lo mainstream ya empiezan a dejar de tener sentido por ejemplo el funk rock rompe todas las barreras con el público masivo cuando se publican discos como el Stranger than ficción con él es más de of spring sobretodo el duque de Green

Voz 16 09:57 sí voy a ser se ve el desde

Voz 12 10:05 venga

Voz 1995 10:06 pero no sólo eso piensen que el año noventa y cuatro es el año en el que nace el famosísimo brit pop

Voz 12 10:13 por qué es el año en el que dos de las bandas fundacionales de ese género que son Blur guió así sacan sus primeros discos Blur fueron sacan disco porque Blur edita Far Life que su segundo disco

Voz 1995 10:28 recibía yo sabía cuando decían que uno de los a villano

Voz 12 10:31 ya no es imposible recordar eso aquí Oasis sí que debutaba con reuniendo por primera vez a los irreconciliables hermanos Gallagher en el primer disco definir Live Mendi

Voz 1995 10:48 Mato primer disco también del oeste es decir el email en el año mil novecientos noventa

Voz 12 10:53 bueno pero Riaño un año lleno de debuts como el deporte es head with ser Suez o B todos estas bandas sacan disco primer disco en el año noventa y cuatro de hecho es el año en el que escucharemos por primera vez este melocotón Arzo de Vega

Voz 17 11:14 eh

Voz 1995 11:16 que vales un un gran devoto un año en el que por ejemplo Jeff la inconfundible voz de Jeff Buckley

Voz 15 11:26 no no

Voz 18 11:28 no es nada

Voz 15 11:31 es la versión definitiva el Aleluya de Cohen que grabó lleva en su único

Voz 12 11:36 el disco en vida tendréis

Voz 19 11:39 el hombre

Voz 1995 11:41 decidió ponerse a dar una noche ganador por lo que sea no además es de vídeo que se metió en el río nadó bueno ir más allá del rock y el pop en qué otras huellas dejará la sin miramientos noveno

Voz 12 11:53 en Egipto por ejemplo los Beastie Boys confirmaron que con su disco Il comunicaron que el que era un género el hip hop que no era solamente para hacerlos que también era cosa de blancos

Voz 1995 12:11 grandes una de las grandes rondas

Voz 12 12:13 sí puede que igual su huella no sea tan grande como la de los Beastie Boys en la historia de la música pero muchos de nosotros todavía no dejamos de sentir una mezcla de euforia hay nostalgia cuando estás en algún bar y suena esto

Voz 15 12:26 sí a nuevas también es del año noventa y el noventa que se llama el zarina ahí

Voz 12 12:34 España noventa y cuatro es el año en el que empezó todo ese el año en el que eso que aún llamamos hoy indie sin tener mucha idea de qué significa exactamente se hizo carne porque es el año del Super ocho de los planetas esto en el territorio de eso que llamamos sin al de Los cuarenta Principales el noventa y cuatro fue el año del éxito de una cantante italiana que por entonces era una absoluta desconocida en nuestro país y que grabó esta canción que anticipa lo que va a ocurrir ahora mismo

Voz 15 13:11 la reacción esta mañana hemos estado cantando a través de así es pero esto que el mismo efecto no nos vamos a quitar hasta el larguero de la cabeza

Voz 1995 13:19 bueno pues con escuchando en un zombi de los cadáveres nos hemos dado cuenta de que el noventa y cuatro y hay revistas hechas que los señalan como un año adelante fue un año extraordinario para la música el año mil novecientos noventa cuatro

Voz 2 13:32 Pablo ya sabes lo que dijimos pues eso

Voz 20 13:43 Toni Garrido Carmen manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más pero hoy soy periodista

Voz 15 13:50 ya es hora de que esa línea directa el seguro con todo el mejor precio casi nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el lino directa punto com

Voz 21 14:00 sí

Voz 15 14:06 hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 22 14:18 saber lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivo

Voz 23 14:26 qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 15 14:39 cadena se iniciaría traído

Voz 24 14:44 el recuerdo sobre muy claras muy

Voz 12 14:47 vertidas en nuestra que Lewis comenzó uno

Voz 25 14:50 de sus clásicos discursos la sociedad tiene un problema de escasez hay gente sin casa sin empleo gran desconcertados hasta los más especialista no sabías evitar llorar

Voz 15 15:01 es desconcertante borró para siempre la sonrisa de el llamo para una última opinión

Voz 26 15:08 Linda sincero duros que incluirá dos cero euros resultado liquidó tiene los treinta y tres millones

Voz 15 15:14 la situación era insostenible en Irene consiguió levantarnos el ánimo aquella tarde maneras de amarse a uno mismo vivir para uno mismo para el exterior pero al final el líder nos reunió en torno a la maison nos tranquilizaron

Voz 10 15:29 todos están pasando cosas estamos contando pero podemos aguantar

Voz 15 15:34 promo relatos La Ventana de Carles Francino

Voz 27 15:43 el montaje de una entrevista grabada no debía alterar nunca el sentido de la respuestas de la entrevista debe respetarse siempre escrupulosamente el sentido de las declaraciones

Voz 28 15:52 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 29 15:57 eh tú corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 21 16:10 SETI

Voz 30 16:11 te has sido al dentista Sanitas comer lo sabes sin tengo seguro pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales descritas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que se nota claro se nota cuando llevas una sonrisa sanidad como allí

Voz 31 16:24 pido citan las únicas dentales de Sanitas que la primera

Voz 30 16:26 consultas gratis y empieza a datos

Voz 15 16:30 sin ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 27 16:54 el cinco de Viajes el Corte Inglés Illa tengo preparadas mis próximas vacaciones me he decidido por Costa Cruceros con las ventajas que me ofrecen ahora y todo lo que voy a encontrarme a bordo no lo hoy ya es reservado mi crucero por el Mediterráneo desde cuatrocientos noventa y nueve euros con tasas de embarque y bebidas incluidas esto sí que son las vacaciones más completa además con un paquete de cinco excursiones por sólo noventa y nueve euros y por reservar antes del veintiocho de febrero y conseguido quinientos euros de descuento en experiencias para disfrutar a tope de mi crucero con Costa y una tarjeta regalo de El Corte Inglés con hasta el diez por ciento del importe del crucero ahí puedo pagarlo en tres meses y los niños viajen gratis o con grandes descuentos Viajes El Corte Inglés siempre es un acierto reservo con Costa de la cierto es doble Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros el tándem ideal para unas vacaciones perfectas

Voz 32 17:52 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País soy Javier

Voz 15 18:11 de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el para

Voz 20 18:20 esas cargas pide cita en carreras punto eso llama novecientos

Voz 33 18:24 es veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier Luna condiciones en carreras punto es

Voz 2 18:34 qué