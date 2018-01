Hoy por Hoy (17/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 0027 00:48 hacemos todo lo posible para él

Voz 3 00:50 que siempre Cataluña yo yo hacía vicepresidente pero tan si esto es esto como que tenemos todavía un interés superior que es que exista un gobierno Cataluña

Voz 1727 01:04 osea que tenemos por delante un par de semanas dando vueltas aquí era Puigdemont se acude personalmente al Parlament a riesgo de ser detenido aussie fuerza alguna innovación política telemática la primera sesión de investidura puede ser el treinta y uno de enero de momento esta mañana en la constitución del Parlament la elección de la Mesa la incógnita es si podrán delegar el voto los diputados electos fugados a Bruselas con él los letrados creen que el reglamento no lo permite pero la decisión la tiene que tomar la mesa de edad que va a dirigir esta sesión constitutiva y que estará integrada por diputados de Esquerra si lo permiten el Gobierno central anuncia ya que lo va a recurrir al Tribunal Constitucional ocurrencia o frivolidad son los calificativos que la oposición y los sindicatos dan al último anuncio de la ministra de Empleo de Fátima Báñez sobre pensiones básicamente abrir la puerta que los trabajadores que lo deseen computen todos los años de la vida laboral a la hora de calcular la pensión que van a recibir ahora mismo en la última reforma amplió el periodo de cálculo de los últimos quince años a los últimos veinticinco y eso según la ministra penaliza a los trabajadores que al final de su carrera sufren un despido para los socialistas la solución a los problemas de las pensiones pasa por acabar con el empleo precario Pedro Sánchez

Voz 4 02:27 el ahora ministro de de Trabajo lo hemos escuchado decir que lo que hay que hacer es aumentar los años de cotización no lo que hay que hacer es aumentar los salarios para sostener el sistema público de pensiones a ver si Center una hija

Voz 1727 02:40 de Comisiones Obreras y ni siquiera ha entrado en el fondo de la cuestión porque lo considera una propuesta de telediario las propuestas de

Voz 5 02:48 el telediario para entendernos

Voz 6 02:51 no podemos entrar en la consideración permanente porque

Voz 1727 02:54 esto no nos lleva a una especie de teléfonos

Voz 6 02:56 cerrado en una materia tan sensible como las pensiones

es miércoles mitad de semana diecisiete de enero y ya sabemos el montante de las operaciones dudosas que el llamado banco malo ha encontrado en las cajas nacionalizadas sesenta operaciones en las que se perdieron ojo unos tres mil setecientos millones de euros ya están en manos de la Fiscalía Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:20 Dios el balance que hizo ayer el ministro en Economía Luis de Guindos en la comisión que investiga en el Congreso el rescate de la banca

Voz 6 03:26 desde dos mil trece el FROB ha encargado la realización de una serie de análisis forenses para detectar operaciones potencialmente irregulares hasta la fecha se han enviado a la Fiscalía casi sesenta operaciones dudosas que podían haber creado un perjuicio de más de tres mil setecientos millones de euros

Voz 0027 03:43 de Guindos también ha negado que forzara la salida de Rato de Bankia haya argumentado que tuvo que elegir entre rescatar a la banca o afrontar la salida de España del euro

Voz 1727 03:50 Europa abre la puerta que Reino Unido pueda todavía dar marcha atrás en su decisión de dejar la Unión

Voz 0027 03:56 los presidentes de las instituciones creen que las puertas del clubs siguen abiertas y se produjera

Voz 1727 04:01 segundo referéndum sobre el Brexit tal y como proponen no

Voz 0027 04:03 algunas Potes en Reino Unido

Voz 1727 04:05 el Papa Francisco ha pedido perdón en Chile por los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia

Voz 7 04:10 puedo dejar de manifestar el dolor vergüenza ante el daño irreparable causado a niñas por parte de ministro de la iglesia sea que justo pedir perdón y aprovechar con todas las fuerzas y al mismo tiempo que hemos empeñado en los para que no se vuelva a repetir

Voz 1727 04:29 hipoxia estaban preocupados sepan que oficialmente al menos Donald Trump no sufre ningún problema mental lo ha certificado médico

Voz 0027 04:38 sí a petición de la propia Casa Blanca quiere que se deje de poner en cuestión la salud mental del presidente lo único que tiene según el informe médico es colesterol sobrepeso y una operación de apendicitis a los once años y también han hecho público que Trump toma medicación para prevenir la alopecia

y en deportes esta noche vuelve la Copa del Rey con la ronda de cuartos de final Sampe buenos días

Voz 1161 04:57 días Pepa con tres de los cuatro partidos de ida en la última ronda dos de ellos en el horario de las siete de la tarde en el Wanda Metropolitano de Madrid Sevilla en Mestalla Valencia Alavés el otro el de las nueve de la noche en Cornellà Espanyol Barcelona para mañana que del último duelo Leganés Real Madrid desde las mimbre en Butarque en el Abierto Australia de tenis se ha clasificado Pablo Carreño al imponerse al francés Simon en breve comenzará el de Rafa Nadal contra el argentino Mayer no antes de las siete Carla Suárez se enfrentará al URSS a la húngara pavos

pero el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:27 buenos días en mucha precaución al viento que hoy azota con fuerza todo el norte de la Península especialmente la costa del Cantábrico también la Cordillera Cantábrica o los Pirineos de hecho mejor abstenerse de hacer actividades de alta montaña ya que en las cumbres del Pirineo se pueden superar entre Huesca y Lleida los ciento cincuenta kilómetros por hora pero también en el límite entre Cataluña y Aragón el viento puede superar con facilidad los cien kilómetros por hora a ratos alcanzará también la provincia de Castellón en cambio se debilita en Canarias y en el conjunto del país muchas horas de sol ahora durante la mañana nieblas y nubes bajas en todo el interior peninsular hace menos frío que las últimas mañanas durante la tarde hará más sol pero las máximas van a bajar aún así todavía pasaremos de los veinte grados en muchos puntos del Mediterráneo donde ayer por ejemplo en la Comunidad Valenciana se rozaron los ven

cinco lo contábamos hace unos minutos en la portada a la oposición ya los sindical

Voz 1491 06:30 estos no les gusta la propuesta del Gobierno

Voz 1727 06:33 para cambiar el cálculo de las pensiones una propuesta en la que vamos a profundizar esta mañana Marina Fernández buenos días

Voz 1491 06:39 buenos días Pepa con nuestro compañero Rafa Bernardo y el profesor el experto Enrique Devesa analizamos esta fórmula a partir de las ocho y cuarto pero no sé por qué estamos tan preocupados por el futuro de las pensiones cuando la presidenta de la como

lesión del Pacto de Toledo tienen asoció la soluciones

Voz 1491 06:52 es facilísimo ahorrando con veinte año dos

Voz 8 06:55 dos dos euros menos con una cajetilla de tabaco menos que una cerveza al mes y tú dices pero eso en nada mire usted si usted tiene veinticinco años ahorrando todos los meses doce euros cuando llegue su jubilación que puede ser con setenta año puede ser con ochenta

Voz 1491 07:08 no podemos jubilar unos doscientos años si nos ponemos así en fin ya saben dos euros al mes dice Celia Villalobos y todo solucionado muy fáciles la que no va a ser fácil es la legislatura que aunque parezca increíble echa hoy a andar en Cataluña vamos a hablar con Baltasar Garzón de los aspectos legales Delegación del voto la hipotética investidura a distancia más tarde a las diez Garzón se queda para recordar junto a Toni la liberación de Ortega Lara íbamos a estar también en Fukushima en Fukushima Mohamud porque el corresponsal de ABC viene a presentarnos sobre las once su libro que se titula así sobre el tsunami y el accidente nuclear en los años que siguieron a esa tremenda crisis en Japón que tampoco han sido nada

Voz 9 07:50 las

Voz 1727 07:56 y queremos saber qué piensan ustedes qué piensan los oyentes de ese hipotético cambio en el cálculo de las pensiones los que están a punto de jubilarse que sabemos que los hay elegirían otro tramo para calcular la pensión que no fuera el de sus últimos años de vida laboral

Voz 1491 08:12 aunque no estén cerca de jubilarse creen que van a cobrar más al final de su vida laboral o piensan que les puede beneficiar elegir el tramo elegir los años para calcular su pensión

Voz 1727 08:20 yo hoy empieza oficialmente Fitur la Feria Internacional de Turismo a las ocho y media hablamos del modelo de turismo que tenemos ir el que nos gustaría tener con el alcalde de Málaga y con la presidenta de Baleares y queremos también su opinión

Voz 1491 08:33 si prefieren uno tener un piso cuando viajan y porque claro porque prefieren una cosa o la otra también si se aseguran de que los pisos que alquilan cumplen todos los requisitos legales o que nos cuenten sus experiencias de son propietarios por ejemplo de pisos de alquiler turístico todo en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 10:09 esta mañana se va a constituir el nuevo Parlamento de Cataluña surgido de las elecciones del veintiuno de diciembre los independentistas tienen un acuerdo para elegir como presidente de la Cámara no es que las Roger Torrent eso eso está garantizado porque además los comunes se van a abstener así que esta sí pero hay algo en el aire y que va a ser la clave del día de hoy si los independentistas tensan la ley e intentan que sus diputados fugados en Bélgica puedan delegar el voto si lo hicieran se abriría hay un escenario muy delicado escenario de impugnaciones de recursos vuelta por tanto al enfrentamiento con la legalidad y con el Gobierno español todo está en manos de Esquerra ahora mismo día

Voz 0706 10:45 bon día lo primero será constituir la mesa de edad la provisional sólo para hoy aquí están el diputado mayor y los dos más jóvenes los tres estos tres diputados son de Esquerra Republicana ellos son los que tendrán que decidir si pueden votar los tres diputados electos que están en prisión entre ellos Oriol Junqueras y los cinco de Bruselas entre ellos Carles Puigdemont Yus para Cataluña no descarta pedir que voten por delegación todos Esquerra es partidaria de reclamarlo sólo para Junqueras después de que el Tribunal Supremo contemplar a esta posibilidad recordemos también que los letrados del Parlament desaconsejaban este voto por delegación pero lo dejaron precisamente en manos de las

Voz 0027 11:20 el Gobierno avisa de que no va a dejar pasar ese previsible intento de los diputados fugados puedan delegar su voto La Moncloa advierte de que lo recurriría inmediatamente ante el Tribunal Constitucional Sonia Sánchez

Voz 1916 11:31 hola buenos días aunque en la Moncloa confían en que todo transcurra dentro de la legalidad porque los informes jurídicos son muy claros dicen el Gobierno va a seguir con mucha atención la sesión constitutiva de hoy ir recurrirá cualquier acto administrativo que considere fuera de la ley como por ejemplo la delegación de voto de los fugados a Bélgica eso podría dejar incluso en el aire la propia constitución del Parlament pero si todo transcurre acorde a la ley empezará a correr el plazo de diez días hábiles para presentar candidatos a la presidencia de la Generalitat Rajoy consideraría un paso positivo que los independentistas presentaran lo que él llama un candidato limpio sin causas pendientes presentar a Puigdemont decía supondría que ciento cincuenta y cinco seguiría en vigor y presentar alguno de los encarcelados podría implicar volver a empezar todo el proceso más adelante en la Moncloa creen que esa opción del candidato limpio es la más probable porque consideran que a los independentistas no les interesa que se repitan las selección

Voz 0027 12:22 de momento anoche Jones per Catalunya y Esquerra difundieron un acuerdo el acuerdo al que habían llegado para presidente del Parlament a Roger Torrent IS acuerdo incluye también el compromiso de defender la candidatura de Puigdemont a la presidencia de Cataluña el pacto dice sólo eso defender la candidatura no votar una candidatura de Puigdemont en Bruselas Esquerra avisa de que su compromiso termina ahí en defenderla políticamente en que no sean cumbre no se ha comprometido a apoyar la investidura de pulmón telemática Frederick

Voz 0706 12:50 sí fuentes del partido fuentes de Esquerra aseguran que este acuerdo se limita que Puigdemont sea también su candidato su candidato a la presidencia pero no se mojan sobre el método es decir sobre si aceptarían esta investidura a distancia esta aceptar o no una investidura telemática va a ser la primera gran decisión de la nueva Mesa del Parlament la que todo apunta como comentabas que presidirá Rusia Torrent un Rose Torrent que apenas la semana pasada

Voz 12 13:13 al Parlament de Cataluña esquiando

Voz 0027 13:16 Quini interpretados defendían

Voz 0706 13:18 de prensa que tenían que ser los letrados del Parlament los que tomaron la decisión sobre si permitir o no la investidura telemática los letrados han dicho que no han dejado claro que rechazan esta posibilidad sea como sea la nueva Mesa tendrá que tomar una decisión en principio antes del treinta y uno cuando está previsto el primer

Voz 0127 13:34 pleno de investidura

Voz 6 13:42 si fuese lo reconoce ustedes no

Voz 0027 13:46 por así suena a la confesión de la corrupción los empresarios han confirmado en la Audiencia Nacional que pagaron las campañas electorales del PP en dos mil siete y dos mil ocho en Valencia incluidos algunos mítines en los que participó Rajoy también declaró ayer ante el tribunal el cabecilla de la trama Francisco Correa que explícito como el PP le mandaba a cobrarles a los empresarios adjudicatarios de obra pública trabajos que realmente la trama hacía para el partido Miguel Ángel Can

Voz 1552 14:09 dos El líder de la Gürtel Francisco Correa confesó ayer por primera vez ante el tribunal que juzga la financiación ilegal del PP que fue el ex secretario general de esa formación política y mano derecha de Francisco Camps en Valencia Ricardo Costa que les dijo que había que facturará empresarios los gastos electorales que la trama organizaba para el partido

Voz 0027 14:28 Pablo Crespo Ricardo

Voz 13 14:30 cuesta le dice a Pablo tenéis que factura a algunos empresarios

Voz 1552 14:34 un total de uno coma dos millones de euros en actos electorales con mítines de Rajoy de las campañas de dos mil siete y dos mil ocho A ello hay que añadir dos con dos millones que el PP pagó directamente negro Correa también manifestó que fue el yerno de Aznar Alejandro Agag quién contactó con Camps para que la trama pudiera aterrizar en Valencia el ex presidente valenciano pide ahora Gürtel que organizara sus elecciones además por primera vez empresarios adjudicatarios con la Administración hasta un total de nueve confesaron la financiación ilegal del PP que pagaban con facturas falsas por servicios no prestados a la Gürtel los actos que la trama organizaba para el partido popular entre ellos Enrique Ortiz hizo Vicente Cotino el sobrino de Juan Cotino

Voz 14 15:16 los acusados Milagros del Partido Popular de la Comunidad Valenciana cada uno con distintas funciones contratan a la mercantil Orange fan que servicios de modo irregular en parte en efectivo y en parte a través de terceros que les abonaron a Orange Market parte esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las administraciones públicas no podían hacerles donaciones esto fue así en el caso de ese de esa

Voz 1552 15:41 los empresarios pagaban por imposición del PP según Correa a cambio de obra

Voz 0027 15:45 plica escepticismo entre oposición y sindicatos por la nueva propuesta del Gobierno en materia de pensiones no tanto porque no les guste sino porque no se creen que realmente el PP vaya a impulsar el lo que ha planteado a la ministra Fátima Báñez el Gobierno propone que a la hora de calcular la pensión el trabajador pueda elegir entre que será calculen teniendo en cuenta sus nóminas de los últimos veinte años o con la media de toda su vida laboral de esta manera se aliviaría la situación de las personas que se quedan en el paro justo al final de su carrera even perjudicado el cálculo de su pensión Carolina Gómez buenos

Voz 1491 16:18 buenos días el Gobierno plantea la novedad de dar la posibilidad al trabajador de elegir solamente una parte entre todos los años cotizados para calcular su pensión la que más le convenga el Pacto de Toledo reprocha a la ministra que se apropien de una propuesta que ya estaban debatiendo y los sindicatos critican la forma y el fondo Maricarmen Barrera UGT Unai Sordo comisiones

Voz 15 16:35 el tratar de él de solucionar la situación de esos trabajadores simplemente a costa de la vida laboral lo de la cotización a la Seguridad Social no nos parece una solución desde luego las propuestas

Voz 1727 16:45 en el telediario panteón

Voz 16 16:47 Carlos no podemos entrar en la consideración permanente porque esto si no nos lleva a una especie de teléfono es cacharrazo

Voz 6 16:55 en una materia tan sensible como las pensé

Voz 1161 16:57 en la comisión del Pacto de Toledo vuelve a reunirse hoy con él

Voz 1491 17:00 este asunto sobre la mesa se ha prohibido con una cama

Voz 0027 17:02 España muy gráfica para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas el sindicato pide que se lleven la solapa un lazo marrón para denunciar que la subida del cero veinticinco anual es una subida de mierda eso es lo que dicen es literal Isabel Villar buenos días

Voz 8 17:16 buenos días si la campaña se completa con

Voz 0270 17:18 el lema pensiones dignas que se ajusten a la subida del coste de la vida eso quiere UGT que además insiste en que esa subida del cero coma veinticinco por ciento condena a los pensionistas ya van dos años Maricarmen Barrera secretaria de Empleo de UGT

Voz 8 17:31 en determinadas edades ya una vez jubilado la pérdida de poder adquisitivo va a ser que se empobrezcan de manera muy considerable mucho más elevada eso sí que en el resto de países de Europa

Voz 0270 17:42 el sindicato ha anunciado además que pondrán en marcha un mecanismo para medir cuánto pierden cada mes los pensionistas españoles

Voz 0027 17:48 sobre pensiones muy esclarecedora la propuesta de la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo es Celia Villalobos una histórica del Partido Popular que como presidenta de la Comisión en la que se debate cómo sostener el sistema de pensiones públicas lo que recomienda es procurarse planes privados

Voz 8 18:03 potenciar los planes de de de pensiones de de las empresas tenemos la obligación de decirle a los que hoy tienen cuarenta y cinco años cuidado preocuparnos del ahorro hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo es decir cobrando la pensión que en activo trabajando sobre

Voz 0027 18:21 Ediciones laborales la última propuesta del ministro del Interior ante los policías y guardias civiles que exigen que les equipar en el sueldo a al de las policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra en los ertzainas Zoido dice

Voz 17 18:32 eh que pedirá a Hacienda

Voz 0027 18:35 pedirá se limita a pedir a Hacienda mil quinientos millones de euros para mejorar esos salarios de policías guardias civiles pero los sindicatos y asociaciones a esos cuerpos insisten en que con ese etéreo compromiso no les basta y que además el ministro deja la puerta abierta a la posibilidad de recortar otros derechos laborales Pilar Velasco

Voz 8 18:52 soy tu se ha comprometido a pedir hasta mil quinientos millones de euros para lograr la equiparación salarial en los próximos tres años una partida destinada a salarios equipación e instalaciones la cantidad coincide con la exigida por los colectivos pero está supeditada a la aprobación de los presupuestos los representantes policiales da la batalla sólo por empezada hablan de decepción y acuerdo insatisfactorio ya que Zoido no llega con una cifra cerrada para dos mil dieciocho los mil quinientos millones son un tope pero podría negociar a la baja recelan de la petición de sustituir cualquier derechos socio laboral que no tengan reconocidos los Mossos a partir de ahora se abre una mesa de negociación la secretaria de Estado con la intención por ambas partes de alcanzar un acuerdo sólido tampoco ha convencido a la oposición Ciudadanos Podemos y PSOE reunidos por la tarde con los sindicatos recelar de la propuesta los colectivos eso sí mantienen la manifestación convocada en Barcelona para este fin de semana

Voz 18 19:47 y noticia económica relativa a esta casa el Grupo Prisa al que pertenece la SER ha acordado la refinanciación de su deuda y además refuerza su equipo directivo sobre las cuentas el consejo de administración aprobado un acuerdo con los acreedores que permite prolonga

Voz 0027 20:00 cinco años el vencimiento de la deuda

Voz 0127 20:02 extiende ese vencimiento hasta finales de dos mil veintidós Además el acuerdo no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo este pacto ya ha sido suscrito por una mayoría suficiente de acreedores financieros deprisa en importe de deuda en número de acreedores en cada uno de sus estamos en su reunión de ayer el consejo de administración de Prisa también aprobó la composición del nuevo comité de dirección del grupo a propuesta del consejero delegado Manuel mirad a este equipo se incorporan Pedro García Guillén como consejero delegado de PRISA Radio Alejandro Martínez peón como consejero delegado de PRISA Noticias Augusto del cadáver como director editorial Jorge Rivera era como director de Comunicación y Relaciones Institucionales y Marta Bretos como directora de Gestión del Talento continuarán desempeñando sus funciones actuales en el comité de dirección Guillermo de Juanes director general financiero Xavi Puyol secretario general director de la Asesoría Jurídica Miguel Ángel Cayuela consejero delegado de Santillana y Rosa Cullell consejera delegada de media cara

Voz 1727 21:03 eh

Voz 0027 21:09 seis y veintiuno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias Estados Unidos ha congelado más de la mitad de su contribución a la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos es la honra congela sesenta millones de dólares Trump cumple así su amenaza ya dijo el dos de enero en Twitter pagamos a los palestinos centenares de millones de dólares al año y no recibimos ni agradecimiento ni respeto a lo que dijo corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 8 21:32 buenos días y el Departamento de Estado ha notificado a la ONU esta retención de sesenta y cinco millones de dólares destinados a los refugiados palestinos hasta que el aún

Voz 1491 21:39 prueba realice cambios en la forma en la que OP

Voz 8 21:42 hay se financia la portavoz del Departamento de Estado Heather Nawaz diseñada en atracones sin ningún asegura que esta decisión no tiene como objetivo castigar a nadie sólo que se hagan reformas entre ellas que otros países aporten más dinero tal y como Estados Unidos pidió también más financiación a la OTAN el Departamento de Estado enfatiza que si iban a aportar el resto de la cuota otros sesenta millones de dólares para evitar que la Agencia se quede sin fondos ya que Estados Unidos es su mayor donante ya aporta el treinta por ciento del presupuesto de la honra el pasado dos de enero Donald Trump ya cuestionó la ayuda estadounidense en un tuit diciendo que este país da a los palestinos millones de dólares a cambio no recibe ni aprecio y respeto y que ni siquiera los palestinos quieren negociar un tratado de paz con Israel desde Nueva York el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres ha reconocido que no tenía conocimiento de esta decisión y asegura que es muy Copa ante porque pone en peligro los servicios vitales de la honra en Francia

Voz 6 22:42 Villalonga

Voz 0027 22:43 que no es una puerta de entrada a Inglaterra en ningún caso vamos a permitir que aquí se constituya una jungla o una ocupación ilegal de territorio estas son las palabras del presidente Emmanuel Macron durante su visita al paso de Calais ayer en el Estrecho del Canal de la Mancha severas declaraciones del presidente que son una avanzadilla de la futura ley francesa de inmigración que prepara su Gobierno un grupo de intelectuales ha firmado ya una columna en Le Monde una columna contra la política migratoria de Macron que dicen contradice el humanismo que preconiza se refieren por ejemplo a la polémica autorización que ha dado ya el Gobierno a los policías para que entren en los albergues búsqueda inmigrantes en situación irregular para expulsarlos del país corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0127 23:25 el presidente ha acudido hoy a Caler para

Voz 0390 23:27 la auscultar sobre el terreno su proyecto para restringir la inmigración mientras declaraba evitar que aparezcan nuevos campos de refugiados en el país y mejorar las condiciones de acogida aparecía en Le Monde una tribuna durísima contra la política del presidente de Francia bajo el título vuestra política contradice el humanismo que predica Weiss Varias personalidades dicen haberse despertado desgraciadamente en un país donde se arrojan a la basura las mantas de los inmigrantes en Calais ose desgarra en las tiendas de campaña de los pobres en París o donde se puede uno perder con manos y pies helados al atravesar los puertos de montaña entre treinta el y Francia entre los suyos antes el economista Pisani Ferry uno de los primeros seguidores de Makoun o el secretario general del sindicato CFDT ir directivos de una de las grandes ONGs como Terra no

Voz 0027 24:16 va el Parlamento y la Comisión Europea han pedido explicaciones a los gobiernos del continente por haber sacado a varios países de la lista negra de paraísos fiscales esos países son Panamá Corea del Sur Emiratos Árabes Unidos Barbados Granada Macao Mongolia Túnez los han pasado de la llamada lista negra a la llamada lista gris que es mucho más laxa corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0127 24:36 no ven claro en el Europarlamento que en menos de dos meses los gobiernos puedan sacar sin dar explicaciones hasta ocho países de la famosa lista negra hay menos Panamá que consiguió salir de la lista española en las negociaciones para las obras del canal el año dos mil siete está entre los que se ven favorecidos por esta vía rápida

Voz 19 24:56 no y además que no nos parece creíble luego además tenemos sospechas de qué qué qué puede haber detrás y estamos bastante convencidos que algunos estados miembros pues que probablemente habrán presionado no no es la primera vez que Panamá empresa listas quiero recordar que España tenía Panamá como un paraíso fiscal que fue retirado por el Gobierno Zapatero curiosamente cuando estaban las las obras del de cara a la concursos

Voz 0127 25:22 esa Ernest Urtasun de iniciativas verdes anunciando una carta a los ministros de Asuntos Económicos pidiendo explicaciones explicaciones que también ha exigido el comisario de Asuntos Económicos Moscovici para quién no se puede pedir transparencia a países terceros sin aplicarla a todo este proceso

Voz 6 25:46 eh

Voz 0027 25:48 antes de los deportes sepan que el atún las sardinas el tomate o el jamón afectan negativamente al sueño otros alimentos con las legumbres el bacalao nos ayudan a dormir mejor hay relación entre lo que se come lo que se duermes según un estudio elaborado por la Universidad de Alcalá Pascual Donate buenas ideas

Voz 0706 26:06 buenos días dormimos como comemos porque los alimentos producen un efecto directo sobre nuestro sistema a través de diversas hormonas como la serotonina la más relacionada con el sueño si queremos meterla los en la cama sin dar vueltas la nutricionista Victorina Aguilar recomienda tomar leche yogures cereales verduras hortalizas hoja el bacalao los frutos secos y algunas frutas como el plátano la piñata ayudan también a dormir a pierna suelta incompatibles con un buen sueño son los excitantes como la cola el té y el café pero a esta lista antiguos textos ya de sobra conocida añada más el atún las sardinas la caballa el tomate el jabón los vemos el jamón los huevos la carne roja nos espabila de manera indirecta otros alimentos pueden alterar nuestro descanso lamenta porque puede producir reflujo las legumbres por los gases y las divisas la cebolla o la berenjena porque el tres al ser de éticas nos obligan a despertar del sueño para ir al baño el consejo que lanzan desde la Universidad de Alcalá de Henares es repartir los alimentos para conseguir el equilibrio estar despiertos durante el día ir relajados por la noche

Voz 1727 27:10 hoy

Voz 21 27:12 los deportes ahí queda eso deportes Sampe buenos días buenos días Aimar tenemos tres hoy de los cuatro partidos hoy de

Voz 1161 27:17 mira en la Copa del Rey miércoles de Copa que nos deja para mañana el Leganés Real Madrid hoy desde las siete en el Wanda Metropolitano el Sevilla Ximénez da importancia al partido y a la competición Vitolo consta Griezmann Moya van a ser titulares porque el técnico quiere seguir compitiendo

Voz 22 27:31 Copa siempre muy Bonilla son eliminatoria con equipo a partir casi siempre de octavos cuartos semifinales importantes el Sevilla un equipo copero de también en la Copa ha hecho siempre cosas importantes incrementen solidario el partido donde creemos que podemos hacer

Voz 1161 27:49 se han quedado fuera de la convocatoria Oblak Filipe Augusto hoy en el Sevilla la intención es cambiar la cara tras las dos derrotas seguidas en Liga ante Betis y Alavés se van a quedar fuera de de aquí por lesión y el recién llegado Arana va a arbitrar el colegiado aragonés Jaime Latre a la misma hora en Mestalla Valencia Alavés Marcelino no hará rotaciones sólo tiene las bajas de sus laterales Toni y Nacho Vidal pese a que quiere llegar lo más lejos posible no pierde de vista el principal objetivo que es la Liga

Voz 21 28:10 en ningún caso porque queda la mitad de la competición nosotros tenemos una ventaja importante es indudable ya lo venimos manifestando que queremos llegar lo más lejos posible pero no tenemos que que pensar que por el hecho de que saquemos a nueve puntos tenemos algo conseguido

Voz 1161 28:27 los vitorianos llegan a Mestalla también con la ilusión de repetir la gesta de la temporada pasada alcanzando la final Abelardo ha dejado fuera a Bojan Cristián Santos y Cathay los que quieren vender en el mercado están lesionados sector y Burgui da descanso a Manu García hay Rodrigo el IVA arbitral castellanoleonés leonés González González y desde las nueve de la noche cierra este miércoles de Copa en Cornellà El Espanyol Barça no van a estar en el once Perico Sergio García Jurado barroca y Sergio Sánchez vuelve Piatti Quique Flores pide a los suyos intensidad ante el vecino

Voz 23 28:50 nosotros también tenemos que defendernos garra ahí

Voz 1727 28:54 fortaleza y con fuerza porque sabemos

Voz 23 28:57 el rival si puede se ensaña con nosotros

Voz 1161 28:59 en los azulgrana varias bajas lesionados Umtiti Iniesta y Mascherano aunque la que más revuelo levantado es la nueva lesión de temple de la que habla Valverde

Voz 24 29:06 tampoco vamos a ser la bola muy grande no lo digo porque pese empieza a hablar de que tiene hijos que tienen un problema y al final se pueden terminar creyendo ayudarle en todo lo posible para que pues eso para que sea una anécdota con el tiempo

Voz 1161 29:16 tampoco estarán los recién llegados Coutinho Jerry Mina y sorprende la presencia de Rafinha que el Barça está negociando su salida con el Inter arbitrar el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea en el Abierto de Australia de tenis ha pasado esto

Voz 5 29:26 jugada Pablo Carreño al imponerse al francés Simon seis

Voz 1161 29:29 los tres cero y abandono estamos pendientes del comienzo del partido de Rafa Nadal ante el argentino Mayer y no antes de las siete Carla Suárez se enfrentará a la húngara va a Borja M

Voz 0027 29:36 balonmano la selección española afronta la tercera jornada de

Voz 1161 29:39 europeo desde las ocho y media ante la selección de Dinamarca en el Dakar Barreda sigue segundo en motos a casi cuarenta minutos de Walker en coches sigue líder Carlos Sainz que tras la etapa de ayer amplía su ventaja con Al Attiyah a la hora hay casi trece minutos

eh son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:07 hoy no este miércoles echa a andar la duodécima legislatura en Cataluña con un republicano al frente del Parlament y con un acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra para tratar de investir a Puigdemont

Voz 0027 30:22 acuerdo que difundieron anoche aunque Esquerra aclara que su compromiso termina en defender la candidatura de Putin no votar una investidura a distancia de este Bruselas ahora mismo la única certeza es que hoy Roger Torrent de Esquerra se va a convertir en president del Parlament Bruselas mensaje del vicepresidente primero de la Comisión Europea que insiste en que no ve razones para criticar el proceso judicial a Puigdemont corresponsal comunitaria es el devastador

Voz 0127 30:44 Timerman no ve razones para cuestionar el proceso judicial contra los independentistas catalanes

Voz 21 30:50 tú haces de todos los ciudadanos sean de Cataluña de otras partes de España están sujetos a la ley protegidos por la ley viola la ley tendrán que enfrentarse a las consecuencias es todo lo que puedo decir la comisión no tiene razones para criticar el sistema español

Voz 0127 31:07 ha dicho el vicepresidente de la Comisión en Estrasburgo mientras el presidente del Europarlamento Tajani exigía por carta a sus funcionarios en la delegación de Barcelona que introduzcan el castellano en rótulos documentos oficiales lo que a petición del eurodiputado Enrique Calvet implica pasar a un bilingüismo activo en los papeles en los que hasta hoy ya a nivel de luego sólo se usaba el catalán

Voz 0605 31:35 el ministro de Economía Luis

Voz 0027 31:36 lindos asegura que España tuvo que aceptar el rescate a la banca para no ser expulsada del euro dijo ayer en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera en la que De Guindos criticó además duramente a Rodrigo Rato por su gestión al frente de Bankia negó haberle pedido su dimisión frente a lo que dijo Rato la semana pasada Vega buenos días

Voz 0605 31:53 buenos días Luis de Guindos ha respondido a Rodrigo Rato sin pronunciar una sola vez su nombre el anterior presidente de Bankia ha asegurado pidió su dimisión porque sabía lo que se le venía encima

Voz 6 32:06 pido que dimita dimite porque porque veía todo lo que se venía encima porque había eso había presenta unas cuentas sin la auditoría que es una falta especialmente especialmente relevante

Voz 0605 32:18 pero al día siguiente Rato se arrepiente quiere más tiempo Guindos Nieda y me dice

Voz 6 32:25 o bien y que va a continuar de presidente hasta la siguiente cita en este momento hay sí sí que le dije mire usted dimite inmediatamente porque ya lo ha publicado la Comisión acción

Voz 0605 32:41 más sobre reuniones con responsables de bancos el ministro de Economía las reconoce

Voz 6 32:45 porque porque teníamos que hacer el Fondo de Liquidez Autonómica opondremos que hacer el pago

Voz 26 32:50 el el el fondo de pago a proveedores

Voz 2 32:53 quiero pedir dinero porque nadie ponía

Voz 0605 32:57 claro que supuesto entre sus críticas a Rato por la gestión de Bankia Guindos ha recordado la sanción del supervisor bursátil a la entidad por comprar acciones propias por encima de lo que marca la ley

Voz 0027 33:11 cómo están las carreteras DGT Antonio Ayuso buenos días

Voz 27 33:14 buenos días pues en Madrid precaución debido a que van a encontrar bancos de niebla en las entradas a la capital en ellas poco a poco vemos cómo el tráfico aumenta en lados en Torrejón el A3 en Santa Eugenia en la IV en Pinto y en el cruce con la M30 en la cuarenta y dos en Parla ahí en la A5 en Alcorcón y Campamento en la M40 hay tráfico lento entre Vallecas y Coslada en dirección al la A dos en Valencia en la A7 un accidente en Cárcer provoca el cierre de varios carriles y obstaculiza la circulación en dirección a Barcelona Asimismo para encontrar también niebla en varias vías españolas en Segovia la Nacional VI en San Rafael en Palencia en las sentidos envío de Vigo en Guadalajara helados en Caja anejos en Toledo el A4 en Tembleque en Cáceres el A5 en Miravet y por último en la provincia de Badajoz

Voz 0027 33:58 sí aunque llueve ahora en varios puntos del norte de la península esperamos sol en toda España a partir de la tarde cuidado eso sí con el viento en el Cantábrico y en Pirineos porque se pueden superar los ciento cuarenta kilómetros por hora

Voz 1727 35:17 Salmerón es Salmerón pero cómo va a salir una película que habían del porque yo era una familia normal el luego a sentarse Gustavo es uno de sus muchos hijos Gustavo Salmerón

Voz 5 35:30 en contratas a un cementerio como te queda

Voz 1491 35:35 ante Carlos crítico

Voz 5 35:37 a Boyer me apetece más conocer a Julita que a Charlize Theron Julita el mi ídolo no habrá muchos hijos sólo uno Gustavo nos altera ningún bonus el estudio y la ventana no será la de un castillo sino la de Carles Francino pero este miércoles juntamos por fin

Voz 31 35:56 a Carlos Boyero con Julita Salmerón Cadena SER

Voz 1727 36:23 son las seis y treinta y seis cinco y treinta y seis en Canarias y comenzamos a vueltas con los bienes tesina el Museo de Lleida no devolver a la última pieza de la colección que es el cuadro de La Inmaculada que se había extraviado y pide al Gobierno de Aragón que vaya a buscarlo con la orden de un juez Cataluña Frederic Vincent bon día

Voz 0706 36:41 bon día el Museo de Lleida asegura que hace un mes ya notificó al juez que habían encontrado esta obra la obra que faltaba pero que no la iban a enviar sino que se haría con igual que se hizo con las otras es decir que si el Gobierno aragonés la quería recuperar la fuera a buscar físico

Voz 1727 36:54 me dicen en el Museo de Lleida incluso que la voz

Voz 0706 36:57 dado que representa Villanueva de exigencia también es partidario de hacerlo así en cualquier caso según el escrito que presentaron hace un mes ante la justicia a los responsables del museo dejaban en manos del juzgado decidir día y hora para que el Gobierno aragonés tome posesión de la obra la semana pasada el juzgado instaba al museo a devolver el cuadro textualmente

Voz 1727 37:15 sin dilación y los padres de Diana que han recurrido la des imputación de la mujer del chicle porque el informe forense inicial no descartaba la participación de otra persona en la desaparición de la joven creen que la decisión del juez ha sido prematura Galicia Xaime López Bos Días

Voz 0846 37:31 dos días la acusación particular ejercida por el letrado Ricardo Pérez Lama en nombre de los padres de Diana decidido recurrir la resolución que acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de todas las actuaciones sobre Rosario Rodríguez la acusación específica en un comunicado que tal paso se debe a que la instrucción está en un momento muy inicial hice una resolución de este calado real la prematura también recuerda que desde un primer momento y según su propio testimonio la mujer se situó junto a su esposo la noche de los hechos y así obran el atestado de la Guardia Civil Asimismo se añade para argumentar esta apelación que el informe preliminar forense ya el dictamen del Instituto Nacional de Toxicología no descartan la participación de terceros en el asesinato de la chica madrileña

Voz 1727 38:12 hoy esta tarde se celebra en Madrid en Pozuelo de Alarcón una misa funeral en recuerdo de Diana Quer a la que han sido invitados familiares de otras personas desaparecidas

Voz 32 38:24 sí

Voz 1727 38:27 llega Andalucía Elena Carazo buenos días buenos días Pepa la ex pareja de Juana Rivas pide cinco años de cárcel para ello hay que le quiten la patria potestad por sustracción de sus hijos Juana estuvo desaparecida Elena con los dos niños durante algo más de un mes mientras un tribunal ordenaba que les entregaba al padrino

Voz 0534 38:43 en su escrito de acusación considera Juana Rivas autora de dos delitos de sustracción de menores y de desobediencia de orden judicial la petición de cinco años de cárcel coincide con la de la Fiscalía aunque también pide la retirada de la patria potestad durante ocho años ya que considera graves las acciones de Rivas y las consecuencias en sus hijos según el abogado del padre de los niños el único interés es el beneficio superior de lo pequeño Francesco Curie también reclama una indemnización de más de treinta mil euros a Juan arriba por daños materiales inmorales sostiene que su ex pareja mantuvo de forma voluntaria e injustificada a los niños de tres y once años en paradero desconocido y con la ayuda de terceras personas incumpliendo la resolución judicial que le obligaba a entregarlos a su padre

Voz 1727 39:25 yo hoy está previsto que declare en el juicio contra la red de corrupción policial de Coslada en la Comunidad de Madrid el que fue el jefe de los municipales Ginés Jiménez al que conocían como el sheriff la Fiscalía pide para el veintiséis años de cárcel

Voz 1275 39:39 madrid Laura Gutiérrez buenos días buenos días después de dos jornadas de juicio con cuestiones previas la vista del caso Bloque afronta esta mañana el interrogatorio al que fuera máximo responsable del Cuerpo de la Policía Municipal de Coslada Ginés Jiménez piensa declarar va a contestar a las preguntas de las partes personadas en el proceso sobre todo porque el delito de asociación ilícita que la investigación policial le imputaba no existe la justicia Haya determinó hace seis años que no había una mafia policial un dato fundamental

Voz 5 40:03 para la defensa del sheriff abogado pero una presunta asociación ilícita quedó archivado hace más de seis años ya no hay trama

Voz 35 40:12 Gianni de organización llano y asociación son hechos imputaciones absurdo

Voz 5 40:17 comenta distantes insiste en que hasta ahora no se para otros

Voz 1275 40:20 la Fiscalía además ha mostrado su inquietud porque el delito de cohecho ya prescrito después de diez años de investigación eso significaría que cinco policías se marcha a casa

Voz 1727 40:28 ah y un conductor ha intentado provocar un accidente en la Autovía A treinta de Murcia circuló dando frenazos bruscos e intentando cerrar el paso al coche que iba detrás las imágenes fueron grabadas con un teléfono móvil se han hecho claro Vidales Cruz García buenos días hola buenos días Pepa

Voz 0027 40:45 vamos a hacer

Voz 36 40:47 bueno vale

Voz 37 40:54 es un vídeo de un minuto y medio en el que el acompañante del coche que iba detrás graba cómo el conductor de un vehículo rojo que circula delante de ellos realizan maniobras temerarias en la bajada del puerto de la cadena dirección Murcia la treinta ese vehículo rojo frena constantemente está a punto de provocar una colisión en varias ocasiones hasta que ese conductor se percata de que está siendo grabado y entonces suya a toda velocidad pero sigue cruzándose de un carril a otro de forma temeraria dando volantazo el vídeo difundido en redes sociales se ha hecho viral ya acumula más de setecientas mil reproducciones no se conoce si alguno de los implicados presentó denuncia que

Voz 34 41:24 mira mira la realidad iraquí

Voz 1727 41:31 hay trece años después vuelven a Madrid mudos actuarán la capital de España el veinte de septiembre Laura los fans de la banda irlandesa tienen que estar muy atentos porque las entradas vuelan la semana que viene se ponen a la venta si el día veintiséis el viernes de la

Voz 1275 41:54 la próxima semana las entradas se ponen a la venta en los precios van a oscilar entre los treinta y cinco euros las más baratas y los ciento noventa y cinco las máscaras el concierto se va a celebrar en el Palacio de los Deportes el Whiting Center la promotora además ha anunciado que los seguidores que compraron el álbum Songs of the Spirit

Voz 21 42:10 la gente reserva previa antes del treinta de noviembre del año pasado van a poder ser elegidos para una preventa que comienza ya este próximo lunes hasta luego adiós

Voz 38 42:20 no

Voz 20 42:23 jo durante

Voz 39 42:36 no

Voz 1727 42:42 Miren qué cosa más rara abrimos la Mesa del Mundo con otra izquierda que se divide el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa deja el partido que fundó ICREA otro nuevo Se va tras perder en los tribunales el control de la formación de izquierdas que queda en manos de su sucesor en la presidencia del país Lenin Moreno Carolina Gómez

Voz 1491 43:00 el ala afín al ex presidente Correa se retira del movimiento oficialista Alianza País

Voz 0605 43:05 llama la población a formar parte del nuevo parte

Voz 1491 43:07 la revolución ciudadana lo anunciado la que fuera presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Riba de Neira tras conocer la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de Quito de entregar el control del partido al actual presidente del y Moreno

Voz 40 43:22 es histórica que hoy ha sido despojada de esta organización por ese poder pronto nos quedamos de brazos cruzados

Voz 8 43:31 hoy allí Alianza País fue formada en dos mil seis

Voz 1491 43:40 por corre Moreno juntos llegaron al poder en dos mil siete el primero como presidente y el segundo como vicepresidente Moreno le sucedió después en el cargo ICO Realia apoyó en un primer momento pero al poco empezó una cero pugna entre ambos por contra del partido una pelea que termina hoy tras la decisión de la justicia

Voz 8 44:02 esta noche sea subastado un fósil de dinero

Voz 1727 44:05 Claudio para ayudar a reconstruir en México en las cinco mil escuelas dañadas por los terremotos de septiembre que dejaron casi quinientos muertos pero la puja ha sido floja no se ha conseguido el dinero esperado Rafa Muñiz

Voz 1161 44:19 ha sido una subasta

Voz 2 44:20 sin apenas puja

Voz 1161 44:23 el fósil del dinosaurio ha salido a la venta por unos setenta y ocho mil euros Isaac comprado por setenta y ocho mil euros ni uno más ni uno menos ningún postor ha decidido aumentar la cantidad que va destinada íntegramente a proyectos benéficos en concreto a reconstruir las cinco mil escuelas afectadas por los terremotos de septiembre escuelas

Voz 1275 44:44 en las que se vivieron grandes momentos de angustia

Voz 1161 44:47 cómo estás rescates in extremis entre los escombros el fósil del dinosaurio subastado mide cinco metros ha sido encontrado en Marruecos y se ha vendido en México

Voz 0027 45:00 aunque por un precio mucho menor

Voz 1161 45:02 al que esperaban los organizadores que pensaban que iban a recaudar mucho más dinero lo que les habría

Voz 0027 45:08 permitido ayudar a más niños más familia

Voz 1161 45:10 las IMAS expuestas

Voz 1727 45:18 una joven marroquí ha roto un tabú en una sociedad donde la homosexualidad está condenada con la cárcel ha grabado un vídeo a cara descubierta en el que cuenta que es bisexual Rabat Sonia Moreno deja la primera vez que amó fue a una mujer esta chica es la primera marroquí que confiesa su

Voz 31 45:35 sexualidad Clara yo misma una persona bisexual no pudo contrarrestar terminada en eco Rocío

Voz 41 45:47 que es valiente inteligente contundente pero tuvo serias dudas de confesar este tabú social

Voz 31 45:55 así

Voz 41 45:55 sobre todo asegura sabiendo las consecuencias terribles lo que yo podré sufrir en Marruecos pero al final me dije que tarde o temprano algo tenía que hacer y quizás entre los espectadores que vean el proyecto exista una chica que vive una situación similar pero que no sabe qué hacer está joven hizo llorar incluso a su entrevistadora la periodista y realizadora Sonia Terra autora de esta serie de vídeos para luchar contra los clichés participar en una representación más realista y mucho menos como

Voz 1727 46:23 esta de la mujer marroquí

Voz 39 47:42 el dinero no solamente me respeten