Hoy por Hoy (17/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1727 00:02 es

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 00:17 constituye la república catalana con más dependen y subirá de Dret democrático

Voz 1727 00:22 sus muy buenos días así acababa la undécima legislatura en Cataluña con una declaración unilateral de independencia en el Parlament que precipitó la activación del ciento cincuenta y cinco la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones y esta mañana se abrirá la legislatura número doce la que salió de las urnas el veintiuno de diciembre el nuevo Parlament Se constituye la mayoría independentista ha acordado hacer presidente de la Cámara al diputado de Esquerra Roger Torrent después de que Forcadell renuncia a repetir en el cargo por las causas judiciales que tiene abiertas el acuerdo al que han llegado Junts per Catalunya y Esquerra también incluye literalmente apoyar la propuesta candidato a la presidencia de Carles Puigdemont pero fuentes de Esquerra aseguraban enseguida a la Ser que en ese pacto no se comprometen embestida Puigdemont en la distancia y anoche en Hora Veinticinco El portavoz de Esquerra en el Congreso Joan Tardà planteaba que por encima de la candidatura de Puigdemont está la formación de un gobierno en Cataluña que además sirva para desactivar el ciento cincuenta y cinco

Voz 4 01:23 aquí dimos todo lo posible para que el original

Voz 5 01:28 escucha muy shock científico Bunia pero tenemos todavía un infeliz superior que es que exista un gobierno Catalunya porque si no seríamos haciendo un gran favor no solamente al Gobierno chino sino a todos pues estáticos

Voz 1727 01:44 es miércoles es diecisiete de enero y a Francisco Correa le queda cada vez menos Manta de la que tiraría al PP menos Manta con la que taparse el líder de la Gürtel ha confesado ante el tribunal que juzga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano que sí que los empresarios pagaron en las campañas electorales del P en el dos mil siete y el dos mil ocho incluidos actos en los que participaba Rajoy y que Correa organizaba a través de Orange Market y Correa dijo Mas dijo que fue Ricardo Costa exsecretario general del PP valenciano quién le obligó a que esos mítines los pagaran empresas que luego recibían contratos públicos de la Generalitat valenciana

Voz 6 02:23 según me Cuéntame Pablo Crespo Ricardo Costa le dice a Pablo tenéis que facturará unos empresarios queréis cobrar es que fatura esto es empresario

Voz 1727 02:32 estos empresarios terminaron de completar el dibujo de la corrupción trazado por Correa a los nueve que se sientan en el banquillo la fiscal del caso les preguntó prácticamente lo mismo

Voz 6 02:42 los acusados acerca de la Comunidad Valenciana cada uno con distintas funciones con ganas Cantillana fan que buscaba de modo irregular en parte en efectivo y en parte a través de terceros quiénes abonaron a Orange Market parte esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato para las administraciones públicas no podían hacerles donaciones

Voz 1727 03:04 esto fue así y todos empezando por Vicente Cotino que es sobrino del ex presidente de Les Corts de Juan Cotino todos respondieron igual esto fue así

Voz 6 03:15 en el caso de ese de esa sí por lo que se decía antes de burbujas que así lo reconoce usted lo reconoce pues así todo lo que ella es así

Voz 1727 03:28 y así así hasta completar un millón doscientos mil euros que es el dinero con el que estos empresarios según confiesan financiaron al partido popular de Francisco Camps y hoy comienza en Madrid una nueva edición de Fitur en la que participarán diez mil empresas de ciento sesenta y cinco países abre Fitur y lo hace en un sector con récord de llegadas a España pero un sector marcado también por la precariedad laboral Aimar

Voz 0027 03:54 si España ha desbancado ya Estados Unidos como segundo destino mundial sólo por detrás de Francia pero el cuarenta y cinco por ciento de los contratos que se firmaron en el sector en dos mil siete era al menos una semana

Voz 1727 04:03 Estados Unidos cumple su amenaza y recorta la mitad el presupuesto para la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos de los ciento veinte comprometidos el año pasado sólo le va a dar sesenta

Voz 0027 04:14 la Organización para la Liberación de Palestina acusa al presidente Donald Trump de estar siguiendo las instrucciones Israel para desmantelar la UNRWA

Voz 1727 04:21 Myanmar Bangladesh han llegado hoy a un acuerdo para repatriar a los más de seiscientos mil rojizas que han huido de la antigua Birmania desde

Voz 0027 04:30 ambos gobiernos quieren que ese proceso de repatriación se complete en dos años es el plazo que se dan para acabar con la persecución de en daría religiosa

Voz 1727 04:36 quién Chile el Papa Francisco ha pedido perdón por los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia

Voz 7 04:41 no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza clarividencia que siento ante el daño irreparable causado a niñas

Voz 0027 04:51 por Francisco Serra unido a esta noche con algunas de las víctimas de esos abusos sexuales en el país latinoamericano

Voz 1727 05:01 y en los deportes Rafa Nadal está disputando su segunda jornada en el Abierto de Australia ante el tenis

Voz 1161 05:06 el argentino Leonardo Mayer número cuarenta y nueve de la ATP de momento en el primer set tres a uno a favor de Nadal sacrificado estaba madrugada Pablo Carreño se impuso al francés

Voz 8 05:14 Simon seis dos tres cero y abandono no antes de las

Voz 1161 05:17 te Carla Suárez se enfrentará a la húngara bravos en fútbol este miércoles partidos de ida de cuartos de la Copa del Rey dos de ellos desde las siete de la tarde Atlético Madrid Sevilla y Valencia Alavés el otro desde las nueve de la noche en Cornellà Espanyol Barça para mañana que del último en Butarque Leganés Real Madrid desde las nueve y media

Voz 1727 05:34 en qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:37 buenos días mucho viento en el norte de la península más de cien kilómetros por hora que ya se han superado tanto en la costa del Cantábrico como en distintos puntos del o este de Aragón IER interior de Cataluña pros Kenneth cumbres del Pirineo se puede superar los ciento cincuenta kilómetros por hora terminó de manera que mejor abstenerse de hacer actividades de alta montaña irrigación también en la costa del Cantábrico al oleaje derivado de este viento puede alcanzar esta tarde las olas ocho metros de altura algunas lluvias débiles en el Cantábrico en general va a ser un día soleado nieblas por la mañana en el interior seguir anticipando las temperaturas esta tarde van a ser un poco más bajas que ayer prenden Mediterráneo aussie pasará de los veinte grados

Voz 9 06:21 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cincuenta y tres mil trescientos setenta y nueve asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veintinueve hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 2 06:56 la recién que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost

Voz 10 07:03 la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 0738 07:09 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios plan de amigas te propone

Voz 2 07:22 más tú nos vamos de rebaja imprescindible quedas cuantos íntimas recorrido Miranda lo último en móviles después contraste de opiniones sobre el jersey que Stage vial de precio y acaba la tarde con capricho gourmet para celebrar las mejores todo esto y más son las rebajas de El Corte Inglés

Voz 8 07:42 lo que está pasando con estas putas Goyas vendría la policía estamos ocupando el torturando a negros como para resolver un crimen de oro de cuatro mejor película mejor actriz mejor actor de reparto y mejor guión esta vez chocan a Pierce Tres anuncios en las afueras doce de enero en Cibeles

Voz 9 07:58 en la Cadena SER Hoy por hoy con peto

Voz 1727 08:04 son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias cuando ríe Torrent una vez elegido hoy sin hay sorpresa presidente del Parlament catalán empieza llamaran los grupos en busca de un candidato a la investidura como presidente cuando eso pase Esquerra Republicana va a proponer a Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat eso es al menos lo que han acordado los republicanos con Junts per Catalunya de cara a la constitución del Parlament que empieza hoy a las once de esta mañana pero Radio Barcelona Frederic Vincent bon día bon día dos después de que se hiciera público ese acuerdo Esquerra corrió a aclarar que ellos no han acordado que la investidura sea telemática que sea distancia así que esto quiere decir que piden que vuelva puse manga España aún a riesgo de ser detenido o los republicanos no hablan tan claro

Voz 0706 08:52 lo que dicen fuentes de Esquerra es que el acuerdo se limita que Puigdemont sea su candidato a presidir la Generalitat pero no se mojan sobre ese aceptaran esta investidura a distancia Joan Tardà anoche en Hora Veinticinco

Voz 5 09:02 pues lo que en los hechos nunca nunca vamos a hacer es crear un escenario en el que sea posible que el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0706 09:16 la decisión de si se permite la investidura telemática después de que los servicios jurídicos del Parlament la rechazaron abiertamente la tendrá que tomar la nueva Mesa la que constituye hoy mayoría independentista en esta nueva mesa hay dos miembros de Esquerra dos de ellos por Cataluña dos de Ciudadanos y uno del PSC esto será en principio lo único que se vote hoy la nueva

Voz 1461 09:34 eso no lo con lo único que se vote en el Parlament antes la mesa

Voz 0706 09:37 da la mesa provisional sólo para hoy tendrá que decidir si permite que voten por delegación los diputados electos que están en prisión y los que están en

Voz 1727 09:44 los a las lo que pase con la investidura lo sabremos en dos semanas de momento hoy como decía Frederic en el pleno de constitución del Parlament hay otras incógnitas incógnita sobre la que fija la mirada esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 10:00 la jornada de hoy en el Parlamento catalán no tendría por qué ser especialmente confusa fundamentalmente porque los ocho diputados del grupo En Comú Podem o tan en blanco como han anunciado

Voz 1727 10:10 dos grupos independentistas tendrían da buena

Voz 1910 10:13 la que suficientes votos para elegir al presidente de la Cámara y a cuatro de los siete miembros de la Mesa nada garantiza sin embargo que las cosas se desarrollen con esa calma si los independentistas se empeñan en quince acepte el voto delegado tan

Voz 1727 10:26 de los tres diputados que están en prisión como

Voz 1910 10:28 los cinco que se encuentran en Bruselas es verdad que el reglamento del Parlamento catalán dice que el voto se podrá delegar en casos de incapacidad prolongada hizo una interpretación un poco laxa puede incluir en esa definición el hecho de estar en la cárcel lo que quería ya muy difícil de interpretar es que los cinco diputados que están en Bruselas sufren alguna incapacidad en realidad por mucho que ellos mismos se consideren exiliados fue ausencia entrarían más bien en el apartado está de viaje que no permite delegar nada es decir que desempeña en torcer al reglamento y los ocho que no pueden votar no votan la gestión pues determinar con una segunda tanda en la que se elija como presidente del Parlament al diputado fluye Torrent de Esquerra Republicana de Cataluña señor Torrent es un caso de vocación política temprana tiene treinta y ocho años que lleva ya tres legislaturas en el Parlament otra cosa es el asunto de la investidura del nuevo presidente o presidenta de la Generalitat para detener a un diputado del Parlament no hacen falta el suplicatorio fino una orden del Supremo porque están aforados pero no tienen el mismo régimen que los miembros del Congreso de los Diputados es decir que si regresa a España Carles Puigdemont puede ser el detenido sino regresa según los letrados del Parlament no puede ser votado

Voz 1727 11:45 y a pesar de que sigue sin haber gobierno a la vista en Cataluña Mariano Rajoy confía en alcanzar un acuerdo con el PNV que sirva para sacar adelante los presupuestos de este año que ya ha comenzado se lo contó a los periodistas durante la Copa de comienzo de año en la Moncloa la copa de Navidad tradicional no se celebró este año por coincidir con las elecciones catalanas María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 12:08 buenos días Rajoy no comentó ayer que había visto muy bien a los suyos que nada de críticas por que eso de que en el PP están deprimidos sólo sale en los medios

Voz 1727 12:16 es sigue resistiéndose a hacer cambios

Voz 1461 12:19 pero aún así le preguntamos a alguno de sus ministros se puede convertir en candidato para las elecciones de dos mil diecinueve dijo que no lo contemplaba aunque sí se va a pensar lo de recurrir a alguno de

Voz 1727 12:29 los vicesecretarios en las filas populares mucho

Voz 1461 12:31 ya ven a Casado para la alcaldía de Madrid formando tándem con Cifuentes pero también hay quien habla de Maíllo para Castilla y León de todos modos aún tendremos que esperar para conocer los nombres para la Convención Nacional de marzo según Rajoy puede ser pronto pero no imposible porque ya tiene alguna idea aunque él siempre apura ahí está que sigue en jefe de gabinete todavía no ha designado al sucesor de Mora hagas y otra cosa Rajoy también habló de Ciudadanos dijo que para él Rivera sólo es un rival más que los sondeos son como un soufflé que sube y baja eso sí en cuanto lo comentamos que la formación naranja condicionó el apoyo de los presupuestos a la salida de la senadora Barreiro el jefe del Ejecutivo nos pidió amablemente no entrar en detalles les explicó que para eso ya estaba hablando con el PNV y que no le parece necesario esperar a que se forme gobierno en Cataluña para cerrar un acuerdo con los nacionalistas

Voz 1727 13:18 el ministro de Economía Luis de Guindos ha puesto cifra a los posibles pufos que se han ido encontrando en el foro en el banco malo en las cajas que hubo que nacionalizar este es el balance que hizo De Guindos en la comisión del Congreso que investiga el rescate a la banca

Voz 12 13:32 desde dos mil trece el FROB ha encargado la realización de una serie de análisis forenses para evitar operaciones potencialmente irregulares hasta la fecha se han enviado a la Fiscalía casi sesenta operaciones dudosas que podrían haber generado un perjuicio de más de tres mil setecientos millones de euros

Voz 1727 13:55 y noticia ahora de esta casa el Grupo Prisa al que pertenece la SER ha acordado la refinanciación de su deuda y además refuerza su equipo directivo sobre las cuentas el consejo de administración ha aprobado un acuerdo con los acreedores que permite prolongar cinco años el vencimiento de la deuda

Voz 0127 14:11 extiende ese vencimiento hasta finales de dos mil veintidós Además el acuerdo no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo este pacto ya ha sido suscrito por una mayoría suficiente de acreedores financieros deprisa en importe de deuda en número de acreedores en cada uno de sus éramos en su reunión de ayer el consejo de administración de deprisa también aprobó la composición del nuevo comité de dirección del grupo a propuesta del consejero delegado Manuel mirad a este equipo se incorporan Pedro García Guillén como consejero delegado de PRISA Radio Alejandro Martínez peón como consejero delegado de PRISA Noticias Augusto del como director editorial Jorge Ribé era como director de Comunicación y Relaciones Institucionales y Marta Bretos como directora de Gestión del Talento continuarán desempeñando sus funciones actuales en el comité de dirección Guillermo de Juanes director general financiero Xavi Pujol secretario general director de la Asesoría Jurídica Miguel Ángel Cayuela consejero delegado de Santillana y Rosa Cullell consejera delegada de media Capi

Voz 1727 15:11 son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 13 15:16 el mundo está lleno de contradicciones como que el posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura Torrigo y todo lo mantenimientos incluidos

Voz 14 15:24 te presentamos el pueblo no hubo Riis todo Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entradas sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día frente a un hay renting consulta condiciones aunque no

Voz 0738 15:35 ahora bien punto es está pasando con estas

Voz 8 15:38 cuál Yasmin Red la policía está muy ocupado el torturando a negros como para resolver un crimen capitán Miguel Maduro de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz mejor actor de reparto y mejor guión esta vez Chicano pierde tres anuncios en las afueras doce de enero en cines

Voz 15 15:52 sin ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 9 16:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 16:21 medidas para defender la raza blanca eso pedía ayer el candidato de la derecha italiana que según las encuestas va a ganar las elecciones en Lombardía Ilya respondido inmediatamente la Comisión Europea el Supremo racismo blanco no cabe en la Unión desde el final de la Segunda Guerra Mundial corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 16:40 para Bruselas es el primer gran susto de la campaña italiana la defensa directa de una sociedad blanca como presunta protección de la raza palabras graves las del candidato de la Liga Norte en Lombardía que ha respondido en perfecto italiano el vicepresidente de los derechos fundamentales

Voz 8 16:57 además Victoria grandísima Up

Voz 0738 17:00 ya después de las dos guerras del siglo XX es que los derechos humanos son fundamentales para todos nuestros

Voz 1727 17:06 países si uno cree en los dos

Voz 0738 17:09 hechos humanos el racismo es algo inaceptable chuta Timerman sin inmutarse ni alzar el tono ha mantenido que el problema el goteo uno viene desde fuera sino que está en el miedo a lo distinto

Voz 1727 17:22 más de la mitad de los españoles cree que alguna vez ha sufrido ansiedad y un tercio percibe que está deprimido son datos de una encuesta de la OCU que además alerta de que es una impresión personal porque la mayoría de los enfermos por depresión no busca ayuda psicológica Laura Marcos sí

Voz 16 17:38 los problemas laborales y de pareja son los principales desencadenantes de este tipo de trastornos para los casi quinientos encuestados el cincuenta y siete ciento considera que ha tenido problemas de ansiedad alguna vez un porcentaje que cae hasta el treinta y cuatro por ciento si hablamos de depresión seguimos siendo reticentes al tratamiento entre quienes sospechan que pudieron padecer estas enfermedades tres de cada diez nunca fue al médico y casi la mitad admite que no sigue un tratamiento porque creía que podía manejar la situación por sí mismo entre quienes y consultaron

Voz 0738 18:07 una especialista más de la mitad tiraron

Voz 16 18:09 sí de ansiolíticos y antidepresivos para recuperarse apenas uno de cada diez combinó la medicación con ayuda psicológica Enrique García portavoz de la OCU explica este bajo uso de la psicoterapia

Voz 17 18:19 las café especialista y la dificultad para pagué a tratamiento de psicoterapia sistema nacional de Salud lo que provoca que el tratamiento más eficaz a juicio de los expertos sea de los menos utilizados está por debajo incluso de la natural

Voz 16 18:36 las personas deprimidas con ansiedad gastan de media cuarenta y cuatro euros al mes en su tratamiento

Voz 18 18:43 bueno

Voz 0127 18:45 la opinión de los oyentes sobre las pensiones más allá de la forma de calcular las

Voz 19 18:49 para poder mantenerlas que años lo que es necesario son unos salarios justos indecentes y quitar tanta bonificación absurda

Voz 1727 18:58 como hay de todo lo decía aclara

Voz 0127 19:00 Valencia Ramón de Girona Se está pensando si jubilarse uno de toca mayo

Voz 20 19:04 es vergonzoso que uno se vaya jubilar tengas miedo de jubilar por si te vas directamente a ser pobre osea que me lo estoy pensando marinas pero estoy pensando y eso es triste que con cuarenta y cinco años cotizados tengas miedo de jubilar muchas dudas Antonio de Jaén

Voz 21 19:22 dónde estarán las cotizaciones de las de hace veinte años olas pasar seguro que produciendo réditos para pagar mi pensión no

Voz 0127 19:30 mano de Sevilla echó cuentas después de escuchar a Celia Villalobos

Voz 22 19:33 imagino que eso habrá querido resfriado euro a día en cuarenta y yo lo que nunca son novecientos setenta euros no creo yo que con novecientos sesenta euros vaya una hubieran sido hilo

Voz 0127 19:46 hoy empieza a Fitur son de Otello de piso

Voz 22 19:48 mito de Castellón jalonada de viajar nosotros preferimos siempre los hoteles básicamente porque eso es lo vamos para dormir y es más como los encontrarte lo otro las reglas sobre todo porque a mi hijo ya me encanta el bufet libre de Los desayunos de las cosas que esperan con más ansia en cada viaje

Voz 0127 20:04 gracias a todos

Voz 9 20:08 hoy por hoy

Voz 2 20:17 hoy puro noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:23 qué tal buenos días los hospitales de la Comunidad de Madrid no levantan cabeza las urgencias del Clínico siguen colapsadas a pesar de que han descendido los casos de gripe aquí no lo han notado los trabajadores llevan días duplicando la capacidad de la sala

Voz 8 20:36 mudos que está preparada para treinta pacientes

Voz 1275 20:39 en los boxes no cabe más camillas y mientras la Gerencia del Hospital mantiene cien camas cerradas en planta según denuncia el sindicato sanitario más María Ángeles Martín portavoz

Voz 24 20:50 ahí cincuenta y ocho pacientes en camas camillas que estaban colocadas en todos los pasillos y trabajadores de

Voz 1727 20:57 el as con camillas esperando

Voz 24 21:00 para poder dejar a los enfermos que trasladaban el

Voz 25 21:02 sí que es la sala donde son atendidos los enfermos a su llegada a urgencias para derivar los solar distintas especialidades estaba tan llena de gente que permanecían los enfermos y sus familiares a ser atendidos en los pasillos alrededor

Voz 1275 21:19 herencia del hospital Clínico lo desmiente dice que no hay colas son urgencia así que no hay cien camas cerradas y según la Comunidad de Madrid un mes van a tardar en reparar el techo de la UCI pediátrica del Hospital doce de Octubre ayer tuvo que ser desalojada por la rotura de una tubería Eduardo Vicente trabajan estar unidas

Voz 4 21:36 ha empezado a salir agua a través de los conductor de la luz el texto de la UVI pediátrica todo el falso techo se ha quedado con base de agua

Voz 5 21:43 ante el peligro de que se puede caer encima

Voz 4 21:46 los niños los ha sacado de la UVI podía haber sido mucho peor porque justo ahora no tenía ningún paciente muy delicado con circulación extracorpórea ASO que no se hubiera podido hacer el traslado tan rápido

Voz 1275 21:58 los doce niños desalojados están bien no hubo que lamentar heridos la oposición reclama al Gobierno de Cifuentes que ponga ya en marcha el plan para reformar los viejos hospitales de la Comunidad

Voz 8 22:06 para el portavoz del PP en la Asamblea Enrique Ossorio

Voz 1275 22:09 mal que se rompan tuberías si después

Voz 26 22:11 ser grandes discursos sobre la extraordinaria dotación de la sanidad no es Judas para decir que el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid no es bueno

Voz 2 22:23 prescindible que Stipe sietes tiene mucho mayor cantidad de dinero a mantener los hospitales públicos en Buenos genes

Voz 27 22:31 si el Gobierno regional es que no tengamos que seguir amaneciendo desayunando con este tipo de noticias que ponga en marcha ya

Voz 8 22:37 a la rehabilitación de las urgencias

Voz 27 22:39 los hospitales públicos madrileños Sixto todo esto sucede

Voz 0027 22:43 en la mejor sanidad de España y la segunda mejor sanidad de toda Europa

Voz 1275 22:52 es miércoles diecisiete de enero más noticias y en titulares con Israel Aranguez

Voz 28 22:56 la oposición a Majadahonda exige responsabilidades tras la imputación del alcalde Narciso de Foxá por permitir que el hospital Puerta de Hierro opera sin licencia durante siete años PSOE y Podemos exigen ya su dimisión mientras Ciudadanos se resiste porque no se trata de un caso de

Voz 1275 23:10 el Gobierno de Cifuentes remite a cuenta gotas las aguas del Canal de Isabel segundas retenidas durante cinco meses todavía faltan algunos documentos a la espera de que las filiales del canal en la América Latina Asier autoricen el PSOE quiere que Cifuentes comparezca en la comisión de corrupción el dos de febrero

Voz 28 23:23 el presunto autor del atropello mortal de la joven de diecisiete años en Fuente el SAT pasar a disposición judicial en las próximas horas el hombre fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando trataba de huir rumbo argentino

Voz 1275 23:33 la capital acoge desde hoy una nueva edición de Fitur llevan XXXVIII este año comenta con más de ochocientos expositores lo que supone un aumento de la cara de trabajo de los empleados de Ifema el recinto que acoge esta feria sindicato CSIF denuncia que tendrán que hacer frente a jornadas de doce horas con una plantilla aseguran que estaba

Voz 15 23:50 bajo mínimos BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta hirió ofrece la información del tráfico

Voz 1275 24:00 las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT María Forner buenos días

Voz 1910 24:03 hola muy buenos días pues hasta ahora ya tenemos tráfico lento en todos los principales accesos a la capital especial atención a la M40 donde van a encontrar tráfico lento debido en parte al inicio de Fitur en los recintos feriales hacia la A uno también entre Vallecas y Coslada en dirección a La dos en el barrio de La Fortuna hacia las seis y en Pozuelo pasando los túneles de El Pardo hacia la A uno

Voz 1275 24:25 y como despierta hoy el tráfico en la capital pantallas Inmaculada

Voz 1461 24:28 los días hola buenos días con normalidad en general en particular con más densidad de tráfico en la zona sureste los conductores de la cartera de Valencia han llenado antes hoy la avenida del Mediterráneo la plaza del Conde de Casal y sobre todo la M30 hay una retención ya considerable para sobrepasar el Puente de Vallecas y más adelante el puente de Ventas no deben olvidarse detalle Fitur hoy que la calle de José Abascal los habituales que calculen más tiempo o que la eviten se espera que durante todo el día tenga mucho tráfico

Voz 9 24:58 acostumbrado está tu corazón emociones de un cambia si sientes esa necesidad viaja al corazón depende u donde podrás probar la doma más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón bailan al ritmo de nuestros motores viene a BMW

Voz 0738 25:13 la concesión y BMW el estables el corazón de BMW

Voz 9 25:18 estudiar inglés

Voz 29 25:23 ella aprende inglés en el universo whatsapp o al chasis practicado whatsapp es SICA whatsapp es libertad así horarios no nos tu diese inglés habla luego informática en whatsapp es wok

Voz 30 25:40 por qué no puede ser mamá encontrar puntos

Voz 0738 25:43 soldados para mamá mamá móvil mamá

Voz 18 25:45 no hay respuestas que sólo un mítico puede vetar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 2 26:03 hora

Voz 31 26:06 yo ahora en rebajas neumáticos orgías Seat calidad premium al cincuenta por ciento la segunda unidad por ejemplo Neumáticos doscientos cinco cincuenta y cinco XVI la segunda unidad por solo veintinueve euros a urgir siempre más

Voz 0738 26:22 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo conflicto

Voz 32 26:27 de arrendamiento el tranquilizar el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer

Voz 33 26:44 con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 18 26:59 duelo barroco en el Auditorio Nacional leído

Voz 35 27:02 tengo veintiuno de enero con la orquesta Barroca

Voz 18 27:04 k de Sevilla harías operísticas de Vivaldi

Voz 35 27:07 del en las voces de las divas han Halen ver Ivica llenó entradas de quince a cuarenta euros entrada SINA en punto del Centro Nacional de Difusión Musical Gobierno de España

Voz 36 27:19 un paso por delante con la tranquilidad de estar protegido las veinticuatro horas por solo diez euros al mes más de ochocientos abogados estarán a tu lado cuando lo necesites recuerda por diez euros al mes consultas y limitadas Llama gratis al novecientos Giguens seis seis tres mil novecientos siete seis seis tres o legalizadas punto com

Voz 1275 27:42 el año pasado montaron un siete por ciento en los casos de violencia machista hacia chicas menores de edad atendidos por la Comunidad de Madrid los servicios regionales atendieron en total a ciento veintiocho jóvenes aunque más de trescientos pidieron ayuda muchos son los propios padres de estas chicas baja Quintana

Voz 37 27:57 el programa No te cortes dirigido a mujeres menores de edad víctimas de cualquier tipo de violencia de género atendió durante dos mil diecisiete a ciento veintiocho mujeres ocho más que hace un año también solicitaron ayuda profesional al servicio más de trescientas personas entre menores y familiares en el caso de los progenitores las primeras llamadas al servicio se producen cuando notan cambios de actitud en sus hijas no saben cómo reaccionar Lola Moreno ex directora de la Dirección General de la Mujer

Voz 38 28:23 el agresor presunto o ya condenado intenta aislar a esta adolescente de su grupo de amigos de su familia a veces le controla las claves del teléfono móvil se burla de ella trata de aislarla que no sale con con sus amigos habituales que recibe llamadas telefónicas que condicionan su estado de ánimo o malicia está en algún momento determinado temor o miedo son indicadores que hacen que los padres se preocupen evidentemente contacto

Voz 1727 28:51 quiénes acceden a este servicio lo hacen a través del teléfono

Voz 37 28:53 no de la Fundación ANAR el ciento dieciséis ciento once o el correo de la dirección del amor dos mil euros

Voz 1275 28:59 se fue un año malo de nuevo para la contaminación en Madrid según Ecologistas en Acción Javier Jiménez as

Voz 0089 29:04 según los datos de Ecologistas en Acción en los últimos doce meses se ha producido un incremento muy notable del dióxido de nitrógeno Juan Bárcena es su portavoz

Voz 39 29:11 la legislación indica que no debería superarse en ninguna estación el valor medio anual de cuarenta microgramos metro cúbico este valor sea superado en quince de las veinticuatro estaciones que componen la redes

Voz 0089 29:24 desde Ecologistas apuntan a la necesidad de aplicar las medidas estructurales que ya están aprobadas para conseguir así una reducción sustancial del tráfico en la capital como ejemplo ponen la disminución de la contaminación este pasado mes de diciembre tras las restricciones de tráfico y de carriles llevada a cabo

Voz 39 29:40 la Gran Vía suponen una reducción del veinte coma seis por ciento de eh el valor

Voz 1275 29:47 de la media si llegamos a las siete y media de la mañana ocho grados en el centro de la capital

Voz 28 29:53 sí

Voz 1727 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 9 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza el miércoles en mitad de semana diecisiete de enero con lluvia y con viento en el norte aunque a partir de la tarde se abrirá el cielo en toda España encaramos la mitad de la semana con la propuesta del Ministerio del Interior para que policías y guardias civiles ganen lo mismo quemó sus o ertzainas Zoido se ha comprometido a pedir a Hacienda una partida de hasta mil quinientos millones de euros en tres años para una equiparación que no sería sólo salarial sino también en derechos laborales Juan Fernández es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil muy buenos días

Voz 18 30:49 cómo

Voz 1727 30:50 no valoran este compromiso un compromiso firme

Voz 5 30:54 es un punto de partida pero de arrancamos mal porque ya de entrada las asociaciones profesionales que ven la rechazarlo de plano la propuesta que nos ha traído oído es más no ha sorprendido mucho porque él tiene muy clara cuál es en algo en línea roja así esta negociación pasa precisamente por por esa equiparación salarial que un guardia civil no tenga un salario menor que tiene Humoso ertzainas pero incluso vamos más allá otro objetivo es conseguir un marco retributivo para que estos salarios se mantengan a lo largo del tiempo exactamente igual es decir que todos los cuerpos policiales en España cobren lo mismo y es que recientemente vamos a asistir a otro agravio más el Partido Popular va a tener que negociar con el Partido Nacionalista Vasco los presupuestos generales del Estado iba segundo imponer la condición de que es un ertzaina aumente su salario con lo cual siempre damos hay por detrás

Voz 1727 31:46 eso es una discriminación que pretendemos

Voz 5 31:49 termina al Comella esos mil quinientos millones de

Voz 1727 31:51 euros en tres años en qué se traduciría concretamente en sus salarios han hecho el calculó

Voz 5 31:58 esa es la propuesta que nosotros hemos hemos planteado efectivamente eh sería para empezar hay que aclarar que sería un tercio cada uno de los siguientes presupuestos generales del Estado durante los próximos tres años es decir partida presupuestaria de quinientos pero hay un matiz muy importante y es que nosotros tenemos muy claro que tienen que ser quinientos millones de euros sin embargo unitario del interino del Gobierno de España no dice que acepta ese hasta quinientos millones de euros a lo que nosotros bueno pues no nos toca mucho porque ya realmente no es la primera vez que nos prometen algo así no este Gobierno sin los gobiernos anteriores desde la llegada de la democracia recordemos que tengo un agravio que venimos sufriendo a lo largo de los años hemos ido tantas veces defraudado que ya pues estamos muy atento a cualquier matiz y hay cosas en este acuerdo que me ha transmitido Zoido que no lo justo

Voz 1727 32:47 el plan dibujado incluye equiparar derechos sociolaborales eso puede repercutir en la calidad de su trabajo pueden perder derechos que tienen ustedes no tienen mossos y ertzainas

Voz 5 33:01 efectivamente es el otro punto negro de luces y sombras otra de la sombra que con la que no ha sorprendido a todos los vista equiparar en derechos sociolaborales por debajo de lo que perdamos ya de Pozuelo

Voz 1727 33:14 lo nuevo derecho que tenemos dos guardias civiles

Voz 5 33:17 iba mucho más allá no solo derecho pensemos

Voz 1727 33:19 derechos derechos como cuáles las casas cuartel por ejemplo

Voz 5 33:23 uno de los ejemplos claro que sí recordemos que luego recibirles esa es labor en un ambiente rural y eso es duro es duro porque no existe la misma ofertas de empleo no se disponen de lo mismo centro sanitarios el entorno familiar en desarraigado y esto es duro dije encima en un lugar donde no hay posibilidad de alquilar porque el ambiente rural no dispone él mismo de la misma retracción de viviendas cuarto de alquilar pues ese por ejemplo es uno de los puntos con los que no estamos de acuerdo pero como decíamos vamos más allá recordemos que estamos nivel cuatro sobre cinco en alerta antiterrorista por el servicio con armas de los años sesenta y setenta un guardia civil y Policía no tiene su propio chaleco antibalas individual son cosas tan básica que que que que llaman la atención

Voz 1727 34:10 ya lo contamos en la SER desde que dijo no llegó Rajoy a la Moncloa el número de policías nacionales se ha reducido un diez por ciento ahora mismo hay ocho mil setecientos cincuenta menos que hace siete años también ha caído en un siete por ciento el número de guardias civiles han hablado sobre esto con el ministro

Voz 5 34:29 sí porque nos preocupa nos preocupa porque repercute en la calidad de prestación de servicio no parece de recibo que con una alerta antiterrorista tan alta tenemos que prestar servicio con patrullas unipersonales es decir con un solo componente pero la la la calidad en el servicio que prestamos al ciudadano afectada porque nuestro tiempo de reacción es mayor hay menos guardias civiles y policías y creemos que estamos cumpliendo porque año tras año las encuestas que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas en España

Voz 1727 35:00 la Guardia Civil aparece Juanjo

Voz 5 35:02 hola ciudadano esto qué quiere decir con que en el día a día no partimos la cara el otro servicio mejora de que el Gobierno también reconozca el servicio prestado no con esta equiparación salarial que creemos justa porque un guardia civil no tiene porque cobrar menos como su escuadra o con nuestra hija

Voz 1727 35:19 así que el punto de partida incluye desconfianza en el terreno del dinero y desconfianza en el terreno de los derechos laborales y también sobre el número de efectivos hay un calendario sobre la mesa de negociación

Voz 5 35:33 hay lugar a la esperanza Edward esperanza porque se abre a partir de ahora una mesa de negociación en el entorno de la Secretaría de Estado de Seguridad y creemos que podemos avanzar y que estamos convencido de que va a costar pero vamos a alcanzar acuerdo acuerdos satisfactorios para para las dos partes pero no tenemos una calendarios acción de estos encuentros sin embargo Zoido SICA transmitido que les gustaría ser breve en alcanzar un acuerdo con lo cual hay lugar al optimismo y a la espera

Voz 1727 36:02 pues ojalá que sí se ha portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil Juan Fernández gracias buenos días

Voz 5 36:07 a la Cadena Ser mil gracias buenos días

Voz 1727 36:11 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado el Estado español por no proteger a un vecino de Valencia de los ruidos nocturnos de bares y terrazas se trata de un hombre de ochenta y siete años que va a ser indemnizado con catorce mil euros Radio valenciana Durán

Voz 0127 36:27 según los informes aportados por el demandante en su habitación se registraban entre cincuenta y sesenta decibelios cada noche es el doble de lo permitido por la ordenanza municipal otro informe médico relaciona directamente la ansiedad que sufría el demandante con ese nivel de ruido es la segunda vez que Estrasburgo condena a España por las molestias que causan los vecinos el ruido en esta zona de Valencia el entorno de la plaza de Sucre en una zona

Voz 1461 36:48 Copa saturada acústicamente los vecinos recae

Voz 0127 36:50 dicen que el Ayuntamiento de Valencia está tomando medidas pero piden también un plan global que controle fenómenos

Voz 1727 36:55 como el botellón y los pisos turístico en Murcia las mujeres con mejores expedientes académicos que inicien estudios universitarios en áreas científicas y tecnológicas no tendrán que pagar la matrícula el Gobierno regional pretende fomentar la vocación científica y tecnológica entre ellas Radio Murcia Ruth García es un anuncio del presidente de la comunidad Fernando López miras en una visita a la Politécnica de Cartagena se pondrá en marcha el programa de becas piedad de la Cierva por el que la Comunidad va a financiar la matrícula de nuevo ingreso de aquellos cien mejores expedientes académicos para poder iniciar una carrera un grado científico tecnológico en las mujeres el objetivo según López miras es impulsar el acceso de la mejor de la mujer a las titulaciones de Ingeniería en las universidades públicas

Voz 9 37:37 vamos a conseguir fomentar

Voz 0027 37:39 el Figar tecnológicas y fomentar las aún más entre mujeres

Voz 1727 37:44 el programa de becas pretende apoyar la mejora de la empleabilidad femenina dado que las carreras de ingeniería están actualmente entre las titulaciones con mejor tasa de empleo bien Cantabria se busca

Voz 18 37:53 Rico no sabemos y nuevo rico viejo rico

Voz 41 37:58 pues ahí

Voz 18 38:04 concretamente se busca al afortunado dueño de un décimo premiado con el segundo premio del Sorteo de Navidad

Voz 1727 38:11 una mujer se encontró en la calle el boleto premiado con ciento veinticinco mil euros y se lo entregó a la policía y ahora el dueño tiene dos años para aparecer sino la mujer cobrará ese dinero Radio Santander Fermí Mehr

Voz 8 38:23 pues parece que hay una candidata a hacerse con ese décimo extraviado al menos eso dice en su edición impresa el Diario Montañés una mujer habría acudido ayer al Ayuntamiento de Santander diciendo que ella fue quien perdió el décimo en concreto fue a las oficinas municipales para preguntar qué documentación debe aportar para certificar que ella es la legítima propietaria de S billete dotado con un premio de ciento veinticinco mil euros de momento parece que es la única persona que ha reclamado el décimo que permanece a recaudo en una entidad bancaria por seguridad esta mujer ha hecho lo que le pidieron los funcionarios han rellenado la instancia en la que aporta toda la información que recuerda sobre el X donde lo compró características de las imágenes de la parte trasera donde lo pudo perder ahora lo que toca es cotejar las pruebas ver

Voz 1727 39:07 tiene suerte es difícil peliagudo es demostrar que uno con de X o no es fan

Voz 8 39:12 complicado porque además parece que la mujer tampoco tenía toda la información muy claro

Voz 1910 39:15 un abrazo Fermín otro

Voz 15 39:24 es más fácil empezar el año reclamando los gastos hipotecarios que haciendo dieta hazlo y Súmate a un propósito que cuesta poco pero que vale mucho

Voz 9 39:33 llama al novecientos veintiséis cuarenta y uno cero cero o contrata en nuestra web parrillada hagan asociados hagámoslo fácil

Voz 15 39:42 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 8 40:06 qué plan tienes para estas rebajas ir de tiendas con lo último de rebajas mejor con vieja con hasta un cuarenta por ciento de descuento

Voz 1727 40:18 con Pepa Bueno son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias llegó casi diez años tarde pero yo

Voz 42 40:25 yo estoy muy contenta estoy muy feliz por fin ya tengo la medalla de Pekín dos mil ocho Este una medalla nueva

Voz 1727 40:34 seguro que la haltera española Lidia Valentín no se ha separado Sampe esta noche de su medalla de plata de Pekín dos mil ocho

Voz 1275 40:41 seguro que seguro denuncie el deporte

Voz 9 40:43 hoy por hoy

Voz 2 40:46 cuando para las personas

Voz 1727 40:50 la plata olímpica que en su día les negaron las rivales es dopada si otro de nuestros olímpicos Rafa Nadal está jugando en Australia en estos momentos

Voz 1161 40:57 segundo partido del Abierto en el juego del está en el segundo set ante el argentino Mayer dos cero para Rafa Nadal el primero suelen sólo ha anotado también Nadal por seis tres clasificado esta madrugada Pablo Carreño se imponía al francés Simon seis dos festero y abandonó Hinault antes de las siete Carla Suárez se enfrentará a la húngara bravos en cuanto al fútbol es miércoles de Copa del Rey tres de los parte de los cuatro partidos se juegan esta tarde en los dos partidos de ida de cuartos dos de ellos en el

Voz 1910 41:20 primero agrario el de las siete en el Wanda Metropolitano

Voz 1161 41:23 recibe el Sevilla novedades de los de Simeone Miguel Martín Talavera buenos días

Voz 43 41:26 qué tal Sampe buenos días con todos que se va a presentar esta noche el Atlético de Madrid para intentar dar el primer golpe y estar en las semifinales de la Copa del Rey Vitolo en el centro del campo Costa Griezmann en punta de ataque Juanfran de lateral derecho Moyá en la portería las novedades principales de un Atlético de Madrid que ha dejado fuera de la lista hayan Oblak a los laterales Filipe que ya está recuperado quisimos ver salir además de Augusto Si algún otro Food

Voz 1275 41:51 lista en cualquier caso lo importante gran ambiente Quique el Atlético de Madrid no se fía del servicio y cómo llegan los de Montera Santi Ortega buenos días

Voz 44 42:00 hola buenos días el Sevilla busca reaccionar después de los dos partidos perdidos en Liga frente al Betis y Alavés en la Copa del Rey en el Metropolitano con las ausencias de Kia era que sale de la convocatoria problemas físicos y la entrada de Escudero que posiblemente será titular tampoco Arana el recién llegado va a estar en la convocatoria de un equipo que viaja hoy a Madrid con la idea de cambiar la pobre cara que viene ofreciendo en las últimas semanas en el campeonato nacional de Liga

Voz 1161 42:23 arbitrará el partido el colegiado aragonés Jaime Latre a la misma hora en Mestalla Valencia Alavés Marcelino no hará rotaciones sólo tiene las bajas de sus laterales la Nacho los vitorianos llegan a Mestalla también con la ilusión de repetir la gesta de la temporada pasada alcanzando la final Abelardo ha dejado fuera a Bojan Christian Santos y Cathay a los que quieren vender en el mercado están lesionados sector y Burgui y da descanso a Manu García y Rodrigo el y el va a arbitrar el castellano leonés González González y desde las nueve de la noche cierra el miércoles de Copa se cierra en Cornellà El Espanyol Barça novedades Adriá Albets buenos días

Voz 0017 42:50 buenos días el Barça llega al derbi en plena forma sumando ya veintinueve partidos sin perder tras la victoria en Anoeta pero sabe Valverde que el español está también en un buen momento después de encadenar dos victorias y un empate en los últimos tres partidos Andrés Iniesta es baja finalmente para el partido de hoy porque no se ha recuperado de la sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha se cae de la convocatoria también serrano con problemas musculares sigue descartado Deulofeu tampoco están los lesionados den vele Coutinho Umtiti Alcácer además de Jerry Mina que no tiene el tránsfer vuelve Rafinha por primera vez nueve meses después de su lesión y también se miedo que causó baja en Liga por amigdalitis en el Espanyol Quique no podrá contar con Sergio García que no se ha recuperado tampoco conjurado que arrastra

Voz 8 43:30 molestias musculares si con Piatti y también con David López y Javi Fuego que el domingo cumplieron sanción

Voz 1910 43:37 arbitrará el partido el colegiado vasco de Burgos venga

Voz 1161 43:39 o sea

Voz 13 43:40 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura Torrigo y todo los mantenimientos incluidos

Voz 14 43:48 estoy presentamos el pueblo no hubo Riis todo un Volkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entrada sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día hay renting consulta condiciones aunque

Voz 0738 43:59 también punto es

Voz 15 44:03 la Casa Blanca mentido durante seis años una película de Steven Spielberg estamos hablando de revelar secretos gubernamentales el estricto años habría musical en esa cedió este consejos sólo los archivos

Voz 0738 44:15 el Pentágono que estrenó en fines diecinueve de enero la vida está llena de decisiones complicadas voy al gimnasio termino la presentación me tomo otra vez que para la reunión o basta con mi sonrisa para impresionar todos

Voz 45 44:26 dilemas pero gracias a la nueva seria HP oficial pro tengo una cosa menos de la que preocuparme el mejor color y calidad profesional al menor coste además imprime a alta velocidad desde el móvil sería HP oficial pro la decisión más rentable inteligente desde sólo noventa y nueve euros

Voz 9 44:42 con un Atlético de Madrid Sevilla un vale

Voz 2 44:54 este miércoles de las sí pero Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la vida de escuchar las seis y usted agenda desperdició sutiles

Voz 46 45:33 buenos días y les salió devolver la declaración de la renta del año pasado pero todavía no le ha llegado el dinero sepa que cuando Hacienda Se lo abone tendrá que pagarle además un interés de demora del tres coma setenta y cinco por ciento que se aplicará de forma proporcional a los días de retraso en el pago es decir a contar desde el uno de enero así que si su caso consulte el estado de salud

Voz 47 45:53 la oración en la página web de la Agencia Tributaria compruebe que no existe ninguna deuda pendiente con la Administración Easy no hay motivo para que no le hayan pagado el dinero solicite de nuevo la devolución cuando le llegue el dinero recibirá una notificación de Hacienda cuando los intereses que le corresponden

Voz 2 46:08 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno

Voz 0738 46:14 con el achiques desde el viernes acontece una extraordinaria meto

Voz 15 46:18 por Foster es el de naturaleza la mutación del ciudadano no como un no multimillonarios

Voz 10 46:25 el individuo se desprende de su caparazón de preocupaciones Isner que como

Voz 2 46:30 un exultantes cada viernes pueden hacer un millonario con el Cuponazo de la ONCE con un premio de nueve millones de euros o quince con el Cuponazo XXL

Voz 9 46:40 con el Cuponazo de la ONCE tienes toda la vida por delante

Voz 48 46:46 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 49 46:48 hola a todos locos menos la abuela dice el ojo buenos días Pepa seguimos inmersos en el lodazal del cuanto peor mejor partidos y dirigentes de palabra volátil hacer imposible un entendimiento cabal entre los representantes de la ciudadanía

Voz 1100 47:05 dijeron los letrados del Parlament que carecía de cualquier amparo legal una investidura telemática Esquerra que anunció que está tendría lo que dijeran los servicios jurídicos del Parlament rectifica hay acuerda con Junts per Cataluña el compromiso de intentar investir presidente Expósito de monto y no hablamos de márgenes de semanas o meses que la sesión inaugural de este esotérico Parlament tendrán lugar hoy mismo diecisiete de enero fecha inaugural para la cuenta atrás de la elección de quién vaya a presidir la Generalitat como muestra del disparate en el que estamos inmersos el nuevo presidente del parlamento ruso de Torrent REC de pura cepa será elegido gracias a la abstención de los diputados de Domenech y Podemos porque en Bruselas los independentistas no alcanza la cifra mágica de los sesenta y ocho a esa temprana hora del miércoles sólo quedan dos posibilidades o Puigdemont coge el avión de vuelta hice expone acabar en el trullo o el bloque independentista se salta a la torera una vez más las normas de su propio Parlament e intento de investidura en holograma no seamos revuelto todo el locos menos abuela que ya estaba en el manicomio el ojo izquierdo

Voz 1727 48:32 diariodehoyporhoy del diecisiete de enero del año dos mil dieciocho escribe Cristina Zarzuela mujer de mediana edad con dos hijos con mucha formación en paro desde hace cinco años