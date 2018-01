Hoy por Hoy (17/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete Encarna

Voz 1727 00:02 harías muy buenos días la mayoría parlamentaria independentista en el Parlament se dispone a iniciar hoy la legislatura en Cataluña manteniendo a esta comunidad en la incertidumbre jurídica política a última hora de ayer anoche un comunicado conjunto de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana anuncia un acuerdo para designar hoy al republicanos Ruggeri Torrent como presidente del Parlament y apoyar la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat cómo piensan hacer esto último todos todos saben que no es posible ni legal ni políticamente hacerlo a distancia con alguien huido de la justicia española José presenta en el Parlament a riesgo de ser detenido o contraviene las propias leyes catalanas el informe de los letrados de la Cámara prorroga el ciento cincuenta y cinco Esquerra se apresuró a decir minutos después que habían acordado apoyar la candidatura pero no que sea distancia significa eso que lo obligan a volver a España no lo dicen expresamente de que estamos ante otra patada hacia adelante otra muestra de astucia que diría más otra vez una comunidad en el alero durante semanas o meses todos saben que llevan de nuevo a Cataluña a un callejón sin salida legal Iker retrasan la vuelta a cierta normalidad modular un discurso y una actuación que ha llegado tan lejos como la de los dirigentes independentistas catalanes no es fácil no es fácil ya lo estamos viendo especialmente con un Puigdemont instalado en Bruselas amparado por la extrema derecha flamenca a la que por cierto según cuenta hoy La Vanguardia va a ilustrar en un acto público a finales de enero sobre cómo acabó con la hegemonía socialista en Girona y todos saben lo saben que simplemente proponiendo a Puigdemont vuelven a ir a ninguna parte que el coste salto y que todo el mundo aprendido mucho en este último año así que mientras los dirigentes independentistas las estaban su complicado pero inexorable aterrizaje en la realidad siete millones de catalanes van a tener que seguir esperando un gobierno que se ocupe de facilitarles la vida no de complicarse

Voz 0027 02:30 Pepa Bueno

Voz 1727 02:45 esperando por ejemplo saber qué pasa con suspensiones el Gobierno central ha soltado el típico globo sonda no sabemos si para distraer o porque lo piensa en serio la ministra Fátima Báñez propone que a la hora de calcular la pensión el trabajador pueda elegir entre que se la calculen teniendo en cuenta sus nóminas de los últimos veinte años

Voz 2 03:04 la media de toda su vida laboral

Voz 1727 03:06 Aimar Bretos esa manera se aliviaría los sitios

Voz 0027 03:09 de las personas que se quedan en el paro justo al final de su carrera que ven perjudicado el cálculo de la pensión escepticismo entre oposición y sindicatos no porque no les guste la propuesta sino porque no creen que realmente PP Lavalle

Voz 1727 03:20 claro así suena la confesión de la corrupción

Voz 3 03:24 sí eso es lo que se siente seguro que ese lo reconoce usted

Voz 1727 03:31 sí sí esto es así los empresarios han confirmado en la Audiencia Nacional que pagaron las campañas electorales del PP de Valencia en el dos mil siete y el dos mil ocho

Voz 0027 03:40 aquí Correa admite que en el PP le mandaban directamente a cobrarles a esos empresarios adjudicatarios de obra pública los trabajos que realmente la tramaba hacia para el partido

Voz 3 03:48 pero según me cuenta mi Pablo Crespo Ricardo Costa le dice a Pablo tenéis que facturar unos empresarios queréis cobra tesis que alquilar esto es empresas

Voz 1727 03:57 Estados Unidos congela más de la mitad de su contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos

Voz 0027 04:03 la Organización para la Liberación de Palestina acusa a Trump de estar siguiendo las instrucciones de Israel para desmantelar la compra

Voz 1727 04:09 cien intelectuales franceses firman un manifiesto contra la política migratoria de Macron se titula vuestra política contradice el humanismo que predica aislados

Voz 0027 04:18 afirma entre otros el hombre que fue el cerebro económico de la campaña electoral de Macron critican la autorización que ha dado ya el Gobierno a los policías para que entren en los albergues búsqueda inmigrantes en situación irregular para escuchar

Voz 1727 04:29 el Papa pide perdón en Chile por los abusos de los curas católicos

Voz 4 04:32 pudo dejar de manifestar el todo dolor vergüenza vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niñas por parte de ministro de la Iglesia

Voz 1727 04:47 el Grupo PRISA al que pertenece la Ser aprueba un acuerdo para refinanciar la deuda

Voz 0027 04:51 acuerdo con la mayoría de los acreedores financieros que recoge la extensión del vencimiento de la deuda hasta finales de dos mil veintidós una ampliación de cinco años y la vigencia de dichas

Voz 1727 05:00 además Prisa ha aprobado la nueva composición del comité de dirección del grupo a propuesta del consejero delegado Manuel

Voz 0027 05:05 hacía ese equipos incorporan Pedro García Guillén como consejero delegado de PRISA Radio Alejandro Martínez peón como consejero delegado de PRISA Noticias Augusto como director editorial Jorge Rivera como director de Comunicación y Relaciones Institucionales y Marta Bretos como directora de Gestión del Talento

Voz 1727 05:25 y hoy cuidado con el viento en el norte Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:29 buenos días muy fuerte estado soplando las últimas horas en la costa del Cantábrico se han superado los cien kilómetros por hora con olas que esta tarde se espera que alcance los ocho metros de altura muchísima precaución pero también está soplando fuerte sobre todo entre Aragón y Cataluña en muchas poblaciones de Tarragona se han superado ya los ciento treinta lo metros por hora y en los Pirineos en las cumbres rachas de más de ciento cincuenta temeroso de manera que mejor abstenerse de hacer actividades de alta montaña porque además os encontraréis con ventisca también va a soplar fuerte en la provincia de Castellón o al norte de Baleares durante la tarde empezar a aflojar en un día que será soleado ahora durante la mañana nubes bajas y nieblas en el interior se irán disipando más sol durante la tarde pero también esta tarde las temperaturas bajarán respecto ayer

Voz 1727 06:12 y Rafa Nadal está jugando ahora mismo para intentar superar la segunda ronda en el Abierto de Australia Juan Antonio San Pedro ante el tenis

Voz 1161 06:20 el argentino Leonardo Mayer número veintinueve de la ATP de momento se ha impuesto Nadal en el primer set seis tres en el segundo domina también Nadal cinco tres en partido al mejor de cinco se ha clasificado esta madrugada Pablo Carreño al imponerse al francés Simon seis dos tres cero y abandono no antes de las nueve y media Carla Suárez se enfrentará a la húngara pavos y esta noche Copa del Rey partidos de ida en cuartos de final desde las siete de Sevilla y Valencià árabes a las nueve Espanyol Barça

Voz 1727 06:41 gracias Sampe son las ocho y siete las siete y siete en Canarias

Voz 11 07:46 escucha milenios la calle

Voz 12 07:48 se revoca loca loca juventud lo adelanto estamos inmerso en las redes sociales Burela en Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes tenemos Twitter locas locas locas nube tanto el ascenso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 13 08:13 ha pillado de perfil no no

Voz 14 08:16 ahora mismo somos clásicos clásico

Voz 11 08:23 está probado Pétain

Voz 22 11:32 desarrollar a los derechos fundamentales los derechos sociales con los que es sin se sustentará está República que queremos desarrollar y lo haremos sin pedir permiso porque es lo que nos han manda mandado los ciudadanos de este

Voz 1727 11:47 París este hombre que el lunes pasado este lunes hablaba aquí en Hoy por hoy de constituir la república catalana sin pedir permiso es Roger Torrent diputado de Esquerra que hoy salvo sorpresa se va a convertir en el presidente del Parlament de Cataluña empieza allí la legislatura la sesión constitutiva va a servir como termómetro de hasta qué punto la mayoría independentista quiere mantener en este periodo la tensión política ilegal de la anterior está por ver si los independentistas retuercen la ley para que los diputados electos que están fugados en Bélgica puedan delegar su voto Frederic Vincent bon día

Voz 0978 12:22 a día Pepa Sonia Sánchez buenos días qué tal buenos días

Voz 1727 12:24 a las once de la mañana empieza la sesión no les hace falta en realidad retorcer la ley porque los comunes anuncian que se van a votar a sí mismos que no votarán al candidato de Ciudadanos y esa decisión de los Comunes deja las cuentas de tal manera que simplemente con los votos presentes los independentistas se garantizan la mayoría de la mesa así que Frederic la decisión queda en manos de Esquerra que copa la mesa de edad

Voz 0706 12:46 si esta mesa de edad es la provisional sólo para hoy recordemos el pleno de la Constitución están el diputado mayor y los dos más jóvenes

Voz 1727 12:51 como decías los tres son de Esquerra el mayor

Voz 0706 12:54 por ejemplo ellos serán los que tienen que decidir si pueden votar los tres diputados electos en prisión entre los cuales murió a los cinco de Bruselas entre ellos Carles Puigdemont para Cataluña no descarta pedir que voten por delegación todos los ocho Esquerra en cambio es más bien partidaria de reclamarlo para los que están en prisión es decir para Junqueras después de que el Tribunal Supremo contemplar a esta posibilidad vale la pena destacar también que los letrados del Parlament desaconsejaban este voto por delegación

Voz 1727 13:19 pero eso sí lo dejaban precisamente en manos de la mesa y el Gobierno central avisado ya de que si los independentistas permiten el voto de los diputados huidos lo van a recurrir automáticamente al Tribunal Constitucional y eso Sonia eso volvería a dejar en un limbo legal la propia constitución del Parlament

Voz 1916 13:35 sí porque nos explicaban ayer varios miembros del Gobierno que si la Moncloa tuviera que interponer recursos a lo que suceda hoy en el pleno el resultado de la sesión podría incluso ser que el Parlament no quedase construido en todo caso Pepa en La Moncloa no creen que eso vaya a ocurrir confían en que la sesión transcurra dentro de la legalidad dado que los informes jurídicos tanto de la Moncloa como del Parlament son dicen muy claros y dado que además como decías hace un momento los votos de los huidos no hacen falta para elegir a un presidente del Parlament independentista de todos modos el Gobierno va a seguir con muchísima atención los pasos que se den hoy en la sesión constitutiva interpondrá recurso o recursos contra todos los actos administrativos que entienda que pueden quedar fuera de esa legalidad como por ejemplo si se permite que esa delegación de voto de los huidos en Bruselas

Voz 1727 14:17 veces se aclare cómo termina todo hoy la siguiente meta volante será la investidura del próximo presidente Cataluña anoche Junts per Cataluña y Esquerra difundieron un comunicado en el que anunciaban que habían pactado poner a Arruche Torrent al frente del Parlament y apoyar la propuesta de candidato a la presidencia de Puigdemont e inmediatamente después Esquerra se afanó en decir que el pacto no habla de investidura telemática Frederic han aclarado en Esquerra Si esto quiere decir que a su juicio Puigdemont debe volver a España

Voz 0706 14:48 pues no no lo dicen explícitamente pero fuentes de la formación sigue aseguran a la SER que el acuerdo se limita a que sea su candidato a la presidencia no se mojan sobre la manera sobre el método es decir sobre si aceptará finalmente la investidura distancia esta va a ser la primera gran decisión de esta nueva Mesa del Parlament y en esto Pepa hay un detalle quién todo apunta a que presidirá la Cámara como decías rugió Torrent hace una semana un semana y media decía esto

Voz 13 15:13 no Parlamente que otro un esquiando

Voz 0027 15:15 Quini interpreta el reglamento del Parlament

Voz 13 15:17 yo Rusia Torres ha asegurado en rueda de prensa

Voz 0706 15:20 tienen que ser los letrados los letrados de la Cámara los letrados del Parlament los que decidan sobre la investidura telemática de nuevo los letrados han dejado claro que no que rechazan esta posibilidad sea como sea la nueva Mesa tendría que tomar una decisión antes del día treinta y uno de este mes que es cuando está previsto el primer debate de investidura

Voz 1727 15:35 tampoco lo aclaró anoche Joan Tardà en Hora Veinticinco no aclaró si creen que Puigdemont debe volver a España sí fue explícito al decir que no van a facilitar nada que permita prorrogar el ciento cincuenta y cinco

Voz 23 15:47 los hechos nunca vamos a hacer es crear un escenario en el que ha obsesivo le que el artículo ciento cincuenta y cinco EE o quizás incluso que aquellos que no ganar unas elecciones ahora pretendieran una nueva convocatoria no vamos a pie al que esto ocurra

Voz 1916 16:13 mismo Sonia en el Gobierno central te dicen que hoy

Voz 1727 16:16 en plan tres escenarios y es el propio

Voz 1916 16:18 siente Rajoy quién analiza esos tres escenarios que se darían en caso de que la sesión de hoy termine sin problemas dos escenarios malos nos decía el presidente y uno positivo malo que el independentismo presente a Puigdemont que entonces el Gobierno recurrirá seguirá en vigor el artículo ciento cincuenta y cinco Inma lo también añadía que el independentismo presente como candidato alguno de los encarcelados porque supondría una posible vuelta a empezar si el aspirante fuera finalmente condenado e inhabilitado el único escenario positivo se daría si el candidato independentista es alguien limpio así lo definió el propio Rajoy es decir alguien sin causas pendientes eso significará que se quiere trabajar decía para construir en La Moncloa creen Pepa que al final de todo este lío esa opción del candidato limpio va a ser la más probable porque consideran que a los independentistas no les interesa repetir las elecciones aunque en el Gobierno están convencidos también de que van a enredar y que van a apurar los plazos hasta el final es lo que han venido haciendo durante todo este proceso cargado nos comentaba un ministro de irregularidades ID pillería Sonia

Voz 1727 17:11 Frederic gracias a buenos días son los hombros Baltasar Garzón muy buenos días que algún jurídicamente qué calificación tendría una investidura de Puigdemont telemática una investidura a distancia desde Bruselas

Voz 24 17:25 el devenir sería un claro fraude de ley uno tiene consistencia en tiempo no está todavía esto la presencia es el diputado electo el sabía sin hornos adquiere una calidad de escrutado IBI por otra parte desde el cinco de diciembre en que el instructor del Supremo dictó la resolución dejando sin efecto las órdenes europeas de detención formalmente no hay ningún obstáculo en que las personas que están fuera de España hayan sido elegidas puedan volver a España ir sentarse en el Parlamento al cumplirse funcionando si cumplen insisto valga la ansiedad lo dispuesto en el artículo veintitrés de lamenta que eso es así

Voz 22 18:16 no hay ningún impedimento y todo lo demás

Voz 24 18:18 es está diciendo pues son añadidos otra cosa es lo que vaya a ocurrir cuando eso se produzca

Voz 1727 18:25 lo hice viendo si regresa

Voz 24 18:27 detener a nadie si regresa a España

Voz 1727 18:30 sería detenidos si de forma automática o no

Voz 24 18:32 pues no lo sabemos que ellos Serpa Si no hay por ahí alguna orden lo oculta yo no me falla la memoria

Voz 25 18:40 el día cinco de siempre el lado

Voz 24 18:43 punto de de Julián era lo que hace es dejar sin efecto la detención por tanto sino hay detención en principio no hay restricción el intentar hacer una investidura telemática está fuera de la ley está fuera de la lógica está fuera de la buena fe eso principio rector de cualquier ordenamiento jurídico si es exacerbar cualquier interpretación por lo tanto no yo no lo veo factible ni jurídica ni moralmente

Voz 1727 19:14 esa ausencia de dificultades para regresar a España alcanza también al resto de los diputados electos que están con él en Bruselas que hoy en teoría deberían votar la constitución del Parlament pueden delegar su voto hoy o o tampoco tienen impedimento como él

Voz 24 19:30 no porque el artículo noventa interés el estatuto o habla de la delegación del voto y excepcionalmente sea aceptada en los casos de maternidad o paternidad de los casos de hospitalización enfermedad grave o el caso

Voz 26 19:47 de de incapacidad y prolongada debidamente acreditados

Voz 24 19:54 cuál es la incapacidad aquí la incapacidad aquí es una presunción de que si tienen ganas

Voz 1727 20:00 son tenidos quiso

Voz 24 20:02 es lo único que yo no estoy de acuerdo es en la imposibilidad o la fórmula que el instructor Supremo ha hecho para que para impedir que los los diputados electos que están en prisión concurran yo creo que ahí se equivoca ir lo afirmo porque yo mismo como juez se ha autorizado a diputados electos

Voz 25 20:25 es una ese momento aquí

Voz 24 20:28 adquiriera la calidad diputado concurriendo al juramento o promesa otra cosa es después que se les deje precisamente porque están privados de libertad asistir a cada uno de los plenos que eh yo considero que mientras que Durex esa situación de presión sería imposible porque tienen prohibida la libertad de deambular de modo que creo que se está sacando de contexto absolutamente todo podemos estar o no de acuerdo con la situación de prisión ya estoy pero desde luego quienes no tienen dificultad min capacidad alguna para concurrir a la votación precisamente son aquellos que están fuera de España

Voz 1727 21:06 hoy le toca casi jornada intensiva Baltasar Garzón en esta casa de la SER porque a partir de las diez estará con Toni Garrido así que Baltasar hasta luego

Voz 24 21:15 muy bien muchas gracias hasta luego

Voz 1727 21:17 gracias a Baltasar Garzón por lo tanto la política catalana abre hoy un nuevo periodo de incertidumbre el Gobierno central se parapeta en esa incertidumbre para bloquear la negociación del modelo general de financiación autonómica que es vital para la propia Cataluña pero también para el resto de comunidades hoy se cumple justamente un año de aquella conferencia de presidentes en la que el Gobierno se comprometió a diseñar un nuevo reparto más justo para intentar aliviar la asfixia de algunas comunidades que lleva mucho tiempo infla financiadas un año después el Gobierno no ha puesto nada sobre la mesa Inma Carretero

Voz 0806 21:51 sí buenos días existe un informe de la comisión de expertos pero no hay una propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica es un asunto que indigna a las comunidades del PSOE de hecho el valenciano Ximo Puig está estos días desplegando una intensa agenda para intentar reactivar este debate ayer se vio en Madrid con la presidenta balear Francina Armengol que tiene un planteamiento muy diferente al de la andaluz Fay también socialista Susana Díaz con quién Ximo Puig quiere hablar hoy aprovechando su presencia en Fitur donde además pretende buscar la complicidad de otros presidentes del Partido Popular en el PSOE además denuncian el escaso nivel de cumplimiento del resto de los acuerdos en total fueron once y que se alcanzaron hace un año en la Conferencia de Presidentes ni se han aplicado eso dicen los doscientos millones comprometidos para luchar contra la violencia de género ni hay un pacto por la educación ni tampoco una estrategia frente al reto demográfico por mucho que se haya creado un comisionado en definitiva el PSOE lamenta que el Gobierno no se crea la utilidad de la Conferencia de Presidentes

Voz 21 22:55 Pepa Bueno Cadena SER

Voz 1727 22:59 ocho y veintitrés siete y veintitrés en Canal días es sólo una propuesta y la experiencia obliga a ser muy prudentes pero el cambio que plantea el Gobierno en materia de pensiones sería oxígeno para un colectivo víctima de la crisis los trabajadores que después de todo una vida cobrando buenos sueldos al final de su carrera se fueron a la calle tuvieron contratos mucho peor pagados y vieron como ese último periodo es un día la pensión la ministra Fátima Báñez propone ahora que los nuevos jubilados puedan decidir si quieren que es él es calcule la pensión teniendo en cuenta sólo las nóminas de las últimas dos décadas como pasa ahora o que se les haga la media de toda su vida laboral Rafa Bernardo buenas ideas

Voz 0978 23:40 los diez ahora mismo el cálculo de la pensión se basa

Voz 1727 23:42 en la idea que era lógica hasta hace unos años de que cualquier trabajador progresa y cobra mejor en los últimos años que cuando es joven

Voz 0978 23:49 si hasta la reforma de dos mil once el cálculo sobre los últimos quince años de carrera en teoría eso los mejores en los que se cobra más esta idea salta por los aires con la crisis como ha explicado

Voz 0027 23:58 por ello la reforma de dos mil once introduce un mecanismo

Voz 0978 24:00 con el que ese periodo se va ampliando gradualmente hasta los veinticinco últimos años ahora en dos mil dieciocho por ejemplo vamos por los veintiuno años es más precisamente para los más perjudicados por la crisis esa reforma habilitó que durante este periodo transitorio que va hasta dos mil veintidós al que le vaya mejor utilizar los veinticinco últimos años para calcular su pensión puede hacerlos decir que esta idea de de elección de alguna forma ya está presente en el acto sistema

Voz 1727 24:22 en qué consistiría exactamente cómo se aplicaría ese cambio pero el Gobierno bueno es una buena pregunta porque la formula

Voz 0978 24:28 la acción hecha a habrá ministra baños luego por la diputada Celia Villalobos no ha despejado todas las dudas pero fuentes de empleo señalan que la idea del PP iría en la línea un poco de que acabamos de describir no elegir entre dos periodos el que venga mejor pero que sean o los Veinticinco últimos años o toda la vida laboral y además esta elección la podrían hacer sólo las personas con carreras largas de cotización los treinta y ocho años Medio desechan así de alguna forma la idea de una especie de jubilación a la carta a la que unos se puede escoger los años más favorables centros de toda su vida laboral que es la primera impresión que salió de esas entrevistas dicen que no hay funcionarios un sistema que es que permita hacer eso no habrá que ver en todo caso que es lo que dice el Pacto de Toledo porqué han remitido allí la discusión a esta comisión parlamentaria examinan los asuntos de pensiones cuya próxima reunión es hoy por hoy

Voz 1727 25:09 Rafa gracias hasta luego Enrique Devesa es profesor de la Universidad de Valencia fue uno de los expertos en pensiones que redactó el informe de sabios que sirvió de base para la última reforma la del año dos mil trece muy buenos días

Voz 28 25:22 hola buenos días cómo les suena la propuesta de Báñez

Voz 24 25:26 pues la verdad que hay bastante confusión porque yo he visto

Voz 25 25:28 vallar noticias en al final de no no no no sabe con cuál quedarse no yo creo que

Voz 26 25:34 desde la la idea de venir o bien

Voz 25 25:37 no elegí los veinticinco mejores años de cotización porque eso sí que podría subir bastante la pensión sino por elegir entre veinticinco todas la la carrera laboral entonces eso podía realmente mejorar la pensión pero no tanto como como la que partido parecía que que la inicial

Voz 28 25:56 pero si esto eso sí de todas maneras esto no no es neutral quiere decir que

Voz 25 26:04 sí sube la pensión de de los nuevos jubilados pues a pagar a través de una menor revalorización de las pensiones todos los pensionistas regresa introduce el índice de las pensiones ya no se pueden tomar medidas alegremente sin que afecten a otros colectivos

Voz 1727 26:20 el conjunto pensé si yo estamos entendiendo bien nosotros esto beneficia a aquellos que se han visto perjudicados por la crisis en el último tramo de su carrera cuando hablamos del último tramo hablamos de penúltimo tramo también a partir de los cuarenta años muchos profesionales han visto despedido con salarios inferiores y por lo tanto serán los jubilados que se beneficiarían de una medida sí pero a la vez esta medida hace sostenible el sistema trabaja por la sostenibilidad del sistema o tenemos que pensar que si esto se hiciera bajaría la pensión máxima por ejemplo

Voz 25 26:52 bueno en principio ya que queda un poco un poco ambiguo es toda su vida de pensión en principio afecta a todo el sistema pero como he dicho antes el índice rebajas en las pensiones lo que hace es que todos estos incrementos de gasto se teóricamente ese tengan que suavizar mediante una revalorización carruajes y yo te aumento la pensión inicial pero luego no te voy a poder nevado tanto como como nos gustaría hay un digamos un juego de suma cero entonces salgan beneficiados los que puedan acceder a esta nueva forma de calcular la pensión pero perjudica en general a todos los pensionistas que depende su revalorización de de los ingresos y gastos que haya nacido

Voz 1727 27:30 bueno pues casi vamos a esperar a que el Gobierno concrete un poco más detalles de lo que pretende con esto que parece un globo sonda que no sabemos qué recorrido tiene Enrique Devesa gracias Buendía

Voz 10 27:41 nada muchas gracias

Voz 15 27:46 buenos días en el sorteo del triple Estela XI de ayer el número premiado ha sido trescientos cuarenta y cuatro vidas que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden strippers luce a tu vendedor

Voz 10 31:50 en la Cadena SER Hoy por hoy con usted

Voz 1916 32:24 sí Isabel Villar buenos días buenos días Pepa vamos con

Voz 1727 32:27 los últimos datos esta edición de Fitur que empieza hoy

Voz 1916 32:30 dura sólo unos días después de que conociéramos que España desbanca a Estados Unidos como el segundo país del mundo que más visitantes recibe sólo después de Francia ochenta y dos millones de turistas internacionales en dos mil diecisiete según el Foro Económico Mundial España es el país más competitivo en turismo con una entrada de divisas estimada en sesenta y seis mil millones de euros clave para equilibrar nuestra balanza de pagos en dos mil diecisiete el PIB del sector ha aumentado un cuatro coma cuatro por ciento por encima de la media general el empleo ha crecido en setenta y siete mil personas pero según la EPA en en el tercer trimestre del año el último del que hay datos un cuarenta por ciento de los contratos turísticos eran temporales de los nuevos el cuarenta y cinco duraba por el cuarenta y cinco por ciento duraba menos duras

Voz 1727 33:10 pero el Gobierno no atisba ningún riesgo de que la precariedad termine afectando a la calidad de nuestro turismo ni de que una hipotética recuperación de los destinos del Mediterráneo oriental lastre al sector en España Eladio Meizoso pueda ministro de Nadal

Voz 0978 33:26 mismo va bien de que va bien

Voz 33 33:29 con diversificación de producto diversificación de mercados y mejoras reconoce que hay alguna congestión inevitable que en determinados momentos en heredados puntos se produzca una cierta congestión que es lo que en algunos casos ha ocurrido pero de negro

Voz 0527 33:42 las manifestaciones de turismo fobia eso que se llama

Voz 33 33:44 lo mal por mí desde mi punto de vista como turismo fobia y que yo llamaría más bien como of love vandalismo o ataques sin razón al sector turismo

Voz 0527 33:55 el presidente del lobby Exceltur José María González critica las normas locales que ponen límites al sector

Voz 33 34:00 las improvisadas agendas locales querría ordenan y en su caso restringen el curso de la actividad turística

Voz 0527 34:08 las discordancias normativas entre administraciones Nadal sostiene que el Gobierno central ya he dicho lo que podía para la identificación personal y fiscal de propietarios y clientes de apartamentos turísticos lo demás dice no es cosa suya

Voz 33 34:20 evidentemente eso es competencia de las comunidades autónomas como rezan sus estatutos de autonomía competencia exclusiva

Voz 1727 34:26 y qué dicen las CCAA Nieves Goicoechea

Voz 34 34:29 el presidente de Valencia Ximo Puig defendió

Voz 13 34:32 hemos regulado para una buena convivencia ciudadana

Voz 35 34:37 un fenómeno que son fenómenos de estos legalmente positivo

Voz 13 34:44 la alcaldesa de Barcelona Ada Colau desvinculó la moratoria hotelera de la lucha contra alojamientos ilegales y apartamentos turísticos

Voz 34 34:58 el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo reclamó seguridad para los que eligen un apartamento turístico

Voz 36 35:04 no Straw el definitivas simplemente cumplir las obligaciones fiscales

Voz 13 35:08 preocupaciones de los presidentes que si volverán a tratar

Voz 34 35:11 en una cumbre que se va a celebrar este año en Palma de Mallorca entre las autonomías más turísticas del país

Voz 1727 35:16 la anfitriona de esa cumbre será la presidenta balear Francina Armengol bon día a día buenos días y saludamos también al alcalde de Málaga Francisco de la Torre muy buenos días

Voz 22 35:27 buenos días señor Armengol

Voz 1727 35:29 escuchar al presidente del lobby turístico Exceltur critica las improvisadas agendas locales que restringen el curso de la actividad turística cómo hacer compatible todo lo que uno pretende de un sector tan importante que sea sostenible que de dinero que respete a los vecinos y que no haga imposible la vida en esa comunidad

Voz 25 35:50 bueno para nosotros para las Islas Baleares el turismo es sin duda este más toma económico departamentos Clare nosotros apostamos donan forma clarísima por negar el turismo a la calidad más que a la cantidad por eso estamos trabajando tanto desde el sector público como como el sector privado para poder conseguirlo nosotros somos una isla tenemos un paisaje mal por eso ya es importante poner todo conservar para evidentemente también pedir siguiendo siendo una buena tiene un buen destino turístico por eso nuestra nuestra legislación permite a los establecimientos turísticos que modernizando sea ahora hay una inversión hueco sobre unos trescientos millones de euros de gente que está invirtiendo en su establecimiento para aumentar la calidad estamos trabajando para alargar la temporada turística ahí evidentemente salir de sólo de las puntas de grano y estamos consiguiendo ya temporadas de nueve meses hemos regulado el alquiler vacacional con una ley del Gobierno balear y luego yo creo que algo muy importante que supiera en Baleares no para que todos estemos contentos que en el turismo es importante que sus beneficios a toda la ciudadanía en Baleares que hemos conseguido que se firme un convenio de hostelería que afecta a cientos de casi ciento cuarenta mil trabajadores donde nuestra comunidad autónoma con una subida de salario que el diecisiete por ciento y cuatro años no yo quiero agradecer una vez más a empresarios sindicatos en Baleares porque han tenido esa visión de que está creciendo se está creando empleo está creando empleo de más calidad pero sobre todo si están ganando dinero porque los beneficios son al entonces es el momento de repartir esa riqueza que sepa creando con los trabajadores y eso para nosotros es fundamental

Voz 1727 37:23 el alcalde cuál es su fórmula cuál es la fórmula que permita combinar la importancia económica evidente de este sector sin que acabe invadiendo ciudades y playas una multitud que acaba disfrutando menos haciendo difícil la vida de los vecinos en ocasiones o causando daños medioambientales

Voz 22 37:40 yo creo que hay que procurar es tener una ciudad que son muy atractiva y también para los turistas no lógicamente hecho por un turismo de calidad basado en turismo cultural la oferta cultural potente instituida no sólo física pero social pues me salía que eso ha hecho en estos años que facilita el próximo de congreso que es duro de calidad de porque pusiéramos la oferta además hoteles de cuatro y cinco estrellas como pasando en Málaga irresponsable de positivos y luego está el tema de las turísticas que que es evidente que tiene que estar más regulado más controlado está está disponible de la seguridad y la calidad es aún digamos complementarias con ficha genera más empleo Borja chilena que alguien lo tienes hay que estar claro no he que es lo que se trata de que no haya ningún tipo de presión social y que haya también ganar centralidad deje eh turísticas repartidas siguen municipio hizo de esa manera no para que no haya esa concentraciones que se iban Málaga no es sol y playa tiene pero fundamentalmente es un turismo de ciudad turismo de fin de semana en el Congreso dos decorada que se completó además es potente reparación para siempre que discurre a Málaga del pico de español para extranjeros y la oferta deportiva del Santo hay prácticas como Málaga en que se convierte en algo atractivo para la gente que quiera vivir y trabajar en Málaga

Voz 1727 39:06 alcalde se quitó a propósito de los pisos turísticos lo que apuntaba a usted los apartamentos qué relación quieren desde el Ayuntamiento con las plataformas de alquiler de este tipo de pisos porque en las grandes ciudades está viendo realmente un problema de expulsión de los vecinos de muchas zonas sabemos que en Barcelona ha habido muchos problemas qué relación tiene usted como cree que hay que controlar

Voz 22 39:28 no a preocupa el recámara que sacó cocidos evidente de subida de los alquileres como consecuencia de que en materia de piso dedicado como viendo a tu lado ya genera una rentabilidad mayor ir no es una oferta competitiva o no para para alquilar para larga temporada no eso nos preocupa hay que hacer una oferta de viviendas que hay que dar un giro al alquiler punto de vista también públicos somos pro activos en la promoción de desde el Ayuntamiento desde el libro pero es evidente que hay un problema y que nosotros estamos haciendo es estudiando toda la oferta de plataforma viendo lo que está registra o no el regidor que la autonomía creó en el año dos mil Sergio recordar ella hace falta más inspección más actores del ámbito de la autonomía para ver la situación la realidad de las que existen porque creemos que hay más existiendo que las que están registradas es una realidad que está saliendo otros hasta el día estamos haciendo ahora plataformas no pero es un tema en el ámbito autonómico esa sí pero estamos dispuestos a colaborar en ello como facturar no para que todo eso sea muy claro muy transparente todo eso nos ayude a conocer más la realidad de la cifra de las estadísticas de los ingresos de fiscales sobre todo la seguridad que parados

Voz 1727 40:36 la presidenta Armengol en el ámbito autonómico cuando una un Gobierno regional pretende meter mano en este asunto en el de los alquileres turísticos encuentra mucha resistencia mucha oposición porque mucha gente que gana dinero igual no no muchísimo dinero pero que un dinerito alquilando su piso Illes difícil

Voz 1916 40:55 meter mano en un sector en el que confluyen tantos

Voz 1727 40:57 eres es no

Voz 25 40:59 sí efectivamente ese es un debate muy complejo un debate que afecta a muchísimos destinos turísticos de por todo el mundo no nosotros no hemos querido mirar a otro lado y hemos querido hacer una ley de alquiler vacacional que ponga un tope detrás de alojamiento turístico en nuestras siglas

Voz 1727 41:15 porque es evidente que la capacidad de carga

Voz 25 41:17 en unas islas es la que es y que por tanto con para seguir viviendo del turismo tenemos que ser un turismo sostenible y equilibrado luego la ley hemos definido los parámetros mínimos que tiene que tener una vivienda para poder ser destinada a esa actividad económica y a partir de ahí los consejos insulares que son los que tienen las competencias en ordenación territorial en urbanismo tono los que van a definir en qué sitio se puede hacer vivir ejercer el alquiler vacacional en qué sitios no precisamente para equilibrar lo que se puso residencial con un uso turístico y para que el residente evidentemente también te sientas a gusto con con el turismo a partir de lo que es más importantes que las las comercializadoras digitales solo cobrando a comercializar aquellos aquellas viviendas que sean legales no pueden Pérez sanciones de hasta cuatrocientos mil euros no porque es la gran comercializadora es la que evidentemente está moviendo

Voz 22 42:12 boom del alquiler vacacional porte este

Voz 25 42:15 también es un producto turístico que se pide por muchos juristas que te tiene que precede Prater desde el equilibrio desde la regulación evidentemente bebe la legalidad

Voz 1727 42:24 y qué hacer en el terreno de la precariedad laboral porque su Gobierno también ha tomado medidas ahí no en el empleo muy precario se da en ocasiones en este sector

Voz 25 42:33 sí evidentemente mire nosotros primero de todos los tiempos que vimos pidiendo la derogación de la reforma laboral y otro marco de la política laboral a nivel español porque sin eso es muy difícil poder presenciar los convenios colectivos que es lo que al final garantiza a los trabajadores y trabajadoras su sueldo y sus condiciones de calidad en el trabajo no parte petición estará objeción que seguiremos manteniendo porque creemos que es fundamental cambiar el marco de política laboral que mucha cosa lentamente depende depende de la normativa estatal nosotros en nuestro marco de competencias y cada verano hemos hecho planes de lucha contra la precariedad laboral con conjuntamente con la Inspección de Trabajo en un nivel del Ministerio hemos podido conseguir que miles miles de contratos el regularicen hemos encontrado evidentemente que había muchos de los contratos de tantos estaban haciendo contratos temporales cuando tenga contratos indefinidos otras formas de error la irregularidad porque es lo que se estaba precarizar dando aparte del empleo de Baleares pero también quiero volver a poner de Manises bueno pues a las importante estábamos consiguiendo y desde el Gobierno estamos empeñado en eso en que los convenios que se están firmando cantó el despediría al que antes hacía referencia que supondrá una subida de sueldos muy importante en Baleares que yo espero que también eso se queda animar en otros territorios el comer el convenio también se firmó de comer que también suponen una subida de un seis por ciento Ésta es la línea de trabajo

Voz 22 43:53 a llegar a acuerdos para que ese

Voz 25 43:56 lo que se está creando yo pueda repartir entre todos los trabajadores y trabajadoras

Voz 1727 44:00 alcalde se puede intervenir ahí decimos no es el mercado la relación entre los trabajadores si ir a la patronal del del sector pero realmente si es tan importante para para España este este sector que lo es ICREA tanto empleo es muy importante que el empleo sea digno no

Voz 22 44:16 todos de acuerdo ellos piden que el empleo Sabino del que que dentro de las empresas existan una realidad de relación laboral y de relación entre el propietario de la empresa y los trabajadores de cómo se unió el objetivo de compartir objetivos buscar la calidad una calidad supone ese buen ambiente laboral valorar también la forma frío buscar la competitividad la productividad

Voz 1727 44:40 Le pediría es la Le pediría alcalde a su partido que derogue la reforma laboral para hacer eso más fácil

Voz 22 44:45 no soy especialista en la materia para poder opinar sobre ellos es verdad que hay mucho empleo en España en estos años se ha creado no solamente por la colaboradores sino que tamil porque somos países más exportadora que más competitivo hay que saber conservar esa competitividad pero hay que hacerlo sobre todo de la productividad

Voz 1727 45:02 según

Voz 22 45:03 por tanto la formación profesional también de este sector es clave y hay que cuidar estoy mejorar la calidad es una palabra que tiene estar con letras mayúsculas escrita el toda una actividad económica pero muy especialmente en el sector turístico y la quería supone también que este calidad en el tipo de empresa instalada en ese sentido humano que tiene que haber entre trabajador y empresario

Voz 1727 45:23 Francisco de la Torre alcalde de Málaga muchas gracias alcalde buenos días

Voz 22 45:28 buenos días Armengol

Voz 1727 45:30 presidenta balear día presidenta Juan

Voz 25 45:33 día muchísimas gracias por todo

Voz 37 45:37 que son auténticos delfines porque respira mejor puede facilitar tu respiración con Esther imán elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor de suave puntualización así

Voz 0978 48:28 bueno hoy lo ocurrido Sevilla ha ocurrido en otras ocasiones por ejemplo el Atlético de Madrid ocurren equipos más modestos de Segunda división cuando un equipo tiene malos resultados pasa por tres fases la primera es una charla con el entrenador la segunda es una charla con el presidente en la tercera ya la dan directamente los ultras es decir cada fase es peor que la anterior cada en cada fase cada uno entiende de fútbol menos que el anterior pero esta última explica como ninguna el poder y la influencia que tienen los radicales en el fútbol un poder y una influencia conseguidos no porque se presenten en los entrenamientos como una táctica revolucionaria sino por la amenaza de la fuerza no como si los jugadores del Sevilla al reunirse con ellos asumiese en que tienen algo importante que escuchar de su cuenta de lo que ocurre es porque es estas cosas porque las directivas de muchos clubes otros no estoy impensable que ocurren en Barcelona un Real Madrid que han expulsado los radicales de sus estadios no pero las directivas de muchos clubes consideran que el ruido que generan ciertos grupos en el estadio la amenaza que suponen también sino se transigir con sus exigencias y es lo que representa esa afición de cara les importa más esos que lo que puede representar esa afición de cara al exterior vale yo esto también pasa fuera el fútbol si te fijas lo censurable siempre lo es menos y compartimos unas ciertas ideas un territorio o lo que sea para hacerle la corrupción por ejemplo la corrupción y los corruptos

Voz 1727 49:41 veo menos crítico que sólo corruptos son ajenos

Voz 0978 49:44 comprueba además día a día pero la afición un club de fútbol une o creo yo que empatizar muchísimo más lleguen y en ellas se pasan por alto cosas que no sobrepasaría nadie en otras circunstancias que no fuesen el fútbol vale y como todo lo que no encuentra conexión con la razón esto es bastante peligroso como se ha podido comprobar ejercerlo

Voz 1727 50:00 pues gracias hasta mañana un beso un beso son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

Voz 42 50:08 hoy por hoy

Voz 42 50:08 hoy por hoy

Voz 10 50:17 pero y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:22 qué tal buenos días con ambiente algo más frío que ayer con nubes más bajas aunque se esperan cielos despejados y máximas que van a pasar de los diez grados a mediodía en buena parte de la región seis tenemos a esta hora de la mañana en el centro de Madrid inspector de la Consejería de Medio Ambiente que destapó las irregularidades en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por las que ha sido doblemente imputado el alcalde de esta localidad el popular Narciso de Foxá denuncia en la SER que sus superiores intentaron tapar la sospecha