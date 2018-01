Hoy por Hoy (17/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:13 en dos horas a las once comenzará la duodécima legislatura del Parlament de Cataluña Aimar

Voz 0027 00:17 la incógnita está ahora si la Mesa de Edad controlada por Esquerra permitirá o no que apoyó Mon y el resto de diputados electos huidos en Bruselas puedan delegar el voto si lo hacen el Gobierno central ya ha anunciado que llevará a la decisión ante el Tribunal Constitucional es miércoles diecisiete de enero y Estados Unidos vacía de fondos la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos Trump congela sesenta millones que su país debía aportar a la ultra la Organización para la Liberación de Palestina le acusa de estar siguiendo las instrucciones de Israel para desmantelar esta agencia corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 1510 00:47 buenos días y el Departamento de Estado ha notificado a la ONU esta retención de sesenta y cinco millones de dólares destinados a los refugiados palestinos hasta que la UNRWA realice cambios en la forma en la que opera hice financia la portavoz del Departamento de Estado Heather sin Jane

Voz 0247 01:03 sin embargo hay asegura que esta decisión no tiene

Voz 1510 01:05 mi objetivo castigar a nadie sólo que se hagan reformas entre ellas que otros países aporten más dinero tal y como Estados Unidos pidió también más financiación a la OTAN el Departamento de Estado enfatiza que si iban a aportar el resto de la cuota otros sesenta millones de dólares para evitar que la agencia que se quede sin fondos ya que Estados Unidos es su mayor donante que aporta el treinta por ciento del presupuesto de la honra el pasado dos de enero Donald Trump ya cuestionó la ayuda estadounidense en un tuit diciendo que este país da a los palestinos millones de dólares y a cambio no recibe ni aprecio y respeto y que ni siquiera los palestinos quieren negociar un tratado de paz con Israel desde Nueva York el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres ha reconocido que no tenía conocimiento de esta decisión asegura que es muy preocupante porque pone en peligro los servicios vitales de la honra

Voz 0027 01:55 en Ecuador el ex presidente Rafael Correa ha anunciado esta noche que va a crear un nuevo partido da el paso después de fracasar en su intento de arrebatarle el control de su antigua formación al actual presidente del país Lenin Moreno al que él mismo de signos

Voz 4 02:07 es eso

Voz 0027 02:11 si uno escribe en el traductor de Google casco histórico y le da a traducir del español al inglés el resultado es este los científicos han comparado dos recientes a este no es el resultado el resultado

Voz 5 02:23 es es bueno vamos a ver

Voz 0027 02:25 cae Google traduce casco histórico como histórico casco de moto bueno ese ejercicio es el que ha realizado el Ayuntamiento de Santander con su web turística que han traducido a siete idiomas con el traductor de Google eso da lugar a importantes fallos Fermín Mier Santander buenos días buenos días Mar por ejemplo el Centro Botín es el centro del pillaje en la traducción o el Camino de Santiago se traduce al inglés como carretera de Santiago las prisas si Google tras la editor le han jugado una mala pasada al Ayuntamiento de Santander que ha presentado para Fitur su nueva página web con estos errores garrafales en una traducción que no ha sido revisada por profesionales toda la oposición municipal ha criticado al equipo de gobierno del Partido Popular por haberse gastado seis mil euros en una web turística en la que no sea

Voz 4 03:12 cuidado precisamente la traducción al inglés

Voz 0027 03:14 la Concejalía de Turismo por su parte reconoce los errores pero dice que se ha primado la rapidez para que la web estuviese a tiempo de cara a Fitur dice además que sigue ajustando contenidos y que próximamente la traducción si será oficiada

Voz 3 03:31 y antes de la bolsa noticia económica relativa a esta casa el Grupo Prisa al que pertenece la SER ha acordado la refinanciación de su deuda y además refuerza su equipo directivo sobre las cuentas el consejo de administración aprobado un acuerdo con los acreedores que P

Voz 1727 03:46 admite prolongar cinco años el vencimiento de la D

Voz 1510 03:48 la extiende ese vencimiento hasta finales de dos mil veintidós Además el acuerdo no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo este pacto ya ha sido suscrito por una mayoría suficiente de acreedores financieros deprisa en importe de deuda en número de acreedores en cada uno en sus tramos en su reunión de ayer el consejo de administración de Prisa también aprobó la composición del nuevo comité de dirección del grupo a propuesta del consejero delegado Manuel mirad a este equipo se incorporan Pedro García Guillén como consejero delegado de PRISA Radio Alejandro Martínez peón como consejero delegado de PRISA Noticias Augusto como director editorial de Rivera como director de Comunicación y Relaciones Institucionales y Marta Bretos como directora de Gestión del Talento continuarán desempeñando sus funciones actuales en el comité de dirección Guillermo de Juanes director general financiero Xavier Pujol secretario general director de la Asesoría Jurídica Miguel Ángel Cayuela consejero delegado de Santillana ir Rosa Cullell consejera delegada de Media Capital

Voz 3 04:49 ahora sí la bolsa Javier Alonso que abre estamos

Voz 0858 04:52 ahora con pérdidas a es ahora mismo el IBEX treinta y cinco desciende un cero coma dos por ciento y retrocede por debajo de esos diez mil quinientos puntos que logró conquistar ayer al cierre sigue los pasos que ha marcado el Nikkei japonés que ha cerrado hace unos minutos con una caída del cero coma tres por ciento repunta a esta hora la prima de riesgo levemente está en noventa y cinco puntos básicos en la cama

Voz 1727 05:14 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 3 05:29 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 7 05:31 buenos días Pepa buenos días a todos por imperativo legal siempre me ha parecido ridículo el uso de esta coletilla con la que algunos políticos blanqueaban actuaciones que consideran inaceptables es una especie de salvoconducto que todos saben que es falso pero que se acepta como contraseña de acceso ayer la autorizó Puigdemont como contraseña de acceso a su acta de edil

Voz 0027 05:53 estado en el Parlament es una manera infantil

Voz 7 05:55 mil de solemnizar lo obvio viene a decir que uno se dispone a aceptar algo por obligación por la obligación que imponen las leyes lo cual en un Estado de Derecho tiene muy poco de extraordinario en realidad el acatamiento de las normas constituye el arco de bóveda de las sociedades democráticas que son a pesar de sus imperfecciones la construcciones humanas que mejoran ordenado la jungla de las taldes y los intereses en conflicto por imperativo legal hacemos un montón de cosas todos los días todos desde pagar los impuestos hasta detenernos ante un semáforo en rojo y a nadie se le ocurre subrayarlo cuando Puigdemont emplea la fórmula por imperativo legal debería precisar desde cuándo reconocen las leyes ese valor obligatorio ineludible porque nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas sino se hubiera ido saltando las leyes durante todo el proceso pero debería decir sobre cual esa vigencia de ese acatamiento hasta cuánto dura cuál es su fecha de caducidad porque si estamos ante un acatamiento excepcional válido para un solo acto después del cual se considera liberado para aceptar o no la legalidad la coletilla es un flat tus is un burbujeo de aire que no quiere decir

Voz 6 07:01 nada un engañabobos

Voz 10 08:41 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 11 08:45 interés arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 20 10:59 según me cuenta mi Pablo Crespo Ricardo Costa le dice a Pablo tenéis que facturar algunos de sabes que factura esto siempre se disculpen que me calentara tienes que me han pedido que sea contundente

Voz 9 11:14 pagar popular la campaña iremos las pagas

Voz 20 11:20 Nos dicen cobra estos señores pues hemos emitió la factura

Voz 9 11:23 es que hemos emitido quitar de alguna forma cobrar

Voz 4 11:30 Ellos han recibido facturando correctas

Voz 20 11:32 nosotros hemos emitido facturas falsas para poder cobra necesidades están demostrando que son honradas han hecho un trabajo honrado y hemos tenido que cometer errores como aquí Quintas así si en lo que respecta

Voz 2 11:48 si todo lo pidió el elenco es así

Voz 9 11:56 veraces es correcto

Voz 21 12:07 nada un sí que llevo mucho muy simple Cataluña idiosincrasia vicepresidente pero aquí estoy esto como que tenemos un interés superior que es que exista un gobierno que ha sido blanco que en los hechos nunca va a ser que es crear un final yo en el que se ha obsesivo del que hubo ciento cincuenta y cinco sí pero así fue

Voz 9 12:36 el pleno con la comedia

Voz 22 12:41 el que una cerveza al mes y usted tiene veinticinco años está errando todo donde se cuando llegue su jubilación

Voz 9 12:49 tener en cuenta

Voz 22 12:49 en los últimos años poder elegir mimbres sale bien durante toda su carrera laboral porque mejoraría su pensión

Voz 19 12:57 Cutura Pepa Bueno

Voz 3 13:16 son las nueve trece minutos de la mañana a las ocho y trece en Canarias mañana de miércoles en Hoy por hoy con Argelia que era profesora de Derecho Constitucional buenos días buenos días Pepa con Teodoro León Gross profesor de Periodismo buenos días qué tal buenos días y hoy aquí a mi lado en Málaga que estaría mejor pero está aquí a mi lado en Radio Madrid Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional buenos días qué tal buenos días y Luis Alegre profesor de Filosofía buenos días buenos días o sea que me tenéis que permitir que haga el chiste Se abre el club

Voz 1727 13:47 mostró en un día marcado otra vez por las

Voz 3 13:49 expectativas la primera la inmediata

Voz 1727 13:52 hoy se elige presidente del Parlamento de Cataluña salvo sorpresa será los republicanos Ripollet honradez y puede salir sin los votos de los partidos del perdón de los políticos encarcelados juzgados porque los comunes Se van a votar asimismo Si eso deja las cuentas de manera que sin esos ocho diputados electos no presentes en la Cámara Torrent puede salir igualmente adelante Argelia esto parece que es así no salvo sorpresa

Voz 0247 14:18 sí salvo sorpresa así lo que pasa es que en los últimos meses en Cataluña se han caracterizado precisamente por ir de sorpresa en sorpresa si las últimas horas también por tanto no descartó que pueda suceder algo de última hora no lo digo porque sepa nada al respecto sino porque ella a mí no me sorprende la sorpresa digamos pero parece ser que este es el guión que se va a seguir hoy en la Constitución el Parlament la votación de la mesa

Voz 1727 14:47 hay una cosa que conviene aclarar qué los diputados encarcelados sí pueden según el juez delegar el voto porque así lo recomendó el jueves Arena y los huidos no pueden el Gobierno anuncia que si eso ocurriera se activaría inmediatamente un recurso ante el Constitucional Argelia

Voz 0247 15:05 eh básicamente primero y quién tiene que acabar decidiendo si se acepta la Delegación no no es el propio Parlament eh porque ayer el lo antes de ayer en el informe de los letrados Se hacía mención precisamente a estas este aspecto que el juez no tiene competencia para forzar una decisión de la Mesa porque esta delegación supone una alteración en la interpretación del reglamento de la delegación de los de los a los que están presos en prisión provisional por tanto parece ser que deberá acabar decidiendo la mesa en la mesa de edad según la interpretación que hacían ayer los letrados que al respecto yo creo que deberían asumirlo teniendo en cuenta que como el auto de Llarena es muy restrictivo en en los derechos no al no dejar los asistir a estos plenos pues como mínimo ese admita la delegación el problema está en que aquí hay una situación no querida por los presos a ve provisionales no querida en todo caso dependen de la autorización no de un juez en cambio las personas que se encuentran en Bruselas lo están voluntariamente es decir están en Bruselas y no regresan a España por propia decisión cuando se

Voz 23 16:25 se habla de la delegación en el en el

Voz 0247 16:29 parlamento del Parlament en este caso se hace referencia a situaciones muy concretas y excepcionales normalmente temporalmente acotadas eh esto es que bueno pues estos señores sea han ido hoy por lo que por motivos ajenos a su voluntad no pueden volver y les pilla la votación fuera pues se podría interpretar no la mesa podría decidir que se les puede permitir la delegación de voto ahora ya digo que como no hay este excepcionalidad para la que está insisto prevista la delegación en el Parlament de Cataluña y en cualquier parlamento sobretodo para situaciones temporalmente acotadas bueno pues aquí es bastante más discutible los letrados decían que no se puede los letrados el propio Parlament por estas razones y por tanto es mucho más discutible que al final la mesa cabe admitiendo esta posibilidad

Voz 1727 17:19 la alta no les hace a los independentistas insisto pueden sacar adelante la Mesa del Parlament que pretenden Ulled Torrente como presidente del Parlamento catalán sin necesidad de retorcer la ley parece que no va a ser así Aimar

Voz 24 17:34 así porque Jordi Turull Jones Cataluña acaba de difieren Racó que hoy no van a pedir que los diputados fugados subidas en Bruselas puedan delegar su voto dice que no quieren que el trámite de hoy se dilate

Voz 1727 17:47 así que vamos con el trámite siguiente porque el acuerdo que ayer se anunciaba en un comunicado muy escueto entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana decía que estaban de acuerdo en proponer a Torrent para presidir la Cámara también apoyaban la propuesta como candidato a la presidencia de la Generalitat inmediatamente después Esquerra se encargó de decirlo a los medios que esto Teo no significa apoyar la investidura telemática no hemos sido capaces de averiguar si eso significa a su vez que le están pidiendo que regresen

Voz 1926 18:19 bueno está claro hubo un pacto pero eso no significa que haya una solución en definitiva se trata de esto no es decir Esquerra Republicana que además es muy consciente de que de que Cataluña está presionando la ANC de hecho ayer ya se vio en la calle no sé pero bueno por otra parte ya en la campaña hubo una fuerte tensión cuando la ANC claramente pidió el voto se posicionó a favor de de pues de mono y Esquerra es consciente de que el clima existente es muy propicio para pues de Mónica en este momento no pueden romper esa esa esa inercia no pero ellos siguen insistiendo con toda claridad en que mantienen ciertas dudas sobre qué puedo hacer legal la investidura telemática y que no se comprometen por tanto lo que hacen es decir bueno si es posible sí en definitiva se trata de esto no es decir el comunicado que hubo fue un comunicado unilateral después de modo no fue un comunicado conjunto ni ni ni Esquerra Republicana adquirido ningún compromiso es evidente que Puigdemont es sigue liderando sigue teniendo la iniciativa lo está haciendo con una altísima audacia esto es evidente no mantiene una una huida hacia adelante y descarta de momento todo el descarta aceptar el dictamen de los letrados de la Cámara dice que se han extralimitado prefiere situarse en su Matrix paralelo del que siempre hablamos prefiere situarse como si no existiera el informe de los letrados como si esto no fuera un impedimento es evidente de que quiere trasladar a la calle como decíamos con la ANC una cierta tensión una cierta movilización porque pues es perfectamente consciente que en el momento en que el salga de la rueda Se acabó pues llama

Voz 1505 19:59 Mariola yo diría que en estos momentos estamos eh como cualquier espectáculo en dos dos pistas

Voz 0247 20:07 no

Voz 1505 20:08 una que es la que enfoca a la iluminación tiene que ver con el momento que nos ocupa ahora que es la elección de la Mesa del Parlamento el debate sobre quién se hace con la presidencia y quién pone en marcha la legislatura y comienza a gestionar la vida parlamentaria ese es el debate la estrategia política definida para hoy la investidura es una pista sobre la que todavía no hay foco de atención ahí quién pretende ser elegido y desde Bruselas es obvio que hay Rami en informes jurídicos que no ven la manera en nacer eso una realidad por tanto ese escenario y y se abordará yo creo en términos políticos el separatismo en un momento temporal posterior ahora sólo la atención está aquí lo que está claro es por tanto que no van a desvelar no

Voz 0247 21:05 una estrategia política no le iban a dar

Voz 1505 21:07 ninguna ventaja al bloque constitucionalista por así decir no se va a desvelar más ninguna quiebra ninguna debilidad entre el bloque separatista es obvio que en términos de escenario realista no lo es la elección futura de Carles expuso Mon pero yo no descartaría que en esa segunda pista cuando se enfoque la atención vivamos momentos en términos políticos atractivos yo no descartaría incluso el regreso a España de Carles Puigdemont

Voz 25 21:41 bueno yo con este con este asunto me parece me parece que no que no que nos alejan de una comprensión razonable de del problema acercar demasiado el foco a las cuestiones a las cuestiones inmediatas no muchas veces estamos discutiendo sobre sobre este asunto como si se tratara de una cuestión meramente procedimental el reglamento o como si estuviéramos discutiendo en abstracto sobre las posibilidades que abre Internet el trabajo a distancia es el problema el problema fundamental no no es este el problema fundamental es que nos encontramos una situación en la que es casi imposible formar Gobierno después de unas elecciones precisamente porque porque los que han ganado o están presos o están huidos están presos su están unidos por haber hecho aquello para lo que se les había elegido la diferencia con Ignacio González por ejemplo hace González no se presenta a las elecciones diciendo yo voy a robar todo lo que pueda y entonces eso eso queda refrendado en las en las urnas lo que implica es que tenemos que tenemos un problema la mesa pues por una por una vía o por otra va ser razonable que tenga que tenga mayoría que tenga mayoría en la mesa los los independentistas es porque porque lo razonable los función de el resultado es que tenga pues dos representantes ciudadanos dos representantes el PDK dos representantes Esquerra y un representante eso eso es lo que dicen los los número de tal forma que esa mayoría en la en la mesa no debería no debería poderse cuestionar e intentando apelar a las cuestiones que tienen que ver con la huida o con la con la prisión para intentar convertir lo las opciones en el en el Parlamento en mayoritarias esto llegó a ampliar un poco el foco Nos obliga a pensar algún tipo de algún tipo de solución que es un tipo de solución que inevitablemente pasará por buscar algún momento de de legitimidad por lo menos equivalente al que tuvo el Estatut de dos mil seis recordemos que la de dos mil seis En no legitimidad aclara que es una propuesta de amplio consenso en el Parlament que ratificada en las Cortes Generales que una de en las Cortes Generales es sometida a referéndum Ése es el marco de legitimidad respecto al conseguir uno como mínimo equivalente claro nos encontramos nuestra opción lo que esto es prácticamente imposible porque requiere para empezar un acuerdo entre catalanes es decir este es este de esta situación yo creo que no se puede no se puede solucionar a menos que se encuentre una cosa que es muy difícil que es un amplio acuerdo entre catalanes que decir que que alcance al menos a dos tercios de la Cámara como requiere una solución una una modificación de del Estatuto un amplio acuerdo entre catalanes para Cataluña que se ha remitido a las Cortes es decir que se que se elabore pensando también que va a tener que ser eh aprobado en la en la sede que representa la soberanía de todos los españoles y que después debiera ser sometido a referéndum en en Cataluña es decir sin conseguir un proceso de legitimidad equivalente al que tuvo al que tuvo el Estatut es muy difícil que se encuentren una una solución estable

Voz 3 24:31 me hubiese me legitimidad creo es muy difícil

Voz 25 24:34 es muy difícil en gran medida porque porque es muy difícil que los catalanes se pongan de acuerdo entre ellos con una propuesta ya digo de amplio de amplio consenso entre catalán

Voz 1505 24:43 a ver si me permites Pepa yo yo estaría de acuerdo con esta parte final sobre todo de la tesis de Luis matizando una un una afirmación del principio de quiénes están en la prisión y quiénes están huidos no lo están por cumplir el mandato de los ciudadanos están

Voz 3 25:02 por violar la ley bueno un coctel no no no no es que estas personas no

Voz 1505 25:08 votante es decir en nuestro país es compatible con el orden constitucional programas electorales en los que se inspire a proyectos de vocación independentista

Voz 3 25:22 está se pueden presentar pero no pueden ganar uso si no puede ganar la pueden ganar

Voz 1505 25:26 la cuestión es cómo articulamos luego políticamente ese mandato si para hacer cumplir tu mandato de vocación independentista te dedicas a vulnerar el reglamento de la Cámara el estatuto autonómico y la Constitución pues eso en cualquier Estado de derecho te colocan en su éxito nación alejada de la ley y eso tiene unas consecuencias jurídicas yo creo que este es un principio como muy esencial y muy básico pero eso no desmiente todo lo que tú aportadas con lo que yo estoy de acuerdo es decir en todo caso eso ha aclarado eso ir depuradas las responsabilidades penales de quién haya incurrido en esa vulneración de la ley está claro que hay una mayor una mayoría no digo mayoría mayoritaria aunque sea una mayoría minoritaria pero una mayoría muy significativa de catalanes que están de acuerdo con explorar vías algunos dirán separatistas otros dirán independentistas y una mayoría yo creo mayoritaria de reformular la relación con España ISS es el proyecto político más ambicioso que tiene España y Cataluña no sólo Cataluña España Cataluña ahora bien como lo hacemos ahora y aquí yo creo que que hoy comience a andar la legislatura es una buena noticia que hoy se constituya la mesa comiencen a darse pasos para recuperar la vi la vida del Parlamento autonómico es un primer paso hacia la red de constitución de la autonomía catalana

Voz 3 26:58 luego ya veremos lo depuso el escenario de la investidura pues demo no es realista os veo eso acabará cayendo Campus

Voz 1727 27:04 seguimos hablando enseguida eh yo planteo una pregunta a la que iremos a la vuelta de la publicidad que vamos a a poner ahora porque muchas cosas han cambiado de la impresión de que de que no han cambiado mucho las cosas porque aquí seguimos dándole vueltas al procedimiento que es muy importante el procedimiento en democracia es importantísimo que se atenga a la ley no en una sobre todo en un Parlamento evidentemente en un Parlamento autonómico o en el Parlamento nacional pero han cambiado las cosas han cambiado las cosas ha pasado un año muy duro muy dramático ocurrido muchos acontecimientos todos hemos aprendido mucho también los independentistas en Esquerra es evidente que tratan de de girar muy lentamente pero que tratan de hacerlo qué ha cambiado en este tiempo por lo tanto que señales tenemos que aprender a interpretar a partir de ahora

Voz 4 27:56 están ahí ocultos pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan por qué a mí

Voz 26 28:02 si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutuo apuntó es

Voz 27 28:16 que son auténticos delfines porque respiros mejor puede facilitar tu respiración con Esther imán elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor disuade futbolista ción

Voz 28 28:25 sí justo respirar buscan tu formación los delfines este primer Illa respirar este primar Derrick Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios

Voz 6 28:42 vamos a comenzar mirando atrás

Voz 3 28:43 a partir de una base desde la que entender el presente y prever los movimientos futuro es la crónica de una crisis anunciada los resultados electorales de Alemania hace analizan de mil y una manera a la Casa Blanca niega haber declarado la guerra a Corea del Norte no

Voz 29 28:56 el objetivo sigue siendo buscar un acuerdo pacífico para la desnuclearización

Voz 3 28:59 Corea del Norte

Voz 14 29:01 terminan con más de cincuenta muertos y terminar también con el arresto de Leopoldo López acusado entre otras cosas de terrorismo

Voz 21 29:07 de lo que está ocurriendo

Voz 14 29:12 reyes de la aviación rusa allí Silvia contra poblaciones controladas por facciones islamistas allí está el enviado especial de la SER María Jesús Boehner

Voz 4 29:20 Bin Nasser Cadena Ser punto com servicios informativos

Voz 9 29:31 corren nuevos tiempos

Voz 18 29:34 usted escucha

Voz 31 29:41 sí

Voz 2 29:44 todo lo bueno de un pero en quita con B B de Travel Bram reserva ya tú Crucero dos mil dieciocho llena de ventajas Burbia paquete de bebidas gratis cheques regalo de trescientos euros itinerarios exclusivos para no perderte nada en muchas más ventajas informativa el novecientos dos doscientos cuatrocientos en Cuba aquí era de nuestra setecientas tiendas o el VRAC punto

Voz 32 30:08 se va al dentista Sanitas como lo sabes sintiéndose Bono pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro más te financian sin intereses mira es así Casa Natal claro se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas como yo

Voz 2 30:22 Pitu por las técnicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza el año cuidando sonrisa

Voz 33 30:28 hola soy tu motor espero que conozcas la oferta dinero de Ford con la que me puedes cambiar el aceite y el filtro motor creativo por sólo setenta y nueve euros porque a medida que mis piezas ubicando me voy notando con más fuerza quizá no te des cuenta pero cuando el aceite está limpio me mantengo más joven y saludable con el cambio de año cambia el aceite

Voz 4 30:44 sólo este mes en Ford el cambio de aceite filtros Kraft te sale por setenta y nueve euros Si no te gusta de su ciudad te aburre Díaz sido eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 2 31:00 lleva dos gafas graduadas con ante reflejando por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multitud

Voz 1926 31:10 ahora hasta el ochenta por ciento

Voz 4 31:11 buenas marcas en todos nuestros centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés

Voz 16 31:15 sí más de un millón de artículos con precios increíbles como camisas pantalones vestidos au prendas de abrigo a uno tres seis nueve euros

Voz 4 31:23 todo esto y mucho más en tus centros de oportunidades y hable de El Corte Inglés consulta condiciones entienda cuando vas a rebajas buscando una chaquetilla Vilobí es un chaquetón de esos que antes costaba nunca te sientes Circus si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entrar libros punto es o llama novecientos ochenta allí uno veintidós sesenta y dos siente Dalí bus

Voz 6 31:50 en la Cadena SER Hoy por hoy con usted

Voz 3 31:54 a las nueve y treinta y dos minutos de la mañana las ocho y treinta y dos en Canarias esperando que se abra la legislatura en el Parlamento de Cataluña con Teodoro León Gross Luis Alegre Mariola Urrea y Argelia que si quería de

Voz 1727 32:09 intervenir a propósito de lo que se viene diciendo en respuesta a esa pregunta han cambiado las cosa

Voz 1926 32:13 ah sí yo creo que han cambiado las cosas y además hemos aprendido muchas cosas punto Un preguntabas qué hemos aprendido no yo yo creo que todos hemos aprendido alguna lección el problema es que no estoy seguro de que en este momento hayamos asimilado la lección esencial que es la necesidad de hablar la necesidad de de decía Luis mirando con luces largas la necesidad de que pensar ya en consensos de pensar en un proyecto de país de pensar pero en este momento es que ni siquiera aparece un diálogo fácil es decir ahí hay un nivel de ruptura de de detención de rechazo no del otro incluso creo que ha sido muy desafortunada la forma en que en que se ha expresado Cataluña en común los comunes a propósito de la posibilidad de tener a un presidente del Parlamento de Ciudadanos es más yo creo que me parece haber te lo idóneo

Voz 1727 33:00 bueno yo creo que la la idea

Voz 1926 33:03 ya de que hubiera un presidente de Ciudadanos no hubiera sido ninguna mala noticia considerando que naturalmente el presidente del Gobierno va a ser de de la va a salir del pacto independentistas

Voz 3 33:13 la señal interna que hubiera enviado de

Voz 1727 33:16 es posible que se pongan de acuerdo los diferentes claro es eso que ahora mismo parece tan difícil no

Voz 1926 33:21 sí es yo creo yo yo Luis hablabas de normalización el problema es que la normalización en el estado de cosas actuales está muy lejos no está es decir eso realmente no es que requiera luces largas es que requiere un camino largo ya veremos el el el capítulo de hoy es un capítulo de tregua no es verdaderamente la clave va a ser la investidura lo importante del capítulo de hoy que ya está resuelto completamente quizás no tiene mucho sentido salvo que analicemos el digamos la la decisión de los Comunes yo creo que con un cierto fariseísmo mantener la equidistancia que ha sido el discurso que ha mantenido durante meses una equidistancia por supuesto siempre inclinada siempre inclinada como han recordado

Voz 25 33:59 los resultados y que por lo tanto sus resultados es razonable que se reflejan en la mesa son las equidistancia esos compromiso democrático elemental

Voz 0247 34:06 hombre yo creo que el compromiso democrático elemental ahora mismo pasa por tender puentes no por mantenerse fuera de todo tipo de

Voz 25 34:16 tender puentes desde el en Parlament que tensión con normalidad mano pero la calidad de hermano

Voz 0247 34:22 hemos apostado desde el partido nuestros especiales

Voz 25 34:24 a esa tiene que reflejar los resultados de las elecciones no no normalidad

Voz 1727 34:29 la terminal argumentó Luis les la palabra Argelia si Luis

Voz 25 34:33 no lo que lo que digo es que claro que funcionen con normalidad pero para que funcionen con normalidad las instituciones tienen que constituir no pueden constituirse desconociendo los resultados de las elecciones lo que está haciendo lo que está haciendo en común no esta a ver yo creo que común

Voz 0247 34:47 aquí solo está teniendo en cuenta sus sus resultados no los de los demás porque como sabemos en el parlamentarismo lo que vale es el pacto y el hablar como vosotros decíais etcétera yo no sé si es que yo esté en Cataluña hay veo las cosas de una manera distinta pero creo que sois muy optimistas en en vuestros análisis y y es cierto que hay que poner las luces largas que hay que legitimar las instituciones etc pero es que eso lo llevamos diciendo aquí desde hace ya dos tres años hemos insistido en los últimos meses y el problema es que nadie ha escuchado ese discurso ese relato esta palabra que esta habrá tanto de moda efectivamente es decir en Cataluña hay una división social brutal lo peor de todo es que las instituciones han saltado por los aires y no por la aplicación del ciento cincuenta y cinco que evidentemente no ha ayudado a a hacerlas por tanto un segundo estamos muy lejos ahora mismo deslegitimar a esas a esas instituciones y hoy decís que es una un día de tregua yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas cuando salimos ayer de un pacto tres Esquerra Il PDK porque al final tampoco sabes con quién se está pactando que este es otro problema que hay de acuerdo en el que se dice que se pacta la presidencia del Parlament y también se acepta la candidatura de Ramón entonces esto o les un segundito Mariola o seguimos en cuando hablabais de aprender no seguimos en en el filibusterismo y esto sí que es filibusterismo no la utilización absolutamente interesada de las palabras de si aceptamos la candidatura pero en realidad no estamos diciendo que aceptaremos el voto telemático a ver por favor yo creo que los políticos y políticas de este país los que sí deberían haber aprendido durante estos meses es que a la ciudadanía le merece un mínimo de respeto y por tanto debemos saber ya cuál es la posición de Esquerra porque en realidad y aquí sí que estoy de acuerdo Esquerra la que tiene ahora mismo como la llave para saber si vamos otra vez a la unilateralidad al bucle de si permitir que pulsar Amón y todo la cadena de de recursos impugnaciones que eso generará con el caos institucional que eso producirá o sí dice no mire yo estoy por la independencia proyecta absolutamente legítimo se ha demostrado que la unilateralidad no es la vía hay por tanto me voy a porter me voy a apartar perdón Ivo ya empezar a reconducir me hasta que Esquerra no adopte hay una decisión hará yo creo de que de tregua Nadal al contrario seguimos manteniendo ese suspenso como sea no el como en las películas de terror pero es que claro no estamos en la política

Voz 1727 37:30 a él no le vamos hay algunos datos enseguida enseguida volvemos pero os digo algunos datos que se están produciendo en una mañana informativa esta hemos contado hace unos minutos que los cinco diputados fugados en Bruselas no van a pedir hoy que les permitan delegar el voto en la sesión constitutiva del Parlament si lo harán los tres encarcelados Turull va a votar por Foro Sánchez Marta Rovira vaya por Yunquera en cualquier caso los independentistas tienen garantizado como decimos que su candidato para presidir la cámara Roger Torrent va a superar la votación por lo que venimos contando en los Comunes se van a tener las cuentas resultantes hace imposible que cualquier alternativa no independentista se haga con la presidencia del Parlament pero no me parece menor lo que decía Argelia que era el cuando Esquerra Republicana que es un partido con una tradición histórica importante con estructura de partido con mucha implantación en el territorio nada que ver con la lista de puso como que es una lista de aluvión en la que efectivamente no se sabe muy bien con qué está pactando cuando Esquerra dice apoyamos la candidatura de Puigdemont pero luego inmediatamente matizan a los medios pero que no sea telemática de qué estamos hablando Argelia

Voz 1505 38:41 mal

Voz 3 38:42 pues ahí estamos hablando que que alternativa alabó a ella

Voz 0247 38:47 la hora a la a la la alternativa jurídica que hay es ya hay que tenerla aclara también porque luego nos podemos llevarse más sorpresas ellos digo que esto es vamos como la canción no eh ahora pues Ramón ahora mismo es diputado por tanto goza de inmunidad sí Puig Ramón viene ahora mismo a Cataluña o España no

Voz 1727 39:08 sí se podría considerar que la inmunidad

Voz 0247 39:10 protege que por tanto tal y como establece el Estatut de Autonomía que supongo que en este caso si respetarán no puede ser detenido salvo flagrante delito e aquello que le pillen con la mano en la masa con el cuchillo ensangrentado para que nos entendamos

Voz 1727 39:23 en cuanto dice si respetarán te refieres a los independentistas

Voz 0247 39:26 así buenos y esta vez sí como les conviene el Estatut supongo que esta vez sí que le harán caso eh en todo caso

Voz 34 39:33 eh aquí está la disyuntiva

Voz 0247 39:36 la de por tanto cuando se puede considerar que Putin Damon está cometiendo delito flagrante y por tanto el juez puede tenerlo porque insisto la inmunidad impide que salvo delito flagrante de acuerdo pueda ser detenido ni con orden judicial y entonces aquí entramos en la segunda en la segunda fase que podemos entender por flagrante delito y entonces aquí hay a algunas personas que consideran que es muy difícil entender que desobedecer a al llamamiento de un juez ha venga usted a declarar pueda ser delito y por otra parte eh tenemos otras versiones que sostienen que en el momento en que impulsa Montse fue no ha ido en ningún momento a declarar es más ha hecho ostentación de no querer volver precisamente no por las consecuencias que sale podía reportar qué estaría cometiendo un delito de desobediencia hay por tanto ahí delito flagrante sin duda esta situación jurídica que en este caso puede beneficiar segunda según algunas interpretaciones salmón yo estoy segura de que serán utilizadas por tanto entraremos en una nueva triquiñuela jurídico política para intentar evitar por una parte la acción de la justicia y por otra para generar todavía más tensión en el proceso político en Cataluña que necesita ya de estabilidad iniciar un camino porque olvida estamos olvidando todo el resto de cosas que están empezando que están pasando en en España y en Cataluña porque ahora sendas se nos olvida que el PDK no la lista de Samoa es el hijo la hija del de Convergència que se acaba de decir esta semana que es un partido corrupto que sea financiado ilegalmente e es que va a pactar con este partido cuando por otra parte está renegando como no puede ser otra manera de la corrupción no que se está destapando del Partido Popular en el resto del Estado es decir que aquí hay una serie de claves políticas y jurídicas que sin duda nos nos tendrán al filo o no la día y al filo de la noticia lo que

Voz 1926 41:43 yo creo que sí que va a pactar evidentemente que va a pactar Esquerra con con Cataluña eso es eso es evidente no es decir otra cosa es que sea el president pero pero que va a haber pacto es eso

Voz 0247 41:55 pero ellos ayer dijeron que apoyarían la candidatura de pues claro apoyo la gran

Voz 3 42:00 lo que venga salen enero no no no

Voz 1926 42:03 dijeron di por supuesto que asumen que pues Monés el candidato pero que tienen dudas de que se haya la investidura telemática pudiera ser legal

Voz 0247 42:11 a tres días es más

Voz 1926 42:14 no habrá cheque en blanco ellos han hablado de acatar a los letrados es tu Rent siendo un tipo radical relativamente radical una figura emergente en este vacío de Junqueras ya se ha manifestado un par de veces contra la contra la investidura telemática

Voz 1727 42:29 dicho abiertamente queremos un guber que gobierna

Voz 1926 42:31 desde el primer día sí yo cuando llego que hay cuando digo que hay una tregua digamos es es porque lo de hoy está relativamente resuelto a decir hoy hoy no nos vamos a encontrar dentro de que de que ya se está coordinar exactamente lo que este ratito lo podemos tener medianamente tranquilo no pero pero lo importante es que inicia la cuenta atrás es decir una vez una vez constituido el Parlamento empieza la cuenta atrás para la investidura y esa cuenta atrás obliga es decir está claro como decía Argelia que va a haber triquiñuelas que nos vamos a encontrar con con con dentro de esa audacia de pulmón que nos vamos a encontrar con órdagos pero Se inicia la cuenta atrás para la investidura y en algún momento la ley y la razón se acabará

Voz 1505 43:11 sí hay más yo creo que a veces nos gustaría que nos hablaran que se declararan determinadas cuestiones en política con una claridad extrema pero eso no siempre es posible eso no quiere decir que no tengamos que hacer un esfuerzo de leer entre líneas oye la vía unilateral tal sea abandonado sea

Voz 22 43:32 abandonados la Liga deberían la Lola abandona la vía lateral

Voz 1505 43:36 o sea ha abandonado dos eh eh por supuesto que ERC va a apoyar hasta el último extremo la candidatura de Puigdemont pero es obvio que el escenario de una investidura de Puigdemont no es realista por lo tanto pues de mon o y regresa Estepa seis y en función de las protecciones de los privilegios inmunidad desde diputados consigue una investidura física au saldrá expulsado de la vía política pero yo creo que esto no no podemos despreciarlo en el análisis yo soy plenamente consciente que eh quiénes vivís en Cataluña quiénes habéis sufrido en primera persona este proceso estáis agotados estáis cansados francamente vuestro discurso es el resultado también de las ganas de pasar página pero en política en los giros no son como los trasatlánticos no es fácil virar eh noventa grados

Voz 0247 44:33 por supuesto Mariola pero fíjate tú ahora mismo decías no es realista la investidura telemática de puesta no no no es realista no digo lo digo por decirlo suave es imposible ir ellas marido ha dicho sí sí Mariola pero escucha bueno perdona escuchamos todos Hitler ganar es que esté como sabéis este tema en fin nos tiene aquí muy muy Cameron pero pero claro fíjate claro todos decíamos todos decíamos que la aprobación de las leyes que se del referendo mientras en transferir transitoriedad eran imposibles

Voz 3 45:04 aprobaron pero seguimos que la CIA si otro momento pues no la consecuencia ya la han probado ya la han abandonado no hay más que repasar encaran abandonados por la madre no la van los querrán M usted uno también argelina permíteme sí sí

Voz 1505 45:22 basta escuchar la entrevista de ayer de Tardà con Ángels Barceló para saber hasta dónde están dispuestos en términos políticos a sostener en este momento procesal la investidura de Puigdemont sabiendo que cuando toque hablar de ese en ese momento cuando el foco impacte en esa pista obviamente esa situación no va a salir adelante entonces yo creo que no nos no es no es tampoco no es justo no apreciar los cambios que se

Voz 3 45:55 andando si Stephen que lo había un el está abierto unos

Voz 0247 45:59 cierto esos cambios en el discurso Mariola jazz por el mismo Tardá estaban durante antes durante campaña electoral y antes Tardà ya habían tentado a los acercamientos el viraje atención porque seguramente el problema que tenemos es que dentro de estos partidos hay diferentes vidas e indiferente

Voz 1505 46:21 pues claro si has política excesivamente

Voz 0247 46:24 por tanto y hay una cosa ya antes creo que lo decíais creo que era ateo pero si no queda otra persona Ramón en el momento en que death que se decida decida que no es investido presidente desaparece de la vida política pero importan para él y para las personas que le han seguido en la lista que van en la lista aquel están financiando en Bruselas porque claro esto este es otro tema etcétera es decir tiene todo un un grueso de personas de empresas etc detrás que no van a acceder fácilmente al intento de que puso a Ramón sea investido y por tanto es decir lo lo lo que pretendo deciros es Hatem ción Joan mi yo ayer en una entrevista que me hicieron decían no yo estoy convencida de que conseguirán un candidato alternativo pero sí y esto es lo que yo pienso creo pero atención porque eh las la manipulación y tergiversación perversión de las normas a las que hemos llegado en estos meses los peces mueren pensar cualquier cosa cualquier cualquier cosa cualquier desenlace

Voz 1727 47:32 el cosa vamos a hacer una pausa

Voz 1926 47:34 ah sí

Voz 10 47:39 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales on main arroba hoy

Voz 11 47:45 claro y piel facebook Hoy por hoy

Voz 3 52:12 es un chiste eh pero si no regresará quién pagaría su pensión Argelia a otros con esta situación institucional de alguien en esa situación hablar de Lola García en La Vanguardia sólo el titular que

Voz 0247 52:26 ponía pulmón está arreglando sus papeles en Bruselas eh no sea que se refería concretamente pero claro

Voz 1926 52:32 yo yo te lo digo si cambia la Recino leía lo leído esta mañana a tratan se trata de que de que al superar el plazo de estancia ya tiene que demostrar que tiene un trabajo que te aunque tiene financiación que en definitiva tiene que regularizar porque Puskas monje no es un exiliado pues Yamón allí figura como un emigrante

Voz 1727 52:47 qué el Gobierno el Gobierno belga que ha pasado tantas dificultades por su presencia allí el apoyo de la extrema derecha flamenca ya le dijo no tendrá ningún problema más que ningún otro ciudadano comunitario pero en ningún privilegio por lo tanto pasado el tiempo tiene que decidir

Voz 1926 53:01 creo que hacer los papeles en Bélgica es entretenido eh