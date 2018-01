Hoy por Hoy (17/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informa

Voz 3 00:11 son las diez las nueve en Canarias Carles Puigdemont y el resto de exconsejeros huidos en Bruselas renuncian al voto delegado en la sesión constitutiva del Parlament de Cataluña que se inicia a las once de la mañana el Gobierno central había avisado de que si se permitía que el ex presidente catalán votará de esta manera lo iba a recurrir el diputado electo de Junts per Catalunya Jordi Turull acaba de confirmar en Racó quiénes va a pedir el voto delegado para quiénes están en Bélgica

Voz 4 00:37 hoy

Voz 0706 00:39 es en la que me escupe Jurídic hoy no lo vamos a pedir porque en esta cuestión hay más dudas jurídicas lo dejamos para la mesa ya constituida creemos que hoy hay garantías para que en las votaciones se refleje hoy la realidad del hemiciclo que es una mayoría independentista en la mesa pero entendemos que esta cuestión hay que abordarla con la mesa ya investida con la presidencia las vicepresidencias y los secretarios notas

Voz 3 01:01 los diputados electos que están en la cárcel si que delegaron su voto tal y como les permitía el Tribunal Supremo Antonio Martín buenos días

Voz 1762 01:09 buenos días Pepa Oriol Junqueras Joaquim Forn y Jordi Sanchez sí que han escogido esa opción y el propio Turull Marta Rovira van a ser quienes voten por ellos vamos al Parlament allí está ya Pablo Tallón mundial

Voz 1673 01:17 bon día en el escrito dirigido a la mesa de edad al que ha tenido acceso la SER Junqueras delega su voto en Marta Rovira invocando el artículo noventa y tres del Parlament ya alegando literalmente las circunstancias actuales que me incapacita para poder ejercer de forma efectiva el derecho al voto si como es previsible esta Mesa de Edad formada exclusivamente por diputados de Esquerra acepta las tres peticiones el bloque independentista sumará hoy sesenta y cinco escaños que apoyarán a Roger Torrent mientras que Ciutadans el PSC y el PP se quedarán en cincuenta y siete una cifra que será insuficiente para dar la presidencia al candidato alternativo a José María Espejo Saavedra del partido de Arrimadas a la espera de que empiece la sesión ahora mismo los pasillos de la Cámara son un hervidero de periodistas invitados políticos que ultiman sus conversaciones

Voz 1762 01:58 a Pablo Albert Rivera por su parte cargada hace unos minutos contra Cataluña han como qué va a habilitar que la presidencia del Parlament la ocupe un independentista al diputado de Esquerra Republicana Roger Torrent por qué han decidido abstenerse en la votación para ese cargo Rivera en Telecinco

Voz 5 02:10 hoy es una pena que podemos vuelva a estar al lado los separatistas que es una pena que Pablo Iglesias haya decidido volver a equivocarse apoyando a los separatistas que para mí es un día en ese sentido contradictorio porque ganas las elecciones tienes la oportunidad y aparece siempre podemos hasta ahora salvando a los separatistas

Voz 6 02:27 el cambiemos de asunto vamos a granadas ha conocido

Voz 1762 02:30 hoy que ayer por la tarde la Guardia Civil encontró el cadáver de un bebé en una planta de reciclaje de basura de esa ciudad informa Rafa Troyano

Voz 1779 02:36 el Instituto de Medicina Legal de Granada realizará hoy la autopsia ocurrió sobre las cinco y media de la tarde de ayer los trabajadores de la planta de reciclado de basuras dieron aviso a la Guardia Civil tras encontrar el cadáver del bebé en la cinta transportadora de la basura Se trata del cadáver de un varón de pocos días de vida tenía el cordón umbilical cortado y fue encontrado en el interior de una voz

Voz 1762 02:57 usted de basura D c3 tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:03 el Madrid en Madrid Ecologistas en Acción asegura que la restricciones al tráfico en la Gran Vía en diciembre supusieron un descenso muy notable de la contaminación en el centro de la capital las emisiones de dióxido de nitrógeno se redujeron en más de un veinte por ciento con respecto al mismo mes de años anteriores en la estación de Plaza del Carmen que es la más próxima a Gran Vía que alcanzó según este informe el vale

Voz 1995 03:23 por de contaminación más bajo registrado en este punto desde

Voz 1275 03:25 el año dos mil también disminuyó la contaminación en las estaciones aledañas y en general en toda la red de medición un siete por ciento aunque el descenso no fue tan acusado como en el centro Juan Bárcena es portavoz de Ecologistas

Voz 7 03:37 cuando miramos lo que pasó en el mes de diciembre pues resulta que los valores de dos mil diecisiete son sustancialmente más bajos en concreto pues suponen una reducción del veinte coma seis por ciento de el valor de la media de los seis años

Voz 1995 03:54 pero Ecologistas en Naciones señala que con estos datos en la

Voz 1275 03:56 no se puede asegurar que la restricciones de circulación en Gran Vía trasladarán el tráfico rodado a otras zonas de la capital se lo venimos contando el inspector de la Consejería de Medio Ambiente que denunció las irregularidades en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda que han llevado a la imputación del alcalde de esta localidad asegura en la SER que sus superiores intentaron tapar el informe sobre estas sospechas que después denunció él mismo ante la Fiscalía después dice sufrió acoso laboral y ahora está de baja por depresión

Voz 8 04:21 la valoración tanto del médico de cabecera como el psiquiatra que me atendido es que tenía un trastorno de ansiedad y de depresión directamente causado por está presión por este hostigamiento

Voz 1275 04:33 de media hora en el juicio por el caso Bloque la Audiencia Provincial está previsto que declare el presunto cabecilla de esta trama de corrupción policial el que fuera jefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez debido a un fallo en la infraestructura de Cercanías en la estación de Nuevos Ministerios hay hasta ahora demoras notables entre los trayectos entre Vallecas Recoletos Chamartín también Príncipe Pío Atocha Chamartín siete grados en la Gran Vía

buenos días qué tal queridos estén todos ustedes bien verán ha sido noticia estos días un programa de la televisión americana que marcaba el retorno de una de las grandes estrellas de ahí David Letterman que no suprimir programa entrevistaba al ex presidente norteamericano Barack Obama Obama habla de algo interesante que en el fondo es una obviedad habla de la gran diferencia entre los hechos y las opiniones todos tenemos derecho a tener una opinión pero últimamente creemos merecer también los hechos y no tiene nada que ver por ejemplo usted puede acercarse a alguien que se dedica a la política hay decirle han saqueado ustedes las arcas públicas bueno esa es tu opinión es probable que le conteste de manera que incluso estamos en un terreno tan tan tan complejo que los sitios aislados los envueltas en plástico con burbujas de opinión la que la realidad no llega a tocarlos es lo que tenemos todos los días encima de la mesa como otro ejemplo problema usted utiliza Facebook su uso está muy extendido es muy común ni madre con setenta años tiene Facebook para muchos Facebook es algo así como un gran recordatorio de cumpleaños y fotos de vacaciones poco más noticias acontecimientos vídeos tontos anuncios queremos que nuestro Time Line está ordenado cronológicamente en función del momento en el que un amigo una atienda a un medio de comunicación lanzó una publicación pero no es así Facebook quiere que pasemos mucho tiempo con él lo que implica que veamos más anuncios de manera que ordene y selecciona lo queremos creyendo conocer nuestro criterio a base de guardar todas las veces que le damos inclinada algo Facebook hace pocos días ha anunciado un cambio las normas de uso afirma que priorizará los mensajes de nuestros amigos y familiares en esa selección para que todo sea más cerca pero eso no es verdad en el fondo lo que hace Facebook es obligar a los medios de comunicación a pagar para que sus publicaciones lleguen a un puesto razonable nuestro Time Line se trata de un giro histórico argumental porque antes tú tenías que pagar por la información pero ahora la información es la que tiene que pagar para llegar a ti se va a ocupar facebook de la veracidad de esa información le importará que siete de noticias falsas que pongan en peligro nuestra convivencia pues mucho me temo que no acabaremos conociendo la información de quién más pague de quién tenga más dinero si eso no tiene pinta de aportar nada al viento social ni poner un solo ladrillo en un pilar importante para la democracia como es la prensa libre la verdad quedará enterrada entre titulares llamativos vídeos estúpidos y ofertas de ropa interior y luego como en la película Algunos hombres buenos también deberíamos preguntarnos por la verdad recuerdan cuando Jack Nicholson dice la verdad sabría qué hacer con la belleza escuchas Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 1995 10:53 hay una gran voy a que hay una gran polémica de la que se hace eco Sky News porque en Lidl de en el Reino Unido ponen las cebollas peladas envueltas en aras de passing que es el de

Voz 14 11:05 hasta ahí lo llaman sin boyas desnudas

Voz 2 11:09 pues

Voz 14 11:10 no están desnudas es tan Cooper tentase hombre la naturaleza ya tiene una tapa para que no quedan desnuda traigan insistido en desnudar las voy a y vivimos tiempos cuando estamos muriendo en un mar de plástico pero dudó que tiene yo pasé

Voz 33 18:00 Luis Miguel Dominguín que tenía ese sentido debe años murió en la mañana de ayer a consecuencia de una crisis camino en el que se celebrarían unas elecciones históricas al otro lado

Voz 34 18:13 el Partido Popular en en los la selección

Voz 1995 18:15 mil novecientos veintiséis años y que se iba a producir el secuestro más largo de la historia de la banda terrorista ETA

Voz 35 18:23 sobre acoge entrará en esta ratonera en este voz Auschwitz etarra eso que ellos llaman cárcel del pueblo lo peor nos escucha ese paciente y la hace huele doy puede ya vuelta extra único recorrido que le permitieron a José Antonio durante los dos

Voz 1995 18:45 los más grandes de la historia de la radio sea lo hemos hecho en otras ocasiones una de las mejores maneras de indagar en algunos de los capítulos más importantes en nuestra historia reciente siguiendo muy de cerca da vida profesional de Baltasar Garzón y eso es lo que hacemos en mañanas como esta junto a él junto a Baltasar junto a María su hija una la dueña de una mirada necesito el punto de vista complementa estas historias de las que les hablamos Baltasar hoy está en Radio Sevilla al desarme buenos días

Voz 6 19:14 qué tal buenos días Tony pero un abrazo muy grande

Voz 1995 19:16 el Sevilla que se extraordinaria en este estudio tenemos a María había muy buenos días hoy se cumplen veintidós años del secuestro de José Antonio Ortega Lara funcionario de prisiones en cautiverio durante nada menos que quinientos treinta y dos días Mario al cesar cómo recordáis el día en que en el que fue secuestrada

Voz 6 19:38 bueno en mi caso lógicamente con el el pesar el dolor que siempre experimentadas desde el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional

Voz 36 19:54 el cuando cita

Voz 6 19:56 sí hemos crees secuestro cometía un asesinato eran por una parte el dolor como ciudadano una nueva agresión del terror frente a los quiénes estamos amparados por la sociedad por nuestro Estado de Derecho pero informe insuficiente frente al once Nuestro de asesinos y criminales por otra parte era trabajo también en este caso para otro compañero que estaba de guardia en tensión como siempre fue un tiempo complejo como se anunciaba en este en este corto de lo que aconteció en el año noventa y seis en la en el índice de asesinatos y de acciones terroristas de ETA fue también un año muy muy señalado Illera

Voz 1995 20:43 el mente

Voz 6 20:45 un grave lo que entonces sucedía pero ya también empezábamos a hilvanar acciones importantes frente a la organización terrorista curso como

Voz 1995 20:55 la vida se normaliza para la para estar generación varía para tu generación el secuestro no voy a decir que era algo habitual tristemente habitual pero forma parte de del paisaje en el que habitaba han secuestrado a alguien para la gira el de nuestros hijos de completarán inconcebible el secuencial la idea retórica siquiera del secuestro de privar a alguien de su libertad a cambio sino de una serie de prebendas para esta generación va a ser imposible intente siquiera lo que supone un supuesto

Voz 6 21:23 es increíble cómo cambian las cosas

Voz 11 21:25 secuestro oí los muertos no era como algo habitual me esté estoy un poco más que nada porque escuchar aquello la verdad es que el momento de la liberación bueno aparte de que evidentemente como como joven que vivía eso no sólo por parte de salgan no sólo cuando por parte de mía personal sino incluso cuando me empecé a salir con mi pareja actual que es familia de militar ellos también lo han vivido eh de cerca no era una tensión continua yo recuerdo perfectamente el día que es lo que ver mi padre viajó para para la liberación como tantos otros días que solamente se nos decía que iba al norte y poco más eh cómo no estaba pendiente de la radio desde primera hora para escuchar que podía pasar no ver si había alguna noticia no ir la verdad es que ese va normalizando pero hay cosas que se te quedan ahí sensaciones de cuando sales a oscuras en el en el rellano de remediarlo Fuentes recuerdas pues como voy a gente que las mataran en según salgan a la casa eh cosas como seguir cambiando los itinerarios y los horarios porque te parece mentira que sea te alegras de que eso ya no sea así pero que haya pasado tan poco tiempo en cierta manera en el imaginario colectivo como que se ha olvidado lo mucho que se se ha sufrido por un lado está bien pero por otro lado no debemos olvidar las víctimas hay que hay mucho por hacer para reconciliación

Voz 1995 22:59 mucho por hacer y creo Baltasar tú decías por la mañana me voy al noté eh está viendo dónde ibas no era algo que compartían juega Familia lógica

Voz 6 23:07 sí claro primero por profesión nuevo y segundo porque tenía que cuidar también el resultado de lo que iba a hacer y en este caso después de quinientos treinta y dos días de de secuestro pues en un momento de tensión porque era un treinta de junio cuando la de mil novecientos noventa y siete cuando la Guardia Civil me planteó la operación estando yo de guardia la investigación la llevaba otro juzgado pero que consideró su titular que no había elementos suficientes para actuar a mí la Guardia Civil me planteo los elementos que tenía que no eran muchos pero me convencieron con una labor espectacular de la propia Guardia Civil himnos subimos con la conciencia de que o aceptábamos o el resultado sería nefasto para

Voz 36 24:05 la vida de Ortega Lara hay para

Voz 6 24:08 la lucha contra el terrorismo signos lo encontrábamos era evidente que se firmaba su sentencia de muerte porque al detener a las personas que lo tenían secuestrado nadie hubiera podido ir y si éstos no desvelaban donde se encontraba la suerte de del funcionario de prisiones estaba echada de modo que fue un una noche absolutamente intensa in finalmente con el éxito de la huelga civil al encontrar ese ese lugar tétrico impresionante que parece mentira como como ser humano es capaz primeras a enterrar en vida una persona y segundos sobrevivir la víctima a las condiciones inhumanas durante tanto tiempo lo cual denotaba una fuerza moral en la zona ir cuando yo lo vi salir de de lugar a una persona que que pedía de otro monto no y sin embargo cuando me dio porque reconoció por los medios de comunicación entonces dijo ahora sé que estoy de verdad en libertad porque inicialmente pensaba que todo era como una farsa para sacarlo y acabar con su vida no fue realmente impresionante la alegría de la gente de todo el pueblo fue algo que que se te queda grabada no dolor alegría son siempre algo que ha acompañado las acciones terroristas de ETA y a su resolución no afortunadamente es esa época histórica en España haya pasado pero como bien decía María el dolor el recuerdo queda impreso imborrable

Voz 1995 25:51 vamos a escuchar resulta dentro de nueve segundos pero es muy difícil no emocionarse escuchando esto

Voz 37 25:56 siete y nueve minutos de la mañana cuando la cadena

Voz 1995 25:59 SER les ofrece está según

Voz 37 26:01 la formidable noticia la liberación de José Antón

Voz 4 26:05 Ortega Lara

Voz 1995 26:07 la liberación después de quinientos treinta y dos días poco después recuerden que probablemente fruto de este de este éxito policial di vi esa es la siguiente pregunta cuántas pero poco después se produjo el hall del PP en Ermua de de Miguel Ángel Blanco poco hablamos de los éxitos policiales decir poca hablamos cuando debemos poner las cosas en su sitio yo creo que todavía está por valorar y poner encima de la mesa los éxitos de de de éxitos casi individuales de un cuerpo el de la Guardia Civil de la policía pero en muchos casos atribuidos a personas concretas que se han dejado la vida en muchos casos una de una forma figurada e con con operaciones asombrosas como como la liberación de de Ortega Lara

Voz 11 26:48 verdaderos héroes que recordemos que tenían que llevar una vida oculta en hasta hace muy poco la muchos policías e lo que no querían era ni siquiera que se supiera que eran policías no esto se entiende en el contexto en el que estábamos allí en el País Vasco directamente no podían ni tender la ropa fuera etcétera no entonces realmente eh creo que fueron han sido insisten siendo no héroes por por el por la ciudadanía no

Voz 6 27:20 sí la verdad es que en España la a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado italiano en las policías autonómicas en este caso la Ertzaintza Cataluña somos sus escuadra cuando han tenido que actuar lo han hecho con contundencia y sobretodo con eficacia no ha sido una labor callada muy inhóspita a veces muy mal exhibida no entras en otras ocasiones con descalificaciones muy graves algún acceso sin duda vida oí hice ha investigado y se debe de seguir investigando porque en un Estado de derecho las garantías no son todo pero el esfuerzo el trabajo impagable que los funcionarios la Guardia Civil de policía han hecho como digo en situaciones totalmente a estas yo recuerdo haber estado en los lugares en medio de Almonte escondidos durante horas y horas días y días porque había un buzón es decir en lugar de comunicación de la organización o iban a localizar algún movimiento que desde luego no se paga con dinero sólo la vocación de servicio público de esos funcionarios lo pueda hacer yo en el caso de Ortega Lara lo viví aquella noche vi reflejada en la Guardia Civil los jóvenes capitanes que que estaban naciendo la la operación que además también la noche de la liberación coincidió que también se liberó a Cosme Delclaux que en principio en mi resolución judicial iban los dos casos porque también era una posibilidad que estuvieran los dos juntos unos el Libero pagando rescate otro gracias a la acción de la Guardia Civil aquella noche la decisión de estos funcionarios y funcionarias era impresionante uno estaba a la espera de lo que ocurriera si la tensión se notaba no cuando finalmente se descubrió el zulo la cárcel del pueblo lugar por dónde tenían un muerto en vida a Ortega Lara la explosión de júbilo de los funcionarios allí no hubo ya ni juez ni fiscal ni secretario judicial de funcionarios fue un abrazo fue una alegría impresión dónde porque se había conseguido asestar un golpe impresionante a la organización terrorista ETA era la primera ocasión en que se resolvían secuestro de esta manera Icon por muy pocos votos era el triunfo y probablemente por esto nueve días después la organización con Miguel Ángel Blanco actuó de esta forma tan y como él como como solía no para aniquilar el efecto del éxito de la sociedad del éxito de las víctimas frente al terrorismo

Voz 1995 30:19 pero probablemente esto fueron dos de aquí cientos qué hicieron ver a las claras que es lo que estaba ocurriendo de verdad hay mucha gente que todavía increíblemente tenía dudas con esas dos acontecimientos con el secuestro de un hombre de posterior asesinato desprendieron blanco una móviles

Voz 6 30:35 acción impresionante claro eso sirvió para esto

Voz 1995 30:37 estará a mucha otra gente it to cuando el telediario de las nueve la radio informaba de esas cosas donde estaba involucrado Baltasar María entendiendo que tu día ya se modificaba sabiendo que por la mañana patas arriba al norte es decir claro puesto en torno estabais directamente afectados por todo lo que ocurría la sensación de seguridad como los contados en el vacío con la luz tú crees que eso se puede cuando vayas a transmitir no habrá detrás que de esa conversación con la nueva generación explica era ese entorno como el Sevilla tú crees que te van a entender es que te van a creer

Voz 11 31:10 será es difícil pero bueno si hablas con ellos desde chiquititos con normalidad como que las las cosas han sido así ahora son diferentes yo creo que lo que no se puede hacer es ocultar cuando ha habido problemas cuando ha habido una situación más difícil es necesario es con todo el tema de precisamente lo que hablamos de en otros casos también no de de la verdad de contar las cosas como son de la memoria es es necesario para que los chavales lo entiendan seguramente no lo sé no lo puedan percibir sus carnes cómoda hacíamos nosotros pero pero es necesario que conozcan lo lo que sucedía no a la realidad y sobre todo de cara a esa reconciliación reconocía dedicación que decía que tiene que que tiene que continuar y que hay mucho por hacer

Voz 6 31:56 solamente quería insistir en ese agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías autonómicas en la lucha contra el terrorismo pero también a la sociedad en general y también a los funcionarios y funcionales de la Audiencia Nacional fiscales y jueces no es aquí una rememorando de todo lo que se hizo bien y ocultamiento lo que se hizo mal pero la verdad es que voy todo una inercia de actuación de los funcionarios públicos en España es muy grande en la lucha contra el terrorismo en beneficio de toda la sociedad y eso

Voz 1995 32:30 desde luego esto haremos y recordando lo de manera recurrente no solamente cuando llega un acontecimiento importante una fecha señalada a Baltasar María muchísimas gracias os vamos a la próxima semana

Voz 16 32:46 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com en las redes sociales spain arroba hoy

Voz 1995 37:35 cómo se lo vamos explica la habría eso no lo entienden ya está apague Sergio gasto muy buenos días bueno primer lugar nos hemos dado cuenta ayer azul un vídeo sobre tabaco

Voz 48 37:47 mía que explicaba muchas cosas ha sido un vídeo viral lo tiene usted será página de la Cadena SER

Voz 1995 37:52 tenemos en cuenta que la música Delirio que es una canción de los Beatles ayudan mucho a la comprensión de manera que vamos a tratar de explicar lo que va a ocurrir esta misma mañana en el Parlament utilizando sólo canciones de los Beatles vale así o qué es lo primero que va a pasar en unos minutos cuando se inició la legislatura en el Parlament

Voz 49 38:20 pues lo primero que va a suceder es que los candidatos elegidos tras las elecciones del veintiuno D

Voz 1995 38:24 se van a ver las caras ya tienen su acta Jean si Jean Jurado como diputados y al menos la mayoría estarán allí ese verano a ver las caras

Voz 19 38:41 todos juntos

Voz 1995 38:42 van a ir todos juntos al Parlament esta mañana hay ocho diputados que no van a estar físicamente ellos podrán delegar su voto

Voz 49 38:50 bueno yo creo grupos de ausencias los que están en prisión que son Oriol Junquera Joaquim Forn Jordi Sánchez y los que están junto con el ex presidente Puigdemont los consellers en Bruselas que son cinco esto ya han dicho que no van a dar su voto queda por tanto por decidir si delegará su voto en los que están presos cosa que no se dividiría en ese momento ni lo decidirían esas personas corresponde la etapa siguiente de lo que va a pasar esta mañana que es cuando se constituya la mesa

Voz 50 39:15 de edad cada vez

Voz 1995 39:27 a quién compone en la mesa de edad la mesa de edad la compone el diputado electo de mayor edad los dos más jóvenes es decir en este caso Ernest Maragall de setenta y cinco años hermano por cierto de Pasqual Maragall Éste será el presidente y los otros más jóvenes serán Ruth Rivas Gerard Gómez de veintisiete y veintiocho años respectivamente la casualidad ha querido que los tres sean de Esquerra Republicana de Catalunya y cuál es su cometido básicamente ninguno el organizar lo que sucederá inmediatamente después salvo que en esta ocasión podría corresponderle a ellos decidir si pueden delegar a los que están presos los diputados presupuso pueden delegar su voto en otras personas que parece ser que sí que sí los que están huida exacta ya que su condición jurídica no es exactamente la misma varios después qué pasa si procede

Voz 2 40:19 adelante se procede a la votación de la cama vale habrá tres votaciones primero se votará al presidente después una segunda votación para votar a los dos

Voz 49 40:29 vicepresidentes y una tercera a los cuatro secretarios de la Mesa porque la cámara la componenda siete mil

Voz 1995 40:40 siete miembros podríamos explicar quiénes van a ser presumiblemente esos siete miembros

Voz 49 40:44 básicamente van a ser cuatro independentistas y tres que no lo son porque la mayoría la van a tener los independencia independientemente de que se delegue el voto o no de los que están presos sólo hay dos candidatos en bloque el de los independentistas

Voz 14 40:58 en el que propone Ciudadanos teniendo en

Voz 49 41:01 tanta que ya es común en común pueden ha dicho que no va a votar a ninguna de las dos opciones saldrá elegido siempre como presidente de la Cámara una independientes

Voz 1995 41:10 y quién será entonces el presidente de la mesa Él no

Voz 49 41:12 el presidente de la Mesa de la Cámara del Parlament será Roger Torrent XXXVIII años licenciado en Ciencias Políticas y alcalde desafía de un pueblo de Girona

Voz 1995 41:21 así que ese hombre será el que presumiblemente

Voz 41 41:36 aquí quién

Voz 1995 41:38 Qonduz

Voz 49 41:39 hay hay esto es enfocar en buscado será conductor Tones porque lo primero que les va a corresponder es buscar presidente de la Generalitat para lo cual tiene que celebrar una serie de rondas con los partidos que tienen representación parlamentaria para dar con el nombre y proponerlo al Parlamento en las negociaciones de Esquerra Republicana de Cataluña la CUP sobre todo Cataluña Se baraja como nombre Puigdemont lo que no significa necesariamente que Esquerra Republicana de Catalunya admitiera esta otra polémica

Voz 1995 42:09 con la de la investidura telemática de buscar

Voz 49 42:12 con esa sería en todo caso la duda que absorberán después lo que sí queda claro es una cosa en el caso de que se diera a la investidura telemática de Puigdemont el Gobierno de España ya he dicho que inmediatamente los recurriría al Tribunal

Voz 1995 42:23 institucional muchas más dudas a las que tú crees por ejemplo hablamos mucho de él pero quiénes son

Voz 50 42:33 sí sí

Voz 1995 42:42 pero no se acaban ahí por ejemplo que le piden los independentistas a Poulsen Mon poco más en el detalle si Mariano Rajoy se sienta a negociar poniendo sobre la mesa un concierto económico parecido al vasco estamos cultivar ya la última en que éstos y no podemos alargarlo ideas en unos días Vadenes lugar esa votación del presiden una votación física telemática lo que usamos lo único cierto es que va a ser una sesión larga eso es lo único que sabemos si la vida pudiera explicarse a través de las canciones

Voz 2 43:45 entre de la cámara del parné fuera Paul McCartney

Voz 1995 43:52 y como cierre o la mañana podemos no sé cómo queda claro sabía OCHA y los pues lo mismo que el morir diez y cuarenta y cuatro minutos una hora menos en Canarias

Voz 48 50:11 con esos estás ahí estas así que estás preparado

Voz 1995 50:19 pues esta ronda de preguntas la pagamos nosotros al concluir su intervención pública el pasado doce de enero Donald Trump ignora algunas preguntas al vuelo de los periodistas presentes una de ellas es muy directa

Voz 2 50:34 señor presidente usted racista

Voz 1995 50:40 Marcos ya ya sinceramente que

Voz 14 50:42 eh yo creo sinceramente que no lo sabe de hecho la mayor parte de personas tampoco saben si son racistas o no me voy a explicar Toni todos pretendemos no serlo entre otras cosas porque serlo está muy mal visto pero ninguno podemos asegurar que una vez consciente o inconscientemente podamos haber tenido comportamientos actitudes racistas o que pudieran ser consideradas como tales si si tú haces una encuesta los españoles verás que yo excepto algún descerebrado nadie se declara racista pero siempre contaras eh a nuestros inmigrantes seguro que ellos se han sentido muchísimas veces tratados con racismo luego algo no encaja

Voz 1995 51:22 desde el punto de vista siguiente cuestión la rueda de prensa de presentación del nuevo fichaje de Fútbol Club Barcelona viniera un periodista colombiano formula una pregunta incómoda que nos hace recordar el clásico y lema sobre si es mejor ser cola de león o cabeza de ratón

Voz 55 51:38 esta decisión que usted tomábamos es un arma de doble filo porque usted viernes ERE un titular en el Palmeiras en el fútbol brasileño a ganarse un puesto aquí en el Fútbol Club Barcelona seis meses antes de ir al Mundial de fútbol cree que fue una buena puesta creo que va a lograr

Voz 14 52:00 que cada vez que uno meritoria mente subió un peldaño en su carrera profesional pues pasa de algún modo de ser cabeza de ratón a cola de león y de la capacidad que yo no tenga de aprender pues depende la rapidez con la que uno vuelva a ser cabeza de nuevo ahora si uno no está dispuesto a afrontar retos lo mejor es que se quede en casa así siempre será cabeza aunque sólo sea cabeza de mando a distancia

Voz 1995 52:24 siguiendo cuestión en su primera entrevista para el canal oficial del club del mismo jugador responde a bordo de un coche a preguntas bastante más sencillas

Voz 14 52:38 yo pienso que la vida ya no deja demasiados impacto Hesse por dentro como para decorarse con otros por fuera en cualquier caso si yo fuera socio de alguna tienda de tatuajes aseguró que pensar de otro modo

Voz 1995 52:52 seguimos en el programa de la televisión acudir a Ojos que no ven formulan una batería de preguntas a modo de test de compatibilidad entre dos concursantes las siguientes la primera pregunta de esta serie

Voz 38 53:04 tiene más influencia a la hora de buscar una pared el azar los rezos al santo del amor se las redes sociales

Voz 1995 53:13 me conformo Marcos con la alas la fe

Voz 14 53:20 yo creo que lo que que lo que tiene más influencia no es al azar los rezos y las redes sociales sino la predisposición que uno tenga encontrar una verdadera pareja pero de todas maneras aquí no me hagas mucho caso que que de estos temas no sé mucho copiaba yo los exámenes o no

Voz 1995 53:36 la barcos la enlazar hizo el youtuber Valentí Sanjuan entrevista durante uno de sus entrenamientos a la campeona de natación Mireia Belmonte de sólo veintisiete años y pregunta por las renuncias personales que supone su dedicación completa al deporte de alta competición

Voz 56 53:55 que en algún momento te asalta el miedo lo largo de Dios son seguro al menos los mejores años de mi vida los que soy más joven los queda en los que no estoy haciendo muchas otras cosas

Voz 22 54:04 hay algún momento esto es un salto al vacío más vale que este eligiendo bien

Voz 14 54:13 bien bien analizado siempre que uno hace cosas está renunciando a hacer otras por supuesto sino no hace nada pues entonces renuncia a todo yo no jugaría porque no sé qué cosas mejores podría haber hecho ella es como es como estudiar un estudia pues está renunciando a tiempo de diversión pero pero si uno se dedica sólo a divertirse pues está renunciando algo mucho más importante que su propia futuro

Voz 1995 54:37 eso es lo siguiente cuestión un canal de Youtube mexicano especializado en cine entrevista al director de cine Guillermo del Toro en plena gira de presentación de su última película la forma del agua que hemos visto tenemos muchísimas ganas ganas tenemos eh estuvo en este programa abierto entró en ellas director utiliza distintas tonalidades para diferenciar los tiempos presente pasado y futuro por eso la interminable cuestión acerca de la importancia del color no sólo en su cine también en su vida