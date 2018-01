Hoy por Hoy (17/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 ver

la sesión constitutiva del Parlament de Cataluña surgido de las elecciones del pasado veintiuno de diciembre los diputados electos que están huidos en Bélgica han renunciado al final al voto delegado no así los tres que están en la cárcel de Estremera el primer paso de esta sesión va a ser la votación y constitución de la Mesa de la Cámara que va a presidir un diputado de Esquerra Republicana vamos ya hasta el Parlamento informa Pablo Tallón

Voz 1673 00:33 una nube de fotógrafos espera ya en del hemiciclo donde de un momento a otro arrancar oficialmente la duodécima legislatura que empezará muy marcada por estas ausencias de los ocho diputados independentistas precisamente en cuatro de sus escaños ya hemos visto grandes lazos amarillos con los que se han fotografiado a algunos diputados como el de Cataluña y la previsión es que acaba habiendo ocho de estos crespones de momento el hecho de que los tres encarcelados hayan pedido la delegación del voto ya despertado la primera polémica con Inés Arrimadas anunciando que piensa recurrir si la acepta

Voz 4 01:01 el reglamento del Parlament dice muy claramente

Voz 5 01:03 que las únicas tres opciones para delegar el voto es que éste se incapacitado que estén a una incapacidad que estés de permiso por maternidad o que tengas una enfermedad grave por tanto ninguna de estas opciones se ajusta a la situación de los que están en prisión

Voz 1026 01:17 el futuro presidente del Parlament Roger Torrent ya ocupa su

Voz 1673 01:20 año desde allí estas saludando a varios compañeros de partido

gracias Pablo más cosas la policía francesa registran estos

momentos la sede y la fábrica de Lactalis después del brote de salmonela que afecta a decenas de bebés en más de ochenta países entre ellos España corresponsal en París Carmen Vela

Voz 6 01:34 en darme inspectores de Sanidad están registrando tanto la sede central de Lactalis en la localidad de la Vall como la planta donde se detectó el brote de salmonela las inspecciones se desarrollan en el marco del procedimiento judicial abierto a finales de diciembre el grupo está acusado de engaño agravado por el peligro para la salud humana ahí por incumplir el procedimiento de retirada de productos al menos treinta y cinco bebés sufrieron infecciones de salmonela tras haber consumido el hecho papillas fabricadas por Lactalis primer grupo lácteos del mundo

los Reyes inauguren a esta hora una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Fitur este año participan alrededor de diez mil entidades de ciento sesenta y cinco países allí está María Manjavacas buenos días

Voz 7 02:16 buenos días los Reyes visitan a esta hora la edición más tecnológica de Fitur este año con más presencia más de diez mil empresas de ciento sesenta y cinco países están aquí con la India como país invitado países que participan por primera vez en esta feria el caso desidia siempre atentos a los pabellones que visitan los Reyes comparada hay foto este año Valencia Galicia Navarra y Aragón la feria abre hoy a profesionales y a partir del sábado al público este años esperan superar los doscientos cuarenta mil visitantes

las costas de A Coruña hay de Lugo se encuentran a esta hora en alerta roja el nivel más alto por el viento y el fuerte oleaje de hechos esperan olas de hasta nueve metros el viento y la nieve tienen además en alerta naranja la costa cantábrica el Pirineo de Huesca Lleida el litoral de Tarragona y el norte de Castellón

el Madrid en Madrid el Ayuntamiento de Carmen ofrece ayudas fiscales a las grandes empresas ubicadas en el barrio de Las Tablas una zona muy saturada de tráfico en hora punta que permiten a su plantilla trabajar desde casa o escalonar la hora de entrada y salida a la oficina Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 03:20 buenos días el concejal responsable de Urbanismo ya han mantenido un primer encuentro con directivos de grandes empresas para mejorar la movilidad laboral y reducir los atascos a esta reunión les seguirán otras para que antes del verano se pueda ir diseñando un plan especial de Tráfico para su aplicación paulatina la idea del Ayuntamiento es ofrecer ayudas y desgravaciones fiscales aquellas empresas que fomenten el uso del transporte público entre sus empleados el escalonamiento de los horarios laborales o incluso el teletrabajo sobre la mesa también está la posibilidad de que las compañías junto con el Consistorio puedan ofrecer bonificaciones en los aparcamientos de rotación y en las zonas del ser para aquellos vehículos de alta ocupación

Voz 1275 03:59 bueno vamos a Vallecas a la Asamblea donde los niños hoy hace las veces de diputados protagonizan esta mañana un pleno infantil con sus propias propuestas un pleno que organiza Aldeas Infantiles Israel Aranguez cuéntanos

Voz 8 04:10 buenos días unos minutos arrancaba este pleno de pequeñas señorías tal como lo ha calificado el propio consejero Carlos Izquierdo que se sienta la tribuna junto a la presidenta de la Asamblea Paloma Adrados y al presidente de Aldeas Infantiles Pedro Cruz ahora mismo estamos asistiendo a las primeras ponencias de estos ciento treinta niños a través de sus cuatro portavoces uno a la colegio que participan mensaje principal la confianza para vencer el acoso escolar

Voz 9 04:33 es hoy vamos a estar como diputados en cierto modo también vamos a Adil el discurso de nuestro buen amigo Álvaro

Nuestro próximo invitado estuvo en el fin del mundo literal

el diario ABC desde dos mil cinco el once de marzo de dos mil once siervo de luces esa fecha once de marzo de dos mil once el estaba en Pekín cuando yo era noticia del tsunami en Japón hizo la maleta en cinco minutos porque los corresponsales saben de muchas cosas pero sobre todo de hacer maletas

Voz 10 05:48 expertos yo doblar camisas en

Voz 1995 05:50 su segundo tan sólo tres mínimo e te hablo de plusmarquista y ahora cree olvidando los seguidos no es bueno cogió un avión hice metro directamente en en Tokio vernos así lo cuenta en Fukushima mon amour que es una crónica novelada de aquel desastre que acaba de publicar la editorial alias pues bienvenido o la tónica tal buenas tardes lo de hacer maletas forma parte inherente no no te enseñan en ninguna facultad a ningún compañero pero de hacer maletas daría dentro del orden de tus cualidades no sé si primera segunda pero

Voz 12 06:22 tres es una de las más mundanas y la verdad es que se ha desarrollado de forma espontánea porque como estamos acostumbrados a estar viajando constantemente al final te acostumbras a hacer la maleta súper rápido y a salir pitando cada vez que hay alguna emergencia yo como bien has dicho pues llevo desde el año dos mil cinco como corresponsal de ABC hacía ahí he tenido la suerte de poder cubrir los acontecimientos más importantes en este continente que es enorme y eso me ha llevado a viajar casi constantemente pues varias veces al mes de un apunta otra del continente es lo que hace que al final acabemos siendo muy rápidos haciendo haciendo la maleta

Voz 1995 06:56 tú llegas a toque ese día que te encuentras con las calles desiertas las luces apagadas el cielo rojo niños cubiertos con las capuchas grises

Voz 13 07:05 que les protegen de la radiación no se da

Voz 1995 07:08 es un decorado de Terminator sea lo más parecido a ciencia ficción que uno puede imaginar

Voz 12 07:13 exactamente así es he escrito este libro que es una novela Fukushima Mona MUJA publicada por Cai las no es su libro periodístico es una novela donde mezclado los últimos llama crónicas

Voz 1995 07:24 novelista sí sí hacía hacías una definir

Voz 12 07:26 son perfecta porque lo que te ha sido combinar los testimonios reales de los supervivientes y los damnificados que yo estuve entrevistando en el año dos mil once cuando estuve viajando un mes y medio por toda la costa arrasada por por olas de hasta cuarenta metros de altura y luego también durante los años siguientes porque vuelto prácticamente cada año para hacer un seguimiento de la reconstrucción y también de las labores de descontaminación y desmantelamiento de la central nuclear donde entrado dos veces la última en octubre yo el primer día al contrario el protagonista de la novela no llegó a Tokio yo salgo salgo de Pekín esta tarde ese viernes por la tarde me quedó varado en Seúl esa noche porque han cerrado los aeropuertos de Tokio y a la mañana siguiente desde Seúl puedo volar a Japón pero como a todos los aeropuertos del norte estaban cerrados y los kilos de Tokio también acaba encontrando un vuelo a Osaka que está en el sur de la segunda ciudad de Japón y llevo allí con la intención de intentar llegar a las zonas de tsunami lo antes posible por suerte encuentro empezó a preguntar por vuelos al norte pero no había ninguno ninguno disponible por suerte encuentro un vuelo que llega a la ciudad de Fukushima es amigo más tarde era las doce del mediodía cuando yo había llegado allí el vuelo salía las dos ocurrió otro de estos momentos mágicos del periodismo y dos periodistas americanos que tuvimos que ir corriendo sacar los teléfonos móviles japoneses para estar comunicados allí coger un taxi ir a toda prisa hasta la terminal domésticas que estaba un hora y ahí coger ese vuelo hasta la ciudad de Fukushima donde llegamos pues aproximadamente a las cuatro de la tarde unos minutos después de que se hubiera producido la primera explosión de hidrógeno en la central nuclear entonces el ambiente que nos encontramos en este lugar cuando llegamos allí es de película apocalíptica por eso ha escrito esta novela porque me inspiraba esas películas que ya había visto cuando era pequeño con toda la gente que salía de su casa evacuada la policía hay por supuesto pues este ambiente

Voz 1995 09:17 doce nuevas tengo miedo en ningún momento Pablo a las posibles secuelas a largo plazo de la exposición la contaminación radioactiva

Voz 12 09:24 bueno miedo por supuesto lo tuvimos en todo en todo momento allí y hubo un pánico generalizado porque ésta es un enemigo que ni se siente pero sabemos que está ahí la radiactividad en principio pues todo está normal pero sabemos que sabíamos que había partículas radioactivas que habían sido liberadas por la central nuclear en ese momento y por ese motivo la policía estaba desalojando a toda prisa a los vecinos que vivían en veinte kilómetros alrededor de la central llevándolos a unos polideportivos donde les hacían unos chequeos con unos contadores para medir la radiación que tenían Iber como estaba como estaba su cuerpo yo me su mes mes sometido a varios de estos controles durante todo el tiempo que he estado allí también entrando en la central ir en principio pues parece que esté bien pero por supuesto el miedo lo tuvimos en todo momento porque realmente lo que se debía en unas dación de pánico porque pensábamos que iban a estallar los reactores lo que hubo no fueron explosiones nucleares sino explosiones de hidrógeno que dejaron los núcleos al aire libre se fundieron y eso provocó un a una fuga

Voz 1995 10:31 es decir el anfitrión nuestra información básicamente vienen con lo de Chernobyl en cuanto a desastre nuclear nuestra información viene de ahí quizás cierta confusión luego luego lo explicamos

Voz 14 10:41 es que le la gente japonés tiene fama de tradicionalmente se muy esto eco ante los había pánico o mantenía una cierta calma a la población de Fukushima

Voz 12 10:52 bueno el pánico creo que lo tenemos más los extranjeros

Voz 1026 10:55 esta siquiera efectivamente que estábamos

Voz 12 10:57 los pues allí había muchos ven muchas expatriados que estaban trabajando a grandes empresas los billetes de avión se agotaron todos hubo periodistas que se marchara de allí los japoneses que pudieron también se fueron por supuesto pero también había personas que no se quería marchar recuerdo una señora en un en la ciudad de Sendai que está a unos cien kilómetros de de de de la central de Fukushima también había llegado allí pues el miedo a que llegara la nube radioactiva se está marchando toda la gente esta señora era la única que tenía una tienda de comestibles abierta donde compramos unos pues algo para comer recuerdo con el compañero del país en este momento con José Reinoso que estábamos juntos y fuimos a comprar y fuimos a comprar la poca comida que había que era que eso Kamen Very algo de jamón y nada más la señora nos dijo

Voz 15 11:44 eh ese era ese detalle eh

Voz 1995 11:47 que el mundo se destruye ello usted con Don jamón hay sentado esto parece eso hay que valorar hacia el mundo esto puede explotar ahora yo comparto ese poquito

Voz 16 11:56 ah bueno era bueno jamón bueno el jamón yo también lo cuanto aquí lo he como lo he novelado era creo que era jamón de Parma en ese momento no era nuestro Jamón jamón ibérico yo por supuesto un poquito Benito y jabón el fin del mundo

Voz 1995 12:09 ve en otra manera no es bueno perdone así lo contábamos así contamos ese día aquí en la Cadena Ser

Voz 17 12:14 pues de momento son sesenta los muertos según la agencia AP que cita a la policía japonesa muchos heridos y desaparecidos REUTERS informa de que la policía habría encontrado entre doscientos y trescientos cadáveres en sesenta y no está todavía confirmado es la zona barrida por el tsunami a 4C

Voz 1995 12:30 la cifra final de fallecidos fue quince mil ochocientos noventa y tres dos mil quinientos cincuenta y seis desaparecidos el terremoto fue tan potente el cuarto más potente de la historia desde que registros que alteró el eje terrestre unos diez centímetros y acortó la duración de los días uno coma ocho micro Se Hoon micro segundos ir a veces confundimos la explosión que sí se produjo en en móvil con lo que ocurrían en la central de Fukushima vamos a hacer una pequeña pausa enseguida volvemos a hablar con con Pablo íbamos a incorporar a nuestro Consejo Científico a amuleto Gámez los tenemos profundo pero será interesante aprovechara conversación con Pablo para hablar

Voz 18 13:08 de lo nuclear de no nuclear se dan

una hora menos en Canarias

Voz 13 17:36 Pablo Díez ex corresponsal en Asia del diario ABC

Voz 1995 17:38 acaba de publicar Fukushima mon amour es una crónica novelada de su experiencia en días terroríficos os que siguieron el gran terremoto de dos

Voz 32 17:45 el once Buyo vuelos contaba esas has vuelto varias veces la última vez el pasado mes

Voz 12 17:52 efectivamente el pasado mes de octubre volví por segunda vez a entrar en la central nuclear de Fukushima para ver cómo se desarrollan los trabajos de descontaminación y desmantelamiento

Voz 1995 18:02 Icono mientras ahí

Voz 32 18:04 va a ser abrigado

Voz 12 18:07 sí pero no tanto como otras veces antes la gente entraba con estos y trajes especiales blancos fantasmagóricos que son con los que están trabajando los operarios hay siete mil operarios trabajando allí sobre todo los que están cerca de los reactores en mi caso yo cuando entré en esta en esta última ocasión tenía que cubrir los las manos con unos guantes un gorro un casco llevaba dobles calcetín un chaleco un chaleco también me tenía que cubrir los ojos hizo una máscara el cuello pero no hacía falta que tuviéramos estos trajes especiales estuviera muy cerca de los de los reactores íbamos en un autobús y nos bajamos en una especie de Lomas desde la que se deben todos los reactores

Voz 27 18:47 ahí de la la radiación era alta era de

Voz 12 18:50 cinco Rivers pero cuando lo normal es que haya cero coma cero dos para que no sabemos una idea llegaban a Veinticinco pero en la zona cerca del reactor tres llegaban a unos trescientos micros y donde los trabajadores tenían que vestir estos trajes fantasmagóricos

Voz 1995 19:07 pues sorprendentemente Japón no ha dejado de apostar por lo nuclear a pesar de este terrible accidente jabón sigue apostando por la energía nuclear y hubo otro incidente en Niigata en año dos mil siete y a pesar de todo eso jabón no Zabala navales vamos a incluir esta conversación a dos tipos interesantes uno están en Valencia sin virus conocido el profesor de Bioquímica a José Miguel Mulet José Miguel muy buenos días

Voz 10 19:29 hola buenos días qué tal el que si está afectado pueblos

Voz 1995 19:32 el virus lo hemos dejado en casa lejos fíjate Nos da más miedo Gámez que el en Fukushima

Voz 27 19:38 que Luis asesórame muy buenos días

Voz 1026 19:41 cómo vas voy voy con todos los días

Voz 27 19:44 a veces estas cosas ya sabes la gripe citó Mulet

Voz 1995 19:48 catástrofes como la de Fukushima no debería replantearnos hacernos replantear nuestra opinión o la forma en la que tenemos que reaccionar los con un tipo de energía en concreto en este caso la energía nuclear no debería hacernos pensar

Voz 10 19:58 sí pero con cabeza de tengamos primera lo de Fukushima no fue un accidente nuclear fue un terremoto con terremoto que cayó en una zona Honda dio una central nuclear y por ahí se produjo el accidente nuclear que hay que decir que en general estuvo bien gestionado que podría haber sido mucho peor mucho peor estamos todos pensando en Chernóbil pero para lo que pasó a la irradiación que hubo todo digamos que fue una gestión moderadamente buena o aceptablemente buena obviamente eh a nadie le gusta a la energía nuclear porque todos pensamos en Chernóbil y tal pero hombre Alemania por ejemplo quitó la energía nuclear a raíz de Fukushima y el problema es que es la alternativa hoy por hoy no sigue siendo las energías limpias como el como la solar la eólica por un problema y es que cuesta ajustarlos a demanda la eficiencia todavía no es buena aunque sí que es verdad que cada vez están mejorando en dos el problema es que cuando no tienes suficiente energía con la que te dan la eólica y la solar acabas cayendo en la térmica teclado la Térmica es mucho más contaminante es mucho más cara también produce muchas más víctimas porque claro la térmicas básicamente a base de carbón o de petróleo si contamos las accidentes en minas de carbón y petróleo pues es mucho más dañina que la nuclear por lo tanto de cara a cincuenta sesenta años pues sí que es verdad que las nucleares habrá que ir cerrando las poco a poco pero cuando tengamos una alternativa fiable cuando las las energías limpias puedan dar el do de pecho y puedan aportar y puedan evitar los problemas que tenemos como ajustarlas a demanda almacenamiento etcétera por lo tanto no es una cosa que se vaya a solucionar donde a otro

Voz 1995 21:46 en cualquier caso algunos de los problemas que tiene que ver desvió con los residuos Game no tenemos resuelto el tema de los residuos

Voz 33 21:52 en el país sin ningún siete los residuos del carbón y el de los requisitos de la combustión de combustibles fósiles que están echando CO2 a la atmósfera Nos están envenenando a todos evidentemente no tenemos resuelto el problema de los residuos tampoco se generan tantos pero es que tampoco se habla nunca de llenar el mundo de centrales nucleares el problema que comentaba JM de Alemania es que Alemania que ha cerrado sus centrales nucleares a raíz de de Fukushima que lo que ha hecho es aumentar las emisiones de CO2 Alemania contamina ahora más y causa más incrementa más el efecto invernadero el calentamiento global que lo que hacía antes de Fukushima porque por un bien que dice es decir las centrales nucleares en la energía nuclear ahora nadie habla de que todos vayamos hacia ellas sino de que sea una energía de transición hasta que las renovables nos den lo que lo que nos tengan que dar al final pero que de momento no podemos seguro que si decimos ahora en el mundo y reduce el consumo de energía seguro que nadie lo reduce bueno pues Dean de algún lado tenemos que sacar esa energía para dejar de combustibles los combustibles fósiles a la vez

Voz 1995 22:59 sí diseñará Mulet y es cierto se produce un terremoto hoy y el derivado un tsunami a partir de ahí el el el accidente pero sí que había recomendaciones falo de mover la central nuclear un proceso que hubiera costado tan sólo cien digo dan sólo entre comillas es cien millones de dólares si había aún consejo de mover la central nuclear porque podía ocurrir algo así

Voz 12 23:20 sí había informes desde el año dos mil dos y dos mil ocho uno de ellos recomendaba que se movieran los generadores eléctricos de emergencia de los reactores que estaban en sótanos porque había informes de que podía haber un un terremoto y un tsunami muy fuerte en esa zona de la costa japonesa eso costaba solamente cien millones de dólares que en realidad no es mucho para para TEPCO Tokyo Electric Corporation que en ese momento era la tercera eléctrica del mundo pero finalmente decidieron no hacerlo ir cuando llegó la ola está que con la costa llegó a una altura de diecisiete metros dentro de la central de Fukushima todavía está la marca allí cuando lo visitamos il eso fue lo que provocó que Saberi eran los sistemas eléctricos de refrigeración había también bastantes informes para mejorar la seguridad y al final eso no se hizo la gestión después pues hubo personas la estos héroes de Fukushima querellaron su vida muchos de ellos algunos han desarrollado en incluso el propio director de la central nuclear murió de cáncer poco después

Voz 18 24:20 ha habido casos en en

Voz 12 24:22 en los tribunales japoneses en los cuales se ha acusado de negligencia a los responsables de Tepco por haber desoído estos consejos y también sangrado de indemnizaciones a trabajadores que sufrieron enfermedades por la radioactividad

Voz 1995 24:35 estamos acostumbrados al término la puerta giratoria de Isabel Mulet Gámez no solamente ocurre aquí en Japón es habitual esa puerta giratoria donde los grandes dirigentes una compañía eléctrica forman parte del Gobierno en cuando salen de gobierno buen seguro de la puerta giratoria desgraciadamente no saben no es un invento nuestro pero es que además

Voz 33 24:53 lo que lo que decía Pablo y lo que tenía que haber pasado es que unas mil que la administración japonesa hubiera obligado a nadie de dejan hacer las cosas porque si no reglas nos regulan todo no está reglado como tenemos que conducir por tenemos que conseguir tenemos que poner pues con una cosa arriesgada si no se gestiona bien cuando alguien quienes recomiendan moverle dicen la tiene para cien millones pues que la mueva si no se cierra así de claro

Voz 12 25:18 hoy con respecto a estas puertas giratorias aparte de en mi libro mi novela Fukushima pues dio también recomiendo un libro que no sé si está publicado en español se llama Fukushima la historia de una de un desastre nuclear está en inglés Fukushima Story of el New creas desastre está escrito por la Unión de Científicos Concienciados es un estudio muy profundo sobre el tsunami también sobre lo que ocurrió el desastre que ocurrió en Fukushima en la central de Fukushima porque realmente lo que cuentan ellos es que este escenario jamás se había previsto en todos los ensayos que había alguna emergencia jamás se había previsto que hubiera una triple fusión de los reactores nucleares en en una central por lo tanto lo que contaba los trabajadores es cuando acudieron al manual de Agencias las preguntas que ellos tenía las respuestas no estaban allí porque jamás se había planteado esta posibilidad y esto que ocurre en Japón por supuesto pues también ocurra en Estados Unidos y ese libro que os recomiendo hace un análisis exhaustivo de las causas que llevaron a que al final tienes finalmente ocurriera este desastre nuclear provocado por supuesto por esta este gigantesco tsunami que barrió la costa japonesa

Voz 14 26:25 el Gobierno japonés yo veo Leandro la prensa japonesa que está un poco lo ve como una cosa de pasado incluso cuando el Comité Olímpico estaba visitando Japón el gobierno común que es es un gesto de ponían comida cultivar en Fukushima para declarar que mira esto es lo nuestros otros lo ponemos en nuestros platos para demostrarlo es una ensalada besas te te la comes

Voz 10 26:48 eh es muy fácil de saberes eso puede comen o no porque la radioactividad es muy fácil de detectar entonces sí se ha hecho la descontaminación como tiene que hacerse yo cualquiera porque un aparato como Unger es bastante fácil de conseguir se puede ver es tan fácil como ver si esa ensalada tiene algún contenido radiactivo

Voz 13 27:09 pero si es que no hablar de la ensalada si te está yendo la Botnia rey el único que va a decir

Voz 10 27:15 el único problema es que la pongáis un plátano porque el plátano de forma natural es bastante radioactivo y de hecho la red de acción se puede medir en plátanos

Voz 1995 27:24 espera perdón eh pueden a Pablo ibas a intervenir pero puedes podemos explicar es cómo Mulet

Voz 10 27:30 las hará en plátanos el plátano acumula muchísimo potasio el potasio tienen un isótopo que radioactivo entonces digamos que el plátano tiene más radioactividad que el que el fondo que la base obviamente es muy poca radiactividad y no tiene ningún efecto pero sí que es una radioactividad medible entonces para dosis muy bajas Se habla de la banana equivalen those o dos es equivalente

Voz 1995 27:54 las me encanta la forma de vivir peligrosamente con estabilizada en Banana haber no

Voz 10 28:02 es peligrosamente porque son dosis muy pequeñas de hecho Pablo hay una curiosidad posiblemente cuanto más expuesto hayas estado la radioactividad puede haber sido non el entorno de Fukushima que se supone que vas controlado y con Geithner si tal sino en un viaje e intercontinental donde el avión va a mucha altura entonces no tienes la protección de la atmósfera

Voz 1026 28:24 ya estás expuesto rayos cósmicos que eso es equivalente a estar expuesta radioactividad si si hubo o incluso

Voz 12 28:29 es una radiografía dental o algún bueno de Anaya

Voz 1026 28:31 es muchísimo más también puesto yo tengo que dar

Voz 12 28:34 decir que aunque no he tomado los plátanos de Fukushima pero sí que estuve comiendo de hecho cuando estuvimos allí en octubre en un viaje organizado por el Gobierno para decir la central Iber también estos trabajos de análisis también los trabajos que se están haciendo que podemos comentar sobre sobre la que se está haciendo la central ahora es cierto que un estigma de Fukushima pero también que las autoridades están intentando controlar las verduras el arroz y el pescado que viene de esa prefectura para que llegue sano en perfectas condiciones a al mercado

Voz 1995 29:04 ahí sobre el pescado eh mire a la cabeza la imagen de los Suns con ese pez de Tres Ojos y ahí no sé por qué

Voz 10 29:12 un poco bueno hay una canción que en España denunció que había encontrado un pez con tres ojos en el Ebro por Garoña era todo mentira

Voz 33 29:21 era una noticia falsa de de una organización ecologista española que ahora que se la inventó hace años

Voz 10 29:27 la mente dijeron que hasta iban ha publicado un artículo en Nature y al final advierte

Voz 33 29:32 relató a la prensa

Voz 1995 29:34 en fin Pablo tenemos que dejarlo ahí corresponsal en la ciudad diario ABC que es este libro que nos ha dado pie a preguntar nuestros expertos sobre sobre nuclear Mulet Gámez escépticos muchas gracias hasta la semana que viene

Voz 10 29:44 ya sabrán los Pablo gracias

Voz 1995 29:47 en Hoy por hoy

Voz 1026 34:23 el menú qué tal buenos días Gemma es quien menos hoy todo el mundo ha oído hablar de él big data la compilación el manejo y la gestión de grandísimos volúmenes de datos para conseguir algún efecto pues de forma más eficaz más eficiente hay un montón de Campos en el que se están aplicando metodologías Mislata y hoy unos exijamos en uno en el del deporte concretamente en el fútbol Paco González fundador de The Money ball data buenos días hola buenos días bueno vuestro proyecto emprendedor que se apoya por cierto en el entorno del Parque Científico de la Universidad de Valladolid usa grata para el fútbol como actualmente

Voz 10 34:55 lo que realizamos es una primera toma de de fue

Voz 1026 34:58 de datos e entendemos que estamos en nada

Voz 10 35:00 la revolución industrial de las cosas en el que alrededor del deporte en este caso al reo del fútbol y en este caso en el entorno del fútbol dentro de lo que es el la entronización del juego no fuera del terreno de juego ese gen la información así datos los cuál es nuestro es lo primero que hacemos es recopilar los eh tomamos esos datos les les damos eh generamos valor Yi cruzamos la información del no oportuna para poder generar único valor a través del futbolista como es el caso del fútbol y a partir de ahí aplicamos eh analítica aplicamos herramientas analíticas habituales de mercado para poder realizar Martín que que sean fáciles Si indirectos en la toma de las decisiones del día a día de nuestros clientes como clientes que actualmente por ejemplo pueden ser el Real Valladolid el Sevilla Fútbol Club el Levante Unión Deportiva la Universidad Valladolid Universia europea del Real Madrid bueno clientes e sobre todo dentro de un entorno deportivo y fundamentalmente a día de hoy dentro de un entorno del fútbol que os piden los

Voz 1026 35:52 nubes que quieren vuestros clientes fundamentalmente

Voz 10 35:54 eh requieren tres cosas que realmente cumple perfectamente lo que es una metodología un entorno ataques ahorro en el tomo en la toma de decisiones ahorro en el tiempo en en en los procesos de los profesionales que están en el día a día en el en el equipo en el fútbol eh Izar al máximo el riesgo en esa toma de decisiones que que el error sea lo mínimo posible y sobre todo fundamentalmente les intentamos ayudar a ganar que fundamente es el el lo que consiste este juego no lo dijo el deporte un caso del fútbol es en ganar y ganar partidos

Voz 1026 36:22 bueno manejando tantos datos tendréis que procesar un montón de parámetros cuáles son

Voz 12 36:25 los los decisivos los más importantes para lograr los son

Voz 1026 36:28 tipos que nos acabas de describir nosotros actualmente nuestra

Voz 10 36:31 a base Atos más también tenemos un número de registro es de ciento cincuenta millones de variables a partir de ahí se engrosan variables del el aspecto físico desde el punto de vista de kilómetros recorridos velocidades a partir veintiún kilómetros por hora a partir de veinticuatro número aceleraciones número aceleración es fundamental para poder capturar y para poder minimizar el riesgo de las lesiones e datos técnico tácticos pues es de datos técnico tácticos defensivos ofensivos de posicionamiento espacial tres de tiros de pases de táctiles de cruces de centros e datos e cognitivos como son los datos psicológicos y de comportamiento estado de ánimo o qué tipo de variable que pueda significar lo que es un poco más complicado analizan el juego hasta el el simple dato de las redes sociales y el comportamiento de los deportistas dentro del entorno de la red social es como

Voz 1026 37:19 pega el mundo de la ciencia como la que hacéis vosotros con el deporte lo racional con lo pasional el ordenador con el campo de fútbol bueno estáis teniendo una acogida fáciles o pues tampoco es complicado es complicado

Voz 10 37:30 aplicar porque hablamos de una de una ciencia de una tecnología de la metodología que realmente es muy objetiva su base es la objetividad con lo cual eh en un en un entorno Llanos lamenta el fútbol sino en el entorno en el que vivimos sobre todo en un país latinoamericano país español hispano como es España en el que las decisiones se toman mucho más de estas objetiva objetivo unos hemos países nórdicos donde somos mucho más fríos en ese aspecto pues el fútbol en no es una un aspecto diferente a otro sector de la vida iguana no es fácil eh es lo que intentamos es intentar convencer a a nuestros clientes de que los datos que se pueden obtener de de esta forma puede ser muy provechosos para poder anticiparse Soto a predecir situaciones que pueden suceder no puede data realmente está aquí fundamentalmente para cubrir eso es anticipar y predecir aquello que puede suceder porque para contar lo que ha sucedido obviamente es mucho más sencillo

Voz 1026 38:19 oye qué está pasando en Valladolid que tiene la única universidad pública con un grado en de ataque caldo de cultivo hayáis porque esta en la punta de lanza de esta tecnología tan importante bueno la única como tú

Voz 10 38:27 bien decías la única universidad pública que tiene

Voz 1026 38:30 en un grado propio de Big Data es la anexa

Voz 10 38:33 eh eh eh tiene un grado de movilidad en el que se mezclan informática con estadísticas con lo cual lo que es lo que se obtiene de ellos un gran vivero de profesionales de jóvenes estudiantes de jóvenes futuros profesionales que tienen un conocimiento y una formación académica perfecta para lo que es el entorno data por eso en Valladolid no solamente en el proyecto nuestros proyectos hay una gran demanda de profesionales este perfil pues porque lógicamente S R se entiende que tenemos la capacidad de los estudiantes que salen de esta universidad tiene la capacidad idónea para poder aplicarla en el día a día

Voz 1026 39:03 próximos pasos queréis en Money ball data cuáles son vuestras ambiciones vuestros sueños

Voz 10 39:07 buenos como decimos nosotros en la carta a los Reyes Magos no suele ser lo que nos piden los clientes los próximos pasos eh aquí los la clave está en que a través de un único identificador salga a través del futbolista entre un único ha indicado el ex futbolista podamos incorporar cualquier tipo de variable que sede que hiciera finales un montón de proveedores la no determina unos valores determina una identificación a ese a ese futbolista en otros nuestro gran reto es que se unifique en un único indicador que este futbolista reciba variables y datos de cualquier fuente que le rodea vale Ike eh genere una única respuesta que eso nos ayudará sobre todo a optimizar ya poder minimizar al máximo sobre todo las decisiones que tomemos

Voz 1026 39:44 para cuando de otros deportes más allá del fútbol

Voz 10 39:47 ha llegado el fútbol es muy amplio es el deporte rey dicen que por muchas cosas pero yo creo que la tecnología viene a decir también porque es el deporte rey porque genera millones millones de eventos millones de sensaciones obviamente los eventos genera sensaciones e ir Bono es complicado determinar si podemos dar el salto a otros deportes porque es fundamental conocer el juego es fundamental conoce la tecnología pero es fundamental conoce el juego sino con ese juego es muy difícil de interpretar los datos con lo cual nosotros somos conocedores nuestro perfil de toda la gente de componemos Moneo latas un perfil careo tiempo Somos eh gente dedicada al fútbol y con experiencia en el fútbol con lo cual tendríamos que dar un paso incorporando profesionales

Voz 1026 40:20 Paco González fundador de Money ball data muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros

Voz 2 40:26 el aún no saudíes que trabajar en la nube te ahorrará hasta un veinte por ciento de tiempo en reuniones con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante sí y además te dan almacenamiento ilimitado para que lleves tu empresa allá donde Pallars descubre no en Vodafone punto es barra autónomos supone y catorce cuarenta y tres Vodafone Partner en la era digital

Voz 1026 40:53 del Vega trabajamos a otra tendencia que también tiene nombre en inglés sideral que también

Voz 19 40:57 todo el mundo casi todo el mundo ha oído hablar el cogote

Voz 1026 41:00 espacios de trabajo para freelance y para pequeños proyectos en todas las ciudades han ido surgiendo en los últimos años y queremos hablar de hacia dónde va a ir este fenómeno con una persona que los conoce bien porque es responsable de uno en Madrid Ana Castro directora de de Gardens Face buenos días

Voz 0139 41:14 buenos días qué tal bueno si es que dos mil dieciocho

Voz 1026 41:17 ser un año en el que veremos a Borges en zonas rurales porqué

Voz 0139 41:22 bueno es algo que está cambiando bastante la presencia de los espacios de co working está cobrando importancia en las zonas rurales donde contribuían a los emprendedores un poco el éxodo juvenil que bueno que lleva viendo desde hace muchos años saliendo a la gente a la ciudad en la mayoría de los casos suelen ser iniciativas que han surgido entre las entidades locales y los consistorios con alguna excepción de algún particular que estar atado un poco a la piscina Vivanco working en Canada rurales por qué esa esa tendencia bueno como sabéis ahora mismo hay bastante moda también tenía una vida relajada una vida un poco más Shana entonces bueno esto se puede conseguir viéndote al campo pero también trabajando en en la era digital ver al que estamos porque bueno las claves ahora son las TIC no son que cualquier negocio digital se pueda en cualquier parte te puedes mover en Verdi parte ahora pues tener una vida más relajada en el campo estar alejado de la ciudad haciendo lo que te gusta pues mucho mejor

Voz 1026 42:16 entre vuestras previsiones incluís también que el quién deja de ser un espacio en forma de oficina hacia donde vamos a qué tipo de espacios

Voz 0139 42:23 sí bueno ahora hay un nuevo concepto los quien ya no son solamente oficinas compartidas sino que representan espacios de interacción social para generar sinergias y favorecer la creación de nuevas ideas entonces bueno por eso ahora lo que se ha creado mucho de estos con Working son los diseños basados en las para tomar café y conversar pues por ejemplo en nuestro caso en nuestro espacio Eco work in the Space tenemos zonas donde se puede jugar al pimpón saques son espacios donde la gente puede interactuar sobre todo conocerse tener nuevas ideas

Voz 1026 42:52 por último decís que nos tenemos que ir acostumbrando en la expresión co working corporativo es decir localizar espacios de este tipo en empresas grandes

Voz 0139 42:59 bueno cada vez hay más empresas que están optando por modernizarse abrir sus oficinas a Freeland para que sus trabajadores compartir ideas y experiencias con ellos así estos trabajadores que ellos tienen su empresa se motivan con relaciones laborales nuevas gente que no tiene nada que ver dentro de su espacio laboral con su empresa pueden aprender de ella de las competencias que estas personas tienen y así mejorar

Voz 1026 43:22 pues Ana Castro directora de The Gardens muchas gracias por compartir estas previsiones de co working con nosotros

Voz 0139 43:28 a vuestra tras Ramos y estartapeando

Voz 1026 43:30 hoy volvemos a este programa el miércoles que viene aunque siempre puede localizarlos en nuestras redes Twitter Facebook y el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima

