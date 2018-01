Hoy por Hoy (17/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:10 hace una hora está en marcha la sesión constitutiva de nuevo Parlamento catalán la duodécima legislatura que ha comenzado con la lectura del decreto de convocatoria de este pleno por parte del secretario de la Cámara antes de constituirse la mesa de edad que preside este pleno hasta que se vote la nueva dirección de la Cámara esa mesa hasta formada íntegramente por tres diputados de Esquerra encabezados por Ernest Maragall que en sus primeras palabras mostró su indignación por el hecho de que ocho diputados electos independentistas no pueda asistir físicamente este pleno un asunto que ha marcado ya la primera polémica de la mañana pero además acaba de produciría la primera de las tres votaciones previstas para la elección de la nueva Mesa en concreto la el nuevo presidente y hará falta una segunda Pablo Tallón

Voz 1673 00:48 si la primera votación acabado casi sin sorpresas Roger Torrent de Esquerra se lleva sesenta y cinco votos José María Espejo Saavedra de Ciutadans cincuenta y seis uno menos de los previstos hay nueve abstenciones de los Comunes idea alguien que no sabemos quiénes y cómo no hay mayoría absoluta ahora habrá una segunda votación en la que bastará mayoría simple y en la que por tanto Tour Rehn ya será elegido president podemos hablar como decías de una de las primeras polémicas de la legislatura la delegación del voto de los tres diputados encarcelados que no ha gustado ni Ciutadans ni a PP vamos a escuchar a Inés Arrimadas al presidente de la mesa de Data Arnes Maragay

Voz 4 01:18 bueno en cuenta el artículo noventa y tres del Reglamento teniendo en cuenta los informes del letrado Le pido Señor Presidente de la Mesa de Edad del Parlament una reconsideración respecto a esta decisión

Voz 5 01:28 el reglamento no para ver la posibilidad de una reconsideración

Voz 1673 01:34 además de los lazos amarillos que ocupan los escaños de los ocho diputados ausentes también ha ido repitiendo esta secuencia

Voz 2 01:39 Carlas Puig dramón Casamayor

Voz 1673 01:44 son aplausos de una bancada Independentistak cada vez que se llamaba votar a los encarcelados o a los electos en Bruselas debemos bordando que los tres diputados

Voz 1018 01:52 John Oriol Junqueras Jordi Sánchez y yo mi for podrán votar de forma delegada Sánchez ha pedido hoy mismo al juez Pablo Llarena que autorice a salir temporalmente de presión para poder participar en este pleno no podrán hacerlo recordamos los cinco huidos a Bélgica tapizados por el ex presidente Puigdemont que a diferencia de lo anunciado por el Partido Popular de Cataluña el Gobierno central no recurrirá la delegación de voto de los diputados encarcelados a la espera de las nuevas votaciones para saber cómo queda la mesa merece la pena subrayar el tono de dureza utilizado por Ernest Maragall como presidente de esa mesa de edad que ha llegado a decir que el Estado sólo sabe humillar castigar Pol Foradada

Voz 6 02:28 es habitual que el presidente de la mesa de edad que es el diputado más mayor haga un breve discurso lo que no lo es tanto es que tenga tanto contenido político como el de Ernest Maragall esta mañana empezado expresando su indignación por la ausencia de los presos y los exiliados una expresión que ha despertado el murmullo entre los partidos constitucionalistas y luego ha seguido con un discurso duro contra el Estado que el Estado español parece que no sabe ganar sale derrotar no sabe compartir sabe imponer humillar castigar según Maragall la votación del veintiuno de diciembre fue la confirmación del uno de octubre y a pesar de que ha asegurado que nunca abandonarán la vía democrática ha acabado su discurso versionando uno de los gritos que más escucharon en las movilizaciones del pasado otoño acabado Maragall con aquel país este país Sara Cembranos será siempre hemos

Voz 1018 03:16 bueno pues además de todo eso al Congreso de los Diputados sereno de nuevo la comisión encargada de estudiar los cambios en el modelo territorial como punto de partida para una posible reforma de la Constitución está compareciendo el presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Beccaría partidario de actuar con prudencia y entre otras cosas porque según ha subrayado los desafíos independentistas no ayudan precisamente a serenar el debate Mar Ruiz

Voz 1441 03:37 se Romay Beccaría ha defendido la validez del informe que elaboró el coche

Voz 1018 03:40 dejó de Estado en dos mil seis por encargo del entonces Gobierno socialista

Voz 1441 03:43 la de Zapatero para una posible reforma constitucional entre otros aspectos recordamos proponía incluir la denominación de las comunidades autónomas en la Carta Magna o una reforma en el Senado eso sí el ex ministro del PP se ha mostrado pesimista ante la posibilidad de lograr los consensos necesarios ahora por el conflicto en Cataluña

Voz 7 04:00 no e instrumentos en mágicamente resuelve los problemas el Sahara al final todo esto abanico al menos si paralelamente no cambian asimismo ciertas actitudes que llevaba incumplir leyes y sentencias o actuar de forma desafiante

Voz 1441 04:18 y es que advertido Romay Beck el momento es hoy sensiblemente peor que hace once años

Voz 1018 04:28 hora doce y cuatro en el juicio a la trama Gürtel la trama valenciana de la Gürtel la Fiscalía estudia proponer un acuerdo a dos de los veinte acusados anunciado Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes para una posible rebaja la petición de condena a cambio de que reconozcan los delitos cometidos por la trama algún detalle más Miguel Ángel Campos

Voz 1552 04:45 es un cambio radical en el juicio de la Gürtel a raíz de la confesión ayer del líder Francisco Correa el número dos Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes están dispuestos José Antonio a tirar de la manta y contar lo que saben de la trama de la financiación ilegal del PP y sus letrados han pedido la suspensión del juicio hasta el viernes para dar tiempo a preparar sus interrogatorios y contar los pormenores de la organización criminal el letrado de Crespo ha comunicado al tribunal que su cliente aportara hechos relevantes para la investigación tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han accedido a la petición de suspensión de las sesiones hasta este viernes después de más de una hora de negociación el juez José María Vázquez Honrubia acaba de aprobar esa suspensión así pues noticia de alcance en el juicio por la caja b del PP a cuenta de la Gürtel los responsables se comprometen a tirar de la manta a cambio de que la Fiscalía atenúe sus penas

Voz 1018 05:32 veracidad Miguel Ángel Campos y otra con el saque directo con Fitur de los Reyes inauguraron ahora mismo en Madrid la trigésimo octava edición de la Feria Internacional de Turismo más importante de Europa en la que participan ciento sesenta y cinco países más de diez mil entidades Don Felipe ha subrayado la importancia de esta cita para reforzar la buena imagen de nuestro país unidad móvil Ángel Cabrera María Manjavacas

Voz 8 05:51 seis saludos a punto de terminar ya el recorrido por parte de los Reyes y tras visitar los pabellones de Valencia Navarra o Galicia no Cataluña este año no toca en este recorrido con muy buenas perspectivas decía el Rey le escuchamos

Voz 5 06:05 da una imagen exceden estupenda y cada año se supera así que estamos muy muy contentos

Voz 8 06:13 con este año con más presencia nacional y también internacional Siria viene por primera vez se espera que los visitantes supere los doscientos cuarenta mil y al público recuérdese abre el sábado

Voz 0325 06:28 la policía libera once mujeres prostituidas en un chalé de Gines en Sevilla vivían hacinadas y en condiciones de semiesclavitud la operación ha permitido detener a once personas que obligaban a las mujeres a dormir vestidas y a consumir drogas para aguantar más tiempo después

Voz 9 06:40 la Guardia Civil investiga la aparición de un bebé en una planta de reciclaje de basuras de Allen Lin en Granada el cuerpo fue encontrado por operativos de una cinta transportadora dentro de una bolsa de plástico y con el cordón umbilical cortado

Voz 0325 06:51 alerta roja la costa de Coruña y Lugo y naranja y amarilla en el resto del litoral del norte peninsular y provincias del nordeste por fuertes vientos las rachas pueden alcanzar los cien kilómetros por hora y las olas pueden llegar a los nueve metros en Galicia poso

Voz 3 07:04 cuidado con ese viento doce y siete una hora menos en Canarias gracias José Antonio la Cadena SER Hoy por hoy Toni Garrido muchas veces hemos hablado aquí de libros de autoayuda tono tal vez en poco displicente y hoy vamos a entonar el mea culpa por qué tipo de libros de autoayuda que todos hemos leído con ansia todos los que hemos sido padres primerizos

Voz 10 07:36 yo

Voz 11 07:38 sin no no es precisamente esta música alegre en la que uno escucha en su interior cuando después de Semana sin dormir corre una lira

Voz 3 07:44 día de urgencia la noche en busca de un libro que le explique qué hacer con el pequeño ser que llegó a su casa y que no te deja dormir no te roba tanto que él no duerma que son bueno sino que tú no duermes el Across muy buenos días

Voz 12 07:59 muy buenas días días Tony si es lo que el Gardian llama esta semana el genio diabólico de la literatura para padres primerizos sí incluso los más tranquilos y equilibrados pierden la calma un recién nacido en casa dice el crítico Oliver Burt Burman que es uno de los tipos más combativos contra las promesas de la llamada industria de la felicidad que él creía que estaba inmunizado pero bebé de nueve meses en su casa sale iba a comprar un libro de autoayuda para padres primerizos por curiosidad profesional por un lado la desesperación humana por los términos con veintitrés

Voz 3 08:29 veintitrés libros de autoayuda sobre educar a niños bajo el brazo estaba pocas

Voz 12 08:36 más interesante que señala Oliver Burman es que todos los libros de autoayuda para padres se dividen en dos campos agresivos irreconciliables por un lado están los

Voz 2 08:44 lo que él llama entrenadores debe

Voz 12 08:47 están comandados en España por el doctor en el campo de batalla principal como decías es el sueño de los niñas el doctor instigó promete que con su método no abra noches en vela claros un bestseller

Voz 2 08:56 hemos así el niño aprenderá Dornier desde el primer día este primer fría

Voz 3 09:02 eh esto les civil esto cada uno pero dejar al niño encerrado llorando y eso claro es que en el otro lado

Voz 13 09:14 José tu dejar allí ya ya ya se cargará claro ya unos cuantos meses llorando pero frente a este método está el método del apego

Voz 12 09:23 eso es en España este método de de crianza está representado sobre todo por el doctor Carlos González mucha Lactancia materna apoyo al cole hecho apoyo a llevar al niño encima a todas horas como se ha hecho según ellos desde la Prehistoria aunque González rechaza hablar de guerras de bandos o incluso de métodos

Voz 14 09:38 en abril meses es decir cuando la gente dice el metro de Stevie el método Gonzales yo no tengo método yo lo tengo método es que al revés a veces la gente se queja de que si si en el libro este mucho hablar pero al final lo dice lo que hay que hacer claros que no lo digo era malo

Voz 12 09:50 no debe estar diciendo porque su bestseller sobre crianzas Bésame mucho lleva catorce ediciones ya

Voz 3 09:55 son las dos corrientes porque es imprescindible dedicarse a darle besos aliño o dejar abandonados a la no

Voz 12 10:02 sí lo que pasa es que claro nacen ciento treinta millones de niños en el mundo al año y la gran mayoría de madres y padres no suelen ni un solo libro de crianza ojo antes de los sesenta

Voz 3 10:12 no veo que fijadas antes de los años sesenta

Voz 12 10:14 las enciclopedias de conocimiento general no aparecía ninguna mención al concepto bebé del concepto madre padre o familia habían más referencias a Los Ángeles que a los niños que hayamos salido adelante como especie sin que hayamos hecho el menor caso a los niños ya su crianza durante milenios dice mucho de la robustez de nuestra especie

Voz 3 10:32 bueno pero vamos a empezar a atar esta fiebre tipo cuando empieza la obsesión

Voz 12 10:37 pues a partir del siglo XIX con la urbanización y la industrialización cuando ya las madres no tienen cerca a sus propias madres o a las tías o a las abuelas estos primeros libros de crianza están escritos por pediatras que necesitaban fortalecerse frente a las matronas que habían llevado este tema desde siempre visón consejos que dan escalofríos no cojas al niño no le resiste el impulso de jugar con él son cosas que dices pero porque si la razón es que el treinta por ciento de los seres humanos morían antes de los cinco años claro para no contagiar a un recién nacido tenía entonces la importancia fundamental y además estaba la triste sabiduría de no encariñara mucho con una criatura que tal vez no fuera no hubo una recomendación que persistió durante años porque se creía que las muestras de afecto volvían a los niños blandos indolentes malcriados incluso socialistas he leído nada

Voz 3 11:25 un libro bueno pues a lo mejor algo de eso hoy en día es exactamente lo contrario cualquier mito de clientes dice que como mínimo como mínimo a tu hijo si hay que creer el Consejo

Voz 12 11:38 la cosa cambió radares de mensajes los años cincuenta primeros se publicó el libro del doctor Spock en cientos cuarenta y seis que fue el primero que dijo relajen se quieran a los niños usted sabe de crianza más de lo que cree después hubo una modelo y escritora Smashing Lido que se fue a la selva venezolana descubrió allí a la atribuye cubana en la que las madres llevaban a los hijos encima a todas horas Los portaban no eran bebés que según ella nunca lloraban y obedecían alegre e instantáneamente niños perfectos su reflexión publicó en mil novecientos setenta y cinco y la relevancia es que cayó en manos del doctor si es pediatra muy influyente que desarrolló a partir de ahí la idea de la crianza con apego hoy en día los dos bandos enfrentan en todos los los campos cuánto y qué deben comer los niños con que deben jugar si debemos decirles que son guapos o no la crianza natural ni está dominada por el sentido común es uno de los campos más ideologizada que existen lo que pasa es que al mismo tiempo que existe la amnesia infantil por la que los bebés olvidan casi todo lo que les ocurra hasta los tres años también existe la Mesa de Padres por la que no no olvidamos del insomnio de sufrimiento de la inseguridad que no iba a comprarnos los libros de crianza de las supersticiones

Voz 3 17:29 desde terminar nos haremos las preguntas que nos deja el día primera pregunta por qué Trump se llena la boca diciendo que el setenta y cinco por ciento de los terroristas detenidos en Estados Unidos son inmigrantes pero no dice que esos terroristas sólo suponen el cero coma cero cero cero tres cuatro por ciento de las personas entran en el Baix veinticinco por ciento son de pregunta número dos no es un poco feo que Celia Villalobos critique que hay pensionistas que han trabajado muy poco cuando se busca su nombre en Google en las cinco primeras fotografías aparece durmiendo en su escaño pregunta número tres puede explicarnos serio Villalobos como quiere que ahora en los mayores de cuarenta y cinco años que cobran el Salario Mínimo de apenas setecientos euros cuarta pregunta deberíamos celebrar un feliz día de San Antón patrón de los animales a los que piden boicotear el documental sobre Serrat de TV3 por equidistante el examinador médico de Trump ha dicho que tiene una mente muy aguda creen que alguien debería examinar a ese examinador esta cuestión como llegado una camiseta del bar palentino de Madrid que está aquí atrás al Instagram de Macaulay Culkin y una pregunta porque Kim Kardashian ha pintado sus cubos de basura con el logo de Louis Vuitton ITEL como dicen los expertos ha plaga de lesiones de tenistas tiene que ver con el peso de las bolas podemos decir que la ATP y el Parlament de Catalunya tienen el mismo problema ya que De Guindos hizo ayer un balance de la crisis no hubiera sido oportuno haber hablado un poquito de su época Liman Brothers entidad que la causó última pregunta porque ha tenido que ser un medio portugués el que hable de la depresión de la infanta Cristina mientras que aquí a los medios no les constaba los vamos volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Hoy por hoy hasta entonces

