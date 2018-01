Hoy por Hoy (18/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

qué tal está muy buenos días la violencia y el fútbol vuelven a colarse esta mañana en nuestras pesadillas ya está detenido según el diario El País el hombre de cuarenta años que se acercó ayer en Madrid a un joven de veintidós y le asestó tres puñaladas sin mediar palabra los dos son seguidores ultras del Atlético de Madrid estaban en las inmediaciones del nuevo estadio del Athletic en el Wanda Metropolitano y en las horas previas al partido de Copa entre el equipo rojiblanco y en Sevilla los detalles de la agresión los contaba la portavoz del Samur

Voz 3 00:49 varón de veintidós años con heridas paran a Blanca incluso esas penetrantes en escápula derecha el hemos Los

Voz 1727 01:00 el quebrar el joven llegó en estado grave al Hospital de La Paz donde le han realizado esta noche una operación de urgencia de entrada los investigadores creen que fue un ajuste de cuentas interno en el Frente Atlético los ultras de la extrema derecha del Atleti y en Cataluña hoy comienza la ronda de contactos para proponer candidato a la presidencia de la Generalitat la duodécima legislatura está en marcha ya ahí esa tarea de consultas corresponde al nuevo presidente del Parlament al republicano rehúye Torrent hoy se ve por la mañana con Xavi Domènech de Cataluña en común y por la tarde con Miquel Iceta del PSC Torrent estuvo anoche en TV tres y no descartó una investidura de Carles Puigdemont

Voz 1 01:51 con la inmensa mayoría absoluta

Voz 1727 01:55 y es que cuenta con más apoyos tendremos que hablar de cómo afronta damos su investidura dice Torrent no mencionó cómo sería hay investidura telemática haya sido descartada por ilegal por los letrados de la Cámara que él preside y en otra cámara en el Senado el ministro del Interior comparece hoy para dar explicaciones por las cargas policiales del uno de octubre lo hace tres meses y medio después del referéndum ilegal es jueves jueves ya dieciocho de enero Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:25 no si Arteta ir por primera vez la Casa Blanca reconoce

Voz 1727 02:28 públicamente que la promesa de campaña de Donald Trump de construir un muro en la frontera con México no es realista

Voz 5 02:34 está está

Voz 1727 02:37 a no actriz

Voz 0027 02:39 así lo ha dicho el jefe de gabinete de Trump que argumenta que gobernar y hacer campaña son dos cosas muy diferentes y que durante la campaña Trump hizo propuestas desinformado John Kelly reconoce incluso que sería muy difícil obligar al Gobierno mexicano que de pagar

Voz 1727 02:53 sobre inmigración cumbre franco británica para abordar la crisis migratoria de Calais

Voz 0027 02:57 Theresa May recibe a Emmanuel Macron que quiere renegociar los acuerdos entre otros países en materia migratoria París considera que los actuales acuerdos no son suficientes para evitar que proliferen asentamientos de inmigrantes en Calais migrantes que esperan a cruzar el Canal

Voz 1727 03:10 el PP español se quedó ayer prácticamente solo en su defensa del impuesto al sol el Parlamento Europeo pide que se prohiban las tasas al autoconsumo de energía limpia

Voz 0027 03:19 enmiendas salió adelante con quinientos noventa y cuatro votos a favor y sólo sesenta y nueve en contra eso quiere decir que los populares españoles no fueron capaces ni de convencer siquiera al resto de su grupo el Partido Popular Europeo

Voz 1727 03:34 la familia de Diana que reunió anoche en Madrid a otros padres de jóvenes asesinados en una misa homenaje a la joven y desde allí pidieron a los grupos políticos que no derogue la prisión permanente revisable Juan Carlos Quer padre de Diana y Antonio Cortés padre de Mariluz la niña asesinada en Huelva por un pederasta

Voz 6 03:52 mira de nuestras hijas no quede en una página de sucesos y que supongan un antes y un después para nuestra sociedad

Voz 7 03:58 yo creo que derogar la prisión permanente revisable

Voz 1727 04:01 un paso atrás

Voz 7 04:02 en todo lo que hemos luchado durante estos años

Voz 1727 04:05 mañana entrevistamos aquí en Hoy por hoy a Juan Carlos que a partir de las ocho y media de la mañana y en los deportes el Barça perdió anoche su primer partidos desde el mes de agosto Sampe buenos días

Voz 1161 04:18 buenos días en Cornellá uno cero ante el Español gol de Melendi en el minuto ochenta y ocho Un penalti parado por Diego López a Leo Messi en la vuelta de esta Copa del Rey próximo jueves en el Camp Nou además derrota del Atlético en el Wanda Metropolitano uno dos con el Sevilla marcaba Acosta remontaban los de Montera con el de Moyá en propia puerta de Correa la vuelta el martes en el Pizjuán y victoria del Valencia Mestalla dos uno ante el Alavés también remontada de los de Marcelino goles de que decir Rodrigo cero uno tres sobrino la vuelta el próximo miércoles en Mendizorroza ahí esta noche desde las nueve y media el que completa la ida de cuartos en Butarque Leganés Real Madrid

Voz 1727 04:48 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0760 04:51 buenos días el viento ya perdido prácticamente toda su fuerza todavía una racha intensa durante la mañana en el tramo final del Ebro pero también aquí acabará desapareciendo

Voz 1762 05:00 a un dos por ciento al que se le podría sumar un uno por ciento más en las empresas y sectores más pujantes ni un punto de partida muy alejado del de los sindicatos que aspiran a un tres y medio por ciento de subida de media y que además quieren una cláusula de garantía del poder adquisitivo por si los precios suben más que los salarios algo a lo que se niega la patronal la reunión de CEOE que a diferencia de las últimas que han abordado este asunto ha discurrido sin broncas entre la dirección y el sector duro según fuentes presentes en el encuentro ha puesto también una fecha límite a la negociación haya o no acuerdo la semana

Voz 0027 05:29 las aspiraciones de los empresarios se estrellan contra la realidad económica cotidiano de los ciudadanos por ejemplo una subida salarial del dos por ciento no compensaría ni de lejos la subida de los alquileres el precio de los pisos en alquiler se ha encarecido casi un nueve por ciento en dos mil diecisiete no sólo en grandes ciudades como Madrid Barcelona es en prácticamente toda España han acordado en buenos días

Voz 0127 05:49 buenos días el precio aumenta en todas las comunidades autónomas salvo Aragón y Navarra donde el CES donde el descenso es mínimo del otro lado de la balanza donde más ha subido es en la Comunidad Valenciana en Canarias en Madrid y en Catalunya esta última es la única comunidad en la que el precio se ha incrementado más de un diez por ciento el metro cuadrado en Catalunya es el más caro de toda España vale doce con treinta y nueve euros el del dos mil diecisiete es el incremento más fuerte desde el año dos mil seis según la serie histórica del portal inmobiliario fotocasa

Voz 8 06:18 visca democracia visca el cable subirá Visca la República catalana

Voz 1 06:24 que la democracia

Voz 0027 06:26 Visca Catalunya a diferencia de lo que hizo en su día su predecesora Carme Forcadell el nuevo presidente del Parlament catalán Tous ya Torrent le quitó ayer le quitó también la palabra República a su primer discurso como presidente de la Cámara fue un discurso de tono comedido y eso se lo reconocieron incluso los portavoces de ciudadanos o del Partido Popular pero desde hoy Torrent entra en el terreno de las decisiones el será quién decida si lleva al Parlamento un nuevo choque con la justicia permitiendo que Puigdemont intente una investidura a distancia de momento hoy Frederic Vincent bon día a día en cuestión de horas Torrent inicia una primera ronda de consultas con los grupos parlamentarios para saber a qué candidato apoyaría cada uno empezar a los

Voz 0706 07:03 buenas y con el PSC son las dos reuniones previstas previstas para hoy el nuevo presidente asegura que al terminar estas consultas el candidato con más apoyos realmente entonces habrá que hablar sobre qué hacer en este caso Esquerra evita avalar por ahora la investidura a distancia pero en Cataluña lo da por hecho

Voz 9 07:20 estamos a negociando pues desde la formación del Gobierno hasta el programa de gobierno también en qué forma se realizará la investidura del precio

Voz 0027 07:29 el anunciaba también que la investidura sí

Voz 0706 07:31 me dirán que voten los diputados que están en Bruselas tanto esto como la investidura distancia lo tendrá que decir esta mesa la que se constituya

Voz 10 07:37 hay algún se da la democracia la Kun viven

Voz 1772 07:41 sí

Voz 10 07:41 aspira Lass fue una mandados quiero hacer de la D

Voz 0706 07:44 en la convivencia los pilares de mi mandato aseguraba Rush Torrent un discurso suave en las formas que no gustó la monja ni con la buena línea no vamos por buen camino no vamos por la buena línea decía Carles Riera tampoco gustó

Voz 1874 07:58 Ciudadanos no tienen capa esperanza de Truman los año Torrent una persona imparcial

Voz 0706 08:02 no tenemos ninguna esperanza de que sea imparcial el nuevo presidente decía Inés Arrimadas

Voz 11 08:06 ese comunes y PP si daban un cierto margen

Voz 0706 08:09 aunque reclamaron al nuevo presidente el Parlament que no permita la investidura distanció de Puche Mono

Voz 0027 08:18 noticias relevantes sobre el tribunal que juzgará la supuesta caja b del Partido Popular la Fiscalía Anticorrupción apoya investigar si debe ser apartado el juez responsable de redactar las sentencias y debe ser recusado como piden las acusaciones porque locos

Voz 1 08:30 eran muy cercano al partido de Rajoy cree en las acusaciones que esto

Voz 0027 08:34 pues le debe buena parte del éxito de su carrera precisamente al Partido Popular y eso le inhabilita a juzgar al Partido Popular Javier Álvarez la Fiscalía antes

Voz 0689 08:42 corrupción no entra en el fondo del asunto y aunque parece convencida de

Voz 0027 08:44 que no hay motivos de amistad manifiesta entre

Voz 0689 08:47 el magistrado Juan Pablo González con el Partido Popular tal y como defiende Izquierda Unida reconocen aún así que al menos hay que investigarlo la mera posibilidad de que el magistrado González pueda tener interés directo por haber sido elegido a propuesta del Partido Popular debe ser motivo de estudio por parte del pleno de los magistrados de la Audiencia el caso de Juan Pablo González es similar al de concepciones pero Enrique López cuya imparcialidad también se puso en entredicho y finalizó apartando les de juzgar los casos de la Gürtel la Fiscalía se mostró entonces igual que ahora favorable a estudiarse habían perdido la imparcialidad por tener un interés directo en la causa ya que su nombramiento se produjo con el apoyo de los vocales del Consejo del Poder Judicial designados por el PP Juan Pablo González está también designado para redactar la sentencia del futuro juicio de la caja B del Partido Popular en los papeles de Bárcenas llegó a ser vocal de esta institución a propuesta del Partido Conservador y fue durante tres años el magistrado de enlace con Francia nombrado directamente por el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy

Voz 0027 09:44 atención a lo que puedan revelar mañana dos de los supuestos corruptos de la Gürtel que más datos tienen de la presunta financiación ilegal del PP de Valencia Pablo Crespo y Álvaro Pérez tienen intención de confesar para que la Fiscalía les rebaje su petición de pena Miguel Ángel Campos el juez Vázquez Honrubia suspendió el juicio hasta este viernes

Voz 1552 10:01 esa petición de sus letrados para que puedan preparar su declaración

Voz 0027 10:05 después de que el abogado de Crespo Miguel Durán comunicase que van a contar hechos relevantes literal para él

Voz 1552 10:10 caso Duran fue más explícito después ante

Voz 0027 10:13 los medios de comunicación que mi cliente

Voz 12 10:16 explique con la exhaustividad suficiente todo lo que pasó que es lo que les llevó a tener que aceptar lo que se les planteó

Voz 13 10:28 a decir los nombres de los responsables de la persona

Voz 12 10:32 el partido hasta donde el conozca él como digo va a explicar los hechos va a dar los detalles de nuestra colaboración está por ver si cree

Voz 1552 10:41 Expo Álvaro Pérez como Correa apuntan a Ricardo Costa como la persona del PP que les obligó a cobrar de esa forma o incluso dan más nombres y también hay que estar atentos a la declaración del propio Costa cuyo horizonte es cada vez más oscuro al ser señalado por la trama hay se enfrenta a una petición de más de siete años de cárcel el viernes saldremos de dudas donde se van despejando las dudas

Voz 0027 11:03 es en la instrucción de la Púnica el supuesto cerebro David Marjaliza ha reconocido que se repartió una comisión de tres millones y medio de euros con el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y con el empresario Javier López Madrid una comisión por la adjudicación de una obra en el metro tanto parece estar tirando de la manta Marjaliza que el juez ha pedido al Ministerio del Interior que le ponga protección Carolina Gómez buenas

Voz 1 11:25 buenos días el juez de la Audiencia Nacional Manuel García

Voz 0393 11:28 el Castellón va a solicitar al Ministerio del Interior que evalúe el riesgo al que se enfrenta David Marjaliza para valorar si se le asigna protección tanto a él como a su familia el empresario asegura que recibió amenazas desde que comenzó a colaborar con la justicia después de pasar un año en prisión provisional junto con el cabecilla de la trama con Francisco Granados Europa Press asegura que la petición del juez les ha sorprendido porque ni el empresario ni su abogado habían solicitado medidas de protección y según dicen las amenazas no han cesado pero fueron más fuertes al principio ahora no suelen pasar de ciertos comentarios

Voz 0027 11:58 así el Tribunal de Cuentas le ha embargado a Luis Roldán cuarenta mil euros que iba a cobrar por la publicación de sus memorias el ex director general de la Guardia Civil tiene todavía una deuda con el Estado de diecinueve millones de euros Pascual

Voz 1684 12:10 conocías buenos días aunque el Tribunal de Cuentas ha retenido esos cuarenta mil euros el hombre que protagonizó el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Felipe González ha burlado otra vez al Estado porque según cuenta el diario El País sea podido cobrar ochenta mil euros de la editorial Planeta dinero del que no hay rastro el ex director general de la Guardia Civil firmó un contrato con Planeta por la publicación del libro lo de memorias la canción de Roldán escrito por Fernando Sánchez Dragó la editorial se comprometió a pagar de ciento veinte mil euros por su testimonios cifra que abonaría en diferentes pagos Roldán ya habría cobrado ochenta mil euros no dio cuenta el Estado pese a estar obligado a hacerlo no es la primera vez que los tribunales llegan tarde para embargar de dinero en dos mil ocho la Audiencia Provincial de Madrid no consiguió rastrear los cincuenta mil euros que supuestamente cobró por conceder una entrevista a María Teresa Campos en Telecinco hasta ahora la justicia sólo ha podido embargar le algo más de un millón y medio de euros en cuentas corrientes sin propiedades cantidad que representa sólo el ocho por ciento de los diecinueve millones de euros que debe el Estado

Voz 14 13:12 este ir

Voz 1 13:15 Wie

Voz 14 13:17 me queda

Voz 0027 13:20 en campaña con su lema América primero Trump llegó a prometer que forzaría a la fabricar sus malditos aparatos en EEUU es lo que dijo a pesar de eso no lo ha conseguido pero lo que sí ha logrado Trump con su reforma fiscal que les abarata los impuestos a las empresas es que la compañía de los iPhone vaya a repatriar a Estados Unidos hasta doscientos cincuenta mil millones de dólares que corresponden a beneficios caído obteniendo fuera de Estados Unidos y que tiene almacenados ahora mismo en distintos países del mundo

Voz 15 13:46 se los va a llevar a Estados Unidos eso

Voz 0027 13:48 millones y para ello va a tener que pagar de una tacada treinta y un mil millones de dólares en impuestos es el mayor pago único de impuestos de la historia es más por ejemplo supera a todo lo que se recauda en España al año con el impuesto de sociedades Julia Molina buenos días

Voz 16 14:03 buenos días durante años el gigante tecnológico justificó que mantenía el noventa y cuatro por ciento de sus beneficios fuera de Estados Unidos porque repatriar esos doscientos mil millones de euros que tiene repartidos en otros países resultaba demasiado caro para la compañía una excusa que ya no es válida después de que Traore

Voz 1 14:20 anuncia

Voz 1874 14:21 ese diciembre su particular regalo de Navidad una rebaja fiscal Apple pagará

Voz 16 14:26 treinta y un mil millones de euros en impuestos la mayor aportación como decías de una empresa al fisco que se ha hecho en Estados Unidos es decir esta sola compañía aportará al país más por ejemplo de lo que recaudó España con el impuesto de sociedades de todas las empresas españolas en dos mil dieciséis La compañía asegura también que creará veinte mil nuevos puestos de trabajo en el país y que invertirá ocho mil millones de euros en centros de datos en total pretenden inyectar a la economía estadounidense más de doscientos ochenta mil millones Trump ya se apunta el tanto dice que es una gran victoria para su país

Voz 0027 14:55 sí cuidado con los bitcoins su vertiginosa depreciación porque después del subidón que pegó estaba moneda virtual a finales de dos mil diecisiete ahora en el último mes ha perdido la mitad de su valor Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 15:06 tomar la gráfica de la cotización de visto en parece el perfil de una montaña rusa en las últimas veinticuatro horas se han movido en un rango que va de los nueve mil doscientos dólares por cada habitación hasta los once mil setecientos oscilaciones especulativas muy arriesgadas con cada rumor que sacude el mercado algunos gobiernos observan ya con preocupación la volatilidad de la principal Crichton moneda del mundo

Voz 0027 15:27 yo esta madrugada por ejemplo el jefe del supervisor

Voz 0858 15:29 tocados en Corea del Sur ha anunciado que el Ejecutivo estudia cerrar los centros virtuales de cambio de bitcoins que han proliferado y mucho con mucho éxito en ese país asiático sobretodo por su revalorización récord en el último año su valor en dólares se ha multiplicado por doce a pesar de esa caída que mencionabas en el último mes

Voz 0027 15:47 youtube va a aumentar los controles sobre los vídeos que acoge la plataforma anunciado que que los vídeos de los canales más exitosos van a ser supervisados a partir de ahora por personas y no sólo por algoritmos y ojo youtubers en potencia porque la compañía también va a endurecer las condiciones para recibir anuncios así que será más difícil desde ahora empezar a ganar dinero es Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 16:06 días de nada sirven ya vídeos como éste miente

Voz 11 16:08 entonces este vídeo porque muy explica los como podéis ganar dinero

Voz 1772 16:13 a través de Youtube porque que la plataforma de vídeos ha puesto nuevas condiciones para ganar dinero hasta ahora sólo se tenía en cuenta las visitas los clicks que se hacen en un vídeo no el tiempo que los usuarios pasan viéndolo por lo que Youtube a exigir a partir de ahora para ganar más dinero los Canal pues que necesiten cuatro mil horas de visionado diez mil visitas y más de mil seguidores con esto Youtube quiere evitar la fuga de anunciantes que el año pasado descubrieron que su publicidad aparecía junto a contenido inapropiado en vídeos violentos Ocón lenguaje soez además serán humanos sino algoritmos quiénes supervisen los vídeos de los youtuber más famosos antes de ser comercializados

Voz 0027 16:54 la Asociación en Defensa del Paciente ha presentado una denuncia contra el Hospital de Antequera en Málaga por desatender durante cinco horas a un nombre que había sufrido un ictus entró por el servicio de urgencias por su propio pie y ahora casi una semana después está en coma inducido y se enfrenta a posibles secuelas cerebrales irreversibles el hospital asegura que las pruebas que le realizaron no permitían prever que fuera a evolucionar así Sarah Armesto Andalucía buenos días

Voz 1874 17:17 buenos días el hombre acude a urgencias desorientado y con dolor de cabeza tras el traje un electrocardiograma y un análisis de sangre le dijeron que aguardará en la sala de espera y fue allí donde les sobrevino la hemorragia cerebral según la denuncia nadie lo atendió ni se interesó por el durante cinco horas hasta que otros pacientes que esperaban alertaron de la situación Damián Vázquez abogado de la familia como mero cobro

Voz 17 17:38 he pudo estar infarto cerebral abandonado en este servicio urgencias con el agravante que les dicen como que el pacientes dice cuando ya ves que somos que sí

Voz 1874 17:47 no hubo en su equipo

Voz 17 17:50 y que no sabe nada de él

Voz 1874 17:53 acción de salud aseguran que la atención fue la debida y que fue activado el Código Ictus cuando les alertaron del estado del paciente en la sala de espera

Voz 0027 18:00 uno de cada diez pacientes sufre una negligencia médica en España según los propios médicos según un informe de la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Salud Pública y el porcentaje es todavía mayor en la Atención Primaria Laura Marcos

Voz 1276 18:13 sobre médica irradiar por encima de lo recomendable o practicar cribado sin necesarios se traducen en daños que cuestan al sistema sanitario cinco mil euros adicionales por enfermo a esto hay que sumar el evidente problema de salud pública que es la mala praxis entre dos mil uno y dos mil seis trescientas cincuenta mil personas tuvieron que ser ingresadas en España por los efectos adversos de su tratamiento la mitad de esos casos son evitables explica el presidente de la organización médica colegial pero hay intereses económicos ocultos en prescribir de forma excesiva

Voz 18 18:42 lleva aquí hay presiones económica duras no puede ser que el cincuenta por ciento los anuncios de la televisión sean consulte a su farmacéutico por una patología que necesita tratamiento estoy hablando de quién está pagando todo eso para final medicalizado todos los mocos no tienen tratamiento cuatro décadas

Voz 1276 18:57 diez ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos sufre estos daños los médicos entonan el mea culpa ya admiten que el miedo a posibles denuncias les lleva enmascarar sus errores ya intervenir cuando es mejor no hacerlo

Voz 20 19:44 el Real Madrid

Voz 0027 20:20 el español es el primer equipo que derrota al Barça en cinco meses ante buenos días

Voz 1161 20:24 buenos días no perdía en los de Valverde desde agosto en el partido de vuelta de la Supercopa del Bernabéu ante el Real Madrid anoche uno cero en Cornellá con gol del canterano Melendro el minuto ochenta y ocho

Voz 0858 20:33 el Ike que pueda tener otro final con el penalti que Diego López

Voz 1161 20:35 consiguió detener a Leo Messi en el quince de la segunda parte una jugada clave para los dos equipos en contra de los culés Piqué

Voz 22 20:41 nosotros después del penalti que estaba pues nos ha afectado demasiado pero bueno hay que darle la vuelta en el Camp Nou y lo único que pido es que para la vuelta pues el a la afición del Barça no insulte del haciendo el Barça no tire cosas desea señor

Voz 1161 20:53 evidentemente a favor de los pericos Esteban Granero

Voz 23 20:55 es verdad que ha habido un punto de inflexión con la jugada del penalti que Diego pues ha hecho desamparada dan tan buena hay menos ha dado un impulso para la última media hora que que ha sido importante y hemos perdido la cara al partido en ningún momento hemos bajado de intensidad Hay hemos tenido esas opciones Si al final una que hemos tenido al final pues la hemos metido

Voz 1161 21:14 el autor del gol melenudos estrenaba además ante los culés

Voz 1 21:17 nunca había marcado un gol jugar el Barça en en mis anteriores de búsqueda

Voz 24 21:20 me va a mi carrera con el durante años

Voz 1275 21:23 daño nunca mina lo dicho hoy

Voz 24 21:25 sí estoy contento darle la agria la alegría esta noticia

Voz 1161 21:28 la vuelta el próximo jueves en el Camp Nou además derrota del Atlético en el Wanda Metropolitano con el Sevilla uno dos Se adelantaban los de Simeone gol de Diego Costa a falta de veinte minutos para el final pero una jugada desafortunada en la que Moyá se metió el balón en su propia portería ponía el empate a sólo falta de diez minutos y la puntilla llegaba cuando al partido a apenas dos en un mano a mano de Correa como ya que solventó el delantero Saúl reconocía que el primer gol del Sevilla fue determinante

Voz 25 21:49 el poder sido muy doloroso cómoda realmente nos ha hecho mucho daño Guadalete lo las la nosotros de Unidos emoción poco rallaremos pero luego la cabeza a poner japonesa huelo bien nada

Voz 1 22:02 la vuelta será el próximo martes en el Pizjuán

Voz 1161 22:04 tramontana también la que tuvo que hacer el Valencia para imponerse dos uno al Alavés empezaban mandando los vitorianos con gol de Sobrino en el veinte de la segunda mitad tardó sólo siete minutos en empatar el

Voz 1 22:12 portugués Guedes fue expulsado poco después Diéguez

Voz 1161 22:14 los visitantes y con diez encajaban el gol de Rodrigo para el dos uno definitivo Marcelino se mostraba muy molesto con el primer tiempo de su equipo

Voz 1 22:20 y principalmente el responsable soy yo porque

Voz 26 22:23 no es sabido convencer a los jugadores de la importancia del partido y de la capacidad del rival lo que es que parece que desde que nuestro Alavés a pesar de mis esfuerzos pensábamos todos que estábamos

Voz 1161 22:35 semifinales la vuelta el próximo miércoles en Mendizorroza y los partidos de cuartos se completan esta noche desde las nueve y media en Butarque con el Leganés Real Madrid Garitano pierde en esta ida a Ezequiel Dos Santos en cuanto a los blancos se habla demasiado esta semana de una posible salida de Cristiano Ronaldo este mismo verano Zidane recela

Voz 27 22:51 lo que más me importa ahí lo que yo hablo con Cristiano es sólo el campo él cuando viene aquí sólo habla del campo Él no quiere hablar de otra cosa yo no veo aunque sin fecha no

Voz 1161 23:02 pues precisamente esta tarde sin Cristiano Benzema y Sergio Ramos se presentan en Butarque va a arbitrar el colegiado murciano Sánchez Martínez además hoy se disputa el partido aplazado de la jornada diecisiete en Segunda división desde las siete de la tarde Nastic con arbitraje del colegiado andar

Voz 27 23:14 dos mil Millán Albéniz y una más de fútbol El

Voz 1161 23:18 París Anne Germaine sigue impresionado a menos de un mes de medirse al Real Madrid en Champions ayer escandalosa victoria en Liga sobre el millón ocho cero con cuatro goles de Neymar dos de Di María o todo en papel y uno más de Cavani que les sirve para empatar con Ibrahimovic como máximo goleador histórico de los parisinos en tenis en el Abierto de Australia han dicho adiós al torneo Lara Arruabarrena caído en dos sets tres seis cuatro seis con la checa Cova también eliminada Garbiñe Muguruza que en otros dos sets ha caído en China subway se en el cuadro masculino clasificado Albert Ramos e imponía en tres sets al estadounidense Smith si Metz eliminado Guillermo García con el checo

Voz 0027 23:49 Berdych en cuatro sets no antes de las ocho Fernando

Voz 1161 23:51 Verdasco se enfrentará al alemán mar tener también juegan hoy varios de los favoritos como Djokovic Del Potro Federer

Voz 1 23:57 o Wawrinka en el Dakar la organización retiró

Voz 1161 23:59 definitivamente la sanción a Carlos Sáenz de esos diez minutos tras la denuncia del holandés Cullen tras las pruebas de la telemetría quedaban la razón al español con lo que sus ventajas con Peterhansel se amplía ahora una hora y cuarenta y cinco segundos a falta de tres etapas en Moto2 abandonaba Barreda Farrés por tanto es el mejor española casi cincuenta minutos de Warner hoy décimo segunda etapa quinientos veintitrés kilómetros de especial con final en San Juan en balonmano España calla con Dinamarca veintidós veinticinco y pasa a la segunda fase con dos puntos en la que se medirán a Macedonia el domingo y después a Eslovenia y Alemania en baloncesto vencía el Ramarias ante Baskonia en la Euroliga setenta siete setenta y cinco y derrota de Unicaja en Milán ciento uno ochenta y siete en la jornada dieciocho desde esta tarde jornada diecinueve

Voz 1 24:37 a las siete Zalguiris Valencia y desde las nueve el Barça

Voz 1161 24:39 Svanberg en la NBA en cuanto los españoles victorias de Toronto Oklahoma Utah Memphis sobre Nueva York de San Antonio con dobles números de Pau Gasol trece puntos doce rebotes derrota de Chicago con los Warriors sigue en juego el Clippers

Voz 1 25:00 son las seis

Voz 1727 25:01 sí media las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy el ministro del Interior tendrá que dar explicaciones hoy en el Senado por las cargas policiales del uno de octubre aquella imagen que dio la vuelta al mundo y con la que el independentismo intentó presentarse ante la opinión pública internacional como víctima de la opresión tras haber celebrado un referéndum ilegal

Voz 0027 25:27 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llegó a pedir a España una investigación imparcial por la violencia policial Juan Ignacio Zoido el ministro dará hoy explicaciones más de tres meses después de aquellas cartas Ana Terradillos buenos días

Voz 1915 25:38 qué tal buenos días y Zoido comparece a petición propia también del senador de EH Bildu del grupo socialista piden al ministro Zoido que explique las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado uno de octubre y solicitan también al ministro que cuantifique el gasto que ha supuesto el despliegue policial ejecutado allí en Catalunya todo apunta que la línea que a seguir el ministro del Interior es muy similar a la que el coronel Diego Pérez de los Cobos justificó ante la justicia en un informe que aseguraba que hubo acciones de violencia directa por parte de los votantes concentrados en los colegios en una acción de resistencia pasiva organizaba que motivó la intervención según este informe en manos de la Justicia se procedió a intervenir contra esos violentos porque el elemento común fue la existencia de una actividad de oposición

Voz 1727 26:20 en cuanto a los Mossos d'Esquadra lo que dice el coronel Diego P

Voz 1915 26:23 de de los Cobos es que actuaron con la actitud de complicidad y agradecimiento de los votantes

Voz 1 26:29 un tan son seis

Voz 0027 26:34 Angela Merkel advierte al líder socialdemócrata Martin Schulz de que el preacuerdo que han alcanzado para reeditar la gran coalición no es negociable lo dice ahora que tiene este domingo para ganarse el apoyo del resto de su partido para que den el visto bueno a ese preacuerdo que el propio sus empieza a calificar ya de suficiente no de excelente como lo escribía hace unos días corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 1 26:56 los líderes socialdemócratas de toda Alemania han expresado su apoyo a Martin Schultz en su resolución de iniciar negociaciones de gobierno con los conservadores de Angela Merkel una cuestión que mantiene dividido al este de Ike se dirimirá en un congreso especial el próximo domingo Schulze lleva todas las semanas recorren el país para recabar apoyos que ha conseguido los de los alcaldes de Hamburgo Munich exijo Kill entre otros quiénes respaldan la posibilidad de establecer una política socialdemócrata dentro de otra gran coalición Martín Schulz ha propuesto que en caso de fraguar la alianza con los conservadores ésta sea revisada los dos años y ha insistido en que el preacuerdo de Gobierno todavía tiene un gran margen de mejora College un documento exploratorio no es un documento de coalición lógicamente por supuesto las negociaciones serán sobre esa base puede ser que se añadan cosas o también puede ser que se profundice aún más en los temas que se está insistiendo de forma interesada en que esto es un pacto cerrado con lo que no necesitaríamos negociar otra coalición esto no es así la presidenta de la CDU y canciller Angela Merkel ha expresado su confianza en que el congreso del SPD finalice con una decisión responsable han descartado reabrir el debate los puntos claves del acuerdo pero ha recordado que habrá margen para definir mejor algunos aspectos cómo está el tráfico María Forner buenos días buenos días pues van aún

Voz 1275 28:13 todos entornos grandes accesos a Madrid en la en Torrejón de Ardoz en la A tres en la zona de Santa Eugenia en la A4 en la confluencia con la M30 ya al paso por Pinto en la A5 tanto en Campamento como en Alcorcón la A42 registra tráfico intenso al paso por Parla en la M40 empezamos a ver cómo va a bastante cargada entre Vallecas y Coslada han sentido A dos y también en el entorno de los recintos feriales en Guipúzcoa el fuerte oleaje provocado por el temporal de viento ha obligado al corte total de la Nacional seiscientos treinta y cuatro entre Zumaia Zarautz en Vizcaya la avería de un camión obstaculiza la cita

Voz 1 28:49 curación a la altura de quizo

Voz 1275 28:51 la Nacional doscientos cuarenta hacia Bilbao debido al temporal de los últimos días todavía hay catorce carreteras y puertos de montaña de la red secundaria afectados ocho carreteras están cortadas al tráfico y en tres es todavía necesario el uso de cadenas

Voz 0027 29:07 pues la situación marítima y en el Cantábrico mejora desde hoy esperamos sol en prácticamente toda España las temperaturas esta tarde más suaves que en los últimos días

Voz 4 31:22 ira

Voz 1727 31:28 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos hoy en la Comunidad de Madrid desde esta noche los trabajadores del servicio de atención de llamadas del uno uno dos protagonizan un encierro indefinido en el Centro de Emergencias la plantilla que lleva ya una semana en huelga denuncia problemas de salud laboral entre otros motivos

Voz 1275 31:47 por la sobrecarga de trabajo Laura Gutiérrez buenos días buenos días y desde el día diez llevan en huelga los trabajadores del uno uno dos aquí en Madrid es una huelga indefinida a la que suman hoy ese encierro Omar Muñoz portavoz de UGT vamos

Voz 32 31:59 en serio sí que creemos que debemos ser escuchados Ike

Voz 33 32:05 el tiempo nos está dando la razón es decir nosotros lo que pedimos es el cumplimiento de unos acuerdos que ya tenemos firmados

Voz 1275 32:11 piden una reducción de la jornada laboral y la incorporación de veinte personas para reforzar el servicio que denuncian sufre una sobrecarga de trabajo la plantilla denuncia que después de esta semana de huelga la dirección del uno uno dos les ha emplazado a una reunión para el próximo lunes día veintidós demasiado tarde para los trabajadores que esta mañana se van a concentrar a las puertas del Parlamento mal

Voz 1 32:31 el año faltan temporeros en la campaña de recogida de la aceituna en Castilla La Mancha Juan Vicente Muñoz buenos días hola buenos días y hacía mucho tiempo que no pasaban los que más problemas tienen para encontrar mano de obra son los agricultores de la provincia de Toledo

Voz 1238 32:44 si la voz de alarma precisamente él ha dado Asaja Toledo su presidenta Blanca correcto asegura que han tenido problemas para encontrar trabajadores en la campaña de la aceituna que se está desarrollando incluso hay socios que han tenido que poner no

Voz 1 32:55 encierros en busca de trabajadoras

Voz 34 32:57 Nuestros socios optó por poner un anuncio en el periódico claro de alguna manera pues tenía que cubrir tenía que recoger su campaña no entonces poco lo que lo que hizo Bono consiguió gente está está trabajando

Voz 1238 33:12 según Asaja no han tenido este tipo de problemas en otras campaña

Voz 1 33:15 como por ejemplo la vendimia y además Juan Vicente una joven de Albacete ha denunciado a unos universitarios por escribir en un grupo de Whatsapp que querían violarla ella no los conocía pero coincidía con ellos en una biblioteca y uno de los miembros del grupo le confesó lo que escribían sus compañeros

Voz 1238 33:31 sí ha sido esta chica llena a través de las redes sociales ha destapado estas conversaciones donde se llega a decir entre otras barbaridades que habría que hacer una manada para violarla

Voz 0027 33:40 aquí dejarla medio muerta dando espasmos los hechos así

Voz 1238 33:42 puestos en conocimiento de la policía el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha ha condenado lo ocurrido y también la Asamblea de Estudiantes de la Universidad regional donde estudian tanto la chica que ha denunciado los hechos como los autores de esas frases la universidad por su parte ha indicado en un comunicado que velará por que no se quebranta ningún derecho de aquellos que estudian en el campus de Albacete

Voz 1 34:01 un abrazo Juan Vicente Igual meter el Ayuntamiento de Valencia va a proponer una lista de canciones no machistas para las verbenas de las Fallas la Concejalía de Igualdad que de evitar que se escuchen letras que convierten al

Voz 0131 34:14 la mujer en un objeto Ana Durán bon día bon día no se trata de prohibir dice la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia que es Isabel Lozano pero sí de recomendar aquello que se considera más adecuado para evitar que las canciones que suenen en esas Vedder verbenas ofrezcan una visión denigrante de la mujer la próxima semana se va a constituir una comisión que se va a encargar de observar si se vulnera la igualdad de las Fallas no sólo con la música también en los monumentos falleros ponen el resto de expresiones de la fiesta además se va a premiar las iniciativas que busquen el fomento de la igualdad de género

Voz 2 34:49 estarlo

Voz 1727 34:50 noche ha entrado en la cárcel el considerado patrón de la patera que llegó al Lanzarote Up in a principios de semana con veintisiete personas siete de ellas murieron ahogadas uno

Voz 0760 35:00 de los rescatados es sospechoso también

Voz 1727 35:02 de ser tripulantes de esa embarcación Canarias Héctor palmero buenos días

Voz 0760 35:07 hola Pepa buenos días aunque en el supuesto caso de este segundo patrón se está a la espera de que el forense practique una prueba de edad los resultados se conocerán precisamente hoy jueves de ser declarado mayor de edad se ordenaría su ingreso en prisión pero si se determina que es menor pasaría a un centro de acogida y mientras hemos conocido que los siete inmigrantes fallecidos era una de las cinco mientras que quedaban por desvelar murieron por hipotermia ya ahogamiento según el resultado de las autopsias practicadas tanto los bosque murieron al saltar de la embarcación para intentar llegar a la playa como los cinco cadáveres que fueron hallados dentro de la lancha neumática en cuanto a los otros supervivientes ya se les ha tomado declaración y lo probable es que sean trasladados al CIE de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria

Voz 1727 35:48 hoy cerramos la Mesa de España en Cataluña con Frederic Vincent bon día

Voz 0706 35:52 Pablo abandera desde este domingo sino de abrir la carta

Voz 1727 35:55 el modelo a todos los barceloneses así que el patio por el que tantos presos han paseado será ahora un patio vecinal

Voz 0706 36:02 el domingo será un acto de bienvenida con el ayuntamiento y entidades pero por la tarde ya se podrá entrar en el patio interior de la modelo y a partir de la semana que viene el acceso será libre de lunes a sábados incluso se podrá entrar en las antiguas dependencias de la prisión en este caso los viernes y los sábados

Voz 4 36:17 lo Marc programa suscitar

Voz 0706 36:21 y además harán exposiciones y actividades como decía Rijkaard Viñas del Ayuntamiento actividades para explicar la historia de la cárcel en esta zona se tienen que hacer varios equipamientos pero tardarán al menos dos años para empezar

Voz 1727 36:32 a construir hasta luego hasta luego son las seis y cuarenta y dos a las cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 4 36:44 bueno me voy

Voz 1727 36:56 se cumple ahora un año de la avalancha que sepultó un hotel de montaña en Italia hay mató a veintinueve de Perú

Voz 1 37:01 son las ahora sabemos que los huéspedes

Voz 1727 37:04 querían irse del hotel Horas antes del suceso pero que los servicios de emergencia les recomendaron quedarse según les dijeron no corrían peligro Roma Ismael Monzón

Voz 1 37:14 los huéspedes habían comunicado su voluntad de marcharse tras producirse varios terremotos en la montaña fue un cúmulo de tragedias porque es en tiempo de evacuar el edificio una avalancha sepultó por completo el Hotel Río piano murieron veintinueve personas atrapadas entre los escombros y cubos llamadas alertando a los servicios de emergencia durante horas la respuesta fue

Voz 35 37:34 no no no pero nula

Voz 1 37:36 era verdad que no se había desplomado nada

Voz 35 37:39 esto con tu dos bien así que cuando los

Voz 1 37:41 equipos de rescate llegaron hasta allí con helicópteros y esquíes horas más tarde de los cuarenta clientes sólo se pudo sacar con vida once supervivientes con escenas heroicas como el rescate de este niño ha pasado un año y la fiscalía de Pescara continúa investigando veintitrés personas entre ellas los responsables de emergencias o los dueños del hotel del que se duda que estuvieron ubicado en una zona asegura este jueves homenajes solemnes pero los familiares de las víctimas muchos os secuelas psicológicas reclaman responsabilidad Mickey Monde y famoso por ser uno de los pilotos del narco colombiano Pablo Escobar ha sido condenado en Estados Unidos por montar una red de robo de coches Monday que tiene ahora setenta y dos años siempre se ha jactado ante las cámaras de sus hazañas como contrabandista y eso ha sido utilizado por el fiscal en el juicio como prueba contra él Rafa Muñiz Miki Monday

Voz 1772 38:43 bueno de las colaboradores clave de Pablo Escobar en la década de los ochenta Él era el encargado de introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Colombia utilizando su avioneta a él

Voz 1 38:53 mínimo uno muy vivos

Voz 1772 38:56 por ello cumplió una década entre rejas y al salir se dedicó a presumir de sus hazañas como contrabandista Si vuela rueda o flota Josep manejarlo solía decir en sus entrevistas en televisión llegó a aparecer en un documental sobre sí mismo en cowboys Se llamaba y en sus ratos libres se dedicaba al mundo de la fiesta parecía entonces que había ha dejado atrás sus actividades delictivas pero nada por el estilo un juez de Miami le ha condenado ahora por varios delitos de fraude al crear una red de contrabando para robar más de ciento cincuenta coches vehículos con los que ganó más de dos millones de dólares entre dos mil ocho y dos mil quince a sus setenta y dos años le espera pasar el resto de su vida previsiblemente en la CAM

Voz 35 39:38 sí

Voz 1727 39:40 y lo que viene ahora parece una gracieta pero no lo es en realidad todo es en esta historia tanto el presidente como el pasado verano un estudio científico demuestra que los holandeses bajitos y con el pelo moreno no tienen genes españoles durante siglos la leyenda negra decía que eran descendientes de las mujeres violadas por los soldados de los tercios Pascual Donate la guerra de los ochenta

Voz 0027 40:03 Cañas una fue suficiente para dejar una huella genética

Voz 1684 40:06 en Bélgica y Holanda aunque sí para dejar una marca en la

Voz 0027 40:09 leyenda negra la propaganda en Flandes que se oponía el dominio de los españoles

Voz 1727 40:12 en los siglos XVI y XVII pintó a los tercios como una banda de violadores su charras tralla

Voz 36 40:20 gente extraña que nos tele menos sátira

Voz 1684 40:23 tu vieja más nos estará tres la leyenda de que los holandeses y flamencos bajos y Moreno son hijos de soldados españoles es una ficción como la de Alatriste lo ha confirmado una investigación de la universidad belga de Lovaina se ha analizado el ADN de más de mil trescientos hombres no tienen más sangre española que francesa o británica el estudio concluye que ni Reyes ni batallas dejan huella en la genética de los pueblos sino las migraciones

Voz 4 40:51 qué

Voz 1727 40:52 noticia de última hora que llega de México han encontrado treinta y tres cadáveres en fosas clandestinas en el estado mexicano de Jean Nayarit Jordi Fábrega

Voz 1 41:04 han sido encontrados en cuatro fosas clandestinas en el municipio de Jalisco según ha informado el fiscal del Estado hace unos minutos entre los treinta y tres cuerpos están los de tres mujeres ahora mismo la policía científica federal está trabajando ya en la identificación de estos cadáveres una idéntica educación que según ha destacado el fiscal será complicada porque los cuerpos tienen un avanzado estado de descomposición eso eh con los primeros análisis hechos por los técnicos hace estimar que las muertes pudieran haber sucedido hace entre cinco y seis meses cuando menos incluso algunas dice el fiscal podrían haber muerto hace más de un año

Voz 1727 41:47 son las seis y cuarenta y siete cinco y cuarenta y siete en Canarias

Voz 1727 43:46 gracias Araceli en general Marina pocas esperanzas entre los oyentes de que las cosas cambien en Catalunya pocas por no decir ninguna Montse de Barcelona

Voz 36 43:55 a mí me gustaría que se suavizarán que miraran de conciliar pero me temo que va a ser más de lo mismo fueron la de pues lo otro que fuese pudiera gobernar es que necesitamos un Gobierno

Voz 1727 44:07 Naya no se han creído el discurso del nuevo president del Parlament Roger Torrent prometiendo normalidad

Voz 35 44:13 sí

Voz 36 44:13 el apadrina buenos días después de cruzar el uso de Vitoria yo los cortes que hoy de disidentes es decir que no me he creído el tono conciliador del presidente del Parlament no creo que vaya a ser una legislatura más conciliadora pero bueno espérate que no vayamos a elecciones venga un beso angustia

Voz 9 44:34 agur Mari Cruz y entre tanto mal augurio un optimista histórico Motril yo creo

Voz 40 44:41 he diciendo un candidato de consenso en que será

Voz 1727 44:46 una legislatura más

Voz 40 44:49 claro al ojalá que así sea gracias

Voz 1727 44:51 Antonio gracias a todos siete menos diez seis menos diez en Canarias

hoy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

qué tal buenos días con frío esta mañana con cielos poco nubosos y prácticamente ese muchos cambios este jueves en la previsión del tiempo detenido un hombre de cuarenta años como presunto autor de las puñaladas que han dejado herido de gravedad a un joven de veintidós años a las puertas del Wanda Metropolitano lo cuenta el país todo ocurrió anoche antes del partido de Copa que enfrentó al Atlético de Madrid al Sevilla el arrestado es miembro de suburbios una escisión del Frente Atlético el grupo ultra al que pertenece la víctima R el arranque buenos días

Voz 0027 45:42 dos días todo ocurría efectivamente antes del partido previsto para las siete de la tarde por causas que todavía están siendo investigadas la víctima es un joven de veintidós años seguidor del Frente Atlético como acreditaba su camiseta fue apuñalado sin mediar palabra según algunos testigos por el ahora detenido de cuarenta años y miembro de los suburbios un grupo que abandonó el Frente Atlético según algunas fuentes porque fueron expulsados hace tiempo le asestó tres puñaladas una de ellas la más grave desde la espalda hacia los pulmones escuchamos a la portavoz del Samur

Voz 3 46:10 varón de veintidós años con heridas por arma blanca incluso cuando entrantes en escápula derecha el muslo derecho ya quebró

Voz 0027 46:21 no hacerlo la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que el joven muriese desangrado y fue trasladado al hospital de La Paz donde permanece estable por lo demás la Brigada Provincial de Información investiga las circunstancias de la agresión si hubo más participantes en lo que parece ser una pelea entre ultras de extrema derecha de hecho según confirman los testigos todo ocurrió en un bar cercano al Wanda Metropolitano frecuentado por el frente Alec