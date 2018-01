Hoy por Hoy (18/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 1727 00:17 buenos días la victoria del sector duro dentro de la patronal ha empujado a la baja la oferta de la CEOE sobre la subida de los salarios se antes de que acabara el año una parte de los empresarios empezando por Juan Rosell apostaba por una subida de hasta el tres por ciento la propuesta que ayer salió de su Junta Directiva se queda lejos proponen que los salarios suban hasta un dos por ciento y hasta significa que algunos pueden subir menos o incluso quedarse como están esto en la parte fija también propone un aumento variable de hasta un uno por ciento más pero ligado a la productividad así que sólo afectaría a empresas que vayan especialmente bien tampoco acepta la patronal la cláusula en los convenios que piden los sindicatos para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores si los precios suben más que los salarios con esta distancia entre unos y otros comenzará formalmente la negociación el veinticinco de enero y la CEOE no quiere que se prolongue más allá de finales de marzo y mientras las nóminas las nóminas de los españoles siguen así dietas los alquileres no paran de subir Aimar

Voz 0027 01:23 sobre todo según el portal Fotocasa el precio del alquiler en España creció en dos mil diecisiete casi un nueve por ciento respecto al año anterior y ya van tres tres años de subidas consecutivas

Voz 1727 01:34 es jueves dieciocho de enero y según cuenta el diario El País la policía ha detenido esta noche al hombre que ayer apuñaló a un hincha del Atlético de Madrid en un bar cerca de de estadio Wanda Metropolitano los dos son multas del Frente Atlético C Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 01:49 dos días y todo apunta a una pelea entre hinchas del Atleti el detenido de cuarenta años según el países miembro de suburbios una escisión del Frente Atlético el grupo ultra al que pertenece la víctima un joven de veintidós Todo empezó a escasos minutos del partido de Copa que enfrentó anoche al Atlético con el Sevilla con una pelea a las puertas de un bar un local que suelen frecuentar seguidores del equipo rojiblanco cerca del estadio cerca de la estación de metro de las musas todavía no se conocen los motivos que han desencadenado la reyerta Easy hubo más participantes el herido recibió tres puñaladas una de ellas grave ha sido intervenido de urgencia esta noche en el hospital de La Paz y se encuentra ahora mismo

Voz 1727 02:22 fuera de peligro en Cataluña el nuevo presidente del Parlament Roger Torrent empieza a reunirse hoy con los partidos de cara a la sesión de investidura primeros hubiera concebido

Voz 0027 02:31 Nec líder de los Comunes y después con Miquel Iceta PSC de momento el único nombre que está encima de la mesa para una investiduras el de Carles Puigdemont insiste en ser elegido en la distancia los letrados del Parlament ya han rechazado esa opción Jan ochenta

Voz 3 02:43 me tres cándida que que en mes consensos es candidato Puigdemont

Voz 0027 02:48 me dijo que si es el candidato que genera mayorías habrá que encontrar la forma de investigados

Voz 1727 02:53 Apple repatriar a Estados Unidos sus beneficios en el extranjero para aprovechar la rebaja fiscal de

Voz 0027 02:59 han pagará treinta y un mil millones de dólares en impuestos por repatriar el dinero que tiene aparcado en el extranjero alrededor de doscientos mil millones es el mayor pago fiscal de la historia del país según ha dicho al empresario

Voz 1727 03:10 el bitcoins en caída libre sigue en caída libre en realidad ha perdido la mitad de su valor en un mes

Voz 0027 03:15 a mediados de diciembre ubicó en valía más de veinte mil dólares pero en las últimas horas ha llegado a bajar de la barrera de los diez mil

Voz 1727 03:23 la plataforma de música Spotify ha retirado una canción de enorme éxito en Brasil por hacer apología de la violación

Voz 3 03:29 en su viví nada leve Kelly

Voz 0027 03:32 para las listas de éxito en ese país pero Spotify aceptado retirarla después de las denuncias de varios Usuario

Voz 1727 03:37 sí en deportes mala madrugada para las tenistas españolas Sampe en el Abierto de autor

Voz 1161 03:41 ahora ya han dicho adiós al torneo Lara Arruabarrena que caído en dos sets tres seis cuatro seis con la chica de ahí también eliminada Garbiñe Muguruza que nosotros dos sets ha caído ante la zona sur Oise en el cuadro masculino clasificado Albert Ramos se imponía al cine en tres sets al estadounidense esgrime iluminado Guillermo García con el checo Berdych en cuatro sets no antes de las ocho Fernando Verdasco se enfrentará al alemán mar tener también juegan hoy varios de los favoritos como Djokovic Del Potro Federer Wawrinka

Voz 4 04:07 y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:12 buenos días menos viento que ayer pero todavía con consecuencias derivadas este viento situación marítima complicada en el Cantábrico o las que todavía pueden superar los ocho metros de altura pero también por vientos de levante en la zona del Estrecho muy mala mar así como en el archipiélago canario tierra adentro por Sáenz destacamos que vuelve a hacer frío en gran parte del interior pero como el sol lucirá durante toda la jornada este frío durante la tarde quedará más atenuado aun así ya no esperamos temperaturas tan altas como las dos últimas jornadas

Voz 1727 06:09 son las siete y seis las seis y seis en Canarias en las últimas horas hemos conocido dos noticias que complican todavía más el mapa judicial que tiene el partido

Voz 1 06:18 durar por delante la Fiscalía apoya que sí

Voz 1727 06:20 investigue a uno de los magistrados que deben juzgar la presunta caja B del PP le había pedido Izquierda Unida que ejerce la acusación por las dudas que tiene sobre la imparcialidad del juez Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 06:32 buenos días aunque la fiscalía no ve motivos de amistad manifiesta entre el magistrado Juan Pablo González y el Partido Popular que eso que argumenta Izquierda Unida sí reconoce que hay que investigarlo la acusación considera que el caso de González es similar al de Concepción Espejel o Enrique López que sí fueron apartados de todos los juicios de la Gürtel porque su cercanía al PP generaba dudas sobre su imparciales

Voz 1 06:51 ya en la segunda noticia también sobre la Gürtel y que va estallando como una bomba de racimo el número dos de la trama Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes se suman a Francisco Correa y quieren pactar con la fiscalía lo que se traduce en tirar de la manta sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano Isabel Villar buenos días

Voz 0273 07:10 buenos días después de que Correa y los nueve empresarios acusados en el juicio confesara la financiación ilegal del partido Crespo y Pérez han anunciado que están dispuestos a contar todo lo que saben con el objetivo de que el fiscal les rebaje la petición de condena el juicio se ha suspendido hasta el viernes a petición de los abogados de los dos acusados que quieren tiempo para preparar su nueva declarado

Voz 1 07:28 sí habrá que estar atentos también ese ese viernes que es el próximo a lo que declare en el juicio Ricardo Costa al que fue número dos del PP valenciano y que tiene un oscuro horizonte penal por delante con una petición de siete años de cárcel el nuevo presidente del Parlament de Catalunya no mencionó ayer ni la república catalana ni el mandato del uno de octubre rehúye Touraine habló de coser a la sociedad catalana de recuperar las instituciones Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 07:56 bon día y hoy ya tiene que pasar de las palabras

Voz 1 07:59 a los hechos porque Junts per Cataluña insiste en presentar a Puigdemont como candidato a president desde Bruselas to rent empieza hoy mismo

Voz 1161 08:07 la ronda de contactos con los partidos

Voz 1 08:09 E K de un hombre ideó un nombre que llevará a la sesión de investidura ronda que comienza con los comunes y el PSC

Voz 0706 08:16 será justo después de la primera reunión de la nueva Mesa del Parlament esta misma mañana el nuevo presidente de la Cámara en su primera intervención ponía como prioridad recuperar las instituciones

Voz 7 08:25 hay curarnos por recuperar las instituciones del país Iturraspe se opuso a raíz de la ciudadanía

Voz 1 08:32 perdía ponerlas al servicio de la ciudadanía

Voz 0706 08:34 en cuanto antes mejor decía Torra en el treinta y uno de enero como muy tarde es el primer pleno de investidura la mesa que preside Torrente tendrá que decidir si permite que aquel día voten los diputados de Bruselas y sobre todo si autoriza la investidura a distancia de Puigdemont

Voz 1478 08:47 a un a un Acor entre sus por Cataluña hay Esquerra Republicana

Voz 1 08:52 el sarta de Cataluña insistía tener un acuerdo

Voz 0706 08:54 con Esquerra para investir a Puigdemont aunque los republicanos no avalan por ahora la investidura telemática la oposición reclaman que no lo haga

Voz 8 09:02 muchos señores de Esquerra no ven que que Debón pueda ser investido de manera telemática no sólo porque en Cataluña sino porque está huido de la justicia

Voz 0706 09:12 quieren es Arrimadas de ciudadanos anoche en Hora Veinticinco PSC comunes también el Partido Popular pedían no investir a distancia Puigdemont que ayer mismo por cierto felicitó al nuevo presidente del Parlament o con el móvil de Jordi Turull en Twitter antes se declaraba convencido de que Torrent ejercerá el cargo textualmente con nobleza y con valentía

Voz 1 09:30 así que Torrent desde hoy a la búsqueda de un hombre una mujer para convertirlos en presidente o presidenta de la Generalitat de Cataluña y la crisis catalana no ha alterado la preferencia de los españoles por el modelo autonómico lo ha dicho el presidente del CIS en la comisión territorial del Congreso donde Cristóbal Torres también constató que a los españoles no les preocupa demasiado la reforma constitucional

Voz 1441 09:52 en la reforma constitucional no forma parte de las preocupaciones principales de los españoles y la crisis catalana no pasa factura ni al modelo autonómico respaldado por la inmensa mayoría ni tampoco a la identidad nacional lo aseguraba en el Congreso el presidente del CIS Cristóbal Torres

Voz 9 10:07 crisis de Cataluña no ha modificado los datos de los españoles apuestan por ese modelo actual

Voz 1 10:13 está muy consolidado es decir que a pesar de eso

Voz 9 10:16 esa pérdida de en torno a diez puntos seguimos hablando de dos terceras partes de la ciudadanía española

Voz 1441 10:21 el presidente del Consejo de Estado Romay Beccaría advertía de que una reforma constitucional no es ninguna varita mágica frente a quienes quieren quebrar la lealtad institucional sugería en todo caso dar más atribuciones al Estado para garantizar la igualdad y la cooperación territorial

Voz 3 10:35 hay que plantearse para coordinación de todo este modelo haría falta que el Estado tuviera algunas atribuciones más

Voz 1441 10:43 el director del Centro de Estudios Constitucionales Benigno Pendás se mostraba reacio a una reforma constitucional que pudiera desembocar en un referéndum ante la falta de consenso político suficiente

Voz 9 10:53 S la pena para algunas reformas concretas que a mi juicio no deberían alterar las líneas nucleares del sistema poner a la sociedad española ante un debate que puede convertirse en una cosa diferente en respuesta es no

Voz 1441 11:07 Pendás apostaba por clarificar en la Constitución el reparto competencial definiendo aquellas atribuciones que el Estado no puede ceder a las autónomo

Voz 1 11:14 son las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 13 12:53 de de los cursos el final de la Copa se cuida

Voz 1772 13:11 claro hacer

Voz 15 13:17 Pepa Bueno

Voz 1 13:19 el PP se ha quedado solo en su defensa del impuesto al sol en el Parlamento Europeo únicamente los populares españoles han votado en contra de acabar con las tasas al autoconsumo de energía renovables en este asunto hasta el Partido Popular Europeo abandona a sus diputados españoles Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 13:36 buenos días la enmienda ha salido adelante con el voto a favor de prácticamente todas las formaciones políticas menos del PP español cobrar por generar tu propia energía el conocido como impuesto al sol lleva vigente en nuestro país desde dos mil quince ahora el Parlamento Europeo ha reconocido el autoconsumo energético como un derecho el eurodiputado José Blanco es el impulsor de la propuesta

Voz 16 13:56 sí hemos blindado algo que era una pelea que es el garantizar el autoconsumo de energía renovable común derecho prohibiendo medidas como el impuesto al sol

Voz 1772 14:10 la enmienda ha salido adelante aunque todavía queda negociarla en el Consejo Europeo

Voz 1441 14:14 lo dijo casi cada día Donald Trump

Voz 1 14:16 la durante su campaña electoral

Voz 11 14:19 el buey fueron hubo lo dijo en casi todos los nítidas construir un gran muro

Voz 1 14:25 en la frontera con México bueno pues el jefe de Gabinete de la Casa Blanca dice ahora que cuando Donald Trump hizo esa promesa estaba desinformado literal según John Kelly gobernar y hacer campaña a son cosas diferentes corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 14:40 buenos días y el hombre de confianza de Donald Trump el general John Kelly ha reconocido a varios congresistas hispanos que una cosa es hacer campaña y otra es gobernar el jefe de Gabinete de la Casa Blanca ha asegurado que Trump hizo aseveraciones durante la campaña electoral que no estaban bien fundamentadas y entre ellas la construcción de un muro de hormigón en los tres mil kilómetros de frontera que México pagaría porel para los más optimistas las declaraciones de Kelly abren la puerta a que trampa acepte una

Voz 0273 15:08 verde en los presupuestos sin la partida de más de treinta

Voz 1510 15:10 en mil millones de dólares que exige para construir el muro los republicanos trabajan contrarreloj para conseguir el apoyo de los demócratas en los presupuestos antes de mañana viernes por la noche que es la fecha límite para evitar un cierre de gobierno los demócratas exigen por su parte para aceptar los presupuestos un pacto para regularizar a los Dreamers uno cierra de Gobierno dejaría en evidencia la incapacidad de los republicanos para gobernar ya que controlan las dos cámaras la casa

Voz 1 15:38 ah Blanca Li también sobre fronteras van a hablar hoy Theresa May Emmanuel Macron que viaja a Reino Unido para renegociar acuerdos en materia migratoria en realidad se trata de evitar un nuevo Calais los asentamientos de personas que quieren cruzar el Canal de la Mancha corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 15:55 la minicumbre entre la primera ministra Theresa May y el presidente francés Emmanuel Macron estará consagrada a la gestión de la crisis de los inmigrantes

Voz 1 16:03 los cimientos de la cooperación militar y el Port Vell

Voz 0273 16:05 en ir de las relaciones entre Francia y el Reino Unido después del Brexit el encuentro se celebrará esta tarde en la Escuela Militar de Sandhurst está previsto que made in Macron firmen un nuevo tratado sobre inmigración que según el Elíseo completará los acuerdos de tu que del año dos mil tres esos acuerdos establecían que el Reino Unido tiene una frontera en Francia a los franceses llevan a cabo controles en territorio británico el tratado nunca llegó a terminar con la afluencia de inmigrantes del puerto de Calais frente a las costas británicas deseosos de entrar en el Reino Unido por cualquier medio el nuevo pacto tratará principalmente sobre los menores que están solos las peticiones de asilo y el reagrupamiento familiar en nuevo acuerdo también reforzará la cooperación militar franco británica sobre la gestión de la frontera

Voz 1 16:50 y antes de los oyentes Soledad Gallego Díaz que nos habla esta mañana de la Historia del soldado israelí Il adolescente palestina

Voz 1910 17:00 la adolescente palestina Agett Mimi seguirá en prisión hasta que se celebre su juicio según decidió esta semana un tribunal militar israelí la Mimi que tiene dieciséis años se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina contra la ocupación de su territorio desde que el pasado mes de diciembre le dio una bofetada a un soldado israelí parado al lado de tu casa en un pueblo de Cisjordania el soldado fuertemente armados decidió no reaccionar ante la provocación de la chiquilla

Voz 1 17:29 cosas no fueron a más

Voz 1910 17:31 sin embargo el vídeo que recoge la escena tuvo una enorme difusión ya en Israel se alzaron voces criticando al soldado y exigiendo castigo contra lo que consideran una humillación de toda la vida a los tres días el diecinueve de diciembre la jovencita una chica rubia con una enorme melena rizada fue detenida y acusada de doce cargos entre ellos agredir a militares israelíes tirar piedras y amenazar desde un al militar que la juzgará tenía que decidir esta semana si le permitía abandonar la cárcel confianza pero finalmente éste lo ha denegado según informaciones difundidas después en las horas previas al incidente en un primo de la joven recibió una bala en la cabeza y quedó gravemente herido las familias de Mimi conocían palestino por su activismo de las joven Ahmet participa en manifestaciones de protesta por la ocupación desde que es una niña según la corresponsal de The Guardian que la conoce vive en un pueblo escenario de muchas protestas desde que los colonos israelíes se apropiaron de un manantial de agua de los padres de la joven han sido detenidos en varias ocasiones al menos dos vecinos de su pueblo entre ellos un tío de Agett han muerto y cientos han sido heridos

Voz 18 18:44 pues sí

Voz 19 18:47 con los nivel Marina soy yo que indebido después de oir ayer señor Maragall creo que aquí las cosas no se van a solucionar es una década y otra de arena

Voz 1478 18:59 aunque escuchando gracias Jokin Arroyo tu tampoco es optimista Narciso de Huelva

Voz 20 19:04 me concentro en será más de lo mismo en pues muy dialogante que sea este señor en nacionalismo independentista independentistas de derecha más la conducta pues permite una legislatura que no sea la creación de avales pública rezaba

Voz 1 19:16 algo tendrá que cambiar más tarde más

Voz 1478 19:18 temprano Marga de Barcelona buenos días yo sí que

Voz 21 19:21 pienso que Cámara cambiando la situación algún día y no por los políticos del Parlament sino porque la realidad se acabará imponiendo la ficción lo que me están diciendo los comerciantes que no hay alegría sino hay alegría no hay ventas y las cosas no están bien económicamente hablando de Rafael de Córdoba espera que impone

Voz 1 19:39 a la afición esperaba otro

Voz 22 19:41 cosa en Cataluña de hombre todo lo mismo desgraciadamente para el resto de España mi única esperanza la tengo puesta de Boadella lo pero entera iba le robo gracias a todos

Voz 4 20:13 el seis grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía hay poco

Voz 1275 20:16 los cambios en la previsión del tiempo qué tal buenos días la víctima está fuera de peligro y el agresor detenido según el país la policía arrestado a primera hora de esta madrugada un hombre de cuarenta años como responsable de las puñaladas que han dejado herido de gravedad a un joven de veintidós años a las puertas del Wanda Metropolitano y minutos antes de que arrancara el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla fue una pelea entre hinchas del equipo rojiblanco no se sabe aún si participaron más personas la víctima es miembro del Frente Atlético el detenido hay un grupo que se escindió de los ultras llama suburbios el herido recibió tres puñaladas como relataba una portavoz de Samoa

Voz 2 20:51 el varón de veintidós años con medidas para Blanca incisas penetrantes en escápula derecha el muslo derecho

Voz 1275 21:02 no llegando fue trasladado al hospital de La Paz donde ha sido intervenido está ahora mismo fuera de peligro la policía poco antes del arresto encontró un arma de grandes dimensiones un arma blanca cerca del bar donde ocurrieron los hechos

Voz 4 21:23 sus pequeñas señorías puedes hoy vamos a estar como diputados en cierto modo también el vamos el discurso de nuestro buen amigo Álvaro queremos ir a los discursos de los otros colegios

Voz 1275 21:39 el a treinta niños que ayer hicieron las veces de diputados en la Asamblea de Madrid en un pleno en el que hablaron de sus problemas y de sus preocupaciones de confianza y de cómo combatir el acoso escolar hoy son sus señorías las grandes las que van a dedicar Airplay ver pleno del dos mil dieciocho a los más pequeños un pleno centrado en la infancia al que van a llevar las más de treinta y cinco mil firmas recogidas por la plataforma de atención temprana que piden a la Comunidad que exigen que se reduzcan los tiempos de espera de un año de media para que los niños con trastornos puedan acceder a terapias públicas una plataforma cuya cabeza visible es Pablo AWD papá de una pequeña con espina bífida Natalia Otero

Voz 23 22:17 Pablo decidió recoger firmas para este fin cuando tuvo que pasar un vía crucis para que su hija a Yuri de dos años y con espina bífida pudiese optar servicio atención temprana de la comunidad

Voz 24 22:26 todo empieza en el Centro Regional de valoración infantil que ya nos encontramos con que tardan en valorarla aproximadamente cinco seis meses después tienen que evitar resolución que Cardona todos los dos tres nace sí de que te tienes esa resolución entras en la lista de espera de los centros de atención temprana porque la red que hay ahora mismo una comunidad completamente Vicente para las necesidades que hay dos parques de noche

Voz 23 22:47 en que les plazos extienden demasiado en el tiempo durante un periodo fundamental para el desarrollo en los menores

Voz 24 22:52 es una necesidad son un conjunto de intervenciones terapéuticas destinadas de alguna manera lograron a la igualdad de condiciones de comiendo en el en el futuro de marca completamente

Voz 23 23:03 en la Comunidad hay cerca de cinco mil niños con diversidad funcional

Voz 1275 23:12 los trabajadores del uno uno dos han iniciado esta noche un encierro indefinido en el Centro de Emergencias la plantilla afronta el noveno día de huelga sin que nadie del Gobierno regional dicen se haya reunido con ellos para abordar la negociación el Tribunal Supremo confirma la condena de setenta años de cárcel para el pederasta de Ciudad Lineal el alto Tribunal reitera así la sentencia de la Audiencia Provincial por el secuestro y agresión sexual a cinco niñas de entre cinco y nueve años Ginés Jiménez el que fuera jefe de la Policía Local de Coslada niega las acusaciones por el caso Bloque el considerado cabecilla de la trama negado en su declaración ante el juez ser responsable de los hechos que se le imputan entre ellos el de organización ilegal en deportes desde las nueve y media de la noche en Butarque el Real Madrid se enfrenta al Leganés en los cuartos de Copa del Rey los blancos afrontan la cita sin Ramos y posiblemente también sin Cristiano evento

Voz 2 23:54 eh

Voz 1275 27:40 en la Audiencia Nacional ha vuelto a comparecer el considerado cerebro de la trama Púnica David Marjaliza ha reconocido que se repartió con Francisco Granados y con el empresario Javier López Madrid una comisión de tres coma seis millones de euros por la adjudicación de una obra en el metro información de Alberto Pozas

Voz 0055 27:55 Marjaliza ayer confesó que las mordidas salieron de las obras de Metronorte Metrosur y el metro ligero de Boadilla del Monte durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre y que tocaron a uno coma dos millones por cabeza

Voz 35 28:05 con todo el impostor sociedades junto con los gastos y quedaron tres millones seiscientos mil ha confirmado que se repartieron uno coma dos millones tanto a Paco

Voz 0055 28:13 como Javier una parte para él otra para Francisco Granados y otra para el empresario Javier López Madrid que según explicó ayer ante el juez en una nueva confesión les facilitó una empresa a través de la que hacer toda la operación no sólo eso ayer la confesión de emergencia también viajó a Parla Getafe donde dijo que pagaba por cada parcela de suelo público a los consorcios urbanísticos en total unas mil viviendas

Voz 35 28:33 depende de cada ayuntamiento y cada época estamos hablando desde el dos mil al dos mil trece es una época de más de una década pues en cada cosa pagaba mil euros por Viena otra dos mil otras

Voz 0055 28:43 teniendo cada a cada parcela asegurando que en Parla pago seiscientos mil euros de comisión de él

Voz 1275 28:47 juez ha pedido a interior que le ponga protección a David Marjaliza y la justicia investiga la alcaldesa de Valdemorillo por prevaricación acusada de falsear un documento público para evitar que su concejal de Hacienda tuviese que pagar una deuda Raquel Fernández

Voz 1478 28:59 la querella por los presuntos delitos de prevaricación malversación de caudales públicos y falsedad en documento público fue presentada por cuatro concejales que formaban parte del gobierno local que pertenecen así Se puede e Izquierda Unida en su escrito aseguraban que se habría falseado una deuda del ahora concejal de Hacienda de más de veintisiete mil euros la alcaldesa Gemma González dice que aún no tiene noticias de esta querella

Voz 8 29:23 mi extrañeza la tengo que mostrar hasta que yo no vea de qué se me acusa porque no tengo constancia de nada de esto yo no de falsedad de ninguna deuda ni ni ni me consta que haya desaparecido ninguna deuda

Voz 1478 29:35 el gobierno local está formado por una coalición de Progresistas de Valdemorillo de finos de Valdemorillo y UPyD

Voz 1275 29:41 gracias Raquel sigue la información aquí en la SER

Voz 14 30:00 sí

Voz 1 30:01 a las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 14 30:03 eh

Voz 1 30:15 comienza el jueves dieciocho de enero con menos viento y con menos frío hoy comienza con novedades sobre la demora de la Comunidad de Madrid en entregar a la oposición las actas del Canal de Isabel Segunda relacionadas con el caso Lezo la SER ha tenido acceso a documentación que acredita que la Comunidad recibió el mismo día de agosto prácticamente a la misma hora y en el mismo fax dos notificaciones del juez Andreu una en la que aceptaba su personación en el caso de presunta corrupción y otra en la que aclaraba que los documentos vetados a la oposición nunca estuvieron bajo secreto de sumario el Gobierno de Cifuentes sólo comunicó la primera notificación Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 30:55 en sí dos minutos pasaron entre un fax y otro los dos documentos enviados por el juez Andreu llegaron al mismo número que pertenecen a los servicios jurídicos de Presidencia situados en la Puerta del Sol la sede del Gobierno madrileño a pesar de que las comunicaciones llegaron en el mismo pack sólo cuatro días después de esa doble notificación el Ejecutivo de Cifuentes comunicó los medios la existencia del auto que les emitía personarse en la causa pero nunca hizo mención al segundo escrito que tiraba por tierra su argumento para no remitir a la oposición los papeles que venían reclamando del Canal de Isabel II esto pasó en agosto es decir de los dos documentos que llegaron a la sede del Gobierno sólo trascendió uno del Ejecutivo de Cifuentes asegura que nunca supieron de la existencia de esa providencia del magistrado hasta el pasado doce de enero se les tras papel el fax pero lo cierto es que los letrados de la comunidad podían haber encontrado ese mismo esquema

Voz 1 31:41 Tito en el sumario desde el dieciocho de diciembre cuando sido público

Voz 1275 31:45 a las partes personadas la Comunidad de Madrid

Voz 1 31:48 a las hay heridas de la crisis económica que se mantienen abiertas y otras que comienzan a cicatrizar hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la orden para que los funcionarios autonómicos reciban en la nómina de febrero cuatrocientos euros que corresponden al último pago de la extra del año dos mil doce Se abonarán en total unos ciento veinte millones de euros Radio Sevilla Sara Armesto

Voz 1257 32:13 los empleados públicos andaluces recibieran en la nómina de febrero el importe equivalente a los últimos cuarenta y cinco días en la paga extra de dos mil doce será unos cuatrocientos euros de media para cada uno de los doscientos cincuenta mil empleados en la Junta esta devolución que publica hoy el BOJA es el cuarto y último pago de las extra pendientes el Gobierno andaluz culmina así su compromiso de restituir los derechos suspendidos los recortes el Estado en dos mil doce en total devolverá unos ciento veinte millones

Voz 1 32:37 euros denuncia contra el Hospital de Antequera por no atender durante cinco horas a un paciente de cuarenta y cuatro años que sufrió un ictus en la sala de espera había entrado por su propio pie al servicio de urgencias y ahora está en coma inducido en el hospital asegura que las pruebas que le realizaron no podían anticipar su evolución ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 1257 32:58 Ángel le dijo a su jefe que se acercaba al hospital porque le dolía mucho la cabeza y mientras aguardaba los resultados de las pruebas sufrió la hemorragia cerebral fue avistado por megafonía no pudo responder el personal dio por hecho que se había marchado voluntariamente cinco horas llevaba en la sala de espera cuando otros pacientes se dieron cuenta de la situación finalmente se activó el protocolo de ictus ahora se encuentra en estado crítico su familia ha presentado una denuncia por negligencia médica grave desde el centro sanitario aseguran que se prestó la atención adecuada lamentan lo sucedido

Voz 1 33:27 anoche se ofició en Pozuelo de Alarcón en Madrid la misa funeral por Diana que estuvieron también familiares de los casos que más han conmocionado a la sociedad española en la última década el padre de Marta del Castillo la madre de los niños Ruth y José el padre de la pequeña Mari Luz Cortés y la madre de Amaya y Candela las dos niñas a las que mató a su padre Moraña juntos con un objetivo común según aseguró a los medios Juan Carlos Quer

Voz 36 33:52 es intentar que la vida de nuestras hijas no en una página de sucesos nuestra sociedad el intentar conseguir una sociedad más justa más solidaridad y fundamentalmente más segura para nuestros hijos que hacemos todo el poste Diana fue Diana podía haber sido Rosa podría ser ha sido mal

Voz 1 34:12 la todos pidieron que se mantenga la prisión permanente revisable Rafa Muñiz

Voz 1772 34:16 construir una sociedad más segura que no se vuelva a repetir estos son los principales mensajes lanzados anoche por parte de los padres de Diana Quer de otros padres con hijos desaparecidos en nuestro país en el último adiós a la joven madrileña todos coinciden en que se mantenga la prisión permanente revisable como Juan Carlos Cortés el padre de Mari Luz la niña de cinco años asesinada hace una década en Huelva

Voz 37 34:40 mira gripe derogar la prisión permanente revisable

Voz 1 34:44 otra

Voz 37 34:46 en todo lo que hemos luchado durante estos años

Voz 1772 34:48 entre las autoridades presentes en la misa funeral la presidenta madrileña Cristina Cifuentes o los alcaldes de Rianxo ya Pobra donde veraneaba la familia Querrey

Voz 1 34:57 mañana entrevistamos aquí en Hoy por hoy a Juan K

Voz 1772 34:59 los pies

Voz 1 35:02 hermandad significa relación de afecto entre un grupo de personas y un pueblo este es el mensaje que ha compartido una costaleros gaditana en las redes sociales para denunciar que dos en hermandades hasta ahora mixtas han decidido prescindir de ellas de las mujeres algunas llevaban once años cargando Radio Cádiz Julio Camacho

Voz 38 35:21 con varias costaleros del Puerto de Santamaría las aceptadas y el caso ha saltado a la opinión pública después de que una de ellas colgará ese mensaje en redes sociales explicando lo ocurrido criticando citamos literalmente el rancio olor machista que se respira todavía en algunas hermandades estas mujeres llevaban años sabiendo como costaleros en cuadrillas mixtas de la Cofradía de la borriquita y el Santo Entierro que ahora han confiado nuevos capataces que han rechazado contar con una cuadrilla mixta hayan decidido expulsar a las costas de las cuadrillas el Ayuntamiento del Puerto de Santamaría y la Junta de Andalucía ya han criticado esta decisión de las cofradías el caso tiene que llegar a un alud

Voz 1 35:51 Parra la Ertzaintza y la Guardia Civil han liberado en Tarragona un hombre secuestrado en Errenteria por una organización criminal francesa que ya lo había secuestrado en otra ocasión los captores habían pedido a la familia quinientos mil euros por su vida ser Tarragona Jordi Cartaya

Voz 39 36:06 los secuestraron el nueve de diciembre a punta de pistola y se lo llevaron a Alicante desde donde pidieron un rescate de más de medio millón de euros en caso contrario lo matarían que habrían cumplido con su palabra una vez fracasadas las negociaciones pero los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron el vehículo en el que se llevaban al secuestrado a Pau a Francia en un control en la AP7 en el panadero segundo final feliz pues para este hombre que en el dos mil doce fue secuestrado por la misma organización criminal en aquella ocasión la gendarmería francesa en colaboración con la Ertzaintza lograron liberarlo en Toulouse

Voz 1727 36:36 y el ADN que prueba al noventa y nueve por ciento que Julio Iglesias es el padre biológico de Javier Sánchez procede de otro hijo del cantante de Julio José Iglesias aquí cómo se consiguió esa prueba de ADN pues un detective siguió a Julio José durante días y recolectó en Miami varias botellas de agua latas de refrescos chicles servilletas o kleenex

Voz 1478 36:57 radio valenciana Duran según avanzaba el país durante una semana ese detective recolectó esa quincena de objetos que Julio José Iglesias había utilizado desechado el hecho de que sean objetos abandonados

Voz 1 37:07 lugares públicos es fundamental para la validez jurídica

Voz 1478 37:09 al de las pruebas porque sino podrían ser considerados robados todo está documentado con fotos con vídeos Un juzgado de Valencia admitió en diciembre esta demanda de paternidad presentada por Javier Sánchez que lleva veinticinco años intentando que Julio Iglesias le reconozca como su hijo

Voz 2 37:24 no

Voz 1 37:25 y hoy se presenta la ciudad de Santander en Fitur con la polémica sobrevolando sobre una de las joyas de la corona la web de turismo de la ciudad traducida a cinco idiomas con Google una comidilla en boca de todos que para la concejala de Turismo ha tenido su parte positiva

Voz 25 37:42 ha puesto el foco en Santander y estamos muy contentos porque

Voz 1 37:46 la concejal ha anunciado también que la UE se va a traducir ahora al inglés de forma profesional pero que el resto de idiomas seguirán dependiendo del buen o mal hacer del señor Google Radio Santander en miren Azkue qué tal buenos días así es ni se ha disculpado ni ha dado unos argumentos convincentes todo lo contrario está satisfecha de que se hayan disparado las visitas aunque sea para reírse de un error que ha avergonzado a buena parte de los santanderinos por traducciones como la de Centro Botín traducido como lo Center sea el centro del pillaje o el casco histórico de la ciudad que al parecer es el histórico Helmut es decir casco de moto maldito traductor de Google pensaran en el Ayuntamiento pero en público la concejala de Turismo Miriam Díaz se ha defendido asegurando que es inviable una traducción profesional a ocho idiomas porque su coste sería elevadísimo

Voz 40 38:33 hasta que el contenido de esta página son multiplicado por diez es muy dinámicos actualiza casi a diario y bueno no no permite gestionar una traducción oficial día a día

Voz 1 38:45 queremos como defiende lo que a muchos se les ha parecido bochornoso hoy en Fitur Pepa

Voz 3 38:55 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar

Voz 10 39:19 qué cojones está pasando con esas POTA Yasmin Red la policía está muy ocupado el torturando a negros como para resolver un ganadero de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz mejor actor de reparto y mejor guión Chicano Pierce Tres anuncios en las afueras doce de enero en civiles

Voz 1 39:38 son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias hoy vamos a hablarles de la gimnasta Gloria viseras la suya es una historia larga muy larga que se remonta a los Juegos Olímpicos de Moscú del año mil novecientos ochenta viseras fue una de las gimnastas que denunció a su entrenador a Jesús Carballo por abusos sexuales delito prescrito Carbó a ello las denunció entonces por vulnerar su honor la Audiencia Provincial de Madrid les condenó a ellas a ella y a otras dos compañeras a pagarle diez mil euros cada una bueno pues ayer el Tribunal Supremo anuló esa multa

Voz 8 40:11 imagínate la persona que que ha usado Atleti tenerle encima que pagar dinero es horrible vamos horroroso nosotras sabemos cuál es nuestra historia implique y creemos que tenemos la obligación moral de contarla

