Hoy por Hoy (18/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

buenos días sí lo que vimos ayer es el tráiler de la legislatura en Cataluña la película debería incluir menos sobresaltos que el anterior el discurso del nuevo presidente del Parlament habló de coser a la sociedad catalana entender la pluralidad de lo votado el veintiuno de diciembre y recuperar las instituciones sin ninguna mención expresa a la vía unilateral veremos porque la escalada de los últimos meses deja una sociedad fracturada ahí estresada incrédula y harta de promesas porque Esquerra ofreció en la misma sesión otro discurso bien diferente mucho más agresivo el del presidente de la mesa de edad Ernest Maragall que llegó a decir este país será siempre nuestro la pregunta inmediata es nuestro aquí de cuantos catalanes considera el señor Maragall que es Cataluña quizás se repartieron los papeles no lo sabemos lo cierto es que el discurso oficial es el del nuevo presidente del Parlament irse a táctica estrategia o convencimiento parece inaugurar un tiempo menos tenso bienvenido sea todo lo que no ahondó la brecha pero la primera prueba del algodón será la propuesta de investidura del president de la Generalitat hoy comienzan los contactos en Junts per Catalunya insisten en presentar a un Puigdemont huido de la justicia habrá que esperar y ver

es jueves dieciocho de enero la economía española crece lleva cuatro años creciendo el año pasado puede cerrarse en torno al tres por ciento pero la propuesta de la patronal para subir los salarios diez años después de comenzar la crisis es del dos del dos por ciento muy alejado de lo que pedían los sindicatos de lo que recomiendan todos los organismos internacionales algunos tan poco sospechosos como el Fondo Monetario Internacional sobre salarios y al calor del boom turístico que vive España noticia de contraste que les cuenta la Cadena Ser las camareras de piso que trabajan para la red pública de Paradores sufren la misma precariedad que las empleadas por las hoteleras privadas Aimar Bretos

Voz 0027 02:30 nóminas que superan por muy poco el Salario Mínimo incluso con antigüedades de más de quince años la media de edad este cincuenta José María García

Voz 3 02:37 al final de su vida laboral la mayoría estamos ahora mismo muchos problemas de espalda me Tele2 atroces en los brazos están muy muy tocadas

Voz 1727 02:49 el precio de los pisos en alquiler se ha encarecido casi un nueve por ciento en el último año

Voz 0027 02:54 el incremento más fuerte desde dos mil seis según fotocasa donde más ha subidos en Cataluña Madrid Canarias y la Comunitat Valenciana sólo cae en Aragón y Navarra

Voz 1727 03:03 ya hay un detenido por el apuñalamiento de un ultra del Atlético de Madrid anoche en los alrededores del bueno

Voz 0027 03:09 es un es otro ultra miembro de suburbios una escisión del Frente Atlético el grupo al que pertenece la víctima el atacante tiene cuarenta años el atacado veinte está grave una de las tres puñaladas le penetró hacia los pulmones en la espalda pero su vida no

Voz 1727 03:20 con El Bigotes y Pablo Crespo preparan su convenció para pactar con la fiscalía en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia

Voz 0027 03:28 ni David Marjaliza el hombre fuerte de la Púnica ha reconocido que se repartió una comisión de tres millones y medio de euros con el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados con el empresario Javier López Madrid el juez ha pedido al Ministerio del Interior que le ponga protección a Marjaliza

Voz 1727 03:41 la atención a la novedad que cuenta hoy Radio Madrid sobre los papeles de la trama Lezo que el Gobierno de Cifuentes ocultó a la oposición durante cinco meses Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:50 la SER ha tenido acceso a documentación que acredita que la Comunidad recibió el mismo día a la misma hora con apenas dos minutos de diferencia y en el mismo número de fax dos notificaciones del juez Andreu una en la que acepto su personación en la causa y otra donde aclaraba que las actas del canal vetadas a la oposición nunca estuvieron bajo secreto de sumario fue el dieciocho de agosto sin embargo a pesar de que llegaron en el mismo pack cuatro días después el Gobierno de Cifuentes sólo comunicó a los medios una de ellas su persona

Voz 1727 04:15 el jefe de gabinete de Donald Trump reconoce que hizo promesas Se campaña estando desinformado no se refiere en concreto al anuncio del muro en toda la frontera con México

Voz 4 04:26 los jueces está Jaime

Voz 5 04:28 he dicho curadas

Voz 0027 04:32 el general John Kelly admite que levantar el muro en toda la frontera no es realista y lo justifica con el argumento de que hacer campaña gobernar no es lo mismo

Voz 1727 04:39 y aquí en España estos cánticos machistas de la Legión frases como yo prefiero tener un tanque a tener una mujer porque el tanque Valadez Rey la mujer la guerra es van a llegar hoy a la Fiscalía

Voz 0027 04:57 la denuncia la va a presentar el Partido Comunista una denuncia por un delito de odio y discriminación de la mujer fueron decenas de legionarios quienes lo cantaron en un desfile en Sanlúcar de Barrameda hoy m ochenta cumple

Voz 1727 05:07 veinticinco años

Voz 0027 05:22 el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres nació la emisora que condensó en un mismo punto del dial la mejor música del pop y del rock de las últimas décadas hoy en M ochenta lo van a celebrar lo están celebrando ya desde las seis de la mañana con una programación especial es un viaje por los programas míticos de este cuarto de siglo como No somos nadie Vuelo seiscientos cinco o espuma o la gramola

Voz 1727 05:45 nosotros lo celebramos también con Bon Jovi de fondo para dar pasadas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:51 buenos días pues bueno si es quizá Bon Jovi es una buena música para hablar del viento no aunque ya se ha calmado el oleaje que es una derivada directamente de este viento fuerte de ayer todavía es muy significativo mucha precaución en toda la costa del Cantábrico olas que todavía puede superar los ocho metros también en Canarias muy mala mar así como la zona del Estrecho y dentro pues situación más tranquila la noche ha sido serena sin nubes eso ayudado a que el frío vuelva a ganar protagonismo pero vaya como hace sol durante toda la jornada esta tarde ambiente agradable y todo apunta que el viernes y el fin de semana volver al viento sobre todo a subir las temperaturas

Voz 1727 06:35 y sobre la Guerra Fría entre el Real Madrid y Cristiano Ronaldo Manu Carreño buenos días

Voz 1375 06:41 buenos días Pepa pues en el culebrón y en esa partida de ajedrez que están disputando Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo el Madrid lo tiene claro y tarde o temprano Cristiano también lo tendrá claro nunca el Real Madrid va a equiparar salarial mente a Cristiano Ronaldo al nivel de Leo Messi en el Fútbol Club Barcelona nunca Cristiano va a ganar lo mismo que Messi en el Barça entre otras cosas porque es una cuestión de números y de rentabilidad empresarial porque la edad de Cristiano ya tampoco es la de Messi y mucho menos la de menos Mar lo cual no quiere decir ni que el Madrid quiera vender a Cristiano ni quitárselo de encima probablemente si tuviera veintiséis años a lo mejor se lo planteaba pero no con XXXIII eso sí si llegase una oferta o algún club preguntando por Cristiano Ronaldo oeste verano aunque aún le queden dos años más de contrato con el Madrid el club de Florentino Pérez escucharía esa oferta y no tendría porqué remitirle a la cláusula de rescisión lo que no sabemos es qué pensará o qué hará entonces Cristiano en esa partida de ajedrez quedarse en el Madrid aun ganando menos de lo que P

Voz 1727 07:37 mire

Voz 1375 07:38 o marcharse algún club que le de esa millonada a la que hoy en día sólo puede aspirar y aspira Leo Messi a pesar de sus cinco Balones de Oro pide que ha sido el jugador más importante la historia del Madrid junto con Alfredo Di Stéfano el Madrid no se va a volver loco con CR7

Voz 2 07:55 a mí me parece normal hasta luego Pepa

Voz 1727 07:57 adiós Manu

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 0706 13:05 hola buenos días ahí tu Rehn tendrá que tomar una decisión

Voz 1 13:08 sí accede al intento de investidura on line que han rechazado sus letrados Ussía apea a la institución que preside de la vía del enfrentamiento

Voz 0706 13:15 el nuevo presidente y apunta que lo primero es hacer esta ronda de consultas y que se al terminar se comprueba que efectivamente el candidato con más apoyos expulsión entonces sí entonces habrá que hablar sobre qué se hace cómo se hace Esquerra compra proponer a Puigdemont como candidato pero evita balar como mínimo por ahora esta famosa investidura a distancia y eso que sus Cataluña lo da por hecho

Voz 14 13:35 estamos a negociando pues desde la formación del Gobierno hasta el programa de gobierno también en qué forma se realizará la investidura del presidente

Voz 0706 13:43 en Cataluña que también anunciaba que la investidura pedirán que voten los diputados que están en Bruselas tanto esto como la investidura a distancia lo tendrá que decidir la mesa la nueva Mesa que se constituyó ayer con el discurso moderado

Voz 1461 13:55 decías de la democracia y la cool vivencia

Voz 0706 13:59 os pilas quiero hacer de la democracia la convivencia

Voz 15 14:02 pilares de mi mandato aseguraba Roger Torrent en su

Voz 0706 14:04 mer discurso en el Parlament PSC comunes PP aplaudían el tono pero pedían que se note también

Voz 16 14:10 no no nombrar la palabra República ni habla de desobediencia ni nada parecido así que esperemos que las palabras de Rusia Torrent se transformen en hechos los próximos días

Voz 0706 14:20 para la socialista Eva Granados anoche en Hora Veinticinco en cambio a quién no convenció para nada el discurso fue a la CUP algo bueno mes no vamos por buen camino no vamos en la buena línea aseguraba Carles Riera que aseguraba Torrent de haber traicionado el espíritu del uno doctor

Voz 1 14:37 Juanjo López Burniol muy buenos días

Voz 5 14:39 hola buenos días Pepa qué podemos esperar Juanjo de la ley

Voz 1 14:41 es la dura en función de lo que vimos ayer

Voz 5 14:44 vamos a ver lo de ayer era absolutamente previsible al final

Voz 1 14:48 aunque todos sabíamos la presidencia es

Voz 5 14:50 de Esquerra incluso era previsible el discurso Evo claramente excesivo y fuera de lugar de Ernes Maragall en cambio fue una sorpresa eran para mí lo fue el discurso del presidente del Parlamento que fue sensato fue mesurado fue conciliador hablo de cosas en la sociedad catalana y digo lo mismo que han dicho muchos que lo escucharon si esto se traduce en hechos pues estamos indudablemente en el buen camino ahora la cuestión no era ayer la cuestión es obviamente

Voz 1 15:18 qué pasará con la con la investidura quién

Voz 5 15:21 a ser propuesto para ser investido se admitirán estas formas obrera de la gente extrañas de la telemática o la delegación Ésta es la auténtica cuestión aquí quisiera apuntar una cosa

Voz 1 15:32 sí yo creo que tanto Esquerra

Voz 5 15:35 como la vieja Convergencia que está ahora sumida en el PDK Alt en el fondo no quieren la investidura de Puigdemont quiénes quieren la investidura de Puigdemont este núcleo que está a su lado es decir de los treinta y cuatro diputados de sus Cataluña catorce trece doce serán de la antigua Convergencia los otros son estos fieles de Puigdemont que son los que intentan llevarlo hasta el final él y Puyol y compañía

Voz 1 16:01 quién tiene más posibilidades de ganar esa batalla interna en el independentismo

Voz 5 16:05 sinceramente no lo sé yo me temo yo me temo que al final porque creo que la virtud política más escasea siempre es el coraje a decir no cuesta mucho más en ocasiones que decir que siguió me temo aunque es pero hasta el final que no que la la propuesta será la de la de Kuchma

Voz 1 16:21 pues mientras en el Parlament se votaba ayer la composición de la mesa la BBC llevar a su portada digital un artículo que titulaba Puigdemont el presidente holograma el texto describía el empeño de su entorno en defender que Puigdemont puede presidir Cataluña decía la BBC de forma remota y citaba a un miembro del Gobierno central diciendo que la situación ha pasado de una crisis de independencia a una farsa política las fuentes consultadas por la SER dan por hecho que Puigdemont apretar hasta el final pero creen que llegará un momento en el que él mismo asumirá que se ha acabado ahí María Jesús Güemes buenos días qué tal

Voz 1461 16:58 buenos días Pepa en la Moncloa barajan que el plan

Voz 1 17:00 B sea el sarta de su jefa de campaña

Voz 1461 17:03 la teoría que maneja la Moncloa es que los independentistas harán todo lo posible por investir a Puigdemont aunque sean conscientes de que no lo van a lograr los que rodean a Rajoy lamentan que al ex presidente de la Generalitat nadie diga cuál es la realidad así los artífices del ciento cincuenta y cinco se muestran convencidos de que llegará un momento en el que los soberanistas ya no podrá seguir adelante con el proceso nativo que se verán frenados bien por los letrados del Parlament bien por el Constitucional entonces están convencidos de que dará un paso atrás echándole la culpa al Estado español y será el momento de dar con una alternativa en el Ejecutivo piensan que se hablara de Junqueras saben que Turull está dando la batalla creen que al final será harta di esperan que sea un candidato limpio sin causas pendientes para normalizar la situación escenario se contemplan son optimistas no quieren oír hablar de complicaciones sostienen que en el caso de que sigan adelante con Puigdemont se paralizará todo antes de llegar a la votación de investidura y en el peor de los casos se pediría al alto tribunal que impugnará el Pleno pero espera no llegar tan lejos no quieren que les pase como el uno de octubre cuando se dijo que no iba a haber referéndum y las imágenes de la gente votando con las cargas policiales dieron la vuelta al mundo desde aquí

Voz 1 18:11 las imágenes que dieron la vuelta al mundo aquel error histórico de aquellas cargas policiales da explicaciones hoy en el Congreso el ministro del Interior tres meses y medio después Güemes gracias

Voz 1461 18:20 hasta luego Burniol puede hacer algo

Voz 1 18:23 que el Gobierno central para allanar que el independentismo abandone la vía push de Mou

Voz 5 18:28 vamos a ver que sean las negociaciones bajo mano eso yo qué sé Ny en y tengo idea ahora bien formalmente el Gobierno yo creo que de subir su marcha tiene que venir marcada por dos por dos ideas la primera la investidura telemática o por delegación es imposible hay que cumplir la ley punto y no hay más ahora bien yo creo que el Gobierno no lo que tiene que ser muy consciente es de que pase lo que pase tiene sobre la mesa el problema político más grave que se ha planteado en España desde el final de la Guerra Civil

Voz 1727 18:58 y una cosa hay que decirle

Voz 5 19:01 hay que decir a también a estos pretendidos políticos que en el fondo no son otra cosa que gestores que piensan que todo comienza y termina en la economía que su gestión la gestión de este Gobierno de Mariano Rajoy históricamente va a ser valorado a única y exclusivamente por la salida que le dé a la cuestión que tiene planteada en Cataluña

Voz 1 19:19 hay un debate abierto entre los no

Voz 1727 19:22 independentistas que puede parecer de procedimiento nada

Voz 1 19:24 son casi técnica pero que tiene su fondo político el PP está pidiendo a la desesperada que Ciudadanos fue el PSC le presten un escaño para tener grupo propio y lo hacen con el argumento de que si el PP no tiene grupo Junts per Cataluña hay Esquerra contarán con mayoría absoluta en todas las comisiones del Parlament Frederick

Voz 0706 19:42 es algo que circula desde hace un par de días pero que está subiendo de tono por ejemplo ayer se escuchaban voces en el Partido Popular acusando de mezquinos a Ciudadanos por rechazar ceder un diputado para que el PP tenga grupo propio Inés Arrimadas reiteraba anoche en Hora Veinticinco que ellos harán todo lo posible para que los populares tengan los mismos derechos que cualquier otro grupo pero no en el terreno económico ellos aseguran ciudadanos dice que ceder un diputado permitiría al PP cobrar una subvención electoral y esto le costaría las catalanes casi un millón de euros

Voz 16 20:10 nosotros vamos a luchar para que todas las fuerzas constitucionalistas tengan voz tengan voto tengan todas las iniciativas parlamentarias pero lo que no voy a hacer es que un diputado nuestro que se ha presentado ahí lista alga que todos los catalanes le paguemos al Partido Popular ochocientos mil euros de más de su campaña electoral

Voz 0706 20:27 Nos decían esa Arrimadas en Hora Veinticinco García Albiol en Twitter lo que reclamaba es evitar que los independentistas tengan

Voz 0027 20:33 mayoría en todas las comisión hasta luego Freddy

Voz 1 20:35 hasta luego Juanjo López Burniol hasta la próxima que no tardará

Voz 5 20:39 vale adiós Pepa buenos esas ocho

Voz 1 20:41 si uno siete y veintiuno en Canarias pero el del diputado que les falta en Cataluña no es el único

Voz 15 20:46 el lema claro que tiene el PP ahora mismo ni siquiera el mayor

Voz 1 20:49 la Fiscalía ha conseguido aflorar con sus pactos nueva basura de la historia financiera del PP dos de los presuntos corruptos de la Gürtel que mejor conocen la supuesta financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana están a punto de cantarlo todo Miguel Ángel Campos

Voz 0706 21:04 el número dos de la trama Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes anunciaron que están dispuestos a tirar de la manta contar todo lo que saben en un intento de rebajar la petición de condena el juez Vázquez Honrubia suspendió el juicio hasta este viernes a petición de sus letrados para que puedan preparar su declaración después de que el abogado de Crespo Miguel Durán comunicase que van a contar relevante relevantes literal para el caso Duran fue más explícito después ante los medios de comunicación

Voz 7 21:31 que mi cliente explique con la exhaustividad suficiente todo lo que pasó qué es lo que les llevó a tener que aceptar lo que se les planteó

Voz 17 21:45 a decirles

Voz 7 21:47 esponsales de las personas el partido hasta donde el conozca él como digo va a explicar los hechos va a dar los detalles de nuestra colaboración

Voz 0706 21:56 cobros de tres con cuatro millones de forma irregular bien con facturas falsas a contratistas con la Administración o directamente en negro desde el PP por los actos de las elecciones autonómicas de dos mil siete y las generales de dos mil ocho con varios actos de Rajoy el letrado de Crespo dice que su cliente contará que el Partido Popular les forzó a delinquir aquí

Voz 7 22:17 nosotros lo que no vamos a negar es que se han producido cobros forzados en cuanto a la forma en que se produjeron

Voz 0706 22:27 está por ver si Crespo Álvaro Pérez como Correa apuntan a Ricardo Costa como la persona del PP que les obligó a cobrar de esa forma o incluso dan más nombres y también hay que estar atentos a la declaración del propio Costa cuyo horizonte es cada vez más oscuro al ser señalado por la trama se enfrenta a una petición de más de siete años de cárcel el viernes saldremos de dudas

Voz 1727 22:49 en la Cadena SER Hoy por hoy hablamos ahora de cantidades sensiblemente inferiores a las que mencía

Voz 1 22:58 Nava Campos porque ahora hablamos de salarios la

Voz 1727 23:00 la precariedad que sufren las camareras de piso de los hoteles no es sólo cosa de las empresas privadas también la padecen las trabajadoras de la red de Paradores empresa pública que les paga poco más que el salario mínimo por duras y largas jornadas completas Mariola Lorenzo

Voz 0259 23:15 un salario de ochocientos euros después de quince años trabajando un parador del sur y habiendo pasado incluso una oposición tienen que hacer catorce habitaciones de áreas y disponen de media hora para dejar cada una impecable y aunque pueda parecer mucho tiempo dicen que van muy justas paradores les exige excelencia en unos edificios antiguos con muchos espejos con amplias cristaleras o con habitaciones situadas a veces en Torres José Manuel García ex delegado del sindicato CSIF en Paradores

Voz 3 23:42 a veces son palacios antiguos la escalera la mayoría con recovecos mucha eso hay que cargar con todo el material porque no se puede subir el carro

Voz 0259 23:52 hola este delegado porque las camareras de piso de los Paradores no se atreven a denunciar con nombres y apellidos por miedo a represalias la media de edad supera los cincuenta años las más antiguas sufre muchos problemas físicos por el esfuerzo

Voz 3 24:04 al final de su vida laboral la mayoría están ahora mismo con muchos problemas de espalda detectase descargas artrosis a los brazos están muy muy tocado

Voz 0259 24:17 el sindicato lamenta que una empresa pública también alimente peligrosamente la precariedad del colectivo cuando debería dar ejemplo asegura que ante las quejas la dirección responde Si no haces la habitación no sirves o tienes que dar gracias por estar trabajando

Voz 1 24:31 argumentos familiares para millones de trabajadores en España que están pendientes de la negociación salarial entre patronal y sindicatos la CEOE va a proponer una subida mucho más baja de la que piden las centrales los empresarios ofrecen ahora mismo un alza salarial de hasta un dos por ciento más un uno por ciento de aquellos sectores muy productivos y con grandes beneficios es una propuesta bastante parecida a la que pusieron sobre la mesa el año pasado cuando las negociaciones se rompieron

Voz 0706 25:00 a falta de acuerdo Rafa Bernardo los empresario

Voz 1762 25:02 les han acordado que su posición para la negociación con los sindicatos para el acuerdo salarial sea defender subidas de hasta un dos por ciento al que se le podría sumar un uno por ciento más en las empresas y sectores más pujantes

Voz 1389 25:13 en un punto de partida muy alejado del de los sindicatos que aspiran

Voz 1762 25:16 aún tres y medio por ciento de subida de media y que además quieren una cláusula de garantía del poder adquisitivo por si los precios suben más que los salarios algo a lo que se niega la patronal la reunión de CEOE que a diferencia de las últimas que han abordado este asunto ha discurrido sin broncas entre la dirección y el sector duro según fuentes presentes en el encuentro ha puesto también una fecha límite a la negociación haya o no acuerdo la Semana Santa

Voz 1 25:37 sin fecha límite pero con urgencia real los presidentes autonómicos exigen al Gobierno para que abra ya en la negociación del modelo general de financiación autonómica y como medida de presión el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig quiere explicar en persona en el Senado la situación crítica que atraviesan las autonomías más influenciadas Inma Carretero buenos días

Voz 0806 25:59 buenos días Pedro Sánchez recibió ayer en Ferraz al presidente valenciano que le pidió según fuentes conocedoras de la reunión que mantenga la presión al Gobierno para exigir un modelo de financiación autonómica Ximo Puig quiere comparecer en el Senado para abrir el debate en un formato en el que además podrían posicionarse las comunidades autónomas y el Gobierno

Voz 18 26:20 este es un instrumento que existe espero que el Partido Popular no vete porque es el espacio de diálogo en espacio de confrontación de ideas que es necesario en un país articulado cómo debe ser España

Voz 0806 26:33 no sólo Ximo Puig pasó ayer por Ferraz para abordar este asunto en un intento de coordinar las reivindicaciones el Secretario de Economía

Voz 1461 26:40 Manuel Escudero convocó a representa

Voz 0806 26:43 desde los siete gobiernos socialistas que parten de planteamientos muy dispares en materia de financiación autonómica fue una primera toma de contacto según distintos participantes consultados por la Cadena SER todos coincidieron en que el Gobierno de mover ficha y presentar ya una propuesta de financiación autonómica

Voz 1727 30:14 lo avanza La Ser esta mañana los cánticos misógino de la Legión llegan hoy a la Fiscalía

Voz 0027 30:31 yo prefiero tener un perro tener una mujer porque el perro ladra que ladra y la mujer ladrona es esto cantaban decenas de legionarios en un desfile en Sanlúcar de Barrameda al que se invitó incluso a los escolares de la zona y hoy el Partido Comunista va a denunciar a la Legión ante la Fiscalía por un delito de odio Radio Jerez a Nuggets buenos días

Voz 0142 30:48 buenos días y el Partido Comunista de Andalucía aprecian esos cánticos de la lección en ese desfile del once de diciembre en Sanlúcar delitos de odio y discriminación a medio día presentan la denuncia contra la Legión y el Ejército de Tierra la Audiencia Provincial de Cádiz piden a Fiscalía que investigue depure responsabilidades esa canción en machista que entonaron los legionario por la calle de Sanlúcar y que normalizan subrayan en el escrito el insulto a la mujer a la que compararon con perros tanques y a la que también llamaron Romera el Partido Comunista igualmente pide la denuncia que se investigue si se obligó a corear la retahíla de insultos a la mujeres que participaran en la marcha militar

Voz 0027 31:22 Donald Trump prometió en campaña que forzaría a Apple a fabricar sus malditos aparatos en Estados Unidos eso es lo que dijo no lo ha conseguido pero lo que sí han logrado Trump con su reforma fiscal que les abarata los impuestos a las empresas

Voz 1 31:33 es que la acompañado de los iPhone vaya

Voz 0027 31:35 patrullar a Estados Unidos hasta doscientos cincuenta mil millones de dólares que corresponden a beneficios caído obteniendo en distintos países del mundo que tiene almacenados por todo el planeta ahora se los va a llevar a Estados Unidos y para ello va a pagar de una tacada treinta y un mil millones de dólares en impuestos es el mayor pago único de impuestos de la historia es más por ejemplo que todo lo que se recauda en España al año con el impuesto de sociedades y atención a la depreciación vertiginosa de los bitcoins después de la fuerte subida que pegó a finales de dos mil diecisiete ahora en el último mes ha perdido la mitad

Voz 0858 32:07 su valor Javier Alonso baja casi con la misma fuerza que subió en el último año ha multiplicado su valor por doce pero en apenas un mes ha perdido ya

Voz 1 32:14 el cuarenta y cinco por ciento de su valor

Voz 0858 32:17 en las últimas veinticuatro horas se han movido en un rango que va de los nueve mil doscientos dólares por bitcoins hasta los once mil setecientos oscilaciones especulativas impulsadas por constantes rumores de prohibición de momento el jefe del supervisor bursátil de Corea del Sur ya ha anunciado esta madrugada que se plantean cerrar las casas de cambio virtuales asentadas en ese país asiático donde han proliferado en los últimos meses

Voz 0027 32:39 sí youtube a complicar la vida a los nuevos youtubers para ganar dinero la compañía endurece los requisitos para que un vídeo tenga anuncios y por tanto para cobrar por colgar ese vídeo romaníes

Voz 1772 32:48 ya no harán falta muchas visitas para ganar dinero en Youtube sino la fidelidad de los seguidores

Voz 0027 32:53 por lo que la red social va a exigir que los canales estén

Voz 1772 32:55 en al menos cuatro mil horas de visionado más de mil seguidores

Voz 1461 32:59 porque explica los como podéis ganar dinero a través de Youtube

Voz 1772 33:04 la plataforma de vídeos quiere evitar así la fuga de anunciantes que el año pasado descubrieron que su publicidad aparecía junto a contenido inapropiado en vídeos violentos o con un alto lenguaje soez

Voz 2 33:14 lo que ven

Voz 1772 33:17 o el del youtuber Logan Paul cuando grabó a un hombre muerto en un bosque de Japón por eso serán humanos sino algoritmos quiénes supervisen los vídeos de los youtubers más famosos antes de ser comercializa

Voz 1727 33:28 todos

Voz 1727 35:36 el hombre poderoso el hombre ausente el violento el dominante depredador precario el hombre esclavo el hombre invulnerable el hombre ante el espejo el hombre por llegar así se titulan algunos capítulos del libro el hombre que no deberíamos ser la editorial Planeta escrito

Voz 1275 35:54 el Octavio Salazar buenos días hola buenos días

Voz 1727 35:57 has Pepa Octavio Salazar es doctor en Derecho profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de derecho constato

Voz 1 36:05 el activista de la igualdad dices que la revolución pendiente de este siglo es la que deberían protagonizar los hombres un nombre feminista imagino antes de nada que su nombre feminista pues su nombre femenino es un nombre demócrata decir yo creo que

Voz 15 36:21 es que difícilmente uno puede calificarse como demócrata no hacerlo como feminista porque finalmente feminismo no es otra cosa que la persecución de la igualdad real de hombre y mujer en la igualdad de derecho la emancipación de todas y todos y la construcción de un orden social mucho más justo por lo tanto me parece que tiene una cierta esquizofrenia el que se califique como demócrata y no lo haga como feminista al mismo tiempo

Voz 1 36:46 a mi lado esta Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días muy razonable muy de democrática la descripción que hace Salazar del hombre feminista y los hay por fortuna

Voz 1461 36:56 pero no son mayoría Jabois no somos de esa descripción que dice

Voz 1389 37:00 través de todo el mundo pretenda serlo pero creo que incluso son minoría y creo que debido a una asociación ignorante en la di el feminismo resta masculinidad eh no no hablo por mí porque a mí ser más sobre masculinos sinceramente me importa un pito pero hay muchos hombres que creen que el feminismo está la acera contraria a la de su sexo es decir ser feminista evidentemente es creer que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres otra cosa es actuar para que eso se dé por diferentes razones ahí creo que fallamos todos los que intentan corregirlo y los que no lo hace ni tampoco se les espera y lo pero

Voz 15 37:30 totalmente eso Manuel sino también que el feminismo supone una crítica afronta tal a los privilegios que durante siglos nosotros hemos disfrutado por lo tanto es entendible que los hombres poderosos que lo hemos ido a lo largo de toda la historia no resistimos vamos a perder esa posición tan cómoda tan privilegiada no de ahí todas las resistencias que van creciendo además a medida que las mujeres van avanzando en igualdad está de espacios que antes no tenían idea hecho

Voz 1 37:58 libros se subtitula La revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando claro ese nuevo contrato social que tú que tú propones en el libro pasa porque los hombres acepten perder la posición de privilegio que tantas prebendas a lo largo de la historia les ha regalado no es asumir eso el fin de los privilegios

Voz 15 38:19 fin de los privilegios el fin de una determinada manera de entender el poder es decir el patriarcado no solamente el ejercicio del poder por parte de los hombres sino también de forma masculina no oí de manera tremendamente antro céntrica por lo tanto es ese pacto social que yo reclamo pasa por cambiar las estructura de poder y cuando hablo de poder me refiero al político con el económico al científico o al cultural en el sentido más amplio del término no porque seguimos teniendo una sociedad donde todos los imaginarios colectivos la mayor parte son imaginario se construye desde una mirada tremenda mente antro céntrica de acuerdo pues con esa posición privilegiada del varón

Voz 1389 38:59 eso quería preguntarte en el libro te preguntas si es si existen nuevos modelos que sirvan como referencia para los más jóvenes nosotros de forma natural tendemos a repetir esquemas sociales ya establecidos tú crees que existen ya esas referencias si existen tienen la suficiente fuerza como para influir en las generaciones más más jóvenes

Voz 15 39:15 empiezan a existir pero evidentemente ni tienen la misma capacidad no de llegara al gran a la gran el gran público no por así decirlo no a toda la ciudadanía como los machos dominantes y efectivamente yo creo que ese es uno de los grandes retos que planteo en el libro no tenemos que construir nuevos referente para que por ejemplo nuestro chico joven en nuestro adolescentes pongan la mirada en otra manera de Gerona

Voz 1 39:41 porque no entiendan que se puede ser hombre de muy

Voz 15 39:44 distintas maneras que el referente no tiene por qué ser el futbolista de éxito o el mal Uma de turno que cabe distintas maneras de ser hombre y que se puede ser pues un perfecto no se magistrado de la Audiencia Nacional siendo gay siendo un hombre sensible Haití

Voz 1 40:00 no o que se puede ser un periodista

Voz 15 40:02 está muy poderoso oí llorar en antena y en fin toda una serie de pautas de comportamientos que normalmente no son los que hemos visto en ese espejo en el que permanentemente no hemos mirado a nosotros

Voz 1 40:13 muy al comienzo del libro citas una película en la que se afirmaba que el hombre debería ser antes abuelo que padre ese abuelo que participa de la fragilidad de la vida de la emoción cómo no supo hacerlo como como padre con sus hijos entenderlas la impaciencia de las mujeres claro cómo podemos acelerar este proceso Octavio claro yo esa

Voz 15 40:31 esta cita Pepa la utilizó porque lo he vivido en mi biológicamente pero claro entre lo que me plantea no es bueno sobre todo cuando ven informen no como los del Fondo Monetario Internacional lo que dicen que Bono la igualdad real tardará siglos incluso en conseguirse si si seguimos a este ritmo no claro yo creo que a veces

Voz 28 40:49 eh el ese ese ímpetu que mucho

Voz 15 40:51 son militantes ponemos en este tema viene precisamente esa impaciencia que vemos que las cosas van cambiando pero muy lentamente incluso vemos cómo se dan pasos hacia atrás no yo creo que aquí habría que por poner toda la carne en el asador en el sentido de que habríamos convertirnos todas y todo militantes destacadas de esta causa es decir a mí me parece que es la gran revolución del siglo XXI y la gran cuestión esto y el desastre ecológico me parece que solado grandes cuestiones del siglo XXI pero me parece que estamos permanentemente mirando hacia otro lado no

Voz 1389 41:22 me parece bastante interesante el papel que juegan todo en todo esto las emociones es decir la capacidad de empatizar también condición lo ideológicamente sabemos al al individuo pero no hay en riesgo en dan un poder exclusivo a las emociones es decir en algunos casos en algunas circunstancias en darle a las mujeres la razón sea cual sea esa circunstancia llevados por las emociones por la gran injusticia Erika que han vivido durante durante siempre

Voz 15 41:45 lo que pasa es que lo que tú planteas Manuel deriva también de una construcción incluso yo diría que casi del pensamiento occidental tremendamente perversa

Voz 1 41:52 que también la propia del orden cultural patriarca

Voz 15 41:54 has de entender que somos todo construcciones como Bing en base a binario no va binomio no la razón frente a la emoción lo público frente a lo privado la cultura frente a la naturaleza cuando yo creo que la gran revolución tiene mucho que ver con romper las fronteras que durante tanto tiempo han delimitado eso espacio no evidentemente asumir que somos seres racionales Isère emocional y que en gran medida por ejemplo la construcción de un espacio democrático depende de cómo construimos también emocionalmente eso a espacio no cómo asumimos determinadas virtudes

Voz 1 42:27 éticas y esto pues las grandes especial

Voz 15 42:30 lista no de este país en temas de ética permanentemente lo reclaman no ese gobierno de la emoción eh que es el que finalmente te permite ponerte lugar de otro asumir que eres un ser interdependiente y que por lo tanto no puedes ir de héroe de machito por la vida de forma permanente que somos frágiles que somos inseguros que siempre hay que ponerle un quizás a casi todas las afirmaciones no yo creo que esa es una de las claves que además a nosotros nos harían mucho más felices mucho más pleno que los somos dentro de esta

Voz 1 43:00 Aula de la virilidad no que anula ya como venimos contando el libro no es un memorial de agravios no trata de poner a los hombres frente al espejo y que ellos sean capaces de identificar las actitudes machistas que se reproducen porque forman parte de un disco duro que está ahí un imaginario colectivo que perpetúa un sistema claramente patriarcal la publicidad determinadas películas canciones frases hechas dinámicas familiares amorosas la clase política y los políticos en la nueva política cambiado algo pues me temo que no Pepa es decir es que sí

Voz 15 43:37 esta ACOBAN de un trabajo que hago permanentemente con la facultad exponerle simplemente fotografía no de la realidad de la realidad política del poder en todas sus expresiones tiene esa fotografía pues siempre estamos jugando al al dónde está Wally no me lo cual tienen no solamente una dimensión cuantitativa sino también cualitativa fíjate la Mesa del Parlamento catalán no que ayer veíamos en todo

Voz 1 44:00 el séptimo lugar efectivamente y todo el mundo pelea

Voz 15 44:03 doce por las cuotas de partido y las cuota de independentista soberanista nacionalista constitucionalista pero nadie poniendo el dedo en la llaga de que debería ser como mínimo escandaloso que de siete solamente hubiese una mujer Ainhoa o esta mañana cuando se hablaba de la reforma constitucional en tu programa

Voz 1389 44:20 el apoyo todas las voces que hoy ya eran de ese año

Voz 15 44:23 Moreno del director del centro estuvo político constitucionales el director del CIS el presidente del Consejo de Estado es decir es que el rostro del poder sigue siendo masculino parece mentira que en el dos mil diecisiete tengamos que decir esto cuando vosotras hoy el cincuenta y uno por ciento de la población estamos hablando de una cuestión de justicia democrática bueno de de ningún favor ni un ningún reconocimiento gracioso no que se va hagamos otra

Voz 1389 44:49 no sé si compartes esto impresión es que el hombre que no deberíamos ser comodidad ese libro se está presentando en la actualidad como una especie de víctima del feminismo para reforzarse

Voz 1 45:00 así somos decirte una forma que ejemplifica muy

Voz 1389 45:02 te pongo un ejemplo Twitter es proliferan cuentas Fake

Voz 0706 45:06 falsas de presuntas feministas diciendo

Voz 1389 45:09 pues dices que son respondidas creyendo las verdad por hombres que lo que se están dando la razón diciendo no no ves cómo están todas locas en ese esa ese todas ese todos tan tan totalitario no sé si compartes es

Voz 1 45:19 esa vieja etiqueta de locas o brujas no

Voz 1389 45:22 sí claro si el tiempo hubiera pasado Se trata de ridiculizar

Voz 11 45:24 el movimiento acciones repasemos buenista para para provocar esa reacción precisamente claro ahora hay una especie

Voz 15 45:30 de totum revolutum donde las redes sociales están jugando claro un papel perverso también por todo lo beneficioso es decir yo creo que los últimos años se han ido colocando determinados temas sobre la mesa porque las redes sociales están ahí empujando no incluso sean logró parar no alguna barbaridad puso a nivel institucional porque desde las redes sociales ha lanzado una determinada campaña no pero sí es cierto lo que tu dices que hay todo un espacio que lo están aprovechando eso que Miguel Lorente llaman los machistas no que lentamente e incluso forman grupo tremendamente organizado donde permanente en mente están devaluando ridiculizando no dándole la vuelta a lo que pretende ser un mensaje emancipado Horno por eso lo que decíamos antes hacen falta eh mucho más referente no de hombres que contrarreste yo sigo echando en falta ponerlo en las redes sociales hombres que permanentemente se posicionan no con determinado la justicia con determinados temas cuando se plantean estos debates o estos problemas pueden muy rara vez lo veo posicionándose colocándose al lado de ellas no somos todavía una minoría lo que lo hacemos no yo creo que es surgen timo que lo hagamos sobre todo para qué vayamos desterrando a un lugar muy minoritario esas posiciones tan tremendamente machista que lo único que hacen es enredar confirmar no

Voz 1 46:47 es claro que el patriarcado sigue vivo y coleando tengo mucho interés Octavio en que describa brevemente los cuatro tipo de masculinidad es que cuenta en el libro invitando a los lectores a tratar de de reconocerse en una de ellas sí bueno pues un grupo sería

Voz 15 47:02 este que acabamos de contar no esto grupo incluso muy organizado no y muy militan pues no que incluso en las redes sociales y muy especialmente o en los comentarios a pie de página de los artículos de prensa sobre igualdad permanentemente lanza un mensaje tremendamente neo machista patriarcal eso que se ha llamado la contrarreforma patriarcal luego estaría en aquellos hombres que siguen reproduciendo esquemas clásicos de toda la vida pero sin que haya una posición muy militante en ello hay otro grupo de hombres que sería el tercer grupo que han empezado a otra por mar en muchos caso de marea en cociente su manera estar en el mundo por ejemplo a través de un ejercicio distinto de la paternidad una relación afectiva mucho más democrática y luego un cuarto grupo pues serían aquellos todavía muy pequeño muy mínimos no Press que incluso da un paso hacia adelante y se han convertido en militantes y forman parte de asociaciones como AIG o de la red de hombres por la igualdad de que salen a la calle para decir estamos contra la violencia de género no

Voz 1461 48:02 Jabois te reconoces es te reconoces

Voz 1 48:05 te reconoces a los hombres de tu entorno metas