Hoy por Hoy (18/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0326 00:00 bueno algo prácticamente innegociable porque como se puede investir a Puigdemont si tanto la vía telemática como por delegación serán rechazadas rotundamente por el Gobierno algunos observadores especula con la posibilidad de que llegados al borde de un nuevo abismo los independientes

Voz 1727 00:15 estas proclamen simbólicamente a Puigdemont y luego elija

Voz 0326 00:18 Ana otro pero es una hipótesis con la que culminaría la obra cumbre del dadaísmo político simbólica Declaración de Independencia simbólica proclamación de República simbólico presidente demasiado simbolismo encarnado en nada me parece ciencia ficción dudo mucho que la voluntad apaciguadora de Torrent pueda neutralizar esa fuerte exigencia de investir a Puigdemont y de acuerdo con esto la secuencia más lógica sería la siguiente us the moon regresa quedarse en Bruselas es un suicidio lo meten en la cárcel es investido con el amparo de la Mesa del Parlament como presidente no simbólico como real luego nombró conseller en cap que queda al mando de la gestión eso sería lo lógico dentro de la lógica de las corrientes ahora en tensión otro choque un gran lío para el Gobierno desde luego ese es mi pronóstico y como es mi pronóstico no veo próxima esa distensión que tanta falta hace que tanto deseamos que tanto queremos sino en el fondo ya saben otras elecciones

Voz 9 03:11 hemos un resultado mejor pero no debemos olvidar que la CDU CSU es el grupo más

Voz 10 03:15 a mi hijo acababa de salir del bar nombre corrió hacia él y le dijo esto es por mi familia por el Islam y luego le clavó un cuchillo

Voz 11 03:31 sí otro Guaita

Voz 9 05:00 como te digo una cosa te digo lo hago como te digo una cosa el capítulo día a día

Voz 17 05:05 en lo personal amén a la democracia y la culpa vivencia así que Lass fue un caos aumenta Will constituye un poquito que la sociedad catalana a través de que como tú hola aussie cantidad que supera en mes consenso máis Uría votan es candidato a president Puigdemont aún cómo desconoce afronta que está investidura terminan de primero melón de la digestión pueda siempre lo que hemos asistido a un tiro de dé de comer que el señor Maragall ha entendido muy bien cuál era el papel en esa mesa de edad todos hemos tenido que asistir a un mitin de Esquerra Republicana de Cataluña por tanto empezamos la legislatura como acabamos la legislatura anterior

Voz 1 05:59 hoy por hoy partían

Voz 17 06:02 en casi como te digo una cosa cómo vas les mala cara nombre dedicas más

Voz 20 06:08 mi hombro según verlo sea uno coma seis gramos es otras de las arresto de sitúen estables

Voz 17 06:18 todo nuestro abuelos cumplía castigado Pino y al paz socio para los negocios catalán oprimido es así María la intervención las nuestra Constitución novia recuperaban hermano anormalidad institucional que opinar para está absorber a Rayet equipara tendrá virus las demandas que la voluntad del Kodori usted tampoco

Voz 21 06:50 de la República que firmó se desarrollar lo haremos síntesis presupuso porque es lo que años más a los ciudadanos de este país

Voz 17 07:11 como te digo una cosa te digo lado son las nueve docenas y doce en Canarias Esther Palomera muy buenos días Ernesto Kaiser cómo estás buenos días buenos días Javier González Ferrari hola hola buenos días

Voz 1727 07:23 legislatura catalana en marcha por fin tras el pleno de ayer el comienzo hoy de los contactos para que el presidente del Parlament proponga candidato o candidata a la presidencia de la Generalitat de lo visto y oído ayer que conclusión sacáis Esther

Voz 0591 07:37 bueno la verdad es que hoy es día para ello los pares suele ser pesimista sí sí sí sí les impares se recuperó el optimismo pero aun siendo cierto que el que el tono de el nuevo presidente del Parlament a completamente distinto no estoy de acuerdo en la lectura que hizo ayer el líder de Ciudadanos en Catalunya que acabas acabas la legislatura exactamente igual que empieza igual que que acabó la anterior porque es verdad que en el tono y en las formas hay una variación y hay una variación significativa ahora bien es verdad que el Fondo vuelve a ser el mismo tenemos que recordar que Torrent es el cuarto candidato que Esquerra negocio para presidir esa cámara hay que detenerse un poco en la intervención de Maragall que fue una intervención me llena de rencor hacia España lo cual nos vuelve a poner frente a una realidad es que Esquerra Republicana está en una situación táctica en una fase de repliegue que no quiere decir la retirada que esto va a seguir que probablemente esta es una posición que busca o que tiene como objetivo que sus principales líderes salgan de prisión y que puede sortear enviar los escollos legales a los que se pueden enfrentar pero que esto no ha acabado entonces los el independentismo por un lado tiene que darse cuenta de que el Estado tampoco va a poner freno a a la respuesta judicial por lo tanto estamos ante una unificación del problema más allá de cómo se resuelva la legislatura y que hay múltiples rumores y posibilidades la última es que se planteaba ayer en Barcelona es que Puigdemont venga camuflado irse y pase por el túnel del para ver bueno en fin una cosa delirante que tampoco no se no sorprendería en todo caso porque hemos visto cosas tremendamente delirantes en los últimos meses por lo tanto yo creo que hay que esperar hasta el día treinta y uno que es cuando acaba la fecha de pro para proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat y es que la única incógnita que hay que despejar es Si bueno cumplir la ley o no van a cumplir la ley no hay más incógnitas que despejar guió como hoy es día para insisto creo que se va a mantener en la posición en la que se han mantenido hasta ahora Ernesto

Voz 0587 09:57 yo creo que la pregunta clave francamente

Voz 0591 10:00 en el último minuto Push de Mon paradojas de la vida o justicia poética acabe como Artur Mas sea teniendo que dar un paso al lado de ir a Cataluña presentando a un candidato alternativo que ejerza desde Barcelona como presidente de la Generalitat Puigdemont una especie de presidente honorífico que trate de controlar las riendas de Segovia y exacto en en cualquier caso esa situación tremendamente endiablada para el Gobierno para la justicia que tiene que seguir tomando decisiones tanto el Gobierno de España como la justicia porque es hoy así que es imparable

Voz 3 10:40 sí

Voz 0591 10:41 por lo tanto las salidas

Voz 9 10:44 a lo que estamos viviendo son

Voz 0591 10:47 el remotas yo desde luego no alcanzo a ver ninguna salida que devuelva esa normalidad que que que queremos todos Iker invocamos permanentemente porque la normalidad pasa por el cumplimiento de la ley y me parece muy difícil después de hasta dónde ha llegado el independentismo que intenté de nuevo volverá esa legalidad hay pasos que tiene que ir bueno ayer inequívocamente les conducen a sortear el statu la constitución etcétera etcétera etcétera salvo que haya una declaración solemne de rectificación que no la va a haber es decir a mí

Voz 9 11:25 para la haría has hechos no Esther más gravísimo

Voz 0591 11:27 las motos que ayer escuchamos algunas fuentes del Gobierno de España apurarán por por haber oído un discurso efectivamente en las formas conciliador del nuevo presidente leyeran del Parlament mes me sorprendió

Voz 9 11:44 el Gobierno necesita que algo les salga bien una todos urgentemente todos gracias prudente necesitamos creer en que esto va a salir bien pero hay muy pocos elementos para todo

Voz 0587 11:51 pero el Gobierno que va a salir el Gobierno normalmente no tiene ese tipo de cine cierta cierta fíjate una cosa la CUP y el Gobierno tienen la misma reacción simétrica respecto a lo que no dice que es un traidor ciudadanos has a la CUP porque es digamos el partido digamos que se reivindica más extremo me interesa eso la la CUP dice alejado completamente de un discurso republicano caso es un traidor condicionados no lo dicen pero no pero la condición amonal discurso exactamente el Gobierno dice

Voz 9 12:33 hombre pues tiene define

Voz 0587 12:37 ha apreciado que hay una diferencia Iker de apreciarlo porque insisto una cosa que ya hemos dicho y discutido vaya haber el Gobierno quería fuera de la cárcel en esto dijo que no cree que la normalidad pasa por estas cosas no sólo no sólo el Gobierno que éxito pero sea que por lo tanto digamos que sí se aprecia por pequeño matiz que sea así se aprecia esto la confirmación esas posiciones simétricas de la CUP de Rajoy

Voz 1727 13:05 a Rajoy necesita que algo les salga bien eso parece obvio no y ahí es las fuentes del Gobierno se apresuraron a decir eso que creen que Puigdemont va a apretar apretar apretar hasta el final esta investidura así serás permite o como quieran hacerla desde luego no efectiva en ilegal y que a partir de ahí tendrían un plan B que pasaría por Elsa harta por su jefa de campaña

Voz 0587 13:29 la candidata

Voz 1727 13:31 lo que ha contado esta mañana María Jesús Güemes pero mientras ese momento llega de aquí a que tengamos una propuesta sobre la mesa sí que va a tener que empezar a responder preguntas Esquerra que que que están en el aire porque si ayer se apresuraban a decir hemos llegado a un acuerdo sobre la composición de la Mesa sobre qué creemos que Puigdemont es el que más apoyos tiene para ser propuesto pero no hemos llegado ningún acuerdo sobre cómo hacerlo bueno el cómo hacerlo es lo que está en el calendario de aquí hasta que se celebre Javier la sesión de investidura

Voz 0881 14:04 sí efectivamente que en el tiempo

Voz 1727 14:06 de las medias palabras las medias verdades la traducción de lo que quieren decir ese tiempo pasa

Voz 0881 14:11 además a dos y evite y ahora vamos a ver si habla de la la vuelta a la normalidad la vuelta a la normalidad no solamente depende de lo que ocurra en Cataluña con su parlamento viví un gobierno autonómico insta a Gobierno que vuelva a la legalidad es que eh la vuelta a la normalidad es que la normalidad se ha perdido en este país hace mucho tiempo eh desde las elecciones del año quince no hay normalidad en España hay un Gobierno

Voz 9 14:41 débil muy débil

Voz 0881 14:43 lo que no tiene prácticamente iniciativa una oposición fragmentada Si eso no ayuda a la normalización de nada y luego tiene el partido que está gobernando con esa precariedad tremenda tiene un panorama judicial delante de de sí

Voz 1727 15:02 que es aterrador y al que sólo la cabalgada separatistas saltándose la ley le ha evitado a rendir cuentas por ejemplo por la desastrosa gestión del uno de octubre porque hubo urnas y hubo votaciones porque hubo cargas

Voz 0881 15:18 teniendo un ilegal pero referéndum invocar cargas

Voz 1727 15:20 iniciales de las que hoy iba a dar explicaciones el ministro Zoido en el Congreso vamos a hacer una pausa y hablamos del frente que tiene abierto el Gobierno que tanto Let le tiene que preocupar

Voz 9 15:31 casi más que esto que estamos hablando de la corrupción

Voz 27 17:07 vamos a comenzar mirando atrás para partir de una base desde la que entender el presente y prever los movimientos futuros es la crónica de una crisis anunciada resultados electoral y de Alemania hace analizan de mil y una manera a la Casa Blanca niega haber declarado la guerra a Corea del Norte

Voz 28 17:21 el objetivo sigue siendo buscar un acuerdo pacífico para las

Voz 1727 17:24 es no finalización de Corea del Norte

Voz 22 17:26 no terminan con más de cuarenta muertos y terminar Game con el arresto de Leopoldo López acusado entre otras cosas de terrorismo y homicidio

Voz 1 17:33 de lógica blinda mal

Voz 9 19:33 las nueve y media las ocho y media en Canarias

Voz 1727 19:36 con Esther Palomera Ernesto Caicedo y Javier González Ferrari con el frente de la corrupción abierto en canal para el PP a partir de esta semana en la que parece que en la rama valenciana de la Gürtel

Voz 34 19:50 con una bomba de racimo eh

Voz 1727 19:53 el el hecho de que Correa haya pactado con la Fiscalía y por lo tanto tirado de la manta está invitando a otros pro dinero por qué

Voz 0591 20:01 el dinero pero pero es verdad en carnes tú decías esto desintegra por completo a un Partido Popular pues yo bueno es que éramos el país hemos aguantado firmes te hemos aguantado tantas tantas tantas tropelías

Voz 1727 20:18 sé que a mí me cuesta creer

Voz 0591 20:20 que esto acabe o desintegra al Partido Popular quiere decir yo creo que el Partido Popular es verdad que está cerrando un ciclo o está llegando al final de un ciclo pero no solamente como consecuencia de la corrupción que ahora conocemos en él los testimonios de algunos de los juicios que se están produciendo estoy ya lo conocíamos ahora lo que tenemos son los detalles lo sabía claro pero tenemos los detalles de esos testimonios pero ya sabíamos lo que había pasado en este país el Partido Popular sumo ocho millones de votos quiere decir esto que es que haya en este país ocho millones de personas que comulga con que en la vida pública ser robe evidentemente no influyen otras cosas influye por ejemplo la falta de una alternativa frente al Partido Popular eso es lo que hizo que ganara las últimas elecciones pero es verdad que yo creo que está en el final de un ciclo político

Voz 9 21:13 en el que la corrupción

Voz 0591 21:15 la ausencia de capitalización de los datos económicos el asunto catalán y otros elementos están llevando a una situación desde mi punto de vista el límite en el que influye

Voz 9 21:29 para para consolidar esa alternativa que le ha salido un grano por la derecha desde Ciudadanos con posibilidades reales de que su votante tradicional pueda pasar

Voz 1727 21:42 el el para darnos una idea de la importancia de lo declarado ayer por Marjaliza el juez ha pedido al Ministerio del Interior que le ponga protección

Voz 9 21:51 que tanto a él como a su familia es escuchar lo que estaba sale escucharle García Castellón al final

Voz 0587 21:58 Disa no sé usted Consuelo tomará pero dado que él ha dado datos muy relevantes de adjudicaciones y que involucra también a otros partidos no solamente al PP sino al PSOE Izquierda Unida distintos Comunidad de Madrid yo creo que usted necesitaría una protección oficial a Margaret lo aseguró no soy yo quien lo decide lateralmente el juez lo puede acordar pero yo voy a lo que les anuncio que voy a proponer la Ministerio de Interior que usted tengamos en cuenta que él no es testigo protegido eh no voy a proponer es esta

Voz 0881 22:29 llegó después exactamente eso quería señalan

Voz 0587 22:34 lo segundo es que a mí me pareció ayer me quedé muy impresionado

Voz 9 22:39 cuando Romay Beccaría

Voz 0587 22:42 a que estaba en el Congreso por otras razones el presidente del Consejo de Estado que fue el padrino de Rajoy que fue es padrino de Núñez Feijóo sirvió en emocionalmente cuando le preguntan por lo que el PP de Valencia

Voz 9 22:55 el Cool culpar

Voz 0587 22:57 quería darle vergüenza rebajó a todos los dirige este hombre ha sido ministro de Sanidad hace muchos años ocupó la tesorería por predicción de Rajoy cuando vino la crisis con Luis Bárcena este hombre comprende espontáneamente me preguntan qué tienen que disculparse ir Rajoy My yo Maíllo que tiene tanta labia ahí Casado

Voz 0591 23:18 en todo caso hay un hay un elemento nuevo que yo creo que que que que llega al debate que va a ser inevitable abordarlo en los próximos meses y es el papel de las empresas y de las grandes empresas de este país en ese pantano emponzoñar la corrupción después de la sentencia del Palau en la que los que los directivos de Ferrovial se van de rositas que ayer en el testimonio de Marjaliza se ponga negro sobre blanco cómo se llevaban las mordidas como repartían las comisiones con los con los empresarios el testimonio en el que dice que cargos políticos de este país cayeron porque les señaló el dedo supuestamente y en versión de Marjaliza de un empresario también pone al descubierto el papel que ha jugado la empresa española o la gran Sport empresa española en todo es en toda esta situación de la vida pública que que nos produce náuseas cada mañana

Voz 0881 24:17 pero claro es que es importantísimo delimitar cuál ha sido la responsabilidad esas empresas yo esto lo uno a la famosa burbuja inmobiliaria de la burbuja inmobiliaria quizá no hubiera sido una burbuja inmobiliaria que bueno que fue si las grandes empresas constructoras no hubieran estado dentro de ese juego perverso absolutamente maldito del que nos estamos enterando ahora mira van van lo sabíamos

Voz 9 24:43 si no estamos entrando de los de Javier de los medios de comunicación miramos para otro lado porque si no no aún no perdóname no te esta mañana

Voz 0881 24:53 no diga claro no todos no todos te yo no yo lo que lo que veo vamos a ver si es verdad que la corrupción es verdad que la corrupción no ha sido determinante para que cayeran gobiernos no lo fue

Voz 0587 25:07 en la época del PSOE no lo ha sido

Voz 0881 25:09 el momento con el PP pero hay un problema que es la acumulación la acumulación hacia la corrupción le unes el malestar de la gente porque los salarios siguen como están el malestar de la gente porque ven que aquí se está vendiendo que crecemos al tres por ciento de seguridad pero yo no crezco yo crezco e como ciudadano todo eso sí que es un caldo de cultivo sobre todo cuando al Partido Popular le sale un competidor que es la cuña de la misma madera la cuña de la misma

Voz 1727 25:42 venga ya lo que decía externo en buena medida hay asuntos gravísimos que no pasan factura al Gobierno este con cualquiera si no se percibe claramente la alternativa claro cuándo empieza a percibirse una alternativa todo lo que han sido factores secundarios empiezan a Avenida a primer plano vamos a hacer una pausa lo siento vamos a dejar de hablar de millones porque vamos a hablar de salarios

Voz 0591 26:04 por el secretario general de Comisiones sobre

Voz 1727 26:06 las porque el día veinticinco empieza la la negociación salarial de cara a la renovación de convenios entre patronales sindicatos y empiezan muy alejados unos de otros en cuanto a esa subida salarial que venían reclamando todas las instituciones internacionales no solos quienes padecen salarios muy bajos pero vamos a ir con ese momento de Romay Beccaría del presidente de la actual presidente del Consejo de Estado al que se refería Ernesto cuando le preguntan por la financiación del PP de Valencia por el juicio de la Gürtel responde así

Voz 0881 26:40 no yo tengo

Voz 35 26:41 el conocimiento del Partido Popular pues eso ilimitado que yo tuve ocasión de Eli vivir pues mucho no me encontré con ánimo de comportamiento siento mucho que se hayan podido producir

Voz 1727 27:06 cómo padece evidente que se han podido producir nueve y cuarenta y dos ocho y cuarenta y dos en Canarias

Voz 1 31:48 la SER Hoy por hoy

Voz 17 31:53 hablábamos continuamente de Quality

Voz 1727 31:55 de ser la subida salarial en España la reclaman los organismos internacionales y sindicatos y patronal se disponen a iniciar la negociación de esa subida de cara a los convenios colectivos bueno hemos contado esta mañana que la junta directiva de la patronal decidió ayer llegarles mesa de negociación con una oferta de una subida de hasta un dos por ciento y hasta significa que algunos subiría menos y algunos podrían quedar como estaba y añadirle a esa subida para todos una de un uno por ciento pero ligada a la productividad y por lo tanto sólo en aquellas presas empresas que vaya muy muy muy bien esto está bastante alejado de lo que pedían los sindicatos siguen pidiendo los sindicatos así que saludamos a Unai Sordo que secretario general de Comisiones Obreras buenos días una negociación consiste en eso negociar en en tratar de aproximar puntos de partida muy distantes pero es posible el acuerdo con lo que propone la CEOE ahora mismo

Voz 45 32:51 bueno que ha bebido aprobarlas viene una propuesta que nosotros sabíamos lo cuatro oficialmente pide un café El Alavés los sindicatos lo vamos a preparar una propuesta que creo que sí porque tengo oye porque también necesita recuperar poder adquisitivo en los salarios los horarios no con la suficiente como para que las trabajador ellos bueno a ver su plan la caída de salarios que tenido decimos a nuestros prohibió Motion siete por ciento de media lo Sarabia después practicamente inventarios fácil recuperar poder recomprar la mayoría veloz de Cobeño lo que vamos a plantear veremos con qué formula la productividad global de los Agadir la mucosidad luego yo lo que la patronal La Bamba el incremento salarial el uno coma dos veces suficiente como es una molestias y en cuando su hija

Voz 1727 33:45 es más importante el acuerdo sobre la banda de subida de salarios o que se incorpore la llamada cláusula de revisión salarial para que los sueldos suban como mínimo lo mismo que la inflación

Voz 45 33:56 yo creo que son dos paralelas muy yo creo que que incorporar a unos propietarios piden una es cómo evolucionan los precios no debemos olvidar esa variable otra vez algo que aparentemente desahogo cada domingo a los sindicatos cierto que la evolución de la productividad Motta zamarra fuera el árbitro presidía en al comunidad porque entre otras cosas como ha dicho dieran crimen vamos es mucho más pelo el de hecho en los últimos siete años y una por fuera Papa Juan Carlos Savater es decir sobre esos pocos es yo creo que se puede plantear un marco de negociación y yo creo que es posible fuera fuera lo claro que que el resultado de tres variables que ya es recuperar lo perdido en esos años de crisis de la comunidad fundó un poco si hay que dar una cantidad que morimos tampoco fue luego como propuesta sindical los acá

Voz 1727 34:50 estamos teniendo muy mala suerte con el sonido de esta de esta conexión telefónica si podemos hacer algo si se puede mover Unai Sordo porque querría hacerlo una última pregunta a ser está contando esta mañana que no sólo en el sector privado también en el público las camareras de piso están en en una precariedad que llama mucho la atención las camareras de piso de Paradores que es una empresa público cobran poco más que el salario mínimo interprofesional por jornadas completas y duras jornadas completas le costaba a Comisiones Obreras esa situación me imagino

Voz 45 35:24 sí porque es muy precario cómodos pues son los que están cobrando los salarios más bajos que son los que más han perdido la crisis en general están vinculadas a empresas por vicios en San aplicando convenimos que ha permitido la gente reformas laborales pues lo que está ocurriendo es consecuencia en gran parte pues la reformas estructurales que fue mucho mejor de la crisis y que suponen una dificultad enorme para mejorar los salarios a mí me hace mucha gracia cuando el Gobierno plantea usar hoy ha llegado a un acuerdo que sube el tabaco en un momento aproximó al los próximos ya son esta Miguel disfrutamos estupendos fuera el problema en la negociación real de los convenios forma teniendo problemas producto de la actual legislación laboral hace unos como la primavera precisos y con otras empresas de servicios trabajando por la subcontratada tumbando presidir es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo no sólo va a plazo trabajadores superioridad la economía que proponen un poco moderna otras ocasiones organizando actos colectivos evidentemente modificando la actual legislación es fútbol no objetivos para que este país mejores salarios pero frágiles necesidad de la mayoría trabajadora pero también de la comunidad

Voz 1727 36:36 Unai Sordo gracias buenos días

Voz 45 36:38 muy bien gracias hasta luego

Voz 1727 36:41 a que es un asunto central este qué lástima digo porque eso hizo que es un asunto central más allá de las grandes declaraciones de principio está muy bien que suba el Salario Mínimo Interprofesional sirve de referencia está muy bien pero luego están los convenios están las realidades como esta que montamos que en pleno boom turístico español cuando estamos dando noticia día sí día también Javier de que de que se incrementa el número de visitas de extranjeros las pernoctaciones pues que estén ahí sosteniendo sosteniendo según sobre salarios muy precarios

Voz 0881 37:15 España parece dispuesta y estar en disposición de pasar incluso a Francia para ser el primer país receptor de turismo bueno pues hasta cuándo se puede mantener eso con la precariedad salarial que tienen sobre todo en el sector servicios como decía

Voz 9 37:32 el secretario general de Comisiones Obreras de un momento

Voz 0881 37:37 si la actual legislación laboral es un impedimento pues tendrá que cambiar la el el Partido Popular partido que gobierna porque no se puede tener esa legislación y Alavés decirle a los empresarios que suban

Voz 1727 37:55 suben los sueldos es una contradicción en la que está cayendo el propio Gobierno ayer se lo decía el alcalde de Málaga cuando reivindicaba buenos salarios en el sector turístico porque ligaba los bonos salarios al al buen servicio

Voz 0881 38:07 pero la calidad de su partido y que

Voz 1727 38:10 si no habría que cambiar la legislación para ponerlo más fácil no que los salarios se ajusten a la realidad de nuestra economía ya la realidad del boom que estamos viviendo en ese sector en concreto del que estamos hablando no

Voz 0591 38:20 todo todo sectores es verdad que además es un bastante más lacerante cuando estamos hablando de trabajadoras de que pertenecen a a un servicio público a una empresa pública no bien es verdad que el debate de los salarios Nos circunscribir al ámbito de las subidas salariales que en este momento están negociando sindicatos y patronal porque es algo que incide de forma directa en el futuro las pensiones y los salarios son mayores las contribuciones la las cotizaciones a la Seguridad Social serán mayores podremos ir nutriendo esa hucha de las pensiones que está bajo mínimos Bono que está en quiebra prácticamente en quiebra no en un momento en el que este debate está ya en el Parlamento en el que se empiezan a hacer propuestas que deben de ser explicadas con mayor detalle al que explicó el otro día la ministra de Trabajo

Voz 9 39:11 hora del ámbito parlamentario bueno esto está aquí

Voz 0591 39:13 ya pero pero además de las subidas salariales que son muy necesarias habría que empezar a decir a este Gobierno que sin nuestra situación económica del país y la de los trabajadores españoles es distinta en cuanto al marco laboral me refiero a a la de dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez igual habría que derogar ya esta reforma laboral que es la que nos ha traído hasta aquí la que permitió bajar los salarios la que permitió unos despidos absolutamente indiscriminados y la que ha dejado en situación precaria a muchos de los que fueron y objeto de un expediente de regulación de empleo de un despido todo esto hay que cambiarlo y hay que modificarlo porque porque el país ha cambiado la economía también no

Voz 0587 39:57 yo creo que primero tiene que haber un reconocimiento que es una cosa obvia pero Noray que la la recuperación macroeconómica no así desde el punto de vista social por el crecimiento de la desigualdad que la recuperación de los indicadores macroeconómicos ha sido el producto de una

Voz 9 40:17 dos de los horarios en el esquema de del euro eh

Voz 0587 40:21 la Variante de ajustes son los salarios y por lo tanto estoy Gobierno ha defendido eso ya ha favorecido la recuperación de los beneficios empresariales de bancos empresas grandes pequeñas y medianas eso es un primer elemento segundo elementos como decía Felipe González insiste lo único que ha aportado Espanyol desde el punto de vista propio a la recuperación económica habida cuenta de que la política monetaria de seis lleva una La Palma mayor por parte del Banco Central Europeo o la compra de bonos la estabilización la baja la prima lo único que aportado Rajoy es la precarización es la precarización desde luego no empezó con Rajoy viene de Estados Unidos se adaptan aquí todas esas reformas laborales en algunos países

Voz 0881 40:59 de la Unión Europea la la la Alemania luego la Alemania no

Voz 0587 41:03 Merkel pero todo eso es lo que caracteriza la política económica de Rajoy prologando tiene que haber un aumento inmediato de los Alario el Gobierno evidentemente no fijan los salarios del sector privado fijan los salarios del sector público ha pactado con los sindicatos un un aumento del Salario Mínimo que tiene un efecto arrastre pero el Gobierno tiene vías para hacerle saber a los empresarios lo que quiere o no la hostia bueno las tiene o es el gobierno de los en el gobierno de los empresarios y el Gobierno de Rajoy