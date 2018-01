Hoy por Hoy (18/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 2 00:17 me gusta mucho leer

Voz 1995 00:21 versión tirar de la manta es además muy muy nuestra tirar de la manta amenazar con contar la verdad tirar de la manta para mostrar todo lo que hay debajo es muy gráfico en unos minutos solar del escándalo tema realmente interesante se han preguntado alguna vez que les escandaliza que escandaliza a lo más a los más jóvenes evoluciona la manera en la que hemos escandalizados conforme pasan los años por ejemplo porque ya no entras escandalizados con los casos de corrupción y en lo concreto porque Nos escandaliza que algunos medios llamen a Marjaliza el llamado cerebro de la operación Púnica porque ellos hablara ese señor y francamente si es era el cerebro no quiero pensar con sería el resto en fin escucha en Hoy por Hoy en la Cadena Ser a esta hora ya conocen el grueso de la actualidad española pintada con Cataluña política algo de economía fútbol internacional pues bueno siempre ya saben que de los siete mil millones de personas que habitan el planeta apenas nos interesamos por cuarenta y cinco de esos millones así que si no tienen ustedes inconveniente comenzamos Raúl Del Bosque hoy tienes motivos

Voz 3 01:34 muy buenos muy buenos motivos no lo lo cada uno por por el contenido lo por porque digo muy buenos motivos para seguir viviendo motivo número cinco

Voz 4 01:45 por qué si eres de los que cuando escucha esto en mover los hombros se te van los pies en tu cabeza suena venga vino todo Zaballa pues hoy es tu día de suerte que hablaremos del espectáculo

Voz 5 02:02 si no con Jermaine Jackson el Jackson de los Jackson Five el Jackson's gran Jackson sí sí el gran Jackson mayor velocidad Isaacson el que el hermano mayor de Michael Jackson

Voz 6 02:19 así es

Voz 7 02:20 en unos minutos Jermaine Jackson el mayor de los hermanos que fuerte padre bueno vamos al motivo número cuatro

Voz 4 02:28 por qué este tipo no tiene pinta de triunfar en el mundo de la música porque esto es mi madre está pero si hubiera participado en Operación Triunfo podría ser una estrella hoy hablaremos con nuestros expertos en marketing publicidad contra el Madrid tenéis Segarra del fenómeno OT del peso de la marca de un programa que ha reinventado su éxito

Voz 1995 02:52 es motivo número tres porque hoy conoceremos habite

Voz 4 02:54 entre la obra un científico español en el Polo Norte

Voz 8 02:57 el animal ese secreto es la paciencia

Voz 9 02:59 la T

Voz 8 03:00 pues tiene hermano Vicente con los animales estén que no le tiembla al pulso para conseguir lo que quiere una pluma Gran Granjero

Voz 4 03:10 loco el John Llarena motivo números porque aunque uno tenga el mejor trabajo del mundo tu carácter puede celeste al pedirle a alguien que te da dinero para un café esa ADR que llegará a descubrir cómo afecta al ánimo que general el espacio físico en el que uno trabaja

Voz 1995 03:30 si finalmente emotivo número uno que es lo domina

Voz 4 03:32 no de que los Juegos de Invierno a las dos Coreas desplegó como una me suda la pelota llena de pelo cuál puede hacer coreanos entendido demasiado bien creo yo no lo hacen hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 6 03:44 sí

Voz 1995 03:47 gracias Raúl toca en Buenos ideas muy buena este año hay un debate

Voz 10 03:51 es interesante

Voz 1995 03:53 preocupante en Inglaterra sobre la edad de Jeremy Corbijn posiblemente se habla de él ya como un serio candidato después de vaivenes en serio candidato a convertirse en prime y algunos dicen que no por su

Voz 11 04:08 pero bueno que ya miembros de su propio partido que ese preocupa que una vez a los próximos elecciones entrar en el Gobierno vamos a tener un señor con setenta y ocho años gobernando va a ser el primer ministro más de de edad con más edad de la historia entonces de de este país hoy en día Chance antes pero

Voz 1995 04:31 les cortó el corregir sesenta y ocho setenta y ocho nació el veintiséis de mayo y novecientos cuarenta y nueve

Voz 7 04:41 cumplirá se pero entrando y condenando no es en la edad actual sino cuando gobierna dentro de diez años se bueno porque las elecciones en años eh

Voz 11 04:54 la edad va a ser es lo más en bueno

Voz 7 04:56 lo que yo depende pero no

Voz 11 04:59 lo que lo que estamos lo que se pueda hablar es

Voz 7 05:01 hay una edad una fecha de caducidad para ganar a queda pues de

Voz 1995 05:06 dio por no mostrar interés por lo mundanos Ronald Reagan que eran muy mayores descensos Estados Unidos sigo Obama era bastante Juan donan treinta Mines eh si Marcos Lira ante un debate interesante que aparece en el resumen de noticias de de cala en el Tom Letter que puedo no ser de acceder a él si quieren en la página web de Hoy por hoy van pinchan donde está el sueco reciben al Toms letras son las diez y diez minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días hola qué tal

hoy por hoy en Cadena Ser punto com en las redes sociales veis arroba hoy

Voz 14 06:48 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 0695 10:40 el movimiento mi tú yo también ha dado voz a sentimientos latentes muchas veces reprimidos

Voz 1995 10:54 a las mujeres nunca les ha gustado que las acoso sexual y fin que las discriminen y que las humille empero cuando el concepto de acoso sexual no estaba formulado no parecía la conversación de la gente y era más difícil explicar lo que uno sentía al darle nombre la situación de escándalo de atropello indignación crece se contagia pero cómo se contagia la sensación de escándalo como crece en España ese proceso de la manera parecida a en en otros ámbitos como el de la indignación sobre la violencia de género y sobre la corrupción que nos indigna ahora

Voz 5 11:24 cruz muy buenos días hola hola ni el catedrático de Derecho muy bueno esperar a hablar en la radio para toser como la agradecer como es la Cruz buenos días

Voz 29 11:35 buenos días Toni El catedrático de Derecho de la Universidad de Harvard casus de ideas un gran experto en economía de la con

Voz 1 11:42 analizado cómo tomamos decisiones

Voz 29 11:44 por ejemplo y también cómo se extienden los rumores porque nos los creemos como caemos en el extremismo siendo el mayor experto en este tipo de cuestiones era previsible que se fijaran el auge del movimiento mi tú contra el acoso en Estados Unidos y en el resto del mundo sus den pronunciará en febrero una conferencia en la London School of Economics con sus últimas reflexiones sobre cómo crece nuestra capacidad de escandalizar nos como unos contagiados el escándalo cómo se generan los sentimientos de atropello de indignación y hemos tenido acceso al borrador de su ensayo su aportaciones súper interesante

Voz 1995 12:12 menos escandaliza es una forma vas muy interesante de conocer la saciedad actual imagino que si viajas en el tiempo a la en la que se analizaban en una forma de entender quiénes eran pero bueno cuáles son las ideas principales de este libro cómo crece el sentimiento de indignación y de escándalo

Voz 29 12:27 pues dice que la sensación de atropello crece cuando se produce una revisión a un debilitamiento de las normas sociales esto lleva a la gente a expresar una indignación que o bien antes había reprimido o bien ni siquiera había sentido y tal vez ahora tampoco sienta pero se siente presionada a compartir una sensación de indignación generalizada sustraen empieza con una anécdota sucedió a finales de los ochenta cuando era profesor visitante en la Universidad de Columbia se cruzó por el pasillo camino de su despacho con un viejo catedrático que charlaba con una estudiante se fijó en que él estaba acariciando el pelo ella tenía una expresión de desagrado cuando el viejo catedráticos se fue se acercó a la chica le dijo eso que te hizo no era apropiado no debería haberlo hecho ella se encogió de hombros le dijo un viejo no pasa nada pero media hora después la estudiante llamó a la puerta de su despacho muy enfadada muy indignada y llorando dijo me lo hace todo el rato no lo soporto dice mi novio que debería denunciarle pero no quiero montar un escándalo por favor no le diga nada no sólo cuente a nadie

Voz 1995 13:23 lo que había sucedido en esa media hora puesto

Voz 29 13:25 se había desatado un sentimiento reprimido sobre una situación para la que no había palabras cuando vino otro profesor respetable y le dio lenguaje a eso que le estaba sucediendo ella la indignación en ella se desató

Voz 30 13:37 eh

Voz 29 13:37 es decir cuando las normas sobre lo que es apropiado entre entre hombres y mujeres lo entre profesores y estudiantes se revisan la gente se desata en el sentido de que se siente libre para revelar lo que piensa lo que cree lo que siente y se han sentido indignados atropellados escandalizados lo dicen a veces incluso lo dicen a gritos eso ha pasado sin duda con el momento mi tú pero ha pasado históricamente en otros campos más allá del feminismo pasó en el movimiento por los derechos civiles de los años sesenta en el movimiento de los derechos LGTBI a partir de esta indignación a la que dan voz los medios de comunicación se elaboran nuevas normas nuevas leyes que fortalecen esos sentimientos y esas creencias preexistentes

Voz 31 14:14 mucho

Voz 1995 14:16 por ejemplo mucha gente está indignado con las palabras de Celia Villalobos cuando hablaba de que mucha gente ha pasado más tiempo cobrando la pensión que trabajando el caso de Julio Pérez alguien que escandalizado por esas palabras lanzó un tuit que lleva ya doce mil retuvo y que dice lo siguiente dice Julio Pérez Mi padre albañil tiene sesenta y cuatro años lleva cuarenta y siete años cotizando a sus manos de formadas por el esfuerzo el frío el calor no podría jugar al que no le queda otra que esperar a los sesenta y cinco para evitar una pensión miserable legiones a Celia Villalobos seis mil euros al mes a otros doce mil quinientos sesenta y siete Red Woods por la indignación y el escándalo al escuchar unas palabras y es interesante que esa declaración produzca escándalo y otras no por ejemplo esta mañana a la Cadena Ser informaba sin ir más lejos las canciones machistas que canta la Legión que tanto la Legión en Sanlúcar de Barrameda hace poco serán denunciadas como delito de odio prefiero de un tanga mujer eso explicaría su forma de correr en fin también nos escandaliza esto claro

Voz 29 15:29 informe sobre delitos de odio en España el Ministerio Interior data de dos mil trece el otro día el delito de odio no existía antes para mucha gente la magnitud de la indignación que se desata cuando cambia la norma resulta una sorpresa cuando se revisan las normas sociales la gente dice cosas para la que antes no tenía palabras palabras como acoso sexual

Voz 1 15:48 racismo sexismo odio

Voz 1995 15:51 es interesante muy muy muy interesante desde Gutenberg y no tenemos la palabra no existe la cosa no existe el objeto no existe el pensamiento necesitamos tener

Voz 29 15:59 claro no palabra ir de hecho lo que decíamos que muchas reacciones el momento mi tú han sido de sorpresa no la gente no se imaginaba que fuera tan grande la sensación de humillación que sentían tantas mujeres

Voz 1995 16:12 pero cómo cómo se contagia el sentimiento de indignación porque entiendo que lo que ha dicho indigna a mí puede traerme vamos al pairo pero que hace que se transmita cómo se contagió indignación

Voz 29 16:23 pues cuando se legitima la indignación es como si saliera del armario no cuando se habla mal eh de un comportamiento cuando se habla cuando se habla de un comportamiento malo aumenta la atención de la gente hacia ese mal comportamiento cosa que conducía reacciones más intensas lo que durante años fue algo que estaba en el ambiente como una música de fondo de repente ocupa el escenario principal y se convierte en una de las cosas más importantes del mundo eso ha pasado con el acoso sexual en estos últimos meses pero yo creo que aquí en España podemos hacer un ejercicio de análisis similar al que hace sus Thein con el tema de la corrupción política la corrupción política es parte de nuestro escenario prácticamente desde el siglo

Voz 1995 16:57 ahora no esto nuestro de nuestro entorno a veces somos injustos al al valorar los hacer España es un país lleno de corrupción tanto o más que Francia tanto o más que Italia tanto o más que Grecia y a partir de ahí producto de contar

Voz 29 17:12 si la indignación sobre la corrupción ha crecido ya menguado según las épocas en estos cuarenta años de democracia es interesante analizar cómo la indignación la sensación de atropello de humillación que crean el ciudadano a la corrupción política ha ido creciendo a medida que crecía nuestra sensación de ciudadanía en nuestra madurez política o eso nos gustaría pensar pero en este país siempre existe la sospecha porque igual no queremos poco de que somos tolerantes con la corrupción porque nuestro comportamiento privado no es intachable está muy extendida la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social los pagos en B las facturas falsas las infracciones de tráfico las trampas Hacienda o no cuando Correa se justifica en el juicio os acordáis

Voz 5 17:50 pero

Voz 7 17:52 qué ocurre

Voz 29 17:58 cuántos españoles simpatizan con ese pensamiento no indignan tal vez más los modos el compadreo la chabacanería de las conversaciones privadas entre los políticos y los ladrón suelos

Voz 33 18:08 se ahí Navidad amiguito del alma

Voz 5 18:11 me queda mucho cambio que también

Voz 33 18:13 no todo el mundo recuerda este corte pero no sé si

Voz 29 18:16 existe una indignación sólida en la sociedad que pueda evitar la corrupción del futuro porque la culpa no es sólo de los políticos yo creo que la culpa también es nuestra también

Voz 1995 18:24 al desde luego yo esa indignación no se sostiene el tiempo no escandaliza tiene un punto de si L'Escala y luego ya lo normalizando sino incorporamos bueno eso creemos muchas gracias Eva escándalo sólo es un escándalo signos escandalizados Pedro Jiménez ex redactor jefe de informativos de la Cadena SER por ejemplo siguió el escándalo de la Gürtel desde el primer momento Pedro muy buenos días

Voz 30 18:44 qué tal buenos días la sociedad española

Voz 1995 18:47 sólo suficiente ese indignó lo suficiente con la Gürtel

Voz 30 18:49 comprando vuestro discurso de que efectivamente en un asunto de corrupción tan largo en el tiempo como éste hay picos e claro hay veces que no escandaliza analizamos más que nos escandaliza hemos menos yo creo que el caso Gürtel sí que ha indignado lo suficiente a la a la sociedad española cuestión distinta es la factura que han pagado sus autores por este por este caso de corrupción porque creo que si Bono movimiento 15M tiene una estrecha relación con los casos de corrupción Ser un caso de corrupción estrella ese es el el caso Gürtel dicho por fuentes de la Fiscalía Anticorrupción estamos ante un caso de corrupción seguramente ante el más importante de las últimas décadas que no sólo afecta a un grupo de empresarios sin escrúpulos es sino que ha nacido crecido y vivido en el seno del partido en el Gobierno primero en su sede central y luego esparcido no diseminado por gobiernos autonómicos como Madrid Valencia o Castilla León

Voz 1995 19:37 yo cuando escuchamos a empresarios reconocer el pago de dinero a cambio de concesiones acabó yo creo que no es uno por eso que Sescam escandaloso no es uno de los puntos álgidos del escándalo que provoca todo el caso debería serlo

Voz 30 19:53 hombre el el no es el punto álgido pero es que cuando estamos ante un caso de corrupción tan grande como éste donde la corrupción no sólo es fruto de que empresas contratistas de obra pública paguen a un partido político a cambio de de de conseguir adjudicaciones dinero que va destinado evidentemente a financiar el partido y una parte por lo que estamos viendo va destinado a los bolsillos de determinados de determinados cargos públicos pero es que estamos ante más cosas te indignan muchas más cosas indignan que sale paguen los viajes te indigna que se les regalen los viajes no que es en los que se les regalen los viajes no entonces que que que haya ese intercambio de dinero y que acaba el dinero en paraísos fiscales de Suiza que que

Voz 1995 20:36 no sé si estas a una que te interrumpa pero pero no exista seguro que en esa instrucción de un caso largo como nuestro como las cuentas el hecho de que alguien diga que había un Jaguar en su garaje no se daba guardaba verbos había un Jaguar es uno de los puntos de cumbre de la indignación que provoca pero si tú no eres consciente de que hay un Jaguar en tu garaje no te das cuenta eso yo es es las cosas que nos indignan no se porque pero es uno de los cunas pequeñas de detalle

Voz 11 21:03 bueno es verdad que en distintos casos de corrupción

Voz 30 21:05 con estaría de podemos citar muchos más no como como el caso Nóos por ejemplo nos hemos dado cuenta de que hay mujeres que no sabe absolutamente nada de lo que estaban haciendo sus maridos no por eso hemos conocido que en el derecho penal existe la figura de partícipe a título lucrativo que quiere decir que te has llevado el dinero sin saber que tu marido que la persona con la que convive del veinticuatro horas al día es la que es la que Bono está consiguiendo dinero de manera ilegal no de manera ilegal está consiguiendo un dinero en base de actividad en base actividades ilícitas de las que tú no tienes ni idea no y eso lleva muchísimo la atención llaman muchísimo la atención que no sólo el caso del Jaguar en casa Ana Mato estamos hablando hemos escuchado el corte antes no también las fiestas con payasos también los viajes que se hacía que se hacía el Madrid junio todo eso lo pagaba la Gürtel pero yo creo que aparte al margen de esos movimientos ciudadanos de los que ha hablado del 15M que que tienen una gasolina fundamental que son los casos de corrupción que hay en este país oleada tras oleada por ejemplo en el FIS estamos viendo cómo la corrupción compite con asuntos que están oleada tras oleada en el en los primeros puestos del ranking como puede ser el paro no osea evidentemente la corrupción indigna cabrea si se me permite la expresión a los a los ciudadanos españoles eso es eso es indiscutible cuestión distinta es lo que yo decía antes la factura evidentemente un caso de corrupción no afecta igual a la derecha que la izquierda ni a sus votantes ni al partido del que se trate porque es verdad que la izquierda es mucho más beligerante tanto sus votantes como como el partido con los casos de corrupción que la derecha parece que para la derecha el mejor Tribunal de Justicia son las urnas que es el indulto elección tras elección por qué se relativizan permanentemente en los casos de corrupción

Voz 11 22:48 Don Juan de indignados ha hablado de dos casos muy concretos donde es muy justificado la indignación por casi todos los días en los medios hay aves que exige diga indignación escandaliza en ese sentido sí tenemos que vemos es que los indignados cada día pierde fuerza y no sabemos cuando realmente de vemos indignado nos comente sus gastos que me habla

Voz 1995 23:12 tú decides con que te indignas si tú cada mañana

Voz 11 23:15 a la relación hay motivos incluso ser presidirá algo manipulado para indignación jugando hay que guardar la indignación Has hecho un ejemplos muy buenos pero tal vez el esfuerzo de escandinavos todo pierde fuerza de la verdadera indigesto

Voz 1995 23:33 por ejemplo anunciaron ayer que iban a tirar de la manta

Voz 6 23:35 no ha habido letrado debo entender que su cliente aporta día levante esa es la situación a la que eh

Voz 1995 23:46 lo anunciaba ayer el abogado de Pablo Crespo Miguel Durán durante el juicio que anuncian ahora que van a tirar de la manta decir que van a contar todo todo todo lo que saben que es la expectativa debería ser extraordinaria sobre la cadena decir pero no sé si la sociedad española que ya estaba vacunada contra todo tipo de de de de asuntos de esta de esta índole no sé si hemos reaccionado la expectación que debe suponer que unos señores que durante años y años ha formado parte de una trama corrupta

Voz 30 24:11 van a contar todo lo que sabemos es si la expectativa

Voz 1995 24:14 está a la altura denuncia

Voz 30 24:16 decepción en no porque porque en el caso Gürtel hemos vivido muchos momentos indignantes muchos momentos escandalosos primero cuando estalló el escándalo en el año dos mil nueve que nos sorprendió a todo el mundo porque por ejemplo aquí desde esta casa ya se informaba de los negocios de Francisco Correa con algunas administraciones públicas en el año dos mil cinco hay otros momentos indignantes escandalosos en el caso Gürtel después de aquel estallido de aquella operación contra la corrupción llegó Camps después Bárcenas después la foto de la boda de Alejandro Agag de ir de la hija de de Aznar o sea hay un montón de de de momentos indignantes pero este ellos ya están contra la espada y la pared Tony es un momento para que tiran de la manta yo creo que van a hacer temblar los cimientos del

Voz 1995 25:01 pero si con algunos nombres que vuelven a tomar protagonismo con el que mencionabas de David de Alejandro Agag el yerno nunca este muy bien el que está casado con nunca se de de Aznar Pedro muchísimas gracias a esta seguimos diez y treinta minutos una hora menos en Canarias la Cadena Ser

Voz 13 25:20 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 41 29:54 queda muy poquito tiempo para que empiece de Operación Triunfo este gran proyecto musicado saldrá el representante de Eurovisión en España de manera que no se lo piden

Voz 1995 30:02 nadie podía imaginar en dos mil uno que percepción triunfo se iba a convertir en uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión como demostraron los casi trece millones de espectadores que siguieron el día de la gran final un sesenta y ocho por ciento de share para que me entiendan aquella noche siete de cada diez personas que estaban delante de la tele vieron ese programa ahora algunos años después siete años concretamente después de desaparecer de la pequeña pantalla Operación Triunfo ha regresado con un éxito similar

Voz 5 30:30 de la primera edición hay habanera de Arri

Voz 42 30:33 la Operación Triunfo o quejarás en casa

Voz 5 30:35 buenas noches

Voz 1995 30:38 tú eres favorecen la reedición de un texto similar en épocas tan diferentes con qué relato ha conseguido Operación Triunfo captar de nuevo a millones de espectadores que estrategias publicitarias desarrolla esa marca para Bilal para visualizar todo lo que sucede alrededor de la vida de los concursantes bueno vamos a tratar de responder a estas y otras preguntas de la mano de Toni Segarra de Gonzalo Madrid dos triunfadores con muchas operaciones en sus carreras

Voz 0695 31:03 Doris Segarra muy buenos días o Davos Diaz Gonzalo Madrid y muy buenos días Valadez

Voz 1995 31:08 hace dieciséis años Tony tú serías el éxito es difícil en ocasiones con fenómenos de este tipo pero otros ellas el éxito de Operación Triunfo

Voz 0695 31:15 si los primeros obra centro suelo seguir que era uno de esos siete de cada diez de LOC lo que no es seguidos el actual así que soy la persona menos adecuada para hablar de estas o quizá la más adecuada

Voz 11 31:29 pero después de mi juventud

Voz 1995 31:31 estado habían tal y hablamos yo ya pues si tal Gonzalo que nosotros

Voz 0695 31:36 los con Jermaine Jackson que eso es lo que mola no si eh

Voz 1995 31:38 no está dentro de un rato recuerden ustedes este estudio Jermaine Jackson tú si es el éxito Operación Triunfo Gonzalo

Voz 32 31:44 yo lo seguía yo lo seguí no no varias temporadas pero sí me acuerdo la primera estoy completamente estupefacto impresionado y admirado por por esta edición

Voz 1995 31:54 año dos mil uno

Voz 0695 31:56 por qué creéis Toni que en el año dos mil uno Operación Triunfo arrasa el porqué lo vuelve a hacer en el dos mil diecisiete dos mil dieciocho ya es una buena demostración de la transformación de de la comunicación en general desde nuestro punto de vista de la de la comunicación polizario también porque el primero parece un triunfo es la demostración más gloriosa del poder de la televisión reducir de aquella televisión que todos veíamos y que de pronto convocaba al mayor número posible de gente delante en el sofá de la casa delante de la tele y en este caso hoy a pesar de que no lo sigo pero yo no lo sigo precisando porque no estoy en las redes y hoy es la demostración clarísima del poder de las redes y del poder de la de la virtualización del desde la de esa de esa digamos comunidad global que hemos construido a partir de los artefactos en las potencialidades que nos da la tecnología

Voz 32 32:44 sí yo yo creo que hay el esta edición hay varios factores ese es uno de ellos sin duda yo creo que el uso integral de los canales de distribución de contenidos Operación Triunfo que en mi opinión serán encontrar yo en mi opinión Televisión Española buscando dinero sean contra la Audiencia por qué es verdad que no puedes amargas en lo que es la pantalla de televisión pero puedes hacer un Periscope El Corte Inglés porque son no está regulado entonces en esa búsqueda me parece viene que haga la necesidad agudiza el ingenio en esa búsqueda de encontrar nuevos espacio la productora va a poder desarrollar acuerdos anda importancia a cosas que históricamente la división que otorgan de no que a día de hoy la televisión no da tienen un canal de Youtube que tiene cuadros trescientas mil personas claro que a día de hoy un canal de Youtube no hice buena sí pero es que Telecinco sigue siendo un canal de Youtube porque prefiere que vea los vídeos en su Player propio que nadie va nadie ve porque donde gane dinero no está en Youtube que no gane dinero porque ha no le interesa la Audiencia le interesa a la audiencia que yo creo que es cierto que ese ese uso integral de canales ha hecho que Operación Triunfo no es un programa de televisión ni tampoco es una es es un Periscope ni es un canal de Youtube ni es Instagram es una experiencia es una experiencia y la gente consume diferente deben dar la televisión se ha convertido simplemente en un canal de apoyo pero no tiene una audiencia de producciones una comunidad Canal

Voz 1995 34:01 eso el programa de televisión sería un apoyo a la comunidad digital

Voz 32 34:05 yo creo que en este caso el programa de televisión es una ventana más es verdad que la televisión a día de hoy de forma lineal sólo tiene sentido si es el directo pero lo relevante cuando cuando yo digo creo que te dice que que Operación Triunfo no tiene audiencia sino una comunidad implicada es que el lo que hacen en la televisión es una ventaja para puede participar por eso todas las emisiones visión están trufadas de la palabra de mecánica de CTC pero cuando tienen un Periscope trescientos ochenta mil personas son probablemente es cuatro veces la audiencia de la serie más cara de España

Voz 0695 34:37 yo yo un cambio de actitudes a audiencias decirnos si el espectador no espectador con lo que eso significa al participante en estaba mar parte de algo

Voz 32 34:46 que creo que nosotros la transformación fuma

Voz 0695 34:48 mental de la comunicación en estos diez años

Voz 32 34:51 creo que en esto perdóname no le además sirven pero

Voz 0695 34:54 bueno como herramienta útil para poner encima de la mesa temas socialmente relevantes donde

Voz 1995 35:00 ni la televisión generalista tiene vamos con las noticias quizá pero no tienen cabida por ejemplo se habla de transexualidad hace con normalidad

Voz 43 35:11 a un punto en el que no se sentía cómodo así que le daba miedo que le tratase hermafrodita gol fue en plan de contingencias retrato masculino y a mí no me importa saber es que claro y a partir de ahí ya

Voz 1995 35:23 conversación en la Academia de Javier Ambrosio uno de los profesores si Marina una de las concursantes salvando sobre transexualidad sería además una herramienta extraordinaria para hablar de temas es que yo creo que en esta edición es el de psicología que este país necesita esa yo creo que Operación Triunfo ha convertido yo creo que lo Javi que son un fenómeno imparable espectacular han hecho las cosas que son de agradecer

Voz 32 35:46 una tiene que ver con con la pedagogía que están haciendo la gestión de las emociones en un en una sociedad que somos un poquito torpe en cómo gestionamos nuestras emociones como hablamos de lo que sentimos del miedo que tenemos de yo creo que ellos están haciendo un ejercicio por eso digo broma en psicología de Pedagogía de convivir con las emociones admirable dos tiene que ver con este punto de la transexualidad yo creo que aquella frase el Adolfo Suárez de hay que elevar no veo como que hay que elevar anormalidad política lo que en la calle normal yo creo que Operación Triunfo idea es sorprendente que sea de Televisión Española ha elevado anormalidad Televisió a lo que en la calle normal

Voz 1995 36:17 Mickey grandes estrellas suelo pulir además a la prensa de los doce en algunos diarios que tipos como Edison Cavani el delantero centro del pues en pugna constante con Neymar se declara fan de Operación Triunfo España y lo hace nada más músicos la primera edición fue denostada por algunos músicos porque hablan de de karaoke de que aquello era música que los chavales no hacían más que imitar además bueno esta vez eh Pablo Alborán Dani Martín Pastora asesores de declaran fans de de del programa ha habido un avance del armario

Voz 0695 36:50 prueba hace lo no como he dicho no lo entiendo que lo que vez en la calidad de los concursantes en la calidad del producto la que se ha construido es curioso que el protagonista de un reality que es el propio Cavani no porque porque al final el vestuario el PSC en estos momentos es otro de los más exitosos realitys del mundos

Voz 1995 37:11 de cara de fan desde el centro de la misma

Voz 0695 37:13 estamos sobre la tele española de Santa ya está al final redes sociales lo que han trasladado es la idea de que nuestra vida reality de que sociedades los dos nos interesa más no

Voz 32 37:25 tres que yo creo que en esa evolución que hablabas hace un momento Segarra la comunicación esto es una esto es una factores que ha hecho que Operación Triunfo la vuelve a pegar es decir que ha cambiado en los últimos quince años bueno que no sólo vemos realitys sino que ahora vivimos un reality somos protagonistas de nuestro propio reality show en Facebook es mi canal de televisión

Voz 0695 37:40 qué es lo que es que es lo que la vida que lo que estamos sin bonitas de entrar

Voz 32 37:43 desde nuestra vida sonrisas de correcto oí el Show de Truman no es una película en nuestro día a día y eso es lo que ha hecho nunca es que pues estamos hemos desarrollado muchas capacidad de de participación de interacción por eso cuando un reality nos ofrece algo que llevamos diez años trabajando pues no es fácil yo creo que eso es esa evolución de la Comunicació

Voz 0695 38:01 este es hablar de evolución me recuerda la idea de ese magnífico libro Sapiens de de no bajar y no quiero que la reunión cognitivas de los hacemos listos porque empezamos a Cotillard decir que la sociedad tal como novela con la concebimos desde es así porque empezamos a Cotillard porque porque empezamos a desarrollar el lenguaje para hablar de nosotros mismos de los otros y de cómo éste se ligaba con aquella de cómodo y eso es lo que nos ha constituido por lo tanto al final hotel no deja de ser la quintaesencia de lo de la humanidad

Voz 11 38:28 pero yo me pregunto si no hemos llegado a un tipo de cumbre Real atletismo más Real Betis no podemos poner porque realmente reales ciertamente no son reales en este sentido de que realidad

Voz 0695 38:38 ella no lo sé pero si todo es real de Shakespeare es la ficción sobre un tienes en el sexto un culebrón pero sí

Voz 1995 38:46 sí es es diferente es una una no muy difícil alejarse la emoción por ejemplo vamos a escuchar el momento en el que Amaya se interpretan el sitio pero

Voz 6 38:56 Dios está eso

Voz 1995 39:03 eh y que ahora son parejas se han hecho enamorado porque es bonito es muy muy difícil resistirse más

Voz 32 39:10 es que haber protagonizado todo he de decir no un poquito de fe y un poquito a modo de esperanza yo creo que Tom la realidad te niega tener a tu visión es decir que sólo fenómeno de Internet lo youtubers los gamers los covers los grandes fenómeno de Youtube es Reality realidad yo creo que la normalidad y esto lo hemos hablado alguna ocasión yo creo que la empatía que genera de anormalidad va más va de hecho el hablábamos hace un segundo Facebook el lo que está creciendo tiene mucho más que ver con la normalidad que con la aspiración a la ficción entonces yo creo que este modelo de OT que en el fondo el otro día hablábamos de paro

Voz 1 39:47 la pra Winfrey como

Voz 32 39:49 en la quinta esencia el spot definitivo el sueño americano no supera Acció cómo no va a funcionar funcionan ahora ya hace doscientos años y estoy convencido que dentro de trescientos años funcionará yo creo que Otegi

Voz 5 40:00 también tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la Historia

Voz 6 40:04 es un concepto muy amplio Stravinski está hecha de límites llegar demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 1995 43:08 diez te cincuenta y tres minutos una hora menos en Canarias llega

Voz 1 43:12 por fin por fin por fin el esperado ya es lunes John lloren Arenas a John llorar sólo ahí

Voz 8 43:19 buenos días Toni Ton queridos oyentes hoy iban a escuchar una historia de superación de venirse arriba cuando todo pinta mal hoy van a conocer cómo se hace asimismo un investigador científico Akira extranjeros por el mundo

Voz 1995 43:38 no digo nada del subidón que el otro día me paseo

Voz 7 43:42 la gente ya sus casas ya lo disputan bueno nuevos del opinable no urgente lo suyo patas cosa más interesante sería un poquito mejor puede ser por ejemplo ahora mismo está explicando el ministro el uno cero venga si quiere saber con quién estado donde se vale muy bien puede de deseo ardes en deseos pero noto que está hecha sumo vamos para allá Vicente la obra el Polo Norte Vicente es un emprendedor con pedigrí un trabajador Triple A

Voz 8 44:18 finalmente llena de proyectos dirige un laboratorio científico en el Polo Norte bueno sí porque es que en España no pudo desarrollar su profesión pero estén atentos ya que posiblemente hoy escuchan por primera voz la voz dijo a ver la voz Dunn futuro Premio Nobel aquí en extranjeros

Voz 7 44:35 mundo como como si te lo juro por Dios anterior no pero es posible verdad Capítulo XXIV

Voz 9 44:42 da ver cuya Benito la aquí Pippo estamos en el Polo Norte están siendo testigos de cómo trabaja Vicente con los animales de los que extraen muestras para llevar a cabo sus investigaciones animan de ese secreto

Voz 8 44:58 ya tiene mano Vicente con los animales estén que no le tiembla al pulso para conseguir lo que quiere plumas como te pones aunque se haya tenido que venir al Polo Norte para demostrarlo

Voz 47 45:14 sus comienzos como investigador científico que bueno muy humilde yo empecé investigando de Haditha y con la bata prestada sin ayudas en España para los suyo Vicente decide irse al Polo Norte se establece como científico por su cuenta qué lío aéreo que creo aunque los comienzos fueron duros a día de hoy Vicente se ha convertido en un reputado ciento

Voz 9 45:38 circo mira Serrano es pionero la modificación genética terreno por sus genes con la de un notario es mi secretaria de exacto Vicente pasa la mayor parte del tiempo en su laboratorio pero también disfruta de momentos de ocio Josemi ratos libres dos rotondas nace fatal que muy poco Pocho es muy poquito de tomar pero bueno viaje fue constructor otros muchos elementos quizás sea por eso por lo que los esquimales le piden que les cuente historias de España son muy curiosa y Lafita con cosas que para nosotros son normales como aparcar bloquear o hacer chistes designados ellos piensan que los cuñados son personas normales

Voz 8 46:24 incluso les está leyendo por las noches la vida de Calatrava el arquitecto español

Voz 9 46:31 les fascina sobras han llegado a hacer camisetas con su cara bueno contratara entera no porque no cabe tiene mucha prosiguen los chicos volvemos al laboratorio de Vicente hemos ganado su confianza

Voz 5 46:43 Dimas pierde su mayor secreto

Voz 9 46:45 vamos a ver esto en España no te dan permiso para hacerlo por el tema de lo políticamente correcto pero aquí estoy desarrollando una vacuna por así como suena no pongáis pito antisirio

Voz 7 46:58 la cosa se pone interesante pedimos que nos cuente más que sea

Voz 9 47:03 en el consumo Si yo no digo obligatoria el libre consumo pero sí que cuando tú no te empiezas a decir que ayer se pueda poner

Voz 7 47:10 gracias amigo padres con Nico

Voz 8 47:14 a poner nombre a la DGT pinta bien este proyecto

Voz 9 47:19 Vicente Rodrigo Rato mandamos la parte aquí ya vosotros Matheson red vino para ayudar a mover un poquito el tema de la cama

Voz 7 47:29 emprendedores les parece que vamos a ir justo la gente exacto fue eso sí el libro

Voz 1995 47:40 yo estoy muy muy bueno tienes el teléfono

Voz 7 47:44 sí sí sí sí lo tengo quieres que a lo mejor no porque la verdad es lo mejor de vez en cuando no tengo todos los días eran cuando como ocurre va tiene tiene cosas muy interesantes novedades titulares si tengo teléfono dirección pilla lejos bueno pero bueno te emociona Hendaya también te digo lo que se ser muy bien pues si bien Villar Mir ella Un poquito más que tiene más puesto trabajo y lo de fuera no fuera porque ya no los cascos nos cuidadito todo refuerzo el punto venga llama GRE IGC no pero por teléfono no venga puerto