Hoy por Hoy (18/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0228 00:10 son las once las diez en Canarias el ministro del Interior está dando explicaciones en el Senado por la actuación de la policía durante la consulta ilegal del pasado uno de octubre en Catalunya Juan Ignacio Zoido considera que la tensión derivada de la acción del Gobierno catalán cesado provocó los disturbios y argumentado que sea actuó con la firmeza que permite la propia constitución en la Cámara Alta está Ana Terradillos buenos días

Voz 2 00:30 buenos días de momento lo que ha hecho es un relato judicial de lo que sucedió desde septiembre hasta el uno de octubre acusando a Puigdemont de saltarse la ley y amenazar a la unidad de España avala la actuación de Policía Guardia Civil como dices porque dicen que tenían el apoyo de la justicia y asegura que nada de lo que pasó en el asalto a la Conselleria de Economía fue pacífico

Voz 3 00:48 alguien puede pensar que él compró también

Voz 4 00:50 tengo que allí había que era una concentración pacífica en el interior de los vehículos es sustrajo muchos objeto de los agentes la reparación de los año fue presupuestada en total en más de ciento treinta y cinco mil seiscientos euros

Voz 2 01:05 sobre la actuación de los Mossos lo que dice Zoido es que a pesar de haber prometido un amplio dispositivo tuvieron una actitud muy pasiva que hizo intervenir a Policía Guardia Civil por cierto el ministro ha advertido de que si se vuelven a ver amenazados los derechos de los ciudadanos se volverá actuar

Voz 0228 01:19 hacia San al nuevo presidente del Parlament de Cataluña no descarta ir hasta Bélgica para hablar con Carles Puigdemont de su posible investidura hoy Roger Torrent comienza a escuchar las propuestas para la investidura de los distintos grupos parlamentarios y aunque no ha querido confirmar si es partidario de una investidura telemática sí que reconoce que quiere hablar con el candidato de Junts per Catalunya tu renta en RAC

Voz 5 01:39 entonces hay que estos Comerç iba Didac tendremos todas estas conversaciones y veremos quién es el candidato que suscitan más consenso y tiene una mayoría de su parte siete candidatos el señor Puigdemont evidentemente tendremos que hablar de cómo quiere afrontar esta investir

Voz 6 01:52 dura iría a Bruselas incluso para hablar con él pues bueno

Voz 5 01:55 de tendremos que hablar con el tema del

Voz 0228 01:57 el grupo Lactalis ha anunciado que va a retirar del mercado español hasta XXXVII referencias de alimentación infantil después de los casos de salmonela que han afectado a decenas de bebés en varios países según la rama española de la empresa más de medio millón de unidades ya han sido retiradas amplia María

Voz 7 02:12 para esos productos que retiran son papillas y leche en polvo de las marcas de alimentación infantil sea nutrida mira Puleva bebé aunque el consumo del resto de productos de estas marcas como cereales galletas insisten es totalmente seguro la acompaña ya procedió en diciembre a sacar de los puntos de venta los lotes que habían sido producidos en su fábrica de Francia antes del quince de febrero pero ahora amplia esta medida también a los que salieran después desde la empresa repiten han optado por esta retirada de forma voluntaria como medida de precaución máxima y en coordinación con las autoridades francesas ya

hola si sumamos un dato económico la morosidad de la banca cayó en noviembre hasta el ocho coma cero siete por ciento lo que supone su cifra más baja desde principios del año dos mil doce son datos que acaba de publicar el Banco de España además hasta ahora en los mercados el IBEX treinta y cinco pierde algo más de una décima y cotiza por encima de los diez mil cuatrocientos puntos

Voz 1275 03:02 el Madrid en Madrid debate muy bronco en el primer pleno de la Asamblea desde dos mil dieciocho debate marcado por el caso Lezo y la ocultación de documentos del Canal de Isabel Segunda por parte de la comunidad a los grupos de la Cámara la portavoz de Podemos Lorena Ruiz Huerta ha acusado a la presidenta madrileña de ocultar informa son de mentir y le ha pedido que dimita Cifuentes ha respondido que seguirá en su cargo porque todo se ha debido a un error humano pero

Voz 8 03:23 hombre eso que dijo el otro día de que nadie puede pensar que intentamos ocultar algo fue un chiste sin gracia ha ocultado usted una resolución judicial ya mentido denuedo en sede parlamentaria señoría hechos muy graves como para dimitir en cualquier demócrata

Voz 9 03:39 hacia si le queda un mínimo de dignidad debería abandonar su calor a Revuelta le voy a dar una

Voz 10 03:46 la mala noticia pero no voy a abandonar mi cargo no ha habido ninguna intención de faltar a la verdad ha habido un error humano se lo vuelvo a decir administrativo nosotros estamos colabora silencioso

Voz 11 03:57 me Elías por su parte el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 1275 03:59 lo ha dicho la presidenta de la Comunidad aquella estorba para la regeneración democrática de Madrid dado que el PP haya abandonado la comisión de la corrupción Cifuentes insiste en que se van porque sólo una comisión de linchamiento para su partido

Voz 12 04:10 déjeme poner excusas yo entiendo que usted le cueste y que para el partido Blasi

Voz 8 04:15 difícil tirar de la manta puerto para usted

Voz 12 04:17 es porque si tira de la manta les destapa los pies a su par

Voz 8 04:20 ya además ustedes la posición lo único que quieren es una cosa es llegar a las elecciones por una comisión abierta color a causa general abierta contra el Partido Popular señoría allí eso es ilegal

Voz 1275 04:31 después de la sesión de control al Gobierno de este primer pleno del año en la Asamblea que sigue hasta ahora se va a celebrar hoy un debate monográfico a petición del grupo socialista sobre atención a menores y protección a la infancia en la Asamblea acaban de entregar más de treinta y cinco mil firmas las familias de niños con necesidades especiales para pedir que haya terapias públicas para todos en la Comunidad de Madrid ocho grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 14 05:07 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Michael Jackson fallecido en verano de dos mil nueve la responsabilidad de comunicar al mundo su muerte recayó en su hermano Jermein Jackson hermano

Voz 15 05:23 tú y yo rey del pop Michael Jackson ha muerto el jueves veinticinco de junio a las dos y veintiséis de la tarde cardiaco en su casa sin embargo las causas de su muerte no las vemos hasta que tengamos los resultados de la adopción

Voz 16 05:38 pues no señores dos a estar sino adelante

Voz 1995 05:42 el equino Cope respetuoso tributo a la leyenda Michael Jackson trascendió era música se convirtió en un fenómeno sociológico cuya ausencia sigue notándose nueve años han pasado ya nueve años

Voz 17 06:12 bueno que esta noche es el estreno esta noche de estreno hay ayer vino vino ya enfermo con con faringitis Si mal he tapado con su bufanda tal atendió toda la prensa fenomenal hizo todo el día de entrevistas hay Ia anoche ya estaba mal ya se metió en la cama poco carambas dicen casi sin poder hablar y esta mañana estaba literalmente sin voz estamos buscando un médico para que un prenderle un otorrino para que él pueda esta noche acudiera al estreno porque está realmente no estaba sin voz sábado

Voz 1995 06:43 sería fantástico que viera además decir imagino que para nosotros que el este aquí que la familia os dé su apoyo que ella decidió venir a España a restaurar una obra El musical realmente Se estrenó un año después de la muerte de Michael Jackson se estrenó en dos mil diez ha dado la vuelta al mundo ha dado la vuelta al mundo y ahora vuelve de nuevo Madrid así que

Voz 17 07:03 es

Voz 1995 07:04 da igual una ida y vuelta todavía más interesante que hace que la familia respaldo un espectáculo como éste que es un homenaje que contentó en regla es decir el señor Michael Jackson es una de las estrellas más grandes de todos los tiempos

Voz 17 07:15 pues mira realmente para nosotros es un honor que que que la familia Jackson primero representada por el padre por Joseph Jackson que le trajimos en dos mil diez a España estuvo viendo el espectáculo en Sevilla concretamente en bueno y él nos decía no no no de verdad me mis Amal si a los a los quince minutos me levanto y me voy porque yo he visto muchos tributos homenajes a mi hijo oí bueno sorprendido porque se quedó todo el espectáculo no se levantó del asiento se emocionó le caían lágrimas ir realmente dijo quiero eh dorsal quiero avalar este espectáculo y hacerlo nuestro de la familia no nos lo creíamos un elenco de artistas de talento español haciendo algo anglosajón algo que no es nuestro haciendo Michael Jackson sonido Motown entonces bueno eso habló a su familia de lo de lo que había visto aquí que era un excelente y ahora tenemos el honor de que Jermein ha venido expresamente

Voz 16 08:15 a hacer lo mismo o no a Berizzo

Voz 17 08:17 a avalar ya ya apoderó implicarse en la creatividad ayer realmente éramos conscientes cuando estaba él allí en un pase gráfico que hicimos en el teatro y vio dos los temas de espectáculo de la dimensión de los músicos todo tenemos aquí a Jermein

Voz 1995 08:30 por eso deseamos que se ponga bien deseamos de esta noche pueda pueda acudirán al estreno hemos encontrado hemos rescatado una joya que habla muy bien de quiénes éramos nosotros quiénes eran los dos los Jackson vamos a viajar en el tiempo hasta los años setenta con la hábil la primera visita de afinidad que los Jackson vinieron a España atentos a la presentación en el programa aplauso tú no logró sexto pero es una nueva maravilloso que se hacía en España que se llama aplauso atentos a presentación

Voz 18 08:59 se acuerdan ustedes de cinco negritos que fueron diez veces número uno antes de terminar el colegio llevaban los Jackson Five fueran descubiertos por Diana Ross hoy vienen por primera vez aplauso ya Televisión Española con todo el entusiasmo electrizante de la mejor música de color y cantando la canción echarle la culpa al buggy que su actual triunfo

Voz 1995 09:19 con el inglés eh eso no hemos mejorado sino todo todo lo contrario los hermanos Jackson se presentaban entonces Asimismo

Voz 16 09:28 la Mine entre es mágica o una chica mi nombre es estoy que Jackson hola electas yo es evidente pues noche mi amo Tito está zumitos yo esto es mal en Jackson

Voz 1995 09:42 hay una unión realmente entre este país y los Jackson por eso no sorprende no debería sorprendernos que sea aquí donde sea el mejor tributo a Michael Jackson sí sí muy fan siempre entorno

Voz 17 09:54 pero ayer me decía Jermaine que él habían ido ya

Voz 5 09:58 a unas cuantas que tener unas cuantas veces la España primero con los Jackson

Voz 17 10:01 luego él había un evento y tal bueno algo hay algo hay de todas maneras estamos hablando de de de de la familia más importante del mundo de la música se realmente no hay una familia con los Jackson no yo que que tuve la suerte de estar en Gehry en Indiana invitado por el padre y conocer ahí un poco todo los orígenes y todo esto eh lealmente se han dicho tantas cosas sean ávido tantos bulos tantos malos entendidos que realmente entiendes que lo que esta gente consiguió en aquella época es un milagro no sea de un de un de una población que tenían en Gehry pues un cincuenta por ciento de paro con mucha droga con mucho todo como este hombre se dio cuenta al talento de los de los chicos como a base de disciplina de trabajo disciplina trabajo les inculcó esto y consiguieron salir de ahí hacerse famosos bueno y ser lo que han llevado a ser no sea el grupo más importante

Voz 1995 10:52 pero lo que dice es el mérito está en conseguir a través del talento estamos acostumbrados y con respeto a ver mucha gente muchas familias muchas dinastías si quieres pero en el caso de Jackson lo consiguieron sólo a través del talento sólo a través de de de sus canciones de su música de su forma de interpretarla de la forma de llevar conocen sonido botones de ellos en sí mismo sugerido casi los Jackson sería casi un género aparte ellos mismos

Voz 17 11:16 Ellos sabían un género aparte pero bueno era un género dentro de la Mota o no ahí eran un genio era talento pero también mucha disciplina de que esto se ha hecho mucho me ha hecho mucha leña de esto que si el padre con los más sobre este tema a tal entonces ayer Yemen hablaba de esto igual que el padre me hablaba mi lo que estuvo buenos dijo yo la única manera que que había de de de de que esto funcionara con tantos niños cita era a base de disciplina trabajo disciplina ensayos

Voz 1995 11:40 tú has están sujetas a que comen los Jackson

Voz 19 11:43 el menú es normal que me voy a América

Voz 17 11:46 pues mucho pollo mucho ese hamburguesas estas cosas

Voz 1995 11:50 pues ahí no está el secreto tú lo Inc

Voz 6 11:52 posible es el esfuerzo indudablemente el esfuerzo pero también el talento repartido una familia entera el mismo Yemen muchos desde que es realmente era la voz de la familia sabes que se es es impresionante ver cómo una familia cada uno en el sentir de si si todos todos

Voz 17 12:08 desde las hermanas y la ida y La Toya hasta todos los hermanos

Voz 6 12:13 se dedica a otra cosa

Voz 17 12:15 el abogado no parece que es además el padre ya ya tenía ya había hecho sus pinitos en la música pero él trabajaba en una herrería allí en una fábrica de boxeadores gradualmente y bueno fue llevando las maquetas me contaba las diferentes emisoras de aquella época va va a enseñar a de sus hijos y cómo cantaban y como tal el llegó a concursos iba ganando concursos como él fue negociando con los y escritores compositores y con los productores ir escalando poco a poco hasta llegar a la Motown ya está cifrada en ellos

Voz 1995 12:48 a ver si tu yo creo que habría que hacer una obra sobre los padres de las estrellas y los parece que se habría que ver

Voz 19 12:54 al a la madre de Cristiano llevándole al entrenamiento padre de Neymar con el niño bien

Voz 1995 13:00 es decir habría que empezar a hablar bien de esos padres que tienen

Voz 17 13:04 sumas que ver en este caso es muy controvertido hombre es que no solamente fue el fundador el patriarca sino fue el manager de ellos hasta el año ochenta y dos hasta el Victory Tour que has hicieron mundialmente famosos hizo donde se separaron cuando realmente es todo esto esto es una historia muy duro cuando ya realmente las discográficas empezaron a fijarse Mike Kelley querían sólo a Michael y empezaron a unir todos los problemas de fíjate a crear cuñas no hay

Voz 1995 13:30 tantos matices en en una carrera como por ejemplo la de Michael Jackson es tan grande la figura que a veces se eclipsa a sí mismo por ejemplo la discografía de Michael Jackson encontramos un tipo muy comprometido un tipo que en sus canciones Se compromete mucho por ejemplo vamos a escuchar dijeron que era pautas que es una canción que denunciaba abiertamente el racismo la aseveración Illa brutalidad policial esta propuesta hoy en Estados Unidos que vale igual desgraciadamente no pasa nada en una casi como The Mirror encontramos un canto sobre la necesidad del compromiso personal con el cambio y el fin de las injusticias está compuesto en mil novecientos ochenta y ocho

Voz 1 14:16 mucho antes que algo por llegar aquí

Voz 1995 14:17 su verdad incómoda Michael Jackson inscribió Earth Song tienen clarísimo himno antibelicista una canción criticando al capitalismo nunca hablamos de esa parte de de una gran figura dedicada a denunciar la injusticia la brutalidad en fin que tengáis muchísima suerte Carlos por favor que se ponga bien Jermaine darle un abrazo muy grande es que este importante que esta noche en ese estreno enhorabuena lo que habéis conseguido después de tantos años reactivar lo con uno espectáculo tiene muchísimo mérito todo lo mejor el monto ahí mi más sincera enhorabuena

Voz 17 15:02 hay que decir que todos estos temas también son nuestros que has puesto que efectivamente el nobiliario Jermaine no que es que que bueno que lo hiciese sentía que era como el elegido para para cambiar el mundo no entonces todos los temas desde Gil de Woo son dos estos ya avanzaban hace quince años en muchos problemas que estamos teniendo no

Voz 1995 15:19 en cierta medida al tres cero Gerona elegida

Voz 17 15:22 no Carlos muchísimas gracias a vosotros

Voz 20 15:25 estima que está haciendo

Voz 21 15:30 sortu emite a en Hoy por hoy

Voz 13 20:34 cadena SER

Voz 1 20:38 tú nunca

Voz 14 20:42 si le preguntan ustedes dónde

Voz 1995 20:45 trabaja usted pues no se pondrá que nombraban con un hospital en colegios en una peluquería pero se preguntan dónde trabaja físicamente como es su mesa con los oficina como su espacio de trabajo está amplios luminoso agradables silencioso Si estuviera mejor diseñado cuánto mejoraría su vida

Voz 37 21:04 vamos

Voz 1995 21:04 los espacios de espacios donde pasamos mucho tiene mucho tiempo lo vamos a hacer con dos ciudadanas que son singulares sobre todo por su trabajo Elsa Aguirre es arquitecto y urbanista de Las Palmas de Gran Canaria Elsa muy buenos días

Voz 3 21:15 un lado nacida y Patricia subido el runner

Voz 1995 21:18 yo lo al género investigadora ensayista Patricia muy buenos días

Voz 14 21:20 Moro buenos días damos

Voz 1995 21:24 yo creo eh y ahí me podéis corregir vedados poca importancia al sitio físico el espacio no lo valoramos decía uno de ellos hoy no se aquella de trabajo entre pero pero el espacio físico como tal vamos yo creo poca importancia

Voz 3 21:36 bueno cada vez más afortunadamente cada vez más yo creo que que cada vez más somos conscientes de de que tenemos que cuidar la calidad de vida y que es la calidad de vida como efectivamente desea tomo hace un momento el le dedicamos mucho tiempo al trabajo y por tanto digamos evitar Augusto tener una buena así ya tener un buen ambiente tener pasión de moverte luz un cada vez son cuestiones más importantes

Voz 1995 22:04 estoy totalmente de acuerdo

Voz 38 22:05 es que la mayor parte de mi vida profesional Lola hecho en en oficinas ni en ni en pupitres no sino en estudios au pero cuando hay pupitres es exactamente lo que dice el salud espacio para moverse inspiración pero también encuentro muy importante irse no ir a dar un paseo

Voz 26 22:20 dos poder hacer airear en la cabeza

Voz 1995 22:25 les hemos dado cuenta es algo sencillo es bastante obvio que el espacio físico por ejemplo da la medida del personaje no el espacio trabajo el entorno laboral define vamos a poner algunos ejemplos Tony Soprano tiene su sala las reuniones en la botica de un club de striptease la serie explota desde el principio el contraste entre esos espacios y el de la consulta de su psiquiatra

Voz 1 22:45 ahora voy a trabajar en el coche de mi sobrino Christopher se quiere dedicar a la vía

Voz 1995 22:50 es un ejemplo de los a la vecina de Tony Soprano tiene que estar en la parte de atrás de un club no puede ser un despacho luminoso como les de Ikea lógicamente Fire el espacio modifica la conducta del del protagonista el cine explotado mucho hasta relación entre el personaje y el entorno un ejemplo paradigmático del impresionante el principio de la película El apartamento de Billy Wilder con Jack Lemmon como oficinista

Voz 26 23:12 el horario de los tu departamento nueve menos diez de la mañana cinco y veinte de la tarde por lo que a mí respecta a menudo me quedó en la oficina trabajar uno o dos horas extraordinarias

Voz 34 23:22 sólo una manera de pasar el rato hasta que llega el momento oportuno devolverá

Voz 1995 23:26 acordáis la película el sábado esa escena

Voz 38 23:29 super alienante no es como todo igual todo el mundo uniformado en plan producción florista no todo el mundo tiene que hacerlo es casi mecánico no alienante no si no de hecho bueno es lo mismo que uno rearme

Voz 3 23:41 del cine el cine la arquitectura han estado siempre muy vinculados no y por tanto efectivamente el espacio serían dos de las expresiones artísticas en la cual es el espacio más protagonista no ha efectivamente en el cine en el apartamento pero en Brasil de Terry Gilliam hay un montón de otras películas en la cual es efectivamente veíamos ese espacio como dice Patricia fondista no ese espacio en el que la fusta que analiza la austeridad yo creo que mal entendida donde realmente el trabajo era algo que no te proporcionaba satisfacción donde tú era parte de una cadena de producción pero la creatividad o la aportación o la importancia de tu bienestar eran cuestiones que no estaban encima de la mesa y que no tenían nada que ver con el espacio de trabajo

Voz 6 24:30 pues podemos hablar de un sentido de espacio para todos ellos siempre pienso en mis paisanos y los otros aquí los españoles es que es no para no fomentar la leyenda negra pero por ejemplo si un sueco pasa un grupo de acostados en frente de un bar no hay nadie dice qué bien aquí aquí entre ambos sin embargo pasan los españoles dice aquí no podemos entrar

Voz 26 24:51 no hay nadie ese sentido despacio es tanto muy individual también es culto la sí

Voz 3 24:58 sí sin duda cultural por ejemplo en en en a nivel por ejemplo de diseño de Figar o de fijar te en la calidad del lugar en el que está sin duda los países nórdico han llevado la delantera desde hace muchas décadas no vemos como bueno desde el interior de sus casas pero por supuesto el interior de una Office

Voz 39 25:18 en un un despacho Un

Voz 3 25:21 en un despacho de trabajo en cualquier país nórdico de hace diez o quince años era muy diferente de lo que ocurría en en España por ejemplo no esto de todas formas en los últimos diez años especialmente ha cambiado muchísimo yo diría que el cambio en la mejora de la calidad del espacio en el que trabajamos yo creo que que que ahora mismo bastante notable no

Voz 1995 25:43 vamos a seguir repasando insulto porque gráficamente instala en nuestra cabeza rápidamente un paisaje muy claro por ejemplo la serie Mad Men los líos de época se sucedían las serie tenía que ver con la decoración rápidamente con un solamente con un plan ya definía la época la decoración de los muebles

Voz 30 26:00 no situarse basada en un hilo felicidad es la felicidades oler un coche nuevo

Voz 1 26:10 claro sí idealización mi está bien tiene esa función no coincide con la oficina

Voz 1995 26:18 que suena por ejemplo claro Batman Mad Men no suena nunca la oficina y una oficina suena más así

Voz 1 26:29 así sonaría por ejemplo curiosamente popular hasta el lugar de trabajo entre el restaurante suena así incluso en restaurantes de tres estrellas con toda la concentración estatus profesional absoluto Éste es el sonido de la zona de trabajo de un restaurante tres estrellas por ejemplo en lugares como Arzak es famoso Jones nunca la cocina de Arzak lo más de lo vas es poder

Voz 14 27:04 comer donde ellos trabajan en sí mismos un poco raro no

Voz 3 27:09 bueno realmente dentro

Voz 14 27:12 está trabajando bueno pues

Voz 3 27:14 a realmente depende de cómo estén organizados los espacios que es maravilloso el tema del espacio de los restaurantes no efectivamente sí la verdad es que además la evocación del espacio a través del sonido a la verdad es que me ha dejado aquí como soñando con lugares no pero es que en los restaurantes FT ante las cocinas sitios magnífico las cocinas yo recuerdo cuando eran lugares a los cuales bueno al margen del ruido al margen del trabajo eran lugares inhóspitos donde realmente no te encontrabas del todo a gusto pero en este momento hoy en muchos de los restaurante está muy cuidada también el espacio de la cocina porque son conscientes de la importancia de tener un mínimo de libertad de movimiento de detener claridad a la hora de seleccionar las cosas de poder organizar y eso con lo cual comer hoy en esa cocina que de verdad que es un es un lujazo nada que ver con otros conceptos que podemos tener es que estamos hablando de que o el de alguna forma la calidad del lugar en el que estábamos antes estaba más vinculada al lujo pero hoy está vinculada al confort y la calidad de vida en un problema de lujo no

Voz 38 28:21 la calidad de vida de rendimiento en el trabajo y la productividad porque de hecho cuanto más cómodo estás en tu lugar de trabajo más rinde simas inspirado está no en más de mejor ánimo

Voz 1995 28:34 todo eso tiene una trampa no porque es verdad que cuanto más caros el restaurante pues más participa si lo que Wenders una experiencia no tanto a una comedia y estar en la cocina formaría parte esa experiencia pero sí vamos a lugares ejemplos voy a poner un ejemplo en las oficinas de Google que son el paradigma del lugar perfecto de trabajo incluso casi visto pico no en los nos presenta un lugar pulcro donde no hay clases donde todos somos iguales no hay despachos todos vivimos en la misma zona hay trabajamos la misma Valera porque nos esforzamos por sobre todo por ser felices no importa mucho la felicidad

Voz 26 29:08 trabajar en una oficina con un gimnasio de masaje pared para escalar cuarto de juegos y un cuarto para tomara siesta

Voz 1995 29:19 sala de cine con butacas de colores de formas diferentes escenario para hacer catas para ponerse pues tocar con tu banda zonas de reunión en forma de globo o de un funicular canchas interiores de basket piscina comida orgánica gratis parque para mascotas mesas de pimpón

Voz 38 29:36 sería para los niños también depende

Voz 3 29:38 el tamaño de gente que tienen en pero por ejemplo nosotros en nuestro despacho a nosotros nos gusta bueno es verdad que en este caso lo hemos hecho nosotros lo hemos diseñado nosotros el edificio en nuestro por tanto desde la concepción inicial hasta la decoración pero bueno ya llevamos quince años en el el equipo de trabajo participa y lo va enriqueciendo lo continuamente cambia lo que está en las paredes además en un estudio de arquitectura para mí sería terrible que yo no estuviera contenta ahí incómoda hay sintiera o no se quiere usted el pimpón

Voz 1995 30:10 Elsa pero tengo

Voz 3 30:12 cerrase podría ponerla

Voz 1995 30:15 que sirven más allá de contarle al mundo qué has puesto una oficina allí se pasé todo el día

Voz 38 30:21 pero no es decir una cosa hay un hay un estudio muy interesante que se hizo de antropología cognitiva sobre la gente que trabajaba la Universidad Carnegie Mellon estará en los años setenta ochenta ya sobre sus hábitos de trabajo entonces descubrieron que esos hábitos de trabajo estaban relacionados con el funcionamiento neuronal y entonces empezaron a hacer lo que fueron las proto espacios de de Google no es decir lugares en las cuales las instalaciones son cómodas tienes un campo de golf tienes un sitio de trabajo pero también estas veinticuatro horas abierto veinticuatro horas abierto todo el bar La biblioteca tu despacho etc entonces qué es lo que eh descubrieron que esta gente trabajaba de cuál de repente a las tres de la mañana se inspiraba en tenían la solución de algo lo habían medios soñado se despertaban y lo hacían es porque se parece ser que los circuitos neuronales Bono que se crean conexiones entre ellos que son Seaman sinapsis no entonces cuando estás por ejemplo enrocado en un problema no que las mamás te dicen Vete a dormir mañana lo verás más claro pues funciona sí porque la sinapsis se desmontan y luego a la mañana siguiente después de haber dormido teniendo en su haber soñado o haber ido de paseo o no también se puede hacer despierto e en cuenta esa las Inversis organizan de otra manera y encuentras la solución es por eso que gente como dice es que encontrar un solución mentes está remando en el río dices claro es por eso no porque de repente te has digamos distendido ir ha tomado otro circuito entonces esos espacios responden nuestra manera digamos un poco obsesiva de según qué personas

Voz 1995 31:48 no de trabajar yo estaba Alicia de una pequeñísima pausa enseguida volvemos y vamos a volver con alguien cuyo padre empezó haciendo muebles para la tele cuando a través de ellas teles enorme el año pasado recibió el Premio Nacional del diseño

Voz 3 37:47 muy importante mira cada vez más ese estás tocando y poco uno de los temas que hubo que es muy contemporáneo que es que bueno la arquitecta de los arquitectos de los que nos dedicamos al diseño general de espacio es fundamental contemos con los usuarios que finalmente van a vivirlo no porque realmente la arquitectura el espacio no es tal hasta que no está vivida las personas que lo van a usar saben tienen aspiraciones tienen sueños listón

Voz 1995 38:11 con mayor importancia necesita luz

Voz 3 38:14 claro que es una cocina Robin a lo mejor alguna manía que tienen derecho a tenerla sano no somos iguales cada vez somos muy diferente cada persona tiene sus historias hay un montón de grupo antes realmente los espacios hacían pensando en el módulo no el modular de Le Corbusier que normalmente además respondía a un hombre blanco

Voz 39 38:34 poco de esto vamos

Voz 3 38:36 el el digamos aún aún a un perfil un poco tópico no y efectivamente todo el resto de las personas mujeres niños personas de cualquier otra condición quedaban fuera de ese módulo muchas de las veces no respondían por tanto los espacios a como luego se quieren ser de ahí a lo que hoy está ocurriendo que efectivamente es que hay que hablar con la gente imagínate lo hemos hablado otros días de la importancia de hablar por ejemplo con la gente de los barrios a la hora de mejorar sus espacios públicos cuanto Maeztu espacio privado ya no sólo tu vivienda efectivamente tu espacio

Voz 1995 39:09 el déjame pregunta Patricia lo estuviste con nosotros en el estudio que impresión te lleva a este de nuestro espacio de trabajo

Voz 38 39:15 bueno hay dos espacios diferenciados la pecera no que le llama es que es donde yo es estamos todos ahora no con el micro hoy las ventanas y luego detrás están los técnicos los

Voz 3 39:24 no yo te

Voz 38 39:24 quería preguntar si tienes un despacho de hecho si tú tienes un un pequeño mesa donde trabaja si haces tus notas sólo entre si sales de la pecera

Voz 1995 39:32 nosotros tenemos luego tenemos la redacción ahí

Voz 38 39:35 la red pero tenéis un espacio en la redacción a mí lo que me gustó mucho es lo que mencionaba ébano esta terraza fantástica que me enseñó y me me gustó mucho porque me dijo mira es que si andinos nos olvidamos pero ahí está la sierra no era como un punto de referencia de algo de de Planeta Tierra no de decir no sólo estamos metidos en un cubículo o en nuestro trabajo en un entorno urbano sino que hay una referencia inspiradora el cielo de Madrid la sierra etcétera yo esto lo encuentro muy importante poder salir de allí volver no

Voz 1995 40:04 bueno vamos a hablar ahora con alguien que una persona que sabe muchísimo de espacios de trabajo Se llama Soledad Berbegal ex directora de comunicación de acción es una empresa de muebles Oficina con sede en Alicante que recibió el año pasado mayo dos mil visite el Premio Nacional de Diseño Soledad

Voz 46 40:19 los días hola buenos días ustedes empezaron fabricando

Voz 1995 40:23 muebles para televisión cuando la televisión eran unos harán Matos test ahora esto que cuando la televisión era el eje central de una vivienda

Voz 26 40:33 mira enorme digamos

Voz 46 40:37 bueno hace cincuenta años mi padre que fue el fundador de activos empezó a hacer ese mueble para el televisor que era el protagonista de la familia no la verdad es que sí que sí que desde siempre tuvo esa adición de entender las necesidades de la gente sí eso yo creo que hoy es de muchísima actualidad

Voz 1995 40:57 desde luego sobre todo porque muchas empresas esto todo dieron por una parte oscura no digo que sea el caso de aquí pero muchas empresas lo que tratan es de maximizar lo el esfuerzo de los trabajadores que que rindan mucha más

Voz 6 41:10 por eso les sale a cuenta invertir en su espacio

Voz 1995 41:12 hacer que rindan más que trabaje más y que lo que era nada más sea más eficiente

Voz 46 41:17 bueno si esto parece de lo estabais comentando antes los casos de Google también es verdad que nosotros hemos equipados dije diferentes proyectos de Google y como las personas son diferentes en lo que es fachada así que es igual pero lo que desde el interior y su manera de colaborar socializar y trabajar dependiendo de la cultura puede ir variando no y en ese sentido el reto de de nuestras empresas y sobre todo nuestro mundo que es el diseño la fabricación de muebles para para oficinas y entornos colectivos lo ideal sería entender cuál es el flujo que tiene este equipo como colabora como se concentra cómo aprende y a partir de ahí diseñar la solución es es un poco diferente a cómo lo llevamos viniendo haciendo en los últimos años que que bueno parecíamos no eran oficinas que copiaba pegaba vamos de las sedes corporativas de las grandes multinacionales y a partir de ahí empezábamos a hacer las siguientes oficinas y oyes otro otro otra historia totalmente diferentes

Voz 1995 42:19 a vosotros que os dedicáis a construir esos espacios donde la gente cuando alguien llevas tú personaliza despacio y lo hace suyo esto a vosotros os os molesta porque claro estarían peleando con vosotros criterios dice la gente personaliza algo lo hace suyo y no tiene porqué coincidir vida mio forman y manera con lo que tú has pensado

Voz 46 42:40 claro yo yo lo comprendo pero nosotros sí que partimos de una base y de una filosofía ahí de una identidad de marca que que digamos son dos pilares desde desde donde arranca el diseño de la oficina pero pues la gente trabajamos y colaboramos de una manera diferente según el equipo en el que nos encontramos según nuestra manera de hacer entonces tenemos que darle

Voz 1995 43:02 por tenía a poder tener

Voz 46 43:05 esa flexibilidad si al final lo que intentas es diseñar espacios flexibles dinámicos donde la gente utiliza ese espacio pésimo mueble como una herramienta no como un elemento decorativo más lo van a percibir como algo tan positivo que al final sí que lo van a hacer suyo y acaban haciéndolo suyo no hoy ya hay mucha gente que se concentra muchísimo mejor en el ruido de la cafetería otras personas necesitan eh los espacios de concentración más bien aislados pero pero tienes que dar la oportunidad a las personas de una oficina de poder utilizar cualquiera de esos

Voz 1995 43:40 la semana pasada recorta este avisa a nuestros políticos la excepcional jornada parlamentaria dijo y es que desde el botijo al futbolín al aceitera anti goteo la fregona de recordar es que el diseño española quedó grandísimas objetos

Voz 46 43:55 por supuesto por supuesto mira nosotros estamos presentes en noventa y cinco países nosotros hemos las barreras culturales que existen nosotros entendemos lo difícil que es la globalización pero lo que sí que tenemos muy claro es que el diseño es algo que nos une a todos y el diseño español tiene una seña de identidad increíble es en todo el mundo lo que ocurre es que en este país no lo tenemos definido como como llegamos como una estrategia base país donde los niños pequeños las niñas pequeñas ya aprenden a concienciarse del valor del diseño ya entienden el porqué de una solución como la fregona y eso es muy importante que desde bien pequeñitos nosotros aprendamos a que Erez lo que se ha producido o diseñado en este país que tiene grandes reconocimientos fuera y ahora pues bueno tenemos este proyecto ley que que acaba de iniciar el el el bueno un partido político como el PSOE y nos encantaría que todo el resto de los partidos españoles se unieran a digamos a esta causa porque es una causa

Voz 1995 45:00 Julio Íñigo buscaba seducir

Voz 1995 48:19 el famoso discurso de Winston Churchill que es el personaje al que da vida en la película se exhibe nuestro país desde el pasado viernes casi podemos decir que sigue una moda Iñaki San Román muy buenos días

Voz 11 48:32 buenos días Toni poesía porque vamos dicen que Gary Oldman es el actor que mejor ha encarnado el presidente inglés es mucho decir porque desde luego competencia no les falta Search estrena más películas al año que Bob Esponja sólo en la última década han interpretado entre otros acto abrazos como Albert Finney en amenaza de tormenta

Voz 30 48:49 es usted el peor incordio que hay en la Tierra

Voz 11 48:52 Timothy Allen el discurso del Rey sector Joan Bou en la serie de televisión The Crown instale ahí la lista rítmica sólo hace un mes Brian Cox en la película echarse del

Voz 26 49:04 tras la Mallorca hoy

Voz 1995 49:06 sí parece como si fuese un género también en si mismo está de moda no es el único prácticamente podemos decir que hay una película por cada al gran líder político mundial hay una película mínimo

Voz 11 49:19 como una ciudad los grandes políticos siguen la trayectoria inversa un poco la de Toni Cantó no primero hacen política y luego hacen las hacen las peligro

Voz 1995 49:26 que bueno que sí podemos decir que el biopic

Voz 14 49:28 que el biopic de un político es es un género de cine el biopic político

Voz 11 49:33 totalmente que si haces un repaso es que tienen muchísimos elementos comunes vamos a ver algunos de ellos por ejemplo si quieres hacer una película sobre un presidente la banda sonora que tiene que ser muy rotunda tanto como la de Nixon de Oliver Stone

Voz 26 49:46 hola de Malcolm X de Spike Lee lo segundo es no engañar con el título

Voz 11 49:55 es si la película va de Nixon la película Se llama Nixon si la película sobre

Voz 1275 49:58 el Lincoln la película se llama Ling

Voz 1995 50:01 no hay en los argumentos también encontramos similitudes con un patrón

Voz 11 50:08 común uno muy curioso por ejemplo es meterle al al líder no que parece cómo están los altares un toque humano no al principio de la película que nos permita empatizar con él por ejemplo este es el que le meten a Lady Diana de Gales como club incluso

Voz 1 50:20 este del algún Deutsche tengo

Voz 26 50:24 o a François Mitterrand presidente Mitterrand

Voz 1995 50:31 quiero tener una cita con Julia Roberts eh bueno a Mitterrand bastante más eh que va que hacer si uno quiere hacer una buena biografía de un líder político

Voz 11 50:41 pues centrarse en un hecho sólo porque da vida a los políticos es muy complicada y hay que centrarse en el más importante por ejemplo en caso de Kennedy hay que centrarse en los misiles de Cuba

Voz 1 50:48 no podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba tenemos que sacarlos de allí

Voz 11 50:53 en el caso de Margaret Thatcher pues en las Malvinas

Voz 51 50:58 las once días escuchamos la película te que llama la Dama de Hierro claro es un biopic sobre Margaret Thatcher dirige llamarnos la dama de hierro que no haya copos ya como decía

Voz 1995 51:10 luego a las objetivas suelen ser

Voz 11 51:12 prosas y también hay que subir mucho a los los enemigos no de de nuestros líderes políticos como por ejemplo lo que le echan en cara a la reina Isabel encarnada por Kate Blanchet

Voz 14 51:23 que

Voz 11 51:30 siempre tienen grandes enemigos Abraham Lincoln con los esclavistas en Harbin mil también se nota y otra cosa que tienen en común todas estas películas es que se hacen

Voz 1995 51:38 tú a mucha la dificultades era un líder político

Voz 11 51:41 conciliando conllevara una vida familiar es algo que le pasa hasta el Che interpretado por Benicio del Toro que tengo también le pasa una vez más a Meryl Streep en La Dama de Hierro

Voz 36 51:56 el giro era que ha llevado lejos tú a por los chicos

Voz 11 52:05 a la reina Isabel en The Queen con Helen Mirren

Voz 52 52:08 sí ha pensado que iré en Londres antes que antes de

Voz 26 52:11 listillos

Voz 1995 52:13 equino es asombroso e los cuatro cubren de que todas las películas cuando el líder político sus problemas familiares la lucha entre la familia y la obligación los enemigos que siempre están ahí decir son patrones extraordinariamente comunes en todas ellas

Voz 11 52:29 Francia intenta acomodar a la aventura de claro el vigilar sobre todo surge de las frases lapidarias son las grandes citas de los líderes que no pueden faltar Dizzy puede ser con música muy intensa de fondo ahí está el Nelson Mandela de Invictus son se ve usted es el Gandhi de Ben Kingsley