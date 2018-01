Hoy por Hoy (19/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 3 00:25 toma las diez el juicio de la rama valenciana del caso

Voz 1727 00:28 Gürtel tras un receso de dos días a petición de varios acusados que quieren confesar y un pacto con la Fiscalía se trata de Pablo Crespo el supuesto número dos de la trama de Álvaro Pérez El Bigotes sí hombre fuerte en la Comunidad Valenciana los dos han aprovechado este tiempo estas cuarenta y ocho horas para tratar de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público después de la confesión del que fue su jefe de Francisco Correa que eso no

Voz 1275 00:54 no así según me Cuéntame Pablo Crespo

Voz 4 00:56 Picardo Costa le dice a Pablo tenéis que factura unos empresarios queréis cobrar es que factura esto es empresario

Voz 1727 01:03 pero este giro en la estrategia de defensa de Crespo y Pérez llega muy tarde para la Fiscalía que asegura que no hay de momento pacto alguno y que una hipotética rebaja en la petición de condena dependerá de si confiesan hoy hechos muy relevantes veraces y que por ejemplo señalen a los responsables últimos en la trama por la tarde será el turno de Ricardo Costa exsecretario general del PP valenciano con Francisco Camps y el hombre al que Correa señaló como la persona que ideó la financiación irregular del partido habrá que ver si Costa decide cargar en solitario con esa responsabilidad en octubre del año dos mil nueve durante el pulso que mantuvo con la dirección nacional para evitar su cese Costa ya dijo que él que él siempre siguió las directrices es la palabra que utilizó directrices del partido

Voz 1 01:54 nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular la Comunidad Valenciana siempre he antepuesto mi compromiso con Francisco K

Voz 1727 02:15 pero la agenda informativa de de estos días tiene dos carpetas inevitables una la corrupción desde luego y otro el arranque de la legislatura catalana hoy él

Voz 1275 02:23 nuevo presidente del Parlament cierra la ronda de contactos

los con los grupos para proponer candidato a president este viernes se reúne con Ciudadanos con Esquerra y con Junts per Cataluña cuando termine ya le espera en la mesa la petición de Puigdemont y el resto de diputados fugados a Bruselas para delegar su voto en otros compañeros durante la sesión de investidura Un gesto que demuestra día que Puigdemont sigue empeñado en ser el candidato los letrados de la Cámara lo descartan y el Gobierno central asegura que estudia todas las alternativas para evitarlo esa sesión la de investidura lo tiene fecha todavía pero tiene que ser antes del treinta y uno de enero pues así viene este viernes viernes por fin diecinueve de enero víspera del primer aniversario de la llegada de Trump a la Casa Blanca un aniversario que puede coincidir con un cierre parcial de la Administración Aimar Bretos buenos muy buenos

Voz 0027 03:17 tras el congreso se niega a liberar nuevas fondos para el Gobierno hasta que el presidente de una solución a los ochocientos mil Dreamers que ha dejado al filo de la expulsión del país Tram de verdad que el cierre parcial de la Administración es muy probable y ha lamentado el impacto que tendrá dice en el Ejército

Voz 1727 03:33 allí también en Estados Unidos la hija de Woody Allen Dylan Farrow insiste ya como adulta en que el director de cine abusó de ella cuando tenía siete años

Voz 0027 03:42 veinticinco años después ya con XXXII se ha reafirmado en una entrevista con Acebes

Voz 1727 03:48 sí

Voz 5 03:49 que no debería querer hundir por qué no debería estar enojada porque no debería estar edición porqué no debería sentirme un tanto indignada por haber sido ignorara nunca me han creído y me han dado de lado después de todos estos años

Voz 0027 04:02 el director insiste en que fue su madre la actriz Mia Farrow quién manipuló a la hija durante el proceso de divorcio y argumenta que las acusaciones ya fueron archivadas

Voz 1994 04:10 sí

Voz 1 04:14 austero

Voz 1727 04:17 este es el sonido de todas las estaciones de Alemania allí la tormenta y que ha obligado a suspender el tráfico de trenes y deja diez muertos en todo centro de Europa se suceden lo vemos los fenómenos extremos ayer supimos Aimar que los tres últimos años han sido los más caluroso

Voz 0027 04:34 eso sí en el último siglo sólo dos mil dieciséis ha sido más caluroso que el año que acabamos

Voz 1 04:38 borrar el porque se completará en dos mil quince

Voz 1727 04:43 y aquí en España el tiempo viene precisamente con temperaturas inusualmente suaves para estar todavía en el mes de enero Jordi Carbó buenos días

Voz 0760 04:51 buenos días tiempo soleado y poco frío hoy viernes también durante el fin de semana el frío que hará es el mismo que hace ahora mismo es decir pocas heladas esperamos

Voz 1552 04:59 durante euros públicos Eladio Meizoso en las

Voz 0527 05:02 cuando remitidas a Bruselas en octubre el Gobierno estimó en dos mil millones de euros la cantidad a pagar a las concesionarias de las nueve autopistas de peaje tras su quiebra ahora dice que espera recuperar de setecientos a mil millones cuando privatice de nuevo su explotación en este dos mil dieciocho la cuenta parece clara de mil a mil trescientos millones de euros de desfase que engrosarán el déficit público este año pero el número dos del Ministerio de Fomento Julio Gómez Pomar da a entender que será menos sin mojarse

Voz 6 05:30 entendemos que la EPA será algo superior a lo que es lo que recuperemos por lo tanto pues esa será la cifra diga

Voz 1727 05:38 hemos de de déficit de esta

Voz 6 05:40 eh balance de las autopistas y si algo

Voz 0527 05:43 peor será lo que engorde el déficit este año pero la oposición teme que el Gobierno fije una compensación muy baja para aminorar el déficit de dos mil dieciocho pero que esa cantidad sea recurrida por los acreedores y al final los tribunales fijen una cantidad mayor afectando otra vez al déficit público dentro de unos años

Voz 1 06:02 el de hoy puede ser un día

Voz 1552 06:03 decisivo en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes habían dado señales esta semana de de querer intentar ahora un pacto con la Fiscalía para reconocerlo todo a cambio de que les rebajen la petición de condena nueve de los empresarios corruptores ya lo han admitido Francisco Correa también hirviendo esto Crespo y El Bigotes pretendían con fe SAR viéndose contra las cuerdas de una más que probable condena pero la Fiscalía dice que ya no que a estas alturas ya no pacta nada Miguel Ángel Campos esto es una partida de ajedrez no es momento de tablas porque las condenas están aseguradas afirman fuentes de Anticorrupción a la SER no obstante emplea el mismo lenguaje City

Voz 7 06:40 irán al Rey dicen estas fuentes han preferencia

Voz 1552 06:43 a la X del entramado corrupto pueden ver atenuada la petición de condena rebaja que se movería en el margen de la pena es decir si le están pidiendo seis años de cárcel por un delito que contempla entre cuatro y seis la Fiscalía puede cambiar y solicitar ahora la pena menor y para ello la confesión deberá ser muy relevante y veraz anticorrupción es rotunda al respecto asevera que sólo será tenida en cuenta si aporta nueva documentación dan a conocer el paradero de dinero hechos que desconozcan los investigadores es y sobretodo contar quién quienes estaban al frente de los métodos ilícitos de pago desde el Partido Popular y la Generalitat Valenciana quién lo ordenaba todo anticorrupción recibió este jueves a los abogados de los acusados les escucho pero rechazó un acuerdo sobre penas concretas a las diez de esta mañana se reanuda el juicio la actitud de los acusados según afirman a la SER es la de colaborar habrá que esperar a la vista oral escuchen estas palabras del concejal de Fomento de Murcia Roque Ortiz del Partido Popular en una reunión de su partido cuando pensaba que nadie estaban Antoni eh

Voz 8 07:46 hay gente que los es al Partido Popular que no se olvide a la concesionaria olvido un trabajo que no se olvide

Voz 1552 08:02 no es la adscripción más pura del clientelismo hay mucha gente que está donde está gracias al PP que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias la oposición exige la dimisión de este concejal iba a llevar la agravación ante la Fiscalía porque además de revelar un comportamiento caciquil puede constituir o no un delito de momento él Roque Ortiz insiste en que no va a dimitir se justifica diciendo que es que él es vehemente y pasional y que lo que dijo lo dijo en un ambiente familiar el alcalde de Murcia su jefe José Ballesta no lo ha destituido por el momento si le ha exigido que se disculpe públicamente

Voz 1 08:36 el nuevo presidente del Parlament Cataluña

Voz 1552 08:38 Carrusel Torrent cierra hoy conciudadanos Esquerra Jones Cataluña la ronda de contactos con los grupos políticos antes de convocar el pleno de investidura que tendría que ser el XXXI de enero como tarde

Voz 0027 08:49 CC los comunes y el PP le pidió

Voz 1552 08:51 en ayer a Torrent que no permita una investidura a distancia de Puigdemont Frederic Vincent Radio Barcelona bon día día los tres le trasladaron que no es posible la investidura a distancia pero que aunque lo fuera tampoco sería positivo Miquel Iceta PSC Xavi Domenge comunes Xavier García Albiol PP

Voz 1161 09:06 no vemos posible ni concebible

Voz 9 09:08 a una investidura ni telemática ni por delegación

Voz 10 09:11 la Generalitat de Cataluña hasta Cataluña presente era un candidato

Voz 1727 09:15 no no a una persona que tenga cuentas pendientes

Voz 10 09:18 con la justicia como es el caso de de ese modo

Voz 0706 09:20 en cambio la Coves reclamó a Torrent también se reunieron permitir la investidura telemática hoy siguen las reuniones como decías en Cataluña dan por hecho además que el presidente de la Cámara irá a Bruselas en los próximos días para reunirse con Puigdemont sin embargo no hay nada confirmado el presidente cesado ha pedido hoy a votar por delegación esto sí que está confirmado también lo han hecho dos de los ex consellers que están en Bélgica el miércoles en la constitución del Parlament no lo pidieron para no alargar el proceso pero si lo quieren hacer para la investidura

Voz 1 09:54 ya muy cuando Rey tai

Voz 1275 10:00 ya ha diferenciado entre niños pobres niños no

Voz 1552 10:03 males Laura Gutiérrez buenos días buenas dice así

Voz 1275 10:05 esos palabras ayer durante un debate monográfico sobre la infancia que se celebró en la primera sesión del dos mil dieciocho a la Asamblea de Madrid el consejero de Asuntos Sociales respondía a una interpelación del PSOE su portavoz Ángel Gabilondo que le había espetado que hay un treinta y cuatro por ciento de menores en la Comunidad en riesgo de pobreza y exclusión respondía así caros izquierda

Voz 11 10:22 sigue cero es decir alguna cosa señor Gabilondo yo le quería pronto político serio sensato y la verdad es responsable yo creo que usted tiene un alejamiento de la realidad tremendo usted da para la calle habiendo un niño pobre uno en armar uno normal

Voz 2 10:40 usted cree gel señoría al pleno Bossi

Voz 1275 10:44 abucheos desde los bancos de la oposición a estas palabras que han indignado al PSOE han sido varios los diputados socialistas que se han apresurado a exigir en las redes sociales la dimisión del consejero por lo que consideran un discurso discriminatorio clasista

Voz 1552 10:56 gracias Laura ha muerto una de las dos hermanas ancianas que el año pasado se vieron obligadas a separarse para no perder la pensión les contamos en su día su caso hace unos meses el Partido Socialista lo llevó incluso al Congreso habían decidido estas dos mujeres pasar el resto de sus días juntas en una residencia pública para mayores en Soria noventa y cuatro ochenta y tres años pero no pudieron hacerlo porque si seguían viviendo juntas la Seguridad Social amenazaba con quitarles una de las dos pensiones porque pasaban a considerarlas una única unidad familiar hablamos de una pensión de trescientos ochenta euros al final para poder recibir las suspensiones tuvieron que separarse Isabel Villar buenos días

Voz 7 11:31 buenos días fuentes de su entorno confirman a la SER la muerte de una de estas dos hermanas que vivían juntas en una residencia de Soria desde que la mayor Julia se rompió la cadera entonces ingresó en el centro donde pensaba estar con su hermana el resto de su vida pero todo se torció el pasado mes de abril cuando la Junta de Castilla y León les informó de que si seguían viviendo juntas la hermana menor encarna perdería su pensión de trescientos ochenta euros al mes como ambas vivían bajo el mismo techo según la ley forman parte de una misma unidad familiar y por tanto no pueden cobrar más de ocho mil novecientos euros al mes a daño entre las dos pero con una única pensión Kenny llega como decíamos a los cuatrocientos euros a las Dos no podían pagarse la residencia por eso la hermana mayor

Voz 1727 12:09 decidió irse a vivir a Madrid a raíz de su

Voz 7 12:12 es el albacea de una de las hermanas abrió una petición en la plataforma change punto RG que ya va por las ciento treinta y cinco mil firmas para cambiar la ley y que ninguna persona mayor se vea en la misma situación que la que tuvieron que vivir Julian

Voz 1552 12:23 con la prostitución de menores en Lugo va a quedar sin condena por los retrasos judiciales El País publica hoy el caso de dos adolescentes llegadas a España desde Rumanía y desde Colombia que fueron prostituidas en varios burdeles una de ellas llegó a denunciar abusos sexuales por parte de su proxeneta pero las dilaciones en el juicio dejarán a llamarla a declarar seis años después de denunciar estas dilaciones y la interpretación que hace la fiscalía de la relación entre ese proxeneta y los guardias civiles de la zona eso ha terminado forzando el archivo del caso Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 12:54 buenos días el caso era parte del macro sumario de la Operación Carioca que llegó a los juzgados de Lugo hace casi diez años según adelanta El País la Fiscalía que era la única acusación personada en este caso ha pedido su archivo el fiscal jefe de Lugo Roberto Pérez mes señala que los delitos de abusos que presuntamente se cometieron la omisión del deber de

Voz 7 13:12 perseguir delitos que pesaría sobre esos guardias

Voz 0393 13:15 les que hicieron la vista gorda ya estaban prescritos cuando en mayo de dos mil dieciséis los fiscales que son los mismos

Voz 7 13:20 los que ahora piden el sobreseimiento de la causa

Voz 0393 13:23 se hicieron cargo del caso

Voz 1552 13:25 digo los guardias civiles que eran habituales de ese burdel en el que se prostituye a menores y a los que incluso el proxeneta según los testigos les daba barra libre y les hacía regalos en Navidad

Voz 0393 13:34 si el fiscal es culpa al dueño del burdel club Liverpool de cobro en Lugo conocido como el media oreja de forzar a las menores a prostituirse porque según el escrito de la Fiscalía tenía mal carácter era exigente con el trabajo pero no imponía lo exculpa él es culpa también a dos guardias civiles asiduos a ese club que según los testigos recibían regalos navideños tenían barra libre en el local el Ministerio Público descarta cohecho impropio o un delito de colaboración con la prostitución por parte de esos agentes porque los tratos de cortesía según su juicio no compromete la imparcialidad

Voz 1552 14:04 día masa más la Fiscalía tampoco ve motivo de condena en el hecho de que un guardia civil avisara al proxeneta de que le estaban investigan

Voz 0393 14:11 si la Fiscalía no ve en ese chivatazo un delito de revelación de secretos porque considera que no existió perjuicio a la causa pública también ha suele por cierto aún cuarto guardia civil del delito de tráfico de influencias a pesar de que en los pinchazos telefónicos se le escucha hacer gestiones para el proxeneta ante la brigada de Extranjería por la posible expulsión de una de las prostitutas de su burdel

Voz 1552 14:35 hoy les vamos a contar la alerta en los puertos españoles sobre todo en Andalucía Murcia la Comunitat Valenciana y Baleares porque cada vez más barcos españoles embarcaciones de recreo Se están matriculando en Bélgica importante están pasando a tener bandera belga porque les sale más barato porque les exigen allí menos requisitos de seguridad hay puertos en España en el que esa mutación abandera belga afecta ya al quince por ciento de los barcos Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 7 15:00 buenos días Aimar seis matricularse más sencillo y rápido en este país donde puede hacerlo incluso por vía telemática como decías este cambio de enseña a otros países está produciendo entre un cinco y un quince por ciento de las embarcaciones de recreo en los puertos españoles además el cambio de bandera le genera un ahorro de hasta mil quinientos euros cada cuatro años se rijan entonces por la legislación belga y eso les permite a los barcos eludir la normativa española en materia de seguridad más costosa porque obliga inspecciones regulares o al mantenimiento obligatorio de equipo de salvamento Carlos San Lorenzo es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas náuticas

Voz 12 15:35 si la banderas belga o la bandera Solana José regirá lógicamente por el derecho es el derecho de holandés y con ello pues bueno si en esos países no se exige que esas inspecciones técnica mi esos elementos de seguridad pues estas embarcaciones no tienen inspecciones mirando de seguridad eso ponen en grave agravio comparativo con la flota española que sí que está sometida a inspecciones

Voz 7 15:56 la patronal trabaja con el Ministerio de Fomento una normativa para modernizar el sector que según la Asociación Nacional de Empresas náuticas podría frenar este éxodo de empresas navieras hoy

Voz 0027 16:11 el Real Madrid se impuso anoche por la mínima al Leganés en la Copa del Rey Sampe buenos días bueno

Voz 1161 16:15 semana un partido de nuevo nuevo muy bueno para los decidan que no consiguieron el gol hasta el minuto ochenta y ocho gracias a un remate de Marco Asensio pero en el que el Leganés mereció más en Butarque cero uno en el partido de ida de cuartos lo que para Zidane

Voz 1727 16:25 suficiente donde hicimos un muy buen partido

Voz 1994 16:28 defensivamente lo hemos en ningún momento y al final o no en el juego nos ha costado en poco más pero bueno lo importante era ganar para nosotros es un partido de ida importante con este resultado ahora hay que hay que ir

Voz 1161 16:43 cero en el segundo partidos suficiente porque se logró marcar y no recibir gol preguntado por Asensio

Voz 1994 16:49 vi el puedo hacer lo puede hacer mejor como todos seguramente Ebro vía final ha marcado el gol que nos da la victoria hay contento

Voz 1161 16:58 en el Lega el técnico Garitano se lamentaba en El Larguero de esa última ocasión enganchada por Marco Asensio

Voz 1 17:03 hemos tenido una que no eso no ha ido al larguero en un momento de partido que no sentíamos un poco cómodos cuando queríamos acabar el partido con ese cero cero para tener más opciones en el Bernabeu pues ha venido el gran gol de ascenso vivir Nos vamos un poco fastidiados

Voz 1161 17:16 un equipo que aguantó bien los noventa minutos fiel a su filosofía que explica el propio Garitano

Voz 1 17:20 para mantener la categoría de la idea que tenemos es que tenemos que encajar poco que tendremos que confundirnos poco este ahí ir creciendo para poder estar más cerca de ganar los partidos es mantener la misma línea con un poquito más de de de de talento

Voz 3 17:32 la nota negativa la lesión muscular de Vallejo que se tuvo que retirar

Voz 1161 17:35 a los quince minutos de la primera parte pasará pruebas para conocer el alcance y el tiempo de recuperación el cambio de Cevallos confirmó Zidane que fue porque recibió un fuerte golpe el partido de vuelta será el próximo miércoles en el Bernabéu desde las nueve y media de la noche Bausa esta noche arranca ya la segunda parte del campeonato en Primera División jornada veinte desde las nueve de la noche en el Alfonso Pérez Getafe Athletic sigue siendo baja el portero Guaita en los locales sobre la lo abordarlas

Voz 1552 17:58 bueno la verdad es que está bastante mejor

Voz 13 18:00 con un poquito más de intensidad haya hecho trabajos que no podía hacer la pasada semana de principio de semana Hay

Voz 1552 18:05 bueno vamos a ver en el Athletic siguen lesionados

Voz 1161 18:08 a Muniain Balenziaga ahí de Marcos si al igual que Bordalás con Guaita Ziganda habla de la lesión de su portero Kepa

Voz 1727 18:13 es mejor no decir plazos porque luego cuando

Voz 14 18:16 ese retraso meses adelantan parece como que no aciertas o parece como que estás escondiendo te estás equivocando hitos como tampoco es una ciencia cierta o el hemos dado tiempo más ningún retraso ni adelanto en línea

Voz 1161 18:27 desde las nueve arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano y arranca también la jornada en

Voz 3 18:31 Honda también a la misma hora Granada Zaragoza

Voz 1161 18:34 evitara el colegiado castellano manchego Arcediano Monés Cillo por cierto anoche se recuperó el partido aplazado por la nieve en la jornada diecisiete también en Segunda en el que el Nàstic se impuso a Osasuna por cero dos del mercado el Barça anunciaba ayer la renovación de Piqué hasta dos mil veintidós cláusula de quinientos millones anti jeques otra del mercado internacional hubo mañana ha quedado fuera de la lista para el partido de Liga de hoy ante el Hertha por lo cercano de su fichaje por el Arsenal en este mercado invernal además en el Abierto de Australia de tenis Pablo Carreño se acababa de clasificar al imponerse al luxemburgués Gilles Muller en cuatro sets siete seis con siete cuatro en el Thai Brecht además cuatro seis siete cinco y siete cinco a última hora Rafa Nadal se medirá al bosnio Zur y en el cuadro femenino Carla Suárez a la estonia Canetti en el Dakar a falta de dos jornadas sigue dominando Carlos Sáenz ahora con menos ventaja casi cuarenta y cinco minutos sobre Peterhansel en motos Farrés sigue siendo el mejor español cuarto a cuarenta y nueve minutos de Wall hoy penúltima etapa Juan Córdoba con trescientos sesenta y nueve kilómetros cronometrados y quinientos sesenta de enlace en balonmano España descansa este viernes en el que se disputan dos partidos del Grupo II desde las seis y cuarto Alemania República Checa ya a las ocho y media el Eslovenia Dinamarca en la Euroliga ayer victoria del Barça sobre el ochenta y uno sesenta y seis derrota de Valencia Con Zalgiris ochenta y seis ochenta y dos hoy dos más desde las ocho y media Baskonia hermanito desde las nueve menos cuarto Unicaja Real Madrid y en la N ganó ha jugado calderón en el que iban ciento cuatro Orlando ciento tres también han ganado Filadelfia Houston

Voz 1 19:51 claro

Voz 15 20:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 20:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 20:10 Emmanuel Macron anima Theresa May a dar marcha atrás en el Brexit ahora otro volantazo en el futuro de Reino Unido que Francia vería con buenos ojos

Voz 0027 20:19 una idea la de dar marcha atrás en el kit que ya han dejado caer esta semana los presidentes del Consejo de la Comisión Europea la de ayer fue la primera visita oficial de Macron a Reino Unido allí advirtió a la City londinense de que si quieren acceden al mercado único van a tener que pagar

Voz 16 20:34 quieren tener acceso al mercado único incluidos los servicios financieros vale sean bienvenidos pero eso significa que deberán contribuir al presupuesto comunitario y aceptar la jurisdicción europea

Voz 0027 20:44 esas son las normas hoy es viernes de Consejo de Ministros aquí en España y en la rueda de prensa posterior se le preguntara al portavoz del Gobierno por la fecha del debate sobre el estado de la nación un debate que la oposición exige que se convoquen ya entre elecciones y repetición de elecciones el Gobierno de Rajoy lleva tres años sin rendir cuentas en un formato como ese ese suele celebrar una vez al año Sonia Sánchez buenos

Voz 3 21:06 las sí buenos días podemos ya ha registrado su petición y Ciudadanos lo pedirá en la próxima Mesa del Congreso

Voz 1 21:11 yo creo que el Gobierno no tienen ninguna excusa

Voz 5 21:13 a la vista de la situación que hay en el país para un debate sobre el estado de la nación

Voz 1 21:18 no tiene sentido que no se convoque y espero que lo haga el Gobierno de mutuo propio es decir es el Gobierno también que tiene que tomar la iniciativa

Voz 1727 21:23 desde el PP explican la no celebración del debate en los últimos tres años por diversos motivos porque el Gobierno estuvo en funciones porque hubo moción de censura o por se celebraron las primarias del PSOE y este año quieren que silo haya pero no dice Rafa Hernando porque lo pida Pablo Iglesias

Voz 17 21:38 dado cuatro cinco semanas casi de vacaciones así que bueno que ahora venga con con ganas Si puertas pero a nosotros no todo este tiempo cuando se inicia el periodo de sesiones pues evidentemente plantearemos pues la posibilidad de un debate sobre el estado de la nación

Voz 3 21:55 el Gobierno quiere tener los presupuestos aprobados antes de la celebración del debate y esos espera para este primer trimestre de modo que fuentes del Partido Popular confían en que el debate sobre el estado de la nación pueda celebrarse antes del verano

Voz 0027 22:07 si el grupo Lactalis va a retirar del mercado español hasta XXXVII de sus productos de alimentación infantil tras la confirmación de varios casos de salmonela en Europa la empresa francesa ha pedido ya perdón a la familia del único bebé intoxicado aquí en España María Manjón

Voz 3 22:20 los productos retirados pertenecen a las marcas de alimentación infantil san Jude Tri da mira Puleva bebé de las tres Se retira la leche en polvo y en el caso de Puleva también la papilla pero el consumo del resto de productos que tienen estas empresas como leche líquida cereales galletas postres deshoja es totalmente seguro y en esto existen porque además se producen en España la compañía de origen francés explica que han optado por esta retirada de forma voluntaria en un acto de prevención máxima y pide a los consumidores de sus productos que revisen estas referencias en caso de tener alguno deben proceder a su devolución y facilitan un número de teléfono para cualquier duda

Voz 1727 22:57 información que tengan es el novecientos cien

Voz 3 22:59 en todos trescientos XXXVI en el comunicado la compañía ha pedido disculpas a la familia del bebé vasco afectado por salmonela que ya ha sido dado de alta

Voz 0027 23:10 Dirección General de Tráfico María Forner buenos días

Voz 3 23:12 buenos días estamos pendientes de un accidente que acaba de producirse en la M40 en las cercanías del acceso a Coslada que está generando ahora mismo fuertes retenciones hasta Vallecas en sentido norte hacia la dos Además hay tráfico intenso ya en la A dos A de entrada a Madrid en Torrejón de Ardoz en la A tres en la zona de Santa Eugenia la A4 al paso por Pinto y en la A5 en la zona de campamento la A42 va bastante cargada también a la altura de Parla en Barcelona las obras obligan al corte de la B10 a partir del kilómetro diez en sentido Llobregat será desvío por la salida veintitrés en sentido Besòs por la salida vendidos en Guadalajara un accidente en la dos en Alcolea del Pinar cierra el carril derecho en sentido Madrid bien en cada otra colisión en la A tres a la altura de Castillo de García Muñoz corta el carril izquierdo también el sentido a la capital

Voz 0027 24:03 llueve en el norte solo y en el resto de España hay así va a seguir durante prácticamente todo el fin de semana

Voz 22 25:29 que ir gira a mí

Voz 1727 25:39 son las siete menos veinticinco seis menos veinticinco en Canarias comenzamos en Madrid que está a un paso del espacio tras el Brexit se viene a España a la comunidad madrileña una de las sedes del sistema de navegación europeo el conocido como Galileo una constelación de treinta satélites que van a competir con el GPS de Estados Unidos a partir del año dos mil veinte Laura Gutiérrez buenos días buenos días la misión de este centro Laura será evitar posibles ataques de piratas informarte

Voz 1275 26:08 es una instalación que se encarga entre otras cosas de vigilar la encriptación de la señal que se manda desde hacía los satélites de la serie Galileo con ese objetivo el evitar posibles ataques de piratas informáticos un sistema que hará competencia este famoso GPS desarrollado en Estados Unidos y que ya está funcionando en el mercado lo explica Javier Benedito uno de los responsables de ese programa espacial europeo

Voz 23 26:28 los satélites ya están funcionando están transmitiendo señales los receptores ya que salen al mercado ya están equipados con Galileo

Voz 1275 26:36 Madrid San Martín de la Vega concreto será oficina de apoyo porque la sede central va a seguir estando en París según el Gobierno de la Comunidad de Madrid esto va a suponer la creación de cien empleos directos

Voz 1727 26:46 en Canarias sector palmero hola qué tal Pepa ahora buenos días esta noche se ha conseguido controlar un vertido de queroseno que llegó a afectar a una reserva natural en la costa de Tenerife los buzos han conseguido sellar la fuga en una planta de repostaje de combustible que había provocado ese vertido

Voz 0760 27:03 si finalmente todo ha quedado en un susto aunque los inicios del problema no fueron nada halagüeño porque la evolución de esa obligó a activar de manera inmediata el plan específico de contingencia por contaminación marina accidental del Archipiélago porque rápidamente después de ser detectada en las costas de Granadilla llevó incluso al Espacio Natural Protegido de Montaña Roja el vertido procedía de uno puntos de repostaje de Cepsa desde el que los barcos suministran combustible a la instalación del aeropuerto Tenerife Sur los submarinistas de esta compañía localizaron sellaron la fuga no obstante retenes de esta empresa permanecen a esta hora en la zona realizando labores de seguimiento además Salvamento Marítimo ha estado también realizando trabajos de dispersión del vertido IDC que amanezca un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Ejecutivo canario volverá a sobrevolar esta zona para ser un nuevo análisis de la situación

Voz 1727 27:49 la gasolina que le gana terreno al diésel en Cataluña por primera vez desde la irrupción del gasóleo Frederic Vincent bon día

Voz 1552 27:56 bon día la venta de coches de gasolina según la patronal Faconauto ha crecido en Cataluña un veinticinco por ciento en cambio la de los Diesel ha bajado un trece desde la patronal lo atribuyen de entrada al precio que ahora es mucho más parecido practicamente igual aseguran Quim segundo lugar al escándalo de los motores de Volkswagen aquello de aquel dispositivo que falseada a los controles de emisiones contaminantes

Voz 24 28:15 porque es cierto que el caso que Paul está en con el tema cuando eres Diesel ha afectado a veces

Voz 1552 28:21 justamente la imagen el eh Raúl Morales de Faconauto también suben mucho dicen los vehículos eléctricos o híbridos aunque evidentemente siguen suponiendo una pequeña minoría

Voz 21 28:35 un juez

Voz 1727 28:35 de Mallorca han levantado el secreto del sumario sobre la trama de falsas intoxicaciones de ciudadanos británicos en hoteles de la isla y ahora sabemos por ejemplo que los abogados británicos prometían hasta dieciocho mil euros de indemnización a esos clientes por denunciar una supuesta intoxicación alimentaria cuando en realidad estaban tirados a la bartola en la playa tranquilamente Juan Antonio

Voz 1157 28:58 Bauza buenos días bon día cola Pepa Bonillo los abogados se quedaban con el sesenta por ciento de ese dinero de la indemnización frente al cuarenta por ciento que recibía al cliente el entramado actuaba con dos cabecillas que que analizaban las reclamaciones en el Reino Unido dos mujeres que actuaban como dinamizadora contrataban los captadores encargados de abordar a los turistas en las puertas de los hoteles muchas de las quejas e Inter ponían con años de diferencia con respecto a la supuesta enfermedad sólo una mínima parte de los denunciantes presentaba partes médicos estima que el entramado podría haber defraudado más de sesenta millones de euros en hoteles de toda España con esto

Voz 1727 29:33 el metro cuatro líneas de teléfono con un descuento del cincuenta por ciento para toda la vida suena tentador verdad también lo pareció a una vecina de Zarautz en Euskadi que ha terminado denunciando a la compañía porque no le ha mantenido la oferta un juez ha condenado a la empresa que tendrá que pagarle veinte mil euros a esa mujer han uno

Voz 25 29:54 bueno les acompaña se lo vendió ella firmó pero al tiempo le dijeron que aquella oferta ya no estaba vigente ya no era de por vida disconforme y acudió a la Junta Arbitral de Consumo que se puso de su lado y dictó que el contrato firmado debía mantenerse activo tal y como estaba Orange hizo oídos sordos y esta vecina continuó su periplo llamó a la puerta de la Unión de Consumidores que optó por reclamar en los juzgados la ejecución del laudo arbitral ahora la sentencia aunque no entró a valorar el fondo de la cuestión le vuelve a dar la razón y reafirma que la acompaña de teléfono tiene que indemnizar a esta clienta con veinte mil

Voz 1727 30:25 euros y volvemos a Madrid si alguna vez han pasado por la estación de Atocha quizá han visto un estanque lleno de tortugas la superpoblación de estas tortugas ha obligado a Adif a trasladar a todos los ejemplares a un espacio dedicado a educación ambiental y es que las tortugas habían mutado llegaban a comerse unas a otras Israel Aranguez hola

Voz 26 30:47 hola buenos días si la situación se había vuelto practicamente crítica el estanque alberga en la actualidad trescientos ejemplares de esta especie de tortuga catalogada como exótica invasora es decir que su compra venta es ilegal Adif ha tratado durante años de forma voluntaria de proporcionarles la alimentación y el cuidado que necesitan pero según dicen desde la organización

Voz 0527 31:04 la saturación del estanque es tal que no se puede garantizar

Voz 26 31:07 el bienestar de las tortugas el administrador ferroviario alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Navas del Rey que será el encargado de crear un nuevo espacio para acoger a todas

Voz 1727 31:15 las PG este fin de semana en San Sebastián son de los tambores va a amenizar el desfile de la tamborrada la fiesta con la que cada veinte de enero Donostia celebra su patrón Nike que Bernal

Voz 27 31:38 a medianoche cuando el alcalde hice la bandera de la ciudad en una plaza de la Constitución que volverá a estar abarrotada de gente al son de la Marcha de San Sebastián se dará por inaugurada la fiesta veinticuatro horas ininterrumpidas en el que los redobles de tambores y barriles resolverán por todos los rincones de San Sebastián más de diecisiete mil adulto repartidos en ciento cuarenta y tres tamborradas cerca de ocho mil niños participan este año en la fiesta que vuelve a batir récords mañana turno para la tamborrada infantil y la entrega del galardón más importante de la ciudad el Tambor de Oro al nadador paralímpico Richard Oribe pendientes eso sí del tiempo todos los herreros aunque que sería ya un día de San Sebastián sin lluvia

Voz 2 32:18 bueno mi hurón

Voz 1727 32:30 seis y cuarenta y dos cinco y cuarenta y dos en Canarias el Papa Francisco ha terminado esta madrugada su visita su visita a Chile con unas declaraciones que han levantado polvareda en aquel país antes de subir al avión le han preguntado por el obispo Barros un obispo chileno acusado de encubrir los abusos sexuales contra menores cometidos por un sacerdote

Voz 1 32:52 la prueba contra el obispo

Voz 1727 33:01 todo es calumnia dice el Papa después de haber pedido perdón por los abusos sexuales del clero en Chile el Pontífice ha defendido al final al obispo como escuchan diciendo que no hay pruebas contra él Carolina Gómez

Voz 0393 33:12 algunas de las víctimas del sacerdote chileno Fernando Kadima suspendido de por vida por abusar sexualmente de menores en la parroquia el bosque de Santiago acusan al defendido por el Papa Juan Barros de encubrir aquellos crímenes por eso el respaldo de Benedicto XVI ha escocido tanto en Chile

Voz 28 33:27 llama calumnias las afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros en la causa gracias a múltiples testimonios Se sabe que los miembros de la comunidad Del Bosque estaban en total conocimiento de los abusos del sacerdote de adiós

Voz 3 33:41 Barros fue nombrado obispo por el Papa

Voz 0393 33:43 dos mil quince Durante su visita al país ha estado presente en todos los principales actos religiosos

Voz 2 33:48 sí

Voz 1727 33:52 las autoridades del condado de Riverside en California han presentado XXXVIII cargos contra la pareja que mantuvo secuestrados a sus trece hijos algunos de esos cargos son por torturas y abuso de menores esta madrugada de Sherif ha contado detalles estremecedores de este secuestro como que solo les permitían a las criaturas bañarse una vez al año o que no habían ido al médico en los últimos cuatro en los últimos cuatro años Ana Mato

Voz 3 34:18 la familia entera vivía de noche y se acostaba sobre las seis de la mañana por eso nadie les veía de día los trece hijos estuvieron atados a los muebles de la casa

Voz 29 34:26 Brooks en Irdning Chen intentar

Voz 3 34:29 primero con cuerdas y después con cadenas y candados los padres con

Voz 1727 34:32 estaban comida

Voz 3 34:35 la ponían delante pero les prohibían comerla por eso todos estaban desnutridos luego pues la hija de veintinueve años por ejemplo pesaba sólo treinta y siete kilos si se lavaban las manos por encima de las muñecas los padres los castigaban por malgastar el agua

Voz 29 34:52 me fui con Virgin en ir en serio

Voz 3 34:55 a esos castigos incluían palizas y estrangulamiento lo único que les permitían hacer era escribir diarios

Voz 29 35:01 Sinama Airbus o nos dan en Almería

Voz 3 35:05 cientos de diarios que ahora están siendo analizados por los investigadores los padres se enfrentan a una pena de más de noventa años de prisión

Voz 1727 35:15 buena noticia para los que no soportan los pinchazos de las agujas investigadores de EEUU han desarrollado una nueva vacuna contra la gripe que se podrá administrar en casa mediante un aerosol nasal dicen además que es mucho más efectiva que la que se pone

Voz 7 35:32 que ahora Julia Molina el nuevo tratamiento debe someterse todavía a evaluación y aprobación en Estados Unidos pero los investigadores que han desarrollado destacan que genera respuesta inmunitaria es muy fuertes ya se ha probado en animales con gripe y el resultado ha sido altamente efectivo la clave dicen los científicos está en los interferón es unas proteínas fundamentales para que el cuerpo genere respuestas inmune tareas y la novedad está en su aplicación además con esta nueva vacuna se acabarían los gritos y lloros y no sólo de los niños no serán necesarias ni las agujas ni que el fármaco se aplique en un centro de salud podrá administrarse mediante un spray nasal desde casa

Voz 2 36:12 aquí

Voz 1727 36:17 cerramos la Mesa del Mundo en Estados Unidos también los y los autores de este hotel California han llegado a un acuerdo con el hotel mexicano al que habían demandado hace casi un año por ponerla al establecimiento el nombre de su canción más vamos a Rafa Muñoz

Voz 1772 36:41 sigue el aseguraban en su denuncia interpuesta en mayo que los propietarios del Hotel California situado en la localidad de Baja California México hacían creer a sus huéspedes que este alojamiento guardaba relación con la canción el hotel lleva más de quince años funcionando aunque no fue hasta el año pasado cuando la banda les denunció por un presunto uso ilícito de su cante John Hotel California se convirtió en un gran éxito de la banda en los setenta y todavía hoy sigue gozando de mucha fama su publicación alimento toda clase de historias sobre el famoso hotel desde su situación en Baja California hasta que se refería a un centro psiquiátrico en Los Angeles esta noche la acusación y la defensa han desestimado continuar con la demanda ante un tribunal federal de Los Ángeles

Voz 3 37:23 sí

Voz 4 37:32 buenos días se puedan oye me gustaría saber quién le permite al Gobierno

Voz 32 37:36 ha lo entiendo que rescate a la autopista que estaba en quiebra y que después se se rivalizaron Polo un tercio de lo que va a costa de la ideas pues no hay dinero para pensiones no hay dinero para los pensionistas no hay dinero para

Voz 1727 37:54 gracias Juan desde luego el tema de las autopistas va a dar que hablar a las ocho lo contamos en profundidad barra libre de viernes que otros temas proponen los oyentes marinado sobre las pensiones precisamente de las que hablaba Juan indignada Rosa de Madrid la espalda

Voz 33 38:10 verde Celia Villalobos sobre las pensando en me parecen un insulto que eso de que con dos euros que es ahorrar al es que tenemos que que habitual no Xarla ahorro me parece insultante parecen extraterrestres que poca empatía con la gente y que ella sea la presidenta del Pacto de Toledo ya no

Voz 1552 38:31 quien se sienta también a la barra libre Rubén

Voz 1727 38:34 en Segovia buenos días yo en este en esta

Voz 34 38:36 ahora libre le pediría al barman de la actualidad que se cumpliera mi mejor verdaderos deseos si es que se tire de la manta de una vez por todas en la trama valenciana

Voz 1727 38:47 del Partido Popular y de esos negocie

Voz 34 38:50 pese al parecer se traían entre manos desde luego sería la mejor forma de empezar el fin de semana tendremos suerte o el fin de semana

Voz 3 38:57 igualmente Robben por pedir que no quede Antonio de Santiago

Voz 35 39:01 bueno parece ser que ahora algunos se atreviera a tirar de la manta para confesar más o menos lo que todos sospechamos bueno pues haber Si se produce como una reacción en cadena y pasa además en la Gürtel la pone en el caso Lezo en todos los similares entonces se son una reacción en cadena que por fin la cabe con todo estará con toda esta corrupción

Voz 3 39:25 Antonio que mañana cumple cuarenta y seis muchísimas felicidades por niña Antonio felicidades no podía faltar en Navarra libre Cata

Voz 1727 39:32 hola buenos días

Voz 4 39:34 en Málaga lo que nos gusta a está conviviendo locura me pongo el presidente de una comunidad autónoma en de Bruselas no grave hombre haya perdido la cordura cero que hay un montón de gente de su partido y de Esquerra Republicana de Catalunya que hacen posible que la locura

Voz 36 40:01 sí

Voz 1727 40:02 un abrazo le gracias a todos siete menos diez seis menos diez en Canarias

muy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 40:25 qué tal buenos días sin cambios en el tiempo en Madrid se prevén para este viernes más nubes por la mañana menos por la tarde temperaturas que se mantienen sin cambios prácticamente con de estos días cinco grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía Cifuentes tendrá que declarar de nuevo en la comisión de la corrupción de la Asamblea Asamblea el dos de febrero en la primera sesión que se celebre este año PSOE Podemos y Ciudadanos con la ausencia ya del bebé de esta comisión han dado luz verde a esta comparecencia en la que pedirán a la presidenta de la Comunidad que explique porqué mantuvo durante cinco meses las actas del Canal de Isabel Segunda vinculadas a la operación Lezo bloqueadas la oposición le pedirá también que aclare porque eso bulto la comunicación del juez Andreu cuando había llegado al mismo fax el mismo día que el papel que habilitaba la Comunidad para personarse en la causa y al que sí se dio publicita

Voz 1727 41:10 así lo anunciaba el portavoz de Ciudadanos en esta comisión

Voz 1275 41:13 Don César Zafra aquí en La Ser en Las Ventas de Madrid

Voz 37 41:15 hemos acordado que llevaremos el tema de las actas que que han aparecido ya desaparecido durante estos meses íbamos a llamar a la señora Cifuentes Si a más personas implicadas en este caso para que nos den explicaciones que el Partido Popular está muy acostumbrado a apoderarse de dar explicaciones cuando les viene mal pero por suerte ya no tiene mayoría absoluta y ahora sí

Voz 1727 41:35 a esa sesión en la que Cifuentes será citadas

Voz 1275 41:37 ha llamado también el funcionario cesado por este asunto Sebastián Sánchez hasta ahora subdirector general del régimen jurídico se llamará también al jefe de la Abogacía General de la Comunidad el letrado que firmó en diciembre el último informe contrario a que el Gobierno diera esas actas un asunto que podemos reprochó ayer en el pleno en el primer pleno de dos mil dieciocho La sí intenta madrileña Lorena Ruiz Huerta pidió la dimisión de Cifuentes que insistió en que la responsabilidades por este asunto están ya depuradas

Voz 38 42:04 ha ocultado usted una resolución judicial ya ha mentido de nuevo en sede parlamentaria señoría hechos muy graves como para dimitir en cualquier democracia gorda lo voy a dar una mala noticia pero no voy a abandonar mi cargo no habido ninguna intención de faltar a la verdad ha habido un error humano sólo vuelvo a decir administrativo

Voz 1275 42:23 reproches que también escucho Cifuentes desde la bancada de Ciudadanos su portavoz de pidió a la presidenta que deje de estorbar para la regeneración democrática el pleno se agravó aún más ayer por la tarde durante el debate monográfico sobre la infancia con estas palabras del consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo después de que el portavoz del PSOE asegurara que hay un treinta y cuatro por ciento de niños en Madrid en riesgo de pobreza habla el consejero

Voz 11 42:49 sigue quiero oscilan alguna cosa señor Gabilondo yo le quería pronto político serio sensato y la verdad es que responsable yo creo que usted tiene un alejamiento de la realidad tremendo usted da por la calle va viendo un niño pobre una norma alguna normal

Voz 2 43:07 usted quiere decir Señorías

Voz 1275 43:10 misión de Izquierdo por distinguir entre niños pobres niños normales dicen que es un discurso discriminatorio y clasista pierdes diecinueve de enero más noticias en titulares

Voz 9 43:22 era el Aranguez la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid

Voz 26 43:25 Inés Sabanés niega en la SER el amaño de un informe para justificar la compra de Bici Mad una información que publicaba el diario ABC que lleva al Partido Popular ampliar su querella contra el Gobierno de Carmena por la auditoría externa llevada a cabo un año después de la compra de servicio

Voz 1275 43:37 hoy está previsto que pase a disposición judicial el radical que apuñaló presuntamente a otro ultra del Atlético de Madrid el detenido ya estuvo implicado en el asesinato del seguidor de la Real

Voz 26 43:46 Aitor Zabaleta misión para el hombre que atropelló mortalmente a una menor en Fuente el Saz y huyó sin socorrerla el juez ha decretado prisión sin fianza para el acusado que fue interceptado por la policía cuando trataba de huir a Argentina desde el aeropuerto de Barajas

Voz 1275 43:57 Deportes El Real Madrid logró vencer anoche al Leganés con un único gol de Asensio en el minuto ochenta y ocho los blancos tuvieron que hacer frente a este partido de ida de cuartos de la Copa sin Vallejo que se retiró a los quince minutos por lesión una junta que talas carreteras madrileñas esta mañana dgt María Forner buenos días

Voz 3 44:18 buenos días pues una colisión en la M40 en las cercanías del acceso a Coslada está generando ahora mismo fuertes retenciones hasta Vallecas en sentido norte hacia la dos Además hay tráfico intenso en Pozuelo pasando los túneles de El Pardo hacia la A1 encontramos las primeras retenciones de la jornada en la A2 en Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia en la A cuatro en el acceso a la M treinta y al paso por Pinto en la A5 en la zona de campamento ya Alcorcón ya en la A6 en Majadahonda y El Plantío en la A42 Por último hay tráfico bastante congestionado a la altura de Parla

