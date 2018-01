Hoy por Hoy (19/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días mañana se cumple un año de su toma de posesión como presidente de Estados Unidos y Donald Trump podría soplar las velas media administración Ferrada es lo que pasará si el Senado no aprueba antes de esta medianoche unos nuevos presupuestos para la Casa Blanca sino lo hace la administración Trump se quedaría sin dinero para pagar a miles de funcionarios que no irían a trabajar la ley si ha superado la Cámara baja pero en el Senado los republicanos necesitan una decena de votos demócratas y aún no está claro que vayan a conseguirlos Donald Trump ya reconoce abiertamente

Voz 1 00:49 tras otro

Voz 1727 00:52 que es probable que su Gobierno se quede hoy sin fondos y culpa a los demócratas que exigen medidas de protección social que la líder demócrata Nancy Pelosi hacking pide una solución definitiva para los ochocientos mil Dreamers los jóvenes indocumentados a los que Trump aboca a la deportación pero el presidente condiciona esa solución a que los demócratas acepten partidas millonarias para construir el muro de México Trump había desautorizado horas antes a su propio jefe de gabinete que ayer mismo decía que ese muro fue una promesa electoral desinformada el cierre de gobiernos una amenaza recurrente de la oposición que casi nunca se cumple si ocurrió en el año dos mil trece con Barack Obama pero entonces él no controlaba como sí hace Trump la Casa Blanca y las dos cámaras veremos qué pasa hoy en el primer aniversario de la presidencia de Donald Trump que sigue presumiendo de su eficiencia como empresario y que puede encontrarse con su Gobierno sin fondos esto en Estados Unidos en Alemania los socialdemócratas votan este fin de semana el acuerdo para reeditar la gran coalición acuerdo alcanzado por el líder del SPD Martin Schulz pero que rechaza el ala más a la izquierda de su partido Aimar Bretos

Voz 0027 02:08 para combatir ese rechazo su ha conseguido el apoyo de la confederación de sindicatos alemanes según su presidente la gran coalición sería más ventajosa para los trabajadores que un posible pacto entre conservadores liberales y verdes

Voz 3 02:20 si se compara con las negociaciones de jamaicano se pueden reconocer claras ventajas para los trabajadores y trabajadoras estabilización del nivel de renta lo que es muy importante la vuelta a la paridad en el pago del seguro sanitario

Voz 1727 02:33 aquí en España la Fiscalía no ha cerrado ningún acuerdo ni con el número dos de la Gürtel Pablo Crespo ni con Álvaro Pérez El Bigotes

Voz 0027 02:40 los dos están acusados en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia pero otras conseguir la confesión del cabecilla de Francisco Correa el Ministerio Público avisa de que sólo pedirá una rebaja de pena para Crespo y Pérez si están dispuestos a aportar nuevas claves para el juicio

Voz 1727 02:54 juicio que se retoma hoy en la Audiencia Nacional y en Cataluña el presidente del Parlament culmina los contactos para la investidura

Voz 0027 03:00 deberá conciudadanos Esquerra Jones per Cataluña el PSC los comunes y el PP le pidieron ya ayer a Torrent que no permita una investidura a distancia de Bustamante

Voz 1727 03:10 Podemos se adelanta al PSOE y registrará hoy en el Congreso la proposición de ley para crear un impuesto a la banca

Voz 0027 03:16 es un impuesto que Pedro Sánchez anunció hace dos semanas en su caso para financiar las pensiones en Podemos dicen su propuesta no es ésa porque no tiene carácter finalista aunque en la convocatoria también lo vinculan ahora al sistema

Voz 1727 03:28 a partir de las nueve estarán hoy por hoy el secretario general de Podemos Pablo Iglesias y también de la economía los propietarios que vendan su casa con pérdidas ya no tendrán que reclamar a su ayuntamiento lo que han pagado como impuesto de plusvalía

Voz 0027 03:40 el Gobierno ya ha llegado a un acuerdo con los ayuntamientos para reformar esa tasa según cuenta esta mañana el diario El País lo hace obligado por el Tribunal Constitucional que tumbó su diseño anterior

Voz 1727 03:49 quién los puertos españoles especialmente los de la Comunidad Valenciana Andalucía y Baleares hay cada vez más barcos con bandera belga

Voz 0027 03:56 no es porque vengan más buques de Bélgica sino porque barcos españoles embarcaciones de recreo se matriculan

Voz 3 04:02 allí en Bélgica porque les sale más barato

Voz 1727 04:05 que exigen menos requisitos de seguridad y en deportes Pablo Carreño ya está clasificado para la siguiente ronda del Abierto de Australia Samper

Voz 1161 04:11 la ronda de dieciseisavos inverso esta madrugada el luxemburgués Gilles Muller en cuatro sets su próximo rival saldrá del Harrison seis además no antes de las nueve de la mañana Rafa Nadal se enfrentará el bosnio Zur en el cuadro femenino Carla Suárez no antes de las ocho a la estonia Canet pie en cuanto al fútbol ayer Leganés cero Real Madrid uno en cuartos de Copa del Rey esta noche arranca la jornada veinte en primera Getafe Athletic desde las nueve de la noche y también las veintitrés en Segunda la misma hora Granada Zaragoza

Voz 3 04:35 y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 04:39 las no solo hoy sino durante el fin de semana tiempo poco invernal básicamente porque va a hacer mucho sol y temperaturas altas tan altas como que se situarán entre los quince y los veinte grados las máximas en todo el país incluso el domingo por encima de los Veinticinco en gran parte del Mediterráneo especialmente en la Comunidad Valenciana también habrá lugar para el viento va a ser fuerte en votos parecidos a los que lo ha sido a lo largo de esta semana mucha tensión lluvia copiosa la noche del sábado entre el País Vasco norte de Navarra y los Pirineos donde la cota de nieve estará por encima de los mil quinientos metros de altura

buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido diez mil setecientos cuarenta y seis Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta y cuatro

Voz 8 06:29 Cataluña no contempla ninguna opción que no pase los independentistas insisto en que Carles Puigdemont se investido presidente de mover telemáticamente una vieja argucia de los juegos infantiles el estar en Cruz y Raya podría servir para que Push the moon pudiera venir a España no ser detenido de éste

Voz 10 06:58 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 1 07:05 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 11 07:14 oye ese ruido no es el viento atronador con rachas de doscientos kilómetros por hora que sacude estos días buena parte de Europa central lo han bautizado como Free dedique ya ha dejado al

Voz 1727 07:26 los seis muertos en Alemania tres en Holanda y uno en Bélgica y mientras el cielo se cae en esa parte de Europa azotado por el viento el frío y la lluvia aquí en España van a seguir subiendo las temperaturas lo decía cargo hace unos minutos en pleno invierno así se pinta hoy un mapa del tiempo con fenómenos cada vez más extremos y un dato confirmado ayer los tres últimos años han sido los más calurosos desde que hay registros Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 07:51 buenos días dos mil diecisiete ha sido el segundo año más cálido de la historia según la Organización Meteorológica Mundial y eso que no hemos sufrido los efectos del niño que disparan las temperaturas anuales eso creo

Voz 1910 08:02 lo que no he conocido yo esto tanta con tanta

Voz 1772 08:04 al no nos hemos acostumbrado a hablar de récord este año por ejemplo se han registrado el mayor número de olas de calor en los últimos cuarenta años una ola de calor cada dieciocho días mientras que en Estados Unidos

Voz 12 08:15 quién es Erin Ryan Leao han tiritando estas navidades más de veinte personas han muerto allí por las bajas temperaturas en las islas del Caribe

Voz 1772 08:26 han estallado de júbilo en recuperar la electricidad en algunos colegios cien días después del devastador huracán Marías para ganar en la al apocalipsis según la ONU estos tres años súper cálidos son una clara señal del cambio climático de la boda no cesa provocando según los expertos un aumento del nivel del agua y el deshielo de los polos aunque para el negacionista Trump

Voz 13 08:47 todo en el lugar de trabajo

Voz 6 08:50 hecho Hawks sólo se trata de una farsa

Voz 10 08:52 y qué se puede hacer con quiénes niegan el cambio climático como Trump pero no sólo trampa

Voz 1727 09:00 pues no se pierdan la propuesta esta mañana de soledad

Voz 1910 09:03 a Gallego Díaz hasta hace poco leer noticias sobre la temperatura las tormentas otros datos meteorológicos que incluían en secciones especiales de los medios de comunicación

Voz 1727 09:13 ambas

Voz 1910 09:14 el tiempo solía ocupar los últimos minutos de cualquier informativo eso sea determinados hoy abren frecuentemente las primeras páginas porque ya no hay nadie que ignore que se está produciendo un cambio climático las graves consecuencias que ello acarrea ayer la Organización Meteorológica Mundial confirmó que los tres últimos años dos mil quince dos mil dieciséis dos mil diecisiete han sido los más calurosos desde que comenzaron los registros en mil ochocientos ochenta es decir desde hace ya casi siglo y medio lo peor de todo dicen los expertos no es que haya subido la temperatura sino de la tendencia sigue siendo ascendente que suba la temperatura media en la tierra no quiere decir sólo lo que hago un poco de calor cien que producen formidables desarreglos climáticos en estado

Voz 1727 10:00 ha sabido huracanes y nevadas más fortificada

Voz 1910 10:02 a mí todos al que las registradas en ciento y pico años el temporal que azotó ayer Bélgica y Holanda hay parte de Alemania tuvo una fuerza bastante desconocida las lluvias en algunos países asiáticos han superado todo lo previsto y en otros tantos países de africanos zonas enteras dedicadas a la pesca miran estupefacta cómo el agua que va comiendo a la costa las agencias financieras del sector de seguros irreal seguros a las que el gobernador del Banco de Inglaterra echó una bronca descomunal hace un año presta especial atención a los estudios climáticos aún así parece que no hay manera de evitar que países como Polonia o Bulgaria que preside esta temporada la Unión Europea acepten la reducción del uso de carbón en Estados Unidos el presidente Trump su fama de haber abandonado el Acuerdo de París sobre reducción de emisiones atmosféricas el problema es que Trump terminará yéndose los gobernantes polacos búlgaros también pero la curva estará ya quizá donde no eso puede alcanzar habrá que crear un tribunal penal especial donde poder reclamar lo hizo algún día su responsabilidad criminal

Voz 1727 11:06 dar jaque al Rey Éste es el simil que utilizan fuentes de la Fiscalía para explicar qué tipo de información quieren a cambio de pactar con Pablo Crespo y con Álvaro Pérez hoy se reanuda el juicio de la presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad de Valencia y El Ministerio Público sólo aceptará rebajar sus peticiones de condena para los dos acusados si entre otras cosas implican a los últimos responsables de la trama Gürtel Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 11:32 unos días no es momento de tablas si quieren obtener una reducción de la petición de pena tienen que tirar al Rey la Fiscalía pide a los acusados Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes que desvelen quién o quiénes fueron los responsables en el Partido Popular o en la Generalitat valenciana de la presunta financiación irregular El Ministerio Público rechaza en todo caso un acuerdo como el que se alcanzó con Francisco Correa el otro cabecilla de la trama a pesar de la intención mostrada por ambos de incorporar a su declaración hechos relevantes dice la Fiscalía que sería extemporáneo y que la causa contra ellos y contra los responsables políticos ya está armada el juicio arranca hoy a las diez de la mañana

Voz 1727 12:07 hay detalles sobre la ruinosa factura

Voz 0393 12:09 las autopistas radiales que han estado explotar

Voz 1727 12:12 empresas privadas hasta que han terminado por quebrar para su rescate el Estado va a poner dos mil millones de euros públicos y Fomento admite ya que cuando las vuelva a privatizar se va a recuperar como mucho la mitad de ese dinero Javier Alonso buenos días

Voz 0858 12:25 buenos días Pepa Fomento cree que podrá recuperar entre setecientos y mil millones de euros cuando las vuelva a privatizar la diferencia como decías Se va a computar como déficit público aunque desde el Gobierno se cuida mucho de fijar aún una cifra la oposición teme que ahora se establezca una compensación muy baja y que luego las concesionarias reclamen una mejora en los tribunales lo que daría lugar en el futuro a un déficit en diferido el Gobierno está obligado a rescatar estas autopistas por las cláusulas de responsabilidad patrimonial del Estado y es que el Gobierno de Aznar incluyó en los contratos con las concesionarias unas previsiones de tráfico que se han demostrado sobredimensionadas

Voz 1727 13:00 yo hoy el diario El País cuenta la historia de Cristina García una química que ha denunciado al Ciemat al Centro Nacional de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas ha estado más de diez años empalmando contratos temporales la justicia ya le ha dado la razón pero el Ciemat se niega a readmitir la Isabel Villar buenos sí

Voz 14 13:19 buenos días yo no quería denunciar pero no se puede tener a una persona en esta situación de inseguridad esto lo ha dicho al diario El País la química Cristina García que trabajaba como supervisora del laboratorio de rayos X del JEMAD ahora espera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirme que sus contratos estaban en fraude de ley porque en realidad ella cubría un puesto fijo tan fijo que el centro de rayos eh se ha estado cerrado un año desde que ella ha salido del centro la sentencia del Juzgado de Primera Instancia ya obligaba al Ciemat a pagarle una indemnización o a readmitir la pero el centro se niega a volver a contratarla porque su política dicen es no readmitir a nadie que les haya denunciado según Comisiones Obreras ha habido más de treinta demandas en el último año el país ha hablado con otros empleados del Ciemat que confirman que la situación de García es habitual ya aseguran también que lo único que pueden hacer para trabajar es instalase la precariedad o irse al extranjero

Voz 1727 14:06 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 1 15:17 Pepa Bueno Cadena SER

Voz 17 15:22 los une también un objetivo como es intentar que la vida de nuestras hijas no quede en una página de sucesos que supongan un antes y un después para nuestra sociedad intentar conseguir una sociedad más justa más solidaria fundamentalmente más segura para nuestros hijos que cero que es lo que nos merecemos todos

Voz 0393 15:40 Juan Carlos que del padre de Diana aquel justo antes del funeral por la muerte de su hija que se celebró el miércoles en Madrid

Voz 1727 15:46 y al que también asistieron los padres de otros

Voz 0393 15:48 menores víctimas de crímenes parecidos como el padre de Mari Luz Cortés la mayoría defendió que la prisión permanente revisable siga vigente para casos como éstos Mario la Lorenzo Rocío Viéitez lleva recogidas más de cuatrocientas mil firmas para pedir que se mantenga la prisión permanente revisable David Faubel es el primer condenado en España a esa pena por haber asesinado brutalmente a sus hijas las líneas Candelaria Maya reconoce que es un asunto incómodo polémico pero traerá las firmas al Congreso

Voz 18 16:16 aplicación él para delitos muy graves poder llegar a ser una prisión permanente si no hay garantías suficientes de reinserción por parte de correo pero es revisar veinte cinco años revisable

Voz 0393 16:31 Rocío rechaza la pena de muerte la cadena perpetua hay dice que cree en la reinserción

Voz 18 16:35 sí es posible la reinserción yo creo que posible reinserción Store también creo que sería una irresponsabilidad de no aplicar una condena proporcionada a o delito en este caso pocas prisión permanente revisable los delitos que se aplica es proporcionada

Voz 0393 16:52 son declaraciones de esta madre a la Cadena Ser en Pontevedra el Congreso está tramitando la derogación de esta medida que introdujo el PP en el Código Penal Ike defienden soledad y ahora en minoría parlamentaria

Voz 1727 17:03 Juan Carlos Quer el padre de Diana quiere estar aquí en Hoy por hoy a partir de las ocho y media

Voz 0393 17:07 la mañana colaborar con la justicia es justo lo que

Voz 1727 17:09 están haciendo las mujeres de Hollywood para acabar con los abusos sexuales en esta industria en este contexto han encontrado nuevo eco las denuncias de Dylan Farrow que lleva lanzando más de veinte años su padre el director Woody Allen abusó sexualmente de ella cuando era una niña Pepa Blanes

Voz 1463 17:26 los Globos de Oro fueron una plataforma para mostrar el rechazo frontal de las actrices a los abusos en la industria de Hollywood eso ha hecho que muchas de ellas hayan posicionado también contra un tótem en Hollywood como es Woody Allen con el Dylan yo creo las actrices han dado credibilidad al testimonio de la hija del director Dylan Farrow que reiteraba en una entrevista a la CBS que su padre abusó de ella con siete años

Voz 19 17:48 las aguas dulces y Chacón siete años dije que me había tocado un dispar íntimas ahora con treinta y dos años diría que tocó mis labios vaginales y Mi vulva con sus dedos explicaba Farrow queriendo

Voz 1463 17:59 el catorce escribe una carta recordando todo este caso y es que se conoció precisamente en aquel momento hace décadas se investigó por dos centros especializados y se archivó por falta de pruebas nunca se llegó a juicio Woody Allen siempre ha negado los hechos y la industria las actrices nunca le han penalizado por ello ha sido ahora con este movimiento Time's Up cuando la

Voz 0393 18:18 percepción ha cambiado

Voz 19 18:21 how estés nunca ha entendido porque a culpabilizar esa falta de credibilidad decía la hija de Woody Allen que ha vuelto a negar los hechos

Voz 1463 18:27 doctor en un comunicado que nunca abusó de su hija pero las reacciones ya han empezado varios actores de su nueva película anuncian que donarán el salario a Time's Up in muchas actrices como Greta Garbo higo el empeño dicen ahora que se arrepienten de un caso que se conoce desde hace veinticinco años

Voz 20 18:42 sí

Voz 21 18:47 muy habéis sobrevoló de arena cuando pasó lo que pasó que dijeron que fue que era Mia Farrow para sacar más ventaja desde el divorcio vale eso podría mentir Mia Farrow con lo que no mintió es que el señor Bono día Allen se casó luego con su hija una hija adoptada que si adoptada de Mia Farrow pero también no dejaba de ser su libro eh pero ese tapón no se dijo nada tira Woody Allen

Voz 0393 19:11 gracias Mons Barcelona Navarra

Voz 1727 19:13 libra debía pido la dimisión

Voz 22 19:16 tiro Lucía el consejero de de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid pero bueno dijimos en estos el que prepotencia que pasa que un niño pobre no es normal solo en este país son normales los ricos sí

Voz 1727 19:32 para ello si cambia de tema Antonio de Jaén

Voz 23 19:35 la Seguridad Social muy diligente detectando fraudes como en las dos hermanas de ya sólo le falta dar un paso más sean también diligentes para pasear en las calles por ejemplo empiecen a detectar fraudes en los contratos de trabajo gratis

Voz 1275 19:51 a todos

Voz 3 20:04 no

Voz 24 20:05 pero y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:10 qué tal buenos días siete grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía con tiempo estable en Madrid algunas nubes más por la mañana aunque sobre todo ganada dominar los claros por la tarde Inés Sabanés en la SER la delegada de Medio Ambiente inmovilidad del Ayuntamiento de Madrid Nieda las irregularidades en la compra de Bici Mad que ha denunciado el PP y por las que la posición le va a pedir que comparezca y explique en el pleno municipal lo contaba ayer a ABC el Consistorio habría falseado

Voz 1727 20:34 un expediente que supuestamente acreditaba el balón

Voz 1275 20:37 por el que se compró el servicio de alquiler de bicicletas abono Park que se pagaron diez millones y medio de euros Sabanés asegura que todo fue legal hicimos

Voz 25 20:45 en una operación de salvar una entre eso hay un servicio que era enormemente importante creo que funciona mejor que nunca ningún problema en comparecer en el próximo pleno para que todos los grupos políticos puedan tener el conjunto de la documentación y las explicaciones

Voz 1275 21:03 sé que anunció esta semana en una querella contra el Ayuntamiento por la auditoría encargada un año después de municipal victima que avalaba la compra desde el Partido Popular creen que ha habido malversación se suman ahora a esa demanda estas presuntas irregularidades sobre el expediente municipal con el que se justificó la operación José Luis Martínez Almeida

Voz 26 21:21 tenemos preparada la querella que anunciamos que íbamos a interponer por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación ibamos a incorporar al texto de la querella que vamos a presentar de forma inmediata precisamente toda la información que hoy hemos conocido porque entendemos que lo que se puede haber producido en estos momentos es la comisión de los delitos que nosotros incluimos en la querella y a continuación el encubrimiento de esos delitos mediante el falseamiento la manipulación de documentos internos de la Empresa Municipal de Transporte dado

Voz 1275 21:51 es más desde el Partido Socialista la portavoz del grupo municipal pide explicaciones a quién sostiene

Voz 27 21:56 fue en el gobierno municipal Ahora Madrid el Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno la comparecencia de Inés Sabanés para que informe sobre el proceso de Munich y paralización de víctima nosotros a diferencia del Partido Popular de ciudadanos creemos sin que los edificios públicos debe ser municipales y por lo tanto exigimos Ahora Madrid que sea transparente

Voz 1275 22:18 el PSOE está a favor del proceso de municipalista siempre tienen dudas sobre la forma de hacerlo consideran que algunos aspectos que tienen que ser aclarados Viernes diecinueve de enero el dos de febrero Cifuentes volverá a la comisión de la corrupción titulares con Israel Aranguez

Voz 0047 22:34 todos los grupos de la oposición quieren que la presidenta explique porqué han retenido las actas del canal durante cinco meses sin que existiese secreto de sumario sobre ellas la solicitud de comparecencia debe aún ser aceptada este próximo lunes por la Mesa de la Asamblea

Voz 1275 22:45 el ultra detenido por apuñalar a un miembro del Frente Atlético en las inmediaciones del Wanda Metropolitano pasará hoy a disposición judicial el arrestado ya estuvo implicado en el asesinato del seguidor de la Real Aitor Zabaleta pero fue puesto en libertad por falta de pruebas

Voz 0047 22:56 el colectivo de personas transexuales va a registrar una queja ante el Defensor del Pueblo fuera el incumplimiento de la Ley Integral de la Comunidad de Madrid un texto que defiende los derechos y la inclusión de estos grupos que no ha terminado de desarrollas

Voz 1275 23:07 la estación de Atocha tendrá que despedirse de su emblemático están quede tortugas Adif ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Navas del Rey para trasladar allí en los trescientos ejemplares de una especie considerada invasora y cuyo cuidado es ya inasumible para la empresa Ferrovial

Voz 24 27:18 hoy pero las noticias de Madrid

Voz 1275 27:21 el hombre detenido por atropellar mortalmente a una menor de diecisiete años en Fuente el Saz del pasado lunes y cuyo del lugar de los hechos ha pasado su primera noche en prisión provisional el acusado intentó huir Argentina desde Barajas donde fue arrestado Alfonso Ojea

Voz 0089 27:35 Francisco Solano ya ingresado en la cárcel al ordenar el juez de guardia de Plaza de Castilla la prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del atropello mortal sobre una joven de diecisiete años el lunes pasado en los alrededores de la capital se le imputan tres delitos homicidio imprudente omisión del deber de socorro y un tercero contra la seguridad vial la la prisión provisional solicitada por la Fiscalía ha sido aplicada al entender el juez que el detenido ha intentado eludir la acción de la justicia al subirse a un vuelo con destino argentina de hecho fue detenido dentro de la aeronave el lunes por la noche por efectivos de la Policía Nacional el juez de guardia se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número uno de Torrejón al ser el órgano jurisdiccional que investiga este asunto tras recibir los informes del grupo de investigación de accidentes

Voz 1275 28:22 de Tráfico de la Guardia Civil tras el Brexit Madrid San Martín de la Vega acogerá la Oficina de apoyo del Centro de Vigilancia de seguridad de Galileo el sistema europeo de navegación por satélite cuya sede principal seguirá en Francia según el Gobierno regional creará unos cien empleos directos aunque ahora mismo en el centro británico trabaja sólo una persona Javier Gregori

Voz 0882 28:40 Madrid será exactamente la nueva sede del centro de monitorización de la seguridad del sistema Galileo un organismo de apoyo al Centro de Vigilancia del nuevo sistema europeo de satélites y que ahora está situado en la ciudad británica de Sun Week Se trata de una oficina que sirve de apoyo al Centro de Seguridad principal que está ubicado cerca de París en el que trabajan treinta técnicos ahora mismo en este centro británico trabaja sólo una persona a tiempo completo por lo tanto su impacto en la capital de España será muy limitado aunque fuentes de la Comisión Europea anuncian que se podría contratar más personal aquí entre veinte y treinta técnicos cuando complete su reubicación sin embargo la misión de este centro es muy importante

Voz 32 29:19 porque se encargan por ejemplo de vigilar la encriptación de la señal que se manda desde y hacia los satélites de la serie Galileo que imitan al GPS estadounidense con el objetivo David

Voz 4 29:29 dar los posibles ataques de piratas informáticos

Voz 1275 29:37 llegamos a las siete y media de la mañana siete grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 6 30:00 son las

Voz 1727 30:00 siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:13 no comienza el viernes diecinueve de enero de el clima global les hablamos en unos minutos del tiempo para hoy les anticipamos que nos espera un fin de semana de Temara duras agradables el domingo por ejemplo se esperan más de veinte grados en el Mediterráneo y es que el tiempo corre literalmente en nuestra contra dos mil diecisiete ha sido el segundo año más cálido de la historia en el último siglo sólo el dos mil dieciséis fue más caluroso que el año que acabamos de cerrar Javier Gregori

Voz 0882 30:41 dos mil diecisiete es el segundo año más cálido de la ISAF

Voz 1727 30:44 Oria con el dos mil dieciséis que mantiene el récord

Voz 0882 30:46 en el dos mil quince estos tres años son los que más calor han registrado desde que hay datos históricos a nivel planetario según ha confirmado la Organización Meteorológica Mundial según este organismo que depende de la ONU estos tres años cálidos son una clara señal de la continuidad del cambio climático a largo plazo causado por el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero como el CO2 dos mil dieciséis sigue manteniendo el récord mundial pero el dos mil diecisiete ha sido el más cálido Si el fenómeno de El Niño una corriente oceánica en el Pacífico que suele provocar un aumento de las temperaturas anuales en todo el mundo

Voz 1727 31:22 con esta noche se ha conseguido controlar un vertido de queroseno que llegó a afectar a una reserva natural en la costa de Tenerife los buzos han conseguido sellar la fuga en una planta de repostaje de combustible que había provocado ese vertido no obstante por la mañana va a continuar la vigilancia Radio Club Tenerife Víctor palmero

Voz 0760 31:40 ha invertido que trajo consigo la activación inmediata del Plan Específico de Contingencias por contaminación marina y el cierre como medida preventiva de la playa de la Tejita porque la mar la mancha se extendió con bastante rapidez desde uno de los puntos de repostaje que tiene Cepsa para que los barcos suministran combustible al aeropuerto Tenerife Sur a esta hora permanecen en la zona varios retenes de la empresa al realizando labores de seguimiento para evitar nuevos sobresaltos por su parte Salvamento Marítimo también ha llevado cava ha llevado a cabo trabajos de dispersión del vertido de esta mañana desde que amanezca un grupo un helicóptero del Grupo de Emergencias del Gobierno regional volverá a sobrevolar la zona para ser un nuevo análisis de la situación

Voz 1727 32:19 y hoy les contamos en la SER que el conocido modisto Alejandro de Miguel se enfrenta los tribunales por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores fue obligado por la Inspección de Trabajo a pagarle a sus empleados hasta seis mil euros que les debía de salarios atrasados el modisto ingresó ese dinero pero inmediatamente les exigió a los trabajadores que lo devolvieran ser Toledo Juan Vicente Muñoz

Voz 1161 32:42 la Inspección de Trabajo ha pedido a la Fiscalía que actúe contra el modisto y es que a instancias de la inspección Alejandro de Miguel ingresó

Voz 1275 32:47 Julio a cada una de sus trabajadoras entre tres mil quinientos

Voz 1161 32:50 seis mil quinientos euros para saldar algunos de sus numerosos impagos salariales después les obligó a devolvérselo todas lo hicieron menos una que fue despedida esto quedado probado en una grabación que realizó esta empleada es lícita además han comprobado los movimientos bancarios de varias trabajadoras donde se demuestra que tuvieron que devolver el dinero ingresado por este modisto que por otra parte les pagaba doscientos euros menos de lo establecido en el convenio

Voz 1727 33:13 sobre condiciones laborales los profesores asoma D2 de la Universidad de Valencia se plantan iban a la huelga indefinida a partir del veintinueve de enero justo cuando comienza el segundo semestre son mil trescientos docentes que cobran a razón de menos de cinco euros a la hora hace más de un año se aprobó en Les Corts una proposición no de ley comprometiéndose a mejorar sus condiciones pero nada se sabe de aquello Radio

Voz 12 33:38 Valencia Julian Jiménez la Comisión de Peticiones

Voz 1248 33:40 de la Unión Europea también tiene abierta precisamente una investigación por esta situación que describe espero lejos de cambiar la situación como explica Isabel de la Cruz la portavoz del colectivo la situación tiene visos de empeorar

Voz 34 33:51 es que nos hemos encontrado con que ahora en enero sacan plazas de asociado diciendo que son incidencias de inicio de curso el inicio del curso que yo setas en septiembre pero esto ya es un poquito sangrante al final pues tendremos que ir a la huelga el último recurso que tenemos

Voz 1248 34:04 es que la figura del profesor asociado nació para reforzar los departamentos con docentes a tiempo parcial pero terminó consolidándose como forma de cubrir plazas a cubrir clases con profesionales de reconocido prestigio a precio de saldo la situación es extensiva al resto de universidades valencianas es más desde Murcia están impulsando ya la creación de una plataforma nacional

Voz 1727 34:22 y en Madrid la oposición pide la dimisión del consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Cifuentes por distinguir entre niños pobres niños normales durante un debate en la Asamblea Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 34:34 en el pleno del Parlamento madrileño se hablaba ayer de la infancia la pobreza de los riesgos de exclusión de los más pequeños el portavoz del PSOE Ángel Gabilondo había reprochado al Gobierno de la Comunidad que hay un treinta y cuatro por ciento de niños en riesgo de pobreza en Madrid y así le respondía el consejero de Políticas Sociales se llama Carlos Izquierdo

Voz 16 34:50 sigue el cero alguna cosa y Robinson logró que usted tiene un alejamiento de la realidad tremendo va por la calle va viendo un niño pobre un honor uno normal

Voz 1 35:01 usted quiere decir señoría al pleno

Voz 1275 35:05 la presidenta de la Asamblea mandada callar a la bancada socialista indignada con estas palabras han sido varios los diputados del PSOE que se han apresurado a exigir en las redes sociales la dimisión del consejero por lo que consideran un discurso

Voz 1727 35:16 discriminatorio y clasista antes del Watergate se publicaron en Estados Unidos unos documentos que dejaron al descubierto años desmentidas por parte del Gobierno de Estados

Voz 35 35:26 sonidos somos somos los documentos que aceleraron el final de la guerra de Vietnam de la Administración Nixon son los Papeles del Pentágono que hoy llegan al cine de la mano de Spielberg María Guerra

Voz 0393 35:40 el cine histórico didáctico Spielberg estrena los archivos del Pentágono el primer encontronazo entre el Washington Post Inn Nixon antes del Watergate

Voz 24 35:49 Richard Nixon que yo conozco servirá de todo el poder de la presidencia hay una forma de destruir tu periódico te aseguro que la encontrar

Voz 0393 35:56 Tom Hanks y Meryl Streep bordan sus papeles de director y propietaria del periódico que hizo caer a Nixon un thriller solvente que reflexiona sobre el rigor de los medios justo ahora en los tiempos de las noticias falsas y el frenesí de las noticias banales pero eso sí las más vistas

Voz 1727 36:14 desde Francia llega ciento veinte pulsa

Voz 0393 36:17 tienes por minuto un perturbador retrato de los activistas del sida en los años noventa

Voz 6 36:22 buenos días somos hasta París y hemos venido a dar un cursos de prevención sobre China porque el Estado y Procris loca para informaros Robin Campillo

Voz 0393 36:30 la lista de la clase ganó el segundo premio en el pasado Festival de Cannes por esta película vibrante y trágica que recuerda el poder del activismo que luchó contra la indiferencia de la política y el olvido de las farmacéuticas que se resistieron a invertir en esta enfermedad que veían sólo como estigma y ahora José Manuel Romero con las series

Voz 1084 36:50 hola María ya sabes que no conviene hacer listas porque siempre fallan con las series más ya tenemos la primera sorpresa fenómeno del año la huida de dos adolescentes en diez of de hacking

Voz 36 37:00 dijimos este asco de ciudad ahora Tula o días Yola odio nuestros padres son unos mamones tienes un coche

Voz 1084 37:07 emitida en octubre en Reino Unido y estrenada ahora por Netflix en todo el mundo esta tragicomedia británica se convierte en una road movie con toques de Tarantino y un regusto a Bonnie and Clyde un psicópata vocacional y Alicia una rebelde anti tecnología arrastran un pasado problemático traumas infantiles y un rechazo al entorno que sólo les deja escapar de ellos mismos de todos los tópicos juveniles

Voz 36 37:29 mi madre solía ser simpática pero entonces se divorció de mi padre y conoció a Tony la semana pasada me dijo que necesitaba una talla más de sujetador así que le tiró un trozo de pan

Voz 1084 37:40 era frenética irreverente ácida con una estética pop de los noventa y una banda sonora deliciosa la ficción también aprovecha su público potencial para denunciar los abusos sexuales a menores dejar claro que no es no

Voz 36 37:52 cambiado de idea lo siento no me enrolla esto esto es de coña Rus justo por favor rallys es increíble entonces respeta mi cambio de idea haya tomar por el culo

Voz 1084 38:02 ocho capítulos de veinte minutos para huir también del edulcorantes americano vivir el tránsito emocional de dos jóvenes que sólo quieren descubre

Voz 6 38:10 S

Voz 1727 39:35 veinte en Canarias Vadim

Voz 3 39:38 porte que hoy por hoy Volkswagen inmundo cuando para las personas

Voz 1727 39:46 Carla Suárez y Rafa Nadal buscan esta mañana a la siguiente ronda del Abierto de Australia en la que ya está Sampe

Voz 1161 39:52 como dije Manu Carreño el Carreño bueno alcarreño como suele decir el Pablo Carreño que se ha impuesto esta madrugada en cuatro sets al luxemburgués Gilles Muller siete seis siete cuatro en el break cuatro seis siete cinco y siete cinco su próximo rival saldrá del Harrison Seeley que que va a comenzar en unos minutos luego no antes de las nueve de la mañana Rafa Nadal se enfrentará al bosnio Zhu Moore

Voz 0089 40:10 número treinta de la ATP en el cuadro femenino las

Voz 1161 40:12 Carla Suárez no antes de las ocho a la estonia Canetti en cuanto al fútbol anoche este completaban los cuartos de final de la Copa del Rey en sus partidos de ida con el Leganés cero Real Madrid uno gol de Asensio en el minuto ochenta y ocho y poco más han preguntado por el propio Asensio de lo poco que se salvó de los suyos

Voz 39 40:26 si él puedo hacer lo puede hacer mejor como todos

Voz 1161 40:29 seguramente uno bien Fenoll ha acabado

Voz 39 40:32 el gol que nos da la victoria hay contento

Voz 1161 40:35 la nota negativa la lesión muscular de Vallejo que se tuvo que retirar a los quince minutos de la primera parte pasará pruebas para conocer el alcance y el tiempo de recuperación y el cambio de Ceballos como como confirmó Zidane fue porque recibió un fuerte golpe en el Lega el técnico Garitano se lamentaba de esa última ocasión enganchada por Asensio

Voz 3 40:51 pero son los ha ido Alargue

Voz 40 40:53 el momento de partido que no sentíamos un poco cómodos que cuando queríamos acabar el partido con ese cero cero para tener más opciones en el Bernabeu pues ha venido el gran gol de vinos vamos un poco fastidiados

Voz 1161 41:04 el partido de vuelta será el próximo miércoles en el Bernabéu desde las nueve y media de la noche y sin pausa esta noche arranca ya a la segunda parte del campeonato en Primera División jornada veinte desde las nueve de la noche en el Alfonso Pérez Getafe Athletic sigue siendo baja el portero Guaita en los locales sobre el habla Bordalás

Voz 41 41:18 bueno la verdad es que está bastante mejor ya ha entrenado con un poquito más

Voz 0027 41:22 ha hecho trabajo que lo podía hacer otro pasado

Voz 41 41:24 a principio de semana Hay Si bueno vamos a ver

Voz 1161 41:27 en el Athletic siguen lesionados Kepa Muniain Balenciaga ahí de Marcos y al igual que Bordalás con Guaita Ziganda habla de la lesión de su portero

Voz 42 41:34 mejor no decir plazos porque luego cuando si se retrasa mesa adelantan parece como que no aciertas por parece como que estás escondiendo te estás equivocando entonces como tampoco es una ciencia cierta o el hemos dado un tiempo más no en ningún retraso ni adelanto en el mundo

Voz 1161 41:48 arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano arranca también la jornada veintitrés en Segunda desde las nueve de la noche Granada Zaragoza va a arbitrar el colegiado castellano manchego Arcediano Monés Cillo IHS recuperaba el partido aplazado por la nieve de la jornada diecisiete también en Segunda en el que el Nastic se imponía a Osasuna por cero dos del mercado del Barça anunciaba la renovación de Piqué hasta dos mil veintidós cláusula de quinientos millones y otra del mercado internacional la bombilla han sacado fuera de la lista para el partido de Liga de hoy Dortmund ante el Hertha por lo cercano de su fichaje por el Arsenal en este mercado de invierno en el Dakar a falta sólo de dos etapas para el final sigue dominando Carlos Sainz ahora con menos ventaja tras perder ayer dieciséis minutos con Peterhansel tiene todavía casi cuarenta y cinco sobre el francés y en motos Farrés sigue siendo el mejor español cuarto a cuarenta y nueve minutos de Waldner hoy penúltima etapa San Juan Córdoba trescientos sesenta y nueve kilómetros cronometrados y quinientos sesenta de enlace en balonmano España descansa este viernes en el que se disputan dos partidos del Grupo II desde las seis y cuarto Alemania República Checa desde las ocho y media Eslovenia Dinamarca el primer rival de España será el domingo que en concretamente Macedonia en la Euroliga ayer victoria del Barça sobre el ochenta y uno sesenta y seis y derrota de Valencia al guiris ochenta y seis ochenta y dos hoy los otros dos partidos desde las ocho y media Baskonia Armani y desde las nueve menos cuarto Unicaja Real Madrid y en la NBA no ha jugado calderón en el Cleveland ciento cuatro Orlando ciento tres Además Boston ochenta Philadelphia ochenta y nueve Houston ciento dieciséis Minnesota noventa y ocho y Forlán cien Indiana noventa y seis

Voz 4 43:10 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada seguro a todo riesgo y todo lo mantenimientos incluidos

Voz 45 45:48 hola sepan ustedes que un mini

Voz 1727 45:52 straw del PP jamás comete errores dice José

Voz 45 45:55 buenos días Pepa comparece el ministro

Voz 1100 45:57 el interior Juan Ignacio Zoido en el Senado y como hombre cabal que siguió el cuadernillo que Mariano Rajoy les tiene grabados a fuego en la frente a todos los ministros nada malo lo hemos hecho nunca desde la noche de los tiempos jamás esté PP ha cometido un error ni por exceso y por defecto basta ya de críticas que este Gobierno congela Ical es lo más cercano a la perfección que se pueden encontrar en ministros secretarios de Estado incluso subsecretarios hasta los bedeles son la quintaesencia de la prestancia siempre animados por la enjundia de su presidente que aguanta a pie firme cada pétrea todo lo que le echen Bárcenas caza y toneladas de corrupción se plantan ante la oposición chulos y bendecidos por su superior fueron uno de octubre un desastre sin paliativos el que seis mil agentes malamente desplazados a Cataluña todos los efectivos de la y de la Guardia Civil de todas las policías ni siquiera lograron detectar los miles de urnas que el Govern reiteró por la cara ochenta y siete millones de euros costó al Gobierno español y por tanto usted decía este Ojo la mejor campaña de publicidad que jamás tuvieron los independentistas dentro y fuera de Catalunya

Voz 1727 47:08 cientos de televisión retransmitiendo en porrazo

Voz 1100 47:10 los ningún error presume El ministro tarea enero el ojo izquierdo

Voz 37 47:21 en Hoy por hoy Pepa Bueno pues ya ves Francia dará

Voz 1727 47:46 diariodehoyporhoy del diecinueve de enero del año dos mil dieciocho escribe Pablo Rivero Diego es médico de urgencias y tiene mucho mucho trabajo