Hoy por Hoy (19/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias buenos días aviso a navegantes de la Fiscalía Anticorrupción Sun corruptos se quiere repetir y confesar tiene que pensarlo con tiempo no nueve años después de estallar el escándalo en la instrucción con el juicio en marcha y sobretodo con los presuntos delitos acreditados ya por la investigación por la propia confesión de los empresarios corruptores hoy a las diez en dos horas Se reanuda el juicio de la Gürtel en Valencia sobre la presunta financiación irregular del PP dos encausados Pablo Crespo y Álvaro Pérez intentaron ayer un pacto con la Fiscalía a cambio de tirar de la manta la Fiscalía rechazó el pacto espera ver que declaran hoy en el juicio Easy confiesan la manta descubre algo realmente relevante si revela por ejemplo la X de todo el entramado quién daba las órdenes os dónde está el dinero entonces se puede plantear una rebaja en la petición de Prince y al margen de la Gürtel pero relacionado con el acorrala miento del PP por la sucesión de escándalos especialmente ahora que resuenan en los tribunales las confesiones de los empresarios ojo a las palabras del concejal del ayuntamiento de Murcia Roque Ortiz que no habla que sepamos de corrupción pero que sí describe con desparpajo el clientelismo

Voz 1727 01:49 hay mucha gente que está donde está gracias al Partido Popular que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido

Voz 1727 02:17 es cuánto dinero público le costará a España el rescate de las autopistas radiales Aimar Bretos

Voz 0027 02:22 los Fomento ya comunicó a Bruselas que rescatar esas autopistas costaría dos mil millones de euros pero después de rescatar las a final de este año se volverán a privatizar por cuanto pues se acaba de calcular lo acaba de calcular Fomento que será por entre setecientos y mil millones el resultado de la resta en el mejor de los casos se habrán perdido mil millones de euros público

Voz 1727 02:40 en Alemania seiscientos delegados del Partido Socialdemócrata deciden este fin de semana probablemente el futuro de su país y en buena medida también la estabilidad política de la Unión Europea ellos tienen que aprobar o rechazar el acuerdo al que llegaron Merkel y Schulz para negociar una nueva gran coalición

Voz 0027 02:56 la corriente interna más a la izquierda del ex PDS está dejando la piel para que el domingo gane el no al acuerdo pero

Voz 0027 03:05 la mayor confederación sindical del país y ha anunciado que apoya este pacto

Voz 1561 03:09 Insulza se juega su carrera política en Estados Unidos

Voz 0027 03:19 se tiene que votar la renovación de los Presupuestos en el Senado pero los demócratas pretenden bloquearlos porque no incluyen una solución para los Dreamers los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo los niños si finalmente se decreta el cierre de gobierno todos los funcionarios dejarían automáticamente de recibir sus líderes

Voz 1727 03:34 y escuche la respuesta de Namibia Donald Trump después de que dijera aquello de que varios países entre ellos algunos africanos eran agujeros de mí

Voz 4 03:42 verdad que buenos días América letra si alguna vez habéis querido dejar ese país tan bonito y tan perfecto venir a un auténtico país de mierda de África nos encantaría invitaron a a la mierda de Namibia es uno de los mejores países de mierda ahí fuera

Voz 1727 04:00 estos no le han dado la vida se han convertido en una campaña promocional de su Turís y a las ocho y media recibimos en Hoy por hoy a Juan Carlos que hará que desde hoy integra como otros padres que han perdido violentamente a sus hijos una plataforma para pedir que el Congreso no derogue la prisión revisable permanente a la tragedia personal esta familia suma dado un terrible y despiadado escrutinio público que obliga a los medios de comunicación a reflexionar y eso haremos con él y tres

Voz 0027 04:32 la primera que realice las intenciones salmonela Lactalis retira en España XXXVII productos de alimentación infantil de las marcas nutrir Gavira Puleva BP

Voz 1727 04:41 días ya está controlado el vertido de queroseno

Voz 0027 04:43 dado a una reserva natural en la costa de Tenerife los votos han sellado la fuga en una planta de repostaje de combustible y ojo

Voz 1727 04:48 la matriculación en masa de barcos españoles en Bélgica

Voz 1561 04:51 ya se está notando en puertos de Andalucía Murcia en la Comunitat Valenciana y Baleares cada vez más embarcaciones de recreo españolas se matriculan en Bélgica porque los requisitos de seguridad son menores que además es más barato

Voz 7 06:58 cinco goles David Piscina Monte cuida

Voz 8 07:54 hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 12 10:25 cuando vas a rebajes buscando una chaquetilla del alma Vero pilla es un chaquetón de esos que antes costaba Dunga lana te sientes ciborgs si quiere sentir derivó piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros test dos euros sin intereses ni comisiones entran libros punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siente Teddy Bush

Voz 14 11:14 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:18 son las ocho y once las siete once en Canarias el juicio por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en Valencia ha dado un nuevo giro en las últimas horas que puede condicionar la sesión de hoy aplazada desde el miércoles por la hipotética confesión de dos de los principales imputados Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes cuando sus abogados pidieron un receso el miércoles se dio por hecho que tenían ya en la punta de los dedos un pacto con la Fiscalía para que les rebaje la petición de condena a cambio de reconocer que el PP valenciano se financió con dinero público nueve de los empresarios que han pasado por el juicio ya lo han admitido Francisco Correa también Crespo y El Bigotes querían hacerlo también para mejorar su situación penal pero Miguel Ángel Campos buenos días hola muy buenos días Pepa fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran a las desde que de momento no hay pacto a cambio de confesión que ya está todo tan claro que dos confesiones más no cambiarían practicamente nada salvo que la confesión llegue muy lejos si te lo cuentan campos con una metáfora muy gráfica esto

Voz 1552 12:19 es una partida de ajedrez no es momento de tablas porque las condenas están aseguradas afirman fuentes de Anticorrupción a la SER no obstante si tiran al Rey dicen estas fuentes en referencia a la X del entramado corrupto pueden ver atenuada la petición de condena rebaja que se movería en el margen de la pena es decir Siles están pidiendo seis años de cárcel por un delito que contempla entre cuatro y seis la Fiscalía puede cambiar solicitar ahora la pena menor y para ello la confesión deberá ser muy relevante y veraz anticorrupción es rotunda al respecto asevera Pepa que sólo será tenida en cuenta si aportan nueva documentación dan a conocer el paradero de dinero hechos que desconozcan los investigadores y sobre todo contar quién o quiénes estaban al frente de los métodos ilícitos de pago desde el Partido Popular y la Generalitat Valenciana anticorrupción recibía ayer a los abogados de los acusados les escucho pero rechaza un acuerdo sobre penas concretas a las diez de esta mañana se reanuda el juicio la actitud de los acusados según afirman a la SER es la de colaborar a pesar de la negativa al pacto del fiscal habrá que esperar al inicio de la vista oral

Voz 1727 13:31 gracias Miguel Ángel Manuel Jabois qué tal buenos días

Voz 15 13:33 estás Pepa buenos días ya ves quieren tirar de la mano

Voz 1727 13:36 da pero la Fiscalía les dice que bien que gracias pero que la manta es muy pequeñita

Voz 15 13:40 ya trío se retira del todo o nada bueno me decía un cargo de hace unos meses cuando se quiere negociar con una pena de cárcel yo le decía bueno pero para qué qué sentido tiene si ya nadie se va a librar el prisión me dijo pero hay muchas maneras de estar en prisión hay muchas maneras también de estar en la cárcel

Voz 1727 13:57 mismo seis años que cuatro eh bueno eso también eso

Voz 15 13:59 desde luego lo primero pero pero de todos modos y a mí me entusiasmados lo he vuelto a encontrar estos días en los periódicos esa expresión de tirar de la manta fíjate en España tenemos está asimilada la parafernalia de la corrupción que hay cosas que ya no salen solas si un acusado quiere hablar en enero se dice que va a tirar de la manta si lo hace en junio se dice que va a poner a funcionar el ventilador hemos conseguido ya acoplar la corrupción a las estaciones entonces lo había pensado en la forma natural es verdad que la manta sigue en su sitio dos de momento apagado pero cuando alguien amenaza contra de la mano en realidad lo que está haciendo es anunciar casi que no va a contar nada o que quiere simplemente sentarse a negociar con hay que tirar de levantan ya no es esta para nadie sino parte primera Dati e invitar a los demás a que se vengan contigo eh en todos nuestros grandes casos de de la corrupción estos que estamos contando todos los días

Voz 1727 14:48 nadie ha dicho nunca fíjate que ya lo ha contado

Voz 15 14:50 todo no hay nadie en prisión que digan bueno yo ya no tengo nada más que decir siempre hay una carpeta debajo de la manga no es una cosa tremenda que hace temblar el país tú te acuerdas ocurrió con Bárcenas ahora siguen obras y ahora sí ahora sí esta es la segunda frase preferida por cierto de la corrupción españoles

Voz 8 15:04 dando yo hable en cuando yo hable pero nadie habla con nadie habla

Voz 15 15:07 lo suficiente y de hecho seguimos investigando fíjate con todos los recursos disponibles cinco años después quién es ese misterioso m punto Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas con la entusiasta colaboración además de género fue en fin de semana demasiados

Voz 11 15:25 buenos días

Voz 16 15:26 dos triples de la ONCE de ayer el número premiado ha sido ochocientos sesenta y seis billetes participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social pídele el tríceps de la vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es cuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Jacques Barrot de la ONCE en la ONCE los más ilusión

Voz 1510 15:52 tenga son Gran Vía

Voz 17 15:54 ah sí

Voz 14 17:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 17:05 son las ocho y diecisiete la siete y diecisiete en Canarias mañana se cumple un año del inicio de la mayor tormenta política de Estados Unidos desde el Watergate la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca Miguel Ángel Muñoz Encinas buenos días

Voz 1561 17:18 hola Pepa buenos días sí fue el veinte de enero de dos mil diecisiete Trump juró su cargo en Washington ese día eran muchos en Estados Unidos los que no se creían que estuviera pasando algo así de hecho escucha cómo empezaba esa noche su monólogo Stephen Colbert es el presentador estrella del programa nocturno de la CBS

Voz 7 17:36 yo estoy despertando de un coma mal momento para empezar el supieron supone en el tramo pasado investido presidente de sé lo sé escucha nosotros estamos hundidos con nosotros

Voz 0027 17:53 hemos estado despiertos todos

Voz 7 17:56 no

Voz 1561 17:57 Colbert termino esa noche su monólogo diciendo ya echo de menos a George Bush

Voz 1727 18:12 desde luego visto lo visto Miguel Ángel los temores de principios del año dos mil diecisiete estaban más que justificados

Voz 1561 18:19 sí porque su populismo no tardó en empezar a convertirse en decisiones políticas lo primero que hizo fue imponer un veto migratorio a media docena de países musulmanes que fue parado por los tribunales y al que a día de hoy de sigue dando vueltas porque cada paso que da Se lo frena la justicia también se salió del Acuerdo de París contra el cambio climático que había firmado Obama así que no salimos pero negociaremos y a ver si podemos alcanzar un acuerdo justo Si Podemos genial si no podemos bien

Voz 9 18:46 that's

Voz 1561 18:47 además está renegociando el acuerdo comercial con Canadá y México sigue enterrado en construir el dichoso muro aunque todavía no haya puesto en un ladrillo también ha tenido tiempo de crear un incendio en Oriente Próximo reconociendo Jerusalén como capital de Israel en este primer año Trump ha ordenado su primer bombardeo aéreo ha sido en Siria como respuesta a un ataque químico contra población civil ya ha amenazado con destruir por completo Corea del Norte

Voz 16 19:09 con fuego y furia como El mundo nunca visto

Voz 1727 19:19 aparte de Corea del Norte el terrorismo internacional ha servido también para alimentar sus argumentos

Voz 1561 19:23 de hecho cada atentado que se ha producido en el mundo lo ha utilizado para defender sus tesis y sino lo había se lo inventaba o aquel día que habló en un mitin de lo que había pasado en Suecia

Voz 16 19:33 en horas en Sweet Sweet Home sweet

Voz 1561 19:40 en Suecia quién lo iba a creer en Suecia bueno Suecia no había pasado nada esa noche eso sí cuando la tragedia es en casa como en la masacre de Las Vegas el problema nunca es el exceso de armas en Estados Unidos en este año Trump también ha hablado de España para decir que es un gran país y que espera que siga unido lo repitió dos veces delante de Rajoy en la Casa Blanca en plena crisis de Cataluña

Voz 20 20:02 en han hecho tu limeño en aire te pues ya se han hecho dueños

Voz 1727 20:09 Pérez

Voz 1561 20:09 trampa tenido innumerables líos y cambios en su equipo mantiene un enfrentamiento encarnizado con grandes medios como la CNN o el New York Times a los que llama mentirosos continuamente tampoco ha podido acabar con el programa sanitario Obamacare así que uno de los pocos logros que ha podido vender es el mayor recorte de impuestos de la historia de Estados Unidos

Voz 21 20:27 eh

Voz 1727 20:32 es precisamente la falta de financiación puede ser el primer problema grave para Trump en este dos mil dieciocho

Voz 1561 20:38 sí porque salvo acuerdo de última hora se enfrenta hoy mismo a lo que se denomina cierre de gobierno es decir que puede que no haya dinero para financiar los servicios públicos verdad Marta del Vado corresponsal de la Ser en Estados Unidos buenos días

Voz 1510 20:48 buenos días Miguel Ángel si así es la semana pasada Donald Trump rechazó un acuerdo bipartidista porque no incluía la financiación que exige para construir el muro situando los dos partidos en la misma casilla en la que estaban cuatro meses atrás cuando empezaron las negociaciones lo que pasa es que están medianoche se cumple la fecha límite para evitar un cierre de gobierno así que los República Nos están intentando sacar adelante el plan B que es una prórroga de un mes para seguir Nawja don Fabrizio Miccoli sea skins según fuentes de la líder demócrata en la Cámara Nancy Pelosi explicaba anoche que los republicanos no han hecho su trabajo porque en realidad los presupuestos tenían que haberse aprobado el treinta de septiembre del año pasado ahora piden una cuarta prórroga pero esta vez los demócratas dicen que no la van a apoyar si no hay un acuerdo para regularizar a los Dreamers así que si no hay un acuerdo antes a partir de las doce de la noche se paralizarán los servicios públicos no esenciales por falta de fondos en las arcas públicas ningún partido quiere esto pero

Voz 1727 21:43 los republicanos mucho menos porque pone en

Voz 1510 21:46 evidencia su incapacidad para legislar sería la primera vez en la historia que se cierra el gobierno con el mismo partido controlando las dos cámaras y la Casa Blanca

Voz 1727 21:54 además Marta otro enorme nubarrón que acecha Donald Trump es la investigación sobre sus vínculos con Rusia que puede acabar en meses pues si Pepa

Voz 1510 22:02 que no hay un calendario definido la investigación avanza y avanza rápido sobre el círculo más cercano al presidente la investigación en este punto tiene tres aristas la primera la interferencia rusa en las elecciones presidenciales las posibles implicaciones para Trump Nos las explica Alfonso González de León que es abogado especializado en el sistema estadounidense y actualmente es consultor en Vince

Voz 10 22:23 finalmente la colusión como tal no está tipificado con crimen cederán en Estados Unidos lo que sí sería un delito sería estaremos Ana que trompo la campaña Trump con el conocimiento de Trump conspiró con agentes rusos para quebrantar la norma federal confirmarlo que protegen frente a los ciberataques y en este caso se produjo el ataque contra al

Voz 1510 22:46 la segunda es un presunto delito de obstrucción a la justicia sin Müller prueba que lo cometió Se abre la puerta en las cámaras para un impeachment y la tercera los negocios del presidentes

Voz 10 22:55 lo que se investiga lo que se descubre es una operación de blanqueo de capitales au de fraude fiscal y también podría ser causa de abrir un proceso de impeachment porque el proceso de impeachment al final el presupuesto que se ha de dar es que se haya cometido un delito

Voz 1510 23:10 no es descartable Müller está en ello y acusado ya a dos de sus ex asesores de campaña por blanquear dinero

Voz 1727 23:24 otra de las posibilidades que se esgrimen para apartar a Donald Trump de la Casa Blanca antes del año dos mil veinte es su salud mental esta semana Miguel Ángel se han publicado los datos del reconocimiento médico que se ha hecho a petición eso sí de la Casa Blanca el resumen es que está bien aunque tiene un poco de sobrepeso pesa ciento ocho kilos mide uno noventa tiene doscientos veintitrés de colesterol un poco alto un poco alto

Voz 1561 23:46 es muy sedentario el test cognitivo salió bien acertó treinta de treinta hizo pleno también es verdad que el test consistía en repetir una lista de palabras identificar fotos de animales como un león o un camello no es que le pusieran precisamente una huella que igual esta menos bis a dibujar un cubo o un reloj con una hora determinada bueno bromas aparte el doctor que le ha hecho el reconocimiento es el mismo que supervisó a Obama que goza de gran prestigio aunque algunos expertos consideran que el test que se le hizo Trump es muy básico y que habría que hacer una detallada evaluación neurosis murió psiquiátrica

Voz 1727 24:15 para conocer de verdad su salud mental Marta Miguel Ángel gracias gracias un abrazo buenos días

Voz 1727 26:23 ah bueno son las ocho veintiséis las siete y veintiséis en Canal

Voz 1561 26:27 Caixa Caixabank patrocina este espacio

Voz 1727 26:38 ha muerto sola la mujer que tuvo que separarse de su hermana para seguir cobrando la pensión una pensión de trescientos setenta euros de la que vivía

Voz 0027 26:47 hace unos meses les contamos el caso de Dos Hermanas Almazán en Soria dos hermanas de ochenta y tres y noventa y cuatro años que tuvieron que separarse y dejar de vivir juntas en la misma residencia porque la Seguridad Social las consideraba una misma unidad familiar amenazaba con quitarle a una de ellas una pensión no contributiva de trescientos setenta euros para seguir recibiendo las dos pensiones bajísimas se tuvieron que separar Ilha mayor que se tuvo que ir a un piso que tenían en propiedad acaba de morir sola Isabel Villar buenos días

Voz 0268 27:13 buenos días y nos lo acaba de confirmar el albacea de una de las hermanas ha confirmado la SER la muerte de Julia la hermana mayor a los noventa y cuatro años los vacía se llama Ángel Martínez

Voz 0268 27:25 ha confirmado que Julian murió sola en su piso de Madrid al que tuvo que volver desde la residencia en la que había entrado después de romperse la cadera allí fue para estar con sus dos hermanas Sevilla era la mediana de tres hermanas la mayor ya fallecido Yves entró a la residencia después de romperse la cadera pero tuvo que salir cuando la Junta de Castilla y León les informó de que si seguían viviendo juntas la hermana menor encarna perdería su pensión

Voz 24 27:48 se cayó y se rompió lo sabían todo ese vino hacia la residencia para estar con las hermanas antes de que muriese la ocho entonces estaban en las tres que cuando estaba si estás murió la otra bueno la sorpresa fue que en febrero del dieciséis de febrero o en marzo a Pose Racing una carta en encarna recibe una carta de la Junta de Castilla y León diciendo que cómo vive su hermana Julia con ella en la misma unidad familiar León agitar una pensión no contributiva se tiene de trescientos sesenta años

Voz 0027 28:21 a raíz de su caso el albacea de de las hermanas abrió una petición en la plataforma change punto org que ya va por las ciento treinta y cinco mil firmas para cambiar la ley y que ninguna persona mayor se vea en la misma situación que Julia encarna pero a día de hoy la ley sigue exactamente igual la prostitución de menores en Lugo va a quedar sin condena por los retrasos judiciales en un caso que cuenta hoy el diario El País una chica colombiana a la que empezaron a prostituir en España con diecisiete años denunció en dos mil diez que su proxeneta había abusado de ella pero no la llamaron a declarar hasta dos mil dieciséis el caso había prescrito ya que además la Fiscalía considera que no hay indicios de delito de prostitución coactiva a pesar de que la propia Fiscalía reconoce que los testimonios recogidos en el sumario señalan que ese proxeneta era exigente desaconsejaba con qué clientes podían subir incluso próxima al lugar en el que se encontraba el cliente en el mostrador una bayeta un cenicero y que además desaconsejaba también que no usen condón pero la Fiscalía considera que no hay delito de prostitución coactiva yo hoy les estamos contando en la SER la alerta en los puertos españoles sobre todo en Andalucía Murcia la Comunidad Valenciana y Baleares porque cada vez más barcos españoles embarcaciones de recreo se están matriculando en Bélgica y por lo tanto está pasando a tener bandera belga porque les sale más barato y porque les exigen menos requisitos de seguridad lo ampliamos a las

Voz 25 29:47 ahora con Caixabank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realice es con tus tarjetas ir con cualquier móvil de la forma más fácil rápida y segura descarga te ahora la

Voz 3 30:09 en la SER Hoy por hoy con fetos

son las ocho y media a las siete y media en Canarias Juan Carlos Quer muy buenos días buenos días qué tal se encuentra

Voz 26 30:24 que en paz dijo la serenidad suficiente que que me manda mi hija es el cielo intentar mandar este mensaje humano que vamos a comunica

Voz 1727 30:34 muchísimo que esté aquí esta mañana que el impulsa a hablar en este momento

Voz 26 30:40 tengo dos opciones una de ellas es la que me pide realmente mi cuerpo de firma llorar desconsoladamente después de casi quinientos días de angustia de de no poder dormir por las noches de que tu vida te conviertes en un autómata el desenlace descubrir el cuerpo de mi hija las sensaciones me voy pero sin embargo yo recibido un impulso de mi hija desde el cielo con una sonrisa comience papá vamos a ayudar a la gente y por eso estoy aquí confiesa que me siente capaz

Voz 1727 31:17 ponerme en su lugar porque creo que nadie puede ponerse en su lugar salvo quiénes han vivido una desgracia similar es por eso que encuentran consuelo con otros padres me imagino que han vivido experiencias similares les vimos juntos en el funeral de su hija con los padres de Marta del Castillo de Mariluz Cortés de Candeleda Amaya V el Viéitez de Ruth y José Bretón han decidido unirse en una plataforma que echa a andar hoy mismo bajo el nombre tú protección es nuestra lucha que recoge firmas en Change punto org a favor de la prisión permanente revisable para que no se derogue

Voz 26 31:52 claro nuestro objetivo en primer lugar durante la ceremonia de furia en als que imagínate el desarrollo de todos estos acontecimientos tan tan trágicos y tan terribles te te una noria pero me vino a la mente quién querría mi hija que estuviera Quirós y mi hija querría que en esa ceremonia que resultó tan emotiva estuvieran en primer lugar representado siempre pueblo gallego porel cariño enorme ahí la colaboración desinteresada que prestaron durante tantos y tantos meses por eso estuvo convocado el alcalde de La Puebla de Caramiñal mi hija también media papá el alcalde Rianxo porque eso no tiene la culpa de lo que de lo que le ha pasado a a a este pueblo a esta a este bello pueblo y en segundo lugar queríamos dar muchísima importancia en su presencia al al a todas aquellas personas que han compartido con nosotros y con los que yo jamás había hablado nuestro dolor por una razón fundamental por qué por qué nos une el dolor ese uno lugar porque todos himno fue un mensaje que previamente hubiéramos coordinados simplemente les dije venir después del funeral estuvimos dos horas conversando hubo un consenso total con nosotros padres qué es sentimos todas lo mismo a todos nuestros hijos es arriba nos están diciendo ayudemos a otras personas para que jamás les pase esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede ser socio puede esas Rosa puede ser cualquiera de las hijas de las personas Nos están escuchando en en el día de ustedes

Voz 1727 33:49 insisten en que están al margen digo propósito de la plataforma de cualquier instrumentalización política que pueda intentarse

Voz 26 33:55 hombre quiero que ese mensaje queda absolutamente claro solamente sentido común y jamás he tenido afiliación política no me consta que ninguno de los otros padres hayan tenido jamás somos personas de el día a día eh no vamos en coches oficiales y estamos al margen de de solamente pretendemos comunicar llegar con con con nuestro lema eh que se que se ha puesto en en la web a través de Change punto org nuestro comunicado de proteger CES nuestra lucha y que nuestros hijos quieren proteger a los hijos de del resto de ciudadanos españoles

Voz 1727 34:34 señor que ustedes piden que no se derogue no se derogue la prisión permanente revisable pues España tiene un Código Penal durísimo muy duro con el cumplimiento íntegro de las penas y condenas que pueden llegar a los cuarenta años no les parece suficiente

Voz 26 34:50 claro es que debe considerarse a dos circunstancias que que que concurren en este caso hay que nada tienen que ver con con con lo que usted está refiriendo la prisión permanente revisable es una prisión que está prevista exclusivamente para casos de extrema extrema gravedad hasta este momento una única persona eh ha sido objeto de condena a través de esta de esta prisión hiló fue el padre de los niños de Rocío Viéitez eh qué pasó por una sierra a dos niños pequeñitos la normativa penal vigente en este momento establece sanciones efectivamente que son duras todos creemos en la rehabilitación de las personas que sean susceptibles de reeditarse yo soy el primero soy una persona que estoy en oposición a la cadena perpetua eh por cierto un paréntesis cadena perpetua pero pena perpetua para los padres que hemos sido víctima de esto que quiero que quede constancia de ello le voy a poner dos ejemplos una persona comete un delito porque tiene a una drogodependencia e cumple tres cuartas partes de su condena tienen una familia estable que está esperando fuera la posibilidad de tener un puesto de trabajo y esa persona no tiene por qué se le puede dar la opción y el derecho de no tener que cumplir íntegramente la pena por el contrario y frente a esa posición pongamos un segundo ejemplo un violador condenado por violación con una pena de diez años que jamás muestra interés alguno en rehabilitarse que se niega a realizar los cursos que se prestan por parte de los centros de asistencia penitenciaria para intentar recuperar a estas personas y no acepta este tipo de cursos el año diez cumple su pena al año diez y un día a en la calle a nuestra sociedad estará en serio peligro de que nuestra déjanos sea lo siguiente haya antecedentes como el violador del ascensor que ponen de manifiesto como esto que estamos comentando es una realidad no tiene nada que ver una cosa con otra por lo tanto prisión permanente revisable significa casos de extrema gravedad delitos cometidos sobre niños indefensos sobre personas que no tienen capacidad de defensa casos como el de Diana que el chicle que estoy absolutamente convencido y así se va a acreditar en el procedimiento de que no metió a mi genoma atada con unas bridas eh para llevarse la misa

Voz 1727 37:42 piden ustedes también que se activa un protocolo temprano en los casos de desapariciones Ésta es una vieja reivindicación de las familias que tienen desaparecidos para que no se pierdan pistas no en los primeros momentos de la investigación

Voz 26 37:54 es absolutamente imprescindible las primeras cuarenta y ocho setenta y dos horas mil Se deben de dotar de recursos hay unidades especializadas para que de inmediato puedan evaluar el nivel de riesgo de esa desaparición y tomar las medidas para que en esas veinticuatro cuarenta y ocho horas decisivas para una investigación se puedan tomar las medidas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos

Voz 1727 38:21 usted hablaba de la pena perpetua que sufren las familias yo confesaba de entrada que es imposible ponerse en su lugar y otra familia que señor que lo debe estar pasando fatal ahora mismo también ha tenido algún contacto con la familia del autor confeso de la muerte de Diana

Voz 26 38:35 eh el Le quiero comentar una cosa y con el con el máximo respeto para este individuo cuando llovía a su madre aparecer en los medios de comunicación que estaba solo en casa viendo en Telediario vivía esa mujer llorando de modo en que lo hizo llame a una persona que un que de que que había cubierto la noticia de la desaparición de Diana en ABC tirar encarecidamente que me facilitara el teléfono personal esta mujer lo que hizo fue llamarla decirle señora gusten no es la culpable tiene todo mi perdón porque te puedo asegurar que esa persona en ese entorno tan pequeñito que eso ganso es una persona condenada de por vida a sufrir la pena la humillación en la que ha puesto su hija y esa es la misma actitud que han tomado las hermanas y mientras no cambien de actitud por mi parte o toda toda mi sol la vida toda mi pena entender que detrás de esta persona de este individuo imagínate que donde qué calado de persona estamos hablando que tiene una niña de trece años a la que ya destrozado su vida eh y que a pesar de eso

Voz 1727 40:01 pobre niña a pesar de eso claro que sí

Voz 26 40:03 pobre niña como no ella es una víctima más de de de esta salvajada

Voz 1727 40:08 ustedes están en contra la la familia de Diana Quer sin embargo de la de la imputación de la mujer de Abuín no

Voz 26 40:15 existen muchas razones para para que esto sea así su señoría he tomó una determinación que fue a darle la consideración de investigada en base una declaración no se ha practicado con posterioridad ni una sola diligencia no habido ninguna circunstancia objetiva que cambie la situación los resultados previos de la autopsia no descartan la intervención de terceras personas en modo alguno cuando menos parece precipitado eh que nos hayan bajado aún margen a que las dirigencias de curso de la investigación continua para tomar una decisión que consideramos precipitada y que desde el máximo respeto a la decisión judicial por su puesto también hemos recogido

Voz 1727 41:03 durante estos larguísimos interminables y crueles dieciséis meses ha establecido usted una una relación casi personal con alguien de la Guardia Civil con el comandante de la Guardia Civil Arturo Marcos que encauzó la investigación inicialmente y que incluso cuando ya no estaba al frente de la investigación de forma directa foso enlace no fue la persona que le mantenga le mantenía informado usted se deshacen en elogios hacia la tarea de este hombre

Voz 26 41:27 pero pero desde el primer día hay no solamente hacia Arturo que por supuesto sino hacia el resto de personas de cabos de agentes eh que que que desde el primer día nos han dado su apoyo su trato humano June de una sensibilidad Arturo es eh la persona que tuvo que asumir la responsabilidad inicial de la investigación cuando después paso a otra función eh pero que es comandante en estos momentos se tomó la determinación creo que acertada de que cuando con los padres jamás a lo largo de estos quinientos días ha habido un una falta de respuesta a una llamada nuestra polcas final la vida de nuestra hija estaba en manos Arturo

Voz 1727 42:14 era su vínculo exacto

Voz 26 42:17 son momentos a lo largo de la investigación en las que nos ha apoyado a nosotros intento habla siempre en plural mi mi ex mujer no puede estar presente aquí hija tampoco están rotas de dolor eh yo estoy actuando en su nombre pero en el mar nos ha dado apoyo pero también en ocasiones le he dado yo apoyo a él

Voz 1727 42:38 sostenía mutuamente claro momentos en los

Voz 26 42:40 que la investigación parecía que no avanzaba yo les decía Arturo el trabajo en la vida y la dedicación humana que estáis prestando sin fines de semana así Nora así un reloj eh Se para traducir en que vamos a conseguir sacar habían hacia adelante y me hizo una llamada muy humana el aquel día con todo el respeto a la escotes media de la madrugada cuando acababan de poner el foco en el pozo significa Arlés la maldad de una víctima que que amaba la vida ponerle unos ladrillos para hundirlo dentro de un pozo sí recibió esa llamada en medio de un secreto de un silencio sepulcral debía de haber allí diez doce catorce personas y con la voz entrecortada me dijo Kang Juan Carlos ya tenemos a Diana de verdad que nuestra sociedad jamás podrá premiar el valor de tanta gente anónima

Voz 27 43:39 está contribuyendo a que nuestra sociedad sea un poquito más segura en estos momentos otros tantos Juárez y trabajando en muchos casos dice no solamente Guardia Civil nuestra Policía Nacional todas aquellas personas que los cuida

Voz 26 43:52 sí

Voz 1727 43:53 decía usted no sostenemos mutuamente el comandante Arturo Marcos siguió porque tenían que sostenerse han sido meses muy duros para ustedes lo apuntaba hace unos minutos por el motivo principal claro el esencial la desaparición de Diana pero también porque usted y su familia han sido objeto de todo tipo de basura informativa de una manera intolerable muchos medios un escrutinio cruel e injusto con el que esta casa ha sido muy crítico no está usted para escuchar a muchas radios en esos momentos pero hemos sido muy críticos con lo que hacía lo que hacían con su familia han sido capaces de protegerse cómo se protege un ser humano de de ese escrutinio

Voz 26 44:32 en primer lugar porque su propia dignidad eh porque la prioridad en ese momento las ventas en un único objetivo que es intentar localizar al a bajar para de tu hija permanece de la situación pero ustedes una extraordinaria profesional y una extraordinaria comunicadora yo apelo a que se cree un código de ética en el tratamiento de esta información Le quiero significar solamente una cosa Joyce una una llamada mi ex mujer a las cuatro y media de la madrugada para subirme ama a Galicia a recoger los restos de mi hija no quería que viniera a Madrid llamé a mi mujer para decirle no uvas va a ser muy duro que no suba Valeria subo yo yo no tuve fuerzas Nick y se en ningún momento ver el cadáver de mi de mi hija por razones obvias sí hablé con el responsable de de patología de la de de la autopsia para conocer sus impresiones Si que que me informara cómo lo iban a hacer por supuesto malo de hacer todo con el máximo respeto pero no el cuerpo de mi hija dos días después me lo encontré en una portada de un periódico en una niña rodeado de una sábana cuando la Guardia Civil cogiendo unas lonas que no sé de dónde localista me intentó proteger esa esa intimidad así que a quién difunde imágenes yo las cuatro y media cinco y media de la madrugada me estaba tan indignado que cogí el teléfono ya a los medios de comunicación a los que yo tenía acceso les dije tampoco en este momento puede haber respeto para mi hija porqué mi mujer tiene que ver esta imagen porque mi hija debe ver esta imagen así que si usted consentiría eso sí fuera su hija que está viendo esto no lo en Hinault consentiría que estos hiciera yo les ruego memos respeto para paran para mi familia que creo que somos acreedores a eso

Voz 8 46:35 ojalá ojalá esa llamada

Voz 1727 46:38 a responsabilidad profesional no sólo de los profesionales que emiten y difunden imágenes y datos que no añade ninguna información no añade nada a la comprensión de una tragedia como ésta sino también tienes la consumen

Voz 26 46:53 sí

Voz 1727 46:53 eso es débil tienes consumen este tipo de basura

Voz 26 46:56 claro que tanto daño eso mire yo he sido toda la vida empresario Si inventiva siempre empresas para poder disfrutar de mi familia porque no tenía tiempo para ellas y cosas del destino la empresa más bonita que voy a desarrollar en mi vida es la que estoy poniendo en marcha en el día de hoy hemos estado nueve meses sin aparecer en ningún medio de comunicación yeso ha posibilitado que la investigación pudiera desarrollarse sin interferencias evitando la menor cantidad de inconvenientes posibles para llevarla a efecto pero sí que quiero dejar una cosa muy clara ahí en esa compartimos nuestra lucha los padres de Mari Luz y los padres de Marta del Castillo

Voz 1727 47:42 el eh

Voz 26 47:45 Nuestros hijos no son una página de sucesos la vida de las personas de seres inocentes no son una página de sucesos nuestra sociedad tiene que reaccionar de una persona que era mi hija que cuando nació peso tan sólo un kilo y luchó por la muerte seis meses en una UVI por cierto me agradecimiento a las madres que no son enfermeras de de esas unidades de cuidados intensivos de la Paz que consiguió pues se encontró con muchas adversidades luchó a lo largo de toda su vida para sobreponerse a esas limitaciones que tienen todos los los niños

Voz 1727 48:22 los bebés prematuros efectivamente inicialmente

Voz 26 48:24 no me murió luchando igual que nació luchando murió luchando como amaba la vida y no es justo que si eres inocente es el caso de mi hija y el caso de tantas otras dramas familiares que tenemos escenario nuestra obligación es que exista un antes y un después existirá un antes y un después se lo aseguro no voy a consentir que que este tipo de de dramas humanos queden solamente en una página suceso

Voz 1727 48:53 tenemos que terminar Juan Carlos que el padre de Diana que yo le invito para para cerrar porque sé que está muy dolido con la imagen que se ha difundido de de Diana a lo largo de estos de estos meses pues le voy a invitar que pues que que nos cuente que era Diana y que la imagen y el último recuerdo que quede en esta entrevista sea la de su

Voz 26 49:15 adiós previamente a ello permítame por favor pedir a todos los rayos de entes de este programa que me consta que son muchos Diana podría haber sido la dijo que no le pongamos nombre y apellidos yo les ruego encarecidamente que no se dediquen dos minutos de su tiempo entren en Change punto org

Voz 1 49:36 eh

Voz 26 49:36 en donde los cinco padres que hemos sufrido estas tragedias hemos creado una plataforma conjunta eh y que por favor con su con su firma nos ayuden a contribuir a que nuestras hijas no sean una página de sucesos es un mensaje lanzado a los ciudadanos Nuestros políticos sí o sí deben de tener en la realidad social la última encuesta del diario El País del día diecisiete de enero antes de ayer dice que el ochenta por ciento de los ciudadanos para este tipo de delitos tan excepcionales y tan extraordinariamente graves e están de acuerdo

Voz 1 50:15 sí

Voz 26 50:16 por favor antes de que puedan continuar haciendo otra cosa en tienes en esa web ya apoyemos

Voz 1727 50:24 una frase que defina a Diana para

Voz 26 50:26 algunos pues solamente una frase que Diana nos enseñó a más la vida que yo he de mi hija lo único que he recibido ha sido cariño que ella siempre por su carácter extremadamente bondadoso y extremadamente elegante ha cubierto una misión Iker tan solo hemos tenido dieciocho años ahora está con su hermana que falleció cuando ella nació con Carolina desde el cielo va a ayudar a su hermana Valeria ya su madre

Voz 1727 50:55 Juan Carlos Quer gracias por estar en la SER y un abrazo muy fuerte a toda la familia

Voz 0027 51:00 a usted gracias por ayudarme difundido este mismo

Voz 26 51:03 no

Voz 3 51:07 hoy por hoy hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 51:21 seis grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días su testimonio lo acaban de escuchar en la SER el padre de la joven madrileña Diana Quer Juan Carlos Quer

Voz 26 51:31 porque con Pepa Bueno sentimos todos lo mismo y a todos nuestros hijos es arriba nos están diciendo ayudemos a otras personas para que jamás les pasé esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede esas Rocío puede ser rosa puede ser cualquiera de las hijas de las personas que nos están escuchando en en el día a día

Voz 1275 51:52 Habla Juan Carlos Quer de la plataforma que han puesto en marcha familias que han vivido lo que ellos esa plataforma empieza a andar hoy mismo bajo el nombre tu protecciones nuestra lucha recoge firmas en Change punto org a favor de la prisión permanente revisable avanzaba ayer por la tarde aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el portavoz de Ciudadanos en la comisión de la corrupción de la Asamblea hay acuerdo de los grupos de PSOE Podemos y de la formación naranja para llamar a Cifuentes a comparecer de nuevo el dos de febrero en la primera sesión de esta comisión en este dos mil dieciocho para que explique por qué se ocultaron los papeles del Canal de Isabel Segunda cuando había permiso del juez para entregarnos a la oposición porque es extravió precisamente esa providencia del magistrado Hinault la otra comunicación en la que el juez aceptaba la personación de la comunidad en Lezo que llegó al mismo fax y a la misma hora sera el lunes la Mesa de la Asamblea en la que tenga la última palabra sobre la comparecencia de la presidenta la socialista Nani Moya cree que el Partido Popular hará lo imposible para evitar que hable Cifuentes asegura que hay motivos de sobra para pedir esa comparecencia lo cree también el diputado de Podemos Miguel Ongil