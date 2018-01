Hoy por Hoy (19/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Carlas usted descarta regresar a España a pesar

Voz 2 00:15 Enrique lo prometió en campaña porque no se puede ser presidente desde la presión dice Aimar Bretos

Voz 0027 00:21 el ex presidente catalán asegura que intentará que el invitan a distancia desde Bruselas hice que sigue posible gobernar desde allí con las nuevas tecnologías

Voz 2 00:29 si la presidencia de la Generalitat amplitud

Voz 0027 00:33 podrá ejercer la presidencia de la Generalitat en plenitud gobernando para todos desde Bruselas entrar Mònica Terribas en Cataluña

Voz 3 00:40 digo es la única manera eso poderoso seguro

Voz 0027 00:44 la capital desde luego desde donde no puedo serlo es desde prisión por lo tanto es la única manera de hacerlo con seguridad palabras Puigdemont hace sólo unos minutos en Madrid la oposición pide la dimisión del consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Cristina Cifuentes por diferenciar niños pobres de niños normales Laura Gutiérrez

Voz 4 01:02 Carlos Izquierdo así se llama el consejero respondía de esta guisa el portavoz del PSOE Ángel Gabilondo que había reprochado al Gobierno madrileño que haya un treinta y cuatro por ciento de niños en riesgo de pobreza en la Comunidad hablo de niños pobres niños normales le afea va después sus palabras el diputado de Podemos Emilio Delgado

Voz 5 01:18 sigue el giro en alguna cosa señor Gabilondo usted da para la calle habiendo niño pobre uno normal uno normal

Voz 3 01:25 P Fire señorías en pleno silentes

Voz 6 01:29 más sobre pobreza por cierto señor Usero Izquierdo niños pobres son niños normales y que no parece normal haciendo según qué declaraciones en esta asamblea insistentemente a usted

Voz 4 01:40 varios diputados del PSOE han pedido en las redes sociales la dimisión del consejero por estas palabras por este discurso que tachan de discriminatorio y clasistas

Voz 0027 01:47 sobre precariedad laboral se lo estamos contando en la Cadena Ser el prestigioso modisto castellanomanchego Alejandro de Miguel se enfrenta a los tribunales por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores intentó trampear a la Inspección de Trabajo ingresando a sus empleadas el dinero que les debía y exigiéndoles después que se lo devolvieran ser Toledo Juan Vicente Muñoz

Voz 1238 02:04 la Inspección de Trabajo ha pedir a la Fiscalía que actúe contra el modisto Alejandro de Miguel abonó el pasado verano a sus trabajadoras entre tres mil quinientos y seis mil quinientos euros que les debía pero después exigió su devolución una empleada se negó y fue despedida ha quedado esto probado en una grabación que realizó la empleada que es lícita además han examinado las cuentas bancarias de las trabajadoras donde han quedado reflejados esos movimientos es un ejemplo de precariedad laboral en la alta costura ya que también la empresa de este modisto pagaba sus trabajadoras menos de lo establecido en el convenio no les abonaba pagas extras ni el mes de vacaciones

Voz 0027 02:34 mientras los mil trescientos profesores asociados que hay sólo en la Universidad de Valencia van a ir a la huelga para protestar contra esta figura la de profesor asociado que como ya les hemos contado otras veces en Hoy por hoy se ha convertido en una herramienta que utilizan las universidades para trampear contratos de profesores y para pagarles en muchos casos incluso por debajo del salario mínimo interprofesional Rafa Márquez buenos días la huelga prevista

Voz 4 02:53 ser indefinido a partir del veintinueve de enero coincidiendo con el inicio de las clases en el segundo trimestre Isabel de la Cruz portavoz del colectivo valenciano

Voz 7 03:01 es que nos hemos encontrado con ahora en enero sacan plazas de asociado diciendo que son incidencias de inicio de curso el inicio del curso que yo sepa es en septiembre pero esto ya un poquito sangrante al final pues tendremos que ir a la huelga el último recurso que tienen

Voz 4 03:13 hace dos meses hablábamos en Hoy por hoy con el rector de las Universidades Españolas es

Voz 8 03:18 Roberto Fernández el no poder contratar más pausado no poder renovar las plantillas cuando la gente se ha ido jubilando ha ido haciendo que todas las universidades hayan cogido esa figura de asociado y digamos la hayan adulterado que se está convirtiendo en un profesorado pobre

Voz 4 03:33 áreas sentencias avalan ya las peticiones de este colectivo

Voz 0027 03:36 hoy en Barcelona la atención esta alerta que les estamos contando esta mañana alerta en los puertos españoles sobre todo en Andalucía en Murcia en la Comunidad Valenciana y en Baleares porque cada vez más barcos españoles embarcaciones de recreo Se están matriculando en Bélgica que por lo tanto están pasando de tener bandera belga bandera española era belgas porque les sale más barato porque el ex exigen allí menos requisitos de seguridad hay puertos en España en el que está mutación abanderado huelga afecta al quince por ciento de los barcos Sara Armesto buenos días

Voz 2 04:02 el cambio de bandera a las embarcaciones de recreo les supone un ahorro de hasta mil quinientos euros pueden eludir la normativa de seguridad española que es más costosa y además matricularse en Bélgica es más sencillo rápido esta fuga se está produciendo en Andalucía Cataluña y en mayor medida en el Levante español la patronal de empresas náuticas de este agravio comparativo vivo trabaja con el Ministerio de Fomento en una normativa para modernizar el sector y frenar este éxodo de embarcaciones las

Voz 13 08:07 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Bale arroba hoy

Voz 14 08:13 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 15 08:19 el mundo cambia son las dos de la tarde la una en Canarias que espero que el Partido Popular cumplan en convocará el referente del guber convocará el referéndum acata instante Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación aparecen goteras por otra parte

Voz 2 08:31 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable no queremos que te pierdas

Voz 16 08:40 en los demonio nuevo sondeo vuelve a dar la victoria al partido es decir aguantar a seguir en la carrera electoral explotar un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 7 08:51 queremos hechos y queremos hastío

Voz 3 08:54 porque es un auténtico acto de pan el lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias obra catorce con José Antonio Marcos síguenos también en hora

Voz 17 09:04 a catorce punto es Cadena SER

Voz 20 10:31 qué tal

Voz 19 10:46 B B detrás reserva ya tu Crucero dos mil dieciocho llena de ventajas Nuria paquete de bebidas gratis que regalo de trescientos euros itinerarios exclusivos para no perderte nada en muchas más ventajas informa Tel novecientos dos doscientos cuatrocientos en cualquiera de nuestras setecientas tiendas o en vez de baja Bronx punto com

Voz 3 11:08 en el capítulo de ayer

Voz 22 11:11 el esto no se va a celebrar si esa es Fornas si tuvieran se encargarían las autoridades e impedir que se pusieran de lo que no lo voy a contar eso del señor Puigdemont no te voy a hacer para retirar

Voz 3 11:25 no fueron encontradas y ir algo que era importante lamento que haya habido heridos pero sin duda los responsables son aquello que con un comportamiento arbitrario pero irresponsable e ilegal el Quirinal pasión no la de que cumplían al mandato judicial fue profesional fue proporcionada

Voz 23 12:05 no hay posibilidad dice el ocultamiento de entre votos y por uno de agua no cuestionamos el dispositivo policial

Voz 3 12:14 cuestionamos las órdenes recibidas por ese impositiva policía seguir

Voz 22 12:20 con los españoles en el puesto hacer ahora que inspiró a recuperar de setecientos a mil millones la cuenta parece clara de mil a mil trescientos millones de euros de desfase que engrosarán el déficit público este año ya no es suficiente mente el nuevo asuma ese cargo quién hoy está al frente de esta Administración cientos de moda

Voz 3 13:03 el ciudadano

Voz 22 13:20 son las nueve y trece minutos de la mañana las ocho y tres en Canarias Pablo Iglesias muy buenos días buenos días Pepa como esta

Voz 1 13:27 bien acaba de irse Juan Carlos que era un hombre en carne viva ahora mismo un padre que acaba de vivir una tragedia de una dimensión imposible de comprender es imposible a mi juicio de comprender sino que ha vivido y a pesar de esa enorme tragedia personal y del peligro que entraña hablar de leyes en caliente lo cierto es que tu caso sumado a otros recientes ha vuelto a poner de actualidad el debate de la prisión permanente revisable que está pendiente de decidir si se deroga o no por una iniciativa del PNV a la que se sumó el PSOE se sumaron ustedes Unidos Podemos parece que se va quedar sólo el PP usted mantiene la misma posición

Voz 24 14:05 la escuchando al padre de Diana que hay aquí es desgarrador yo no creo que fuera capaz de mantener esa sensatez ese tono tranquilo y cariñoso si hubiera ocurrido algo tan horrible pero que ese crimen ha puesto encima de la cima de la mesa muchas cosas para empezar lo que significa la violencia machista el tratamiento que los medios de comunicación dieron a este caso que yo creo que fue vergonzoso señalando a un joven que

Voz 1 14:32 no todos los que ocurre es verdad es verdad pero creo

Voz 24 14:35 que cuando la Guardia Civil señaló con tono con mucha pertinencia que que no habían ayudado mucho sobre todo al señalar permanentemente a a una joven y poner en cuestión su vida y cómo vestía hay como ser relacionaba cuando lo que teníamos encima de la mesa era un crimen machista y creo que para combatir la violencia machista creo que es lo más importante no es tratar de convertir legítimo asco el legítimo odio que todos podemos tener en las entrañas en política penal sino dotar de recursos a las administraciones para combatir la violencia machista yo creo que es algo absolutamente normal que todos sentiría vamos que que yo sentiría la sensación de querer castigar a criminales repugnantes que son capaces de hacerle algo algo como eso un ser humano pero creo que los que tenemos responsabilidades políticas tenemos la obligación de de no permitir que se traduzca en las entrañas el leyes sino de hacer leyes eficaces para proteger de verdad a las mujeres en este país del mismo modo que que los que tenéis el poder de hablar en los micrófonos y algunos lo habéis demostrado tenéis la obligación de no permitir que nunca más en este país se criminalice a una mujer por ser joven no por llevar minifalda ITB por lo tanto

Voz 1 15:54 la secuencia la coincidencia temporal entre en casos muy desgarradores pueda modificar la posición de de algunos grupos políticos a la hora de derogar la prisión permanente revisable

Voz 24 16:05 creo que eso habrá que preguntárselo a ellos mejor hay grupos políticos que dicen bueno pues ahora porque da votos vamos a defender la pena de muerte seguramente mucha gente en este país está favores es normal cuando si te pasa algo así como no vas a desear la muerte del criminal nosotros en esto vamos a ser responsables íbamos a defender tener uno

Voz 1 16:25 derecho penal y una legislación penal

Voz 24 16:28 ciencia haría democrática que sirva para proteger Hinault para vengarse

Voz 1 16:33 Unidos Podemos va a registrar hoy en el Congreso su propuesta del impuesto a la banca explíquenos en qué consiste de esta propuesta es la clave

Voz 24 16:40 una mentales elevar diez puntos el impuesto de sociedades a las entidades financieras que han estado ganando muchísimo dinero en los últimos años que deben todavía cuarenta mil millones de de euros que prestamos los ciudadanos a esas entidades financieras después de la crisis nosotros pensamos que hay que recuperar esos cuarenta mil millones y que con un impuesto como el que estamos planteando en esta proposición de ley podríamos tener en cinco años casi seis mil millones de euros con eso por ejemplo podríamos solucionar el problema de la depende decíamos ayer me reuní con con familiares e con una coordinadora de personas que les afecta la dependencia contaron que en España mueren al día noventa personas que tienen derecho derecho a una ayuda un derecho a una a un dinero para poder afrontar su vida y que Cinema algo no lo están recibiendo en el caso concreto de Catalunya además la situación de los dientes es de las más graves en toda España bueno pues haciendo que los bancos esfuercen también que no sea solamente la gente de a pie la que se esfuerce para salir de la crisis sino que los bancos que deben mucho dinero a la gente que no siempre se han portado bien bueno pues que se esfuercen porque no puede ser que los bancos tengan beneficios al tiempo que en nuestro país la gente vive muy mal

Voz 1 17:54 es cómo se articulará en el impuesto de sociedades

Voz 24 17:56 claro al diez por ciento diez puntos más durante cinco años prorrogables

Voz 1 18:00 no es finalista como el del PSOE han dicho ustedes el PSOE presentó una propuesta de de de impuesto a la banca tuvimos en su día que al responsable también de escudero para para sostener el sistema de pensiones ustedes han dicho la nuestra no es finalista pero sin embargo en la convocatoria que nos han hecho a los medios a la hora de presentar hoy esta iniciativa en el Congreso de registrarla perdón sí que lo vinculan a al sistema de pensiones porque dicen es una proposición que persigue rescatar a la ciudadanía especialmente a través del sistema público de pensiones

Voz 24 18:30 claro se trata de hacer políticas públicas con el dinero que recauda en este país hay un problema de dinero por una parte el dinero que roban los corruptos por una parte un problema de ingresos es imprescindible establecer Un vuelo de ingresos para poder afrontar las obligaciones que marca la Constitución en este país hay muchos que dicen somos constitucionalistas no ustedes son unos caraduras porque la Constitución habla de derechos sociales que hace falta financiarlos con dinero y aquí por ejemplo hay que hablar de las pensiones hay que hablar de dependencia hay que hablar de educación y a nosotros lo que no nos parece sensato que alguien que se diga constitucionalista Dida como la Señora Villalobos que la gente sea a planes de pensiones privados como Señora Villalobos usted se puede pagar un plan de pensiones privados la mayor parte de la gente que nos está escuchando no lo que nosotros planteamos con esta ley que por fin es una ley nosotros celebramos que otras fuerzas políticas Nos vayan a apoyar y que en los desayunos informativos hagan propuestas como ésta nosotros lo hemos convertido en él

Voz 1 19:27 el PSOE no habrá yo soy de Pedro Sánchez

Voz 24 19:29 ahora ya las fuerzas políticas que nos apoyen en esto y eso será una buena noticia pero creo que en este país hace falta que los bancos también se esfuercen y que después podemos utilizar ese dinero pues para las pensiones para la dependencia para la educación para la sanidad

Voz 1 19:43 para aprobar esta ley de la que habla el señor Iglesias sabe que necesita establecer complicidades y algo más que un apoyo verbal con el resto de las fuerzas políticas con el PSOE no andan muy bien y necesitarían en cualquier caso más más votos en el Congreso están negociando van a negociar en concreto con quiénes

Voz 24 20:00 claro que sí ya hemos demostrado varias veces en el Congreso de los diputados que se pueden construir mayorías alternativas al Partido Popular y a Ciudadanos varias veces el problema es que después el Gobierno tiene una capacidad que es un insulto a la soberanía popular que es la capacidad de veto es decir aunque nosotros negociamos esta proposición de ley las saquemos adelante el Gobierno la va a vetar con lo cual nosotros volveremos a decir lo que hay que hacer

Voz 1 20:22 las cábalas ciudades que puede encontrar Unidos Podemos

Voz 24 20:25 pero el Partido Socialista ha dicho que no apoyara nosotros les damos las gracias por fin el Partido Socialista algo de izquierdas como apoyar una cosa de esta era sólo creo que hay que buscar también el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya creo que hay que hablar con fuerzas políticas vascas y catalanas para lograr el apoyo a esta medida y lograr los números para sacarla adelante

Voz 1 20:45 estoy se sale con la suya sin viste de forma telemática usted qué cree que debe hacer el presidente del Gobierno de España que es el responsable último del bienestar de los catalanes que necesita un gobierno que gestione la sanidad la educación la dependencia que debe hacer el Gobierno de España si tomó como acaba de anunciar esta mañana regresa a España sino que pretende ser presidente de Cataluña desde Bruselas

Voz 24 21:08 creo que lo que habría que decirle al señor Puigdemont sí creo que habría que decir sólo al señor Rajoy también es que hay que empezar a hablar de los problemas de la gente antes mencionaba que en Cataluña es el territorio de España en el que hay más gente que le correspondería una ayuda por la dependencia que no la está recibiendo ya hace falta que en Catalunya alguien gobiernan esa persona puede ser desde Bruselas no sólo dejó ayer bien claro Xavi Domènech y lo han dejado claro los letrados del Parlament de Catalunya pero creo que el hecho de hablar permanentemente de este culebrón hace que al unos estén encantados porque entonces no se habla de corrupción la corrupción Le cuesta dos mil euros a cada ciudadano al año no se habla de dependencia no se habla de pensiones no se habla de educación entonces pues en el Parlament de Catalunya ocurrirá lo que tenga que ocurrir los letrados ya han dejado claro que es lo que va a ocurrir creo que algunos están muy cómodos siguiendo en la dinámica de este culebrón para no hablar de las cosas realmente importantes creo que no soy el único en estar un poco harto de hablar de estas cosas creo que es evidente que no se puede ser presidente de Cataluña desde Bruselas

Voz 1 22:16 miles de catalanes que están sin gobierno necesitan un gobierno que gestione su bienestar en el día a día sanidad educación lo que decíamos Si Puigdemont insisten invertirse telemáticamente en contra de la opinión de los letrados en la Cámara por lo tanto de forma ilegal el presidente del Gobierno de España tiene que dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir en Cataluña o tiene que hacer algo

Voz 24 22:36 creo que lo que ocurrirá entonces es que habrá que presentar otra investidura creo que esa investidura no será válida porque lo han dicho los letrados creo que buscaran otro candidato y que además lo tienen previsto

Voz 1 22:47 usted no cree que ante la la fractura evidente que vive la sociedad catalana dramática además no dramática porque porque ha costado muchas relaciones personales hubiera sido una potente señal señal interna e para la sociedad catalana facilitar que Ciudadanos presidiera el Parlament explicó porque lo digo porque evidentemente el Gobierno va a ser independentista que en la mayoría de la Cámara y eso es lo que se ha votado en las urnas pero quizá poner al frente de la otra institución catalana a a al partido más votado además por los catalanes hubiera enviado una señal interna de es posible que los los los diferentes se pongan de acuerdo y es posible que la pluralidad de Catalunya esté representada en sus instituciones no hubiera sido era Pew Tiko que que los comunes hubieran apoyado para presidente de de del Parlament el candidato de Ciudadanos

Voz 24 23:37 lo intentamos Pepa hicimos una propuesta tanto a ciudadanos como a los independentistas de hacer una Mesa plural una mesa en la que estuvieran tanto unos como otros lo que nos dijeron tanto unos como otros fue no esto son lentejas o apoyas al mio nada eso nos dijeron los independentistas y eso nos dijeron los monárquicos entonces nosotros les dijimos y ustedes no están dispuestos a negociar si ustedes no están dispuestos a que haya una mesa transversal y una mesa que exprese la pluralidad de Catalunya nosotros no les vamos apoyará ni a ustedes ustedes tampoco como no podemos votar en contra nos vamos a abstener ojalá los monárquicos y los independentistas hubieran tenido la responsabilidad de reconocer que hacía falta una Mesa del Congreso que representa ahora la pluralidad de Catalunya pero como tanto unos como otros están mucho más cómodos en la guerra de banderas siguen jugando a la guerra de banderas además echándonos la culpa nosotros nosotros hemos tenido un mal resultado en las elecciones catalanas los catalanes han dicho vosotros vais a jugar un papel muy modesto en la solución de este problema nosotros hemos recibido el mensaje con modestia seremos una oposición de izquierdas creo que les toca a otros en este caso a los independentistas ya los monárquicos aportar alguna solución viable a nosotros hemos defendido siempre en la misma la hemos repetido hasta la saciedad en lo que respecta a la mesa propusimos una solución transversal tanto unos como otros nos dijeron que les apoya vamos a ellos o que sino iban a salir durísimos ir curiosísimo

Voz 10 25:00 porque lo que nos dicen los independentistas es que sí

Voz 24 25:02 hemos la comparsa del ciento cincuenta y cinco lo que nos dicen los monárquicos es que somos la comparsa de los otros bueno pues tanto unos como otros mienten y creo que ya va siendo hora de superar una guerra de banderas y hablar de los problemas de la gente que son los mismos en Catalunya y en España las pensiones la dependencia la educación y la sanidad y nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie

Voz 1 25:22 sabe cómo aplica esa regla de neutralidad al Ayuntamiento de Barcelona que ha prescindido de la colaboración del PSC por el ciento cincuenta y cinco y ahora está en manos del PP Cat que acaba de ser condenado como partido corrupto

Voz 24 25:34 bueno en en el caso del Ayuntamiento de Barcelona nuestra gente hizo una cosa que muy poquitos partidos hacen en someter la decisión a las bases ojalá los demás partidos lo hiciera ojalá el Partido Socialista hubiera hecho un referéndum en sus bases sobre si tenían que apoyarle ciento cincuenta y cinco Catalunya en Comú Barcelona en Comú lo hizo en el año el viento y las bases decidieron y creo que en este momento nadie puede negar que Ada Colau la mejor alcaldesa que podría tener Barcelona El Ayuntamiento de Barcelona si gobierna a diferencia del Gobierno de la Generalitat es el Ayuntamiento que más invierte por habitante en toda España es el Ayuntamiento que tuvo la valentía de multar a Endesa por hacer cortes de suministro ilegales algunos de sus usuarios es el ayuntamiento que ha logrado hacer una renta contra la feminización de la pobreza es probablemente uno de los ayuntamientos junto con el de Madrid en el que mejor se gobierna en España y nosotros estamos orgullosos de que Ada Colau esté al frente porque además eso es una prueba no solamente de que nosotros somos capaces de ganar elecciones a la derecha independentista ya la derecha monárquica sino que además gobernamos mejor

Voz 1 26:37 sí porque cree que eso no se ha premiado en las urnas para tener ese mal resultado sobre el que usted estaba haciendo autocrítica hace un momento que ha hecho mal la izquierda han hecho los comunes para pasar de ser la primera fuerza votada en unas elecciones generales a este discretísimo resultado que penaliza incluso el que habían obtenido antes

Voz 24 26:52 hay algo que hemos hecho muy mal hemos permitido que desaparezca la agenda social no hemos sido capaz capaces de hacer que los problemas que a nuestro juicio son los que afectan a la vida diaria de la gente a las cosas de comer estén en primer plano

Voz 1 27:04 en el eje territorial no se han equivocado porque era el eje que mandaban en esta campaña eh

Voz 24 27:07 creo que en el eje territorial decimos lo que defiende la mayor parte de la sociedad catalana y la mayor parte de la sociedad española nosotros hemos dicho siempre referéndum pactado es lo que desea el ochenta por ciento de la ciudadanía en Cataluña la mayoría de los votantes del Partido Socialista de Ciudadanos en Catalunya está de acuerdo con los otros y hubo encuestas que dijeron que también en España la mayor parte de la gente está de acuerdo con nuestra propuesta eso es lo que nosotros defendimos en qué nos hemos equivocado en lograr no ser capaces de evitar que no robaran la cartera y que al final en Catalunya se ha hablado de guerra de banderas no se ha hablado de educación no se ha hablado de Sanidad no se habla de pensiones fue un error imperdonable que no podemos volver a tolerar que nos ocurra

Voz 1 27:45 le propongo una reflexión de fondo porque la izquierda no toda eh pero una buena parte de la izquierda mira con simpatía a cualquiera que cuestione el concepto de España y muestra el debido respeto a los símbolos las banderas y los himnos de los nacionalismos periféricos sin embargo desconfía de que muestra el mismo respeto a los símbolos y la cultura común de todos los españoles

Voz 24 28:06 yo creo que tenemos que asumir que nuestro país es plural y que todos los símbolos los símbolos de los territorios son símbolos de España también que hay que respetar también hay una cosa que que me enfada mucho el otro día me preguntaba a Pedro Piqueras me decía Pablo es posible ser de izquierdas y ser patriota lo que duele trataba de responder es lo que no es posible es ser patriota y tener cuentas en Suiza lo que no es posible ser patriota y tener empresas en Panamá lo que no es posible ser patriota catalano español tener cuentas en Andorra y creo que en este país hay mucho sinvergüenza que se pone una bandera en la pulsera que grita arriba España y sin embargo son los sinvergüenzas que no pagan impuestos eso son los antipatriotas eso sí son enormemente respetuosos con los signos y con la monarquía y con todas estas cosas doblan la rodilla frente al Rey pero guardan su dinero esto en Suiza por cierto en este país sigue siendo una vergüenza el tren de vida que lleva el señor Urdangarin cuando en este país hay gente que tiene dificultades para llenar la nevera que alguien me venga a contar que el señor Urdangarin respeta mucho el himno y la bandera y que sin embargo nosotros tenemos problemas con la patria la patria es defender la educación pública la escuela pública gobernar para la gente como nosotros hacemos modestamente los ayuntamientos

Voz 1 29:19 nosotros cuando dice Pablo Iglesias nosotros se refiere a podemos podemos acaba de cumplir cuatro años y en este tiempo han vivido un auténtico carrusel de la nada a cinco europarlamentarios a ser los primeros en intención de voto en las encuestas a entrar en el Congreso con setenta y un diputados y luego perder un millón de votos el declive las encuestas este resultado que comentábamos en Cataluña que fueron los más votados en unas generales y ahora han tenido mal resuelto dado Se pasó su oportunidades era un partido de gobierno

Voz 24 29:48 te Pepa Si hace exactamente cuatro años te hubieran preguntado por Podemos seguramente no sabría de qué se trataba cuando nosotros presentamos Podemos en el Teatro del barrio no vino la Cadena SER vinieron muy poquitos media en cuatro años hemos conseguido cosas que ninguna formación política en Europa ha logrado en esos cuatro años nos han dado por enterrados muchísimas veces yo recuerdo a un mes y medio antes de las elecciones de diciembre de dos mil quince había encuestas que nos sitúan en el doce en el trece por ciento de los votos recuerdo perfectamente la arrogancia de Rivera que decía sólo hay tres partidos en España Podemos ya ha descolgado a nosotros nos han querido enterrar muchas veces y seguramente hacemos cosas mal porque somos una fuerza política muy joven pero creo que estamos demostrando que las cosas pueden cambiar para empezar nosotros estamos gobernando los principales ayuntamientos de España vamos a trabajar duro para ganar las próximas elecciones

Voz 1 30:39 le pregunta será difícil si no le preguntaba si es pregunta por el entierro él le preguntaba si aquella oportunidad que parece que tuvieron en un momento la de ser un partido mayoritario en un partido que con una importante presencia en el Congreso más o menos diputados que eso puede ese variable se queda ya como ese partido que está siempre en posesión de la verdad

Voz 24 31:00 para gobernar nunca esto es lo que le preguntaba

Voz 1 31:02 si no el entierro Cruck

Voz 24 31:05 eso lo que les gustaría a muchos lo que les lleva gustando a muchos mucho tiempo porque unos lo han querido decir prácticamente desde que teníamos un añito de vida en cuatro años Nos hemos conseguido cosas muy importantes y nosotros vamos a trabajar para ganar y creo que lo vamos a conseguir porque hemos acumulado mucha experiencia en estos cuatro años se han ensanchado mucho las espaldas porque sigue habiendo una realidad aunque algunos abren de recuperación económica España tiene más de un dieciséis por ciento de paro más del doble que la media europea en España hay cuatro coma cinco millones de compatriotas en situación de pobreza energética en España nueve de cada diez contratos son temporales y la media de los contratos son cincuenta y tres días esas son las razones que seguramente garantizan que nosotros en el futuro vamos seguir siendo una fuerza de gobierno no se equivoca haremos haremos cosas mal nos darán por enterrados habrá encuestas terribles habrá unanimidad respecto a que somos una fuerza política en posesión de la verdad pero que no puede gobernar y a pesar de todo eso volveremos a remontar y ganaremos

Voz 1 32:07 se ha arrepentido en algún momento de no haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez Rajoy podría llevar dos años fuera de La Moncloa

Voz 24 32:14 nosotros estamos orgullosos de haber hecho algo que no hizo ningún partido preguntar a nuestras bases los partidos cuando tienen que tomar decisiones importantes se olvidan de la gente que les ha votado y se olvidan de sus propios militantes nosotros preguntamos a nuestras bases queréis un gobierno de presidido por Sánchez trasvases a mi juicio con acierto dijeron no nos fiamos porque para cambiar las cosas no pueden seguir los de siempre pues trasvases conocen a Ciudadanos el parto pido que sostiene al peor PSOE en Andalucía al peor partido popular en Madrid al Partido Popular de Mariano Rajoy y nosotros dijimos estamos dispuestos a gobernar como lo hacemos en Madrid como lo hacemos en algunas comunidades autónomas y creo que escuchar a las bases cuando hay que tomar decisiones importantes es algo que ojalá hiciera en el resto de partidos

Voz 1 32:58 ya que atribuye el que ahora con toda la prudencia con las encuestas se ya lo sé pero a qué atribuye que en este momento la derecha española con la suma de PP y Ciudadanos de mayoría absoluta en todas las encuestas todas hay una unanimidad en en encuestas de todo tipo que tengan mayoría absoluta y que la izquierda no ninguna izquierda se presente como alternativa real para los españoles

Voz 24 33:21 pues quiero quiero echarnos la culpa por esto nosotros tenemos parte de culpa en esto por lo que decía antes hemos dejado que la guerra de banderas sustituye a los problemas reales de la gente

Voz 1 33:32 cuando se callara leyendo con el resultado o antes

Voz 24 33:35 creo que desde el principio no estábamos dando cuenta de lo que ocurría pero no hay excusas hay veces que nos hemos quejado demasiado es decir es que los medios de comunicación los nos tratan peor que a otros partidos y es como buenos y eso ya lo sabíamos lo sabíamos perfectamente antes de empezar a hacer política que con nosotros las reglas que funcionan para los demás no iban a funcionar que el árbitro lo íbamos a tener siempre en contra bueno pues nosotros tenemos que tener las agallas para jugar con el tiempo en contra con el árbitro en contra con todo en contra ser capaces de poner los problemas de la gente en primer plano porque sino nos volverán a robar la cartera y el problema de este país serán los símbolos de España Hinault las pensiones de España la educación de España la sanidad de España en la ley de dependencia de España

Voz 1 34:16 con las confluencias en contra porque Alberto Garzón dice este proyecto se desgasta hay que revisarlo antes de Semana Santa Cruz riesgo esa confluencia de Podemos Alberto yo hablo

Voz 24 34:27 vamos prácticamente a diario y tenemos claro que la unidad que construimos que fue muy difícil de construir que Alberto le costó mucho porque tenía mucha gente en contra vamos a seguir construyendo la nosotros además tenemos la obligación de ser generosos a nosotros nuestros aliados Nos han dado el privilegio y la responsabilidad de liderar y que lidera siempre tiene que ser generoso con las aspiraciones legítimas de sus aliados y lo vamos a ser cuento con Alberto y cuento con la gente de Izquierda Unida no para digamos estar unidos como gente que piensa parecido sino para cambiar este país

Voz 1 34:59 habrá primarias para autonómicas y municipales porque también alguna gente de Izquierda Unida dicen ojo que no quieren hacer primarias

Voz 24 35:04 en Podemos tiene que haberlas yo ya he dicho muchas veces que que quiero que Íñigo sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y creo que lo va a ser pero para eso tiene que ganar unas primarias en Podemos y claro que las haremos

Voz 1 35:16 dice que la participación de otras reflexión de fondo Ximena queda fuera la participación en las encuestas perdón en las consultas en las distintas consultas que que convocan ustedes en general todo se pero que convocan ustedes ya que le tengo aquí están bajísima la la consulta permanente a las bases Valle replantearla mío

Voz 24 35:34 la mayor en la consulta de Vistalegre participaron ciento cincuenta y cinco mil personas récord absoluto en España nunca ha habido un una formación política que consigue hacer participar a tanta gente en el referéndum que hicimos en Cataluña récord de participación nosotros hemos conseguido algo que antes no hacia los partidos en España hasta que llegó podemos aquí eso de hacer primarias para elegir las listas para elegir los órganos de dirección eso no se hacía no lo hacía el PSOE no lo hacía el Partido Popular no digamos ya ciudadana

Voz 1 36:03 el recuérdese la Borrell recuérdese la Borrell

Voz 24 36:05 el corta que había partidos estaban preparados para eso entonces cuando las bases dijeron una cosa que no gustó a la dirección al Señor Borrell le cortaron la cabeza bueno creo que podemos estar orgullosos de haber traído a España la participación de los militantes en la vida política creo que lograr que cientos de miles de persona participe está muy bien a mi me gustaría que todavía se participase más pero creo que hemos avanzado

Voz 1 36:30 mire lo que me cuentan de Galicia la secretaria general de Podemos Galicia Carmen Santos dice que las siglas de Podemos deben aparecen todas las candidaturas dice que la palabra podemos suma y además dice que es una línea estratégica que va a ser para todo el Estado esto es así ustedes quieren que todas las candidaturas municipales sea quien sea quien la encabece lleve la palabra Podemos

Voz 24 36:49 nosotros tomamos una decisión en Vistalegre que yo creo que fue la más prudente es que la manera en la que vamos a ir a las elecciones municipales y autonómicas la van a decidir no las direcciones autonómicas la dirección estatal sino los inscritos inscritas de los diferentes territorios y ahí vamos a ser Laicos van a decidir los inscritos gente

Voz 1 37:06 cómo se denomine las candidaturas como se denomine

Voz 24 37:08 yo creo que sí que su tiene que ser una decisión que tome en última instancia a la gente a mi me parece que que Podemos que Unidos Podemos es un nombre que funciona pero creo que eso lo tiene que todo tiene que decidir

Voz 1 37:20 Pablo Iglesias seguiremos hablando que queda mucho territorio por delante y entramos en año preelectoral gracias buenos días un placer

Voz 24 37:27 la pronto

Voz 2 41:14 son las nueve y cuarenta y un minutos de la mañana las ocho y cuarenta y uno en Canarias

Voz 1 41:18 Nos tertulia casi casi mini tertulia este viernes con Josep Cuní qué tal buenos días bon día

Voz 10 41:25 hola día buenos días con Antón Losada Bos Días

Voz 1 41:28 y con Carmen Remírez de Ganuza que está alquilado buenos días buenos días Antón como has visto a Pablo Iglesias

Voz 0199 41:34 bueno pues lo visto curiosamente con el mismo argumento que me o con la misma estrategia que Rajoy para explicar sus problemas que es culpar de todo a Cataluña la recuperación no arranca por Cataluña hay a Podemos le va mal porque hablamos mal de de Cataluña no los poderes turco en el proceso de Cataluña empiezan a ser realmente milagroso

Voz 1 41:57 y tú Cunit bueno

Voz 10 41:59 yo creo que ha evidenciado que su estrategia que desde un punto de vista político podría parecer interesante de estar en medio de las dos trincheras ha sido improductivo porque cuando la división social por vías políticas Se dividendos trincheras quién paso por el medio acaba víctima del fuego cruzado carne

Voz 33 42:18 a mí me ha llamado mucho la atención el nuevo relato que que acompaña la reaparición de Iglesias que es esta cifra en situación entre los independentistas y los monárquicos creo que que podemos con con Iglesias al frente ha dado un paso adelante en este en este republicanismo como sello de identidad que es verdad que ha tenido su su evolución porque ha tenido ha sido progresivo desde los dos discursos del Rey en contestación a la actuación del Rey pero yo creo que que marca un antes y un después en la evolución de Podemos y eso es lo que más me ha llamado la atención porque creo que ha sacado hasta cuatro veces el tema monárquico sin que tú te lo preguntas es verdaderamente una de sus objetivos y a marcar la agenda social y marcar el tema del forma de Estado como un un él dice que que los constitucionalistas y los independentistas están cómodos el culebrón del asunto de de de Cataluña pero es que claro él también quiere sentirse cómodo en otros asuntos en otros relatos porque en el de Catalunya le va mal el que distancia como decíais no le ha salido bien no es tal equidistancia verdaderamente no es tal equidistancia porque lo que ha hecho en la votación de la mesa es favores favorecer a la mayoría independentista lo que está haciendo

Voz 10 43:35 ahora la supuesta no es apoyar a Puigdemont pero no está ayudando a la otra parte a mí lo que me llama

Voz 0199 43:41 sólo atención desde el veinte de diciembre cada vez que escucho tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias no es la absoluta incapacidad que demuestra los dos sus respectivas formaciones para asumir que si les va mal y no acaban de recuperar ente electoral lo público El País la izquierda sigue desmovilizado desmovilizó en las elecciones del veinte J es por qué no para para poner encima de la Academia el Gobierno al Gobierno no damos la oportunidad efectivamente para echarlos

Voz 1 44:14 Oltra doy dice que está orgulloso de nada pero es que es

Voz 0199 44:17 es increíble cómo dos años después no acaban de entender que esa es la raíz de todos sus problemas que se se la el votante de izquierdas no se moviliza es simplemente porque muchos están convencidos de que si la vuelven a tener la van a volver a desperdiciar en lugar de hacer análisis sobre eso se dedica a echarse a seguir echándose la culpa el uno al otro como la creación aquella de de de tomar va lo quién puso más quién puso más en esta se llama realmente la atención que dos años después siga sin ver que esa es por así decirlo la madre y la raíz de todos los problemas que tiene la izquierda

Voz 10 44:51 pero suben pero eso Antón es histórico lamentablemente es tú quieres pero es histórico no

Voz 0199 44:56 lo de tropezar

Voz 10 44:59 lo de doblegar por supuesto esto no que la izquierda Bahía por ahí viviendo una unidad que es incapaz de practicar ella misma pero es histórico y casi universal fui yo creo que no es tanto que no

Voz 1 45:10 es un endemismos español no es tanto un problema de unión

Voz 10 45:13 nada es decir la izquierda no les incluso puntualmente

Voz 0199 45:16 no es la sensación de que hubo una oportunidad que fue las elecciones del 20N Se desaprovechó eso ya tuvo un impacto directo y es lo que explica la ves sin duda la desmovilización brutal que sufrió el todo de Podemos a pesar de su alianza con Izquierda Unida pero más que mirando hacia atrás el votante de izquierda como casi todos los votantes vota mirando hacia adelante yo creo que lo que pesa es la persona la la la percepción no sé si real o no pero la percepción muy extendida de que si volvieran a tener otra oportunidad volvería volvería a desaprovechar

Voz 33 45:49 sin embargo yo creo que aquí en este momento podemos no está padeciendo un problema de como como formación de izquierda no es ese el planteamiento Podemos ha bajado las encuestas de manera terrible por una razón que no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha ha bajado porque en la mayoría del territorio español le ha castigado por su posición en Cataluña eso es lo que está en este momento presidiendo la visión política

Voz 10 46:15 no creo no creo de verdad que el tema catalán tenga la incidencia que es el está atribuye una encuesta en la son cuesta pero ha habido otra norma otra cosa es que este más efervescente hombre en la opinión pública tiene mal no tiene más que ver

Voz 0199 46:29 Ximo CIS como ha caído

Voz 8 46:32 pero en ningún aplomo

Voz 10 46:34 pero mucho antes de que se suple Push the money va para que la Met era el momento suave del ciento cincuenta y cinco de todo el mundo Christian eso estaba resuelto

Voz 0199 46:46 hablamos de cosas diferentes para que un asunto tenga realmente un impacto electoral de de con el que se está atribuyendo al caso catalán tiene que tener una presencia mucho más sólida mucho más estable en la ordenación de preocupación de los ciudadanos entonces que tiene impacto electoral sin duda pero me da la sensación de que tiene bastante más impacto electoral en lo que está sucediendo en la derecha los movimientos de electores de derecha que en lo que está sucediendo lo que

Voz 33 47:10 pero entonces según a tu juicio que es lo que ha hecho que que que podemos caiga que ha hecho cuál ha sido su su su pecado de Izquierda como partido de izquierdas cuál ha sido su responsabilidad porque no no acabo de ver cuál ha sido

Voz 0199 47:24 no es la son las dos son las dos formaciones de izquierda a la que tienen problemas podemos está perdiendo parte del capital no tanto pero parte del capital que había logrado acumular como bien le preguntaba Pepa un tiempo récord pero es que el PSOE tampoco arranca el PSOE tampoco consigue capitalizar el abrumador triunfo de Pedro Sánchez en las primarias que no es únicamente un problema de Podemos

Voz 10 47:48 a los movimientos de los los electorados decir

Voz 0199 47:50 Open el electorado de izquierdas se mueve por unas razones el electorado de derechas se mueve por otro razones porque si no votarían lo mismo

Voz 10 47:58 yo creo que las fechas de discurso durante la ayuda del votante de no sé qué tiene que ver con el español

Voz 0199 48:04 de diciembre hordas en el voto de izquierdas son otros asuntos extras prohibidas no creo que ni un solo votante de Podemos se apartado de Podemos o incluso del PSOE poso Titus en Qatar

Voz 10 48:15 yo creo que en lo que a la pregunta de Carmen lo que puede haber sucedido muy esa es una interpretación sociológica puramente de bolsillo es que claro Podemos representa una esperanza para un grupo de ciudadanos importante Derrick como anunciaba o como relataba antes Pepa toda su evolución no lo olvidemos meteórica no vayamos allí porque perdiendo de vista que evidentemente lo que han conseguido en poco tiempo ha sido realmente

Voz 0199 48:40 espectacular otra cosa es que estoy una hora