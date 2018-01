Hoy por Hoy (19/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cabinas se

Voz 1727 00:12 son las diez las nueve en Canarias es noticia que les cuenta la Cadena Ser a esta hora el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa denuncia que estas recibiendo presiones en las últimas horas de Francisco Camps denuncia a pocos minutos de que se reanude el juicio de la rama valenciana de la Gürtel La de hoy es la sesión que se había aplazado después de que las defensas de algunos implicados aseguraran que estaban dispuestos a aportar nueva información relevante es una información de Miguel Ángel Campos adelante

Voz 1552 00:42 el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa recibió ayer al menos tres llamadas telefónicas de Francisco Camps la insistencia de Camps en ponerse en contacto con quien fuera su mano derecha en el partido se produjo horas antes de que éste comparezca ante el tribunal después de que tal y como sostiene su entorno La Ser Costa también tenga la intención de Qom cesar su participación en la trama de financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel Ricardo Costa no descolgó el teléfono a Camps según las fuentes consultadas según ha sabido la SER el equipo de abogados de Costa también recibió llamadas de letrados próximos al Partido Popular interesándose por el contenido de su declaración el juicio a uno comenzado Pepa a la espera de que se cumplan las expectativas de que los acusados en la trama despejen la X del entramado corrupto quién o quiénes desde el PP o la Generalitat Valenciana estaban al frente de los pagos en B y ordenaron a las grandes constructoras que abona en a la trama los actos que esta organizaba para el partido

Voz 1727 01:36 gracias Miguel Ángel y sobre Cataluña Carles Puigdemont descarta volver de Bruselas Si su regreso implica ir a la cárcel Antonio Martín buenos días

Voz 0228 01:44 buenos días Pepa el ex presidente catalán huido en Bélgica piensa que no hay alternativa que el sea el próximo presidente de Catalunya y cree posible poder gobernar desde Bruselas pulmón en Catalunya Radio las español hace

Voz 1895 01:54 el Estado español tiene una manera aclara de resolver la situación que respetando el resultado esto es respetar la condición de inviolabilidad de inmunidad que tiene un diputado yo no pierdo la esperanza pero entre ser presidente Isère presidiario prefiero ser president porque creo que puedo servir mejor servicio y Pablo Iglesias en la SER

Voz 0228 02:13 líder de Podemos asegura que su marca en Catalunya quiso que la Mesa del Parlament fuera plural y Kenny los independentistas ni los constitucionalistas aceptaron esa idea

Voz 2 02:21 hicimos una propuesta tanto a ciudadanos como a los independentistas de hacer una Mesa plural una mesa en la que estuvieran tanto unos como otros lo que nos dijeron tanto unos como otros fue no esto son lentejas o apoyas al mio nada eso nos dijeron los independentistas y eso nos dijeron los monárquicos entonces nosotros les dijimos si ustedes no están dispuestos a que haya una mesa transversal nosotros no les vamos a apoyar ni a ustedes ustedes tampoco

Voz 0228 02:45 dos apuntes más un bebé de diecisiete meses han muerto en Girona por meningitis del Exterior la Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado un presupuesto a corto plazo hasta el próximo dieciséis de febrero para evitar el cierre de la Administración justo antes de que terminara el plazo para aprobar un nuevo proyecto de financiación del Gobierno diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:06 ese es un Madrid Madrid el magistrado Carlos Granados candidata a dirigir la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de la capital comparece a esta hora en la Comisión de Participación Ciudadana y transparencia el paso previo para que su cargo sea aprobado por el pleno municipal Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 03:20 buenos días el candidato propuesto por el Gobierno de Carmena

Voz 1275 03:22 cuenta también con el apoyo del PSOE ofrece sus dilas

buenos días el candidato propuesto por el Gobierno de Carmena cuenta también con el apoyo del PSOE ofrece sus dilas dada experiencia ilegal contribución para prevenir y evitar los posibles casos de corrupción en el Ayuntamiento de la capital un reto apasionante según acaba de decir Carlos Granados convencido de que aunque una parte de las funciones de su cargo están suspendidas cautelarmente por la justicia no han desaparecido las razones que justifican la creación de esta oficina municipal Partido Popular y Ciudadanos valoran y reconoce la trayectoria del que fuera fiscal general del Estado pero no van a apoyar su nombramiento porque no están de acuerdo Granados opina que siempre es mejor evitarlos delitos que castigar los

Voz 1275 04:00 son datos del Ayuntamiento de Madrid han aumentado en el cuarenta por ciento la participación de los madrileños en los foros locales que son espacios de debate municipales que se han puesto en marcha en las juntas de distrito Israel Aranguez esto aumento se traduce en más de cuatro mil inscripciones a fecha de hoy frente a las menos de dos mil registradas cuando se pusieron en marcha en febrero de

Voz 3 04:15 el año pasado por distrito San Blas Canillejas Usera y Fuencarral El Pardo se posicionan como los más activos por temática se han celebrado más reuniones de cultura educado

Voz 1275 04:23 son empleo un hombre de treinta y siete años ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la calle Alcalá en la capital tras perder el control de la moto que conducía ha caído a la vía Aisha golpeado con la valla metálica de la acera y a lo largo de este viernes está previsto que pase a disposición judicial el ultra detenido por apuñalar presuntamente a un hincha del Frente Atlético el pasado miércoles en los alrededores del Wanda Metropolitano llevaba seis meses en libertad bajo tratamiento psiquiátrico

Voz 4 04:46 por su perfil extremadamente violento

Voz 1275 04:48 siete grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

Voz 5 05:00 Guillermo Fesser para presentarnos su libro Mi amigo invisible emotivo en número tres porque incluso este chico

Voz 1 05:06 es impensable

Voz 6 05:11 en manos de un productor musical como Javier Limón puede llegar a ser una estrella de la música como la cantante de Singapur que nos presentará hoy clérigo

Voz 1 05:23 a mí sí

Voz 7 05:30 impresionante cuando ésta chicas Cleba oigo bueno vamos al motivo número dos podríamos explicar lo que es el a ese MR así

Voz 9 05:50 yo me explico bien si había Gordy la Andrés no habían tenido San

Voz 4 05:56 sí se cobró dos conejos hígados dinero

Voz 9 05:58 lo haya estado ante adiós era todo pero no nos quedaríamos locas

Voz 6 06:03 hemos igual no queremos igual por eso la periodista Sabina Urraca no explicará qué es la increíble historia de cómo gracias al a Mr

Voz 1995 06:11 cobrar una deuda ojito si ambas piensen que es una nueva tendencia que imperan bajo un poco la música es muy raro pero se ha puesto en You Tube una boda entre los más jóvenes hablar así nunca del muy despacito así haciendo como entonces es Sabina nos va a contar que gracias a hablar así han pagado de debían dinero pero fíjate que estoy contando muy venerado sí sí es un poco inquietante contante

Voz 10 06:41 Olmos se lo vamos finalmente al motivo número uno

Voz 6 06:44 por qué Piqué estaba tan contento por renovar hasta dos mil veintidós con el Barça que incluso ha cantado de esto

Voz 1 06:49 los

Voz 6 06:55 pues sí sí que estaba contento de Navarra hasta los treinta y seis años tú sí que sabes si hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 7 07:04 gracias Raúl todos muy buenos días buenos días señores

Voz 1995 07:07 que que no esquí Ángeles desde Valencia dije hoy es el día adecuado para tirar de la manta se esperan más de veinte grados lo que encierra en sí mismo otra tragedia así cambio climático que es lo es una temperatura de veinte grados el diecinueve de enero en lugar como Valencia y unos señores bueno pues que oí pues pueden contar todo lo que saben y desea a la luz y eso saber seguros una una cosa muy buena aseguró que de la Gürtel no hay nada en todo resumen de noticias

Voz 5 07:35 no hay emboscado otras cosas porque los dientes nuestro fuentes de información el mío va a cosas diferentes vamos es decir algo pues una noticia que ha destacado esta semana es el test quiso demostrar que es está sin condiciones para su fisio ya suena un poco

Voz 1995 07:52 tendremos niñas había una prueba que había

Voz 5 07:55 aquí es muy parecido por ejemplo había que dígase las iniciales de los puntos cardinales no se Camus Bravo perfecta desde un poco a eso es pues por ahí anima público este fines mana en compañía de amigos a jugar a veces capaces de paz entrenamientos da miedo

Voz 1995 08:13 una de las pruebas es identificar unas figuras de animales se pudo León un rinoceronte y un camello

Voz 5 08:21 Tamayo el animal de los Reyes Magos no el de elegido objetivamente dibujaron con Siria

Voz 7 08:29 a ver si lo superó

Voz 5 08:31 treinta de treinta uf por lo menos es lo que nos cuenta no sé pero es hoy sí

Voz 7 08:37 es parece detenido tenido realmente nada

Voz 5 08:40 dato que hacer construida vamos a subir a las pruebas

Voz 7 08:43 que hicieron que tono al tran fue vicepresidente en dos pruebas el rostro

Voz 5 08:46 a que se llama MVAB ablación comité adquieran es que sino lo pronunciar que posibilita la tengo decir del IVA Monreal este porque Montreal Montreal

Voz 1995 08:59 bueno lo vamos a poner vituperada desde catorce minutos una hora menos en Canarias seguimos Rosa Márquez buenos días

Voz 13 10:23 hoy

Voz 14 10:28 experiencia yo creo que lo que ha cambiado en el mundo de los cruceros ha sido la socialización

Voz 12 10:33 sentido de la orientación situarse

Voz 14 10:36 sí al nos deja por detrás el Duomo hacia la derecha en dirección norte ahí ya sabe que en Venecia Piazza solamente

Voz 10 10:43 debo estar nunca en el mismo sitio Paco Nadal buenas tardes

Voz 15 10:47 hola qué tal muy buenas tardes desde Kristin va voy

Voz 7 10:51 a los viernes Carlo

Voz 10 10:53 las Francino abre la ventana de los viajes con Paco Nadal

Voz 16 11:04 no tenemos límites geografía

Voz 5 11:05 pues su importancia trasciende de los solamente

Voz 11 11:08 es la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también la historia de todo Occidente a la historia de

Voz 16 11:15 Europa Nos guste recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de esas temperaturas como sea negro fetos monjes con mandobles sean intocables tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio

Voz 17 11:30 nuestra vida está hecha de límites llega demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 18 12:02 eh

Voz 12 12:05 corren nuevos tiempos

Voz 19 12:08 vamos a escuchar Capi Nasser

Voz 20 12:15 sí

Voz 21 12:20 a ver repita conmigo Viernes diecinueve de enero viernes diecinueve de enero Haute de Euromillones venga botes de Euromillones setenta y cuatro millones de euros vamos setenta y cuatro han dado tarjeta dan no no no no no setenta y cuatro millones de euros setenta y cuatro irrepetible

Voz 16 13:23 seis

Voz 1995 13:24 fue la llegada del fin de semana nada mejor que despejar todo aquello que sido acumulando con el paso de los días también hay que hacerlo en los grupos de whatsapp en nuestros móviles empiece a nuestra particular cruzada contra el exceso de audios vídeos chistes mes esto es toda la basura que se acumulan en el móvil durante esta semana

Voz 7 13:47 Sergio Castro hasta ido la escoba

Voz 4 13:49 está la escoba están aspiradora está todo el equipo preparado para no

Voz 24 13:53 estamos muy buenas a los dos Toni Tom muchos de los oyentes de guasa y fieles habituales a esta cita

Voz 7 13:58 los viernes quizás no podrán escuchar el martes

Voz 24 14:01 mítico testimonio que presentamos aquí en el Hoy por hoy el pasado lunes Iker llegó el sábado a nuestro grupo de Hoy por hoy así que me gustaría empezar recuperando la saeta psicológica de hija de la soledad alguien que parece gritar podrán quitarme la alegría pero jamás me quitarán

Voz 25 14:15 el ganas de llamar Nuevo Mundo viene día tú tienes novio desgarrador que sufre mucha gente decía yo

Voz 7 14:41 comprándose ropa creo acaso es eso justo se entiende esto mira efectivamente

Voz 25 14:46 pero

Voz 7 14:47 bueno bueno la oportunidad de escuchar lo escuchamos el pasado lunes y veo que no lo has borrado no que que te importaría

Voz 24 14:53 no proceda a borrarlo a mí lo que me gusta de todas maneras esa queja universal de esa cosa bilingüe de hacerlo en español en castellano sólo la facultad en un momento decir Ander Cinven porque él llega a decir que es parte de un semen desperdiciado nada bueno lo cierto es que este chico se llama Víctor ni sigue muy angustiado por no tener novia lo estaba el sábado y lo estaba ayer que es cuando me llega a mi grupo de amigos de toda la vida una reflexión nueva de este peculiar sujeto atormentado lo escuchamos

Voz 26 15:19 a un análisis yo los traemos para mujeres bonitas min veinte lo asimila y Nariño asimila con Juan que atrae a mí no me llega Ana tía Mónica yo busco llega tras wanna do exento está invertido

Voz 1995 15:35 seguir dándolo dale que te pego le el tema

Voz 7 15:37 no en vano es atascado están buscando nuevos otro hombre yo con esta insistencia no veo no decir que te es camino países personalmente lo creo bueno empezamos a grabar definitivamente amor agriamente es lo que más ha llegado a lo que más cerca o tumor

Voz 24 15:52 se siente odio es con diferencia el más viral de la semana y me llevó a varios grupos de aguas distintos y casi todos los días a estas alturas de cine quién no ha opinado ya sobre el proceso a favor

Voz 4 16:02 contra quemada Colau pero faltaba alguien

Voz 24 16:04 que ha callado durante largo tiempo y que al final ha decidido romper el silencio para siempre es Glory money el youtuber que llegó en patera hay que ha dicho

Voz 27 16:13 depende pende él depende el acto entienden en peleen dependen a muy cachas lo siento Rajoy mes tu vencer cruces para mí en Ligue Teresa le en dependiendo del dependen de Apple depende de su nuevo país tú siempre estás haciendo pis Santo estén pez nombre Food España Mata acaba tuvo que tomar nómada Paca

Voz 7 16:42 oye me ataca toma pan tomar camada Fraga que rima después saluda y que hay muchos ejemplos hay verdad

Voz 24 16:54 el caso podría vamos venga pero que sepas Toni que la historia está llena de vanguardistas que tampoco fueron entendidos en su momento sobretodo conciencia la verdad que no se puede negar el Real Madrid no no está bien vendía alegrías que se le caían de las manos en verano iban más sobrados de que Florentino Pérez de obras hasta que llegó el Barça y el Betis y el Girona y el Levante y el Valencia y media Liga Santander a quitarle todos los puntos de la competición y ahora vienen las quejas de esos aficionados normal como el enfado del seguidor madridista que me llegó el miércoles por la mañana a mi grupo de guasa de los primos Los

Voz 28 17:25 llegan si hay que dolor que espera que todos los que cojo necesitaba un restaurante de puta madre si te a poner fin llegó a comer a beber gastando que te damos los madrilistas luego serán de puta seguro buenos ya no lo sé algunos porque estado murió por lo menos no coincide con ninguno

Voz 7 17:47 bueno esta es una parte real de este país armonioso un testimonio de estas que bueno que quizá en su casa tendrá que explicarlo porque coincidir en fin de este lo Borrás por favor ahora mismo ya está bien está queda poco

Voz 24 18:03 parecido al universo es todo lo que podemos encontrar en un supermercado pero siempre está el cliente puntilloso al que no se conforma con lo primero que hay en las estanterías que tiene muy claro para lo que va y lo quiere y eso parece que es lo que sucede en este vídeo que me llegó en la madrugada del martes al miércoles también el grupo de Whatsapp de este programa Hoy por hoy podríamos decir que pertenece a grupos de hombre de los relatos un poco pícaros

Voz 7 18:28 se entonces borrarlo en ya por favor afronte esto es tan infantiles si este es bueno se dedicaba a que por teléfono al bar de hombre ahora más que ha llevado al grupo de los grupos que tienes a uno más pues mira las

Voz 24 18:44 peleada nunca viene sola parece que esta semana ha puesto todo a favor para jugar con las palabras el lunes emitió Alfonso que ahora centra toda su vida en Internet me envió este audio peculiar la mecánica es de un programa muy sencillo es gente que envía mensajes pidiendo que unas ante la mediática y les bendiga escribe en el texto y las de les bendice escribe melliza escribe bendicen a de Guernica es súper fácil hasta que alguien Weise la escuela es la clave

Voz 12 19:09 como tú cualquier cosa

Voz 29 19:11 que sea bendice a mi amigo Benito cambien la vende tu Camela bendición hará esté de aparte de Dios pero yo no tengo ningún poder tory rendirse a él ver ganar a Elvis doce vendida Gloria de unos busca de Dios es la mejor bendición

Voz 25 19:29 el Berga larga bueno

Voz 7 19:32 pues borrarlo porque a veces hay que jugar también a estas cosas que vi lo último último que tienes bueno hay algo más

Voz 24 19:41 cero que la reacción de un bebé no lo creo el lunes un amigo pelirrojo que le encantan todos los vídeos relacionados con los niños me enviaba como es en inglés pero es muy ilustrativo un bebé recibe un regalo en lo abre y se encuentra con algo que es simplemente un plátano pero Gil léase

Voz 1 20:04 habré

Voz 28 20:04 yo leí pues no no les gusta lo clado no se ve

Voz 1995 20:17 sí sí está muy contento vale que no sé qué más tienes pero puedes

Voz 7 20:21 horas ya por favor nombre merecer nuestro justo igual te luego te lo cuenta que no descartó nada Sergio Castro muchísimas gracias creo

Voz 7 24:49 yo estoy en cuyo el foco está está puesto en la banda saber si tirano nos vamos hasta la Audiencia Nacional viraje Campos surgidas hola muy buenos días también ha comenzado ya a la sesión de hoy aún no

Voz 1552 25:00 estarán los letrados Si los algunos de los acusados esperando en el hall de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares Madrid donde tiene lugar este juicio la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel

Voz 1995 25:11 de cómo va a transcurrir la mañana danos más a menos

Voz 7 25:13 en la agenda del día como lo digo para

Voz 1995 25:16 saber cuándo nos tenemos que acongojado

Voz 1552 25:18 bueno pues veremos porque este tribunal que estaba presidido por el juez unipersonal José María Vázquez Honrubia pues no está siendo digamos que bueno pues no está ajustándose a las horas marcadas en principio no recesión sesión debía comenzar a las diez pero a lo largo de toda la semana porque estamos viendo que bueno que comienza finalmente con media hora o incluso una hora de retraso veremos cuando comienza pero está previsto que declare debe en primer lugar el número dos de la trama Gürtel Pablo Crespo a continuación Álvaro Pérez El Bigotes después del

Voz 4 25:52 Secretario general del Partido Popular

Voz 1552 25:54 en ciudad Ricardo Costa y las tres declaraciones pueden tener una considerable relevancia a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya anunciado que no acepta un pacto porque esa confesión anunciada por los líderes de la Gürtel es extemporánea tiene la causa ya Anticorrupción muy amarrada pues bueno en un principio según fuentes de las defensas se mantiene al menos Álvaro Pérez El Bigotes en esa posibilidad de tirar de la manta de despejar la X del entramado quién o quiénes desde el PP o desde la Generalitat Valenciana pues bueno ordenaron a a la trama Gürtel los pagos en B y a las empresas a las grandes constructoras de Valencia que pagasen a la Gürtel los actos que esta organizada para el pretendiente la facturación fraudulenta veremos qué es lo que ocurre también está Ricardo Costa es muy muy importante en su entorno nos cuenta que tiene la intención de confesar incluso de P

Voz 4 26:51 ah perdón por los hechos que han

Voz 1552 26:53 han decido en en Valencia a cuenta de la Gürtel ha recibido presiones en las últimas horas lo hemos contado a las diez ayer recibió al menos tres llamadas de Francisco Camps su entorno en los cuenta que bueno que no cogió el teléfono también su equipo de abogados ha recibido presiones llamadas de abogados próximos al Partido Popular en las últimas horas todo está por ver puede pasar cualquier cosa lo veremos en el transcurso de la sesión en el juicio oral

Voz 1995 27:19 bueno pues en Miguel Ángel está en el en el juicio está pendiente de la Audiencia Nacional Fernando Henares cualquier noticia cualquier información relevante la conocerán ustedes como siempre a través de la Cadena SER Miguel Ángel muchísimas gracias

Voz 1552 27:30 Cati dos diez y veintidós hora menos cinco

Voz 1995 27:32 en áreas este programa este fíjate que día a día informativo relevante y nosotros aquí con un gran novelista americano

Voz 4 27:42 ojo hay muy bien el show

Voz 1995 27:47 el entiende bien más eh oye mejora mucho puedes

Voz 4 27:50 también queremos cuando hablamos los españoles inglés entiende el inglés de maravilla los que no deberían hablarlo son ellos porque cuando lo habrán los americanos los galenos no hay quien les entienda por ello un y un italiano un portugués y un español hablando inglés te quedas entre mujeres

Voz 7 28:03 qué tal que después de maravilla cabeza Kinsey

Voz 1995 28:05 sí tiene muy muy muy bien a los islandeses la gente de Islandia

Voz 4 28:09 a pronunciar movía no el ojo al You

Voz 1995 28:12 tiene todo para

Voz 4 28:14 qué les entienda lo dicen los otros lo dicen como

Voz 1275 28:17 pero pero incluso ellos entre el Scorsese americanos bonos americanos no entiendo un escocés lo por no aplique

Voz 4 28:23 pues sí porque llevamos falda claros que no pueden entender era mala sobre todo en invierno que en el frío que hace que por bajó a mí eso me va

Voz 7 28:32 eh desde lo ganar y sin abajo

Voz 4 28:35 a veces contáis un comando escocesa que me superara el colegio de las de los Maristas

Voz 1995 28:40 pese que el perdóname en inglés y la expresión aquí en España si tú llevas no lleva ropa interior se llama estilo comando es una expresión muy española que dirige nada ir bueno he ahí una expresión similar en ahí

Voz 7 28:55 el pueblo no estilo comando bueno tenemos con nosotros a un a un hombre era una estrella a la radio

Voz 36 29:00 yo un tipo admirado

Voz 1995 29:03 Querido

Voz 4 29:05 no ha podido venir conmigo yo sólo verá los ruedos

Voz 1995 29:10 en qué momento se que Guillermo Fesser en qué momento se quebró todo como

Voz 4 29:15 en qué momento se quebró todo pues cuando yo cuando yo decidí ser autor de bestsellers digo ahora voy a voy a hacerme autor de bestsellers porque yo veía cuando entrevistamos a algún autor de deber ser queden

Voz 37 29:27 el programa que venían Thaçi les ponían de Picasso

Voz 4 29:32 luego pues no solamente iba a él de promoción a los medios sino que algunas veces le ponen incluso en el lobby de un hotel de mediano y tal pues una un asiento de cierto pelo iba y venía la prensa recibe la él al revés dio pues esto yo lo tengo que probar que entre ciento en mecha autor deber ser estoy dos días pero te pleno Sagan un poco

Voz 1995 29:52 tú vienes a España a cuatro puntos de dejaban te vuelves como lo era completamente pero ahí se acaba el trabajo ya no más

Voz 4 30:02 no gracias a que es un libro que tarda cuatro años eh esto no es un libro de chiste chistes puesto mañana oye mira que habéis te puedes presentada al premio Nadal y tal que te que en una semana damos y tal no no esto yo he estado tres años saludo a los amigos de bueno que gala como mérito pero digo que no que esto no es una ocurrencia que esto es bueno yo también soy lento de seriedad pero hemos tardado tres años en hacer un libro mar luego lo mandé a la editorial ligeros que toques a ver vamos a ver vamos a ver que hay intención de de publicar y tal que que pero esto qué es entonces me mandado unos de vecindad que sí que te lo publicamos si hiciera sexto y los deberes era que lo cambiará todo en pero estoy yo dije oye pues es que me haya pasado tres años ahora para cambiarlo pues que no pasó una año de nada me voy a decir oye mira los deberes que ya me había olvidado de qué iba el libro me lo volví a leer bien los deberes dije pues tienes razón feriantes es que habría que cambiar esto porque es un despropósito osea que otro año que son cuatro con lo cual he coincidido con mi autor preferido que es Noah Gordon en lo que dura en escribir un libro que una vez le conocí por fin pregunte usted cuánto tarda en escribir un libro como de Fisichella ni el médico y esto es que a mí me gusta dice pues cuatro años tardó cuatro años usa que no es que haya hecho un libro tan buenos bueno a Gordon Carragher tarda lo mismo hay que compararse con lo bueno se aquí compras

Voz 7 31:20 bueno pero en fin que lo que te una de las grandes de la literatura sea el tiempo en el que tardas dedicación caro porque

Voz 1995 31:29 tu día a día tú te levantas sacas a que está ahí a tomar

Voz 7 31:32 todos a lejos a cien millas a cien kilómetros al norte de la te levantas te

Voz 1995 31:39 el esquí siendo demasiado amigo anillas a la cabeza Tele a medianoche te despiertas y anota las ideas más o menos entiendo que los sábados bueno más todavía porque lo domingo más prontito a los era eso me imagino que ese es el

Voz 4 31:52 los americanos no como las gallinas levantar muy pronto allí iban con el con el sol entonces claro tú no vas a estar con horario Fondo castellanomanchego si vives en Nueva York por desgarro porque no no no vas con él hace sufrir caro va a sufrir porque cuando vas tú a la hora de la mira en estado estos días

Voz 1995 32:07 aquí incluso en España levantarse a las once

Voz 4 32:10 hasta el mal visto no pero mira el el en en Estados Unidos para hacernos una idea la vida ocurre dos horas antes quiénes

Voz 38 32:17 España va su menos sea sitúa en España dices oye quedamos quedamos a media mañana a las diez presiones en Estados Unidos quedamos a media mañana a las ocho Si en España comes a las dos en Estados Unidos como a las doce

Voz 7 32:29 tú puedes tú me estás diciendo que

Voz 4 32:32 yo como a las doce porque tengo mucha hambre porque a las seis de la mañana estoy fuera la gama correr hay sitio estar Bucks supuestamente

Voz 5 32:37 comedia el desayuno

Voz 1995 32:40 has sentido tiene todo el porqué

Voz 4 32:42 no pues porque vas con el sol porque son más finas somos venimos der

Voz 5 32:45 no no somos monos ciudad más eh

Voz 4 32:48 por la dirección en la que va la humanidad parece que volvemos al mono se confirmara parece que solo veníamos íbamos a otro lado pero parece que es un círculo y estamos regresando no

Voz 1995 32:56 sí ahí precisamente pues bueno mi amigo invisible esta es tu nueva novela editada por Espasa

Voz 4 33:01 no es mi primera novela de es la República cosas nuevas espero más no hay publicar cosas pero siempre de no ficción a candidatos la biografía a cien millas de Manhattan pues un retrato periodístico a Tura yo estoy estoy esto de que esto inventados y es todo lo que sea más afición y se llama afición

Voz 1995 33:18 según nueva de un de que yo me pegaba a todo lo de mi amigo invisible ellos te pega no tener amigos de pequeño está sólo dos hermanos necesitabas no yo quiero tenía preparada no

Voz 4 33:29 yo tenía amigo invisible es efectivamente amigo invisible e inmediata y me planteo momento en mi vida de que por qué lo habría abandonado no es como cuando estás en el terminando el colegio por lo último año de bachillerato Yves que ya se termina ahí entonces con todos tus grupo de amigos jamás no se pararemos no os preocupéis aunque cada uno vaya tal nos veremos todos los fin de semana seguiremos jugando al fútbol dos semanas después de cómo se llamaba el gordo saldré desde que hice Barquillo no es así si Serrano perdona eh bueno pues es un poco así no hay cosas muy importantes en la vida que no pasan de repente no existe no el amigo invisible es una de ellas yo creo que simboliza

Voz 25 34:06 la la libertad que teníamos de de de

Voz 4 34:10 bueno pues de hacer cosas de pensar cosas después de hablar con un árbol sin que nadie pensara que está loco

Voz 1995 34:14 fíjate antes que dice seguir estábamos hablando e Tomillo sobre los recuerdos cuando yo tenía un poco más mayor ese chaval de diez años ya parece que no eres tú se lo vives en el fondo son tus memorias pero parece que le pasó a otros empieza a tomar distancia de ti mismo poco preocupante y conforme mayor de hace esto lo contaba

Voz 4 34:34 o cuando tienes hijos no si te habrá pasado a Haití en revive es ese niño por ejemplo yo quedo en los Reyes Magos me la ilusión de los Reyes Magos será en una cosa impresionante luego de repente se me olvidó incluso al le cogía asco a la Navidad y tal porque tienes una época de querer moderno tu padre es un cerro capitalista los Reyes Magos tal representan el lo peor del Imperio no sigue y luego tiene a hijos la ilusión de tu hijo vamos a ir de deviene de golpe

Voz 1995 35:00 la sensación es verdad cuando tienes hijos todos los rebeldes pero hay cierta distancia con uno empieza a pensar es más ficción sabe estaría más dentro tus retos propios recuerdos estaremos dentro del terreno de la ficción que de tu propia realidad es curioso cómo como la vida va va dando vueltas uno en el libro está lleno de cameos eso no se bombas

Voz 4 35:18 es un libro de risas y cada vez siempre he mantenido y el humor ha sido el vehículo utilizó siempre que para navegar en esta vida lo mejor es tener sentido del humor no ser gracioso es que si eres gracioso pues también bien ser gracioso va más con tener la capacidad de contar historias de saber contar una historia muy bien entretener al público pero tener sentido el humor es tener la capacidad de reírte de ti mismo de ser modesto hoy de que bueno que Iker Iker Iker en lugar de tener expectativas en la vida tener buenas intenciones voy a llevar a casa tal los hijos para estar ya Peinador ducharnos la comida en la mesa vamos a tener unas conversaciones profundas tal y luego vamos a terminar como la Familia Von Trapp cantando todos para atraer a la cama llega si te encuentras con la realidad con expectativas te pegas un tiro con buenas intenciones hizo ir a casa a ver si podemos hablar algo con los chavales y tal no se sabe si come bien y algo de eso te encuentras pues esa actitud de del humor a mi me gustaría este libro este libro ofrece pues sonrisas para la gente que la necesita porque además una sonrisa que te encuentras en este libro en un capítulo no es que te ríes en el metro cuando baje ya se acaba no es el gol el fin de semana cuando vas a ver a tu madre el portal es acordar de esto y te y te sorprende es correcta sonríe Garrosa que estas son duraderas

Voz 1995 36:28 quizá sean esas buenas intenciones las que te han permitido contar con cambios como el de este señor

Voz 30 36:35 allí

Voz 1995 36:38 con esta semana por cierto este programa con David Letterman uno de los grandes antes de atracción americana que hace dos años dejó de hacer su programa el más famosa de la televisión volvía a hacer su primera ahí y lo hacía con con Obama yo creo que Obama ha que podemos criticar una y mil veces sin previamente la frustración de Obama produce los nuestros que vemos ahora pero Obama sin esa distancia de un señor analista ex líder del mundo libre es un tipo súper interesante que dice cosas muy interesantes con más mensaje humanista extraordinariamente potentes

Voz 4 37:08 por supuesto que sólo hay un sólo hay una persona que que yo creo que está por encima de la del personaje histórico al que has mencionando que también se llama con el mismo apellido Obama pero el nombrecito Michelle Obama yo creo que Michelle Obama es el personaje una dimensión más profunda que yo me he encontrado en la lo largo de de la vida que esté Alabama es a comérsela vamos a

Voz 7 37:33 es el personaje es el personaje

Voz 4 37:36 sentido común y sentido del humor porque Obama no es gracioso por ejemplo Obama viene muy buenos guionistas y es un gran actor un gran intérprete pero Obama los que Cols los que le conocen a Obama por ejemplo ya está hablando hace muy poquito Baker que es el jefe de corresponsales de la Casa Blanca The New York Times hice su tesis que intenta hace gracias y nos quedamos todos muy bien no sé lo que pasa es que luego le dan el guión de no sé qué para la la cena de la prensa la interpreta magistralmente Michelle tiene esa naturalidad Michel graciosas naturalmente usted tiene un coco espectacular y tiene un mensajes al mensaje cuando cuando la han llamado mono a Michel cuando Donald Trump ha dicho lo que ha dicho de Michelle Obama cuando menos

Voz 12 38:14 la copia al discurso ella dice

Voz 4 38:17 cuando ellos van por abajo nosotros vamos por Arribas mensaje

Voz 25 38:21 de una elegancia de una clarividencia y muy necesario para lo María

Voz 7 38:28 ya hemos visto a los presenta mi amigo invisible llevas

Voz 1995 38:31 trece años fuera de España te tienes que ir de vas ahora corriendo

Voz 7 38:34 me voy atrás emisoras que radios y me es no pero ahora vamos no alargar esta entrevista para hacerte llegar tarde sólo no bueno cuéntanos el capítulo número uno no te importa que empieza a leer el libro

Voz 4 38:51 no no no eh el libro primera parte libro es el libre muy sencillo es de es de un individuo e humano en la la crisis de los cuarenta El ya sabes que los hombres madurando muy tarde por qué pues porque en estado muy ocupado empresa de dieciocho años del mejor fútbol amigo logró luego la novia algo trabajos han estado muy ocupados llegó un día que Nos vemos con cuarenta y pico años con con cuando los hijos esos que queremos tanto y que les hemos llevado va piano a natación natal se devuelven se dan la vuelta dicen papá desde luego esto es que no te enteras de nada que pasa ansiedad que pasó en esa crisis esta este este individuo de mi novela que que es un escritor que no sólo ocurre nada y recurre a su amigo invisible para

Voz 1995 39:33 para poder sacar adelante estos trece años claro ve resumir más tienes mucha relación con España sigue Se

Voz 4 39:41 yo soy español en mi vida casa

Voz 1995 39:44 esto es trece años te has ahorrado también muchas cosas os aquí en los últimos trece años haya un cambio brutal en la forma de la fórmula que consumimos de información la forma en la que nos aproximamos al entorno más cercano a través de las redes de todo lo que pasa en estos casos

Voz 4 39:57 es que hemos perdido la intimidad me asusta como de la intimidad por ejemplo la radio que la estoy viendo ahora mismo en imágenes perfecto se llamaba la televisión la radio Puebla si lo bonito de las radios que te estás imaginando cosas no te sale la camiseta al presentador eso no eso no me gusta tanto y luego la está en este mundo de las aplicaciones no me gusta resultado porque al final es trabajo es decir si si sale más barato el pero alguien está cobrando menos colega alguien está cobrando menos os vamos a ver que si es así si pagan bien me parece muy bien pero si no y luego ha sido bonito sí que está bien que te traiga a casa el tomate pero sí lo bonito el tomate si decide Arturo P tomates tiene eso véngame no me pongas Stefan de ponme uno de esa es la vida tío la vida

Voz 7 40:40 les queda un poco mayor también te digo echar mi me da igual que me a ver a los seres humanos tiene lo bonito es abrazarse esas y Guillermo estoy contento estamos perdiendo mucho estaba bueno

Voz 1995 40:50 pues eh con el resumen de estos dos señores mayores eh tanda de acuerdo o no con otro Garbajosa yo yo tuve que hacer mucho más joven no tengo muchas inquietudes a que comparte es verdad hay algo de intimidad llegó de de proximidad que hemos perdido aunque están los mucho más comunicados de bienes él no sé por qué pero bueno Mi amigo invisible Guillermo Fesser dedica editado por Espasa siempre es un placer verdes invitases leamos es una cosa que tengo que decir que muchos en este país os debemos mucho tanto a Diego bajo Luis trae alegría pasado los dos pero en tu caso porque tuvimos tú traes alegría ahora te vas y te la llevas de agraciados sea quédate

Voz 4 41:25 no no no volvió la tela dejo porque de vivo que la la lo bueno de la alegría de las sonrisas que no es para el momento es que luego te te acuerdas luego te acuerdas de gobierno con el sí sí sí sí que esto esto es como esto como lo ha

Voz 37 41:38 sentimiento que repite alegría repite Guillermo yo te murieron muchas gracias por invitarme placer invitarme

Voz 39 41:44 otros

Voz 1995 41:47 me quedé

Voz 7 46:54 a Rojas y mansiones campestres muy buenos días muy buenos días justo al otro lado del océano

Voz 1995 47:00 tenemos a Marcela Sarmiento en Miami Marcela muy buenos días

Voz 12 47:04 buenos días qué tal Toni Emma

Voz 1995 47:06 bueno dos es algo eh nosotras adiós estamos a de comprobar serbios como entorno a diez grados más o menos de temperatura no sé qué temperatura tenéis ahora mismo en Londres y en Miami Miami será un poco más alto según el Madrid estamos a siete grados quizás el casi homogéneos toda la temperatura ya no hay tanta distancia ya no sentimos tanta envidia Marcela sabiendo que dos estás

Voz 47 47:29 solventes otro congelados no lo es no a esta hora no está siendo nueve grados frío además han sido días muy fríos de Miami atípico además para esta ciudad pero bueno creo que en Estados Unidos está pasando por una temporada bastante difícil sí

Voz 48 47:47 duro afirma Díaz Trillo

Voz 7 47:50 un día frío pero soleado

Voz 48 47:52 hicimos lo mejor de lo mejor de Inglaterra

Voz 1995 47:56 bueno nos llegaba la noticia hace un par de días vamos a empezar pero Inglaterra en el Reino Unido Theresa May va a crear una Secretaría de Estado para luchar contra la soledad afecta a nueve millones de personas se calcula que doscientas mil personas en el Reino que no han tenido una conversación con algún amigo o con algún familiar en el último mes tan preocupados estaba el tema que van a crear Ministerio sobre la la soledad es para preocuparse desde luego Emma

Voz 49 48:20 sí aquí como sabéis la gente es muy reservada allí a veces uno siente que les afrenta la gente dicharachera y simpática en España todo el mundo y también en Florida habla con todo el mundo aunque no lo conozcas ya que hay como un estreñimiento emocional que les hace mantener el tipo aunque estén tremendamente tristes porque sí como vergüenza mostrar la vulnerabilidad in de que necesitan compañía yo no sé cómo el Gobierno va a solucionar esto pagando a jóvenes para que visitan ancianos conectando a fundaciones de voluntarios dispuestos a alquilar se como compañía pero lo que es muy bonito de de este gesto es que esto era precisamente el proyecto que aquella parlamentaria laborista que fue asesinada junto antes del Brexit con cuarenta y un años dejó a dos niños solitos este era su proyecto estrella Theresa May lo ha rescatado como un homenaje a ella como una ayuda estos nueve millones de personas quiere que necesitan compañía como sea

Voz 1995 49:20 desde luego es un caso es es breve

Voz 5 49:24 difícil ver cómo acabar con la soledad sin embargo no sé es la comunidad de hoy en día la comunidad habría consenso de ciudades

Voz 1995 49:34 resulta muy difícil escapar Emma de de Marcela de Donald Trump todas las semanas en este resumen tenemos que incluir

Voz 5 49:41 estamos aquí tenemos este inteligente