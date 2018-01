Hoy por Hoy (19/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0325 00:10 son las once las diez en Canarias acaba de comenzar la sesión del juicio la rama valenciana del caso Gürtel que ese suspendió a mediados de semana ya que varios de los implicados aseguraron que hoy iban a dar información relevante el primero en comenzar a declarar es quién está considerado como número dos de la trama Pablo Crespo ya según su abogado está dispuesto a contestar a todas las partes aunque no ha llegado a un acuerdo previo con la Fiscalía la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares está Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 00:35 buenos días ha comenzado el juicio con el interrogatorio el número dos de la trama Pablo Crespo su abogado Miguel Durán anunciado que a pesar de que ha fracasado su intención de llegar a un pacto con la Fiscalía Crespo contestara de forma veraz a todo lo que se pregunte ya todas las partes implicadas en el proceso por lo tanto Se prevé un interrogatorio largo después será turno de Álvaro Pérez El Bigotes ya continuación Ricardo Costa el exsecretario general del Partido Popular valenciano quién sostiene que en las últimas horas ha recibido llamadas de Francisco Camps y que su equipo de abogados también ha recibido presiones por parte de letrados próximos al Partido Popular para que desvelara el contenido de su declaración de momento la fiscal Miriam Segura está preguntando a Pablo Crespo por el entramado societario empresarial Pablo Crespo está contestando a todas las preguntas del Ministerio Público sonido directo desde la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares

Voz 1995 01:34 es

Voz 2 01:36 sí antes del inicio de este juicio el coordinador

Voz 0325 01:38 era el del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo ha dicho esta mañana que los casos de corrupción causan pena y dolor en el PP pero añadido que no conoce ni a Crespo ni El Bigotes ni a costa Maíllo en Onda Cero

Voz 3 01:48 de los conozco nada encierros con lo con los he visto en mi vida por lo visto en la tele a qué se dedicaban lo tendrá que decir un juez todos los jueces que se dedicaban y luego cada uno tiene sus estrategias de defensa no hay hogares que los que a justicia

Voz 0325 02:03 si sumamos que el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado suspender de forma cautelar el nuevo reparto de asuntos de la audiencia nacional avala por tanto las normas de reparto de juicios que habilitan por ejemplo que varias piezas de este caso Gürtel se juzguen en una sala de corte conservador Alberto

Voz 4 02:18 la decisión fue tomada durante la reunión del miércoles la como

Voz 1552 02:20 San permanente rechaza suspender el acuerdo de forma cautelar ir resolverá definitivamente sobre este recurso en dos o tres semanas Se trata del acuerdo de las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional que ha cambiado las normas de reparto y que entre otras consecuencias ha cambiado la composición de las salas que juzgarán distintas piezas de la trama Gürtel incluida su financiación la financiación ilegal del Partido Popular su caja B desapareciendo de la ecuación uno de los jueces que llamó por ejemplo a Rajoy como testigo entrando otro de perfil más conservador desde el Consejo nos cuentan que Si hay dudas sobre los magistrados que juzgaron caso lo que hay que hacer es recusar les no cuestionar las normas de reparto que son iguales para todos los casos

Voz 0325 02:50 y la Policía y la Guardia Civil han desarticulado una red dedicada a introducir en la Unión Europea de modo irregular a ciudadanos iraquíes hay seis detenidos cinco en Valencia y otro en Bilbao once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:05 el Madrid en Madrid el ex secretario de Estado de Servicios Sociales Mario Garcés reprueba las declaraciones del consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo que ayer en el pleno sobre infancia en la Asamblea diferenció entre niños pobres niños normales aunque lo justifica en el calor del debate parlamentario

Voz 5 03:20 dos niños en ellas todos son niños normales que desde luego no fueron las mejores declaraciones este comercio yo tengo una buena relación personal con el consejero de estoy convencido que el primero que no quiso decir esas palabras que son fruto del calor parlamentario fue él mismo o no

Voz 1275 03:35 Arco hagan acaban de registrar ante el Defensor del Pueblo una queja contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con la Ley Integral de transexualidad Se aprobó hace un año pero nos ha desarrollado todavía hasta allí se ha acercado la diputada del Partido Socialista la Asamblea Carla Antonelli

Voz 6 03:48 sistemáticamente se está incumpliendo la ley y se han hecho diferentes iniciativas y lo que hemos visto lo que ha seguido es ir demostrando que día a día en la Comunidad de Madrid se niega a cumplir una ley que otras comunidades están aplicando artículos de idénticas características

Voz 1275 04:05 el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que será el lunes cuando presenten la querella anunciada contra el Consistorio por la compra David José Luis Martínez Almeida dice que las explicaciones de la delegada Inés Sabanés les han dado más motivos para ir a los tribunales

Voz 7 04:19 nosotros presentaremos la querella el lunes llamarla presentamos ratificados y reforzados por la rueda de prensa que dio ayer Inés Sabanés es una rueda de prensa en la que no niega los hechos es una rueda de prensa en la que en ningún momento Inés Sabanés dice que no es cierto lo que publica el diario Abc ni niega absolutamente ninguno de los hechos consignados en el diario ABC y por tanto son sólo refuerza en que pudo producirse una falsedad documental que pudo pretender encubrir las irregularidades en la tramitación de la cesión del contrato de

de Grado

Voz 11 06:04 tiran de la manta pero antes como ustedes las rejas

Voz 12 06:15 hola por qué no eh

Voz 13 06:57 hablemos ahora

Voz 1995 06:58 de lo que realmente importa gente que hace posible lo imposible llega ser capaces con Cristina pueden ser capaces

Voz 1 07:05 vamos a intentar mejorar

Voz 0419 07:24 la inserción laboral de personas con discapacidad es una realidad en dos mil diecisiete llegó a su récord histórico con una cifra que superó los cien mil contratos a Deco es una de las empresas que contribuye a esos números Francisco Mesonero ex subdirector general

Voz 1995 07:38 creo que un dato magnífico porque

Voz 15 07:40 las tres años ha ido incrementándose en la contratación de personas con discapacidad concretamente desde el año dos mil doce hasta el año dos mil diecisiete y como bien dice se ha superado ya la barrera psicológica de las cien mil persona concretos son ciento diez mil sesenta y ocho personas con discapacidad la Alacant a un empleo y eso supone un once coma cuatro por ciento más con respecto al año anterior éste provee un dato magnífico no

Voz 0419 08:05 estamos mejorando pero aún queda mucho por hacer la educación escolar y el acceso a niveles superiores es el principal problema para Mesonero la barrera es fundamentalmente social Hinault una cuestión de capacidades y por eso hay que poner el acento en derribar los prejuicios y favorecer la inclusión en todos los ámbitos sociales

Voz 15 08:22 el problema que nos encontramos es que el sesenta y dos por ciento aproximadamente de las personas con edad de trabajar que tienen algún tipo de discapacidad tan sólo tienen estudios primarios las barreras que existen en sistema educativo son las propias tesis en la sociedad genera ahora como la principal causa de exclusión de de las personas con discapacidad radican en los perjuicios en los estereotipos y las propia Barreda hoy por hoy es difícil encontrar a personas con competencias e tal y como las demandan el mercado laboral con una formación profesional específica pues porque tenemos problema del sistema educativo en cuanto a ese progreso

Voz 16 09:00 es que existen en la propia en el propio sistema educativo no

Voz 18 09:41 hoy por hoy en Cadena Ser punto com pedí en las redes sociales spain arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy aquí en el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 11 09:59 lo digo para viera Relva persones con una vida normal de historia increíble que contar

Voz 1 10:08 historias de una vida entregada al deporte al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tiene esa apertura clavada hace más de lo que ha hecho pero también soy como su hermana mayor a decir que sea ella la que operándose porque lo supero sueños que cumplir

Voz 19 10:26 los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás hay que luchar

Voz 1995 10:30 en del

Voz 19 10:32 pena te quieres cosa

Voz 21 10:54 a los ocho millones de usuarios

Voz 4 10:57 el casi un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas empeine tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido quizá más de dos millones de personas antes tarjeta no esta aplicación dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero querer

Voz 3 11:20 más más y cadena

Voz 22 11:31 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 23 11:47 ahora aislados

Voz 1995 13:03 que el grupo que sigue el sendero junto al río Duero con

Voz 25 13:06 los bufandas y gorros calados hasta

Voz 1995 13:08 a los ojos

Voz 1572 13:11 Sol Rafa al cual Isaías Lafuente Mona León Siminiani Benjamín Prado Iñaki de la Torre Rebeca Jiménez Nat Simmons y Carles Francino van camino a Soria al Congreso cinco tiros compromiso dos mil treinta donde les espera el alcalde de la ciudad Carlos Martínez y Emilia Said secretaria general de la Red Mundial de Ciudades hará frío pero somos valientes y este viernes abriremos allí La Ventana de la Cadena SER

Voz 1 13:47 que hoy con Tonys

Voz 0325 13:56 diga uno de los mejores momentos de la semana

Voz 1995 13:58 saludamos a Javier Limón compositor guitarrista uno de los mejores productores musicales de este país uno de los más talentosos de los más prolíficos posiblemente yo creo que Javier de ha a la cuenta de los Grammy que ha ganado pero lo que sigue intacta su pasión por la música it por contagiar la dos semanas seguramente por eso se siente como pez en el agua siendo profesor en las escuelas Music en Boston la institución en la que jóvenes de todo el mundo da los primeros pasos de un camino que llevará a muchos de ellos a convertirse en las próximas estrellas de la música

Voz 1572 14:34 los Grammy tienen Jerez Lemos Pontevedra que yo pero la cuenta pero yo sospecho que él mismo Lemon tampoco tienen una idea muy claro claro

Voz 1995 14:43 dos Grammys tienes tengo

Voz 0325 14:46 nueve latinos y uno de verdad

Voz 26 14:48 ah

Voz 1995 14:49 es usted la cuenta se cuentan así los latinos y los buena la es matado

Voz 26 14:55 vale de importantes lo que pasa es que

Voz 3 14:58 eh bueno ya sabes como son los

Voz 26 15:00 la cuestión artística recordemos que por ejemplo cuando no había grabación Wagner por ejemplo inventó un instrumento la la tuba wagneriana porque le faltaba ese sonido en en su obra no entonces es lógico que también cada vez más los ingenieros y los compositores se mezclen teoría acaben siendo una misma persona porque a veces para llegar a ciertos niveles de expresión tuteó diseñar tu propio sonido por eso las nuevas generaciones como Claire tienen un concepto diferente ya no ya no está solo el arreglista el ingeniero el productor ahora mismo yo creo que los nuevos músicos tienen que ser de de todo para poder ser independientes y crear con libertad no

Voz 1995 15:42 Claire empieza a tocar el piano a los cinco años después aprendió el el violín un momento en el que supo que su futuro no no esto en una orquesta

Voz 3 15:50 a llamo porque mi rollo es la música moderna y aprendo a tocar estos instrumentos porque son parte de la tecnología ya es un placer incorporar la tecnología a como compongo Mi música las destrezas que aprendo desde luego tiene su papel pero no quiero estar en una orquesta porque porque porque supongo que estoy un poco cansada de tocar música clásica siempre estará ahí la precisa haré pero quiero ser parte de algo nuevo el resultado de todas las influencias con las que me cría

Voz 1995 16:21 pues ir a clase comido se New clásica la nueva música clásica extraños la expresión me encanta los metió una banda se llama papers Citizen Lab

Voz 3 16:37 gracias esa es la idea gracias

Voz 1995 16:41 tú crees que vamos a escuchar hablar mucho de P

Voz 3 16:45 hay ayuda hay preparada totalmente estoy preparada

Voz 1995 16:50 una mujer segura si esos fantástico bueno antes escuchar a Claire que su banda decir que Claire nació y creció en Singapur la verdad es que no tenemos ni idea ni idea de la música de Singapur Claire se mueve en géneros como el pop el trip hop el jazz el indie rock y nos hemos dado cuenta que por ejemplo el indie pop tiene una banda extraordinaria en Singapur una banda llamada The Sun los que no saben de triunfa en Singapur sino también en Youtube con millones de visualizaciones

Voz 11 17:29 dos bandas de Singapur Sam en todos

Voz 3 17:34 son la banda de pop más importante de Singapur ahora mismo la escena musical de Singapur es muy novedosas somos un país muy recientes sólo existimos desde hace cincuenta años

Voz 1995 17:44 también encontramos el hip hop del rapero del sirvo eh

Voz 27 17:51 nuestra

Voz 1995 17:53 Nos cuenta que les contamos el folk pop de aquí que los medios han puesto la etiqueta de el sida Singapur Vance está muy presentes estilo Van der echen como los en fin también negó para el death metal con unas veteranos muy conocidos ahí que sean ruta

Voz 11 18:31 por último valorado programas

Voz 1995 18:33 de televisión generan fenómenos ese es el ganador del Singapur hay dos

Voz 28 18:38 se Freddy

Voz 1995 18:44 se nota que es un país joven la música es muy joven muy muy diva hasta ahora de de de de mucho entusiasmo

Voz 3 18:52 es sí lo es está muy influida por la música occidental y americana pero también hay una importante que sucede en mandarín por la importancia China ahí también nos llega la música taiwanesa pero aparte de eso creo que seguimos intentando encontrar nuestra identidad todos nosotros hemos ido apuren G I

Voz 1995 19:08 ya conocemos a conocemos a Singapur conocemos su trayectoria estuvo tres meses en Valencia Glock ha llegado el momento de escucharte a ti noche tanto lío

Voz 3 19:21 aunque con todos vosotros from Singapur From Boston Palencia Andreu Juan estas nuevas se llama Shaker

Voz 29 19:36 Reid Face y les más él

Voz 9 20:51 esto

Voz 30 21:01 no

Voz 29 21:08 eh

Voz 1995 21:36 Glock desde Singapur presionados estamos con tu talento yo hablo yo el futuro ese de esta mujer es espectacular Javier el futuro de Claire va a ser brillantísimo habrá Javier que además

Voz 26 21:50 así la viera consultar tus con su Honda con su pelo es lo que ellos siempre he querido ser

Voz 1995 21:56 una joven vecina hubieras tenido también éxito seguro como joven de persigue persigue tus sueños Javi mientras lo dejamos ahí volvemos Claire sin es un placer en la vida encontrar a gente como tú que está destinada a hacernos felices y a emocionar los Claire zen que imponen un abrazo vuelve a Valencia Claire por favor algo bueno con tu vida estás a tiempo con Javier que en Back to Valencia

Voz 31 22:32 lo más grande Javier fíjate muchas pero la semana que viene

Voz 1995 27:06 tienes una mañana intensa en lo informativo saben que escuchábamos a bordo escuchamos incluso el de la calidad del sonido de la voz para el ex preside era sintomático de que se puede gobernar desde Bruselas fíjese usted que se está viendo esto pero sin esa es una es una mañana intensa en el informativo insisto así que nos vamos hasta la Audiencia nos vamos hasta San Fernando de Henares parece que Pablo Crespo ha empezado a

Voz 0237 27:31 contar no sé si a tirar de la manta no sé si las presiones correcto

Voz 1995 27:34 en este caso a mí hace tantos buenos días

Voz 1552 27:36 sí sido muy relevante lo que ha dicho hace unos instantes que que bueno confesando los hechos ha dicho que efectivamente ha reconocido que el Partido Popular les pagaba en negro en efectivo y que y que bueno también ha confirmado la segunda el segundo método irregular de pago que los empresarios empresarios contratistas con la Administración pública valenciana les pagaban mediante facturación en fraudulenta que los actos que trama Gürtel organizaba para el PP en Valencia se ha confirmado en síntesis lo que se está juzgando aquí la financiación ilegal del PP en Valencia lo que ha conversado corre también los nueve empresarios corruptos confesos es no obstante a la hora de dar los nombres también se ha preguntado el fiscal Miriam Segura quién era la persona que les pidió que les solicitó hacer las campañas en Valencia y hacerlas de esta forma ha dicho que a esta pregunta no puede responder ha asegurado que quién sabe esta cuestión es Álvaro Pérez El Bigotes que Álvaro Pérez el Bigotes tenía mucha relación con Camps con Costa con otros dirigen los valencianos como Rambla con navega como Adela Pedrosa como todos los miembros de la junta del Partido Popular así como consejeros valencianos presidentes provinciales del PP en las tres provincias de la Comunidad Valencia

Voz 1995 28:53 claro Miguel Ángel se va a alargar su declaración termitas de que se alarga

Voz 1552 28:57 sí sí va a ser muy larga porque ya ha anunciado su abogado Miguel Durán que va a contestar a todas las partes implicadas

Voz 40 29:03 a ir a la veintena de abogados a también a a la

Voz 1552 29:07 las acusaciones particulares al abogado del Estado

Voz 40 29:10 además de al juez a la afición

Voz 1552 29:12 el que está respondiendo en estos instantes por lo que se prevé bastante larga la declaración de paro

Voz 1995 29:17 Crespo pues recuerden ustedes el orden Pablo Crespo que está ahora mismo contestando a las preguntas en esta sala llega después el bigotes que es un personaje en sí mismo llamativo personajes céntrico llamativo y por la tarde tarde tarde probablemente Ricardo Costa que podría cerrar una semana en el que muchas cosas van a van a verse con algo más de claridad si los acontecimientos se desarrollan de la misma forma que lo están haciendo ahora Miguel Ángel Campos siguiendo muy de cerca toro que está ocurriendo en a Fernando Henares el Audiencia Nacional muchísimas gracias

Voz 1552 29:45 la Unión placer hasta luego blazer estaremos pendientes es eh

Voz 1995 29:47 algo relevante volveremos rápidamente a la audiencia de él les vamos a contar su historia porque creemos que es muy bueno para todo lo que ocurre en el mundo lo más importante de las noticias de política y economía que nos afectan de una forma muy intensa pero también algunas historias que ocurren la profundidad del interés tener había mucho si ustedes seguramente puedan identificarse más con esta historia porque muchos ustedes saben que cobrar una factura si es autónomo si hace algún tipo de trabajo en ocasiones es muy duro así que quizá lo que he encontrado la escritora y periodista examina Urraca es un gran método para conseguir Sabina la leído en el comunista sin reído con algunos de sus reportajes en tentaciones ya saben lo que es bueno sea leído su novela las niñas prodigio a contaros una tendencia que al mismo tiempo puede ser una solución y esto no se da muy a menudo algo que este Montsià

Voz 0237 30:41 no no no

Voz 1995 30:43 la sabina Urraca iguanas podrías explicarme qué es el a este Mr o dicho de otra manera que el ser

Voz 4 30:54 no pasaba del todo y es más bien como la es M es una nueva técnica de la SM Amr que usan algunos youtubers Se trata de transmitir los mensajes de hablar susurrando a ese MR en realidad es un acrónimo de autónomos censor y Meridiana Henri Pons que es un fenómeno biológico que se caracteriza por una sensación como de hormigueo así en la cabeza muy agradable hice supone que que estaba sensación da aparece como respuesta a ciertos estímulos visuales auditivos o cognitivos y en este caso no con lo que como lo usan los youtubers el pues lo que hacen es susurrar hablar así y entonces esto pues suponen que te produce hormigueo agradable en el cerebro bueno pues de alguna manera el mensaje te te en dramas a tope

Voz 1995 31:36 vamos a escuchar un ejemplo que pongan ustedes audiencia que esto hay que poner a eso en el volumen un ejemplo de a ese MR que es lo más

Voz 28 31:47 Mccain y tiene que si aunque estamos en inglés no iremos al castellano

Voz 1995 31:57 y mientras dice estas cosas sobre la relajación así se qué es lo que hace pues sí

Voz 4 32:04 eso es acarician un papel me tienen al lado frotan las manos está el se puede resultar un poco irritante no hacen gestos con las manos así como muy pacíficos parece que están un poco la voz la verdad pero pero es curioso porque cuando llevas un rato como que te empieza a atrapar imite te engancha no realmente empiezas a notar un sólo una vez el sentido este cosquilleo no del que hablan en la cabeza así pero es verdad que te que te hipnotiza

Voz 1995 32:28 lo crean o no hay gente que utiliza esto este sonido esta técnica para dormir

Voz 28 32:37 es un señor que viendo patatas a una señora no

Voz 4 32:44 sí éste es que si esa es un susurro que en realidad al principios que enerva un poco como que resulta muy irritante Pedro después como que te empieza a mecer Teno y te quedas como hipnotizado en realidad es como que te engancha a esa sensación como de calma sin sobresaltos es es otra manera como cualquier otra cosa igual que la publicidad muchas veces peca de ser muy estridente de esto de alguna manera es como otra vía no la villa del susurro que buscar cómo convencer a atrapar

Voz 1995 33:13 no somos nosotros es que esto es estemos nosotros

Voz 4 33:16 existe luego también hay youtubers españoles

Voz 1995 33:19 claro que más que estoy pensando que venimos ahora del de la Gürtel tú te imaginas a Vigotes este pone declara susurrando señor esto lo hacen quemado contención para para me daba la pasta de gira sí sí porque lo tú no la práctica de esto por qué no mi rollo no vamos a escuchar porque en inglés tiene un sentido vamos a escuchar ese a ese MR como dice Sabina

Voz 28 33:44 en español a tras la cámara

Voz 1995 33:56 Sabina esto funcionará pero a mí lo que me dan ganas de darle un guantazos a

Voz 4 34:00 sí pero te prueba en casa ponerte quince minutos hay que aguantar hay que aguantar para el PP

Voz 1995 34:05 para quedarte atrapado en Emilia porque es un poco más complicado no solamente se puede hablar etcétera nada entraba o no saben que estas sino que también vale con sonido

Voz 4 34:17 los sí sí claro ahí hay todo tipo de sonidos ya te digo papel arrugar papel tocarte

Voz 28 34:21 que las cuchillos

Voz 1995 34:33 al resto de cuchillo no vacilan se nunca llegábamos que usted esté al cabo de todo y esto forma parte de la actualidad acordado nunca hay gente Sabina que cree que también en la SMS puede tener sus fines con sí mismo cómico pero hay gente que cree que puede llevar un poquito más lejos llana no soy muy partidaria

Voz 4 34:54 ustedes con a este Mr pero no porque

Voz 1995 34:56 es como se en la sede de la sede se cuentan chistes en ese tono que sirven vamos a escuchar un chiste contado utilizando esa técnica

Voz 41 35:06 estás donde estás ahí me dejó tan madre veces Carmel ahora me da Peragón

Voz 28 35:16 eh

Voz 41 35:18 de este mes o cualquiera que sea el ajuste

Voz 23 35:27 en decir

Voz 1995 35:30 la juez

Voz 4 35:30 ya en absoluto con los chistes no funcionan los cuchillos Mango estado de brotes

Voz 1995 35:34 los que yo estoy que no sé si con los éxitos musicales con Cover una versión sitúan el tono ese verano

Voz 28 35:48 que el juez le está dando me rabia no

Voz 1995 35:56 sí estoy más esto que digo te están poniendo esto puede ser

Voz 4 36:01 puede llegar a ser efectivo de algunas veces

Voz 1995 36:03 el hacerla eh vamos a poner un par de ejemplos donde se demuestra que no es nada sencillo

Voz 42 36:11 joder a esto se trata no que el techo

Voz 1995 36:18 el punto cumbre toda esa historia utiliza este este método para convencer a un pagador que no te pagábamos a mí que no tener una factura por Corea

Voz 4 36:29 sí sí era bueno un agente no voy a decir quién pero que me debían dinero por unos textos que les había enviado yo sabían que me lo debía ya había probado de todo en plan pues dar pena enfadar mi amenazarles con denunciarles jugar a ser comprensiva no yo entiendo que vosotros no podéis pagar ahora pero entender que voy yo necesito el dinero bueno había usado todo tipo de cosas ya no tenía nada que perder porque de alguna manera sabía que ya no me iban a pagar entonces una mañana pues vi lo que era de la SEM estuve viendo algunos billetes es Youtube decidí llama

Voz 28 36:59 ir una nueva hola buenos días hay saben ahora otra

Voz 4 37:02 a ver si similar es viable así todo el rato nadie me preguntó si estaba enferma de la garganta nadie me preguntó qué me pasaba al privilegian como luego se quedaban en silencio y me escuchaban con muchísima atención más que nunca y cobre

Voz 1995 37:16 yo entré por miedo tal vez no se da

Voz 4 37:18 no por miedo a que estuviese autos totalmente chalada no

Voz 1995 37:22 vea eh yo escucho otra sigan ahora envío me preocuparía pero promete ustedes cuéntenos después si si la técnica funciona o no funciona porque quizá para saldar una deuda para pedir empleo no es muy recomendable

Voz 4 37:39 no para eso no no no tiene que ser algo para inquietar al personal no y que realmente te atiendan y quién te gana te ganas el respeto de alguna manera de verdad estoy global lo verdad

Voz 44 37:51 pues había una tendencia en los años setenta finales viajando pues Estados Unidos entre los y pese a los vi que era una moda que era muy parecido

Voz 28 38:00 hoy soy tan débil

Voz 44 38:03 era muy difícil como no oigo muy bien era mucho pero lo puede decir que por fin la conversación no muy Frida no pero el Seaman verlo explica a veces búsqueda busca malos no pueden ser dieron pionero de este tipo de puede ser

Voz 1995 38:15 el precedente a esta inauguración entrevista con alguien que me llegue alguien no se unas empezar a andar con este A vivir que bueno no es buena idea Sabina Urraca en el mucho partido de de de que cobrará seis creo que después de este programa no tengas utilizar esa técnica cobrar aquí espero que seamos un poco más dirigentes la Sabina obra complacer las gracias buenos días

Voz 28 39:08 Toni Garrido cadenas

Voz 0127 39:27 buenos días hay algunas razas de perro que son potencialmente peligrosas el pitbull el rottweiler o el dogo argentino son algunas de ellas para tener uno hay que pedir una licencia administrativa que sólo se obtiene si cumplimos algunos requisitos ser mayor de edad no tener antecedentes penales pasar un test psicotécnico que acredite que estamos capacitados para hacernos cargo de Un perro así tener un seguro de responsabilidad civil de ciento veinte mil euros para hacer frente a los daños a terceros que puedan provocar además sólo se puede sacar a pasear al animal con bozal y con una correa que no mida más de dos metros

Voz 1995 44:40 estas navidades pedía a los Reyes unos colaborador este película pero supongo que con la crisis pues no no ha podido ser porque

Voz 21 44:47 más que colaboradores de película me han traído dos cortos Álvaro Carmona y Tomás Fuentes

Voz 0237 44:55 bueno

Voz 2 44:57 la voz Boccia en el a mí

Voz 0237 45:01 ahora no venga vamos allá pues en Cataluña como sabréis ya han elegido presidente del Parlament se llama Rusia ven las casas de apuestas se paga diez euros por euro apostado a que el jueves que viene ya estaba imputado por lo que sea por algún motivo que tienen que buscar

Voz 0325 45:19 por su parte Puigdemont sigue intentando una investidura a distancia

Voz 0237 45:23 bueno cada vez parece más caro que no va a poder ser presidente a distancia pero pero vamos yo tengo mis dudas Merkel manda ahí está igual de

Voz 0325 45:30 como Clark por tanto ahora tanto el PDK está buscando un nuevo nombre para ser el presidente quiero decir otra persona no es que le vayan a cambiar el nombre a pues de Mon para burlar a la policía a Catalunya y bueno ya sabes que estás acción tiene voluntad de servicio

Voz 0237 45:44 sí es verdad que mucha gente aprovecha esta sección servicios bueno pues

Voz 0325 45:49 si la cosa es que queremos ayudar al PDK de encontrar un nuevo presidente eh habéis jugado alguna vez al quién es quién

Voz 1995 45:55 hace tiempo que sabe

Voz 0325 45:57 aquí hay mucha nostalgia no pues nosotros hemos demostrado ser claro claro en desmontado el quién es quién de mi sobrina Il hemos puesto nombre de posibles candidatos lo entre todos

Voz 2 46:13 quienes quieren venga a él

Voz 0237 46:15 vamos a empezar qué características vamos han pensar entre todos qué características debería tener pues el el

Voz 1995 46:20 el presidente de la Generalitat tiene que ser alguien conciliador alguien que que represente que guste a todos los catalanes

Voz 0325 46:28 vale conciliador y que guste a los catalanes es elimina a Pilar Rahola Paco Maruenda quise adusta las catalanes a Cristiano Ronaldo también Flyer fueras pues

Voz 0237 46:38 yo creo que también debería ser alguien que represente a la mayoría de los Qatar

Voz 0325 46:41 tienes que representa la manera a el locuaz reputado del PSOE eliminaban ya eh esto fuera

Voz 1995 46:46 es vale también allí que celebre corrupciones

Voz 0325 46:49 ah claro puedes elimina a todos los político de Convergencia déjanos huy madre mía es cada vez ahí hay mucha tela baja hay dados a un Álvaro de trabajase y claro Messi tampoco quería ser presidente claro pero no Noruega no quedan do candidato nada más

Voz 0237 47:04 pues hombre qué menos que el presente Cataluña

Voz 0325 47:07 como mínimo tener el graduado escolar pues venga tú tomas fuera también así que ya sólo nos queda hecho lesiones nos queda un tal Toni Garrido

Voz 1995 47:14 el hombre no fastidies se sabes

Voz 0237 47:17 catalán Toner sí bueno sino en catalán vamos a subir los impuestos lo póstuma pues mira no creo que sea candidato ya no necesita nada más salir con esto ya para ser presidente de Basora a tu crees pareja si se ha podido ahora me dije bueno

Voz 26 47:34 poco que no me ha considerado en absoluto pero bueno

Voz 0237 47:38 el hombre que tengo

Voz 2 47:41 hay conseller conseller será de algo de lo que quieras hombre conciliador no eres mucho

Voz 0325 47:46 ahí has caido al principio que al menos uno Istok que

Voz 0237 47:49 a partir de ahora te vamos a llamar el Mall uno habla Toni Garrido

Voz 11 47:54 y tienes que decir bueno ya SOC aquí

Voz 0237 47:58 si decide y de impuestos en dos impostor

Voz 1 48:03 que tiene madera

Voz 0237 48:07 esto para el ya ya yo pagaría el doble en yo creo que deberíamos cambiar de tema bueno el permiso el precedente

Voz 0325 48:14 a cambiar de tema por qué esta semana en Hawai San llevan justito

Voz 0237 48:19 no es que Mecano les haya dedicado otra canción ofrece un susto gordo sino que alguien del Gobierno de seguridad apretó sin querer un botón que mandaba un SMS a todos los ciudadanos alertando eres de que estaban siendo atacados con misiles y que buscaran refugio

Voz 11 48:33 me imagino vaya miedo joder que caga en pleno dos mil dieciocho recibir un SMS no a mí como suena

Voz 0237 48:42 dónde están en el móvil bueno pero día antes de que pasara los responsables de seguridad colgaron una selfie en la que se en la pantalla del ordenador con la contraseña ante los misiles apuntado en un cierto e el Allard

Voz 0325 48:54 duró treinta minutos hasta que alguien volvió a mandar otro mensaje diciendo a lo vais

Voz 0237 48:58 a reír pero que no que no hubiera ningún misil soy el que revisar imagino

Voz 0325 49:04 hay otro dato curioso no sé si habéis visto ayer salió pueden Twitter y tal es que el la web porno por Jap

Voz 0237 49:11 que imagino lo ha leído eso

Voz 0325 49:16 no puede ser presidente porque Haggis salta sencillos sí que nos ha ganado mucho de cultura pues por hija publicó las estadísticas de visita de de ese justo día en Hawai ir como cayeron en picado en cuanto esos esta minutos de sí sí pero pero luego en cuanto se supo que que era una falsa alarma subió como jamás ha subido una espada

Voz 0237 49:39 el carné también por otro lado hay hay que ser muy Gañán para recibir un aviso de misil pensar pues yo estaba en la cabos de este vídeo lo acabo a ver si se casa al final todo lo mira yo sobre hecho lo lo contrario yo sé que me voy a morir que me están a punto de machacar con con un misil yo aprovecho hoy

Voz 0325 49:57 cabo el poco no que me queda por ver minutos esto lo bueno lo preocupante de esto es constatar que en caso de ataque nuclear los primeros que morirían son los que no tienen batería en el móvil

Voz 0237 50:08 claro claro claro claro es que los que tienen un iPhone de más de un año dos ante las primeras muy cierto muy fiel no dio opción enero poca gente sabe de todas formas que en España hay un servicio de alertas de emergencia similar al de Hawai si te llega el móvil te saca de votos no ha pasado nada grave pero nosotros tenemos

Voz 0325 50:29 algunos de ellos por ejemplo puede ser

Voz 0237 50:31 algún día Dios no lo quiera nos llegue este mensaje

Voz 49 50:34 atención Melendi ha sacado nuevo disco busque refugio inmediatamente esto no es un simulacro

Voz 1995 50:40 el que esto no

Voz 49 50:43 los que los estén escuchando esto no es verdad

Voz 0237 50:45 pero no ha sacado disco no también puede ser que os llegue esta otra alerta

Voz 49 50:48 atención whatsapp ha caído intente mantener la calma prevé a coger un libro sino que es un libro búsquelo en Wikipedia que eso sí que en la

Voz 0237 50:57 usted miedo e más grande otra vez que caigo hacha para duda imagina una generación nervioso

Voz 0325 51:03 bueno por último también puede recibir esta alerta que es algo más específica para un sector de la población

Voz 49 51:08 atención Ciudadanos en Madrid ataque nuclear inminente no es necesario buscar refugio no necesitas por muy fuerte que sea el ataque no va a ser peor que la contaminación que aguantas cada día

Voz 0237 51:21 pero de algo tenía que servir la contaminación no venga acabamos el repaso de las

Voz 9 51:25 Ana

Voz 0237 51:30 lo hacemos comentando la noticia que esto publicado en un medio italiano y que narraba cómo el Rey emérito es que hubiera que la la desdicha lanzado a una modelo por la borda de su yate al ver llegar a Reina Sofía lo habéis leído eso porque esto es lo cogió el Corriere

Voz 0325 51:45 esta semana exacto el corría muy inteligente porque si alguna sospecha Reina Sofía es que su marido quizá le haya sido infiel alguna pues no sé hay que el Rey Juan Carlos ha dado tan buenos momentos tan míticos que incluso unas series muy conocidas e en algunas cositas para realizar su última temporada sí sí sí sí sí va de concejo de tronos que hombre claro pues estoy rodando rodando en España por lo visto los guionista acogieron el Hola vieron tal

Voz 0237 52:12 me dijeron esto lo recortamos de lo pagamos avión tal cual

Voz 2 52:15 de hecho tenemos el Tyler si queréis comprimidos el Trailer de la nueva temporada este dos mil dieciocho llega la última temporada cedido

Voz 11 52:25 más aclamada de la historia que IMO Citron

Voz 1 52:30 dinastías enfrentadas soy madre de dragones yo soy Juan Carlos padre de Elena Cristina y Felipe alguno ilegítimo tengo por ahí no reconocía otros pocos y dragones seguro que también tengo algunos menudo pierde ahora yo de joven en una serie llena de acción y Justicia me ha dicho meñique que has cazaron dragones Botsuana que pierdes que decir entonces pensar lo siento mucho me he equivocado y crees que con eso ya vale pum don siempre paga sus pues las de tu hija la pagamos nosotros que el juez la declaró inocente ya no sabía nada ya solo firmaba los documentos que le pasaba a su marido que se no es familia mío eh será de la familia de los maquis con personajes Campeche a los que nunca soy Froilán la amistad aunque mis enemigos también me conocen como porque Cirio también se relaciones públicas Tomás te Flyer que con esto te un chupito gratis Desembarco del Rey que basada en hechos reales

Voz 1995 53:46 República la última eh bajó de tronos yo he dicho que viste acabó ganas de verla eh de seis horas que recuerda en algunos pasajes recuerda así ya no sutilmente eximente alguna cosilla recuerda sí sí

Voz 0237 53:59 a nombre son muy bueno siempre la semana en un ratito Álvaro Carmona Thomas fuentes muchísimas gracias

Voz 1 54:06 abrazo