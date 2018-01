Hoy por Hoy (19/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias hoy por hoy José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos

Voz 1018 00:09 has Pablo Crespo número dos de la trama Gürtel y mano derecha de su cerebro Francisco Correa admitido en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que nueve empresarios financiaron ilegalmente al Partido Popular de Valencia a preguntas de la fiscal ha evitado responder de manera precisa quién era la persona concreta que ordenaba esa actuación se ha limitado a decir que conoce lo ocurrido de forma indirecta a través de Álvaro Pérez el Bigotes que era quién tenía relación con Francisco Camps o con el número dos del partido en aquellos tiempos Ricardo Costa volvemos por tanto en directo a la audiencia Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:38 Crespo acaba de ratificar la confesión de Francisco Correa reconoce que fue Ricardo Costa el ex secretario general del PP valenciano quién les dijo que había facturar que facturará a empresarios si acaso querían cobrar el número dos de la trama Pablo Crespo también ha admitido la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel es decir que cobraban en negro desde el Partido Popular y que también cobraban por medio de facturación fraudulenta de empresarios contratistas con la Administración los eventos para el Partido Popular de escuchamos parte

Voz 2 01:09 en los trabajos Cristina Pardo el Partido Popular fueron pagados en efectivo el dinero la facturación de trabajos realizados para el Partido Popular que fueron pagados a través de los empresarios que han el otro día

Voz 1552 01:34 me dice que no sabe quién les encargaba esas campañas en el paté que lo sabe Álvaro Pérez el Bigotes ya mencionado a toda la gente que conocía Álvaro Pérez El Bigotes entre ellos a Camps a costa rambla o a toda la Junta Directiva del Partido Popular y diversos consejeros

Voz 1018 01:50 el campos bueno pues el primero de estas declaraciones siguiente compareciente será Álvaro Pérez el Bigotes cuya defensa tampoco ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para una eventual reducción de la petición de pena es previsible que la jornada termina también con el testimonio de Ricardo Costa el que fuera número dos del PP valenciano que denuncia haber recibido ayer tres llamadas de Francisco Camps a las que no respondió por entender que se trataba de una estrategia de amenazas vamos a hacer en al Parlamento de Cataluña al presidente de la Cámara Roger Torrent termina hoy la ronda de consultas con los dirigentes de los grupos parlamentarios para proponer candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico a estará están citados Elsa Tardi ir Eduard Pujol de Jones pero ellos Per Cataluña el grupo de Carles Puigdemont que a primera hora desde Bruselas reiteró que prefiere ser presidente a presidiario esta reunión el presidente de la Cámara ha mantenido un encuentro con los portavoces de Esquerra Pablo Tallón

Voz 1673 02:40 Torrent no ha perdido el tiempo y tras llevar poco más de cuarenta y ocho horas en el cargo ya habrá finalizado la ronda de contactos con todos los grupos antes de fijar fecha y candidato para el debate de investidura que debe celebrarse antes de finales de este mes y que previsiblemente tendrá a Puigdemont como presidenciable una vez completado este trámite de la ronda de partidos tocará resolver interrogantes los más inmediatos si la mesa permite la delegación de voto de los que están en Bruselas avalan una investidura a distancia que los letrados del Parlament ya han rechazado en su informe en ese sentido también va a ser interesante lo que tengan que aportar al respecto a Cataluña las ruedas de prensa de esta mañana por la tarde la agenda queda despejada aquí en el Parlament incurren viajas arriada Ter donde va a asistir a su último pleno como alcalde

Voz 1018 03:25 hora doce tres minutos a primera hora pudimos escuchar aquí en Hoy por hoy un testimonio particularmente emotivo Juan Carlos el padre de Diana Acker que junto a los familiares de otras víctimas de violencia machista promueven a través de la plataforma Change punto org una iniciativa popular para pedir al Congreso que no se derogue la prisión permanente revisable Juan Carlos explicó la dramática situación que al igual que el resto de su familia soportó durante quinientos interminables días sin saber qué había sido de su hija le contó a Pepa como decidió pedir a un periodista el teléfono de la madre del supuesto asesino

Voz 1 03:57 para decirle que tenía Superdome cuando llovía a su madre aparecer en los medios de comunicación estaba solo en casa dividiendo en Telediario vivía esa mujer llorando de modo en que lo hizo llame a una persona que había cubierto la noticia de la desaparición de Diana en ABC Pilar qué encarecidamente que me facilitara el teléfono personal esa mujer y lo que hizo fue llamarla decirle señora Bustelo es la culpable tiene todo mi perro porque te puedo asegurar que esa persona en ese entorno tan pequeñito que eso Jiangsu es una persona condenada de por vida a sufrir la pena la humillación en la que ha puesto su hija

Voz 1018 04:39 la Audiencia de Barcelona acaba de condenar a sesenta y seis años y medio de cárcel al conocido como el violador del Eixample por cuatro agresiones sexuales información de sí

Voz 0196 04:47 a pesar de que Francisco Javier Corbacho ha sido condenado a sesenta y seis años y medio de cárcel deberá cumplir sólo veinte que son los que marca como máximo el Código Penal además también se podrá beneficiar de los permisos penitenciarios el Tribune

Voz 1552 05:00 han le aplica la agravante de reincidencia porque

Voz 0196 05:02 de violador ya fue condenado anteriormente por abusos sexuales rechaza los atenuantes planteados por la defensa el de drogadicción y el de arrebato además deberá indemnizar a las víctimas con un total de ciento diez mil euros la Audiencia le absuelve de un quinto delito de agresión sexual y de robo porque en este caso la víctima era extranjera no vivía aquí y no pudo declarar

Voz 1018 05:29 en Madrid los médicos del Hospital Gregorio Marañón presentan el primer trasplante cardiaco infantil realizado en nuestro país con incompatibilidad sanguínea una técnica que permitirá reducir el tiempo de listas de espera en bebés Lauro Marcos

Voz 3 05:41 el buenas tardes una niña de cinco meses con una cardiopatía congénita ha sido la primera en beneficiarse de esta técnica vanguardista hace apenas diez días el nueve de enero Carla del grupo recibió un corazón de un donante AVE gracias a que durante los seis primeros meses de vida los bebés aún no tienen su sistema inmune desarrollado por lo tanto aún no producen los anticuerpos que pueden hacer que rechacen una cirugía cardiaca de un donante de otro grupo sanguíneo este gran logro del Gregorio Marañón convierte a España en el tercer país de Europa en lograr un trasplante de corazón infantil con incompatibilidad sanguínea y permitirá reducir las listas de espera pediátricas los médicos de este hospital son tan optimistas que creen que esta nueva técnica abre la puerta a duplicar el número de trasplantes de corazón en niños menores de un año

Voz 4 06:28 llevo unos segundos algunas ustedes más con Carlos Cala y Adrián Prado hoy pueda haber cierre de gobierno en Estados Unidos y no se renuevan los presupuestos lo que impediría pagar a los funcionarios el Partido Demócrata señera apoyarlos y no incluye una solución para los inmigrantes que llegaron al país siendo niños el buque de la ONG España

Voz 5 06:43 la Pro Activa Open Arms ha trasladado a puerto

Voz 4 06:45 Italia trescientos sesenta inmigrantes rescatados en el Mediterráneo entre ellos tres fallecidos dos de los cuales son menores y uno un bebé de apenas tres meses fuera una niña de año y medio en Girona a causa de la meningitis los médicos no han podido detener la infección generalizada y el entorno familiar de la pequeña haya recibido tratamiento

Voz 1 07:00 el ozono siete Doni esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias has bastardo seguimos Hoy por hoy en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 5 07:14 Toni Garrido es viernes y el hecho

Voz 1 07:16 lo de ser viernes habrá que mucha gente salga esta noche buscando entretenerse divertirse conocerán alguien pensamos que las nuevas tecnologías han revolucionado la manera en la que puedes conocer al amor de tu vida pues no estamos todos completamente equivocados fuiste programa tenemos el máximo respeto por todas las confesiones religiosas todos los credos todas las maneras de vivir y esto es así la cruz muy buenos días

Voz 0721 07:44 absolutamente es así Toni Garrido jamás haríamos parodia de la fe de nadie sobre todo porque hay cosas a las que no hay que añadir nada en sí mismas contienen todo lo necesario para armar una sección de radio un viernes a última hora estamos hablando de la nueva iniciativa católicos solteros de visión católica este efecto no es mío es como empieza el vicio rebosante de naturalidad el vídeo nos presenta la iniciativa católicos solteros que es la manera de encontrar marido mujer si eres católico

Voz 1 08:13 a ver está el Tinder Ésta es la iniciativa pero lo que buscas es algo más formal

Voz 0721 08:21 claro sea buscas gente como tú casarte católica hay soltera llamada al matrimonio lo escuchamos

Voz 6 08:26 hoy en visión católica TVE tenemos con nosotros a Montserrat Bellido Duran subdirectora de portado católicos es un placer tenerle con nosotros Montserrat

Voz 1552 08:35 gracias muy alegre estar aquí

Voz 1 08:38 muy natural todo mostrará quiénes son

Voz 0721 08:42 es muy posible que te suene porque además de ser la subdirectora de católicos online es la lideresa indiscutible del grupo musical católico Flor María cuyo tema amén fue un éxito del humor religioso involuntario de dos mil catorce

Voz 7 08:59 cuanto a grande

Voz 0721 09:05 es

Voz 8 09:07 musical por lo que mucha de queso

Voz 1 09:10 Juan

Voz 0721 09:17 este grupo musical surgió por de Montserrat que le prometió a la Virgen que si su madre aseguraba de un tumor con pondría una canción a la semana Elsa huye de que eso fue su impagable debut y ahora esta hermana de sus seis hermanas lidera esta nueva iniciativa tal vez ha dejado atrás su juventud como Lady Lady tal vez busque esposo pero el caso es que como dentro de lo rancio es una mujer moderna lo hace en Internet

Voz 1 09:39 escuchemos explicación ojo a la soltura de la lideresa de la juventud

Voz 1552 09:43 eso servicio a más de nuestro portal de formación e información espiritual católicos online para católicos para conocer si relacionarse personas católicas con el mismo interés de contraer matrimonio esta sección dispone también de su propia página web

Voz 0721 10:01 os acordáis de cuando no clase de Religión en los setenta en los ochenta había que memorizar el catecismo así común

Voz 1 10:06 es la forma tradicional de aprendizaje

Voz 0721 10:09 muchos sabemos que es un verdadero pozo de sabiduría

Voz 1552 10:12 en todo el mundo cada vez más el internet quiso una muy buena herramienta que también se puede utilizar para conocer si tratarse personas siempre con la debida cautela hay precauciones que hay que tener en todas las amistades y relaciones que hacemos en la vida

Voz 1 10:31 el interna eh yo estoy como de él

Voz 0721 10:33 desde luego también me que decir el Internet me parece como muy noventas Monserrate explica por qué es servicio es gratuito haciéndolo desvela algunos aspectos de la vida personal familiar y laboral de los Bellido Durán

Voz 1552 10:46 no pedimos ni aceptamos donativos nos basta las oraciones de todas las personas porque el está de católicos online que esté compuesto por una parte de los miembros de la familia Bellido Duran nos ocupamos de pagar los gastos que genera el portal sus servicios

Voz 0721 11:04 bueno con nuestros propios

Voz 1552 11:06 los trabajos personales profesionales

Voz 9 11:09 es que este sentido si tú eres creyente buscan pareja pues lo más fácil es buscar otra vivimos esos tiempos en Estados eso ya ya tintes nativas Tinder para esto no vale no no nuevas aplicaciones

Voz 0721 11:26 no no digo ya Greenday por poco vale eso es que los bello Duran son dieciséis hijos entre sus empresas hay una empresa de jardinería un despacho de abogados una empresa dibujos y vídeos infantil Gemma canta baby is la boutique online de alta costura Love que vende vestidos de éxito para lucir hermosa como los que lucen las chicas de los María en sus maravillosos videos musicales siempre por debajo de la rodilla por qué son

Voz 1552 11:52 sólo para católicos es efectiva

Voz 0721 11:55 muy funciones apunta mucha gente según ella similar

Voz 1552 11:58 empezamos con nuestra sección en el año dos mil siete e hicimos un plan de qué tipo de servicio podíamos ofrecer para ayudar a las personas

Voz 0721 12:08 si es que ya llevan mucho tiempo y muy

Voz 1 12:10 anterior a Tinder sí hombre yo creo que ella esto

Voz 0721 12:13 pero la iniciativa tiendas les está copiado dieciséis mil personas han tenido inscritas en algún momento osea que lo que pasa que el mérito no es de ellos eh El éxito es siempre según

Voz 1552 12:22 la Divina Providencia

Voz 0721 12:26 a mí me gustaría tiene apuntarse también en este homenaje que le estamos haciendo a católicos solteros no hay que olvidarse de nuestro colega el periodista cuya su soltura dicción y preguntas incisivas los ha hecho pasar agradables ratos en la redacción con sí

Voz 1552 12:42 se va uno por parte de los profes posible verdad

Voz 0721 12:45 ay pobre que tiene inscritos de todas partes del mundo porque el Internet no tiene fronteras y además no le tienen miedo a nada ni a la ni Sonia los troncos ni a los mes ni seguramente a la burla radiofónica ya hacen muy bien porque cada uno de ellos es multitud contamos

Voz 1552 13:05 con la ayuda de Dios la de la Virgen María la de nuestro ángel de la guarda y contamos con la oración que todo lo puede quién todo nuestra ayuda

Voz 1 13:15 la aplicaciones hay tres católicos cerca de ti

Voz 0721 13:20 no tú entras muy formalmente una carta de presentación te preguntan si quieres hablar

Voz 9 13:27 las cosas están triunfando en Unidos hay muchos textos Se trata de limitar una Bush que se decía que Vaquero muchísimas gracias a vosotros

Voz 5 13:39 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 10 13:44 ahora y las rebajas

Voz 11 13:45 de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda con veinte por ciento adicional en Barbour que and now lover Scola polen Suert muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 7 14:08 hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales

Voz 10 14:12 Iker arroba Hoy por hoy bien Facebook

Voz 5 14:15 hoy por hoy

Voz 13 14:19 eh bueno ya sabéis que todos los sábados por la mañana de seis a siete de la mañana Ser aventureros dos

Voz 5 14:24 pero ahí estamos es verdad Chema tú nueva para esta semana sección nueva no la hace cada semana Ángel creo es decir una tontería no yo para los bienes para noche emocional no duermo pensando en el Bayern

Voz 13 14:40 Ser aventureros todos los años para mañana de seis a siete de la mañana hay tenemos un tío en Corea

Voz 14 14:47 parece que estoy viendo esto codea

Voz 5 14:50 nada de seis a siete de la mañana Ser aventureros aventureros los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias José Antonio Ponseti síguenos también en Ser aventureros punto es

Voz 15 15:07 escucha jóvenes milenios la Cadena Ser

Voz 16 15:12 la boca loca loca juventud sobre todo estamos inmerso en las redes sociales está Caloca locas de juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaríamos Twitter lo que ha dado Caloca locas eh esto era el ascenso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 0721 15:34 ha pillado de perfil Twitter al mismo tiempo somos clásicos como

Voz 15 15:44 está probado Pétain

Voz 17 15:48 en Cadena Ser punto com tienes mucha

Voz 5 15:50 odio por escucha para los que quieren disfrutar

Voz 17 15:52 de un paisaje blanco inmenso llegó

Voz 5 15:55 la nieve ha continuado nevando y a continuar nevando pistas Blancas Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 12 16:07 sí

Voz 18 16:12 esta fue la reacción que hubo cuando éste concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost dejó la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 19 16:26 por Cuba con motor Eco Boost ahora por dieciocho mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonos de seis mil cien euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 20 16:38 sin ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 5 17:06 Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paso

Voz 22 17:09 creo recorridos por un paisaje marciano y rojo o tiene Riotinto a bordo del antiguo tren minero visita Sagarduy de subterráneas y un museo en la antigua el antiguo hospital inglés que recoge este apasionante historia de la minería en la comarca followings sé a dónde

Voz 5 17:22 hemos esta semana damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la

Voz 1018 17:29 Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 23 17:32 a tienes las mejores ofertas todo

Voz 10 17:35 al rojo pena los Red Bulls temería Marc flipado con cuatro días de preciso su incompetencia en todos los televisores portátiles smartphones electrodomésticos y mucho más con los Red leíste Media Mark color todo en medio punto hasta el veintiuno de enero

Voz 24 17:52 de esta semana en La Script tac Periodismo es decir periodismo de altos vuelos una pregunta hipotética no Tom Hanks nosotras somos los que hacemos las preguntas ahora ya empiezo a entender por qué no nos invitan a las fiestas

Voz 0721 18:05 políticos y la prensa han hecho por llevarse bien para poder iba las mismas fiestas y plumero

Voz 24 18:11 pero es que nosotras no vamos a fiestas no nos dejamos corromper por un canapé madrugados querida fija ya lo sé que la escribes el sábado a las siete y media de la mañana y luego sesión golfa sin alcohol porque no a las tres y media de la madrugada no te quejes porque vamos a aprender de periodismo con la última película de Spielberg tenemos el material no tenemos competencia lo que faltaba ahora sí que me voy adiós