Hoy por Hoy (22/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1601 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0295 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 mientras está muy buenos días casi tres meses después de que el Senado activara el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución la peripecia personal de Carles Puigdemont sigue condicionando la política catalana y la española a esta hora puede que el expresident esté ya en Copenhague o puede que no pero lo cierto es que lo que haga o deje de hacer volverá a acaparar hoy todo el debate público de tenía previsto asistir a una conferencia en una universidad danesa la Fiscalía anunció ayer una nota que pedir al juez Llarena reactivar la euroorden de detención en cuanto tenga constancia de que algo de Bélgica su propio abogado reconoce que las condiciones para la extradición son muy diferentes en Dinamarca lo cierto es que Puigdemont también necesita salir de Bélgica para evitar tener que pedir la residencia en el país las normas europeas permiten la libre circulación sí pero limitada site establece en un país estás obligado a comunicárselo a las autoridades salvo que salga así vuelvas a entrar lo que pone el contador a cero y todo este lío político jurídico viajero coincide con que hoy también a las once y media el presidente del Parlament Ulled tú Rent va a comunicar a quién propone para la presidencia de la Generalitat que previsiblemente será él mismo apostemos en Esquerra insisten en que el ex president es su candidato pero que no lo harán a cualquier precio lo decía anoche en laSexta el diputado en el Congreso Joan Tardà

Voz 0295 01:41 con lo que les gusta gustazo de unas nuevas elecciones tenemos una obligación que es levantar ciento cincuenta y cinco construí la República de manera que no pasa o no puede ser o no casi estamos en el bucle cuando comienza el lunes veintidós de enero

Voz 1727 02:01 Estados Unidos enfrenta hoy a su primer día laborable con el Gobierno cerrado por falta de fondos esta madrugada se había convocado una votación de urgencia para tratar de llegar a un acuerdo presupuestario in extremis pero se ha aplazado de nuevo por falta de acuerdo Roberto Torija buenos días

Voz 1827 02:16 buenos días habrá que esperar para saber si se cumple el augurio que lanzaba esta madrugada el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell

Voz 0295 02:24 a ver cómo queda

Voz 1827 02:26 advertía a los demócratas que o llegaban a un acuerdo o las cosas se iban a poner hoy muy feas los demócratas por su parte insisten en que no van a liberar fondos de la Administración Trump hasta que el presidente de una solución a los ochocientos mil Dreamers a los que ha dejado sin protección ante la expulsión Chuck Summer es el líder de la minoría

Voz 0295 02:44 muy pronto insiste en que Trump

Voz 1827 02:49 tiene la responsabilidad de un cierre de gobierno totalmente evitable dice el resultado del desencuentro es que los servicios federales no esenciales no van a abrir hoy sus puertas y esto afecta desde militares que no están desplegados hasta el cierre de los parques nacionales

Voz 1601 03:02 en Alemania el socialdemócrata Martin Schulz tiene

Voz 1727 03:04 ya el ok de su partido el SPD para empezar a negociar con Merkel en una nueva gran coalición

Voz 0295 03:10 es un plan

Voz 1827 03:14 con un resultado que ya celebrado Angela Merkel que augura de todos modos unas negociaciones intensas ayer un cincuenta y seis por ciento de los delegados del SPD avalaron la posición de su secretario general

Voz 1727 03:27 aquí en Bilbao los dos menores arrestados ayer por la muerte de dos ancianos han pasado su primera noche detenido

Voz 1827 03:33 tienen sólo catorce años pero la Ertzaintza los acusa de ser quiénes mataron a golpes a dos ancianos de ochenta y siete años durante un asalto en su día

Voz 1727 03:41 y Méjico bate su récord más cabrio récord de violencia con setenta homicidios al día durante el dos mil diecisiete en total más de veinticinco mil muertes violentas en el año

Voz 1827 03:52 Colombia en cambio respira tranquila tras la detención en Venezuela del pederasta más buscado del país que acumula doscientas setenta y cuatro denuncias por violación de menores pero ha conocido bajo el seudónimo de Lobo Feroz

Voz 1601 04:05 el Homo sapiens no fue la única causa paran

Voz 1727 04:08 la extinción de los neandertales que según los investigadores sufrieron una desaparición lenta y agónica lo dicen los investigadores del Centro Nacional de Investigación Humana que apuntan a que la aparición del hombre moderno les pilló ya en pleno proceso de extinción y en los deportes el Barça goleó anoche al Betis y sigue firme hacia el título Sampe buenos

Voz 1161 04:31 las para cero cinco en el Villamarín con dos de Messi dos de Suárez otro de Rakitic todos en treinta minutos de la segunda parte y los de Valverde dominante todavía más por los pinchazos este fin de semana de Atlético y Valencia que se quedan ahora a once y catorce puntos respectivamente cuartos el Real Madrid diecinueve tras sus siete uno al Depor ayer en el Bernabéu los cuatro ocupan plazas Champions Villarreal y Sevilla las de Europa League Depor Las Palmas y Málaga en descenso la jornada veinte se completa esta noche con el Eibar Málaga desde las nueve

Voz 1601 04:57 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:01 buenos días el viento y seguirá soplando fuerte en el Mediterráneo especial atención en la provincia de Tarragona también en Castellón hubo al norte de Baleares rachas todavía de más de cien kilómetros por hora al igual que las cumbres de los Pirineos hice algunas nieblas ahora mismo que afectan sobre todo a la cuenca del Duero especialmente en Castilla y León también en el Tajo y el Guadiana densas sobretodo en Extremadura nubes bajas con ratos de sol en el Cantábrico Galicia lluvias débiles sólo algo más copiosa es la próxima noche al este del País Vasco norte de Navarra también en los Pirineos especialmente en su vertiente norte temperaturas de momento sin grandes cambios o un poco de frío ahora durante la tarde al sol ambiente suave máximas en canarias de más de veinte grados también en el Mediterráneo se pueden volver a superar los veinticinco en la Comunidad Valenciana

Voz 2 05:47 ya

Voz 1727 05:51 no

Voz 2 05:52 eh

Voz 3 05:55 no hemos sí de los niños obviedad yo vamos a ver qué deberías claras

Voz 1727 06:25 es lo nuevo de Kyle eliminó este adelanto de su nuevo disco es uno de los regresos musicales más esperados del dos mil dieciocho al menos para Danny De la Fuente que también está de regreso de retorno de las vacaciones Solana ni buenos días

Voz 0456 06:37 buenos días y feliz año Kepa Etxebarria la última vez que les vimos fue el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete así cuartos vacaciones no con las mías pueden ser buenos días a todos con este dan sin bailando

Voz 3 06:49 B Yuyu mi está bien nosotros con quién vas

Voz 0456 06:55 estamos oída ni pues bailamos con María Angela Pavone como cada lunes desde que hemos estrenado nuestra serie Memorias de la crisis diez años de crisis económica hoy dedicamos el capítulo a los bancos y al sector financiero

Voz 4 07:06 sí

Voz 0295 07:07 la clase media trabajadora de este país a parar a los setenta y siete mil millones de euros para rescatar a la banca la banca tiene que rescatar parte de las pensiones y a las nueve bailamos con Lola García con José Manuel Calvo y con José María Calleja

Voz 0456 07:23 a partir de las diez nueve en Canarias cambio de pareja Toni Garrido al ritmo de Marisol Cuevas que es la directora del turno de oficio en Madrid con ella vamos a abordar la situación en la que se encuentran y trabajan los abogados de oficio en toda España y una hora más tarde bailamos con Carlos Cano nuestro compañero de Play Gastro con quién nos acercamos a Madrid Fusión al congreso gastronómico que se inaugura hoy con los jóvenes talentos culinarios como

Voz 3 07:47 protagonista

Voz 1727 07:57 y bailamos también con ustedes hoy es traemos más lecciones de la crisis queremos saber si son más exigentes a la hora de firmar un contrato cualquier contrato

Voz 0456 08:08 con contrato bancario de trabajo un contrato de la luz telefónico un contrato de alquiler leen ustedes más y mejor los papeles que firman se fijan en la letra pequeña preguntan lo que no entiende no desconocen somos más exigentes con eso que firmamos con lo que contratamos seguimos dándonos lecciones de esta crisis en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1827 08:29 whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro

Voz 1727 08:31 sesenta a mitad debes cuando estaba Dani de vacaciones Marina Marina Fernández les pregunto a ustedes por la cuesta de enero seguía existiendo y como la llevaban hoy que estamos al final en el tramo más empinado queremos saber cómo llegan

Voz 0456 08:46 Kaká como llegan para algunas la cuesta dura doce meses lo escuche pues con cuéntenos Si deben todavía algunos ahorros en el bolsillo nueve cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1601 08:58 S son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias Roberto

Voz 1827 09:06 con Roberto Majano en la Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción escuchan La Ser empieza hoy por hoy

Voz 1727 09:12 en la cara

Voz 5 09:16 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct jazz tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct

Voz 6 09:39 pues invita en este enero te lo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha solo este mes el veinte por ciento de descuento en implantó cogía ortodoncia estética pide una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empiezan tuvo tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com un número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 3 10:01 la SER Hoy por hoy

Voz 1827 10:05 hace ochenta y cinco días que Carles Puigdemont abandonó España acompañado de parte de su Govern desde entonces y que sepamos no se ha movido de Bélgica uno de los países europeos que más trabas ponen para la extradición al menos hasta hoy Puigdemont aparece como uno de los ponentes de una conferencia que ha organizado la Universidad de Copenhague en Dinamarca ha vuelto a poner en alerta a las autoridades policiales y judiciales de hecho ayer la Fiscalía ya dijo que si Puigdemont se mueve de Bélgica va a pedir al Tribunal Supremo que reactive la euro orden de detención contra el ex president decisión que en cualquier caso está en manos del juez del Supremo Pablo Llarena Alberto Pozas

Voz 0055 10:38 segunda advertencia de la Fiscalía Puigdemont en un fin de semana el sábado Un comunicado del Ministerio Público avisaba de que el ex president será detenido en cuanto ponga un pie en España a pesar de la inmunidad parlamentaria ayer domingo un segundo comunicado afirmaba que el departamento de Julián Sánchez Melgar está muy pendiente de sus movimientos impedirá su arresto inmediato si abandona Bélgica este lunes para ir a una conferencia sobre Cataluña en la Universidad de le solicitará por tanto el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que reactive la euro orden de detención contra él suspendida desde el pasado mes de diciembre para evitar que las autoridades belgas pongan en peligro la acusación por un delito de rebelión

Voz 1827 11:13 gracias Alberto los movimientos de Puigdemont se colocan de nuevo en el centro de atención Justo hoy en el día en que previsiblemente el nuevo presidente del Parlament lo va le va a poner la etiqueta de presidenciable Roger Torrent ha convocado a los medios a las once y media de la mañana para anunciar a quién propone como candidato en el debate de investidura Radio Barcelona Frederic día Boné

Voz 0055 11:33 Carles Puyol es ahora mismo el único candidato con los apoyos suficientes por el acuerdo entre sus para Cataluña Esquerra Republicana Inés Arrimadas de Ciudadanos fue la más votada pero ahora mismo no tiene los apoyos necesarios en el Parlament a partir de aquí varias incógnitas pero sobre todo dos Si la mesa permitirá el voto delegado de los diputados que están en Bruselas hice autorizara la investidura a distancia esta opción Esquerra no la ha apoyado todavía explícitamente recordemos que los letrados del Parlament se pronunciaron en contra de ambos escenarios Jones porque Cataluña insiste en su tesis que las opiniones de los servicios jurídicos de la Cámara no son vino

Voz 1827 12:07 y todavía sobre Cataluña el periódico publica hoy que entre el material que los Mossos d'Esquadra trataron de destruir en una incineradora el pasado veintiséis de octubre está a la nota final de Estados Unidos que alertaba de un atentado inminente en Cataluña sólo tres meses antes de los atentados de Barcelona y Cambrils una destrucción que abortó la Policía Nacional Marina Fernández buenos días arrear Alberto en un primer momento los Mossos llegaron a decir que ese aviso de Estados Unidos nunca había llegado y que todo el mundo

Voz 1491 12:35 sí ahora los Mossos cuenta el periódico reconocen la veracidad del documento de este original salvado por la policía de la incineradora el aviso lo remite Estados Unidos y su contenido se corresponde palabra por palabra con lo publicado en agosto por este diario está dirigido a los Mossos a pesar de que en su día el Gubern el propio pues de Money el Consell ayer Joaquim Forn trataron por todos los medios de desmentir desprestigiar esta información

Voz 7 12:57 la policía como los Mossos d'Esquadra seguramente ya no os gustaría poder tener relación directa con lo hacían pero evidentemente esto no ocurriera pero obviamente no existe una relación entre agencias de inteligencia de países extranjeros en los Mossos

Voz 8 13:11 a nosotros no tenemos relación con la CIA sino en relación no podemos haber recibido una información directa de la CIA nos gustaría poder tenerla me gustaría mucho intercambiar información Croacia en consecuencia esto desgraciadamente no se ha producido son malos

Voz 1601 13:25 nosotros ya producido decía Faunia aunque

Voz 1491 13:28 días después tuvieron que reconocer que si había existido un aviso y que hablaba específicamente de un posible ataque en las Ramblas insistieron en que se había dado baja credibilidad y cargaron contra el periódico al que acusó de publicar un montaje del documento hoy podemos verlo publicado porque según este mismo diario la Policía Nacional lo incautó el veintiséis de octubre antes de que fuera destruido junto a miles de documentos de los Mossos cuyo destino era el anuncio

Voz 1827 13:49 Maradona anoche Esquerra Republicana aceptó que de un referéndum de independencia en Cataluña no es una condición indispensable para apoyar una moción de censura contra Mariano Rajoy mientras Podemos apeló ayer a Partido Socialista haya ciudadanos para unir sus votos en el Congreso echar a Mariano Rajoy de La Moncloa fueron palabras de Pablo Echenique que llegan casi dos años después de que él mismo rechazará a apoyar la investidura de Pedro Sánchez porque suponía según dijo entonces perpetuar las políticas del PP el cambio de opinión de Echenique llegó anoche en La Sexta

Voz 9 14:20 que no se nos olvide que con los escaños de Ciudadanos Partido Socialista se podrían chal a Mariano Rajoy a me punto Rajoy de La Moncloa que no nos distraigan con Pimpinela

Voz 1827 14:35 Bilbao despierta hoy conmocionada por la detención de dos chicos de sólo catorce años por la muerte violenta de dos ancianos de ochenta y siete años la Ertzaintza cree que los mataron a golpes cuando intentaban robar en su domicilio y además no es el primer caso con menores supuestamente implicados que golpea Vizcaya en las últimas semanas Radio Bilbao Óscar Gómez los dos adolescentes

Voz 1646 14:54 de catorce años arrestados ayer por su presunta participación en el asesinato de dos ancianos en Otxarkoaga

Voz 10 15:00 fueron arrestados a primera hora de la tarde uno

Voz 1646 15:03 Valmaseda y el otro en Bilbao serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores la Ertzaintza cree que entraron a robar y nos explica la saña con la que mataron a sus víctimas un matrimonio de ochenta y siete años se suman a otros cuatro menores implicados en delitos graves en las últimas semanas en Bilbao lo que está generando alarma social en la ciudad el veintitrés de diciembre otros dos jóvenes de trece y dieciséis años asaltaron a un hombre de cuarenta y tres en el centro de Bilbao que murió al caer y golpearse la cabeza contra el suelo otros dos menores se han visto implicados en la violación de una menor en Barakaldo el veintinueve de diciembre

Voz 11 15:37 sí

Voz 1827 15:37 en Cataluña los Mossos han detenido también a un segundo menor por la agresión brutal a un joven en el metro de Barcelona Frederic Vincent este joven todavía

Voz 0055 15:46 esta recuperando de las heridas si basó el diez de enero unos jóvenes dejaron inconsciente en el suelo del andén a otro hombre le dieron patadas

Voz 1601 15:52 pegaron con un cinturón de rompieron la pelvis

Voz 0055 15:55 tocaron también un traumatismo en la cabeza por aquello que recogieron las cámaras de seguridad del metro los Mossos arrestaron a un joven que ahora tiene dieciocho años pero que en aquel momento era menor de edad el sábado otro menor que lo acompañaba aquella noche se entregó de hecho ayer mismo ya pasó a disposición de la Fiscalía de Amena

Voz 1827 16:09 pues

Voz 0295 16:14 seis dieciséis cinco y dieciséis

Voz 1827 16:17 en Canarias y Estados Unidos enfrenta a su primer día laborable con el gobierno federal cerrado se llama así cuando no hay acuerdo para renovar los presupuestos en la práctica supone la paralización de buena parte de los servicios públicos esta madrugada demócratas y republicanos habían previsto una nueva votación para tratar de aprobar esos presupuestos pero ante la vista de bloqueo han decidido posponerlo hasta esta noche corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 16:41 buenos días entramos en el tercer día de cierre de gobierno los senadores han estado negociando hasta última hora de la noche cuando estaba prevista una votación pero no han alcanzado un acuerdo Illa han retrasado hasta hoy al mediodía hora local y el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell

Voz 1601 16:58 como ha dicho que está dispuesto a negociar una legislación

Voz 1510 17:00 en que resuelva la situación de los Dreamers que es la exigencia demócrata la seguridad en la frontera y el incremento en defensa que son las Donald Trump antes del ocho de febrero a cambio de que los demócratas aprueben una prórroga de los presupuestos que permita reabrir el Gobierno hasta ese día cuando se tendrá que aprobar los presupuestos definitivos el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer asegura que siguen dispuestos a negociar antes de la votación pero ha subrayado que todavía no hay acuerdo una veintena de senadores moderados de los dos partidos han estado buscando puntos comunes que permitan esto precisamente reabrir el Gobierno hasta el ocho de febrero con el compromiso de encontrar una solución para los Dreamers en ese caso los dos senadores republicanos que votaron en contra de los presupuestos el viernes pasado votarían a favor esto significa que tendrían la mayoría mínima para aprobar los Presupuestos con la opción nuclear un mecanismo con el que no necesitarían el apoyo demócrata que ya aplicaron para aprobarla

Voz 1601 17:55 la reforma fiscal gracias Marta estuvo en Estados Unidos

Voz 1827 17:58 a este lado del Atlántico Europa respira aliviada al menos de momento porque el socialdemócrata Martin Schulz ya tiene el aval de su partido para negociar un nuevo Gobi un nuevo acuerdo de Gobierno en Alemania con Angela Merkel podrá intentar reeditar la gran coalición corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 18:14 los socialdemócratas alemanes están dispuestos a seguir negociando para conseguir un acuerdo de gobierno con la CDU de Merkel y sus socios bávaros de la CSU tras un intensísimo congreso la cúpula del SPD salva la cara con un respaldo del cincuenta y seis por ciento que evidencia que aún quedan obstáculos por salvar el líder de los socialdemócratas Martín

Voz 1601 18:32 ha tenido que echar mano de esa autoridad gravemente

Voz 0391 18:34 diezmada para convencer a sus escépticos compañeros ha esgrimido los logros del preacuerdo de Gobierno y la promesa de seguir peleando por una Alemania y Europa de mayor calado social

Voz 12 18:45 que pasa muchos experimentos que entraron en si podemos conseguir algo bueno para la gente de este país podemos conseguir algo exitoso para Europa muchos son de otra opinión pero ustedes saben cuál es mi postura caiga del Comité Ejecutivo debemos negociar y hacer algo en interés les agente para la cancillera

Voz 0391 19:04 Angela Merkel el Side les pedía también supone un balón de oxígeno no ha tardado en dar la bienvenida y ha asegurado que espera ahora rápidas intensas deliberaciones del documento ya suscrito que es la base sobre la que tendrán que negociar

Voz 1827 19:16 el Eurogrupo va a abrir hoy su particular cásting para elegir al próximo número dos del Banco Central Europeo Un puesto que el Gobierno español ambiciona y no lo oculta es que en los últimos años el peso de España en los núcleos de decisión comunitarios se ha ido diluyendo todo apunta que tras la renuncia de Luis de Guindos a intentar presidir el Eurogrupo éste podría ser su nuevo destino Carolina Gómez buenos días

Voz 1510 19:35 buenos días el Eurogrupo abre el plazo para la elección del futuro vicepresidente del BCE en puesto que cede el portugués Constancio que España considera que suyo a la espera de saber si habrá candidatura del propio ministro de Asuntos Económicos un proceso que para De Guindos se puede complicar porque el Europarlamento pide a discutir una troika de nombres en la que haya mujeres

Voz 13 19:53 estudiar se han ande después Oxfam el club exista este ahí fui lesivas

Voz 1510 19:59 lo que pedimos a solicitud de varios grupos políticos es una lista corta que no puede estar integrada sólo por tres o cuatro hombres sólo por tres o cuatro mujeres ha explicado a la SER el presidente de la comisión parlamentaria de Economía el socialista Gual tiene que mantiene que el Europarlamento defiende un equilibrio de género un equilibrio hasta hoy ignorado ya que Mogherini es el único cargo relevante en las instituciones que ocupa una mujer

Voz 1827 20:18 no hace falta que lo diga yo pero la recuperación económica no llegado igual a todo el mundo dirán que es una obviedad pero es que ahora hay datos que así lo avalan lo dice en concreto Oxfam Intermón que asegura que la salida de la crisis favorece cuatro veces más a los ricos que a los pobres las consecuencias que la mayoría las sociedades caminan en la misma dirección los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres María Manjavacas

Voz 1491 20:41 aumenta la desigualdad económica hay en el mundo un dato lo ilustra el número de multimillonarios ha aumentado como nunca desde que existen registros cada dos días surge uno nuevo lo que no es signo de economía próspera denuncia Oxfam Intermón sino del fracaso del sistema económico el uno por ciento más rico acapara más del ochenta por ciento de la riqueza generada el año pasado que España no escapa de esta tendencia aquí un trabajador que cobra el salario mínimo interprofesional debe trabajarse

Voz 0055 21:07 en Taiwán años para alcanzar el mismo

Voz 1491 21:10 sueldo que tienen quienes se sitúan en el tramo más alto en términos de renta la recuperación tras la crisis ha favorecido cuatro veces más a los ricos que a los pobres y las principales víctimas de esta desigualdad son los jóvenes y las mujeres con una brecha salarial que actualmente es del veinte por ciento Oxfam Intermón pide al Gobierno español medidas para reducir la precariedad laboral en nuestro país casi el catorce por ciento del total de la población ocupada son trabajadores

Voz 1827 21:35 pobres el gestor de los aeropuertos españoles AENA carga contra las líneas aéreas por subir los precios de los billetes de dos mil diecisiete sobretodo porque ese mismo año el Gobierno rebajó las tasas que tienen que pagar a la propia AENA propuso a sus instalaciones una rebaja que se hizo pensando en mantener la competitividad de los aeropuertos españoles pero que se queda en nada si a la vez las compañías aéreas suben los precios de sus billetes Ana corbata buenos días

Voz 1491 21:57 buenos días el año pasado AENA se comprometió a rebajar las tasas que le pagan las compañías un dos coma dos por ciento anual hasta el año dos mil veintiuno una medida con la que dejaría de ingresar dos mil millones de euros según los datos del Instituto Nacional de Estadística que publica hoy el diario Cinco Días a pesar de que las tasas fueron más baratas volar en España fue un tres coma cuatro por ciento más caro que el año anterior las aerolíneas dicen que una de las razones para haber subido los precios de los billetes es que el precio del combustible también ha aumentado la buena noticia para AENA es que este dos mil diecisiete los aeropuertos españoles han recibido un notable incremento del número de pasajeros así que ese incremento compensa la caída de ingresos prevista por la bajada

Voz 1827 22:34 en tasas gracias Ana Baleares es una de las comunidades autónomas que se sitúa entre las primeras en renta per cápita y es también una de las con la comunidad autónoma en la que sus habitantes tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder comprar una vivienda tienen que dedicar de media quince años de sueldo es el doble que en el resto de España Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá bon día lo que un además la diferencia con la segunda comunidad que es gradual unha examen importante prácticamente el doble en Cataluña no se llega a los ocho años de salario son datos de la sociedad de tasación Tinsa que atribuye a la burbuja que se ha quedado en torno al alquiler aquí en Balears que sale disparado también el precio de la vivienda su director de análisis de mercados César Hernández dice que además es una subida que ha llegado para quedarse por un lado porque se va a mantener el elevado precio de la vivienda el alquiler portando dice es la opción menos mala sobre todo para los jóvenes

Voz 14 23:20 nosotros concretamente pensamos que no es ilógico hablar de una especulación arrendataria incluso por el problema de los salarios que tenemos en la actualidad para la gente joven sobre todo ir la estabilidad laboral

Voz 1827 23:35 en el caso de Palma en el último año el precio medio del metro cuadrado ha subido más de un cuatro por ciento se sitúa casi en los dos mil euros el culto al cuerpo cuando llega al extremo llega la paradoja ese precisamente perjudicial para el propio cuerpo muchos en Reino Unido anteponen el su el aspecto a la propia salud ya ha disparado las alarmas de las autoridades médicas se calcula que sólo en aquel país hay casi un millón de personas que consume esteroides Julia Molina buenos días

Voz 15 24:05 buenos días y este consumo no entiende de edad lo hacen desde los adolescentes hasta hombres de mediana edad aunque sí de género son mayoritariamente ellos los que se dan a los esteroides para mejorar su aspecto y conseguir el cuerpo que ven en las revistas de moda el uso anabolizantes sin embargo pone en riesgo la salud a largo plazo y los expertos alertan de que supondría un coste muy elevado a la sanidad británica el problema se agrava cuando al consumo esteroides se suma el alcohol y las drogas Un cóctel perfecto dicen los médicos para las enfermedades del corazón los expertos miran con preocupación también como en zonas como Gales niños de trece años toman este tipo de sustancias de forma normal y aceptable en Reino Unido el consumo anabolizantes no es ilegal pero sí la venta o distribución por ello la policía asegura que tomará medidas más drásticas contra los traficantes

Voz 0295 24:52 están ahí ocultos pero hay personas que nunca han dado un partido se preguntan por qué a mí

Voz 16 24:58 ah sí tienen subido el precio del seguro de tu cotilleo mutó vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutuo apuntó

Voz 17 25:13 hola soy tu motor espero que conozcas la oferta de enero de Ford con la que me puedes cambiar el aceite y el filtro motor crédito por sólo setenta y nueve euros porque a medida que mis piezas van ubicando me voy notando con más fuerza quizá no te des cuenta pero cuando el aceite está limpio me mantengo más joven y saludable con el cambio de año cambia el aceite

Voz 18 25:29 sólo este mes en Fort el cambio de aceite filtros Kraft te sale por setenta y nueve euros

Voz 19 25:34 para mí la radio también por las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque mujeres tampoco más desconectado y bueno que tenga esa inmóvil la radio siempre está ahí no supe Sucre acompaña el valor de la radio

Voz 0295 25:58 su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 1827 26:14 el Barça no cede amplía su ventaja en la tabla una semana más de nuevo con goleada Sampe buenos días buenos días cero uno cero

Voz 1161 26:21 cinco seis Villamarín al Betis doblete de Messi Luis Suárez y otro de Rakitic todos en la segunda parte y concentrados en apenas los últimos treinta minutos de partido un Messi espectacular que terminó siendo aplaudido por la grada y al que incluso alabó el portero rival Adán

Voz 20 26:33 es uno de los mejores sino el mejor jugador de la historia apenas el tiempo no había aparecido demasiado parece que está por el campo paseando al pero coger cuatro balones y es capaz de darte de dos asistencias y marcado

Voz 0295 26:47 goles no hay que felicitarlo por hace mejor este deporte más relojes para el argentino Valverde y Luis Suárez hay que disfrutar de si no nos ha tocado un tiempo en el que vemos a este jugador cada partido yo les sufrido también como rival se lo que es el mejor jugador que hay y que ha habido yo creo en el mundo del fútbol a tope especular en la gente que vino hoy al estadio puede disfrutar puede estar privilegiada tener la posibilidad de ver al mejor jugador de la historia

Voz 1161 27:14 para jornada muy propicia para el Barça con los pinchazos de Atlético y Valencia Se amplía la ventaja con el segundo once puntos con una jornada menos y el títulos acerca un poco más Jordi Alba no queremos eh

Voz 0295 27:23 decirlo así está claro que tenemos una ventaja muy importante que depende de nosotros ganar esta Liga Hay no podemos dejar aprovecharlo

Voz 1161 27:30 goleada también del Real Madrid siete uno al Depor con doblete de Cristiano Ronaldo Bailey Nacho además del de Modric que remontaron el cero uno inicial de Adrián se quedaron sin jugar arisco ya Asensio y Zidane una vez más sobre la suplencia de

Voz 1994 27:40 el disco es un jugador importantísimo para mí ha hecho muchos partido con esta camiseta conmigo es un jugador importante siempre lo va a hacer la posición mía es de entrenador tengo quedó tomar decisiones tengo un equipo mejor jugador habían Barquillo dejar jugador fuera no es el fácil de no es mi trabajo

Voz 1161 28:00 además el domingo nos dejó el Alavés dos Leganés dos y el Real Sociedad uno Celta dos jornada veinte con la que se inicia la segunda mitad del campeonato que se cierra esta noche con el Eibar Málaga en Ipurua desde las nueve de la noche debuta José González en el banquillo malaguista con las bajas de Peñaranda rola ni Miguel Torres y con la racha negativa de llevar cuatro partidos sin marcar ante un Eibar que está pendiente de la lesión de rodilla de Enric que puede tenerle de baja el resto de temporada hay que suma se suma a las bajas de Fran Rico y Pedro León el colegiado catalán medie Jiménez a falta de este partido de lidera el Barça once puntos sobre el Atlético catorce Brel Valencia diecinueve sobre el Real Madrid dos cuatro en puestos Champions Villareal y Sevilla están en Europa League de por Las Palmas y Málaga en descenso en segunda completada la jornada veintitrés Huesca Cádiz ocupan el ascenso directo Oviedo Lugo Osasuna Granada en promoción de primera a primera Barça B Córdoba Lorca Atlético las de descenso hoy peligra el puesto en el banquillo del Tenerife de José Luis Martí tras la derrota ayer en casa uno tres con el filial del Barça la sorpresa el domingo fueron las presentaciones de nueve jugadores de Arabia Saudí que vienen cedidos a varios equipos de la Liga española Villareal en Leganés y Levante en Primera además de Numancia Sporting Rayo Valladolid en Segunda son los que los acogerán en el Europeo de balonmano España sin ponían Macedonia treinta y uno veinte en el primer partido de la segunda fase Gurbindo piensa en lo que viene

Voz 0295 29:06 de la forma en la que hemos ganábamos eso se traduce en confianza pero sin olvidar que que sólo venía va a ser más difícil hay que ganar Eslovenia para después tener opciones contra Alemania

Voz 1161 29:15 partido contra Eslovenia que será ya mañana martes en el Abierto de Australia hoy tenemos jornadas españoles ha pasado Berdych está jugando Federer y a última hora lo hará Djokovic

Voz 0456 29:23 en baloncesto terminada la primera fase del campeonato de la ACB

Voz 1161 29:26 ya conocemos los ocho equipos que disputarán la Copa Real Madrid Valencia Barça y Fuenlabrada como cabezas de serie ante Gran Canaria como organizador Baskonia Unicaja y Tenerife domina la Liga el Real Madrid con cuatro victorias sobre Valencia en la NBA ha madrugada va para los españoles derrotó de San Antonio ochenta y seis noventa y cuatro con Indiana pese a los catorce puntos nueve rebotes de Pau Gasol y dos puntos dos rebotes en la derrota en Nueva York con los Lakers ciento veintisiete ciento siete de Pili Hernangómez además ganaron Mets Orlando

Voz 1601 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy no hoy dos semanas después del caos en la AP seis el director de la DGT va a explicar en el Congreso su gestión al frente de la gran nevada que dejó a miles de personas atrapadas durante casi veinte horas comparece a petición propia

Voz 1827 30:23 sí aunque la oposición también reclamaba explicaciones y algunos grupos como el PSOE Unidos Podemos incluso su dimisión Gregorio Serrano llegó a culpar a los conductores por no enterarse de la nevada que sembró la polémica con sus irónicas disculpas han decir que en Sevilla donde estaba durante la nevada también a Internet por el kit han tiene Bada propuesto por tráfico el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy para evaluar la situación en Siria después de que Turquía haya entrado con tanques de guerra cerca de la frontera para combatir a una milicia kurda a la que Ankara considera un grupo terrorista la ofensiva ha causado las primeras bajas en ambos lados de la frontera informa desde Líbano para láser Oriol anda

Voz 21 31:00 es fuerzas turcas y milicianos de las Unidades de Protección Popular kurdas las wifi se enfrentan desde ayer en intensos combates en el norte de Siria el objetivo de la ofensiva terrestre recién iniciada sobre la provincia Afrin es expulsar las Why Pizzi de todas las regiones sirias fronterizas con Turquía según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos los enfrentamientos ya han causado víctimas mortales civiles sobretodo por los bombardeos aéreos turcos Ankara acusa a las veintisiete terroristas por su vinculación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán el PKK enemigo histórico del Estado turco ayer de nuevo el presidente Tayyip Erdogan dejó claro que para él la ofensiva en Siria es un tema de política interna

Voz 0295 31:39 sí era

Voz 18 31:41 a estas una lucha nacional

Voz 21 31:44 esta lucha nacional aplastaron a cualquiera que se oponga a nosotros ante la escalada violenta y a petición de Francia hoy se celebrará una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación en ella Rusia aliada de damas con la Guerra Civil podría exigir el cese de la operación a la actriz otro socio de Bachar al Asad Irán ya pidió ayer el fin inmediato de la ofensiva por su parte Estados Unidos hizo un llamamiento a la moderación a Turquía también sociedad de la OTAM las relaciones entre ambos países se encuentran horas bajas el motivo precisamente el apoyo de los americanos a las veintidós y a raíz de la guerra contra Estado Islámico

Voz 1827 32:17 de vuelta a España a partir de esta semana las personas que quieran saber si están infectadas por el VIH podrán hacerlo en sus casas el Ministerio de Sanidad ha autorizado que las pruebas para el auto diagnóstico se puedan adquirir en las farmacias sin necesidad de prescripción médica Hannah corbata

Voz 1601 32:30 es un kit similar al que usan los diabéticos son las mujeres para saber si están embarazadas en la caja vendrán instrucciones una gasa una aguja y un aparato para poner la sangre podremos hacer la prueba desde casa y tendremos el resultado en veinte minutos según el Ministerio de Sanidad el dispositivo va a costar unos treinta euros el objetivo es ayudar a las personas que por el motivo que sea no quieren o no pueden hacerse el test en un centro de salud en una ONG en una farmacia o en un centro comunitario ahora como dices cualquiera podrá comprar el quite en una farmacia y hacerse la prueba en casa

Voz 1827 33:00 cómo se circula a esta hora por las carreteras Dirección General de Tráfico María Forner buenos días

Voz 1509 33:04 buenos días arranca la semana este lunes veintidós de enero ya a esta hora ya vemos cómo empiezan aumentar los niveles de tráfico en los accesos a la capital en la A dos en Torrejón de Ardoz en la A tres Santa Eugenia en la IV en la confluencia con la M30 y en Pinto y en la cinco en la zona de campamento y Alcorcón en la A42 hay tráfico intenso al paso por Parla en sentido Madrid en la M40 circulación densa en los recintos feriales hacia la aún hoy entre Vallecas y Coslada sentido A dos en A Coruña

Voz 1601 33:33 hace ciento sesenta y cuatro la avería de un camión

Voz 1509 33:36 a la circulación a la altura de la localidad de Carrillo en sentido decreciente de la kilómetro acción precaución además hoy por nieblas en Córdoba en la A cuatro en Villa del Río en Asturias en la A66 en remojo Jan Zamora en las seis el sale Esteva del Molar en Valladolid también en las seis en Mota del Marqués en Palencia en la dos tres uno en Carrión de los Condes en Ávila el Nacional cuatrocientos tres en El Barraco y en la CL quinientos cinco en la Cañada y en Segovia en la AP seis al paso por el Espinar

Voz 1827 34:05 hoy esperamos sol en todo el país y temperaturas en aumento en el interior de la península ojo porque en el Mediterráneo y en Canarias Se van a superar los veinte grados ese pueden rozar hasta los veinticinco en la Comunidad Valenciana

Voz 18 34:19 este año monto el negocio sino si me compró una furgoneta busca un local para cumplir los propósitos de año nuevo a veces necesitas ayuda por eso presentamos Ley siete números siete unidades limitadas con un precio especial

Voz 0295 34:29 me viene a la recién me tumbé comercial de este siete mil ochocientos noventa euros así de seis

Voz 18 34:35 oferta de ERC Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 22 34:39 a ti no te has ido al dentista Sanitas comer los sabes sin tengo seguro pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales descritas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que se nota claro se nota cuando llevas una sonrisa sanidad como allí

Voz 18 34:53 tipos más cínicas dentales de Sanitas la primera consultas gratis y empieza

Voz 6 34:59 está en vital de este enero te lo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha solo este mes el veinte por ciento de descuento el implantó cogía ortodoncia estética piden una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud empiezan tuvo tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 4 35:20 eh Jaber en libro

Voz 18 35:23 este lunes en la Ventana subiremos catorce ochomiles como Juanito Oiarzabal se somete a las ruedas de prensa de todos

Voz 23 35:34 rompió todas las huelgas manifestaciones cuál ha sido la la más personas quería saber cuántos años lleva sin verte la cara sin afeitar laberinto

Voz 24 35:42 es porque me parece botellón pero estoy muy contento feliz con Carles Francino

Voz 3 35:51 cadena SER

Voz 4 36:04 hoy por hoy Mesa de España que gira gira

Voz 25 36:16 Billy

Voz 1601 36:18 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias y hoy comenzamos en Palencia que ha suspendido todas las consultas digestivas previstas para este lunes porque han robado veintisiete endoscopios que están valorados en cuatrocientos mil euros son aparatos fundamentales para examinar el tracto digestivo del paciente Eva Marín buenos días hola buenos días Fuentes Eva que se verán obligados a ir otros centros de Valladolid y Salamanca en caso de emergencia

Voz 0603 36:44 sí todo ello tras el robo este sábado en el Hospital Río Carrión de Palencia donde la dirección del centro hospitalario ya está trabajando para la reposición de los endoscopios sustraídos del Servicio de Digestivo poder retomar y garantizar el servicio de esta unidad para ello la dirección del río Carrión se ha puesto en contacto ya con las casas comerciales con

Voz 1601 37:02 que se realiza la contratación de estos aparatos para qué

Voz 0603 37:05 a partir de hoy se pueda suministrar endoscopios al hospital aun así las consultas previstas esta mañana han sido suspendidas y el resto de la semana se irá restableciendo el servicio según la disposición del material se asegura eso sí la atención los servicios de urgencias con los aparatos de los que disponen actualmente en el río Carrión así como todas las emergencias que puedan surgir a través del Río Hortega de Valladolid o el Clínico de Salamanca que prestarán este servicio para los pacientes de Palencia en el Hospital de Reus

Voz 1601 37:32 los en Tarragona hay veintiséis profesionales infectados por un brote de sarna una enfermedad contagiosa de la piel que provoca mucho picor y todo apunta Frederic Vincent bon día a que la ropa de los trabajadores puede estar detrás del contagio

Voz 0706 37:46 el Hospital de Reus ha diagnosticado tres afectados más en las últimas horas son como decías veintiséis todos trabajadores y trabajadoras del mismo hospital desde que se detectó este brote se han intensificado las medidas de higiene en las zonas comunes de trabajo de L'Hospitalet también a la ropa que como comentabas es una de las hipótesis aunque no está del todo confirmadas y es seguro que no hay pacientes afectados aseguran desde el hospital la sarna tiene un periodo de incubación de unas tres o cuatro semanas así que no está completamente descartado que pueda aparecer en estos próximos días algún caso Bono

Voz 4 38:18 el golpe a los tres

Voz 1601 38:23 picantes de droga en el Estrecho la policía ha desmantelado un sistema de radares culto en una casa y que permitía a los narcos saber cuándo y dónde patrullaban los agentes gracias a esas dos antenas podían informar en tiempo real de su posición a las lanchas que cruzan la droga desde Marruecos a la península hay diez detenidos Cándido Reguera buenos días

Voz 0743 38:45 hola buenos días te para esta espectacular intervención contra el narcotráfico en la línea confirma que los narcos en muchas ocasiones van por delante de los cuerpos de seguridad del Estado en cuanta tecnología inmaterial la organización estaba perfectamente jerarquizada con un claro reparto de tareas y con la existencia de unos jefes que asumirán el mando de la dirección sobre los responsables de las embarcaciones mientras los encargados del manejo de los radares eran contratados por las organizaciones criminales ya que precisaban de personas con conocimientos técnicos específicos para su manejo en dieciséis registros de otras tantas viviendas sea detenido a diez personas

Voz 1601 39:17 en la localidad pacense de bienvenida que tiene dos mil doscientos habitantes se preparan para dejar de ser zona blanca de Internet que lo obligaba obligaba a una persona darse de baja para que otro pudiera acceder a la red una situación que no sólo afecta a los vecinos también a los bancos a las tiendas y hasta el propio Ayuntamiento de esta localidad de la provincia de Badajoz Justo Pérez buenos días

Voz 26 39:39 buenos días Pepa así es a partir de ahora ya se tramita con Telefónica aumentar un veinticinco por ciento el número de líneas y habrá en las próximas semanas tiene nuevos hogares o establecimientos que puedan hacer a una conexión de Internet de veinte megas por segundo una cifra aumentaron en función de la demanda y las necesidades eso sí habrá que esperar un poco más al próximo mes de marzo como mucho para tener es un la logia Mobil cuatro G en este municipio de la comarca pacense en tu día más lejos queda aún el contar con fibra óptica aunque el alcalde bienvenida los sitúa entre sus objetivos

Voz 1601 40:08 el Ayuntamiento de Zaragoza debate hoy una nueva ordenanza de animales que pretende poner fin al abandono de setecientos perros al año también incluye esa ordenanza la posibilidad de multar a los dueños de los perros que no recogen los excrementos en la vía pública Ana Sánchez borró y cómo estás buenos días

Voz 27 40:25 hola qué tal buenos días hay otras medidas como la creación de un registro de ADN y la prohibición en Zaragoza de circos con animales el responsable de Servicios Públicos Alberto Cubero se refería así a la posibilidad de que la policía tenga que tomar muestras de excrementos para multar a aquellos dueños que no lo recojan

Voz 13 40:41 de momento no está en la agenda de del Ayuntamiento aplicar esa medida de momento lo que los propietarios de animales están haciendo registros lastrar esposa Bennett y así vamos a poder a bajar el abandono y el maltrato de una manera pacífica muy pronto los policías no van a tener que recoger cacas de los perros en la ciudad de Zaragoza

Voz 27 40:58 Cubero señaló que habrá un plazo de un año para que los dueños de los animales acudan al veterinario para hacerles una extracción de sangre con el objetivo de registrar suave

Voz 4 41:07 lo que añadió que el coste de esta operación está entre los diez y los quince euros a partir de ahora los seguidores

Voz 1601 41:19 es de la píldora valenciana que es un deporte tradicional y milenario van a poder apostar de forma legal como ya se hace en el fútbol o en las carreras de caballos Ana Talens bon día

Voz 0141 41:29 a día de paseo en la futura ley del juego el Gobierno valenciano ha atacado con el sector la fórmula para legalizar las apuestas el mecanismo previsto fija un tipo del uno y medio por ciento sobre los ingresos netos definidos como las cantidades destinada es a participar en el juego reducidos los premios satisfechos sus participantes

Voz 1510 41:45 una modalidad existente en otras autonomías

Voz 0141 41:47 en los deportes tradicionales la puesta en la pilota Se va a regularizar tributará pero no con afán recaudatorio según el Gobierno valenciano sino para evitar perjudicar a otros operadores y que estos eventualmente tomen acciones en Canarias

Voz 0295 42:05 se ha reaparecido la drag queen ganadora del carnaval

Voz 1727 42:10 dos mil diecisiete y que ha pasado un verdadero calvario judicial porque se disfrazó de virgen ni de Cristo

Voz 1601 42:16 el juez terminó dando carpetazo al caso porque no vio delito que Agustín Padrón buenos días

Voz 1827 42:21 bueno la Adra ha regresado Agustín

Voz 1601 42:24 como Se fue disfrazándose de Virgen pues

Voz 28 42:26 Borja Casillas se habla con parte del dinero ganador el año pasado que recibía el aplauso popular en el primer acto del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dos mil dieciocho la presentación de candidatas a reina de la fiesta un año que tras la denuncia de la autodenominada Asociación de Abogados Cristianos se ha convertido en un vía crucis para Borja casilla que todavía no ha terminado ante cada archivo en los tribunales la asociación anunciar recursos hasta que se agoten todas las posibilidades mientras Dazs de la axila volverá a los escenarios el próximo doce de febrero para participar en la gala de elección del draft de este año

Voz 1601 43:02 y una de las noticias del día empieza a despejarse según cuenta ahora mismo el diario El País Carles Puigdemont está en el aeropuerto de Bruselas para volar a Copenhague había dudas sobre si finalmente realizaría ese viaje para darle una charla en la Universidad porque existe el anuncio la fiscalía de que pedirá hoy que se active la euro orden contra él en caso de que realizar ese viaje bueno pues según cuenta el diario el diario El País en este momento está en el aeropuerto intentando embarcar

Voz 3 43:39 bueno me

Voz 1601 43:50 y quien ha aterrizado ya esta madrugada es el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en Jerusalén el primer alto cargo del Gobierno de Donald Trump que pisa tierra santa después de la polémica de reconocer la ciudad como Capital debería pensar dice que va a intentar mediar en Oriente Próximo pero no tiene intención de reunirse con el dirigente palestino así que no sabemos cómo va a ser esa mediación corresponsal en Jerusalén Beatriz Le

Voz 30 44:14 sí en la agenda de Mike tensa hay reuniones con las autoridades israelíes una visita al Parlamento y al Muro de las Lamentaciones pero lo más importante de su visita pareciera ser lo que no está es decir la ausencia de contactos con los dirigentes palestinos después de que Donald Trump reconociera en diciembre a Jerusalén como capital de Israel los palestinos han preferido no

Voz 1601 44:34 mira el vicepresidente estadounidense

Voz 30 44:37 hallan que Washington ha perdido su papel de mediador en cualquier negociación de paz con Israel de hecho el presidente palestino Mahmud Abbas estará hoy en Bruselas tensa llegado a Jerusalén procedente de Jordania donde el Rey Abdalá le ha mostrado la inquietud del mundo árabe ante la decisión de Trump sobre Jerusalén Ilya pedido que Estados Unidos siga apostando por una solución de dos estados por una Jerusalén

Voz 31 45:00 este como capital de un futuro Estado

Voz 30 45:03 palestino el responsable estadounidense si será recibido con los brazos abiertos por los israelíes se reunirá a primera hora de la mañana con Netanyahu el primer ministro israelí lanzó el domingo una sonora indirecta a los palestinos según Netanyahu quien no considera a Estados Unidos como mediador es que realmente no quiere la paz

Voz 1601 45:28 el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido puede tener las horas contadas al frente de Djukic después de perder la confianza de su propio partido esta noche

Voz 1727 45:37 esta vez no por nada que haya hecho él sino su exnovia que realizó una serie de comentarios racistas en las redes sociales contra Megan Mar Coll la prometida del príncipe Enrique aseguró que sería una mancha para la familia real británica en referencia al color de su piel corresponsal en Londres Begoña Arce