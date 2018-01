Hoy por Hoy (22/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias buenos días sea desvelado la incógnita Carles Puigdemont hace cola en el aeropuerto Charleroi a una ola de Bruselas para voy dar a Dinamarca el ex presidente tiene previsto ofrecer una charla en la Universidad de Copenhague este mediodía a pesar de que la Fiscalía anunció ayer que si lo hacía se viajaba pediría el juez activar la euro orden para su detención la presencia de Puigdemont la yo Puerto la acaba de confirmar Ana Terradillos buenos días

Voz 1 00:41 qué tal buenos días Pepa así lo confirman fuentes oficiales Carles Puigdemont ha sido detectado por los servicios policiales en la puerta de embarque para coger un avión hacia Dinamarca la Fiscalía ya anunció ayer que haría activaría la euroorden se lo pedí al Supremo se producía este movimiento pero fuentes jurídicas consultadas por la SER no tiene nada claro que el Supremo lo pida la última palabra como sabes la tiene el juez uno de los problemas para activar la orden es la falta de tiempo para tramitarla porque la estancia de pus de monta vienen Dinamarca podría ser cuestión tan sólo de horas de momentos el dato Carles Puigdemont ha entrado hace media hora en la puerta de embarque para coger su avión hacia Dinamarca

Voz 1727 01:20 la recuperación económica es una realidad según Oxfam Intermón la economía española recuperó en el segundo trimestre del dos mil diecisiete el nivel del PIB de la riqueza previo a la crisis pero eso no ha servido ni de lejos para acabar con la brecha social y generacional que arrastra el país la recuperación dice Intermón es una realidad para los ricos en España pero es pura ficción para pobres jóvenes y mujeres asegura en el informe que ha publicado esta madrugada en la víspera del comienzo mañana del Foro Económico Mundial los datos como que el sueldo anual de un chico o una chica de veintiséis años es hoy un treinta y tres por ciento inferior al del año dos mil ocho siete de cada diez tiene empleo temporal o que el sesenta y cuatro por ciento de las personas trabajadoras con salarios bajos son mujeres el informe que el tres por ciento de los españoles acumula el cuarenta por ciento de dar riqueza creada en estos años datos extensibles con matices locales a muchos otros países occidentales así que la pregunta al comienzo del Foro Davos sigue siendo la misma tienen Rajoy y el resto de líderes algún plan para reducir esta desigualdad Rajoy que por cierto no va Davos acude el Rey por primera vez en la historia este foro va a ser dirigido por dos mujeres aunque la representación femenina total no supera el veintiuno por ciento

Voz 1727 02:47 hoy también se abre el plazo para presentar las candidaturas a la vicepresidencia del Banco Central Europeo España pelea por el puesto con Luis de Guindos encabezando las quinielas Roberto desde

Voz 3 02:58 hace meses Mariano Rajoy asegura que ese asiento va a ser para un español hasta el momento ningún otro país ha confirmado que vaya a presentar candidato el Eurogrupo tomará la decisión el diecinueve de febrero Francia anuncia

Voz 1727 03:08 todo para hoy una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la ofensiva de Turquía sobre Siria

Voz 4 03:16 ejército de tu tío ha lanzado un ataque aéreo sobre el enclave kurdo de Afrin generen noroeste de Siria al menos veintiuno

ejército de tu tío ha lanzado un ataque aéreo sobre el enclave kurdo de Afrin generen noroeste de Siria al menos veintiuno son las han muerto entre ellos varios niños al jefe de la diplomacia francesa asegura que Naciones Unidas tiene la obligación de garantizar al menos el acceso humanitario y comienza a Madrid Fusión la capital de España se convierte en la capital del mundo de la gastronomía durante los próximos tres días estarán presentes ponentes internacionales procedentes de todas las partes del planeta y célebres Chess nacionales y extranjeros este certamen va a dar protagonismo este año a los jóvenes talentos culinario

Voz 1727 03:49 en deportes ya sabemos que dos equipos disputarán la Superbowl Sampe que un año más podrán seguir en esa emisora

Voz 1161 03:55 el mayor espectáculo del deporte americano que viviremos en la madrugada del próximo domingo cuatro al cinco de febrero la edición número cincuenta y dos que enfrentará en Minnesota New England Patriots que han mentido veinticuatro veinte a Jackson Villa wars y Filadelfia Eagles que se han impuesto XXXVIII siete a Minnesota my quién será la edición la reedición de la de dos mil cinco y siete de la que el único jugador que repetirá será el quarterback de los Patriots Sombreidi que además podría hacerse con el sexto título Lombardi de su carrera y se convertiría así en el primer jugador de la historia de la NFL en conseguirlo

Voz 1727 04:24 y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:28 días de momento y situación parecida a la de ayer lo más destacable el ambiente incluso caluroso que de nuevo en el Mediterráneo se va a vivir esta tarde especialmente en la Comunidad Valenciana donde las máximas se situarán una tarde más alrededor de los veinticinco grados en el resto del país no subirá tanto pero igualmente durante la tarde ambiente suave ahora un poco de frío no demasiado nieblas en gran parte de Castilla León centro y sur de Extremadura también en el interior de Cataluña se irán disipando después son sólo algunas lluvias débiles en el Cantábrico especialmente la próxima noche

Voz 1491 07:07 Trump que ha retirado la protección que dio su antecesor Obama a los llamados Dreamers los jóvenes inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos el que Trump no quiere regularizar y eso es precisamente lo que exigen los senadores demócratas para permitir una prórroga de los presupuestos

Voz 1727 07:20 sí acabar con el cierre de gobierno que cumple ya tres días

Voz 1910 07:23 ah o ocho

Voz 1727 07:26 el líder de la mayoría republicana en el Senado ha asegurado

Voz 1491 07:28 esta noche que están dispuestos a negociar para resolver la situación de los Dreamers a cambio de esa prórroga pero todavía no hay acuerdo así que hoy primer día laborable del cierre de gobierno en la maya

Voz 1275 07:37 aparte de los edificios federales van a cerrar

Voz 1491 07:40 unos ochocientos mil funcionarios no van a ir a trabajar y un millón y medio de personas que trabajan como personal esencial para la Administración van a tener que estar en sus puestos sin cobrar su sueldo a mediodía hora estadounidense está previsto que intente una nueva votación para

Voz 1727 07:54 a rogar esos presupuestos que dinero vuelva

Voz 1491 07:56 va a llegar a la Administración hasta el ocho de febrero cuando volverían a tratar de sacar adelante los presupuestos define

Voz 1727 08:01 vivo aquí en Alemania las negociaciones para la gran coalición de Gobierno ya tienen luz verde después de que el Congreso extraordinario de los socialdemócratas las haya avalado con el cincuenta y cuatro por ciento de los otros cuando haya acuerdo acuerdo de gobierno ya tendrán que ratificarlo las bases del partido de momento sólo el aval de ayer Alba para comenzar a negociar alivia Bruselas Corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 08:23 desde que comenzó la campaña alemanas hasta hoy son muchos días esperando que pasa osea que en las instituciones europeas en los grandes partidos hay un res

Voz 12 08:33 pero general yo yo siempre estaba está convencido que los actores de esta negociación en tanto Angela Merkel como sus eran conscientes de que es una cuestión no sólo era por Alemania sino también por la Unión Europea

Voz 0738 08:46 ha dicho a la Cadena SER López Istúriz es el secretario general del Partido Popular Europeo mientras la vicepresidenta del Grupo Socialista Europeo Elena Valenciano mantiene que el futuro programa puede convertir el acuerdo alemán en un enorme impulso para todos

Voz 13 09:01 si si si finalmente va llegamos a una gran coalición porque ha sido deciden los militantes esperé y se pone en marcha el programa que que les puede defiende y que Merkel hasta ahora aceptado empezaremos porque habrán acabado las políticas de usted eso está en el proyecto por lo tanto ya será una Europa que camine de una manera distinta también se han comprometido a aumentar el presupuesto los alemanes también se han comprometido a hacer un hubo un sistema de funcionamiento del euro muchísimo más sólido

Voz 9 09:30 valencianos recuerda que ahora falta que el programa

Voz 0738 09:32 futuro de gobierno obtenga el voto positivo de los militantes algo que en las primeras reacciones institucionales como la de Moscovici el comisario Frances de Asuntos Económicos Se da prácticamente por hecho

Voz 1727 09:45 la paradoja alemana es que lo bueno para Europa tiene que encontrar la manera también de no hundir más electoralmente a la socialdemocracia sobre esa paradoja fija hoy su mirada Soledad Gallego Díaz El Congreso

Voz 1910 10:01 eso del Partido Socialdemócrata Alemán y Petit imputó ayer con el cincuenta y seis coma cuatro por ciento a favor de apoyar un posible gobierno de coalición con la canciller Angela Merkel la autorización para abrir conversaciones parte de un documento básico que ya está pactado pero que el líder socialdemócrata Martin Schulz prometió mejorar en las próximas semanas el acuerdo final tendrá que ser sometido a base de Lex PD la gran coalición sería acogida con un alivio enorme la Unión Europea que sigue empantanada pero que cree posible experimentar un nuevo impulso Si Alemania con el empuje de Martin Schulz que un decidido europeísta se une a la Francia de otro gran defensor de la Unión

Voz 1161 10:42 Emmanuel Macron

Voz 1910 10:44 este impulso pasaría fundamentalmente por reforzar la moneda única que todavía no dispone de todos los mecanismos necesarios para superarnos

Voz 1727 10:51 va a escribir por una vuelta al viejo

Voz 1910 10:54 Temas de negociación Comunitario que tan buenos resultados dio en la construcción europea la revitalización de la Unión Europea sería quizá uno

Voz 1727 11:02 a los pocos proyectos capaces de garantizar el

Voz 1910 11:05 futuro de este viejo continente no es posible y la complicidad de Alemania y de Francia pero el acuerdo con Merkel tiene que tener también suficientes estímulos

Voz 1161 11:15 buenos como para que los jóvenes socialdemócratas

Voz 1910 11:17 en su apoyo el resultado del congreso demuestra que una parte del SPD teme que una nueva gran coalición termine por hundir les electoralmente es un elemento muy importante porque Europa necesita tanto un nuevo impulso como que la socialdemocracia alemana uno de sus grandes Motors símbolos recupere su atractivo geles PD terminará desapareciendo la Unión tampoco tendría mucho futuro

Voz 1727 11:46 a las siete y doce las seis y doce en Canarias Sáenz acaba de dar un toque de atención a las compañías aéreas al cierre del año dos mil diecisiete se comprueba que la rebaja de las tasas no ha repercutido en los billetes que son ahora más caros que el año pasado y eso a pesar de que hubo una petición expresa del Gobierno para que esto no fuera así el nuevo presidente de la operadora García Legaz pide a las compañías que asuman más carga hay que se impliquen para mejorar la competitividad de los aeropuertos españoles han Rato

Voz 0127 12:16 yo he pasado AENA se comprometió a rebajar las tasas que pagan las compañías un dos coma dos por ciento anual hasta dos mil veintiuno una medida con la que calculó que dejaría de ingresar dos mil millones de euros a cambio el operador público esperaba que las aerolíneas pusieran los precios de los billetes más baratos para atraer a más pasajeros pero en lo que han hecho las compañías subirlos según los datos del Instituto Nacional de Estadística que publica hoy el diario Cinco Días volar en España en el año dos mil diecisiete fue un tres coma cuatro por ciento más caro que el año anterior las aerolíneas creen que una de las razones para ver subido el precio de los billetes es que el precio del combustible también ha aumentado AENA espera compensar la caída de los ingresos prevista por la bajada de tasas con las buenas cifras que ha tenido el transporte aéreo y el turismo en el año dos mil diecisiete doscientos cuarenta y nueve millones de pasajeros pasaron por Aeropuertos Españoles es un ocho coma dos por ciento más que en el año dos mil dieciséis Una

Voz 1727 13:04 cifras sobre la violencia en México nos deja impactados esta mañana veintinueve mil ciento sesenta y ocho personas han muerto en el dos mil diecisiete en la guerra contra el narcotráfico es la cifra más alta en décadas

Voz 0393 13:16 Molina que la tasa de homicidios es incluso más alta registrada en el punto álgido de la guerra contra el narcotráfico en el año dos mil once cuando se contabilizaron más de veintisiete mil muertes entonces se creyó que se estaba tocando techo la cifra ha ido descendiendo progresivamente hasta este año unas setenta personas fallecieron cada día durante dos mil diecisiete hasta alcanzar esos veintinueve mil ciento sesenta y ocho homicidios dolosos según los datos oficiales del Ministerio del Interior descabezado los grandes carteles de la droga en México en los grupos criminales sean atomizado en pandillas más en pandillas más pequeñas y sanguinarias que según el Gobierno están introduciendo una nueva lógica de la violencia

Voz 1727 13:50 en Venezuela ha confirmado la detención del lobo feroz un presunto violador en serie que habría abusado sexualmente de al menos trescientos niños y adolescentes en Colombia llevaba varios años huido según los investigadores vendía pederastas los vídeos que grababa durante las violaciones a sus víctimas

Voz 1628 14:07 Julia Molina el presunto violador buscaba a sus víctimas en salas de recreativos en los centros comerciales y cometía los abusos en un piso en la capital colombiana además de abusar de ellos lo grababa en vídeo luego vendía las cintas a los pederastas gracias a ello la policía ha podido localizarlo después de cinco años buscándolo las autoridades mexicanas dieron el aviso porque capturaron nombre en su país con cientos de vídeos de pornografía infantil que les mandaba al conocido como Lobo Feroz el acusado había sido ya detenido en dos mil ocho ha acusado de haber violado a un niño de catorce años pero fue puesto en libertad ese mismo año

Voz 1727 14:40 ya hay polémica en Bélgica por un caso relacionado con la eutanasia que está permitida en aquel país desde el año dos mil tres Un médico Se la ha aplicado sin su consentimiento a un hombre enfermo de parkinson aquejado de demencia con fuertes dolores se ha sabido ahora porque miembro de la comisión de control de la eutanasia ha presentado su dimisión cuando el resto de sus compañeros se opuso a llevar el caso ante la justicia Javier Alonso

Voz 0858 15:04 necesario para llevarlo ante los tribunales alcanzar los dos tercios de los fotos de la comisión se quedaron en diez de un total de dieciséis a un solo voto de la denuncia ahora como decías uno de sus miembros ha renunciado a modo de protesta el médico aplica la eutanasia sin consentimiento sin una segunda opinión médica como exige la ley para algunos se trata de una grave violación de los protocolos que regulan la práctica de la eutanasia otros lo justifican porque dicen el paciente estaba inconsciente agonizando así que sólo se precipitó lo inevitable en dos mil dieciséis Se practicaron en Bélgica dos mil doscientas eutanasia son diez veces más que en dos mil tres

Voz 1727 15:38 si Amazon da una nueva vuelta de tuerca al comercio virtual en Estados Unidos abre hoy la primera tienda en la que puedes entrar llevarte lo que quieras sin pasar por caja es posible pero no gratis claro las cámaras te reconocen y cargan la compra tu cuenta Rafa Muñiz

Voz 1772 15:54 la tienda de Amazon identifica a los clientes a través de una APP que se activa al entrar en la tienda a partir de ese momento las cámaras y los sensores de movimiento hacen el resto son capaces de saber qué productos se introduce en la cesta e incluso detecta si lo devuelves es tan sencillo como entrar en el supermercado cogerlo Kenneth

Voz 9 16:12 sites salir sin cajeros sin colas sin dependientes

Voz 1772 16:18 aunque construir nuestra el cimiento con estas características no ha sido tarea fácil ya que lleva un año en fase de pruebas el sistema confundía a personas que tenían

Voz 1275 16:26 en una silueta similar e incluso se volvía loco

Voz 1772 16:29 si el cliente entraba con niños estos revolvía en los productos así que hoy se inaugura en Seattle y si todo sale bien abrirán nuevas tiendas en otras ciudades de Estados Unidos en los próximos

Voz 1727 16:39 esas son las siete diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 3 18:39 después de diez años de crisis somos más exigentes a la hora de firmar cualquier contrato Isabel Madrid yo creo

Voz 16 18:45 seguimos sin leer lo que hacemos es preguntar que es muy diferente pero leer los contratos por ejemplo tan simple como sacar una cuenta corriente no lo leemos de verdad

Voz 3 18:56 que no lo leemos nos puede pasar como a Pau de Castelló

Voz 21 18:59 la verdad es que sí sí Calero manos la letra pequeña la letra pequeña del diccionario para consultar todas las palabras que eran tiendas porque eso está escrito para que no lo entienda mi Dios están de acuerdo en Málaga o Rubén desde ese gol

Voz 1275 19:10 Irán pero hay que ponerse en el pellejo de quien tiene

Voz 22 19:12 creer esa letra pequeña como vamos a leerlo en una pantalla de televisión en un anuncio sobre líneas telefónicas que las letras pasan a una velocidad de vértigo si podemos leer pero entender la letra pequeña de algunos productos bancarios total que yo creo que lo único que nos queda en cuanto a la letra pequeña es resignación resignación como Virginia al firmar su hipoteca

Voz 23 19:31 aunque a veces leas las cosas tampoco tiene muchas opciones de cambiarlo porque a lo mejor tú llegas dices esto qué significa lo que significa tampoco te gusta mucho interpretar negociarlo y opción estar de acuerdo claro de Palencia la letra pequeña

Voz 24 19:44 sea el agua la luz los seguros los bancos es complicado dele

Voz 1727 19:49 lo hace ya se encargan ellos

Voz 24 19:52 de que la letra pequeña hacia excesivamente pequeña

Voz 16 19:56 aún pienso que la persona

Voz 25 19:58 tiende explica las cosas con bastante más claridad de lo que lo hacían antes pero aún así casi siempre hay sorpresas muchas gracias a todos

Voz 1959 20:09 hoy por hoy

Voz 27 20:19 puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:25 qué tal buenos días con tiempo tranquilo sin cambios va a seguir luciendo el sol iban a subir un poco más las temperaturas de los diecisiete grados van a llegar los termómetros en algunos puntos del norte de la comunidad este lunes desde que Cifuentes llegó al Gobierno madrileño la sanidad pública ha perdido camas quirófanos impersonal además según los datos de la memoria del Servicio Madrileño de Salud de dos mil dieciséis

Voz 1727 20:46 sí

Voz 1275 20:46 la libre elección ha vuelto a beneficiar a los hospitales de gestión privada que han ganado ochenta mil pacientes entre detrimento de los centros más antiguos ICO más lista de espera la Asociación Madrileña de Enfermería AME y el sindicato sanitario Mats han realizado conjuntamente un análisis de estos datos de esta memoria Luis Fernández ex médico del hospital Ramón y

Voz 1727 21:05 bajar

Voz 11 21:05 la progresiva disminución de recursos es inaceptable tenemos cuatrocientos cincuenta profesionales menos durante dos mil dieciséis y más de mil quinientas camas menos en dos mil trece entre las perdidas vidas no utilizarlas además la reclamación

Voz 1275 21:22 quienes han subido en todos los niveles asistenciales el transporte sanitario no urgente se ha llevado la palma con casi un cincuenta por ciento más de quejas que en dos mil quince un ejemplo el de Antonia que ha puesto dos reclamaciones en el último año

Voz 28 21:34 con mi padre ya que es una persona muy mayor que se encuentra en silla de ruedas Ike en estos últimos tiempos hemos necesitado de los servicios de las ambulancias para citadas por ejemplo de quince minutos en un centro hospitalario hemos llegado a estar desde las diez de la mañana que se suponía les recogían está llegar a su sitio de destino las nueve de la noche lo que ha supuesto por ejemplo a mi padre se falta de medicación de alimento de cambio de pañales

Voz 1275 22:06 el año pasado se interpusieron al servicio de ambulancias no urgentes que está en manos de distintas concesionarias casi dos mil reclamaciones y la marea blanca salió ayer a las calles para abrazar esta vez al hospital de La Paz una protesta simbólica para arropar a los trabajadores del centro que vienen denunciando una saturación constante

Voz 1959 22:24 en las urgencias las quedó hondo Allen de los pese a hablar por lo menos eso como puntuales con lo cual es un problema respiratorio además los pacientes esperando ya ahora serán los una gripe pero esa saturación menos en el verano del mes de agosto el a tu lado porque clase satura porque lo poco que vienen de Grecia de tanto afrontado cerrada

Voz 1275 22:51 es el reses veintidós de enero la Mesa de la Asamblea tiene hoy la última palabra para volver a sentar a Cifuentes en la conclusión de la corrupción titulares con Israel Aranguez

Voz 1704 22:59 PSOE Podemos y Ciudadanos ya aprobaron la semana pasada la comparecencia de la presidenta en esa comisión los tres grupos creen que el PP que no tiene mayoría en la Mesa de la Asamblea recurrirá cualquier herramienta para frenar las explicaciones de Cifuentes por el veto de las actas del canal

Voz 1275 23:11 arranca en la Audiencia Provincial el juicio contra siete dominicanos acusados de agredir a varios policías en el barrio de Tetuán en dos mil dieciséis se enfrentan a penas de hasta siete años y medio de cárcel por enfrentarse de forma violenta más de diez agentes nacionales y municipales

Voz 1704 23:24 explica en el último año el número de madrileños donantes de médula ósea la Comunidad registrado a casi diez mil voluntarios frente al objetivo inicial marcado en los tres mil quinientos

Voz 1275 23:32 escrito si éxito rotundo en Fitur según datos oficiales la Feria Internacional de Turismo de Madrid han cerrado la edición número treinta y ocho con un record de visitantes con más de doscientos cincuenta y un mil asistentes una afluencia que ha aumentado el impacto económico en la capital en un ocho por ciento

Voz 2 23:46 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta hirió ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:55 siete veinticuatro vamos de nuevo a las carreteras DGT María Forner buenos días

Voz 29 23:59 buenos días pues ya encontramos retenciones en todos los principales accesos a Madrid en la A1 en San Sebastián de los Reyes en La dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares en la A tres en Santa Eugenia la A4 en el cruce con la M treinta y en Pinto en la A5 en Campamento de Alcorcón y en las seis desde Las Rozas en la A42 tráfico intenso al paso por Parla en la M40 circulación densa en los recintos feriales facial A1 entre Vallecas y Coslada sentido A dos y en Pozuelo pasando los túneles de El Pardo hacia la autovía de Burgos también en la M607 hay tráfico denso en Colmenar Viejo de Tres Cantos sentido entrada a la capital

Voz 1275 24:35 qué tal se circula en el interior de la ciudad pantallas Inmaculada Lander

Voz 30 24:39 buenos días hola muy buenas días puedes aquí en la ciudad la hora punta arranca con calma no se ha producido ninguna incidencia de manera que estamos a la expectativa a ver qué pasa en los próximos minutos es en concreto la M30 la que tiene más tráfico que tenemos que recordarles a los autores de la parte nordeste que no le han cambiado las cosas en el túnel de Pío XII que ellos encuentran desde M treinta ese túnel cortado por lo tanto calculen que normalmente se produce más retención en esa calzada lateral sin embargo los conductores del otro lado del túnel por el lado de Sinesio Delgado ya lo tienen completamente abierto

Voz 31 25:16 con Guti acostumbrado está tu corazón las emociones de un cambia si sientes esa necesidad viaja al corazón defiende u donde podrás probar la tanda más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón

Voz 1275 28:15 empecé a llevar hoy de nueva Carmena a los tribunales Bici Mad ese nuevo caballo de batalla contra el gobierno de Ahora Madrid el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento la capital va a registrar a lo largo de este lunes una querella contra la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos prevaricación encubrimiento el PP considera que existieron presuntas irregularidades en el contrato de cesión de Bici Mad por diez mil millones y medio

Voz 1727 28:41 de euros aseguran que se compró sin informes

Voz 1275 28:44 el ex y que después se falsearon documentos oficiales para justificar la operación la concejal salpicada por esta denuncia Inés Sabanés nos decía en la SER la semana pasada que no están preocupados por esta querella porque todos

Voz 0795 28:56 forma legal que yo no estoy en absoluto preocupada creo que que hicimos una operación de salvar una empresa hay un servicio que era enormemente importante creo que ha salido fenomenal creo que funciona mejor que nunca creo que hemos demostrado que se puede no hundir un servicio con unos contratos lamentables como el que no sabíamos habían dejado creo que hay hice verán todos los elementos de valoración desde luego estoy muy poco preocupada

Voz 1275 29:28 hoy ABC añade más detalles de la Auditorio municipal sobre la compra de encargó un año después de la operación el contrato menor dicen se tramitó sin concurrencia pública

Voz 1727 29:37 entre las ofertas sobre la mesa

Voz 1275 29:39 llevamos así a las siete y media de la mañana siete grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

Voz 1727 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy nunca saber dónde puedes terminar o empezar dice la canción Copenhague de Vetusta Morla bueno pues ya es seguro que Carles Puigdemont empezará el día en la ciudad danesa el ex president está ahora mismo en el avión que lo va a llevar a Copenhague donde tiene previsto ofrecer este mediodía una charla en la Universidad lo que no se sabes dónde terminará la Fiscalía anunció ayer que pedirá reactivar la euro orden de detención al cambiar de país pero Fuentes del Supremo no lo ven tan claro es el Supremo el que puede activar la orden para que lo detengan ya ven qué cosas pendientes de un vuelo de Ryanair comienza la semana el lunes veintidós de enero leyendo también la información que publica esta mañana el periódico de Cataluña ella asegura que el aviso de Estados Unidos sobre un posible atentado en las Ramblas estuvo a punto de ser reducido a cenizas según el periódico los Mossos trataron de destruir en una incineradora la nota de la CIA hace tres meses el pasado veintiséis de octubre una destrucción que abortó la Policía Nacional Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 31:16 según publica el periódico se freno que se destruyera el original de esta notar inglés un dossier interno de los Mossos d'Esquadra junto a miles de documentos más el veintiséis de octubre en una incineradora da el basadas en Barcelona el dossier en cuestión está datado en Estados Unidos el veinticinco de mayo según el diario lo entregó el consulado norteamericano el consulado de Estados Unidos a un cargo de la Conselleria de Interior el diario El Periódico apunta también que los Mossos d'Esquadra admiten ahora la autenticidad

Voz 1727 31:43 y hoy amanecen detenidos los dos chavales de catorce años presuntamente implicados en el asesinato de una pareja de ancianos de siete años en Bilbao la Ertzaintza cree que entraron a su casa para robar hay preocupación en Bilbao porque este no es el único acto violento con menores en sólo unas semanas Radio Bilbao Óscar Gómez

Voz 1646 32:02 estos dos adolescentes de catorce años fueron arrestados ayer a primera hora de la tarde uno de ellos en Balmaseda y el otro en Bilbao y serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores la Ertzaintza cree que entraron a robar y no se explica la saña con la que mataron a sus víctimas un matrimonio de ochenta y siete años en Otxarkoaga los vecinos del barrio ya venían alertando sobre una oleada de robos desde hace un año se suman a otros cuatro menores implicados en delitos graves en las últimas semanas lo que está generando alarma social el veintitrés de diciembre otros dos jóvenes de dieciséis años asaltaron a un hombre de cuarenta y tres que falleció tras golpearse la cabeza al caer al suelo y otros dos menores se han visto implicados en la violación de una menor en Barakaldo el veintinueve de

Voz 1727 32:44 bien eso le dijo a su abuelo que tenía un tumor cerebral lo aisló le obligó a tomar medicación y le pidió cuarenta y cinco mil euros para poder pagarla pero el abuelo no tenía un tumor hoy comienzan Oviedo el juicio contra esta nieta a la que la fiscalía acusa de trato denigrante Radio Asturias Alejandra Martínez la mujer se enfrenta a un año y nueve meses de prisión por trato degradante a su abuelo de noventa y cuatro años la víctima que residían Villaviciosa sufre una caída en dos mil catorce por lo que la acusada su nieta sólo llevó a vivir con ella a Pravia La Fiscalía sostiene que desde ese instante le privó de todo contacto con familiares o vecinos manejaba sus cuentas y disponía de su dinero e incluso llegó a hacerle creer que padecía un tumor cerebral lo que llevó al hombre a entregarle cuarenta y cinco mil euros para curarse además la acusada se encargaba de sus medicamentos suministrando Le pastillas dos final ya lo perdidos sin necesidad alguna a la Asociación de varios fármacos aunque suministrados en rango terapéutico provocó en herencia un efecto secundario de depresión respiratoria día lo que unido a su avanzada edad le causó el amor de la vista oral en los juzgados de Avilés comenzará a las diez menos cuarto de esta mañana la Red Española de inmigración y Ayuda al Refugiado va a llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid porque lidera que ha vulnerado la ley en el reparto del IRPF dedicado a la casilla de fines sociales se trata en concreto de veintiséis millones de euros que es la mayor cantidad de la historia desde la red de Ayuda al Refugiado aseguran que no hubo notificación de esas subvenciones ni posibilidad de alegar Radio Madrid Israel Aranguez

Voz 1704 34:12 el colectivo denuncia que el Gobierno regional convirtió en definitivo el informe provisional por el que concedía todas estas ayudas la Comunidad lo gestionó de forma apresurada y sin pedir ayuda al Estado como hicieron otras administraciones Daniel Méndez es el presidente de la Red Española de inmigración para entendernos

Voz 39 34:27 de hecho es como si nos presentamos una oposición notifica por carta a los que han aprobado lo publica en ningún papel oficial quién aprobó ha suspendido reunirse comunicada las suspendido que ha suspendido la oposición

Voz 1704 34:39 la red presentó hasta catorce escritos para que el Gobierno de Cifuentes les informara sobre el estado de sus expedientes sin obtener ninguna

Voz 1727 34:45 pues noticia que cuenta esta mañana en la SER por primera vez Andalucía llega a las doscientas mil personas dependientes reconocidas punto denuncia que sólo un diecinueve por ciento de la financiación recae sobre los hombros del Gobierno central un recorte en las dependencia de más de seiscientos millones de euros desde el año dos mil doce Radio Sevilla Elena Carazo en dos mil diecisiete la Junta incorporado a más de treinta y seis mil dependientes con cincuenta y dos mil nuevas prestaciones desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia hace ya once años en la Andalucía la Junta atendido a cuatrocientas mil personas que se han beneficiado hay quinientos cuarenta mil prestaciones la Comunidad están líder a nivel de servicio de ayuda a domicilio con más de cincuenta y ocho mil seiscientas personas atendida cifras que suponen un treinta por ciento del total nacional la Junta denuncia que asume el ochenta por ciento de la financiación de la dependencia frente al diecinueve por ciento que asume el Gobierno central que ha dejado de destinar una partida de seiscientos veinticinco millones de euros desde dos mil doce el hospital de Palencia ha tenido que suspender todas las consultas digestivas no urgentes previstas para hoy porque han robado veintisiete endoscopios que están valorados en cuatrocientos mil euros Radio Palencia Juan Francisco Rojo

Voz 40 35:55 los afectados han sido debidamente avisados este lunes es suspenden las consultas del Servicio de Digestivo del Hospital Río Carrión de Palencia es la principal consecuencia del robo este fin de semana de un total de veintisiete endoscopios valorados en unos cuatrocientos mil euros la dirección del hospital ya ha encargado a las casas comerciales nuevos endoscopios y las primeras medidas que se han tomado han sido la suspensión de consultas hoy mientras que el resto de la semana se irá restableciendo el servicio según la disposición de material las urgencias están garantizadas con los aparatos de los que dispone el centro sanitario o derivando las a Salamanca o Valladolid

Voz 1727 36:37 esta mañana Rajoy se va a hacer una de las fotos que más le gusta a los políticos inaugura el AVE que va a conectar Madrid con Castellón un tren de alta velocidad que llega tras casi un año de pruebas y entre críticas por cierto porque el tramo entre Valencia y Castellón tarda más y es más costoso que los actuales trenes de Euromed Radio Castellón nieve fuera

Voz 41 36:57 pese a que la alta velocidad ha sido bien recibida por parte de los empresarios de la provincia también ha recibido críticas la primera de ellas es que Fomento pone el servicio este tramo después de casi un año de pruebas además varias asociaciones critican que el tramo entre Castellón y Valencia se haga más rápido en la actualidad con trenes como el Euromed que tarda cuarenta y dos minutos y en cambio el AVE tardará cuarenta y cinco hasta Valencia haya un coste mayor el PSOE critica que lo que entrará en servicio no es un ave propiamente dicho sino un Alvia un poco mejorado y Compromís ha anunciado que ninguno de sus cargos participará en el acto de inauguración porque consideran una nueva estafa la lentitud del servicio entre Castellón y Valencia el presidente Mariano Rajoy inaugurará el nuevo tramo que conectará la capital de La Plana con Madrid en dos horas y veinticinco minutos cabe recordar que Renfe ha vendido en torno a mil trescientos billetes para los nuevos AVE entre Madrid y Castellón durante su primer día de comercialización

Voz 1727 37:47 terminamos con un proyecto innovador para luchar contra la obesidad infantil que está realizando el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat Se está coordinando con los pediatras de los centros de Atención Primaria para introducir hábitos saludables en las familias Radio Barcelona La Haya Colomé primer el primer paso es concienciar a la población de la importancia de hacer ejercicio de forma regular Héctor Gómez jefe de Salud Pública de Prat hice pero que se trata de hacer un cambio de hábitos

Voz 17 38:14 la amplia variedad infantil no esta vez

Voz 1727 38:18 cuando hay una obesidad infantil no es sólo debido a una mala alimentación a una falta de actividad física sino que hay factores sociales familiares que influyen en esta mala alimentación por eso el programa que terminará en mayo también incluye actividades teóricas para ayudar a las familias a seguir una dieta equilibrada y saludable

Voz 1727 39:16 con Pepa Bueno son las siete y treinta y nueve las seis y treinta y nueve en Canarias

Voz 2 39:21 Volkswagen Yell deporte que hoy por hoy siguen ignorando para las personas

Voz 1727 39:35 doce goles sumaron ayer entre Barça y Real Madrid goleadas para iniciar la segunda mitad

Voz 1161 39:41 campeonato liguero Sampe cero cinco de los de Valverde en el Villamarín al Betis y siete uno del Real Madrid al Depor en el Bernabéu dobletes de Messi y Luis Suárez y otro de Rakitic todos en la segunda parte y concentrados en apenas los últimos treinta minutos de partido nueva exhibición de Messi que terminó siendo aplaudido por la grada y alabado por el portero rival Alain

Voz 1959 39:59 es uno de los más pobres sino el mejor jugador de la historia apenas el cien por no había aparecido demasiado parece que está por el campo paseando pero en coger cuatro balones si es capaz de darte de los asistentes y marcando goles no es Messi y hay que felicitarlo porque

Voz 1161 40:16 nosotros mejor estoy Port dobletes también de Cristiano Ronaldo Bale y Nacho en el Bernabéu además del de Modric que remontaban el cero uno inicial de Adrian

Voz 11 40:24 se quedaron sin jugar venció Tirán una vez más sobre la suplencia de Isco Isco es un

Voz 1994 40:29 jugador importantísimo para mí ha hecho muchos partido con esta camiseta conmigo es un jugador importante centro lo haces la posición mía es de entrenador quedó tomas decisiones tengo equipo has jugado habían Barquillo dejar jugador fuera no es el fácil eso es mi trabajo también

Voz 1161 40:46 dos resultados más del domingo Alavés dos Leganés dos y Real Sociedad uno Celta dos la jornada veinte con la que se ha iniciado esta segunda mitad del campeonato se completa esta noche con el Eibar Málaga en Ipurúa desde las nueve debuta José González en el banquillo malaguista con las bajas de Peñaranda arrojan y Miguel Torres ante un Eibar que está pendiente de la lesión de rodilla de Enric que puede darle de baja el resto de la temporada y que se suma a las bajas de France pico y Pedro León va a arbitrar el colegiado catalán medía Jiménez a falta de este encuentro lidera el Barça con once puntos sobre el Atlético catorce sobre el Valencia diecinueve sobre el Real Madrid los cuatro en puestos Champions Villareal y Sevilla están en los de Europa League Depor Las Palmas y Málaga en descenso en segunda terminada la jornada veintitrés Huesca y Cádiz ocupan el ascenso directo Oviedo Lugo Osasuna Granada en promueva están en acción Barça B Córdoba Lorca Sevilla Atlético en descenso la sorpresa el domingo nos llegaba en las presentaciones de nueve jugadores de Arabia Saudí que vienen cedidos a varios equipos de la Liga española Villarreal Leganés levante ese los recibirán en Primera además de Numancia Sporting Rayo Valladolid que lo harán en Segunda en el Europeo de Balonmano España comenzaba ayer con buen pie la segunda fase del campeonato con su XXXI veinte ante la revelación de más es en este campeonato Macedonia Diego González buenos días

Voz 0497 41:52 hola buenos días con Andoni era al sumar los dos puntos contra Macedonia los jugadores de Jordi Ribera lo llevaron a la práctica el uno seis ya a los diez minutos de partido despejó el camino gracias a una gran defensa Gonzalo Pérez de Vargas en la portería sencillamente espectacular con un cincuenta por ciento de paradas de esta manera España mantiene viva la lucha por las semifinales con Dinamarca y Alemania en este grupo dos mañana El rival Eslovenia a las seis y media de la UE

Voz 1161 42:13 en el Abierto de Australia hoy descansan Rafa Nadal y Carla Suárez los dos que nos quedan en el torneo se han calificado ya Berdych y Federer y a última hora jugará Djokovic ante Chang en baloncesto terminada la primera fase del campeonato de la ACB ya conocemos los ocho equipos que van a disputar la Copa Real Madrid Valencia Barça y Fuenlabrada como cabezas de serie ante Gran Canaria como organizador Baskonia Unicaja hay Tenerife mañana sorteo en el Teatro Cicca de Las Palmas domina la Liga el Real Madrid con cuatro victorias sobre Valencia Hi5 sobre Fuenlabrada hay Barça tras la derrota de los cules ayer en Andorra ciento dos noventa y dos en la NBA drogada para los españoles derrota de San Antonio ochenta y seis noventa y cuatro con Indiana pese a los catorce puntos nueve rebotes de Pau Gasol dos puntos dos rebotes en la derrota de Nueva York con los Lakers ciento veintiséis de ciento siete débil Hernangómez además Detroit cien Nets ciento uno Boston noventa y cinco Orlando ciento tres England Patriots Filadelfia Eagles de tu disputarán la madrugada del cuatro al cinco de febrero la A52 edición de la Super Bowl en Minnesota una repetición de la de dos mil cinco en la que Tom Brady es el único que estará de nuevo puede conseguir su sexto título se convertiría así en el primer jugador de la historia de la NFL en conseguirlo

Voz 44 45:27 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 1727 45:31 viene pisando fuerte esta mañana José Mari dice

Voz 1959 45:34 holgazanes o incapaces

Voz 1100 45:36 buenos días Pepa estamos bastante hartos los ciudadanos escuchar una y otra vez a los políticos la última disculpa que no se les cae de la boca estamos abrumados Cataluña no estoy de comida las ese era se lamentan que Grosso tanta preocupación por la integridad de la patria impide ocuparnos de los verdaderos problemas que sufre los españoles tal que la precariedad o la dependencia que hubo en verdad nuestro más íntimo deseo ya quisiéramos ocuparnos de otras cosas vienen antecedente elegimos ateos pero en unos absorbe Puigdemont raca raca insufrible Far folla cháchara de

Voz 1727 46:13 mentirosos Cotorro de vagos

Voz 1100 46:16 de verdad que es esa la razón de la falta de soluciones a las urgentes necesidades del país no las ocho semanas de vacaciones del Congreso holgazán Eric esa organización de tantos políticos diputados senadores hágase no puede dedicarse la mitad de los ciento treinta y cuatro congresistas del PP ochenta y cuatro del PSOE sesenta y siete de Podemos au XXXII de Ciudadanos a estudiar y solucionar esos otros problemas de los cuarenta millones de españoles que no viven en Cataluña sean inútiles sólo secretario de organización de los partidos que no saben distribuir las funciones tú a esta cosa sitúa estado otra ofrecerá que nuestros políticos son como aquel presidente de Estados Unidos era por favor

Voz 33 46:57 de quien se decía que era incapaz de andar y comer chicle al mismo tiempo el ojo izquierdo

Voz 17 47:08 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno los que tienes

Voz 1727 47:33 diariodehoyporhoy del veintidós de enero del año

Voz 45 47:35 dos mil dieciocho escribe Gloria Jiménez

Voz 16 47:38 vive porque allí encontró otro

Voz 7 47:41 autoridades para investigar Gloria Jiménez académica