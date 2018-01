Hoy por Hoy (22/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días se puede marear la perdiz eternamente se puede sino eternamente si durante mucho tiempo comienza la semana con el anuncio hoy de el presidente del Parlament de quién es el candidato de la Cámara catalana para ser presidente de la Generalitat de Cataluña hice da por hecho que salvo sorpresa va a proponer esta mañana justo

Voz 1275 00:38 lamente hoy tenemos a Puigdemont en viaje de

Voz 1727 00:40 se las a Copenhague para dar una charla debe ser parte de la estrategia que él llama internacionalización del conflicto una charla en la Universidad es ciudadano comunitario y se puede mover libremente de un país a otro a esta hora viaja en avión pero n garantizada la expectación gracias al anotado la Fiscalía que ayer anunciaba escuetamente pero con contundencia que si acude a Copenhague solicitaría al juez Llarena que reactive la euroorden pida a las autoridades danesas su detención las condiciones para la extradición son muy diferentes en Dinamarca con respecto a Bélgica y sin embargo distintas fuentes del Tribunal Supremo le dicen a la SER que es improbable que el mismo juez que desactivó la euroorden contra Bush de Mango en Bruselas la active hoy para un viaje en principio de veinticuatro horas en resumen que nadie sabe a ciencia cierta si viaja os de Mon para Veinticuatro horas o para más si se activará la euro orden o no pese al anuncio a bombo y platillo de la Fiscalía y Cataluña tendrá o no president después de sus terceras elecciones en cinco años preguntas de lunes una no se coordinan fiscales y jueces antes de lanzar una nota como la que ayer le puso todos los focos del mundo a día Age de Puigdemont segunda va a proponer el Parlament un candidato que además de cualquier otra consideración son muchas juega provocar justo el día de la propuesta vivimos en un sin sentido político jurídico que a veces arrastra la vida pública española al absurdo

Voz 1 02:19 ah bueno

Voz 1727 02:34 es lunes veintidós de enero y aunque parezca una evidencia los datos lo avalan una y otra vez la recuperación económica en España es una realidad pero una realidad que sólo conocen a fondo lo más ricos lo dice un informe de Oxfam Intermón que a las puertas del Foro Económico Mundial en Davos quiere subrayar que la salida de la crisis deja en la cuneta a los más pobres a los jóvenes y a las mujeres

Voz 1827 02:58 esto Torija un chico o una chica de veintiséis años cobra hoy un treinta y tres por ciento menos que antes de la crisis siete de cada diez tiene un empleo temporal en España el catorce por ciento de la población ocupada es trabajadora pero pobre y las mujeres son las que tienen los sueldos más bajos

Voz 1727 03:13 una década después de la gran crisis en Hoy por hoy seguimos haciendo memoria esta mañana a partir de las ocho y media hablaremos de la crisis de las cajas de las preferentes recorremos el camino desde el miedo de Carmen cuando comprobó que sus ahorros de toda una vida como limpiadora se habían esfumado

Voz 3 03:31 yo no sabía no es más que yo era Villora porque es que yo trabajando toda mi vida desde los ocho años para pondera borrón y por si hace falta Iker se quede en ellos con el dinero

Voz 1727 03:46 hasta su alivio cuando el verano pasado recuperó su dinero

Voz 3 03:50 yo lo llaman y nos dicen que nos van a devolver el dinero yo yo vi el cielo abierto

Voz 1727 03:57 pero también hablaremos con los que todavía no han cobrado íbamos a chequear la situación bancaria en España hoy en el resto de Europa dos semanas después del caos por la nevada en la AP seis el director general de la DGT da explicaciones

Voz 1827 04:11 congresual lo hace a petición propia aunque la oposición había reclamado también explicaciones e incluso grupos como el PSOE Unidos Podemos su dimisión Gregorio Serrano llegó a culpar a los conductores por no enterarse de qué iba a nevar y sólo pidió disculpas de aquella manera recordando que estaba gestionando todo desde su casa en Sevilla donde también hay Internet

Voz 1727 04:28 ya está en Jerusalén el vicepresidente de Estados Unidos

Voz 1827 04:30 la primera visita oficial de un alto cargo del Gobierno de Donald Trump después de reconocer la ciudad como capital de Israel el objetivo dice la Casa Blanca es mediar en Oriente Próximo aunque no tiene previsto reunirse con ningún dirigente de Palestina

Voz 1727 04:41 mediar hablando sólo con una parte es lo que parece que pretende el vicepresidente de Estados Unidos y mientras los estadounidenses empiezan a notar hoy las consecuencias del cierre de gobierno

Voz 1827 04:51 no hay acuerdo para renovar los presupuestos y hoy es el primer día laborable sin fondos para la Administración Pública así que ochocientos mil funcionarios se quedarán hoy en sus casas y un millón y medio va a trabajar sin cobrar este lunes habrá una nueva votación por la noche pero el acuerdo tampoco parece probable

Voz 1389 05:06 en Alemania Merkel respira relativamente Tran

Voz 1 05:09 la es un Face

Voz 1827 05:12 porque el socialdemócrata Martin Schulz sin el aval de su partido para empezar a negociar una nueva gran coalición la canciller advierte eso sí de que las conversaciones van a ser muy largas

Voz 1727 05:24 veintidós de enero y buena parte de España espera hoy temperaturas y casi casi de abril Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:31 buenos días sólo con el dato de ayer de Valencia que batió su récord desde que hay registros con veintiséis coma cuatro grados de máxima queda claro que situación tenemos pero no hay que olvidar que estamos en invierno estas cosas pasan en nuestro clima pasamos de un extremo al otro y lo decimos porque todo apunta que finales de semana el ambiente de nuevo será invernal en todo el país pero de momento hoy prácticamente como ayer algunas nieblas ahora que ocupan gran parte de las zonas bajas de Castilla y León centro y sur de Extremadura nieblas que se irán disipando donde tarden en irse ambiente frío durante toda la jornada pero será la excepción porque en gran parte del país tiempo soleado esta tarde máximas de quince a veinte grados en la Comunidad Valenciana todavía cercanas a los veinticinco algunas lluvias débiles en el Cantábrico más fuertes la próxima noche en note en el norte de Navarra País Vasco también en los Pirineos

Voz 4 06:19 sí

Voz 1727 06:21 y en la Contra Portada Manu Carreño sigue sorprendido por la decisión de la Liga de traer a nueve jugadores saudíes a varios equipos de Primera y Segunda Mano buenos días

Voz 1727 07:39 adiós Manu

Voz 1 07:43 con Pepa Bueno Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un tres coma siete por ciento más que el ejercicio anterior y además con dividendo flexible de Iberdrola puede elegir o combinar su forma de remuneración entre cuatro opciones

Voz 4 08:42 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 1 08:46 Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en EEUU

Voz 8 08:53 qué tal te salió el pavo Marta primer pavo no para ser mi primer pago la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos porque aquí se ponen nombres a los pavos impúdica seguir nuestro programa mal

Voz 1727 09:07 en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo de lo más importante

Voz 1 09:10 qué ocurre dentro Ifrán afrontará rompe o mejorar tu vida con un masaje conmovido

Voz 9 09:16 es un masaje facial es originario de Japón y tanto

Voz 10 09:19 los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado

Voz 9 09:22 aquí tienen como el listín natural vio

Voz 1 09:25 en Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 1727 09:30 Hugo

Voz 11 09:32 todo lo bueno de tener hacia

Voz 1 09:34 esto es que los oyentes prestan doble atención por lo que dices

Voz 12 09:39 no sé cómo lo dices con con Catalunya con lo suyo están muy bien decir que hoy que nuestro país independiente pero me interesa mucho es el como es visto como gente en el Reino Unido ha votado que quiere serlo pendiente de Europa pero come

Voz 13 09:54 Michael Robinson se toma el café todos los

Voz 1 09:57 lunes con Carles Francino en la qué es lo más emocionante que ha pasado esta van a ver si aciertas que nuestro mega polca este esté entre los cincuenta primeros de Aito

Voz 14 10:16 en La Script tenemos mega pocas que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los spoiler si las series

Voz 1 10:26 escúchanos cuando vayas a correr

Voz 4 10:28 entreviste cómo están las más a media en este país

Voz 1 10:41 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 15 11:04 el fútbol la piscina se cuida

Voz 2 11:25 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:29 son las ocho y once a las siete y once en Canarias vamos a tratar de aclarar si estamos ante un día con acontecimientos relevantes o estamos ante una nueva jugada política jurídica viajera de distracción propaganda y acabó en poco más de tres horas el nuevo presidente del Parlament va a pronunciar el nombre de Carles Puigdemont como candidato a ser investido de nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña eso dice al menos el guión previo a esa hora el hipotético candidato estará ya en Copenhague para dar una charla viaje que no sería noticia si no fuera porque la fiscalía anunció ayer en una nota escrito que se aparecen Dinamarca va a pedir que se reactive la euroorden para detenerlo corresponsal en Bélgica Griselda Pastor buenos días hola muy buenos días Alberto Pozas buenos días

Voz 0978 12:14 qué tal Pepa buenos días lo primero Griselda ya hemos visto

Voz 1727 12:16 moon muchísimas fotos colgadas en redes sociales dentro del avión rumbo a Copenhague pues si a las ocho XXXV está previsto que aterrice

Voz 0738 12:25 en Copenhague viaja con Ryanair ha salido desde el aeropuerto de Charleroi y inicialmente son las fotos de nuestro compañero de El País Claudi Pérez que va en el mismo vuelo las que nos han permitido ver a Puigdemont con un diario en la mano ya siendo Gila para pasar el control de seguridad dice el ministro español de Asuntos Exteriores que Puigdemont puede moverse por la Unión hasta que haya una orden de detención orden sobre la que no quiere pronunciarse lo escucha

Voz 4 12:49 Polonia

Voz 16 12:53 el señor Puigdemont como ustedes saben está sujeto a un procedimiento en España fuera de ella de momento sus movimientos son libres dentro de la Unión Europea pero ya no no yo prefiero no pronunciarme al respecto esto es una cuestión que está sometida a tramitación judicial en estos momentos y el Gobierno no tiene mucho que decir

Voz 0738 13:13 son las declaraciones de Dust es que hoy en Bruselas ha confirmado que la embajada española en Copenhague ha recibido también la invitación para esa conferencia esa mesa redonda con Puigdemont que probablemente a ha dicho sin precisar si será o no el embajada

Voz 1727 13:27 por quién las represente pues efectivamente como decía el ministro los europeos podemos movernos libremente por todo el espacio comunitario pero si queremos estar más de tres meses en un país tenemos que pedir la residencia provisional es prácticamente el tiempo que Puigdemont lleva en Bélgica con este viaje Griselda aunque sea de ida y vuelta Dinamarca consigue poner a cero el contador de su estancia en Bélgica

Voz 0738 13:48 esta es la hipótesis Hilari europea garantiza esa libre circulación por todo el territorio pero pasados los tres meses de continuada residencia obliga a pedir oficialmente los papeles tres meses que quedarían cortados por este viaje según han apuntado a la SER fuentes diplomáticas aunque la palabra definitiva claros sobre este tema la tiene la Administración belga Alberto Pozas el juez

Voz 1727 14:08 lo Llarena retiró la orden europea de detención contrapuso de Mon porque a su juicio la falta de equivalencia entre los códigos penales belga y español podía condicionar aquí la investigación contra el resto de imputados que motivos tienen la Fiscalía ahora para anunciar y pedir la reactivación

Voz 0978 14:23 pues la Fiscalía Pepa lleva todo el fin de semana lanzando advertencias sapos de Mon el sábado por ejemplo emitía un comunicado asegurando que la inmunidad parlamentaria no les servirá para evitar la prisión provisional si pone un pie en nuestro país aunque venga a tomar posesión ayer un segundo comunicado explicaba de forma muy clara que pedirían al juez Llarena su detención inmediatamente en cuanto se confirme su viaje a la capital danesa un viaje que está a punto de consumarse la situación ha cambiado hasta ahora no tenía sentido volver a poner a Puigdemont en búsqueda y captura internacional para la Fiscalía teniendo en cuenta que las autoridades belgas podían hacer peligrar la causa por rebelión Iker propio juez Llarena ya había movido ficha pero la Fiscalía confía en que Dinamarca sea diferente entre llaves

Voz 1727 15:00 president imputado por ese delito pero la última palabra como venimos contando la tiene el juez del Supremo y fuentes jurídicas distintas de este tribunal nos han dicho a la SER que no es probable que se active

Voz 0978 15:11 lo que nos contaban ayer desde el alto Tribunal pepas que aunque la euro orden se activase Se reactivas en este caso y las autoridades danesas recibiesen una petición formal de Entesa contra Puigdemont Se trata de un vial de relámpago el ex president llega hoy en un reto a Copenhague vuelve a Bruselas por tanto sería muy complicado que la euro orden de detención fuese efectiva al menos no estaba en las previsiones del juez Llarena tener que reactivar este proceso por un viaje relámpago del ex presidente catalán y líder de la candidatura de Jones per Catalunya este mismo escepticismo lo comparten además Pepa no solamente fuentes judiciales también policiales en cualquier caso por ahora lo único que encima de la mesa es el anuncio de petición de la fiscalía que todavía tiene que formalizarse el juez tiene que valorar el juez Llarena que no siempre ha seguido el criterio del Ministerio Público en esta causa por ejemplo cuando dejó en libertad a varios ex consejeros del Guber

Voz 17 15:52 sí

Voz 1727 15:53 desde el Gobierno fuentes del entorno del Gobierno de España dicen que han puesto a disposición de la Fiscalía toda la información que tienen las fuerzas de seguridad sobre la situación de Puigdemont pero claro recuerdan que la decisión de la euroorden está en manos exclusivas del juez Alberto Pozas gracia

Voz 1 16:08 las hasta luego Griselda Pastor luego volvemos contigo hasta ahora

Voz 1727 16:12 vistas las cosas al comienzo de una semana en la que la batalla en el centro derecha se recrudece porque Cataluña el debate identitario contra todo pronóstico no les renta ya electoralmente al PP y entre soy la gota malaya de la corrupción Rajoy ha decidido algo muy difícil llamar a rebato a los suyos contra ciudadanos el único partido que hoy por hoy lo sostienen el Gobierno María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 16:35 buenos días Pepa primer Arrimadas ganó en Cataluña después las encuestas hablaron del sorpasso de Ciudadanos al PP y ahora a los populares están muy molestos porque el partido de Rivera no les quiere ceder un diputado para tener grupo propio en el Parlament así que son muchas cosas a las que se suma el temor a que la formación naranja les robe votos de cara a las elecciones de dos mil diecinueve por eso Génova dados de atacar esas la instrucción por eso en estos últimos días los conservadores en dedicado a aumentar la presión a denunciar la deslealtad de sus rivales más que los socios de investidura de Rajoy Maíllo les ha tachado de egoístas y arrogantes Hernando de mezquinos y aunque no estaba previsto que el presidente del Gobierno se enfangar han este asunto al final el también se ha sumado a la ofensiva el sábado en su mitin de Sevilla entro en campaña pidiendo a los suyos que le planten cara a los oportunistas no hizo falta que les pusieran hombre el PP ha habido un intenso debate interno sobre si era bueno no enfrentarse a ellos evidenciando todas

Voz 1727 17:26 los contradicciones porque al hacerlos aún alguno

Voz 1461 17:28 no sólo se les iba a conceder mayor proyección pero bueno a tenor de las declaraciones que estaban realizando la tensión in crescendo parece claro que se impuso la estrategia de ir a la guerra total

Voz 1727 17:37 pero una guerra es cosa de dos y cómo afronta Ciudadanos la batalla en el mismo granero de votos pues trata de contrarrestar su falta de experiencia en la gestión de gobierno con un perfil de Rivera más presidenciable Guillermo Lerma buenos días

Voz 0743 17:50 hola buenos días para atraer a los votantes del PP C's apuesta por desgastar la imagen de Mariano Rajoy presentándolo como un candidato que no quiere abordar reformas que falta a su compromiso con la regeneración frente a él sus estrategas ofrecen a un Rivera que en los próximos meses quiere potenciar su perfil presidenciable en el parto todo le preparan una intensa agenda internacional que como la semana pasada en Roma con Matteo Renzi incluya encuentros con líderes políticos corresponsales y periodistas desde el entorno de Rivera no descartan incluso una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron aquí en España en la formación también trabajan para aumentar su presencia en las zonas rurales el partido ha creado planes concretos para comunidades como Aragón donde aumentarán la presencia de sus líderes en pueblos y ciudades tratarán además de captar a personas relevantes de esos enclaves de cara a las elecciones de dos mil diez

Voz 1727 18:46 el desbarajuste de la política gracias Guillermo desbarajuste de la política española no se queda en el centro derecha dos años después de impedir la investidura de Pedro Sánchez porque había pactado con Ciudadanos Podemos dice ahora que el con los votos de Ciudadanos PSOE y Podemos se puede hacer caer el Gobierno de Rajoy Pablo Echenique anoche en La Sexta

Voz 18 19:03 es que no xenófobos Vide que con los escaños de Ciudadanos Partido Socialista se podrían chaval a Mariano Rajoy a punto Rajoy de La Moncloa que no no

Voz 1827 19:14 de esta caigan mismos

Voz 18 19:16 en él y no

Voz 1727 19:21 este es el cóctel sirvan se los elementos al gusto del consumidor pero no se olviden de la corrupción que puede ser al final por fin de ante la corrupción que ha aflorado en torno al poder del Partido Popular especialmente Madrid y Valencia pero no sólo Iker rompe ahora en los tribunales con estruendo Antonio Hernández Rodicio buenos días

Voz 0221 19:41 buenos días Pepa es falta sí

Voz 1727 19:44 el director de la Ser a falta de que lo

Voz 0221 19:46 jueces decía lo ratifiquen o no empresarios implicados y los responsables de las empresas de la trama Gürtel han cantado hoy acusan al PP valenciano de su principal dirigente de urdir el sistema de facturas falsas y pagos opacos que permitía financiar mítines del PP pero el TPI su presidente siguen como si nada de los actos del fin de semana ni una palabra deben creer que todo está amortizado pero no la está la corrupción ha sido terrible para la imagen de España para la credibilidad de la política para las empresa que ingenuamente competían por contratos amañados por otras y sobre todo para el dinero público imposible Pepa sustanciar tanta responsabilidad con silencio

Voz 1727 20:24 argumentario friolera pero Rajoy Antonio ha conseguido algo en lo que emplear toda su energía política acabamos de escuchar se llama ciudadanos

Voz 0221 20:32 de momento lo que consigues darle carta de naturaleza como alternativa el PP tiene razón en algo en que sólo conoceremos el partido de Rivera cuando gestione el dinero público pero su problema es que los ciudadanos ya saben cómo lo ha manejado el PP esta batalla contra ciudadanos baten el escenario político puede perjudicar acuerdos importantes pero en ese ataque de de inquietud y cierto cinismo culpan a ciudadanos de no tener grupo parlamentario en Cataluña por no haberle cedido un diputado como si lo fuera los votantes lo que los que lo han dejado la marginalidad institucional con la reflexión pendiente de Rajoy sobre su responsabilidad directa en este batacazo

Voz 1727 21:09 una legislatura Antonio que no va a dejar nada o casi nada de provecho

Voz 0221 21:14 no en el lenguaje de la NBA sería una legislatura basura como dice allí lo frentes clave están bloqueados los presupuestos la financiación las pensiones la reforma territorial y la de la Constitución el PP no tiene interés en avanzar casi en ninguno de ellos pero tampoco la oposición ha sido capaz de aprovechar la debilidad parlamentaria de los populares para tumbar muchas leyes y medidas que denotaban para Rajoy fuera del PP sólo hay oportunistas y populistas por reducción al absurdo debe pensar que es el PP el único partido que se salva del estado general de desastre de la política española

Voz 1727 21:48 buen día Antonio Pepa

Voz 19 21:56 la cúspide

Voz 1389 22:00 One

Voz 1727 22:01 senador demócrata Chuck Schumer hace sólo unas horas responsabilizaba directamente a Donald Trump del cierre del Gobierno en Estados Unidos se llama así a la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para renovar el presupuesto del país y que en la práctica supone la paralización de gran parte de los servicios públicos esta próxima noche vuelve a votarse un intento de acuerdo con el futuro de los Dreamers sobre la mesa el futuro de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y a los que ahora la Administración Trump ha retirado la protección hoy es lunes primer día laborable en Estados Unidos desde que se activó este cierre de gobierno corresponsal en Washington Marta del Vado sí

Voz 1510 22:41 hoy el Gobierno sigue cerrado esto significa que alrededor de ochocientos mil funcionarios no van a ir a trabajar y que un millón y medio considerado personal esencial trabajará pero no va a cobrar hasta que no se aprueben los presupuestos o iban a cerrar la mayoría de edificios federales los ministerios alrededor del cincuenta por ciento del personal civil del Pentágono no va a trabajar las secretarias más afectadas son las de Educación de Desarrollo Urbano y la Agencia de Protección Ambiental ya que más del noventa por ciento de su personal se quedará en casa también estarán paralizados los proyectos de investigación por ejemplo afectará a la NASA el cierre de gobierno puede que afecte a personal de Parques

Voz 1727 23:17 naturales de museos todos oficinas de pasaporte

Voz 1510 23:20 les is servicios federales de deporte aunque la Administración no ha aclarado en qué medida lo que sigue funcionando con normalidad son los colegios y hospitales las cárceles aeropuertos cortes federales por ejemplo la investigación de del FBI la que dirige Robert Le sobre la trama rusa no se verá afectada y tampoco los congresistas y senadores que estos funcionarios si seguirán cobrando

Voz 1727 23:40 a pesar del del cierre de gobierno y a este lado del Atlántico el fantasma de la incertidumbre se aleja aunque sólo unos metros Angela Merkel se felicitaba anoche después de que el Partido Socialdemócrata le haya dado permiso a Martín Schulz para empezar a negociar una nueva edición de la gran coalición la canciller advertía eso sí de que aún queda mucha negociación y queda mucho trabajo por delante y es que el acuerdo final lo tienen que ratificar las bases socialdemócratas corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 24:07 Martin Schulz y la cúpula del SPD lo han conseguido aunque por un estrecho margen el cincuenta y seis por ciento de los delegados al congreso extraordinario del partido socialdemócrata aceptado abrir negociaciones con los conservadores liderados por Merkel una victoria muy ajustada que evidencia la fractura del partido entre quienes querían seguir negociando y los que preferían renovarse desde la oposición con un intenso discurso de casi una hora Schultz destacó los logros obtenidos prometió seguir peleando aunque recibió poco entusiasmo por parte de sus compañeros

Voz 20 24:36 no escuchos escucho siempre con sí podemos conseguir algo bueno para la gente de este país si podemos conseguir algo bueno y exitoso para Europa son de otra opinión pero ustedes saben cuál es mi postura y la del Comité Ejecutivo negociar y hacer algún interés de esa gente

Voz 0391 24:55 comienza ahora en Alemania un periodo de discusiones entre socialdemócratas y conservadores

Voz 1827 25:00 sí dieciséis años asaltaron a un hombre de cuarenta y tres en el centro de Bilbao que murió al caer igual

Voz 1 25:06 véase la cabeza contra el suelo otros dos menores se han visto implicados

Voz 1827 25:09 la violación de una menor en Barakaldo el veintinueve de diciembre

Voz 26 28:12 ves visual y Tutu

Voz 4 28:18 lo fundamental y prioritario es el crédito la banca que va a pagar

Voz 1 28:24 la banca debemos celebrar que nuestros socios

Voz 4 28:26 lo peor no fallan

Voz 26 28:28 esto no pues a los contribuyentes españoles la comercialización de esas participaciones preferentes fue un auténtico a Bosch ha dicho que la salida al mercado de Bankia era un punto de referencia de la economía española del sector bancario español y permítame que no sé si con modestia o sin ella les digas yo coincido que lo es realmente cree que todos los partidos políticos españoles desde mil novecientos ochenta y cinco han estado saqueando las instituciones de las cajas de ahorros

Voz 4 29:12 vale

Voz 26 29:13 no se sabe cuánto han perdido los activistas privados y a la banca española han perdido cien mil millones de euros en valoraciones tienes más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones retrató y eso lo consideramos USA que conocemos es el mercado

Voz 4 29:27 en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 29:31 esto no cuesta a los contribuyentes españoles hoy hoy sabemos que cuesta sabemos que cuesta aunque no cuanto difícil precisar cuánto fue el rescate de las cajas en total difícil precisar por tanto cuanto a retornar entre sesenta mil millones ochenta mil han pasado seis años del rescate bancario y Marianne ya la PAH One continúa buscando lo que ya bautizó como las cicatrices de la crisis cerraron las cajas se fusionaron entidades hoy hay menos oficinas en el medio rural muchos menos empleados en el sector por y sobre todo hoy todavía hay muchos pequeños ahorradores esperando su dinero ahorradores que descubrieron casi por sorpresa que su banco les había vendido un producto del que no tenía ni idea las preferentes fue uno de los casos más sangrantes el síntoma más evidente de la enfermedad que el sector llevaba años incubando su sorpresa su perplejidad su angustia que en algunos casos su alegría al recuperar el dinero los ha recogido Pavone en esta nueva entrega de la serie Memoria de una crisis

Voz 27 30:40 el ampliada que tenía mucha cuenta con nosotros Ramón venir que hay una cosa muy buena aquí no pudimos Ilha dijimos nosotros como sabrás estamos buscando piso con ascensor sí sí a los a los dos días Benissa avisar a los dos días es el dinero

Voz 10 30:55 Clemente su mujer Pilar llevaban toda la vida yendo a la oficina de Caja Madrid en la calle Barquillo en la capital y no dudaron en aceptar la oferta la sorpresa vino cuando fueron a sacar el dinero para dar la entrada del piso que esperaban poder comprar

Voz 27 31:09 vamos a avisar que nos penal los talones no no puede ser intervenido

Voz 10 31:14 fue hace nueve años Clemente tenía entonces setenta y cuatro

Voz 28 31:17 el ochenta y dos mil euros pues a partir de ahí pues esperar a hablar con el director ir hablar con la señorita que nos había vendido el producto claro nada que ir tranquilos que no nos preocupamos que todo se iba a solucionar que dice lo que dice Clemente hoy Pilar no duerme dijo que duerma tranquila que no pasan

Voz 4 31:39 pero Vimos esta semana

Voz 10 31:52 Ana Clemente Pilar tienen la vista el juicio en el que esperan recuperar el dinero perdido como ha pasado en el noventa y nueve por ciento de los más de cinco mil casos que ha llevado el bufete Rosales que les asesora es el mismo porcentaje que maneja el bufete Arriaga que ha gestionado las demandas de más de trece mil afectados como Andrés que espera poder recuperar cuarenta mil

Voz 29 32:13 los seguida mucha amistad con el director de Caja Madrid me llamó y me dijo oye que ha cumplido esto dice pero ha salido una cosa que es que te vamos el mismo dinero el tanto por ciento dice y encima lo puede sacar cuando quiera como yo tenía mucha amistad con él y lo firme

Voz 10 32:31 se enteró de lo que había firmado dos años después

Voz 29 32:34 donde suta que se va a casa mi hija voy a sacar el dinero está la moda ir cuál fue mi sorpresa que me dijo quizá hay esto no lo puedes sacar

Voz 10 32:41 fue el mismo disgusto que se llevó Carmen al conocer que lo que había ahorrado trabajando toda la vida como limpiadora se había esfumado en unas preferentes que no sabía ni que existía

Voz 3 32:51 yo no sabía no es más que llora Lillo porque es lo que yo trabajando toda mi vida desde los ocho años para ver a un dinero por si el diez de hace falta in que se quede en ellos con el dinero

Voz 10 33:06 angustia que acabó el pasado agosto cuando por fin supo que iba a recuperar su dinero

Voz 30 33:10 cuando nos llaman y nos dicen que

Voz 3 33:13 nos van a devolver entendible dinero yo yo vi el cielo abierto

Voz 4 33:19 no

Voz 1727 33:23 Clemente Pilar Carmen antes

Voz 10 33:25 pues son sólo cuatro de los miles de ahorradores que quedaron atrapados en lo que Andreo se autor del libro La gran estafa de las preferentes llama el gran engaño

Voz 30 33:35 con ese lenguaje visitan cuando un ente porque decenas de miles de sentenció humilde FK Agus con decenas de miles que han construido por sentencia están ganando los bancos y centenarios denigran que les han dicho que tenían que tenía digamos que al arbitraje fabuloso

Voz 10 33:50 el perfil de los afectados

Voz 30 33:53 Mayor jubilados la mayoría gente humilde por ejemplo que uno pueblos de Galicia no pescadores adaptado muchos gente inmigrante

Voz 10 34:00 se sus Domínguez fue el portavoz de la plataforma Compostela afectados por las preferentes la semana pasada intervino en el Congreso en la comisión de investigación sobre la crisis financiera

Voz 31 34:10 llegamos a tener la certeza de que detrás de la estafa había una trama financiera organizada y compleja que había creado estos productos para mantel para mantenerse

Voz 1727 34:21 y financiarse a costa de los ahorradores de los más

Voz 10 34:23 de mil ochocientos millones de euros vendidos en preferentes y subordinadas a los ahorradores gallegos se ha recuperado la mayor parte

Voz 32 34:30 se recuperaron y setecientos treinta millones de euros gracias a la masa crítica gracias Soccer antes éramos unos clientes de dos cajas de ahorros que teníamos claro que éramos ahorrador

Voz 33 34:40 no es que no es así que no éramos especuladores razón buscábamos reacción mes de diciembre el fondo su acción mientras

Voz 34 34:47 alteración de aquellos años de lucha Domínguez recuerda los casos de compañeros en la plataforma que eran hijos hermanos familiares de los empleados de las entidades bancarias hicimos

Voz 33 34:57 empleados trabajadores de las cabezas creo que tenían preferentes al no conseguir los objetivos de ventas que le embargaba marcaba las compraban ellos las endosado anida un a un familiar incluso a un hijo a un pariente

Voz 10 35:14 los empleados de las cajas y de los bancos intervenidos acabaran pagando también una parte de la factura entre dos mil ocho y dos mil dieciséis la plantilla el sector financiero se redujo un treinta por ciento con más de ochenta y un mil salidas y hasta finales de este año habrá casi cinco mil más según Comisiones Obreras un ajuste que también tiene otras consecuencias como señala Joan Sierra Secretario del sector financiero al sindicato

Voz 35 35:39 nos preocupa la disminución de entidades no sólo por la pérdida de empleo sino porque bueno no está llegando a un oligopolio bancario pues cree que decir menos competencia de secuestros también está provocando tantos cierres de oficinas y la plantilla pues que está empezando una una exclusión financiera

Voz 8 35:58 de una parte de la población pues sobre termina

Voz 10 36:01 echando la vista atrás da vértigo repasar la secuencia de acontecimientos que llevaron al corralito de las preferentes en noviembre de dos mil once que rescate de la banca en julio de dos mil doce un rescate que los preferente vistas fueron los primeros en pagar según MI6

Voz 30 36:16 implicaron importantes quitas que había exigido el Eurogrupo cuando se firmó un memorándum de julio dos mil doce para bien esta exigencia que hace Europa confiesa ayuda pero exigencia que no tiene ningún sus alega entonces otra solo no existe ninguna ahí sino que entonces está elaborando una directiva para tratar de ese tema hilos preferente se comer tener Egipto India

Voz 1727 36:43 conejillos de indias quedan centenares de miles de personas como hemos escuchado que fueron víctimas de mecanismos que llevaron además el sistema al borde del colapso y después de un ajuste durísimo que pagamos y que estamos pagando todos los contribuyentes como está ahora la banca española Eva Vega buenos días

Voz 0605 37:00 buenos días Pepa la morosidad es todavía uno de los grandes retos de la banca una digestión pesada la del ladrillo que aunque se lleva siendo más de cinco años los créditos de dudoso cobro representan aún el ocho por ciento y la inmobiliaria según el la deuda de empresas Ángel Bergés vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales

Voz 30 37:20 ahora Jordi yo pero también hay morosidad a Mora en pymes eh y algunas grandes empresas que han tenido problemas y que todos tenemos en mente yo vengo a Pescanova que decir mayoritariamente es ladrillo pero no solo

Voz 0605 37:34 actores que deben a los bancos pero a su vez las entidades toman dinero prestado Julio Rodríguez economista frente a la crisis

Voz 37 37:42 una excesiva dependencia de la financiación del Banco Central Europeo que se estima está en el seis por ciento hay también un excesivo peso de la deuda pública dentro de los balances

Voz 10 37:51 la banca española incrementado provisiones

Voz 0605 37:54 también ha mejorado la solvencia pero el crédito caer apenas consiguen rentabilidad con unos tipos de interés muy bajos problema que se extiende a toda Europa para el analista Juan Ignacio Crespo el sector está infla capitalizado himnos ha recuperado del todo

Voz 30 38:09 que el sistema financiero no está recuperado completamente entre el gran golpe tan duro que supuso la crisis financiera del dos yo no he visto pero no sólo en España es común a toda Europa

Voz 0605 38:22 los expertos coinciden en que queda poco margen para más fusiones un ajuste que mejora la eficiencia de la banca pero provoca menos oferta para el cliente Pepa

Voz 1727 38:31 gracias a aquel terremoto financiero acabó prácticamente con el modelo de las cajas de ahorro en España después de la ley de reforma del año dos mil trece sólo sobreviven dos cajas que siguen funcionando como tal Caixa Ontinyent en la que me valenciana Caixa Pollença en Baleares precisamente los responsables de estas cajas serán los próximos en comparecer el seis de febrero previsiblemente en la comisión del Congreso que investiga lo que ocurrió entonces y lo que ocurrió entonces no fue sólo una enfermedad de la banca española así que vamos a asomarnos al resto de Europa empezamos en Bélgica porque a estas alturas cuesta recordar que el primer banco de la zona euro en caer en esta crisis fue un banco belga Griselda Pastor

Voz 0738 39:12 como si se tratara de un guión Hollywood y no Fortis el número veinte de la banca mundial desmentía que uso banqueros de este lado del mar tuvieran principios diferentes y se caía con lentitud pero arrastrando al Gobierno de Bélgica

Voz 38 39:27 suelen Remi recrimina primer ministro he trabajado con él para mí el tema no sentir sentirme timar uno hago comentarios

Voz 0738 39:35 yo asumo mi responsabilidad

Voz 38 39:37 es horrible

Voz 0738 39:38 decía el ministro de la justicia tras presentar su dimisión a las cuatro de la tarde de un diecinueve de diciembre del dos mil ocho puso tras él se caía el Gobierno al completo tras varios casos de delito de iniciados por uso de información privilegiada de folk que salpicaron al ministro de Asuntos Exteriores era el final del primer psicodrama bancario del euro que requirió la intervención cruzadas de tres gobiernos Holanda Bélgica y Luxemburgo tras la retirada en sólo una semana de treinta y seis mil millones en activos

Voz 1727 40:14 Nos vamos ahora a Italia cuyo sector financiero ha seguido siendo noticia cuando los demás estaban ya en calma cuál es ahora mismo la situación Ismael Monzón

Voz 0831 40:22 el paciente en Italia evoluciona estable dentro de la gravedad porque el problema aquí han sido principalmente los créditos morosos aunque desde la Comisión Europea reconocen los progresos para reducir los estudios como el de Standard and Poor's recuerdan que la cuota aún sigue en el diez

Voz 0978 40:35 siete por ciento su trabajo le ha costado

Voz 0831 40:38 a bajar esa cifra principalmente a través de la inyección de unos siete mil millones de dinero público en el Monte dei Paschi que controlado ahora por el Estado está convirtiendo en bonos los préstamos impagados o con la venta al precio de un euro a Intesa Sanpaolo de dos bancos medianos declarados en quiebra sin grandes gigantes bancarios ni un rescate contundente Italia se ha convertido en cliente habitual del BCE como uno de los socios más débiles

Voz 0978 41:01 quebraron cuatro pequeñas entidades se crearon dos FON

Voz 0831 41:03 los públicos ineficientes y aunque ahora sus bancos aprueban en capital los expertos advierten que si en las próximas elecciones del cuatro de marzo no se forma un Gobierno estable pueden volver los problemas

Voz 1727 41:13 el problema es es lo que no quieren en el país que durante la crisis ha jugado el papel de los acreedores en Alemania pero también en el sector financiero alemán hay sombras Carmen Viñas

Voz 0738 41:23 las estos últimos años ha servido a los bancos

Voz 0391 41:26 Banes para equilibrar su sistema crediticio en plena crisis el Parlamento alemán aprobó la ley más rápida de su historia una ley para estabilizar los mercados financieros con amplias garantías estatales e inyecciones de fondos para los bancos ahora disponen de más y mejor capital presumen de tener la ratio de préstamos dudosos más baja de la eurozona sin embargo sus ganancias han caído drásticamente el banco alemán el Deutsche Bank sigue todavía en una situación muy delicada los bajos tipos de interés impuestos por el Banco Central Europeo perjudica al sistema financiero alemán puesto que desincentivan el ahorro y reducen sus beneficios Berlín clama insistentemente al BCE para que revierta su política de tipos cero los bancos locales y regionales son los que más han sufrido muchos ha tenido que hacer frente a recortes de personal y reestructuraciones con la economía a favor tras ocho años seguidos de crecimiento los bancos alemanes sin embargo esperan remontar

Voz 1727 42:14 visto lo que ocurría ha visto lo que se venía encima las autoridades europeas decidieron en su día que tenían que actuar vamos a recordar Griselda que se hizo y que queda por hacer

Voz 0738 42:23 el primer objetivo sí fue evitar las retiradas masivas de depósitos por esto una ley garantiza la protección de cien mil euros por cuenta bancaria ley que se ignoró con Chipre como señero con Grecia la irreversibilidad del euro llegando a discutir su expulsión de la zona aunque gran tema ahora es cómo crear un mecanismo automático que evite las peleas para crisis futuras

Voz 39 42:46 todas los uniones monetarias todas las economías tienen obviamente da política monetaria centralizada en nuestro caso el BCE pero además todas las tienen un pilar fiscal

Voz 0738 42:56 este instrumento podría ser el Fondo Monetario Europeo un más modesto presupuesto euro o como reclama el socialista Jonas Fernández un seguro europeo de desempleo para activar en épocas de crisis

Voz 1727 43:10 cicatrices de una década la próxima semana una nueva entrega de la serie Memoria de una crisis

Voz 1827 43:21 el piano esto es terrible móvil verdad Cristiano Ronaldo le ha pedido el mobbing repito Cristiano Ronaldo le ha pedido el móvil al doctor que le acompañaba para mirarse para hacerse una foto de mirarse lo que tenía en la cara directamente al vestuario lo cual amor por el terreno de juego por si no lo habéis entendido lo voy a volver a repetir a veces Cristiano Ronaldo

Voz 1389 43:42 ya que lo repita Romero porque él explica esté perfectamente anoche en Carrusel en plena crisis existencial del Real Madrid

Voz 1727 43:49 lo de menos fue su goleada al Depor la imagen de Cristiano Ronaldo mirando su frente ensangrentada en el móvil ha dado la vuelta al mundo Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 44:02 qué tal Pepa buenos días y sin embargo los pobres hombre ella tenía yo ganas de que se estemos no vamos a ver el de un hombre preocupado por su aspecto delante de de decenas de miles de personas lo digo delante porque antes de salir a un escenario semejante en privado todos nos miramos al espejo y está bien que lo hagamos eso antes pero si lo hacemos durante ya tiene un valor negativo como no no lo hagamos delante de los niños no además se produce una reacción muy poco ejemplar muy antigua es la de atribuir al hombre que lo hace poca masculinidad o la de atribuirle la perdona masculinidad aún concepto muy carca de hombre salvaje Oeste que no tiene que estar mirándose jamás a un espejo y esto te lo digo en el plano estético pero vamos a ver lo que ocurrió ayer en el campo es decir Cristiano estaba mirando en el móvil una herida en su cara acaba de jugarse la cabeza en un partido que ya estaba sentenciado que María Eugenia bocado y fuese más es importante su aspecto que sus goles desde luego no se jugaría la cabeza tirándose tirándose como se tiró en plancha lo hacen marca un golazo le abren la ceja se empapa de sangre hombre la noticias que se preocupó de saber si se iba al vestuario con un ojo colgando me parece bien caray se para en sangre admita dio un a ver quién que quién no quiere saber cómo tiene la cara en ese momento a lo mejor tiene una cicatriz enorme la ceja no lo sé me parece bastante normal un abrazo esta mañana te mando un beso Pepa ha echado de menos diez ocho menos diez en Canarias

Voz 1 45:37 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 45:42 qué tal Blanes días siete gradas a esta hora de la mañana en la Gran Vía hoy tiempo tranquilo con temperaturas que para llegar a los diecisiete grados a mediodía en Madrid la Red española la acción de Ayuda al Refugiado va a denunciar en los tribunales a la Comunidad de Madrid por el reparto del dinero que se recauda a través de la casilla social la casilla del cero coma siete por ciento en la declaración de la renta sí lo está avanzando hoy la Cadena Ser hablamos de veintiséis millones de euros la mayor cantidad recaudada en la Historia que madrileño asegura que tras analizar los proyectos de las ONGs la Comunidad convirtió en definitivo el informe provisional sin permitir alegaciones Iker Osona notificaron las subvenciones Daniel Menezes el presidente de este colectivo

Voz 40 46:22 esto es como si os presentamos una oposición notifica por carta a los que han aprobado hizo publica ningún papel oficial quién aprobó de ha suspendido comunicada a la espera suspendido que ha suspendido la oposición

Voz 1275 46:34 la Red Española de inmigración presentó hasta catorce escritos para que les informarán sobre el estado de sus expedientes sin recibir respuesta aseguran que Madrid ha sido la única comunidad que no ha mantenido los proyectos de IRPF que tienen en marcha

Voz 4 46:46 eh

Voz 1275 46:54 el Canal de Isabel II y el caso Lezo marcan de nuevo en la actualidad esta mañana en la Mesa de la Asamblea PSOE Podemos y Ciudadanos esperan poder sacar adelante primera citación del año en la comisión de la corrupción la de la presidenta Cifuentes los tres partidos ya aprobaron la semana pasada llamarla comparecer el próximo dos de febrero para que explique porqué Transpac velaron la comunicación de juez que daba luz verde para entregar la documentación del canal beta queda a la oposición sin embargo el PP ya fuera de la Comisión hará todo lo que esté en su mano para evitar que la presidenta vuelva a sentarse allí Enrique Ossorio

Voz 41 47:25 el retraso en un envío de unos documentos será lo que sea pero no es corrupción yo salgo del presente por tanto no pueden calificar la mesa esté Espirito porque es manifiestamente ilegal

Voz 1275 47:36 el caso Lezo hablan los papeles que el Gobierno de Cifuentes oculto a la oposición durante cinco meses del caso Lezo tendrá que hablar esta tarde ante el juez el que fuera presidente de la Cámara de Cuentas Arturo Canalda investigado supuestamente desviar fondos públicos en la compra de sacarla era entonces director gerente de la empresa madrileña lunes veintidós de enero y el bebé lleva a Carmena otra vez ante los tribunales titulares con Israel Aranguez

Voz 1827 48:01 los populares se querellan contra la delegada de Medio Ambiente inmovilidad Inés Sabanés el gerente de la EMT por las presuntas irregularidades en la compra de víctimas el gobierno municipal se defiende y dice que la gestión ha sido un éxito Los

Voz 1275 48:13 alcaldes del sur de la comunidad se reúnen este lunes con responsables de Fomento para exigir mejoras en la línea hace tres de Cercanías unos trenes que en los últimos meses han sufrido fuertes demoras perjudicando a miles de usuarios de la red

Voz 1827 48:23 el Ayuntamiento de Madrid abrirá un café cultural en la Cuesta de Moyano Se trata de un proyecto que podría ver la luz este próximo otoño y con el que el consistorio pretende devolver la actividad a esta emblemática calle

Voz 1275 48:33 Madrid se convierte hasta el miércoles en la capital mundial de la gastronomía la decimosexta edición de Madrid Fusión reúne en el Palacio de Congresos a más de un centenar de chefs con más de una veintena de talleres forma

Voz 1 48:42 vivos y quince concursos culinarios hoy

Voz 1275 48:46 hoy Madrid los deporte el Real Madrid goleó ayer al Depor en el regreso de la BBC Sampe buenos días buenos

Voz 1161 48:52 que absolvieron a jugar durante diecisiete minutos juntos desde que saltó Benzema en el minuto sesenta y ocho estudiando a Borja Mayoral hasta que Bale dejó su puesto a Lucas Vázquez en el ochenta y siete uno en el marcador con doblete

Voz 1727 49:02 Cristiano Ronaldo Bale Nacho además del gol de modo