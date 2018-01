Hoy por Hoy (22/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Carlas pues de un aterrizado hace unos minutos en Copenhague en Dinamarca donde hoy va a dar una conferencia en la Universidad precisamente desde Bruselas ha llegado la primera reacción del Gobierno español Roberto Tonino

Voz 1827 00:24 la del ministro de Exteriores que se reúne hoy allí con sus homólogos de la Unión recuerda Alfonso Dustin que puso de moda tiene todavía libertad de movimientos fuera de España

Voz 2 00:32 el señor Puigdemont como ustedes saben está sujeto a un procedimiento en España fuera de ella de momento sus movimientos son libres dentro de la Unión Europea pero ya veremos no no yo prefiero no pronunciarme al respecto esto es una cuestión que está sometida a tramitación judicial en estos momentos y el Gobierno no tienen mucho

Voz 1827 00:50 es decir desde el Gobierno aseguran que ya han puesto a disposición de la Fiscalía toda la información que manejan los cuerpos de seguridad por si el Ministerio Público decide pedir al Tribunal Supremo que reactive la Orden Europea de Detención diga lo que diga la Fiscalía la decisión está en manos del juez Llarena fuentes del Supremo le dicen a la SER que es improbable que reactive esa Europa el Eurogrupo abre hoy el proceso de selección del próximo número dos del Banco Central Europeo un puesto al que aspira a España en los últimos años ha ido perdiendo influencia en los círculos de decisión comunitarios otra vez el nombre que más suena es el del ministro de Economía Luis de Guindos corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0419 01:28 dos días leyendo si rechazo pelear por la presidencia del Eurogrupo al quedar libre el puesto ya obra da por hecho que la vicepresidencia del es para España sin precisar si es él el candidato quizás porque el Europarlamento reclama paridad en los cargos escuchamos al eurodiputado Galtieri que es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos dijimos

Voz 1727 01:49 notición de varios grupos es que queremos análisis

Voz 0419 01:52 ya no vale con sólo tres o cuatro hombres os sólo el tres o cuatro mujeres como un arista que los eurodiputados desean discutir antes que los gobiernos confirmen candidato

Voz 1827 02:04 el vicepresidente de Estados Unido ya dormido esta noche en Jerusalen Mike Pence está en plena gira por Oriente Próximo aunque su agenda no incluye ni una sola reunión con ningún dirigente palestino la Autoridad Nacional Palestina ya no reconoce a Washington como mediador tras la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel corresponsal Beatriz secundarla

Voz 3 02:24 en la agenda de Mike tensa y reuniones con las autoridades israelíes una visita al Parlamento y al Muro de las Lamentaciones pero lo más importante de su visita pareciera ser lo que no está es decir la ausencia de contactos con los dirigentes palestinos después de que Donald Trump reconociera en diciembre a Jerusalén como capital de Israel los palestinos han preferido no resida mira el vicepresidente estadounidense subrayan que Washington ha perdido su papel de mediador en cualquier negociación de paz con Israel de hecho el presidente palestino Mahmud Abbas estará hoy en Bruselas tensa llegado a Jerusalén procedente de Jordania donde el Rey Abdalá le ha mostrado la inquietud del mundo árabe ante la decisión de Trump sobre Jerusalén y le ha pedido que Estados Unidos siga apostando por una solución de dos estados por una Jerusalén Este como capital de un futuro Estado palestino el responsable estadounidense si será recibido con los brazos abiertos por los Israelíes y se reunirá a primera hora de la mañana con Netanyahu el primer ministro israelí lanzó el domingo una sonora indirecta a los palestinos según Netanyahu quien no considera a Estados Unidos como mediador es que realmente no quiere la paz

Voz 0127 04:32 costará unos treinta euros y nos permitirá saber si somos portadores del virus en apenas veinte minutos es similar al que utilizan las personas con diabetes para hacerse los controles en la caja vendrán instrucciones una gasa para esterilizar el dedo una aguja para pinchar lo y un aparato para poner la sangre según el Ministerio de Sanidad la prueba tiene una fiabilidad de casi el cien por cien si el resultado es positivo en las instrucciones encontraremos la información para saber qué hacer y un teléfono al que podríamos llamar si tenemos dudas el objetivo es ayudar a diagnosticar el virus lo antes posible para iniciar el tratamiento

Voz 3 05:05 eh

Voz 4 05:08 la Bolsa Javier Alonso abre con ligeros avances empieza esta semana sumando un cero coma dos por ciento por encima ya del nivel de los diez mil quinientos puntos aunque la principal noticia hasta ahora está en el mercado de deuda donde la prima de riesgo española registra fuertes descensos está en ochenta y tres puntos básicos no estaba tan baja desde marzo del año dos mil quince

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 7 05:41 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 8 05:43 buenos días Pepa buenos días a todos en medio del hartazgo general toda la actualidad conspira en favor de Ciudadanos es super embrollo catalán al que no se ve salida ICOM Puigdemont Dinamarca como una avispa en el bolsillo del pantalón de todos no recuerda la hazaña sin premio de Inés Arrimadas yo el juicio Gürtel en Valencia la sentencia del Palau su predican corrupción además el a Bolivia mínimo del PP por atrofia de Rajoy el desdibuja miento de las izquierdas que siempre parecen estar en el médico les ayuda a presentarse como la única formación con salud y con resuello ciudadanos es todavía una especie de unidad anti depresiva a la que llega en busca de remedio terapéutico una muchedumbre decepcionada por el PP pero no solo el PP una muchedumbre que por el momento no pide muchos detalles sobre la naturaleza exacta de dicho remedios pero que no va a tardar en hacerlo porque Ciudadanos ya no es un simple informante ha pasado a ser para muchos una esperanza y eso es el nivel más comprometidos Inés Arrimadas puso el listón muy alto en un terreno dificilísimo y Albert Rivera le corresponde luchar para convertirse en hombre de Estado y esas son palabras mayores aún no sirve un Macron con subtítulos en castellano por mucho que el adulto por muchos que la Dhul en este momento tan boyante Rivera no debe dejarse engañar in no debe engañarse su oferta es todavía imprecisa para muchos es además turbia para todos inmadura el partido naranja está aún muy verde el también confío en que lo sepa

Voz 1727 07:14 Rosa Márquez buenos días volando

Voz 12 08:45 no es un superen los

Voz 13 08:47 ocho millones de usuarios de Arcadia un millón ciento veinte mil nos siguen en cuenta más de quinientas treinta y seis mil personas empeine tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas antes tarjeta no está aflicción dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechas pero Jerez

Voz 11 09:12 en la Cadena Ser

Voz 1 10:50 por eso no

Voz 17 10:50 en con la corrupción amigos amigas un capítulo más en el capítulo de ayer ayer conocimos un dato muy importante

Voz 10 10:57 Álvaro Pérez El Bigotes despejó la equis de la trama de la financiación ilegal del PP Francisco

Voz 2 11:05 el Partido Popular y el Gobierno han sido capaces de construir un gran consenso nacional en defensa de la ley necesitamos un Gobierno que no se piensa la corrupción no vamos a recibir lecciones de un Partido Socialista que tienen los seré con dos presidentes en el banquillo y que además ha sido por robar el dinero de los parados eso es

Voz 15 11:23 engañar a las personas yo desde luego no lo voy a hacer nunca

Voz 18 11:32 a tan piadosas

Voz 19 11:36 si no hay nada más allá que la preocupación de un Partido Popular que ve cómo caen las encuestas

Voz 18 11:40 tengo ya los años que es mejor una caída de otra

Voz 2 11:49 tampoco de ciudadanos que oculta sus cuentas al Tribunal de Cuentas

Voz 14 11:53 habló aquel hacían nada que hayan partido

Voz 15 11:55 ahora

Voz 18 11:58 tengo cincuenta

Voz 2 12:00 tampoco de Podemos cuya fundación ese financia de Venezuela y lo ocultan en dinero en paraísos fiscales que en España la ley se cumple con la hace la paga porque lo dice el sentido común nosotros hemos tenido muy potente eso ha quedado demostrada y lo importante esta persona ya no están en el partido bueno muchos demasiados no hay nada más allá que el miedo

Voz 17 12:30 esta legislatura lleva un año y medio pero que está paralizada también por los casos de corrupción España

Voz 18 12:37 adelante nada no lo queremos

Voz 15 12:42 crecimiento económico dinero más barato sí que importa

Voz 17 12:49 ir justamente ese crecimiento en beneficio de la mayoría social

Voz 18 12:52 me la cara

Voz 15 12:55 el gobernante y no gobernante políticos diputados o lo que sea que están sometidos al imperio de la ley que es lo que dice que es lo que hace la derecha con los escaños de Ciudadanos Partido Socialista se podría echar Amaya m punto Rajoy de La Moncloa

Voz 17 13:13 eso es injusto Éste es el riesgo político que continúe el conservadurismo gobernando este país

Voz 15 13:18 y eso no se sea Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:29 a las catorce minutos de la mañana a las ocho y catorce en Canarias mañana de lunes en Hoy por hoy con José Manuel Calvo director adjunto del país buenos días muy buenos días Pepa Lola García directora adjunta La Vanguardia buenos días hola buenos días y José María Calleja periodista profesor de la Universidad Carlos III amigo hola ratón saludarlos vamos a entrar enseguida en la batalla de los partidos en la batalla en realidad ahora mismo entre el Partido Popular y Ciudadanos pero antes antes tenemos noticia la Fiscalía ha pedido ya al juez Llarena que active la euro orden para que las autoridades están esas detengan a Puigdemont pide la fiscalía decisión que corresponde al juez Alberto Pozas cuéntanos

Voz 0055 14:11 qué tal Pepa buenos días pues la petición de la fiscalía ya va camino del Tribunal Supremo según nos cuentan piden que se reactive la euro orden de detención con respuesta a Carles Puigdemont solamente con respecto a Dinamarca estas fuentes de la Fiscalía ponen encima de la mesa una ley la XXIII barra dos mil catorce de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y concretamente su artículo cuarenta punto uno dice que se puede solicitar la detención de una persona cuando se conozca su paradero la autoridad judicial española podrá comunicar directamente la autoridad judicial competente la orden europea de detención en este caso a la Fiscalía Pepa ha hecho efectivo lo que venía avisando que iba a hacer durante todo el fin de semana ha pedido al juez Llarena que active la euro orden en Dinamarca contra Carlos

Voz 1727 14:50 gracias Alberto y con esta información Nos vamos a Copenhague donde está ya puso de Demon donde está también el compañero del país Claudi Pérez Claudi buenos días

Voz 20 14:59 qué tal hola buenos días Pepa arbolado en el mismo avión que el ex president

Voz 21 15:04 sí un poco por casualidad un poco por suerte hemos cogido algunos periodistas el mismo avión que Puigdemont a las

Voz 20 15:12 a las tantas de la madrugada y os he dicho algo un el trayecto

Voz 21 15:16 bueno hemos tenido una pequeña conversación que me con él el dos de récord pero bueno su entorno lo que dice es que es consciente del peligro que corre pero que que en principio mantiene tanto la tanto la comparecencia ante han en la universidad donde va a dar un discurso muy parecido según ha dicho al que ya dio en Madrid aunque más centrado en temas europeos en los riesgos de Europa y ese tipo de cosas y luego que la reunión de mañana con el con con diputados eh estaba más pendiente de las circunstancias ha dicho el entonces yo creo que que dependerá un poquito de lo que ocurra con esa por orden de la Fiscalía Icon con su situación procesal

Voz 1727 15:54 porque tiene billete de vuelta Claudi eso habéis podido confirmarlo

Voz 21 15:58 no tenemos no tenemos confirmación de Navas y sabíamos que que podían venir en este vuelo aunque ha llegado muy justo y bueno nos íbamos un poco sin saber exactamente qué podía suceder pero al final pues bueno aparecido por ahí estaba muy

Voz 1093 16:15 entiendo muy tranquilo

Voz 21 16:17 si hace digo incluso hemos podido charlar con un ratón que aunque no de forma totalmente distendida no digamos no en los parámetros periodísticas habituales por desgracias una última cosa

Voz 20 16:27 solo acompañado vieja virago sólo conmigo él puso él demás no

Voz 21 16:33 con él viajaba el viaja acompañado por Matamala por este empresario de Gerona que que le hace un poco es un poco decidieron es un poco su sombra en Bruce por ir también por una persona de seguridad que se que son antiguo Mosso d'Esquadra y que quizá también la acompaña a todas partes es la primera vez que sale por cierto de Bruselas en ochenta días y siempre seguridad aunque esta pues bueno parece que se la juega un poco más no

Voz 20 17:00 bueno pues vamos a ver queda el día Claudi gracias que te hemos pillado al vuelo un abrazo compañero gracias chao hasta luego

Voz 1727 17:07 hay algo inexplicable aquí o a mi me lo parece no en Puigdemont que ha hecho tantas cosas difíciles de explicar sino en el hecho de que la Fiscalía cree la expectativa de que se le puede tener en Dinamarca que anunciaba que pediría hoy al juez que se activara esa euroorden ya lo ha hecho nada más tener constancia de que Puigdemont ha cambiado de país y que por lo tanto está en un país que es verdad que tiene un código penal y lo que permitiría una extradición de mano en condiciones diferentes a Bélgica pero las fuentes del Supremo que hemos consultado no dan por hecho que se vaya a producir esa activación de de la euro orden a mí me resulta inexplicable Calleja que esto no estuviera coordinar

Voz 1093 17:47 si hay una novela de los ochenta de Raúl Guerra Garrido que se titulaba Copenhague no existe que viene muy al pelo de lo que estamos hablando porque claro lo que vemos es que por una parte puso de moda hace una pirueta ya no sé cuántas van propagandística eficaz que consigue captar la atención que los focos los periodistas estemos hablando de él pero por otro lado la Fiscalía está como diciendo no ni un centímetro de impunidad como usted se mueva de ahí vamos a detenerle claro eso es bastante complicado aunque en en Copenhague digamos hay más facilidades para la extradición Bruselas pero claro si tú no tienes amarrada la situación cuando es evidente que Puigdemont se va a ir a vivir a Copenhague bueno es evidente aquí se evidente pero en principio no se va ir a a a quedar en Copenhague sino que va a volver a Bruselas porque amargas tú como diciendo vamos a poner en vigor la orden y entonces en cuanto toque suelo lo vamos a detener y lo vamos a trepar aquí cuando eso por los datos que tenemos parece que es bastante complicado de hacer de manera que se juntan por un lado el esperpento ya convertido en rutina que es a lo que nos tiene acostumbrado Puigdemont por otro lado una actitud que por los datos que tenemos en este momento por parte de la Fiscalía ha parecido a mi juicio un poco precipitada

Voz 1727 18:55 no quizá José Manuel ley ahí seguro no quizá no seguro hay cosas que se nos escapa no

Voz 5 19:01 los cierto momentos escapa casi todo es cierto que decía José Mari el esperpento de su rutina piruetas sistemática y y y eh

Voz 19 19:11 ahí hay una clave yo creo que es Lola la escribí

Voz 22 19:13 el ayer en la vanguardia de la necesidad de llamar la atención

Voz 19 19:16 on desde luego el objetivo se cumple al cien por cien si de lo que se trata es de llamar la atención todo esto después de ochenta días fugado la excursión a Dinamarca la provocación y como dicen algunos incluso si se llevara a cabo la orden incluso si se buscara si si hubiera si se activara a lo mejor es lo que está buscando está provocando su detención entiende que le va mejor para esta fase la verdad en este momento yo sólo sé que he hablado con alguna gente que ha estado con Puigdemont hace pocos días y que no son de su partido cuidado que no solo esa gente trasmite que el estado del ex presidente es auténtica obsesión política que se mueve en parámetros que no entran en la normalidad y que lo que se dice de bromas vano este tío como está en la persona que ha transmitido esto ha dicho que se acerca bastante a la verdad está fuera de la lógica y fuera de todo eso los propios que lo pueden atestiguar son sus algunos compañeros suyos de partido un poco más alejados del y algunos compañeros suyos de coalición

Voz 1727 20:23 no sabemos cómo terminará el día Lola no sabemos cómo terminar ahí por lo tanto hacer pronósticos es difícil pero lo que sorprende es que si el objetivo de este viaje es llamar la atención colaboren con entusiasmo la Fiscalía españolas es que no quiere amarrado que puede activar llevar a efecto una euroorden no

Voz 23 20:40 es que cada uno tiene sus intereses los intereses a veces son también los intereses públicos a imagen que quieres dar no

Voz 1727 20:45 no yo creo que Puigdemont efectivamente lo que

Voz 23 20:48 casi llamar la atención internacionalizar el conflicto subrayar que puede moverse que el Gobierno español a la justicia española no le marca

Voz 1727 20:56 no le no le marca la agenda

Voz 23 20:59 en fin una serie de cosas que tiene mucho que ver pues con la propaganda política no yo no creo que él esté pensando en él sabe que hay un riesgo pero no creo que él esté pensando en que en que le vayan a detener porque yo creo que toda su estrategia está orientada precisamente a que no se le detenga eh que no ingresó en prisión por parte de la Fiscalía pues se trata de marcarle el territorio de dejarle claro que no le va a dejar moverse todo lo que quiera en fin de todo lo contrario de lo que él pretende no por parte del juez el juez yo creo que tiene una estrategia muy definida en el momento que el ver que el juez de Bourousis a las puede decidir que los delitos no son los mismos y por tanto extraditarlo solamente por unos delitos que que son menores pues eso es lo que establece una estrategia que consiste en avanzar la investigación tener bien construido el relato por el cual puede te pones el líder de de una serie de políticos de los que han hecho un una serie de hechos que constituirían rebelión en fin incluso yo creo que que él no tiene previsto pedir la extradición pues hasta la etapa de procesamiento e incluso puede pensar en celebrar el juicio y después pedir la extradición una vez condenado así que cada uno tiene sus estrategias diferentes no hay el el juez dio creo que está pensando más a largo plazo la Fiscalía imputa están pensando más y más a corto plazo

Voz 1093 22:30 qué pasa que cada uno puede tener sus estrategias pero no sé si compartirla la sensación de de agotamiento de cansancio de absurdo no está claro cada uno tiene sus estrategias y es muy libre de llevarlas a cabo pero hay un pequeño detalle hay millones de que a lo mejor esperando que haya un gobierno que empiece a tomar decisiones sobre sus vidas concretas sobre sus problemas concretos sobre su sanidad sobre su educación sobre sus pensiones en fin hay una especie de frivolidad en todo esto no a ver cuál es la siguiente pirueta ver cómo consigo sorprende aún más lo que decía antes José Calvo de de la situación Kazim poco psicológicas de Puigdemont parece que se ha hecho un sombrero de Napoleón con un periódico escrito en neerlandés Ibai con la espada flamígera sacudiendo a todo el mundo que se encuentra cerca para decir hoy aquí estoy yo el Estado soy yo el Rey soy yo y mientras esto es evidente que dentro de su propia coalición hay gente que eso le parece que le hace gracia a otra no tanto desde luego no es estadísticamente es difícil pensar que al señor Junqueras todo esto no le hace ninguna gracia es decir estamos ante una situación de crisis yo creo que ya de crisis unificada el lo más triste de todo esto me parece es que este asunto que se ha quedado a vivir se va a quedar a vivir los próximos años esta crispación esta sociedad fragmentada este enfrentamiento esta sustitución de la agenda de intereses muy partidistas sustituyendo digamos a la agenda que tendría que ser de problemas sociales lo hemos visto en la composición de la Mesa tendría que haber habido una composición cuando hay más mujeres que nunca en el Parlament tendría que haber habido más mujeres que nunca en la Mesa del Parlament eso pasa a segundo plano porque no estamos en esto estamos en otras cosas entonces esta esta esta especie de delirio entre por un lado a ver quién hace la pirueta más gorda por otro lado los ciudadanos me imagino que aburrido ciertos resulta particularmente dolorosa no

Voz 19 24:18 esta esta farsa dramática en la que un ciudadano español el ex presidente de una comunidad autónoma utiliza su documento nacional de identidad y su pasaporte para ejercer su derecho a moverse por la eurozona y asume el riesgo como fugado de ser eh no es buscado por la justicia de ser detenido es tremendo cuando cuando ocurre esto que está ocurriendo cuando España ahí cuando Europa está mirando que todo esto realmente no es nada bueno para Catalunya el mismo día del presidente del Parlament está previsto que no es la fecha del día de la investidura el mismo día la misma semana el mismo Meso trimestre en el que todo esto es

Voz 5 24:55 nada bueno poniéndolo unha nada bueno para España nada

Voz 19 24:59 lo que aleje la incertidumbre política económica y social

Voz 1727 25:03 vamos a irnos enseguida publicidad tengo un par de minutos sobre la pero yo en los últimos días tanto en el discurso de algunos partidos políticos como el de muchos analistas cansados obviamente de este eje territorial que nos tiene en un bucle permanente cuando hacemos la relación de los temas fundamentales que afectan a la vida de los ciudadanos y que por lo tanto tenemos tendrían que estar en el centro del debate público orillar el debate territorial que sigue siendo muy importante no sólo en Cataluña en el conjunto de España también pero en Cataluña hay muchos catalanes para los que en su orden de prioridades o entre sus problemas esté figura también eh

Voz 23 25:39 es que yo creo precisamente cuando hablamos de planificación es que íbamos cinco años así o sea no no es que ahora vaya ACR unificarse es que ya está clasificado o no yo creo que no hay que olvidar nunca que Puigdemont tiene el éxito que tienen esta estrategia que nos puede parecer más o menos descabellada porque tiene un millón de votos

Voz 1727 25:57 tras

Voz 23 25:58 porque hay dos millones de personas que aunque no compartan a lo mejor la estrategia específica de pulmón están abonando pues pues una cierta hoja de ruta no y en fin yo creo que que que desde luego ningún gobierno o ningún dirigente político que quiera gobernar España puede plantearse hacerlo ahora mismo sin no tiene un plan para solucionar el problema territorial porque es que es un problema que está

Voz 24 26:23 en en en el en el meollo

Voz 23 26:26 como de de de nuestra organización política

Voz 24 26:28 de de nuestra convivencia entonces

Voz 23 26:31 no es una cuestión sólo de Cataluña es una cuestión efectivamente de crisis territorial de de de crisis de forma de Estado es algo que tenemos que solucionar cuando la gente dice no nos vamos a preocupar de los problemas de la gente efectivamente nos tenemos que preocupar de los problemas de la gente pero pero nos tenemos que preocupar de cómo nos organizamos también para resolver los problemas de la

Voz 1727 26:51 entre otras cosas porque por ejemplo sanidad y educación dependen de la financiación directamente de la financiación autonómica no como nos organizaremos y cómo se distribuya la el el dinero es fundamental para atender dos servicios básicos dos derechos como el de la sanidad la educación hacemos una pausa y volvemos enseguida por cierto no Lola antes de irme y alguna posibilidad de que haya sorpresa hoy en la propuesta del nombre del candidato a la investidura

Voz 23 27:15 no me lo creo aquí siempre hay capacidad hay margen para más

Voz 5 27:19 sí pero no lo creo lo que después de la

Voz 23 27:22 la ronda de conversaciones no es el candidato expulse

Voz 1727 27:24 hacemos una pausa

