Hoy por Hoy (22/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que active la euro orden que permita la detención de Puigdemont en Dinamarca donde se encuentra ya para participar en un acto de la Universidad de Copenhague la petición de la fiscalía llega poco después de que el Gobierno le haya trasladado toda la información que tienen las fuerzas de seguridad sobre el ex presidente catalán amplía

Voz 1275 00:32 a Alberto Pozas ir ahora la pelota de otras

Voz 0055 00:34 en el tejado del juez Pablo Llarena la Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo que active una euro orden de detención contra Carles Puigdemont para que en definitiva sea arrestado y entregado por las autoridades danesas a lo largo del día de hoy en Copenhague una petición para que la orden se curse por delitos de rebelión sedición en la que la Fiscalía por encima de la mesa la ley de reconocimiento mutuo de soluciones penales en la Unión Europea mientras no llega Pepa también otra última hora desde la Audiencia Nacional la jueza Carmen Lamela que sigue investigando eres mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por el uno de octubre ha llamado a declarar como testigo el coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil para que informen sobre las posibles vigilancias apolíticos esos días

Voz 2 01:08 el Gobierno por su parte asegura que se queda a la espera de lo que dé de si los movimientos judiciales Antonio Martín buenos días buenos días Pepa al ministro de Exteriores ha recordado hoy que Puigdemont tiene libertad de movimiento en territorio europeo y se remite a lo que recibe ahora el juez del Supremo Alfonso VI en Bruselas

Voz 3 01:23 entre sus una cuestión que corresponde a los jueces Bari decidir no no no conozco los detalles pero normalmente cuando aún no invitan pues acude sin yo prefiero no pronunciarme al respecto esto es una cuestión que está sometida a tramitación judicial en esos momentos y el Gobierno no tiene mucho

Voz 4 01:43 es decir seis está como decimos en Bruselas donde

Voz 2 01:46 los ministros de Exteriores de la Unión Europea han ratificado las sanciones contra altos cargos del Gobierno de Venezuela unas sanciones que el propio ministro ha dicho antes del inicio de la reunión que podrían ser reversibles si se avanzarán las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:02 la decisión por unanimidad sí que acaba de confirmarse son siete nombres y entre ellos está el número dos de Maduro a nivel de partido en Venezuela ha costado muchos meses llegar a esta decisión pero finalmente los ministros de Asuntos Exteriores consideran que es inevitable entrar en una vía que dirige desde Estados Unidos

Voz 2 02:20 el Gobierno de Trump gracia de Griselda y sumamos que la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres en nuestro país es una de las conclusiones del último informe de Oxfam Intermón que considera que España es el tercer país con más desigualdades de la Unión Europea detallan ese informe que el diez por ciento más rico de la población concentran más de la mitad de la riqueza total denuncia en nuestro país la fragilidad de los salarios por ejemplo un joven de veintiséis años que accede hoy al mercado laboral en España cobra el año un treinta y tres por ciento menos de lo que cobraba un joven de esa misma edad hace una década llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1275 02:59 el Madrid en Madrid hasta ahora en la Audiencia Provincial arranca el juicio contra siete ciudadanos de origen dominicano acusados de agredir a varios policías en el barrio de Tetuán en la capital en marzo de dos mil dieciséis una decena de agentes resultaron heridos Alfonso Ojea

Voz 0089 03:12 la Fiscalía señala que cuatro hombres y tres mujeres de nacionalidad dominicana se enfrentaron a varios policías municipales fuera de servicio porque uno de ellos les llamó la atención por haber colocado sobre su coche particular vasos y botellas con bebidas alcohólicas la respuesta del principal acusado fue pide Melo por favor Illes soltó un puñetazo al policía tras recibir el golpe la gente pidió ayuda al resto de compañeros y comenzaron a llegar más y más vehículos policiales que fueron recibidos por una lluvia de objetos también de botellas el principal acusado de Elvis Núñez llegó a estrellar Press

Voz 5 03:45 exactamente una botella en la cabeza de un agente

Voz 0089 03:47 para él se solicitan siete años y medio

Voz 1275 03:50 de cárcel también a esta hora en el Ministerio de Fomento Secretario General de Infraestructuras recibe a los alcaldes de Aranjuez Getafe Ciempozuelos Pinto y Valdemoro que reclaman mejoras en la Línea C3 de Cercanías exigen más frecuencias más accesibilidad en las estaciones Hernández ex alcaldesa de Getafe

Voz 6 04:05 de nada sirve presentar un plan por parte del Ministerio sino no se contemplan las correspondientes partidas presupuestarias inocua que el plan un plan que contemple las principales necesidades y reivindicaciones que desde hace ya muchísimos años llevamos planteando los vecinos y vecinas de estos municipios

Voz 1275 04:21 hay una cosa más un informe del Ayuntamiento de Madrid niega que el consistorio para que cada año más dinero para organizar el Open de tenis una tesis contraria a la que llevó a dos ediles de Ahora Madrid al ex consejera delegada de Madrid Destino Varela a denunciar en los tribunales de la organización del torneo según ese documento que hoy publica El País que analiza el gasto entre dos mil uno dos mil diecisiete no existen sobrecostes como si se afirma en la denuncia basada en informes elaborados por una empresa privada siete grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía Se espera que luzca el sol pocas

Voz 7 04:49 no es

Voz 2 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 8 05:22 lunes veintidós de enero

Voz 1995 05:24 veintidós de enero del año en curso es decir del año dos mil dieciocho digo lo del año para definir el marco temporal porque la realidad española la actualidad española más allá sobresaltos es la misma desde hace mucho tiempo demasiado tiempo quizá algunos pensaron que la Judi hélice judicialización como se dice Tom judías gracias a Dios tú que la judicialización de la justicia de la vida pública española conllevaría un ejercicio de transparencia y justicia pero está resultando ser más bien un ejercicio de malabares Joseph Stiglitz afirma que los mercados libres funcionan perfectamente siempre que todos los participantes tengan acceso a la misma información la asimetría de la información es la que distorsionan los mercados y está claro que vivimos en un entorno asimétrico donde los listos a bajan en el camino al éxito aunque a veces en ese camino a veces digo no demasiadas veces incluye una rotonda en forma de juzgado vamos a escuchar lo que decía

Voz 4 06:17 ya el viernes nuestro querido bigotes daban

Voz 9 06:22 las cese las las heces esos ya me daban caca de vaca usar lo que me daban a mí cuando se va al señor Campos dentro del señor Rambla todo el mundo decía que Rambla mandaba un huevo daba una mierda

Voz 1995 06:34 en favor del bigotes hay que decir que la anarquía de ese lenguaje la supresión de la sintaxis tienen fuerza todos en nuestra vida conocemos por lo menos aún bigotes el Bigotes señala a Camps como la X de la trama y eso por increíble que parezca no tiene ninguna repercusión ninguna respuesta nada si la X era Camps grega escuchan Mariano es el alfa y omega de la inmovilidad el presidente Rajoy debería incluir en su programa electoral la narcolepsia como elemento regenerador una vez probada la droga tranquilizante de ciento cincuenta y cinco lo mismo se deciden incluir mandan a buena a la mayoría

Voz 4 07:10 españoles os han recortado el consumo de carbohidratos y de azúcar es lo mismo que los quitaron derecho

Voz 1995 07:14 el bienestar así que no está dieta democrática ver cómo unos y otros se sienta en el banquillo se ha convertido en el apio del pueblo

Voz 5 07:22 amigos escuchan hoy por hoy estaba sonando Nos pidió Alves muy mal es lunes donde eso sí sí pero bueno Raúl Del Bosque muy buenos días

Voz 10 07:40 los días necesitamos ni uno ni dos cinco Mingo de Londres para seguir viviendo a motivo número cinco que qué menos de noventa días se va a acabar una cosa hablo el correcto diseño en tres meses por primera vez por primera vez en una gran ciudad del mundo Ciudad del Cabo se iba a quedar sin agua por culpa de la sequía nos vamos a ir hasta allí para ver cómo lo van a intentar evitar

Voz 1995 08:04 se prevé que no llueva hasta junio así que no sé si adelantando unos previsora evitando pensar que aquí vamos a ver cómo lo lo llevan en una gran ciudad al destino turístico más importante

Voz 10 08:15 exactamente como número cuatro por que la gente que te Carrusel deportivo es gente muy polivalente

Voz 11 08:20 Lehman cosa por ejemplo como imanes para la nevera figura con arcilla pintamos la cara

Voz 12 08:27 cosas en cosas así

Voz 10 08:30 sí porque además aparte de todo eso saben mucho de fútbol por eso y estará con nosotros su líder espiritual tu primo Dani Garrido con el que analizaremos el inicio de la segunda vuelta de la Liga IVE paso les vamos a enseñar a decir Bruno alemán internacional y burros a intentarlo por lo menos motiva número tres jugador que hoy nos visita un héroe el hombre que va a conseguir que cuando te pongo una inyección uno no reacciona así

Voz 13 08:53 hola

Voz 10 08:57 estamos hablando de nombre que ha inventado la inyección sin aguja acaba de ser nombrado Innovador del año por el Massachusetts Institute of Technology el mismo español es médico y llama Eduardo Jorgen

Voz 1388 09:08 se Bruno Alemany MIT

Voz 4 09:11 son dos palabras no fáciles en dando la razón por lo que parece

Voz 10 09:16 porque hoy empieza una de los congresos de cocina más reconocidos del mundo

Voz 14 09:19 el voto

Voz 10 09:23 Juan Guardia quites un poquito más de vanguardia que estoy con conoceremos tenemos las innovaciones que se van a presentar en Madrid Fusión a explicar desde allí nuestro compañero de Play Gastro Carlos Cano y finalmente emotivo número uno atendió porque se cumplen cien programas desde que Toni Garrido se hizo cargo desde hoy por hoy cien programas sí señor fiel quiere desde entonces hemos conseguido Toni poner de acuerdo a toda la audiencia gracias majo son nuestro desde y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 5 09:56 gracias Raúl

Voz 4 09:57 a menos mal que estás aquí Tom porque a veces verdad que nos hayamos alguna palabra que no nos sale mal que era hace mucho tiempo a un señor muy importante de este país no queriendo decir eso dijo bueno si necesitas algo ahí estás perdido bueno a medias así de no ser bueno donde necesitan algo la fiebre mundial del turismo trae algún que otro disgusto a unos turistas concretamente en Venecia el otro día japoneses a unos japoneses cuánto le una a tres japoneses cuatro perdón por tres filetes y un pescado

Voz 7 10:38 bebiendo agua ojo es aquí un plan un platito de pescaíto frito tres filetes de carne mil cien euros en Venecia en la pasos a Marco dramática plaza San Marco pero la policía

Voz 5 10:55 unos este juego la policía

Voz 7 10:58 después está investigando los problemas de lo que es lo más alto a mano armada escribidor armado las el alcalde ahí apoyo al restos de pocas cosas que Bush ingleses también que era muy parecida hay un grupo de apoyo ahora para los terroristas que que sufren este tipo de de atrás como vamos a ver si este grupo avisan cuidado porque acercamos los carnavales en Carnavales pueden pasar cosas peores yo digo una cosa triste que quede viajar no ningún depredador tiene que ir a estos sitios preciosa ciudad

Voz 4 11:34 no que momento dónde viajar era francamente divertido solamente recuerdo aquella máxima no sé quién decía que e ha bajado mucho la de la delincuencia en las calles porque para robar ya no tienen que salir de sus despachos incluimos entonces también no tienen que salir de sus restaurantes eso es para tener que robar diez y once minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 15 11:54 hola de nuevo qué tal va la mañana os traigo buenas noticias de El Corte Inglés para todos a los que les gusta ahorrar en vuestra compra diaria y es que en Hipercor en el supermercado de El Corte Inglés ofrecen buenos precios todos los días si todos todos Puedes comprobarlo el día que quieras por ejemplo ahora ahí está el treinta y uno de enero tienes ofertas como el cincuenta por ciento de regalo por compras superiores a veinticinco euros en droguería perfumería veinticinco euros es una compra fácil de hacer y la bonificación del cincuenta por ciento te va a venir muy bien si estás enamorado o enamorada por qué pues porque podrás canjear en compras superiores a cuarenta euros en productos de droguería perfumería del uno al catorce de febrero luz te dice algo esa fecha bueno pues no esperes más ir convierte tu amor previsor en amor ahorrador aprovecha el cincuenta por ciento de regalo en droguería perfumería que sólo encontrarás en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés hasta el día treinta y uno no lo olvides programas es todo por hoy mañana más feliz día a áreas

Voz 7 12:58 acabo de estrenar coche acaba de estrenar cierta distancia no es que sea felices que soy doblemente feliz

Voz 16 13:03 estrenar coche nuevo y Estrela fadista puede haber algo mejor que consigue directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros no entre dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 7 13:17 este lunes en La Ventana subiremos catorce ochomiles

Voz 17 13:22 pero si así como estoy bonito y ya Zabala se somete a las ruedas de prensa de todo por la

Voz 7 13:28 yo creo que todas las huelgas manifestaciones cuál ha sido la la más personas de cría saber cuántos años lleva sin verte la cara sin afeitar en La Ventana pero estoy feliz con Carles Francino

Voz 8 13:45 cadena SER

Voz 18 13:50 se va al dentista Sanitas come lo sabes sintiéndose Bono pues por eso

Voz 19 13:56 qué puede ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas eh

Voz 7 13:58 por más que financian sin intereses mira eso

Voz 19 14:01 así Casa Natal claro Se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas suena como yo

Voz 7 14:04 Tito tipos más altas dentales de Sanitas la primera consultas gratis empieza el dato sonrisa sólo un clic de la tarde la una en Canarias puede recorrer el mundo incluso ha puesto voz hasta llegar el lugar exacto supervivientes entre en el momento justo en el momento el que después de muchas acceder a la información en directo o campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata caigan a la calle aquí en Washington para decirnos ahora El módulo donde estás tú

Voz 20 14:36 este lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 7 14:40 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido esperemos que no los necesiten

Voz 4 14:55 pero en las procelosas aguas de la justicia hay unos superhéroes y una súper heroínas que no llevan capa Se trata de abogados concienciados con su profesión con expresiones como dignidad profesional ciertamente loable máxima solvencia o ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos los letrados que hacen posible un proceso con todas las garantías el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena quiso hace unos días además de condenar a setenta años el pederasta de Ciudad Lineal elogió la labor del abogado que lo defendió Cristóbal López se llama es abogado de oficio pero en tiempos como éstos no que la mirada de la actualidad nos iba casi permanentemente al juzgado piénsalo pasamos más tiempo la actualidad hablando de juicios condena sentencias recursos de otra que de cualquier otra cosa es pero ante uno de los tiempos quema uno de los de las tareas que más tiempo nos ocupa en la radio el área juzgados pero no nos preocupamos demasiado por una figura que tiene mucho sentido todo el sentido del mundo para que nuestro sistema funcione vamos a hablar con Marisol Cuevas que es desde hace ya diecinueve años directora del turno de oficio el Colegio de Abogados de Madrid Marisol muy buenos días

Voz 5 16:06 hola buenos días elaborado se llama Cristóbal has

Voz 4 16:10 en adelante perfecto sube vamos a darle todo el mérito que le corresponden es habitual que un juez señale como ha señalado este juez de Tribunal Supremo y ponderan en escrito de una sentencia más la hace la propia sentencia no no en una nota aparte no en un tuit no hace la propia sentencia esos mal que esto ocurre no es nada

Voz 12 16:30 de hecho hay muchos otros asuntos Si procedimientos judiciales que han defendido abogados designados por el turno oficio es que nadie se ha enterado ni nadie sabe siquiera que fueron abogado este oficio los que lo defendiera

Voz 4 16:44 justicia no sería tal si tuviéramos la garantía de que hay unos defiende

Voz 12 16:48 solamente con lo cual nuestro sistema sea la Prince

Voz 4 16:51 en el frente de batalla del sistema es ese turno fácil

Voz 12 16:54 que afrontan los abogados de turno oficio que día a día están de guardia veinticuatro horas trescientos sesenta y cinco días al año para atender a todos aquellos ciudadanos que son detenidos también a las víctimas de violencia de género inmediatamente de forma inmediata ahí desde el primer momento de la detención son aquellos que les garantizan ya en ese momento sus derechos que les informa y que les atienden y que les acompañan

Voz 4 17:19 hoy iba a parecer un titular en toda la prensa es un informe que presenta anualmente Oxfam en el Reino Unido que dice que el uno por ciento de la población se queda con el ochenta y dos por ciento de toda la nueva riqueza ese es el entorno en el que se mueve Mondo podría te explicarme Marisol que lleva alguien joven porque generalmente el turno de oficio entiendo que que que es gente que es gente joven que lleva a alguien a querer dedicar su tiempo sus días y sus noches a ayudar a los demás simplemente por por el profesional yo creo que ese

Voz 12 17:50 vocación mucha vocación mucha profesionalidad y mucho dar aquellas personas que no pueden pagar a un abogado que les defienda y que los abogados llevan desde desde siempre no en su en su hacer profesional es la defensa de todas aquellas personas que carecen de recursos económicos o aun cuando no careciendo en un principio podrían necesitar de alguien les defendiera porque nadie sino asumiría su defensa

Voz 22 18:20 eh

Voz 4 18:21 porque es obligatorio no tiene que apuntarse al turno de

Voz 12 18:23 es voluntario la el los abogados pueden uno pertenecer al turno de oficio me imagino muchas exigencias además para prestar este servicio público sea un abogado que termina la carrera tiene que colegial se permanecer tres años ejerciendo la profesión es decir tiene que acreditar experiencia profesional tiene que acreditar formación específica en Práctica Jurídica para poder apuntarse al turno de oficio

Voz 4 18:49 lo digo cuando sea apuntan ahí porque el cuanto más o menos cobran

Voz 5 18:53 sí Cristóbal seguro que está cuánto se está escuchando está ardiendo se porque ha cobrado doscientos sesenta euros por un recurso de casación de doscientos folios doscientos sesenta euros bueno con doscientos sesenta euro y ha tenido que pagar todos los gastos conlleva cada folio

Voz 12 19:09 decir que él ha tenido que pagar sus gastos trescientos sesenta euros el eh ya tenía

Voz 5 19:15 lo que pone su despacho su folios sus medios materiales y personales siempre atento también hubo una posibilidad bastante considerable

Voz 4 19:22 cómo es el abogado de turno de oficio pero

Voz 5 19:25 lo típico con como son hombres mujeres y los abogados de turno oficio ahora mismo en Madrid tenemos casi cinco mil cuatro

Voz 12 19:33 cientos abogados de mitad cuarenta y ocho por ciento mujeres cincuenta hay tantos por ciento hombres y la media el setenta por ciento de los abogados de turno oficio están en una edad comprendida entre los cuarenta y los sesenta años

Voz 5 19:49 es decir ellos jóvenes buena es muy joven que hace tiempo que son jóvenes exacta porque bulbo preguntas permanecen en el turno de

Voz 12 19:58 fisio hay es un servicio que tiene ciento veintiocho mil designaciones en el año dos mil diecisiete nombramientos de abogados para la defensa de personas que carecen de recursos el ese es casi el sesenta por ciento de los defensas en procedimientos penales aquí hay muy poquitas excusas denuncias puede haber con unas quinientas de denuncias de abogados que solicitan no continuar con el procedimiento por problemas con el cliente por problemas muy poca porque no se admiten las renuncias en el turno de oficio está distribuido el muchísimas especialidades para que cada abogado pueda defender aquello que más les gusta en aquello en que está especializado en aquello en lo que ha hecho los cursos de formación pero una vez que se han incorporado no se les permite excusarse sin embargo seguimos manteniendo casi cinco mil cuatrocientos Amorós en Madrid que prestan este servicio

Voz 4 20:52 porque en el caso de de Cristóbal recorren ustedes que pesó la defensa al asunto un asunto turbio oscuro lamentable el pederasta de Ciudad Lineal encima con con el foco de la prensa encima lo que hace que en ocasiones como hemos comprobado recientemente

Voz 5 21:08 lo es el único que ocurre es que ha sido el asunto más mediático de Cristobal Cristóbal a lo largo de sus treinta y tantos años de ejercicio profesional han correspondido en turno oficio muchísimos asuntos también muy turbios pero menos social menos foco podría haber rechazado este caso bueno en principio no no podría haberlo rechazado porque

Voz 12 21:27 el está en el turno especial en penal le correspondió durante la guardia de asistencia detenido veinticuatro horas que Nos llamaron al al colegio y que le correspondía a él realizarla en un principio no pero podía haberlo hecho si entro en Tablero voy Cristóbal es pura vocación

Voz 4 21:43 entonces eso lo interesante porque en este oficio hay que aparcar realmente esos sentimientos y pensamientos pensar profesionalmente dice no sé si nosotros lo logramos medios de que

Voz 7 21:57 el para los apodado tiene que ser igual es muy complicada

Voz 12 22:00 pero los abogados y son profesionales que están acostumbrados a ellos los que están es acostumbrados a defender a sus clientes que a que se respete todas Alan todas las normas desde la Constitución española hasta el Código Penal y que se aplique lo que realmente debe aplicarse

Voz 4 22:15 sí tenemos instalado en nuestro no en esta inteligencia colectiva una idea del abogado de turno de oficio no sé si es el cine o la series no no santas adherida que no se corresponde con lo que me está contando tanto es así que encontramos

Voz 23 22:30 lo canciones como está dejarme de vicio

Voz 24 22:37 tengo menos un esto

Voz 7 22:41 sí tengo menos voluntad que tu abogado de queremos canta canciones buena de Cristóbal que desde luego decir eso bueno entonces

Voz 1995 22:53 en vuelven poniéndonos Cristóbal sino los

Voz 5 22:56 a los cinco mil cuatrocientos cuatro a dos abogados

Voz 4 22:58 que han decidido dedicar su talento su tiempo su esfuerzo a que el sistema sea garantía

Voz 5 23:03 esto exactamente todos estén ver a todas las

Voz 12 23:06 en las que todos aquellos que cuando lo

Voz 4 23:08 necesitemos tengamos el cine en la defensa como es el cliente no como sirviente que acuden al torno Fihri porque imagino que ese uno por ciento que comentábamos que se lleva los indios esto es no no no recurrirán mucho autónoma oficio

Voz 12 23:22 Vicente veinte no la mayoría de los clientes que solicitará o de turno oficio lo son para procedimientos penales como decíamos antes son personas que son detenidas que aquí se les imputa un delito grave y menos grave o leve el I T

Voz 5 23:43 hemos un doce por ciento de personas critican para procedimiento

Voz 12 23:45 civiles y que ahí sí que se les exige que tienen suficiencia de recursos económicos para que en los procedimientos en la jurisdicción social para trabajadores extranjeros víctimas hemos atendido este año el turno oficio en Madrid a más de siete mil víctimas de violencia de género nuestra mano siete mil personas que han solicitado un abogado de oficio y que un abogado de oficio les ha acompañado durante todo el procedimiento judicial también en el tema Artaud delicado hoy

Voz 4 24:16 desde luego pues Marisol hombre no sé si con otros de los cinco mil cuatrocientos muchas empate al sugerir que este ratio en la radio sirva de homenaje todos ellos

Voz 5 24:25 a Biden

Voz 4 24:27 el primer frente de batalla de un sistema que pretende sea garantista es gente que se dedica a defender independientemente de lo que uno haya hecho el sistema debe garantizar que tiene la mejor de sí

Voz 5 24:36 exigen a garantizar a los ciudadanos que puedan tener una defensa se culpable no es exactamente con independencia de los hechos sobre las circunstancias las que se hayan visto envueltos

Voz 4 24:46 pues Marisol Cuevas directora del turno de oficio del Colegio de Abogados de

Voz 1995 24:50 muchísimas gracias vaya

Voz 4 24:52 es una garantía a todos esos abogados que nos definen también a todo aquel que lo necesite

Voz 5 24:58 siempre va a encontrar una un abogado de

Voz 1995 25:01 es una ICIO que va a ayudarle porque su vocación y está en su compromiso equivalente por eso sí

Voz 5 25:05 sólo hoy por eso ejerce su profesión por eso entonces muchísimas gracias a vosotros porque esta oportunidad este homenaje a los abogados un oficio que lo merece es que éramos tanto duración merecen de verdad es una parte al muy poco de los abogados y sobre todo de los abogados es uno de oficinas así es

Voz 4 25:21 prisión veinticinco minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 23 25:26 tío y pues en Dakar y Garrido

Voz 16 26:17 cadena estreno con lo mío liquidada al cuadrado estrenar coche nuevo y puede haber algo mejor y es que consigue directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 2 26:32 en línea directa pronto como fiebre y dolor

Voz 7 26:35 es leves a moderados secreción nasal con el disco Adiós a los primeros síntomas de gripe y recupera T

Voz 26 26:41 ir Vico comprimidos recubiertos está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y Qatar al es que cursan con fiebre dolores leves o moderados secreción nasal a partir de doce años le a las instrucciones de este medicamento consulte al farmacéutico Merck

Voz 27 26:53 sí

Voz 1 26:59 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Beit arroba Hoy por hoy

Voz 7 27:05 bien facebook Hoy por hoy

Voz 8 27:10 ah

Voz 28 27:17 anoche se emite en la madrugada del sábado al domingo que está grabando grabando pero sino lo oyes en directo puedes descargar el POTA

Voz 7 27:25 si bien Senén yo piense en ello todo todo nuestro mundo está dentro de un ordenador está en el ordenador

Voz 28 27:32 si así puede recorrer a cualquier día y hora el mejor cine de todos los tiempos

Voz 29 27:37 a nivel César Romero vive de Gary Cooper en esa casa de la derecha

Voz 17 27:41 todo esto en Sucedió una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena Ser y también en los de Cadena Ser punto con Iker al TCM punto com

Voz 7 28:03 en SER Deportivos envía un saludo noventa aquí en nombre de toda la relación deportiva destacó

Voz 29 28:09 que estamos en todos los sitios contamos todas las noticias de Chipre hola Javier Arranz muy buenas tardes hola qué tal Paco Forjas de Sevilla Fran ratillo muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets queda

Voz 7 28:25 Pacojó muy buena su mejor temporada en mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy buenas la noticia tiene nombre propios Yeray que vuelta a entrenar con el grupo novedades de este partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal Pacojo mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres Francisco José Delgado en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los conocimientos que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla óxido de Etiopía panal una sustancia con la que las te hoy ya se defienden de sus depredadores sea otros para los que quieren incorporar un icono de runner en navegadores y buscadores ya sin hacer runner hay con un movimiento social y deportivo que pide a los principales buscadores la incorporación del icono o disfrutar de un paisaje blanco inmenso voy llegó la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas en la Cadena Ser punto com la radio que tu programas

Voz 29 29:26 la más completa información te todo el deporte en tu Tete el mejor entretenimiento en TDT

Voz 1 29:35 ya puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor Resines

Voz 7 29:41 Niza lo ITA Andrés en tu mano

Voz 1 29:43 la moción de la cadena de radio líder en España demando escucha tu radio preferirá la cara pero te escucha la disfrutar

Voz 31 29:59 sí sí

Voz 7 30:03 quieres de anunciar de una en las principales radios y al mejor precio de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad de sonido incluso con las voces de los actores preferidos ideas de sólo veinte euros entrar de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida incluye económica deja que los encargados de todo E incluso de Radio punto com para que venas más

Voz 32 30:25 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 33 30:45 hasta ahora y las rebajas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda un veinte por ciento adicional en Barbour que and now lover Scola polen Suert muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 7 31:04 de lunes a jueves el no My Lol

Voz 34 31:06 Alicante de medicamentos homeopáticos se queja de que

Voz 0055 31:09 sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía

Voz 34 31:12 como alguien que ataca a la homeopatía

Voz 35 31:15 quiero decir

Voz 1 31:19 la vida moderna con David Broncano la vida moderna exponer en el currículo que eres Pertur oh my love después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 4 31:43 irremediablemente el calendario es noticia cómo estarán las cosas para que hoy tengamos que hablar del calendario es veintidós de enero la mayor parte de España el tiempo será propio más propio del mes de abril

Voz 7 31:58 la Comunidad Valenciana

Voz 1995 31:59 superarán como ayer los veinticinco grados

Voz 7 32:01 dos

Voz 1995 32:02 el dos de enero en lo que llevamos de año hidrológico que se contabiliza a partir del uno de octubre ha llovido un treinta y tres por ciento menos que el valor normal

Voz 4 32:10 zonas España como el Levante

Voz 1995 32:12 la mitad sur de Aragón Valencia Guadalajara Madrid Cáceres vuelve al Pirineo de el gran parte de Canarias donde ha llovido en esta temporada menos de la mitad de lo que suele llover nuestros embalses a día de hoy es un conjunto Astana el cuarenta y uno por ciento durante esta misma semana el año pasado estaban al cincuenta y durante esta misma semana cien años estaban al sesenta y tres mil diecisiete fue el tercer año consecutivo más caluroso desde que hay registros los problemas encima no mejoran queremos además asomarnos al futuro y el futuro ya está ya ya existe y se encuentra a ocho mil kilómetros al sur de donde nos encontramos

Voz 4 32:48 se trata de un lugar donde saben que el agua se les termina en menos de noventa días una ciudad donde llevan tres

Voz 5 32:55 es años sin escuchar este sonido

Voz 1995 33:02 ver el día cero el próximo día cero el primer día sin reservas de aguas espera para el próximo veintidós de abril vámonos a Ciudad del Cabo los vamos a Sudáfrica si sigue sin llover los habitantes no reducen el consumo

Voz 4 33:16 la ciudad más turística el continente africano se va a quedar sin agua las reservas están el XXXV pero ese treinta y cinco por ciento

Voz 22 33:23 el diez ya no es potable

Voz 4 33:28 en Ciudad del Cabo vive desde desde el año dos mil once Marcela Guerrero casas una activista de espacios público públicos es cofundadora de la organización ciudadana Open Street Marcela buenos días

Voz 36 33:40 buenos días encantado de saludarte cuando

Voz 1388 33:43 cuerdas a última vez que yo venció al cabo tú lo recuerdas

Voz 36 33:46 bueno casualmente supuestamente hoy llueve o lo que es una isla realmente que no casi que ni cuenta no entonces en la sequía si ha sido de tres años hemos tenido lluvias pero simplemente no lo suficiente

Voz 4 34:00 no lo suficiente de ninguna manera dentro de pocos días el día veintidós de abril la ciudad se queda sin agua da situaciones acuciante

Voz 36 34:10 si realmente que en estos últimos sea el la crisis a yo años la conversación digamos que nivel crisis llevamos

Voz 1388 34:19 se pero yo metro

Voz 36 34:22 es decir que solamente en los últimos en las últimas semanas él se ha tomado la conciencia porque la municipalidad se ha manifestado de manera muy muy clara a que las cosas pues si como usted lo dice eh va mal que en pocos meses en el agua la cortan

Voz 4 34:45 Marcela es de Bogotá todo hay que decirlo que por cierto es una ciudad muy lluvioso si por eso entendemos no es que hayamos mejorar nuestro inglés espectacularmente es que Marcela desde Bogotá Marcela en España nuestro país en el consumo de agua consumo medio por persona ideas de ciento treinta litros que parece una barbaridad elogió el cabo lo han reducido a ochenta y siete litros por persona y día así imaginados ochenta y siete puntos parecen muchos pero que puedes hacer con ochenta y siete eritreos

Voz 36 35:13 bueno la verdad es que es el primero de febrero se limita a cincuenta

Voz 4 35:18 en cuenta

Voz 36 35:20 que esto es tomando en cuenta que no existe en muchas partes la tecnología para asegurase que es que maximizar hemos el recurso que para mí es realmente uno de los grandes problemas entonces hice puede crear conciencia Nos dan sobre todo en los medios sociales nos dan unas cantidades de de consejos prácticos es pero los edificios y digamos que la infraestructura no está el digamos que a la par con otras ciudades del mundo en donde realmente se pueden llevar estos límites acabo o controlar estos límites

Voz 1388 35:55 va a que nos han dicho no digo más

Voz 4 35:58 será eh evidentemente hay un trabajo de fondo que tiene que ver con la conciencia ciudadana con un problema muy grave y eso atañe a todo el mundo que va a pasar el próximo día veintidós de abril si nadie lo remedia deja de servir agua del grifo

Voz 36 36:11 eso es lo que nos han comunicado eh pero para serle muy sincera el niveles de es información en esta ciudad en este momento es increíble uno de los grandes problemas precisamente entonces a muchas personas están manifestando a los medios oficiales vuelvo repiten la municipalidad ha no ha hecho manera oficial pero no nos queda claro que algo ha ocurrido ese día hay muchas especulaciones y la verdad es que nadie sabe

Voz 5 36:38 nadie sabe lo que va a ocurrir en Ciudad del Cabo

Voz 4 36:41 sigue recibiendo a millones de turistas que no sé si en este caso el el el que viene de fuera es muy

Voz 1995 36:47 consciente ese gran problema

Voz 36 36:50 yo creo que no es no no no se es consciente ir es realmente poco lo que se puede hacer a verle un ejemplo él yo he visto en los medios sociales que hay varios turistas que han dicho estaríamos dispuestos estamos estaríamos operados a pagar cierto impuesto como turistas otro lema el dinero ayuda es que no existe ese plan ah y para ese veintidós de abril que a propósito puede que sea adelante amasó sea en este momento no se sabe a ciencia cierta cuándo va a ocurrir entonces el problema aquí este plan de acción no solamente desde el punto de vista infraestructuras liderazgo de que como hay mensajes tan confusos además de todo esto no fuera poco existe unas finas políticas que han también distraído a la gente y sobre todo a los líderes políticos entonces las peleas sido de te quién es la culpa sección días nacionales es el Gobierno de la provincia o el gobierno de la ciudad y entonces las concesiones a todo nivel

Voz 4 37:50 pues en fin no parece que sea el momento para empezar a culpabilizar a unos a otros sociales por la por la calle notas los efectos de la sequía Marcela que sea simple estas notas los graves efectos de la de la sequía

Voz 36 38:03 yo diría que no de manera como tan obvia en las los los expertos el pasto en muchos sitios es totalmente amarillos pero no es algo que se note en todas partes en las restricciones para los jardines hace varios meses ya se incrementó hilillo se que pues hay muchas personas en sus casas que están simplemente han sacrificado su sardina decirlo así pero yo diría que no es una cosa así pues apocalíptica tampoco no entonces aquí también son de grandes rocas de ciertos entonces de pronto con quién una mezcla no yo no la noto el día a día

Voz 4 38:43 pues del veintidós de abril puede ser antes fue ser un poco después está previsto que Ciudad del Cabo se quede sin agua aquí y nosotros compartimos ese ese temor Marcela en en España el el problema es global lo que está pasando Ciudad del Cabo simplemente un aviso para todos y la toma de conciencia no solamente de las de las autoridades yo no sé si estará en de de venir por parte de la ciudadanía los empezar a tomar medidas urgentes ya hace no parece que vaya a cambiar esperar a que llueva no parece lo más oportuno debemos empezar dos a responsabilizar los con el uso del agua en España Marcela ha llovido un treinta y tres por ciento menos de lo normal en algunas ciudades hasta hace bien poco la la amenaza de de restricciones en el consumo de agua era que era muy real y muy muy eminente así que debemos empezar a entender todos que tenemos un gran problema espera que el clima cambie no va ser nunca la solución más cera

Voz 36 39:38 totalmente de acuerdo dicho realmente pienso que nos toca todos he dicho que normalmente concierne persona bastante consciente trató de hacer mi parte sea yo me he dado cuenta de lo mucho que no he hecho sus últimos meses años o sea que esto si realmente es un llamado a a todos al Gobierno y a los ciudadanos pero quién lo que realmente en este de liderazgo porque alguien tiene que decir bueno vamos para para allá no E Entonces yo creo que aquí la gente los ciudadanos estamos muy conscientes de la gran mayoría me atrevería decir yo que pues aunque sea un poco tarde están tomando medidas esperemos que eso sí no soluciona la situación por lo menos que nos den poco tiempo para para idear la forma de seguir adelante

Voz 4 40:26 Marcela es ciudadana de Ciudad del Cabo muchísimas gracias un placer Quino no somos conscientes el dinero apocalíptico cuando acaba de dotar eso sí es hermano da acabaremos viviendo como en Mad Max mi madre ya conduce como en Mad Max de los coches dice por el desierto o las dos cosas

Voz 5 40:51 de diez y cuarenta minutos una hora menos en Canarias

Voz 7 40:56 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 16 41:01 curiosidad cuánto tiempo tardaste en elegir tu seguro de tía cogerla más la mejor decisión siempre es Línea directa candidata

Voz 7 41:08 tras el seguro de hogar con todo y además el mejor precio

Voz 16 41:11 garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 7 41:18 ahora en El Corte Inglés Semana del Deporte con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas Nike a Six monta impropia y muchas marcas más sólo hasta el veintiocho de enero Semana del Deporte en el Corte Inglés

Voz 29 41:41 todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito

Voz 7 41:53 muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha asomado por fin guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que Pe interesen curarla

Voz 29 42:09 no sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales

Voz 1995 42:19 si te gusta la SER la aplicación de encantará

Voz 17 42:26 Ingrid sea leía traído guitarra recuerdo ahí en la Supremo muy divertida Stricker Luis comenzó uno de

Voz 7 42:34 sus clásicos discursos la sociedad tiene un problema de escasez hay gente sin casa sin empleo quedaron desconcertados hasta los más especialista no sabías evitar llorar fue desconcertante borró para siempre la sonrisa en el rostro pero Carlas llamó al Santiago para una última opinión

Voz 37 42:53 cero euros empleados cero euros

Voz 7 42:56 resultados los treinta años

Voz 36 42:58 la situación es insostenible

Voz 17 43:00 en Irene consiguió levantarnos el ánimo aquella tarde maneras de amarse a uno mismo vivir para uno mismo y no para el exterior pero al final el líder nos reunió en torno a la mesa nos tranquilizó

Voz 7 43:13 todos están pasando cosas las estamos contando pero podemos aguantar

Voz 1 43:18 promo relatos La Ventana de Carles Francino

Voz 38 43:27 esta declaración televisiva de Ana Orantes desencadenó su muerte

Voz 7 43:32 era de él de de la pero que econtrala

Voz 39 43:34 hombre me ponían recado así la ha sido buena

Voz 7 43:39 sí

Voz 38 43:40 veinte años del asesinato de Ana Orantes documental sonoro producido para Podium podcast por la periodista Noemí López Trujillo que reconstruye los hechos analiza qué falló para que el sistema no la protegerse a pesar de sus denuncias y reflexiona sobre lo que ha cambiado en nuestra sociedad Veinte años después del asesinato Historial completo en Podium podcast punto cat

Voz 40 44:03 no

Voz 41 44:05 de noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño

Voz 10 44:10 cuando decimos que este es tu Larguero

Voz 20 44:12 los décimos por algo habré guitarras fusiona Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de zoofilia tu opinión cuenta hay de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 7 44:23 en el número de su opinión que creo recordar que existe a me dice Javi Blanco que sí que está viene el número tres cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 41 44:33 no

Voz 7 44:34 Manu Carreño mandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto es Cadena SER un motero aparca en la puerta allá donde vaya pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 42 44:52 trae tu toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 7 45:08 es más fácil empezar el año reclamando tus gastos hipotecarios que apuntándote al gimnasio hazlo y suma tiene un propósito que cuesta poco pero que vale mucho llama al novecientos veintiséis cuarenta y uno cero cero o contrate de nuestra web parrillada Alcan asociados hagámoslo fácil

Voz 29 45:26 luego los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de paz que favorito los obras todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER deportivo hablando dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora

Voz 7 45:50 menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 4 46:02 este fin de semana comenzó la segunda vuelta de la Liga de fútbol con la ventaja que tiene el Barça parece que el campeón está más que decidido pero que saben que esto es el fútbol y el fútbol es como el juicio del caso Gürtel pese a que está claro quiénes son los buenos y quiénes los malos

Voz 18 46:16 Nos gusta seguir dándole vueltas

Voz 44 46:20 la imagen de ayer

Voz 1995 46:22 adiós a Cristiano Ronaldo en una nueva demostración de que al Madrid flaco todo son pulgas Elía que por fin el portugués marcaba dos goles y la grada blancas extrañaba de estar sentado en el Bernabéu sin dedicar ningún juramento a Karim Benzema

Voz 35 46:36 día ocurrir pero bueno bueno esto es terrible lo del móvil verdad Cristiano Ronaldo le ha pedido el móvil repito Cristiano Ronaldo le ha pedido el móvil al doctor que le acompañaba para mirarse para hacerse una foto mirarse lo que tenía en la cara exento directamente al vestuario lo cual por el terreno de juego por si no lo habéis entendido lo voy a volver a repetir a veces Cristiano Ronaldo Credito que vive el móvil todavía en el terreno de juego al mes digo que le acompañaba sexto una especie de Solís una especie de fotografía para ver lo que tenía metido dentro en el vestuario

Voz 1995 47:09 el lateral del Depor Shark golpeaba a Cristiano en la cara y le abrió la ceja al portugués como escuchaban no se le ocurrió otra cosa que pedirle el teléfono móvil a su médico para ver cómo tenía la brecha la imagen ha dado la vuelta al mundo al estilo Siglo XXI creando miles y miles y miles de mes estaría Cristiano preguntándole al espejito espejito quién es el delantero más bonito o estaría aprovechando para llamar a Florentino y recordarle que aún no cobra lo de Messi o quizá a que estaba llamándoles al jeque del PSG diciéndole tío saca de aquí que para un día que no me parte la cara a la afición me la partió un suizo de deportes seguramente no ocurrió nada de eso seguramente cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo que Cristiano preocuparnos por como se nos ha quedado la gana mientras notamos cómo la sangre cae por el cuello pero Cristiano cristiana no es como nosotras es víctima de su propio personaje un personaje que Afar dado de mirarse al espejo antes de salir al terreno de juego y que sea autoproclamado

Voz 4 48:05 públicamente como guapo

Voz 1995 48:07 con el personaje se ha tragado a la persona por eso la reflexión de ayer no es si Cristiano hizo bien o mal mirándose era herida sino que ni el día que el Madrid gana siete a uno en el Bernabéu si habla de tácticas ni de sistemas Iker los futbolistas de hoy en día no se miran a la cara en espejos será miran en Aizoon te setecientos pavos bienvenidos al fútbol del siglo XXI esta es la música de uno de los mayores centros neurálgicos de emociones que existe en el planeta se llama Carrusel deportivo aquí en este carrusel viven almacenados toda clase de recuerdos pese a los goles

Voz 45 48:46 pues bien las

Voz 1995 48:49 mayores gestas que se recuerdan

Voz 46 48:50 Rafa Nadal Historia sea capaz de anotar

Voz 10 48:54 de las polémicas más candentes averno mérito que te metas cojear micro porque roja está clara pero no te metas con acierta también sin ustedes es más incontrolables

Voz 46 49:05 Arnau Alberto Contador con una cara sufrimiento tremendo vuelve a levantarse la bicicleta

Voz 10 49:10 bueno bueno eso no

Voz 4 49:12 hemos venido al territorio de Carrusel porque este fin de semana se ha disfrutado de la primera jornada de la segunda vuelta queremos valorar de manos de su director como ha sido el fútbol que hemos visto al que vendrá como queda cómo va a quedar la Liga sin si cambia algo vamos la Copa la Champions y el Mundial de Rusia que ahora llega a decir que está a la vuelta de la esquina es una expresión muy de fútbol así que Dani Garrido muy buenos días qué tal tiene hablado muy buenas daría ayer hizo dieciséis horas de radio y hoy a su día libre vale así que hay que está un lunes al sol Lunes al sol lleva están en casa escuchando hay mucho mejor hombre eh tú eres consciente que que Carrusel habrá que hablamos de la segunda vuelta y todo lo que va a venir este año y ese mundial que está la espina entonces consciente que el les es pura terapia hay gente que se ahorra mucho dinero en médicos en pastillas cárceles terapia no sé si también ti

Voz 1388 50:04 me me doy cuenta cuando algún familiar algún amigo me dice joe es que me levanto por la mañana estáis con la primera edición y me pongo a comer pongo la radio si estáis en la siesta me levanto voy a merendar algo voy a la nevera pongo ya está Carrusel voy a cenar ahí también hombre pues es un entretenimiento terapéutico no lo sé pero sí que seguimos la que estamos hoy

Voz 4 50:21 todos razonó yo sabes que lo único que llevaría fatal es lo de empezar a las tres y empezar a hacer algo a las tres de la tarde un domingo hay veces que tenemos a la una o las doce ya

Voz 1388 50:33 vamos a tomará una en a través de la Edad Media a la primera

Voz 4 50:35 con el primero de los partidos Moneo en fin bueno yo por el momento el el campeonato de Liga emocionante en otras ediciones ha sido muy emocionante no está siendo muy emocionante pero en cuanto a fútbol estamos que estamos estáis viendo buen fútbol

Voz 1388 50:50 yo creo que está en cuanto a nivel futbolístico algo por debajo de las de las anteriores ediciones es verdad que ha habido habido algunos cambios en el Barça Luis Enrique que es verdad que con el ese jugó jugó bien posiblemente en el el Madrid ha jugado en otras en otras ediciones es mejor con con Zinedine Zidane hizo hay una especie de clase media después hablaremos de de de algunos equipos que sí están demostrando gracias al sello de sus entrenadores el caso del del entrenador del Girona el caso de Bordalás en el en el Getafe el caso de Mendilibar en el en el Leiva en un sello como como entrenadores en cuanto a nivel futbolístico excluyendo al Barça que está arrasando está demostrando un poder tanto ofensivo como un talento defensivo muy grande el resto yo creo que en cuanto a nivel de fútbol en la Liga esto un pelín por debajo de otras ediciones creo

Voz 4 51:32 cómo se explica eso

Voz 1388 51:34 pues no lo sé no lo sé hay hay algunos que dicen que quizá es porque hay talentos que que han marchado de la Liga el caso de Neymar que soy el PSC el caso es que por ejemplo en en Inglaterra

Voz 4 51:45 es que su equipo precisamente se que está arrasando