Hoy por Hoy (22/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0228 00:11 son las once a las diez en Canarias la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado que se investigue la vigilancia políticos en relación con la preparación de la consulta ilegal del pasado uno de octubre en Cataluña entre otras cosas la magistrada llama a declarar un coronel de la Guardia Civil impide por ejemplo documentación a los Mossos d'Esquadra sobre los protocolos de protección a algunos miembros del Gobierno catalán cesado amplía Alberto Pozas

Voz 0622 00:33 la magistrada impulsar la única parte de la investigación en torno al porque es que queda en la Audiencia Nacional la actuación de los Mossos impide entre otras cosas el detalle del dispositivo de seguridad desplegado en torno a políticos y autoridades en fechas cercanas al uno de octubre Asuntos Internos de la Policía Nacional solicita cualquier expediente abierto de agentes de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante el referéndum muchas de estas diligencias se ponen en marcha a petición de Josep Lluís Trapero es mayor de los Mossos imputado e incluyen también la testifical del coronel Pérez de los Cobos coordinador del operativo de seguridad una testifical también reclamada por el Supremo

Voz 0228 01:04 el presidente del Parlament de Cataluña va a anunciar en unos minutos quién es el candidato con más apoyos para presentarse a la investidura lo previsible es que sea Carles Puigdemont que se encuentra en estos momentos en Dinamarca ya que hoy participa en un acto de la Universidad de Copenhague y la Fiscalía ha pedido recordemos al Supremo que active la euro orden para que pueda ser detenido allí la primera reacción del Gobierno danés ha llegado hace unos minutos de parte de suministro de Exteriores Ander Samuel San quién considera que el futuro de pulmón es competencia única de la justicia

Voz 4 01:30 convenció a acabo de enterarme aquí de que ha llegado a Copenhague realmente no atañe a mi departamento sino que es un asunto fuera el ministro de Justicia así que no tengo nada que Kamen sudar

Voz 5 01:52 la búsqueda de estas dos embarcaciones con seis niños y XXXV adultos a bordo comenzaba durante la pasada noche cuando se recibían varía llamada de personas que alertaban de la salida de varias pateras de de tierras norteafricanas tras el operativo de búsqueda de rescate que ha puesto en marcha Salvamento Marítimo la Salvamar Gadir rescataba a treinta y seis personas de una patera en la que viajaban veinte varones de mujeres y niños quiénes fueron trasladados al puerto de Barbate al que han llegado a las ocho de la mañana y de forma paralela la patrullera Río Miño de la Guardia Civil han rescatado a cinco varones de origen subsahariano que posteriormente han sido trasladados por la Salvamar Toulouse que los ha evacuado hasta el puerto de Tarifa al que han llegado en buen estado de salud también a las ocho y cuarto de este lunes

es un joven de veintiséis años ha muerto tras ser apuñalado en una pelea esta pasada noche en Pájara en Fuerteventura la Guardia Civil ha detenido ya esta mañana a un hombre con antecedentes delictivos por su relación con el crimen desde hoy se puede comprar en las farmacias la prueba de diagnóstico del sida sin necesidad de prescripción médica el lote completo cuesta treinta euros y el resultado se conoce en veinte minutos

Voz 1275 03:00 el Madrid en Madrid será van a ser la instructora del Tribunal de Cuentas encargada de investigar el sobrecoste del Tranvía de Parla no aprecia irregularidades contables y justifica que el coste de las obras se incrementará en treinta y nueve millones tumbas y los escritos de la Fiscalía del abogado del Estado Pedro Jiménez

Voz 1712 03:16 la delegada instructora del Tribunal de Cuentas no aprecia irregularidades contables en el Tranvía de Parla sólo apunta ciertas irregularidades administrativas propias de ser planteadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el acta de liquidación provisional subraya que las obras pasaron de ciento tres a ciento cuarenta y dos millones de euros por las modificaciones del proyecto que estaban avaladas por razón de interés público y que ha quedado perfectamente justificado

Voz 1275 03:42 en la capital el PP acaba de registrar su anunciada querella contra el Gobierno de Manuela Carmena por presuntas irregularidades cometidas en la compra de Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 03:50 buenos días el portavoz del PP acaba de mostrar el texto de esa querella criminal que ya han presentado por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con va dirigida contra la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés y el director gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia ante los indicios de supuestas irregularidades en la cesión del contrato de Bici Mad básicamente según José Luis Martínez Almeida que el precio de diez coma cinco millones de euros es lesivo para las arcas municipales y que se hizo sin los informes preceptivos que justificaron el precio pagado el PP insiste en pedir la celebración de una comisión de investigación que ya fue rechazada en el pleno del mes de noviembre los abogados del Tour

Voz 1275 04:30 Tofiño atendieron en dos mil diecisiete en Madrid a más de siete mil víctimas de violencia de género datos que acaba de ofrecer en Hoy por hoy la letrada que preside este servicio Marisol Cuevas a la que hemos preguntado también por el difícil papel que se ven obligados a desempeñar en ocasiones como el pederasta de Ciudad Lineal

Voz 3 05:43 esto yo que yo he vivido

Voz 1995 05:54 once y seis minutos una hora menos en Canarias quién será el primero que haga el chiste sobre algo huele a podrido en Dinamarca

Voz 7 06:00 acá

Voz 1995 06:01 quién será el primer comentario jocoso sobre Ryanair a esta hora ya habrán visto a Puigdemont sentado en el asiento del centro en un bueno low cost que ya es mala suerte que te toque el asiento del centro que no fueron locos recuerda ustedes cuando soñamos con una nueva generación de políticos capaces de pedirnos el voto mirándonos a la cara bien pues era por Skype en remoto dice la prensa el CEO de Google que la inteligencia artificial tendrá un impacto mayor en nuestras vidas que la electricidad o el fuego si la inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas por favor que lo haga pronto no es que tengamos prisa es que no nos fiamos

Voz 8 06:34 muy atentos al informe que

Voz 1995 06:42 publica Oxfam en Reino Unido el uno por ciento de la población se queda con el ochenta por ciento de todas la nueva riqueza el uno por ciento que coincide con los que ya son ricos se llevan el ochenta por ciento de todo afortunadamente a pesar de todo hay gente interesada en hacernos mejores ponernos la vida un poco más fácil atentos esta historia porque cuatrocientos millones de personas y están a punto de cambiar su vida a mejor entienden Eduardo Jorgensen estaba en tercero de carrera no hace tampoco demasiado tiempo estaba haciendo practicas una niña con diabetes entre la consulta colocó su bomba de insulina sobre la MS dijo no pienso seguir con el tratamiento que se niña es la razón primera de que Eduardo sea hoy el innovador joven más importante de España según el MIT el Massachusetts Institute of Technology que es quizá la institución científica más prestigiosa de Monda que Eduardo Jorgensen buenos días buenas ideas estamos al lado una eminencia Tom que no todos bienvenidos Juan viene de dos años tienes Edward XXVI trata incumplidas veintiséis cuando el treinta y uno de diciembre Senna por encima de los pequeños de Douglas redujese Cy L más pequeño eso claro ahora ahora no pero hace unos años eso de determinaba la vida de uno cierto horas el mar llevabas un año diferencia con el que había nacido de enero según el MIT el innovador joven más importante de España vaya listo de la clase que estamos acostumbrados habla siempre de gente lo que nos roba o que utiliza los atajos que da el sistema para hacerse rico y además tú has decidido hacer la vida mejorará a las personas porque

Voz 9 08:26 pues un poquito por lo que decías yo vengo de una familia el mundo de la medicina a mí siempre me ha llamado la atención el ayudar a las personas quería ser cirujano estando en como estudiante pues ocurrió aquel evento en la niña rechaza la terapia a mí me dejó en la la niña decía pues que sigan pudiera fiestas de cumpleaños que si no ir a excursión el colegio vivía preocupada las agujas me parecía que en una enfermedad que conocemos también como la diabetes es no debía pasar así que decidí lanzarme a ello hay cuatrocientos

Voz 1995 08:55 y dos millones de personas además a veces en estos tiempos está en auge decirle desgraciadamente no es una enfermedad que ya hemos conseguido conseguir erradicar ni controlar sino más bien todo lo contrario nuestros hábitos hacen que la diabetes quince horas en cuatrocientos veintidós millones prevalente esta cifra va a ir a más tú puedes modificar a mejor la vida de cuatrocientos veintidós millones de personas

Voz 9 09:15 pues nosotros lo que hemos intentado básicamente es un páncreas artificial pero cuando uno oye esto piensa Juan qué cosa más rara esto se tiene que meter dentro del cuerpo y tal pero no porque lo hemos hecho no invasivo es uno de sus valores diferenciales lo que tenemos nosotros es básicamente un algoritmo que es capaz de predecir la cifra futura de glucosa que va a tener el usuario hilo hace pues cogiendo información y representando La a través de una eso el paciente puede preguntar oye qué pasa si me tengo una de entró hora o qué pasa así pues salga o a correr durante una hora al final esto a los pacientes les genera muchas dudas y no saben cómo actuar al respecto en su día a día nosotros les diremos oye mira pues te viene bien hacerlo o no te viene bien hacerlo sino que tienes que buscar a esta alternativa por último cerramos el círculo del tratamiento de la diabetes con un parche de administración de

Voz 7 10:00 es colina sin ningún tipo de agujas que hemos inventado

Voz 1995 10:03 Carter estuve a la misma

Voz 7 10:05 desde inventado a hombros

Voz 1995 10:07 que estamos hablando visto lo de Cristiano con el teléfono móvil

Voz 7 10:12 no es décimo

Voz 1995 10:15 Down páncreas artificial no invasivo la invasión que que dices tú de la juventud el futuro es el presente sino mejore todo es que no estamos hablando del del futuro no está hablando de tengo proyecto tú estás hablando de algo que ya existe que que yo estaba antes en tu página básicamente está buscando elementos para criticar te digo ahora aquí por aquí

Voz 9 10:38 esa sigue buscando argumentos dijo

Voz 1995 10:41 sí es muy sencillo sea lo que propones es casi casi evidente como una como nadie no había pensado en predecir qué es lo que le iba a pasar a alguien para entender cómo funciona su cuerpo y a partir de ahí tratar de de de de curarle otra tarde anticiparnos a su caso en el que ahora nosotros aquí

Voz 9 10:56 los problemas básicos no el primero que es que no estamos acostumbrados a trabajar con una medicina predictivo de personalizada toda la vida ha sido una medicina que se basaban estudios empíricos esto es una población muy grande y ahora eso está cambiando muchísimo por las personas por quieres la inteligencia artificial no lo está permitiendo hoy hay técnicas que nos ayudan a poder identificar problemas que antes en los escapaban personalizar cada vez más y el segundo es que diabetes es un negocio enorme al final en el mundo pues como tú decías cuatrocientos veintidós millones de personas que están consumiendo fungible es día a día acaba generando un un unos ingresos que no se puede permitir perder una gran hombre

Voz 1995 11:30 ah pero tú esto no lo has hecho por la pasta nada bueno seguida les vamos a preguntar no sé para qué porque no como ese Sepang creas que les explique cómo es el algoritmo no lo vamos a pero hay que preguntárselo que estamos ante uno de los tipos que ha decidido dedicar subirán cambiarla nuestra eso eso es tan extraordinario que vamos a seguir hablando contigo no te muevas vas a tener que responder muchas cosas once once minutos una hora menos en Canarias escúchame corre

Voz 6 12:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:39 once y dieciséis minutos una hora menos en Canarias acaba de renovar Kepa por él es que sabes qué pasa con señor muy listo o tratamos de compensar de otra manera habla de otra cosa para para elegir portero del Athletic ir ahora hablamos de cómo se hace un páncreas eficacia no como que con pensamos la Navidad porque además perdón el hermano de nuestro invitado juega la selección danesa

Voz 7 17:05 poco tu hermano juega a fútbol

Voz 1995 17:07 tú inventa las surge tras la vida de las personas con el Dinio Elián no

Voz 9 17:13 con la Familia desde luego sí es de origen danés

Voz 1995 17:15 por lo de Jorgensen Eduardo es uno de los jóvenes según la revista en MIT el más innovador de de de nuestro país el CEO de extensos que es una compañía que ha decidido transformar la vida de mucha gente porque la enfermedad

Voz 7 17:30 ah no solamente acaba haciendo algo doloroso y un proceso complicado para quién la padece sino que acaba

Voz 1995 17:34 que estando toda la vida probablemente esa niña que llegó a tu consulta ahí dejó la bomba de insulina es que esta bomba se hace dueña de todo acaba decidiendo qué es lo que hace como lo hace cuando lo hace la por fin se adueña de todo y es una de las grandes peleas una de tus de tus grandes objetivos es acabar con la vida de de mi vida es mía no de enfermos

Voz 9 17:57 desde luego desde luego para nosotros es muy importante que al final no acabe modificando toda tu rutina que no tengas que dedicarle toda tu vida a una enfermedad creemos que en el siglo XXI las enfermedades crónicas pueden dejar de molestar unos a todas horas simplemente será algo que tenemos que tener en cuenta de vez en cuando que tenemos que ajustar un poquito nuestra pauta de vida a nuestras condiciones pero no que nos impidió hacer cosas

Voz 1995 18:19 hoy hemos conocido por ejemplo hoy en España se ponen a la venta o el kit para que tú puedas saber si tiene VIH y puedas hacerlo en casa en tan sólo veinte minutos que cuesta treinta euros hoy que parece increíble que hasta hoy uno tuve era que no no tuviera acceso fácilmente a eso y también como comentábamos antes el el CEO de Google ha dicho que la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida de de una forma mucho más de lo que lo ha hecho la electricidad lo que en su día lo hizo el fuego en el fondo tu algoritmos de inteligencia artificial trata de adelantarse a lo que a mí me va a pasar en los próximos minutos

Voz 7 18:52 para eso sí desde luego nosotros el cómo

Voz 9 18:55 canciones que cogemos la información que el usuario pues ya está generando hoy en día con todos estos dispositivos tanto de pues sensores de glucosa como los Smart guanches feedback los teléfonos móviles y con esa información lo que hacemos es nuestro modelo entiende como es la diabetes de este paciente es capaz de decir pues si ahora estoy así y ante ese estado de esta forma dentro de dos horas voy a estar de esta manera y eso es lo que la ayuda realmente al paciente porque él sí come y no sabe cómo va a estar dentro de dos horas no pueda actuar no sabe cuánta insulina ponerse si tiene una idea un estima

Voz 24 19:27 tal como puede avanzar pues ya puede solucionar todos los problemas es también no sólo la enfermedad también su estado eso psicología no porque tranquiliza el con nos que no tiene que estar pendiente por lo cual le da una cierta calma imagino algo que es que

Voz 9 19:44 la enfermedad desde luego de hecho nosotros cuando diseñamos el sistema con los pacientes de lo que nos dimos cuenta de que en el fondo querían pues como una madre que estuviese ahí preocupado por ellos me lo que tuviese información veraz que no fuese simplemente lo que tú puedas encontrar en Internet

Voz 7 19:58 bueno como nosotros estamos todo el día todo el santo día hablando de

Voz 1995 20:02 de tipos que no son muy ejemplares adiós se dedica a contar las cosas ocurren generalmente en ella no incluye gente ejemplar vamos a repasar esta no solamente en la que esto oro porque no solamente el tuyos animamos un invento que hace que nos sintamos orgullosos debe cuando tú vayas lo de España lo sé si así somos todos Wall que Eduardo miramos al futuro en esa lista el pan que es artificial de Eduardo reúne todas las consideraciones de impacto de ingenio innovación que lema Haití que es corrígeme una de las instituciones científicas académicas más relevantes del mundo la mayor pues es lo que más valora no es el premio más prestigioso del mundo la innovación pero hay otros diez españoles menores de treinta y cinco años en esa lista y la verdad es que pues ahí gente muy interesante hay por ejemplo Javier Carrera que está en Stamford de la Ivy League que investigue la resistencia de la bacteria E coli a los antibióticos Andrés Castellanos en Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid qué desarrollado células solares flexibles y transparentes en esa lista de tipos con menos de XXXV años aparece también Rosa monje debió que son dispositivos para testar fármacos Invitro que están fin ante o Montse Medina que ha a una plataforma te activa para profesionales del del marketing hay mucho talento en este país si se pone en valor no se corrígeme parece que se pone en valor fuera no aquí

Voz 9 21:25 desde luego para mí de hecho es una de las cosas que más pena me da porque nosotros recién egresados de la Universidad no teníamos nada en nuestros bolsillos y tuvimos que buscarnos la vida para fundar la compañía en España conseguimos muy poquito de todo hasta la fecha hemos conseguido menos de un diez por ciento del capital total que ha conseguido la compañía ya hemos tenido que ir a sitios como es Emiratos Árabes Unidos Inglaterra ahora tenemos a un miembro el equipo en Australia porque el Gobierno ha invertido nosotros pero España es complicado el Gobierno de Australia seis gobiernos que dices cómo te vas a las antípodas pues porque no son regalado dinero literalmente

Voz 1995 21:55 han regalado dinero pero

Voz 9 21:57 no han pedido absolutamente nada a cambio más que pena recogerlo

Voz 1995 22:01 y claro ahí está a mi compañero un gobierno regalando y uno a alguien que está tienes tiene todo el sentido hay una cosa que hace es no sabemos de el páncreas es uno de lo vas a preguntar por el fondo con aunque nos cuentes como funciona algoritmo vamos a entender exactamente cómo funciona pero hay algo haces muy bien que eso sí que podemos debemos poner foco y si nosotros podemos ayudarles cuente con nosotros lo cuentas muy bien estaba muy importante muy importante tener buenas ideas Isabel comunicar bien las ideas en año dos mil dieciocho es fundamental contar las ideas grabábamos cocinar a las intuyen año dos mil quince qué grado tres entonces veintitrés bueno pues este es Eduardo con Veintitrés

Voz 2 22:44 Carlos Menem y su duelo por Fesser

Voz 15 22:47 no

Voz 2 22:50 no

Voz 1995 22:53 este año hemos visto que hubiese hecho vídeos poco en los propios pacientes contando los pros los los problemas que les provocaba la diabetes

Voz 25 23:01 lo estoy jugando con sus amigos quizá haya hecho encantados

Voz 1995 23:07 pues productos de grabar rodar contar esa historia imagino que muchas veces

Voz 26 23:11 claro en el en el MIT

Voz 1995 23:14 ya te manejaba esto se hace unos meses ya te manejaban de una forma muy diferente

Voz 27 23:18 Muñoz arte de San Boi normalicen informó o incendio óptima

Voz 1995 23:26 disfrutas esa parte de tu trabajo que consiste en contar tu tu descubrimiento contar tu aportación que es en estos días flamante tan importante como cero la verdad

Voz 9 23:36 me gusta mucho y yo una parte importante es el médicos estar de cara al público con lo cual te tienes que sentir

Voz 1995 23:42 a ir cómodo pero a mí yo recuerdo esa primera vez

Voz 9 23:44 los vídeos que has puesto cuando me ponía enfrente de la cámara o ante el público eran muy complicado de tienes un pánico escénico que tienes que acabar venciendo pero después de haberlo hecho tantas veces como hasta la fecha la verdad es que es algo que me gusta mucho

Voz 1995 23:56 disfruto en el escenario me lo paso bien a veces intentona

Voz 9 23:59 a jovencillo con lo cual lo de hablar en público seguiría haciéndolo porque me vendo

Voz 1995 24:03 está bastante Itu páncreas artificial digamos todo el pack porque es una es una app en este nuevo mundo y nuevas narrativas y nuevos códigos y el código de las apps de las aplicaciones para el teléfono móvil de su interno donde ya Nos guste Nos guste Nos manejamos si es una forma además de posición tengo aquí la de juegos de El Correo electrónico Tengo una de salud por cierto me dice todo lo que andaba sí yo consulto a menudo que va a ser muy cara actúa va a ser muy caro este páncreas y ese sistema

Voz 9 24:35 pues no a ver Nos un para nosotros es muy importante que sea accesible al mayor número de personas posibles por eso vamos a intentar hacer una estrategia en la que sí que habrá una premium para usuarios ellos podrán acceder a contenido ilimitado pues de las predicciones de las recomendaciones pero tendremos una versión gratuita en la que si el usuario controla bien su enfermedad seguirá pudiendo acceder a este contenido premium pues canjeados los puntos por predicciones por las recomendaciones por las recetas aquí tendremos hacia las aseguradoras privadas hospitales farmacéuticas sean los que financien a este sistema para sus pacientes para aquellos

Voz 1995 25:11 o sea que no va a llegar una gran el gran gran farmacéutica que dame eso que ya me encargo yo de estuve lo iba a costar quinientos dólares a eso no va a ocurrir

Voz 9 25:23 no es la verdad de desde muy prontito con los valores de la compañía nosotros nos planteamos que queríamos hacer con esto oí vimos que no era algo que quisiéramos desarrollar rápidamente y vender para que los casé otro o para que lo metidos en un cajón nos preocupa mucho que llega al mercado Nos preocupa que pueda ayudar a las a los pacientes y por eso el desarrollo lo vamos a hacer nosotros recibiendo todos los apoyos que podamos desde luego no nos vamos a cerrar a eso pero no dejándolo en manos de otra

Voz 1995 25:49 que habéis tenido ofertas de grandes seis siniestros personajes

Voz 9 25:53 al algo llega no hay y sobre todo que cada vez se abren más conversaciones pero lo que hemos sabido hacer muy bien es negociar eso para que sea simplemente apoyos no control eso eso es algo que es muy importante en el hemos contado con muy buenos apoyos a nivel de negocio para ayudarnos

Voz 1995 26:09 cuatrocientos veintidós millones de diabéticos en el mundo algo así con que os de un euro cada uno tu vida vamos que dedica al fútbol pero el que va a ganar se sitúa Chile desde luego es que está en la selección danesa es es un apellido fantástico para poner una desde luego si queda bien se nota que es daneses pues si nos gusta mucho cuando vayas por ahí pues si te preguntan en España somos todas así somos todos hablamos bien tenemos buenas ideas somos capaces de de de llevarlas a cabo porque al final todo lo contaba muy bien Enrique Morente el cantaor contaba que las ideas son de que las hacen que todo el mundo tienen ideas Fantastic todo el mundo sólo hago yo Vicuña cuñados todos sabe pero es muy poca la gente que va y lo hace

Voz 9 26:58 lo importante de la ejecución sin duda se aquí

Voz 1995 27:01 eh enhorabuena muchas gracias has dejado aquí un poco en fin que está inventado un páncreas idea el muchacho que hemos hecho nosotros con nuestro vidas pues qué hacemos pues ya es muy tarde para jugar en las elecciones toda la partir había eh muchísimas gracias era pero gracias por muchos para estar aquí por supuesto pero gracias por entender la vida de esa manera por ejercer tu profesión de esa manera y por ayudar a cuatrocientos veintidós millones de personas que no se llevan bien con el azúcar y todo indica a que esa relación con el azúcar va ir a peor e va a haber mucha más gente que va a necesitar de inventos como tuya que si te encuentras con el resto de los premios en esa lista al MIT tú les das una oraciones aparte y que digan que sí quienes ya somos todos iguanas Eduardo Jorge millones gracias a muchas gracias a vosotros experimentaron un verdadero placer bueno como no queremos acabar acomplejados el día vamos a hablar ahora de comida que hoy empieza Madrid Fusión hace dos días después de que el padre de la cocina moderna falleciera fuera éxito Bocuse murió el pasado sábado oí imaginamos que hoy en Madrid Fusión que se abre ahora mismo se en el uno Rato nada en unos minutos nos vamos hasta la difusión

Voz 3 28:31 eh omitió sin sin Cap Cana ver qué espera

Voz 1995 35:02 decía Paul Bocuse quizá el mejor cocinero de la historia y a quién había asumir la paternidad el movimiento bautizado como nouvelle cuisine todo era un invento de Paul Bocuse Paul Bocuse murió este sábado a los noventa y un años y no es difícil imaginar la consternación que este suceso ha producido más en el universo de la cocina comprar haremos enseguida han en Madrid Fusión sino en toda Francia Carmen Vela ex corresponsal de la Cadena SER en París Carmen muy buenos días cómo está siendo la despedida de de Paul Bocuse en Francia es una de las grandes figuras contemporáneas

Voz 15 35:36 realmente es una estrella nunca mejor dicho como lo era si seguirá siendo porque eso sin ver esto es esto gastronomía hay su imperio van a seguir existiendo no algunos cocineros de postín como es Annika helenos han pedido un homenaje nacional como el que recibieron en los meses pasados el músico Johnny Halliday o el escritor sean dos comenzó en Alsacia los cocineros con estrella han propuesto ofrecer en sus restaurantes por ejemplo

Voz 40 36:04 eh eh las OPA el consomé de trufa encubierto al de que el que preparó para Valery Giscard D'Estaing porque que se considera pues una de sus de sus mitos no eh dicen que es un concentrado de técnica buenos ingredientes el Lyon donde era más conocido desde luego que cualquiera de esas de sus alcaldes

Voz 15 36:25 el hoy ministro del Interior que viene de allí pues

Voz 40 36:29 ha recibido homenajes de todo tipo desde la gente corriente que ha depositado flores en su es estatua hasta numerosas escenas de Ariño en el mercado en ese en esa galería que encierra restaurantes y tiendas gourmets y que es verdaderamente una maravilla y que todavía hace poco se le veía pasear los domingos por allí no tenía esa costumbre ir desde luego número Nos hicimos y homenajes de de los cocineros de todo el mundo en España por ejemplo Juan Mari Arzak ha dicho que era el mejor cocinero del mundo no de la historia y por supuesto los políticos no presenta La República de los ex primeros ministros etc

Voz 1995 37:10 pero Carmen la verdad es que la la nouvelle cuisine tiene una fama merecida en ocasiones de periodista en pero no sólo es un homenaje bastante más popular en la gente Illana conoce y valora lo que ha hecho Paul Bocuse

Voz 15 37:24 eh bueno es muy conocido fue pionero en muchísimos aspectos fue el primero lo que es lo que fue a la televisión a promocionar la gastronomía fue el primero que puso un restaurante en Japón y en Estados Unidos el decía que la cocina es más improvisación y no una ciencia de arte que haya que respetar estos seguramente chocará con la máxima de muchos cocineros famosos en España la cocina decía es común cuadros se pinta allí donde uno va ya

Voz 18 37:55 esto de la artista no por eso lleva a todas

Voz 15 37:58 Artes estaba en todas partes su verdadera hazaña fue la construcción de un imperio que genera cincuenta millones de euros de cifra de negocio e gracias a una cadena de restaurantes tiene efectivamente hubo uno que ha permanecido durante cincuenta años con tres estrellas pero tiene muchísimos eh restaurantes que son que son a los que va a la gente corriente de la clase media eh es decir que que si es muy muy muy popular en Lyón tiene esa galería acaba de mencionar con cafeterías restaurantes tiendas y y desde luego estaba siempre llena no me está siempre llena

Voz 1995 38:37 hay que decir que es un gran gran gran seductor sedujo a

Voz 7 38:41 a cambio la forma en la que nos acercamos a la cocina

Voz 1995 38:44 popularizó la convirtió algo muy muy exitoso y muy elitista negó bastante mil Sin como nos cuenta Carmen plenamente ir una vida

Voz 7 38:53 el intensa vamos a decirlo

Voz 41 38:57 dicen que era el realmente

Voz 15 39:00 hoy he exagerado en todo era muy grande era muy alto comía

Voz 42 39:05 un muchísimo tenían muy buen gusto

Voz 15 39:08 esto por supuesto desde luego era un gran seductor tenía tres mujeres lo asumía plenamente la primera con la que se casó en mil novecientos cuarenta y seis y le dio una hija Françoise la segunda de nombre muy parecido Ramón era directora de clínica in dubio con ella un hijo Jerome hoy está a cargo ese hijo al que fue reconoce fue reconocido con dieciocho años nada más pero está a cargo del Imperio en Estados Unidos y la tercera mujer sea más Françoise como su hijo la conoció en mil novecientos setenta y uno creo que empezó siendo su jefa de prensa ahí es hoy pues a la que se ocupa de preservar la marca la imagen del Imperio no lo han subido siempre presumía de soy yo tengo tres estrellas detenido tres operaciones de corazón todavía tengo tres mujeres

Voz 7 39:54 con las que en convivía simultáneamente bueno ese prototipo de una frase

Voz 1995 40:01 pues eh el padre de de la nouvelle cocina hoy aparecerá en todas las compras en ese en en Madrid Fusión enseguida nos vamos hasta hasta allá pero hay que decir que un país como Francia es muy reciente la nouvelle cuisine Carmen realmente es un invento bastante gente pero sería muy difícil ahora mismo entender a Francia sin esa parte gastronómica

Voz 15 40:22 sin duda bueno es es es un un un arte que está asumido como como parte

Voz 41 40:29 de la riqueza de esa eh

Voz 15 40:32 entonces lo que llaman la excepción francesa no sí bueno podríamos hablar durante horas de gastronomía de cómo los franceses han promocionada la gastronomía un día si queréis os hablo del cheque del bono comida en los restaurantes están siempre llenos yo me preguntaba por qué pero bueno hay un bono

Voz 7 40:51 subvencionado por el Estado

Voz 15 40:54 con el que todos los franceses que pueden van a comer todos los días a un restaurante o pagan parte de ese restaurante con con el bono que el que les que está nada no es una manera de de de digamos también de hacer economía

Voz 1995 41:10 de además de socializar y hacer que la gente de que diera circule y que la gente tenga otro tipo de relación con un entorno que define ese dinero que nos cuenta Cármenes que da idiosincrasia francesa no se entendería sin una copa de vino en un restaurante comiendo algo coma latiguillos así forma parte de forma totalmente pues seguiremos de Paul Bocuse uno de los agentes el más grande de la cocina según Arzak que nos dejaba el pasado sábado con treinta y un años hay que recordar su máxima decía que hay que trabajar como sino fuera vivir hasta los cien años poco le ha faltado

Voz 26 41:45 vivir como si fuera a morir mañana

Voz 1995 41:47 pocos uno de los grandes de la gastronomía Carmen Vela corresponsal de la Cadena SER en París muchísimas gracias Elena y parte y es muy muy muy normal y los otras todavía sigue mirando Donna forman poco herir a un buen restaurante a comer y esas cosas bueno pues a lo mejor también solamente es compatible pero debemos empezar a desterrar esa idea de que la cocina elaborada la alta cocina es solamente bueno pues hay que empezar a acostumbrarnos a comer de una forma distinta a como lo hacemos que es compatible con sí claro no deja con Domingo Comas a grabar las doce y cuarenta y dos minutos una hora menos en Canarias vamos a seguir hablando de de comida porque yo ya tengo hambre un poco de comida Andres presenta quedarán a mí me da hambre te dice la palabra jamón intérprete empieza un jamón no ojalá que todo fue tan fácil once y cuarenta y dos una hora menos en Canarias

Voz 6 42:48 en la Cadena SER Hoy por hoy con tónica

Voz 1995 47:53 pues la muerte de Paul Bocuse sobrevuela el lunes la inauguración de uno de los principales eventos gastronómicos del año a nivel mundial ahora mismo hoy comienza ahora a Madrid Fusión el encuentro que reúne a la Vanguardia con la creatividad el día en que un Ferran Adrià presentó las sferificaciones fue la difusión o el caviar de aceite de oliva lo donde por ejemplo Ángel León se propuso concentrar en un plato la luz del mar

Voz 7 48:17 todo eso se presento

Voz 1995 48:19 un día como hoy en Madrid Fusión Carlos Cano Editor de Play Gastro en la Cadena Ser y como es lógico hoy se encuentra en el Palacio de Exposiciones y Congresos Madrid en pleno meollo Carlos buenos días

Voz 52 48:29 hola buenos días como es Paul Bocuse imagen

Voz 1995 48:31 no que aparece hoy en todas las conversaciones

Voz 52 48:35 ahora mismo se está produciendo la inauguración oficial de Madrid Fusión con las autoridades y con todos los cocineros encima del escenario y estoy convencido de que están hablando con Lucus pero eh pues como estoy hablando ahora con vosotros yo lo puedo escuchar pero desde luego ha sido es una pérdida impresionante una una figura histórica e en el mundo de la cocina y desde luego va a estar muy presentes en todas las conversaciones claro como el programa ya estaba impreso previamente no hay nada escrito sobre homenaje a Paul Bocuse pero seguro que la organización lo va a improvisar porque no se puede pasar por alto una noticia de esta envergadura

Voz 1995 49:13 ahora es cuando toma a broma de que velas bandejas estaba medio llena como señal de respeto se den en el lustro de ser a un cafecito de silencio ahí donde en fin desde luego que va a ser una de las grandes noticias pero lo que sí está previsto es que Madrid Fusión una vez más vuelva a representar La Vanguardia de todas las vanguardias en el mundo de la gastronomía aquí se presenta así lo que no se presente este año en Madrid Fusión no no no no tendría sentido no no será relevante

Voz 52 49:41 sí la verdad es que hay un montón de cocineros de todo el mundo presentes en en este congreso enseguida por ejemplo a empezar una ponencia de un cocinero japonés que hace sus y hasta ahí más o menos todos normal pero es rompedor en su país porque ha llenado la barra se preparan sushi de mujeres que por lo visto en Japón es una cosa que no se suele hacer porque está vamos a suele decir que allí las mujeres son más lentas calientan el pescado bueno por los japoneses algo que a nuestros ojos es completamente insista pero que forma parte de la tradición japonesa y que este cocinero que ha venido hoy a Madrid Fusión eh está empezando a cuestionar eh con su propia empresa llevándolo de de mujeres que preparan sushi pero bueno también se va a hablar por ejemplo de decir son mejores las lubinas salvajes o las de piscifactoría Elena Lucas del restaurante era lo Vita de Soria hablar de cómo convirtió al bar de sus padres en un pequeño pueblo de Soria Navaleno en un restaurante con estrella Michelin pastar por aquí Quique Dacosta el tres estrellas Michelin que llevaba tiempo sin venir a congresos de este tipo los cocineros disfrutar de Barcelona que acaban de ganar su segunda estrella también gastarle en Arzak bueno un montón de de cocineros y cocineras aunque no tanto desgraciadamente que van a hablar sobre lo último de su trabajo

Voz 1995 51:05 además de de Japón que si el país invitado Sevilla como ciudad también va a estar muy presente hay buen ambiente en este tipo de de Ferias imagino que todo el público tiene un tipo de interés profesional más allá de estas tiene algún tipo de interés profesional en ver pronto al de cuáles son las novedades las nuevas técnicas hay buen ambiente entre los cocineros y demuestra de difusión que dos cocineros españoles solamente son un gremio unido