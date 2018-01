Hoy por Hoy (22/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias hoy por hoy

Voz 2 00:06 José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días Carles Puigdemont ya formalmente candidato a la Presidencia del Gobierno catalán el presidente de la Cámara autonómica Roger Torrent ha anunciado hace media hora la propuesta del dirigente independentista huido de la Justicia Ike desde las ocho y media de la mañana se encuentra en la capital danesa en Copenhague para intervenir en una charla Universitària vamos en directo al Parlament Pol Foradada después de hablar con todos los grupos Roche Torrent propone la investidura de Puig Gamón al ser el único candidato capaz de reunir apoyos suficientes para ser elegido Food contrataques Quilmes supo Potes Suri propuso Corea la Cambra diputada sueño Carles Puigdemont Picasso yo Coma candidato a la presidencia en un discurso breve sin preguntas Tirreno ha fijado

Voz 3 00:50 fecha para el pleno que se va a celebrar la próxima semana a pesar de ser consciente de la situación de pulmón afirma que su deber es hacer todo lo posible para que todos los diputados puedan expresarse y anunciado que mandado una carta al presidente Rajoy para explorar todas las vías posibles para superar la situación anómala dice que vive el Parlament ya que ocho de sus diputados ven vulnerados sus derechos

Voz 2 01:09 también dice que su deber es tras

Voz 3 01:12 bajar para evitar escenarios de Páramo

Voz 2 01:14 esta acción asimismo Torrent habían tenía intención de visitar a los diputados que están en la cárcel ya y a los otros cuatro que están en el extranjero bueno pues la Mesa del Parlament debe decidir el formato de ese debate que en todo caso debe celebrarse antes del día treinta y uno de este mes pude Mon llegó al aeropuerto de Copenhague pasadas las ocho y media de la mañana en un vuelo de una compañía de bajo coste procedente de Bruselas

Voz 4 01:42 pues de Mona asuma el riesgo de ser ido no

Voz 2 01:44 no quiso contestar a ninguna pregunta de los periodistas que le esperaban en la terminal del aeropuerto está su intervención en el color que universitario no está previsto que intervenga en ningún acto público enviado especial Pablo Tallón

Voz 1673 01:54 un chaval ha subido el riesgo y pasadas las ocho y cuarto de la mañana aterrizaba aquí en la capital danesa procedente de Bruselas a bordo de una aerolínea de bajo coste a pesar de la notable expectación mediática que ha generado este viaje el primero desde que se fue de Bélgica esto es que el ex president ha preferido esquivar a las decenas de periodistas que le esperaban a su llegada abandonando de Aeropuertos sin hacer ningún tipo de declaración en un par de horas está previsto que en un debate en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague que lleva por título Catalunya y Europa en una encrucijada para la democracia los diarios daneses han hecho eco de este acto así como de la petición de detención por parte de la FIA

Voz 5 02:36 como Pablo Llarena no se ha pronunciado todavía sobre la petición de la Fiscalía de activar una euro orden de detención y eso que el escrito le pide que lo haga con la mayor urgencia posible Alberto Pozas

Voz 0055 02:46 si el magistrado tiene la petición de la fiscalía desde hace ya dos horas encima de la mesa y su respuesta Se espera para esta mañana desde primera hora fuentes jurídicas apuntan que al menos esta no era una opción que estuvieron los planes del juez Pablo Llarena ante un viaje relámpago como esté la Fiscalía ha pedido al magistrado que ponga en marcha una euro orden porque el Código Penal danés y persigue el delito de rebelión además con prisión permanente revisable a diferencia por ejemplo de lo que pasa en vertical la decisión Se espera dentro de poco igual Ciudad de la visita de Carles Puigdemont a la capital danesa

Voz 2 03:19 hora doce y tres minutos la recuperación económica en España favorece cuatro veces más a los ricos que a los pobres con lo que no se reduce la brecha de desigualdad social es una de las conclusiones del informe de Oxfam Intermón ante la inauguración mañana de Foro Económico Mundial de Davos en Suiza al documento se centra en la precarización del mercado laboral justicia del sistema fiscal y el contraste entre las retribuciones de altos directivos a expensas de los salarios más bajos María Manjavacas y hablando de esta brecha el dato es muy gráfico en España un trabajador que cobra el salario mínimo interprofesional debe trabajar setenta y un años para lograr el mismo sueldo que tienen los que están en el tramo más alto de la renta y con todo lo más preocupante es esa nueva clase social que surge de la crisis el trabajador pobre Lara Contreras responsable de Oxfam Intermón

Voz 6 04:04 estamos en una situación en el que el trece coma seis por ciento del total de la población ocupada trabajadores y trabajadoras son pobres en España récord también después de tres años de recuperación económica esto ha perjudicado sobre todo a los jóvenes las mujeres y en cuanto a la brecha salarial de género ahora mismo en España igual trabajo la mujer gana un veinte por ciento

Voz 2 04:26 lo menos que un hombre íbamos todavía el vaho en las próximas horas pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores los dos jóvenes de catorce años acusados de haber del asesinato de matrimonio de ancianos de ochenta y siete años en el barrio de Otxarkoaga los hechos ocurrieron el jueves de la semana pasada hayan causado especial alarma entre los vecinos por la crueldad con la que actuaron contra sus víctimas Óscar Gómez

Voz 1646 04:46 la reiteración también los vecinos de Otxarkoaga están muy hartos venían denunciando desde hace meses una oleada de robos cometidos por un grupo de menores y se quejan de que la Ertzaintza no ha hecho nada hasta que han matado a dos personas a lo largo de todo

Voz 2 04:59 no hay derecho a ver esto no ha sido esto ha sido lo más duro pero es que llevamos dos años

Voz 7 05:04 dos años que tenemos que cerrar la ventana a cal y canto irse ahorrarte llegar al cerrarse la puerta con pestillo suponer de todo porque son gentuza

Voz 8 05:14 tiene un problema en Gante excepto iraquí planos de la pulpa cualquiera como el termino por ella cruza en el cuello por el toque que tú pero el barrio está muy revuelto

Voz 0019 05:24 es un crimen que ha causado alarma en todo Vizcaya ya que

Voz 1646 05:26 otros cuatro menores se han visto implicados en diciembre en la muerte de otro hombre al que atracaron en el centro de Bilbao y en la violación de una menor en Barakaldo la Ertzaintza venía diciendo que se conocen entre sí pero que no forman una banda juveniles

Voz 0019 05:47 todo interceptados cuarenta y uno inmigrantes en el Estrecho a bordo de dos pateras entre ellos seis menores y diez mujeres Salvamento Marítimo ha hecho públicos los datos de todo dos mil diecisiete ayudaron en el rescate de casi diecinueve mil personas casi el triple que el año anterior la prueba para el auto diagnóstico del sida se puede adquirir desde hoy en las farmacias según el Ministerio de Sanidad el TS vas a una muestra de sangre saliva y sus resultados se conoce a los veinte minutos con una fiabilidad cercana al cien por Gere del Senado estadounidense volverá a votar esta tarde la posible renovación de los presupuestos que permita reabrir el Gobierno federal cerrado desde el viernes unos ochocientos mil funcionarios no sé

Voz 2 06:18 que al ex no han ido a trabajar hoy y el resto más de dos millones

Voz 0019 06:20 les han ido pero no cobrará los ministros de Exteriores de la Unión Europea han ratificado las sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Venezuela el ministro español Alfonso de Astiz asegura que pueden ser un incentivo para alentar el diálogo con la oposición y que son reversibles hay avances

Voz 2 06:34 detenido en Alicante un histórico mafioso italiano

Voz 0019 06:36 hace casi veinticinco años tenía tres reclamaciones internacionales en vigor por tráfico de drogas y blanqueo residía en España bajo una falsa identidad continúa con su actividad delictiva incluso en la clandestinidad el disco lo Prometeo de Pablo Alborán en la canción despacito de Luis Fonsi fueron los más vendidos del dos mil diecisiete en España según la Asociación de Productores de Música los datos preliminares apuntan a que el año pasado cerró en positivo por cuarta vez consecutiva ajustó en estos años

Voz 1 07:17 en que es la mejor serie española desde hace mucho tiempo hay una polémica extraordinaria sobre si los diálogos entienden con unos entiendan hablamos de una serie que se llama La peste la serie dirigida por el andaluz Alberto Rodríguez estuvo con nosotros en pocas semanas para para presentarnos esa Seris serie que sucede en la Sevilla del Siglo de Oro y que protagonizan actores andaluces que hablan sus casas no dos andaluz pero muchos de ellos y los han lógicamente que hablan además con su propio acento lleva Cruz muy buenos días

Voz 10 07:49 muy buenos días Toni vamos a analizar la polémica pero si os parece vamos a escuchar un poco la serie A ver si se entiende bonos entiende entonces peste

Voz 2 07:59 pero no podía hacerla pública todavía puede evitar que salga de aquí poniendo soldado para que nadie salga de la chabolas

Voz 11 08:10 hombre armado claro

Voz 10 08:21 en fin hay opiniones para todos los gustos y opinó que es entiende bastante bien y sobre todo Pino que entenderlo todo está sobrevalorado pero desde discutimos después es bien

Voz 1 08:31 otro tema Arda que el sonido ambiente

Voz 10 08:33 da lo mismo que los acentos de los actores pero lo cierto es que yo personalmente prefiero este realismo que unas voces impostada dobladas encima que salude hacía mucho en el cine español que hubieran hecho sonar muy antigua la serie y perdería la fuerza que la seguirle figuras

Voz 1 08:49 la famosa declamación actores de clama no interpretan sino que Glam

Voz 12 08:54 no ha habido sin embargo muchos espectadores y hay redes

Voz 13 09:00 pero indica Mike muchas espectadores que no piensan cómodo se quejaban en en en Twitter twitter la recogido ese nombre para una red social de música

Voz 10 09:13 bueno lo recogido muchísimos medidas decía por ejemplo Amalia Blanco pues ve terminado los estudios de la peste muy bien gran producción vista con subtítulos para sordos entiende sino ni una mágica y no no es porque hablen con acento andaluz es que no caliza no y luego Ana decía sería maravilloso poder enterarme de lo que dice la gente en La peste tanto les cuesta localizar más allá Laura Santos voy a ver si encuentro la serie doblada al inglés porque en español no se les entiende un pijo algo tiene

Voz 1 09:38 de haber ahí porque hay gente que lo entiende muy bien hay gente que no tiene bien no sé si es la tele el sistema algo hay pero en cualquier caso la serie que este es el asunto pareja Eva verla centro que define la polémica el día tiene o no tiene subtítulos

Voz 10 09:53 en Movistar la serie puede verse con subtítulos en castellano para gente con dice

Voz 14 09:57 abultada desde oído también es cierto que hay gente que dice que ellos tienen Joan vi que no les altas opción el caso es que la polémica sobre si se entiende no se entiende la peste se ha convertido en una polémica sobre el clasismo porque los andaluces se han sentido ofendidos de que su acento se equipare a pronunciar mal o a hablar mal que es completamente falso y ridículo

Voz 1 10:16 Talavante falso totalmente ridículo la polémica por ahí

Voz 14 10:19 existen no existe un acento geográfico más correcto que otros

Voz 1 10:22 exacto es tan correcto el acento de Guadalajara México como el de Guadalajara a España no es correcto incorrecto se trata de un acento pueden lío

Voz 14 10:30 efectivamente bueno equivocas más pero bueno dice la tuitera Moira gel no hace subraya lo suficiente que cuando alguien habla despectivamente de tal lo cual acento queda retratado con un perfecto paleto aunque se piense que es al revés y en la polémica ha terciado hasta la presidenta de la Junta Susana Díez que ha dicho también el Twitter que estoy muy orgullosa de nuestro acento andaluz el de Lorca Machado María Zambrano o de Antonio Banderas o Estrella Morente si la peste está ambientada en Andalucía lo lógico es que se hable con acento de aquí ya está bien de estereotipos tópicos y prejuicios

Voz 1 10:57 cuando hay actores que salen misión italianos hablan italiano cuando son de Toledo pues habla con acento de de Toledo es verdad que Susana Díaz aprovecha también la polémica para en fin no trata de Teresa básicamente hace lo que va contra su propio mensaje es decir saltando esa polémica bueno pues hace profundiza más todavía un asunto que deberíamos dejar atrás hiciera Hacienda andaluz en este país se asociado demasiadas veces equivocadas veces con un personaje cómico

Voz 14 11:26 o con un personaje pobre efectivamente el humorista Manu Sánchez decía a los iluminados que se quejan de que se hable sevillano en la Sevilla de la peste recordarles que la a la Juani a gazpacho a Tiko y todas las veces que el centralismo los humilló si los entendían sin problemas y es cierto que a la Juani de Médico de Familia todo el mundo la entendía

Voz 16 11:44 pero señor mano lo que pasa que no hemos tenido suficiente con la cena luego que tenían el estómago así como un hueco

Voz 14 11:51 estos claro claro ahí está el tema el realismo es lo que trae consigo estos problemas los ingleses todos los americanos que no se hayan criado en los barrios marginales de Baltimore han visto con subtítulos porque no entienden que hay directores de cine como por ejemplo Christopher Nolan el director de y que crea en el diálogo

Voz 1 12:11 impresiones atentos que esto que es el diálogo impresionista

Voz 14 12:17 pues a brochazos sueltos como la pintura los actores hablan y el espectador se entera de la idea general de lo que dicen pero no exactamente de todas las palabras el problemas que como en España la mayor parte de la gente de las películas

Voz 1 12:27 es eso Sálvame deluxe les habla ahí yo tampoco sé muy bien qué es lo que están diciendo

Voz 14 12:35 es cierto que el cine Eros entiende poco mirad éste es Matthew Mc Conaughey en interestelar original

Voz 2 12:43 se hizo a entienden a las entienden a escuchar

Voz 14 12:50 al actor que dobla Amancio Macron en esa misma frase

Voz 17 12:53 de este planeta es un tesoro te lleva

Voz 10 12:56 años diciéndonos que tenemos que abandonarlo

Voz 2 13:00 os dais cuenta intención artista

Voz 1 13:01 Tica que desaparece coraje que se quiere el director en este caso Luisa Fernanda esquiable en esa siempre es vista donde suelta palabras demostraría que personajes tan poquito pues

Voz 10 13:13 pero si es que a mí me parece que cuando acusan a los actores españoles de Izar yo creo que no es justo o por lo menos no es más susto que en otros países bueno otras cinematografías desde que Marlon Brando impuso un estilo realista y murmura Ador ha habido que aguzar el oído en el cine inocente darte de absolutamente todo oligarca estar atento fíjate en el contexto como en la vida mucha gente

Voz 1 13:32 con esta polémica sobre si sentido buenos los actores de la peste a pensar bueno pues te has tragado narcos sin entender ni vamos a escuchar un fragmento en Arcos

Voz 18 13:43 fue Pablo Emilio Escobar Gaviria somos están en todos lados OCO ustedes no y Leño

Voz 1 13:49 haciendo de acento país

Voz 10 13:53 eh y utilizando palabras que no conocemos y lo hemos visto todos encantados

Voz 12 13:57 pues sí bueno ese es interesante cualquier caso y está bien que hablemos y que

Voz 1 14:02 defendamos también a nuestro que están volvió a partir de las las series fantástica maravillosa serie del agro muchísimas gracias

Voz 1 16:58 y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día que me pregunta entre las cosas imposibles que ha conseguido Puigdemont este último año que la más loca sea sea ser el primer hombre que corre un alto riesgo al viajar a la tranquila Dinamarca pregunta número dos porteros funcionarios de Estremera insisten a Junkera sin que tiene que cese la Cámara citar y como hemos visto Yus por Cataluña será está haciendo todos los días pregunta número tres número tres ante la polémica por el Acuario que se va a abrir en el centro comercial lesionadillo más allá del debate animalista es rentable gastarse catorce millones de euros en que ella tortugas marinas al lado de las rebajas a Cheyenne pregunta número cuatro el de la polémica de los premios del cine porno gay por quise para las categorías mejor escena mejor escena étnica pero en la categoría mejor culo no hay ninguna distinción según tendrá cinco que brecha preocupará más a Cristiano que tiene la ceja o la de diecinueve puntos que ha abierto el Barça de Cristiano nos debería preocupar la brecha entre ricos y pobres según Intermón Oxfam se ha agrandado aún más con la recuperación muy entre comillas recuperación económica que estamos en pleno caso Palau Gürtel nos no habría sido bonito un homenaje

Voz 2 18:16 esto horizon Madrid Fusión

Voz 1 18:18 la vanguardia chorizo de vanguardia no hay espacio suficiente en Burgos y Vitoria como para que el trazado del AVE tenga que pasar por el por medio de la Bureba que es un parque nacional cuna de Félix Rodríguez de la Fuente pregunta porqué la NASA habrá relevado por sorpresa a última hora en la que iba a ser la primera mujer negra astronauta de la historia

