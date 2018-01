Hoy por Hoy (23/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

qué tal está muy buenos días a las diez de la mañana se reúne la Mesa del Parlament de Cataluña para buscar la manera de investida de presidente de la Generalitat anoche en La Ser en Hora Veinticinco el presidente de la Cámara catalana Roux Jettu Rehn dejaba la puerta abierta cualquier posibilidad a pesar de que los letrados de la Cámara que preside han dicho ya que no es viable la investidura telemática

Voz 3 00:40 Nuestros informes los letrados esta Cámara no son vinculantes Serra que tienen debemos tenerlos en cuenta los tenemos en banda pero al final la decisión es una decisión política colegiada y que si toma en el seno de la de la Mesa del Parlament

Voz 1727 00:55 Torrent pidió ayer mismo una reunión por carta a Mariano Rajoy para estudiar dice como poder facilitar la investidura de Puigdemont a pesar también de que el principal impedimento de expresident no es político sino jurídico el delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo dijo anoche en la tele catalana en muy TB que lo primero que tiene que hacer el Parlament es elegir un Gobierno dentro de los cauces legales Vicenç

Voz 1772 01:21 Fuentes tenemos gracias a ciento cincuenta y cinco un Parlamento elegido y constituido este es un paso hacia adelante positivo cuál es el siguiente paso el presidente de acuerdo con la legalidad elegir un nuevo Gobierno a partir de ahí ya podemos comenzar a dialogar negociar y a buscar soluciones en el marco de la legalidad que es lo que la mayoría de los catalanes nos está pidiendo

Voz 1727 01:41 pero no todo esto el día después de que el magistrado que lleva la investigación contrapuso con Pablo Llarena descartara reactivar la Orden Europea de Detención aprovechando su viaje a Dinamarca Llarena dice en su auto que puso de moda buscaba precisamente que lo detuvieran las autoridades danesas para poder delegar el voto tal y como han hecho Junqueras por os Sánchez los tres diputados encarcelados en Estremera hay que tienen reconocidos sede de hecho por la justicia española quién Estados Unidos republicanos y demócratas han llegado a un acuerdo de mínimos para reabrir el Gobierno después de tres días de parálisis por falta de fondos la minoría demócrata en el Congreso acepta liberar recursos para tres semanas a cambio del compromiso de abriera una negociación para proteger a los tres Merz a los Dreamers a los que amenaza con la expulsión Donald Trump Chuck Summer líder de la bancada demócrata lo explicaba cómo acaban de escucharlo desde la bancada

Voz 0027 02:52 cuesta el líder republicano Michel

Voz 1727 02:54 McConnell lanzaba una advertencia muy en línea

Voz 4 02:57 con el pensamiento de Donald Trump

Voz 1727 03:03 hay hay una lección que se puede extraer de esto dice McConnell es que los estadounidenses no entienden que se les cierra el Gobierno por la situación de los inmigrantes ilegales no lo entenderán en el futuro es martes es veintitrés de enero y el negociado europeo del Brexit comparece hoy aquí en el Congreso de los Diputados para informar a los parlamentarios españoles sobre la segunda fase de las conversaciones Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:30 buenos días Michel Barnier se explican la Carrera de San Jerónimo mientras en Reino Unido los eurofans del Djukic se sumen en el caos auténtico en las últimas veinticuatro horas han emitido doce dirigentes incluida la número dos el partido para forzar la salida del actual líder Henry Paul

Voz 5 03:44 son muy poco Notes Piru Sony insiste en que no va a dimitir a pesar del ex novia meses

Voz 0027 03:49 Mario Tomás comentarios racistas sobre la prometida del Príncipe

Voz 5 03:52 a pesar de Mégane Márquez ya están con su madre

Voz 1727 03:54 las dos niñas de Salamanca que se llevó el padre tras una presunta agresión machista

Voz 0027 03:59 las han entregado esta noche unos familiares del propio padre que ya está detenido

Voz 1727 04:03 en Bilbao ha pasado su primera noche en un centro de menores el tercer implicado supuestamente en el asesinato de una pareja de ancianos la semana pasada

Voz 0027 04:10 también es menor tiene dieciséis años y él mismo se entregó a la Ertzaintza otros dos menores de catorce están también detenidos por robar y asesinar supuestamente a la pareja que ochenta y siete años

Voz 1727 04:21 y anoche la película verano mil novecientos noventa y tres Se ganó el título de favorita en la carrera hacia los Goya tras ganar cuatro Premios Feroz que cada año entregan los críticos españoles

Voz 0027 04:31 una gala que recogió el testigo de Hollywood contra el acoso sexual todos los premios los entregaron mujeres el cómico Julián López que presentaba la gala empezó así hace cinco años estos premios no los conocía nadie somos el secreto mejor guardado el cine español bueno ese el nombre de nuestros a cosa

Voz 1727 04:50 por el sexuales y se hizo un silencio sepulcral en el auditorio el momento más emotivo llegó con el feroz a la mejor comedia para la llamada recogían el premio sus directores los heavies que hicieron todo un alegato contra la homofobia Javier Calvo

Voz 4 05:05 si alguien algún niño alguna niña alguna persona me está mirando tienen miedo de que está perdido

Voz 2 05:17 he rellenado en alemán a querer

Voz 4 05:22 que no querer no suscitó te tu familia te va a hacer cumplir tu sueño y que yo vamos respire historias para que tú te sientes inspirado de verdad siempre

Voz 1727 05:39 fiel deportes esta noche Sevilla Atlético aspiran a ser el primer semifinalista de la Copa del Rey Sampe buenos días monos

Voz 1161 05:45 días Pepa semana copera de partidos de vuelta se estrena esta noche en el Sánchez Pizjuán desde las nueve y media con ese Sevilla Atlético de Madrid baja Nico Pareja en los de monte la las decirlo de Luis en el Atlético sin costa también tendrá más complicado remontar la derrota por uno dos en el Wanda Metropolitano en el de ida vuelven a Sevilla Gameiro y Vitolo empezarán desde el banquillo porque Simeone va a poner el once de gala salvo en cambio en la el cambio en la portería de Moyá por Oblak tampoco Montera hará muchos cambios se va a arbitrar el colegiado valenciano Martínez Munuera

Voz 1727 06:13 y el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:17 buenos días hoy empezarán a bajar las temperaturas pero de momento se notará poco será a partir del viernes cuando el descenso será más contundente en todo el país y el ambiente se volverá de pleno invierno de aumento ahora algunas heladas débiles en zonas muy localizadas del d'Interior las temperaturas además esta tarde volverán a subir con facilidad al sol ambiente agradable en la mayor el el país máximas de quince a veinte grados por encima de los veinte todavía en la Comunidad Valenciana también en Murcia nubes esperamos compacta sobre todo en el País Vasco especialmente en la provincia de Guipúzcoa con algunas lloviznas nieblas en la cuenca del Duero el Tajo y el Guadiana también en algunos tramos del Ebro no se disparan hasta pasado mediodía en estos puntos ambiente frío toda la jornada

Voz 6 07:04 incomprendida amenaza P

Voz 1727 07:20 como acaban de escuchar los Haris estuvieron anoche en los Premios Feroz de los que vamos a hablar en este programa a lo largo de la mañana hice perdieron la gala de Operación Triunfo en la que expulsa Arouna Koné ese chico canario que es el favorito de Aimar Bretos que no te gusta maya o que yo ahora ya

Voz 0027 07:38 hemos pasado Aitana

Voz 1727 07:39 a que nació entre los finalistas dijo hoy vamos a conocer las canciones candidatas a representarnos en Eurovisión da vida Lafuente buenos días en enero de buenos días Pepa a mediodía y antes tenemos un prueba por delante en el que como anoche en los Feroz vamos a hablar de machismo del que sufrió hoy sufre María en el Armero en su pueblo en Almonte

Voz 7 08:01 en el año dos mil trece asesinaron a su hija y a su marido y encarcelaron a su amante un hombre que la humillaba luego lo absolvieron y ella fue ella la que tuvo que huir del pueblo estigmatizada por lo ocurrido

Voz 0456 08:14 así que a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias recibimos en Radio Sevilla María en el a Olmedo ya su abogado hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a revisar su caso vamos a recordarlo hoy nos va a contar lo duro que es el día a día sufriendo el acoso en redes sociales y en el pueblo a las nueve en mesa de análisis con Enric Juliana Lucía Méndez y Joaquín Estefanía con quiénes abordamos

Voz 1727 08:38 justicia la política y la economía

Voz 0456 08:41 torno a Cataluña y a España a partir de las diez Toni Garrido Sergio del Molino de Nacho Carretero charlan con Iván Prieto psicóloga de tráfico sobre la agresividad al volante que alguno de ustedes denunciaban estos micrófonos hace un par de semanas mientras Pepa estaba de vacaciones a las once una hora antes en Canarias recibimos Sanz Sony Warner conocido como El Xef cabreado es un bloguero que nos va a desmontar los mitos que hay alrededor de las dietas milagrosas de la alimentación saludable

Voz 1727 09:28 y recién llegado de sus vacaciones David de la Fuente propone con una gran novedad abrir la barra libre barra libre esta mañana política en torno a Cataluña la investidura de todo lo vivido en las últimas veinticuatro horas pero también otros dos asuntos en primer lugar que les sugiere el reto el caso en la inauguración del AVE a Castellón

Voz 0456 09:49 casi veinte minutos de retraso un AVE que por cierto encarece el trayecto incluso retar de algún tramo en el capítulo de ayer se vieron adelantados hasta por un cercanías así que que les sugiere todo esto en el nueve uno cinco de estos dieciséis sesenta John whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro

Voz 1727 10:04 el Whatsapp y otras redes sociales escuchen al director de Tráfico Gregorio Serrano

Voz 9 10:10 escribir en redes sociales o lo que sea nunca escriban cabreado indignado

Voz 0027 10:16 el puente hasta diez

Voz 9 10:18 crear diez mil a ver cómo va la cosa

Voz 0456 10:21 paso de ustedes han escrito en redes sociales han mandado un mensaje un whatsapp alguien estando muy cabreados y luego se han arrepentido les invitamos a que nos lo cuenten ya que nos cuenten también cómo se disculparon si es que lo hicieron con sus notas de voz al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 8 10:36 B

Voz 10 10:41 espero el tuyo Dani tú veras sobre mis vacaciones son las seis y once las cinco y once en Canarias

Voz 0027 10:48 lo empiezan hoy por hoy con Roberto Mahan Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega la producción

Voz 1727 10:53 en las eh

Voz 11 10:55 hoy por hoy en Vitatene este enero te lo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha solo este mes el veinte por ciento de descuento el implantó cogía ortodoncia estética piden una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empiezan tuvo tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 0027 11:18 ninguno quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 0455 11:42 para mí la radio también por las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no salgo el trabajo y en el coche no puedo no poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo nos ha aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque a mejores tampoco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no siempre que te acompaña

Voz 0456 12:04 valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 0027 12:08 comercial

Voz 2 12:12 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 12:16 el Gobierno se compromete a subir los sueldos de los funcionarios y de parte de los empleados públicos este año haya o no haya nuevos presupuestos aunque tenga que prorrogar definitivamente los el año pasado a pesar de que en el plan presupuestario que envía a Bruselas hace tres meses decía que sabía que si había prórroga habría automáticamente una congelación de los salarios finalmente no va a ser así Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 12:36 Nos días si el Gobierno está decidido a aprobar la subida de sueldos públicos por decreto ley argumentando razones

Voz 0027 12:41 es de urgente necesidad una subida que hasta ahora siete

Voz 0980 12:43 se había vinculado a la aprobación de los presupuestos pero que ahora el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro asegura que será una realidad con cuentas o sin ellas

Voz 12 12:52 que en por cualquier circunstancia no tuviéramos presupuestos a tiempo los salarios de los funcionarios nos vamos a mejorar y otras cosas las vamos a mejorar el también

Voz 0980 13:01 la única cifra que ha dado Montoro sobre esa subida es que el Ejecutivo quiere subir los salarios públicos más que el año pasado cuando crecieron un uno por ciento en septiembre el Gobierno había ofrecido a los sindicatos un aumento del uno y medio por ciento una oferta que entonces quedó en suspenso cuando decidió retrasar la presentación de los presos

Voz 0027 13:20 sí en materia laboral la justicia europea tendrá la última palabra sobre el control del horario laboral de los españoles la Audiencia Nacional constata que los trabajadores no tienen ahora mismo un mecanismo que sea verdaderamente útil para medir qué jornada efectiva hacen cuántas horas extra meten al día en el trabajo hasta ahora el Tribunal Supremo había interpretado que las empresas no están obligadas a instalar ningún sistema para que los empleados fichen a la entrada ya la salida ese ese perfectamente cuántas horas trabajan pero la Audiencia Nacional cree que esa interpretación puede chocar con la normativa laboral europea y ahora pide a Europa que decida

Voz 1280 13:55 hoy en Qatar

Voz 0027 13:56 el línea se reúne la Mesa del Parlament para decidir sobre el voto delegado que pretenden ejercer Puigdemont y los ex consellers huidos en B gira en el extranjero va a seguir Puigdemont de momento por lo menos porque el juez Llarena el juez del Tribunal Supremo se negó ayer a reactivar la euroorden de detención aprovechando que Puigdemont se iba a Copenhague a dar una charla en la Universidad y Arena evitó dar ese paso un paso que le pedía la Fiscalía no reactivo esa orden con el argumento de que en realidad funcionan estaba buscando que lo detuvieran allí en Dinamarca para poder delegar su voto para participar en la votación de su propia investidura una cosa que estando voluntariamente en Bélgica les imposible Llarena en su auto describe una supuesta treta político judicial de Puigdemont explica que no va a caer rehenes atletas lo explica con argumentos que rozan lo político Alberto el juez Llarena reconoce en su auto que nada sería más lógico que hacer lo que pide la fiscalía hay pone en marcha la euroorden de detención pero añade que es una situación con matices ISE guarda esa carta para más adelante según el magistrado del Tribunal Supremo el verdadero objetivo del viaje de Carles Puigdemont a Dinamarca no era participar en un coloquio en la Universidad de Copenhague sino forzar su detención una vez arrestado sigue el juez ya tendría una justificación para no acudir al Parlament y podría saltarse la prohibición de los letrados de la Cámara catalana para ser investido sin estar presente eso dice el juez Llarena serias subvertir la euro orden para usarla en su propio beneficio una maniobra para saltarse asegura la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco por parte del Gobierno de Puigdemont sigue ahora mismo en Copenhague donde ayer en su intervención en una universidad vino a decir que Cataluña podría ser la Dinamarca del sur pero que España no le deja encontró contestación argumenta el hubo una profesora universitaria sentada con el en el estrado que le puso en aprietos Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 15:35 buenos días la intervención de Puigdemont en Dinamarca giró en torno a la supuesta represión del Estado español muy tú no nos rendiremos ante el autoritarismo dijo y añadió que la sombra de Franco todavía es muy larga en España el ex president promete que Cataluña tendrá en breve Gobierno Mingues se presentaba ante los trescientos asistentes como un defensor de la paz de la no violencia aunque encontró a una profesora que le con frotó su discurso punto por punto se llama Marley Win

Voz 9 16:11 ya

Voz 1772 16:12 vivió definir democracia es sólo votar o también respetarle

Voz 9 16:15 hay Boris de dónde viene tantas

Voz 1772 16:20 se separatistas siendo Cataluña la región más rica de España le pregunto

Voz 9 16:26 han dicho que

Voz 1772 16:28 o es que son sólo unos malcriados que están intentando librarse de los pobres añadió sobre Europa

Voz 9 16:35 that we Capio en sus andas seis

Voz 1772 16:39 me gustaría romper el continente en doscientas naciones con una sola identidad le preguntó cree que esa es una solución en el siglo XXI Puigdemont ha respondido que él cree en los valores europeos

Voz 0027 16:49 aquí los intentos de independentismo por defender la legitimidad de pulmón para gobernar desde Bruselas llegaron ayer al extremo cuando el director de la DGT Gregorio Serrano estaba en el Congreso explican el caos la AP seis el día de la nevada el día de Reyes el representante de Esquerra Joan olores llegó a decir que si Serrano pudo gestionar esa crisis de ese Sevilla porque

Voz 13 17:10 no no iba a poder hacerlo no encuentro ahumado que se pueda dirigir desde Sevilla un dispositivo de este tipo pero se está dirigiendo la Generalitat de Cataluña desde Madrid con ciento cincuenta y cinco yo a lo mejor se pueda dirigir desde Bruselas o Copenhague por tanto no creo que se pueda dirigir bregado en el siglo XXI se pueda dirigir Si tienes un buen equipo tienes los medios adecuados para hacerlo pero el era

Voz 0027 17:39 con dos fundamental de esa comparecencia era la gestión del compareciente Gregorio Serrano director de la DGT que volvió a derivar todas las responsabilidades a la concesionaria de esa autopista de la AP seis ya anunció una multa económica is sobre infraestructuras y fiascos la inauguración del AVE a Castellón ayer el tren que viajaban Rajoy el ministro de fomento de la Serna y el presidente valenciano Ximo Puig se quedó parado casi veinte minutos por un fallo técnico les adelanto un cercanías Ana Talens Valencia bon día

Voz 0141 18:07 bon día el nuevo AVE entre Madrid y Castellón estará operativo en apenas unos minutos reducirá el tiempo de viaje entre ambas ciudades en treinta y siete minutos de radar a poco más de dos horas y media ayer el tren en el que viajaba Rajoy acompañado del presiden Puig y el resto de las autoridades sufría una avería en el sistema de cambio de vías que hizo que llegara a Castellón con un retraso próximo a la media hora el nuevo servicio en supuesto la adaptación al ancho mixto de una de las vías del tramo Valencia Castellón de setenta y cuatro kilómetros de longitud la inversión ciento setenta y ocho millones y en una próxima fase dos mil veinte se implantará el tercer carril en las dos plataformas debía que existen el AVE inaugurado ayer no va a circular a trescientos trescientos cincuenta kilómetros por hora más que en el trazado entre Madrid y Valencia y entre las dos capitales de la Comunidad Valenciana la velocidad será de ciento sesenta o doscientos veinte kilómetros

Voz 0027 18:56 según las tramas Ciudadanos salva a Cristina Cifuentes de comparecer en la comisión sobre la supuesta corrupción del Partido Popular la presidenta de la Comunidad de Madrid no va a tener que comparecer en esa comisión para explicar el escándalo de las actas que su Gobierno le negó a la oposición a pesar de que no estaban bajo secreto de sumario Ciudadanos votó ayer por la tarde en contra de esa comparecencia de Cifuentes a pesar de que por la mañana había dicho quería lo contrario que votar a favor que hizo cambiar de opinión al partido de Rivera darnos tiene que es una cuestión técnica pero según fuentes consultadas por la SER Cifuentes había amagado con romper el acuerdo de investidura que mantiene con Ciudadanos Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 19:37 buenos días nadie lo esperaba sobre todo porque horas antes de que Ciudadanos cambiará el paso y salvar a Cifuentes de su segunda comparecencia en la Comisión de la corrupción públicamente habían anunciado que votarían a favor de citar a la presidenta madrileña

Voz 0455 19:48 nosotros creemos que sí que es necesaria esa comparecencia y por lo tanto votaremos a favor

Voz 1275 19:52 eso es lo que estarás Zafra quién le tocó también explicar el porqué del cambio de decisión de su partido sólo unas horas después de estas declaraciones

Voz 0455 19:59 hemos seguido el criterio que nos han dicho los letrados en este caso parecía que había un error en la formulación de las comparecencias de Podemos y el Partido Socialista de bueno nosotros siempre seguimos los criterios de los letrados porque creo que es lo conveniente es un error que bueno que yo creo que se puede subsanar

Voz 1275 20:12 así lo explica ciudadanos sin embargo otras fuentes sospechan que detrás de esta decisión podría esconderse el ultimátum que Cifuentes ha lanzado en las últimas horas a la formación naranja según fuentes consultadas por la SER la propia presidenta madrileña comunicó en las últimas horas a la dirección de Ciudadanos su malestar por el acoso que están sufriendo en Madrid Cifuentes incluso amagó con romper el acuerdo de investidura si persistían las descalificaciones de su socio lo contamos hoy

Voz 0027 20:36 en la SER la Fiscalía echa por tierra los intentos del empresario López Madrid por tumbar las grabaciones del caso Lezo y proteger así a su suegro el también empresario Juan Miguel Villar Mir en una de las grabaciones que la Guardia Civil consiguió poniendo micros en el despacho de Ignacio González se le oye a este a González diciendo que Villar Mir hizo ingresos ilegales al PP nacional López Madrid ha intentado desacreditar esas grabaciones la Fiscalía le responde que sus intentos por hacerlo son inútiles e impertinentes Ana Terradillos buenos días

Voz 0141 21:03 qué tal buenos días y el yerno de Villar Mir López Madrid acusó al ex presidente de la comunidad madrileña de fabricar una acusación contra su suegro porque sabía que estaba siendo grabado en su despacho solicitó en noviembre del año pasado una testifical del director de la agencia de detectives que grabó para que cuestionarse la validez de las grabaciones ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional le responde subrayando que da total credibilidad a todas las grabaciones que se hicieron en ese escenario es más dice la Fiscalía que considera que la prueba solicitada allí es textual es innecesaria e impertinente fundada e inútil para el esclarecimiento de los hechos investigados en una de estas conversaciones se oye Ignacio González relatar un amigo que Villar Mir dio dinero al ex tesorero popular Álvaro la

Voz 1275 21:45 puerta para la Guardia Civil de la confidencia de gol

Voz 0141 21:47 Ballet se pueden extraer indicios de que el ex presidente de OHL financió irregularmente al Partido Popular dando dinero al extesorero

Voz 0027 21:55 en Cataluña la Fiscalía va a recurrir ante el Tribunal Supremo la absolución de los dos ex directivos de Ferrovial que pagaron las comisiones ilegales para Convergència unas comisiones que ingresaron a través del Palau de la Música la Audiencia de Barcelona considera acreditado que fue así que estos dos ex directivos de Ferrovial fueron los corruptores pero en la sentencia quedaron absueltos porque sus delitos ya han prescrito ahora la Fiscalía recurrió esa absolución la Audiencia de Madrid condena a una mujer lo que mató a su ex novio maltratador de una cuchillada cuando éste fue a su casa a amenazarla e intentar acosar la llegó incluso a arrancar una valla metálica que había en la ventana de la casa de la mujer ella le asestó una cuchillada lo mató ahora la Audiencia de Madrid le condena por ello a seis años de cárcel pero al mismo tiempo el propio Tribunal la Audiencia anuncia que pedirá su indulto Julia Molina buenos días

Voz 1275 22:47 buenos días la Fiscalía pidió para ella diecisiete años de prisión por homicidio pero decidió rebajar las siete porque consideró que la mujer había actuado impulsada por el miedo que sentía por su expareja que la había maltratado durante años esta misma razón es la que ha llevado a la Audiencia Provincial a imponerle una pena menor que la que fija el Código Penal considera que el maltrato sostenido mermó su capacidad de entender lo que estaba haciendo aunque no la exime de la pena porque subraya que no llegó a perder sus facultades y que por tanto podría haber actuado de otra forma aún así el tribunal impone una condena de seis años peras

Voz 0027 23:18 jurado que una vez la sentencia sea firme

Voz 1275 23:21 era el Gobierno que la indulgente el servicio de atención

Voz 0027 23:23 Telefónica de emergencia de Baleares el uno uno dos de las Islas ha tenido que reconocer que le colgó dos veces el teléfono a un niño de catorce años que llamó para pedir ayuda cuando estaba sufriendo un colapso pulmonar el el chaval hallándose llegó al hospital gracias a un conductor que ha pasado por allí y ahora está fuera de peligro pero el uno uno dos reconoce que el error fue grave le colgaron dos peces Radio Mallorca Juan Antonio Bausa bon día

Voz 1157 23:44 cada día el menor llamó con su móvil al servicio de emergencia explicó lo que le ocurría el operario L colgó sin motivo aparente casi sin aire el chico de catorce años volvió a llamar diez minutos después le volvieron a colgar se desmayó al recuperarse paró a un coche que estaba en esa misma calle y le pidió que le trasladara al Hospital de Inca localidad del interior de mayor cuando ocurrieron los hechos según publica hoy el última hora además el operario ha explicado a sus superiores que pensaba que era una broma

Voz 1280 24:08 eso lo colgó dos veces el telefonista según sus compañeros se encuentra totalmente destrozado y roto de dolor

Voz 0027 24:15 Castilla y León los datos informáticos demuestran que el manifiesto supuestamente espontáneo en apoyo al consejero de Sanidad manifestó que se difundió el sábado justo cuando se celebró una manifestación en contra de su política sanitaria los datos informáticos demuestran que ese manifiesto salió del ordenador del propio consejero una vez pillado este hombre el consejero del Partido Popular dice que no es que redactará el el manifiesto asegura que a él le mandaron el borrador y que sí aparece su nombre la información de creación del fichero sólo porque tocó algunas boba dignas Radio Valladolid Eva Marín buenos días

Voz 0603 24:49 buenos días este escrito fue rubricado después por algunos jefes de servicio FES de unidad de los hospitales públicos de Valladolid cargos de libre designación que apoyaron el manifiesto remitido por el propio consejero de Sanidad Antonio Sáez según explicaba en la Cadena Ser

Voz 0027 25:06 pues no podemos escuchar esa declaración Eva

Voz 0603 25:09 de lo cierto es que está escrito ha sido desvelado por el diputado de Ciudadanos por Valladolid Francisco Egea que lamentaba la actitud del consejero la calificaba de insólita al haber promovido un manifiesto supuestamente espontáneo de apoyo a la gestión sanitaria que se realiza en Castilla y León un escrito como decimos que el consejero aseguraba había reenviado como una manera de apoyar esa gestión porque dice que hay jefes de servicio en la sanidad de Castilla y León que no aceptan las críticas que se estén realizando a la sanidad pública de esta comunidad autónoma

Voz 0027 25:40 era gracias buenos días hasta luego sobre sanidad datos para la reflexión sólo el treinta por ciento de los jóvenes conoce las consecuencias negativas del alcohol del cannabis Adela Molina

Voz 0011 25:50 las adolescentes empiezan a beber antes que sus compañeros chicos a los trece años se asocian el consumo de atracón en fin de semana al tránsito natural hacia la vida adulta se inician más tarde los porros a los dieciséis ya que el consumo es diario en pequeños grupos en muchos casos entran al Instituto intoxicados e influye la conducta de género ellas empiezan a consumir sí lo hace su pareja pero no al revés Ana Lima expresidenta presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales

Voz 14 26:14 hay chavales que si no se fuman un porro antes de entrar al Instituto no no pueden afrontar su día hay una situación de la juventud de frustración frente a la crisis piensan que no tienen futuro y quieren vivir el presente no

Voz 0011 26:26 este estudio realizado en doce comunidades autónomas pone de manifiesto que los adolescentes echan en falta familias más normativas reprochan que haya padres que minimicen este problema que el lugar de plantear un ocio alternativo sean cómplices y les compren alcohol o les paguen locales para que se emborrachan escapando el control policial hoy

Voz 0027 26:48 esta noche vuelve a la Copa del Rey en la que empezaremos a conocer ya Sampe a sus semifinalistas hoy primer

Voz 1161 26:52 sonido de los cuatro de vuelta de esta ronda de cuartos de final desde las nueve y media de la noche en el Sánchez Pizjuan Sevilla Atlético de Madrid victoria de los de Montera uno dos en el partido de ida disputado la semana pasada en el Wanda Metropolitano que para este partido espera recuperar jugadores sobrecargados el pasado fin de semana y que sólo pierde por lesión a Nico Pareja el italiano predice

Voz 15 27:08 partido Eduardo Galeano fases darle tú

Voz 16 27:10 bueno creo que todo todo entradón no quiere conocer dos goles esto está claro que no estamos en lo que me está dando y que no tenemos que pensar esta ventaja que tenemos tenemos que pensar en el partido de mañana que va a ser muy importante el cual yo creo que va a ser un partido muy físico y muy agresivo Tom Moulton directivos

Voz 1161 27:26 ahora pocas rotaciones igual que Simeone que salvo los lesionados Filipe Luis y Diego Costa va a usar su once de gala con el único cambio en la portería de Moyá por Oblak ante las críticas el argentino los considera como parte de respecta

Voz 17 27:36 la cultura es una persona que está expuesta continuamente que juega de los resultados a ver yo no creo que haya entrenadores que duran mucho tiempo sino ganan hijo espectacularmente cuando se decida a poner el uso de entrenador que vive

Voz 1161 27:55 sueltas vuelven a Sevilla Gameiro y Vitolo van a empezar desde el banquillo arbitrará el colegiado valenciano Martínez Munuera y mañana tendremos el Alavés Valencia y el Real Madrid Leganés y para el jueves que da el Barcelona Celta una eliminatoria de Copa que se inserta entre las jornadas veinte finalizada ayer y la XXI la ligueras que se iniciará el viernes y de ayer nos queda el Eibar uno Málaga uno en el debut de José González en el banquillo malaguista al Eibar sigue octavo el Málaga último con doce puntos además en el Abierto de Australia Rafa Nadal y Carla Suárez buscan esta mañana las semifinales del torneo los dos saltarán a la pista en el último turno Rafa Nadal no antes de las nueve y cuarto de la mañana ante el bosnio Marin Cilic después de que ya se conozca el primer semifinalista que saldrá del enfrenta lamento entre Dimitrov Moon con empate ahora a un set es un juego el tercero con dos uno para Edmund Carla Suárez lo hará más tarde no antes de las diez y media de la mañana ante la danesa Caroline Wozniacki ya tenemos la primera semifinalista del torneo la belga Martens que se ha impuesto en dos sets esta madrugada la ucraniana es Lina seis cuatro seis cero también durante la mañana Sergi Bruguera dar a conocer la lista de convocados para la primera ronda del grupo mundial del Mundial del Grupo Mundial de la Copa Davis que entre el dos y el cuatro de enero en los medirá a Gran Bretaña en Marbella en el Europeo de balonmano español disputa desde las seis y cuarto de la tarde el segundo partido de la segunda fase ante Eslovenia Sarmiento analiza el choque

Voz 0027 29:09 es un equipo que juega muy bien al balón mano

Voz 18 29:12 es un equipo muy completo físico con muchas alternativas en ataque y en defensa un equipo que dándolos

Voz 0027 29:18 temo

Voz 1161 29:19 en baloncesto desde las doce y media de la mañana tendremos el sorteo de la Copa del Rey en el Teatro Cicca de Las Palmas con Real Madrid Barça Valencia y Fuenlabrada como cabezas de serie junto a Gran Canaria el equipo organizador Unicaja Baskonia Tenerife además tenemos dos partidos de la jornada doce en la Champions FIBA desde las seis el casi calla UCAM Murcia desde las ocho y media al Estudiantes Beirut y en la NBA dos victorias dos derrotas Victoria de Memphis ciento cinco ciento uno ante Philadelphia diecinueve puntos seis rebotes de Marc Gasol no ha jugado Juancho Hernangómez en la Denver con Portland ganó Chicago perdió Chicago en New Orleans y también Jutta en Atlanta

Voz 1 30:01 son las seis y media

Voz 10 30:02 en qué y media en Canarias

Voz 2 30:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:12 Pedro Sánchez y Susana Díaz se van a reunir hoy por primera vez ocho meses después de rivalizar en las primarias socialistas la última vez que se vieron Aimar fue en el congreso federal que convirtió de nuevo a Sánchez en secretario general

Voz 0027 30:25 sí es una reunión de muchísimo calado político orgánico porque desde aquellas primarias que dividieron al partido y que terminaron de hacer ya irreconciliables la relación entre Sánchez y Díaz no se habían vuelto al verlo van a cero Inma Carretero buenos días

Voz 0806 30:36 hola buenos días la agenda pública del secretario general en Sevilla arranca con un desayuno informativo a las nueve y media pero antes a las nueve está previsto ese encuentro a solas sin convocatoria a los medios con Susana Díaz va a ser la primera reunión de ambos líderes desde el Congreso Federal del PSOE en Ferraz llevan semanas preparando la jornada de hoy con la que buscan normalizar la relación con el PSOE andaluz tras las durísimas primarias y después de que Pedro Sánchez no haya logrado conquistar poder

Voz 1727 31:04 orgánico en Andalucía que es una federación

Voz 0806 31:07 traté Gica para los intereses electorales del PSOE y que controla la presidenta de la Junta la dirección federal entiende que Sánchez tiene que redoblar su presencia en este territorio también otros ejecutivos van a desplegarse por Andalucía en principio todo ello de la mano del PSOE andaluz por lo pronto hoy Pedro Sánchez y Susana Díaz quieren lanzar un mensaje de distensión

Voz 0390 31:30 aunque la mayor parte de la jornada del secretario general

Voz 0806 31:32 en Sevilla se va a desarrollar sin la dirigente andaluza que tras la reunión de primera hora sólo va a acompañarle en ese desayuno informativo

Voz 0027 31:42 un pacto de mínimos entre demócratas y republicanos en Estados Unidos ha permitido esta madrugada poner fin al cierre administrativo del país el Senado primero y el Congreso después han aprobado los fondos para acabar con el cierre de gobierno por lo menos hasta el ocho de febrero para entonces los demócratas esperan que los republicanos que tienen mayoría en ambas cámaras garanticen la protección de los Dreamers los inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 32:05 buenos días y hoy la Administración va a funcionar con normalidad después de que el presidente de EEUU ratificará anoche el acuerdo de mínimos

Voz 0390 32:12 parado en el Congreso que pone fin a tres días

Voz 1510 32:14 es de cierre de gobierno los demócratas han apoyado una prórroga de los presupuestos hasta el ocho de febrero con el compromiso de los republicanos de que trabajarán en una solución para los Dreamers también se considerará la financiación parcial del muro y el refuerzo de la seguridad en la frontera la Casa Blanca ha publicado un comunicado que leía la portavoz

Voz 0027 32:34 en el

Voz 1510 32:36 el Gobierno trabajará para llegar a un acuerdo en inmigración a largo plazo después de aprobar los presupuestos que en realidad llevan retrasando sedes de septiembre sólo dice si es bueno para este país en definitiva sigue sin haber ninguna garantía para los Dreamers cuyas vistas empezarán a caducar el cinco de marzo después de que Trump decidiera eliminar las hace cinco meses

Voz 0027 32:56 en Jerusalén

Voz 9 33:01 Next

Voz 0027 33:02 vicepresidente de Estados Unidos my friends anunciado que Trump adelantará el traslado de la embajada de Estados Unidos la Ciudad Santa abrirá antes de lo previsto a finales de dos mil diecinueve el no todo han sido esos aplausos escuchábamos para número dos de Trump que ha visto interrumpido su discurso en el Parlamento israelí por un grupo de diputados árabes que han sido expulsados de la sala prácticamente a la misma hora en Bruselas

Voz 0846 33:22 pues al calor del presidente palestino más

Voz 0027 33:24 Musa bases pedía a los países de la Unión Europea que reconozcan ya a Palestina como Estado argumenta que eso animaría a los ciudadanos palestinos a seguir esperando hasta que llegue la paz el tráfico María Forner buenos días buenos días

Voz 19 33:37 pues hasta ahora tráfico en aumento en los grandes accesos a Madrid en La dos en Torrejón de Ardoz en la tres en Santa Eugenia en la IV en el acceso a la M treinta y Pinto y en la cinco en la zona de campamento y Alcorcón tráfico intenso también en la A42 en Parla en la M cuarenta circulación densa entre Vallecas y Coslada en sentido a la autovía de Barcelona en Zaragoza un accidente en la A dos corta a esta hora el carril derecho en sentido a Madrid en Castellón en la Nacional trescientos cuarenta Se ha producido un alcance entre dos camiones en Santa Magdalena de Pulpis y a consecuencia de la colisión hay un único carril disponible por el que se permite el paso alterno de vehículos en Toledo en la A cinco la avería de un camión a la altura de Oropesa obliga a esta hora proceder a su reparación por lo que todavía van a encontrar el carril derecho cerrado en dirección a Madrid en Cuenca en la III otro camión accidentado en el margen derecho fuera de la vía a la altura de Zafra de Ankara en sentido creciente de la kilómetro acción en Álava en la uno un alcance al paso por Vitoria Gasteiz provoca tráfico lento hacia la capital y otra colisión en Guipúzcoa en la nacional seiscientos treinta y cuatro a la altura de Elgoibar genera dificultades en sentido Santander

Voz 0027 34:47 bajan hoy las temperaturas aunque de una forma tan débil que no notaremos de verdad ese descenso hasta el viernes sol hoy en todo el país y posibilidad de lluvias

Voz 10 35:46 hoy por hoy la Mesa de España

Voz 22 35:51 sí que gira gira

Voz 10 36:01 son las seis y treinta y seis cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos en Castilla y León los familiares del hombre que el domingo se llevó a sus hijas dos hijas tras agredir supuestamente a su mujer en Salamanca han entregado las pequeñas son dos niñas de cinco y tres años que están bien y el padre ha sido detenido ya Eva Marie

Voz 0603 36:20 los días buenos días la denuncia se presentaba en la noche del domingo cuando la madre de las menores presentó un requerimiento en comisaría en bici indicando que su pareja le había golpeado primero en la localidad donde tienen una segunda vivienda y después la amenazó ya en su casa de Salamanca capital llevándose a las dos niñas mayores de los tres menores de los que son padres las dos la pareja el tercero tiene

Voz 0390 36:41 sólo un año ante esta denuncia los agentes de la

Voz 0603 36:44 Policía Nacional iniciaron la investigación para dar con el paradero tanto de las niñas como del presunto maltratador finalmente eran unos familiares del hombre que se había llevado a las niñas quienes devolvieron a las menores a su

Voz 10 36:56 en Madrid buenos días Laura Gutiérrez hola buenos días una treintena de jóvenes veintidós de ellos menores han sido detenidos por una pelea entre bandas latinas no ha habido heridos gracias a que una patrulla de la Policía pasó por esa zona justo en el momento en el que empezaron a pegarse llevaban encima blancas tijeras y palos

Voz 1275 37:14 muchos de estos chavales son miembros de dos bandas rivales Dominican Don't Play inquietas y el escenario que eligieron para esa reyerta multitudinaria fue un parque el de cero

Voz 0390 37:22 Almodóvar a las afueras de Madrid en el barrio de alusión coches

Voz 1275 37:25 Trulli pasó justo en ese momento por la zona y a pesar

Voz 0390 37:28 que los jóvenes trataron de huir detuvo a la mayor

Voz 1275 37:30 la intervención policial evitó que la reyerta llegar a más y que hubiera Editors Todos los detenidos de momento han quedado en libertad tras prestar declaración ante la Policía aunque se les

Voz 22 37:38 puta el delito de riña tumultuaria entre los arrestados hay ocho chicas siete de ellas también son menores de edad

Voz 10 37:49 la directiva del club deportivo Ribadeo de deban en Asturias ha condenado la actitud de los aficionados que durante un partido de Preferente dedicaron insultos racistas al árbitro y comentarios machistas a su asistente Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 38:03 buenos días Pepa pitas mal por tu mierda de raza le decían al chico mejor estaba fregando en casa a la chica hay más frases pero sí son todas así de originales y creativas como muestra yo creo que basta las víctimas aseguran que incluso les seguían a lo largo de la banda en el partido disputado el pasado fin de semana en Colombia es ahora el Club Deportivo anuncia que tomará medidas David

Voz 0027 38:24 Sánchez de su director deportivo

Voz 23 38:26 por todo los medios significar esa gente que no vuelva a un campo de fútbol y que no se vuelva a repetir aquí en Colombia

Voz 0174 38:33 el árbitro asno que moldes un etíope de treinta y un años residente en Gijón no quiso suspender el partido a pesar de que los insultos se prolongaron desde el primer día

Voz 10 38:42 la Fiscalía de Lugo pide una multa de más de dos mil euros para un vecino de Ribadeo por romper una foto de dos hombres besándose la imagen pertenecía a una exposición al aire libre y la rompió según dijo a la policía porque le causaba rechazo Alicia Xaime López Bos Días

Voz 0846 38:59 dos días exactamente dos mil ciento sesenta euros por generar destrozos en la exposición titulada Ribadeo diverso debido a que entre las ilustraciones exhibidas una imagen de dos hombres besándose la citada exposición estaba compuesta por una serie de ilustraciones y fotografías de carácter artístico colocadas al aire libre sobre doce estructuras clásicas de un metro de alto el hombre volcó uno de los cubos estaba anclado al suelo intentó arrancar alguno más según el escrito de acusación que subraya que eso generó daños en las estructuras Jen las ilustraciones el agresor dijo haber actuado de esta forma violenta alegando que al menos una imagen de los dos jóvenes besándose es le ocasionaba rechaza

Voz 22 39:38 sí

Voz 10 39:41 y cerramos este dibujo de España esta mañana contándoles que se pondrá fin por fin en esta jornada al traslado de todas las piezas del Monasterio de exigen a los técnicos del Gobierno de Aragón van a recoger en el Museo de Lleida la última obra de la colección que son el cuadro de La Inmaculada que estaba advertido Aragón gana Sánchez borró y buenos días buenas

Voz 1280 40:03 días fue la titular del juzgado número uno de Huesca la que requirió al ministro de Cultura Méndez de Vigo que diera la orden para que se devolviera esta pieza un óleo del siglo XVIII que no volvió al monasterio de ese han el traslado que se hizo en diciembre de otras cuarenta y tres obras de arte el ministro dio el viernes las instrucciones precisas a la Conselleria de Cultura y el Museo de Lleida informó al Gobierno de Aragón de que podía recoger el cuadro

Voz 10 40:26 es un técnico de Patrimonio del Ejecutivo aragonés

Voz 1280 40:29 en una empresa de transporte especializada van a acudir esta mañana a trasladar esta pieza desde Lleida hasta Villanueva de semana gracias a todos compañía

Voz 1727 40:36 pero son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias la Mesa del Mundo la abrimos muy cerquita en Francia allí los funcionarios de prisiones mantienen bloqueadas las cárceles en protesta por las últimas agresiones que han sufrido piden al Gobierno más seguridad y medios para hacer su trabajo París Carmen B

Voz 0390 41:10 la los sindicatos de prisiones volverán este martes a las movilizaciones al no aceptar la oferta del Ministerio de Justicia barricadas quema de neumáticos pitadas los funcionarios de prisiones de Francia volverán hoy como hicieron ayer a exhibir su rabia hay hartazgo por la situación de peligro dicen en la que ejercen su trabajo si la Administración admitió que más de medio centenar de centros estaban bloqueados los sindicatos elevaron la cifra a ciento treinta entre las ciento ochenta y ocho cárceles del país la gota que ha colmado el vaso de los vigilantes penitenciarios son las tres agresiones graves que han sufrido por parte de condenados radicalizados y violentos ahora exigen del Gobierno más personal más espacio y salarios más elevados con una tasa de ocupación que supera el doscientos por ciento de media en las cárceles Francia es con setenta mil presos uno de los países con más detenidos de Europa pero todavía por debajo de la proporción en España

Voz 6 42:05 eh

Voz 1727 42:09 estaba jugando online a un juego de realidad virtual cuando sufrió un ataque de epilepsia como llevaba sensores de movimiento las convulsiones es reflejaron en su avatar triste el resto de jugadores notó que algo malo estaba ocurriendo y trato de ayudarlo y todo por fortuna acabó en un susto Rafa Muñiz

Voz 1772 42:30 separados por miles de kilómetros en la vida real pero juntos en el mundo virtual hace pocos días un grupo de jugadores estaba interactuando en la red cuando de repente

Voz 0027 42:43 uno de ellos cae al suelo y comienza a respirar de forma acelerada ante la impotencia del resto nos escuchas estás bien le preguntan aunque no recibían respuesta la vida a todos los jugadores rodean al avatar afectado aunque nadie sabe qué hacer ni siquiera se conocen los unos a los otros se preguntan si va a morir otros Si se trata de una simple broma hasta que pasado los cinco minutos

Voz 24 43:19 que no pues él escucha

Voz 1772 43:22 decir que está bien el jugador había sufrido un ataque de epilepsia en su casa y todos podían ver como convulsionada porque llevaba puesto un traje que monitoriza todos sus movimientos en el juego un susto que abre ahora el debate sobre la falta de seguridad en los juegos de realidad virtual

Voz 1727 43:44 o un restaurante veneciano de los peor valorados en las guías por cierto cobro mil cien euros por tres filetes un plato de pescado frito y una botella de agua y el sablazo lo pagó un grupo de estudiantes japoneses Pascual Donate

Voz 0390 43:59 la austeridad de Luca a unos metros de la plaza de San Marcos se ha convertido en una trampa para turistas así lo dicen la mayoría de usuarios de la web Trip Advisor nueve de cada diez lo califican de pésima una estafa un robo denunciable una tomadura de pelo desagradable mediocre escriben no hay críticas positivas para este restaurante que está bajo la lupa de la policía veneciana por la larga lista de clientes insatisfechos que se sienten esta a dos no es el único local de Venecia en el que ocurren estas cosas en noviembre dos turistas británicos denunciaron que les cobraron en el Café Florian muy cerca de la anterior quinientos veintiséis euros por comer su caso fue mediático porqué escribieron una carta al alcalde veneciano para pedirle que tomara medidas Yeste les llamó tacaños

Voz 15 44:40 dicha uno

Voz 0390 44:43 a lo que no se puede consentir que uno coma beba en restaurante y luego se queje de que le han estafado porque no entiende el idioma dice el alcalde que nadie debe llevarse las manos a la cabeza por los precios que todo el mundo debería

Voz 1727 44:54 ya a estas alturas que comer en Venecia es caro

Voz 0027 45:05 un motero siente la libertad el viento en su cara un Mutuel cuatro mismo pero por menos dinero

Voz 30 47:16 escribir en redes sociales o lo que sea nunca escriba nada cabreado indignado o dolido cuenten también dirá digo no llegue Gardien mil a ver como Ballack

Voz 1727 47:26 esta disculpa o consejo que ayer daba en el Congreso el director de Tráfico Gregorio Serrano ha llenado nuestro buzón de voz Dani

Voz 0027 47:38 que si yo que no soy ningún cargo público no tengo ninguna responsabilidad sobre sus hombros y tengo suficiente conocimiento o para no escribe nada a la red sucede cuando tu cabreado mayor conocimiento tendrá que tener a alguien tan importante como este señor

Voz 0456 47:52 está de acuerdo Fernando de Cádiz luego al escuchamos buscamos ejemplos desde el foso en Cuenca María del Mar se arrepiente

pues sí yo a mi amiga Valentine aunque