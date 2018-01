Hoy por Hoy (23/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Cannes

Voz 1727 00:17 buenos días el Gobierno le quita importancia a la factura que según el Fondo Monetario Internacional le va a pasar a la economía española la crisis política catalana es poco dice Luis de Guindos

Voz 2 00:28 la reducción de una décima en el año dos mil dieciocho pero también se sube la proyección el año dos mil diecinueve una décima de crecimiento económico en Economía pues no es lo más importante no

Voz 1727 00:38 el Fondo Monetario Internacional calcula que España va a crecer un dos coma cuatro por ciento en este año dos mil dieciocho es efectivamente una décima menos de lo previsto mientras se revisan al alza las previsiones de crecimiento para el resto de la zona euro de la economía mundial en general el organismo no ha dudado en atribuir esa ralentización a la incertidumbre política en Cataluña va a Uríos Pell ex economista jefe del

Voz 2 01:03 el fondo cool muy audaz desde luego confiamos en que en la situación política y la incertidumbre que esta causa disminuyan Quique en el marco de las leyes del país se encuentre alguna forma de superarlas Bobet Coppi son las previsiones actualizadas

Voz 1727 01:19 fondo en la víspera de la apertura del Foro Económico Mundial que empieza hoy en Davos y es que en Cataluña el panorama político sigue lejos de aclararse hoy la Mesa del Parlament va a buscar la forma de hacer efectiva la investidura del huido puse Mao el nuevo presidente de la Cámara Ruggeri Torrent lo propuso ayer y lo argumentaba anoche en Hora veinticinco

Voz 3 01:40 president Puigdemont no tienen ninguna restricción legal una restricción es el punto de vista parlamentario para ser candidato a la investidura y esto es lo que planteado

Voz 2 01:53 a los grupos a conjunto de la Cámara añadió que viajará

Voz 1727 01:56 se las para reunirse con Puigdemont lo antes posible y el juez del Supremo evitó ayer reactivar la euro orden de detención contra el ex presidente tal y como le pedía la Fiscalía porque en opinión del juez Llarena es justamente lo que pretendía pues de Moncofa ese viaje una trampa ser detenido por las autoridades danesas poder delegar el voto cómo van a poder hacer los encarcelados en España algo así como usar el derecho contra el derecho es martes veintitrés de enero y la foto del día va a estar en Sevilla se ven Pedro Sánchez y Susana Díaz la primera reunión entre ambos tras el congreso federal que convirtió a Sánchez el secretario general después de ganar las primarias eso en Andalucía en Madrid un movimiento político que puede interpretarse como una tregua en la guerra del centro derecha Aimar

Voz 0027 02:44 Ciudadanos evita con su voto que Cifuentes tenga que comparecer en la Comisión de la corrupción en la Asamblea de Madrid la oposición quería que la presidenta regional explicar allí porque su Gobierno ocultó durante cinco meses documentos que no estaban bajo secreto de sumario pero ciudadanos con su voto permite llevar el asunto a una comisión en la que ni siquiera tendrá que comparecer Cifuentes en todo caso si lo hace no será pregunta respuesta como en la otra ciudadanos lo atribuye a una cuestión técnica pero algunas fuentes aseguran a la SER que Cifuentes había amenazado al partido de Rivera con romper el acuerdo de investidura

Voz 1727 03:11 la Fiscalía recurre ante el Supremo la absolución de los ex directivos de Ferrovial en el caso Palau permiso

Voz 0027 03:17 trío público entiende que no han prescrito los delitos que se les imputaban por su papel en el pago de comisiones a Convergència la Audiencia Provincial de Barcelona dio por acreditado ese pago de las mordidas pero alegó para su absolución que el delito de tráfico de influencias ya había prescrito cuando fueron imputados

Voz 1727 03:30 los funcionarios tendrán subida salarial haya o no haya

Voz 0027 03:33 presupuestos Montoro asegura que aunque las negociaciones de los Presupuestos fracasen el salario de los empleados públicos subirán más del uno por ciento

Voz 5 03:40 el próximo año por cualquier circunstancia no tuviéramos presupuestos a tiempo los salarios de los funcionarios nos vamos a mejorar y otras cosas vamos a mejorar también

Voz 0027 03:50 el ministro de Hacienda comparece mañana en el Congreso para explicar las consecuencias de la prórroga presupuestaria

Voz 1727 03:55 la Audiencia Nacional pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si el registro de la jornada laboral va contra las normas comunitarias el tribunal

Voz 0027 04:05 Supremo en España en tiene que las empresas no tienen la obligación de llevar un registro de la jornada diaria de sus trabajadores y que sólo están obligadas a anotar las horas extra que se han realizado la Audiencia Nacional pedirá que ese criterio podría vulnerar los derechos laborales porque deja en manos del empresario registro definitivo de las horas de trabajo

Voz 1727 04:24 y en deportes Rafa Nadal y Carla Suárez buscan esta mañana las semifinales del Abierto de Australia Sampe

Voz 1161 04:30 los dos saldrán a pista en el último turno Rafa Nadal no antes de las nueve y cuarto de la mañana ante el croata Marin Cilic número seis del torneo y después de que ya se conozca el primer semifinalista que saldrá del enfrentamiento entre Dimitrov diez Moon en juego dos sets a uno para el mundo están disputando ahora el cuarto Carla Suárez lo hará más tarde no antes de las diez y media de la mañana ante la danesa Caroline Wozniacki sexta del mundo ya tenemos la primera semifinalista la belga Martens que se ha impuesto en dos sets seis cuatro

Voz 2 04:54 espero

Voz 6 04:56 y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:00 buenos días una jornada bastante plácida el viento que hasta esta noche todavía soplado fuerte del Mediterráneo esta mañana irá debilitándose hasta desaparecer el sol lucirá en la mayor parte del país casi toda la jornada con un poco de frío ahora mismo no demasiado durante la tarde no manda suben las temperaturas tanto como las últimas jornadas pero aún así en la mayor parte del país máxima es de quince a veinte grados mucha atención en Castilla y León también en Extremadura las nieblas también esperamos alguna lluvia pero débil al este del País Vasco

Voz 7 05:31 buenas ideas en el sorteo de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 2 05:38 setecientos setenta y nueve no olvides que ha participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor social piden el triple excelencia tuve en detalles

Voz 7 05:45 también en puntos de venta autorizados fue fuegos hace punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tenga son grande

Voz 6 06:16 por qué plan tienes para esta rebaja

Voz 10 06:19 las viaje ir de tiendas con lo último acto clan de rebajas mejor con Alsa viaja con hasta un cuarenta por ciento de descuento

Voz 11 06:35 Vicenç cuando tenemos gracias a ciento cincuenta y cinco un Parlamento elegido y constituido este es un paso hacia adelante positivo cuál es el siguiente paso eligieron presidente de acuerdo con la legalidad elegir un nuevo Gobierno a partir de ahí ya podemos comenzar a dialogar negociar y a buscar soluciones en el marco de la legalidad que es lo que la mayoría de los catalanes nos está pidiendo

Voz 1727 06:55 no es el delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo asegurando anoche en la tele catalana ITB que el Estado dialogará con Cataluña cuando el Parlamento elija un presidente legal y se constituya un nuevo gobierno que respete la legalidad Estatut respuesta oficiosa del Gobierno central a la carta del presidente del Parlamento a Rajoy proponiéndole diálogo en general y que facilite la candidatura de Puigdemont en particular Radio Barcelona Frederic Vincent bon día buenos días de momento la Mesa del Parlament decide esta mañana sobre el voto delegado para los que están en la cárcel los huidos en Bélgica de cara a esa investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat que según la propuesta de Torrent es Fusté Mong Kok

Voz 0706 07:38 se reúne la Mesa ya con las peticiones de los diputados de Bruselas para votar por delegación como ya hicieron los que están en prisión el día que se constituyó la Cámara la decisión no tiene porqué ser hoy llega después de que el presidente del Portland

Voz 12 07:49 el grupo de Corea la Cambra al diputado sueño Carles Puigdemont confirmara que Puig jamones ahora mismo

Voz 0706 07:55 el único candidato con apoyos suficientes para optar a la investidura no sé

Voz 1275 07:59 que esa sin embargo cómo se podría hacer este

Voz 0706 08:01 vestiduras como se votaría pero llega después de que los servicios jurídicos del Parlament rechazaran la investidura a distancia por este motivo los partidos no independentistas veían un auténtico error proponer apunta

Voz 12 08:12 el señor Puigdemont no puede ofrecer otra cosa a los catalanes que no sea a mediados

Voz 1275 08:17 nosotros esperamos que la reconsideración sea escuchadas en los tenga en cuenta que rectifique

Voz 12 08:21 es un presidente que obviamente no puede presidir un Gobierno que no puede gobernar quiere

Voz 1727 08:35 bueno adelanta la Ser a esta hora el juez que investiga el chivatazo del caso Lezo ha ordenado un careo entre el presidente del periódico La Razón y directivo de Atresmedia Mauricio Casals e Ignacio González ex presidente de la Comunidad de Madrid el magistrado tratará de averiguar quién es esa amiga de la casa que alertó a González de que les estaban investigando varios meses antes de que se produjeran las primeras detenciones información de Pedro J

Voz 0047 09:02 el titular del Juzgado de Instrucción número seis de Madrid ha ordenado un careo el próximo lunes entre el presidente de la razón y directivo de Atresmedia Mauricio Casals y el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para tratar de averiguar quiénes la magistrada amigo de la casa que advirtió a los presuntos cabecillas del caso Lezo de que les estaban investigando al menos cinco meses antes de que estallara la operación según Ignacio González Mauricio Casals le dijo el mundo está acojonado me ha dicho que el están grabando es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada le ha llamado para decirle cuidado que han grabado una conversación muy extraña Éste es el extracto de la confesión que hizo González en una conversación intervenida por la UCO

Voz 1727 09:44 y entre unas cosas y otras siete años lleva Rajoy sin acudir al Foro Económico de Davos desde que llegó al Gobierno ha declinado la invitación alegando problemas de agenda o la ausencia de otros de sus colegas europeos el presidente del Gobierno volverá a estar ausente en esta cita que comienza hoy en Suiza con participación récord icono del Rey liderando la representación española María Manjavacas

Voz 1444 10:07 bajo el lema crear un futuro compartido en el mundo fracturado se inaugura hoy oficialmente el Foro Económico Mundial con participación récord en su cuarenta y ocho edición a la que se espera asistan setenta jefes de Estado o de Gobierno de todo el mundo por parte española la delegación la encabeza el Rey Felipe VI acompañado de los ministros de Exteriores y de economía pero Davos este año a ir más allá de la política económica habrá debates sobre noticias falsas también se ha colado el movimiento Michu con ponencias sobre el acoso sexual a las mujeres en señal de apoyo el foro será únicamente como presidido por mujeres entre ellas la directora del Fondo Monetario Internacional y la primera ministra de Noruega pero de los tres mil participantes sólo el veintiuno por ciento

Voz 1727 10:48 mujeres en Alemania el líder de la socialdemocracia trata de poner en valor la división de sus filas ante la gran coalición intenso vivo no admitiría una dura unas negociaciones duras Martin Schulz tratará de arrancar la Merkel compró esos sobre refugiados sanidad sobre el mercado laboral que satisfagan a las bases del partido que son las que en última instancia tienen que ratificar el acuerdo eso en Alemania en Reino Unido continúan las dimisiones en cascada de los miembros del You Keep el Partido de la Independencia por las declaraciones racistas de la novia del líder de la formación que dice que él no se va no dimite porque le costaría mucho dinero a la organización Carolina Gómez

Voz 0393 11:29 la junta directiva del Joachim le retiró el domingo su confianza por unanimidad y en las últimas horas han dimitido el número dos del partido el número tres el portavoz de Inmigración el portavoz de Comercio y un eurodiputado aun así Henry Bolton dice que no dimite

Voz 0706 11:42 no tienen

Voz 1910 11:44 así lo asegura que su marcha sería el final del partido

Voz 0393 11:46 con el coste político y económico que supondría tener que elegir un quinto líder en dieciocho meses Bolton perdió la confianza de la formación por las palabras de su novia contra la prometida del Príncipe Megan Merkel de quien dijo ser una simple y estúpida plebeya y una negra estadounidense que mancha haría la semilla de la Corona británica

Voz 1275 12:04 la frontera español

Voz 1727 12:05 la con Marruecos ha vuelto a ser escenario de una tragedia un hombre muerto de un paro cardiaco tras una avalancha de porteadores en la frontera de Melilla otros cinco resultaron heridos

Voz 1910 12:18 inaceptable dice hoy Soledad Gallego Díaz sobre la situación de estos pasos fronterizos la regulación del paso de porteadores hombres y mujeres por la frontera de El Tarajal Ceuta conocida como del barrio chino en Melilla tiene que ser revisada con urgencia en menos de doce meses han muerto aplastadas de mujeres que intentaban pasar la frontera en Ceuta que ayer mismo murió un hombre y otros cinco quedaron heridos en una avalancha similar en Melilla las avalanchas de los pasos fronterizos son frecuentes pero no son consecuencia de una catástrofe natural ni de un fenómeno atmosférico sino de una pésima regulación aduanera y una incapacidad administrativa lamentable en la que tienen responsabilidad tanto Marruecos como España las autoridades españolas no pueden limitarse a reconocer que la situación es insatisfactoria como admitió la semana pasada el ministro de Asuntos

Voz 1161 13:11 Exteriores sino que deben poner los medios para acá

Voz 1910 13:14 enviar hay para exigir sus colegas marroquíes que revisen inmediatamente sus propias condiciones los pasos fronterizos actuales son insuficientes al menos a determinadas horas y los recursos humanos y técnicos no dan abasto tampoco para afrontar las situaciones más peligros El lo razonable sería un lado imponer a las empresas almacenes que utilizan a los porteadores una reducción del peso en las cargas que llega a ser hasta de ochenta kilos y al mismo tiempo ampliar el número de tornos de paso como señaló la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía el problema

Voz 1727 13:45 los luz durará hasta que los Gobiernos español

Voz 1910 13:48 la Rojita admitan que es un asunto prioritario en sus relaciones bilaterales pero lo es porque provocan muertos algo completamente inaceptable

Voz 17 15:44 la Copa vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey este martes a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto com

Voz 2 15:57 la onda media

Voz 18 16:01 parecía una semana normal abro tabaquero añaden emoción de iguales

Voz 2 16:19 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 19 16:22 la Cadena SER

Voz 2 16:25 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 20 16:28 Pepa Bueno estoy muy

Voz 21 16:31 nada gracias y aprovecho para decir mujeres empezó empezar continuar escribir a dirigir a producir ahí vamos

Voz 1727 16:40 ni siquiera la corriente del cine estadounidense Lee Chun yo también llegó anoche a la entrega de los Premios Feroz los de la crítica en España presentaron mujeres la ganadora aclara Simó animó a las mujeres acabamos de escucharla a dirigida en Izar y ella misma se consagró porque su película verano de mil novecientos noventa y tres parte como favorita para los Goya porque se llevo anoche todos los premios gordos María

Voz 1457 17:03 cerrar la gala de los Premios Feroz fue feminista y metió el dedo en la llaga presentaba el cómico Julián López

Voz 22 17:09 hace cinco años estos premios no los conocía nadie y ahora tampoco somos el secreto mejor guardado del cine español

Voz 1275 17:16 bueno ese el nombre de

Voz 22 17:18 estos acosadores sexuales la vencedora

Voz 1457 17:21 en verano mil novecientos noventa y tres de la debutante Carlas Simón consiguió cuatro premios incluido mejor película dirección guión y quiso lanzar un mensaje de ánimo a las cineastas

Voz 21 17:32 estoy muy emocionada gracias y aprovecho para decir mujeres empezó empezar continuar escribir a dirigir a producir

Voz 1457 17:42 en el dos mil diecisiete ha sido una cosecha extraña del cine español sin grandes vacas sagradas donde ha habido relevo generacional como la película de Carla Simón que triunfó en drama comedia fue el musical esbozó místico la llamada de los Jabois una comedia que llama a la libertad sexual

Voz 23 18:00 que sepa que no abandonó su sitio que tu familia te va a ello basta leer vamos a recibir de Historias para que tú te sientas inspirados

Voz 1457 18:11 los premios de interpretación fueron para Javier Gutiérrez por el autor yp para Nathalie Poza por no sé decir adiós parece que adelantan lo que serán los Goya ayer fue una noche en la que Verónica Forqué ganó el Premio Feroz de Honor recordó que sólo hay un siete por ciento de mujeres en la dirección dio un dato contundente tardarían ocho

Voz 10 18:31 película las dirigidas por mujeres pero me gustaría

Voz 1275 18:34 cero una antes de morirme

Voz 1457 18:36 y en televisión las series de Movi Star vergüenza Illa zona fueron las grandes triunfadoras de la velada

Voz 12 18:46 el retraso en la inauguración del AVE a Castellón preguntamos qué les sugiere Ramón Girona es la normalidad la normalidad que tiene siempre el PP para todo pues todo para mayores que si hubiera sido Mutual no hubiera sido por qué pasa esto más vale tarde que nunca Aurora Ciudad Real

Voz 24 19:05 por lo menos llegaron aunque sea tarde se lo importante no dicen eso y que pregunte Rajoy quizás tiene desembolso tiene derecho a reposar en fin seis

Voz 12 19:15 ejercían buenos días para Antonio de Madrid

Voz 25 19:17 tu producto marca España iba ese gran estadio

Voz 1100 19:21 está al mando de la nave

Voz 25 19:24 así terminamos

Voz 26 19:25 buenos días soy Carlos leíamos desde Burgos seguimos acumulando kilómetros de alta velocidad que nos cuestan un auténtico dineral sin embargo no tenemos dinero para digamos hacer una asistencia domiciliaria o residencias de ancianos que mueren solos en sus casas sin que nadie les atienda quizá con tanto correr nos estemos dejando a otras algo de lo más importante muchas gracias a todas las

Voz 27 19:53 hoy por hoy

Voz 4 20:01 en Hoy por hoy

Voz 2 20:03 las noticias de Madrid con Laura Guti

Voz 4 20:06 R

Voz 1275 20:07 qué tal buenos días siete grados a esta hora en la Gran Vía sin cambios hoy en la previsión del tiempo más sol y termómetros que no va a variar mucho al menos hasta el jueves y el viernes noticia que a esta les avanza la SER la Comunidad de Madrid tendrá que pagar a los trabajadores del uno uno dos el plus de actividad el plus de nocturnidad también durante sus vacaciones una sentencia del Supremo a la que hemos tenido acceso ratifica lo que ya dictó el Tribunal Superior de Justicia ida la razón a la plantilla que por cierto cumple hoy su sexto día de encierro decimotercer día en huelga por su situación laboral Sonia Palomino en la actualidad los trabajadores del servicio telefónico del uno uno dos sólo cobran esos complementos durante el tiempo efectivo de trabajo cuando están de vacaciones o de baja dejan de percibirlo sin embargo esto tendrá que cambiar porque el alto tribunal en una sentencia a la que ha tenido acceso la SER rechaza el recurso presentado por la propia comunidad ir ratifica lo que ya dictó en septiembre de dos mil dieciséis el TSJM el trabajador que presta servicio tiene derecho a percibir los complementos todos los meses del año el Supremo Se remite tanto a la jurisprudencia europea en esta materia como al propio convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Mar Muñoz es portavoz del comité de empresa

Voz 28 21:15 la posición una vez más se ponga de nuestro lado no es la primera vez que llegó a los juzgados es porque alguien más intensivo europea y un reconocimiento a nivel europeo que que las vacaciones son tiempos de trabajo y como tal tiene que estar pagadas con los mismos horarios conceptos que uno tiene durante el año que nosotros de vacaciones

Voz 1275 21:33 contra la sentencia no cabe recurso el incumplimiento de este aspecto es uno de los argumentos por los que la plantilla mantiene una huelga y un encierro indefinidos los trabajadores acordaron ayer continuar con esta protesta porque consideran que las soluciones que les ofrecen desde el Gobierno regional son insular

Voz 1727 21:46 alianzas

Voz 1275 21:50 se recupera en el Hospital La mujer de ochenta y un años agredida brutalmente por su marido un hombre de ochenta y siete en su casa en el distrito de Latina en la capital el agresor mantuvo una discusión con ella que terminó a palos la golpeó con el bastón que usa para caminar en la cabeza y después le clavó un cuchillo a pesar de las lesiones el estado de la víctima lo es grave y la Audiencia Provincial ha condenado a seis años de cárcel a una mujer que acabó con la vida de su maltratador sin embargo los mismos jueces piden a su vez el indulto para ella porque consideran que lo hizo alterada por el miedo que le producían los malos tratos a los que estaba sometida desde

Voz 2 22:23 hace años Alfonso Ojea seis años de prisión

Voz 0089 22:26 por un delito de homicidio pero en su pena más baja al considerarse probado que la mujer actuó bajo los efectos del miedo del terror que tenía sobre su pareja que le había estado maltratando durante años Ésta es la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que va solicitar además el indulto al Gobierno en cuanto este fallo judicial sea firme el día de los hechos el veinte de septiembre de dos mil quince el agresor acudió en dos ocasiones a la casa de la condenada para insultar la intimidar la incluso en presencia de los vecinos en la segunda ocasión la mujer cogió un cuchillo y acabó con la vida del hombre el fallo señala que sufrió una larga situación de maltrato sostenido lo cual mermaba de forma grave pero sin llegar a anularla su capacidad de entender la ilicitud de sus actos su voluntad de actuar conforme

Voz 1727 23:11 ellos

Voz 1275 23:12 el martes veintitrés de enero ciudadanos Salva Cifuentes de comparecer de nuevo en la comisión de la corrupción titulares con Israel Aranguez

Voz 0089 23:20 la formación naranja cambie el sentido de su voto siguiendo el criterio dicen de los letrados de la Asamblea según fuentes consultadas por la SER detrás de esta decisión podría estar un ultimátum de la presidenta en el que amagaba con romper el acuerdo de investidura Podemos y PSOE acusan a ciudadanos de proteger a Cifuentes

Voz 1275 23:35 momento en caso Lezo el juez que investiga el chivatazo de la trama ordenado un careo entre el presidente de La Razón Mauricio Casals y el ex presidente madrileño Ignacio González el magistrado que averiguar quiénes la jueza que supuestamente alertó a González de que estaba siendo investigado meses antes de las primeras detenido

Voz 0089 23:50 la policía ha detenido a una treintena de jóvenes veintidós de ellos menores tras una pelea entre bandas latinas rivales el pasado sábado en Aluche todos han quedado en libertad pero se les imputa un delito de riña tumultuaria y la comunidad va a lanzar un plan contra

Voz 1275 24:01 a la obesidad infantil a partir del próximo curso repartirá folletos en las consultas de Pediatría con recomendaciones de alimentación para padres y sanitarios la obesidad afecta ya en Madrid al veintisiete por ciento de los niños de seis años

la información del tráfico

Voz 1275 24:22 a saber qué tal las carreteras deje de María Forner buenos días

Voz 1910 24:25 hola buenos días pues hasta ahora acaba de producirse un accidente en la A6 a la altura de Puerta de Hierro en sentido salida en sentido entrada a la capital que está complicando la circulación por esta vía además encontramos retenciones sea en todos los principales accesos a la capital también la A42 está saturada a la altura de Parla en la M40 circulación congestionada en los tramos habituales especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido alados

Voz 1275 24:51 en la capital como está el tráfico esta mañana pantallas asuman su que buenos días

Voz 29 24:55 hola qué tal Laura buenos días de montón bastante bien en términos generales en los accesos de esto

Voz 12 24:59 sacamos dos puntos de entrada algo más complicados hablamos

Voz 29 25:02 de la entrada por lo venía al Mediterráneo del paseo de Santa María de la Cabeza es el M30 donde ya tenemos en hora punta algo más complicada especialmente en el arco este entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses el arco sureste entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas también en sentido norte y atentos porque permanecen cortados al tráfico tanto el túnel de Pío XII en sentido Monforte de Lemos Sinesio Delgado como el túnel de Sor Ángela de la Cruz en sentido

Voz 12 25:26 treinta como de costumbre tu estático

Voz 2 25:29 son las emociones de un también se sientes esa necesidad viaja al corazón donde podrás probar la dando más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón bailan al ritmo de nuestros motores ven a BMW

Voz 6 25:43 el concesionario oficial BMW el estables el corazón de BMW

Voz 30 25:48 este dos mil dieciocho me apetece disfrutar de las cosas buenas que me ofrece la viva como la sirena porque del veintidós al veintiocho de enero por compras a partir de veinticinco euros puedes conseguir hasta veinte euros de regalo no te lo pierdas la sirena sencillamente a mi manera

Voz 6 26:04 está la generación que quiere vivir el presente la que quiere tener

Voz 9 26:07 su propio estilo y hay una llega lo todo descubrir hasta dónde lo puede llevar el Audi Q3 La Kline visión entra en la generación Cook con un Audi Q3 Black la indecisión con sistema MM y navegación llantas de aleación Audi Sport de diecinueve pulgadas y paquete black line por ciento noventa euros al mes más información en tu concesionario oficial aunque bienvenido a la generación cuya red de concesionarios oficiales

Voz 16 26:33 es más fácil empezar el año reclamando otros gastos hipotecarios que haciendo dieta hazlo y Súmate a un propósito que cuesta poco pero que vale mucho

Voz 31 26:42 llama al novecientos veintiséis cuarenta y uno cero cero o contrata en nuestra web Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 12 26:52 esos son los Pérez si el tiene curación precoz y disfunción eréctil ya desde que fueron apostó

Voz 1457 26:58 Medical Group el Estado otra hombre

Voz 12 27:00 ahora apunta novecientos novecientos tres cinco cinco cinco metros el teléfono

Voz 32 27:07 la agencia negociadora del alquiler

Voz 0047 27:09 ofrece un nuevo concepto de arrendamiento

Voz 33 27:12 todo el TRAM killer el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 34 27:41 sí seguro que hay una estación de servicio que te gusta más que otras porque ya te conocen porque te tratan muy bien o porque simplemente te trae buenos recuerdos a que si entra en box Repsol punto com vota por tu estación de servicio Repsol favorita de la Comunidad de Madrid entrará en el sorteo de entradas vip para el Gran Premio de España de motociclismo o de una scooter del equipo Repsol Honda bienes hasta el cinco de febrero informa hoy participa en box Repsol punto com

Voz 1275 28:13 los juzgados la querella del PP contra la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés y el gerente de la EMT por presunta malversación y prevaricación en la compra de Bici Mad el portavoz del PP ha vuelto a pedir una comisión de investigación sobre este asunto y que Carmena dé explicaciones Felipe Serrano

Voz 0622 28:27 el PP pone el caso en manos de la justicia por entender que hay fundadas sospechas de irregularidades en el contrato de cesión el gasto según el portavoz José Luis Martínez Almeida fue inapropiado excesivo y ha supuesto un grave daño al patrimonio público

Voz 36 28:42 fundamentalmente malversación de caudales públicos porque entendemos que el precio abonado por la cesión de diez millones y medio de euros es claramente lesivo para las arcas municipales en segundo lugar que propio bueno Park preveía una inversión a lo largo de toda la vida el contrato única y exclusivamente de siete millones y medio de euros y sin embargo se acaban pagando diez millones y medio de euros

Voz 0622 29:04 el Ayuntamiento en cambio insiste en defender que todo se hizo de manera correcta el precio fue establecido por los servicios técnicos de la EMT cuyos trabajos de consultoría gozan de prestigio internacional trabajaron durante más de siete meses con varias auditorías y una documentación que supera los ochocientos folios es

Voz 1275 29:23 Lleida llegamos a las siete y media de la mañana ahora mismo en el cercanías hay problemas en la línea C5 debido a una avería de un tren se están produciendo leves demoras entre Atocha Fuenlabrada y Humanes según informa Renfe en estos momentos a siete grados tenemos en el centro de la capital sigue enseguida la información en la Ser en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 30:01 son las siete y media en las seis y media en Canarias

Voz 2 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza el martes veintitrés de enero sin cambios en el tiempo es decir que en las horas centrales del día en una parte de España podremos seguir tirando de chaqueta hay en otras podrán tirar la chaqueta directamente en Valencia o en Sevilla por ejemplo el termómetro va a llegar de nuevo a los veintiún grados condena hay petición de indulto a la vez la Audiencia de Madrid ha condenado a una mujer que mató a su ex novio maltratador de una cuchillada cuando él entró por la fuerza en su casa para amenazarla arrancando incluso una valla metálica que había en La Ventana la Audiencia de Madrid la condena a seis años de cárcel pero al mismo tiempo el propio Tribunal anuncia que va a pedir el indulto parcial Radio Madrid Israel Aranguez

Voz 0089 30:54 el juez ha impuesto a la pena más baja por un delito de homicidio al considerar probado que la víctima actuó bajo los efectos del miedo que le tenía a su pareja que él había estado maltratando durante años los hechos se remontan al veinte de septiembre de dos mil quince el agresor se personó hasta en dos ocasiones en el domicilio de la mujer para insultarla e intimidar la incluso en presencia de los vecinos en el segundo de estos encuentros la mujer

Voz 0027 31:15 cogió un cuchillo y acabó con la vida del hombre

Voz 0089 31:17 consta en el escrito judicial lo hizo tras una larga situación de maltrato sostenido que mermaba de forma grave su capacidad de entender la ilicitud de sus actos motivo que ha llevado al juez a solicitar su indulto en cuanto el fallo sea fino

Voz 1727 31:30 no aceptar uno por respuesta insistir hasta que su putt Tita falle o muera es parte de una carta viral izada en redes sociales que ha difundido una peña no oficial de Zamora a carta forma parte de un regalo a los miembros de la peña después de una cena y el Ayuntamiento de Zamora la va a llevar a la Fiscalía Radio Zamora García

Voz 1322 31:50 el Ayuntamiento de Zamora confirma que no hay ninguna peña con ese nombre Har Fat o hackers en el registro oficial que maneja la concejala de Igualdad Adoración Martín aseguraba que trasladarán el documento a la Fiscalía de Menores para determinar su autoría depurar responsabilidades

Voz 38 32:05 Concejalía de Igualdad va a poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores estos hechos para que se determinen los responsables Isère asuman las consecuencias que pudieran incurrir nos preocupa mucho este tipo de conductas especialmente si vienen de menores de jóvenes

Voz 1322 32:21 a la repulsa del equipo de gobierno en Zamora se une la del grupo popular en la oposición ha instado al Ayuntamiento al que convoque de manera extraordinaria al Consejo Escolar Municipal para crear un plan de concienciación sobre la igualdad y evitar la clasificación de la mujer

Voz 1727 32:34 entre adolescentes bajo el lema Nos duele la sanidad este fin de semana una manifestación recorrió las calles de Valladolid

Voz 38 32:48 una manifestación de coincidió con un manifiesto supuestamente espontáneo en apoyo al

Voz 1727 32:54 consejero de Sanidad de Castilla y León bueno pues se los datos informáticos demuestran que el manifiesto el manifiesto llamado nos sentimos orgullosos salio del propio ordenador del consejero una vez pillado el consejero ha asegurado que no es que lo redactara literalmente que él simplemente y esto es literal

Voz 1275 33:15 apenas tocó unas Bobadilla unas Radio Valladolid Eva Marín este escrito fue rubricado por algunos jefes de servicio y jefes de unidad de los hospitales públicos de Valladolid cargos de libre designación que apoyaron el manifiesto remitido por el propio consejero de Sanidad Antonio Sáenz según explicaba él mismo láser

Voz 39 33:31 ese correo lo enviado algún servicio efectivamente porque les conozco personalmente se rendía simplemente con una frase le dijo y lo que ha ocurrido es que el grupo que está manifestando su incomodidad con las críticas que se deciden porque al final en muchas ocasiones son críticas exageradas que terminan desprestigiando a los sanidad

Voz 1275 33:51 un escrito desvelado por el diputado de Ciudadanos por Valladolid Francisco Igea que lamentaba la actitud del consejero calificándola de insólita al promover un manifiesto supuestamente espontáneo de apoyo a la gestión sanitaria en Castilla y León

Voz 1727 34:04 y ahora hablamos de la madre de todas las revoluciones el cinco G permitirá el control remoto de drones la masificación del Internet de las cosas y servicios turísticos con realidad virtual y aumentada y aplicaciones de coche conectado por ejemplo y un larguísimo etcétera parece cosa del futuro pero la realidad es que el cinco G va a llegar a España este año concretamente va a llegar a dos ciudades elegidas por Telefónica Talavera de la Reina y Segovia Lucía Taboada

Voz 1322 34:32 en ciudades de ambas Castillas con potencial empresarial con alta tasa de paro juvenil las dos cerca de Madrid Segovia Talavera han sido elegidas como las primeras ciudades tecnológicas cinco G de España

Voz 4 34:43 tú

Voz 1322 34:44 Telefónica es el primer gran operador que pone sobre la mesa sus planes para iniciar los primeros proyectos piloto de cien Hope cinco G hasta el año dos mil veinte cuando deberíamos ver todo su potencial el cinco G permitirá incrementar la velocidad hasta tener picos de diez gigabits por segundo es decir más de tres veces la velocidad actual de la fibra en el hogar una conexión rapidísima y permitirá también como decías el despegue definitivo del Internet de las cosas o de experiencias de realidad virtual en tiempo real son los primeros trazos del progreso digital que se avecina sí

Voz 1727 35:14 el uno uno dos le colgó el teléfono dos veces le ha ocurrido a un chico de catorce años que sufrió un colapso pulmonar en plena calle Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá el menor llamó con su móvil al servicio de emergencia

Voz 9 35:30 explico lo que le ocurre al operario lo colgó Ximo Tébar el chico de catorce años Voley amar diez minutos después devolvieron también a colgar se desmayo recuperarse para un coche que estaba en esa misma calle en el municipio de Inca y le pidió que le trasladara al hospital de esta localidad según publica hoy el diario Última hora Lopera el operario ha explicado a sus superiores que pensaba que era una broma y que por eso lo con

Voz 1727 35:50 un hombre está ingresado en estado grave por hipotermia tras ocultarse bajo el agua de una piscina en un chalet de Las Rozas en la Comunidad de Madrid que lo hizo pues porque estaba robando en ese chalet Radio Madrid Raquel Fernández

Voz 1457 36:04 los cuatro integrantes de la banda fueron detenidos pero cada uno en circunstancias distintas el primero fue localizado cuando salía corriendo por la calle el segundo y el tercero debajo de las sillas y Mesa del jardín del chalet vecino el cuarto en la piscina estaba inmóvil bajo la luna y el agua dejando sólo la nariz y la boca para respirar así lo relata uno de los agentes que participó en la detención

Voz 40 36:26 este señor no no salía por su propio me da la piscina

Voz 41 36:29 no podía estaba de ello del frío que hemos

Voz 1910 36:31 hola de su parte para el de los que

Voz 1457 36:34 cuatro detenidos tres tienen antecedentes

Voz 42 36:40 tenemos in the house los de Bonhams pues pues nuestras ofertó de Año Nuevo tenemos esta quita la cuenta una vieja gloria del heavy

Voz 38 37:13 la Cadena SER esta emisora líder en España la Cadena SER Nadine acompañan te desde hace muchos años gracias por estar con nosotros lo que ocurre es necesario este tono está voz impostada bueno eso es lo que se hacen en la radio siempre no no no lo puedo decir más norma esto de él es una persona normal más normal aroma normas overbooking en la Cadena SER es la emisora líder en España muy bien

Voz 44 37:43 la Cadena SER viene acompañando desde hace muchos años muy bien así normas gracias por seguir con nosotros ha visto cómo se pueden decir las cosas otra

Voz 45 37:53 sin trascienda

Voz 1275 37:54 denuncia irá el Tony a perder no lo puedo evitar

Voz 4 38:04 hoy por

Voz 1727 38:04 hoy con Pepa Bueno son las siete y treinta y ocho las seis y treinta y ocho en Canarias nos dio a conocer el mundo de los rallys en los años noventa con sus dos campeonatos del mundo ganó el Dakar en el dos mil diez este sábado con cincuenta y cinco años volvió a imponerse en la mítica prueba Carlos Sainz

Voz 47 38:22 yo que corro en Dakar a competir no sé en África el luego nación sudamericana esta sigue el recorrido lo por lo tanto te a este produce satisfacción sentí malo ganas pues mejor

Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy

Voz 1275 38:42 pues su Dakar más duro puede que no haya sido su última participación Sampe lo dije anoche en El Larguero en combustible

Voz 1161 38:50 la corto sí porque como les reconoció a Manu Carreño pese a sus casi cuarenta años compitiendo no tiene decidido si va a seguir compitiendo en el futuro más cercano

Voz 48 38:57 no sé qué va a pasar a antiaéreo está reflexionar con calma saber qué es lo que me apetece hacer lo que me apetece lo que puedo lo que quiero es lo que él no que haga lo que haga lo único que es el respecto cero pues yo creo que me he ganado el derecho a hacerlo en hacer otro cuestionarle ganado derecho

Voz 1161 39:17 con pues esperaremos a tu decisión en cuanto al fútbol vuelve la Copa del Rey Sevilla y Atlético de Madrid buscan una plaza en semifinales conocemos primero las novedades de los de Diego Simeone de Miguel Martín Talavera buenos días

Voz 0047 39:27 qué tal buenos días con el objetivo de dar la vuelta eliminatoria hay fin Diego Costa en la extradición a eso de la

Voz 0089 39:32 una partirá hacia Sevilla el Atlético de Madrid para

Voz 0047 39:34 Schwarzer esta noche a partir de las nueve a Ramón Sánchez Pizjuán la vuelta de los cuartos de final tiene dos a saber si Carrasco o Correa van a estar en banda Isabel dos delanteros de los tres Khedira disposición va a estar en punta de ataque Griezmann parece seguro y parece que Fernando Torres puede ganar la partida a Kevin Gameiro Moyá va a seguir siendo el portero de la Copa conversar Alcor Giménez Godín y Lucas en defensa el centro del campo también muy claro con el capitán Gabi Koke Saúl con Koke que mencionan la mencionada duda entre Correa Carrasco

Voz 1161 40:02 también ahora las del Sevilla ante Ortega buenos días

Voz 49 40:04 lleno absoluto en el Sánchez Pizjuán para el partido de esta noche entre el Sevilla y el Atlético de Madrid el técnico Vincenzo Montella ofrecerá la lista de convocados en la mañana de hoy ayer pudo entrenar el danés pero no parece probable que pueda entrar en el equipo inicial aunque sí la convocatoria no se prevén cambios con respecto a las obligaciones últimas que han provocado que el Sevilla le ganara al Atlético en la ida y también en la Liga al español a partir de las nueve y media en el Sánchez Pizjuan Sevilla Atlético de Madrid

Voz 1161 40:28 será dirigido por el colegiado valenciano Martínez Munuera ahí podrán seguir desde las nueve de la noche en Carrusel Deportivo o las aplicaciones móviles Cadena Ser punto com y la onda media mañana daremos el Alavés Valencia y el Real Madrid del Leganés jueves que da el Barcelona Celta y el lunes nos dejó también la renovación de Kepa con el Athletic al que se había asociado con el Real Madrid para este mismo mes de enero el portero canterano satisfecho con su continuidad

Voz 50 40:49 muy contento por seguir en la que considero mi casa pero la negociación ha sido larga al club también el el que me haya respetado en el tiempo para tomar mi decisión por la finalización de contrato pues a partir de uno de enero era libre para negociar ahí ha habido propuestas pero yo considero que la mejor para mí seguir durante mucho tiempo y estoy muy feliz por haber firmado este contrato

Voz 1161 41:09 por lo demás en el Abierto de Australia Rafa Nadal y Carla Suárez buscan esta mañana las semifinales del torneo de Australia los dos saltaran a la pista el último turno Rafa Nadal no antes de las nueve y cuarto de la mañana ante el croata Marin Cilic ya conocemos el primer semifinalista Sky Let Moon que se ha impuesto en apenas unos minutos a Dimitrov en cuatro sets cuatro seis seis tres tres seis y cuatro seis Carles lo hará un poquito más tarde no antes de las diez y media de la mañana ante la danesa Caroline Wozniacki ya tenemos la primera es finalista también en el cuadro femenino la belga Martens que se ha impuesto en dos sets seis cuatro seis cero también durante la mañana Sergi Bruguera dará a conocer la lista de convocados para la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis que entre el dos y el cuatro de enero Nos medirá a Gran Bretaña en Marbella en el Europeo de balonmano España disputa desde las seis y cuarto de la tarde el segundo partido de la segunda fase de novedades Diego Gonzales buenos días

Voz 44 41:53 hola buenos días Juan Antonio Eslovenia no eleva a poner las cosas fáciles a España hace un buen balonmano tiene ataque muy dinámico gran defensa pero si vemos la versión que los hispanos mostraron el domingo contra Macedonia las semifinales estarán sin duda más cerca Jordi Ribera tiene todos los jugadores en condiciones eso es una muy buena noticia a estas alturas del campeonato tendrán mucho que decir también los porteros hay Gonzalo Pérez de Vargas llega en un gran momento al encuentro que arranca a las seis y cuarto de la tarde aquí a hembras dice en baloncesto desde las doce y media de la mañana tendremos el sorteo de la Copa del Rey en el Teatro Cicca de Las Palmas con Real Madrid Barça Valencia y Fuenlabrada como cabezas de serie junto a Gran Canaria organizador además de Unicaja Baskonia Tenerife también tenemos dos partidos de Jornada doce en la Champions iba desde las seis el cárstica ya UCAM Murcia desde las ocho y media estudiantes Babe Ruth y en la NBA dos victorias y dos derrotas ha ganado Memphis a Filadelfia también ha ganado Denver a Portland ha perdido Chicago Connio Orleans también Jutta en Atlanta además victoria es echarlos Houston Milwaukee las y Minnesota

Voz 1275 44:49 buenos días el Ministerio de Sanidad ha habilitado una página web para que se registren las personas afectadas por la talidomida el fármaco para las náuseas de las embarazadas que causó malformaciones en los fetos tienen un plazo de seis meses para apuntarse hay que rellenar un formulario y enviarlo a la unidad diagnóstica de cada comunidad un grupo de expertos estudiará cada caso y pasado ese tiempo se creará un registro de afectados para que el Gobierno decida si tienen derecho a una indemnización por parte del Estado

Voz 2 45:16 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días millonario en un abrir y cerrar de ojos millonario en un chasquido en un en un santiamén en cero coma

Voz 53 45:53 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 1727 45:57 dice José Mari esta mañana puse de Tremón las desigualdades

Voz 1100 46:00 buenos días Pepa nuevo Push the money en primera página tanto por su viaje a Dinamarca como por la decisión del presidente del Parlament Roger Torrent de presentar su candidatura a la Generalitat pura propaganda la incómoda charletas Universidad de Copenhague el más complicado la nominación nada que decir de su gira turística quiera grosería de su discurso recuerdos a Franco incluidos la tenemos muy digerida no desistir en su nombramiento como presidente de la Generalitat a lo que siguen jugando los independentistas os parece una operación de llevar al límite lo imposible par en el último momento optar por lo razonable elegir a un candidato o candidata que en verdad pueda poner en marcha el Gobierno que tanto necesita Cataluña sería demasiado absurdo bloque secesionista es obtener mejores resultados en uno nuevas elecciones toma lo que tienes y se ajustaría mejor a las necesidades del momento mientras más jaleo más tensión más bulla cansino muy cansino pero decíamos ayer la facilidad de los políticos para olvidarse de cuestiones importantes no hagamos lo mismo insiste vemos un solo va todo informe anual de Oxfam explica muy bien las miserias que todavía hoy sacuden a España oigan el sueldo de los jóvenes que acceden al mercado laboral es un treinta y tres por ciento inferior al de dos mil ocho mientras los beneficios empresariales subieron

Voz 1727 47:29 un doscientos por ciento

Voz 1100 47:33 seguimos avanzando

Voz 1727 47:35 el ojo izquierdo

Voz 1100 47:39 no

Voz 38 47:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno que eh

Voz 1727 48:06 diariodehoyporhoy del veintitrés de enero del año dos mil dieciocho escribe Raúl García hay escribe sobre sus dos