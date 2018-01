Hoy por Hoy (23/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 muy buenos días nada es gratis y la economía española empieza a acusar aunque levemente todavía la inestabilidad política derivada de la crisis catalana el Fondo Monetario Internacional rebaja nuestra previsión de crecimiento en un contexto europeo y mundial la alza ni siquiera Italia que celebra en marzo unas elecciones llenas de incertidumbre paga la factura que empezamos a pagar nosotros no es ninguna sorpresa los sorprendentes que ante la evidencia de que la solución no va a llegar de Cataluña no exista desde el Gobierno de España desde las fuerzas políticas de la oposición iniciativas concretas y urgentes para más allá de sus intereses partidistas encarar la gravísima crisis institucional que vive este país con factura económica ya desaliento y división ciudadana evidente no la solución no vendrá de Cataluña al menos no de momento la Mesa del Parlament se reúne esta mañana para buscar la forma de investir president Puigdemont como confirmaba anoche en La Ser en Hora Veinticinco el presidente de la Cámara Roux Jettu Rent letrados

Voz 2 01:20 esta cámara hacer su función que es la de analizar el reglamento de la normativa que estamos sujetos a los diputados y el conjunto de la de la Cámara pero al final la decisión es una decisión política en el seno de la de la Mesa del Parlament que también

Voz 1727 01:36 Puigdemont huido de la justicia que ayer se fue a Copenhague a decir que la sombra de Franco sigue presente en España y lo dice un dirigente que declaró la independencia ignorando a la mitad de su población y que después se fugó a Bruselas para evitar las consecuencias de sus actos y que pretende gobernar por Internet debería provocar sólo risa sino fuera porque tiene un millón de votos y es la segunda fuerza en un parlamento democrático está muy bien que todas las fuerzas políticas esfuercen ahora en ocuparse de los otros grandes

Voz 1275 02:06 temas que afectan a los españoles están

Voz 1727 02:08 también por supuesto pero la factura económica de la inestabilidad por leve que sea la van a pagar también todos los españoles en su sanidad en su educación en su bienestar social yo se toma la iniciativa Isabel Borda desde las Cortes españolas un calendario de reformas que aborde también el problema territorial os seguiremos pendientes del billete de avión que compre mañana Puigdemont para seguir resucitando a Franco por las capitales europeas

Voz 0027 02:34 equipa bueno

Voz 1727 02:49 es martes veintitrés de enero hoy otra consecuencia de la parálisis política que provoca la crisis catalana Montoro dice que subirá al menos un uno por ciento el sueldo de los funcionarios haya o no presupuestos generales del Estado hay precedentes y doctrina constitucional que permite subir salarios con un presupuesto prorrogado mediante un decreto ley para partidas de urgente necesidad y subir los sueldos lo es sin duda pero es la única urgente necesidad por ejemplo no son de urgente necesidad los cuatro mil millones de euros que Montoro les está reteniendo a las autonomías con el argumento de los presupuestos prorrogados porque ese dinero de las autonomías va a sanidad educación son o no de urgente necesidad esas partidas tendría aclararlo Hacienda sino sino nos quedaremos con la explicación fácil la subida a los funcionarios es una medalla que se cuelga Montoro y lo quisiera con el dinero de las autonomías es una medalla que se van a colgar los gobiernos regionales vamos a hablar en unos minutos en Hoy por hoy con Raúl Olmos de Comisiones Obreras y también con Emilio Ontiveros para analizar la revisión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional de su previsión de crecimiento para España Aimar

Voz 0027 04:03 si el fondo eleva sus cálculos para este año en dos décimas para la economía global en cuatro para Estados Unidos y en tres para la Eurozona pero la de España la rebaja una décima y el economista jefe del FMI lo vincula directamente puede decías con los efectos de la crisis catalana

Voz 3 04:17 como cada día desde luego confiamos en que la situación política y la incertidumbre que está causas disminuyan y que en el marco de las leyes del país se encuentre alguna forma de superarlas

Voz 1727 04:32 se lo hemos adelantado esta mañana la Cadena Ser el juez ordena un careo entre Ignacio González y el presidente de la razón y directivo de Atresmedia Mauricio Casals para aclarar que jueza les advirtió de que a los supuestos cabecillas del caso Lezo les estaban investigando y que lo hizo al menos cinco meses antes de que estallara la operación en Madrid

Voz 0027 04:53 ciudadanas protege a Cifuentes después de que ella les amenazara con romper el pacto entre los dos partidos los Rivera cambian el voto que habían anunciado pitan a última hora que la presidenta regional tenga que explicar en la Comisión de la corrupción el caso de los documentos que su Gobierno le ocultó a la oposición a pesar de que no estaban bajo secreto de sumario según ha salido a la SER que fue antes había amenazado con romper el acuerdo

Voz 1727 05:13 en Cataluña la Fiscalía recurre la absolución de los antiguos directivos de Ferrovial que le pagaron las mordidas

Voz 0027 05:19 converger a pesar de que la sentencia del Palau dio para acreditado que los corruptores pagaron esas comisiones a través del Palau fueron absueltos porque el delito había prescrito ahora la Fiscalía los record

Voz 1727 05:28 a las ocho y media viene a Hoy por hoy María anhela Olmedo la mujer que hace cuatro años perdió a su hija y a su ex marido porque alguien les asestó más de cien puñaladas ella la Fiscalía los forenses practicamente todas las partes consideran que el asesino fue el entonces novio de María anhela pero el jurado popular lo declaró no culpable ir desde hace cuatro meses está en la calle a partir de mañana se revisa el caso en el Tribunal Superior de Justicia ella que sólo ha tenido pérdidas en esta historia suma a su tragedia el repudio y el acoso de una parte de su entorno tanto que ha tenido que dejar solo

Voz 4 06:03 está

Voz 1727 06:05 Donald Trump ha firmado esta madrugada la prórroga de los Presupuestos para levantar el cierre de gobierno que se decretó la madrugada

Voz 0027 06:11 el sábado los demócratas han conseguido un compromiso firme para debatir en las próximas dos semanas como regularizar por ley a los ochocientos mil Dreamers esos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños que Trump quería devolver a países de los que esos jóvenes no tienen ni siquiera recuerdo en Jerusalén

Voz 5 06:27 si optan Before the next

Voz 1727 06:31 el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence anuncia que trampa adelantará a dos mil diecinueve el traslado de la embajada desde Tel Aviv Joy viene a España el negociador europeo del Brexit para explicar en el Congreso en qué punto están las

Voz 0027 06:44 negociar el AVE de Madrid a Castellón

Voz 1727 06:46 iniciar esta mañana los viajes comerciales tras la fallida inauguración de ayer

Voz 0027 06:52 el tren en el que viajaban Rajoy el ministro de fomento de la Serna y el presidente valenciano Ximo Puig parado veinte minutos por un fallo técnico

Voz 3 07:01 Marianne hay que vivir en los periodistas el momento en el que les adelanto un cercanías

Voz 1727 07:09 cercanías y escuchen el consejo del director general de Tráfico de Gregorio Serrano dos semanas después de aquel tuit que publicó ironizando sobre lo bien que podía haber gestionado la crisis de la nevada desde su casa en Sevilla

Voz 5 07:22 voy dar si usted me lo han visto jamás escriban nada en las redes sociales cuando estén indignado cabreados o dolidos jamás cuenten Azadinos Pete The Gardien mil a ver cómo va la cosa de Churchill que había comprobado que tragarse su propia palabra había resultado ser una dieta muy saludable yo comparto la opinión de Churchill de la a la Fed

Voz 1727 07:55 Miguel Diamond acaba de anunciar que tiene Park y son y que deja al escenario

Voz 0027 07:59 es uno de los artistas con más ventas de la historia y a punto de cumplir mañana los setenta y siete años dicen en un comunicado que abandona los escenarios con gran reticencia pero por recomendación de los médicos ha tenido que cancelar las últimas paradas de su gira de cincuenta aniversario como artista que le iban a llevar en marzo Australia Nueva Zelanda sin embargo según ha dicho él mismo seguirá escribiendo y grabando durante mucho pasó

Voz 6 08:19 a Pedro donde

Voz 1727 08:25 hoy van a bajar un poquito las temperaturas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 08:30 el buenos días eh Se nota ahora no se notara tanto durante la tarde pero sin duda esta semana es lo más significativo será esto que pasemos de un ambiente cálido ayer se batió récord de temperatura en la ciudad de Valencia un ambiente cada vez más frío Descenso contundente el fin de semana cuando atención podría incluso ganar protagonismo la lluvia y la nieve en cotas bajas cerca del Mediterráneo ya lo iremos detallando el momento ahora cuidado con las nieblas en el Duero Tajo Guadiana incluso el Guadalquivir pueden aguantar muchas más

Voz 0027 08:56 al medio día con ambiente frío pero el el resto acabará haciendo sol temperaturas más bajas que ayer aulas y se pasará de los veinte grados en gran parte del día

Voz 3 09:04 ya en la Comunidad Valenciana

Voz 1727 09:12 y Manu Carreño pide esta mañana reconocimiento para Carlos Sáenz Manu buenos días

Voz 1375 09:18 buenos días Pepa Carlos Sainz ha sido lo que en su día fue Severiano Ballesteros en el mundo del golf en nuestro país o lo que Ángel Nieto en el mundo del motociclismo Manuel Orantes en el mundo del tenis gracias a él conocimos los rallys gracias a él el campeonato del mundo de rallys existió en España durante tantos años por las carreteras de tierra de nieve de asfalto junto a su inseparable Luis Boya ganando dos Mundiales el del noventa y el noventa y dos y después cuando parecía que casi terminado su carrera se pasó a los rallys pero a los demás la carne dicen que la prueba más dura y más exigente del mundo ganó en el dos mil diez y ocho años después cuando muchos ya pensaban que iba a pasar un rato al rally Dakar con cincuenta y cinco años ha conseguido ganar su segundo campeonato en ese rally durísimo que como decía anoche en El Larguero es la prueba más dura en la que ha competido pero le falta un título que aún no ha ganado y que este país le ha negado Carlos Sainz ya debería tener en sus vitrinas el premio Príncipe ahora Princesa de Asturias de los Deportes

Voz 0027 10:16 aún estamos a tiempo hasta luego Pepa hasta luego Manu

Voz 7 10:25 hoy por hoy con Pepa Bueno aquí Airbus es candidata al nada

Voz 3 10:33 estas en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo por eso necesitas un coche que lo tenga todo el nuevo Seat León por trece mil novecientos noventa euros y ahora con confianza Seat cinco años de garantía asiste encima

Voz 8 10:45 quinientos nuevos Seat León informa puntuales pero un carro necesito argüido rastrea Tour siempre ayuda todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastrea otro punto com el mejor comparador de la historia

Voz 9 11:08 el fútbol el se evita bien la piscina Monte cuida tu

Voz 10 11:28 los premios más prestigiosos del periodo

Voz 11 11:30 mismo en español ya está aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 12 11:48 una a dos son doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visión ven a la súper rebaja así sólo en visionar consulta condiciones

Voz 3 12:03 punto com y en las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 13 12:12 lejos de la hipocresía hemos admirado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos sobre rodábamos ciertas revistas con ciento contenido padres cerca de empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Chus Ríos hay una diferencia

Voz 1727 12:33 de entre las dos percepciones

Voz 3 12:38 se toma el café todos los martes con Carles Francino la venta

Voz 14 12:49 lo ganaron

Voz 15 12:51 Marcia no vuelan las más amenas marginal

Voz 14 12:54 la buena voy

Voz 16 12:56 y apetecible vía hacia Markel pero que la humanidad irá a Marte como dice Star Trek el espacio es la última frontera

Voz 17 13:04 llega a Podium podcast Honda marciana Un viaje al planeta rojo de la mano de científicos astronautas y visionarios

Voz 1 13:13 Honda marciana una producción de Podium

Voz 1762 13:16 escaso como

Voz 18 13:20 a saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivo dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 3 13:41 cadena SER

Voz 19 13:44 eh

Voz 3 13:48 hay una este corren nuevos tiempos

Voz 4 13:54 Muse escuchar

Voz 20 14:02 en la Cadena SER Hoy por hoy con Rita

Voz 1727 14:06 son las ocho y catorce las siete y catorce en Canarias en una mañana de alivio para los funcionarios y parte de los empleados públicos en España el Gobierno confirma que habrá subida salarial para ellos se aprueben o no los presupuestos de este año es una novedad importante de la que estaban pendientes cientos de miles de familias en España porque en el plan presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas hace sólo tres meses se leía expresamente una prórroga de las cuentas a reabría una congelación salarial pero finalmente no va a ser así los funcionarios algunos empleados públicos sino Tardán un aumento en las nóminas Nieves Goicochea

Voz 1468 14:42 la parálisis legislativa y el bloqueo de los socios políticos en especial el PNV a los Presupuestos Generales obligan al Gobierno a mover ficha para intentar demostrar iniciativa política el ministro de Hacienda garantizó que subirán el sueldo a los funcionarios más del uno por ciento

Voz 1727 14:56 con no sin presupuestos por cualquier Circus

Voz 21 14:59 estancia tuviéramos presupuestos han tiempo

Voz 22 15:02 porque ya veo que hay grupos políticos que la verdad es que más bien parece que no tienen ningún interés no y eso ya lo de diríamos el miércoles por la tarde en ese sentido pero insisto los salarios de los funcionarios nos vamos a mejorar y otras cosas las vamos a mejorar también

Voz 1468 15:17 sino hay finalmente presupuestos fuentes del equipo económico aseguran que la subida se aprobará por decreto ley bajo el argumento de urgente necesidad Rajoy está decidido a descargar en ciudadanos gran parte de la responsabilidad política en caso de que no haya presupuesto en esta línea irá el ministro Montoro mañana cuando explique en el Congreso las consecuencias políticas y económicas de la prórroga presupuestaria a pesar de este clima político el equipo económico del Ejecutivo cree que al final sí habrá cuentas si se llevan aprobados los presupuestos porque los primeros interesados son los propios presidentes autonómicos de uno y otro partido del PP y del peso

Voz 1727 15:50 buenos aprueben o no habrá mejora salarial para los funcionarios y parte de los empleados públicos estamos hablando de más de tres millones de personas en toda España que desde que comenzó la crisis han perdido de media un café

Voz 0027 16:01 trece por ciento de su poder adquisitivo

Voz 1727 16:04 o Rafa Bernardo cuando la posibilidad de contar con un plan

Voz 1762 16:06 su puesto para dos mil dieciocho en tiempo y forma se truncó la finales de septiembre del año pasado las negociaciones para un acuerdo que recogiese esa aspiración de recuperar lo perdido desde dos mil diez estaban en marcha en la última de las reuniones el Gobierno ofrecía un pacto plurianual que discurriría por distintos itinerarios en función de la marcha de la economía hay del cumplimiento de los objetivos de déficit en el mejor de los K esos ya inalcanzable dependía de una subida del PIB en dos mil diecisiete del tres coma cuatro por ciento Se contemplaba una subida salarial del ocho por ciento acumulada de aquí a dos mil veinte el escenario base contemplaba una subida total en estos tres años del cinco con treinta y cuatro por ciento para los sindicatos la oferta del Gobierno era totalmente insuficiente

Voz 1727 16:46 entre Raúl Olmos buenos días

Voz 15 16:48 hola buenos días el secretario de Acción Sindical

Voz 1727 16:51 de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO antes de hacer este anuncio de que se mantiene la subida salarial con presupuestos sonó Montoro les había llamado a los sindicatos había negociado algo en las últimas semanas con ustedes

Voz 15 17:04 no

Voz 1727 17:05 nosotros no damos llevamos una unión de negociación

Voz 15 17:08 el siendo el proyecto de Presupuestos de septiembre

Voz 1727 17:11 y confían en que el Gobierno ponga finalmente sobre la mesa un aumento salarial equivalente al al IPC que las nóminas suban tanto como en los precios

Voz 15 17:21 pues hombre esperamos que ponga encima de los sólo lo ha garantizado el IPC que la garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo sino también una cuantía adicional que permita recuperar al menos una parte de lo que ha arrebatado en materia salarial al conjunto de empleados plazas públicas desde el inicio de la crisis

Voz 1727 17:40 y confían en que les llamen claro me diciéndonos han dicho nada confían que les llamen para mal realizar no este anuncio del ministro

Voz 15 17:47 confiamos en que no llamen y además confiamos en que cumpla las leyes que obligan a que exista una negociación con carácter previo

Voz 1727 17:55 a su juicio el sueldo de los funcionarios debe ir en línea con lo que pacten sindicatos y patronal en la negociación colectiva para el resto de trabajadores en España

Voz 15 18:04 en cuanto a parámetros generales en cuanto a criterios de garantía de mejora de los salarios de garantía especialmente de mejora de los salarios bajos garantía de recuperación paulatina de lo perdido si en cuanto criterios en cuanto a la subida nominal ordinaria cada colectivo tendrá que ir también en función de cuál es la pérdida de que ha tenido en los últimos años la evolución del sector correspondiente etcétera pero en cuanto a criterio general de mejora de los del conjunto de los salarios especialmente de los más bajos

Voz 1727 18:32 dígame a su juicio cuál es el mínimo a partir del cual se ponen a negociar la mínima subida salarial

Voz 15 18:38 pues hombre para nosotros el mínimos la garantía por supuesto de que no se vuelva a perder poder adquisitivo como ha ocurrido en mil diecisiete que además hay un reconocimiento de los conjunto de la deuda que se tiene con los cien plazas públicas y luego pues el que haya una subida significativa ya en el dos mil dieciocho que permita augurar un posible acuerdo plurianuales creíble

Voz 1727 19:00 eso en cifra

Voz 15 19:01 pues esa cifra resulta un poco difícil decirlo pero desde luego no es el uno coma cinco que plantearon encima de la mesa en el mes de septiembre en el pasado

Voz 1727 19:11 los sustancialmente su pueblo una última cosa servicios a los ciudadanos son también la educación o la sanidad que gestionan las autonomías Montoro les está reteniendo cuatro mil millones con el argumento de que los presupuestos están prorrogados de momento entiende usted esta distinción que hace el ministro entre el sueldo de los funcionarios el dinero destinado a las autonomías

Voz 15 19:31 tú me dejé este Gobierno está bastante acostumbrado a a presionar cuando nos chantajear al conjunto de administraciones autonómicas o locales con sus pueblos objetivos políticos pasan la administración local como la caprichosa aplicación de la regla de gasto o pasan la administración autonómica en nuestra opinión desde luego no porque se bloquea la prestación de importante el servicio público siglo queda también la negociación salarial no en el ámbito de las comunidades autónomas

Voz 23 19:56 también fue luego nos parece poco de Resino

Voz 1727 19:59 Raúl Olmos gracias buenos días

Voz 15 20:01 gracias a usted

Voz 1727 20:04 los ante la prensa económica de todo el mundo el economista jefe del Fondo Monetario Internacional vinculaba cualquier riesgo de la economía española a la incertidumbre catalana Puigdemont volvía a resucitar a Franco en Copenhague identificaba sobre las bondades de su plan para la independencia su estrategia de los últimos meses pero encontró resistencia argumental Rafa Muñiz buenos días

Voz 1762 20:26 buenos días Puigdemont promete que Cataluña tendrá un gobierno en breve

Voz 1727 20:29 ya seguros francos

Voz 1762 20:32 esas TV que la sombra de Franco todavía es muy larga en España es que su intervención en Dinamarca giró en torno a la supuesta represión del Estado español huy

Voz 24 20:41 CIU sur Ander tu autobús

Voz 1762 20:44 en diremos ante el autoritarismo aseguro presento común de fe

Voz 0027 20:49 de la Paz encontró controla confrontación

Voz 1762 20:52 con esta profesora

Voz 25 20:53 CIU se llama Marlene Win durante más de diez minutos le pidió pulmón hay que definir el concepto de democracia es sólo votar o también respetarla le preguntó Fomento gente de dónde viene tanta ansia separatista siendo Cataluña la región más rica de España

Voz 26 21:14 mueren como Andy dos

Voz 1762 21:16 o es que son sólo unos malcriados que intentan librarse de los pobres añadió hizo Europa

Voz 26 21:21 el PIOT enjambres sus anda Exchange

Voz 1762 21:25 sí hubo le preguntó si quiere romper el continente en doscientas naciones con una sola identidad la profesora cree que fue provocador declarar la independencia con la mitad del hemiciclo vacío a lo que Puigdemont ha respondido que la solución puede pasar por un referéndum en toda España

Voz 1727 21:41 Argelia que era el buenos días buenos días hemos llamado a la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona para conocer esta mañana su análisis de los argumentos que utilizó ayer el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para no activar la euroorden de detención impedir que es arrestar a Puigdemont aprovechando esa estancia en Dinamarca el auto del juez viene decir algo así como que no se pudo utilizar el Derecho contra el derecho y que lo que pretendía era una trampa que lo detuvieran en Dinamarca y poder así ir delegar el voto como van a hacer los detenidos en España win win se quedaba fuera de la jurisdicción española y a la vez podía votar porque lo que pretendían el fondo según el juez era burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria argumentos jurídico políticos muy llamativo pues Carolina Gómez buenos días buenos días y el literal

Voz 1271 22:32 el el juez en su auto es que la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un punto concreto desvelando lo por adelantado no tiene otro objetivo dice Llarena que buscar su detención y subvertir la finalidad de la orden de detención internacional convirtiéndola en un mecanismo para burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria el magistrado sostiene que Puigdemont ha tratado de forzar un contexto que le permita delegar el voto como si estuvieran el mismo supuesto quiero Llongueras y el resto de encarcelados que sí están a disposición del Tribunal Supremo de la jurisdicción española

Voz 27 23:02 sí

Voz 1727 23:02 Argelia como horas esas palabras de Llarena en la que en las que explica que no va a pedir que detengan a Puigdemont porque eso es lo que está buscando el la utilización política que un investigado pueda hacer de las medidas que pueda tomar un juez justifica que el juez no las tome

Voz 15 23:19 sí yo creo que no es decir ayer leyendo El lado sorprende no como comienza el manifiesto una una excesivamente su objetivo de lo que el magistrado ya arena cree que la moda no qué estaría pensando los motivos que lo movería en actuar sorprende dado que el juez Llarena son instructor lo que debería hacer es moverse estrictamente en el plano del derecho por otra parte una persona que es investigada que o que están causadas es decir los distintos supuestos no tiene porque ayudará Lajusticia residir puede ser una parte de su estrategia ya eso tácticas de defensa o de ilusión de la justicia comportarse de una manera u otra el que sí que está obligado a actuar de una determinada manera como decías el magistrado Llanera y por eso sorprende a Polonia Eight lo ponían de manifiesto como magistrado habla de la FAC las ciudades de Damon a ahí a Alida Dinamarca pero además Llarena yo creo que cae como digo en ese exceso de pensar qué es lo que está pensando pues Ramón dado que dice bueno va allí porque estaba en realidad intentando restablecer el gobiernan o no de la de la Generalitat antes el ciento cincuenta y cinco y además quiere provocar que la orden de detención o que se tenga que quedar en Dinamarca es decir que haya una un hecho ajeno a su voluntad porque si recordáis no estos llegar lo que estamos repitiendo precisamente es que no está aquí por un pues Ball es decir porque no quiere que es un acto de voluntad que podía venir a España con las consecuencias que eso tendría pero que él ahora están Bélgica voluntariamente

Voz 1727 25:00 pero claro si yo ahora

Voz 15 25:02 autor no ejecuta una orden de detención esto supondrá que él no se podrá mover de Dinamarca irá por tanto que está allí por una orden por tanto no voluntariamente podría intentar ejercer el derecho a delegación de voto en la investidura en el bueno el día que se celebre el pleno

Voz 1727 25:24 me llaman la atención

Voz 15 25:26 que fue el propio Llarena en su auto de hace unos días se negar lo no a a Junquera que pudiera personarse en el que pudiera asistir a los plenos de constitución del Parlamento y la investidura es le dijo no usted no podrá ir pero la mesa le reconocer a la delegación de voto cuando allí también hacía una estás apreturas probó fortuna o no de bueno yo entonces esto generara toda una serie de problemas y sale que no podremos que no podremos controlar y por tanto es mejor decir que en realidad estas personas se encuentra una situación temporal de incapacidad para acceder y por tanto se les debe reconocer la delegación ya lo avisamos este momento Cornellà sus argumentos podía intentar provocar la misma situación de incapacidad involuntaria por decirlo de alguna manera

Voz 28 26:18 pero como digo en su caso pues Ramón estaría en su derecho porque no olvidemos que los derechos de las personas más de las instituciones para hacer más para será mejor o peor pero esto es otro debate un debate pero yo creo que aquí perdona tengo un debate bien interesante no como él

Voz 1727 26:33 de hecho puede protegerse oportuno evitar las trampas de quién usa el derecho contra el derecho

Voz 15 26:40 a es todo un debate Argelia

Voz 1727 26:42 otra cuestión tu como como interpretas que el presidente del poder legislativo catalán Roger Torrent le haya propuesto al presidente del Poder Ejecutivo nacional Mariano Rajoy una reunión para ver cómo se saltan al Poder Judicial Llarena en el caso Demon

Voz 15 26:59 yo creo que estamos confundiendo los terrenos de debate en su caso es decir fíjate estaría sujeto que que que Rajoy puede intervenir no es lo que es la interpretación de las normas el Parlamento por una parte del Parlamento catalán por otra cuando centro está diciendo que los jueces españoles no son independientes parte desde el independentismo catalán ahora se hacerle está pidiendo al Gobierno español que influya en la decisión P precisamente esos jueces que deben ser independientes porque lo que está claro es que una vez que el procedimiento penal se pone en marcha no se puede parar su caso Ministerio Fiscal podrán el podrá o hacer una serie de cosas podrá actuar de una manera o de otra porque recordemos que el ministerio fiscal forma parte del Poder Judicial eh es decir no hay que confundir y por tanto el Ministerio Fiscal de Ted de del Gobierno eh por tanto ahí no hay independencia pero así que debe perseguidas en todo caso la independencia Poder Judicial por tanto pedirle al presidente del Gobierno mire a ver usted qué podemos hacer con estos jueces me parece uno no entender lo que es la separación de poderes dos intentar digamos profundizar en un problema que supuestamente se está del que se está no

Voz 28 28:23 intentando salió que es gente dando salir siempre he visto Pepa ya con esto acabo que

Voz 15 28:30 hay que intentar el diálogo eso ya lo hemos visto muchísimas veces pero atención con que el diálogo no suponga saltarse las normas en los próximos días

Voz 1727 28:39 Argelia que era un abrazo buenos días

Voz 15 28:42 gracias buenos días hasta luego la carta de turno

Voz 1727 28:44 la respuesta de el delegado del Gobierno en Cataluña de mí yo diciendo primero hagan un gobierno legal y luego hablamos denotan que la distancia política entre el Gobierno central y los representantes del independentismo es casi mayor ahora mismo que la distancia física que recorrió ayer Puigdemont en su viaje a Copenhague Sastre buenos días

Voz 1762 29:03 digamos que todo son kilómetros buenos días Pepa Puigdemont viaja de Bruselas a Copenhague en realidad se mueve para no moverse para no salir del centro de la foto Rajoy viaja en AVE para que se hable de algo más no sólo de Cataluña en mitad del viaje hacia otros temas Se avería al tren ya los otros temas llega con retraso ayer habló de la financiación autonómica hoy el presidente viaja a León Pedro Sánchez a Sevilla una de esas visitas que hace no tanto llenaban de morbo las crónicas políticas Albert Rivera acaba de llegar de Roma de verse con Renzi en su partido lo descartan un próximo encuentro con Macron sus kilómetros les describen la política de viaje de los presupuestos sin noticia el Congreso a paso lento hoy al menos reúne a la Diputación Permanente cuantas noticias hay de viajes más se percibe una inevitable sensación de bucle

Voz 1727 29:49 de parálisis y hablando de parálisis a ti Jabois buenos días algunos Dios que te sugiere que el AVE inaugural de la línea Madrid Castellón se quedara parado veinte minutos con Rajoy de la Serna hay Puche a bordo con el Cercanías adelantando lo va

Voz 1762 30:05 Marcel maravilloso fue bautizado le faltó ser bautizado como caballo de hierro en te acuerdas que era como llamaban los indios al ferrocarril si yo imagino que los vecinos de Castellón debieron experimentar lo mismo que cuando vieron llegar el prometido AVE convertido en una especie de de de diligencias dos hemos tenido mal día

Voz 1727 30:21 eh pero por eso hacemos máquinas para poder tener una

Voz 1762 30:23 el día nosotros micro oro tengan medidas Osaka me temo que no

Voz 1727 30:26 es lectura política de lo ocurrido no hay una lector

Voz 1762 30:28 la política muy interesante en el sentido de que la inauguración de un AVE que llega más tarde un Seat Panda es la apoteosis del Rajoy dijo yo creo que por ahí podemos podemos hilar lo es decir el Rajoy es pues la inauguración perpetua de un paro eso ya lo sabemos de un problema técnico de un descanso y el tren ha hecho lo que hace su pasajero más ilustre cuando aparece más de una vía sentar saber cómo la adelantan los demás y que se vayan apagando ellos para ver qué hace el yo he estado quince años sin prensa local ejerciendo un género político bastante deprimente pero del que ha aprendido mucho que es el género político de las inauguraciones

Voz 1727 30:59 que te lo sabes todo de cortar la cinta he visto inaugurar voz

Voz 1762 31:02 dichos de aceras he visto inaugurar mascotas en una ocasión una vez se reunió tanta gente y hubo tanta gaita intentan parada que no se

Voz 1727 31:09 inaugurar nada porque nadie recordaba que sabía

Voz 1762 31:12 pido a inaugurar allí Hinault sólo y todas estas cosas sino que tenido que escribir de ellas también de esta última es decir por eso sé que al final las inauguraciones acaban pareciendo a la gente que las inaugura por eso saben nunca podía llegar a la hora bastante ha sido que aparecen Castellón uno Santa Pola donde hubiera llegado cuarenta años hago te espero me llena de eso en punto

Voz 3 31:34 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido noventa y ocho mil trescientos ochenta y siete Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cincuenta y cinco hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 8 32:09 tres siempre nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso compramos más de veinte aseguradoras de coche parque consigue el mejor precio rastreador punto com El mejor comparador de la historia

Voz 29 32:19 la ahorra hasta el cincuenta por ciento con mi revisión oficial de auto conserva todas las garantías del fabricante

Voz 30 32:26 lo que ahorras en la revisión lo gasta sentí así de fácil con un auto

Voz 29 32:32 más información en tu centro honor auto y el auto punto es Noor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 31 32:39 el millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás borrasca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros restantes hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios no es borrasca mega millonario de la

Voz 3 33:05 once de millonario más rápido

Voz 30 33:11 así no

Voz 32 33:14 en el servicio post venta litros en hacemos magia realiza autocontrol gratuito de seguridad y colabora con el proyecto Mal día para los corazones

Voz 33 33:23 el proyecto favor de menudos corazones si habrá cántabra

Voz 1762 33:26 tienes y servicios oficiales adheridos en Citroën punto es

Voz 3 33:29 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 10 33:53 este es el fichaje del año una maravilla viste es inteligente rápido versátil lo tiene todo es un fichaje bárbaro este enero el mejor se gesta en Scott de la gama totalmente equipado y ahora conectada como el compacto causa desde doce mil seiscientos euros ficha los ya en tu concesionario Skoda porque para unidades financiadas con hasta el treinta y uno de enero con su escuela punto es

Voz 34 34:15 no teníamos por qué tocar los datos de hipoteca y es probable que tenga es cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados analista fácil

Voz 3 34:35 hoy por hoy con Pepa Bueno son las nueve menos veinticinco las ocho menos bien

Voz 1727 34:39 cinco en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 20 34:45 poco a poco

Voz 1727 34:50 Pedro Sánchez y Susana Díaz se van a reunir dentro de media hora primer encuentro entre ambos desde la cruenta batalla política de las primarias

Voz 0027 34:58 en el equipo de Sánchez lo consideran un primer paso para restablecer una relación normal con el PSOE andaluz Inma Carretero buenos días

Voz 0806 35:05 hola buenos días la agenda pública del secretario general en Sevilla arranca con un desayuno informativo a las nueve y media pero antes a las nueve está previsto ese encuentro a solas sin convocatoria a los medios con Susana Díaz va a ser la primera reunión de ambos líderes desde el Congreso Federal del PSOE en Ferraz llevan semanas preparando la jornada de hoy con la que buscan no normalizar la relación con el PSOE andaluz tras las durísimas Primarias y después de que Pedro Sánchez no haya logrado conquistar poder orgánico en Andalucía que es una federación estratégica para los intereses electorales del PSOE y que controla la presidenta de la Junta la dirección federal entiende que Sánchez tiene que redoblar su presente ya en este territorio también otros ejecutivos van a desplegarse por Andalucía en principio todo ello de la mano del PSOE andaluz y por lo pronto hoy Pedro Sánchez y Susana Díaz quieren lanzar un mensaje de distensión aunque la mayor parte de la jornada del Secretario General en Sevilla se va a desarrollar sin la dirigente andaluza que tras la reunión de primera hora sólo va a acompañarle en ese besa

Voz 1727 36:08 hay un informativo

Voz 0027 36:10 Ciudadanos salva a Cristina Cifuentes de comparecer en la comisión sobre la supuesta corrupción del Partido Popular la presidenta de la Comunidad de Madrid no tendrá que comparecer en esa comisión de la Asamblea regional para explicar el escándalo de las actas que su Gobierno le negó a la oposición a pesar de que no estaban bajo secreto de sumario Ciudadanos votó ayer por la tarde en contra de esa comparecencia a pesar de que por la mañana había dicho que haría lo contrario ahora gracias a ese cambio de ciudadanos Cifuentes sólo tendrá que explicar

Voz 8 36:36 lo en una comisión la de Presidencia en la que

Voz 0027 36:39 diría incluso delegar esa competencia no acudiré ya en cualquier caso aunque lo hiciera ya no tendría que someterse a las preguntas de la oposición en un formato tan directo como el de como el de pregunta respuesta que es el que debería asumirse fuera la comisión sobre la corrupción que hizo cambiar de opinión a Ciudadanos el partido de Rivera dice que es una cuestión técnica petición de la oposición estaba planteada con fallos pero según fuentes consultadas por la SER Cifuentes Le había comunicada Ciudadanos su malestar por lo que ella considera un acoso político incluso llegó incluso a amagar con romper el acuerdo de investidura que mantiene conciudadanos si los de Rivera continuaban con sus críticas

Voz 35 37:19 ahora con Caixabank P puedes gestionar todas las operaciones que realice es con tus tarjetas ir con cualquier móvil de la forma más fácil rápida y segura descarga te ahora la y empieza a disfrutar de todas sus ventajas informa en tu oficina de Caixabank buen Caixabank punto Caixabank

Voz 36 37:40 este año momento el negocio sino si me compró una furgoneta busca un local para cumplir los propósitos de año nuevo a veces necesitas ayuda por eso presentamos Ley siete número siete unidades limitadas con un precio

Voz 3 37:51 me viene a la red en un vehículo comercial de este siete mil ochocientos noventa euros así Days

Voz 10 37:57 oferta de ERC iban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es la vida está llena de decisiones complicadas

Voz 37 38:03 voy al gimnasio o termino la presentación me tomo otra vez que para la reunión o basta con mi sonrisa para impresionar a todos

Voz 0027 38:09 dilemas pero gracias a la nueva serie

Voz 37 38:11 que oficial pro tengo una cosa menos de la que preocuparme el mejor color y calidad profesional al menor coste además imprime a alta velocidad pide desde el móvil sería HP oficial pro la decisión más rentable inteligente desde sólo noventa y nueve euros

Voz 10 38:25 cuando vas a rebajas buscando una chaquetilla Obilla es un chaquetón de esos que antes costaba nunca Ana te sientes sufí Bruce Si quieres sentirte vivo piden un préstamo muy te lo transferidos en quince minutos los primeros tres

Voz 20 38:38 dos pseudo sin intereses ni comisiones entre dos punto es pues llama al novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos siente Tegui Bush

Voz 38 38:48 qué tal fíjate cuando salgo con mis amigos siempre quieren que conduzca yo confían en mí está muy bien verdad sin embargo qué pasa que me han subido el seguro del coche pero porque a mí sí soy buen conductor cada día miles de personas también a de esta pregunta y por eso cada día más gente sevillana la mutua si a ti también te han subido en seguro de tu coche veinte mutuo hay sea cual sea lo baja nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones el minuto apuntó es venta

Voz 17 39:15 que a la mutua en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 39:20 a las ocho y treinta y nueve ahora las siete y treinta y nueve en Canarias ocurrió en Almonte en el año dos mil trece un padre y su hija de ocho años fueron asesinados en su casa cuando iban a salir a cenar más de un año después la Guardia Civil detuvo a un vecino de Almonte ese vecino era entonces el novio de la madre y exmujer de las víctimas que se llama María en el a Olmedo en octubre del año pasado Un jurado popular declaró no culpable a ese hombre pero esta semana el caso se va a reabrir Radio Huelva Lucía Vallellano buenos días

Voz 0910 39:53 buenos días el Tribunal Superior de Justicia

Voz 1727 39:55 Andalucía va a revisar el caso Lucía si FT

Voz 0910 39:58 la mente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fijado para mañana miércoles la vista de apelación de este caso después de que tanto la Fiscalía por un lado como la acusación particular que hay que recordar que engloba a Marianne en la Olmedo madre y esposa de las víctimas así como a los padres abuelos en las mismas presentarán sendos recursos para pedir que se declarase nulo el veredicto y para que se revoca en la sentencia que declaró no cubre no culpable a Francisco Javier Medina ambos aprecian que en el veredicto de dos folios y medio hay falta de motivación sostienen que en el juicio que duró un mes se presentaron más de un centenar de pruebas testificales y periciales incriminatorias que no fueron su juicio evaluadas suficientemente entre ellos por ejemplo la presencia de ADN del entonces acusado en tres toallas en casa del matrimonio donde ocurrieron los hechos hallado por el Instituto Nacional de Toxicología el jurado popular expuso que no queda suficientemente probado que Francisco Javier Mérida acabara con la vida del padre de la niña y lo declaró no culpar

Voz 1727 40:52 le desde esa sentencia el pueblo de Almonte Lucía está partido en dos sí

Voz 0910 40:57 así es desde que se conociera la sentencia a principios de octubre el año pasado el pueblo de Almonte está convences dividido entre quienes consideran que Francisco Javier Medina es culpable y quiénes están convencidos de su inocencia Medina sigue residiendo allí en Almonte hay que recordar que el día en que se conoció la sentencia el entonces único acusado del doble crimen fue recibido por sus amigos y familiares con gritos de inocente mientras que en el Olmedo ha tenido que marcharse ha sido víctima de acoso insultos en las redes sociales Aníbal Domínguez hermano de la víctima tuvo que recordar incluso en una de las últimas comparecencias que ellos son las víctimas

Voz 5 41:29 que somos las víctimas nosotros somos las víctimas y las víctimas están sufriendo ataques constantes injuriosos no somos tremendamente increíbles

Voz 0910 41:44 la familia de las víctimas ha celebrado concentraciones públicas para pedir justicia de expresar el desacuerdo con

Voz 1727 41:50 el veredicto gracias Lucía Buendía nosotros no tenemos nada que decir naturalmente sobre este hombre será la justicia la que tenga que que pronunciarse sobre él pero sí nos preocupa

Voz 1762 42:01 Pava la situación de María en el a Olmedo buenos días

Voz 1727 42:03 área anhela buena buenos días cómo estás

Voz 27 42:06 pues rota

Voz 1727 42:08 porque tú ya no vives en Almonte no te tuviste que ir

Voz 27 42:11 ahí sí me fui de allí porque ahí yo no podía vivir ya era un acoso tremendo por parte de la gente que que lo apoya él posicionan la acusación particular qué redes sociales insulto mentira tremendo lo que me han hecho pasar aquí

Voz 1727 42:35 la Marea Ángela está a tu lado Luis Romero que que esto abogado buenos días abogado

Voz 0027 42:39 hola buenos días se da en este caso una doble Connie

Voz 1727 42:42 son de víctimas en el caso de marea negra no porque lo perdió todo en esta historia y ahora pierde también el derecho a vivir en su pueblo por lo que estamos viendo

Voz 39 42:50 sí naturalmente allí está su familia chance un amigo muchísimo vecinos del pueblo lo apoyan allí a su familia pero claro no olvidemos que

Voz 1762 43:01 por ahora el que ha sido declarar

Voz 39 43:03 igualmente como no culpable pues echa en la misma calle en la misma localidad ir hay familiares y amigos de él pues que han tomado una actitud tanto en redes sociales como Notro medio eh que bueno eh son injuriosas y calumniosas sus expresiones por lo tanto ella pues no se siente cómoda

Voz 1727 43:23 este hombre ha sido declarado no culpable por lo tanto tiene todo el derecho a estar en su pueblo pero María anhela también ustedes han denunciado este acoso

Voz 39 43:31 o sea denunciado ante la Guardia Civil y tenemos ya casi todas las pruebas hay al menos cuatro personas no que se han creído invulnerable en las redes sociales ir aunque algunos han borrado incluso pues las expresiones que podrían considerarse incluso delitos de odio no solamente ya injurias y calumnia pues van a tener que explicar esto delante de un juez de instrucción porque ya pronto va a incoar la correspondiente diligencia previa en el juzgado competente y entonces pues bueno queremos que todo el peso de la ley caiga contra ello y seremos acusación parte

Voz 1727 44:07 ustedes han declarado que durante el juicio incluso la versión que ofrecía marea anhela se cuestionaba que se cuestionó en algún punto no sí que recordemos Olivia no estaba Bush no estaba siendo procesada por nada era víctima de de esta situación

Voz 39 44:22 así es porque bueno los interrogatorios de la defensa como un natural e tienen toda la libertad por parte del abogado pero bueno hay cierto límite decidí a la Villa Mariana LA pues no se le trató bien la preguntas que se le hicieron en el juicio las alusiones a ella los informe los alegatos en el Tribunal del Jurado debido a que

Voz 1762 44:44 se quería cuestionar su testimonio sobre todo

Voz 39 44:46 en relación con lo que era la forma de lavar la toalla donde se encontró el ADN

Voz 1762 44:52 no olvidemos que los restos de ADN que

Voz 39 44:54 según el Instituto Nacional de Toxicología pues esa muestra que los restos de este señor Medina en esa

Voz 0027 45:00 ahora ya eran por transmisión directa era

Voz 39 45:02 la prueba principal tanto del Ministerio Fiscal como de las acusaciones particulares y había que poner en duda las explicaciones marinera de cómo lavaba su toalla

Voz 1762 45:11 era convencer decente con lejía

Voz 39 45:13 de una forma que no tenía otra explicación de que hubieran pero es ir allí restos de ADN del señor Medina más que aquel día a día aquella noche pues estuvo Ll

Voz 1727 45:21 el abogado que esperan mañana del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Voz 39 45:25 pues nosotros tenemos mucha esperanza

Voz 0027 45:28 en en que estimen otro recurso por eso yo soy

Voz 39 45:30 decide esta vista no lo hicieron y Ministerio Fiscal ni la defensa ha sido estimada porque eh yo como abogado de las dos acusaciones particulares quería exponer ante el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia e los motivos que no han llevado a presentar este recurso

Voz 1762 45:48 principalmente la falta de motivación sí

Voz 39 45:51 de explicación por parte del Tribunal del Jurado en su los métodos de convicción para declarar no culpable al señor Medina cuando había más de sesenta pruebas testificales y periciales ir eh veinte tomos de prueba documental con unos informes técnico de alta calidad tanto de la Guardia Civil como de mucho perito que todos situaban en concluía que el único culpable era eh que era además el único acusado y esto es lo que queremos mañana transmitirá al tribunal y esperamos que sea timón otro recurso para que se anule el veredicto de la sentencia hice repita un juicio que condene al señor mediana

Voz 27 46:30 Varela estas mejor bueno muy nerviosa normal un abrazo muy fuerte María anhela en que todos lo que todo vaya bien que recupere el derecho a vivir donde tú quieras peso muchas gracias Pepa muchas gracias

Voz 7 46:46 y arista a bailar aquí busca darle al final el AK Iris candidata al Nápoles

Voz 3 46:51 estas en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo por es necesitas un coche que lo tenga todo el nuevo Seat León por trece mil novecientos noventa euros y ahora con confianza Seat cinco años de garantía asiste encima

Voz 8 47:03 teniendo en tu nuevo sea informa tenía puntos porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y ahora además veinte por ciento de regalo el negó ingresa atroces caldos sopas y cremas

Voz 3 47:18 bonificaciones canjeables del uno al catorce de febrero

Voz 8 47:21 compras superiores a quince euros en estas productos Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 20 47:29 hoy por hoy con Pepa Bueno están teléfono Mian

Voz 1727 47:35 esa es la voz de la joven austriaca Natascha Kampusch en su primera entrevista tras pasar más de tres mil días secuestrada su caso dio la vuelta al mundo después de que un ogro le robara en Francia también sirvió de inspiración a un joven director belga para plasmar en un guión de teatro el tema de la violencia y la adolescencia la tristeza de los ogros llega por primera vez a nuestro país y en español está en los Teatros del Canal en Madrid y Marta García ya la visto

Voz 20 48:02 Boyle pues el Instituto he comido dormido

Voz 1513 48:06 el veinte de noviembre de dos mil seis un chaval de dieciocho años llamado Bastian Bosé vuelve su antiguo instituto dispara a sus compañeros después se suicida el mismo año una joven austriaca de la misma edad llamada Natascha Kampusch escapa tras haber pasado los últimos ocho años de su vida secuestrada años después Fabrice Murgia un joven director belga que tenía veintiséis años y acababa de ser padre escribe la obra de teatro La tristeza de los ogros en la que conecta ambas historias para hablar de la adolescencia

Voz 40 48:38 no

Voz 1513 48:41 estrenada en dos mil nueve no ha dejado de representarse desde entonces convirtiéndose en una obra de teatro de culto que se estrena por primera vez en español las palabras Sebastián son las que escribió en su diario en Internet y que Murias el ex cargo antes de que lo cerrara la policía el director usa también las mismas palabras que usó Natascha Kampusch en las entrevistas que dio en televisión porque la tristeza de los ogros habla del miedo de los niños a dejar de serlo de la pérdida de la infancia de los ogros del mundo real de cómo convertimos todo esto en un show televisivo

Voz 1727 49:15 no me creo a parte de la especulación

Voz 41 49:17 lo que en el original de su Melissa que eran las líneas belgas realmente hemos hecho comunes espejo son las niñas de Alcàsser en realidad de lo que habla de una generación que ha vivido es un problema del drama de estas niñas pero de lo que tratamos de hablar es de cómo se convierte en un espectáculo

Voz 1513 49:35 CIU la tristeza de los ogros es un cuento oscuro y onírico protagonizado por un chico que está a punto de salir de su cuarto para cometer un crimen por una chica que está a punto de salir de un sótano para escapar de su secuestrador

Voz 1727 49:48 por un tercer personaje una niña vestido