Hoy por Hoy (23/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias el juez que investiga el chivatazo del caso Lezo ordena un careo entre Ignacio González y el presidente de la razón y directivo de Atresmedia Mauricio Casals Aimar

Voz 0027 00:23 sabes que el juez quiere saber quién es la magistrada que supuestamente avisó a los principales imputados de que estaban siendo investigados Pedro Jiménez

Voz 2 00:29 el titular del Juzgado Instrucción número seis de Madrid ha ordenado

Voz 0568 00:32 en careo el próximo lunes entre el presidente

Voz 2 00:35 de la razón y directivo de Atresmedia Mauricio Casals y el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para tratar de averiguar quién es la magistrada amigo de la casa que advirtió a los presuntos cabecillas del caso Lezo de que les estaban investigando al menos cinco meses antes de que estallara la operación según Ignacio González Mauricio Casals le dijo Edmundo está acojonado me ha dicho que el están grabando es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada le ha llamado para decirle

Voz 0568 01:03 cuidado que han grabado una conversación muy

Voz 2 01:06 extraña que este es el extracto de la confesión que hizo González en una conversación intervenida por la UCO

Voz 0027 01:12 además la Fiscalía echa por tierra los intentos del empresario López Madrid por tumbar otra de esas grabaciones una grabación del caso Lezo y proteger así a su suegro del también empresario Juan Miguel Villar Mir en una de las grabaciones que la Guardia Civil consiguió poniendo micrófonos en el despacho de Ignacio González se le hoy a este diciendo que Villar Mir hizo ingresos ilegales al PP nacional López Madrid encerrado desacreditar esas grabaciones y la Fiscalía les responde que sus intentos por hacerlo son inútiles e impertinentes en Castilla y León los datos informáticos demuestran que el manifiesto supuestamente espontáneo en apoyo a la gestión del consejero de Sanidad que se difundió este sábado justo cuando se celebró una manifestación en contra de su política sanitaria los datos informáticos demuestran que ese manifiesto salió del propio ordenador del consejero una vez pillado este consejero del Partido Popular dice que no es que los redactará el como tal asegura que a él le mandaron en el borrador que se aparece su nombre en la información de creación del fichero es sólo porque tocó algunas Godina Radio Valladolid Eva Marín buenos días

Voz 3 02:15 buenos días el consejero Antonio Saenz reconoce ese correo que asegura no es en defensa de su gestión y de su Consejería sino del trabajo de los profesionales sanitarios de los servicios públicos de salud de Castilla y León un correo que recibe en su ordenador remitió algunos jefes de servicio para su difusión

Voz 4 02:29 el escrito que yo resido efectivamente en el ordenador que remitan efectivamente porque les conozco personalmente el aspirador simplemente con una frase le dijo

Voz 3 02:40 dice difundió porque según el consejero hay gran malestar entre los profesionales sanitarios un texto que desvelaba el diputado de Ciudadanos por Valladolid Francisco Igea calificando de insólita ya está estalinista la actitud del consejero

Voz 0027 02:53 una adolescente marroquí de diecisiete años ha intentado suicidarse ahorcados en un centro vigilado de Ceuta no es la primera vez que tiene que ser atendido por el acoso de otros internos el área de menores el Gobierno de Ceuta que es quién de tutela abierto una investigación Radio Ángel Mendoza buenos días buenos días pues el menor de diecisiete años se encuentre eso sí ya con sus compañeros del centro después de pasar por lo cita el tras ser atendido tras un supuesto intento de suicidio el era de menos de hecho si ha sido realmente un suceso para calificar lo de esta forma o una llamada atención el joven se encontraba en el cuarto de baño y una habitación con otros tres menores detectan que no sale en cuando sobre la puerta tenía un cordón de su zapatilla colocado al cuello y a un grifo el centro valores aplicaba de inmediato el protocolo de suicidio actualmente se valora por parte del área de psicología la actitud del menor según fuentes del área el menores colaborador no contaba con precedentes y Neil Diamond se retira a los casi setenta y siete años de cumple mañana

Di Dio

Voz 0958 03:51 no

Voz 0027 04:01 la anunciado a primera hora de esta mañana después de que los médicos le hayan diagnosticado Parkinson Carolina Gómez

Voz 6 04:07 en una de sus últimas entrevistas en televisión aseguraba hay que había vivido una vida con la que jamás hubiera soñado el cantante neoyorquino de setenta y siete años ha anunciado esta noche que le han diagnosticado Parkinson por recomendación de los médicos deja los escenarios mañana cumple setenta y siete años y llevan medio siglo dando conciertos de hecho se encontraba en medio de una gira que en marzo iba a llevarle a Australia y Nueva Zelanda Diamond es uno de los artistas con más ventas de la historia de la música que ha compuesto más de una decena de números uno para despedirse de sus seguidores ha emulado su reconocible Sweet Caroline este viaje ha sido tan bueno tan bueno

Voz 5 04:46 gracias a vosotros

Voz 1 05:08 viéndole música a los mercados calma las fieras Javier Alonso buenos días

Voz 0858 05:12 bueno si las parece que sí apertura generalizada en verde en toda Europa impulsada por el acuerdo para solucionar el cierre de gobierno en Estados Unidos aquí en el Ibex treinta y cinco vemos hasta ahora bandas del cero coma cuatro por ciento recupera el selectivo español el nivel de los diez mil seiscientos puntos también hemos visto subidas abultadas en Japón allí el Nikkei ha ganado un uno coma dos por ciento y está por encima de veinticuatro mil puntos por primera vez en los últimos veintiséis años en cuanto a la prima de riesgo española sigue relajando está ahora mismo en ochenta y dos puntos básicos

Voz 1 05:44 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho cinco en Cannes

Voz 1321 05:48 Arias

Voz 1 05:57 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1706 05:59 buenos días Pepa buenos días a todos degenera degenerando el problema político jurídico de Cataluña ha derivado en ingenioso pasatiempo el juego del gato y el ratón un juego nada inocente que eterniza el conflicto las astucia de Montse conjugan aproximadamente de esta manera yo comparezco tu de arena me detienes el Torrent me propone como candidato nosotros votamos vosotros escribís ellos Europa por fin comprende que somos unas víctimas pero

Voz 0568 06:25 a noventa al trapo y responde tú me

Voz 1706 06:28 bocas yo no pico el propone en vano para el investidura nosotros no nos movemos vosotros tenéis que pensar en otro candidato y ellos los prófugos se queda en Bruselas hasta que se aburren en ese punto estamos punto de bloqueo que amenaza con prolongar sine die esta larguísima desastrosa etapa de inoperancia los partidarios de la distensión que son cada día además y de todos los bandos entienden que esa distensión no será posible mientras iba pues de Mon pero chocan contra el muro de los que piensan que sólo Puigdemont ostenta la legitimidad como se romperá ese círculo perseverar el independentismo sostendrá pues de Bonn contra viento y marea o terminará sacrificando lo hiciese así cuando puede aguantar Cataluña esta situación la pueden aguantar los catalanes en última instancia seguiremos empantanados de una u otra forma hasta que un día me temo que lejano comprendan los unos que no hay salida sin Diallo nosotros

Voz 7 07:17 que no hay diálogo fuera de la ley pero que no son argumentos en equilibrio porque el orden de los factores sí altera el producto hay que empezar por cumplir la ley

Voz 1727 07:31 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenas

ya ya ya decía aquello de les de bien

Sergio que empieza hoy por hoy soy muy aquí a mi lado

Voz 16 09:47 me acuerdo como si fuera ahora mismo de todo aquello de

gracias por escucharnos Gabilondo era pequeño rubio

hola me llamo Myriam IMI voz busca emocionarse

cero me llamo José Mi Boston busque sorprender texto me llamo busca sugerir Julio buscará seducirte

me llamo Ana IMI voz busca ilusionar

narración de una noticia conflictiva o polémicas requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

corren nuevos tiempos vamos a escucharnos KPN

Voz 24 11:40 Bojan cabrón en el servicio posventa Citroën hacemos magia realiza tu control gratuito de seguridad y colabora con el proyecto Mal día para los corazones

Voz 25 11:50 proyecto favor de menudos corazones y habrá condición

Voz 1706 11:53 sí servicios oficiales adheridos en Citroën punto es

Voz 26 12:01 en el capítulo de ayer

Voz 7 12:03 sodio que busca Willy noticia la Fiscalía ha pedido ya

Voz 1 12:08 al juez Llarena que active la euro orden para que las autoridades danesas detengan tengan

Voz 7 12:13 aposté Monquis colaboradores perderán de vista

Voz 0027 12:16 cuanto obtengamos las pruebas el juez Llarena ha decidido no mover ficha porque entiende que el verdadero objetivo del viaje relámpago de Puigdemont a Dinamarca no era asistir a un coloquio universitarios sino forzar su detención y facilitar su investidura como presidente

Voz 1 12:29 gracias Alberto y con esta información los vamos a Copenhague

Voz 15 12:32 dónde está ya puso efectivamente en estos momentos nuestros amigos están llegando

Voz 1 12:55 cazaban en Bonn

Voz 15 12:58 qué Games o o

Voz 1 13:04 y dónde está también el compañero del país Claudi Pérez

Voz 7 13:08 el viaja acompañado por Matamala por este empresario de Gerona aquí también por una persona de seguridad selló con su sobre hemos venido a sellar nuestros pasaportes para que conste

Voz 15 13:17 suelo

Voz 27 13:27 es la primera vez que sale de Bruselas en ochenta días

Voz 0027 13:29 sí mediático no puede dar un prófugo lleva peregrinando

Voz 7 13:39 no sólo lleva mucho tiempo haciendo el ridículo sino que lo está internacionalizarse en vez de tanto viaje formar un gobierno

Voz 28 13:45 la expulsión de albergar por una mayoría uno y lo que planteados que el Carla escuchamos sea el candidato este debate de investidura

Voz 7 14:02 hoy por hoy episodio número tres Un viaje accidentado

Voz 15 14:13 se ha retrasado cinco a los españoles nos va bien cuando viajamos juntos el mismo tren yo soy español

Voz 1 14:24 sí

Voz 15 14:28 ya se han vendido cuatro mil setecientos tiques de avión

Voz 16 15:00 en forma Danny De la Fuente de las vacaciones

Voz 1 15:02 son las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con el equipo habitual a esta hora de este día Henri Giuliana buenos días buenos días Lucía Méndez como estas hola Pepa buenos días Joaquín Estefanía buenos días buenos días y con la economía española dando señales de cierta alarma según el Fondo Monetario Internacional por la incertidumbre política derivada de la crisis

Voz 1727 15:25 catalana alarma suave dice el Gobierno

Voz 1 15:27 Luis de Guindos solo dijo ayer Joaquín yo yo creo que

Voz 0958 15:30 alarma suave es decir que suba o baje una décima no es lo importante Messi sobre todo a la capacidad de no acertar que tiene habitualmente el Fondo Monetario Internacional no lo que sí es importante es la tendencia eso ocurre mientras el resto de los países que crecen y además el economista jefe del de del Fondo Monetario Internacional decía ayer entre palabras que esto puede ser más importante si la crisis de casa de de Cataluña pura en el tiempo que estamos viendo en los análisis políticos que se aduce que puede durar

Voz 0568 16:03 todavía bastante semanal semanas o bastantes meses parece hemos a la situación

Voz 1727 16:09 de de Cataluña pero al margen de la coyuntura aunque sea una coyuntura una coyuntura que se clarifique veremos qué pasa el informe que presentó yo Oxfam Intermón ayer se publicó ayer para presentarlo a Davos en vísperas de del comienzo del Foro señala algo que tú subrayaba es en el en el diario El País en tu artículo que es muy preocupante no que la crisis dejó desigualdad esto ya lo sabemos pero que la recuperación ahora no la mejora lacra unifica la multiplica se convierte en desigualdad de oportunidades no dices tú ojo ojo lo que nos dice la historia sobre la realidad de que un joven hoy tenga sus expectativas vinculada al dinero de sus padres sino a su esfuerzo

Voz 0958 16:51 es muy interesante el informe de Oxfam Intermón primeros muy interesante porque lo presente en Davos es decir a dónde está el cogollo de ese uno por ciento de la población mundial que no somos el noventa y nueve por ciento restante no entonces el informe de Oxfam es interesante porque es probablemente el primer informe de todos los que presenta Oxfam que ya está redactado en la recuperación no en la crisis no tiene varios argumentos el primero es éste el primero es la desigualdad no solamente ha crecido en la crisis sino que está creciendo progresivamente en la en la recuperación que esto es muy importante segundo hay que atender a los los más desfavorecidos como siempre se ha hecho pero también hay que fijarse en el uno por ciento de la población es decir en cómo viven en que hacen ir una cosa muy importante de la que tampoco hablamos cuanto posee hasta ahora la desigualdad se medía fundamentalmente a través de la renta de lo que ganaban uno sino que hablaran otros Oxfam dice es muy importante lo que ganan es muy importante lo que poseen

Voz 1 17:54 lo que tienen lo que tienen no es decir la renta

Voz 0958 17:56 da la riqueza y el poder económico y el poder político que tiene esto se vincula con otro informe de Oxfam de hace dos otros años que se titulaba gobernar para las élites no el tercer elemento eso que tú mencionabas hay dos sectores que son los más maltratados por lo que está sucediendo ahora que ya no es la crisis

Voz 1727 18:13 qué es la recuperación el que es la recuperó

Voz 0958 18:16 la las mujeres el cincuenta y ocho por ciento de de de los trabajadores pobres que hay en España son mujeres es decir el asunto de los entre los jóvenes que lo hemos tanto aquí muchas veces en que lo como acuérdate que si yo simplemente por lo que se llama la cumbre la curva de El gran Gatsby no es decir que el bienestar físico y emocional de los jóvenes dependes mucho más allá de lo que tienen de lo que gana en sus padres que del esfuerzo propio de los jóvenes eso es un con una tendencia muy preocupante

Voz 1727 18:46 abro enseguida la mesa pero que señales emite la élite desde Davos Joaquín

Voz 0958 18:51 no en transmite es una cosa muy peculiar porque del mismo modo que el año pasado bajo la la élite de repente empezó a hablar de la tasa Tobin para para para acabar con la pobreza para

Voz 29 19:04 el capo queman este año

Voz 0958 19:06 asumen eh asumen también la desigualdad con un problema estructural del sistema y los más lúcidos de todos los que están allí dicen con estos problemas no podemos tener un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo no que luego han hecho una cosa muy interesante que es crear un hito dice nuevo para medir la riqueza de un país es decir están ya hace mucho tiempo que el producto interior bruto parece

Voz 21 19:33 un una fórmula

Voz 0958 19:35 la medir la riqueza muy cuantitativa que no tiene en cuenta aspectos como la tasa de paro la el nivel de deuda la esperanza de vida etcétera etcétera entonces han creado un nuevo nuevo instrumento para medir esa esa situación hay ahí España sale rematadamente mal porque de veintinueve países que miden está en el puesto veintiséis detrás de España solamente es tantos países intervenidos como son Portugal Grecia Italia que también está detrás de de detrás añadió si se suman a una al al al Índice de Desarrollo Humano de por ejemplo de del PNUD de las Naciones Unidas que lleva funcionando mucho tiempo o algo fíjate acuérdate Pepa que creó a principios de siglo el presidente Sarkozy cuando era presidente de Francia llamó a una sede economistas Stiglitz paseen en Fitur sí crearon un índice que pudiese sustituir al producto interior bruto lo que pasa es que los gobiernos no quién no

Voz 1727 20:29 no se resisten claro siempre que sale esta conversación Lucía que me acuerdo de aquello de de Robert Kennedy que decía el PIB mide de todo de todo menos sale uno lo que es importante menos aquello por lo que merece la pena vivir no

Voz 1321 20:42 bueno yo creo que Joaquín explica muy bien el informe de Intermón Oxfam y no hay más que echarle un vistazo para para pues para entrar en la desolación Pepa porque realmente

Voz 30 20:56 hemos imaginado que una vez

Voz 1321 21:02 una vez atravesado el periodo de sufrimiento de la crisis nuestras autoridades iban a intentar compensar ese sufrimiento restaurar y hacer caer el sufrimiento de la crisis no más sobre unos que sobre otros sobre todo y el dolor en esta crisis está muy mal repartido por lo que veo la recuperación sigue exactamente igual de más repartido que a mí ayer me me pareció sorprendente que que tanto Intermón Oxfam como el Foro de Davos coincidieran en el diagnóstico de la expresión de la desigualdad y la falta de cohesión social que es uno de los problemas que la que la que la élite económica mundial destacó sobre nuestro país yo creo que si el noventa y nueve por ciento y el uno por ciento coinciden ya hay una conciencia del cien por cien entonces no entiendo que nuestras autoridades políticas en este país sigan cerrando los ojos sigan dando la espalda a esta realidad sigan no siendo para nada que esta recuperación no es una la recuperación justa ni sostenible ni aceptable por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos a los que no beneficia

Voz 0568 22:28 así

Voz 1321 22:29 cuando el Gobierno del Partido Popular y el Partido Popular se pregunta por qué razón los datos económicos que ellos creen que son buenísimos no se traducen en una remesa de votos sino todo lo contrario bueno pues yo creo que deberían pensar efectivamente que este tipo de cosas son las que a la gente le hacen pensar que nuestra recuperación exactamente pues es un poco una porquería no

Voz 1727 22:57 en lo más agudo de la crisis en lo peor de aquel momento cuando se destruía empleo y de una manera masiva y cuando empezaron los recortes se decía las revueltas sociales estallidos social no se produce un agudo de la crisis cuando uno tiene mucho miedo se produce cuando llega la recuperación dicen oiga a mí cuando me toca a mí como cuando me toca a mí la parte del pastel después de haber hecho tanto sacrificio puede ser en formato revuelta o estallido social jo electoralmente quién representa la esperanza de que algún día me toque a mí

Voz 0958 23:32 déjame también una parte de este que fue una cosa que no solamente lo hayan debe una palabra es que el tema para el que se han reunido en Davos este año en toda esta gente es buscar respuestas a los populismos que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo que te dejó habrá Enrique

Voz 0568 23:51 agradezco que me ha usted no es estado hace de toda la semana pasada en Milán Italia hay que están iniciando campaña electoral va a haber elecciones legislativas el el cuatro de marzo y hay un dato muy significativo que yo creo que en España qué deberíamos tomar nota de lo que está ocurriendo a Italia estamos hablando de sociedades que son distintas pero que tiene más puntos en común e entre ellos una deuda pública abultada ciento treinta y cinco por ciento Italia hacen procede de España en en en Italia que está ocurriendo esto encubriendo que ante esas elecciones legislativas el cuatro de marzo las todos los sondeos detectan que los jóvenes y los sectores más castigados por la situación económica no quieren ir a votar

Voz 1 24:40 no no encuentran no no no ve en un partido

Voz 0568 24:45 no ven posibilidades ante de que el voto pueda servir

Voz 1 24:49 para mejorar su para mejorar su situación

Voz 0568 24:52 hasta el punto de que el propio arzobispo de Milán que es un disco en Milán siempre es una especie de referente moral en en y tal ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que vayan a votar lo cual le da a esta campaña electoral una clave senior tremenda ahí yo si se me permite la expresión poco depresiva no porque es una batalla entre gente mayor entre los intereses de la gente mayor según esté ubicada tanto desde el punto de vista social como desde su punto de vista también territorial en Italia no tiene unos problemas que tenemos nosotros en España pero tienen otros hay una fortísima escisión entre el norte y el sur desde el punto de vista de la renta por lo tanto el norte que pide pues el norte pero las clases medias en un arte piden que les bajen los impuestos y entonces hay una subasta electoral allí entre distintos fallecidos lo todo el centro derecha la hace la mejor oferta de rebaja fiscal y a su vez pues pide protección y también hay una cierta subasta respecto de protección al sur pero son los las cuestiones referidas somos jóvenes están están cómo se ha producido ahí un eclipse y eso a mí me ya sé que decir esto en España donde en estos años hemos vivido una fuerte movilización política de carácter juvenil donde han surgido al menos dos partidos que tienen un poco el ADN de la nueva generación podemos Si ciudadano

Voz 21 26:21 Nos beso

Voz 0568 26:23 parece que en pero atención porque este dato me parece importante

Voz 1 26:27 libros cuando las cosas toman Info

Voz 0568 26:31 Torme que estábamos comentando apunta en esa dirección es decir si se sale nominalmente de la crisis yo creo que lo los hechos están demostrando que la crisis no era un paréntesis que se habría que se cerraban la crisis es la entrada en una nueva fase de la historia de esta crisis

Voz 1321 26:51 no no tiene un punto de veníamos aquí no era un valle veníamos aquí dijo actuales

Voz 0958 26:56 puedo hacer una pregunta como su estatus tú solo que peor a a a Enrique Iquique pasa tú qué ha pasado aquí sabemos los problemas que tiene Podemos sabemos cómo está el ciudadano los partidos digamos entre comillas de la nueva política Ike ha pasado como con el Movimiento cinco Estrellas de Pepe Grillo y qué pasa con la reaparición populista también podríamos decirlo así de un Berlusconi con ochenta y un años

Voz 0568 27:23 pues pasan dos cosas los los de Grillo es el gran contenedor del malestar social e es algo difícil de es muy específico de Italia sería imposible reproducir un movimiento de ese tipo en en España pero sería la de la democracia italiana es más antiguo que la nuestra es ahorraron cuarenta años de dictadura también tiene

Voz 1321 27:46 lo tanto un punto descreimiento mayor eh

Voz 0568 27:49 entonces yo creo que mucha gente ha dicho estos seguramente no gobernarán la instrumento que tenemos para golpear al Gobierno para golpear al sistema este y por lo tanto es un con un o una esponja que absorbe el malestar pero que yo creo que tiene una gran dificultad para trazar un horizonte por eso los jóvenes también Aíto no acaban de ver una una perspectiva hace falta en Italia se encuentra faltar una fuerza de carácter reformista que sea fresca no existe

Voz 1727 28:20 nueve y media casi o no y veintiocho ocho y veintiocho en Canarias seguimos hablando

Voz 7 28:27 un motero aparca en la puerta allá donde vaya mutua pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 31 28:33 le tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 32 28:46 hay que son auténticos delfines porque respire mejor puede satélite tu respiración con este animal elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor de suave por amortización así da gusto respirar

Voz 21 28:57 buscan tu farmacia los delfines derivar respirar extremar Derrick Jofre reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios

Voz 16 29:06 venga vamos repita conmigo martes veintitrés de enero martes veintitrés de enero o de Euromillones vamos bote de Euromillones ochenta y un millones de euros repita en millones de euros vamos

Voz 33 29:25 irrepetible este martes botes de ochenta y un millones de euros y además participa en el sorteo semanal de millón sólo en España juegue a Euromillones no hay nada más grande

Voz 15 29:36 todo lo bueno de un crucero en Quito con de detrás de reserva ya tu Crucero dos mil dieciocho llena de ventajas Turia de bebidas gratis se qué regalo de trescientos euros itinerarios explosivos para no permite nada muchas más ventajas informa Tel novecientos dos doscientos cuatrocientos en cualquiera de nuestra setecientas tiendas o en vez de el VRAC

Voz 21 29:57 yo soy Javier de Glass posiblemente porque en términos

Voz 0568 30:02 históricos a medio plazo

Voz 0958 30:04 eh

Voz 0568 30:05 todo esto tenga que derivar en un único partido en un partido dominante el suelo una corriente de ese tipo de vida al cincuenta por cien en entre dos entre dos Four organizaciones y es difícil que se sostenga de la misma manera que cuando la izquierda hay dos partidos que casi se reparten la mitad se ponga pues no ejemplo reciente Podemos y el cincuenta por ciento el momento en que se de

Voz 1 30:30 canta pobres ciudadanos

Voz 0568 30:32 ahora es es decir esto se empates en un mismo campos acaban decantándose y atención esas pugnas son de una gran intensidad son de una gran intensidad esta este el caso es un ejemplo muy concreto y lo vamos a ver a lo largo de este curso en la política española que yo creo que va a estar caracterizada por la competición entre ciudadanía lo está ahora entre ciudadanos de otoño

Voz 1727 30:56 en lo concreto Lucía cómo se combina el discurso pretendidamente conciliador de Torrent como presidente del Parlament primero con la carta en la que le pide a Rajoy oiga vamos a ver si arreglamos lo depuso como con la candidatura de la presidencia de Gerrard

Voz 1321 31:09 bueno es que yo creo que las primeras reacciones que suscitó ese discurso en mi opinión no tenían mucho fundamento porque la cuestión no son los discursos sino los actos no es decir las Palau tras pues no importa este hombre pues quiere quedar bien así aparentemente pero realmente no veo que en sus actuaciones este dando muestras de de realismo por parte de un presidente de un Parlament que ayer propuso la candidatura de un político que está fugado en otro país que seguramente vaya a imponer ayer mismo lo dijo aquí en estos micrófonos son hora25 que en fin que el informe de los letrados no era vinculante vamos todo indica que la mesa la del Parlament pues va a forzar la interpretación de reglamento va a ser la suya propia de forma política para investir al señor pues de mono en primera o segunda convocatoria veremos a ver cómo está el tema de los votos no yo creo que la yo creo que la situación de Cataluña habéis hablado Enric Itu de de dos partidos bueno yo creo que es más complejo hay dos partidos IU un líder político que creo que está intentando organizar en torno a él una especie de movimiento populista por por podrá por por en fin a utilizarla una palabra que todo el mundo entienda un movimiento puramente personalista que es el señor Puigdemont que no tiene partido porque en este momento el el PDeCAT es un partido a todas luces desaparecido en el sentido de la iniciativa política

Voz 1 32:52 y en fin no no no

Voz 1321 32:55 la su su su líder el presidente dimitió al señor Mas su líder Marta Pascal pues una persona que está completamente aparte de entrevistas con Rubalcaba si en un bar no no se sabe muy bien exactamente qué es lo que estaciones en el señor pues de Mon está forzando la maquinaria no sólo está afectando a la maquinaria catalana está echando un gran pulso al Estado en mi opinión eh en algunas partes lo va ganando es decir la propaganda que dice que decía no haremos y no puede salir de de Bélgica ya verás como Bélgica Nos lo entrega irnos le entregará cualquier otro país bueno pues no es verdad no es verdad el señor Puigdemont va a poder viajar por toda Europa cuando le apetezca como ha demostrado ayer que puede hacer lo que quiera sin que la justicia española se quiera o pueda hacer nada por por por por buscar su detención que es lo que cualquier ciudadano con sentido común asumiría cuando hay un señor buscado por la justicia la justicia española tendrá que perseguirle allá donde va esto es lo normal sino lo hace será porque hay cuestiones políticas a mi juicio el auto del juez de arena como la explicaba Argelia esta mañana aquí es muy discutible y desde luego la contribuye a dar la razón a los que dicen el PNV ayer en hora25 lo dijo los independentistas catalanes lo dicen que hay criterios políticos en las decisiones judiciales que se toman sobre esta cuestión

Voz 0568 34:27 no olvidemos que estamos ante una cuestión política es decir

Voz 1321 34:32 pues que se asuma claro esta suma puntos

Voz 0568 34:35 no no es el cerebro del asalto al tren de Glasgow es el todo en casos el líder de un movimiento político que ha transgredido la Constitución y que puede ser objeto de de de persecución penal pero

Voz 0958 34:49 por tenerlo es el trasfondo político

Voz 0568 34:51 ese es decir uno y por lo tanto por qué no se ha porque es que se retiró la orden de detención contra el juez entendía que la puede perder o que la podía perder parcialmente en en Bélgica es decir estamos en una cuestión de trasfondo político Bush que se ha convertido hoy en el nombre posiblemente más vilipendiado en amplios sectores de la opinión pública española

Voz 1321 35:18 algún motivo da el hombre sí sí pero cuidado

Voz 0568 35:21 en una cosa porque esto en nuestro país es muy tendente a ellos si llegamos a un punto que al final se llega de su humanizar la gente ahora ya este se ha convertido en el gran Papa sus situaciones pero no este hombre pues ha optado por una cosa que en estos momentos está dando rendimiento que le dé rendimiento a medio plazo yo tengo mis dudas pero está dando un gran rendimiento mediáticos es decir cualquier movimiento aunque el haga cojo un avión se vaya de Copenhague enciendo la televisión allí durante toda una jornada en España no se habla de otra cosa que los movimientos de Puigdemont esto desde el punto de vista de la tribuna pública pues no deja de ser un un éxito para él no y eso le da en en el en el otro lado soberanista formado como os he visto en las últimas elecciones por dos millones de personas cuarenta y siete por ciento el electorado catalán en en condiciones de máxima utilización electoral pues hombre le da fuerza nada fuerza en estos momentos los de Esquerra Republicana que no ven nada claro ir a la investidura de no pueden nada pueden bloquear no ha pueden bloquear en términos políticos por lo tanto que qué vamos a asistir a sentir

Voz 1 36:31 a una investidura fallida

Voz 0568 36:33 de Puigdemont que probablemente ahora recurrida en el Tribunal Constitucional y sólo hay que hacerse una pregunta para ir a parar responde que casi todos nos preguntamos exactamente qué va a pasar pues hay que responder a una pregunta si todo se bloquea se va a repetición electoral seis de abril la pregunta es realmente tienen ganas de la repetición electoral me estoy refiriendo a Push the money a su círculo de gente y yo tengo mis dudas sobre ello yo creo que van a forzar una situación en la que la investidura del quede bloqueada por el Constitucional para volver a cargarse de es menuda etcétera etcétera

Voz 0958 37:11 luego dar paso a otro candidato esta es mi opinión sin bueno a mí lo que me preocupa de este asunto es la determinación de problema volvemos un poco al principio de la del programa no es decir que esto como dices tu jardín de repente estamos en el mes de abril y éste sin solucionar aquí hay tres escenarios factibles sobe el primer escenario es que por arte de magia es decir el señor Puigdemont logre entrar excepto entrar en el Parlament y entonces como tiene todos los derechos políticos vigentes es decir sea investido presidente eso sería un escándalo monumental es decir que pudiese entrar en el Parlament sin ser detenido y luego todo lo que sucedía el segundo escenario es la votación telemática esta está celebre si se produce efectivamente va a ser recurrida va a ir al Tribunal Constitucional iba a tardar también es decir va a seguir a la tercera es que él él auto del del del juez de ayer en algún momento se cumpla porque decía no es el momento pero próximamente puede ser el momento para que detenga y que detengan a a señor al Señor Puyi esos son los tres escenarios que se contemple todos ellos son de largo plazo en el sentido de que quedamos aquí a largo plazo que son dos meses más pudriéndose eh este problema no yo no he entendido tampoco mide Ny Ny yo participo mucho de lo que he dicho Argelia Chramti esta mañana que me parece muy solvente no yo plantearía dos contra fácticos es decir Si Si esa ha dicho sobre la el auto de ayer de Llarena eso es lo que he dicho sobre esto si realmente detener ayer a Puigdemont en Copenhague hubiera significado darle darle alas es decir para que fuese detenido y pudiese votar por del no era eso significa que la Fiscalía que pedía sumo que pedía su dimisión quería quería que se produjese esta esta situación eso es lo que tenemos que plantearnos es de la Fiscalía si quería que le tuviesen entonces hubiera podido votar por delegación esa es la primera el primer contrato antiguo segundo contra fáctico es sea Si Si estamos todos analiza cuando en la la el auto del juez de ayer es decir como con argumentos políticos cómo no se va a a como en impuso nuevas no se va a sentir como un perseguido político ese es otro contra fáctico es decir después de de de la auto de ayer él está más e imbuido en ese papel que tiene no

Voz 1321 39:46 bueno a mi me parece que esto es indudable Joaquín en relación con lo que hablabais de la clasificación del problema de Cataluña creo que la tesis de Enric que es la que hoy más o menos se comparte la opinión catalana y y yo creo que para que eso se produzca el señor pues de Mon tiene que llegar a un principio de acuerdo para conformarse con eso y pasará la pasar al anonimato quiero recordar que cuando hubo esa convocatoria fantasma de elecciones todo el mundo decía no va a convocar elecciones seguro y ahora todo el mundo dice no no seguro que ahora va a ser investido como el Constitucional lo va a anular pues van a proponer otro bueno yo no sé si es si los acontecimientos de los últimos meses pueden indicar que eso igual no sucede así que a lo mejor vamos a otras selecciones a lo mejor vamos a otro enroque político y a lo mejor estamos todo el año

Voz 1727 40:45 no es que en los últimos meses el peor escenario selva confirmando siempre el más increíble el que decíamos

Voz 1321 40:52 no va a pasar pues acababa o con

Voz 1727 40:54 viendo

Voz 37 46:38 bueno esa foto será Pazos si aquí normalmente la temperatura nunca tan baja mire aquí cada uno lo que tiene que echar que es su trabajo

Voz 1 46:46 él sabe que cuenta con el apoyo con la ayuda

Voz 37 46:49 de todos los socialistas andaluces di la mía la primera para lo que le haga falta porque evidente que este país necesita cuanto antes una alternativa tiene nosotros lo vamos a ayudar siempre lo que sea necesario

Voz 1727 47:01 hasta aquí puedo leer esto es lo que ha dado de sí la declaración a la gente

Voz 1 47:04 nada de la presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 1727 47:08 hay que estar a lo que hay que estar y este país necesita una alternativa bueno a buscar la alternativa lanzado todos ante un PP en en descomposición esa impresión da y al que le llueven las malas noticias las encuestas ya sabemos que señalan a Ciudadanos la pelea en cada eje que se plantee es a2 lo decíamos hace un momento en la izquierda PSOE Podemos en el centro derecha el de Ciudadanos y el PP en el eje territorial internamente también yo dijo los ciudadanos necesitan algo de esperanza no creer que hay alguien que de verdad se va a poner al frente de este país y ofrecerle un modelo y ofrecerle posibilidad de entenderse con los que no son como tú con los que opinan diferente donde está esos donde lo lobbies Joaquín

Voz 0958 47:55 pues yo no lo veo en ningún sitio entonces yo lo que pregunto es qué pasó con las reformas estructurales que eran urgentes hace un año ya hace dos de hace tres de hace cuatro

Voz 1321 48:06 Bernard desde el Parlament es decir que su presupuesto

Voz 0958 48:09 pero lo de fue una idea fuerza a ser una idea fuerza y además una idea fuerza reales es decir qué pasa con las pensiones qué pasa con los jóvenes que todas estas cosas no eso no lo desde luego eso no sale del lenguaje de madera que una vez más hemos oído hace un momento en ese corte que que has hecho no

Voz 0568 48:28 bueno el enfrentamiento entre ellos

Voz 1321 48:30 así Pedro Sánchez a los periodistas nos dio mucho juego no a los medios creo que de este esta esta serie ya ya no da más de sí no es decir yo creo que ahora mismo realmente qué más da no sé qué más da que se reúna que no redundan que hablen que no hablen yo creo que tú has planteado la situación política general es evidente que que la la batalla de este año y quizá del que viene va a ser una batalla en el centro derecha

Voz 1 49:06 la gran novedad es una gran novedad bueno se fracción hace parte ese voto pero

Voz 0568 49:12 pero

Voz 1321 49:12 pero el centro derecha electoralmente está muy fuerte Pepa puede ser que haya una reconfiguración entre ellos el problema realmente quién lo tienen quienes lo tienen es el PSOE Podemos toda la demás Izquierda es evidente que el asunto nacional el debate territorial la crisis catalana y la crisis de Estado está según todos los sondeos de opinión y según todas las tendencias al margen de los diputados y del porcentaje de votos favoreciendo claramente hace de una manera evidente muy visible al centro derecha y es evidente que a la izquierda este debate la ha partido por el eje la debilitado este es el problema sino quieren afrontarlo en el fondo pues estará engañando se si la cosa se trata de tacticismo Si de ahora me acerco yo ahora no me acerco porque claro el Partido Socialista es asombroso porque en cuestión de seis meses cambia totalmente de aliados es decir Pedro Sánchez están una especie de Eslalom es decir una vez dice que es de izquierdas luego que quiere venderse con Podemos al día siguiente rompe con Podemos ahora resulta que vuelve a la a los tiempos de la gestora para hacer pactos con el Partido hombre a ver a mí me parece bien que el cobro qué pero que se aclare que se aclare si es la izquierda sí sí pactó con Ciudadanos y ahora Ciudadanos es un partido falangista si resulta que ahora vuelve otra vez con los pactos de Estado y aclare si quiere usted pasto de Estado firme los pero firme los ahí aquella novela

Voz 0568 50:53 de título que hizo fortuna en Milán Kundera la levedad del ser no es decir yo creo que el Partido Socialista debe ir al del grupo dirigente socialista debe ir dando tanto de nuestros próximos meses a la hora de administrar la levedad del ser porque a la hora de votar dar los doctorados la levedad del ser quizá no la valorar mucho no creo que este año es un año de pugna en el interior del centro derecha esos es novedad esto es novedad no hay pugna en el interior del centro derecha en España en los términos que está desde desde ya antes en el noventa a principios de los ochenta cuando dentro en crisis es otra situación no PP no es la UCD yo creo que hoy hará todo lo posible para conducir la situación las municipales que es donde el PP puede derrotaron Ciudadanos para que él pueda transitar con una cierta tranquilidad de Asia las elecciones municipales diecinueve necesita que la prueba en los presupuestos y en estos momentos para aprobar los Presupuestos necesario el voto del PNV y para quienes disponen el voto PNV hay que poder levantar el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña hay para poder hacer eso es necesario una investidura tranquila en Cataluña

Voz 0958 52:07 pero mención Enric yo creo que lo más importante en estos momentos para esta última último aspecto que estamos discutiendo son los presupuestos generales del Estado que va a pasar por eso tengo la información de que el Partido Socialista está presente está preparando unos presupuestos alternativos que van a ser un poco el el es el esquema de su programa

Voz 38 52:27 así que cada aquel pique

Voz 5 52:34 va a lo suyo no

Voz 26 52:45 así es Joaquín que me es que no podía

Voz 0958 52:49 ante la traición me tenías que haber contado antes de entrar

Voz 7 52:52 por qué se júbilo están cayendo las lágrimas ella

Voz 1 52:56 porque tiene principio si tiene para eso pero los artistas hablan por su obra Joaquín Estefanía Enric Juliana Lucía Méndez buena semana adiós

Voz 5 53:38 lo que don Pedro eh