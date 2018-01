Hoy por Hoy (23/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:12 son las diez a las nueve en Canarias el Gobierno da por hecho que la justicia actuará tarde o temprano contra Carles Puigdemont el ministro del Interior acaba de contar además que hay un importante despliegue para evitar que logre entrar en España sin ser detectado Juan Ignacio Zoido en Antena tres

Voz 3 00:28 qué vamos a estar trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco que sepa a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso pueda pasar y que la legalidad sea la que impera en España nosotros vamos a procurar que no pueda demostrar en mi en el maletero del coche

Voz 2 00:53 Pedro Sánchez y Susana Díaz se han reunido durante media hora por primera vez en varios meses Antonio Martín buenos días

Voz 4 01:00 días Pepa Sánchez participa en una conferencia en Sevilla a la que acude la presidenta de Andalucía ya ha mantenido si antes su primer encuentro desde las primarias socialistas vamos a ese acto con la ayuda técnica de Manuel Arenas informa Inma Carretero buenos días

Voz 0806 01:11 buenos días en el encuentro ha durado como decimos media hora después los hemos visto llegar juntos y sonrientes al desayuno informativo en el que participa ahora Pedro Sánchez a pesar de los gestos de la mañana a Susana Díaz no le gusta hablar de deshielo entre ambos dirigentes

Voz 5 01:26 bueno esa foto será pasa aquí normalmente la temperatura nunca están baja y él sabe que cuenta con el apoyo con la ayuda de todos los socialistas andaluces ir la mía la primera para lo que le haga falta porque es evidente que este país necesita cuanto antes una alternativa

Voz 0806 01:43 la presidenta de la Junta de Andalucía asisten este momento como público a la conferencia que ofrece el secretario general socialista ha arrancado Pedro Sánchez hablando de la desigualdad en España escuchamos en directo desde Sevilla a Pedro Sánchez

Voz 6 01:55 del Partido Popular de Ciudadanos la otra izquierda quedó desbordada vamos a Sánchez en Sevilla más cosas lo estoy

Voz 7 02:02 Nikos del Gobierno de Aragón han recogido el último cuadro que quedaba aún por trasladar

Voz 4 02:06 desde el Museo Diocesano de Lleida hasta el monasterio de exigen a Lleida Mercè March

Voz 2 02:10 Nos cuentan desde el museo que a esta hora ya están embalado este cuadros de la Inmaculada la pintura en óleo del siglo XVIII que quedó pendiente de entrega en el lote requerido el pasado once de diciembre cuando la Guardia Civil irrumpió en el museo por orden judicial ayer la secretaria general del Departament de Cultura informó la consejera aragonesa que ya estaban hechos los preparativos y que procedieran a su recogidas espera que con la entrega de esta obra se cierre el polémico traslado de las cuarenta y cuatro piezas depositadas en el Museo de Lleida al monasterio de Gena

Voz 4 02:37 hay un asunto más el consejo de administración de Prisa propietaria de la cadena ser aprobado una ampliación de capital de quinientos sesenta y tres millones de euros el Consejo ha tomado esta decisión por unanimidad dentro del proceso de reestructuración en el que se encuentra y una vez firmado el acuerdo marco de refinanciación con la totalidad de sus acreedores está acuerdo establece la emisión y puesta en circulación de acciones a un euro con veinte céntimos con una prima de emisión de veintiséis céntimos por acción diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:05 el Madrid en Madrid el alcalde de Móstoles David Lucas va a renunciar esta mañana al cargo y al acta de concejal pero seguirá ocupando su asiento en el Senado ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 03:14 a las once y media de la mañana al alcalde de Móstoles David Lucas contará en rueda de prensa los motivos por los que renuncia al cargo la Cadena SER les puede adelantar que va asegura que son por motivos personales deja su acta como concejal deja la alcaldía pero se queda en el Senado el escenario dentro del Partido Socialista no era favorable en estos últimos meses a David Lucas llevaba como alcalde esta legislatura pero no sacó mayoría absoluta informó tripartito con Ganar Móstoles e Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes en los últimos días tenía distintos frentes abiertos en el gobierno municipal como la limpieza de los colegios públicos el próximo jueves las AMPAS de los colegios van a realizar una manifestación contra el Gobierno municipal por este asunto

Voz 2 03:54 alcaldía la ocupará de momento la primera teniente de alcalde del

Voz 1275 03:57 ayuntamiento Cifuentes asegura que haberla citado en la comisión de la corrupción de la Asamblea para hablar de la ocultación de documentos a los grupos de la Cámara hubiera sido incurrir en prevaricación según la presidenta así lo asegura un informe que han elaborado los servicios jurídicos de la Asamblea que ayer se llevó a la Mesa del Parlamento regional y que dice Cifuentes podría ser lo que hizo cambiar de opinión a ciudadanos declaraciones

Voz 8 04:16 el de la presidenta madrileña en Radio Nacional los servicios jurídicos de la Asamblea presentaron un informe que decía que esa comparecencia que pretendían eh que se realizara por el retraso en la entrega de documentación que no se podía producir que era ilegal y que si se producía Se podría incurrir en prevaricación

Voz 7 04:35 que es lo mismo capas son Cataluña votar en contra en una mesa de un Parlamento en contra

Voz 8 04:39 era de los informes de un letrado hubiera podido ser prevaricar

Voz 1275 04:44 tres parlamentarias consultadas por la SER defienden que no hubo tal informe sino uno opinión expresada por la secretaria general de los servicios jurídicos de las

Voz 5 04:51 Blair que en cualquier caso no habló de ilegalidad en esa citación ocho grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 4 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:22 la vean estoy leyendo un libro que habla de lo ligero duró poco profundo estos tiempos es una interesante ensayo de Girls

Voz 10 05:32 bueno pues titulo así la ligereza la tecnología las reglas

Voz 1995 05:36 tienes personales la política todos ligero el libro de hecho comienza con una cita de Friedrich Nietzsche donde dice lo bueno es ligero todo lo divino camina con pies delicados sería general sino fuera porque a su vez una de las citas más memorables de Leon Tolstoi dice que Nietzsche era estúpido y anormal anormal mira tú como los niños poderes de Madrid según el consejero de Asuntos Sociales

Voz 11 05:59 por la calle habiendo un niño pobre uno normal uno no

Voz 1995 06:02 más hablando de estúpidos anormales

Voz 12 06:06 vamos a hacer una cosa vamos a dejar aquí

Voz 1995 06:08 vacío de diez segundos y ustedes en plena evitar en nombre de Leon Tolstoi Hydra literatura los nombres y apellidos de todos los estúpidos anormales que conozcan están preparados

Voz 13 06:19 comenzamos

Voz 1995 06:32 Mariano Rajoy y Puigdemont hemos cambiado de tema por cierto Mariano Rajoy Puigdemont se han propuesto ser guardianes de ese nuevo fenómeno conocido como dietética política que es como la palio dieta así que sólo pueden consumirse ideas políticas previas alinear dental y lo peor es que parece que lo hacen con tal de no aburrirse estas últimas declaraciones el ministro Zoido confirmaría esa idea por tierra María bueno dice el libro del que les hablaba que el nuevo fascismo es la diversión la tiranía de divertirse hasta morir en esa diversión sin límites ayer Mariano se fue a Castellón en tren por más que el creyera que se trataba de un avión ya

Voz 14 07:12 ha vendido cuatro mil setecientos

Voz 6 07:15 tiques diario

Voz 1995 07:18 detrás el tren llegó con retraso y con muchas críticas bueno pues debe ser una corriente europea el pasado mes de diciembre Angela Merkel se quedó una hora parada inaugurando el trayecto Berlín Múnich con seiscientos veintitrés kilómetros de distancia algo así como Madrid Barcelona para que debería haber tardado menos de cuatro horas tardó casi seis en nuestro la misma instancia tarda dos horas y media la amigos europeos estamos unidos en la diversión que provoca la chapuza escuchan el paraje

Voz 15 07:58 Del Bosque muy buenos días buenos días Toni necesitamos cinco motivos cinco para seguir viviendo así que vamos a Pinto

Voz 12 08:04 por qué hay gente que puede pasar de ser un abuelita entrañable a una killer al volante hoy vamos a descubrir por qué nos convertimos en personas agresivas al volante será uno de los temas de los que hablaremos con Sergio del Molino Nacho Carretero

Voz 1995 08:22 emotiva número cuatro horas en España cuando hablamos de

Voz 12 08:25 Sánchez cabreado o estamos hablando de éste

Voz 10 08:27 de la llamar la pregunta adora

Voz 12 08:30 a lo que es esto de este otro no Pedro todos ellos era una broma al lado de lo auténtico chef cabreado día gran chef el británico Anthony Warner que viene dispuesto a cargarse todas las dietas milagro todas las que yo he hecho todas las carga

Voz 1995 08:50 tiene Warner es un fenómeno en su país y viene a desmontar los mitos sobre las dietas milagro y toda esa San José Jadria nos viene bastante de cabreados las

Voz 12 09:00 el número tres por qué cuando te llega una invitación con el título de reunión de antiguos alumnos puede ser puede ser de los que dicen de nosotros que dice hoy vamos a hablar claro para qué sirven estas reuniones si es que sirven para algo motivo no menos R que recibiremos una persona que está desbordada por tanta fiesta de entrega de premios me un Andy

Voz 16 09:24 sí aunque no puedo más pobre María Guerra que ya no ve

Voz 12 09:27 si hoy no es hablar de los Premios Feroz de los Goya de las nominaciones a los Oscars o de todos

Voz 15 09:31 ellos junta hoy a las dos y veintidós Nora Norman poco extraña tienen lugar las nominaciones a las dos veintidós así queremos un post fiesta feroz

Voz 17 09:42 el Goya uno pero es que son la antesala de mente el número uno

Voz 12 09:47 que ya sabemos en exclusiva atención en exclusiva lo más importante quince Puigdemont ayer en Dinamarca entrado ya ha pedido un Colacao bien calentito hasta allí los motivos para seguir viviendo

Voz 1995 10:01 gracias Raúl Tom parece que los tiempos avanzan de hecho ayer estuvo hablando de de la peste una serie muy moderna que habla de una Sevilla en el Siglo de Oro esta serie en algunos carteles ibas por la calle muchas ciudades tres que la serie está los actores protagonistas Paco León con una rata aquí puestas torretas de ese la la peste Cee la que plaga se esos roedores pero eso que para nosotros forma parte del pasado

Voz 6 10:28 de un tiempo básicamente sí

Voz 1995 10:31 ya olvidado en París lo están reviviendo

Voz 6 10:34 es tremendo tienen una plaga masiva de ratas y ahí lleva un año con ellos dicen que hay dos por persona que vive en París los que de copla basura llevan un amigo más que unas imágenes unos vídeos de dicen que son ratas son agresivas son capaces de atacar entre comillas uno

Voz 1995 11:02 en en Navidad tuvimos ese planchazo se con los niños nos sintamos uno de raza en vano incremente salió una red que que al ver una red aisló dice si miras Ratatouille estoy harta de ver referencias culturales y no es muy creíble la Real edades otra cosa así que hay una gran plaga de ratas eh y nos habla han ya Million en medio de euros

Voz 6 11:28 más para para para ser algo pero hay parques donde la gente no entra porque hay tantas ratas según la prensa inglesa hoy

Voz 1995 11:35 meses hablan de las ratas en France has desea ser bueno sería también una tradición ahí sí

Voz 6 11:40 no no de eslóganes y yo pensaba que esto las ratas estaban dando

Voz 1995 11:43 los en estos días pero no ahí hay otro tipo de de Arad de todo tipo de yo aliados y otro tipo de problema provocados por eso roedor también plaga diez y once minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 10 11:56 hola de nuevo a qué tal cómo va la mañana aquí seguimos disfrutando de las rebajas de El Corte Inglés porque ahora es un momento perfecto para pasarse por las rebajas y aprovechar los descuentos en perfumería y cosmética son irresistibles tanto para hacer un regalo como para cuidar tu piel por ejemplo tienes un treinta y cinco por ciento de descuento en estuches de fragancias de Lancôme e Yves Saint Laurent y también de yp Saló and un treinta por ciento en su iluminador Touch claro pero espera que todavía hay más en las rebajas de perfumería vas a encontrar un treinta por ciento de descuento en el ser un Advanced de UNIFIL de Lancôme o en la línea Blue cera Pi debió there con unos descuentos así quién puede resistirse yo desde luego no porque las rebajas de El Corte Inglés son todo esto y mucho más irresistibles nos vamos de rebajas la lo más estado por ahí mañana como siempre os espero de nuevo para quien ser felices áreas

Voz 16 12:53 paso por unos barrios donde hay unas casas increíble que digo casas sé crees que me dan envidia pues no cómo voy a tener casi estreno coche nuevo hay estrenos fiesta sí disfrutó de doble felicidad

Voz 18 13:05 estrenar coche nuevo y estrenarse esta lista puede haber algo mejor y es que con línea directa tiene todo riesgo a precio de terceros no dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 15 13:16 una acompañaba vamos repita conmigo martes veintitrés de enero martes veintitrés de enero botes de Euromillones vamos bote de Euromillones ochenta y un millones de euros repita

Voz 19 13:31 ha jugado en y un millones de euros

Voz 15 13:33 estábamos ochenta Yuma

Voz 16 13:36 irrepetible este martes botes de ochenta y un millones de euros que además participas en el sorteo semanal del millón sólo en España juegue a Euromillones no hay nada más grande sabemos que no es lo mismo oir que escucha

Voz 20 13:51 quién que no es lo mismo que forma

Voz 15 13:54 buscaremos seguido de los últimos datos colores quédate a mediodía la noticia está allí donde esté que es turcos tropas y aviones combaten contra Emilio terremoto pero los Apeninos centrales la seguridad en Nueva York es máxima con un nombre policías el que como Yale cuando de todo lo que sucede aquí todo el mundo Hornos con nuestra corresponsal con Hora catorce y con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto Cadena SER

Voz 1995 14:33 la profesora Marlene en fin Wind dijo ayer a Carles Puigdemont decenas de preguntas decenas y decenas estarás que que muchos hubiéramos querido hacerle preguntas a las que es evidente que Buyema no está acostumbrado a su intervención duró algo así como doce minutos todo fueron preguntas las hizo bien atinada mente porque la profesora en a quién vamos a escuchar a continuación sabe de lo que habla es una de las mayores expertas del mundo y la Unión Europea y en la relación entre el derecho entre la ley y los derechos políticos es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Copenhague directora del Centro de Política Europea ha publicado decenas de artículos sobre esos temas participa en diversos equipos de investigación sobre derechos soberanía política ha escrito seis libros sobre sobre soberanía derecho europeo el último de los cuales se va a publicar en breve en inglés en la Cambridge University Press hice durará el imperio de la ley o la política de la Unión Europea y que es el que interrogue interrogaciones interesante el imperio de la ley de la política hemos visto que preguntar es su forma debatir y que además resulta muy eficaz vamos a escuchar algunas de las preguntas que ayer le hizo la profesora ven a Puigdemont empiezo preguntándole por cómo definía la democracia

Voz 15 15:42 ya

Voz 16 15:43 por qué es la democracia no es también la Constitución no habría que respetar la Constitución

Voz 1995 15:49 también le hizo a puso en pregunta sobre su comportamiento político

Voz 16 15:53 apresurarse a hacer un referéndum declararla ese mismo día con la mitad del Parlamento marchándose hay boicoteando lo dijo no es eso en su opinión un comportamiento también muy provocativo que no hace sino tensar aún más el debate

Voz 15 16:10 jo

Voz 1995 16:10 preguntó sobre su comportamiento personal en el denominado proceso

Voz 16 16:16 su estilo la forma que usted ha conducido todo este proceso no contribuyen a polarizar la sociedad española y el debate catalán solo hubo un cuarenta y tres por ciento de la población que fuera a votar por la independencia no tiene eso un impacto en la legitimidad de ese voto para usted leyendo sí

Voz 1995 16:37 insisto en que es mi intervención larga llena de preguntas cuarenta cincuenta pregunta también sobre el futuro de Europa

Voz 16 16:44 es ésa su visión romper Europa en cien doscientos estados los que usted quiera que sean limpios en el sentido de tener una sola identidad es eso lo que quiere por eso lucha silo a ello estoy muy preocupada y comprendo que la Unión Europea está muy muy nerviosa con esta misión suya John S

Voz 1995 17:03 y quiso saber la profesora sobre el origen de este afán separatista

Voz 16 17:09 hombre sale esta urgencia de la independencia de donde nace aquello se Cataluña es la región más rica de España Spain son ustedes unos mimados en deshacerse de todos los pobres

Voz 1995 17:25 y atentos a la primera de las respuestas de Carlos Guzmán la conversación que vamos a establecer que queremos establecer para comenzar esta hora tiene que ver con el nivel con con el debate tiene pero no vamos a debatir vamos a hablar sobre el nivel de los debates atentos a la primera respuesta queda Carles pues después de doce minutos de preguntas usted comenzó su intervención diciendo que no es una experta en asuntos internos de España estoy de acuerdo con eso aplaude que la primera su respuesta sea negar el conocimiento de quién está delante recuerden una de las mayores especialistas de Derecho europeo que existe en la actualidad eh después de esa primera intervención atentos a lo que Puigdemont denomina

Voz 21 18:10 hechos miran los papeles si tiene razón España es una democracia si mira a los papeles pero tiene usted que mirar la realidad los hechos sabe que en las últimas elecciones curiosamente las autoridades españolas prohibieron una pancarta que decía solamente democracia

Voz 22 18:30 sí hay hoy

Voz 1995 18:35 pues estos son los hechos que no coinciden con la realidad por cierto porque habría que decir que esa pancarta fuera Junta Electoral Central quien decide quitar una pancarta que hacía alusión también a los presos políticos entendiendo que interferir en un proceso democrático que debería estar lejos de cualquier interferencia en este caso la política esto ocurría ayer nos lleva a pensar con dos de los mejores cronistas de estos tiempos en el nivel del debate político Sergio del Molino Nacho Carretero están compuestos en un cincuenta por ciento por curiosidad luego tiene una parte grande de delicadeza amor por su oficia es un poco la composición luego agua como como el resto lo demás algunas noches menos hago hay más otros líquidos pero bueno eso ya también depende de cada uno Sergio del Molino abandonó su hogar zaragozano está hoy con nosotros en Madrid esto es toda una novedad pero ha venido para irse de esto de Groucho Marx vengo para decir que me voy suceder con estas bien medido qué tal todo muy bien muy bien esta tarde tras a Colombia

Voz 9 19:30 me voy a Columbia mañana si al I Festival de

Voz 6 19:33 de Cartagena de menos trabajar cualquier cosa bueno si lo sabes una pero también es decir es que es cansado esto estar siempre ahí tropicales de gira tomando mojitos y esto es lo opuesto es el Jim en Canarias habrá pagando los festivales de Sergio chicos no

Voz 1995 19:56 qué os parece hemos escuchado a buen estamos intentando localizar a la persona a nuestra de hablar con ella Hay hizo todo en cuanto al nivel del debate que en cuanto a ser capaz de responder oportunamente las preguntas

Voz 6 20:07 que tú decías antes cuando antes de que empezara

Voz 1995 20:10 hemos el programa teníamos un rato y hablamos quiénes son preguntas que todo el mundo se ha cuestionado pero lo difíciles

Voz 6 20:15 David ver cómo se pronuncian delante de de de Carles Puigdemont yo creo que estas preguntas que que la profesora le iba a decir la escupía halagar cara le planteaba aquí Yang Sun Yang sonado hice lo que pensamos mucho

Voz 23 20:28 no sé yo creo que la profesora daba una palabra clave que es identidad le preguntaba hasta hasta dónde estás dispuesto para consolidar la identidad catalana yo creo que hay toca la lo que es el quid de esta cuestión que es una pulso

Voz 1995 20:44 aunque es un sentimiento que es nacionalismo que es

Voz 23 20:47 necesitas consolidar tu identidad en forma de Estado al precio que sea el precio de homogeneizar tu población al precio de eso saltarte la ley porque porque necesitas consolidar tu identidad porque necesita ser un Estado porque porque no está siendo respetada porque vives mal porque estás oprimido en realidad no hay respuesta de hecho Puigdemont no da respuesta tampoco creo que el independentismo catalán la de porque esto es una cuestión sentimental en realidad si empiezas a escarbar y pones todos los argumentos encima de la mesa la respuesta final de Lim venden del independentismo es porque yo me siento catalán y quiero consolidar mi identidad importante de repente nos encontramos a un callejón sin salida en el cual esa pulsión queda fuera de un argumento de un debate más o menos racional o válido y yo creo que que por eso Opus de Mon volvía a lo mismo a apelar al sentimiento apelar a un detalle y sobre todo a intentar invalidar

Voz 1995 21:45 el discurso está profesor y usted pero lo invalida a través del conocido decir que usted no conoce cuando su discurso tiene que ver con el sentimiento con lo cual es que están hablando de dos cosas absolutamente distintas

Voz 9 21:54 es que es es un es un resorte muy habitual que hemos visto todos los que hemos intentado debatir sobre sobre estas cuestiones con independentistas catalanes no hay debate posible en un momento dado aunque empieza a plantear el debate en un momento dado se cierran en banda con el argumento de que tú no conoces esto no eres de aquí no sabes no tienes derecho a hablar casi qué es lo que creo que a todos los que estamos en esta mesa nos lo han dicho en alguna ocasión no no te invalidan como interlocutor y eso es una un resorte ya que casi involuntario como un acto reflejo en utiliza al principio como para autodefensa no es como el pin sacándolo los pinchos entonces yo creo que están muy habituados a eso daña pues creo que se les ha consentido mucho o muy no no se ha planteado no ha habido una resistencia a eso es decir bueno todos tenemos derecho a a debatir vamos a debatir no ha habido foros ni ha habido puntos de encuentro donde los interlocutores a reconozcan válidamente aquí en España creo que ahí vivimos en burbujas

Voz 1995 22:57 aquí son son burbujas de propaganda totalmente ten son casi como papel burbuja donde las ideas te protegen de la realidad claro vamos todos envueltos en papel burbuja usó con mis ideas

Voz 6 23:07 pero como eso parte de algo que Luis Christmas

Voz 1995 23:10 de ahí mi sentimiento

Voz 23 23:12 la acción de que tampoco le importa mucho en general a a los a cierta parte del independentismo que no todo a cierta parte tampoco le importa mucho lo ocurrido ayer como no sé si recordáis hace unos meses Jordi Évole también le hizo una entrevista Push the money le dio bastante caña ahí en varios momentos lo dejó sin no perdonó en era lo era sí sí sí sí y lo dejaba sin sin sin argumentario racional tampoco parece importarle mucho es que vuelvo a lo mismo al final esto es una cuestión sentimental yo bueno las cuestiones sentimentales y tribales y de pertenencia al respeto claro que sí lo que ya me empieza a chirriar es que estás dispuesto a hacer ya sacrificar por consolidar esa identidad parece que de pronto hay una parte del independentismo que está dispuesto a a muchas cosas que quedan un poco de miedo

Voz 6 24:01 dos saltarse a la mitad a la otra mitad de eso

Voz 23 24:04 conoció a ello cuando hablas de lo tribal

Voz 1995 24:06 ah muy bien en el himno del Swansea cuando dice nosotros somos los que debemos hablar mort en su propio himno bueno propósito y están hablando de fútbol inglés todo esto queda delimitado ahora ya antes uno que se quedaban en las calles pero todo eso queda delimitado en un partido de once contra once y nosotros somos nuestra identidad pasa por ser los que odiamos a los de enfrente bueno pues para el fútbol y esa cosa hasta el Foot porque claro claro pero

Voz 9 24:30 dobla plantillas así es inmune a cualquier crítica eres inmune a cualquier planteamiento que te venga de fuera porque tú ya te has creados a coraza entonces da igual los a lo rechaza dice usted lo entiende está inconexo con eso de cara como tu discurso sólo se plantea de cara a sus incondicionales de cara tu tribu te da igual la imagen que proyecta fuera de ella pues da igual es inmune te puede venir la profesora Martí arte a preguntas que te que te da igual osada caen en hueco

Voz 1995 24:58 que informarle de Tous tienen que saber ustedes que esta sección la hacemos ya con un coche en marcha la puerta de la radio al quienes vamos a subir entre unos momentos que es la única forma hacer una sección a estas dos medianamente razonable

Voz 6 25:09 antes de subir al coche Tom que que que es muy típico también de un juicio sobre todo los americanos no con el fiscal

Voz 23 25:16 lo que el abogado no tiene un argumento válido empiezan a hablar de otra cosa indignarse utilizar palabras largas es un Truquía viene de la historia perfeccionado en los juicios de alejarse de las razone acercarse al sentimiento y hablado otra cosa

Voz 1995 25:32 sinceramente enfrente de eso ponemos al ministro Zoido diciendo como acabamos de escuchar en el Boletín vamos a procurar que no pueden entrar ni en el maletero del coche pensamos que se trata es que me hubiera ahora resulta que en fin todo es bastante extraña sigue nos vamos a ir en coche aquí no somos un poco como las películas Thelma y Louise estoy bueno no no adelante diez y veintiséis minutos una hora menos en Canarias escucha Network

Voz 15 26:25 muy pobre

Voz 1995 26:27 eh

Voz 10 26:33 Toni Garrido cadenas

Voz 16 26:36 estreno coche nuevo y estrenos cierto dista lo mío no es felicidad lo mío es felicidad al cuadrado

Voz 18 26:41 estrenar coche nuevo y estrenar ser fadista puede haber algo mejor y es que consigue directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros no entre dos un dos tres cero once consulta condiciones en directo a punto com

Voz 1995 26:51 millonario en un abrir y cerrar de ojos

Voz 20 26:54 millonario en un chasquido en un santiamén en cero coma millonario a toda mecha millonario echando chispas millonario a la velocidad del rayo nuevos rosca mega millonario de la ONCE el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios nuevos rasca mega millonario de la ONCE te millonario

Voz 26 27:26 hoy por hoy en Cadena Ser punto com bien las redes sociales Bale arroba hoy foro

Voz 1 27:32 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 26 27:36 esta noche a partir de las once y media mano Carreño

Voz 15 27:42 cuando decimos que este es tu Larguero lo decimos por algo habré guitarras fusionará moción que parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de Cozumel tu opinión cuenta tanto de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 10 27:56 el para cuando es tu opinión que creo recordar que es usted

Voz 15 27:59 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el tres cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 26 28:05 hola arriero

Voz 15 28:05 Manu Carreño mandas tu nota de voz dijeramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto

Voz 27 28:10 es Cadena SER tanto les cuesta reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas

Voz 16 28:20 existe sin que sepamos cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad vemos tantas preguntas que le hemos sacado al día una hora más son las ocho las siete en Canarias

Voz 15 28:35 hora veinticinco con Angels Barceló de lunes a viernes de ocho a once y media de la noche sí quiero están bien Cadena Ser punto com

Voz 17 28:46 de lunes a jueves o My Lol eh nos han enviado

Voz 1995 28:50 caqui caqui y en la terraza

Voz 7 28:52 tienes que pone cámaras y a ver qué pasa ahí ya lo mejor de repente vemos a Michael

Voz 9 28:58 eso con un pasamontañas robando

Voz 7 29:00 yo os Francino que venís

Voz 15 29:03 de la ruta hablando el altar de Cataluña vida moderna David Broncano

Voz 30 29:13 ha vuelto

Voz 26 29:19 y acaba así se después de El Larguero sigue

Voz 15 29:26 también en Cadena Ser punto com

Voz 26 29:30 My Lol Cadena SER

Voz 31 29:33 esta declaración televisiva de Ana Orantes desencadenó su muerte

Voz 32 29:37 era médico en vez de los pero que darle la pared me ponía atacar así la carpa seguimos vendiendo termina

Voz 31 29:46 veinte años del asesinato de Ana Orantes documental sonoro producido para Podium podcast por la periodista Noemí López Trujillo que reconstruye los hechos analiza qué falló para que el sistema no la protege pese a pesar de sus denuncias y reflexiona sobre lo que ha cambiado en nuestra sociedad Veinte años después del asesinato historia al completo en Podium podcast punto com

Voz 33 30:09 no

Voz 15 30:13 Andreina corren nuevos tiempos

Voz 29 30:19 se escucharon

Voz 25 30:26 sí

Voz 16 30:30 se iba al dentista Sanitas come los aves sin pues por eso

Voz 35 30:36 que puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que se nota

Voz 10 30:41 claro se nota cuando llevas una sonrisa manitas

Voz 16 30:44 como yo no pido equipan las técnicas dentales de Sanitas

Voz 10 30:46 la primera consultas gratis y empieza a cuidando tu sonrisa

Voz 36 30:50 tú vendes salgo si quieres vende más si Ikea esperar

Voz 15 30:53 mal anunciar T no tengo dinero

Voz 36 30:56 no es problema anuncio en radio con el club

Voz 37 30:58 la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio

Voz 38 31:09 con eso

Voz 26 31:13 ahora en inglés Semana del Deporte con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas Nike

Voz 39 31:22 monta impregnó y muchas marcas más

Voz 26 31:24 sólo hasta el veintiocho de enero Semana del Deporte en El Corte Inglés

Voz 15 31:31 una a dos doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visionar ven a la Super Rebajas y sólo embistió consulta condiciones

Voz 1995 31:45 en Hoy por hoy con Toni Garrido al Antequera más grande lo que hay en vosotros los detrás

Voz 6 31:52 le pedimos si Vegas déjame esta tierra viento en tierra da pie del dedo gordo votos asumido que arrancó arrancó ya

Voz 40 32:17 Fuentes a lo pasamos bien vale

Voz 20 32:30 este es el sonido algunos conductores grabaron y que terminó con la detención de un conductor

Voz 1995 32:34 temerario en Murcia después de ser identificados por la Guardia Civil el detenidos de nacionalidad española tiene veintitrés años ya ha sido condenado por el juez a doscientos cuarenta y cuatro días sin poder con cuatro meses de cárcel que no cumplirá si en dos años no cometa ningún delito lamentablemente no hablamos de un caso aislado según según datos de la Memoria de la Fiscalía los procedimientos abiertos por conducción temeraria han aumentado en los últimos años hasta un veinte por ciento en la gente heredera de ese segundo día que hablamos esto como en Mad Max es hay que tener mucho cuidado ya no tanto por como conduzca uno y las condiciones en las que lo hace y las condiciones de la carretera la gente conduce tremendamente mal

Voz 9 33:14 bueno yo Crosas la imagen que tenemos todos los a conducimos no que todo el mundo lo hace fatal pero nosotros no todo el mundo va a sigues es la verdad es que es la verdad dijo Si todos entonces además te pones como como un energúmeno yo me pongo a veces como un energúmeno también es verdad cuando cuando veo que me pasan a doscientos por hora cuando veo alguna pifia alguna y en fin alguna barbaridad al volante el habrá que saca lo peor de mí el coche nosotros eso es verdad y ahora tengo que controlar pero además mecanismo de adrenalina no de supervivencia que saca lo lo más primitivo de ti pero yo no creo yo no creo que en España hay gente es verdad ven barbaridades y se ven severo agresividad pero no creo que España es un país donde se conduzca especialmente mal ni seamos especialmente incívicos quiera que haya viajado un poquito por fin yo recuerdo con terror pero con auténtico terror un viaje por China en carretera a trescientos por hora que no sé cómo estoy vivo porque ahí sí que de verdad es todas las barbaridades que te puedas imaginar juntas las hace el mismo conductora cinco minutos todo todo lo que puedas hacer mal todo lo que puedas hacer de comportamiento suicida de por la cuneta de saltarte cualquier tipo de de Llano de normas sino de de sensata es mínima el volante ahí lo ves no en Sinaí y bueno yo creo que hay funcionar en un sistema

Voz 22 34:36 como de caos absoluto eh

Voz 9 34:39 en España tenemos el tráfico más o menos ordenado y hay más o menos las sanciones más números funcionan

Voz 23 34:44 es con qué lo compares no efectivamente en España si lo comparas con con Suiza o con Alemania pues es un caos pero sí aquí también la vida y el trabajo me ha llevado a países que dejan al tráfico de Madrid como si fuera el Ballet de San Petersburgo de coordinación y armonía primer recuerdo el llamado tercer carril que yo les ya lo que ocurre en muchos países es que en carreteras de doble sentido pues alguien decide adelantar se puede adelantar en cualquier momento y de momento que este es adelantando porque los coches que vende frente se abren los que venden otro también se abren ese forman tres carriles por los cuales adelantan que el Ayuntamiento vuelven a ser dos carriles y esto ocurre en casi todos los países del mundo lo mismo siempre que he estado en África por ejemplo allí de noche las luces cortas no existen alguien debería decirles que existen las cortas pero no todo largas nuevas completamente deslumbrado no no existe ningún tipo de norma me viene a la cabeza ahora el hace unos años yo estuve en Ruanda y no llevaba porque son países que ya no puedes ni conducir hay países que aún puedes conducir pasándolo mal recuerdo está en Chipre que además tienes que el volante a la derecha conducir por la izquierda por la autopista en la República Turca del Norte de Chipre la autopista de un paso de cebra he visto treinta o paso de cebra un paisano cruzando frena IAEA tienes que decir tú lo pasas mal tu pero hay países directamente en los que no puede esconder el recuerdo en Ruanda lo que no llevaba un chiquillo al volante que estaba subido al volante porque no llegaba el volante iba torcido para que el coche fuera recto iba cada vez que coge un bache en el maletero cuanto antes las gallinas yo lo pasé realmente mal es cuando te juegas la vida te juegas la vida en las carreteras de esos países mucha gente habla de de los reporteros que se juegan la vida ICO Gestesa avioneta y en esto yo siempre digo sí sí pero sobre todo tuve que ir por carretera de un punto a otro y ahí es donde te juegas la vida en este tipo

Voz 1995 36:39 vamos a vamos a conocer la opinión de Iván Prieto Martínez que es presidente de la Asociación Española de Psicología el tráfico y la seguridad vial iban buenos días hola buenas ideas conducimos mal bien claro tiene que ver con la comparación de la que hablamos hace unos segundos pero por tener

Voz 1591 36:55 tiene en nuestro país conducimos bien si hasta que el extraer no supera hay y no sabemos gestionarlo

Voz 1995 37:02 y entonces ese incremento de un veinte por ciento en los casos de conducción temeraria

Voz 1591 37:07 el incremento puede ser debido a distintos perfiles de conductor eso puede ser porque el por ejemplo está el el conductor impaciente que no soporta el tener que fueron rojo por ejemplo está el que choca contra la lucha de poder es decir el por ejemplo el el

Voz 23 37:26 lo que vimos la semana pasado hace dos semanas

Voz 1591 37:29 lo que habéis puesto como la introducción del programa eso puede ser una lucha de poder y luego está también el conductor ha arriesgado el que mezcla con la conducción alcohol drogas

Voz 1995 37:39 pero se sigue dando Ozil en el año dos mil diecisiete no hablo ya de la gente que no se ponen el cinturón sigue sigue dando gente que independientemente de las advertencias conociendo los resultados sigue subiendo sea el coche

Voz 6 37:50 qué drogado bebido sí porque

Voz 1591 37:54 es decir yo soy consciente de que eso es una conducta peligrosa pero soy consciente de que es una conducta peligrosa en los demás yo hace muchísimo tiempo lo convertí en una conducta segura aún sabiendo que era peligroso es decir yo por ejemplo en los cursos de puntos explico eso que es lo que ha sucedido a nivel cerebral para que es lo que en un principio era una conducta totalmente peligros hay que jamás hubiera llegado a imaginar que pudiera llegar a realizar hoy lo haya convertido en una conducta totalmente segura estoy plenamente convencido de que jamás me va a suceder algo claro yo cuando explico eso digo que aquella persona que lo lleva a cabo lo consideran una conducta asegura John que lo explico desde fuera y que no soy ellos conduciendo es una falsa conducta segura pero al final el conductor del de calle el conductor que que ha convertido esa conducta peligrosa en una falsa conducta segura para él es una conducta asegura el considera que tiene la capacidad de conducir en esas circunstancias

Voz 1995 38:49 en toda la agresividad porque es verdad que el coche es casi una terapia una burbuja que nos aisla del entorno donde uno puede desde metes el de All analiza a gritar insultar al depende cómo vivimos una especie de aislamiento social que nos permite ciertas licencias a qué se debe la agresividad

Voz 1591 39:08 por la agresividad por ejemplo puede ser porque una vez que tú socialmente cuando estás en la calle eres Iván Prieto o eres Toni o eres Antonio esa persona tiene que lo está críquet tiene que mantener una una norma social es decir tú eres una persona con un nombre con un apellido yo una persona física real que tiene contacto con personas reales en el momento en el que tú te metes en un vehículo eso deja de existir te conviertes en algo distinto te conviertes en algo en lo que te sientes protegido el lo que esa no sabe en quién eres es anónimo es anónimo rápidamente el coche también te dan lo que tú no tienes en la calle no puede salir rápido con el coche automáticamente puede realizar cualquier tipo de conducta y automáticamente en un segundos has desaparecido nadie nadie sabe quién eres en la calle sí

Voz 9 39:57 fíjate en mi barrio hace poco ordenaron el tráfico abrieron un carril bici en un bulevar desde

Voz 1995 40:02 es de Zaragoza iban a Vigo

Voz 9 40:04 atraviesa conduce

Voz 6 40:06 ha llegado los coches hace poco pero estamos todavía acostumbrarnos al tráfico

Voz 9 40:10 eh han abierto un carril bici han quitado un carril de circulación y entonces ha montado un pequeño atasco porque todavía hay mucho volumen de tráfico además una amiga me decía el otro día que que en ese sitio donde hay un carril bici había un usted le cruzó por delante un ciclista que iba por la calzada no por el carril bici no lo hice sí me puso ahí yo iba diez y entonces empecé a decir ojalá te atropella en ojalá te atropella negra dije pero te das cuenta de la proporción rabia tú por qué te está haciendo esperar e ir a veinte por hora durante dos manzanas tul estás deseando una muerte dolorosa es decir alguien es que lo único que te está haciendo es perder treinta segundos

Voz 1995 40:48 bueno caso es la proporción somos otra cosa es el que va más rápido que tú es un loco y el que va más lento es un torpe no

Voz 23 40:57 veinte y también yo creo que es repartir entre los te coche bicicleta también moto pero incluso los de bicicletas se ven hoy en día con además de bicicleta gente muy cabreado montaba una bicicleta esa no tiene tanto que ver con el coche ni el vehículo es mentalidad de tráfico yo les preguntaría Iván si es beneficioso hacer propósito yo cada vez que cojo el coche en Madrid porque aparte de Madrid me pone especialmente nervioso hago propósito respiró hondo digo venga hoy no me voy a enfadar pase lo que pase me suele durar un semáforo pero no sé si si es un ejercicio que hay que intentar hacer

Voz 1591 41:29 claro totalmente osea ahí estas marcando estás intentando poder gestionar correctamente una situación de estrés que vas a vivir

Voz 29 41:38 sí

Voz 1591 41:39 sin tú te dejas llevar por por la por el estrés y no lo gestiona correctamente es cuando vemos a un conductor impulsivo a una persona con una característica por ejemplo que es tolerante es decir al final aparece la baja frustra la baja tolerancia a la frustración también entonces todo eso hace que explote ya esa explosión es lo que hace que que tengan las conductas que tengo

Voz 1995 42:02 si tiene algún tipo no sé si la respiración pero tiene algún tipo hecho cómo podemos hacer para no caer en las garras de de esa agresividad esa frustración esa mezcla de de violencia pasiva haya una forma de evitarlo

Voz 6 42:14 quedarme en casa

Voz 1591 42:16 estaba en casa no es la solución porque luego al final el tráfico está en tu día a día ahí es donde prácticamente pasa es la gran mayoría del tiempo porque aquellas personas que utilizan el tráfico como vía o sea como en su trabajo

Voz 23 42:28 de viario está el tráfico al final

Voz 1591 42:31 no se pueden quedar en casa pero tienes que ser tolerante tienes que saber que la otra persona no está haciendo algo contra lo que quiera hacer algo contra lo que pasa es que la otra persona está respondiendo pues porque está respondiendo

Voz 23 42:43 manera el hecho de que la otra persona responde

Voz 1591 42:45 manera no es algo contra lo que pasa es que te lo llevas a algo que te están atacando y cuando te sientes atacado ataca

Voz 6 42:51 es no es personal no esta zona no es personal no

Voz 1995 42:55 Iván Prieto Martínez presidente de la Asociación Española de Psicología el tráfico y la seguridad vial Iván muchísimas gracias gracias a las altas pero vamos a ser una pequeñísima pausa volvemos íbamos alarde diga algo de lo que no somos conscientes irresponsabilidad tenemos cuando nos siga algo al teléfono móvil y es un contenido inapropiado tenemos algunos casos precisamente no llegan los de Europa porque de Dinamarca donde ayer se situaba el epicentro informativo sobre qué hace a ver cuándo te llega un vídeo con contenido inapropiado atentos que que la Justicia actúa por más que parezca que solamente somos receptores de algo cuidado Ojo cuidado

Voz 14 43:33 y si hablamos eso

Voz 15 43:38 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 26 43:41 hay pocos están escondidos pero aún existen buenos conductores que se preguntan por qué a mí

Voz 16 43:47 sí que ha subido el precio del seguro de tu

Voz 41 43:49 vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 7 43:58 vente a la mutua condiciones en a punto es

Voz 42 44:01 claro

Voz 38 44:02 más las rebajas

Voz 43 44:04 has de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda con veinte por ciento adicional in Barbour que and now Robert Scola polen Suert muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 25 44:21 sí

Voz 26 44:26 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales arroba hoy foros

Voz 1 44:33 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 44 44:39 y lo que las consecuencias lo que los cambia sus claves en el tercer claros indirectos de lunes a viernes a las dos horas de catorce las noticias de la mañana con José Antonio Marcos

Voz 29 44:54 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 44 44:57 escucha lo en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com

Voz 15 45:01 corren nuevos tiempos vamos

Voz 1591 45:04 luchar nos

Voz 15 45:06 silencio por favor todo por la radio es un espacio muy serio de actualidad política

Voz 22 45:11 eso es falso salvo alguna cosa que alguna

Voz 12 45:14 esa no es alza la cerámica de Talavera

Voz 22 45:17 era

Voz 26 45:18 claro que los políticos se empeñan en seguir haciendo humor sólo mejor en el tramo de dieciocho mil mejor se va a lo mejor suerte de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga que apenas se marcha a partir de las once y media mano Carreño cuando

Voz 15 45:45 decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas

Voz 7 45:47 a la buenas noches vaya carrera

Voz 10 45:50 Marca en realidad queremos decir con Sergio Scariolo que tal antes Jorge Garbajosa muy buenas volado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ella Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenas noches Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Olarra Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 15 46:09 a la banda al completo está la banda completos fatos la banda venir cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias van síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 39 46:22 cita a transparente sin intimidad y recuerda a dos toques los que está así la ha provocado un traslado masivo de población y hay que empezar de nuevo al tirano los tres Un futuro protegido en una cita transparente todo este dominio público extrañamente alegre pero dentro de una ácido

Voz 15 46:52 la ficción su vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa amplio

Voz 45 47:01 tengo aquí y Manolo Solo rendición ya disponible Podium podcast querer renunciar a cualquier demonio que nos diga que no querer

Voz 23 47:11 es posible

Voz 10 47:14 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 25 47:27 sí

Voz 16 47:31 soy Javier de Klaas quieres mejor

Voz 15 47:33 por tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el para

Voz 16 47:40 esas quita encargadas punto eso llama novecientos dos

Voz 42 47:44 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero

Voz 16 47:47 la reparación sustitución de cualquier Luna

Voz 42 47:50 quienes encarnan las punto es de los creadores

Voz 15 47:52 eh

Voz 1 48:00 la Copa vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey este martes a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto com y la onda media Sevilla

Voz 15 48:17 parecía una semana normal pero añaden emoción goles

Voz 47 48:35 corren nuevos tiempos vamos a escucharlos

Voz 15 48:39 cadena SER

Voz 44 48:42 vemos

Voz 1995 48:45 hablamos ahora de una noticia que tiene que ver con la difusión en las redes sociales debidos a actuar sexual protagonizados por adolescentes según ha podido saber mil jóvenes fueron demandados en Dinamarca por haber difundido a través de Facebook vídeos que muestran a dos adolescentes de quince años manteniendo relaciones sexuales los documentos fueron difundidos en la red social entre dos mil quince y el otoño del mes pasado compartidos por unos ochocientos chicos y doscientas chicas la mayoría de ellos en edades comprendidas entre quince y veinte años la policía anunciado qué emitido demandas contra cada uno de ellos mil jóvenes demandadas aquí nos preocupa porque no sabemos cómo cómo actuar la gente no es consciente dice para pensar por un momento que lo que es desmontable de lo que hace es contrario de Franco tu teléfono móvil que cuando compartes algo como en este caso es responsable de lo que de lo que estás haciendo un sean adolescentes sean adultos CD eres responsable con el contenido que llega tu teléfono móvil estáis en esos grupos de gente que el mandan cosas entre comillas inapropiadas

Voz 23 49:47 yo creo como preocupante pero muy buena noticia

Voz 1995 49:51 yo creo que ya ha ido a saludar a un grupo de amigos que demanda fotos bares

Voz 7 49:56 va iba tranquilo no es verdad que que

Voz 23 50:01 que no se ha habido como muchos años de que si no va contigo sino lo hiciste tú oí de repente claro claro que están grupos que de repente llegaba es una chica o se levantaba la camiseta hay no sé qué pero era un vídeo obviamente que no era Un vídeo profesional que era de alguien que se lo habían filtrado yo siempre he pensado jueces que al final es parte de estos Iturra en vías esto eres parte de esto y eso era una responsabilidad ética pero no había consecuencias era si tu conciencia te lo dictaba ahí sigue siendo un poco así por eso digo que me alegra mucho que en Dinamarca ya pasado eso por lo menos para que la gente además de la ética de la poca ética pues se plantee que no que eso es delito porque éstas contribuyen doy por supuesto que cada uno de los que ha reenviado de compartido eso es responsable por supuesto que sí

Voz 9 50:46 me de bandas si hay implicados menores sobre todo Además hay que recordar que en España la Ley de Protección a Menores especialmente restrictiva es muy proteccionista con con el menor y Easy cualquiera que leyó

Voz 48 50:58 sigue y que vea

Voz 9 50:59 eh contenido pornográfico sea el que sea que implique en el cual aparezcan menores de edad y está haciendo partícipe a un posible delito del que hay hay que sino denuncias inmediatamente puedes tener realmente problemas no hay yo creo que que más allá de las casualidades dejas hay hay una responsabilidad por supuesto yo creo que Peral cuando cuando hay menores de edad y metidos luego ya ella parte aunque no sean menores ya con jóvenes es verdad que se funden muchos

Voz 23 51:32 Martino una intimidad de un vídeo robado aunque no sea menor de edad claro porque quién le llega dice yo no sabía qué es