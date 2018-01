Hoy por Hoy (23/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 venga

Voz 2 00:04 peinarse

Voz 3 00:11 son las once las diez en Canarias Jones per Cataluña ha retirado la petición de delegación de voto de Carles Puigdemont en la sesión de investidura el anuncio llegado a la misma hora en la que la Mesa del Parlament de Catalunya estaba reunida para abordar la delegación del voto precisamente de los diputados electos los que están en la cárcel y los que están unidos en Bélgica una reunión que acaba de terminar desde el Parlamente informa Soledad Domínguez

Voz 1909 00:31 Quique ha terminado sin que de momento se haya discutido sobre si se van a aceptar o no las peticiones de delegación de voto que están vigentes las de los otros cuatro diputados en Bruselas el tema de nuevo ha quedado pospuesto para una próxima reunión mientras eh erró desarrollaba esa reunión de la Mesa se ha sabido que Puigdemont ha pedido la red tirar la petición de delegación de voto el ex president había pedido la semana pasada poder delegar el voto para la investidura Joy mientras la mesa estaba reunida ha retirado esa petición Fuentes de su candidatura explican a la SER que este nuevo movimiento táctico responde a que quieren dejar abiertos todos los escenarios y apuntan que de hecho Putxet se podría pedir de nuevo su delegación de voto el mismo día en que se celebre el pleno de investidura de hecho esto es lo que sospechan que pueden pasar los partidos de la oposición que con la petición de realidad delegación de voto vigente tenían una prueba de que el ex presidente no iba a estar en el pleno de investidura que podrían por tanto haber impugnado la propia convocatoria de esa sesión ahora habiendo retirado la petición será más difícil demostrar que Puigdemont no tiene intención de estar en el hemiciclo para ser investido

Voz 3 01:39 mientras tanto el líder del PSOE ha asegurado que respalda los recursos que ha anunciado el Gobierno para mantener la legalidad en Catalunya palabras de Pedro Sánchez en un acto en Sevilla con la ayuda técnica de Manuel Arenas desde el informa Inma Carretero

Voz 0806 01:50 ha dicho el secretario general socialista que hay que pasar la página negra de Push the money para eso el PSOE apoyará las acciones que emprenda el Gobierno en los tribunales Pedro Sánchez

Voz 1995 02:00 que apoyaremos los recursos que el Gobierno presente

Voz 4 02:03 ante Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad en Cataluña estaremos dispuestos a dialogar siempre pero para unirnos nunca para rompernos para federalización no para centralizar y mucho menos para disgregar

Voz 0806 02:18 palabras de Pedro Sánchez en Sevilla donde ha negado en presencia de Susana Díaz que la presidenta andaluza sea menos de izquierdas que él de hecho hace

Voz 5 02:25 cuando el líder socialista que las discrepancias

Voz 0806 02:28 entre ambos están superadas y que todos están remando en la misma dirección

Voz 3 02:32 hay un asunto más ciudadanos propone que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre los atentados de Barcelona y de Cambrils lo ha dicho Albert Rivera en Televisión Española

Voz 0040 02:40 qué vamos a pedir han pasado unos meses pero me parece que tenemos la obligación no es tanto para buscar responsables políticos que los podría haber o no sino para buscar qué falló qué hicimos mal que podemos hacer mejor sobre todo sabiendo que habían avisos que había medidas que no se tomaron que hubo descoordinación policial parece evidente e incluso que habían imanes radicales radicalizando a gente en España Hinault estaban controlados

Voz 6 03:01 once y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 3 03:06 el Madrid Emery ha comenzado ya el juicio contra un guardia civil acusado de ensañarse con el asesinato de un ciudadano de origen marroquí le disparó hasta dieciséis veces después de sacarle con el coche de la carretera se enfrenta a más de veinte años de cárcel Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:20 hola buenos días dieciséis disparos uno en la acción de la víctima para rematarlo acabó una discusión de tráfico en la que un guardia civil de baja médica descargó su arma reglamentaria sobre un conductor de nacionalidad marroquí los hechos tuvieron lugar en los alrededores de Fuentidueña del Tajo en abril de dos mil dieciséis Se solicitan veintiún años de prisión por asesinato con la atenuante de alteración psíquica por el consumo continuado de hachís efectivos de la Policía Militar han trasladado a este funcionario desde la cárcel castrense de Alcalá de Henares donde está recluido por su condición de militar

Voz 3 03:53 también en la Audiencia Provincial se juzga a otro guardia civil acusado de disparar de forma indiscriminada desde su casa a las ventanas de sus vecinos del barrio de Tetuán en la capital iba borracho la Fiscalía le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa

Voz 5 04:04 y otro de daños y la lucha contra el top manta vuelven

Voz 3 04:07 enfrentar al gobierno de Carmena con el PP el Partido Popular acusa al Ayuntamiento de bajar la presión policial contra los manteros mientras que el concejal de Seguridad asegura que las intervenciones policiales se han incrementado Felipe Serrano cuéntanos

Voz 0622 04:18 un cuarenta y dos por ciento de denuncias menos que en dos mil catorce según el grupo popular que habla de connivencia hay dejadez el concejal de Seguridad defiende en cambio que en dos mil dieciséis las intervenciones policiales de productos no alimentarios fueron casi ocho mil trescientas mientras que el año pasado superaron las once mil ochocientas cumplimos la ordenanza asegura Javier Barbero partidario de las soluciones de tipo social no sólo policial para acabar con los manteros

Voz 3 04:44 son datos de CCOO un total de ochocientos noventa de trenes de cercanías han visto afectados por incidencias en el servicio y han acumulado más de diez mil minutos de retraso sólo los veinte primeros días del año diez grados ahora mismo en la Gran Vía es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:08 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:15 Martes veintitrés de enero habría que tirar de la manta también en lo personal estas son las cosas que nunca nunca

Voz 8 05:23 quedaron tan tarde amigo Oca que ella no podían curar quedaron atrapadas en mira debajo de él lo despierto cada día consolidado de Schulze o demás no sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar cosa que nunca de que son tan pegadiza que ya no la dejó de tararea lo cuento de hadas eh trataban bien pero en el hospital el zapato de cristal

Voz 1995 06:28 lo de tirar de la manta es algo muy nuestro tan ibérico como el jamón ciborg ejemplo cuando se retome el juicio de la Gürtel Ricardo Costa no dice nada jugoso en su declaración en la Audiencia Nacional deberían aumentar la pena no es bueno jugar con las expectativas de las personas hartos estamos de individuos que firman en aire con aliento escuchan Hoy por hoy

Voz 8 06:57 dale lo que te da

Voz 1995 07:06 quieren ustedes si tus compañeros los compañeros de colegio le hubieran hecho la vida imposible pero años después deciden incluirle en un grupo de Whatsapp otra vez con los grupos en Facebook y todo eso si decidieran incluirle digo con la intención de quedar todos juntos desnuda pues este es el caso de Javier el chico agobiado en un chico agobiado acosado por sus excompañeros de colegio la remota pero nunca olvidada época debe al que hace unos días sus verdugos la incluyeron en un grupo de guasa Jaaber entonces se despachaba a gusto esta vez en Facebook jurando venganza en su muro escribió cosas como ésta guarda silencio los leo los mensajes de Whatsapp agazapado el diputado en todos los recuerdos que me acorralan desde hace días en suelos pero el momento de atacar cuando ponga ahora hay cita a su reencuentro miserable escribiré una soflama tremenda que ya barrunta en mi cabecita loca dice despedía asegurando que dejaría todos sin aire Javier Cid ya no es aquel chaval de la EGB sino que es un periodista de Diario el Mundo Javier buenos días

Voz 9 08:06 hola buenos días qué tal yo creo que mucha gente que al leerlo tuyo se ha sentido muy

Voz 1995 08:11 muy identificada con ese entorno edulcorado de de los nuevos tiempos olvidando lo que pasó en los tiempos de la escuela hay cita para ese reencuentro

Voz 9 08:22 qué va no la han puesto cada día estaba esperando ayer después de todo este barullo que se ha formado la última semana cuenta el mensaje que se que que callado y me daba unas tampoco pudo no porque bueno no dejaban desearía con la hicieran sí a ver que ha pasado iré yo no haya hecho ahí yo incluido pero cuarta en silencio de momento no han dicho nada vamos yo no pensaba ir tampoco eh yo quiero es contestar cuando con fecha inglés y secuestra cositas que yo creo que ni siquiera ella son conscientes de lo que a lo mejor ni se acuerdan siquiera no es bueno me parece yo creo que estoy en la obligación de hacerlo de decirle lo que hicieron pues como cuando cuando alguien hace algo mal cuando tiene una mascota o tienes un niño pequeño casado Matos hay que decirle comidas Maribel no yo no quiero tampoco venganza ni quiero que se sientan mal pero bueno ha sido los veinte chavales que éramos hay uno que se lo piensa pues no lo hice bien pues me daré por satisfecho no

Voz 1995 09:31 Javier es cierto que bueno aparece esa costumbre de juntarse después de los años de de de la primera escuela deje hay una generación de españoles que nunca sufrió bullying porque directamente no teníamos la palabra ni sabíamos que eso era un problema ni el acoso era algo que estuviera encima de encima es es el caso de miles de miles de personas que han sufrido una época muy complicada además en un momento muy complicado de la vida de alguien que se está empezando a formar como persona hay sufre un tipo de acoso que te va a acompañar tristemente el resto de tu vida

Voz 9 10:05 en mi caso además se junta con que tú tienes doce trece años diez once doce trece empieza el despertar sexual yo me di cuenta de que es le vi pero claro no lo puedo decir estas acojonado toda la palabra y a todos los que se suma a los compañeros de colegio de toda aquella de posibles difícil cuando ya empieza casi la edad del pavo y cuando tú empiezas a cuenta de que hay algo que no es lo habitual en posee uno se puede esa materia viene recibido muchísimos mensajes olvidar explica de chicos de madre de padre el autor que están poco más que que tiene la factor que juega fatal al fútbol siempre siempre hay motivos

Voz 10 10:49 yo creo que eso ha existido siempre detrás

Voz 9 10:51 es más yo a mí lo que más me molesta ahora es la inacción de los profesores que lo vieron lo vivieron lo sabía porque una clase veinte alumnos durante ocho años deje eso se ve hicieron nada quizás porque no tiene nada mientras que existen ahora no tren que existe ahora es un poco como con la violencia de género que hace unos años para va soterrada se decía ya está Martes y Trece hacía parodias de aquello no de la

Voz 7 11:17 pero hubo patada

Voz 1995 11:19 por esas bueno Javier eh que tu carta que completan un fenómeno viral que estos declaraciones en Facebook se conviertan en algo compartido por muchas personas que sienten exactamente exactamente lo mismo que que tú pasaste en tu época así que Bravo enhorabuena Nos informados iba sino a sí responde no o que dice Si hay un alegato también por su parte en los informal Javier Tebas da los las crónicas

Voz 9 11:43 venga a verlo lo intentaré no sé no sé lo que voy a poner como lo voy a hacer como estos un poco de las manos pero bueno yo creo que algo ya por justicia poética lo tenido que les tengo que decir algo no muy amablemente miedo cada Sortu testimonios que todo vaya muy bien a vosotros gracias

Voz 1995 12:02 animo a toda la gente que que sufrió acoso en el colegio y hagan todo lo posible todo lo que esté en sus manos para que eso no suele repetir si si si hay que pedir perdón lo hágalo sobre todo pensemos que hay una generación que no tiene que pasar por todo eso son las once y doce minutos una hora menos en Canarias de pasa también a José María Aznar la gente cabreada dice un montón de cosas que verdaderamente piensa hacer Warner es todo un fenómeno en el Reino Unido e la más la indicación de que algo anda mal en nuestra relación con la comida y con la ciencia de la alimentación no está todo bien ahí se hace llamar el chef cabreado tenemos delante a un hombre de mediana edad con gafas un aspecto bastante cordiales incluso pacífico digo ya diría aquí está el chef cabrear no lo sé no me parece normal no no lo sé Nos va a ayudar a entenderle y que él no es entienda Nieves Lázaro que va a hacer las tareas de traducción hace Warner bienvenido welcome un poco más cerca es funciona igual allí que aquí si hay que hablar al micrófonos más sencillos siguió esté cabreado está usted hoy enfadado

Voz 11 13:08 con Almería hoy han excesivos

Voz 5 13:16 pues mira hoy deben ser el me encanta cocinar me encanta la comida a mí lo que me cabrea es cuando la gente hace una mala representación de la comida trata mal a la comida que todos nos sintamos culpables por lo que comamos y eso sí me cabrea porque yo creo que hay que denunciarlo

Voz 1995 13:35 Ama Gregorio yo estoy completamente de acuerdo voy a hacer una ronda de preguntas rápidas a una ronda rápida de preguntar Anthony hay algún dolor no la padezco pero hay algún alimento que puede que puede frenar o pudiera frenar mi futura alopecia

Voz 7 13:54 ahora

Voz 11 13:56 no lo que yo sepa no Homs que Ainara no

Voz 5 14:03 voy a decir simplemente que no

Voz 1995 14:06 Anza ni puedo perder cinco kilos esta semana mejorando además mi ya de por sí extraordinario cutis

Voz 7 14:15 a veces posteriori he oído izquierdo

Voz 5 14:18 a los cinco kilos en una semana están tan una dieta que te ayuda a perder peso antes es lo que yo no estoy diciendo que sea necesariamente a ver si dejan de comer durante una semana ahí bebes agua vas a perder peso no creo que sea lo más sano que puedas hacer pruebas aprenden peso

Voz 1995 14:40 pero lo de cutis ves ahí estoy es de heredamos una persona normal eh contamos la noticia hace algunas semanas que es normal que Gwyneth Paltrow ofrezca eh en su página web una en la abatible para depurar tu organismo narrativa de café por ciento cincuenta dólares

Voz 12 15:00 hoy

Voz 5 15:03 es como a mí con está

Voz 7 15:06 esta es dolor el feng eh

Voz 5 15:09 otro dice muchas cosas en su página web pues no creo que sea el mejor sitio hay que acudir si estás buscando consejo nutricional una de las personas en su página web no sé si es él mismo el que tú te refieres sería más información

Voz 7 15:26 si el aspecto dirigieron Prado

Voz 5 15:29 viene de un fantasma cuenta cosas sobre avances tecnológicos que van a en un futuro entonces si iba a sacudir a ese lugar para que te den consejo nutricional yo pienso que no

Voz 1995 15:41 por me interesa mucho la idea del fantasma social a la batida no desgastó entre fantasma en fin Kasper que vamos a hacer una pequeña pausa pero antes quiere hacerle una pregunta le estamos dando bien de comer en España está usted comiendo bien

Voz 11 16:00 la verdad

Voz 5 16:04 sí estoy comiendo muy bien me encanta viajar a sitios y probar comida diferente intento siempre es probar cosas muy diferente si cuando viajas está bien comer cosas que son buenas a nivel local así que estoy comiendo muy bien en España

Voz 1995 16:20 sí hemos perdido esta costumbre no sé cómo dejaba las antiguas de ir a Egipto imagínate la época donde no se conocían como ahora los tambores y las cocinas bueno vamos a hacer una pequeña pausa nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque hoy les vamos a necesitar y seguimos hablando con el chef cabreado

Voz 14 16:40 hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales spain arroba hoy

Voz 15 16:45 bueno y piel facebook Hoy por hoy

Voz 16 16:50 en anexos de extrema gravedad dieron y realizaron con un modo ordinario de contratación los acusados atentaron contra esta actuación resultará muy costosa de Palacios que ha quedado plenamente acredita a la te voy a pedir la señores que diste en una sentencia ejemplar

Voz 2 17:13 Hora Veinticinco is a pesar de los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en el bosque sigue estando la corrupción formación

Voz 17 17:23 Ángels Barceló escucha

Voz 18 17:27 el millennials la Cadena Ser

Voz 0684 17:31 Pedro Calvo Kahlo Carlo casi todos lo tras evento estamos inmerso en la red social Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes ya veremos Twitter lo que ha dado Caloca loca juventud el ascenso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 19 17:53 ha pillado de perfil o Piot

Voz 2 17:57 dormimos somos clásicos clásico

Voz 20 18:03 está promulgado Pétain nuestra web supera los ocho millones de usuarios cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube

Voz 18 18:20 más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todo todo se enteran de las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento las seis estamos muy satisfechos pero queremos ser más no sigues

Voz 21 18:44 estreno coche nuevo y estrenos ser torista lo mío no es felicidad lo mío es felicidad al cuadro

Voz 19 18:49 estrenar coche nuevo y Estrela

Voz 2 18:51 ya verá lo mejor Kiss que consigue directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 22 19:00 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct es tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 23 19:25 no teníamos por qué tocar los datos de hipoteca y es probable que tenga es cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados analista fácil

Voz 24 19:45 Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 19:51 hablamos con un cocinero cabreado que está bien que los cocineros no es bueno para el indecisión no cabrear Se para la digestión bueno camino de pasado tú cómo están que hacerlo como ha dicho yo en de Eusko al rango de gente que cuando come le gusta mucho bailar de gente que que se pone a cantar el yo hago eso

Voz 11 20:14 entonces bueno he venido a iluminar Nos porque

Voz 1995 20:17 mucha mentira mucha especulación con algo que que que es una necesidad y es lo que lo que nos alimenta lo que no es la energía antes de empezar a hablar de todo lo que si el incluye en su libro me gustaría por actualidad comentar que el sábado pasado fallecía a los noventa y un años noventa y una castañas Paul Bocuse Paul Bocuse el nombre grande enorme que comía cantidades ingentes de comida bebía vino sea entiende del bueno Paul Bocuse no esperé

Voz 7 20:48 sí sí no será una vida personal intensa

Voz 1995 20:50 a mantenía tres relaciones personales simultáneas desde hace muchos años que siguió solamente el padre de la nouvelle cuisine sino el mejor ejemplo contra las dietas milagrosas uno puede ser muy longevo y muy feliz

Voz 7 21:02 comiendo y bebiendo que todo estás de acuerdo de Vic ya ya ya

Voz 11 21:09 en fin quedan por vivir muy bien

Voz 5 21:15 sí yo creo que la parte más importante de la comida es como la utilizas en tu vida como disfrutas de ella tiene que ser una fuente de placer una fuente de ansiedad yo no creo que este hombre tuviera demasiada ansiedad acerca de lo que comía simplemente disfrutaba de la buena comida disfrutaba de la vida creo que eso es un mejor mensaje que preocuparse constantemente por lo que estamos comiendo

Voz 1995 21:39 Ancelotti Warner el chef cabreados cocinero con una licenciatura en Biología hace cinco años Warner acudió a una charla sobre alimentación y salud las que participaban gurús de la Vida Sana esa gente de piel reluciente que tiene cientos de miles de seguidores en Internet y lo que vio allí le ofendió tanto que él mismo se lanzó una cruzada contra ese tipo de de personajes creó un blog de ambición de un bloque se ha convertido en la biblia contra la falsa ciencia en el campo de la nutrición porque si utiliza falsa ciencia en estos momentos en en en en muchos entornos es muy fácil ahora detectarlo pero hasta hace bien poco esa falsa ciencia asociada al alimentación a campe a sus anchas nadie se ha parado de detener a esa gente

Voz 7 22:26 ay ay ay

Voz 5 22:34 Ci que ya era el momento de

Voz 7 22:36 a denunciar algunas de estas cosas que estaban

Voz 5 22:39 diciendo estás declaraciones falsas que hacían sobre la comida

Voz 8 22:44 a ver yo me dedico mi vida

Voz 5 22:46 a fabricar algunas de estas cosas que denuncian ellos rápidamente muy popular parecía que era el momento adecuado hay que mucha gente estaba esperando a que llegara a alguien denunciando este tipo de cosas así

Voz 0806 23:02 es estas reglas tan estrictas que hacía que la gente se sintiera mal acerca de la de de su de des

Voz 5 23:07 de lo que comía hay siguiera unas dietas tan restrictivas

Voz 1995 23:11 es lo que se hallaba nutrir apoyo Cesc que es sentirme muy ibérica en la traducción no sé quién ha hecho la traducción pero enhorabuena es una fantástica definición vamos a escuchar un compendio de nutrir payeses

Voz 21 23:25 alguna vez a su oído hablar de la desintoxicación la natural Lezcano si Laurence alimentos que como malos

Voz 19 23:31 protagonistas de los cómics tiene superpoderes diez alimentos que harán que rejuvenece

Voz 18 23:36 las diez

Voz 25 23:37 muchos de los alimentos que tienes en todas las cena que te prometen ser cien por ciento saludables los todo ni siquiera en un cincuenta por ciento

Voz 2 23:46 BP esto antes de acostarte para eliminar la grasa abdominal en un abrir y cerrar de ojos ya sabes que las dietas la dieta para la que tu cuerpo ha sido diseñado

Voz 7 23:56 el cuerpo ha sido diseñado para la palio

Voz 1995 24:00 de todas las nutrido dieces que usted ha recogido en estos años cuál es tu favorita yo Facebook Tetuán

Voz 11 24:11 hay que has señales

Voz 5 24:16 esa Valeo dieta de la que alguien hablaba

Voz 7 24:19 me temo esa idea

Voz 5 24:22 de que deberíamos comer cómo comían los cavernícolas en aquel momento y entonces tenemos más sano uno de los problemas es que si hablas con los antropología estas preguntas que comían en aquel momento ellos no tienen ni idea hay una cosa que sabemos que no les preocupaba a los hombres del Paleolítico era la pérdida de paso de peso y parece ser que la dieta Paleolítico tiene más preocupación con imitar la fantasía que tenemos de cómo vivían los cavernícolas y de imitar a Pedro Picapiedra con lo que realmente comía en aquel momento es una especie de fantasía masculina de

Voz 1909 25:00 hombres que iban por ahí cazando mamuts

Voz 1995 25:03 Brescia pelotas aquel es decir que eran los buenos viejos tiempos de o la podrías ir desnudo con una lanza en tu mano yo creo que toda esta gente habría que decirle que si crees en eso tienes que llevarlo hasta los límites a la asume las consecuencias vive sin electricidad eh quita al Internet de casa empieza a vestirse con ropas que tú hayas cazado con el

Voz 7 25:26 no no me ánimas

Voz 1995 25:30 de todas las noticias que quizá es verdad que está está además muy muy de moda habría dos seguimientos claramente diferenciados teníamos las cosas verdes como el el aguacate las Pirulí in a la hierba de trigo las cosas de origen remoto las semillas decía el dos y Kinsey como elementos que de repente se incorporen nuestra vida sin saber muy bien porque con beneficios extraordinarios que no digo que no sea buena pero de repente se incorporan como alimentos milagrosos momentos son poderosos súper alimentos

Voz 11 26:00 ya ya es si si Freixa dicha Txemi Freddie Mac

Voz 5 26:06 si lo súper alimentos no dejan de ser un alimento que tiene grandísimo Departamento de Marketing no tienen nada especial son yo todas las comidas son buenas deberíamos tratar de comer verduras y frutas y de todo pero en el momento en el que les otorga superpoderes dices que tienen propiedades increíbles ahí es donde empezamos a meternos en un lío

Voz 7 26:29 sí

Voz 5 26:32 en cosas exóticas muy caras poco asequibles al público general

Voz 7 26:38 yo en Pinto y en ese sentido incluso de los humildes se voy a ambos eso no tiene tanto calidades edades como cualquier otra cosa exótica

Voz 5 26:52 las zanahorias naranjas

Voz 7 26:55 no no tengo que cruzar el mundo ya no suena igual aparte es barato en cuenta todos los cobrar diez euros por kilo de cebollas porque nos

Voz 1995 27:05 sí como es una cosa que viene de otro sitio

Voz 7 27:09 claro la dieta el Kalina la pandereta comentada la dieta de todo

Voz 1995 27:13 pues la teoría esas cenizas al Kalina somos conscientes del peligro que corremos incluso ha habido gente ya charlatanes que en tan ingresaba en prisión como es el caso de robo John que ingresó en la cárcel el pasado mes de julio somos conscientes del riesgo que implica asumir una verdad que no está basada en nada más allá de una moda o un interés económico en vendernos algo

Voz 11 27:37 buen en toda la hemos

Voz 5 27:41 así cuando vemos una dieta

Voz 7 27:44 todo Pamela una celebrity

Voz 5 27:47 como alguien de alto perfil asumimos que debe haber algo de videncia detrás de eso cuando en realidad detrás de la la dieta el Kalina no hay ningún tipo de evidencia lógicamente no tiene ningún sentido detrás de esa dieta existe la idea de que esta dieta va a cambiar el PH de tu cuerpo cuando no hay nada que tú puedas hacer o ingerir que cambie el PH de tu cuerpo y eso puede sonar a una moda pasajera estúpida de Hollywood pero en el lado extremo de de esa moda es hay gente que dice que puede curar el cáncer y como bien dices hay gente hoy en día que está en la cárcel por haber inyectado levadura de uva de pasteles a alguien iba a haber dicho que eso podía cómo curarle de su enfermedad

Voz 7 28:38 bueno pero en fin

Voz 1995 28:40 cuando ves estas imágenes en la televisión de alguien con una bata blanca generalmente a utilizando la imagen potenciando la imagen sexual de la mujer mujer bella con una bata blanca diciendo te de estos hogares comer pues ya deberíamos empezar a sospechar que quizá no no no no no es la forma correcta de de de trasmitir las ideas y cuando veo por ejemplo en el supermercado un deseo que hay una caja de lo que sí hay dice nueva receta mejorada debo pensar que me está mandando hasta ahora Quique era tan malo lo Hamdi porque los conceptos del porque funciona también yo nuevas recita mejorar pero que me estabais dando hasta ahora me lo dices que era lo otro yo comprando esto diez

Voz 7 29:26 el marketing aplicado a la a la alimentación

Voz 1995 29:28 en deberíamos dejarlo aula verdad

Voz 7 29:33 a ya seis especies

Voz 5 29:43 de todo el que diga que sí que haga declaraciones sobre lo que un alimento en concreto puede hacer por por tu salud para curar enfermedades la ciencia nutritiva es una ciencia muy compleja es muy difícil llevar a cabo experimentos que te den resultados definitivos debido a eso el caso es que nos gusta mucho la certeza os gustan los mensajes claros la gente que Wenders certeza el que viene y te dice esto con total seguridad te va a curar este síntoma así comes de esta manera tu vida va a ser así esos muy atractivo pero en realidad deberíamos huir absolutamente de de este mensaje porque no está basado en ningún tipo de evidencia

Voz 1995 30:27 es es muy interesante y sobre todo es algo es nuestra necesidad Atom no no parte solamente de una voluntad haciendo de la necesidad de comer de comer bien disfrutar vimos en el entorno de tenemos muchas oportunidades y hacerlo bien vamos a intentar entre todos ponernos de acuerdo ayer tuvimos a un científico español que además nos trajo un invento extraordinario y hablamos de ahí en el mundo cuatrocientos veintidós millones de personas afectado por la diabetes no nos llevamos bien con el azúcar es evidente que esta sociedad ha desarrollado un modelo de ingesta de azúcar de demasiado de extraordinario y eso no nos hacen ningún bien cuatrocientos veintidós millones de afectados por la diabetes es terrible esto esto

Voz 7 31:07 Dave leyó el tiempo está acabando preguntas muy rápidos hay un reig lo de hora en la comida en la nutrición

Voz 5 31:21 no es difícil Jáuregui eso sí creo que sí

Voz 1995 31:25 qué

Voz 5 31:25 el mejor consejo que os puedo dar es comer la mayor variedad de cosas posibles intentar comer en todo lo posible de todo comer verduras frutas sobre todo pescado graso pero sobretodo también no generar ningún tipo de ansiedad ni culpabilidad en torno a la comida

Voz 1995 31:46 el chef cabreado palabra de de chefs cabreado a muchísimas gracias un placer

Voz 2 31:53 hoy por hoy con Toni Garrido acabo de estrenar coche

Voz 1995 31:58 acaba de estrenar cierta distancia es que sea feliz

Voz 2 32:00 eso te feliz estrenar coche nuevo y Estrela puede haber algo mejor y es que con directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en linea recta punto com

Voz 14 32:17 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 15 32:22 mujer arroba Hoy por hoy piel facebook Hoy por hoy

Voz 6 32:29 la filosofía no es una lista de nombres LOC

Voz 7 32:33 con Adam Smith Descartes Spinoza

Voz 26 32:36 a la dejamos son pensamientos ideas reflexiones incertidumbres certezas

Voz 20 32:43 es hoy que es la vida en la única certeza soy mortal de esa de esa condición de mortal es de donde parte cualquier otro pensamiento posterior

Voz 2 32:54 Irene Lozano piensa allí existe todos los martes en La Ventana con cargas Francia cadenas

Voz 7 33:08 el nuevo My Lol el turno de oficio molesto con la imagen que de ellos se proyecta en la película Tadeo Jones dos

Voz 2 33:17 lo mejor era que nos toca una vida moderna con David Broncano un aplauso para Ignacio sí que que un año

Voz 17 33:29 en la provincia de León y Salamanca

Voz 2 33:35 o lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol al nacer

Voz 27 33:49 la lo manía no vuelan el Real

Voz 28 33:55 y apetecible viaje a Markel pero que la humanidad

Voz 7 33:58 irá a Marte como dice estar

Voz 28 34:00 tras el espacio es la última frontera

Voz 29 34:03 llega a Podium podcast Honda marciana Un viaje al planeta rojo de la mano de científicos astronautas y visionarios

Voz 7 34:12 Honda marciana una producción de Podium podcast punto como en Cadena Ser punto com tienes

Voz 22 34:20 mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 7 34:25 qué tal te salió el pavo Marta pero al primer pavo no para hacer mi primer pavos la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos Donald es porque aquí se ponen nombres a los pavos impúdica seguir nuestro programa más tropas en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo te lo más importante que ocurre esto deporte dentro y fuera de estas fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comido

Voz 20 34:48 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han dicho

Voz 5 34:53 yo vine como el listín nato

Voz 20 34:56 al Be OK Cadena Ser punto com

Voz 7 34:58 la radio que tu programa

Voz 2 35:07 corren nuevos tiempos

Voz 30 35:10 se escucha

Voz 13 35:17 sí

Voz 2 35:23 ahora inglés

Voz 31 35:24 a rebajas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda un veinte por ciento adicional in Barbour que and now Robert Scola polen Suert muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 14 35:42 están ahí fuera merodeando tienen el coche impecable y todavía

Voz 19 35:46 se preguntan por qué a mí

Voz 7 35:49 subido el precio de la mutua sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro o cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutuo apuntó

Voz 19 36:01 pues venga vamos repita conmigo

Voz 32 36:04 Martes veintitrés de enero martes veintitrés de enero Haute de Euromillones vamos bote de Euromillones ochenta y un millones de euros repita ochenta Joost o de tiendas y un millones de euros estábamos Olsen tallo

Voz 33 36:20 irrepetible este martes botes de ochenta y un millones de euros y además participas en el sorteo semanal del millón sólo en España juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 34 36:31 en Vitaldent este enero te lo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha sobre este mes el veinte por ciento de descuento en implantó cogía ortodoncia estética pide una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empieza en tu boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 22 36:52 Ringo de Viajes El Corte Inglés ya tengo preparadas mis próximas vacaciones ve decidido por Costa Cruceros con las ventajas que me ofrecen ahora y todo lo que voy a encontrarme a bordo no lo hoy ya es reservado mi crucero por el Mediterráneo desde cuatrocientos noventa y nueve euros con tasas de embarque y bebidas incluida esto sí que son las vacaciones más completas además con un paquete de cinco excursiones por sólo noventa y nueve euros por reservar antes del veintiocho de febrero y conseguido quinientos euros de descuento en experiencias para disfrutar a tope de mil crucero con Costa y una tarjeta regalo de El Corte Inglés con hasta el diez por ciento del importe del crucero ahí puedo pagarlo en tres meses y los niños viajen gratis o con grandes descuentos Viajes el Corte Inglés siempre es un acierto reservó con Costa de la cierto es doble Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros el ideal para unas vacaciones perfectas

Voz 1995 37:55 once y treinta y siete minutos una hora menos en Canarias muchísimo más tarde en Australia donde nos vamos porque está jugando Rafa Nadal Miguel Ángel Zubiarrain envió a la Cadena Ser en Melbourne Australia muy buenos días

Voz 1384 38:08 sí al vulnerar noches buenas noches sobre estábamos viendo que que ya estaba

Voz 1995 38:12 tanto la noche sí

Voz 1384 38:14 si no está ya completamente noche aquí así que si Rafa sufriendo en la pieza central empezó muy bien el partido al estrés después se pues se puso tres dos el saque de Kily pero después soy yo del pueblo Olvera pero de la entrada tras ganó el segundo es el sexto es igual y no sé cómo va dando cuatro tres pero cuesta lo que cuesta prestada al croata sacado muy fuerte aunque ahora estaba hace lo quince vamos a romper el saque poderes de ganar el tercer set pelo y no es fácil ya digo que saca muy fuerte siempre cuesta entrar en juego

Voz 1995 38:59 bueno pues esa es la situación en estos momentos cuál es la temperatura porque desde aquí que no sé si miramos la situación pero la ola de calor sigue haciendo efecto de los jugadores sigue sigue donde a pesar de la noche

Voz 1384 39:10 no mira ahora por la noche hace más bien fresquito en la pieza central a citó que sino te pones algo puedes poder está en Feriarte me ha hecho calor durante el día iba a hacer más calor mañana el pasado hasta el domingo cuando hay subiendo las temperaturas de nuevo llevaremos a los cuarenta grados eso pero bueno yo creo que sí son las nevadas del día como las finales son a las siete de la tarde en el problema por lo tanto ya partidos a partir de ahora no van a tener que esas pruebas de sol intenso ese va a poder jugar al tenis

Voz 1995 39:44 pues esta es la última hora desde Australia por el momento vamos cuatro tres en este tercer set a cinco así que si hubiera alguna noticia volvemos a conectar contigo Miguel Ángel

Voz 1384 39:55 muy bien aquí sale todo lo mismo

Voz 1995 39:58 once y cuarenta una hora menos en Canarias

Voz 35 40:00 te seguimos

Voz 1995 40:02 yo no soy la vida intensa de de María yo creo que hay que hablar con María Guerra siempre es una buena de habla hay que hablar con ella porque yo creo que en casa tenemos que hablar claro entre los Feroz que fue los luego que no apareció la noche los Globo serio en toda la noche te a por sus y luego en esa verdad que había estado aquí te acuerdas si mira hombre como secundario sea de tanto premio por ahí que en fin ayer se cerraron los Premios Feroz

Voz 2 40:33 claro claro está que la sociedad

Voz 1995 40:35 de informadores de cine de España a la que pertenece María

Voz 2 40:38 pues claro miembro muy destacado pero tampoco puede aparecer ya no volver nunca en algunos tú te tienes que volver a a tu casa con los estudios se antojó

Voz 1995 40:48 ante anoche la gala de los Feroz todos los premios fueron entregados por mujeres y fueron además muy reivindicativos desde que comenzaron María Guerra muy buenos días

Voz 19 40:57 hola qué tal no sabía cuando podría hablar porque ya me daban ganas de gritar

Voz 7 41:03 tras adscritas biliar quizás una gira tu casa

Voz 19 41:05 pero sí que es ser periodista como ser camarero tú estás allí no pintas nada

Voz 1995 41:10 pero tú tendrás que volver a tu casa en la como centroamericano en no sé tendrás que volver

Voz 19 41:15 ya pero ojo bueno tapón creas que me casa se vuelven locos porque están acostumbrados

Voz 1995 41:23 pero los premios de la Asociación de Informadores de de cine tú votas formas parte además miembro destacado de de esa asociación años

Voz 19 41:30 eso es una asociación que es un poco como nació como los informadores pringados no que eso es eso este interesantes a no son los Globos de Oro que es una asociación con cien a extranjeros en Hollywood que no dejan entrar a nadie no aquí esto es una Asociación de Informadores ir gente que trabaja cubriendo cine y por eso tiene fama de ser una asociación de blogueros Susa no están los críticos se pues Boyero no no no no quiere estar pues bueno pues hay gente lo que se llaman los plumillas y entonces ese ese tipo de de asociación para que sea que quede claro

Voz 7 42:07 vale que vaya dicho

Voz 1995 42:09 qué tal cómo cómo se desarrollarán los premios

Voz 19 42:13 pues muy bien son unos premios que tienen esa vocación de marcar un poco lo que lo que ha gustaba la prensa antes de los Goya que se van a ser el día tres y la verdad es que pues sí tienen también con siguiendo los Globos de Oro dos partes que es comedia drama suele coincidir con los Goya por ejemplo hagan ganó ayer verano mil novecientos noventa y tres que es una película una ópera prima de Carlos Simón una directora catalana que habla es una historia intimista sobre una niña que quedó huérfana cuando sus padres murieron de sida que su historia personal irano mejor película dirección ión

Voz 7 42:48 luego in comedia ganó la llamada

Voz 19 42:51 de los Jarvis que que bueno pues la verdad es que son el gran furor de de este año pues yo creo que posiblemente ellos en los Goya no tengan muchas posibilidades sale salvo algo que en el caso bueno actrices quizá pero es un poco como abrir el abanico no de del cine

Voz 5 43:09 una manera pues

Voz 1995 43:12 poco cómo cómo fue la gala siempre decoradas mencionados Jamis hay que destacar el discurso que dio uno de los heavies cuando recogía ese premio porque el discurso merece la pena vamos a escucharlo

Voz 36 43:22 entonces si alguien algún niño alguna niña alguna persona me está mirando tienen miedo siempre que está perdido

Voz 12 43:35 sí impresionante en al derecho

Voz 2 43:38 que él sepa de la avalan querer abandonar su sitio que a mí me volveré

Voz 36 43:44 yo hace cumplir tu sueño vamos a recibir de historias para que tú te sientas inspirados de verdad siempre

Voz 2 43:53 Javier caldo cada

Voz 19 43:54 luego su compañero Javier Ambrosetti los autores de de la llamada que es una es una comedia que nació en el teatro que es la historia de un campamento de de unas adolescentes que encuentran es su sexualidad hay bueno pues es como Lesbos mística es una pues en efecto pues fue un fue un discurso muy muy muy emotivo y luego hubo muchas bromas continuamente hacía que todo el mundo iba a acabar recalando en su casa celebrando los ojos estos premios porque ellos tienen un pues una casa son muy simpáticos y abren su casa a todo el mundo

Voz 1995 44:27 pues de gran disco solar a un emocionante discurso bueno vamos a repasar esta esta gala y además vamos a ser nosotros la ante Sala el ante el programa de los Oscar aleros pues ya los Oscar se anuncian a las dos y veintidós porque porque a las dos y veintidós

Voz 19 44:46 bueno pues porque como todo quiere ser global pues fíjate ese anuncien en la Academia de Hollywood a las cinco y veintidós de la mañana onces esto es un clásico de tal manera que en Nueva York pueda hacer las ocho y veintidós en Europa pues a mediodía se lo que hacen ese fastidiar sólo de Los Ángeles para que los demás podamos tener es una pues pues centrada en los informativos de todo el mundo

Voz 18 45:09 es es el bueno pues esa es la la

Voz 19 45:12 la idea además hoy es también hoy ya se han conocido también los Razzies que son los anti

Voz 1995 45:17 no sé si fuese española éter el tránsfuga un español nominado a los Razzies lo vamos a ver el hombre tampoco que sea difícil averiguarlo pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida les contamos quién es el español nominado a los Razzie a injustamente nominado a los Reyes

Voz 2 45:38 cadena escucha con atención recubiertas por qué elegiste tu seguro de hogar memoria la mejor decisión siempre es Línea directa cambiante tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones dime directa punto com los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el país

Voz 37 46:00 abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerdan el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 13 46:13 sí

Voz 14 46:18 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com pedí en las redes sociales spain arroba on

Voz 15 46:24 por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 38 46:30 hola me llamo Myriam indie voz busque

Voz 5 46:33 accionar

Voz 39 46:35 me llamo José mi voz busque sorprender arte esto me llamo al busca sugerir luz buscaba seducir

Voz 2 46:45 me llamo Ana IMI voz busca ilusionar

Voz 26 46:50 estas voces no tengan leal trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio siete La Ser credibilidad

Voz 2 47:05 sí habilidad y eficacia aparatos anuncios

Voz 26 47:11 por cierto me llamo Jorge

Voz 7 47:16 salud doctor Brito que le pasa a este Real Madrid se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 41 47:24 pues mira yo con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía que te puede costar un jugador de las características del francés que

Voz 1995 47:34 música Navarro el de agradezco mucho es a la vez un placeres yo quiero preguntar si Joaquín Sabina Asenjo

Voz 7 47:38 ha dado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes gris va cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar de todo fútbol y letrado un poco pero en El Larguero con

Voz 2 47:52 Manu Carreño Nos también en las cadenas

Voz 6 47:59 en Hablar por hablar nuestra en cuanto a saber de conocer tu historia

Voz 18 48:03 la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Sofía le contó a Adriana Mourelos acerca de su primera

Voz 1995 48:10 escuchar con mucha atención Maricarmen

Voz 18 48:13 nosotros lo vimos muy bien así que cuando quiera pueden empezar qué nos cuenta

Voz 2 48:16 en Hablar por hablar además de estos testimonios nos interesamos por el mundo que compartimos

Voz 42 48:21 por conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH

Voz 2 48:25 mundos también Nos interesamos por la Historia

Voz 20 48:28 un vino esta llamada de la historia a una enfermera muy nuestra enfermó

Voz 43 48:32 la saturada que en sus noches de guardia escribe en Twitter buenas noches Maite email

Voz 2 48:37 quieres hablar de escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 22 48:50 la Cadena SER combate todo tipo de violencia que los casos de agresiones machistas los hemos traerá nunca una imagen normalizada del agresor que atenúe su responsabilidad en los hechos

Voz 44 48:59 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 30 49:08 corren nuevos tiempos vamos a escuchar y hacer

Voz 13 49:18 sí

Voz 2 49:23 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 42 49:37 buenos días un estudio de la universidad estadounidense de San Diego revela que los adolescentes que pasan más tiempo enganchados al móvil son mucho más infelices que los que invierten más tiempo en otras actividades como el deporte o la lectura los investigadores aseguran que la clave es usar el teléfono con moderación como mucho una o dos horas al día recomiendan a los Juegos

Voz 5 49:58 es que pase más tiempo haciendo ejercicio relacionando con sus amigos cara a cara en lugar de a través de la pantalla

Voz 2 50:04 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario

Voz 46 50:22 de virutas millonario en un pispás nuevos rosca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros al restante hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios Nobel borrasca Mégane

Voz 7 50:36 millonario de la ONCE te millonario tan rápido

Voz 26 50:43 tengo que ponerme con lo del inglés

Voz 1995 50:46 tu corrígeme también quieren no acoge aquí se dice haya aquí no hayan Madrid te lo tengo dicho jefes gracias Nuria Higueras días tabú Montes sí sí lo sé

Voz 7 51:00 pongo tiene días con tablas que has perfectamente inhibir o tuyas

Voz 1995 51:04 Montmeló himno como María por ejemplo variable

Voz 7 51:06 bien todo el rato en inglés eh

Voz 19 51:10 ayer José

Voz 2 51:12 me hubiera

Voz 1995 51:15 de ahí la gala de los pero de lo que estábamos dando comenzaba con Julián López

Voz 2 51:20 si se podía beber

Voz 1995 51:22 era evidente que si bien después de lo que hemos escuchado preguntar

Voz 19 51:27 pero es que es maravillosa porque es una gala de los Globos de Oro lo más divertido es que no es un salón sino que es no es una butaca sino que son mesas en las que ponen vino a Cascorro ir no dan comida bueno dan comida antes y entonces la gente bebe entonces

Voz 7 51:41 esta alegre muy muy divertidos

Voz 19 51:44 es muy divertido porque estás en una mesa con actores ir oyendo pues cortes osa bromas del presentador

Voz 1995 51:50 pero yo también recomendaría en muchas ocasiones no solamente beber para los premios sino durante la emisión de la películas de mejoraría mucho la calidad de algunas de ellas seguro pero bueno vamos al comienzo Julián López decía en soltura en su monólogo cosas como ésta

Voz 12 52:04 bueno es que aquí en España tal como Harry Winston Jabo estén decididas actrices en batín y les invitaban a agredirla aquí un productor jamás te invitaría nada ocho yo tengo una teoría de por qué no ha salido todavía nombres vale es muy sencilla aquí España a los americanos con diez años de retraso sí aquí está el adiós está engordando batín

Voz 1995 52:31 María en algunos momentos ese bueno luego eh Julián ese tipo brillante pero hubo momento entre medio risa medio u Rosa

Voz 19 52:40 eh dio a todo el mundo sea dio a los productores dijo que sí que hubo compraban las taquillas la gala se emite en Movi Star es la gala como los Globos de Oro en las que se premia a los en las series de televisión hijo bueno está está gala que no va a haber nadie que emite Movistar así que chicos los del Ministerio del Tiempo y tal despedidos porque va a ganar vergüenza Fonda como así fue entonces claro a día como situaciones de bueno y todo serán Chayo estaba una mesa de guionistas de comedia dieran como este tío está pasando

Voz 18 53:10 sí hubo Let's David

Voz 1995 53:16 muy reivindicativos yo creo que está bien utilizar los premios al altavoz importante para reivindicar los premios pero tampoco unos no podía olvidar del contexto en el en el que estábamos escuchar por ejemplo Carla fue su noche una película verano mil novecientos veintitrés decía Julio López que es una pena que no vaya a los ocas y es verdad que es una una pena estos hablamos con ella cuando estuvo en Barcelona en su discurso Simon se acordó de las mujeres en el cine mujeres

Voz 12 53:40 sí

Voz 18 53:40 empezar continuar escribir a dirigir a producir ahí vamos

Voz 19 53:47 la verdad es que ya estaba feliz y es que además los premios este año son poco raro se porque los de los productores los Forqué que fueron hace dos semanas premiaron a en la película de Isabel Coixet La librería el autor esta semana verano osea que no sabemos cómo va a acabar y bueno los Goya no que es lo que lo que a ver cómo van a ser esos premios que además también los presentando otros de Albacete Joaquín Reyes y Ernesto todo Sevilla también hubo cosa que Cataluña o como Cataluña

Voz 12 54:17 fue el segundo queremos malos rollos de ningún tipo vale hemos tomado la decisión de sentar a todos catalanes en aquella esquina valer así que en a vosotros tranquilo cuando queráis os podéis seguir un kaiser ponga hola la cuota esta dieta por cierto Isabel Coixet no ha podido venir iba es es un alivio porque no sabía orondo asentarlo

Voz 2 54:40 pues es así os lo avale

Voz 1995 54:45 ya estaba hablabas tú de la fiesta de los Harris que se convirtió en el Rolling Gaggan el insiste