Hoy por Hoy (23/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:09 el presidente del Parlamento catalán genere Roger Torrent convocará pasado mañana una nueva reunión de la junta de portavoces con los grupos parlamentarios para estudiar la fórmula de la investidura una vez que la Mesa ha decidido aparcar y dejar de lado de momento las peticiones de delegación de voto presentadas por los diputados de Junts per Catalunya y Esquerra huidos a Bruselas todos salvo Puigdemont que ha retirado la petición lo cual reabre ahora mismo todos los escenarios tanto en directo

Soledad Domínguez

Voz 3 00:37 el diputado del partido popular Santi Rodríguez considera que la decisión de Puche de retirar su petición para que otro diputado vote en su nombre en esa sesión de investidura es sólo una maniobra para evitar que la oposición pueda recurrir la convocatoria del pleno

Voz 4 00:53 a juicio dirá que es toda la Lazio aquesta Patricio dado por mes a una maniobra para en tanta a

Voz 3 01:02 maniobra decía Santi Rodríguez de un Push the money de unas fuerzas parlamentarias independentistas que realmente no tienen un plan definido por eso el Partido Popular pide públicamente al presidente al Parlament Roger Torrent que rectifique y que si no lo hace explique exactamente como tienen previsto que se desarrolle el pleno de investidura

Voz 1018 01:23 bueno pues a todo esto pues de Mou mantiene una reunión con algunos diputados del Parlamento danés invitado por el líder de un partido independentista de las Islas Feroe a la que no están presentes los tres partidos que forman la coalición de Gobierno liberales y conservadores y tampoco la oposición socialdemócrata en Copenhague se encuentra el enviado especial de la Cadena SER Pablo Tallón

Voz 5 01:42 a las once y media pulmón llegaba puntual aquí al Parlamento danés donde en estos momentos sigue Reunidos Nasralah junto con algunos diputados de algunos grupos de la Cámara como decías no de todos la expectación ahora mismo es máxima no tanto por esta reunión en sí sino porque después está prevista una rueda de prensa en la que según apuntó ayer el bloqueo presidente para dar alguna pista de su futuro inmediato y más concretamente de cuándo piensa volver a Cataluña ahora mismo en esta sala donde debe celebrarse una comparecencia contamos entre cuarenta y cincuenta periodistas del una marca y España y en estos momentos hay una particular tierras primero por los asientos segundo por poder colocar los tienen dentro

Voz 1018 02:14 ah gracias Pablo la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz Santamaría que participa en una conferencia del Colegio de Economistas en Madrid ha calificado de avergonzarse de lo que está haciendo mano

Voz 6 02:24 creo que es momento de pensar en Cataluña y dejar de pensar en persona Alice porque la política es fundamentalmente un proyecto conjunto sino el propio de uno solo por muy dispuesto que esté a ir haciendo el ridículo

Voz 1018 02:41 y a primera hora en Antena tres el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido subrayó que las fuerzas de seguridad harán lo indecible para localizar a Puigdemont si finalmente decide regresar a España que vamos

Voz 7 02:51 estar trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que sepuede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco que separa a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no puede pasar y que la legalidad sea la que impera en España nosotros vamos a procurar que no pueden operar en mí en el maletero del coche

Voz 1018 03:22 horas doce y tres minutos el Centro Geológico de Estados Unidos ha informado de un terremoto de ocho con dos grados en la escala Richter que tiene un máximo de diez en la isla de Kodak en Alaska lo que ha originado una alerta de tsunami para toda la costa de Alaska y también la costa canadiense perdón del Pacífico estará no hay constancia de desgracias personales tampoco de daños materiales pero las autoridades piden a la población que se aleje de la costa que busque zonas elevadas Victoria García

Voz 1460 03:47 así es el epicentro de este terremoto estuvo a doscientos setenta y ocho kilómetros mar adentro frente a esas y Blasco días Dallas Caixa emitido una advertencia de tsunami te pide a los ciudadanos que evacue en las zonas cercanas a la costa y se posicionen en lugares elevados la autoridad de emergencias dice que la hora estimada para la llegada del tsunami a las islas podía será a las tres y cuarto hora española ya el continente las obras llegarían en cinco horas aproximadamente

Voz 1018 04:18 gracias victoria García vamos a Bruselas los ministros de Economía de la Unión Europea el Ecofin han aprobado ya es sacar a ocho países entre ellos Panamá de la relación oficial de paraísos fiscales solamente un mes después de su aprobación corresponsal comunitaria Griselda Pastor así de forma

Voz 0738 04:33 iremos rapidísima en diciembre penalizaron a diecisiete países poniéndolos en esta lista negra de regímenes fiscales nocivos hoy quedan solo nueve porque ocho incluyendo a Panamá a Emiratos Árabes Maca aulas Barbados las granadas Mongolia Corea en fin acaban de salir de esa lista a cambio de un compromiso escrito que a priori no ha sido publicado en el caso de Panamá sabemos sólo que existe la promesa de modificar su sistema fiscal ir y hacerlo como tendrán que hacerlo todos antes de terminar el año

Voz 1018 05:07 a nos velatorio en la conexión con Melbourne Australia Rafa Nadal se enfrenta a Marin Cilic en cuartos de final del Abierto de Australia cómodo ahora mismo el partido Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 5 05:18 bueno pues el perseguido está en el aire y que entonces el sets en estos momentos cinco a favor de la paz y por lo tanto en situación de ventaja es cierto que quedan dos puntos para este este FIB pero vamos a ver seguid entonces parece al menos aclara bueno pues ducha que pagan poder acabar el el el ser hijo de o algún puesto que igual ser definitivo

pues muchas gracias súbito todavía bueno segundos algunas opciones más con Carlos Cala y Adrián Prado

Voz 0019 05:52 el juez del caso Lezo ordena a un careo entre el ex presidente madrileño Ignacio González y el presidente de La Razón Mauricio Casals quiere averiguar quién es la magistrada amiga de la casa que avisó a los presuntos cabecillas de la trama de que estaban siendo investigados cinco detenidos por compartir pornografía infantil a través de Twitter uno de ellos disponía de cientos de archivos pedófilos en algunos de los cuales aparecían bebés de pocos meses hay otros J los imputados entre ellos un menor que distribuía fotos de sí mismo bajo coacción el Gobierno aragonés ha recogido esta mañana el cuadro La Inmaculada que no pudo retirar del Museo de Lleida en diciembre por haberse perdido su rastro pertenece al conjunto de obras de la colección de exige una que fueron devueltas a Aragón por orden judicial Salvamento Marítimo rescató una patera en el Estrecho con cuarenta y cinco inmigrantes magrebíes a bordo todos han sido trasladados al puerto de Tarifa en Cádiz en aparente buen estado de salud

Voz 2 06:35 el consejo de administración de Prisa aprueba por unanimidad

el consejo de administración de Prisa aprueba por unanimidad creación de capital de quinientos sesenta y tres millones de euros en el marco del proceso de reestructuración y tras firmar el acuerdo de refinanciación con todos sus acreedores se emitirán acciones a un euro con veinte céntimos con una prima de emisión de veintiséis céntimos cada uno este mediodía se dan a conocer las candidaturas a los Oscar que se entregan el próximo cuatro de marzo en Los Angeles entre las favoritas a reunir más nominaciones se encuentran tres anuncios en las afueras Lady ver la forma de agua o Déjame salir

Voz 1995 07:18 pues sí lo que les vamos a contar a continuación es casi la demostración de que el ser humano es capaz de lo peor de lo mejor el titular no es no sé no Nos para parar la rotativa no es para tirar cohetes pero la historia tiene su interés ya verán vídeos sexy y lo digo yo pero claro todo depende de cómo uno lo mire un vídeo sexy de los cadetes de la Escuela de Aviación Civil de Giuliano

Voz 2 07:41 Nos provoca un escándalo tremendo en Rusia

Voz 8 07:46 nuestra

Voz 2 07:49 unos chavales

Voz 1995 07:50 jóvenes vestidos sólo con calzoncillos gorras las gorras oficiales de la Academia parodia en el vídeo de dos mil dos de Hungría italiano llamado Benny Benassi que unas mujeres de pantalón corto y actitud sensual prueba en herramientas de bricolaje como martillos neumáticos Si taladradoras

Voz 9 08:06 a partir de ese momento y estalla

Voz 1995 08:10 la polémica Cruz muy buenas

Voz 2 08:13 anda lo tremendo las televisiones montaban debates pasaban las imágenes una y otra vez hasta claro se clavaron en la retina de toda Rusia preguntaron sobre el vídeo altas autoridades militares que se mostraban taciturno así tristes vamos toco no sabemos lo que dice el militar rusa eso es así pero si ustedes viera su cara de circunstancias lo comprendería en todo el ministro de Transporte Aéreo las comparó con Pussy Riot que recordemos que cumplieron penas de cárcel por bailar en una catedral ir declaró el ministro de Transportes que ese iba a formar una comisión para investigar todas las circunstancias y las causas de este escandaloso incidente inhibieran como la tele rusa enfoca en primerísimo plano las condecoraciones en su pechera y los galones de las hombreras de su uniforme comprenderemos bien que lo que el Estado ruso quiere comunicar esto no es sólo una vergüenza para ellos sino que estas jóvenes promesas de la aviación rusa con toreándose así han cometido un delito

Voz 1995 09:11 recordemos que en Rusia la apología de la homosexualidad es delito en el año dos mil dieciocho

Voz 2 09:18 claro en efecto existe desde dos mil trece en Rusia una ley que castiga la propaganda homosexual con penas de cárcel y multas pero es que además siempre ha habido mucha represión contra los homosexuales en este país Tallin ilegalizó la homosexualidad Emelec cientos XXXIII tras la caída del comunismo muchos años después hubo unos breves años de tolerancia no social pero sí al menos política hasta la llegada de Putin sobre todo a partir del año dos mil se empezaron a suceder las agresiones a este colectivo culminando con la prohibición en dos mil once de la Marcha del Orgullo Gay que iba a celebrarse en Moscú y luego la ley de dos mil trece claro

Voz 1995 09:49 bueno pues en un ambiente como ese una travesura de estos estudiantes en ese vídeo pues se convierte en todo

Voz 2 09:56 es una ciudad desde luego aunque parece que los chicos de la escuela de aviación no Pérez tendrían que el vídeo se hiciera público saltó a internet a mediados de enero la atención mediática fue lo que lo convirtió en viral pero si observas lo que piensa hacer la televisión con el vídeo empiezan a crecer las sospechas por ejemplo lo enseñan a dos sexóloga Dos hermanas muy guapas vestidas igual con traje pantalón de lana marrón Nina Ekaterina que Bell en él claras expresiones de homosexualidad y lo consideran una provocación inicio anoche pero enseguida tras analizarlo de forma más o menos sesuda les entra la risa y entonces es cuando descubres que los chavales no están locos que los locos están en las autoridades rusas

Voz 1995 10:33 sí es decir

Voz 2 10:35 pues que la Historia ha tenido el más feliz de los finales la sociedad rusa ha convertido el tema Satisfaction y el baile en un BMW solidaridad con los cadetes de la Escuela de aviación han surgido vídeos que parodia en la parodia de todos los estamentos de la sociedad rusa típicos

Voz 10 10:53 el sindicato de la construcción del sindicato agrícola de los servicios de emergencias de los jinetes y los mozos de establo de los trabajadores de los teatros de las enfermeras de las atletas del equipo ruso de duatlón de un equipo de natación de Ucrania que se meten en el hielo y mi preferido que es el mejor sin duda el de dos jubiladas de San Petersburgo que lo filman en un piso compartido cutre y oscuro con sus batas de andar por casa y sus delantales chupando las cucharas de la sopa moviendo el culo cómodos bien

Voz 1995 11:21 sí la verdad es que es alucinante lo que pero lo que ha provocado una ola de solidaridad han sonado en vídeos de gente parodiando una vez más original que ya vamos por el por el camino vecinal es una nuestra solidaridad divertida

Voz 10 11:35 sí desde luego es la más exacto es la demostración de que la gente en Rusia como en tantos lugares está harta de que les digan lo que tienen que pensar es cierto que hay homofobia en Rusia pero también es cierto que esta civilización de los valores tradicionales que se ha inventado me amigo Putin no existe y si existe no es exactamente como él cree los vídeos de satisfacción no paran de surgir y puede que de no demuestran que los rusos han vuelto a de la noche a la mañana completamente gay friendly pero sí demuestran que como dice hoy más a green en el New Yorker los rusos aún pueden formar conexiones horizontales a pesar del control que el Estado se empeñan ejercer sobre el debate público es vida

Voz 2 12:08 son al mismo tiempo una muestra de solidaridad con con un grupo de jóvenes desconocidos que se han visto atacados por el poder y una demostración de la capacidad de la gente normal de organizarse y actuar conjuntamente sólo por eso creamos que merecía la pena contar la historia

pero hay muchísimas gracias y tienen oportunidad de los días han divertidísimo se mostraba más que en lo peor aparece el buen corazón de la gente son las doce y doce minutos una hora menos en Canarias ahora si Rafa Nadal ganó el segundo set y en dos a uno no le está yendo bien en el comienzo de del tercero pero sí AFA Nadal ganó el segundo set dos a uno le queda uno para para ganar

Voz 24 16:25 el hijo rifa

Voz 1995 16:31 y antes de despedirnos haremos las preguntas que nos deja el día de hoy primera pregunta habrá respirado rejón al escuchar ciudadano es decir que no contempla recuperar la mili en España alguna pregunta a alguien en España que tenga tan calados a los daneses como Marcela Wing nos tiene cargados a nosotros la primera pregunta que no sitúa más en los años cincuenta que cómo no para de hablar del franquismo o que el tren más rápido en la vía Madrid Castellón sea un tren de cercanías guarda pregunta es una metáfora que la ciudad donde se celebra el Foro de Davos Davos esté cerrada al exterior por aire prácticamente incomunicada en tierra por la nieve perdona siempre los millonarios sólo fin de las ganas de reivindicación que debido a los actores y las actrices que presentaron los pero no es raro que ninguno tuvieran nada que decir sobre el conflicto catalán resta pregunta si los premios a Mejor película salieron primero una pareja de homosexuales y luego un grupo de catalanes seguirán perdedor de los feroz fue el votante medio del Partido Popular pedirá Cristiano consejo a Belén Esteban que ha conseguido renovar su contrato con Telecinco sin abrirse la cabeza ni la ceja ni nada se atreverá a Amazon a lanzar en España su nuevo supermercado en el que se los productos sin necesidad de pasar por caja

Voz 2 17:53 el yate del pueblo del barrio

Voz 1995 17:57 que se Oria nos da que un alto cargo militar español hable de ciberdefensa estamos hablando de un alto cargo militar de decir hay que buscar hackers Liga hay que buscar frikis pero hay muchos frikis

Voz 2 18:11 pensé

Voz 1995 18:13 el último era necesario que la tertuliana de Intereconomía Cristina Seguí criticara a Ernest Maragall utilizando el alzhéimer que padece su hermano

Voz 9 18:23 sí es muy bajo

Voz 2 18:25 demasiado bajo incluso para esos entornos Nos vamos volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno aquí en Hoy por hoy hasta entonces

